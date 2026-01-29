Ssru ssru.ac.th 9 กุมภาพันธ์ 2026 สวนสุนันทา หลักสูตร อิงสมรรถนะ รุ่นใหม่ สาขายอดนิยมสวนสุนันทา สวนสุนันทาสร้างนักกิจกรรม จบมามีงานทำ สวนสุนันทา สอบสัมภาษณ์ Top 81 by Felix

Ssru เรียนไปดำเนินการไปเช่นไรให้มีคุณภาพ
น้องๆนักศึกษาผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยที่กำลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สวนสุนันทา และจำเป็นต้องทำงาน part time ไปด้วย จะแบ่งเวลาเช่นไรให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ทำให้สามารถนำไปใช้ไปให้เกิดคุณประโยชน์กับการทำงาน part time ในระหว่างเรียนไปด้วยได้ ดังต่อไปนี้
1.จะต้องรู้จักการวางแผนจัดการเวลาให้ดี ssru
น้องจะต้องทราบว่าตารางเรียนในแต่ละเทอม ควรต้องลงเรียนอะไรบ้าง รวมทั้งมีเวลาว่างแค่ไหน ก็เลยจะสามารถจัดเวลาไปปฏิบัติงานพาร์ทไทม์ได้ รวมทั้งการวางแผนล่วงหน้า จะมีผลให้สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้อย่างเต็มสมรรถนะ ไม่เสียการเสียงงานและไม่เสียการเรียนด้วย
เป็นต้นว่า มีเวลาหลังเลิกเรียนตอน16.30 น. อาบน้ำเตรียมตัวสำหรับการไปดำเนินงานเวลา 17:00 น. จนถึง 22:00 น .กลับมาอาบน้ำเตรียมความพร้อมนอนเพื่อไปเรียนในเช้าตรู่ และก็มีวันหยุดให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้าง ถ้าปฏิบัติงาน part time ที่ไม่หนักจนเกินไป และก็เวลามีความเหมาะสม จะมีผลให้น้องๆดำเนินงานได้อย่างคุณภาพ แล้วก็การเล่าเรียนไม่เสียหายด้วย
2.ควรจะมีความรับผิดชอบสูงมากมาย ssru
น้องจะต้องประเมินตัวเองก่อนว่าสามารถที่จะเรียนไปด้วยดำเนินการไปด้วยได้หรือไม่ เพราะเหตุว่าควรมีความรับผิดชอบสูงขึ้น การศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียวก็มีความรับผิดชอบสูงแล้ว แต่ว่าการศึกษาเล่าเรียนไปด้วยดำเนินงานไปด้วยต้องมีความรับผิดชอบสูงมากขึ้นอีกเท่า ด้วยเหตุนั้นใคร่ครวญตัวเองให้ดีว่าน้องมีความพร้อมที่จะดำเนินงานแล้วก็มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไหม
3.มีจุดมุ่งหมายที่มีความชัดเจน ssru
การศึกษาให้จบเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียน ส่วนการทำงานไปด้วยเป็นเป้าหมายที่จะมีผลให้น้องได้รายได้จากการทำงานแล้วก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ การที่น้องทราบจุดหมายสำหรับการเรียนแล้วก็การทำงานที่แจ่มแจ้งขนาดนี้ ทำให้ตัวน้องสามารถก้าวเข้าไปสู่การบรรลุผลได้ รวมทั้งจะมีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจากว่าได้ทำความเข้าใจการใช้ชีวิตจริงในการทำงานแล้วก็มีรายได้ในระหว่างเรียนด้วย
4.เวลาเรียนให้ตั้งใจ สวนสุนันทา
เพราะเหตุว่าเป็นช่วงขณะที่น้องจะได้เก็บเกี่ยววิชาความรู้จากคุณครูได้มากที่สุด ถ้าหากน้องไม่รู้เรื่องตรงไหนสอบถามคุณครูได้เลยไม่ต้องอายเพื่อนฝูง เนื่องจากในช่วงเย็นน้องไม่มีเวลาทวนอ่านหนังสือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเล่าเรียนน้อง คือการตั้งมั่นเรียนในห้องให้ยอดเยี่ยม เมื่อน้องเข้าใจในห้องก็ดีก็จะมีผลให้สามารถทำข้อสอบได้ แล้วก็ก่อนสอบน้องๆแค่จดสรุปด้วยตัวเองผ่านความรู้ความเข้าใจในห้องเรียน
5.แจ้งกับทางศีรษะหน้างานให้ทราบเกี่ยวกับเวลาการศึกษาเล่าเรียนการทำงานอย่างชัดเจน ssru
การทำงาน part time มีเวลาเข้างานอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้ว แม้กระนั้นครั้งคราวก็มีโอครั้งหรือมีการดำเนินงานล่วงเวลาบ้าง
ซึ่งน้องจำเป็นต้องแจ้งกับทางหัวหน้าให้แจ่มแจ้งในเรื่องของระยะเวลาสำหรับเพื่อการดำเนินการ เพราะเหตุว่าน้องมีภาระที่จะจำเป็นต้องเรียนด้วย การทำงานหนักมากจนเกินความจำเป็น ก็ทำให้น้องบางทีก็อาจจะเข้าชั้นเรียนไม่ทัน เรียนไม่ทันสหาย ไม่ว่างติวกับเพื่อนพ้อง ทำให้บางวิชาน้องบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องลงเรียนซ้ำ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบ ทำให้น้องเรียนได้ช้ากว่าเพื่อน
ฉะนั้นการแจ้งกับทางหัวหน้างานรวมทั้งตกลงในเรื่องของเวลางานให้แจ่มกระจ่างจะยอดเยี่ยม เพราะว่าน้องต้องทำทั้ง 2 อย่างด้วยความรับผิดชอบสูง
6.อย่าเรียนหรือทำงานมากจนเหลือเกิน สวนสุนันทา
ต้องหาเวลาพักผ่อนให้ร่างกายได้ฟื้นฟูสุขภาพทางร่างกายและก็สุขภาพด้านจิตให้ดีขึ้นด้วย หากเรียนหนักและก็ทำงานมากไปด้วยร่างกายจะทรุดโทรม และอาจจะส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายเจ็บป่วยได้ ส่วนสุขภาพเกี่ยวกับจิตก็จะก่อให้น้องเครียด กำเนิดความกดดันและมีผลกระทบในด้านอื่นๆตามมา
7.แบ่งเวลางาน เวลาส่วนตัว เวลาเรียน ออกจากกัน ssru
ทุกคนมีหลายบทบาทหน้าที่ในชีวิต ด้วยเหตุนี้ไม่ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันในเวลาเดียว เพราะว่ามนุษย์เรามี 1 วันเท่ากัน แม้กระนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเดียวกันได้ตลอด สำหรับน้องนิสิตที่เรียนไปด้วยดำเนินงานไปด้วย จะต้องแบ่งเวลาให้แน่ชัดแล้วก็ควรจะเป็นคนที่มีวินัยสูง
ถ้าว่าน้องกลับมาจากที่ดำเนินงานข้างหลังเลิกเรียนแล้ว ควรนอนพักผ่อนในทันที ไม่ควรออกไปเที่ยวกับสหายไปนั่งพบปะในตอนกลางคืนบ่อยๆเพราะเหตุว่าจะก่อให้น้องไม่ได้นอน หลับพักไม่เต็มกำลัง ssru ตื่นไปเรียนไม่ไหว ส่งผลทำให้การเดินเสียหาย ไม่ได้เข้าเรียน หมดสิทธิ์สอบ เป็นต้น
ควรมีระเบียบสำหรับการแบ่งเวลาให้แจ่มกระจ่าง และไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตเสียหาย การสังสรรค์กับเพื่อนพ้องข้างหลังเลิกงานมีได้บ้างแต่ว่าจะต้องนานๆครั้งจนถึงเกินความจำเป็นเพราะไม่อย่างนั้นสุขภาพร่างกายของน้องจะห่วยแตก และมีผลกระทบกับการเล่าเรียนด้วย
8.ควรบอกเพื่อนบอกคนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งครอบครัวว่าน้องดำเนินการไปด้วยเรียนไปด้วย สวนสุนันทา
เนื่องจากว่าจะมีผลให้ทุกคนทราบรวมทั้งเข้าใจน้องมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุว่าในบางครั้งน้องอาจจะไม่มีเวลาไปเที่ยวไปพบปะกับเพื่อนพ้อง หรือบางทีอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านไปหาครอบครัวได้นานๆครั้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวการบอกคนที่อยู่รอบข้างทำให้เข้าใจน้องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพร้อมที่จะ support ช่วยเหลือน้องอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
การศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่การเล่าเรียนอย่างเดียว จะเป็นการหาประสบการณ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพวกเรามองเห็นจุดสำคัญสำหรับในการช่วยเหลือสังคมและก็ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมตลอดการศึกษาเล่าเรียน ได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีทุนสำหรับการศึกษาด้วย
ส่วนน้องที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ssru ได้มีข้อเสนอว่าทำยังไงให้น้องสามารถเรียนไปด้วยดำเนินงานไปด้วย โดยการจัดการในขณะที่ดี มีวินัยทำให้น้องๆไปถึงเป้าหมายสำหรับการเรียน ได้ประสบการณ์ มีรายได้จากการทำงานข้างหลังเลิกเรียนด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบัณฑิตให้มีความพร้อมเพรียงในทุกๆด้านเพื่อจุดมุ่งหมายในอนาคต
