SBOBET Mobile วิธีใช้โบนัสสองเท่า

SBOBET Mobile ถาม: ฉันกำลังดิ้นรนกับกลยุทธ์เกี่ยวกับโบนัสสองเท่าแบบหลายมือและโบนัสสองเท่าแบบหลายมือ มันเกี่ยวข้องกับการได้รับเอซสามตัวด้วยนักเตะใน Five หรือ Ten Play มีคนที่ครองนักเตะอยู่ และฉันก็ไม่สามารถพาตัวเองไปทำอย่างนั้นได้

เมื่อวานมันทำให้ฉันเสียคะแนนอย่างมากเมื่อฉันได้เอซที่สี่ แต่ได้ทิ้งนักเตะไว้ นั่นคือใน Five Play ละครเรื่องไหนเหมาะสม?

A.ไม่ว่าคุณจะเล่น Five Play, Ten Play หรือเกมมือเดียว อัตราต่อรองจะเท่ากันสำหรับเกมโป๊กเกอร์วิดีโอที่มีตารางการจ่ายเท่ากัน หากคุณกำลังเล่น 9-6 Double Double Bonus กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับมือเดียวก็คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับห้าหรือ 10

กลยุทธ์ที่จะทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Double Double Bonus คือทำในสิ่งที่คุณเคยทำ: ถือเอซสามตัวและทิ้งนักเตะหนึ่งคน แต่สำหรับ Triple Double Bonus คุณต้องเปลี่ยนเกียร์และถือนักเตะไว้ด้วย

มาอธิบายสถานการณ์สำหรับผู้เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ทั่วไปกัน สมมติว่าเดิมพันห้าเหรียญต่อมือ เอซสี่ใบจะคืน 800 เหรียญให้กับโบนัสสองเท่าหรือโบนัสสองเท่าหากไพ่ใบที่ห้าเป็น 5 หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หากไพ่ใบที่ห้าเป็น 2, 3 หรือ 4 แจ็กพอตจะกระโดดไปที่ 2,000 เหรียญใน DDB และพุ่งไปที่ 4,000 บน TDB (tncms-asset)c829614c-02b6-11e7-a1fa-00163ec2aa77(/tncms-asset)

นอกจากนี้ยังมีการกระโดดด้วย 2s, 3s หรือ 4s สี่ตัวโดยมี Ace, 2, 3 หรือ 4 เป็นนักเตะ การจ่ายเงินแบบไม่เตะบอลคือ 400 เหรียญ แต่สำหรับนักเตะนั้นมีการก้าวกระโดดไปที่ 800 บน DDB และ 2,000 บน TDB

เหตุผลที่ Triple Double สามารถจ่ายแจ็คพอตที่ใหญ่กว่า Double Double ได้เนื่องจากสามประเภทจ่ายเพียง 2-for-1 บน TDB เทียบกับ 3-for-1 บน DDB

มาดูรายละเอียดกันโดยใช้ 9-6 DDB (ผลตอบแทน 98.98 เปอร์เซ็นต์จากการเล่นแบบผู้เชี่ยวชาญ) และ 9-6 TDB (98.15 เปอร์เซ็นต์) เป็นตัวอย่าง สำหรับทั้งสองอย่าง เราจะใช้มือเริ่มต้นของเอซของไม้กระบอง เพชร และหัวใจ พร้อมกับโพดำ 2 ชิ้นและหัวใจ 8 ชิ้น

ในวันที่ 9-6 TDB หากคุณถือ AAA-2 มี 47 เสมอที่เป็นไปได้ สี่สิบสามปล่อยให้คุณมีสามแบบสำหรับ 10 เหรียญ สามนำหนึ่งใน 2s ที่เหลือสำหรับฟูลเฮาส์และ 45 เหรียญ และหนึ่งนำเอซที่สี่สำหรับแจ็คพอต 2,000 เหรียญนั้น

ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.13 เหรียญ

หากคุณถือเพียงเอซและจั่วสอง มีความเป็นไปได้ 1,081 เสมอที่เป็นไปได้ คุณจะหยุดที่ไพ่สามใบบน 969 ​​มือ จั่วบ้านเต็มใน 66 ไพ่เอซสี่อันโดยไม่มีไพ่ต่ำสำหรับ 800 เหรียญใน 35 และสี่เอซที่มีแต้มต่อ 11

ผลตอบแทนเฉลี่ยคือ 78.32 เหรียญ ดังนั้นการเล่นที่ดีกว่าคือถือนักเตะร่วมกับเอซ

ในทำนองเดียวกัน หากมือคือ 2-2-2-Ace-8 ผลตอบแทนเฉลี่ยของ TDB จะเท่ากับ 54.57 หากคุณถือ 2-2-2-A และ 45.01 สำหรับ 2-2-2 เพียงอย่างเดียว

สำหรับโบนัสสองเท่า ความน่าจะเป็นของผู้ชนะการจับฉลากจะเท่ากัน แต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นต่ำกว่า

การใช้มือเริ่มต้นแบบเดียวกับในตัวอย่าง TDB ผลตอบแทนเฉลี่ยของ DDB เมื่อถือ AAA-2 คือ 59.19 เหรียญ ซึ่งไม่ดีเท่ากับ 62.45 สำหรับการถือ AAA (tncms-

ในมือไพ่ต่ำผลตอบแทนเฉลี่ย 37.28 เหรียญเมื่อถือ 2-2-2 กับ 33.62 ใน 2-2-2-A

หลักการถือขึ้นที่โต๊ะจ่ายที่แตกต่างกันและไพ่ต่ำที่แตกต่างกันในมือเริ่มต้น ใน Double Double Bonus ถือเอซสามใบหรือไพ่ต่ำสามใบแล้วทิ้งนักเตะที่มีศักยภาพ ใน Triple Double Bonus ให้ถือนักเตะไว้ด้วย

เมืองแอตแลนติก — เนื่องจากมูลค่าของเมืองลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รีสอร์ทจึงใช้การลดหย่อนภาษีเพื่อดึงดูดนักพัฒนาและพยายามสร้างฐานภาษีขึ้นใหม่

ตั้งแต่โครงการเชิงพาณิชย์ เช่น Tanger Outlets The Walk ไปจนถึงอาคารที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง ข้อตกลงการชำระเงินแทนภาษีมีอยู่ทั่วเมือง

โปรแกรมนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพักภาษีระยะสั้นได้ที่นี่ แต่มันคุ้มค่าหรือไม่?

ในปีนี้ ตามงบประมาณของเมืองในปี 2560 เมืองนี้มีรายได้ภาษีมากกว่า 3.1 ล้านดอลลาร์จากอสังหาริมทรัพย์ 21 แห่งที่มีข้อตกลงกับนักบิน เงินเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีข้อตกลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาห้าปี แต่สามารถปรับให้ใช้งานได้นานกว่า ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใด พวกเขามักจะเริ่มต้นด้วยการจ่ายภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และค่อยๆ ดำเนินการจนได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

งบประมาณของเมืองในปี 2560 มีมูลค่ารวม 206 ล้านดอลลาร์

ดอน การ์เดียน นายกเทศมนตรีของโครงการกล่าวว่า “คุณจะไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงได้ หากคุณไม่ได้มอบนักบินให้พวกเขา” ดอน การ์เดียน นายกเทศมนตรีของโครงการกล่าว “เป็นสิ่งที่นำผู้คนเข้ามาในเมือง เป็นสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นในรัฐมานานแล้ว”

The Walk จ่ายเงินทั้งหมด 997,000 ดอลลาร์ผ่านข้อตกลงสามฉบับแยกกัน ในขณะที่ Bass Pro Shops จ่าย 165,000 ดอลลาร์ภายใต้แผนการชำระเงิน

เจ้าหน้าที่ของเมืองหวังว่ารายได้ภาษีในระยะสั้นจะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสร้างมูลค่าที่ลดลงของเมืองขึ้นใหม่

ฐานคะแนนของเมืองเติบโตขึ้นอย่างมาก — มากกว่า 6,750 เปอร์เซ็นต์ — จากปี 1976 ถึง 2008 ซึ่งเป็นความสูงของอุตสาหกรรมคาสิโนของรีสอร์ท

มูลค่าสูงสุดที่มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2551 บันทึกงบประมาณของเมืองแสดงให้เห็น หลังจากนั้น กระแสการอุทธรณ์ภาษีคาสิโนอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การสูญเสียมูลค่า 64 เปอร์เซ็นต์ ฐานที่น่าเชื่อถือของเมืองนี้มีมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์

เมืองที่มีปัญหาในการดึงดูดการพัฒนามักจะหันไปใช้โปรแกรม PILOT ที่คล้ายคลึงกัน Marc Pfeiffer ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรัฐบาลท้องถิ่น Bloustein ของ Rutgers University กล่าว

“ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรง คุณไม่จำเป็นต้องลดหย่อนภาษี” ไฟเฟอร์กล่าว “มันเป็นสถานการณ์ไก่หรือไข่”

ข้อตกลงเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2558 ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 691 ล้านดอลลาร์จ่ายภาษีเพียง 2.5 ล้านดอลลาร์เนื่องจากข้อตกลงการชำระภาษีที่หลากหลาย

รายรับจากภาษีจะสูงขึ้นถึงเก้าเท่า – 23 ล้านดอลลาร์ – หากทรัพย์สินทั้ง 15 แห่งถูกเก็บภาษีในอัตราปกติ

โปรแกรมมีผู้ว่า

รายงานทั่วรัฐปี 2010 เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยผู้ควบคุมบัญชีของรัฐในขณะนั้น A. Matthew Boxer เขียนว่าการลดหย่อนหมายถึงรายได้ที่สูญเสียไปอย่างมีนัยสำคัญและ “แนะนำความไม่เท่าเทียมกันทางภาษีที่สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด” รายงานระบุว่าข้อตกลงไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน เจ้าของทรัพย์สินเชิงพาณิชย์จะชำระเงินให้กับนักบิน

ในหนึ่งในสามแผนลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน เมืองนี้อนุญาตให้เจ้าของไม่ต้องจ่ายอะไรเลยในปีแรก ภาษีของพวกเขาเพิ่มขึ้นทุกปีโดย 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าประเมิน ในช่วงเวลานั้น เงินทั้งหมดจะเข้าเมือง ไม่มีการแบ่งปันกับเคาน์ตีหรือโรงเรียน เช่นเดียวกับการจ่ายภาษี

เพื่อให้มีคุณสมบัติในแอตแลนติกซิตี โครงการต้องเป็นไปตามเกณฑ์หลายประการ รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น การให้โอกาสในการทำสัญญาสำหรับธุรกิจในท้องถิ่น การรักษาเสถียรภาพ และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในท้ายที่สุด พวกเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ในระยะยาว ตามกฎหมายของเมือง โครงการลดหย่อนภาษีทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง แต่ขณะนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ

โปรแกรมการชำระเงินมักจะมุ่งสู่นักพัฒนา Pfeiffer กล่าว

“การคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งมักจะทำให้เทศบาลเสียเปรียบหากจำเป็นหรือไม่” ไฟเฟอร์กล่าว “นักพัฒนาส่วนหนึ่งใช้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงสุด”

ATLANTIC CITY — Unite Here Local 54 สามารถกลับไปสู่อดีต Trump Taj Mahal Casino Resort เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้งในชื่อ Hard Rock Casino & Hotel Atlantic City

Bob McDevitt ประธานสหภาพแรงงานกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับสมาชิกของกลุ่มเจ้าของที่เพิ่งซื้อทรัพย์สินจาก Carl Icahn

ในเดือนมีนาคม กลุ่มนักลงทุน รวมทั้ง Hard Rock International, Joe Jingoli และ Jack Morris ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

กลุ่มวางแผนที่จะใช้จ่ายมากถึง 400 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงทรัพย์สิน

“เราได้พูดคุยกับ Jim Allen (ประธาน Hard Rock International) SBOBET Mobile และ Joe Jingoli เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานและการรวมทรัพย์สินนั้นเข้าด้วยกัน” McDevitt กล่าว

ด้วยสมาชิกเกือบ 10,000 คน Local 54 เป็นสหภาพภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

“เรารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับ Local 54” อัลเลนเขียนในแถลงการณ์

ฮาร์ดร็อคกล่าวว่าโครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตำแหน่งและงานถาวร 3,000 ตำแหน่ง

ทัชมาฮาลซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปิดตัวในวันที่ 10 ต.ค. ท่ามกลางการประท้วงโดยสมาชิก Unite Here Local 54

ผู้บริหารทัชมาฮาลกล่าวหา Local 54 ว่าป้องกัน “เส้นทางแห่งการทำกำไร” สำหรับทรัพย์สิน

การปิดกิจการทำให้คนตกงาน 2,100 คน รวมถึงสมาชิก Local 54 มากกว่า 1,000 คน — พ่อครัว แม่บ้าน พนักงานยกกระเป๋า บาร์เทนเดอร์ เซิร์ฟเวอร์ค็อกเทล และพนักงานบริการอื่นๆ

Steve Sweeney ประธานวุฒิสภา, D-Gloucester, Cumberland, Salem กล่าวว่าเขาหวังว่าสหภาพจะได้รับโอกาสที่จะกลับมา

Sweeney และ Icahn ทะเลาะกันบ่อยครั้งในประเด็นเรื่องสหภาพแรงงานในที่พัก

ปีที่แล้ว Sweeney ได้เสนอร่างกฎหมายที่จะลงโทษ Icahn สำหรับการปิดทรัพย์สิน ร่างกฎหมายนี้ผ่านแต่ถูกรัฐบาล คริส คริสตี้คัดค้าน ซึ่งเรียกมันว่า “สภานิติบัญญัติที่เลวร้ายที่สุด” วุฒิสภาล้มเหลวในการแทนที่การยับยั้ง

“คนงานสหภาพแรงงานที่ทัชมาฮาลไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากแรงงานของพวกเขา น่าเสียดายภายใต้ความเป็นเจ้าของเดิมที่ไม่ได้เกิดขึ้น” สวีนีย์กล่าว “พนักงานต้อนรับของแอตแลนติกซิตี้คือพนักงานที่ดีที่สุดในประเทศ ผมมั่นใจว่าผู้บริหารชุดใหม่จะเจรจากับพนักงานด้วยความสุจริตใจ”

สัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองแอตแลนติกซิตี การลดการใช้จ่ายและความช่วยเหลือจากรัฐจำนวนมากช่วยให้เมืองลดภาษีได้เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความสุข เจ้าหน้าที่ของเคาน์ตี้กล่าวว่ารัฐผิดสัญญาที่จะให้เงินแก่พวกเขา 13.5 เปอร์เซ็นต์จากโปรแกรมการจ่ายเงินแทนภาษี (PILOT) ของคาสิโน เงินที่น้อยลงสำหรับเคาน์ตีหมายถึงภาษีที่สูงขึ้น Dennis Levinson ผู้ว่าการเทศมณฑลกล่าว

แต่มีตัวเลือกอื่นหรือไม่?

ในขณะเดียวกัน มีความเห็นเป็นเอกฉันท์มากขึ้นหลังจากการทัวร์ชมโครงการพัฒนาล่าสุดของเมืองแสดงความคืบหน้าในการพัฒนาที่ไม่ใช่คาสิโนและโครงการคุณภาพชีวิต

ไฮไลท์:

– เทศมณฑลควรเชื่อคำมั่นสัญญาของรัฐหรือไม่ที่จะให้เงินสนับสนุนแก่นักบิน 13.5 เปอร์เซ็นต์ (5:20)

– เหตุใดการอุทธรณ์ภาษีคาสิโนมากขึ้นยังคงมีแนวโน้ม (9:20)

– สิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้ในแง่ของการพัฒนาในแอตแลนติกซิตี (11:30 น.)

– ใครสมควรได้รับส่วนแบ่งของสิงโตในการพัฒนา – และทำไมมันถึงจบลง (12:49)

(คุณสมบัติของพอดคาสต์รายสัปดาห์ของ The Atlantic City Story มีบรรณาธิการผู้จัดการ Buzz Keough และ Staff Writers Nicholas Huba และ Christian Hetrick พูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวในแอตแลนติกซิตี (และสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้) ตอนใหม่พร้อมให้บริการในวันเสาร์เวลา 06.00 น. ในวันเสาร์และบน iTunes)

เมืองแอตแลนติก — เสาที่แตกร้าวและผุพังจากส่วนหนึ่งของทางเดินริมทะเลของเมืองที่ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ ยังคงนั่งเฉยๆ ตรงข้ามกับกำแพงทะเลเก่าทางฝั่งตะวันออกของเมือง

แต่เสาเหล่านี้และบริเวณโดยรอบจะไม่เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าเศร้าเกี่ยวกับพายุที่ทำลายล้างนิวเจอร์ซีย์เมื่อห้าปีที่แล้ว โครงการสำคัญที่ดำเนินการโดยเมืองและ Army Corp of Engineers กำลังเป็นรูปเป็นร่างเพื่อฟื้นฟูส่วนหนึ่งของ Boardwalk ที่วิ่งไปตามปากน้ำ Absecon โดยเริ่มใกล้กับ Revel Casino-Hotel เดิมและวิ่งไปที่ Gardner’s Basin

เป็นเพียงหนึ่งในโครงการสำคัญๆ หลายโครงการที่ถูกบดบังด้วยความตื่นเต้นของการซื้อ Hard Rock ของ Trump Taj Mahal และวิทยาเขต Stockton University ที่กำลังจะมาถึงในส่วน Chelsea ของเมือง ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้ากับ Gov. Chris Christie

แอตแลนติกซิตี้เปิดตัวงบประมาณ 206 ล้านดอลลาร์พร้อมการลดภาษี

แอตแลนติกซิตี้เปิดตัวงบประมาณ 206 ล้านดอลลาร์พร้อมการลดภาษี

เมืองแอตแลนติก — เมืองนี้เปิดตัวงบประมาณ 206 ล้านดอลลาร์เมื่อวันอังคาร โดยภาษีเทศบาลครั้งแรกลดลงในรอบทศวรรษ

โครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนาของเมืองมีความสำคัญต่อสุขภาพของรีสอร์ทในอนาคต ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว บรรเทาปัญหาน้ำท่วมทั่วเมือง และปรับปรุงความปลอดภัยสาธารณะ

คลอง Baltic Avenue

เมื่อวันพุธ คนงานก่อสร้างกำลังวางคอนกรีตที่ด้านล่างของฝั่งถนน Baltic Avenue เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ 75 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ในเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เอลิซาเบธ เอลิซาบท์ เทเรนิก กล่าว

คลองนี้ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษก่อนและไหลจากถนนแอตแลนติสไปยังฟิชเชอร์แมนพาร์ค ปัจจุบันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักประกอบกับกระแสน้ำขึ้นสูง มีประตูระบายน้ำใช้งานไม่ได้ทั้งสองด้าน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า

Terenik กล่าวว่าประตูระบายน้ำใหม่ทางด้านถนนแอตแลนติกอเวนิวใกล้จะแล้วเสร็จ ยังคงต้องการงานไฟฟ้าโดย Atlantic City Electric

ที่ Fisherman’s Park ทีมงานกำลังเตรียมพร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแก้ไขประตูระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตโดยการควบคุมน้ำที่ไหลเข้าจากอ่าวในขณะสูบน้ำฝนส่วนเกินออกไป

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหลายคนคร่ำครวญในการประชุมเมื่อวันพุธว่าคลองทำงานไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960

งานทางเดินริมทะเล

ส่วนใหม่ของ Boardwalk ทางตะวันออกของ Revel เดิมถูกตั้งค่าให้เปิดภายในวันแห่งความทรงจำ ส่วนที่เมืองนี้สร้างขึ้นและถือเป็นเฟสหนึ่งของการขยายสามเฟส ทอดยาวจากคาสิโนที่ปิดตัวลงไปยังอีกด้านหนึ่งของ The Ocean ที่ 101 Boardwalk apartment complex ไฟในส่วนใหม่หมดลงตั้งแต่ตอนที่เมืองนี้แทนที่ด้วยหน้าจอโทรทัศน์ในตอนกลางของ Boardwalk Terenik กล่าว

ยังต้องติดตั้งราวจับก่อนจึงจะสามารถเปิดส่วนใหม่ได้อย่างเป็นทางการ Dale Finch ผู้อำนวยการ Department of Licensing & Inspections ของเมืองกล่าว

เฟสสองของโครงการกำลังดำเนินการโดยกองทัพบกของวิศวกร กองทหารกำลังสร้างท่าเทียบเรือและแนวกั้นตามแนวทางเข้าด้านใต้ ก่อนเริ่มส่วนทางเดินริมทะเลที่จะเริ่มต้นที่ถนนโอเรียนทัลและขยายออกไปนอกแฟล็กชิปรีสอร์ท

Boardwalk ใหม่จะอยู่ภายในกำแพงกั้นเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ถูกทำลายโดยพายุที่รุนแรงอีกลูก Terenik กล่าว ทางเดินไม้กระดานที่ทอดยาวซึ่งจริง ๆ แล้วปิดตัวลงและทรุดโทรมลงเมื่อแซนดี้โจมตี ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 35 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลกลาง

Brown’s Park

Brown’s Park บน Martin Luther King Boulevard ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานว่าเป็นแหล่งรวมอาชญากรรมและได้ฉายาว่า “สวนเข็ม” เนื่องจากปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ ถูกปิดและปิดเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากทีมงานก่อสร้างได้ทำความสะอาดและปรับปรุงใหม่

อุทยานแห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง เนื่องจากสภาพของอุทยาน โดยกล่าวว่าเป็นการดูหมิ่นแฮโรลด์ บราวน์ ชาวอเมริกันผิวสีคนแรกที่ถูกสังหารในสงครามโลกครั้งที่ 2 และบุคคลที่ได้รับการตั้งชื่อตามอุทยาน

ก่อนหน้านี้ความพยายามในการฟื้นฟูต้องหยุดชะงักเนื่องจากการปนเปื้อนของพื้นดินและปัญหาด้านเงินทุน ตอนนี้อุทยานมีกำหนดจะเปิดในเดือนหน้า

เมื่อสร้างเสร็จ สวนสาธารณะจะมีสนามเด็กเล่น อัฒจันทร์ และทางเท้าธีมเปียโน เทเรนิกกล่าวว่ากรมตำรวจมีแผนจะจัดฉายภาพยนตร์ที่สวนสาธารณะในช่วงฤดูร้อน ขณะที่องค์กรอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยสต็อกตัน กำลังวางแผนจัดงานเพิ่มเติม

“สิ่งสำคัญคือการเขียนโปรแกรม” Terenik กล่าว “เราต้องทำให้ผู้คนมีครอบครัวและงานกิจกรรมสนุกๆ อยู่เสมอ”

รถไฟเหาะ

Polercoaster แนวตั้งสูง 350 ฟุตกำลังมาถึงแอตแลนติกซิตีอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันพฤหัสบดี หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งนิวเจอร์ซีย์อนุมัติคำขอให้ชำระเงิน 27.8% ของต้นทุนทั้งหมดของโครงการ เพื่อขจัดอุปสรรคด้านเงินทุนขั้นสุดท้ายก่อนการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนฤดูร้อนปี 2562

ACB Ownership LLC ขอให้หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐจัดสรรเงิน 38.4 ล้านดอลลาร์จากต้นทุนโครงการทั้งหมด 138 ล้านดอลลาร์

เงินจะนำไปคืนภาษีบางส่วนตามระเบียบวาระการประชุมของผู้มีอำนาจ

โครงการจะอยู่บนเว็บไซต์ของอดีต Sands Casino ซึ่งถูกระเบิดในปี 2550 นายกเทศมนตรี Don Guardian กล่าวว่า ACB Ownership ยังเป็นเจ้าของโรงจอดรถที่เคยให้บริการแซนด์สและจะใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

กลุ่มยังมีแผนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ใกล้ไซต์ เช่น โหนสลิง หลักสูตรนินจาสุดขีด โรงละคร XD เครื่องจำลองการดิ่งพสุธา บาร์ และพื้นที่ค้าปลีก

“ทุกคนบอกว่านี่เป็นความคิดที่ดี” Guardian กล่าว “ไม่ใช่คาสิโนที่จะดึงดูดผู้คนบางส่วนจากคาสิโน และอาจนำผู้คนมาที่เมืองเพื่อสิ่งนั้น”

ATLANTIC CITY — นักร้อง Dane Anthony ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไปในวันพฤหัสบดีที่ Rush Lounge ที่ Golden Nugget

วงดนตรีห้าชิ้นของ Anthony ฟังดูยิ่งใหญ่กว่าตอนที่เขาเพิ่มการเล่นทรัมเป็ตให้กับสไตล์แซกโซโฟนของ Howard Isaacson ผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีของ Smithville ในระหว่างการเปิดเพลงคัฟเวอร์

อาจเป็นปีพ.ศ. 2520 แทนที่จะเป็นปี 2560 ได้ง่ายๆ โดยแอนโธนีแห่งบริกันทีนแสดงเพลงยุค 70 เช่น “Use Me” ของ Bill Withers “Lido Shuffle” ของ Boz Scaggs และ “Nights on Broadway” ของ Bee Gees

“เมืองนี้ถูกล็อค นี่คือจุดนั้น” แอนโธนีกล่าวถึงการแสดงดนตรีสดของเมืองในช่วงทศวรรษ 1970 และ 80 “ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงตี 5 คุณจะเห็นดนตรี ศิลปินนับร้อย ดาราดังมากมาย มีเลานจ์สองหรือสามแห่งในแต่ละ (คาสิโน)”

ตั้งแต่นั้นมา บาร์ ร้านอาหาร เลานจ์คาสิโนในเซาธ์เจอร์ซีย์ และคาสิโนหลายแห่งได้ปิดตัวลง แต่ผู้ให้ความบันเทิงบางคนที่แสดงในสถานที่เหล่านั้นยังคงอยู่ที่นี่

ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยี่ยมเยียนที่ฟังการแสดงหลักเช่น Anthony, Melissa Marshall, Doug Jennings และ Kenny Jeremiah ตลอดทั้งคืนสามารถเห็นพวกเขาแสดงได้ แต่พวกเขาต้องมองให้หนักขึ้นเล็กน้อยและบางครั้งก็ออกนอกเส้นทางเพื่อค้นหาพวกเขา

Marshall นึกถึง Circle Tavern ของ Crilley ใน Brigantine ซึ่งเป็นเจ้าภาพวงดนตรีร็อกรุ่นเยาว์ และสถานที่ซึ่งเธอเป็นนักร้องหลักชื่อ Grabels Lounge ซึ่งอยู่บนถนนแอตแลนติกในแอตแลนติกซิตี้

Marshall แห่ง Galloway Township เล่าว่า Grabels เป็นสถานที่ซึ่งการกระทำหนึ่งอาจเริ่มเวลา 23.00 น. และอีกเรื่องหนึ่งอาจมาถึงเวทีในเวลาเที่ยงคืน

“ในตอนนั้น มีความจำเป็นต้องเป็นนักแสดง” มาร์แชลกล่าว “พวกเราผู้ให้ความบันเทิงทุกคน … คุณมาดูพวกเรา”

เวลามีการเปลี่ยนแปลง

ตอนนี้หลายคนที่จองการแสดงดนตรีสดชอบนักแสดงที่แต่งตัวด้วยกางเกงยีนส์ แทบจะไม่ได้พูดคุยกับผู้ชมและเล่นเพลงปัจจุบันมากกว่า Marshall กล่าว

“ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว. ทุกคนก็ต้องปรับตัว ผู้เล่นเบสและผู้เล่นฮอร์นได้รับผลกระทบมากที่สุด” มาร์แชลกล่าว “หลายคนแสดงเป็นสองชิ้นหรือเดี่ยว พวกเขาตัดเราลงมาก … เราต้องไปตามกระแส มิฉะนั้นเราจะไม่อยู่ที่นี่”

ดั๊ก เจนนิงส์ ซึ่งร้องเพลงและเล่นแซกโซโฟนและซินธิไซเซอร์ ได้ทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการแสดงในเซาท์เจอร์ซีย์ต่อไป

Jennings แสดงเดี่ยวเวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น. ในวันจันทร์ที่ Flat Stone Tavern & Grill ในเมือง Egg Harbor

เขาเคยอยู่ในกลุ่มต่างๆ เช่น Impulse และ Totally Hot ซึ่งแสดงในห้องรับรองคาสิโนที่เลิกใช้ไปแล้ว เช่น Billy’s Pub ใน Bally’s Atlantic City และ Rendezvous Lounge ที่ Resorts Casino Hotel เขายังแสดงที่ Grabels กับอีกกลุ่มหนึ่งชื่อ Ultimate Force

“Grabels เป็นฉากที่แตกต่างออกไปตอนดึกจะไปตอน 2 หรือ 3 โมงเช้า นั่นสนุกมากที่ได้เล่นกับฝูงชนตอนดึกที่นั่น” เจนนิงส์กล่าว

ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เจนนิงส์เริ่มแสดงในรูปแบบเดี่ยว ดูโอ และทรีโอ เขามีงานแสดงที่ยาวนานกับ Bob Mowers ซึ่งเคยเล่นที่ Zaberers ในเมือง Egg Harbor Township และ North Wildwood และที่ A Touch Of Italy ในเมือง Egg Harbor Township

เจนนิงส์ยังคงแสดงร่วมกับ Mowers ในคู่หูชื่อ Baltimore Boys เจนนิงส์เล่นตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 22.00 น. วันอังคารที่ A Touch of Italy ตอนนี้ Mowers จับคู่กับ Lew London ตำนานกีตาร์แห่ง Egg Harbor Township ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. วันพุธที่ A Touch of Italy

Kenny Jeremiah จาก Northfield อาจเป็นผู้ให้ความบันเทิงระดับภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ยาวนานที่สุดในปัจจุบันกับ Atlantic City

เยเรมีย์แสดงร่วมกับกลุ่มเดิมของเขาคือ Soul Survivors ในฐานะนักแสดงนำในวันสุดสัปดาห์ Memorial Day ในปี 1968 ที่ Steel Pier ในแอตแลนติกซิตี

เพลง “Expressway To Your Heart” ของ The Soul Survivors เป็นเพลงฮิตระดับชาติเรื่องแรกสำหรับทีมแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ของ Kenny Gamble และ Leon Huff ซึ่งเป็นสถาปนิกเบื้องหลัง Sound of Philadelphia ที่โด่งดังไปทั่วโลก

เยเรมีย์แสดงคอนเสิร์ตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแสดงร่วมกับวง Jeremiah Hunter Band และเครื่องเล่นคีย์บอร์ด Billy Jaye ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. วันที่ 21 เมษายน ที่ A Touch of Italy

ไม่เหมือนกับทหารผ่านศึกในวงการดนตรีท้องถิ่น เยเรมีย์รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้นักร้องเช่นเขาทำได้ ถึงแม้ว่าเขาจะพลาดฉากในคลับก็ตาม

“ด้วยเทคโนโลยี คุณจะไม่ถูกมัด ฉันไม่มีวงดนตรี บิลของฉันก็จ่ายแบบนั้น เพลงทั้งหมดอยู่ใน iPad ของฉัน ฉันชอบวิธีนี้ ฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ … ฉันไปและเล่น” เยเรมีย์กล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ฝูงชนที่เต็มความจุได้เต็มโรงละคร Landis อันเก่าแก่ใน Vineland เพื่อชมสารคดี SNJ Today ที่โลดโผนเกี่ยวกับ Richie Kates อดีตนักมวยรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทของ Bridgeton

เพื่อนๆ ญาติๆ และแฟนมวยที่รู้จักกันมานานได้ชม “Richie Kates: An Uncommon Journey” และปฏิบัติต่อผู้อาศัยใน Vineland วัย 63 ปีด้วยการปรบมือต้อนรับอย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อยกย่องความสำเร็จของเขาทั้งในและนอกสังเวียน

“ตอนเป็นเด็กเล็กๆ ที่เติบโตในบริดจ์ตัน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉัน” เคทส์บอกฉันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา “การมีชีวิตอยู่และได้รับความสนใจแบบนี้ถือเป็นพร ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ”

การเดินทางเริ่มขึ้นในฟาร์มของคัมเบอร์แลนด์เคาน์ตี้

Kates ลูกคนที่หกในจำนวนทั้งหมด 11 คนของ John และ Alice เกิดในเมือง Savannah รัฐจอร์เจีย แต่เป็นเพียงทารกเมื่อครอบครัวย้ายไป South Jersey เพื่อทำงานที่ฟาร์ม

ดูสารคดี Richie Kates ของ SNJ วันนี้

“พ่อแม่ของผมเป็นแรงงานต่างด้าวในฟาร์ม เช่นเดียวกับคนผิวสีในภาคใต้” เขากล่าว “คุณตั้งชื่อมัน เราเลือกมัน มะเขือเทศ ถั่ว กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง นั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการทำงานหนัก ไม่มีอะไรมอบให้คุณ คุณต้องได้รับมัน”

Kates ทำงานเคียงข้างพ่อแม่และพี่น้องของเขาจนกระทั่งเขาอายุ 13 ปี เมื่อเขาได้งานกวาดพื้นและจัดชั้นวางสินค้าที่ Acme ในพื้นที่

อาชีพชกมวยของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อน เกือบจะโดยบังเอิญ

“ฉันเกลียดโรงเรียนเมื่อฉันยังเด็ก” เขากล่าว “ฉันเคยข้ามตลอดเวลา อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้หลบหนีพบฉันและบอกฉันว่าฉันต้องหาที่ซ่อนใหม่ เขาบอกฉันเกี่ยวกับโรงยิมมวยใน Millville ดังนั้นฉันจึงนั่งรถบัสไปที่นั่นในวันหนึ่ง”

เคทส์กลายเป็นมืออาชีพเมื่ออายุ 16 ปี เขาโกหกเรื่องอายุของเขาและได้เดบิวต์ที่งานแสดงที่บัลติมอร์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ในช่วงปีที่สองของเขาที่โรงเรียนมัธยมบริดจ์ตัน

Kates ต่อสู้กับผู้ชายที่ชื่อ Bobby Haynes และได้รับชัยชนะจากการตัดสินใจสี่รอบ

“ฉันจำได้ว่ามองข้ามสังเวียนก่อนการต่อสู้และบอกครูฝึกของฉัน (เล็ตตี้ เพทเวย์ของไวน์แลนด์) ว่า ‘นั่นก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว’” เคทส์พูดพร้อมกับหัวเราะ “เล็ตตี้กล่าวว่า ‘คุณเป็นมืออาชีพแล้ว คุณจะต้องต่อสู้กับผู้ใหญ่ตลอดเวลา’”

ท่ามกลางสิ่งที่ดีที่สุด

Kates ซึ่งเกษียณอายุในปี 1983 ด้วยสถิติ 44-6 เป็นนักสู้ท้องถิ่นที่เก่งที่สุดที่ไม่เคยคว้าแชมป์โลกได้เลย

และด้วยความเคารพต่อบรูซ เซลดอน และลีแวนเดอร์ จอห์นสัน ผู้ล่วงลับ และบรูซ เซลดอน ผู้ได้รับตำแหน่งระดับโลกในรุ่นเฮฟวี่เวทและไลท์เวท ตามลำดับ การโต้เถียงอาจทำให้เคทส์เป็นนักสู้ท้องถิ่นที่ดีที่สุดในยุคนั้น

เขาเข้าแข่งขันในยุคที่รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทเต็มไปด้วยพรสวรรค์

Bob Foster, Victor Galindez, Marvin Johnson, Eddie Mustafa Muhammad, Matthew Saad Muhammad, Dwight Muhammad Qawi, Mike Rossman และ Michael Spinks ครองตำแหน่ง WBA และ WBC ในจุดต่างๆ

สามในหกอาชีพที่สูญเสียไปของ Kates เกิดขึ้นกับ Galindez (สองครั้ง) และ Mattew Saad Muhammad

“ริชชี่ต่อสู้ในช่วงยุคที่ดีที่สุดของไลท์เฮฟวี่เวทในประวัติศาสตร์” รัสเซล เพลทซ์ โปรโมเตอร์ของฟิลาเดลเฟียกล่าว “คนพวกนั้นจะทำความสะอาดแผนกวันนี้ (ปัจจุบันคือรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท) Andre Ward และ Sergey Kovalev เป็นนักสู้ที่ดี แต่พวกเขาจะไม่มีบันทึกที่พวกเขามีหากพวกเขาเผชิญหน้ากับพวกจากปี 1970 และต้นยุค 80”

Kates เกษียณจากการชกมวยในปี 1983 เมื่ออายุ 30 ปี โดยมีสถิติอยู่ที่ 44-6 โดยมี 23 KOs แม้ว่าเขาจะยังคงติดอันดับหนึ่งในรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทอันดับต้น ๆ ในเวลานั้น — เขาชนะการต่อสู้ห้าครั้งติดต่อกัน — Kates เลือกที่จะลาออกหลังจากการแข่งขันอาชีพครั้งที่ 50 ของเขา ชัยชนะเหนือ Jerry Martin เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 1983 นับตั้งแต่นั้นมา Sands Hotel Casino พังยับเยินในแอตแลนติกซิตี้

“ฉันอายุแค่ 30 ปี แต่ผู้คนไม่รู้ว่าฉันต่อสู้อย่างมืออาชีพมา 14 ปีแล้ว” Kates กล่าว “นักสู้จำนวนมากเกินไปอยู่นานเกินไป ฉันต้องการที่จะสามารถพูดได้เต็มประโยคเมื่อฉันโตขึ้น”

วันนี้ Kates ฝึกนักสู้มือสมัครเล่นนอกเวลาที่ Next Level Boxing Gym ใน Vineland นอกจากนี้เขายังทำงานนอกเวลาเป็นที่ปรึกษาให้กับนักโทษในคุกคัมเบอร์แลนด์เคาน์ตี้

แม้ว่าเขาจะไม่เคยเป็นแชมป์โลก แต่พ่อและปู่ที่แต่งงานแล้วก็ยังบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ

ในปี 1972 เด็กที่เคยโดดเรียนทุกวันกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวคนแรกที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย