SBOBET Mobile คล็ดลับระดับมืออาชีพการเดินทางในฟิลาเดลเฟีย

SBOBET Mobile ผู้เล่น NFL มีเกมที่กำลังจะมาถึงตามกำหนดเวลา อาจเป็นการแข่งขันกับทีมเก่าหรือจากคู่แข่งที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบ เป็นที่ทราบกันดีว่าแฟน ๆ ของ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์เดินทางได้ดี และแน่นอนว่าพวกเขามีเกมเยือนแน่นอน

ในปีนี้ เกมหนึ่งกระโจนออกจากหน้าทันที นั่นคือเกมในลาสเวกัสกับRaiders

การเดินทางไปลาสเวกัสเพื่อชมทีมอีเกิลส์ถือเป็นการพักผ่อนในฝันสำหรับแฟนกีฬาชาวฟิลาเดลเฟีย

ตารางการแข่งขันฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 2021

NFL เปิดตัวกำหนดการปี 2021 อย่างเป็นทางการ เมื่อคืนนี้ อย่างไรก็ตาม มีการรั่วไหลของ Twitter อย่างไม่เป็นทางการตลอดทั้งวัน The Eagles ทวีตตารางการแข่งขันในปี 2021 ซึ่งจะเริ่มในแอตแลนตากับ Falcons ใน วัน ที่12 กันยายน

ตารางการแข่งขันฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 2021ฤดูกาล 17 เกมที่ขยายตัวดูเหมือนจะเป็นการสร้างใหม่สำหรับอินทรี หลังจากสถิติ 4-11-1 ที่น่าผิดหวัง เมื่อปีที่แล้ว พวกเขาไล่เฮดโค้ชดั๊ก พีเดอร์สันซึ่งเป็นโค้ชคนเดียวที่เคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์สำหรับแฟรนไชส์นี้ จากนั้นพวกเขาก็ส่งคาร์สัน เวนทซ์ กองหลังแฟรนไชส์ที่ไม่พอใจไปยังอินเดียนาโปลิส โคลต์ส

สัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่Jalen Hurts กองหลังปีสอง ในการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 1 หนังสือกีฬาออนไลน์ของ Pennsylvania มีสัปดาห์ที่ 1แล้ว ที่BetMGM Eagles เป็นรองบ่อน 3.5 แต้มโดยมีแต้มรวมอยู่ที่47

ความต้องการ Eagles เดินทางไปเวกัสสูงสุดตลอดกาล

Joe DiBiaggioเป็นเจ้าของPhans of Phillyซึ่งจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับทีมกีฬาในฟิลาเดลเฟีย

ในการทำธุรกิจมากว่าสิบปี เขาได้รับความสนใจในระดับที่ไม่เคย มีมาก่อนสำหรับการเดินทางในฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เวกัส The Eagles ไปเยือนLas Vegas Raiders ใน วัน ที่24 ตุลาคม

DiBiaggio กล่าวว่า “ฉันเริ่มรับการฝากรายการลำดับความสำคัญเมื่อไม่กี่เดือนก่อน … แม้กระทั่งก่อนการเปิดตัววัคซีน” DiBiaggio กล่าว “ฉันคิดว่าผู้คนจำนวนมากกระตือรือร้นที่จะออกไปท่องเที่ยว เราได้รับเงินมัดจำ 300 รายการและได้รับอีเมลจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง”

Raiders ย้ายจากโอ๊คแลนด์ไปลาสเวกัสเมื่อปีที่แล้ว Allegiant Stadiumบ้านใหม่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ของ Raiders ไม่ได้เป็นเจ้าภาพให้แฟน ๆ ในปี 2020 เนื่องจากข้อจำกัดของไวรัสโคโรนา

ทริป Phans of Philly Vegas เป็นแพ็คเกจการเดินทางสี่คืนซึ่งรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบไม่แวะพัก ห้องพักโรงแรมในแถบเวกัส งานเลี้ยงต้อนรับแบบรวมทุกอย่าง งานเลี้ยงแบบรวมทุกอย่าง และตั๋วเข้าชมเกม ( นั่งกับแฟนอีเกิลส์) แฟน ๆ ที่สนใจในการเดินทางสามารถปรับแต่งแพ็คเกจได้และควรติดต่อ DiBiaggioเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

แม้จะ ชนะรวมสูง / ต่ำ 6.5ของ Eagles ที่แอพเดิมพันกีฬาออนไลน์ของเพนซิลเวเนีย แต่แฟน ๆ ก็กระตือรือร้นที่จะออกเดินทาง

“Vegas ขายตัวเอง” DiBiaggio กล่าว “เกมคือจุดดึงดูดหลัก แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมาก ฉันคิดว่าแฟน ๆ จำนวนมากกำลังเดินทางเพื่อหลีกหนีจากจุดนี้ แฟนๆ บางคนรู้สึกตื่นเต้นเพราะพวกเขาไม่สามารถไปชมการแข่งขันได้ในปีที่แล้ว และมีความสุขที่ได้ไปชมการแข่งขัน”

DiBiaggio กล่าวว่าการเดินทางของ The Eagles ไปยังเดนเวอร์ในวันที่ 14 พ.ย. เป็นตัวเลือกการเดินทางบนถนนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง

เคล็ดลับสำหรับแฟน ๆ Eagles และ NFL ที่มาเยือนลาสเวกัส

Marc Meltzerมีส่วนร่วมในสื่อต่างๆ รวมถึงPlayNevada.com เขาเขียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนัน การดื่ม และรับประทานอาหารในลาสเวกัส Instagramของเขาเต็มไปด้วยฉากจาก Sin City ที่ทำให้คุณต้องการจองเที่ยวบินโดยเร็ว ฉันกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะย้ายไปเป็นผู้ช่วยของเขา (ฉันไม่รู้ว่าจะพูดถึงเรื่องนี้กับบรรณาธิการของฉัน…หรือสามีของฉันอย่างไร)

PlayPennsylvaniaถาม Meltzer เกี่ยวกับการเยี่ยมชมลาสเวกัสสำหรับเกม Eagles … หรือสุดสัปดาห์อื่น ๆ ของ NFL

โรงแรมใดบ้างที่อยู่ใกล้ อัลลีไจแอนท์ สเตเดียม ที่สุด

Meltzer: Mandalay Bay และ Luxor อยู่ใกล้ที่สุด Excalibur ตามมาด้วย Tropicana, MGM Grand และ New York-New York

หากคุณไม่ไปดูการแข่งขัน/ไม่สามารถรับตั๋วได้ คุณควรดูหนังสือกีฬาประเภทใด

Meltzer:อ่าวมั ณ ฑะเลย์มีขนาดใหญ่และใกล้ ซึ่งควรให้สภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน มีหน้าจอที่ค่อนข้างใหม่ด้วย Circa Sportsbook และ Stadium Swim เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม SBOBET Mobile หลังน่าจะน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับช่วงต้นฤดูกาลเมื่อผู้คนต้องการอยู่ข้างนอก Westgate ยังคงเป็นหนึ่งในหนังสือกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด Mirage เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกขนาดใหญ่ใน Vegas Strip ฉันชอบหนังสือกีฬาขนาดใหญ่สำหรับฟุตบอลเพราะบรรยากาศมักจะเข้มข้น

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาเยือนเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์ NFL?

Meltzer:เยี่ยมชมคาสิโนและเติมเงินในแอปสปอร์ตบุ๊คก่อนวันแข่งขัน จองร้านอาหารและการแสดงล่วงหน้าเพราะช่วงสุดสัปดาห์คนน่าจะเยอะ สุดท้าย ตรวจสอบรายการความบันเทิงก่อนเข้าชม ควรมีกิจกรรมในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนเกมเหย้า

แนะนำร้านอาหาร?

เฮอริเทจ สเต็ก ที่ The Mirage

สเต๊กที่มัณฑะเลย์เบย์

Yardbird และ Majordomo ที่ The Venetian

Jean Georges ที่ Aria

Bavettes ที่ Park MGM

อาหารเช้าข้างนอกที่ Mon Ami Gabi ที่ปารีส

ทริปฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เวกัส ราคาเท่าไหร่?

ถามคน 10 คนว่าทริปเวกัสราคา เท่าไหร่ และคุณจะได้คำตอบที่แตกต่างกัน 10 ข้อ

สำหรับการเดินทางในฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เวกัส เราจะกำหนดราคาเที่ยวบิน ตั๋ว และห้องพักในโรงแรม

ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีราคาตั๋วสำหรับ Eagles vs. Raiders ที่Ticketmasterอยู่ระหว่าง$540 ถึง $2,400 (บวกค่าธรรมเนียม)

เที่ยวบินตรงของ American Airlines ออกจากฟิลาเดลเฟียในวันเสาร์ที่ 23 ต.ค. และเดินทางกลับในวันที่ 25 ต.ค. มีค่าใช้จ่าย712 ดอลลาร์ไป-กลับ

ห้องพักที่ลักซอร์ (เช็คอิน 23 ต.ค. และเช็คเอาท์ 25 ต.ค.) จะอยู่ที่ 360 ดอลลาร์ต่อคืน (ก่อนหักค่าธรรมเนียม) มัน ดาเลย์เบย์อยู่ที่762ดอลลาร์

เอ่อโอ้. เกมสร้างความแตกต่างอะไร เมื่อเข้าสู่เกมที่ 4 ฟิลาเดลเฟีย 76ersมีโมเมนตัมทั้งหมด

พวกเขาขึ้นนำ 3-0 ในวอชิงตัน วิซาร์ดส์โดยมีโอกาสที่จะกวาด เกือบทุกคนในบัญชีรายชื่อเล่นได้ค่อนข้างดี

และทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามทางของพวกเขา

แต่แล้ว วิซาร์ดส์ก็ชนะไปแบบสุดมันส์ในยกที่ 4 (122-114) และตอนนี้ โจเอล เอ็มบิอิด เซ็นเตอร์ของ Sixers กำลังเป็นหนี้เป็นสินในเกมที่ 5ด้วยอาการเจ็บเข่าขวาหลังจากล้มอย่างหนักในเกมล่าสุด

ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ จึงตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยในฟิลาเดลเฟีย และแฟน ๆ ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือมากพอที่จะรู้สึกประหม่ากำลังมีแนวโน้มไปในทางนั้นอย่างแน่นอน

Philly เป็นที่ชื่นชอบในเกมที่ 5 เมื่อสร้างความตึงเครียด

ดังนั้นชัยชนะในเกมที่ 5 จึงเป็นการผ่อนคลายที่น่ายินดีสำหรับแฟน ๆ เหล่านั้นที่กลัวสิ่งที่เลวร้ายที่สุด จบตอนนี้ โปรด. ก่อนที่มันจะใกล้ไปกว่านี้

และแม้ว่าสถานะของเอ็มบีอิดจะไม่แน่นอน แต่ฟิลาเดลเฟียก็ยังชอบที่จะทำเช่นนั้น

FanDuel Sportsbookมี Sixers เป็นรายการโปรด 6.5 คะแนนในเกมที่ 5 ซึ่งจะออกเวลา19.00 น. วันพุธที่ฟิลาเดลเฟีย

Philly อยู่ ที่ -240บนมันนี่ไลน์ ขณะที่ Washington อยู่ที่+198 คะแนนรวมของเกมกำหนดไว้ที่230 คะแนน

การเดิมพันยังสามารถใช้ได้กับไลน์/ผลรวม ควอเตอร์/ครึ่ง และอัตรากำไรที่ชนะอีกด้วย

อัตรา เดิมพันสดจะถูกโพสต์เมื่อเกมเริ่มขึ้น

เกมดังกล่าวจะออกอากาศทั่วประเทศทาง NBA TV

76ers อัปเดตอัตราต่อรองเกมเพลย์ออฟ

วอชิงตัน วิซาร์ดส์ พบกับ ฟิลาเดลเฟีย ซิกเซอร์ส รอบวัน ตารางการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม : Sixers 125, Wizards 118

วันพุธ 26 พฤษภาคม : Sixers 120, Wizards 95

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม : Sixers 132, Wizards 103

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม : Wizards 122, Sixers 114

วันพุธที่ 2 มิถุนายน : Wizards vs. Sixers, 19.00 น.

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน : Sixers vs. Wizards*

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน : Wizards vs. Sixers*

วอชิงตัน วิซาร์ดส์ vs ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส พรีวิวการเดิมพันเพลย์ออฟ

แนวโน้มการเดิมพันพ่อมดกับ 76ers จาก FanDuel

วอชิงตันอยู่ที่ 42-31-1 ต่อการแพร่กระจาย (ATS) ในฤดูกาลนี้

ฟิลาเดลเฟีย 38-31-3 ATS

37 เกมจาก 74 เกมของวอชิงตันในฤดูกาลนี้ถึงจุดโอเวอร์

ยอดรวมต่ำกว่าใน 38 เกมจาก 72 เกมของฟิลาเดลเฟียในฤดูกาลนี้

Sixers ไป 28-7 ในบ้าน ในฤดูกาลนี้เทียบกับ 20-16 บนท้องถนน

พ่อมดจบปีอย่างแข็งแกร่งไป 17-6 พ่อมด มีโอกาส 0.6% ที่จะ เข้ารอบตัดเชือกในวันที่ 6 เมษายน

พ่อมดทำคะแนนเฉลี่ย 116.6 ppgซึ่งมากเป็นอันดับสามใน NBA

สถิติผู้เล่นของวอชิงตัน :

Bradley Beal เฉลี่ย 31.3 ppg (สูงสุดเป็นอันดับสองใน NBA)

รัสเซล เวสต์บรู ก 22 ppg, 11.5 rpg เขาเป็นผู้นำ NBA ด้วยแอสซิสต์สูงสุดต่อเกม (11.7)

สถิติผู้เล่นฟิลาเดลเฟีย :

Joel Embiid เฉลี่ย 28.5 ppg (สูงสุดเป็นอันดับสี่ใน NBA)

เบ็น ซิมมอนส์ 14.3 ppg, 7.2 rpg, 6.9 apg

พ่อมดกับ 76ers รอบ 1 อัตราต่อรอง

DraftKings: วิซาร์ด (+730)/ซิกเซอร์ (-1250)

Fox Bet: วิซาร์ดส์ (+600)/ซิกซ์เซอร์ (-1000)

เกมส์ที่เล่นทั้งหมด :

มากกว่า 4.5 (-335)

ต่ำกว่า 4.5 (+235)

มากกว่า 5.5 (+125)

ต่ำกว่า 5.5 (-167)

มากกว่า 6.5 (+400)

ต่ำกว่า 6.5 (-670)

คะแนนที่ถูกต้องของซีรีส์ :

Sixers ชนะ 4-0 (+225)

วิซาร์ดส์ชนะ 4-0 (+8000)

Sixers ชนะ 4-1 (+200)

วิซาร์ดส์ชนะ 4-1 (+4000)

Sixers ชนะ 4-2 (+400)

วิซาร์ดส์ชนะ 4-2 (+1600)

Sixers ชนะ 4-3 (+500)

วิซาร์ดส์ชนะ 4-3 (+2000)

“The Sixers ทำเงินให้นักพนัน”

Johnny Avelloหัวหน้าแผนกหนังสือกีฬาและการเล่นเกมที่ DraftKingsได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเดิมพันใน Philadelphia Sixers

“คุณสามารถมีพวกเขา (Sixers) ที่ 20-1, 30-1 นักพนันบางคนคิดว่า Doc Rivers จะดึงพวกเขามารวมกันและเขาก็มี ตอนนี้ถึงเวลาที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถชนะได้หรือไม่ ฉันคิดว่ามันอยู่ระหว่าง Nets, Sixers และ Bucks ในตะวันออก ฉันจะไม่นับ Bucks ออก”

การเดิมพัน Sixers ในช่วงฤดูกาลปกติ

“เราต้องการใครก็ตามที่พวกเขาเล่นด้วยเมื่อฤดูกาลดำเนินต่อไป นั่นบอกคุณได้ทันทีว่าความสนใจในการเดิมพันของ Sixers คืออะไร พวกเขามีฤดูกาลที่ดีมาก ที่บ้านพวกเขายอดเยี่ยม บนถนนไม่ดีเท่า จบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่ง พวกเขาทำเงินให้นักพนันในปีนี้ เป็นปีที่ประสบความสำเร็จสำหรับ Sixers และนักพนันที่เดิมพันกับพวกเขา”

ทีมต่างๆพยายามทำสถิติสามพอยน์เตอร์ (34.6 ต่อเกม) เป็น ฤดูกาลที่สิบติดต่อกัน ในช่วงฤดูกาล NBA ปี 2021 พวกเขาทำสถิติ เปอร์เซ็นต์การยิงสาม แต้มเท่ากัน ( 36.7% )

คุณคิดอย่างไรกับการระเบิด 3 จุด

“ทีมต่างพึ่งพาสิ่งนั้น อาจถึงเวลาดูว่าจำเป็นต้องสำรองข้อมูล (เส้น 3 จุด) หรือไม่ อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมิติของศาลด้วย มันเป็นลูกยิงที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นได้มาก ถ้าไม่มีใครปกป้องพวกมัน มันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ”

Wells Fargo Centre ซึ่งเป็นบ้านของ The Sixers จะเพิ่มความจุเป็น 50% ในวันที่ 22 พฤษภาคม สิ่งนี้จะมีผลกระทบหรือไม่?

“ฉันคิดว่ามันจะ เพิ่มความได้เปรียบในสนามเหย้า แฟนๆ สร้างความแตกต่างในการสร้างความได้เปรียบในสนามเหย้าที่เหนือกว่าในบาสเก็ตบอล”

Sixers 2021 NBA Championship และอัตราต่อรองการประชุมสายตะวันออก

ปัจจุบัน Brooklyn Nets (+220) และ Los Angeles Lakers (+460) เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ NBA ปี 2021

ราคาต่อรองของ Philadelphia Sixers NBA Championship ที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA บางเล่ม

แฟนดูเอล :+800

DraftKings:+650

BetMGM :+750

BetRivers :+700

ฟิลาเดลเฟีย 76ers คอนเฟอเรนซ์ตะวันออก

แฟนดูเอล: +270

DraftKings: +300

BetMGM: +300

BetRiver: +300

อัตราต่อรอง MVP รอบชิงชนะเลิศ NBA

ก่อนที่ NBA Playoffs ปี 2021 จะเริ่มต้นขึ้น เควิน ดูแรนต์ (+420) และ เลอบรอน เจมส์ (+550) มีโอกาสที่ FanDuel ดีที่สุดที่จะได้ตำแหน่ง Finals MVP

อัตราต่อรอง MVP รอบชิงชนะเลิศ NBA ของ Sixers

โจเอล เอ็มบีอิด: +900

เบ็น ซิมมอนส์: +12,000

โทเบียส แฮร์ริส: +12,000

ตัวอย่างการเดิมพัน NBA Playoff ปี 2021

New York Knicks เป็น ความ รับผิดชอบที่ใหญ่ที่สุดของ FanDuel ในตลาดฟิวเจอร์สของ NBA Championship

“เรามีโอกาส 3.5 ล้านดอลลาร์สำหรับทีมนิกส์” จอห์น ชีแรนผู้อำนวยการฝ่ายการซื้อขายของ FanDuel กล่าว ซึ่งระบุว่าทีมนิกส์อยู่ที่ +12,000 ในตลาดแชมเปี้ยนชิพ และจากนั้น +4200 ในการประชุมภาคตะวันออก “ผมคิดว่าพวกเขาอันตรายในบางรอบ ในบางจุด และบางทีม และอาจจับคู่กับบรู๊คลิน”

การเดิมพัน NBA Championship แบ่ง ที่ DraftKings โดยแฮนเดิล %:

(เฉพาะ 5 อันดับแรกเท่านั้น)

38%: ตาข่าย (+250)

22%: เลเกอร์ส (+400)

11%: ซิกเซอร์ (+650)

5%: นักเก็ต (+3000)

5%: แจ๊ส (+700)

โปรโมชันการเดิมพันรอบรองชนะเลิศ Sixers Fox Bet

Fox Bet ขอเสนอโปรโมชันผู้ใช้ใหม่หาก Sixers เอาชนะ Wizards ในรอบที่ 1 และเลื่อนขั้น

เดิมพัน $1 รับ $76หาก Sixers ชนะรอบที่ 1 : ผู้ใช้ใหม่เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม (เดิมพันสูงสุด $1 เงินรางวัลจะจ่ายเป็นเดิมพันฟรีภายใน 24 ชั่วโมง) โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 10:00 น. จนถึงช่วงปลายเกมสุดท้ายเพื่อปิดซีรีส์

Sixers Bet Boosts ที่ Fox Bet

76ers ที่จะชนะการประชุมภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นจาก (+275) เป็น+310

76ers ชนะ ซีรีส์ 4-0 กับ Washington Wizards เพิ่มจาก (+250) เป็น +350

สรุปการเดิมพันฤดูกาลปกติของ Sixers 2021

ที่ หนังสือกีฬาออนไลน์ของรัฐเพนซิลเวเนีย Los Angeles Lakers , Los Angeles Clippers , Milwaukee Bucks และ Brooklyn Nets เปิดฤดูกาลในฐานะทีมเต็งเพื่อคว้าแชมป์ NBA การแลกเปลี่ยนในเดือนมกราคมที่ส่ง James Harden จาก Houston Rockets ไปที่ Nets ทำให้ Nets เป็นอัตราต่อรองที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองในการอ้างสิทธิ์ในตำแหน่ง NBA

Sixers แซงหน้าผลรวมการชนะสูง/ ต่ำ (42.5) ที่แอปพนันกีฬาโดยสร้างสถิติ 49-23

คะแนนเฉลี่ยของ Embiid อยู่ที่ 24.5 จบที่ 2 8.5 .

76ers 2021 ตัวติดตามอัตราต่อรอง

พรีซีซั่น 2 มีนาคม เริ่มการแข่งขัน NBA Playoffs เริ่มรอบที่ 2 ก่อนเกม 7

แชมป์เอ็นบีเอ +2500 +1200 +650 +1000 +600

การประชุมภาคตะวันออก +900 +550 +300 +400 +350

กองแอตแลนติก +400 +150 ไม่มี

เอ็มบีไอด MVP +4000 +300 +850

อย่าสิ้นหวังเพียงเพราะแจ็คพอตใหญ่ Mega Millions ที่เพิ่งโดน ! แจ็กพอต Powerball กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม แจ็กพอ ตโดยประมาณของPowerball จะอยู่ที่ 236 ล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าเงินสด161.1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ผู้ชนะหลายคนยังได้รับการจับฉลากครั้งล่าสุด ซึ่งรวมถึงผู้ชนะ Match 5 สี่คนและผู้ชนะ $100,000 ใน PA

การออกรางวัล Powerball ประจำวันพุธที่ 26 พฤษภาคม

โปรดจำไว้ว่ามีการออกรางวัล Powerball สองครั้งในวันพุธและวันเสาร์ หลัง เวลา 23.00 น . EST หลังจากจับฉลากแล้ว ให้ตรวจสอบหมายเลขที่ออกด้านล่าง

หมายเลขที่ชนะ: 2 – 8 – 21 – 34 – 62

ลอตเตอรี่: 16

ตัวคูณ: 2X

บทสรุปของผู้ชนะในการจับรางวัลครั้งล่าสุด

การออกรางวัล Powerball ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม และมีหมายเลขที่ชนะคือ 3 – 19 – 27 – 37 – 40 โดยมี Powerball สีแดงเป็น 8 นอกจากนี้ ตัวคูณ Power Play ที่ออกคือ 2X การแข่งขัน 5หรือผู้ชนะอันดับสองถูกขายใน:

นิวเจอร์ซี

นิวแฮมป์เชียร์

แอริโซนา

นอร์ทแคโรไลนา

ยิ่งไปกว่านั้นตั๋ว North Carolinaซื้อตัวเลือก Power Play มูลค่า 1 ดอลลาร์ เพิ่มรางวัลเป็น2 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ที่นี่ในเพนซิลเวเนีย ตั๋ว Powerball ที่ติดบน Power Play เช่นกัน คว้ารางวัลที่สามของเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั๋วจับคู่ลูกบอลสีขาวสี่ในห้าลูกพร้อมกับ Powerball สีแดง โดยทั่วไปแล้ว รางวัลอันดับสามจะมีมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวคูณของ Power Play ผู้ชนะ PA จะมีมูลค่า $100,000

Turkey Hill ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2395 S. Market St. ใน Elizabethtownรับโบนัส 500 ดอลลาร์สำหรับการขายผู้ชนะ โปรดจำไว้ว่าใน PA คุณมีเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่จับฉลากเพื่อรับรางวัลของคุณ

โบนัสต้อนรับสำหรับผู้เล่นหวยออนไลน์รายใหม่

ที่นี่ในรัฐคีย์สโตน มีอีกวิธีหนึ่งให้คุณซื้อสลากกินแบ่ง ล อต เตอรีออนไลน์ของ PAยังเสนอโบนัสต้อนรับมากมายสำหรับผู้เล่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสนุก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ ขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ใน PA แต่ก็มีรัฐอื่นๆ ที่ขายสลากกินแบ่งออนไลน์:

นิวยอร์ก

จอร์เจีย

รัฐอิลลินอยส์

รัฐเคนตักกี้

มิชิแกน

นิวแฮมป์เชียร์

นอร์ทแคโรไลนา

นอร์ทดาโคตา

เวอร์จิเนีย

กรุณาเล่นอย่าง มีความรับผิดชอบ