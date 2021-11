SBOBET สมัครแทงบอล UFABET เหยือก Ex-MLB รับประกันผลกำไร

SBOBET เปิดตัวบริการสมัครรับข้อมูลการเดิมพันกีฬาที่เน้นในสหรัฐอเมริกาโดยJambos Picksมุ่งปฏิวัติแนวดิ่งโดยเน้นที่ความโปร่งใสและการค้ำประกันทางการเงินอย่างเข้มงวด

เปิดตัวโดยอดีตเมเจอร์ลีกเบสบอลเหยือก ไมเคิลชวิเมอร์ให้บริการ มีการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนที่มีการสนับสนุนทางการเงินจากบิลมิลเลอร์และเดวิด Ganek , ผู้บริหารทางธุรกิจมาร์วินบุช , บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีบุช, และอดีตโกลด์พาร์ทเนอร์แซกส์และประธานของใหม่ สมาคมแข่งม้ายอร์ค สตีฟ ดันเคอร์

SBOBET สร้างขึ้นจากอัลกอริธึมการคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากโมเดลตามข้อมูลที่ใช้โดยกองทุนควอนตั้มวอลล์สตรีท เอนทิตีใหม่มุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำการเดิมพันที่ฉลาดที่สุดสำหรับลีกฟุตบอลแห่งชาติ ฟุตบอล NCAA บาสเกตบอลชายของ NCAA และเกมMLB

Jambos ยังมุ่งมั่นที่จะนำ “ ความซื่อสัตย์มาสู่อุตสาหกรรมที่เคยถูกกล่าวหาว่าไม่เหมาะสม” ด้วยการรับประกันคืนเงินให้ลูกค้าสามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก บวกกับเงินทุนเพิ่มเติมตามระยะเวลา หากคำแนะนำส่งผลให้บันทึกไม่ได้ผลกำไร

นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่าบริษัทจะแสดงบันทึกที่สมบูรณ์ของคำแนะนำการเดิมพันในอดีตที่มีการประทับเวลา

Schwimer ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Jambosอธิบายว่า: “อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานำเสนอแนวทางการเรียนรู้ด้วยเครื่องสำหรับการเดิมพันกีฬาและรับประกันผลกำไรหากคุณทำตามระบบของเราหรือเราจ่ายเงินให้คุณ

“ด้วยการวิเคราะห์ทุกอย่างจากทั้งชุดข้อมูลสาธารณะและเชิงพาณิชย์ ซึ่งบางชุดมีเฉพาะ Jambos เรารับรองว่าสมาชิกจะได้รับคำแนะนำการเดิมพันที่ดีที่สุดเสมอ บันทึกความสำเร็จของเราพูดเพื่อตัวเอง”

การเปิดตัวเป็นไปตามช่วงเบต้าแปดเดือนที่เริ่มในเดือนธันวาคม 2018 ตามที่เปิดเผยว่าหากลูกค้าทำตามวิธีการนี้เดิมพัน 300 ดอลลาร์ต่อการเลือกกำไรมากกว่า 70,000 ดอลลาร์จาก 2,522 เคล็ดลับจะได้รับ

ระยะเวลาการสมัครสมาชิก Jambos มีตั้งแต่หนึ่งถึง 17 สัปดาห์ โดยแพ็คเกจหนึ่งสัปดาห์มีราคา $250 และรวมคำแนะนำขั้นต่ำ 50 รายการต่อสัปดาห์

ก่อนการเปิดตัวครั้งใหม่ Schwimer ได้ก่อตั้งBig League Advanceซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างกองทุนเพื่อลงทุนในผู้เล่นรายย่อยในลีกอาชีพ และรับส่วนแบ่งของรายได้ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหากพวกเขาไปถึงลีกหลัก

Duncker เสริม: “ฉันดูการวิเคราะห์เปลี่ยน Wall Street อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ฉันเป็นหุ้นส่วนที่ Goldman Sachs และ Michael และทีม Jambos ของเขาอยู่ข้างหน้าแนวโน้มเดียวกันนี้ในการเดิมพันกีฬา

“ผมเชื่อมั่นจากความสำเร็จของพวกเขาในการคาดการณ์อาชีพผู้เล่นเบสบอลระดับรองที่ Big League Advance ว่า Jambos จะประสบความสำเร็จ การเลือกบาสเก็ตบอลชายของ NCAA ในอัตราร้อยละ 58.3 ที่ผ่านการตรวจสอบมากกว่า 1,000 รายการพิสูจน์แล้วว่าแนวทาง Big League Advance และ Jambos นั้นแหวกแนว”

Graphyteมุ่งมั่นที่จะนำรูปแบบไฮเปอร์ส่วนบุคคลของNetflixมาสู่ผู้ให้บริการการพนันและเกมทั่วโลก ในขณะที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า ‘Intelligent Layouts’

ขอแนะนำเอ็นจิ้นเนื้อหาแบบเต็มเว็บไซต์ บริษัทปรับแต่งตามเวลาจริงสำหรับอุตสาหกรรมการพนันและเกมคือการช่วยให้องค์กรสามารถมอบประสบการณ์เว็บและแอพที่เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์สำหรับลูกค้าทุกราย

ผู้ให้บริการ Via Intelligent Layouts สามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบของข้อเสนอโดยอัตโนมัติตามความต้องการของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่รูปแบบมือถือและเดสก์ท็อปที่ “ไม่เหมือนใคร” สำหรับผู้ใช้แต่ละคน

รายการเหล่านี้ได้แก่การนำทางและเมนูส่วนบุคคล หมวดหมู่กีฬาและเกม โปรโมชั่น แบนเนอร์ และการเปิดตัวเกมใหม่

โซลูชันตั้งอยู่บน CMS หรือแพลตฟอร์มแบ็คเอนด์ที่มีอยู่ อ่านเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์และจับคู่เนื้อหากับผู้เล่นในวงกว้าง โดยใช้เฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างขึ้นจากโปรไฟล์เชิงลึกของพฤติกรรมการเล่นและการท่องเว็บของผู้ใช้แต่ละราย

นอกจากนี้ เลย์เอาต์อัจฉริยะยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมระดับของเนื้อหาไดนามิก และสามารถเลือกที่จะแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับการดูแลจัดการในกิจกรรม เกมและแบนเนอร์ใหม่ ในขณะที่ปรับแต่งประสบการณ์ที่เหลือให้เป็นส่วนตัว

“เมื่อเราเริ่ม Graphyte ภารกิจของเราคือการสร้างเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งขนาดที่เหมาะกับทุกรูปแบบที่แพร่หลายในการเดิมพันและการเล่นเกม เป็นรูปแบบขนาดเดียวที่ดูเหมือนเป็นธรรมชาติและชัดเจนในภาคอื่นๆ เช่นเดียวกับอีคอมเมิร์ซ” Damien Evans ผู้ร่วมก่อตั้ง Graphyteกล่าว

“ด้วยเค้าโครงอัจฉริยะ เราได้สร้างขีดความสามารถสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับลูกค้าของพวกเขาทุกคน ในฐานะโอเปอเรเตอร์ คุณจะรู้ว่าทุกส่วนของไซต์ของคุณได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของผู้เล่นแต่ละคน – ทั้งหมดได้รับการอัปเดตและจัดการแบบเรียลไทม์

“ในฐานะผู้เล่น ประสบการณ์จะเปลี่ยนไป เกมและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่คุณชอบเล่น (หรือเกมที่คุณน่าจะชอบ) มักจะอยู่ตรงกลางและไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น: โปรโมชันที่คุณอาจมี หากพลาด การเปิดตัวเกมใหม่ กิจกรรม และการเพิ่มราคาในกีฬา ล้วนสามารถนำเสนอได้ด้วยเลย์เอาต์อัจฉริยะ มันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ และผลลัพธ์ในช่วงแรกๆ ที่เราได้เห็นจากการทดลองของผู้ปฏิบัติงานนั้นยอดเยี่ยมมาก”

สเปนและมอลตาตามผู้จัดจำหน่ายเกมคาสิโนการเล่นเกมคราดแดงได้มีการขยายการแสดงตนโรมาเนียหลังจากตกลงเป็นหุ้นส่วนใหม่กับNetBet

ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ซึ่งอยู่ในตลาดโรมาเนียตั้งแต่ปี 2015 เมื่อเป็นคนแรกที่ได้รับใบอนุญาตระดับ 10 ปีคือการรับเนื้อหา Red Rake เต็มรูปแบบ

Horia Valuch ซีโอโอของ NetBet Romaniaให้ความเห็นว่า: “เรายินดีต้อนรับ Red Rake Gaming บนแพลตฟอร์มของเรา และเรามั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนนี้จะดึงดูดผู้ใช้ของเรา ข้อเสนอคาสิโนของเราได้รับการปรับปรุงด้วยผู้ให้บริการใหม่และที่เป็นนวัตกรรมอยู่เสมอ และการเพิ่มเนื้อหาของ Red Rake Gaming นำเสนอเกมที่สดใหม่และน่าดึงดูด เต็มไปด้วยคุณสมบัติและกลไกที่น่าสนใจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนื้อหาของ Red Rake จะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นของเรา”

NetBet ระบุว่าได้เลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Red Rake เนื่องจากมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงอย่างแข็งแกร่งทั่วประเทศผ่านการนำเสนอ “ผลิตภัณฑ์เกมที่ดีที่สุดสำหรับตลาดโรมาเนีย”

คาดว่าจะเห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดของ NetBet จะมีการรวมเกมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ Red Rake ซึ่งรวมถึง Super 12 Stars ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

Nick Barr กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในมอลตาของ Red Rakeให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความร่วมมือกับ NetBet ซึ่งเราได้สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีด้วยตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก

“การเติบโตของเราในพื้นที่ตลาดที่มีการควบคุมนั้นยอดเยี่ยมมากในปีนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการส่งมอบเนื้อหาใหม่และน่าสนใจที่เราผลิตขึ้น เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีม NetBet ต่อไป และผลลัพธ์ที่แน่นอนว่ามาจากตลาดโรมาเนียที่กำลังเติบโต”

Red Rake Gaming ได้รับการรับรองในสเปน โปรตุเกส สวีเดน อิตาลี และโรมาเนีย และยังมีใบอนุญาตในมอลตาและสหราชอาณาจักร

มอลตาตามนักพัฒนาซอฟแวร์คาสิโนPlaysonคือการใช้ตัวเลือกของเนื้อหาสดกับผู้ประกอบการเล่นเกมออนไลน์ญาติกลุ่ม

จากข้อตกลงดังกล่าว แบรนด์ Kindred จำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์หลักอย่าง Unibet ได้เริ่มเผยแพร่เกมด้วยเกมที่ล้ำสมัยที่สุดของ Playson สองเกม ได้แก่ Crystal Land และ Crystal Crush โดยจะมีการเปิดตัวเกมใหม่ตามมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เกมแนวอัญมณีทั้งสองเกมได้รับการกล่าวขานว่าได้รับความนิยมจากผู้เล่นมือถือเนื่องจากการเล่นเกมที่ไม่ใช่สูตร Crystal Land มีตาราง 7×7 พร้อมกลไกการจับคู่ 3 และ Crystal Crush มีคลัสเตอร์จ่ายบนสนามเกมหกเหลี่ยมที่มี 61 ช่อง

David Robertson หัวหน้าคาสิโนของ Kindred Groupให้ความเห็นว่า: “Playson ได้สร้างชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในฐานะผู้ให้บริการเกม และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอเกมให้กับลูกค้าของเรา

“เป็นซัพพลายเออร์ที่น่าจับตามองอย่างไม่ต้องสงสัย และได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถจัดหาเนื้อหาที่มีคุณภาพได้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าการเป็นหุ้นส่วนในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร”

การเปิดตัวครั้งใหม่นี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Playson และด้วย Kindred ได้รับใบอนุญาตในตลาดที่มีการควบคุมหลายแห่งทั่วยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักรและสวีเดน ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ต่อหน้าผู้ชมกลุ่มใหม่จำนวนมาก

Lars Kollind ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Playsonกล่าวเสริมว่า “Kindred มีชื่อเสียงในด้านคุณค่าที่วางไว้ในด้านนวัตกรรม และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เริ่มต้นความร่วมมือครั้งนี้กับการเปิดตัวเกมที่สร้างสรรค์ที่สุดของเราสองเกม ได้แก่ Crystal Land และ Crystal Crush

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายรอยเท้าทั่วโลกของเรากับผู้ให้บริการที่เคารพนับถือ และหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีประสิทธิผล”

ประชุมสุดยอด CasinoBeatsผลตอบแทนในสัปดาห์นี้กับรุ่นที่สองของการแข่งขันที่โอลิมเปียกรุงลอนดอนได้รับการสนับสนุนโดยบางส่วนของชื่อที่ใหญ่ที่สุดในภาค – รวมทั้งPlayson

CasinoBeats จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 1,000 คนในลอนดอนในวันที่ 17-20 กันยายน โดยนำเสนอเส้นทางการประชุมสี่เส้นทางและโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ไม่มีใครเทียบได้กับผู้เยี่ยมชมซึ่งมีผู้ให้บริการมากถึง 200 ราย พร้อมด้วยหน่วยงานกำกับดูแล ซัพพลายเออร์ชั้นนำ บริษัทด้านการชำระเงินและนักการตลาด

การเดิมพันกีฬาได้รับการยกย่องว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันรายได้ของเพนซิลเวเนียไปข้างหน้าต่อไป โดยนักพนันคว้าโอกาสแรกในการเดิมพันฟุตบอลลีกแห่งชาติอย่างถูกกฎหมายในช่วงพรีซีซั่น

ตามตัวเลขใหม่ที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียจากหนังสือกีฬาออนไลน์และการค้าปลีกของรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 109 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 84% จากสถิติก่อนหน้านี้ที่ 59.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม

SugarHouse Casinoเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมด้วยเงินเดิมพัน 5.4 ล้านดอลลาร์ที่สร้างรายได้ 816,768 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มันถูกแซงโดยFanDuel Sportsbookที่Valley Forge Casinoในฐานะผู้นำตลาด

สถานที่ให้บริการซึ่งเห็นหน่วยงานการพนันกีฬาเพลิดเพลินกับการดำเนินงานเต็มเดือนแรกดึงดูด 35.3 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันออนไลน์ระหว่างเดือนซึ่งสร้างรายได้ 2.9 ล้านดอลลาร์

“นักพนันกีฬาเกือบจะเดิมพันฟุตบอลในระดับสากล ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่แม้เพียงสัปดาห์เต็มของเกมฟุตบอลวิทยาลัยและ NFL Futures ที่จะเดิมพัน เพนซิลเวเนียก็จะพบกับการขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” เจสสิก้าเวลแมนนักวิเคราะห์ของ PlayPennsylvania.com กล่าว .

“แต่ด้วยฤดูกาลของ NFL ที่กำลังดำเนินไปและมีหนังสือกีฬาออนไลน์มากขึ้น ความสำเร็จของเดือนสิงหาคมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่ข้างหน้า

“การพนันออนไลน์ในเพนซิลเวเนียจะยังคงเพิ่มส่วนแบ่งของการจัดการของรัฐให้อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับนิวเจอร์ซีย์

“ถึงจุดนั้น การเปิดตัว Fox Bet ในต้นเดือนกันยายน — เว็บไซต์การพนันแบรนด์สื่อกีฬารายใหญ่แห่งแรกในรัฐใดๆ — เป็นการพัฒนาที่น่าสนใจที่ควรได้รับความสนใจจากนักพนัน และหนังสือกีฬาออนไลน์อื่น ๆ กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้”

SugarHouse Casino, Parx CasinoและHollywood Casino ที่ Penn National Race Courseเพลิดเพลินกับเกมคาสิโนออนไลน์เต็มเดือนแรกในเดือนสิงหาคม และสร้างรายได้รวม 3.4 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพัน 111.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 812,306 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม

Sugarhouse เป็นผู้นำด้วยรายรับ 1.6 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพัน 40.9 ล้านดอลลาร์ แต่ Parx ยอมรับการเดิมพัน 53.1 ล้านดอลลาร์ แต่ได้รับรายได้ 1.09 ล้านดอลลาร์ รายรับโดยรวมทั่วทั้งรัฐเพิ่มขึ้น 6.33% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 275.9 ล้านดอลลาร์เป็น 293.4 ล้านดอลลาร์

“จะใช้เวลาอีกสองสามเดือนก่อนที่เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนของตลาดการพนันออนไลน์ของเพนซิลเวเนีย แต่ผลตอบแทนก่อนกำหนดนั้นเป็นไปในเชิงบวก” Dustin Gouker หัวหน้านักวิเคราะห์ของ PlayPennsylvania.comกล่าวเสริม

“ตลาดนี้น่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนสิ้นปี โดยทำงานร่วมกับหนังสือกีฬาออนไลน์ที่จะเติบโตอย่างทวีคูณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

เครือข่าย 1X2ได้ขยายการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ต่อไปหลังจากทำข้อตกลงกับSuperbet ซึ่งจะเห็น บริษัท เข้าสู่ตลาดโรมาเนียเป็นครั้งแรก

ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้ให้บริการหนังสือกีฬารายใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย” Superbet คือการเลือกเกมจากเครือข่าย 1×2 ในข้อตกลงที่สรุปเนื้อหาจากบริษัทในเครือ 1X2gaming และ Iron Dog Studio

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าสู่ตลาดโรมาเนียเป็นครั้งแรกกับ Superbet.ro” Kevin Reid ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ 1X2 Networkกล่าว

“ข้อตกลงนี้แสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเราในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก และพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายที่เรานำเสนอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเข้าสู่ตลาดจำนวนมากได้”

นี้จัดการล่าสุดตามแผนการขยายธุรกิจร่วมกันในยุโรปโดย 1 × 2 เครือข่ายที่ได้เห็นอิตาลีกลายเป็นโฟกัสล่าสุดเกี่ยวกับความสนใจผ่าน Microgame และE-Play24

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุว่ามุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีการควบคุม และปัจจุบันจัดจำหน่ายไปยังเขตอำนาจศาล เช่น สหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี โคลอมเบีย มอลตา ยิบรอลตาร์ เกาะแมน สวีเดน และตอนนี้คือโรมาเนีย

Heather Faulkner หัวหน้าฝ่ายเกมออนไลน์ที่ Superbetให้ความเห็นว่า: “เรากำลังมองหาที่จะขยายการเสนอหนังสือกีฬาของเราไปสู่คาสิโนในระหว่างปีนี้ เมื่อเราเริ่มร่วมมือกับผู้ให้บริการระดับนานาชาติรายใหญ่

“ในแง่นี้และตามกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์คาสิโนของเราตอนนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของเครือข่าย 1×2 เราเชื่อว่าชื่อของพวกเขาจะได้รับความนิยมอย่างมากกับผู้เล่นของเราและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ยาวนานและประสบความสำเร็จในขณะที่เราขยายข้อเสนอคาสิโนออนไลน์ของเรา”

Samuel Lewis ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ 1X2 Networkกล่าวเสริมว่า: “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Superbet.ro จะนำเสนอเนื้อหาของเราแก่ผู้เล่น พวกเขาเป็นแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีฐานผู้เล่นขนาดใหญ่ที่ภักดีซึ่งสามารถเข้าถึงเกมของเราได้ในขณะนี้

“เราเชื่อว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของเกมของเราและความนิยมของพวกเขากับผู้เล่นที่ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้กระตือรือร้นที่จะร่วมงานกับเรา”

การแสดงละครครั้งที่สองของการ ประชุมสุดยอด CasinoBeats เริ่มขึ้นในวันนี้ที่Olympia Londonโดยมีเนื้อหาสองแทร็กที่ตรวจสอบภัยคุกคามและโอกาสที่ต้องเผชิญกับภาคเกมคาสิโนและมีวิทยากรชั้นนำและผู้ดำเนินการจากทั่วทั้งภาค

คาดว่าผู้บริหารระดับสูงประมาณ 1,000 คนจะลงมาที่สถานที่จัดงาน West London ซึ่งวาดโดยเนื้อหาสี่แทร็กในสองวัน พื้นที่แสดงสินค้าที่คึกคักของผู้แสดงสินค้า 30 ราย และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีอยู่ทุกที่ในอุตสาหกรรม

วิทยากรและตัวแทนจากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบางส่วนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงBetsson , Casumo , Gaming Realms , GiG , EnergyCasino , Genting , GVC , Hard Rock , Hippodrome , Jackpotjoy , Kindred , LeoVegas , Luckia , LVBet , Mr Green , Olympic , Paf , Pinnacle , อันดับ, Royal Panda , Sky การพนัน และ การเล่นเกม , เทนนิส, Svenska Spel , คาสิโนแฝด, Videoslots และวิลเลียมฮิลล์

ซัพพลายเออร์ชั้นนำก็มีการนำเสนอที่ดีเช่นกัน – ในฐานะวิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้แสดงสินค้า – รวมถึงBetConstruct , Big Time Gaming , IGT , iSoftBet , Microgaming , NetEnt , Play’n GO , Playson , Red Tiger , SG Digital , Swintt , WeAreCasino และYggdrasil

การสร้างส่วนสำคัญของเส้นทางการประชุมสี่เส้นทางที่นำเสนอคือ อนาคตของการเล่นเกมในปัจจุบัน โดยเสนอการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่อาจมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบของภาคส่วน

“สำหรับเรา CASINOBEATS เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น ”

ส่วนสำคัญเพิ่มเติมในวันแรกของการดำเนินการจะเป็นประเด็นสำคัญที่มอบให้โดย Jesper KärrbrinkประธานบริหารของGreen Jade Gamesซึ่งกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเขา: “สำหรับเราในฐานะบริษัทที่ค่อนข้างใหม่ CasinoBeats เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึง ผู้ชมที่กว้างขึ้น

“เราสร้างเกม Green Jade ขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อสร้างสล็อตที่ 2,501 แต่เพื่อท้าทายตัวเองและอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่เรานำเสนอเกมคาสิโนที่ผสมผสานกลไกจากสล็อตและเกมบนโต๊ะกับวิดีโอและเกมแอพ รวม RNG และทักษะใน วิธีที่ไม่เคยทำมาก่อน

“ในการนำเสนอของฉัน [เมื่อเวลา 14:50 น. วันนี้] ฉันจะพูดถึงแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการก่อกวน และเหตุใดฉันจึงคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในฐานะอุตสาหกรรมที่จะต้องสร้างนวัตกรรม หากเราต้องการดึงดูดผู้เล่นใหม่ต่อไป”

Cristiano Blancoหัวหน้าฝ่ายเกมที่Kindred Groupซึ่งจะเข้าร่วมในการอภิปรายที่เน้นคาสิโนสดในเช้าวันนี้กล่าวเสริมว่า: “อุตสาหกรรมเกมกำลังผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย คาดไม่ถึง และน่าตื่นเต้นช่วงเวลาหนึ่ง กฎระเบียบใหม่นำมาซึ่งโอกาสพร้อมกับความล่าช้าในการจัดส่งและอาการปวดหัวอย่างรุนแรง

“ฉันมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอด CasinoBeats เพราะมันเป็นโอกาสที่หายากที่จะมีผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเล่นเกมร่วมกัน เพื่อให้รู้สึกถึงตลาดจากภายในและคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมของเรา ปัญหาที่การแข่งขันนำมาด้วย”

เส้นทางที่สองในวันที่หนึ่งของการประชุมสุดยอดคือNew Horizonsซึ่ง Tony Plaskowแห่งBlack Cow Technology จะกลั่นกรองเซสชั่นเพื่อพิจารณาภาคส่วนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา เขากล่าวว่า:“ เป็นเกียรติอย่างแท้จริงที่ได้รับการร้องขอให้พูดในการประชุมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นงานที่ทุกคนในพื้นที่ของเราต้องเข้าร่วม

“ฉันกำลังเข้าร่วมในเส้นทาง New Horizons ที่เรากำลังมองหาวิธีทำความเข้าใจกลไกลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มันเริ่มต้นการเดินทางของการเล่นเกมที่ถูกกฎหมาย ฉันกำลังกลั่นกรองแผงที่มีดาราและแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าร่วม!”

Paul PlewmanซีโอโอของCurrency Transferที่จะกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ Brexit จะร่วงหล่น กล่าวเสริมว่า “ผมพยายามติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เผชิญอยู่

“ความท้าทายเหล่านี้โดยทั่วไปสามารถครอบคลุมผลกระทบของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความสำคัญของนโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม และผลกระทบของการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อพื้นที่การชำระเงินที่กว้างขึ้น ฉันตั้งตารอการอภิปรายอภิปรายเสมอ ซึ่งสามารถจุดประกายการโต้วาทีที่มีชีวิตชีวาได้”

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสุดยอดเข้าถึง การพนันกีฬาซึ่งจะมีขึ้นที่โอลิมเปียในเวลาเดียวกันข้าง PaymentExpert ฟอรั่ม และ DigitalMarketing ฟอรั่มส่งร่วมกับ AffiliateINSIDER

สล็อตมาในรูปทรงและขนาดต่างๆ ในปัจจุบัน แต่ธีมเกมจำนวนหนึ่งดูเหมือนจะดึงดูดใจผู้เล่นได้ยาวนาน หรือพวกเขา? CasinoBeatsเลือกสมองของซัพพลายเออร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสองสามรายเพื่อดูว่าเหตุใดภูติจิ๋วและอียิปต์โบราณจึงไม่เคยห่างไกลจากปลายนิ้วของเรา

อ่านต่อเพื่อรับฟังจาก Alex Levchen ko CEO ของ Evoplay Entertainment, Robert Lee ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาของ Reality Games, Peter Causley, CEO ของ Lightning Box และ Nikolay Illyustrov ผู้ผลิตเกมที่ Playson

CB แหล่งใดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับธีมของสล็อตใหม่?

Nikolay Illyustrov โปรดิวเซอร์เกมที่ Playson

Nikolay Illyustrov:โดยพื้นฐานแล้ว มันคือการผสมผสานระหว่างการติดตามแนวโน้มเชิงกลยุทธ์และการทำความเข้าใจความต้องการของตลาด แต่การมีกลุ่มผู้พัฒนาเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจหลักทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก

มันทำให้สล็อตของเรามีความเฉพาะตัว ล้ำสมัย และสดใหม่ พวกเขาไม่เคยประมาทอิทธิพลและมรดกของเกมคลาสสิก แต่ยังเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

Peter Causley:ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคำตอบง่ายๆ เนื่องจากมักไม่มีคำคล้องจองหรือเหตุผลที่แท้จริงสำหรับแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ อย่างไรก็ตาม ฉันจะบอกว่าโดยธรรมชาติของสล็อตและเหตุผลที่ผู้คนเล่นสล็อต แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ไม่ดี สิ่งใดก็ตามที่เป็นกระแสนิยมในสังคมโดยรวมหรือวัฒนธรรมสมัยนิยมก็สามารถเป็นสิ่งที่ดีได้เช่นกัน คุณต้องการให้ธีมสนุกและมีส่วนร่วม และที่สำคัญที่สุดคือส่งเสริมความรู้สึกเชิงบวก

Robert Lee ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Real Games

Robert Lee: Topicality มีบทบาทสำคัญในการสร้างแนวคิดเบื้องต้น ด้วยการใช้แรงบันดาลใจจากแนวโน้มปัจจุบันและพิจารณาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในแต่ละตลาด เราจึงพัฒนาธีมเกมที่โดนใจผู้ชมในวงกว้าง นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมตามฤดูกาลรักษาตำแหน่งแท็บที่โดดเด่นทุกปี

เรายังต่อยอดและพัฒนาสิ่งที่ได้ผลก่อนหน้านี้ นำเกมที่ส่งผลดีและเพิ่มรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ธีมสดและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้เล่น

Alex Levchen ko:เรากำลังอยู่ในยุคทองของการพัฒนาเกม เรามีเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการวิจัยตลาดตามภูมิภาค รวมถึงข้อมูลประชากรที่ไร้ขีดจำกัดและให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก เมื่อคุณรู้จักพวกเขาดีขึ้นและสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะติดตามเทรนด์ล่าสุดและใช้ประโยชน์จากความคาดหวังของพวกเขาด้วยสิ่งใหม่ๆ

CB: เหตุใดธีมอย่างอียิปต์โบราณและภูติจิ๋วชาวไอริชจึงมีเสน่ห์ดึงดูดใจเช่นนี้

Alex Levchenko ซีอีโอของ Evoplay Entertainment

อัล:ประวัติของธีมเหล่านี้มีความเก่าแก่พอๆ กับอียิปต์! ผู้เล่นที่ช่ำชองทุกคนจะจดจำ Book of Ra เล่มแรกและประสบการณ์ที่สล็อตนี้มอบให้ ดังนั้นแน่นอนว่าผู้ใช้จะกลับมาที่เกมใดๆ ก็ตามที่ให้ความรู้สึกหวนคิดถึง

พีซี:ธีมเหล่านี้คงอยู่ตลอดไปเนื่องจากถูกกำหนดให้กับเกมที่ยอดเยี่ยมบางเกมในอดีต และเราทุกคนต่างมองหาส่วนแบ่งของความสำเร็จนั้น แต่ฉันคิดว่าความรู้สึกของความมั่งคั่ง โชค และแง่บวกทั่วไป ที่ฉันได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้เป็นรากเหง้าของพวกเขา

NI:มันเป็นเรื่องของจิตวิทยา เมื่อคุณพบหัวข้อที่มีมรดกการเล่นเกมจำนวนมาก มันจะกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักซึ่งผู้เล่นจะสนใจในทันที สมองของคุณทำเครื่องหมายว่าเข้าใจง่าย ด้วยความสามารถในการเล่นที่คุ้นเคยและปลอดภัย

ผู้เล่นอาจมีประวัติในการเล่นเกมเหล่านี้เมื่อเริ่มเกมในครั้งแรก และการกระตุ้นให้เกิดความคิดถึงสามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกอบอุ่นกับเกมใหม่มากกว่าเกมอื่นๆ ที่มีแนวคิดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

“ อะไรก็ตามที่เป็นกระแสในสังคมโดยรวมหรือวัฒนธรรมสมัยนิยมก็เป็นสิ่งที่ดีได้”

RL:ธีมเหล่านี้มีมาช้านานแล้วด้วยความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ว ครั้งแรกในเวทีบนบก และตอนนี้ในตลาดออนไลน์และมือถือ การสร้างเกมที่มีอายุยืนยาวเป็นสถานการณ์ในอุดมคติสำหรับสตูดิโอใดๆ ดังนั้นเมื่อคุณมีเกมอย่าง Cleopatra และ Rainbow Riches ที่ผ่านการทดสอบเรื่องเวลาได้อย่างแท้จริง นักพัฒนาจะพยายามเลียนแบบเกมที่ได้รับความนิยมมายาวนานในระดับเดียวกัน มีหลายสิ่งที่จะพูดเพื่อความคุ้นเคย

CB: สตูดิโอเกมคัดลอกธีมจากเกมที่ประสบความสำเร็จโดยหวังว่าความสำเร็จนั้นจะหมดไปหรือไม่?

Peter Causley ซีอีโอของ Lightning Box

พีซี:พวกเขากล่าวว่าการเลียนแบบเป็นรูปแบบของการเยินยอที่จริงใจที่สุด และเป็นการง่ายที่จะวิพากษ์วิจารณ์สตูดิโอที่ดำเนินไปตามเส้นทางของธีมที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว แต่เราเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ชอบความเสี่ยง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บางครั้งตัวเลขด้านความปลอดภัยก็มี

ทำไมต้องเสี่ยงกับบางสิ่งที่แปลกประหลาดเมื่อคุณรู้ว่าผู้เล่นชอบธีม A หรือธีม B? ตราบใดที่คุณประทับตราบนมันและไม่ได้ลอกเลียนสิ่งที่คนอื่นทำ ผมคิดว่ามันถูกต้องตามกฎหมาย

RL:เนื่องจากตลาดสล็อตออนไลน์มีความอิ่มตัวมากขึ้นกับเนื้อหา จึงเห็นได้ชัดมากขึ้นว่าสตูดิโอกำลังคัดลอกธีม เกม และฟีเจอร์ที่ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาจำนวนมากที่ได้รับอิทธิพลจากชื่อที่มีอยู่จะเพิ่มแสงแฟลร์และคุณลักษณะของตนเองเพื่อปรับแต่งเกมให้เข้ากับสไตล์ ตลาด และความต้องการของลูกค้า มีหลายแง่มุมที่ทำให้เกมประสบความสำเร็จและไม่มีแนวทาง “เดียวที่เหมาะกับทุกคน”

NI:สตูดิโอเกมบางแห่งพยายามคัดลอกเกมบางเกมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยหวังว่าความสำเร็จนั้นบางส่วนจะหมดไป แต่ไม่สามารถโต้แย้งได้ว่าแนวคิดที่คุ้นเคยที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นทำงานได้ดีไม่ว่าจะเปิดตัวเมื่อใด .

“ พวกเขากล่าวว่าการเลียนแบบเป็นการเยินยอที่จริงใจที่สุด”

การทำให้พื้นฐานถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะคุณสามารถเพิ่มสิ่งต่าง ๆ ได้เสมอ แต่การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมนั้นมาจากรากฐานที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นจากสล็อตคลาสสิกหรือจากแนวคิดที่ล้ำสมัย

CB: เราเสี่ยงในฐานะอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าขาดความคิดริเริ่มและนวัตกรรมหรือไม่?

RL:เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากมุมมองของซัพพลายเออร์ นักพัฒนาจึงมีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงน้อยลงสำหรับแนวคิดและแนวคิดใหม่ๆ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านวัตกรรมมีแนวราบ ในอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์พอๆ กับการพัฒนาเกมคาสิโน จะมีที่ว่างสำหรับการหยุดชะงักเสมอ

ไม่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปจะถูกสร้างขึ้นจากธีมดั้งเดิมทั้งหมด หรือกลไก เช่น Megaways ที่นำพาอุตสาหกรรมนี้ไปสู่พายุ ในที่สุด แนวคิดใหม่ๆ ก็จะมาถึงซึ่งสร้างเป็นแหล่งที่มาหลักของแรงบันดาลใจใหม่

พีซี:เราทำ แต่ไม่มากไปกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือเพลงที่สร้างส่วนแบ่งที่ยุติธรรมในการลอกเลียนแบบ แต่มันเป็นความสมดุล หากคุณทำอะไรที่คล้ายกับที่มีอยู่แล้วมากเกินไป คุณจะถูกมองว่าเป็นตัวเลียนแบบหรือเสนอรูปแบบที่ไม่เพียงพอของผู้เล่น

“ฉันมีแนวโน้มว่านักพัฒนาจะรับความเสี่ยงน้อยลงกับแนวคิดและแนวคิดใหม่ๆ”

หากคุณ ‘อยู่ข้างนอก’ หรือขี้ขลาดเกินไป คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียผู้เล่นซึ่งเป็นเพียงชื่ออื่นล้มเหลว เคล็ดลับคือการออกแบบสิ่งที่คุ้นเคยแต่แตกต่างไปพร้อม ๆ กัน

อัล:มีทฤษฎีที่น่าสนใจที่เรื่องราวทั้งหมดในโลกนี้ถูกเขียนขึ้นแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าในการเล่นเกม เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดมัน จะมีองค์ประกอบของเดจาวูอยู่เสมอ

ในขณะเดียวกัน ก็มีวิธีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่นี่คือการหลีกเลี่ยงความซบเซา และนี่คือที่มาของเทคโนโลยี – เพื่อมอบแนวทางใหม่ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับธีมที่มีอยู่

NI:เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป แนวคิดและกลไกใหม่ๆ จะพัฒนาและอาจครอบงำธีมคลาสสิก ยิ่งไปกว่านั้น วิวัฒนาการของเทคโนโลยียังช่วยให้นักออกแบบเกมมีเครื่องมือในการทำงานด้วยมากขึ้นเรื่อยๆ

อีกครั้งที่มันมาถึงความต้องการของผู้บริโภค – การออกแบบสล็อตคลาสสิกและการเล่นเกมจะดึงดูดผู้เล่นเสมอ แต่นั่นไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการที่บริษัทคิดค้นนวัตกรรม

“ เนื้อหาที่มีตราสินค้ามีราคาแพง และไม่รับประกัน ROI อย่างแน่นอน”

CB: เนื้อหาที่มีตราสินค้าเป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันความพิเศษเฉพาะเมื่อพูดถึงธีมหรือไม่?

NI: เนื้อหาที่มีตราสินค้าหมายความว่าคุณใช้แนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและใส่ไว้ในเกมสล็อตหรือเกมบนโต๊ะ ใช่ คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกลไกได้ แต่ไม่ใช่ในธีม

สำหรับนักพัฒนาเกม หวังว่าสิ่งนี้จะเพิ่มแนวโน้มความนิยม แต่อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน่าสงสัย การสร้างเกม ‘ดารา’ ของคุณเองและนำภาพไปใช้ในกลยุทธ์แบรนด์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

AL:เนื้อหาที่มีตราสินค้ามีราคาแพง และไม่รับประกัน ROI อย่างแน่นอน เราเชื่อว่าการลงทุนในนวัตกรรมทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการออกแบบแนวคิดเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์ โดยการสร้างโลกมหัศจรรย์ของเราเอง พร้อมด้วยตัวละครและเรื่องราวของเราเอง

พีซี:เนื้อหาที่มีตราสินค้ามีประวัติอันยาวนานและจะมีอนาคตที่สดใสในอุตสาหกรรมนี้ เพราะเป็นวิธีที่มั่นคงในการรับประกันเกมใหม่ เป็นหลักการเดียวกันในฮอลลีวูดที่ดาราชื่อดังดึงดูดฝูงชน

แต่ในแง่ของความพิเศษเฉพาะตัวของธีม บริษัทบางแห่งได้กำหนดให้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะฉ้อโกงบริษัทอื่นๆ ดังนั้นในหลายตลาด การออกใบอนุญาตจึงไม่รับประกันอะไร! ฉันจะบอกว่าเนื้อหาที่มีตราสินค้ามีเวลาและสถานที่ แต่ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

RL:ช่วยได้แน่นอน แต่ฉันคิดว่ามันไม่ใช่วิธีเดียว การทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรหลักจะรับประกันได้ว่าคุณมีความพิเศษเฉพาะตัวกับพวกเขา หากคุณมีเกมที่ใช่สำหรับลูกค้าของพวกเขา

เราได้เริ่มเผยแพร่เนื้อหาใหม่ทั้งหมดของเราโดยเฉพาะกับพันธมิตรที่แตกต่างกันเพียงรายเดียวเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนการเปิดตัวทั่วไป และวิธีนี้ใช้ได้ผลดีสำหรับทั้งสองฝ่าย

พัฒนาเนื้อหาคาสิโนการเล่นเกม Betsoftได้เปิดตัวการเจริญเติบโตของการปล่อยก๊าซในตลาดที่มีการควบคุมหลังจากหมึกเป็นหุ้นส่วนใหม่กับWanabet

การขยายการแสดงตนไปทั่วยุโรป องค์กรถูกตั้งค่าให้รวมการเลือกเนื้อหาสล็อตเพื่อให้เข้าถึงโดยฐานลูกค้าสเปนของ Wanabet

Cecilio Santiago หัวหน้าแบรนด์ Wanabetให้ความเห็นว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถนำเสนอเกมสล็อตที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของ Betsoft เป็นจำนวนมาก

“Betsoft อยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาเนื้อหาที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร และเรามั่นใจว่าชื่อของพวกเขาจะได้รับความนิยมอย่างมากกับลูกค้าของเรา”

อันเป็นผลมาจากข้อตกลงแบรนด์สเปนซึ่งดำเนินการโดย R Franco จะสามารถเข้าถึงชื่อ Betsoft รวมถึง Tiger’s Claw และ Stampede ที่ได้รับความนิยม

ข้อตกลงดังกล่าวช่วยเพิ่มการเข้าถึงของ Betsoft ในตลาดสเปนที่ได้รับการควบคุม หลังจากที่ซัพพลายเออร์เพิ่งลงนามในข้อตกลงที่คล้ายกันกับ Casino Gran Madrid ในเดือนกรกฎาคมปีนี้

Francesca Raniolo ผู้บริหารฝ่ายขายของ Betsoft Gaming กล่าวเสริมว่า: “เรามีความยินดีที่จะเป็นพันธมิตรกับ Wanabet ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดสเปนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“เรายังคงพัฒนาเนื้อหาสล็อตระดับสูงที่เหมาะสมสำหรับตลาดที่มีการควบคุม และเราหวังว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและประสบความสำเร็จ”

The Stars Groupได้ยกย่องการขยายตลาดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการประกอบอาชีพด้านการพนันกีฬา

การเริ่มต้นการดำเนินการตามกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อตกลงสถานที่สำคัญ” กับFox Sportsกลุ่มและMount Airy Casino Resortยังได้เปิดหนังสือกีฬาสำหรับขายปลีกบนบกที่ Mount Airy ใน Poconos เมื่อต้นเดือนนี้

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สตาร์ได้ประกาศว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนเริ่มต้นของกลยุทธ์ Fox เรียบร้อยแล้ว ด้วยการเปิดตัวFox Betในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย และ Fox Sports Super 6 ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ Fox Bet ในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้วางเดิมพันด้วยเงินจริงอย่างถูกกฎหมายสำหรับผลการแข่งขันกีฬาสดที่หลากหลาย รวมถึงฟุตบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล ฮ็อกกี้ กีฬามอเตอร์สปอร์ต กอล์ฟ เทนนิส และฟุตบอล

Fox Sports Super 6 เกมทายผลกีฬาที่เล่นฟรีซึ่งให้โอกาสผู้เล่นได้รับเงินสดหลายแสนดอลลาร์ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเปิดตัวทั่วประเทศเมื่อต้นเดือนนี้

ในช่วงเก้าวันนับตั้งแต่เปิดตัว Fox Sports Super 6 มีการดาวน์โหลดมากกว่า 280,000 ครั้ง โดยมีผู้ส่งเข้าประกวดรวมกว่า 425,000 รายการ

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เกมดังกล่าวติดอันดับ 20 อันดับแรกในแท็บเกมของ Apple App Store และอยู่ใน 10 อันดับแรกในส่วนกีฬาของแท็บเกมของ Apple App Store

“ในเวลาเพียงสี่เดือนนับตั้งแต่การประกาศสื่อประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์การพนันกีฬา เราประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Fox Bet ในสองรัฐและเกมเล่นฟรีทั่วประเทศของเรา ความก้าวหน้า ความทุ่มเทและการดำเนินการของทีมของเราและทีม Fox Sports นั้นไม่ธรรมดา” Robin Chhabra ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Fox Betอธิบาย

“ร่วมกับ Fox Sports ซึ่งเป็นไอคอนในการเขียนโปรแกรมกีฬา เราเชื่อว่าเราได้สร้างแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนสิ่งที่แฟนกีฬาสหรัฐเคยเห็นมาก่อน เรากำลังนำแฟน ๆ เหล่านั้นเข้ามาใกล้เกมที่พวกเขาชื่นชอบด้วยการทำให้แพลตฟอร์มของเราสนุกและมีส่วนร่วมมากกว่าเกมอื่น ๆ ที่มีอยู่”

ปล่อยสวีเดนPariplayของไวกิ้ง Gloryสล็อตคือการใช้สถานที่ผ่านทางความร่วมมือพิเศษกับผู้ประกอบการSvenska Spel กีฬา และ คาสิโน

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Svenska Spel เป็นผู้ให้บริการ Viking Glory แต่เพียงผู้เดียวจนถึงวันที่ 25 กันยายน Pariplay และ Svenska Spel Sport & Casino ได้ร่วมมือกันในเดือนพฤษภาคมในข้อตกลงที่เห็น Pariplay แบ่งปันแคตตาล็อกเกมทั้งหมดกับผู้ให้บริการ

Viking Glory นำผู้เล่นไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ของนอร์ส ให้รางวัลแก่ผู้ที่โอบอุ้มการเดินทางของการค้นพบด้วยคอลเลกชันคุณสมบัติพิเศษของเกม ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ Power Pay ที่เพิ่งเปิดตัว คุณสมบัติฟรีสปิน และแจ็คพอตแบบกระจายที่มีแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟห้ารางวัล

Jonas Nygrenรองประธานคาสิโนของ Svenska Spel Sport & Casino กล่าวว่า “เรามีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เป็นผลดีกับ Pariplay ตั้งแต่ร่วมมือกับพวกเขาเมื่อต้นปีนี้ และฐานลูกค้าของเรามีส่วนร่วมอย่างมากกับแคตตาล็อกเกมของพวกเขา

“Pariplay มีชื่อเสียงในด้านคอลเลกชั่นประสบการณ์การเล่นเกมที่หลากหลายและ Viking Glory สร้างขึ้นจากประเพณีนั้นด้วยธีมที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะทำให้ผู้เล่นของเราหลงใหล”

Richard Mintzผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและการตลาดของPariplayกล่าวเสริมว่า “การเป็นพันธมิตรกับ Svenska Spel Sport & Casino ถือเป็นสิทธิพิเศษอย่างแท้จริงและทำให้ Pariplay มีโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการแบ่งปันแคตตาล็อกของเรากับผู้ชมจำนวนมากของสวีเดน

“ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำพวกเขา Viking Glory ผ่านการเป็นหุ้นส่วนพิเศษที่จะยังคงสร้างสถานะของเราในตลาดเกิดใหม่นี้ในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเกมชั้นนำของสวีเดน”

Tweetheartsเป็นชื่อสล็อตออนไลน์ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับMicrogamingโดยJust For The Win

วันที่วางจำหน่าย

ออกแล้ว.

THE PITCH

“ตั้งอยู่ในสวรรค์ที่มีสีสัน รังนกรักนำความลึกลับของขนนกมาสู่สล็อต 17 เพย์ไลน์ห้ารีลที่น่าตื่นเต้นนี้”

รายละเอียดเกม

ทะยานลึกเข้าไปในป่าเขตร้อน นกแก้วสีสันสดใสมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย รวมถึง Double Lucky Line, Random Wilds, ฟรีสปิน และสัญลักษณ์เสริมสามประเภทที่แตกต่างกัน

ผู้เล่นที่เข้าสู่ป่าที่สวยงามของนกแก้วที่จับคู่กันจะพบ Double Lucky Line ซึ่งปรากฏอยู่ตลอดทั้งเกม ซึ่งตั้งอยู่บนแถวกลางของทั้งห้าวงล้อ เมื่อสัญลักษณ์คู่ลงสู่ Double Lucky Line จะนับเป็นสองสัญลักษณ์สำหรับชุดค่าผสมที่ชนะหรือสัญลักษณ์การหมุนฟรี

เพิ่มความน่าสนใจและความตื่นเต้นเป็นพิเศษให้กับรังรักอันเงียบสงบ คุณลักษณะ Random Wild ที่พุ่งทะยานสู่การปฏิบัติจริงตลอดทั้งเกมหลัก เมื่อฟีเจอร์นี้ทำงาน ตำแหน่งสัญลักษณ์สองถึงหกตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์เสริมก่อนที่การหมุนจะหยุด เปลี่ยนวงล้อป่าที่มีชีวิตชีวาให้กลายเป็นโซนไวด์ที่น่าตื่นเต้น

ฟรีสปินจะทำงานเมื่อมีสัญลักษณ์การหมุนฟรี 5 อันขึ้นไป และให้รางวัลฟรีสปิน 10 ครั้งในทันที สำหรับสัญลักษณ์ฟรีสปินเพิ่มเติมแต่ละอัน จะมอบการหมุนพิเศษให้ สูงสุด 25 สปิน

ระหว่างรอบการหมุนฟรี Lucky Wilds จะปลดล็อกตำแหน่งพิเศษสองเท่าตลอดทั้งวงล้อและให้รางวัลฟรีสปินเพิ่มเติม ไข่นำโชคเหล่านี้จะแปลงเป็นตำแหน่งคู่ในช่วงระยะเวลาของคุณสมบัติการหมุนฟรี ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการรับรางวัลมหาศาล

ผู้เล่นสามารถเตรียมพร้อมสำหรับความรักของนกในขณะที่พวกเขาสำรวจป่าสวรรค์ของ Tweethearts ซึ่งขณะนี้มีให้เฉพาะผู้ดำเนินการ Microgaming เท่านั้น

พวกเขาพูด

James Buchananผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของMicrogaming : “การทำเครื่องหมายเกมที่ 15 ที่พัฒนาโดย Just For The Win สำหรับ Microgaming โดยเฉพาะ Tweethearts ผสมผสานกราฟิกที่มีสีสัน บรรยากาศที่งดงามและเพลงประกอบอันเงียบสงบเพื่อสร้างสล็อตที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์อย่างแท้จริง Random Wilds นอกเหนือจากคุณสมบัติ Double Lucky Line ยังเพิ่มองค์ประกอบที่น่าตื่นเต้นให้กับการเล่นเกม และชื่อใหม่นี้ตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เล่นทุกระดับ”

Johan Perssonซีอีโอของ Just For The Win: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ Tweethearts สล็อตออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาส่งผู้เล่นทะยานลึกเข้าไปในใจกลางของป่าลับๆ และนำเสนอการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นไปพร้อมกัน แอ็กชันไม่เคยหยุดนิ่งในเกมธีมนกรักเขตร้อนนี้ ด้วยฟีเจอร์ Double Lucky Line และสัตว์ป่ามากมายที่ขับเคลื่อนแอ็คชั่นไปทั่ว คุณสมบัติฟรีสปินสามารถให้รางวัลพิเศษด้วยศักยภาพในการชนะสูงถึง 2,500 เท่าของการเดิมพันครั้งแรก เราแทบรอไม่ไหวให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับภาพและเสียงของสวรรค์ในป่าของ Tweethearts”

แข่งคนรักเป็นชื่อสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุดจากYggdrasilขยายความร่วมมือของนักพัฒนากับผู้ประกอบการสวีเดนATG

วันที่วางจำหน่าย

ออกแล้ว.

THE PITCH

“Yggdrasil อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้เริ่มต้นในการเปิดตัว Racing Lovers สล็อตล่าสุด โดยผู้เล่นได้รับเชิญให้ขึ้นขี่เพื่อความตื่นเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในขณะที่พวกเขาไล่ล่าถ้วยแชมป์เพื่อรับรางวัลมากมาย”

รายละเอียดเกม

ในการตามล่าถ้วยรางวัลที่มอบรางวัลเงินสดให้กับนักแข่งที่ชนะ ผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับคุณสมบัติที่อิงตามตัวเมียที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงสัญลักษณ์การจ่ายสูงในรูปของม้าสี่ตัว และคุณสมบัติโบนัส Pick&Click ที่เหลือเชื่อ

เมื่อเลือก Golden Bet ผู้เล่นจะได้รับคุณสมบัติพิเศษหนึ่งอย่างใน Pick&Click เพื่อรับเหรียญเพิ่มอีกห้าเหรียญต่อการเดิมพัน

สัญลักษณ์ฟรีสปินสามตัวขึ้นไปเรียกรอบโบนัส Pick & Click ซึ่งซ่อนคุณสมบัติเฉพาะไว้ใต้หมวกขี่ม้า 13 ใบ เลือกหมวกสีของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อโอกาสในการรวบรวมฟรีสปิน ตัวคูณ และไวด์เพิ่มเติม และเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่

พวกเขาพูด

Natalya Ovchinnikovaเจ้าของผลิตภัณฑ์ Slots ของYggdrasilกล่าวว่า “Racing Lovers ผสมผสานการเล่นเกมสล็อตคลาสสิกที่ผู้เล่นชื่นชอบกับกีฬาแข่งม้าที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่นิยม นำเสนอประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและไม่เหมือนใครสำหรับผู้เล่นประเภทต่างๆ

“ด้วยกราฟิกที่น่าดึงดูดและคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่นำคุณไปสู่หัวใจของการแข่งรถ สล็อตนี้จะทำให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างสมบูรณ์ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวเฉพาะกับ ATG และฐานลูกค้าของบริษัท และขยายความร่วมมือของเรา”

Christian Erlandssonหัวหน้าฝ่ายคาสิโนของ ATG กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะเปิดตัวสล็อตสุดพิเศษครั้งแรกของเรา

“Racing Lovers เป็นเกมสล็อตแนวแข่งม้าที่สอดคล้องกับ ATG และฐานลูกค้าของเราอย่างสมบูรณ์แบบ เราให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับ Yggdrasil และตั้งตารอที่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ต่อไปในอนาคต”

มีอะไรอีกไหม

เกมดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ของATGผู้ให้บริการเดิมพันการแข่งม้าชั้นนำของสวีเดนซึ่งเปิดตัวข้อเสนอคาสิโนในเดือนมกราคมปีนี้ภายหลังการออกกฎหมายใหม่ Yggdrasil ได้ให้บริการ ATG ด้วยพอร์ตโฟลิโอของสล็อต โดย Racing Lovers เป็นเกมพิเศษเกมแรกที่จะเพิ่มเข้ามาในข้อเสนอ

มอลตาสำนักงานใหญ่แพลตฟอร์มคาสิโนและนักพัฒนาเกมNoLimit ซิตี้ได้เปิดตัวความร่วมมือตามเนื้อหาที่มีผู้ประกอบการMobilt จำกัด

ประกาศการเป็นพันธมิตรในขณะที่ทั้งคู่เฉลิมฉลองช่วงเริ่มต้นของการจัดตำแหน่ง โดยจะเห็นว่าพอร์ตโฟลิโอของผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจะเผยแพร่บนแบรนด์เรือธงของบริษัทอย่าง Fortune Legends

Nolimit City ระบุว่าข้อตกลงนี้ “ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในการเดินทางเชิงพาณิชย์ที่มีเหตุการณ์สำคัญ” เช่นเดียวกับสัญญาว่าจะมีการสตรีมเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริษัทเตรียมส่งมอบชื่อให้มากขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี

Sebastian Rydhed หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Mobiltให้ความเห็นว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Nolimit City ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่กำลังเติบโตและมีผลงานเกมคาสิโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสนับสนุนโดยกลไกที่แข็งแกร่ง เกมของพวกเขาถูกรวมเข้ากับ ‘The Vault’ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดการคืนเงินแบบเรียลไทม์ของเราซึ่งให้รางวัลแก่ผู้เล่นทันทีในทุกการหมุน”

Mobilit มุ่งมั่นที่จะ “ทำให้อุตสาหกรรมนี้ล่มสลาย” เช่นเดียวกับ “เพิ่มความหวังให้โดดเด่นท่ามกลางเหล่าหนุ่มๆ” โดยผู้ปฏิบัติงานได้แนะนำคุณลักษณะ ‘ห้องนิรภัย’ ยอดนิยมแล้ว

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองจะเห็นผลงานเกมทั้งหมดของ Nolimit ปรากฏบน www.fortunelegends.com ซึ่งมีเกมสล็อตวิดีโอเช่น Tombstone, Thor: Hammer Time และรุ่นล่าสุด Pixies vs Pirates นำเสนอกลไกใหม่ xWays และ xNudge

Malcolm Mizzi ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Nolimit Cityกล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์อายุน้อยและมีความทะเยอทะยานอีกรายหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าทีมที่อยู่เบื้องหลัง Fortune Legends มีความทะเยอทะยานสูงที่จะประสบความสำเร็จ และเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของพวกเขา เราแบ่งปันมนต์เดียวกันและมองว่านี่เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ”

CasinoEngineซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการรวมคาสิโนของ EveryMatrix ได้ลงนามข้อตกลงใหม่กับSkywind Group ที่เกี่ยวข้องกับการรวมเนื้อหาเกมคาสิโนและเครื่องมือการมีส่วนร่วม

ผลที่ได้คือ Skywind จะให้บริการเกมของพวกเขาแก่เครือข่ายผู้ให้บริการชั้นนำของ CasinoEngine ในตลาดที่มีการควบคุมจำนวนมาก ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีเกมมากกว่า 8,000 เกมจากซัพพลายเออร์ชั้นนำ 140 ราย

Amund Stensland เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ CasinoEngineให้ความเห็นว่า: “การเป็นหุ้นส่วนใหม่กับ Skywind จะช่วยให้ความพยายามของเราในการรักษาห้องสมุดของ CasinoEngine ดึงดูดผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม

“ภารกิจของ CasinoEngine คือการช่วยให้ผู้ให้บริการเติมช่องว่างของเนื้อหาและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดสำหรับพื้นที่เป้าหมายของพวกเขา เรากำลังรอคอยที่จะพัฒนาความร่วมมือของเราในอนาคต”

Skywind Group ให้บริการเนื้อหาและเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในตลาดที่มีการควบคุม โดยบริษัทมีเกมมากกว่า 230 เกม รวมถึงสล็อตวิดีโอ เกมอาร์เคด และวิดีโอสล็อตที่มีแบรนด์ เช่น CSI:Crime Scene Investigation, Resident Evil และ The Magnificent Seven ที่เพิ่งเปิดตัว เช่นเดียวกับสล็อตวิดีโอ Genie Mega Reels ที่เพิ่งเปิดตัวของ Skywind

นอกจากเนื้อหาระดับพรีเมียมแล้ว ลูกค้าของ CasinoEngine จะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของ Skywind เช่น รางวัลเหรียญโบนัสซึ่งเป็นรางวัลแรกในประเภทเดียวกัน และแจ็คพอตแบบแบ่งรายวันที่ต้องไปให้ได้และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

Oren Cohen Shwartz กรรมการผู้จัดการของ Skywindกล่าวว่า “CasinoEngine ของ EveryMatrix เป็นโซลูชั่นคาสิโนระดับโลกและเป็นแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกมระดับพรีเมียมและเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่สร้างสรรค์

“เราทุ่มเทร่วมกันเพื่อให้พันธมิตรของเราเติบโตและขยายไปสู่ตลาดที่มีการควบคุม ในปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลใบอนุญาตการเล่นเกมห้าใบในสหราชอาณาจักร มอลตา โรมาเนีย อัลเดอร์นีย์ และสเปน และเกมของเราได้รับการรับรองสำหรับสวีเดน อิตาลี และอีกมากมาย”

CasinoEngine มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดที่มีการควบคุม ด้วยเครือข่ายลูกค้าซึ่งรวมถึง Tipico, Wunderino, Norsk Tipping, Adjarabet หรือ BetWarrior ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

Better Collectiveได้พัฒนาความพยายามในการพนันอย่างมีความรับผิดชอบโดยลงทุนในMindway AIซึ่งเชี่ยวชาญด้านโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการระบุพฤติกรรมการพนันที่มีความเสี่ยงและมีปัญหา

อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ 4 ล้านโครนเดนมาร์ก (470,898) คิดเป็นร้อยละ 19.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้มีการกล่าวว่าการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท “เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเล่นเกมและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเดิมพันที่สนุกสนานและปลอดภัย”

Mindway AI จะดำเนินธุรกิจแบบสแตนด์อโลนภายในกลุ่ม Better Collective เนื่องจากธุรกิจและผลิตภัณฑ์ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลัก

นอกจากนี้ Better Collective จะเข้าซื้อหุ้นที่เหลือภายใต้เงื่อนไขการทำงานบางอย่างในราคา 20 ล้านโครนเดนมาร์ก (2.35 ล้านปอนด์)

Jesper Søgaard ซีอีโอของ Better Collectiveกล่าวถึงการซื้อครั้งนี้ว่า “เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของเราอย่างจริงจัง และมองว่าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนี้เป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบในการช่วยปกป้องนักพนันกีฬาออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในธุรกิจที่เราคาดการณ์ว่า การเติบโตและผลกำไรที่ดีในอนาคต

“ทีมที่ยอดเยี่ยมของ Mindway AI ได้สร้างความประทับใจให้กับเราด้วยความรู้ที่ลึกซึ้งและเฉพาะทางของพวกเขาในการรวมปัญญาประดิษฐ์กับประสาทวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง เข้ากับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับการจัดการปัญหาการพนัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของวาระการประชุม ในอุตสาหกรรมของเรา”

Mindway AI เชี่ยวชาญด้านโซลูชันซอฟต์แวร์ที่สามารถระบุการพนันที่มีความเสี่ยงและพฤติกรรมการพนันที่มีปัญหาในหมู่นักพนันออนไลน์

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของบริษัทมีพื้นฐานมาจากประสาทวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ โดยบริษัททำงานร่วมกับผู้ให้บริการเดิมพัน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแล และรัฐบาลเพื่อจัดหาโซลูชันการตรวจจับและการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Svend Aage Kirk ซีอีโอของ Mindway AIกล่าวเสริมว่า: “ใน Better Collective เราได้พบพันธมิตรที่แข็งแกร่งซึ่งแบ่งปันค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ของเราเพื่อสร้างประสบการณ์การเดิมพันออนไลน์ที่โปร่งใสและปลอดภัย

“การเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรการเดิมพันกีฬาชั้นนำของโลก เราสามารถขยายเทคโนโลยีของเราทั่วโลก เรามองว่านี่เป็นโอกาสแบบ win-win ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถปรับปรุงการป้องกันสำหรับนักพนันออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในตลาด”

Downton Abbeyเป็นสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุดจากนักพัฒนาSkywind กลุ่ม

วันที่วางจำหน่าย

ออกแล้ว.

THE PITCH

Skywind Group ขอเชิญชวนคุณมาที่ Downton อย่างจริงใจผ่านการแนะนำชื่อสล็อตใหม่ให้กับพอร์ตโฟลิโอ igaming ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เกิดขึ้นที่ “ครัวเรือน Crawley อันน่าทึ่ง” ชุด 5 × 3, 40 แถว, วงล้อคู่พร้อม RTP ร้อยละ 96 มาพร้อมกับสามแจ็คพอตและคุณสมบัติพิเศษหกรายการ

รายละเอียดเกม

เกมเริ่มต้นที่ชั้นล่างกับเบตส์และคาร์สันซึ่งการเรียกร้องให้บริการสามารถเพิ่มได้ถึงสิบ wilds หากตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้จะส่งขุนนางชั้นบนไปสู่ความโกลาหล ส่งมอบตำแหน่ง 243 ทาง ซึ่งให้บริการด้วยไวด์ที่เพิ่มเข้ามาแบบเดียวกัน

ในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ คุณสามารถพยายามเก็บกุหลาบห้าดอกและเข้าสู่การแสดงดอกไม้หมู่บ้านดาวน์ตัน เลือกล็อตที่คุณชื่นชอบ แล้วคุณอาจถูกรางวัลเงินสด รางวัลถ้วยรางวัล หรือหนึ่งในสามรางวัล

พวกเขาพูดอะไร

Uri Cohen รองประธานฝ่ายเนื้อหาและเกมของ Skywindอธิบายว่า “แนวคิดบน-ล่างของ Downton Abbey ได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มเปี่ยมในวิสัยทัศน์ที่เป็นนวัตกรรมของเราในการแสดงที่ได้รับรางวัล และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มเกมดังกล่าวลงในผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าของเราที่มีเสถียรภาพ” .

การแข่งขันและการตลาดผู้มีอำนาจได้เคลียร์แรงบันดาลใจของความบันเทิง $ 120m เข้าซื้อกิจการของกลุ่มเทคโนโลยีการเล่นเกม (NTG) ของNovomatic สหราชอาณาจักร

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงที่ไม่ใช่กระทรวงประกาศว่ากำลังตรวจสอบธุรกรรมที่เสนอในเดือนกรกฎาคมโดยอ้างว่าเป็นการตัดสินว่าการสร้างองค์กรที่ขยายใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสหราชอาณาจักรลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

Inspired ประกาศว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน โดยได้รับการอนุมัติจาก CMA ซึ่งแสดงถึงข้อกำหนดที่สำคัญในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

หลังจากประกาศนี้ บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ NTG ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2019 โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เหลืออยู่

“เรายินดีที่ได้รับการอนุมัติจาก CMA และรู้สึกขอบคุณสำหรับความขยันหมั่นเพียรและประสิทธิภาพในการตรวจสอบธุรกรรม” Lorne Weil ประธานกรรมการบริหารของ Inspired ให้ความเห็น

“ความสำเร็จที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นของการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้นในวิวัฒนาการของ Inspired สู่บริษัทเกมระดับโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม และความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานระดับโลกในอุตสาหกรรมเกม”

การซื้อแผนก Novomatic Group ซึ่งจัดหาเครื่องเกมประเภท B3, C และ D ให้กับผับ อาร์เคด พื้นที่ให้บริการบนมอเตอร์เวย์ และรีสอร์ทสำหรับวันหยุดในสหราชอาณาจักร มองว่า Inspired จะถูกตั้งค่าให้จัดการเครื่องเกมมากกว่า 75,000 เครื่องทั่วทั้งภูมิภาคและยุโรป .

NTG ประกอบด้วย Gamestec Leisure, Playnation, Astra Games, Bell-Fruit Group, Harlequin Gaming และ Innov8 Gaming โดยมี Inspired เน้นย้ำว่าคาดว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่าง 12.3 ถึง 13.3 ล้านดอลลาร์ผ่านต้นทุนที่ใช้ร่วมกันและขนาดที่เพิ่มขึ้น

ร่างแผนการที่จะ “ดึงจุดแข็งหลักของ Inspired และ NTG” อันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมในอดีตมุ่งมั่นที่จะขยายข้อเสนอ นำผลิตภัณฑ์เกมที่แตกต่างไปสู่ภาคส่วนและภูมิศาสตร์ใหม่ เร่งการริเริ่มการเติบโตที่สำคัญ และนำเสนอความสามารถ ระบบ บริการภาคสนามและเนื้อหา

Microgaming ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนใน Isle of Man ได้ประกาศว่าจะปิดเครือข่ายโป๊กเกอร์ในปีหน้า

การยุติเครือข่ายMicrogaming Poker Network เกิดขึ้นจากการทบทวนภายในของกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของเครือข่ายที่ให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์มีประสบการณ์การเล่นเกมมามากกว่า 16 ปี

ในช่วงใกล้จะปิดเครือข่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดครบถ้วนในบล็อก MPN ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การเข้าถึงการแข่งขันออนไลน์ โปรโมชั่น และเกมเงินสดจะยังคงให้บริการสำหรับผู้เล่น

John Coleman, CEO ของ Microgamingกล่าวถึงการตัดสินใจ: “โมเดลเครือข่ายไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของเราสำหรับโป๊กเกอร์อีกต่อไป และนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะประกาศการปิดกิจการ ในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่การแจกจ่ายทรัพยากรหลักและบุคลากรทั่วทั้งธุรกิจ

“ในขณะที่เครือข่ายกำลังจะปิดตัวลง นี่ไม่ใช่จุดจบของโป๊กเกอร์ที่ Microgaming ซึ่งถูกขับเคลื่อนเพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่สนุกสนานที่สุด เป็นผู้นำด้วยเนื้อหาเกมระดับโลก

“ในที่สุด การย้ายครั้งนี้จะช่วยให้ธุรกิจบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวในขณะที่เราปฏิบัติตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับแนวดิ่ง โดยรายละเอียดจะเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม”

ผู้ให้บริการเกมคาสิโนRed Rake Gamingได้เปิดตัวในแบรนด์Hero Gaming Groupผ่านการเป็นหุ้นส่วน igaming ใหม่ ซึ่งเห็นว่าอดีตมุ่งมั่นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ในการเจาะตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลกต่างๆ

Red Rake Gaming ในสเปนและมอลตาซึ่งเน้นที่ “การมีส่วนร่วมและการโต้ตอบกับผู้เล่น” คือการจัดหาชุดชื่อรวมถึงเกมล่าสุด Million 7, The Adventures of Ali Baba, Knights and Tiger and Dragon

นอกจากนี้ ยังรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงคือ “เกมที่ทำรายได้สูงสุดในปีนี้” Super12Stars ซึ่งรวมเอาคุณสมบัติต่างๆ จากซีรีส์เกมระดับซูเปอร์ไว้ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นยังคงมีส่วนร่วมกับชื่อดังกล่าว

Nick Barr กรรมการผู้จัดการของ Red Rake Maltaแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงเนื้อหาล่าสุด: “เรามีความยินดีที่ Hero Gaming เลือก Red Rake Gaming เป็นพันธมิตรใหม่ล่าสุดของพวกเขา Hero Gaming พัฒนาจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังคงเป็นกำลังสำคัญในตลาดที่เลือก

“เราตั้งตารอที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Hero Gaming และมั่นใจว่าเกมของเราจะได้รับความนิยมจากผู้เล่นของ Casino Hero”

Hero Gaming ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งในการกำหนดนิยามใหม่ของคาสิโนออนไลน์ โดยมีการเติบโตตามมาด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ต่างๆ รวมถึง CasiTabi, Betser, SpeedyCasino และ SpeedyBet

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวเกม Red Rake Gaming ผ่านแบรนด์ Hero Gaming ของเรา” Sven de Waard ผู้จัดการคาสิโนที่ Hero Gamingกล่าวเสริม

“Hero Gaming ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงผลักดันเพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นนวัตกรรมและไม่เคยเห็นในอุตสาหกรรมการพนัน และเราเชื่อว่าRed Rake Gamingแบ่งปันคุณค่าเหล่านี้และจะช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้เล่นของเรา

“ทั้งสององค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเราหวังว่าจะเติบโตไปด้วยกันในปีต่อๆ ไป”

องค์กรเกมออนไลน์888 Holdingsได้ขยายข้อตกลงร่วมกับแฟรนไชส์ฟุตบอลลีกแห่งชาติNew York Jetsเพื่อรวมฤดูกาลปัจจุบัน

การเป็นพันธมิตรครั้งใหม่นี้สร้างขึ้นจากฤดูกาลแนะนำที่ประสบความสำเร็จ โดยเห็นคุณลักษณะการสร้างแบรนด์ 888casino อย่างกว้างขวางภายในสนาม MetLife Stadium ที่มีความจุ 82,000 แห่ง โดยแบรนด์ Jets ยังนำเสนอบนเว็บไซต์และแอพของ 888casino ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหม่

Yaniv Sherman หัวหน้าฝ่ายพัฒนากลุ่มการค้าที่888อธิบายว่า: “การขยายข้อตกลงระหว่าง New York Jets และ 888casino เป็นปีที่สองติดต่อกันเป็นการตอกย้ำถึงความพยายามในการขยายธุรกิจของเรา และย้ำถึงความสนใจในการเล่นเกมออนไลน์ภายในชุมชนกีฬาของสหรัฐฯ .

“888casino มีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในเนวาดา เดลาแวร์ และนิวเจอร์ซีย์สำหรับการเล่นเกมออนไลน์อยู่แล้ว การขยายข้อตกลง 888casino และ Jets จะยังคงเสริมสร้างการรับรู้ของแบรนด์ 888casino และจะช่วยให้กลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในตลาดเกมออนไลน์ที่กำลังพัฒนาและมีความสำคัญในสหรัฐฯ”

ภายใต้เงื่อนไขของโปรโมชั่นข้อตกลงใหม่จะปรากฏออนไลน์บนเว็บไซต์แฟนคลับของทีมและช่องทางโซเชียล และแสดงบน 98.7 ESPN ระหว่างการรายงานข่าวทางวิทยุของเกม Jets 888casino จะเป็นผู้สนับสนุนเกมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน Monday Night Football ในวันที่ 21 ตุลาคม กับแชมป์ NFL อย่าง New England Patriots

นอกจากนี้ เมื่อฤดูกาลดำเนินไป พันธมิตรทั้งสองคาดหวังว่าข้อตกลงนี้จะเสนอโอกาสเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

“เราภูมิใจที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ 888casino ในพื้นที่เกม ทำให้เรามีส่วนร่วมและมอบประสบการณ์เพิ่มเติมสำหรับแฟน ๆ ของเราในโลกมือถือและดิจิทัล” Ian Lasher รองประธานอาวุโสฝ่ายหุ้นส่วนองค์กรที่ New York Jetsกล่าว

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ 888casino กับ Jets เป็นไปตามการพัฒนาหลายประการสำหรับบริษัทในตลาดสหรัฐฯ และหลังจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ใหม่ Orbit ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเดือนกรกฎาคม

แน่นอนว่าเป็นวันที่ยุ่งมากสำหรับการเปิดตัวสล็อต โดยมีผู้เข้ามาใหม่จำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาอยู่ในกล่องข้อความของCasinoBeats ดังนั้น นั่งเอนหลังและหยิบจับชิ้นขนาดพอดีคำเพียงไม่กี่ชิ้น

NetEnt – โคนัน

NetEnt ได้เพิ่มเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตล่าสุดสำหรับเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่หลากหลาย เนื่องจากโคนันคนเถื่อนที่ดุร้ายได้เพิ่มเข้าไปในจักรวาลสล็อต

ฮีโร่จากการ์ตูน ภาพยนตร์ และทีวีได้เข้าร่วมกับเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งรวมถึง Narcos, Vikings, Jumanj, Planet of the Apes, Guns n’ Roses, Motörhead และ Jimi Hendrix

โคนันเป็นสล็อตหกรีลสี่แถวที่เล่นด้วย 24 ไลน์เดิมพันที่จ่ายทั้งสองทางและมูลค่าเหรียญที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ผู้เล่นมีโอกาสปล้นเพื่อชัยชนะครั้งใหญ่

เกมหลักประกอบด้วยสี่คุณสมบัติที่แตกต่างกันที่อาจเปิดใช้งานในแต่ละสปิน ได้แก่ หอคอยไวด์ สัญลักษณ์ลึกลับ การต่อสู้ wilds และคุณสมบัติ thoth-amon

“ด้วยแบรนด์ที่เป็นที่รักทั่วโลกและตัวละครหลักในตำนาน Conan เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบให้กับพอร์ตโฟลิโอ NetEnt ของชื่อลิขสิทธิ์ ไบรอัน อัพตัน ผู้อำนวยการ NetEntกล่าวว่าเรายึดมั่นในทุกสิ่งที่ทำให้ Conan เป็นที่นิยมมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มสัมผัสที่แท้จริงของ NetEnt และการพลิกแพลงที่ทำให้ Conan Video Slot เป็นเกมที่เล่นได้อย่างไม่น่าเชื่อพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย” ของเกม

เล่นเกมผ่อนคลาย – มาเตรียมตัวให้พร้อมกันเถอะ

สล็อตขนาด 6×4 ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Michael Buffer ผู้ประกาศข่าวมวยในตำนานและนำเสนอไลน์คลาสสิกของเขา “Let’s Get Ready To Rumble” ในขณะที่ผู้เล่นเข้าสู่สังเวียนเพื่อลุ้นรับสูงถึง 2349.4x ของเงินเดิมพันเดิม

สล็อตใหม่ของ Relax Gaming เต็มไปด้วยหมัดเด็ด นำเสนอความตื่นเต้นในเกมหลายระดับ รวมถึงคุณสมบัติการสุ่มตอบสนองที่เหนียวแน่น สแต็คไวด์ และแนวคิดการหมุนดังก้องที่จะจ่ายเพิ่มที่อาจเกิดขึ้น

Simon Hammon หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Relax Gamingกล่าวว่า “การร่วมมือกับตำนานมวยที่มีชื่อเสียงอย่าง Michael Buffer เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Relax Gaming และตอกย้ำตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำตลาดที่แท้จริงในการพัฒนาและจัดจำหน่ายสล็อต

“ด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รูปแบบการเล่นและเสียงที่ไม่ซ้ำใครที่จะให้ผู้เล่นเป็นศูนย์กลางของเวที Let’s Get Ready To Rumble นำเสนอประสบการณ์สล็อตที่ดื่มด่ำอย่างล้ำลึกซึ่งแน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จอย่างน่าพิศวงกับลูกค้าของพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา”

เกม Betsoft – อัญมณี!

พลอย! มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เล่นค้นพบ “ชัยชนะอันล้ำค่า” ด้วยช่องวิดีโอขนาด 9×9 ที่ตั้งอยู่ในป่าที่มีเสน่ห์ พร้อมด้วยวงล้อที่เต็มไปด้วยอัญมณี พร้อมวิธีชนะ 40,503 วิธีที่น่าทึ่ง

กลุ่มอัญมณีสามารถทำให้เกิดการหมุนฟรี โดยที่ผู้เล่นสามารถชนะได้ถึง 21,6676x เงินเดิมพันเดิม ในขณะที่ช่องสี่เหลี่ยมสีรุ้งทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์เสริมและสามารถนำไปสู่ชัยชนะต่อไปได้

Annamaria Anastasi ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Betsoft Gamingให้ความเห็นว่า: “Gemmed! เป็นส่วนเสริมใหม่ที่ยอดเยี่ยมในพอร์ตโฟลิโอสล็อตของเราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยวงล้อที่อัดแน่นและกองซ้อนที่เต็มไปด้วยการชนะที่มีศักยภาพสูง

“ด้วยช่องจ่ายเงินจำนวนมากและรูปแบบเกมที่น่าดึงดูดใจ Gemmed! รวมทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับชื่อ Betsoft เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นว่ามันทำงานอย่างไร”

Yggdrasil – Sahara Nights

Sahara Nights ของ Yggdrasil เป็นบ้านของวังอันหรูหราและหนูข้างถนน มองเห็นวงล้อที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ ตะเกียงวิเศษ และศัตรูที่อันตราย

ตะเกียงวิเศษจะเปลี่ยนเป็นจีนี่ที่เหนือธรรมชาติบนวงล้อเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสชนะ ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสมากขึ้นในการค้นหาความร่ำรวยมากกว่าที่เคยเป็นมา

หากสัญลักษณ์สุลต่านห้าตัวเข้าสู่การหมุนครั้งเดียว ผู้เล่นสามารถชนะเงินเดิมพันได้ถึง 165 เท่า หากโคมไฟสามดวงหรือหนังสือนิทานสองเล่มกระทบวงล้อพร้อมกัน ผู้เล่นจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่โหมดฟรีสปิน ซึ่งสามารถรับรางวัลได้มากถึง 15 อัน

Natalya Ovchinnikova เจ้าของผลิตภัณฑ์สล็อตของ Yggdrasilกล่าวว่า “สำหรับผู้ที่ชอบความแปรปรวนสูง Sahara Nights จะไม่ทำให้ผิดหวัง! สุลต่านห้าคนจ่าย x165 และรับ Wild Reels เหนียว 3 อันในฟรีสปินไม่ใช่เรื่องแปลก

“ด้วยฉากที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างหรูหราและสมจริง ความแปรปรวนสูงและกราฟิกที่น่าดึงดูดใจ Sahara Nights เป็นหนึ่งในสล็อตที่สนุกและมีมนต์ขลังที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน”

Greentube – ไดมอนด์ลิงค์ Mighty Elephant

สล็อตออนไลน์ใหม่ของ Greentube Diamond Link Mighty Elephant ให้ผู้เล่นได้สำรวจถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่ ของแอฟริกาในการตามล่าหาชัยชนะ

ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ร่วมเดินทางไปกับยักษ์ใหญ่สีเทาผู้อ่อนโยนในการเดินทาง และอาจมาพร้อมกับคุณสมบัติทริกเกอร์และโอกาสแจ็คพอตมากมาย

ด้วยสัญลักษณ์โซลาร์ทรีที่เพียงพอ ฟีเจอร์วินสปินสามารถเปิดใช้งานได้ โดยจะมอบรางวัลเกมฟรีทั้งหมดเจ็ดเกมด้วยการหมุนซ้ำ

ในระหว่างฟีเจอร์นี้ ผู้เล่นยังมีโอกาสเก็บเพชรสีน้ำเงิน ซึ่งจะถูกล็อคไว้ที่มาตรวัดความคืบหน้าเหนือวงล้อ ตรงข้ามกับสัญลักษณ์เพชรที่พบในเกมปกติ

เมื่อมิเตอร์เต็ม ฟีเจอร์ไดมอนด์ลิงค์จะเริ่มต้นด้วยเกมฟรีสามเกมแรก สัญลักษณ์เพชรใหม่แต่ละอันที่อยู่บนวงล้อจะรีเซ็ตการนับ

Oryx Gamingซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Bragg Gaming Groupได้ลงนามในข้อตกลงใหม่กับBetclicซึ่งก็คือการที่ผู้ดำเนินการใช้พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของซัพพลายเออร์ผ่านแพลตฟอร์ม Oryx Hub

ข้อตกลงการจัดจำหน่ายเนื้อหาครอบคลุมชุดเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์และเนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดจากสตูดิโออิสระเช่น Gamomat, Kalamba, Golden Hero และ Givme Games และให้สิทธิ์ Betclic เข้าถึงรายชื่อกว่า 8,000 รายการ

Matevz Mazij กรรมการผู้จัดการของ Oryx Gamingอธิบายว่า “การเป็นพันธมิตรกับ Betclic ถือเป็นอีกหนึ่งข้อตกลงเชิงกลยุทธ์สำหรับเรา ในขณะที่เรายังคงสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายของเรากับผู้ให้บริการชั้นนำในตลาดที่มีการควบคุม

“การลงทุนล่าสุดของเราในการปรับปรุงแพลตฟอร์มการรวม Oryx Hub ของเรา นอกเหนือจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการส่งมอบแคตตาล็อกเกมชั้นหนึ่ง ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาข้อตกลงที่สำคัญนี้ และเราตั้งตารอที่จะให้ Betclic เข้าถึงพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของเราได้อย่างราบรื่น ”

แบรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Betclic Group ซึ่งตั้งอยู่ในบอร์กโดซ์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแบรนด์ต่างประเทศ Everest และ Expekt ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส ให้บริการเดิมพันกีฬา โป๊กเกอร์ และเกมคาสิโน

ในปีนี้ Betclic ได้เสริมความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วทั่วทั้งยุโรป โดยเริ่มดำเนินการในสวีเดน และขยายธุรกิจในโปรตุเกส โปแลนด์ และดินแดนนอร์ดิกอื่นๆ

François Dogon ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมคาสิโนของ Betclicกล่าวว่า “Oryx ไม่เพียงแต่นำเสนอไลบรารีเนื้อหาที่น่าประทับใจ แต่ยังรวมถึงความเชี่ยวชาญมากมายในการบูรณาการ และเราตั้งตารอที่จะนำเสนอเนื้อหาคุณภาพที่หลากหลายแก่ลูกค้าของเรา

“การเป็นหุ้นส่วนนี้จะช่วยเพิ่มข้อเสนอของเราอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเกมที่มอบความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกสไตล์ในขณะที่มอบผลงานที่แข็งแกร่งสำหรับช่องทางออนไลน์ของเรา”

เมื่อต้นปีนี้ ผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จได้เปิดตัวแพลตฟอร์มรวบรวมที่ปรับปรุงแล้ว โดยนำเสนอเนื้อหาคาสิโนแบบครบวงจรรวมถึงผลิตภัณฑ์กีฬาและลอตเตอรี

Oryx Hubนอกจากนี้ยังมีชุดของเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถนำไปใช้ในภายหลังเพื่อสร้างและจัดการโปรโมชั่นที่กำหนดเป้าหมายเช่นรอบฟรีผู้นำการแข่งขันและรางวัลข้ามผู้ให้บริการหลายเกมและแบรนด์โดยใช้การเข้าถึงบัญชีเดียว

International Game Technologyได้ยกย่องการประลองยุทธ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาผ่านเทคโนโลยีPlaySportsซึ่งได้เห็นการติดตั้งใช้งานในเก้ารัฐจนถึงขณะนี้

การเป็นพันธมิตรกับสถานประกอบการคาสิโนจำนวนมาก รอยเท้า PlaySports ของ IGT ครอบคลุมสถานที่เดิมพันกีฬามากกว่า 30 แห่งท่ามกลางการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทั่วประเทศ

ปัจจุบันมี 13 รัฐอาศัยอยู่ด้วยการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย สมัครแทงบอล UFABET แพลตฟอร์ม IGT กำลังขับเคลื่อนหน่วยงานทั่วอินเดียน่า ไอโอวา นิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย มิสซิสซิปปี้ โรดไอแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ และเนวาดา

Enrico Drago รองประธานอาวุโสของ IGT PlayDigital กล่าวว่า “เราทุ่มเททำงานเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชัน IGT PlaySports ของเราพร้อมสำหรับตลาดในวันที่ PASPA ถูกยกเลิก เราเริ่มดำเนินการเมื่อฤดูร้อนที่แล้วและไม่เคยมองย้อนกลับไป”

“IGT เป็นผู้เล่นที่จริงจังในตลาดการเดิมพันกีฬาของสหรัฐอเมริกา เพราะเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า และเรามีคุณสมบัติเฉพาะที่จะตอบสนองความต้องการ ไทม์ไลน์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า

“ไม่มีการนำเสนอความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของแพลตฟอร์ม IGT PlaySports ที่ดีไปกว่าความหลากหลายของลูกค้าและสถานที่ซึ่งกำลังใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนหนังสือกีฬาของพวกเขา”

นอกเหนือจากการเปิดใช้งานการพนันกีฬาขายปลีกที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในเก้ารัฐแล้ว IGT มีตู้บริการตนเองมากกว่า 150 ที่ปรับใช้ในหนังสือกีฬาทั่วสหรัฐอเมริกา และกำลังให้อำนาจการเดิมพันกีฬาบนมือถือในเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ โรดไอแลนด์ มิสซิสซิปปี้ เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนีย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการข้อตกลงการเดิมพันกีฬากับลูกค้าในโอเรกอน อาร์คันซอ และอิลลินอยส์ เพื่อรอการเปิดตัวเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

“ IGT กำลังเจาะตลาดการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์ม PlaySports ของเรา และทำให้ลูกค้าของเราจำนวนมากของเราสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น” Nick Khin หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ IGT ของเกมกล่าว

“รอยเท้าการพนันกีฬาของ IGT ที่ขยายไปทั่วเก้ารัฐเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพและความเก่งกาจของโซลูชัน PlaySports และความสามารถของทีมงานของเราในการส่งมอบและสนับสนุนตลาดการพนันกีฬาของสหรัฐฯ ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว”