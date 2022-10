SaGame Slot เข้าร่วมการแข่งขัน PokerStars

SaGame Slot เมื่อคุณได้ยินชื่อเควิน ฮาร์ต ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวน่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ฮาร์ทเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงตลกระดับนานาชาติ ได้แสดงในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องหลังจากเริ่มต้นอาชีพการแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก หลังจากเพลิดเพลินกับการเป็นดารากับภาพยนตร์ฮิตเช่น Get Hard and Ride Along ฮาร์ตก็ประสบความสำเร็จบนหน้าจอขนาดเล็กด้วยรายการโทรทัศน์ยอดนิยม Real Husbands of Hollywood เมื่อต้นปีนี้ Hart เริ่มแสดงทักษะการเล่นโป๊กเกอร์ของเขาโดยเข้าร่วมกิจกรรมโป๊กเกอร์เดิมพันสูงหลายครั้งระหว่างการ แข่งขัน PokerStars Championship Bahamas และดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาเล่นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ที่Monte Carlo

Hart ถูกพบเห็นในเดือนมกราคมระหว่างการแข่งขัน PokerStars Championship Bahamas ที่เข้าร่วมในกิจกรรมหลัก ทัวร์นาเมนต์ High Roller มูลค่า $100,000 และงานข้างเคียง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Hart กลับมาที่งานอีกครั้ง คราวนี้ใน Monte Carlo ได้ลองทักษะของเขากับงานPokerStars Championship Monte Carloมูลค่า 100,000 ยูโร

เพื่อประกาศการเข้าร่วมการแข่งขัน Hart ได้ใช้ Twitter เพื่อขอโชคในขณะที่เขาอยู่ในโมนาโกและแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ Super High Roller ฮาร์ตกล่าวต่อไปว่าเขากำลังจะ ‘โห่ร้องลา’

ในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันซึ่งจัดโดยMonte Carlo Bay Casinoผู้เล่นมากกว่า 40 คนจ่ายเงิน 100,000 ยูโรเพื่อแข่งขันกับรายการใหม่ที่มีอยู่ ฮาร์ตลงเอยด้วยการซื้อคืนหลังจากที่เขาถูกกำจัดโดยอิกอร์ คูร์กานอฟ ผู้ซึ่งถือไพ่เอซเหนือไพ่เก้าแต้มของฮาร์ต หลังจากการซื้อซ้ำ Hart สามารถสร้างสแต็คที่แข็งแรงได้ แต่ในที่สุดก็จะถูกกำจัดหลังจากต่อสู้กับ Byron Kaverman ฮาร์ตเหลือ 150,000 คนสุดท้ายของเขาเมื่อเขาเดินกะโผลกกะเผลกและ Kaverman ตั้งกองไว้เพื่อวาง Hart all-in แน่นอน ฮาร์ทโทรมาและโชว์กระเป๋า 7s กับ Kaverman ที่ถือไม้กอล์ฟ A-4 ความล้มเหลวลดลง A-3-A ทำให้การเดินทางของ Kaverman 7 ในเทิร์นนั้นดีสำหรับ Hart แต่ 4 บนแม่น้ำปิดผนึกข้อตกลงสำหรับ Kaverman ที่เอาชนะ Hart ด้วยบ้านเต็มที่ดีกว่า

ทัวร์นาเมนต์ดำเนินต่อไปในวันนี้เพื่อดูว่าใครจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแชมป์ของงาน โดยได้รับรางวัลสูงสุด 1,784,500 ยูโร

บริษัท Cherry ABของสวีเดนได้ประกาศการออกพันธบัตรที่มีหลักประกันซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 146 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้บรรลุข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ในการซื้อComeOn Malta Limited ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ รายอื่นอย่างเต็มที่

Cherry AB ที่จดทะเบียนในสตอกโฮล์มดำเนินการโดเมนเกมออนไลน์หลายสิบโดเมนรวมถึง CherryCasino.com, SunnyPlayer.com และ SveaCasino.com และใช้จ่ายประมาณ 85 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมเพื่อซื้อหุ้น 49% ใน ComeOn Malta Limited ก่อนที่จะใช้ตัวเลือกสำหรับหุ้นที่เหลือใน คู่แข่งที่เล็กกว่าในเดือนธันวาคม

“สภาพคล่องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อหุ้น 51% ที่เหลือของ ComeOn Malta Limited” อ่านคำแถลงจาก Cherry AB “พันธบัตรจะออกภายใต้เงินกู้พันธบัตรที่มีอยู่ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2020”

Cherry AB ประกาศว่าพันธบัตรจะออก “ด้วยอัตรา 104.5 ของจำนวนเล็กน้อยซึ่งสอดคล้องกับคูปองประจำปีที่เทียบเท่า 7.58%” ในขณะที่เปิดเผยว่าธนาคารเพื่อการลงทุนในออสโล ABG Sundal Collier ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในข้อตกลงกับ การสนับสนุนจากสำนักงานกฎหมาย Roschier

“จากการเข้าซื้อกิจการและการเติบโตทางอินทรีย์ที่แข็งแกร่ง Cherry AB คาดว่าจะเพิ่มรายรับสามเท่าและกลายเป็นบริษัทเกมภาคเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสามในนอร์ดิก” อ่านคำแถลงธันวาคมจาก Cherry AB “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง”

Cherry AB ยังระบุในเดือนธันวาคมว่า ComeOn Malta Limited ถือ “สถานะที่แข็งแกร่ง” ในตลาดหลักทางภูมิศาสตร์ของนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ด้วยกลยุทธ์หลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งรวมถึงโดเมนต่างๆ เช่น ComeOn.com, CasintoStugan.com และ GetLucky คอม นอกจากนี้ ยังประกาศอีกว่าประมาณ 25% ของ รายรับประจำปีของผู้ให้บริการตาม มอลตามาจากการเดิมพันกีฬาจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น MobileBet.com และ MobilAutomaten.com

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสรุปการเข้าซื้อกิจการ ComeOn [Malta Limited] ได้ ซึ่งหมายความว่าเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในตลาดของเรา” คำแถลงเมื่อเดือนธันวาคมจาก Fredrik Burvall ซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cherry AB . “เราจะร่วมกันสร้างบริษัทเกมที่ขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการ ซึ่งทั้ง Cherry AB และ ComeOn [Malta Limited] มีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งกว่าตลาดอย่างมาก และการเข้าซื้อกิจการช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของกลุ่มอย่างมาก”

ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงเปิดตัวหรือช่วงแนะนำคาสิโน Baha Mar ในแนสซอประเทศบาฮามาสถูกผู้เล่นไร้ยางอายสองคนซึ่งพบว่าในช่วงเวลาที่ดูเหมือนสถิติโลกว่าพวกเขาจะต้องติดคุกเป็นเวลาสองปีอันเป็นผลมาจากการพยายามโกง คาสิโน

ตามรายงานของ The Nassau Guardian ชาวฟลอริเดียนสองคนได้แลกชิปรูเล็ตในวันที่สองของการดำเนินงานคาสิโนที่บาฮา มาร์ สำหรับผู้ที่ไม่รู้ตัวชิปรูเล็ตมักจะไม่มีค่าพิมพ์อยู่บนนั้น เจ้ามือการพนันจะให้ชิปสีแก่ผู้เล่น มูลค่าจำนวนหนึ่งที่โต๊ะนั้น หากนำไปที่โต๊ะอื่น เช่น กรีนชิปมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ต่ออัน แทนที่จะเป็น 500 ดอลลาร์ ผู้เล่นที่โต๊ะที่ 2 จะได้รับเงินเป็นสองเท่า

ความปลอดภัยของคาสิโนสังเกตเห็นผู้เล่นคนหนึ่งใส่ชิปไว้ในกระเป๋าของเขาที่โต๊ะแรก เขาบอกตำรวจในภายหลังว่าเขาวางชิปเหล่านั้นไว้ในห้องน้ำซึ่งผู้เล่นคนที่สองหยิบมันขึ้นมาและนำไปใช้ที่โต๊ะอื่นซึ่งสีของชิปนั้นมีค่ามากกว่า

แม้ว่าผู้เล่นคนที่สองจะแพ้ แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจ่ายเงิน เขาก็เก็บเงินได้ 5,946 ดอลลาร์จากเจ้ามือ

ต่อหน้ารักษาการหัวหน้าผู้พิพากษา Subusola Swain จำเลยทั้งสองยอมรับว่าหา กำไร จากโครงการ ตำรวจกู้คืนชิปมูลค่า 800 ดอลลาร์ซึ่งถูกส่งกลับไปยังคาสิโนและยึดเงินสด 1,834 ดอลลาร์จากชายสองคน

ผู้ชายอ้างว่าพวกเขาเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมในโครงการโดยชายชื่อ ‘มาร์โก’ ที่พวกเขาพบที่บาร์ พวกเขาขอผ่อนผันจากผู้พิพากษา

ผู้พิพากษาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบอกคนขี้โกงว่า “หากคุณไม่ถูกจับได้ คุณก็จะหนีไปได้” ตามที่เดอะการ์เดียนอ้าง

ก่อนที่จะตัดสินโทษจำคุก 2 ปีให้แต่ละคนในข้อหาฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด พร้อมกับนับเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ผู้พิพากษากล่าวว่าเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อลักษณะของอาชญากรรมที่รีสอร์ทที่เพิ่งเปิดใหม่ได้

Baha Marเปิดให้เข้าช่วงแนะนำในวันที่ 21 เมษายน ต่อจากการเฉลิมฉลองห้าวันสำหรับผู้ร่วมงาน 1,700 คนในปัจจุบันของรีสอร์ท คาสิโนที่บาฮา มาร์ เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมพื้นที่ 100,000 ตารางฟุต และให้บริการ เครื่องสล็อตที่ทันสมัยกว่า 1,000 เครื่อง โต๊ะเกม 126 โต๊ะ การเดิมพัน กีฬาและการแข่งขัน เกมบนมือถือ ร้านเกมส่วนตัว สุดพิเศษตลอดจนร้านอาหารระดับสากลและร้านอาหาร ชั้นเลิศ และบาร์ทั่วพื้นคาสิโน

ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมโปแลนด์ได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการพนัน การแก้ไขที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้นภายในภาคการเล่นเกมออนไลน์และภาคพื้นดินของประเทศ เมื่อพูดถึงการเล่นเกมออนไลน์ ผู้ให้บริการจากต่างประเทศจะถูกปิดกั้น หากไม่มีใบอนุญาตและให้บริการแก่นักพนันชาวโปแลนด์ มีการกำหนดข้อจำกัดชุดใหม่ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม2017ซึ่งจะเห็นโดเมนและการชำระเงินถูกบล็อกจากเว็บไซต์ที่รวมอยู่ในบัญชีดำการพนันออนไลน์ของโปแลนด์ รายการเติบโตขึ้นเมื่อวันที่กรกฎาคมปรากฏขึ้น

ผู้ประกอบการได้เริ่มถอนตัวออกจากโปแลนด์แล้วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเดือนมีนาคม William Hill ประกาศกับผู้เล่นว่าพวกเขาจะไม่ให้บริการในโปแลนด์อีกต่อไปและผู้เล่นมีเวลาจนถึงก่อนวันที่ 1 เมษายนในการถอนเงิน เมื่อเส้นตายที่ 1 มาถึง ผู้เล่นต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้สามารถถอนเงินได้ พันธมิตรได้รับการสนับสนุนให้ลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ของตนที่ส่งเสริมตัวเลือกการพนันของ William Hill ที่เกี่ยวข้องกับโปแลนด์

ตอนนี้ประเทศได้เพิ่มบัญชีดำของโดเมนการพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเขาตั้งใจจะบล็อกตั้งแต่เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว กระทรวงการคลังของโปแลนด์ได้เพิ่มชื่ออื่นๆ ในรายการ แต่ละโดเมนในบัญชีดำคือผู้ให้บริการที่ให้บริการ iGambling แก่ผู้เล่นในโปแลนด์โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตในท้องถิ่น รายการดังกล่าวเป็นที่รู้จักครั้งแรกในเดือนมีนาคมเมื่ออยู่ในโหมดทดสอบ ตามข้อมูลของCalvinAyreแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะจริงจังมากขึ้นในการทำให้เป็นทางการ

โดเมนส่วนใหญ่ในบัญชีดำจะลงท้ายด้วย .com หรือ .eu ในขณะที่มีหนึ่งไซต์ที่ได้รับอนุญาตใน Curacao, 10futuriti.ru และอีกหนึ่งไซต์ที่ได้รับอนุญาตจาก Kahnawake, Pankasyno.pl ชื่อส่วนใหญ่ในรายการไม่ถือว่าเป็นชื่อหลักในประเทศอื่น ๆ แต่ชื่อที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Vulkanbet และ Marathonbet

เมื่อพระราชบัญญัติการพนันของโปแลนด์ได้รับการอนุมัติเมื่อปลายปีที่แล้ว ผู้ให้บริการเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาตในโปแลนด์ได้รับคำสั่งให้ออกจากตลาดการพนันออนไลน์ภายในวันที่1 เมษายน ผู้ให้บริการรายใหญ่ส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม รวมถึง William Hill ที่กล่าวถึงข้างต้น

เมื่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคมประเทศจะเริ่มเห็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นปิดกั้นการเข้าถึงโดเมนในบัญชีดำ ISP ของโปแลนด์จะต้องบล็อกการเข้าถึงภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่โดเมนอยู่ในรายชื่อ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังต้องกู้คืนการเข้าถึงโดเมนที่อยู่ในรายการภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ไซต์ถูกลบออกจากรายการ ISP ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะต้องเสียค่าปรับซึ่งจะเป็น 64,500 ดอลลาร์ในแต่ละครั้งที่มีการละเมิดกฎ

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้ Aquinnah Wampanoag Tribe of Gay Headในความพยายามที่จะสร้างคาสิโนใน Martha’s Vineyard เกาะแมสซาชูเซตส์ตั้งอยู่ทางใต้ของ Cape Cod คำตัดสินของศาลล่างปี 2015 ที่ขัดขวางแผนการของชนเผ่าในการสร้างคาสิโนบนที่ดินของชนเผ่าที่ตั้งอยู่ในไร่องุ่นของมาร์ธาถูกกลับรายการโดยศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ สำหรับรอบแรกในบอสตันเมื่อต้นเดือนนี้และตอนนี้ทั้งรัฐและไร่องุ่นของมาร์ธา อยากเห็นการตัดสินอุทธรณ์

ด้วยการพิจารณาคดีตั้งแต่ปี 2558ศาลได้ตัดสินแล้วว่าชนเผ่าไม่ได้จัดหาอำนาจของรัฐบาลเหนือดินแดนของพวกเขา และชนเผ่าก็ถูกห้ามอย่างมีประสิทธิภาพจากการดำเนินงานคาสิโนทุกชนิดบนเกาะ ภายในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นบทสรุปที่สนับสนุนชนเผ่านี้ และต้นเดือนเมษายนของปีนี้ การพิจารณาคดีของผู้พิพากษา Juan Torruella ได้ปูทางให้ชนเผ่าดำเนินแผนสำหรับสถานที่เล่นเกมต่อไป

ชนเผ่าต้องการเปลี่ยนศูนย์ชุมชนที่ยังไม่เสร็จเป็นห้องโถงบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าสถานประกอบการสามารถสร้างได้มากถึง 4.5 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน สร้างตำแหน่งงานเต็มเวลา 100 ตำแหน่งใน กระบวนการ.

ตอนนี้ ดูเหมือนว่ารัฐแมสซาชูเซตส์และไร่องุ่นของมาร์ธาจะไม่พอใจกับคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อไม่นานนี้ ทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ภายในศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ ครั้งที่ 1 ในบอสตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อขอให้มีการพิจารณาคำตัดสินใหม่ตั้งแต่ต้นเดือน ตามCapecod.com Cheryl Andrews-Maltais ประธานของชนเผ่าได้ยกเลิกการอุทธรณ์นี้เป็นความพยายามครั้งสุดท้าย

วันจันทร์น่าจะเห็นEldorado Resorts Inc. (Nasdaq: ERI) ของ Nevada ปิดตัวลงเนื่องด้วยการซื้อIsle of Capri Inc. (Nasdaq: ISLE) ซึ่งตั้งอยู่นอกเมือง Saint Louis, Mo และถือครองอสังหาริมทรัพย์คาสิโนสิบสามแห่งในเจ็ดรัฐรวมทั้งสองแห่งใน Colorada หนึ่งในฟลอริดา สามแห่งในไอโอวา หนึ่งแห่งในเลกชาร์ลส์ ลา สองแห่งในมิสซิสซิปปี้ หนึ่งแห่งในเพนซิลเวเนีย และอีกสี่แห่งในมิสซูรี

Eldorado บริษัทครอบครัวที่ก่อตั้งโดย Don Carano และตอนนี้นำโดย Gary Carano ปัจจุบันเป็นเจ้าของและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์เจ็ดแห่งในห้ารัฐ ได้แก่: Eldorado Resort Casino, Silver Legacy Resort Casino และ Circus Circus Hotel Casino ใน Reno, NV; Eldorado Resort Casino ในชรีฟพอร์ต, แอลเอ; Mountaineer Casino Racetrack & Resort ในเชสเตอร์ WV; Eldorado Gaming Scioto Downs ในโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ; และ Presque Isle Downs & Casino ในอีรี รัฐเพนซิลเวเนีย

ทั้งสองบริษัทได้รับการอนุมัติค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้นของ Eldorado และ Isle ในเดือนมกราคมตามเอกสารที่ยื่นต่อกฎระเบียบในวันพฤหัสบดี

การขายเดิมประกาศในเดือนกันยายน

Eldorado จะเสนอราคา 23 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือโอนหุ้น 1.638 หุ้นของหุ้นสามัญของ Eldorado สำหรับแต่ละหุ้นของ Isle ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นของ Isle

Isle of Capri Inc. มีรายได้สุทธิ 8.2 ล้านดอลลาร์ จากรายรับสุทธิ 193.8 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2017 ไตรมาสที่ 3 ขณะที่ Eldorado Resorts Inc. มีรายได้สุทธิ 24.8 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2559 โดยมีรายได้สุทธิ 892.9 ล้านดอลลาร์ สำหรับปี.

Eldorado เริ่มต้นใน Reno ในปี 1973 ด้วยการเปิดEldorado Casino ในปี 1995 Carano ร่วมมือกับ MGM Mirage เพื่อเปิด Reno’s Silver Legacy ในปี 2015 พวกเขาเสร็จสิ้นการซื้อกิจการCircus Circus Renoและกลายเป็นเจ้าของ Silver Legacy เต็มรูปแบบ ตอนนี้ Eldorado จะเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโน 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา

สัปดาห์ที่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในงบประมาณที่เสนอสำหรับรัฐโอไฮโอโดยมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งเกี่ยวกับวิดีโอโปกเกอร์และ racinos ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังค้นหาวิธีการหารายได้สำหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 และกำลังมองหาการพนันเพื่อทำเช่นนั้น บทบัญญัติใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปในงบประมาณที่จะอนุญาตให้นักแข่งของรัฐเพิ่มวิดีโอโปกเกอร์ลงในเครื่องวิดีโอลอตเตอรีที่พวกเขาเสนอแล้วในความพยายามที่จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะสร้างรายได้มากถึง 12.5 ล้านดอลลาร์สำหรับการศึกษาในรัฐ ซึ่งมีความจำเป็นมากเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติกำลังพยายามปิดช่องว่าง 800 ล้านดอลลาร์ภายในข้อเสนองบประมาณระยะเวลาสองปี 66.9 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งโดยผู้ว่าการจอห์น คาซิช เงินช่วยเหลือมาตรฐาน 80 ล้านดอลลาร์ได้มอบให้เขตการศึกษาในกรอบเวลาสองปี แต่โรงเรียนครึ่งหนึ่งยังคงประสบปัญหาในการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเงินจะถูกนำไปผ่านสูตรการเบิกจ่าย

ด้วยการเพิ่มการพนันก็จะมีความหมายมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการแข่งม้า อีกประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรจากแรคซิโนเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการแข่งม้าและการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน ปลายอยู่แล้ว สนามแข่งทุกแห่งได้รับอนุญาตให้จัดหาเครื่องวิดีโอลอตเตอรีมากถึง 2,500 เครื่องซึ่งได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นส่วนขยายทางอิเล็กทรอนิกส์ของลอตเตอรีของรัฐแทนการเล่นเกมสล็อต

ตามToledo Bladeพลเมืองสำหรับค่านิยมชุมชนกลุ่มที่อยู่ในซินซินนาติได้คาดการณ์ว่าข้อเสนอจะเห็นรัฐในศาลต้องปกป้องการขยายการพนันที่ไม่รวมอยู่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคาสิโนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2552 กลุ่มเรียกร้องให้ Cliff Rosenberger ประธานสภาผู้แทนราษฎรดึงการแก้ไขก่อนที่งบประมาณที่เสนอจะถูกส่งไปยังสภาเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการการเงินของสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะส่ง House Bill 49 รุ่นของพวกเขาไปยังวุฒิสภาของรัฐในสัปดาห์นี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับสุดท้ายจะต้องอยู่ที่โต๊ะของผู้ว่าการภายในวันที่ 30 มิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ

Aaron Baer ประธาน CCV กล่าวว่าการวางการขยายการพนันในงบประมาณ ฝ่ายนิติบัญญัติบางคนพยายามที่จะ จากข้อมูลของ Baer ผู้ลงคะแนนปฏิเสธการขยายการพนันสี่ครั้งและอนุมัติการพนันเพียงอย่างจำกัด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะผิดจรรยาบรรณในลักษณะที่ได้รับการอนุมัติและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ในคอนเนตทิคัตผู้อยู่อาศัยในชุมชนEast Windsorได้รายงานว่าไม่เห็นด้วยกับการผ่านกฎหมายท้องถิ่นที่เสนอซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแผนการพัฒนาคาสิโนที่ดำเนินกิจการโดยชนเผ่าใหม่บนไซต์ของแฟรนไชส์ ​​Showcase Cinemas ในอดีต

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Hartford Courant การลงคะแนนเสียงในวันพฤหัสบดีถูกจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเมืองพิเศษและเห็นผู้ลงคะแนนเอาชนะมาตรการที่เสนอซึ่งจะกำหนดข้อ จำกัด ด้านสถานที่สำหรับคาสิโนใหม่ที่มีศักยภาพและอยู่ภายใต้แผนทั้งหมดของเมือง – การลงประชามติทั่วๆ ไป 198 ถึง 112

“ดีจัง; ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับสภานิติบัญญัติที่จะตัดสินใจ” Robert Maynard, First Selectman สำหรับ East Windsor กล่าวกับหนังสือพิมพ์

กุมภาพันธ์เห็นผู้นำใน East Windsor ลงนามในข้อตกลงกับ MMCT Ventureซึ่งเป็นการร่วมทุนของMohegan Tribal Gaming AuthorityและMashantucket Pequot Tribal Nationเพื่อทำหน้าที่เป็นบ้านของคาสิโนดาวเทียมที่วางแผนไว้ องค์กรการพนันที่ดำเนินกิจการโดยชาวอะบอริจินแห่งใหม่ได้รับการวางแผนเพื่อตอบโต้การแข่งขันที่คาดหวังจากMGM Springfield มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ที่จะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2019 ห่างจาก East Windsor ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ที่อยู่ใกล้เคียงเพียงสิบสองไมล์เท่านั้น และรักษางาน และรายได้จากการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต

อย่างไรก็ตาม แผนคาสิโนทั้งหมดต้องการการอนุมัติจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ และต้องเผชิญกับคำวิจารณ์จากMGM Resorts International ซึ่งตั้งอยู่ใน ลาสเวกัสซึ่งอยู่เบื้องหลังการพัฒนา MGM Springfield และผู้ร่างกฎหมายกังวลว่าการเปิดองค์กรดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อเกมที่มีอยู่ของ Hartfordกับ Mashantucket Pequot Tribal Nation และ Mohegan Tribal Gaming Authority

ในการเสนอกฎหมายท้องถิ่นนั้น Brianna Stronk ผู้อยู่อาศัยใน East Windsor บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเธอเพียงแค่ขอให้เจ้าหน้าที่ชุมชนทำ “บางสิ่งที่เมืองทำอยู่แล้วมากมาย” ใน “การควบคุมอะไร ที่ไหน และอย่างไรกับกิจกรรมส่วนตัวและธุรกิจบางอย่างที่สามารถดำเนินการได้” .

“สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความรอบคอบ เพราะพวกเขาออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเพลิดเพลินอย่างสันติของเมือง เพื่อปกป้องสาธารณสุขและความปลอดภัย และเพื่อรักษาลักษณะของเมือง” สตรองก์บอกกับฮาร์ตฟอร์ด คูแรนต์

แต่มีรายงานว่าทนายความของ East Windsor Joshua Hawks-Ladds บอกกับผู้ที่รวมตัวกันว่ากฎหมายที่เสนอควรถูกปฏิเสธเพราะพยายามควบคุมอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐ เขาเตือนเพิ่มเติมว่าการผ่านมาตรการนี้อาจทำให้ข้อตกลงก่อนหน้านี้ของชุมชนกับ MMCT Venture เป็นโมฆะ และดำเนินการทางกฎหมายทันที “ทันที”

Angelo Sevarino ถิ่นที่อยู่ใน East Windsor บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าคำสั่งที่เสนอสันนิษฐานว่าคาสิโนจะเป็น “สิ่งชั่วร้าย” ในขณะที่ต้อนรับองค์กรการพนันที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ว่างเปล่าตั้งแต่ปี 2008

“ฉันเบื่อหน่ายกับการดูพื้นที่ว่างของโรงหนัง” เซวาริโนบอกกับ Hartford Courant “มันไม่ช่วยอะไรเราเลย”

กลุ่ม Match-E-Be-Nash-She-Wish ของชาวอินเดียนแดง Pottawatomi กำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนการของพวกเขาสำหรับการเติบโต ตอนนี้คดีความเป็นเวลาหลายปีเกือบจะอยู่เบื้องหลังพวกเขา กลุ่มนี้ยังเป็นที่รู้จักในนามชนเผ่า Gun Lake และดำเนินการGun Lake Casinoแห่งมิชิแกน ชนเผ่ากำลังเตรียมเปิดโปรเจ็กต์ส่วนเสริมใหม่ของพวกเขา ซึ่งต้องใช้เงินถึง 76 ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้สำเร็จ โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่ชนเผ่าได้อัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่เปิด

การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของโปรเจ็กต์ส่วนเสริมมีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 3 พฤษภาคมและเมื่อถึงเวลานั้น ชนเผ่าควรจะรู้ว่าปัญหาทางกฎหมายของพวกเขาหมดลงแล้วหรือยัง เป็นที่คาดว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาจะประกาศคำตัดสินในคดี Patchak v. Zinke ซึ่งอาจเป็นไปได้ในวันนี้ นี่เป็นกรณีที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของไซต์ที่คาสิโนตั้งอยู่

เกือบสิบปีที่แล้ว David Patchak ตัดสินใจฟ้องสำนักกิจการอินเดียเพื่อพยายามหยุดการเปิดคาสิโน พัชจักอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานประมาณสามไมล์และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่า เขาไม่ประสบความสำเร็จ แต่ยังคงดำเนินคดีต่อไปจนมาถึงศาลสูงสุดของแผ่นดิน

เผ่าหวังว่าศาลจะปกครองในความโปรดปรานของพวกเขา ในปี 2555 ศาลอนุญาตให้คดีดำเนินต่อไปได้ แต่สภาคองเกรสเข้ามาและผ่านพระราชบัญญัติการยืนยันที่ดินแห่ง Gun Lake Trust ซึ่งสนับสนุนชนเผ่านี้ ใบเรียกเก็บเงินนี้ยืนยันว่าเว็บไซต์คาสิโนเชื่อถือได้และไม่สามารถท้าทายในศาลได้

ถึงกระนั้น Patchak ยังคงดำเนินเรื่องต่อไปและเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการเงินจากชนเผ่าหรือรัฐบาลกลางในความพยายามของเขา ข้อตกลงไม่เคยเกิดขึ้นและศาลอุทธรณ์ DC Circuit ได้ตัดสินใจตัดสินตามข้อตกลงกับกฎหมายใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกากำลังประชุมเพื่อพิจารณาสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในข้อพิพาท หากคำร้องถูกปฏิเสธ ชนเผ่าจะชนะอีกครั้งพร้อมๆ กับที่คาสิโนเปิดฉากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในวันพุธนี้

การขยายรวมถึงพื้นที่ใหม่ 73,000 ตารางฟุต ซึ่งโดยทั่วไปจะเพิ่มขนาดสองเท่าของสถานที่ตั้งแต่เปิดในปี 2554 มีการเพิ่มบุฟเฟ่ต์ด้วย 300 ที่นั่งพร้อมกับเวทีที่ใหญ่ขึ้นสำหรับความบันเทิงและพื้นที่ซึ่งรวมถึงเกมโต๊ะและเครื่องเล่นเกมเพิ่มเติม

ชนเผ่าเริ่มการขยายตัวเมื่อต้นปีที่แล้วและด้วยการก่อสร้างช่วยนำงาน 300 ถึง 400 ตำแหน่งมาสู่พื้นที่ พนักงาน 100 คนได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในสถานที่เล่นเกมกับชนเผ่าที่จัดงานสามงานเมื่อเดือนที่แล้ว

หลังจากล่าช้าไปสองสัปดาห์ รายงานการแข่งรถเทียมจะกลับไปที่โรงแรมคาสิโน Vernon Downs ทางตอนเหนือ ของ รัฐนิวยอร์กตั้งแต่วันศุกร์ด้วยความคาดหวังว่ารัฐจะจัดหารูปแบบการบรรเทาภาษีให้กับสนามแข่ง Oneida County

ตามรายงานจาก WSTM-TV สถานีโทรทัศน์ในซีราคิวส์ เมื่อเดือนที่แล้ว เจ้าของบริษัทAmerican Racing And Entertainmentได้เลื่อนการแข่งขันตามประเพณีในวันที่ 21 เมษายนที่โรงงานนอกเมืองเวอร์นอนเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงจากการแข่งขันที่เพิ่งเปิดใหม่ทั้ง 3 รายการ คาสิโนในพื้นที่ Jeff Gural ของบริษัทได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าโรงแรม Vernon Downs Casinoสูญเสียค่าเฉลี่ย 150,000 ดอลลาร์ทุกเดือนและตำหนิความขาดแคลนในผลกระทบของคาสิโน Yellow Brick Road CasinoของOneida Indian Nationซึ่งเริ่มดำเนินการห่างออกไปเพียง 20 ไมล์ หมู่บ้านชิตเตนั งโก ในเดือนมิถุนายน 2558 รวมถึงการสถาปนาบริเวณใกล้เคียงในเดือนกุมภาพันธ์Rivers Casino And Resort SchenectadyและDel Lago Resort Casino

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Gural ได้พบกับสมาชิกของ New York State Racing And Wagering Board, สมาชิกวุฒิสภารัฐนิวยอร์ก Joseph Griffo และตัวแทนของผู้ว่าการรัฐ New York Andrew Cuomo เมื่อวันที่ 26 เมษายนเพื่อโต้แย้งเรื่องการลดหย่อนภาษีเพื่อดำเนินการต่อการแข่งรถเทียมของ Vernon Downs Casino Hotel ปฏิทินและ 300 งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

“เรารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่จะเลื่อนวันเปิดการแข่งขันที่ Vernon Downs [Casino Hotel]” Gural กล่าวกับ WSTM-TV “อย่างไรก็ตาม เรารู้สึกมองโลกในแง่ดีว่าการลดหย่อนภาษีที่จำเป็นจะมาถึงเรา นับตั้งแต่เปิด Vernon [Downs Casino Hotel] ใหม่เป็น racino ในปี 2549 เราได้ให้เงินเกือบ 150 ล้านดอลลาร์แก่รัฐเพื่อการศึกษา แต่ Vernon Downs [Casino Hotel] มีอัตราภาษีสูงสุดของคู่แข่ง เราตั้งตารอที่จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงตัดสินใจเปิดฤดูกาลแข่งใหม่ในสัปดาห์หน้า [และเรารู้ว่าสิ่งนี้] จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคนี้เช่นเดียวกับรัฐนิวยอร์ก”

มีรายงานว่า Gural อธิบายว่าการแข่งขันเทียมครั้งแรกของฤดูกาลใหม่มีกำหนดจะจัดขึ้นที่โรงแรม Vernon Downs Casino ในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 18:45 น. ตามด้วยการแข่งขันสองครั้งในวันเสาร์ที่ด้านใดด้านหนึ่งของการวิ่ง Kentucky Derby ครั้งที่ 143 ซึ่งก็คือ ที่จะออกอากาศพร้อมกันที่แทร็ก

ในฟลอริดาเจ้าของMagic City Casinoในย่านชานเมืองไมอามี่ได้ยื่นขอ ใบอนุญาต parimutuelเพื่อเปิด jai-alai fronton พร้อมห้องโป๊กเกอร์ 25 โต๊ะในทำเลใจกลางเมือง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Miami Herald ระบุว่า West Flagler Associates Limited ต้องการเปิดโรงงานใหม่ขนาด 50,000 ตารางฟุตในอาคารสำนักงานเดิมที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น Crescent Heights Incorporated และตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนน Biscayne Boulevard ในย่านที่ทันสมัยของเมือง ย่านการออกแบบ.

“เราคิดว่าเราสามารถทำให้ใจลายสนุกและน่าตื่นเต้นอีกครั้ง และทำสิ่งต่าง ๆ ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้” อิซาดอร์ ฮาเวนิค รองประธานฝ่ายการเมืองของWest Flagler Associates Limited ใน ไมอามี กล่าวกับหนังสือพิมพ์ “เรารู้สึกว่าย่านใจกลางเมืองเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับเราที่จะเข้าไป เป็นย่านที่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่พลุกพล่าน ดังนั้นห้องโป๊กเกอร์และใจลอยจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนมากขึ้น”

Miami Herald รายงานว่า jai-alai ซึ่งมีต้นกำเนิดในภูมิภาค Basque ทางตอนเหนือของสเปน ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 จนถึงต้นทศวรรษ 1980 แต่ปัจจุบันใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว หากการขอใบอนุญาตได้รับการอนุมัติ West Flagler Associates Limited จะสามารถเปิดห้องโป๊กเกอร์ได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากจัดการแข่งขันนัดแรกแม้ว่าบริษัทจะเปิดเผยว่าไม่มีแผนที่จะเปิดช่องที่โรงงานในตัวเมือง

“ความเข้าใจผิดคือโป๊กเกอร์ด้วยตัวมันเองสามารถสร้างรายได้มากพอที่จะทำให้มันเป็นมากกว่าธุรกิจที่ทำงานได้” สก็อตต์ ซาวิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ West Flagler Associates Limited กล่าวกับหนังสือพิมพ์

อย่างไรก็ตาม การขอใบอนุญาตมีรายงานว่าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นจำนวนมากที่กังวลว่าในที่สุดสิ่งอำนวยความสะดวกอาจถูกขยายไปสู่คาสิโนที่เต็มเปี่ยมและส่งผลเสียต่อมูลค่าทรัพย์สินในขณะที่เพิ่มอาชญากรรม การจราจร และความแออัด

นอร์มัน บรามัน เจ้าสัวด้านยานยนต์ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ใกล้ ๆ นี้ บอกกับ Miami Herald ว่า “ใจลายเป็นกีฬาที่ตายแล้วมาโดยตลอด และนั่นจะไม่จ่ายสำหรับตัวมันเอง” “นี่เป็นบทนำสำหรับสล็อตและการพนันบางประเภท ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่บิสเคย์น บูเลอวาร์ดต้องการ นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกหนักใจมานานแล้ว อันตรายจากการขยายคาสิโนและการพนันเข้าสู่ตัวเมืองและหาดไมอามี ไม่มีชุมชนใดที่ผู้เสนอการพนันสามารถชี้และบอกว่ามีการปรับปรุงเนื่องจากการพนัน ทั้งหมดที่ทำได้คือดูดเงินออกจากคนในชุมชน”

ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการจาก Florida Department of Business and Professional Regulation ที่อ้างถึงโดย Miami Herald รายรับจากสล็อตที่ Magic City Casino สำหรับระยะเวลาสิบสองเดือนอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้อยู่ที่ 59.79 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายรับจากห้องบัตร 6.25 ล้านดอลลาร์

เครก โรบินส์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Dacra บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า “คงจะน่าเสียดายมากหากเมืองนี้อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นในพื้นที่นั้น” “มันจะเป็นลบมากยิ่งขึ้นถ้า [West Flagler Associates Limited] สามารถขยายไปสู่การเล่นเกมรูปแบบอื่นได้เช่นกัน”