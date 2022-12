SABA SPORT ปฏิเสธใบอนุญาต

SABA SPORT Joseph Castrogiovanni วัย 69 ปี เป็นเจ้าของ Giovanni’s Restaurant and Convention Center ใน Rockford แผนคือการลงทุน 8 ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนอาคารของ Castrogiovanni ให้เป็นคาสิโนชั่วคราวขนาด 37,790 ตารางฟุต จะมีเครื่องสล็อต 736 เครื่องในขณะที่คาสิโนหลักกำลังสร้าง

แต่ในเดือนเมษายน Castrogiovanni ถูกคณะกรรมการการเล่นเกมของรัฐอิลลินอยส์ดูแคลนเนื่องจาก “พฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่ไม่ระบุรายละเอียดที่จะเป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ของการเล่นเกมและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของรัฐและการเล่นเกมของรัฐอิลลินอยส์”

การตัดสินใจดังกล่าวทำให้เกิดความฉงนสนเท่ห์ในร็อกฟอร์ด ซึ่งคาสโตรจิโอวานนีได้รับการพิจารณาว่ามีบุคลิกดีและเป็นเสาหลักของชุมชน

Michael Iasparro ทนายความของเขาเขียนในเอกสารที่ยื่นต่อ Illinois Gaming Board ว่า Castrogiovanni มีมานานหลายทศวรรษ “ทำหน้าที่ในคณะกรรมการการกุศลและการกุศลหลายแห่ง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และดำเนินธุรกิจร้านอาหารและงานเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จ

“ข้อเสนอแนะที่ว่านายคาสโตรจิโอวานนีไม่เหมาะสำหรับการออกใบอนุญาตนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะของชายผู้นี้เลย” เขากล่าวเสริม

ภัตตาคารทริกเกอร์แฮปปี้

ตอนนี้ ด้วยคำขอ Freedom of Information Act ที่ยื่นต่อ Ogle County Sheriff’s Department ทำให้Register Starสามารถกรอกข้อมูลในช่องว่างได้

ดูเหมือนว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชายสองคนที่กำลังมองหางานเลี้ยงที่บ้านบังเอิญพบว่าตัวเองกำลังขับรถไปตามถนนระยะทางครึ่งไมล์ที่นำไปสู่ที่พักส่วนตัวของครอบครัว Castrogiovanni

Castrogovianni ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยของเขาและออกไปพบพวกเขาซึ่งถือปืนพกซิกซาวเออร์ขนาด 9 มม. ตามรายงานของตำรวจ

ผู้โดยสารคนหนึ่งในรถบอกกับตำรวจว่าเขาเริ่มลดกระจกลงเพื่อถามว่ามีงานปาร์ตี้ที่บ้านหรือไม่ แต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูด เขาก็พบกับ “คุณทำอะไรอยู่น่ะ” และเสียงปืน

ทั้งสองคนถอยหลังและเร่งหนีไป หลังจากนั้นได้โทรเรียกตำรวจจากปั๊มน้ำมันในร็อกฟอร์ด

คาสโตรจิโอวานนียังบอกตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอ้างว่าเขาตั้งใจที่จะยิงปืนเตือนขึ้นไปในอากาศเพราะ “ความกลัวที่สมเหตุสมผลต่อความปลอดภัยของตัวเขาและภรรยา” แต่กระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้าที่ประตูผู้โดยสารด้านหลังและไปอยู่ในกระเป๋าด้านหลังเบาะผู้โดยสารด้านหน้า

การกระทำโดยประมาท

Castrogiovanni ถูกตั้งข้อหาประพฤติชั่วโดยประมาท แต่ความล้มเหลวในการรายงานเหตุการณ์ต่อบอร์ดเกมตลอดทั้งเดือน ซึ่งทำให้คำขอใบอนุญาตของเขาจมลง

ตั้งแต่นั้นมาเขาได้ขอการพิจารณาคดีกับหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเขาจะพยายาม “ล้างชื่อที่ดีและชื่อเสียงที่ไร้ที่ติของเขา”

ในขณะเดียวกัน Castrogiovanni จะต้องกล่าวคำอำลากับหุ้นของเขาใน815 Entertainmentซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวม Hard Rock International เข้ากับนักลงทุนในท้องถิ่น

การปฏิเสธใบอนุญาตยังก่อให้เกิดเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ 815 Entertainment เข้าซื้อกิจการของ Giovanni พร้อมกับสัดส่วนการถือหุ้นของ Castrogiovannis ในบริษัท

ผลลัพธ์ที่รวบรวมจากการสำรวจล่าสุดสองครั้งอาจแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเกมกำลังทำงานอย่างเพียงพอเพื่อต่อสู้กับต้นทุนเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันทางกฎหมายและการพนันที่แพร่หลาย

การสำรวจถามชาวอเมริกัน 4,033 คนเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาคเกมในประเทศ เกือบ 7 ใน 10 ของชาวอเมริกัน (67 เปอร์เซ็นต์) เชื่อว่า “อุตสาหกรรมเกมประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจ” หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เสริมว่าการเล่นเกมที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมนั้นให้ประโยชน์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ทัศนคติของชาวอเมริกันเกี่ยวกับการเสพติดที่เกี่ยวข้องก็ดีขึ้นเช่นกัน การสำรวจพบว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าอุตสาหกรรมเกมมุ่งมั่นที่จะเล่นอย่างมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ถามคำถามเดียวกันนี้ในปี 2561

American Gaming Association (AGA) ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ชั้นนำของอุตสาหกรรมใน DC ทำสัญญาทั้งสองแบบสำรวจ ดำเนินการโดย Kantar และ YouGov ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลสองแห่งในสหราชอาณาจักร

เสาอุตสาหกรรม

Bill Miller ประธาน AGA กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า RGEW เป็นเวลาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่จะเตือนพนักงานและลูกค้าว่าการพนันอย่างรับผิดชอบมีความสำคัญสูงสุด

เมื่อเกมถูกกฎหมายขยายไปสู่ภูมิศาสตร์และแนวดิ่งใหม่ ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเกมถูกกฎหมายต้องทำงานร่วมกันเพื่อเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ”มิลเลอร์กล่าว “ความสำเร็จโดยรวมของเราขึ้นอยู่กับมัน”

RGEW 2021 มุ่งเน้นไปที่การพนันกีฬา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังคงเฟื่องฟูทั่วประเทศและกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในรัฐใหม่ ความคิดริเริ่มในการเดิมพันกีฬาที่มีความรับผิดชอบของ AGA คือ “มีแผนเกม เดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ”

แคมเปญบริการสาธารณะกำหนดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าใหม่เกี่ยวกับหลักการเดิมพันกีฬาและวิธีเข้าร่วมอย่างมีความรับผิดชอบ องค์ประกอบหลักสี่ประการของ AGA สำหรับนักเดิมพันกีฬามือใหม่คือ การกำหนดงบประมาณ การรักษาความสนุกและการเข้าสังคมของการพนันกีฬา ทำความเข้าใจอัตราต่อรอง และการเดิมพันผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ความช่วยเหลือที่มีอยู่

ในช่วงสัปดาห์นี้ AGA สนับสนุนให้คาสิโน บริษัท iGaming สปอร์ตบุ๊ค และลอตเตอรี่ส่งเสริมความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับผู้ที่ขอความช่วยเหลือ

คนอเมริกันส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาตระหนักดีว่ามีโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าพวกเขาอาจสูญเสียการควบคุมเมื่อต้องเล่นการพนัน จากการสำรวจผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 4,000 คน 78 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาสามารถระบุทรัพยากรเกมที่รับผิดชอบได้อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง

AGA กล่าวว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทุกปี “ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลมากกว่า 4,000 แห่งของประเทศเพื่อปกป้องผู้บริโภคและส่งเสริมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ” AGA อธิบายว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการพนันที่มีประสิทธิภาพและมีอยู่อย่างกว้างขวางเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรม

กลุ่มวิ่งเต้นเมื่อเดือนที่แล้วเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะที่สำคัญประการหนึ่งจาก AGA คือให้อุตสาหกรรมยอมรับศูนย์ทรัพยากรเกมทั่วประเทศซึ่งตรงข้ามกับวิธีการแบบรัฐต่อรัฐ

สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนันประเมินว่าผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ มากถึงสามเปอร์เซ็นต์เข้าเกณฑ์ที่จะจัดว่ามีปัญหาการพนัน

ประชาชนมากกว่า 200 คนถูกควบคุมตัวที่อาคารขนาดใหญ่ที่มีรั้วรอบขอบชิดในเขต Sen Sok ของเมืองหลวงกัมพูชา ซึ่งรวมถึงชาวจีน เวียดนาม และชาติอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการขู่กรรโชก

ข่าวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางบัญชีจำนวนที่น่าตกใจของสารประกอบที่คล้ายกัน ซึ่งเชื่อว่าถูกควบคุมโดยแก๊งอาชญากรชาวจีนในประเทศคอมมิวนิสต์ ผู้จัดการสารประกอบถูกกล่าวหาว่ายึดหนังสือเดินทางของเหยื่อและบังคับให้พวกเขาทำงานในกลโกงทางอินเทอร์เน็ตที่ซับซ้อน ตามรายงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจในเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของสีหนุวิลล์ถูกระดมยิงขณะที่พวกเขาบุกเข้าไปในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิดอีกแห่ง ภายในพวกเขาพบหลักฐานของการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมการหลอกลวง cryptocurrency เช่นเดียวกับการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน แรงงานทาสที่ถูกผูกมัด และการค้าประเวณี

ติดกับดักโดยโรคระบาด

ในขณะเดียวกัน รายงานที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้โดยมูลนิธิทอมป์สัน รอยเตอร์ พบว่าแรงงานต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในกัมพูชาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19กลายเป็นเหยื่อที่ง่ายสำหรับแก๊งค้ามนุษย์ พรมแดนทางบกของประเทศถูกปิด และเที่ยวบินเข้าออกมีไม่มาก

มูลนิธิได้สัมภาษณ์เหยื่อการค้ามนุษย์ 9 คน ซึ่งกล่าวว่าพวกเขาถูกล่อลวงโดยโฆษณาทางโซเชียลมีเดียโดยสัญญาว่าจะได้งานที่มีค่าตอบแทนดี พวกเขากลับถูกขังอยู่ในโรงแรม-คาสิโนที่ถูกปิดตายและบริเวณที่มีการป้องกัน ที่นั่น พวกเขาถูกบังคับให้สร้างโปรไฟล์โซเชียลมีเดียปลอมเพื่อล่อลวงผู้คนให้เข้าสู่การพนันออนไลน์และการหลอกลวงด้วยการเข้ารหัสลับ ผู้ที่บ่นหรือปฏิบัติไม่ดีจะถูกข่มขู่หรือเฆี่ยนตี

สมาชิกคนหนึ่งของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของกัมพูชา เขมรไทมส์ เกี่ยวกับการจู่โจมเมื่อวันศุกร์โดยไม่เปิดเผยชื่อ

“มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ มินิมาร์ท และร้านอาหารภายในเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยในอาคาร”เขากล่าว “อาคารอีกหลังดูเหมือนจะอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และตำรวจกัมพูชาได้ทำงานอย่างดีเยี่ยมในการจับกุมผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น รอบอาคารทั้งหมดมีกำแพงสูงสองเมตรและลวดมีดโกนสี่ชั้นด้านบน”

“การสอบปากคำยังดำเนินต่อไป และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เราหวังว่าผลลัพธ์จะถูกแบ่งปันกับเรา เพื่อให้เราสามารถระบุข้อเท็จจริงที่สำคัญหลายประการ เช่น พวกเขาเป็นที่ต้องการตัวในประเทศจีนสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมหรือกลุ่มอาชญากรหรือไม่ และพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มสามกลุ่มหรือไม่ ” เขาเพิ่ม.

ตำรวจกำลังพยายามติดตามเจ้าของพื้นที่และตรวจสอบว่าปล่อยให้คนอื่น

ไปใต้ดิน

หลายปีก่อน กัมพูชามีอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเป้าไปที่จีนเป็นหลัก ซึ่งการพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ถูกกดดันจากคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดที่ทรงอำนาจ โดยสั่งห้ามอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2019

สิ่งนี้ได้ผลักดันการพนันออนไลน์ใต้ดินให้อยู่ในมือของกลุ่มอาชญากร ซึ่งมีงานอดิเรกอยู่ในการฉ้อโกง crypto และฟิชชิ่ง คำสั่งห้ามยังทำให้ผู้ประกอบการจัดหางานอย่างถูกกฎหมายได้ยาก เชื่อกันว่าปฏิบัติการเหล่านี้บางส่วนได้รับการคุ้มครองจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ฉาวโฉ่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้นำเสนอประเด็นการพนันออนไลน์และกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องต่อรองนายกรัฐมนตรีฮอร์ นัมฮอง ของกัมพูชา ตามรายงานของเขมรไทมส์

Nevada Gaming Commission (NGC) ก่อตั้งขึ้นผ่านพระราชบัญญัติควบคุมการเล่นเกมเนวาดาในปี 1959 ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมาธิการคือการดำเนินการตามคำแนะนำของ Nevada Gaming Control Board เกี่ยวกับประเด็นการออกใบอนุญาต การกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมในขณะที่อุตสาหกรรมมีวิวัฒนาการ และการลงโทษทางวินัย

โมแรนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง NGC โดยรัฐบาลเนวาดา เคนนี กวินน์ (ขวา) ในปี 2547 เขาได้รับวาระเพิ่มเติมอีก 4 ปีจากผู้ว่าการจิม กิบบอนส์ (ขวา) และไบรอัน แซนโดวาล (ขวา) ผู้ว่าการรัฐคน ปัจจุบัน Steve Sisolak (D) ได้รับการเสนอชื่อให้ Moran เป็นประธานของ NGC ในเดือนกรกฎาคม 2020 หลังจากการลาออกของ Tony Alamo

Moran กล่าวว่าการประชุมครั้งสุดท้ายของเขาในฐานะประธาน NGC จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ 23 กันยายน

ก่อนเข้าร่วม NGC โมแรนจูเนียร์ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการและประธานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโคโลราโดและคณะกรรมาธิการสัตว์ป่าแห่งเนวาดา

โมแรน จูเนียร์มาจากครอบครัวที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับการบังคับใช้กฎหมาย พ่อของเขาดำรงตำแหน่งรองนายอำเภอของสำนักงานนายอำเภอเทศมณฑลคลาร์ก โมแรนจูเนียร์สนใจกฎหมายเช่นกัน เขาได้รับปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Loyola ในลอสแองเจลิสในปี 2518 หลังจากได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัสในปี 2514

ก่อนเข้ารับราชการ โมแรน จูเนียร์ได้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายโมแรน

โมแรนเดินหน้าต่อไป

John Moran บอกกับLas Vegas Review-Journalในการให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์นี้ว่าเขาได้แจ้ง Sisolak เมื่อสามเดือนก่อนเกี่ยวกับแผนการของเขาที่จะออกจากคณะกรรมาธิการ เขาอธิบายว่าเป้าหมายในอาชีพของเขาคือการทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการของรัฐเนวาดาสามแห่ง และเป็นประธานทั้งสาม

ภารกิจเสร็จสมบูรณ์.

คุณต้องรู้ว่าเมื่อใดควรถือและรู้ว่าเมื่อใดควรพับ”โมแรนกล่าวโดยอ้างอิงถึงเพลง “The Gambler” ที่โด่งดังโดย Kenny Rogers

“ฉันบรรลุเป้าหมายมานานแล้ว และมีความสุขมากที่ได้เป็นประธาน แต่ถึงเวลาแล้วจริงๆ ที่จะต้องก้าวข้ามและให้โอกาสคนอื่น” มอแรนกล่าวต่อ

RJรายงานว่ารองประธาน NGC Steve Cohen เป็นตัวเก็งที่จะเข้ามาแทนที่ Moran

ต้องการข้าราชการ

เมื่อมอแรนออกจาก NGC ในสัปดาห์นี้ คณะกรรมาธิการ 5 คนจะลดตำแหน่งกรรมาธิการ 2 คน Sisolak ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้แทนอดีตผู้บัญชาการ Deborah Fuetsch ซึ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าเธอกำลังจะสิ้นสุดวาระก่อนกำหนดเพื่อทำธุรกิจอื่น ๆ

Nevada Gaming Commission เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมชั้นนำในรัฐ คณะกรรมาธิการคือ “ผู้มีอำนาจขั้นสุดท้ายในเรื่องการออกใบอนุญาต มีความสามารถในการอนุมัติ จำกัด จำกัด เงื่อนไข ปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาตการเล่นเกมใด ๆ ” หน่วยงานอธิบาย

คณะกรรมาธิการทำหน้าที่นอกเวลาและมักจะพบกันเดือนละครั้ง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ Moran ในปี 2020 สำหรับการดำรงตำแหน่งประธาน NGC มีมูลค่ารวม 54,483.49 ดอลลาร์

ประธานของ Nevada Gaming Control Board — ตำแหน่งเต็มเวลา — มาพร้อมกับเงินเดือนประจำปีที่ $158,879 ตำแหน่งนี้ครอบครองโดย J. Brin Gibson ซึ่ง Sisolak ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีได้ลงนามในกฎหมายสาธารณรัฐ 11590 ซึ่งแก้ไขโครงสร้างภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGOs) อัตราภาษีห้าเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงสำหรับรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ยังคงอยู่ แต่ที่จัดสรรเงินเหล่านั้นได้รับการแก้ไขแล้ว

มีผลทันที 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินภาษี POGO ที่จ่ายให้กับรัฐบาลจะถูกกันไว้สำหรับโครงการ Universal Health Care ของประเทศ ร่างกฎหมาย Universal Health Care Bill ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับประกันว่าชาวฟิลิปปินส์ทุกคนมี “การเข้าถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงอย่างเท่าเทียมกัน” โดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ทางการเงินของพวกเขา

อีกร้อยละ 20 ของการจัดเก็บภาษี POGO จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงและปรับปรุงสถานพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์จะถูกกันไว้สำหรับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์รายงานว่ารายได้จากภาษี POGO ในปี 2019 มีมูลค่ารวม 6.42 พันล้าน PHPP (128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การค้ำประกันภาษี

การยกเครื่องกฎระเบียบของ POGO เปลี่ยนวิธีการใช้ภาษีการเล่นเกมดังกล่าว นอกจากนี้ยังทำให้แน่ใจว่าแรงงานต่างชาติทั้งหมดที่ทำงานในอุตสาหกรรมคาสิโนอินเทอร์เน็ตจ่ายส่วนแบ่งภาษีอย่างยุติธรรม

กฎหมายที่ลงนามในสัปดาห์นี้โดย Duterte กำหนดให้คนงานแบ่งปันรายได้ส่วนตัว 25 เปอร์เซ็นต์กับรัฐบาล การจัดเก็บภาษีจะใช้กับผู้ที่ทำรายได้ 600,000 PHP (11,923 เหรียญสหรัฐ) หรือมากกว่าในระยะเวลา 12 เดือนเท่านั้น พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า $12,000 ต่อปีจะต้องยื่นภาษีเดือนละ 12,500 เปโซฟิลิปปินส์ (US$250)

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการควบคุมการพนันทุกประเภทอย่างเข้มงวด”โฆษกของ Duterte Harry Roque กล่าว

ทุกคนที่ทำงานโดย POGO จะต้องลงทะเบียนกับ Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) และรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสำนักงานสรรพากรฟิลิปปินส์ ฮอปเปอร์ที่จ้างคนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีต้องเผชิญกับบทลงโทษที่สูงลิ่ว

“พนักงานต่างชาติทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตเล่นเกมนอกชายฝั่งและผู้ให้บริการของพวกเขา โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการจ้างงาน จะต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งทุกรายที่ว่าจ้างหรือมีส่วนร่วมกับชาวต่างชาติโดยไม่มีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องรับผิดในค่าปรับ 2 หมื่นเปโซสำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และในกรณีที่เหมาะสม ให้เพิกถอนใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตอื่นๆ ที่ได้รับ จากหน่วยงานของรัฐ” Republic Act 11590 กล่าว

ธุรกิจที่ขัดแย้ง

Duterte คัดค้านการเล่นการพนันเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้เขาจะลดท่าทีดังกล่าวลงเพื่ออนุญาตให้มีคาสิโนบนเกาะโบราเคย์ มีแนวโน้มว่าโควิด-19 และรายได้ภาษีที่ลดลงอย่างมากทำให้ประธานาธิบดีเปลี่ยนใจ

POGO ตอบสนองนักพนันทั่วเอเชีย แต่ทำการตลาดอย่างมากกับลูกกลิ้งสูงของจีน ด้วยการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ขอให้ Duterte ยุติการดำเนินการของ POGO ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ดูเตอร์เตปฏิเสธ โดยแทบไม่ได้ท้าทายความสัมพันธ์อันอบอุ่นของเขากับปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม จำนวน POGO ลดลง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2021 PAGCOR กล่าวว่ามีผู้ได้รับใบอนุญาต POGO 36 รายที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกมคาสิโนออนไลน์สำหรับนักพนันที่อยู่นอกประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งลดลงจากบริษัท iGaming ที่ได้รับอนุญาต 130 แห่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

มันยังไม่ใช่บทบาทหุ่นเชิดอีกด้วย ในขณะที่เขาจะแสดงคอนเสิร์ตที่เน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ Carton จะถูกเรียกให้ทำงานร่วมกับประธานและซีอีโอชั่วคราว Amy Howe เพื่อช่วยกำหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เขายังทำงานร่วมกับนักพัฒนา FanDuel เพื่อฝึกฝนความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะตรวจจับแนวโน้มการเล่นเกมที่มีปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

คาร์ตันเป็นประจำในรายการเช้าเวลาขับรถของ WFAN โดยทำงานร่วมกับอดีตกองหลัง NFL Boomer Esiason อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับกุมเขาในข้อหาฉ้อโกง นั่นคือหลังจากที่เขาใช้เงิน 5.6 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้รับจากนักลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขายตั๋ว เงินบางส่วนนั้นไปสู่พฤติกรรมการพนันของเขา

เขาถูกตัดสินจำคุก 42 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลางในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เขาได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วภายใต้การกักขังที่บ้าน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เขากลับมาที่ WFAN ในฐานะพิธีกรรายการ รวมถึงรายการประจำสัปดาห์ที่มุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกมโดยเฉพาะ

ฉันต้องการใช้ประสบการณ์และแพลตฟอร์มของฉันเพื่อฉายแสงสปอตไลท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับปัญหาการพนันมากกว่าที่เคย” Carton กล่าว “สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือการได้พบหุ้นส่วนที่แท้จริงกับบริษัทที่มีใจรักในประเด็นนี้เหมือนกัน เห็นได้ชัดว่า FanDuel มีเป้าหมายเดียวกันและสบายใจที่จะทำงานอย่างโปร่งใสกับฉันเพื่อจุดประสงค์เดียวในการปกป้องผู้คน”

เขาได้รับการปล่อยตัวจากการถูกคุมขังในเดือนมิถุนายน อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานเรือนจำสหรัฐฯ

FanDuel, กล่องเพื่อมุ่งเน้นไปที่นักพนันรุ่นเยาว์, ตลาดใหม่

FanDuel กล่าวว่างานของ Carton จะมุ่งเน้นไปที่สามด้านที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือการสนับสนุนลูกค้า การป้องกัน และการสร้างเนื้อหา วิธีหนึ่งที่เขาจะทำคือการพูดในงาน FanDuel เกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมเหล่านั้นจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ชมสองกลุ่ม – นักพนันในสถานะ FanDuel ใหม่และนักพนันอายุต่ำกว่า 25 ปี

Carton จะถูกนำเสนออย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์เกมที่รับผิดชอบของ FanDuel นอกจากนี้เขายังจะช่วยในการส่งข้อความที่กระตุ้นให้ใช้เครื่องมือมากขึ้นเพื่อจำกัดเวลาและเงินที่ใช้ในแอปพลิเคชันเกมมือถือ

เขายังช่วยสร้างแคมเปญโฆษณาที่ส่งเสริมการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบและแบ่งปันเนื้อหาในรายการเกม WFAN ของเขาHello , My Name is Craig

“ทุกคนที่ FanDuel เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และสมาชิกในชุมชนของเราด้วย” Mike Raffensperger CMO ของ FanDuel กล่าว “เรื่องราวส่วนตัวอันทรงพลังของ Craig จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของเราในการทำให้แน่ใจว่าไม่มีการเดิมพันใดที่จะส่งผลให้คนที่คุณรักต้องเจ็บปวด”

เกี่ยวกับสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ จนถึงวันที่ 25 กันยายน American Gaming Association และสมาชิกจะสาธิตวิธีแก้ปัญหาที่นำเสนอแก่ลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ สัปดาห์นี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเกมจัดการฝึกอบรมพนักงานเพื่อช่วยให้พวกเขารับรู้ถึงพฤติกรรมการเล่นเกมที่เป็นปัญหาได้ดีขึ้น

าสิโนออนไลน์ถูกกฎหมายที่ดำเนินการโดยสองเผ่าในคอนเนตทิคัต เช่นเดียวกับสปอร์ตบุ๊คบนมือถือ คาดว่าจะเริ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คาสิโนทางอินเทอร์เน็ตและการพนันกีฬาจะดำเนินการโดยชนพื้นเมืองอเมริกันและพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามของพวกเขา และ Connecticut Lottery และกลุ่ม Rush Street Interactive จะจัดการหนังสือกีฬาแบบขายปลีกบนมือถือและแบบตัวต่อตัว

ซึ่งแตกต่างจากรัฐอื่น ๆ ที่มีอุตสาหกรรมเกมที่แข็งแกร่ง คอนเนตทิคัตยังไม่มีหน่วยงานของรัฐที่มุ่งเน้นเฉพาะเกม ปัจจุบัน เรื่องการเล่นเกมอยู่ภายใต้แผนกการเล่นเกมของกรมคุ้มครองผู้บริโภค (DCP) ของคอนเนตทิคัต

“เราเพิ่งขยายการเล่นเกมในคอนเนตทิคัตค่อนข้างมาก… เราได้โหลด [DCP] ขึ้นมาแล้ว และฉันกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้” ตัวแทน Maria Horn (D-Salisbury) กล่าว “ฉันคิดว่าเราน่าจะ ให้มีค่าคอมมิชชั่น” ฮอร์น กล่าวทิ้งท้าย

Horn เป็นประธานคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัยของรัฐซึ่งตรวจสอบบิลการเล่นเกม

ปลอดภัยไว้ก่อน

DCP ของคอนเนตทิคัตเพิ่งเปิดตัวโปรแกรมการกีดกันตนเองจากการเล่นเกมที่มีปัญหาเป็นครั้งแรก หน้าเว็บออนไลน์ — พบได้ที่นี่ — ช่วยให้ผู้คนสามารถกันตนเองออกจากการเข้าถึงเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเป็นเวลาหนึ่งปี ห้าปี หรือตลอดชีวิต

สล็อตออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย เกมบนโต๊ะแบบโต้ตอบ และการพนันกีฬาบนมือถือคาดว่าจะเริ่มได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า การลงทะเบียนการยกเว้นตัวเองมีให้สำหรับผู้พักอาศัยและผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่

DCP ในการกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับช่อง iGaming รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีโปรแกรมการกีดกันตนเอง หน่วยงานของรัฐยังกำหนดให้มีการแจ้งเตือนให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มเกมเป็นระยะๆ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าพวกเขาใช้งานมานานแค่ไหนแล้ว

เมื่อผู้สนับสนุนวางเดิมพัน $2,500 ขึ้นไปผ่านคาสิโนออนไลน์หรือสปอร์ตบุ๊คทางอินเทอร์เน็ต ข้อความจาก DCP จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการนับของพวกเขา

ใบเรียกเก็บเงิน iGaming และการพนันกีฬาผ่านสภานิติบัญญัติคอนเนตทิคัตและลงนามโดย Gov. Ned Lamont (D) มันเรียกร้องให้ DCP ใช้กฎระเบียบฉุกเฉินเพื่อให้เกมขยายสามารถเริ่มต้นได้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม กฎชั่วคราวจะต้องได้รับการทบทวนภายในหกเดือนแรกของการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อในอนาคต

“ฉันคาดว่านี่จะเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ … ที่เราจะกลับมาดูเป็นประจำ” ฮอร์นอธิบาย

การเปิดตัวของตลาด

ชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot คาดว่าคอมแพคเกม Class III ใหม่ของพวกเขากับรัฐจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ในนายทะเบียนของรัฐบาลกลางในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน

Mohegan Sun ร่วมมือกับ FanDuel สำหรับบริษัทเกมเชิงโต้ตอบเพื่อดำเนินการคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬา Foxwoods ร่วมมือกับ DraftKings คู่แข่ง FanDuel และ DraftKings คาดว่าจะสร้างหนังสือกีฬาที่Mohegan Sun และ Foxwoods

ชนเผ่าจะแบ่งปัน 13.75 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการพนันกีฬากับรัฐ รายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นของ iGaming จะต้องเสียภาษี 18 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี 2569

Connecticut Lottery และ Rush Street Interactive ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเดิมพันกีฬาด้วยตนเองและบนมือถือเท่านั้น นอกเหนือจากหนังสือกีฬาออนไลน์แล้ว ลอตเตอรีสามารถกำหนดสถานที่ขายปลีกได้มากถึง 15 แห่งเพื่อรวมตู้พนันกีฬาที่มีเส้น Rush Street

รีสอร์ทคาสิโนที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย San Manuel Band of Mission Indians ประกาศเปลี่ยนตัวตนในวันนี้

สิ่งที่เริ่มต้นเมื่อ 35 ปีที่แล้วในฐานะห้องเล่นบิงโกอันเรียบง่ายได้กลายมาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของแคลิฟอร์เนียตอนใต้สำหรับการเล่นเกม ความบันเทิง และอาหารรสเลิศ” คำอธิบายของชนเผ่า “การรีแบรนด์ใหม่เป็น Yaamava’ Resort & Casino ที่ San Manuel รวมถึงภาพลักษณ์และโลโก้ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดินแดนบรรพบุรุษของชาว Serrano”

ชนเผ่ากล่าวว่าโลโก้ที่ปรับปรุงใหม่นั้นรวมเอาใบไม้จากต้นมันสำปะหลังในรูปแบบตะกร้าสาน ชาวซานมานูเอลให้เหตุผลว่าตราสัญลักษณ์นี้แสดงถึงแง่มุมที่สำคัญของประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนเผ่าในภูมิภาคแคลิฟอร์เนียตอนใต้

Yaamava’ Resort & Casino อยู่ห่างจากลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกประมาณ 70 ไมล์ เป็นคาสิโนของชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นหนึ่งในสถานที่ให้บริการเกมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การขยายเผ่า

เกือบสี่ทศวรรษหลังจากที่คณะมิชชั่นอินเดียนแดงของ San Manuel Band of Mission เปิดสถานที่เล่นเกมแห่งแรก ชนเผ่าทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย — ซึ่งตอนนี้มีกระเป๋าลึกต้องขอบคุณรีสอร์ทคาสิโนของชนเผ่า — กำลังเริ่มดำเนินการตามแผนการขยายตัวอย่างมาก

หลังจากเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เนื่องจากคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันซึ่งมีเครื่องสล็อตมากกว่า 6,500 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 120 เกม San Manuel Band กำลังเดิมพันเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไปโดยเดินทางไปทางตะวันออกถึงเนวาดา

ในเดือนพฤษภาคม Red Rock Resorts ตกลงขาย The Palms Casino Resort ในลาสเวกัสให้กับชนเผ่าด้วยเงินสด 650 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนมากท่ามกลางการแพร่ระบาด แต่ Red Rock ก็จ่ายเงิน 312.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 สำหรับอสังหาริมทรัพย์นอกสตริป จากนั้นทุ่มเงินอีก 690 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงคอมเพล็กซ์

เคน รามิเรซ ประธานบริษัท ซาน มานูเอล กล่าวในระหว่างการซื้อ The Palms ของชนเผ่าว่า การซื้อกิจการ “แสดงถึงขั้นตอนที่สำคัญสำหรับชนเผ่าและกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาว”

ยามาวา’ การขยายตัว

นอกเหนือจากการเปิดเผยชื่อใหม่ของคาสิโนแล้ว San Manuel Indians ได้ประกาศในวันนี้ว่าการขยายเฟสที่สองของ Yaamava’ Resort & Casino คาดว่าจะเปิดในเดือนธันวาคม

ขั้นตอนการพัฒนามีโรงแรมสูง 17 ชั้นพร้อมห้องพัก 432 ห้อง โดย 127 ห้องจะเป็นห้องสวีท การเปิดเผยในเดือนธันวาคมจะมีพื้นที่สระว่ายน้ำกลางแจ้งและดาดฟ้าพร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัว 7 ห้องและตัวเลือกอาหารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

การขยายสามเฟสแรกของคาสิโนเปิดเมื่อต้นปีนี้ ขั้นตอนแรกรวมถึงสล็อตแมชชีนเพิ่มเติม พื้นที่เล่นเกมที่มีข้อจำกัดสูง ร้านค้าปลีก และร้านอาหารและบาร์ใหม่หลายแห่ง

การขยายเฟสที่สามและระยะสุดท้ายตามกำหนดการจะนำกิจกรรมรีสอร์ทและสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่สามารถรองรับแขกได้ 2,800 คน

ข้อตกลงจะเห็นคาสิโนออนไลน์และแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬา เริ่มในปีหน้า จะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Saskatchewan Indian Gaming Authority (SIGA) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรของ FSIN และ Saskatchewan Gaming Corporation (SGC) ที่เป็นเจ้าของจังหวัด

SIGA จะเป็นผู้ดำเนินการไซต์ ในขณะที่ SGC จะดูแลการดำเนินการและการจัดการ รายได้จะถูกแบ่ง 50/50 ระหว่างทั้งสองฝ่าย ตามที่ Bobby Cameron หัวหน้า FSIN ระบุไว้ในแถลงการณ์ มันเป็นข้อตกลงฉบับแรก ไม่ใช่แค่ใน Saskatchewan แต่รวมถึงทั่วทั้งแคนาดาด้วย

เขาอาจจะเพิ่มโลก ตามความรู้ ของ Casino.orgการดำเนินการเล่นเกมร่วมกันประเภทนี้ระหว่างรัฐบาลของรัฐและหน่วยงานของชนเผ่าไม่มีอยู่ในที่อื่น

รายได้กระจายไปตามเผ่า

“เราทำงานอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้ เราพยายามมาหลายวัน หลายสัปดาห์ หลายเดือน และหลายปีกว่าจะมาถึงจุดนี้” คาเมรอนอธิบาย เขากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นตัวแทนของ “การปรองดองที่ดีที่สุด”

ผลกำไรส่วนหนึ่งของ SGA จากการร่วมทุนจะถูกแจกจ่ายให้กับชุมชน First Nation สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความยุติธรรม การพักผ่อนหย่อนใจ และโครงการด้านสุขภาพ จังหวัดจะนำส่วนแบ่งของตนไปสู่โครงการที่มีความสำคัญ เช่น การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และสุขภาพ

คาเมรอนกล่าวว่าข้อตกลงนั้นทันเวลาเนื่องจากคาสิโนบนบกในซัสแคตเชวันต้องทนกับการปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาด

SGA ดำเนินการคาสิโนบนบกเจ็ดแห่งในซัสแคตเชวัน ในขณะที่ SGA ดำเนินการสองแห่ง

ไปทั่วโลก

ในการแถลงข่าวที่ First Nations University of Canada ใน Regina เมื่อวันพฤหัสบดี ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในการแก้ไขข้อตกลงกรอบการเล่นเกมเพื่อกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับเว็บไซต์ พวกเขายังได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงซึ่งพวกเขากล่าวว่าจะช่วยกำหนดเส้นทางไปข้างหน้า

หลังจากเปิดตัวเว็บไซต์ FSIN จะมีสิทธิพิเศษห้าปีสำหรับเกมออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตภายในจังหวัด หลังจากนั้น รัฐบาลท้องถิ่นสามารถตัดสินใจเปิดดำเนินการเกมออนไลน์ของตนเองได้

ในขณะที่แพลตฟอร์มจะมุ่งเน้นไปที่ตลาด Saskatchewan คาเมรอนกล่าวว่าไม่มีกฎหมายใดที่จะป้องกันไม่ให้ไซต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปทั่วโลก

“นั่นคือเป้าหมายของเราที่นี่ เราต้องการทำสิ่งนี้ทั่วโลก” เขากล่าวตามรายงานของThe Star Phoenix เขาเสริมว่าเป้าหมายคือ “ไม่ใช่ล้าน แต่เป็นพันล้าน”

Reg Bellerose ประธาน SIGA และหัวหน้า Muskowekwan First Nation มีการคาดการณ์ที่รอบคอบมากขึ้น เขากล่าวว่า “ในช่วง 20 ล้านดอลลาร์ 25 ล้านดอลลาร์” จะเป็นผลตอบแทนที่ดี