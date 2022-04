Sa36 Sa Gaming Slot Sa Game Line Sa Gaming บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming Sa Game Sa Casino เว็บ Sa Gaming สมัครเว็บ Sa Game เว็บ Sa Game สมัครสมาชิก Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa เว็บ SaGame บาคาร่า SaGame ผู้ชนะ EUREKA HIGH ROLLER เพื่อรับ €170,000 Eureka Vienna High Roller ระยะเวลาสองวัน €2k ดึงดูดผู้เล่น 455 คนในวันนี้ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลที่หนึ่ง €170,000

สนามนี้เอาชนะ Eureka Prague High Roller เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเป็นงานใหญ่อันดับสองของประเภท EPT ในฤดูกาลนี้ โดยได้รับรางวัลรวม 882,700 ยูโร ผู้เล่นทั้งหมด 63 คนจะได้รับเงิน ปัจจุบันมีผู้เล่นประมาณ 150 คน และ Team PokerStars Pro ElkY มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่า คลิกที่นี่สำหรับผู้เล่น| เงินรางวัลรวม.

ที่ EPT ทั้งหมดในฤดูกาลนี้ EPT ได้เข้าร่วมกองกำลังกับทัวร์ท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคและเสนองาน High Roller มูลค่า €2k ก่อนกิจกรรมหลัก EPT หมายเลขรายการสำหรับรายการเหล่านี้คือ: Estrellas Barcelona (521); UKIPT ลอนดอน (176); Eureka Prague (430) และ France Poker Series Deauville (303)

ที่ Eureka Prague High Roller มีนักวิ่ง 430 คนและ David Peters ชาวอเมริกันได้รับรางวัล 131,000 ยูโรหลังจากที่เขาตัดข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้เล่น EPT9 แห่งปี Jan Bendik

(รูเทอร์ส) – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในพิธีประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้บริสุทธิ์หลายร้อยคนที่ถูกกลุ่มมาเฟียอิตาลีสังหาร วิงวอนขออย่างเคร่งขรึมให้คนร้ายเปลี่ยน มิฉะนั้น “จะจบลงในนรก”

มาเฟียยังคงระบาดหนักในตอนใต้ของอิตาลี เมื่อวันจันทร์ เด็กชายวัย 4 ขวบถูกยิงเสียชีวิต พร้อมด้วยแม่และแฟนหนุ่มของเธอ ใกล้กับเมืองทารันโต ทางตอนใต้ของกลุ่มผู้ต้องสงสัย

ในตอนท้ายของพิธีทางอารมณ์ในกรุงโรมซึ่งญาติของผู้ถูกสังหารอ่านชื่อเหยื่อมาเฟียผู้บริสุทธิ์ประมาณ 900 ราย สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวว่ามาเฟีย “ไม่สงสารแม้แต่เด็ก”

“ตอนนี้คุณมีอำนาจและเงินจากธุรกิจสกปรกมากมายและอาชญากรรมมาเฟียมากมาย มันคือเงินจากเลือดและพลังจากเลือด และคุณไม่สามารถนำมันติดตัวไปในชีวิตหลังความตายได้” ฟรานซิสกล่าวในโบสถ์ประจำเขตกรุงโรมซึ่งเต็มไปด้วยญาติเกือบ 900 คน ซึ่งหลายคนก็เก็บภาพบุคคลที่พวกเขารักซึ่งถูกฆ่าตาย

“ชายหญิงแห่งมาเฟีย โปรดเปลี่ยนชีวิตของคุณ เปลี่ยนใจ หยุดทำชั่ว … ยังมีเวลาให้พ้นจากนรก นั่นคือสิ่งที่รอคุณอยู่หากคุณอยู่บนเส้นทางนี้”

คำพูดของฟรานซิสทำให้นึกถึงพระสันตะปาปายอห์น ปอล ซึ่งในปี 1993 ได้เรียกร้องให้มาเฟียอย่างโกรธเคืองให้ “กลับใจใหม่ เพราะวันหนึ่งคุณจะถูกพิพากษาจากพระเจ้า”

จุดยืนของพระสันตปาปามีความสำคัญเพราะตามที่ผู้สนใจกล่าว หัวหน้ากลุ่มคนร้ายมักพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักบวชในท้องที่เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าอำนาจของพวกเขาได้รับการยอมรับแม้แต่ในศาสนจักร

นับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาเข้าร่วมงานประจำปีนี้ ซึ่งตอนนี้เป็นปีที่ 19 แล้ว ซึ่งจัดขึ้นในวันแรกของฤดูใบไม้ผลิเสมอ “เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการเกิดใหม่” ดอน ลุยจิ โชติ นักบวชแห่งตูริน ผู้ก่อตั้งกลุ่มต่อต้านศาสนากล่าว -กลุ่มมาเฟีย Libera ซึ่งจัดพิธี.

“แม่ของฉันเสียชีวิตในนามของประชาธิปไตย ในนามของเสรีภาพ และเพื่อความมุ่งมั่นของเธอต่อภาคประชาสังคม” วิเวียนา มาตรังโกลา ลูกสาวของเรนาตา ฟอนเต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนาร์โด เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้กล่าว ถูกพวกมาเฟียยิงเสียชีวิตในปี 1984

กลุ่มอาชญากรควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมเกือบทั้งหมดในคาลาเบรีย ซิซิลี และบางส่วนของกัมปาเนียและแคว้นปูลยา และได้ขยายอิทธิพลอย่างมากในกรุงโรมและมิลานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

กลุ่มอาชญากรหลักของอิตาลี – Cosa Nostra ของซิซิลี, Ndrangheta ของ Calabria และ Camorra จากรอบ ๆ เมืองทางตอนใต้ของ Naples – มีมูลค่าการซื้อขายรวมต่อปี 116 พันล้านยูโร (96.92 พันล้านปอนด์) ตามการประมาณการของสหประชาชาติ

ฝูงชนยังคงใช้ความรุนแรงและข่มขู่เพื่อยึดครองดินแดนแห่งนี้ การคุกคามต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกรวบรวมครั้งแรก ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์

วิธีข่มขู่ที่พวกมาเฟียนิยมใช้มากที่สุดคือ

การจุดไฟเผารถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่การข่มขู่จดหมาย – ทาง Facebook หรืออีเมล – เป็นวิธีที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง

อาฟวิโซ พับบลิโก กลุ่มต่อต้านมาเฟียที่รวบรวมข้อมูล และรัฐบาลเมือง 243 แห่งถูกยุบเนื่องจากการแทรกซึมของอาชญากรตั้งแต่ปี 2534

วันนี้ Borgata Hotel Casino & Spa ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน Borgata Spring Poker Open ประจำปีครั้งที่ 5 ที่เริ่มในวันที่ 8 เมษายน ด้วยงานการันตี Deep Stack No Limit Hold’Em มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และปิดท้ายด้วยการแข่งขัน WPT World Championship อันทรงเกียรติมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (21-26 เมษายน) ). เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 12 ปีของการแข่งขัน World Poker Tour ที่จะจัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัส โดยจะมีการเสนอชื่อแชมป์เปี้ยนที่ปลายทางโป๊กเกอร์ชั้นนำของแอตแลนติกซิตี

“ในขณะที่ Borgata ยังคงเป็นผู้นำตลาดที่ประสบความสำเร็จทั้งโป๊กเกอร์บนบกและออนไลน์ เรายินดีที่จะต้อนรับการกลับมาของ World Poker Tour สำหรับสิ่งที่จะเป็นการแข่งขันทางโทรทัศน์ครั้งที่สามของฤดูกาล” Borgata รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ Joe Lupo กล่าว . “ WPT World Championship ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก PartyPoker เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นตัวจริง Spring Poker Open ของเราและนำเสนอผู้เล่นด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในขณะที่พวกเขาแข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งเงินรางวัลรวมที่รับประกัน $ 5 ล้าน”

นอกเหนือจากการแข่งขัน WPT Championship แล้ว Spring Poker Open งวดที่ 5 ของ Borgata จะเสนอเงินรางวัลมากกว่า 7.25 ล้านดอลลาร์ในการรับประกัน รวมถึง BSO ​​Championship รับประกัน 1 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเกมมากมายรวมถึง No Limit Texas Hold’Em, 6- Hand Max No Limit, Pot Limit Omaha, Seniors No Limit Hold’Em และ Ladies No Limit Hold’Em ตลอดจน BSO และ WPT Championship Qualifiers, เงินรางวัลและผู้รอดชีวิต ผู้เล่น BorgataPoker.com จะมีโอกาสชนะที่นั่งใน Spring Poker Open โดยการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ที่เริ่มต้นด้วยดาวเทียม 10 ที่นั่งที่รับประกันในวันที่ 30 มีนาคม

รายงานระบุว่า ผู้คนหลายพันคนในอิตาลีสูญเสียคนที่รักจากเงื้อมมือของมาเฟียอิตาลี เด็กวัยเตาะแตะและพ่อแม่ของเขากลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดจากกลุ่มม็อบ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโป๊ปฟรานซิสประกาศเสด็จเยือนเมื่อวันจันทร์

คาดว่าประมาณ 700 ครอบครัวซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน 15,000 คนจะมารวมตัวกันกับสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรมเวลา 16:25 น. (11:25 น. ET)

กลุ่มอาชญากรในอิตาลีครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การพนันไปจนถึงการปลอมแปลงไปจนถึงการค้ายาเสพติดตามรายงาน

วาติกันปัดเป่าข่าวลือที่อาจมีมาเฟียโจมตีสมเด็จพระสันตะปาปา

มหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ชนะคดีหมิ่นประมาทการพนันในปี 2010 กำลังเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปหลังจากการผนวกไครเมียของรัสเซีย

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดวิด คาเมรอน ออกคำเตือนเกี่ยวกับเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี โรมัน อับราโมวิช เมื่อวันศุกร์

สหภาพยุโรปได้จัดทำบัญชีดำของเจ้าหน้าที่และนักการเมืองของรัสเซียที่ถูกห้ามการเดินทางและการอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าจะรวม 33 คนหรืออาจจะมากกว่านั้น

“แนวทางของสหภาพยุโรปและวิธีการทำงานภายใต้กฎหมายที่เรามีคือคุณต้องกำหนดเป้าหมายผู้ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการดำเนินการที่ดำเนินการ” คาเมรอนกล่าว

อเล็กซี่ นาวัลนี นักวิจารณ์ชั้นนำของปูติน กล่าวถึงอับราโมวิชว่า “มาเฟียเครมลินที่ปล้นความมั่งคั่งของประเทศ”

ในโลกของการพนัน อับราโมวิชกลายเป็นหัวข้อข่าวในปี 2010 เมื่อมีรายงานเท็จว่ามหาเศรษฐีรายนี้มีปัญหาเรื่องการพนันซึ่งทำให้เรือยอทช์ของเขาต้องสูญเสียไป

Income Access บริษัทในเครือการพนันออนไลน์ยอดนิยมได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับBetfair.comเพื่ออนุญาตให้ทำการตลาดแบบพันธมิตรในรัฐนิวเจอร์ซีย์

บริษัทการพนันทางอินเทอร์เน็ตกำลังมองหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการติดต่อ bwin.party ซึ่งได้ครอบงำคลื่นวิทยุและสื่อออฟไลน์ทั่วภูมิภาคนิวเจอร์ซีย์-นิวยอร์ก-เพนซิลเวเนีย

ไม่ว่าบริษัทในเครือจะถูกล่อลวงมากพอที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่จำกัดดังกล่าวหรือไม่นั้นยังคงต้องรอดูกันต่อไป เฉพาะผู้ที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เท่านั้นที่จะสามารถเดิมพันกับ Betfair ได้

บริษัทในเครือจะต้องได้รับใบอนุญาตของผู้ขาย และอาจถูกตัดสิทธิ์สำหรับประวัติการจับกุมหรือการตัดสิน เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตรย้อนหลัง Betfair กล่าวว่าทีมสนับสนุนจะช่วยเหลือ บริษัท ในเครือในกระบวนการนี้

บริษัทยังประกาศสิ่งล่อใจเพิ่มเติมด้วยการนำเสนอ CRM “เชิงรุก” สำหรับการแปลงผู้เล่น

Don Ryan รองประธานอาวุโสฝ่ายเกมที่ Betfair US กล่าวว่า: “เราเชื่อว่าข้อเสนอบนมือถือของเรา โปรโมชั่นรายวัน และชื่อเกมสุดพิเศษจะจับรางวัลใหญ่สำหรับบริษัทในเครือที่ต้องการเจาะตลาดนิวเจอร์ซีย์”

Betfair เป็นหนึ่งใน บริษัท การพนันออนไลน์ประมาณโหลที่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการเว็บไซต์การพนันด้วยเงินจริงในรัฐนิวเจอร์ซีย์ พวกเขาเป็นการแลกเปลี่ยนการเดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เจาะลึกตลาดโป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตและคาสิโน

(ข่าวที่เกี่ยวข้อง) – ข้อตกลงล่าสุด ของเนวาดาและเดลาแวร์ใน การเปิดตัวโซนโป๊กเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐที่มีการทำงานร่วมกันครั้งแรกของประเทศดูเหมือนจะดึงฟันเฟืองจากฝ่ายตรงข้ามการพนันในสภาคองเกรสซึ่งกำลังวางแผนที่จะยกเลิกการเรียกเก็บเงินย้อนกลับความคิดเห็นทางกฎหมายที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงล่าสุด

ตัวแทน Jason Chaffetz, R-Utah กำลังวางแผนที่จะออกกฎหมายอย่างเป็นทางการเพื่อย้อนกลับการอ่านกฎหมาย Wire Act ปี 2011 ของกระทรวงยุติธรรมในสัปดาห์หน้าเมื่อรัฐสภากลับมาที่วอชิงตัน

ไม่เหมือนกับการเรียกเก็บเงินเกมออนไลน์ล่าสุด กฎหมายจะไม่มีการแกะสลักสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ มันจะยกเลิกความเห็นของกระทรวงยุติธรรมที่ระบุว่าธุรกรรมการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตนั้นถูกกฎหมายระหว่างรัฐที่การพนันถูกกฎหมาย

การตัดสินใจครั้งนั้นในปลายเดือนธันวาคม 2011 ได้พลิกผันอดีตหลายทศวรรษ — ประเพณีที่สืบย้อนไปถึงก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะมีขึ้นด้วยซ้ำ ดังที่ Wire Act ถูกเขียนขึ้นในปี 1961

“เป็นเวลา 50 ปีที่ Wire Act ถูกตีความทางเดียว และเมื่อสองวันก่อน คริสต์มาส DOJ ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการตีความนั้น” MJ Henshaw โฆษกหญิงของ Chaffetz กล่าว “ร่างกฎหมายจะฟื้นฟูการตีความดั้งเดิมของ Wire Act ก่อนเดือนธันวาคม 2011 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดย DOJ”

แต่ในขณะที่การตีความใหม่ของ Wire Act นั้นมีอายุหลายปีแล้ว ความคิดที่ว่ารัฐใดๆ ก็ตามที่จะดำเนินการกับมันนั้นมีความเก่าแก่พอๆ กับความคิดริเริ่มของเนวาดา-เดลาแวร์ที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว

Henshaw จะไม่พูดว่าการเป็นหุ้นส่วนระหว่างเนวาดา – เดลาแวร์เป็นแรงผลักดันของการเรียกเก็บเงินหรือไม่ แต่ตั้งข้อสังเกต: “เราสงสัยว่าจะมีคนรับเรื่องนี้เมื่อใด” เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้

“ปัญหาการพนันทางอินเทอร์เน็ตทั้งสองฝ่ายมีข้อโต้แย้งที่หนักแน่น ดังนั้นหากเราจะอนุญาตให้เล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตในประเทศนี้ ก็ต้องผ่านไป

นิวเจอร์ซีย์ได้รับข่าวต้อนรับจาก Cato Institute อันทรงเกียรติและ Pacific Legal Foundation เมื่อวันพฤหัสบดี พวกเขายื่นบทสรุป amicus เพื่อสนับสนุนการเสนอราคาของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อให้ศาลฎีกาสหรัฐได้ยินการประท้วงของพวกเขาเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาลกลางปี ​​1992 ที่ขัดขวางไม่ให้รัฐการ์เด้นเสนอการพนันกีฬาแก่ประชาชน

John Brennan จาก Bergen Record ชี้ให้เห็นว่า Daniel L. Wallach ทนายความด้านกฎหมายกีฬาของ Fort Lauderdale สังเกตเห็นการยื่นฟ้องครั้งแรก

คริส คริสตี้ ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์พยายามใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในรัฐของเขา ภายหลังการสูญเสียครั้งก่อนในศาลล่าง

โดยสังเขป สถาบัน CATO พบว่า:

“ในโครงสร้างรัฐธรรมนูญของเรา ไม่มีรัฐใดได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากรัฐอื่นที่ไม่มีสถานการณ์ที่น่าสนใจ…. หลักการของอำนาจอธิปไตยที่เท่าเทียมกันเป็นลักษณะสำคัญของสหพันธ์ที่กำหนดให้รัฐบาลกลางต้องเคารพในศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของรัฐโดยการควบคุมพวกเขาในเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน ”

LANSING, Mich. (Associated Press) – หน่วยงานของรัฐมิชิแกนได้ถอนเสนอกฎใหม่เพื่อควบคุมในอุตสาหกรรมการพนันเพื่อการกุศลเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้เนื่องจากการคัดค้านจากฝ่ายนิติบัญญัติบางคน

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐได้แจ้งคณะกรรมการกฎกติการ่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจในวันพุธ

ฝ่ายบริหารของรัฐบาลริก สไนเดอร์ หวังที่จะปราบปราม “พรรคเศรษฐี” เหตุการณ์ช่วยการกุศลหาเงิน แต่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น “คาสิโนโดยพฤตินัย” ยังนำผลกำไรมหาศาลมาสู่บาร์และห้องโป๊กเกอร์

กฎจะอนุญาตให้ห้องโป๊กเกอร์ทำงาน 208 วันต่อปีแทนที่จะเป็น 365 วันและให้ผลกำไรก้อนโตแก่องค์กรการกุศล แต่พวกเขาถูกต่อต้านโดยองค์กรการกุศลและอื่น ๆ

ไม่ชัดเจนว่าฝ่ายบริหารของ Snyder จะส่งกฎใหม่โดยเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า

Ignazio Fontana, Onofrio Morreale และ Michele Rubino ถูกควบคุมตัวในปาแลร์โม

คอตต้อนหายตัวไประหว่างทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น

ตำรวจตั้งทฤษฎีว่า Morreale ล่อ Cottone ไปที่ร้านอาหารแล้วรัดคอหัวหน้ามาเฟียในท้องที่ ภายหลังเชื่อว่าร่างของเขาถูกละลายในกรด

ข้าวของของคอตตอนถูกโยนลงทะเล โดยไม่ทิ้งร่องรอยการฆาตกรรมตามรายงาน

ในปีเดียวกันนั้นเอง นักเลงอีกคนหนึ่งได้หายตัวไป และทางการเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่าเขาถูกหมูกินทั้งเป็น

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอ้างว่ามาเฟียซิซิลีหมกมุ่นอยู่กับการใช้ยาเสพติด การพนันที่ผิดกฎหมาย การทุจริตทางการเมือง การกรรโชก การลักพาตัว การฉ้อโกง การปลอมแปลง การแทรกซึมของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย การฆาตกรรม การวางระเบิด และการค้าอาวุธ

Gambling911.com มีจำนวนรางวัลออสการ์ที่คุณชนะ ในการเดิมพันสำหรับปี 2014 โดย ได้รับความอนุเคราะห์จาก Sportsbook.com นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษออสการ์อีกด้วยว่าผู้ชนะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมหรือนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมร้องไห้ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ตอบรับหรือไม่

รางวัลออสการ์ ครั้งที่ 86 – การเดิมพันทั้งหมด (ผู้ชนะหลายรายเป็นไปได้)

12 ปีแห่งการเป็นทาส คว้า 1 ใน 4 รางวัลการแสดง -500

12 ปีแห่งการเป็นทาสเพื่อคว้า 2 หรือมากกว่าจาก 4 รางวัลการแสดง +750

American Hustle คว้า 1 ใน 4 รางวัลด้านการแสดง -120

American Hustle คว้า 2 รางวัลหรือมากกว่าจากการแสดง 4 รางวัล +2500

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมร้องไห้ระหว่างรับคำปราศรัย +250

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ร้องไห้ระหว่างรับคำปราศรัย +125

The Wolf of Wall Street คว้า 1 ใน 4 รางวัลด้านการแสดง 3/1

12 ปีของทาสจะชนะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลการแสดงหรือไม่? 20/1

Will The Same Movie จะคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 3/1

– Carrie Stroup, Gambling911.com นักข่าวอาวุโส

Gambling911.com มีรางวัลออสการ์ของคุณหรือ Sa36 เราควรจะบอกว่าเลือกออสการ์เนื่องจากมี “การเดิมพันที่แน่นอน” เพียงรายการเดียวที่มีมูลค่าที่เหมาะสม และการเลือกนั้นอยู่ใน “12 Years a Slave”

รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่เหมือนกับหมวดหมู่อื่นๆ ส่วนใหญ่ มีราคาที่เหมาะสมสำหรับภาพยนตร์เรื่องโปรด นั่นคือ “12 ปีกับทาส” สาเหตุหลักมาจาก “แรงโน้มถ่วง” ที่มีแรงดึงดูดในฐานะผู้นอนหลับ

เจ้ามือรับแทงมีมูลค่าจริง ๆ ซึ่งมีราคา “12 Years a Slave” อยู่ที่ -331 ต้องการเพียง $33 เพื่อชนะ $10 (จะได้รับเงินคืน $33 หากชนะและกำไรออกมาเป็น $10)

หมวดหมู่ออสการ์ 2014 ส่วนใหญ่ถือเป็น “ล็อค” แต่มีราคาสูงเกินไปที่จะวางเดิมพัน

“12 Years a Slave” เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในการ “ล็อค” โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจำนวนมาก

เมื่อพูดถึงประเภทที่แข่งขันได้มากที่สุด นั่นเป็นของนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม แต่ในความเห็นของเรา รายการนี้ใกล้เคียงเกินกว่าจะรับได้ Lupita Nyongo และ Jennifer Lawrence ต่างคู่ควรกับโอกาสที่ Nyongo จะเป็นผู้ชนะเล็กน้อย

สำหรับใครก็ตามที่ต้องการ PICKS ฟรีมากขึ้นทุกวันอย่าลืมตรวจสอบส่วน SPORTS HANDICAPPING ของเราที่นี่

สำหรับใครก็ตามที่ต้องการเดิมพันกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมในงานออสการ์ปีนี้ คุณจะต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่เมื่อ “Frozen” มาเป็นอันดับโปรด -3291 กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวางเดิมพัน เจ้ามือรับแทงมีอัตราต่อรองออสการ์ 2014 ทั้งหมดของคุณที่นี่

โดยพื้นฐานแล้วคุณจะต้องวางเดิมพัน $320 เพื่อชนะ $10 และใครที่คิดถูกของพวกเขาที่จะทำแบบนั้น?

ตัวเลือกฟิลด์รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่ออื่น ๆ ทั้งหมดและจะจ่ายเงินประมาณ 124 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพัน 10 ดอลลาร์

“Frozen” เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำทำนายที่ดักจับอาณาจักรในฤดูหนาวนิรันดร์ ดังนั้นแอนนาจึงต้องร่วมมือกับคริสตอฟฟ์ ชายภูเขาผู้กล้าหาญ ในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาราชินีหิมะและยุติคาถาน้ำแข็ง แอนนาและคริสตอฟฟ์ต้องเผชิญหน้ากับความสุดโต่งที่เหมือนเอเวอเรสต์ สัตว์ลึกลับและเวทมนตร์ทุกตาแหน่งเพื่อต่อสู้กับองค์ประกอบต่างๆ ในการแข่งขันเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการถูกทำลาย

หนังยอดเยี่ยมแน่นอน แต่เดิมพันไม่ดีเนื่องจากอัตราต่อรองที่อุกอาจ

เจ้ามือรับแทงเสนออัตราเดิมพันออสการ์ในปี 2014 ในหมวดหมู่หลักทั้งหมดและบางประเภทที่คลุมเครือเช่นกัน ( ค้นหาอัตราต่อรองทั้งหมดที่นี่ )

ในโลกของการเดิมพันออสการ์ เราจะเรียกบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและบทดั้งเดิมว่าไม่ชัดเจน

หมวดหมู่บทภาพยนตร์ดัดแปลงที่ดีที่สุดไม่ได้เสนออัตราต่อรองที่ดีที่สุดเนื่องจาก “12 ปีกับทาส” กำลังมาที่ -800 โดยต้องเดิมพัน 80 ดอลลาร์เพื่อชนะ 10 ดอลลาร์ (จะคืนเงินเดิมพัน 80 ดอลลาร์หากชนะ) ตัวเลือกฟิลด์จ่ายออก 5/1 อัตราต่อรอง

เป็นที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่าเกือบ 85% ของการเดิมพันในหมวดหมู่นี้ได้รับการสนับสนุนจาก Field ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดในหมวดหมู่ที่ไม่ได้ระบุชื่ออย่างชัดแจ้ง

บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในงาน Academy Awards ประจำปีนี้

“American Hustle” จะจ่ายดีกว่าแม้แต่อัตราต่อรองคู่ที่ +120 ในขณะที่ “เธอ” กำลังมาที่ -135 อัตราต่อรอง ตัวเลือกฟิลด์จ่าย 1651 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพัน 100 ดอลลาร์

การคว่ำบาตรออสการ์ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เกิดขึ้นได้ และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น การจ่ายเงินสำหรับนักพนันก็อาจเป็นเรื่องที่น่ายินดี เดิมพันออสการ์ที่นี่

หลักการทั่วไปคือ รางวัลออสการ์มักจะไม่พอใจเมื่ออัตราต่อรองอยู่ภายใน 3 ถึง 5 คะแนนหรือ 3/1 ถึง 5/1 รอง เรามีบางส่วนในปีนี้ที่มี “Gravity” ในหมวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่อัตราต่อรอง 3/1 และ Leonardo DiCarprio ที่อัตราต่อรอง 3/1 ในประเภทนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นความไม่พอใจทั้งในประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยม “Brokeback Mountain” แพ้ให้กับ “Crash” ที่ตกอับ 3/1 ในปี 2549 เจมส์ คาเมรอนเป็นขวัญใจคนแรกที่ได้ออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมในปี 2010 จากเรื่อง “Avatar” แต่ท้ายที่สุด แคเธอรีน บิเกโลว์ อดีตของเขากลับจบลงที่ 1/ 6 ที่ชื่นชอบตามเวลาแสดงและได้รับรางวัล

ความผิดหวังที่น่าจดจำอีกสองสามเรื่องรวมถึงการชอบของ Marisa Tomei ที่เอาชนะ Miranda Richardson และ Vanessa Redgrave สำหรับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปี 1993 และ “Rocky” ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกลับบ้านในปี 1977 ในขณะที่ทีมรองบ่อนต่อสู้กับ “Taxi Driver” และ “All The President’s Men” ”

เดนเซล วอชิงตันช็อครางวัลออสการ์ด้วยการคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง “Training Day” ที่ไม่น่าจดจำ วอชิงตันถือว่าเป็นหนึ่งในการยิงระยะไกลที่ใหญ่ที่สุดในหมวดหมู่นี้

อีกหนึ่งปีต่อมา เราได้เห็นความไม่พอใจครั้งใหญ่อีกครั้งในประเภทเดียวกันนั้น โดยที่ Adrien Brody เอาชนะ Nicolas Cage, Jack Nicholson, Michael Caine และ Daniel Day Lewis เพื่อคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ทุกคนมีโอกาสชนะที่ดีกว่า

มีตัวเลือกการเดิมพันที่น่าสนใจเล็กน้อยในงานออสการ์ในปีนี้เนื่องจาก “12 Years a Slave” ถือเป็นรางวัลใหญ่ที่จะชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แต่ผู้กำกับของ Steve McQueen ก็มีโอกาสชนะรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเพียง 7 แต้มเท่านั้น /1 อัตราต่อรอง แต่คนที่เต็งคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคือ Alfonso Cuaron จากเรื่อง Gravity

เราสามารถพิจารณาเรื่องนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธี: ผู้กำกับยอดเยี่ยมจะไม่พอใจที่ McQueen จ่ายอัตราต่อรอง 7/1 “รูปภาพที่ดีที่สุด” จะไม่พอใจกับ “Gravity” ที่ชนะที่อัตราต่อรอง 3/1 หรือจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อพูดถึงรางวัลออสการ์ แต่เมื่อมันเกิดขึ้น มันมักจะเกิดขึ้นกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบางครั้งก็เป็นหมวดผู้กำกับยอดเยี่ยม

ตัวอย่าง: “Crash” เอาชนะ “Brokeback Mountain” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2549 “Crash” ไม่จำเป็นต้องเป็นโอกาสยาวที่จะชนะเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีอัตราต่อรองเพียง 3/1 ในหนังสือออนไลน์ส่วนใหญ่

เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าในขณะที่ McQueen ได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในประเภทผู้กำกับยอดเยี่ยม ภาพยนตร์เรื่อง “Gravity” ก็ไม่เป็นความจริงแม้ว่า “12 Years a Slave” จะมีอัตราต่อรอง 1/6 “แรงโน้มถ่วง” จะจ่าย $30 ต่อการเดิมพัน $10 McQueen จะจ่าย $70 หรือ $700 สำหรับทุกๆ $100 การเดิมพัน

(Reuters) – Mt. Gox ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวว่าอาจสูญเสียเหรียญเสมือนมูลค่าเกือบครึ่งพันล้านดอลลาร์เนื่องจากการแฮ็คเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผิดพลาด

การล่มสลายเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่วุ่นวายซึ่งบริษัทยังคงนิ่งเงียบหลังจากหยุดการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส เขย่าชุมชน bitcoin ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่แต่กำลังเติบโต

Mark Karpeles ซีอีโอชาวฝรั่งเศสของ Mt. Gox สวมสูทแทนเสื้อยืดธรรมดา โค้งคำนับและขอโทษเป็นภาษาญี่ปุ่นในการแถลงข่าวที่ศาลแขวงโตเกียว โดยกล่าวโทษบริษัทของเขาที่ “อ่อนแอในระบบของเรา” แต่คาดการณ์ bitcoin นั้นจะยังคงเติบโตต่อไป

“ก่อนอื่น ฉันขอโทษจริงๆ” เขากล่าว “อุตสาหกรรม bitcoin นั้นแข็งแกร่งและกำลังเติบโต มันจะดำเนินต่อไป และการลดผลกระทบเป็นจุดที่สำคัญที่สุด”

นักลงทุนที่โกรธแค้นได้ค้นหาคำตอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการถือเงินสดและ bitcoins ของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนในโตเกียวที่ไม่ได้รับการควบคุม

Gregory Greene ผู้ซึ่งประเมินเงินเดิมพัน bitcoin ของเขาที่ $25,000 ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐในชิคาโกเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกล่าวว่า Mt. Gox ล้มเหลว “ในการจัดหาระดับการป้องกันความปลอดภัยที่พวกเขาจ่ายให้กับผู้ใช้

Baker & McKenzie ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายในชิคาโกซึ่งเป็นตัวแทนของ Mt. Gox ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทเป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนในคดีนี้หรือไม่

Mt. Gox กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนซึ่งใช้อย่างท่วมท้นโดยชาวต่างชาติได้สูญเสีย bitcoin ของผู้ใช้ 750,000 รายและ 100,000 ในของตัวเอง ที่ราคา bitcoin ปัจจุบันประมาณ 565 ดอลลาร์ ซึ่งจะรวมอยู่ที่ 480 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 7% ของจำนวนบิตคอยน์ทั้งหมดทั่วโลกโดยประมาณ

“นี่อาจเป็นตัวบอกระดับของการตรวจสอบย้อนกลับของธุรกรรม Bitcoin ได้บอกเราว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มากกว่าเงินสด คำถามคือ มากน้อยแค่ไหน และมีศักยภาพในการไล่เบี้ยจริงหรือไม่ในกรณีที่เกิดการโจรกรรม” กล่าว Moshe Cohen ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Columbia Business School ในนิวยอร์ก

Mt. Gox กล่าวว่ามีความคลาดเคลื่อน 2.8 พันล้านเยน (27.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในบัญชีธนาคารเมื่อตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ Junko Suetomi ทนายความของ Baker & MacKenzie กล่าวว่าเธอไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารต่างประเทศที่บริษัทถืออยู่ได้

ปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ BITCOIN

ผู้เข้าร่วมตลาด bitcoin หลายคนกล่าวว่าปัญหาของ Mt. Gox นั้นเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทและเกิดจากสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นทัศนคติที่หละหลวมของ Karpeles ในขณะที่ Bitcoin เองซึ่งปราศจากการควบคุมจากธนาคารกลางยังคงเป็นกิจการที่มีเกียรติ

“ถ้าเราสามารถตกลงเรื่องกฎระเบียบทางกฎหมาย เราควรปล่อยให้ (bitcoin และหน่วยงานกำกับดูแล) อยู่ร่วมกัน” Keiichi Hida นักลงทุน bitcoin และสมาชิกของ Japan Digital Money Association กล่าว เขาสูญเสีย bitcoin มูลค่า 100,000 เยน แต่ดูเหมือนไม่กังวลเมื่อเขาเริ่มสนใจสกุลเงินเสมือนจริงในรูปแบบของ “การศึกษา”

“เราควรจะทำให้เป็นโครงการระดับชาติเพื่อให้มีการใช้ bitcoin ทั่วประเทศในช่วงเวลาของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในปี 2020” เขากล่าว

Mt. Gox ปิดเว็บไซต์ในวันอังคารหลังจากระงับการถอนเมื่อต้นเดือนนี้เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคหลายครั้ง

บริษัทแลกเปลี่ยนมีหนี้สิน 6.5 พันล้านเยน (63.67 ล้านดอลลาร์) ซึ่งทำให้สินทรัพย์รวมของบริษัทแคบลง 3.84 พันล้านเยน บริษัทกล่าว มีเจ้าหนี้ล้มละลาย 127,000 ราย โดยในจำนวนนี้มีมากกว่า 1,000 รายที่เป็นชาวญี่ปุ่น

บริษัท และ Karpeles ได้กล่าวเพียงเล็กน้อยในช่วงก่อนการยื่นฟ้องในวันศุกร์ซึ่งคล้ายกับการล้มละลายในบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา

ทนายความอีกคนหนึ่ง Akio Shinomiya จาก Yodoyabashi และ Yamagami กล่าวว่า Mt. Gox ต้องการยื่นคำร้องทางอาญาต่อสิ่งที่เขากล่าวว่าเป็นการแฮ็กข้อมูล แต่ไม่มีวิธีการเฉพาะในการทำเช่นนั้น

“Bitcoin มีความผันผวนและเก็งกำไรอยู่เสมอ Ken Shishido ผู้ใช้ bitcoin ผู้ซึ่งถือครอง bitcoin ประมาณหนึ่งในสิบของเขาที่ Mt. Gox แต่เห็นว่า bitcoin ที่เหลือของเขาทะยานขึ้นสิบเท่าตั้งแต่เขาเริ่มซื้อขายเมื่อ 18 เดือนที่แล้ว

“มันแย่เกินไปที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แต่เราต้องปล่อยมันไป แล้วเราจะซื้อเพิ่ม”

Fortress Investment Group กลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่กลุ่มแรก ๆ ที่กล่าวว่าสูญเสียเงินลงทุนใน bitcoin ในการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ บริษัทกล่าวว่าขาดทุน 3.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2556