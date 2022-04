Sa Gaming Slot Sa Game Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 เว็บ SaGame Sa36 บาคาร่า SaGame เว็บพนัน Sa เว็บพนัน Sa Gaming Sa Gaming Slot ให้เวลาตัวเองหนึ่งสัปดาห์ Wai Kin Yong High Roller ของเอเชียได้จัดส่งงานหลัก Triton No-Limit Hold’em Main Event จำนวน 100,000 ปอนด์เป็นเงิน 2.44 ล้านปอนด์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ทักษะของเขา เขาเข้าสู่ตารางสุดท้ายของการแข่งขัน Short Deck Main Event มูลค่า 100,000 ปอนด์เมื่อวันพฤหัสบดีด้วยการนำชิป โดยเล่นเพื่อยิงอีก 2.67 ล้านปอนด์

Wai Kin Yong Triton

Wai Kin Yong กำลังมีสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ของโป๊กเกอร์ (ภาพ: ทวิตเตอร์)

ซีรีย์นี้จบลงด้วยโต๊ะสุดท้ายของเด็คสั้น ๆ และมันเป็นซีรีย์โป๊กเกอร์ที่น่าจดจำเพียงใด ติดตามวันสุดท้ายของการดำเนินการจากลอนดอนได้ที่ Triton-Series.com Jeff Gros ของ CardsChatเป็นหนึ่งในผู้แสดงความคิดเห็น เขาจะเข้าร่วมโดย Randy “nanonoko” Lew และ Twitch streamer Lex Veldhuis

ทำเงินล้านในวันเดียว

ส่วนใหญ่ทำงานทั้งชีวิตเพื่อหารายได้รวมเจ็ดหลัก Wai Kin Yong ยิงทะลุ 5 ล้านปอนด์ภายใน 24 ชั่วโมง

ครั้งแรกที่เขาเอาชนะพอล พัว ผู้ร่วมก่อตั้งไทรทันโป๊กเกอร์ มุ่งหน้าที่จะล้มงานหลักโฮลเด็มแบบไม่จำกัดจำนวน 100,000 ปอนด์ นั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ 2.44 ล้านปอนด์ เพียง 24 ชั่วโมงต่อมา และเขาพบว่าตัวเองมีชิปเป็นผู้นำในกิจกรรม Short Deck Main Event มูลค่า 100,000 ปอนด์โดยเหลือผู้เล่นอีกเจ็ดคน

นักเล่นโป๊กเกอร์ชาวมาเลเซียวัย 28 ปีรายนี้จะตัดงานของเขาทิ้งไป เขาจะต้องเผชิญกับตารางสุดท้ายที่ยากลำบากซึ่งรวมถึง Justin Bonomo ที่พยายามปิดช่องว่างใน Bryn Kenney สำหรับผู้เล่นทัวร์นาเมนต์สดที่ชนะมากที่สุดตลอดกาล

Kenney ได้รับรางวัล Triton Million มูลค่า 1.05 ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเงิน 20.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยคะแนนมหาศาลนั้น – ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์ – เขาแซงหน้า Bonomo สำหรับผลกำไรตลอดกาลที่ 55.5 ล้านเหรียญ Bonomo อยู่ที่เพียง 45 ล้านดอลลาร์ แต่สามารถสร้างรายได้มากถึง 3.25 ล้านดอลลาร์ที่โต๊ะสุดท้ายของเด็คสั้น

พัวยังสมควรได้รับพรบางอย่าง หลังจากที่ได้แชมป์ในอีเวนต์หลักโฮลเด็มแบบไม่จำกัด เขากลับมาที่โต๊ะสุดท้ายกับยงอีกครั้ง

Triton Short Deck Main Event Final Table Chip นับ

Wai Kin Yong (มาเลเซีย) 7,595,000

Justin Bonomo (สหรัฐอเมริกา) 5,910,000

Rui Cao (ฝรั่งเศส) 4,375,000

พอล พัว (มาเลเซีย) 3,905,000

เหลียงซู (จีน) 3,585,000

Ming Zhong Liu (ฮ่องกง) 3,530,000Resorts World Catskills อาจไม่นำรายได้ที่คาดหวังจากคอมเพล็กซ์คาสิโนตั้งแต่เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 แต่นั่นไม่ได้หยุดรีสอร์ทจากการเข้าร่วมโป๊กเกอร์ทั้งหมด

Resort World Catskills Poker

Resorts World Catskills ได้เปิดห้องโป๊กเกอร์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อแทนที่ห้องชั้นบนก่อนหน้า (ในภาพ) (ภาพ: Jim Sabastian/Times Herald-Record)

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Resorts World Catskills ได้เปิดห้องโป๊กเกอร์ใหม่ขนาด 7,000 ตารางฟุต แทนที่ห้องที่เล็กกว่าที่เคยเป็นเจ้าภาพเกมเงินสดและการแข่งขันที่คาสิโน

ห้องใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย

ห้องใหม่นี้มีโต๊ะ 20 โต๊ะและตั้งอยู่บนชั้นคาสิโนหลัก แทนที่ห้องขนาด 5,600 ตารางฟุตที่ตั้งอยู่ชั้นบนจากชั้นเล่นเกมหลัก

ผู้เข้าชมจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของความสามารถมากนัก ห้องเก่าจัดไว้ 19 โต๊ะแล้ว หมายความว่ามีโต๊ะเสริมเพียงโต๊ะเดียวในตำแหน่งใหม่ แต่จะมีการอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตชาร์จ USB มีให้บริการทุกที่นั่ง ทีวีขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องสำหรับแฟนกีฬา และดาดฟ้าด้านนอกสำหรับผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ

เป้าหมายของ Resorts World Catskills คือการสร้างห้องที่จะทำหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ในนิวยอร์กและที่อื่นๆ

“เรามุ่งมั่นที่จะให้แขกของเราได้รับประสบการณ์ที่หรูหราและกว้างขวางที่สุดในภูมิภาค และห้องโป๊กเกอร์ใหม่ของเรานั้นดีที่สุดในระดับเดียวกันและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความมุ่งมั่นนี้” เควิน ไคลน์ ซีโอโอของ Resorts World Catskills กล่าวในแถลงการณ์

ห้องโป๊กเกอร์จะไม่เปิดอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม เมื่อพิธีตัดริบบอนจะจัดขึ้นเพื่อเริ่มการแข่งขันแบบบายอิน $300 พร้อมเงินรางวัลการันตี $100,000 โปรโมชั่นพิเศษมือสูงมีกำหนดเริ่มในวันที่ 26 สิงหาคมเพื่อเฉลิมฉลองการเปิด

การสูญเสียการเมานต์สำหรับ Resorts World Catskills

สำหรับ Resorts World Catskills อะไรก็ตามที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นจะเป็นข่าวดี ในขณะที่รายรับได้รับการปรับปรุงสำหรับคาสิโนตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก พวกเขาได้ดำเนินการไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของประมาณการประจำปีที่ 277 ล้านดอลลาร์ นั่นทำให้ Empire Resorts ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโน ขาดทุน 140 ล้านดอลลาร์จากไซต์ Catskills Sa Gaming Slot ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับบริษัทที่มีหนี้สินเกือบ 492 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2019

แผนของ Lim คือการทำให้บริษัทเป็นส่วนตัว เนื่องจากเขาเชื่อว่า“โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ซึ่งออกอากาศทาง Game Show Network ในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของโป๊กเกอร์เป็นหนึ่งในการแสดงโป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่อะไรทำให้มันต้องดูทีวีสำหรับแฟนโป๊กเกอร์ทุกประเภท? มันเป็นบุคลิกที่โต๊ะ, ความเห็น, หรือการกระทำเดิมพันสูง? Daniel Negreanu สำรวจผู้ติดตาม Twitter ของเขาและเรามีคำตอบที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บอกได้

โทรทัศน์โป๊กเกอร์ Daniel Negreanu

มีการแสดงโป๊กเกอร์ที่ดีกว่า “โป๊กเกอร์เดิมพันสูงหรือไม่” (ภาพ: gsn.com)

“โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” เป็นหนึ่งในรายการเกมเงินสดเดิมพันสูงรายการแรกทางโทรทัศน์ ผู้เล่นระดับแนวหน้าหลายคนในทศวรรษที่แล้ว เช่น Negreanu, Tom Dwan และ Doyle Brunson ปะทะกันบนผ้าสักหลาดในหม้อทางโทรทัศน์ที่น่าจดจำที่สุดตลอดกาล เช่น เมื่อ Gus Hansen เปลี่ยนทีมสี่คนเพื่อทำลายฉากที่ดีกว่าของ Negreanu ในฉาก หม้อ 575,000 เหรียญ

https://www.youtube.com/watch?v=GuUNvgbOXmo

อะไรทำให้รายการนี้น่าสนใจมากกว่ารายการทีวีโป๊กเกอร์อื่น ๆ ? ฉันคิดว่าฉันได้อ่านสิ่งที่แฟนๆ ชอบมากที่สุดแล้ว และคำตอบนั้นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงทีวีโปกเกอร์ในอนาคต

เบื้องหลังเล็กน้อย

เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน Daniel Negreanu และ Matt Berkey ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานบน Twitter เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้โป๊กเกอร์มีคุณภาพทางโทรทัศน์หรือสตรีมสด การอ่านการโต้วาทีผู้ใหญ่บนโซเชียลมีเดียในหัวข้อใดๆ ถือเป็นการสูดอากาศบริสุทธิ์ ตอนนี้ ถ้าเพียงแต่เราจะได้รับการล้อเลียนแบบเดียวกันระหว่างผู้สนับสนุนทรัมป์และกลุ่มต่อต้านทรัมป์ ช่ายยย.

Negreanu ให้เหตุผลว่าแฟน ๆ โป๊กเกอร์ปรับแต่งบุคลิกมากกว่าคำบรรยายหรือเพื่อเรียนรู้วิธีเล่นโป๊กเกอร์ที่มีเสียงพื้นฐาน Berkey ไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อโต้แย้งของ Kid Poker อย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าผู้เล่นระดับสูงที่ขาดบุคลิกเป็นคนสนุกสนานและแฟน ๆ ทั่วไปจะยังคงติดตามดูพวกเขาแข่งขันกัน

Negreanu โพลแฟน ๆ ของเขา

โพล Twitter ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ ทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงได้ แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ (เหมือนกับการเลือกตั้งทางการเมืองของสหรัฐฯ ใช่ไหม) และบางคนที่เข้าใจเนื้อหานั้นอ่านคำถามผิดหรือขาดทักษะในการอ่านทำความเข้าใจ นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นตัวแทนของสังคมโดยรวมที่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้นจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Twitter

แต่ฉันเชื่อว่าฉันสามารถตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลได้จากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของ Daniel ด้วยเหตุผลหนึ่งข้อ

ด้วยคะแนนโหวตมากกว่า 12,000 คะแนน 49 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า “ตัวละคร” ทำให้ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” เป็นเรื่องสนุก นั่นเป็นขนาดตัวอย่างที่ใหญ่พอที่จะเข้าใจได้ว่าแฟนโป๊กเกอร์ต้องการอะไรมากที่สุดจากการแสดงโป๊กเกอร์

จากที่กล่าวมา ตัวเลือก “ฉันไม่ได้ดูโป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ควรรวมอยู่ในแบบสำรวจนี้ ฉันเดาว่ามีบางคนโหวตทั้งที่ไม่เคยดูรายการหรือเพิ่งเห็นคลิปจากรายการเท่านั้น

ขนาดตัวอย่างใหญ่

แต่เมื่อมีคนโหวตมากกว่า 12,000 คน ซึ่งมากพอที่จะหักล้างพวกโทรลล์และผู้ลงคะแนนที่ไม่ซื่อสัตย์ เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่ทำให้ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ให้ความบันเทิง หาก Negreanu ทำการสำรวจแฟนโป๊กเกอร์ 12,000 คนที่ทุกคนกล่าวว่าพวกเขาดูรายการนี้อย่างเคร่งครัด ฉันจะลองเดาว่าผลลัพธ์ที่ได้จะคล้ายกับโพล Twitter ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ของเขา

ฉันกำลังใช้สมมติฐานนั้นอยู่เพื่ออะไร? อย่างแรกเลย ขนาดตัวอย่างในโพล Twitter ของเขานั้นใหญ่พอที่อย่างน้อยก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าแฟน ๆ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ตัวจริงชอบอะไรเกี่ยวกับการแสดงนี้ แต่ฉันรู้จักแฟนโป๊กเกอร์ทั่วไปหลายคน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญสำหรับรายการนั้นและรายการโป๊กเกอร์ยอดนิยมเสมอ ฉันมีการสนทนาที่คล้ายคลึงกันหลายครั้งกับเพื่อน ๆ ที่เล่นและดูโป๊กเกอร์แบบสบาย ๆ

หากไม่มีตัวละครที่น่าสนใจที่โต๊ะ แฟนๆ ทั่วไปจะไม่ดู การแสดงเช่น “โป๊กเกอร์อาฟเตอร์ดาร์ก” และ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากผู้เล่นทำให้รายการน่าตื่นเต้น มันไม่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นหรือเดิมพันสูง แม้ว่าปัจจัยเหล่านั้นก็ช่วยได้เช่นกัน

พาไปที่ถนน

ฉันถามเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน 17 คนที่เล่นโป๊กเกอร์เป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ใช่ ฉันรู้ว่านั่นเป็นขนาดตัวอย่างเล็กๆ แต่ฉันต้องการที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการแสดงสำหรับแฟนโป๊กเกอร์บางคน

ผู้เล่นคนแรกที่ฉันถามคือRyan Laplante แอมบาสเดอร์ของ CardsChatผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP ปี 2016

“’โป๊กเกอร์เดิมพันสูง’ เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม” เขากล่าว “ไม่กี่ฤดูกาลแรกคือบางส่วนของทีวีโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ฉันชอบการผสมผสานของการวิจารณ์ การตัดต่อ ผู้เล่น เงินเดิมพัน และโป๊กเกอร์แบบใหม่สำหรับฉัน สงสัยฉันจะเคยรู้สึกแบบเดียวกับที่ฉันเคยดู ‘High Stakes Poker,’ ‘Poker After Dark,’ WSOP, WPT เป็นต้น”

เกร็ก วิลสัน เพื่อนเก่าแก่ของฉัน ซึ่งเราเคยสอนโป๊กเกอร์ให้กันในปี 2546 ก็ชอบความคิดเห็นของเกบ แคปแลน และเห็นด้วยกับลาแพลนเต้

“ระดับการเล่นสูงในช่วงเวลานั้น” เขากล่าวเสริม “ฉันอยากจะดูผู้เล่นที่มีความสามารถน้อยกว่าที่ให้ความบันเทิงมากกว่า ‘GTO บอท’ ในปัจจุบัน”

วิลสันเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ตัวยงในยุคบูมโป๊กเกอร์ แต่ความสนใจในเกมของเขาลดน้อยลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และตอนนี้เขาเล่นแค่เดือนละครั้งเท่านั้น เขายังคงสนุกกับการดูโป๊กเกอร์ทางทีวี แต่ไม่พบประโยชน์ใด ๆ สำหรับ PokerGo หรือการดูเหตุการณ์ลูกกลิ้งสูง เขายึดติดกับ WPT และ WSOP เป็นส่วนใหญ่ในทุกวันนี้

รับความคิดเห็นเพิ่มเติม

ฉันถามเพื่อนอีกคนหนึ่งเบ็น อับราฮัมเพื่อรับทราบประเด็นนี้ เบ็นไม่เหมือนกับเกร็กที่ยังคงเล่นโป๊กเกอร์เงินสดในลาสเวกัสทุกวัน ดังนั้น เขาจึงห่างไกลจากผู้เล่นสันทนาการหรือแฟนตัวยง

“ฉันดูตัวละคร….Ivey, Gold, Negreanu, Farha, Hansen” เขากล่าว “คำอธิบายก็โอเค แต่การดู Tom Dwan นั้นยอดเยี่ยมมาก ผู้เล่นในสมัยนั้นดูสนุกกว่าลูกกลิ้งสูงในปัจจุบันมาก อย่างที่คุณพูด Stephen Chidwick น่าเบื่อ”

เบ็นกล่าวว่าเขายังสนุกกับการเห็น “ก้อนเงินสด” บนโต๊ะระหว่างการแสดง “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” และไม่ใช่คนเดียวที่แสดงความคิดเห็นนั้น Daniel Moravec เพื่อนเล่นโป๊กเกอร์เพื่อสันทนาการของฉันอีกคนกล่าวว่าเงินสดก้อนนั้นเป็นส่วนที่เขาโปรดปรานที่สุดในการแสดง แต่เขายังบอกด้วยว่าเขาต้องการดูมืออาชีพที่ “มีความสามารถน้อยกว่า” ที่มีบุคลิกลักษณะทางทีวีมากกว่าลูกกลิ้งสูงที่น่าเบื่อและมีพรสวรรค์มากกว่า

“F *** บอท GTO” เขาตะโกน

ผู้ดูแลฟอรัม CardsChat Debi O’Neill เห็นด้วย

“น่าจะเป็นผู้เล่นมากกว่าสำหรับฉัน” เธอกล่าวเมื่อถูกถามว่าเธอชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการแสดง “นั่นเป็นการกลับมาเมื่อเราได้รับโอกาสครั้งแรกที่ได้เห็นบุคลิกที่แท้จริงของพวกเขาโดยตรง นั่นเกือบจะดีกว่าการได้ดูพวกเขาเล่น จากที่กล่าวมา ฉันคิดว่าคำอธิบายนั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน ทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการคิดของมืออาชีพที่เล่นเพื่อเดิมพันสูง”

ผลลัพธ์?

โดยรวมแล้วฉันถามแฟนโป๊กเกอร์ 17 คนที่มีความสนใจในเกมต่างกันไป Nine กล่าวว่าพวกเขาชอบตัวละครใน “High Stakes Poker” มากที่สุด เซเว่นกล่าวว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างคำอธิบายของ Gabe Kaplan และผู้เล่นที่โต๊ะ และคนหนึ่งบอกว่าเขาชอบที่จะเห็นก้อนเงินสดบนผ้าสักหลาดมากที่สุด

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างเล็กๆ ของฉันจึงอยู่ไม่ไกลจากขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของ Negreanu โพลของ Kid Poker 12,000 บวกเห็น 49 เปอร์เซ็นต์โหวตสำหรับ “The Characters” และ 38 เปอร์เซ็นต์โหวตสำหรับ “The Commentary” โพลที่ไม่ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ของฉันยิ่งกว่านั้นได้รับคะแนนโหวต 53 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้เล่น

สิ่งที่ฉันสรุปจากการสำรวจทั้งสองคือแฟนโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะสนุกกับอารมณ์ขันของ Kaplan แต่ผู้เล่นเช่น Mike Matusow, Daniel Negreanu, Phil Hellmuth และ Tom Dwan ทำให้ “High Stakes Poker” ต้องดูทีวี

My Take on ‘โป๊กเกอร์เดิมพันสูง’

ฉันได้ดู “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ทั้ง 98 ตอนอย่างน้อยหนึ่งครั้งและอาจสองครั้ง เราอาจไม่เคยเห็นการแสดงโป๊กเกอร์ที่ดีกว่านี้ ฉันชอบความเห็นของ Kaplan ร่วมกับ AJ Benza เพื่อนสนิทของเขา และ Mori Eskandani, Poker Hall of Famer และโปรดิวเซอร์ในตำนาน ทำหน้าที่สร้างรายการได้อย่างยอดเยี่ยม

แต่ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” ในความคิดของฉัน ไม่เคยจะสนุกสนานได้ขนาดนี้เลยถ้าขาดมือโปรและมือสมัครเล่นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว Sammy Farha, Negreanu, Dwan, Matusow และอื่น ๆ พวกนั้นน่าจับตามองมาก พวกเขารู้วิธีที่จะดูทีวีและไม่กลัวที่จะเล่นเพื่อหม้อใหญ่

ผู้เล่นในสมัยนั้นไม่ได้ใช้ระยะของมือ, VPIP หรือใช้เวลานานในการคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป พวกเขาเล่นตามความรู้สึก ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และ GTO เป็นภาษาต่างประเทศ

แน่นอนว่ามือโปร “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” มีความสามารถน้อยกว่าผู้เล่นระดับสูงในปัจจุบัน แต่จากมุมมองของฉัน และความคิดเห็นของคนอื่นๆ อย่างชัดเจนจากการสำรวจความคิดเห็นของ Negreanu พวกเขาให้ความบันเทิงและสร้างมาเพื่อทีวีที่ดีกว่า

โป๊กเกอร์สามารถเรียนรู้จาก ‘โป๊กเกอร์เดิมพันสูง’ ได้อย่างไร

Mori Eskandani สร้างผลิตภัณฑ์ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบด้วย “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” และนั่นเป็นสาเหตุที่ Game Show Network เก็บไว้เป็นเวลาเจ็ดฤดูกาลจนถึงปี 2011 เมื่อเรื่องอื้อฉาว Black Friday ฆ่าผู้สนับสนุนหลักของรายการ

ตั้งแต่รายการออกอากาศพร้อมกับ “Poker After Dark” โป๊กเกอร์เกมเงินสดเดิมพันสูงหายไปจากโทรทัศน์กระแสหลัก และพวกเขาอาจจะไม่กลับมา อย่างน้อยก็จนกว่าออนไลน์โปกเกอร์จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นถ้าฉันพูดตามตรง)

แต่พิมพ์เขียวสำหรับวิธีสร้างรายการโป๊กเกอร์ยอดนิยมนั้นต้องขอบคุณ “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” หากโปรดิวเซอร์ต้องการให้แฟนๆ ทั่วไปได้รับชม – และทำไมพวกเขาถึงไม่ต้องการ – คุณต้องมีบุคลิกที่น่าสนใจที่โต๊ะ คำบรรยายดีๆ ช่วยได้จริง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดแฟนๆ แบบสบายๆ เข้ามา

ไม่ใช่ว่าฉันดูถูกผู้เล่นเช่น Stephen Chidwick และ Fedor Holz เล่น โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกสนุกสนานกับความสามารถอันน่าทึ่งของพวกเขา แต่ชุมชนโป๊กเกอร์ที่ให้ความสำคัญกับ GTO มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ชมทั่วไปหวาดกลัว

นั่นไม่ดีสำหรับเกมโดยรวมเนื่องจากกำจัดปลาได้มากและยังช่วยให้โป๊กเกอร์ไม่อยู่ในกระแสหลัก ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าแฟนโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ได้รับความบันเทิงจากผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากกว่าตัวละครที่น่าสนใจ และแบบสำรวจความคิดเห็นของ Negreanu ก็สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของฉัน

หากชุมชนโป๊กเกอร์ต้องการการเติบโตของโป๊กเกอร์ในอนาคต เราต้องการการแสดงสดของโป๊กเกอร์เพื่อมุ่งเน้นที่ตัวละครมากกว่าพรสวรรค์ ให้ผู้เล่นที่มีทักษะผสมกับไหวพริบเช่นเดียวกับที่เราเคยเห็นใน “โป๊กเกอร์เดิมพันสูง” และแฟน ๆ ทั่วไปจะกลับมา

Isaac Haxton (สหรัฐอเมริกา) 3,510,000

‘Durrrr’ และเงินสดใบหน้าที่คุ้นเคยอื่น ๆ

ซีรีส์ Triton London ไม่ได้ใจดีกับ Tom “durrrr” Dwan เขาจับรถ Triton Million มูลค่า 1.05 ล้านปอนด์ได้ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่เขาได้รับเงินสดจากการแข่งขันหลักแบบสั้น – อันดับที่ 12 จาก 108 รายการในราคา 191,900 ปอนด์

