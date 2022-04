Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2แพลตฟอร์มของเราให้บริการฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเราwww.StrategyR.comหรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เพิ่งเปิดตัวบน iOS หรือ Android

เกี่ยวกับ Global Industry Analysts, Inc. & StrategyR™

Global Industry Analysts, Inc., ( www.strategyr.com ) เป็นผู้เผยแพร่การวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียง โดยเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลเพียงแห่งเดียวในโลก GIA ให้บริการลูกค้ามากกว่า 42,000 รายจาก 36 ประเทศอย่างภาคภูมิใจ เป็นที่รู้จักในด้านการคาดการณ์ตลาดและอุตสาหกรรมที่แม่นยำมากว่า 33 ปี

แพลตฟอร์มชั้นนำของตลาดจาก SecurityScorecard ช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนและการกำกับดูแลหน้าที่ที่สำคัญสำหรับรัฐบาลกลาง ภาครัฐ และท้องถิ่น และยานพาหนะสัญญาด้านการศึกษา

นิวยอร์กและเรสตัน รัฐเวอร์จิเนีย 18 เมษายน 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — SecurityScorecardผู้นำระดับโลกด้านการจัดอันดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประกาศความร่วมมือกับ Carahsoft Technology Corpผู้ให้บริการด้านไอทีของรัฐบาลที่เชื่อถือได้ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Carahsoft จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายภาครัฐรายแรกของ SecurityScorecard Carahsoft จะทำให้โซลูชันของ SecurityScorecard พร้อมใช้งานผ่านคู่ค้าผู้ค้าปลีกของ Carahsoft และโซลูชันของ NASA สำหรับการจัดซื้อระดับองค์กร (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions – Software 2 (ITES-SW2), OMNIA Partners, National Association of State Procurement Officials (NASPO) ValuePoint และสัญญาสหกรณ์จัดซื้อแห่งชาติ (NCPA)

Dr. Aleksandr Yampolskiyผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO กล่าวว่า “การโจมตีทางไซเบอร์ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และบริการพลเมืองดิจิทัลออนไลน์นั้นแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิมและส่งผลกระทบต่อการทำงานต่างๆ เช่น พลังงาน น้ำ การคมนาคมขนส่ง และแม้แต่บริการทางการแพทย์, SecurityScorecard. “การเป็นพันธมิตรกับ Carahsoft และผู้ค้าปลีกจะช่วยให้ลูกค้าภาครัฐสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อให้มองเห็นถึงความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ ตรวจสอบท่าทางความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบุคคลที่สาม และลดภัยคุกคามจากการโจมตี”

SecurityScorecard และ Carahsoft ร่วมมือกันมอบความสามารถในการให้คะแนนความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ภาครัฐ

SecurityScorecard ช่วยให้ผู้นำภาครัฐทำการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้จำหน่ายและการจัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การมองเห็นภัยคุกคามขององค์กรแบบเรียลไทม์ของ SecurityScorecard ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจภัยคุกคามต่อองค์กรและห่วงโซ่อุปทานที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดอันดับความปลอดภัยยังให้ข้อมูลระดับบริษัทในทันทีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแก่หน่วยงานกำกับดูแลสำหรับอุตสาหกรรมที่พวกเขาควบคุม

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอแก่ภาครัฐผ่าน Carahsoft และพันธมิตรผู้ค้าปลีก ซึ่งรวมถึงระบบการให้คะแนนที่ใช้งานง่ายสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายอย่างที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อช่วยรัฐบาลประเมินการทำงานและปกป้องห่วงโซ่อุปทานสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

Rich Maigueผู้อำนวยการฝ่ายขายซึ่งเป็นผู้นำทีม SecurityScorecard ของ Carahsoft กล่าวว่า “ในขณะที่ระบบนิเวศของภาครัฐเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ก็ เพิ่มขึ้นเช่นกัน “การเป็นพันธมิตรกับ SecurityScorecard ช่วยให้ผู้ค้าปลีกและลูกค้าของพวกเขาได้รับการมองเห็นและสติปัญญาที่จำเป็นในการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในโลกไซเบอร์”

SecurityScorecard ใช้งานได้ผ่านสัญญา SEWP V ของ Carahsoft NNG15SC03B และ NNG15SC27B, ITES-SW2 Contract W52P1J-20-D-0042, OMNIA Partners Contract #R191902, NASPO ValuePoint Master Agreement #AR2472 และ NCPA Contract NCPA01-86 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีม SecurityScorecard ที่ Carahsoft ที่ (703) 889-9808 หรือSecurityScorecard@carahsoft.com

SecurityScorecard และ Carahsoft จะจัดสัมมนาผ่านเว็บในวันที่ 21 เมษายน 2022เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดอันดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหารือเกี่ยวกับกรณีการใช้งานการให้คะแนนจะมีประโยชน์มากที่สุด คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน และเรียนรู้ว่าเหตุใดการให้คะแนนความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทางการค้า

เกี่ยวกับ SecurityScorecard

ได้รับทุนจากนักลงทุนระดับโลก เช่น Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital และอื่นๆ SecurityScorecard เป็นผู้นำระดับโลกในการจัดอันดับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ด้วยการจัดอันดับบริษัทมากกว่า 12 ล้านแห่งอย่างต่อเนื่อง ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความเสี่ยง ดร. Aleksandr YampolskiyและSam KassoumehSecurityScorecard’s จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีการให้คะแนนที่มีการใช้งานโดยองค์กรกว่า 30,000 แห่งสำหรับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร การจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สาม Royal Online V2 การรายงานของคณะกรรมการ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การรับประกันภัยทางไซเบอร์ และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ SecurityScorecard เป็นบริษัทจัดอันดับความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งแรกที่ให้บริการด้านนิติดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยให้แนวทางแบบ 360 องศาในการป้องกันและตอบสนองต่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและฐานพันธมิตรทั่วโลก SecurityScorecard ยังคงทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทต่างๆ เข้าใจ ปรับปรุง และสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กับคณะกรรมการ พนักงาน และผู้ขายของพวกเขา ทุกองค์กรมีสิทธิ์ระดับสากลในการจัดอันดับ Instant SecurityScorecard ที่เชื่อถือได้ และโปร่งใส ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่securityscorecard.com หรือเชื่อมต่อกับเรา บน LinkedIn

เกี่ยวกับ Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอทีของรัฐบาลที่เชื่อถือได้ ซึ่งสนับสนุนองค์กรภาครัฐทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ตลอดจนตลาดการศึกษาและการดูแลสุขภาพ ในฐานะ Master Government Aggregator® สำหรับคู่ค้าผู้จำหน่ายของเรา เรานำเสนอโซลูชันสำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, MultiCloud, DevSecOps, Big Data, ปัญญาประดิษฐ์, โอเพ่นซอร์ส, ประสบการณ์ลูกค้า และอื่นๆ การทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีก ผู้วางระบบ และที่ปรึกษา ทีมขายและการตลาดของเราจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และการฝึกอบรมด้านไอทีชั้นนำของอุตสาหกรรมผ่านยานพาหนะที่ทำสัญญาหลายร้อยฉบับ เยี่ยม ชมเรา ได้ ที่ซานฟรานซิ สโก , 18 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — การศึกษาตลาดใหม่ที่เผยแพร่โดย Global Industry Analysts Inc. (GIA) บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำ ได้เปิดเผยรายงานเรื่อง “Alumina Trihydrate – Global Market Trajectory & Analytics ” รายงานนำเสนอมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในตลาดซื้อขายหลังโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงโดยย่อ

ตลาด Alumina Trihydrate ทั่วโลกจะสูงถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

ตลาด Alumina Trihydrate ทั่วโลกจะสูงถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

มีอะไรใหม่ในปี 2022

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งรายสำคัญ

การปรากฏตัวของตลาดในหลายภูมิภาค – แข็งแกร่ง/คล่องแคล่ว/เฉพาะ/ไม่สำคัญ

การอัปเดตการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบแบบ peer-to-peer แบบโต้ตอบออนไลน์

เข้าถึงคลังข้อมูลดิจิทัลและแพลตฟอร์มการวิจัย MarketGlass ของเรา

อัปเดตฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี

รุ่น: 9; เผยแพร่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่ม

ผู้บริหาร: 462

บริษัท: 37 – ผู้เล่นที่ครอบคลุม ได้แก่ Akrochem Corporation; อัลมาติส; อัลเตโอ; อะลูมิเนียม คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า ลิมิเต็ด; ฮินดัลโก; วัสดุวิศวกรรมของฮูเบอร์; LKAB แร่ธาตุ AB; MAL บริษัท ผลิตและการค้าอะลูมิเนียมของฮังการี; นาบาลเทค เอจี; นัลโค; โชว่า เด็นโกะ เคเค; อิออนใต้รวม; TOR แร่ธาตุและอื่น ๆ

ความครอบคลุม: ภูมิศาสตร์หลักและส่วนสำคัญทั้งหมด ส่วน งาน

: แอปพลิเคชัน (สารหน่วงไฟ สารตัวเติม ยาลดกรด แอปพลิเคชันอื่นๆ); อุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย (พลาสติก อาคารและการก่อสร้าง ยา สีและสารเคลือบ อุตสาหกรรมปลายทางอื่นๆ)

ภูมิศาสตร์: โลก; สหรัฐอเมริกา ;แคนาดา ; ญี่ปุ่น ; ประเทศจีน ; ยุโรป ( ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสหราชอาณาจักรสเปนรัสเซียและส่วนที่เหลือของยุโรป ) ; เอเชียแปซิฟิก ( ออสเตรเลียอินเดียเกาหลีใต้ และ ส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก ) ; ละตินอเมริกา ( อาร์เจนตินาบราซิลเม็กซิโกและละตินอเมริกาส่วนที่เหลือ) ; ตะวันออกกลาง ( อิหร่าน; อิสราเอล ; ซาอุดีอาระเบีย ; สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ; และส่วนที่เหลือของตะวันออกกลาง ); และแอฟริกา _

ตัวอย่างโปรเจ็กต์ฟรี -นี่คือโปรแกรมระดับโลกที่กำลังดำเนินอยู่ ดูตัวอย่างโปรแกรมการวิจัยของเราก่อนตัดสินใจซื้อ เราเสนอการเข้าถึงฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด และบทบาทการจัดการผลิตภัณฑ์ในบริษัทที่โดดเด่น การแสดงตัวอย่างช่วยให้เข้าถึงแนวโน้มทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง แบรนด์ที่แข่งขันได้ โปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญโดเมน และเทมเพลตข้อมูลการตลาดและอีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างรายงานตามความต้องการของคุณเองได้โดยใช้แพลตฟอร์ม MarketGlass™ ของเรา ซึ่งมีข้อมูลหลายพันไบต์โดยไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อรายงานของเรา ดูตัวอย่าง Registry

บทคัดย่อ-

ตลาด Alumina Trihydrate ทั่วโลกจะสูงถึง1.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

อลูมินาไตรไฮเดรต (ATH) เป็นสารประกอบแอมโฟเทอริกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปแบบแร่ธาตุต่างๆ เช่น ไบเออร์ไรท์ ดอยเลตี กิบบ์ไซต์ และนอร์ดสแตรนด์ไทต์ ATH ผลิตในเชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการของไบเออร์ โดยที่บอกไซต์จะละลายในโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิสูง ผง ATH ที่เป็นผลึกสีขาว ปลอดสารพิษ ไม่กัดกร่อน ไม่มีกลิ่น และปราศจากฮาโลเจน เรียกอีกอย่างว่าอลูมินาไฮเดรต ไฮเดรตอลูมินา อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นแอมโฟเทอริกและมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น สารหน่วงไฟ ความเฉื่อยของสารเคมี การปราบปรามควัน การนำความร้อน และความเก่งกาจ ATH พบการใช้งานในการใช้งานที่หลากหลาย ATH ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสารหน่วงไฟและป้องกันควัน และยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอลูมินา อะลูมิเนียมไนเตรต อะลูมิเนียมเผา โซเดียมอะลูมิเนต อะลูมิเนียมซัลเฟต และโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำงานโดยใช้หลักการดูดความชื้นโดยปล่อยน้ำและรับความร้อนจากไฟ ATH พบว่ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการผลิตพลาสติกที่ทนไฟ เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์และโพลิเอทิลีน นอกจากจะใช้ในสายไฟและสายเคเบิลที่ทนไฟแล้ว ใช้ ATH เป็นสารหน่วงไฟในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและแผ่นรองพรม ในขณะที่ใช้เป็นสารตัวเติมระงับควันในโพลีเมอร์ การผลิตอลูมิเนียมเป็นการใช้งานทั่วไปของ ATH ขอบเขตการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม กาว เคมีภัณฑ์ สารเคลือบและสี หมึก กาวยาแนวและยาแนว สายไฟและสายเคเบิล กระดาษ ยาง และแผ่นรองพรม เป็นต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำงานโดยใช้หลักการดูดความชื้นโดยปล่อยน้ำและรับความร้อนจากไฟ ATH พบว่ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการผลิตพลาสติกที่ทนไฟ เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์และโพลิเอทิลีน นอกจากจะใช้ในสายไฟและสายเคเบิลที่ทนไฟแล้ว ใช้ ATH เป็นสารหน่วงไฟในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและแผ่นรองพรม ในขณะที่ใช้เป็นสารตัวเติมระงับควันในโพลีเมอร์ การผลิตอลูมิเนียมเป็นการใช้งานทั่วไปของ ATH ขอบเขตการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม กาว เคมีภัณฑ์ สารเคลือบและสี หมึก กาวยาแนวและยาแนว สายไฟและสายเคเบิล กระดาษ ยาง และแผ่นรองพรม เป็นต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำงานโดยใช้หลักการดูดความชื้นโดยปล่อยน้ำและรับความร้อนจากไฟ ATH พบว่ามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการผลิตพลาสติกที่ทนไฟ เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์และโพลิเอทิลีน นอกจากจะใช้ในสายไฟและสายเคเบิลที่ทนไฟแล้ว ใช้ ATH เป็นสารหน่วงไฟในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและแผ่นรองพรม ในขณะที่ใช้เป็นสารตัวเติมระงับควันในโพลีเมอร์ การผลิตอลูมิเนียมเป็นการใช้งานทั่วไปของ ATH ขอบเขตการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม กาว เคมีภัณฑ์ สารเคลือบและสี หมึก กาวยาแนวและยาแนว สายไฟและสายเคเบิล กระดาษ ยาง และแผ่นรองพรม เป็นต้น นอกจากจะใช้ในสายไฟและสายเคเบิลที่ทนไฟแล้ว ใช้ ATH เป็นสารหน่วงไฟในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและแผ่นรองพรม ในขณะที่ใช้เป็นสารตัวเติมระงับควันในโพลีเมอร์ การผลิตอลูมิเนียมเป็นการใช้งานทั่วไปของ ATH ขอบเขตการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม กาว เคมีภัณฑ์ สารเคลือบและสี หมึก กาวยาแนวและยาแนว สายไฟและสายเคเบิล กระดาษ ยาง และแผ่นรองพรม เป็นต้น นอกจากจะใช้ในสายไฟและสายเคเบิลที่ทนไฟแล้ว ใช้ ATH เป็นสารหน่วงไฟในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและแผ่นรองพรม ในขณะที่ใช้เป็นสารตัวเติมระงับควันในโพลีเมอร์ การผลิตอลูมิเนียมเป็นการใช้งานทั่วไปของ ATH ขอบเขตการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม กาว เคมีภัณฑ์ สารเคลือบและสี หมึก กาวยาแนวและยาแนว สายไฟและสายเคเบิล กระดาษ ยาง และแผ่นรองพรม เป็นต้น

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ตลาดทั่วโลกสำหรับ Alumina Trihydrate มีมูลค่าประมาณ1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะถึงขนาดที่แก้ไขแล้ว1.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 โดยมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 4.7% ระยะเวลาการวิเคราะห์ ยุโรปคาดว่าจะถึง440.1 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 จีนคาดว่าจะเป็นหัวหอกในการเติบโตและกลายเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดด้วย CAGR 6.6% ในช่วงการวิเคราะห์ กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการใช้ ATH เป็นสารหน่วงไฟและสารระงับควันในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ ตลาดยังได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับพลาสติกทนไฟ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นใน Internet of Things (IoT) และระบบอัตโนมัติกำลังกระตุ้นการเติบโตของตลาด ATH เนื่องจากคุณสมบัติด้านความคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ ATH เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมกระดาษ สี และการเคลือบ การเติบโตของตลาด ATH ยังได้รับแรงหนุนจากการใช้ ATH ที่เพิ่มขึ้นในสถาปัตยกรรมที่มีความเงาสูงและการเคลือบกึ่งเงาระดับพรีเมียม เนื่องจากคุณสมบัติของ ATH จึงให้ความสมดุลของอัตราส่วนคอนทราสต์และความเข้มของสี ซึ่งแตกต่างจากสารเพิ่มปริมาณแร่ทั่วไปอื่น ๆ ATH ยืดอายุการเคลือบไม่มีผลมืดใดๆ ความสว่างสูงและต้นทุนต่ำทำให้ ATH เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไททาเนียมไดออกไซด์ ด้วยคุณสมบัติต้านการกัดกร่อนและการขาดความเป็นนมในโทนสีมวล ผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมสีและการเคลือบ ATH ยังพบการใช้งานในการดำเนินการทางเคมีต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนไอออน สื่อกรองและอุปกรณ์โครมาโตกราฟี ด้วยคุณสมบัติในการทำน้ำให้บริสุทธิ์ ATH พบว่ามีการใช้ในการบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมเคมี อาหารและผลิตภัณฑ์นม น้ำมัน สิ่งทอ และกระดาษ

ยุโรปเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอลูมินาไตรไฮเดรต และการเติบโตได้รับแรงผลักดันจากความต้องการสีและสารเคลือบที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับปรุงบ้านตลอดจนอาคารพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในตลาดระดับภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับอลูมินาไตรไฮเดรต (ATH) การเติบโตในภูมิภาคนี้นำโดยปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การริเริ่มการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาลอินเดียซึ่งรวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ คาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตในตลาด ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตในตลาด ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัลที่เฟื่องฟูและความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และความต้องการ ATH ที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้าง การเติบโตในตลาดจีนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและพลาสติก มากกว่า

แพลตฟอร์ม MarketGlass™

แพลตฟอร์ม MarketGlass™ ของเราเป็นศูนย์ความรู้แบบฟูลสแตกฟรี ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้เองตามความต้องการด้านข่าวกรองของผู้บริหารธุรกิจที่มีงานยุ่งในปัจจุบัน! แพลตฟอร์มการวิจัยเชิงโต้ตอบที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลนี้เป็นแกนหลักของภารกิจการวิจัยหลักของเรา และดึงมาจากมุมมองที่ไม่เหมือนใครของผู้บริหารที่เข้าร่วมทั่วโลก คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ – Royal Online V2 การทำงานร่วมกันแบบเพียร์ทูเพียร์ทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างโปรแกรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ 3.4 ล้านโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญโดเมน; ประวัติการแข่งขันของบริษัท โมดูลการวิจัยเชิงโต้ตอบ การสร้างรายงานตามสั่ง; ติดตามแนวโน้มตลาด แบรนด์ที่แข่งขันได้ สร้างและเผยแพร่บล็อกและพอดแคสต์โดยใช้เนื้อหาหลักและรองของเรา ติดตามกิจกรรมโดเมนทั่วโลก และอีกมากมาย บริษัทลูกค้าจะสามารถเข้าถึงกองข้อมูลโครงการได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้งานโดย 67,

แพลตฟอร์มของเราให้บริการฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเราwww.StrategyR.comหรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เพิ่งเปิดตัวบน iOS หรือ Android

เกี่ยวกับ Global Industry Analysts, Inc. & StrategyR™

Global Industry Analysts, Inc., ( www.strategyr.com ) เป็นผู้เผยแพร่การวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียง โดยเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลเพียงแห่งเดียวในโลก GIA ให้บริการลูกค้ามากกว่า 42,000 รายจาก 36 ประเทศอย่างภาคภูมิใจ เป็นที่รู้จักในด้านการคาดการณ์ตลาดและอุตสาหกรรมที่แม่นยำมากว่า 33 ปี

ซานฟรานซิ สโก , 18 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — การศึกษาตลาดใหม่ที่เผยแพร่โดย Global Industry Analysts Inc. (GIA) บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำ ได้เปิดเผยรายงานเรื่อง “Animal Parasiticides – Global Market Trajectory & Analytics ” รายงานนำเสนอมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในตลาดซื้อขายหลังโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงโดยย่อ

ตลาดสารกำจัดศัตรูพืชในสัตว์ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 11.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

ตลาดสารกำจัดศัตรูพืชในสัตว์ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 11.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

มีอะไรใหม่ในปี 2022

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งรายสำคัญ

การปรากฏตัวของตลาดในหลายภูมิภาค – แข็งแกร่ง/คล่องแคล่ว/เฉพาะ/ไม่สำคัญ

การอัปเดตการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบแบบ peer-to-peer แบบโต้ตอบออนไลน์

เข้าถึงคลังข้อมูลดิจิทัลและแพลตฟอร์มการวิจัย MarketGlass ของเรา

อัปเดตฟรีเป็นเวลาหนึ่งปี

ฉบับ: 8; เผยแพร่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่ม

ผู้บริหาร: 4632

บริษัท: 30 – ผู้เล่นที่ครอบคลุม ได้แก่ Bayer AG; Boehringer Ingelheim International GmbH; Ceva Sante Animale; สุขภาพสัตว์ Elanco; สุขภาพสัตว์เมอร์ค; สัตว์เลี้ยงไอคิว; เวโทควินอล SA; Virbac SA; Zoetis, Inc. และอื่นๆ

ความครอบคลุม: ภูมิศาสตร์หลักและส่วนสำคัญทั้งหมด ส่วน ผลิตภัณฑ์ (

Ectoparasiticides , Endoparasiticides, Endectocides); ประเภทสัตว์ (สัตว์ที่ผลิตอาหาร สัตว์สหาย); การใช้งานขั้นสุดท้าย (โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การตั้งค่าการดูแลบ้าน)

ภูมิศาสตร์: โลก; สหรัฐอเมริกา ; แคนาดา ; ญี่ปุ่น ; ประเทศจีน ;ยุโรป ( ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสหราชอาณาจักรสเปนรัสเซียและส่วนที่เหลือของยุโรป ) ; เอเชียแปซิฟิก ( ออสเตรเลียอินเดียเกาหลีใต้ และ ส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก ) ; ละตินอเมริกา ( อาร์เจนตินาบราซิลเม็กซิโกและละตินอเมริกาส่วนที่เหลือ) ; ตะวันออกกลาง ( อิหร่านอิสราเอลซาอุดีอาระเบีย ; _ _สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ; และส่วนที่เหลือของตะวันออกกลาง ); และแอฟริกา _

ตัวอย่างโปรเจ็กต์ฟรี -นี่คือโปรแกรมระดับโลกที่กำลังดำเนินอยู่ ดูตัวอย่างโปรแกรมการวิจัยของเราก่อนตัดสินใจซื้อ เราเสนอการเข้าถึงฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด และบทบาทการจัดการผลิตภัณฑ์ในบริษัทที่โดดเด่น การแสดงตัวอย่างช่วยให้เข้าถึงแนวโน้มทางธุรกิจอย่างลึกซึ้ง แบรนด์ที่แข่งขันได้ โปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญโดเมน และเทมเพลตข้อมูลการตลาดและอีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างรายงานตามความต้องการของคุณเองได้โดยใช้แพลตฟอร์ม MarketGlass™ ของเรา ซึ่งมีข้อมูลหลายพันไบต์โดยไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อรายงานของเรา ดูตัวอย่าง Registry

บทคัดย่อ-

ตลาดสารกำจัดศัตรูพืชในสัตว์ทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 11.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

สารกำจัดศัตรูพืชทางสัตวแพทย์หรือที่เรียกว่า antiparasitics ใช้สำหรับฆ่าปรสิตที่รบกวนสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์กำจัดกาฝากทำมาจากส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ซึ่งมีประสิทธิภาพเฉพาะในการต่อต้านปรสิตบางชนิด ส่วนผสมออกฤทธิ์เหล่านี้ถูกรวมเข้ากับส่วนผสมเฉื่อยหรือไม่ออกฤทธิ์อื่นๆ เพื่อสร้างรูปแบบการก่อกาฝาก ส่วนผสมเฉื่อยในสูตรโดยปกติคือตัวทำละลาย (แอลกอฮอล์ น้ำ ฯลฯ) สารกันบูด สารเพิ่มความคงตัว และสารอิมัลชัน ท่ามกลางสิ่งอื่น ๆ คำว่า ‘antiparasitic’ หมายถึงสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเอง ยาฆ่าแมลง Ectoparasiticides ใช้สำหรับกำจัดปรสิตภายนอก เช่น เห็บ เหา ไร แมลงวัน และหมัด ในขณะที่สารกำจัดศัตรูพืชเอนโดพาราซิไซด์ควบคุมปรสิตที่อยู่ภายใน เช่น พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ และพยาธิตัวกลม เอนโดพาราซิไซด์ส่วนใหญ่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวิร์มปรสิต ซึ่งหมายความว่าพวกมันเป็นยาขับพยาธิ มี antiparasitic อีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากสองอย่างนี้เรียกว่า endectocides ซึ่งควบคุมปรสิตทั้งภายในและภายนอก ในหลายประเทศทั่วโลก ยาฆ่าแมลงเอนโดพาราซิไซด์ส่วนใหญ่เป็นยารักษาสัตว์ และยากำจัดปรสิตภายนอกคือยาฆ่าแมลง เนื่องจากสารออกฤทธิ์ในสารกำจัดศัตรูพืชนอกระบบส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมด้วย

โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ในยาฆ่าแมลงเหล่านี้ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันและมีคุณลักษณะหลายอย่างร่วมกัน เนื่องจากสามารถจัดกลุ่มได้ง่ายในตระกูลเฉพาะหรือกลุ่มสารเคมี ตัวอย่างเช่น มีสารเคมีหลายชนิดในกลุ่มยาฆ่าแมลงทางสัตวแพทย์ เหล่านี้รวมถึงไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ออร์กาโนฟอสเฟต และเบนซิมิดาโซล เป็นต้น

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตลาดทั่วโลกสำหรับ Animal Parasiticides ประมาณการที่9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะถึงขนาดที่แก้ไขแล้ว11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่มากกว่า 5% ระยะเวลาการวิเคราะห์ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Animal Parasiticides และคาดว่าจะถึง2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 ประเทศจีนคาดว่าจะเป็นหัวหอกในการเติบโตและกลายเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดด้วย CAGR 6.8% ในช่วงการวิเคราะห์ ตลาดกำลังถูกขับเคลื่อนโดยหลักจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการรักษาโรคปรสิตในสัตว์ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าการโจมตีของปรสิตทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก ยาฆ่าแมลงจึงมีความจำเป็นต่อการรักษาสุขภาพของสัตว์ ปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารจากสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และปริมาณปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของระดับการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และความจำเป็นในการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนกำลังขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดยาฆ่าแมลงในสัตว์ทั่วโลก เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่อุดมด้วยสารอาหาร ไข่และนมก็เช่นกัน ด้วยรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจึงต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตที่สำคัญของตลาด กิจกรรมด้านสวัสดิภาพสัตว์ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์ยังเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของตลาด ด้วยจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น เจ้าของกำลังใช้มาตรการป้องกันเพื่อปกป้องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตในตลาดยาฆ่าแมลง ตลาดยังได้รับการสนับสนุนจากจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว ด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงเน้นย้ำถึงความพยายามในการป้องกันการแพร่โรคจากสัตว์สู่คน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความต้องการยาต้านปรสิต ตัวอย่างเช่น ESCCAP องค์กรในยุโรปได้กำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และรักษาปรสิตของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสุนัขและแมวมักเต็มไปด้วยปรสิตที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ปรสิตภายนอกและเอนโดปาราไซต์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานยุโรปคือการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนจากปรสิตโดยการปกป้องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง กิจกรรมการวิจัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับการพัฒนาสารฆ่าเชื้อราที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดในอนาคต ตัวอย่างเช่น Zoetis ยังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายการวิจัยของบริษัทเพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงและวัคซีน

ยุโรปเป็นตัวแทนของตลาดภูมิภาคที่สำคัญสำหรับยาฆ่าแมลงในสัตว์ ส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มาจากตลาดการดูแลสุขภาพสัตว์ที่มีความมั่นคงและการมุ่งเน้นอย่างมากในการริเริ่มการวิจัยและพัฒนา ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การบริโภคอาหารจากสัตว์ในปริมาณมาก การยอมรับสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนายาฆ่าแมลงชนิดใหม่กำลังช่วยการเติบโตของตลาด การให้ความสำคัญกับกิจกรรม R&D ในภูมิภาคนั้นส่งผลดีต่อตลาดเช่นกัน ประเทศในอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดายังเป็นตลาดหลักสำหรับยาฆ่าแมลงในสัตว์อีกด้วย ความต้องการโปรตีนจากสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น ความจำเป็นในการเพิ่มผลิตภาพสัตว์ การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพสัตว์ขั้นสูง และผู้ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ที่มีทักษะเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตในภูมิภาค เศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาของเอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกาคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีต่อ ๆ ไป โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการโปรตีนจากสัตว์ที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น มากกว่า

แพลตฟอร์ม MarketGlass™

แพลตฟอร์ม MarketGlass™ ของเราเป็นศูนย์ความรู้แบบฟูลสแตกฟรี ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้บริหารธุรกิจที่มีงานยุ่งในปัจจุบัน! แพลตฟอร์มการวิจัยเชิงโต้ตอบที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลนี้เป็นแกนหลักของภารกิจการวิจัยหลักของเรา และดึงมาจากมุมมองที่ไม่เหมือนใครของผู้บริหารที่เข้าร่วมทั่วโลก คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ – การทำงานร่วมกันแบบเพียร์ทูเพียร์ทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างโปรแกรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ 3.4 ล้านโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญโดเมน; ประวัติการแข่งขันของบริษัท โมดูลการวิจัยเชิงโต้ตอบ การสร้างรายงานตามสั่ง; ติดตามแนวโน้มตลาด แบรนด์ที่แข่งขันได้ สร้างและเผยแพร่บล็อกและพอดแคสต์โดยใช้เนื้อหาหลักและรองของเรา ติดตามกิจกรรมโดเมนทั่วโลก และอีกมากมาย บริษัทลูกค้าจะสามารถเข้าถึงกองข้อมูลโครงการได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้งานโดย 67,

แพลตฟอร์มของเราให้บริการฟรีสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเราwww.StrategyR.comหรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่เพิ่งเปิดตัวบน iOS หรือ Android

เกี่ยวกับ Global Industrนิวยอร์ก , 18 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –ขนาดตลาดตัวเร่งปฏิกิริยาควบคุมการปล่อยมลพิษแบบคงที่ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 581.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯระหว่างปี 2564 ถึง 2569 คาดว่าตลาดจะเติบโต YOY ที่ 6.25% ในปี 2565 และการเติบโต โมเมนตัมคาดว่าจะเร่งขึ้นที่ CAGR 6.59% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ รายงานนี้แสดงการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของการพัฒนาล่าสุด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มการสร้างรายได้หลัก และพฤติกรรมของตลาดทั่วทั้งภูมิภาค

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างฟรีทันทีเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความครอบคลุมของรายงานy Analysts, Inc. & StrategyR™ตลาด Catalyst ควบคุมการปล่อยแบบคงที่เพื่อบันทึกการเติบโต USD 581.49 ล้าน | กลุ่มตัวเร่งปฏิกิริยารังผึ้งเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตสูงสุด | เทคนาวิโอ

Global Industry Analysts, Inc., ( www.strategyr.com ) เป็นผู้เผยแพร่การวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียง โดยเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลเพียงแห่งเดียวในโลก GIA ให้บริการลูกค้ามากกว่า 42,000 รายจาก 36 ประเทศอย่างภาคภูมิใจ เป็นที่รู้จักในด้านการคาดการณ์ตลาดและอุตสาหกรรมที่แม่นยำมากว่า 33 ปี