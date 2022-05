Royal Online Slot เว็บรอยัลสล็อต รอยัลสล็อตออนไลน์ สล็อตรอยัล รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online สล็อต Royal Online V2 สล็อต Royal Online สล็อตรอยัลคาสิโน ทางเข้า Royal Online ทดลองเล่น Royalจากผลิตภัณฑ์ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นแอลกอฮอล์ชีวภาพโพลีเมอร์ชีวภาพกรดอินทรีย์ชีวภาพคีโตนชีวภาพและสารเคมีสีเขียวอื่น ๆ กลุ่มแอลกอฮอล์ชีวภาพคาดว่าจะมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวในปี 2022 ส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจากความพร้อมของวัตถุดิบความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้นกฎระเบียบการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดที่กําหนดโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆและเพิ่มการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม, ส่วนไบโอโพลิเมอร์คาดว่าจะเห็นการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์.

ซื้อด่วน – ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียว – การวิเคราะห์โอกาสทั่วโลกและการคาดการณ์อุตสาหกรรม (2022-2029): https://www.meticulousresearch.com/Checkout/56965636

ขึ้นอยู่กับประเภทตลาดกรดอินทรีย์ชีวภาพส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นกรดไบโอแลคติก, กรดไบโออะซิติก, กรดไบโอซิตริก, กรดไบโอ- อะดิปิก, กรดไบโออะคริลิค, กรดไบโอซัคซินิก, และกรดอินทรีย์ชีวภาพอื่น ๆ ส่วนกรดแลคติกชีวภาพคาดว่าจะมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดกรดอินทรีย์ชีวภาพในปี 2022 ส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจากการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังผลิตสารเคมีที่มีออกซิเจนตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและตัวกลางทางเคมีพิเศษ นอกจากนี้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับ Poly Lactic Acid (PLA) ในการใช้งานบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารคาดว่าจะผลักดันความต้องการกรดแลคติกชีวภาพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

จากการใช้งานตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มยาบรรจุภัณฑ์การก่อสร้างยานยนต์และการใช้งานอื่น ๆ กลุ่มอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์คาดว่าจะมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวในปี 2022 ส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตและความเป็นเมืองเพิ่มความต้องการพลังงานทั่วโลกเพิ่มความโปร่งใสทางเคมีทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานและการห้ามการผลิตและการใช้สารอันตราย อย่างไรก็ตามกลุ่มบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR สูงสุดในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์เนื่องจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ําการมุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิลและความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสําคัญกับการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและการรับรู้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่เพิ่มขึ้น

ในทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคยุโรปคาดว่าจะมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวในปี 2022 ส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการปรากฏตัวของผู้เล่นที่โดดเด่นในภูมิภาคและการยอมรับสารเคมีสีเขียวที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มการดูแลส่วนบุคคลยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคนี้ยังให้ความสําคัญกับการผลิตสารเคมีสีเขียวเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เยอรมนีคาดว่าจะครองตลาดยุโรปจนถึงปี 2029 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมเคมีและยาที่เพิ่มขึ้นและภูมิทัศน์การวิจัยที่ยอดเยี่ยมโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก

ผู้เล่นหลักที่ดําเนินงานในตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวได้แก่ คาร์กิลล์, บริษัท (สหรัฐอเมริกา), มิตซูบิชิ เคมิคอล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น), BASF SE (เยอรมนี), ดูปองต์ เดอ เนมัวร์ส, อิงค์ (สหรัฐอเมริกา), Koninklijke DSM N.V. (เนเธอร์แลนด์), Evonik Industries AG (เยอรมนี), SECOS Group Ltd. (ออสเตรเลีย), Braskem SA (บราซิล), Aemetis, Inc. (สหรัฐอเมริกา) และ Albemarle Corporation (สหรัฐอเมริกา) เป็นต้น

เรียกดู TOC เชิงลึกเกี่ยวกับ “ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียว – การวิเคราะห์โอกาสทั่วโลกและการคาดการณ์อุตสาหกรรม (2022-2029)”

124 – ตาราง

27 – รูปที่

166 – หน้า

คลิกที่นี่: https://www.meticulousresearch.com/product/green-chemicals-market-5008

ขอบเขตของรายงาน

ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียว ตามผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ชีวภาพ

ไบโอเอทานอล

ไบโอบิวทานอล

ไบโอเมทานอล

แอลกอฮอล์ชีวภาพอื่น ๆ

กรดอินทรีย์ชีวภาพ

กรดแลคติกชีวภาพ

กรดอะซิติกชีวภาพ

กรดไบโอซิตริก

กรดชีวภาพ

กรดอะคริลิคชีวภาพ

กรดไบโอซัคซินิก

กรดอินทรีย์ชีวภาพอื่น ๆ

คีโตนชีวภาพ

ไบโอโพลิเมอร์

กรดโพลีแลคติก

ไบโอ-โพลีเอทิลีน

โพลิเมอร์ชีวภาพอื่น ๆ

สารเคมีสีเขียวอื่น ๆ

ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียว ตามการใช้งาน

อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์

ยา

บรรจุ ภัณฑ์

อาหารและเครื่องดื่ม

การก่อสร้าง

ยาน ยนต์

แอปพลิเคชันอื่น ๆ

ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียว ตามภูมิศาสตร์

ยุโรป

เยอรมนี

ฝรั่งเศส

สหราชอาณาจักร

อิตาลี

สเปน

ส่วนที่เหลือของยุโรป (RoE)

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

เอเชียแปซิฟิก (APAC)

China

Japan

India

Rest of Asia-Pacific (RoAPAC)

Latin America

Middle East & Africa (MEA)

ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่างฟรีตอนนี้ @ https://www.meticulousresearch.com/download-sample-report/cp_id=5008

ท่ามกลางวิกฤตินี้ Meticulous Researchis ได้ประเมินผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในตลาดย่อยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและช่วยให้องค์กรระดับโลกสามารถวางกลยุทธ์สําหรับโลกหลัง COVID-19 และรักษาการเติบโตของพวกเขา แจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการประเมินผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมใด ๆ ที่นี่ – ® https://www.meticulousresearch.com/custom-research

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

ขนาดตลาดกรดอินทรีย์ตามประเภท (กรดอะซิติก, กรดซิตริก, กรดโพรพิโอนิก, กรดฟอร์มิก, กรดแลคติก, กรดแอสคอร์บิค, กรดฟูมาริก, กรดมาลิก, อื่น ๆ ), การใช้งาน (อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์, อาหารและเครื่องดื่ม, อาหารสัตว์และโภชนาการ, ยา, เครื่องสําอางและการดูแลส่วนบุคคล, และการเกษตร) – การคาดการณ์ทั่วโลกถึง 2022

https://www.meticulousresearch.com/product/organic-acids-market-3055

ตลาดพลาสติกชีวภาพตามประเภท (แป้งตาม, PLA, PHA, โพลีเอสเตอร์, Bio-PET, Bio-PE, Bio-PTT, Bio-PA), การประยุกต์ใช้ (บรรจุภัณฑ์, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภค, การก่อสร้าง, การเกษตร, สิ่งทอ) และภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์ทั่วโลกถึง 2029

https://www.meticulousresearch.com/product/bioplastics-market-5250

เกี่ยวกับการวิจัย®อย่างพิถีพิถัน

การวิจัย®อย่างพิถีพิถันก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และจัดตั้งเป็น Meticulous Market Research Pvt. Ltd. ในปี 2013 เป็น บริษัท จํากัด เอกชนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท 1956 นับตั้งแต่การรวมตัวกัน บริษัท ได้กลายเป็นผู้ให้บริการชั้นนําของข่าวกรองตลาดพรีเมี่ยมในอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกละตินอเมริกาและตะวันออกกลางและแอฟริกา

ชื่อ บริษัท ของเรากําหนดบริการจุดแข็งและค่านิยมของเรา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเราเจริญเติบโตเพียงเพื่อการวิจัยวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลตลาดที่สําคัญด้วยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก ด้วยเทคนิคการวิจัยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่พิถีพิถันเราได้สร้างความสามารถที่แข็งแกร่งในการรวบรวมข้อมูลการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกับทีมนักวิเคราะห์ที่ดีที่สุด เราออกแบบรายงานการวิจัยตลาดซินดิเคทที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยคุณค่าการศึกษาที่กําหนดเองการวิจัยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและโซลูชันการให้คําปรึกษาเพื่อจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจของการเติบโตอย่างยั่งยืนALKM ประกาศผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชาใหม่สําหรับตลาด 643 ล้านดอลลาร์

ข่าวโดย

อัลคาเมโฮลดิ้ง, Inc

04 พ.ค. 2022, 09:05 ET

แชร์บทความนี้

ลาสเวกัส, 4 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — Alkame Holdings, Inc. (OTC PINK: ALKM) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัท ย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด West Coast Copacker Inc. ได้เสร็จสิ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้เริ่มการผลิตเครื่องดื่มผสมกัญชา CBDQ (9)

ตลาดเครื่องดื่มที่ผสม CBD คาดว่าจะสูงถึง 643 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ “ดีที่สุดในชั้นเรียน” เหล่านี้ได้รับการพัฒนาด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงสุดและภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ทั้งสองที่จะออกสู่ตลาดก่อนคือชาเย็น 16.9 ออนซ์และน้ํามะนาวสีชมพูซึ่งแต่ละชนิดมี CBD คุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 25 มก. ซึ่งปลูกตามมาตรฐานอินทรีย์

“‘เราได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากพันธมิตรที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทของเรา เวสต์โคสต์ช่วยให้เราพัฒนาชาเย็นและน้ํามะนาวสีชมพูแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผสมกับส่วนผสมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ CBDQ(9) ในรูปแบบขวด เราหวังว่าจะสานต่อและเสริมสร้างความร่วมมือของเรากับร็อบและเวสต์โคสต์” ซีอีโอราล์ฟ มิซราจิ

“CBDQ(9) มีฐานซัพพลายเออร์ที่มีมาตรฐานคุณภาพแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ และพบคู่ค้าและผู้ผลิตที่มีใจเดียวกัน ชายฝั่งตะวันตกและทีมงานที่มีข้อมูลและทุ่มเทอย่างดีเกินความคาดหมายของเราและช่วยให้เราผลิตครั้งแรกของหลายรสชาติ / รายการสําหรับเรา พวกเขาปฏิบัติตามโปรโตคอลที่เข้มงวดมากและข้อกําหนด CBDQ (9) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ตอนนี้ถือว่าดีที่สุดในตลาด เราหวังว่าจะเติบโตแผนกเครื่องดื่มของเราร่วมกับร็อบและทีมของเขา” ประธานอีไล ฟ็อกซ์

เกี่ยวกับ CBDQ(9)

CBDQ(9) เป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ใช้ cannabinoid จากโรงงานชั้นนําระดับโลกที่มีความทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการศึกษา CBD ที่ดีที่สุดในชั้นเรียนเท่านั้น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBDQ(9) โปรดไปที่ www.cbdq9.com

เกี่ยวกับเวสต์โคสต์โคแพ็คเกอร์, Inc

West Coast Co Packer, Inc. เป็น บริษัท ย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ Alkame Holdings, Inc. และเป็นผู้ผลิตของเหลวและแบบเสิร์ฟเดี่ยวพิเศษ, เครื่องบรรจุร่วม, เครื่องติดฉลากส่วนตัวและผู้ผลิตสัญญาและคาดว่าจะเติมเต็มทันทีและรวมเข้ากับ บริษัท ย่อยอื่น ๆ ของ Alkame รวมถึง Bell Food and Beverage, Inc. Bell Food and Beverage, Inc. เป็นธรรมชาติพิเศษ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของของเหลวอินทรีย์ในขวดแก้วและ PET และขวด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ West Coast Copacker โปรดไปที่ www.westcoastcopacker.com

เกี่ยวกับอัลคาเมโฮลดิ้ง, Inc

Alkame Holdings, Inc. เป็น บริษัท โฮลดิ้งที่มีความหลากหลายในการซื้อขายสาธารณะ บริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมดรวมถึงเทคโนโลยีน้ําที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์หลายประการการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและการบรรจุร่วมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม CBD / ป่านและใช้เทคโนโลยีน้ําที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ บริษัท หลายแห่งที่เป็นเจ้าของแบรนด์ผู้บริโภคที่พัฒนาและได้มา องค์กรกําลังขยันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งผ่านการเปิดตัวและซื้อสินทรัพย์ทางธุรกิจที่เหมาะสมและโดยการติดตามการใช้งานหลายอย่างโดยการจัดวางลงในภาคธุรกิจเกิดใหม่หลายแห่งเช่นน้ําดื่มบรรจุขวดสําหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ RTD ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในครัวเรือนและโซลูชั่นการบําบัดด้วยน้ําอื่น ๆ อีกมากมายสําหรับแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่และที่มีอยู่

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.alkameholdingsinc.com

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ / Safe Harbor: ข่าวนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความคาดหวังที่ว่า Alkame จะบรรลุยอดขายที่สําคัญความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกําหนดกําหนดการหรือผลการดําเนินงานของสัญญาของ บริษัท ตําแหน่งสภาพคล่องของ บริษัท ความสามารถของ บริษัท ในการได้รับสัญญาใหม่การเกิดขึ้นของคู่แข่งที่มีทรัพยากรทางการเงินมากขึ้นและผลกระทบของการกําหนดราคาที่แข่งขันได้ ในแง่ของความไม่แน่นอนเหล่านี้เหตุการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่อ้างถึงในรุ่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยรักษารักษาหรือป้องกันโรคใด ๆโภชนาการสัตว์เลี้ยงของ HILL ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของโรงงานผลิตของ NUTRIAMO นี่คือโรงงานบรรจุกระป๋องแห่งแรกของฮิลล์ในยุโรป

ดัชนี PMI ภาค®บริการอยู่ที่ 57.1%; รายงาน ISM® บริการเดือนเมษายน 2022 เกี่ยวกับธุรกิจ®

โลโก้สถาบันการจัดการอุปทาน (PRNewsFoto/สถาบันการจัดการอุปทาน)

ข่าวโดย

สถาบันการจัดการอุปทาน

04 พ.ค. 2022, 10:00 ET

แชร์บทความนี้

ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ 59.1%; ดัชนีคําสั่งซื้อใหม่ที่ 54.6%; ดัชนีการจ้างงานที่ 49.5%; ดัชนีการส่งมอบซัพพลายเออร์ที่ 65.1%

TEMPE, Ariz., May 4, 2022 /PRNewswire/ — กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการเติบโตขึ้นในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ 23 ติดต่อกัน — โดย PMI ภาคบริการมีมูลค่าจดทะเบียนร้อยละ 57.1 — กล่าวว่าผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและจัดหาของประเทศในล่าสุด ®บริการ ISM® รายงานเกี่ยวกับธุรกิจ®.

รายงานดังกล่าวออกในวันนี้โดย Anthony Nieves, CPSM, C.P.M., A.P.P., CFPM ประธานคณะกรรมการสํารวจธุรกิจบริการของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) : “ในเดือนเมษายน PMI ภาคบริการลงทะเบียนร้อยละ 57.1, 1.2 จุดต่ํากว่าการอ่านของเดือนมีนาคมที่ 58.3 เปอร์เซ็นต์. ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจลงทะเบียนร้อยละ 59.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับการอ่านร้อยละ 55.5 ในเดือนมีนาคมและตัวเลขดัชนีคําสั่งซื้อใหม่ที่ร้อยละ 54.6 อยู่ที่ร้อยละ 5.5 ต่ํากว่าการอ่านเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 60.1® ®®

“ดัชนีการส่งมอบซัพพลายเออร์ลงทะเบียนร้อยละ 65.1, 1.7 จุดร้อยละสูงกว่า 63.4 เปอร์เซ็นต์รายงานในเดือนมีนาคม. (การส่งมอบซัพพลายเออร์เป็นดัชนี ISM Report On Business เพียงดัชนีเดียวที่ผกผันการอ่านสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์บ่งบอกถึงการส่งมอบที่ช้าลงซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นและความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น)®®

“ดัชนีราคาสูงถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ร้อยละ 84.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากตัวเลขเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 83.8 และสูงกว่าสถิติเดิมที่ร้อยละ 83.9 ในเดือนธันวาคม 2564 ธุรกิจบริการยังคงเติมสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่องเนื่องจากดัชนีสินค้าคงคลังขยายตัวเป็นเดือนที่สาม การอ่านร้อยละ 52.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากตัวเลขเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 51.7 ดัชนีความเชื่อมั่นสินค้าคงคลัง (ร้อยละ 46.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากการอ่านของเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 40.2) หดตัวในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่สองติดต่อกันซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าคงเหลืออยู่ในอาณาเขตที่ ‘ต่ําเกินไป’ และไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบัน”

Nieves ยังคง, “ตาม PMI บริการ, 17 อุตสาหกรรมรายงานการเติบโต. ดัชนีคอมโพสิตระบุการเติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 23 หลังจากหดตัวสองเดือนในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2020 การเติบโตยังคงดําเนินต่อไปสําหรับภาคบริการซึ่งได้ขยายตัวสําหรับทุกคน ยกเว้นสองใน 147 เดือนที่ผ่านมา ®มีการดึงกลับในดัชนีคอมโพสิต, ส่วนใหญ่เนื่องจากกลุ่มแรงงานที่ถูก จํากัด (ส่งผลกระทบต่อดัชนีการจ้างงาน) และการชะลอตัวของการเติบโตของคําสั่งซื้อใหม่. กิจกรรมทางธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อสูงข้อ จํากัด ด้านกําลังการผลิตและความท้าทายด้านลอจิสติกส์เป็นอุปสรรคและสงครามรัสเซีย – ยูเครนยังคงส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเชื้อเพลิงและสารเคมี”

ผลประกอบการของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมบริการ 17 แห่งที่รายงานการเติบโตในเดือนเมษายน – จดทะเบียนตามลําดับ – คือ: การก่อสร้าง สาธารณูปโภค การจัดการของ บริษัท และบริการสนับสนุน อสังหาริมทรัพย์, เช่าซื้อ; ที่พักและบริการอาหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริการระดับมืออาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค บริการการศึกษา การทําเหมืองแร่; การขนส่งและคลังสินค้า; การค้าส่ง; การเงินและการประกันภัย บริการอื่น ๆ การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม; การค้าปลีก; การขายปลีก ศิลปะ, ความบันเทิงและนันทนาการ; และการเกษตร, ป่าไม้, ประมงและล่าสัตว์ของ อุตสาหกรรมเดียวที่รายงานการลดลงของเดือนเมษายนคือข้อมูล

สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามพูด

“แรงกดดันด้านราคาและปัญหาความพร้อมของผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นปัญหาอย่างมาก” [ที่พักและบริการอาหาร]

“อัตราการจํานองพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ค่อนข้างต่ําจากมุมมองทางประวัติศาสตร์, อัตราใหม่ — รวมกับราคาบ้านสูงในอดีต — จะอารมณ์ความต้องการบ้านใหม่ในบางจุดในช่วง 12 เดือนข้างหน้า.” [การก่อสร้าง]

“โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ถูกจํากัดเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจํานวนมาก การขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในการจัดการบัญชียังคงเป็นแหล่งที่มาของความยุ่งยากสําหรับการดําเนินงานและบริการประจําวัน” [บริการการศึกษา]

“ข้อจํากัดที่ยกขึ้นเนื่องจากปริมาณผู้ป่วย COVID-19 ลดลงทําให้สามารถเลือกขั้นตอนได้มากขึ้นและลดระยะเวลาการเข้าพัก (เฉลี่ย) ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น” [การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม]

“ธุรกิจโดยรวมอ่อนตัวลง” [ข้อมูล]

“ธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง แต่ถูกลดทอนลงจากการขาดแคลนแรงงานต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลารอคอยที่ยาวนาน” [การจัดการบริษัทและบริการสนับสนุน]

“การขาดแคลนความสามารถยังคงทําให้ยากที่จะทํางานให้เสร็จใน บริษัท ต่างๆในหลายภาคอุตสาหกรรม แรงงานอุตสาหกรรมเบาเป็นที่ต้องการสูง แต่ช่องว่างอุปทานยังคงมีอยู่ ค่าจ้างยังคงเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทแรงงาน, เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการ.” [บริการระดับมืออาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค]

“อัตราเงินเฟ้อปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการเข้าถึงแรงงานที่มีคุณภาพยังคงเป็นปัญหา ยังคงมีผลกระทบที่ค้างคาจากการระบาดใหญ่แม้ว่าผู้ที่ดูเหมือนจะอุดหนุน ผลกระทบในอนาคตของสงครามในยูเครนไม่ชัดเจน” [รัฐประศาสนศาสตร์]

“ความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัญหาโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน ราคาที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดาน” [ค้าปลีก]

“เชื้อเพลิงและสารเคมียังคงเพิ่มขึ้นในราคา” [สาธารณูปโภค]

“แรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มชะลอตัวของอุปสงค์” [การค้าส่ง]

แบบสํารวจบริการของ ISM ®ผลลัพธ์คร่าวๆ

การเปรียบเทียบบริการ ISM และการสํารวจการผลิตของ ISM®®

เมษายน 2022

ดัชนี

PMI ของบริการ ®

ดัชนี PMI ภาคการผลิต ®

ดัชนีชุดข้อมูล

เม.ย.

ดัชนีชุดข้อมูล

มี.ค.

เปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงคะแนน

ทิศทาง

อัตรา

การเปลี่ยนแปลง

แนวโน้ม*

(เดือน)

ดัชนีชุดข้อมูล

เม.ย.

ดัชนีชุดข้อมูล

มี.ค.

เปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงคะแนน

PMI ของบริการ ®

57.1

58.3

-1.2

การเพาะปลูก

ช้า ลง

23

55.4

57.1

-1.7

กิจกรรมทางธุรกิจ/

การผลิต

59.1

55.5

+3.6

การเพาะปลูก

เร็ว

23

53.6

54.5

-0.9

ใบสั่งใหม่

54.6

60.1

-5.5

การเพาะปลูก

ช้า ลง

23

53.5

53.8

-0.3

การจ้างงาน

49.5

54.0

-4.5

การทําสัญญา

จากการเติบโต

1

50.9

56.3

-5.4

การจัดส่งของซัพพลายเออร์

65.1

63.4

+1.7

ชะลอ ตัว

เร็ว

35

67.2

65.4

+1.8

สินค้าคงเหลือ

52.3

51.7

+0.6

การเพาะปลูก

เร็ว

3

51.6

55.5

-3.9

ราคา

84.6

83.8

+0.8

การเพิ่มเติม

เร็ว

59

84.6

87.1

-2.5

ยอดคงค้างของใบสั่ง

59.4

64.5

-5.1

การเพาะปลูก

ช้า ลง

16

56.0

60.0

-4.0

ใบสั่งส่งออกใหม่

58.1

61.0

-2.9

Growing

Slower

3

52.7

53.2

-0.5

Imports

52.9

45.0

+7.9

Growing

From Contracting

1

51.4

51.8

-0.4

Inventory Sentiment

46.7

40.2

+6.5

Too Low

Slower

2

N/A

N/A

N/A

Customers’ Inventories

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

37.1

34.1

+3.0

OVERALL ECONOMY

Growing

Slower

23

Services Sector

Growing

Slower

23

Services ISM® รายงานเกี่ยวกับธุรกิจ® data is seasonally adjusted for the Business Activity, New Orders, Employment and Prices indexes. Manufacturing ISM® รายงานเกี่ยวกับธุรกิจ® data is seasonally adjusted for New Orders, Production, Employment and Inventories indexes.

*Number of months moving in current direction.

COMMODITIES REPORTED UP/DOWN IN PRICE, AND IN SHORT SUPPLY

Commodities Up in Price

Aluminum; Aluminum Products (5); Chemicals; Chicken (8); Computer Equipment; Copper (2); Dairy Products; Diesel Fuel (17); Electrical Components (15); Electric Motors; Electronic Components (5); Food and Beverages; Food Products (2); Freight (12); Fuel* (16); Fuel Related Products (2); Gasoline (17); Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Equipment; Labor (17); Labor — Contingent; Labor — Temporary (3); Maintenance, Repair and Operating (MRO) Supplies; Natural Gas (2); Office and Computer Supplies (2); Paper (3); Paper Products (5); Petroleum (2); Plastic Products (9); Polyvinyl Chloride (PVC) Products (8); Safety Supplies; Shipping Costs; Software Maintenance and Support; Stainless Steel Products (2); Steel; Steel Products (16); Syringe Needles; Tires; and Transportation Costs (3).

Commodities Down in Price

Fuel*.

Commodities in Short Supply

Aluminum Wire; Appliances (2); Blood Collection Tubes (3); Chips (2); Chipsets; Component Parts; Electrical Components; Electronic Components (5); Fiber Cable; Flexible Duct; Gloves; Labor (9); Labor — Construction; Labor — Temporary (2); Lab Supplies; Needles and Syringes (4); Paper Products (2); Plastic Products; Polyvinyl Chloride (PVC) Products; Semiconductors; Vacutainers; and Valves.

Note: The number of consecutive months the commodity is listed is indicated after each item. *Indicates both up and down in price.

APRIL 2022 SERVICES INDEX SUMMARIES

PMI ของบริการ ในเดือนเมษายนดัชนี PMI ภาคบริการลงทะเบียนร้อยละ 57.1 ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับการอ่านเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 58.3 เฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 61.8 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในภาคบริการ ตัวเลขเดือนเม.ย.บ่งชี้ว่าภาคบริการขยายตัวเป็นเดือนที่ 23 ติดต่อกัน การอ่านที่สูงกว่าร้อยละ 50 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจภาคบริการกําลังขยายตัวโดยทั่วไป ต่ํากว่าร้อยละ 50 บ่งชี้ว่าภาคบริการโดยทั่วไปทําสัญญา®

®

ดัชนี PMI ภาคบริการสูงกว่าร้อยละ 50.1 เมื่อเวลาผ่านไปโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นดัชนี PMI ภาคบริการเดือนเมษายนบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมได้เดินตามเส้นทางเดียวกับภาคบริการ: การขยายตัวเป็นเวลา 23 เดือนหลังจากการหดตัวสองเดือนและระยะเวลาก่อนหน้าของการเติบโต 122 เดือน Nieves กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างดัชนี PMI ภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมบ่งชี้ว่าดัชนี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย. (ร้อยละ 57.1) สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงเป็นประจําทุกปี”®®®®

ประวัติ PMI ของบริการ ®

เดือน

PMI ของบริการ®

เดือน

PMI ของบริการ®

เม.ย. 2022

57.1

ต.ค. 2021

66.7

มี.ค. 2022

58.3

ก.ย. 2021

62.6

ก.พ. 2022

56.5

ส.ค. 2021

62.2

ม.ค. 2022

59.9

ก.ค. 2021

64.1

ธ.ค. 2021

62.3

มิ.ย. 2021

60.7

พ.ย. 2021

68.4

พฤษภาคม 2021

63.2

เฉลี่ย 12 เดือน – 61.8

สูง – 68.4

ต่ํา – 56.5

กิจกรรมทางธุรกิจ

ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของ ISM จดทะเบียนร้อยละ 59.1 ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากการอ่าน 55.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคมซึ่งบ่งชี้การเติบโตเป็นเดือนที่ 23 ติดต่อกัน ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามรวมถึง: Royal Online Slot “การเข้าชมร้านอาหารยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากผู้ป่วย COVID-19 ลดลงและมีการจํากัดหน้ากากอนามัย” และ “คําขอกิจกรรมจากลูกค้ายังคงเติบโตในขณะที่เราได้ลดจํานวนศีรษะในเวลาเดียวกัน”®

14 อุตสาหกรรมที่รายงานการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจสําหรับเดือนเมษายน – จดทะเบียนตามลําดับ – คือ: อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและเช่าซื้อ ที่พักและบริการอาหาร บริการการศึกษา การทําเหมืองแร่; รัฐประศาสนศาสตร์ สาธารณูปโภค การขนส่งและคลังสินค้า; บริการระดับมืออาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค การก่อสร้าง; การจัดการของ บริษัท และบริการสนับสนุน การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม; การค้าส่ง; บริการอื่น ๆ และการเงินและการประกันภัย ไม่มีอุตสาหกรรมใดรายงานการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจสําหรับเดือนเมษายน

กิจกรรมทางธุรกิจ

%สูงกว่า

%เหมือนกัน

%ต่ํากว่า %0

ดัชนี

เม.ย. 2022

37.8

55.7

6.5

59.1

มี.ค. 2022

30.7

54.6

14.7

55.5

ก.พ. 2022

24.4

59.3

16.3

55.1

ม.ค. 2022

31.1

48.2

20.7

59.9

ใบสั่งใหม่

ดัชนีคําสั่งซื้อใหม่ของ ISM ลงทะเบียน 54.6 เปอร์เซ็นต์ลดลง 5.5 เปอร์เซ็นต์จากการอ่านเดือนมีนาคมที่ 60.1 เปอร์เซ็นต์ คําสั่งซื้อใหม่เติบโตขึ้นเป็นเดือนที่ 23 ติดต่อกันหลังจากหดตัวสองเดือนและระยะเวลาก่อนหน้าของการขยายตัว 128 เดือน ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่: “เพิ่มลูกค้าใหม่ซึ่งนําไปสู่ใบสั่งขายและกิจกรรมทางธุรกิจที่มากขึ้น” และ “ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น”®

สิบสามอุตสาหกรรมรายงานการเติบโตของคําสั่งซื้อใหม่ในเดือนเมษายนตามลําดับต่อไปนี้: สาธารณูปโภค; การจัดการของ บริษัท และบริการสนับสนุน อสังหาริมทรัพย์, เช่าซื้อ; ที่พักและบริการอาหาร บริการการศึกษา การขนส่งและคลังสินค้า; บริการระดับมืออาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค รัฐประศาสนศาสตร์ การก่อสร้าง; การค้าส่ง; การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม; บริการอื่น ๆ และการเงินและการประกันภัย อุตสาหกรรมหนึ่งที่รายงานการลดลงของคําสั่งซื้อใหม่ในเดือนเมษายนคือข้อมูล

ใบสั่งใหม่

%สูงกว่า

%เหมือนกัน

%ต่ํากว่า %<>

ดัชนี

เม.ย. 2022

32.9

55.6

11.5

54.6

มี.ค. 2022

31.0

58.0

11.0

60.1

ก.พ. 2022

28.4

57.5

14.1

56.1

ม.ค. 2022

27.9

58.6

13.5

61.7

การจ้างงาน

กิจกรรมการจ้างงานในภาคบริการที่ทําสัญญาในเดือนเมษายน ดัชนีการจ้างงานของ ISM จดทะเบียนร้อยละ 49.5 ลดลงร้อยละ 4.5 จากการอ่านร้อยละ 54 ที่ลงทะเบียนในเดือนมีนาคม ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามรวมถึง: “ตําแหน่งงานว่างมีอยู่ แต่การหาคนเก่งเพื่อเติมเต็มพวกเขายังคงเป็นการต่อสู้ในภาคอุตสาหกรรมและประเภทงานส่วนใหญ่” และ “ความต้องการการจ้างงานยังคงเป็นการแข่งขันที่มากเกินไป มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ”®

10 อุตสาหกรรมที่รายงานการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในเดือนเมษายน – จดทะเบียนตามลําดับ – คือ: การก่อสร้าง; การทําเหมืองแร่; การจัดการของ บริษัท และบริการสนับสนุน ศิลปะ, ความบันเทิงและนันทนาการ; บริการระดับมืออาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค การขนส่งและคลังสินค้า; ที่พักและบริการอาหาร การค้าส่ง; สาธารณูปโภค และการเงินและการประกันภัย ห้าอุตสาหกรรมที่รายงานการลดการจ้างงานในเดือนเมษายนคือ: อสังหาริมทรัพย์, เช่าและเช่าซื้อ; การค้าปลีก; การขายปลีก ข้อมูล; สินค้าคงคลัง (รายงาน) บริการการศึกษา และการดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม

การจ้างงาน

%สูงกว่า

%เหมือนกัน

%ต่ํากว่า %<>

ดัชนี

เม.ย. 2022

24.6

52.3

23.1

49.5

มี.ค. 2022

24.9

59.4

15.7

54.0

ก.พ. 2022

19.4

54.9

25.7

48.5

ม.ค. 2022

18.5

63.0

18.5

52.3

การจัดส่งของซัพพลายเออร์

ดัชนีการส่งมอบซัพพลายเออร์ลงทะเบียนร้อยละ 65.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากร้อยละ 63.4 ที่ลงทะเบียนในเดือนมีนาคม การอ่านที่สูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์บ่งชี้ว่ามีการจัดส่งที่ช้าลงในขณะที่การอ่านต่ํากว่า 50 เปอร์เซ็นต์บ่งบอกถึงการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้น ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามรวมถึง: “การขาดแคลนชิประหว่างประเทศมีผลกระทบต่อการส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่าง” และ “ปัญหากําลังการผลิตการจัดส่งและวัตถุดิบยังคงเป็นผู้ผลิตที่ทําให้เกิดโรคระบาด” นอกจากนี้: “ผลิตภัณฑ์กระดาษหายาก”

16 อุตสาหกรรมที่รายงานการส่งมอบที่ชะลอตัวลงในเดือนเมษายน – ระบุไว้ตามลําดับ – คือ: ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์, เช่าซื้อ; สาธารณูปโภค การก่อสร้าง; รัฐประศาสนศาสตร์ การเกษตร, ป่าไม้, ประมงและล่าสัตว์; การเงินและการประกันภัย บริการอื่น ๆ ศิลปะ, ความบันเทิงและนันทนาการ; ข้อมูล; สินค้าคงคลัง (รายงาน) บริการการศึกษา การจัดการของ บริษัท และบริการสนับสนุน การค้าส่ง; การดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางสังคม; ที่พักและบริการอาหาร และบริการระดับมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค อุตสาหกรรมเดียวที่รายงานการส่งมอบซัพพลายเออร์ที่เร็วขึ้นในเดือนเมษายนคือการขนส่งและคลังสินค้า

การจัดส่งของซัพพลายเออร์

%ช้าลง

%เหมือนกัน

%เร็วขึ้น

ดัชนี

เม.ย. 2022

34.0

62.2

3.8

65.1

มี.ค. 2022

32.7

61.4

5.9

63.4

ก.พ. 2022

35.3

61.7

3.0

66.2

ม.ค. 2022

36.1

59.3

4.6

65.7