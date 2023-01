Holiyday Palace ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม

Holiyday Palace ลอนดอน: มิถุนายน 2018 – SoftGamingsผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและผู้รวบรวมระบบเกมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ iSoftBet ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์และมือถือ

ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ SoftGamings จะนำเสนอเนื้อหาคุณภาพสูงของ iSoftBet บนแพลตฟอร์มขั้นสูงของ SoftGamings ตอนนี้รวมเกมต้นฉบับและแบรนด์กว่า 150 เกมจาก iSoftBet

ผู้ให้บริการจะสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ iSoftBet ลงในคาสิโนของพวกเขา – สล็อตบล็อกบัสเตอร์ เกมบนโต๊ะ และวิดีโอโปกเกอร์ที่มีทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ เกมทั้งหมดได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อเปิดตัวในตลาดที่มีการควบคุม เช่น สหราชอาณาจักร โรมาเนีย โปรตุเกส สเปน อิตาลี และเดนมาร์ก

ผู้พัฒนาเปิดตัวเกมใหม่สองเกมต่อเดือน และเกมยอดนิยมบางเกม ได้แก่ Cash Camel และ Eye of the Amulet รวมถึงเกมแบรนด์ Paranormal Activity, Platoon และ 24

Michael Probert หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ iSoftBet กล่าวว่า:

“ ความร่วมมือกับ SoftGamings นี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเกมของเราแก่ผู้ให้บริการและผู้เล่นของพวกเขาได้มากขึ้น และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะหนึ่งในผู้พัฒนาที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาด ”

Irina Sazonova ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรของ SoftGamings กล่าวว่า: “ เราได้สร้างชื่อเสียงที่น่าเกรงขามในหมู่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์สำหรับการให้พวกเขาเข้าถึงเกมที่ร้อนแรงที่สุดในตลาด และการเป็นพันธมิตรกับ iSoftBet ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะทำเช่นนั้นต่อไป ”

ด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายในตลาดที่มีการควบคุม iSoftBet ได้กลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ คอลเลกชันเกมคาสิโนที่ไม่มีใครเทียบของ iSoftBet มีคอลเลกชันเกมประสิทธิภาพสูงที่น่าประทับใจพร้อมเอฟเฟกต์ภาพและเสียงที่น่าทึ่ง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหามือถือ HTML5 ที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์พร้อมกับเนื้อหาแบรนด์พิเศษและคอลเล็กชันเกมของบุคคลที่สามที่ไม่ซ้ำใคร

SoftGamings เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคาสิโน B2B และผู้รวบรวมระบบเกม ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในอุตสาหกรรม SoftGamings นำเสนอโซลูชันที่เป็นที่ต้องการในตลาดและพัฒนาโซลูชันที่สร้างสรรค์ของตนเอง ได้แก่ White Label, Turnkey, Self-Service, โซลูชันแพลตฟอร์ม Bitcoin, Bonus System Standalone, Sportsbook solution, Slots Bundle, Live Bundle และ การรวมเกมคาสิโน ทีมไอทีที่แข็งแกร่งของ SoftGamings ยังสามารถมอบความเป็นไปได้ในการเล่นเกม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยซัพพลายเออร์เกมมากกว่า 40 รายพร้อมเกมมากกว่า 3,000 เกม บริษัทนำเสนอโซลูชั่นตัวแทนจำหน่ายสดจาก Evolution Gaming, NetEnt, Ezugi, Authentic Gaming, Lucky Streak ฯลฯ สล็อตจาก NetEnt, Microgaming, BetSoft, Endorphina, Habanero, Booming Games, WorldMatch ฯลฯ โซลูชั่นหนังสือกีฬา BetRadar โฮสติ้ง การออกใบอนุญาต และบริการธนาคาร

ชาวสโลวาเกียกำลังจะเปิดเสรีตลาด iGaming หรือไม่? คุ้มไหมที่จะรอกฎหมายใหม่? การเจาะลึกตลาดสโลวักนี้จะทำให้คุณมองเห็นความเป็นจริงบนพื้นดินอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และคุณจะทำกำไรจากมันได้อย่างไร

ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ รัฐบาลสโลวาเกียได้ประกาศแผนการเปิดเสรีกฎหมาย iGaming ที่เข้มงวดของตน

การเปลี่ยนแปลงนี้จะยกเลิกการผูกขาดของรัฐในปัจจุบันในคาสิโนออนไลน์และหวังว่าจะดึงดูดผู้ให้บริการจากต่างประเทศ แผนดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่รายละเอียดที่เผยแพร่จนถึงขณะนี้บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยมีการวางแผนภาษี 23% จากรายได้

การดำน้ำลึกนี้จะครอบคลุมอะไร

เราจะเล่าเบื้องหลังพาดหัวข่าวและพูดถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบันในสโลวาเกียตามที่เป็นจริง

ตั้งแต่ผู้เล่นในประเทศไปจนถึงผู้ให้บริการระหว่างประเทศไปจนถึงบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คุณจะเห็นว่าใครกำลังทำเงินในตลาดสโลวักในขณะนี้

นอกจากนี้ เราจะพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างการเข้าชมจากสโลวาเกีย

การดำน้ำลึกนี้เหมาะสำหรับใคร

หากคุณเป็นผู้ดำเนินการที่กำลังพิจารณาขอใบอนุญาต คุณควรอ่านสิ่งนี้

หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือพันธมิตรที่กลัวตลาดสโลวาเกียจากรายงานข่าวเกี่ยวกับการบล็อก IP การแบนผู้ประมวลผลการชำระเงิน และค่าปรับ 500,000 ยูโร คุณควรอ่านสิ่งนี้อย่างแน่นอน

แต่ก่อนอื่นข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ฉันเป็นเพียง iGaming/marketing geek ที่พูดภาษาสโลวักและไม่ใช่นักกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลด้านล่างไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย—ไม่ใช่ นี่เป็นเพียงข้อสังเกตของฉันเกี่ยวกับสโลวาเกียและ iGaming

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับคำแนะนำทางกฎหมายที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตลาดสีเทาใดๆ เช่น สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก หรือฮังการี

สถานการณ์ทางกฎหมายวันนี้ (มิถุนายน 2561)

เฉพาะ Tipos ที่ผูกขาดโดยรัฐเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนออนไลน์ ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับสปอร์ตบุ๊คและผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี

ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจการพนันบนบกอาจดำเนินการรับพนันกีฬาออนไลน์ และมีบริษัทรับพนันของสโลวาเกียและเช็กหลายแห่งที่นำเสนอสิ่งนี้ ปัจจุบัน บริษัทเหล่านี้จ่ายภาษี 27% ของรายได้

บริษัทต่างชาติที่ทำการตลาดกับชาวสโลวาเกียโดยไม่มีใบอนุญาตมีชื่ออยู่ในบัญชีดำที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังของสโลวัก รายการจะอัปเดตทุกวันจันทร์และสามารถพบได้ที่นี่

บัญชีดำปัจจุบันเป็นชื่อครัวเรือนผสมกัน (William Hill, Bet365, Bwin) ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในกลุ่มที่ชอบของ Curacao และ บริษัท ในเครือไม่กี่แห่ง

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 บางชื่อที่ยังคงอยู่ในรายการได้ลบตัวเลือกภาษาสโลวักใดๆ ออกจากเว็บไซต์ของตนแล้ว แต่ยังคงปรากฏอยู่ที่นั่น บัญชีดำดูเหมือนจะเหมือนกับ Hotel California— คุณสามารถเช็คอินได้ แต่ห้ามออกไปเด็ดขาด

หากบริษัทไม่ปิดเว็บไซต์ของตนต่อผู้เยี่ยมชมชาวสโลวักภายใน 10 วันหลังจากขึ้นบัญชีดำ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของสโลวาเกีย (ISP) จะต้องบล็อก IP ของเว็บไซต์จากสโลวาเกีย อย่างไรก็ตาม การทดสอบทางเทคนิคทั้งหมดของฉันแสดงให้เห็นว่าสามารถเข้าถึงไซต์ทั้งหมดในรายการได้ในขณะที่อยู่ในสโลวาเกีย

บัญชีดำยังมีรายละเอียด IBAN สำหรับผู้ดำเนินการแต่ละราย แม้ว่าจะมีการคุกคามต่อสาธารณชนเพื่อขัดขวางผู้ประมวลผลการชำระเงินของสโลวักไม่ให้ส่งการชำระเงินไปยังบริษัทเหล่านี้ แต่ฉันก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น

อันที่จริง ไม่มีการกล่าวถึงการห้ามชำระเงินใด ๆ ในเวอร์ชันปัจจุบันของรายการ

กระทรวงการคลังของสโลวาเกียยังขู่ว่าจะออกค่าปรับให้กับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง อาจมีโทษปรับ 500,000 ยูโรสำหรับผู้ให้บริการ และ 250,000 ยูโรสำหรับผู้ลงโฆษณา/บริษัทในเครือ

อีกครั้ง เราไม่เคยได้ยินว่ามีการออกหรือจ่ายค่าปรับดังกล่าว เมื่อพิจารณาว่าชาวดัตช์ล้มเหลวในการเรียกเก็บค่าปรับใด ๆ ตั้งแต่ปี 2558 จึงน่าจะปลอดภัยที่จะสันนิษฐานว่าไม่มีผู้ประกอบการระหว่างประเทศรายใดเคยจ่ายค่าปรับใด ๆ แก่สโลวัก

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย (ภายในปี 2562)

กระทรวงการคลังเพิ่งเสนอให้ยุติการผูกขาดของรัฐในคาสิโนออนไลน์ โดยอนุญาตให้บริษัทในประเทศและต่างประเทศสามารถขอใบอนุญาตในประเทศได้

อัตราภาษีที่เสนอใหม่คือ 23% ของรายได้ อัตราภาษีนี้อาจดึงดูดให้ขอใบอนุญาตมากกว่าที่สาธารณรัฐเช็กทำในปี 2560 โดยมีอัตราภาษี 35% ของรายได้

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองต่อกฎหมายการพนันใหม่

โดยทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองของสโลวักมองว่ากฎหมายต่อต้านการพนันเป็นคะแนนเสียงที่สำคัญ

ความซับซ้อนเพิ่มเติม สโลวาเกียมีบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่แน่นอนเล็กน้อย โดยมีรัฐบาลผสมปกครองเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่ได้รับเอกราช การรวมตัวกันของพรรคสอง สาม สี่พรรคขึ้นไป ซึ่งทั้งหมดมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพนัน หมายความว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดเดาว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะทำอะไร

ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความไร้เสถียรภาพนี้คือความไม่ลงรอยกันเมื่อเร็วๆ นี้ระหว่างสภาเมืองบราติสลาวาและรัฐบาลภูมิภาคบราติสลาวาในเรื่องการห้ามเล่นการพนันทางบกในเมืองหลวงของสโลวาเกีย การเลือกตั้งรัฐสภาครั้งต่อไปของสโลวาเกียมีกำหนดในปี 2563

ตามจริงแล้ว กลยุทธ์ของ iGaming อิงกับกฎหมายที่เสนอนี้ซึ่งผ่านและจากนั้นคงอยู่เป็นเวลานานกว่าสองสามเดือนนั้นมีความเสี่ยงสูง

ตลาด iGaming ในสโลวาเกียวันนี้

หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ตลาดนี้ คุณควรรู้ว่าภาพรวมในปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าใครเป็นคู่แข่งที่จัดตั้งขึ้น

นอกเหนือจากการผูกขาดโดยรัฐ (Tipos) ยังมีผู้ให้บริการเดิมพันหลายรายที่มีสถานะทางกายภาพในประเทศ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำการตลาดเว็บไซต์ให้กับลูกค้าชาวสโลวักด้วย

นอกเหนือจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการระหว่างประเทศจำนวนมากที่ยังคงนำเสนอเว็บไซต์ของตนในภาษาสโลวัก รวมถึงบริษัทชื่อดังบางแห่ง

ด้านล่างนี้คือผู้เล่นหลักในประเทศที่รัฐบาลอนุมัติซึ่งมีไซต์ในภาษาสโลวัก

– Tipos.sk – นี่คือการผูกขาดของรัฐที่ให้บริการเกมกีฬา คาสิโน และล็อตเตอรี่ อัตราต่อรองการเดิมพันเป็นไปตามตลาดต่างประเทศ แต่เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการคาสิโนออนไลน์ในประเทศ Holiyday Palace การเลือกเกมสล็อตจึงดูล้าสมัยและจำกัด

– iFortuna.sk – นำเสนอสปอร์ตบุ๊คเท่านั้น นี่คือเวอร์ชั่นออนไลน์ของกลุ่มเกมเช็กซึ่งมีร้านรับพนันบนบกในสโลวาเกีย

– Nike.sk – ให้บริการเฉพาะหนังสือกีฬา ซึ่งเป็นเวอร์ชันออนไลน์ของกลุ่มเกมสโลวักซึ่งมีร้านรับพนันทางบกในสโลวาเกีย

– Tipsport.sk –

สปอร์ตบุ๊คของสโลวาเกีย – Doxxbet.sk – สปอร์ตบุ๊คของสโลวาเกียซึ่งมีเว็บไซต์ในประเทศอื่นๆ เช่น ไนจีเรีย

นอกเหนือจากผู้เล่นในประเทศเหล่านี้แล้ว ยังมีผู้ให้บริการระหว่างประเทศจำนวนมากที่ให้บริการในภาษาสโลวักอยู่ในขณะนี้:

เนื่องจากความคล้ายคลึงกันระหว่างภาษาเช็กและภาษาสโลวัก ลูกค้าชาวสโลวักจึงอ่านและพูดภาษาเช็กได้ง่าย ทำให้เว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุนในภาษาเช็กเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้าเหล่านี้

ไซต์ต่างประเทศจำนวนมากกลัวตลาดเช็ก แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังคงเสนอตัวเลือกภาษานี้ และน่าจะเป็นที่สนใจของลูกค้าชาวสโลวัก

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทราบ:(ได้รับใบอนุญาตในยิบรอลตาร์ หนังสือกีฬา & คาสิโน); ceskecasino.com (ได้รับใบอนุญาตในคูราเซา คาสิโนเท่านั้น)

แน่นอนว่า บริษัทในเครือก็มีบทบาทสำคัญในสโลวาเกียเช่นกัน นี่คือเว็บไซต์พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 5 อันดับแรกสำหรับตลาดสโลวาเกีย: mistrcasino.cz; casino-online-sk.com (รวมอยู่ในบัญชีดำ); kasino-online-sk.com (รวมอยู่ในบัญชีดำ); najlepsiecasino.com; คาสิโน-hry.sk.

เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าไม่มีบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเหล่านี้ที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในสโลวาเกียที่รัฐบาลอนุมัติ

เขียนโดย: Ivana Flynnจาก Calvinayre.com Ivana เป็นที่ปรึกษา SEO ในมอลตาที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการ iGaming และบริษัทในเครือในการปรับปรุงอันดับการค้นหาทั่วไป ความหลงใหลในอาชีพที่ใหญ่ที่สุดของเธอคือการใช้ SEO เพื่อเจาะตลาดใหม่และยุ่งยาก ในเวลาว่าง เธอทำขนม ออกกำลังกาย และเล่นกับแมวของเธอ

การเล่นเกมประจำปีครั้งที่ 7 ในการประชุมฮอลแลนด์สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในอัมสเตอร์ดัมที่มีแดดจ้า เรามีข่าวใหญ่และชื่อใหญ่ วันนี้เราจะเน้นเซสชันที่โดดเด่นที่สุดบางส่วน รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำ Responsibility in Gaming Awards ซึ่งเฉลิมฉลองความรับผิดชอบในการเล่นเกมของชาวดัตช์

ความก้าวหน้าในเกมทางตันของ Dutch Remote

เมื่อวันแรกของการประชุม Gaming in Holland กำลังใกล้จะสิ้นสุดลง Dennis van Breemen เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงประกาศว่า Sander Dekker รัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองทางกฎหมายได้ส่งจดหมายไปยังสภาล่างของเนเธอร์แลนด์เพื่อชี้แจงเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับอนาคต ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการตกลงในข้อตกลงร่วมปีที่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จดหมายของ Dekker กล่าวถึงข้อกำหนดของข้อตกลงความร่วมมือสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตออนไลน์ในการจัดตั้งรูปแบบการแสดงตนทางกายภาพในเนเธอร์แลนด์ อ้างถึงคำตัดสินล่าสุดของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป Dekker กล่าวว่า เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตออนไลน์ที่ไม่มีสถานะอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้นที่มีหน้าที่ต้องเปิดสถานประกอบการในเนเธอร์แลนด์

อย่างไรก็ตาม ผู้รับอนุญาตทางออนไลน์ทั้งหมด แม้จะได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วใน EU/EEA ก็จำเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นในด้านการป้องกันการเสพติด

ข้อเสนอของ Dekker ยังรวมถึงมาตรการในการสร้างกำแพงที่มากขึ้นระหว่างการเล่นเกม (โซเชียล) และการพนัน

เนื่องจากจดหมายของกระทรวงแสดงให้เห็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอย่างชัดเจน อุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้าทางกฎหมายในวุฒิสภาซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันควบคุมเสียงข้างมากได้ถูกลบออกไปแล้ว

แม้จะเป็นที่ชัดเจนว่ากระบวนการทางกฎหมายจะกลับมาดำเนินต่อในระยะเวลาอันสั้น แต่อุปสรรคที่คาดไม่ถึงก็อาจเกิดขึ้นได้ “เรากลับมาสู่เส้นทางเดิมแล้ว แต่ร่างกฎหมาย Remote Gaming Bill ยังไม่ได้ประกาศใช้” Rutger-Jan Hebben จากสมาคมอุตสาหกรรมดัตช์ Speel Verantwoord เตือน “บางทีตลาดระยะไกลจะเปิดในอีกหนึ่งปี แต่อาจใช้เวลาสามปี”

ความรับผิดชอบใน Gaming Awards Dinner และ Charity Raffle

ปีนี้เป็นครั้งแรกและด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย Gaming in Holland ได้เปิดตัว Responsibility in Gaming Awards ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความเป็นเลิศและความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมเกมที่ได้รับใบอนุญาตของเนเธอร์แลนด์

ผู้ชนะในปี 2018 ได้แก่:

การริเริ่มการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบแห่งปี: HANDS 24×7

การใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ: E-Assyst BV

การกำกับดูแล การกำกับดูแล และองค์กรการดูแลสังคมแห่งปี: HANDS 24×7

ผู้ประกอบการแห่งปี: Janshen-Hahnraths Group

Gaming Destination of ปี: Holland Casino Rotterdam

Industry Innovation of the Year: HANDS 24×7 & Mindway

Female Role Model of the Year: Yvon Jansma, Centrum voor Verantwoord Spelen

Gaming Industry Ambassador of the Year: Jan Suyver ประธานของ Netherlands Gaming Authority

ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ Responsibility in Gaming Awards ได้มีการจับฉลากการกุศลเพื่อผลประโยชน์ของ Fonds Gehandicaptensport ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศลสำหรับกีฬา

CEO Gaming Authority ของเนเธอร์แลนด์เรียกร้องให้มีนวัตกรรมในภาคที่ดิน

ในคำปราศรัยสำคัญของเธอ Marja Appelman ซีอีโอของ Netherlands Gaming Authority ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่ใช้ที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นได้รับข้อเสนอที่ไม่มีใบอนุญาต

“ฉันขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการในหมู่พวกคุณสร้างนวัตกรรม มองหาโอกาสภายใต้กฎและข้อบังคับที่มีอยู่เพื่อสร้างนวัตกรรมและรับผลลัพธ์ หน่วยงานการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์พบว่าสิ่งสำคัญคือผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถเสนอความเป็นไปได้ในการเดิมพันที่น่าดึงดูดได้ในตอนนี้” Appelman กล่าว

ตามข้อมูลของ Appelman มีที่ว่างให้ทำเช่นนั้น ในขณะที่ยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎและข้อบังคับที่ล้าสมัย

“มองหาความเป็นไปได้ใหม่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน” Appelman กล่าวกับผู้ชมของเธอ โดยสัญญาว่าหน่วยงานการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์ “จะรองรับกระบวนการนี้”

ฮอลแลนด์คาสิโน และ Nederlandse Loterij

ซีอีโอของบริษัทเกมชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ Holland Casino และ Nederlandse Loterij ต่างก็พูดในการประชุม GiH Conference ปี 2018

Erwin van Lambaart CEO ของ Holland Casino กล่าวถึงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทของเขา ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้ให้บริการคาสิโนจะกำหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มอายุ 25-36 ปี ตัวอย่างเช่น ด้วย “โซนมิลเลนเนียล” ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ในฮอลแลนด์คาสิโนอูเทรคต์ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับอาหารและเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น Van Lambaart กล่าวว่า “อาหารและเครื่องดื่มจะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมระยะไกลถูกกฎหมาย”

Van Lambaart ยังกล่าวด้วยว่าภาคเกมควรเป็นผู้นำในการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ และเรียกร้องให้หน่วยงานการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์ใช้กฎที่มีอยู่ในลักษณะที่ยุติธรรมและสอดคล้องกัน

ข้อห้ามในปัจจุบันเกี่ยวกับการเล่นเกมทางไกลควรได้รับการบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้น Van Lambaart แย้ง ผู้ประกอบการที่ไม่ถอนตัวออกจากตลาดออนไลน์ของเนเธอร์แลนด์ทันที ควรได้รับการยกเว้นจากการได้รับใบอนุญาตระยะไกลเมื่อตลาดเปิด

Niels Onkenhout ซีอีโอของ Nederlandse Loterij เห็นด้วย: “ฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตควรถอนตัวออกจากตลาดในตอนนี้ หรือถูกบล็อกไม่ให้ดำเนินการในตลาดออนไลน์ที่มีการควบคุมในอนาคตเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี”

“เพื่อปกป้องผู้บริโภค ต้องออกกฎหมาย Remote Gaming Bill โดยเร็วที่สุด” Onkenhout กล่าวเสริม “จดหมายที่ส่งโดยรัฐมนตรี Dekker เป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง แต่เราต้องดำเนินการให้เร็วกว่านี้”

Onkenhout ยังกล่าวอีกว่าเมื่อกฎหมาย Remote Gaming Bill มีผลบังคับใช้แล้ว Nederlandse Loterij คาดหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตจากระยะไกล “โดยลำดับความสำคัญ”

การรับรู้ถึงแบรนด์เกมในตลาดเนเธอร์แลนด์

Jeffrey Kruk ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของเอเจนซี่สื่อ Wavemaker แบ่งปันผลการศึกษาเกี่ยวกับความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวาของแบรนด์เกมในเนเธอร์แลนด์ ยกเว้น Staatsloterij และ Postcode Loterij แบรนด์เกมส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคส่วนใหญ่

น่าแปลกใจที่ผู้บริโภคชาวดัตช์ 52% และ 38% ตามลำดับ รู้จักแบรนด์ Unibet และ PokerStars แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตในเนเธอร์แลนด์ก็ตาม นอกจากนี้ ทั้งสองแบรนด์ยังถูกมองว่านำเสนอสิ่งใหม่ทั้งหมดและอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค แบรนด์เหล่านี้จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง:

เจอกันปีหน้า?

ในขณะที่ปีที่แล้วค่อนข้างเงียบสำหรับอุตสาหกรรมเกมของเนเธอร์แลนด์ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง รายละเอียดล่าสุดของ Remote Gaming Bill และกฎหมายรองที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการสรุปในเร็วๆ นี้ ทำให้กระบวนการทางการเมืองสามารถดำเนินต่อไปได้ในที่สุด

แม้กระทั่งตอนนี้ การปฏิรูปอื่น ๆ ก็อยู่ในวาระการประชุมแล้ว: การแปรรูปคาสิโนฮอลแลนด์ การปรับโครงสร้างเพิ่มเติมของระบบลอตเตอรีดัตช์ และสุดท้าย กรอบการกำกับดูแลใหม่สำหรับภาคส่วนห้องโถงอาร์เคด

ในขณะเดียวกัน การเล่นเกมในฮอลแลนด์ยังคงสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนอง สร้างเครือข่าย และรับทราบข้อมูล และแน่นอนว่าเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ

Primorsky Krai ซึ่งตั้งอยู่บนพรมแดนของรัสเซียกับจีนกำลังรอโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางการพนันเพื่อแข่งขันกับสถานะของมาเก๊าอย่างใจเย็น เป็นศูนย์กลางสำหรับทั้งนักพัฒนาและนักพนัน คาสิโนหลายแห่งถูกสร้างขึ้นหรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และภูมิภาคนี้หวังว่าจะดึงดูดนักพนันจากรัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดี Primorsky Krai จึงมีการเดินทางที่สะดวกกว่ามาเก๊า ซึ่งอยู่ห่างออกไปอย่างน้อยแปดชั่วโมงสำหรับผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือของจีนหรือรัสเซีย นักพนันที่เดินทางไป Primorsky Krai สามารถคาดหวังการเดินทางสองถึงสามชั่วโมงตั้งแต่นาทีที่พวกเขาขึ้นเครื่องบินจนกระทั่งรถลีมูซีนเฉพาะพาพวกเขาไปที่คาสิโน Primorsky Krai ตั้งอยู่ในPrimorye Integrated Entertainment Resort Zoneซึ่งเป็นหนึ่งในห้าภูมิภาคที่การพนันถูกกฎหมายในรัสเซีย

Tigre de Cristal

คาสิโนแห่งแรกในโซนนี้คือ Tigre de Cristal เปิดให้บริการในปลายปี 2558 โดยระยะที่หนึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะที่สองมีกำหนดเปิดในปี 2565 ปัจจุบันรีสอร์ทมีโรงแรม คาสิโน และสปา

อย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นปี 2561 Tigre de Cristal จะมีโรงแรมสองแห่ง ได้แก่ โรงแรมหรูระดับสี่ดาวหนึ่งแห่งและโรงแรมหรูระดับห้าดาวหนึ่งแห่งสำหรับผู้มีระดับ นอกจากนี้ คาสิโนจะมีเครื่องสล็อต 1,300 เครื่อง โต๊ะเกม 110 โต๊ะ และโต๊ะเกมวีไอพีมากกว่า 125 โต๊ะสำหรับโรลเลอร์สูง จะมีการเพิ่มห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ไนต์คลับ และพื้นที่สปาเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านเหรียญ

ในขณะที่ Tigre de Cristal เป็นคาสิโนแห่งแรกใน Primorsky Krai จะมีผู้เข้าร่วมมากถึงเจ็ดคน คาสิโนแห่งที่สองในพื้นที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและการสร้างขั้นต้น

CJSC Shambala

CJSC Shambala เพิ่งได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลรัสเซียให้เริ่มก่อสร้างด้วยเงินลงทุนเกือบ 150 ล้านดอลลาร์ในภูมิภาค Primorsky Krai รีสอร์ทแห่งใหม่คาดว่าจะมีพื้นที่เล่นเกมและความบันเทิงเกือบ 200,000 ตารางฟุต

มีแผนจะสร้างโรงแรมห้าดาวขนาด 270 ห้องสำหรับผู้เล่นระดับสูง รวมถึงชั้นเกมระดับไฮเอนด์ด้วยเครื่องสล็อตแมชชีน 500 เครื่องและโต๊ะเกม 50 โต๊ะที่มุ่งสู่นักพนันที่ร่ำรวย ที่น่าสนใจคือ บริษัทชัมบาลาเป็นเจ้าของรีสอร์ตและคาสิโนในคาบสมุทรไครเมีย จนกระทั่งปิดตัวลงหลังจากรัฐบาลรัสเซียเข้าครอบครองพื้นที่ในปี 2557

ในเวลานั้น คาสิโนแต่ละแห่งที่ดำเนินการในพื้นที่ได้รับเงิน 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการสูญเสีย และรัฐบาลรัสเซียสัญญาว่าจะพิจารณาให้ใบอนุญาตคาสิโนแก่พวกเขาในพื้นที่ใหม่หากมีให้ เป็นไปได้ว่าการให้ใบอนุญาตใน Primorsky Krai เป็นการปฏิบัติตามสัญญานั้น

Naga

NagaCorp ได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคและมีแผนที่จะสร้างคาสิโนของตนเอง ประการแรก บริษัทได้ลงนามในการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระหว่าง Primorye และเมือง Mudanjiang ทางตอนเหนือของจีน ซึ่งจะช่วยให้นักพนันสามารถเข้าถึงคาสิโนในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว

ทางรถไฟคาดว่าจะใช้ต้นทุนในการสร้างบริษัท 12,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้บริษัทกำลังวางแผนที่จะสร้างคาสิโนในพื้นที่ แม้ว่าแผนในเวลานี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะสร้างคาสิโนอีกครั้ง โดยมุ่งไปที่ลูกกลิ้งสูง ซึ่งจะแข่งขันกับคาสิโนอื่น ๆ ในพื้นที่ทั้งในขั้นตอนการดำเนินงานหรือการวางแผน บริษัทยังสร้างคาสิโนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาอีกด้วย เป้าหมายคือการได้รับหลักใหญ่ในเอเชีย

ด้วยคาสิโนหลายแห่งในพื้นที่ที่อยู่ในขั้นตอนการวางแผน เป็นที่ชัดเจนว่า Primorsky Krai พร้อมที่จะทำตลาดอย่างจริงจังในฐานะศูนย์กลางการพนันเพื่อแข่งขันกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของมาเก๊า

Play’n GO ผู้ให้บริการเกมที่ได้รับรางวัลได้นำเสนอข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมอีกรายการหนึ่งเข้าสู่ตลาดด้วย European Roulette Pro รุ่นล่าสุด

European Roulette Pro เป็นการอัปเดตของ European Roulette ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม มีคุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่จะอัปเดตเกมและนำเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ จากมุมมองทางเทคนิค เกมได้รับการอัปเดตจาก Flash เป็น HTML5 ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับสื่อบนเว็บในปัจจุบัน นอกจากนี้กราฟิกและเสียงยังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ประสบการณ์โดยรวมมีความร่วมสมัยมากขึ้น แต่คุณลักษณะใหม่ที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างแท้จริง

ความสามารถในการโหลดการเดิมพันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเองพร้อมข้อมูลสถิติมากมาย ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์สีดำ/สีแดงไปจนถึงหมายเลขที่ออกมากที่สุด มีอะไรมากมายในเกมที่จะทำให้แฟนๆ รูเล็ตมีความสุข

European Roulette Pro ยังมีให้เล่นบนมือถือ ซึ่งเป็นคุณสมบัติยอดนิยมของต้นฉบับปี 2012 ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นสามารถดื่มด่ำได้ทุกที่ทุกเวลา

Johan Törnqvist ซีอีโอของ Play’n GO เชื่อว่าสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นไปที่แง่มุมใหม่ๆ ของเกมเท่านั้น:

“เราภูมิใจที่ได้นำเสนอเกมใหม่และน่าตื่นเต้นสู่โลก แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืม ‘คลาสสิก’ รูเล็ตเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้ผู้ชมของเราสามารถเล่นต่อไปได้และรับประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ที่ยอดเยี่ยมทั้งหมด ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน”

Play’n GO เป็นผู้จัดหาเนื้อหาเกมคุณภาพสูงที่ได้รับรางวัลให้กับแบรนด์คาสิโนชั้นนำของโลกหลายแห่ง โซลูชันหลายช่องทางของแท้ของพวกเขาสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของพันธมิตรออนไลน์และบนบกแต่ละราย โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดเฉพาะของตลาด เกมของพวกเขาได้รับการพัฒนาใน HTML5 เพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นบนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการทั้งหมด พวกเขาได้รับการเสริมด้วยเครื่องมือการจัดการ back-office ที่เหนือกว่าซึ่งให้ความสามารถในการรายงานและการตลาดที่กว้างขวาง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสูงสุด ผลงานที่กว้างขวางของซัพพลายเออร์เพิ่งได้รับการยอมรับจากรางวัลผู้ให้บริการสล็อต EGR