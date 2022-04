Holiday Palace สมัคร Holiday Palace เว็บ Holiday Palace ฮอลิเดย์พาเลซ ฮอลิเดย์พาเลซ ปอยเปต Holiday Palace มือถือ Holiday Palace Casino Holiday Palace Online ทดลองเล่น Holiday Palace

การอภิปรายการเดิมพันกีฬาในแคลิฟอร์เนียไม่ลดลงเมื่อใกล้ถึงกำหนดยื่นคำร้อง

โพสต์เมื่อ: 20 เมษายน 2022, 11:51น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 21 เมษายน 2022, 12:44น.

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

การต่อสู้เพื่อควบคุมการพนันกีฬาในแคลิฟอร์เนียกำลังร้อนแรง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา องค์กรจำนวนหนึ่งได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนหรือคัดค้านโครงการริเริ่มต่างๆ ที่เสนอในรัฐทองคำ

สะพานโกลเดนเกต

ภาพเหมือนของสะพานโกลเดนเกต สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในแคลิฟอร์เนียในซานฟรานซิสโก ความพยายามในการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมถึงการที่ผู้คนสามารถเดิมพันโดยใช้อุปกรณ์มือถือได้ทุกที่ในรัฐ รวมถึงสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม เช่น สะพานโกลเดนเกต (ภาพ: Blake Everett/goodfreephotos.com)

การวิจารณ์แบบลูกผสมเกิดขึ้นเมื่อเส้นตายได้ผ่านไปแล้วสำหรับกลุ่มหนึ่งที่ต้องการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ อีกสองกลุ่มยังคงทำงานเพื่อลงคะแนนเสียง ในขณะที่กลุ่มหนึ่งได้เกินจำนวนลายเซ็นที่จำเป็นในการได้รับก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปลายปีนี้

ด้วยจำนวนประชากรมากกว่า 39.5 ล้านคน แคลิฟอร์เนียจึงเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในตลาดการพนันกีฬาของสหรัฐฯ นั่นเป็นขนาดประมาณสองเท่าของขนาดตลาดของนิวยอร์ก ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในฐานะรัฐการเดิมพันกีฬาชั้นนำเมื่อการเดิมพันบนมือถือเริ่มถ่ายทอดสดที่นั่นเมื่อสามเดือนก่อน

เนื่องจากเงินเดิมพันเหล่านั้น กลุ่มต่างๆ ได้ให้คำมั่นว่าจะใช้เงินหลายล้านเพื่อโปรโมตข้อเสนอของพวกเขา เนื่องจากมีโอกาสดีที่มาตรการที่เสนออย่างน้อยสองมาตรการทำให้การลงคะแนนเสียง การอภิปรายเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาสามารถแข่งขันกับการรณรงค์ทางการเมืองที่ดุเดือดที่สุดในช่วงหกเดือนข้างหน้า

การวัดเป้าหมายเผ่าสนับสนุนโดยหนังสือกีฬา

สำหรับตอนนี้ โฟกัสน่าจะอยู่ที่สองมาตรการ ประการแรกคือ “พระราชบัญญัติการเดิมพันกีฬาชนเผ่า” ซึ่งจะอนุญาตให้คาสิโนชนเผ่าของแคลิฟอร์เนียและสนามแข่งม้าพันธุ์ดีสี่แห่งเพื่อเสนอหนังสือกีฬาที่สถานประกอบการของพวกเขา ผู้เสนอมาตรการดังกล่าวได้ยื่นคำร้องเมื่อปีที่แล้ว พวกเขาหวังว่าจะได้รับคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในปี 2020 แต่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้ความพยายามรวบรวมลายเซ็นของพวกเขาล่าช้า

อีกประการหนึ่งคือ “ชาวแคลิฟอร์เนียเพื่อการแก้ปัญหาคนเร่ร่อนและสุขภาพจิต” ที่จะช่วยให้บริษัทเกมรายใหญ่สามารถเสนอการเดิมพันกีฬาออนไลน์ได้ทั่วทั้งรัฐ โดยภาษีของรัฐจะนำไปยังโปรแกรมการระดมทุนสำหรับความต้องการทางสังคมที่สำคัญเหล่านั้น ผู้ให้ทุนสนับสนุนแคมเปญ 100 ล้านดอลลาร์ที่อยู่เบื้องหลังมาตรการดังกล่าว ได้แก่ BetMGM, DraftKings และ FanDuel

นอกจากนี้ยังจะให้การเข้าถึงผู้ประกอบการเกมชนเผ่าและจัดหาเงินทุนสำหรับประเทศชนเผ่า อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ ชาติชนเผ่าอธิปไตยของแคลิฟอร์เนียได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้

เมื่อวันอังคาร โพลที่จัดทำขึ้นสำหรับ “กลุ่มพันธมิตรเพื่อการเล่นเกมที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ” คณะกรรมการการเมืองซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากชนเผ่าสำคัญในแคลิฟอร์เนีย 3 เผ่า แสดงให้เห็นว่ามาตรการการเดิมพันกีฬาออนไลน์สูญเสียการสนับสนุนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

ในเดือนพฤศจิกายน ผลสำรวจพบว่า 42% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียสนับสนุนมาตรการนี้ เทียบกับ 48% ที่คัดค้าน ในเดือนนี้ การสำรวจเดียวกันพบช่องว่างที่กว้างขึ้น โดย 36% และ 53% ต่อต้าน

วันก่อนหน้านั้น กลุ่มพันธมิตรได้ออกความคิดเห็นจากหลายกลุ่มที่สนับสนุนความพยายามเล่นเกมของชนเผ่าและคัดค้านการริเริ่มบนมือถือ ซึ่งรวมถึง “โครงการสนับสนุนภาคตะวันตก” ซึ่งเป็นกลุ่มต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนและคนเร่ร่อน

ตามที่เราเรียนรู้อย่างชัดเจนจากสลากกินแบ่งรัฐและโรงเรียนรัฐบาลของเรา มันเป็นเพียงนโยบายสาธารณะที่ไม่ดีในการพยายามให้ทุนแก่คนเร่ร่อนและโครงการด้านสุขภาพจิตด้วยคำมั่นสัญญาถึงผลกำไรเพียงเล็กน้อยของบริษัทการพนันออนไลน์” Paul Boden กล่าว โครงการสนับสนุนของ กรรมการบริหาร. “ชาวแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีบ้านต้องการความช่วยเหลือ แต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เราเคยได้ยินคำสัญญาที่ว่างเปล่าเหล่านี้มาก่อน”

รัฐบาลยังได้ประกาศการเริ่มต้นแคมเปญโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายมาตรการการเดิมพันกีฬาออนไลน์

ห้องคาร์ดรูมในแคลิฟอร์เนียเคลื่อนไหวต่อต้านมาตรการชนเผ่า

ในขณะที่ผู้นำเผ่าได้ตั้งเป้าหมายการเรียกเก็บเงินการพนันกีฬาออนไลน์ แต่ก็มีฝ่ายค้านที่ต่อต้านมาตรการของชนเผ่าด้วย และขณะนี้กำลังถูกนำโดยห้องการ์ดบางแห่งในรัฐ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นได้เข้าร่วม “ผู้เสียภาษีต่อต้านการผูกขาดผลประโยชน์พิเศษ” ซึ่งเป็นคณะกรรมการทางการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากห้องการ์ดสามห้องเป็นส่วนใหญ่ เพื่อต่อต้านความคิดริเริ่มของชนเผ่า ในบรรดาผู้ที่ต่อต้านมาตรการของชนเผ่าคือเฟรสโนนายกเทศมนตรีเจอร์รีไดเยอร์

เหตุผลส่วนหนึ่งที่ห้อง Cardroom ซึ่งได้รับอนุญาตในเชิงพาณิชย์ในแคลิฟอร์เนีย และผู้นำเมืองไม่เห็นด้วยกับมาตรการการเล่นเกมของชนเผ่าคือความกังวลของพวกเขาในเรื่องข้อกำหนด กฎดังกล่าวอาจอนุญาตให้ชนเผ่าต่างๆ หรือประเทศอื่นๆ นำห้อง Cardroom ขึ้นศาลในข้อหาละเมิดกฎหมายของรัฐ ห้องบัตรและเมืองซึ่งได้รับรายได้จากภาษีจากห้องบัตร เกรงว่ามาตรการส่วนหนึ่งอาจทำให้ห้องบัตรต้องปิดตัวลง

ห้องการ์ดสองห้องได้ยื่นฟ้องในศาลลอสแองเจลีสเคาน์ตี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้มาตรการของชนเผ่าในการลงคะแนนเสียง พวกเขาโต้แย้งว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องเดียวสำหรับการริเริ่ม

Cardroom และผู้สนับสนุนของพวกเขาได้พยายามที่จะนำความคิดริเริ่มการเดิมพันกีฬามาสู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของรัฐมนตรีต่างประเทศแคลิฟอร์เนีย ผู้เสนอจะต้องส่งลายเซ็นภายในวันจันทร์ หกเดือนหลังจากที่รัฐได้รับการอนุมัติให้เริ่มส่งคำร้องหมุนเวียน มาตรการการเดิมพันกีฬาทั้งหมด เนื่องจากพวกเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐ จะต้องมีลายเซ็นที่ผ่านการตรวจสอบ 997,139 ลายเซ็นจากผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียน

สำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐยังระบุด้วยว่ามาตรการห้องรับรองยังไม่ผ่านการตรวจสอบลายเซ็น 25% ดูเหมือนว่าจะบ่งชี้ว่ามีโอกาสนานก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปีนี้

หมดเวลาสำหรับลายเซ็น

ตามหนังสือแนะนำที่เสนอโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ วันอังคารหน้าคือเส้นตายที่เสนอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งลายเซ็นของตนไปยังเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของเทศมณฑลเพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่ผู้เสนอจะยื่นคำร้องหลังจากวันนั้นและยังคงได้รับการยืนยันมาตรการสำหรับการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนภายในวันที่ตัดยอดวันที่ 30 มิถุนายน

การวัดผลกีฬามือถือถึงเกณฑ์ 25%

อีกมาตรการหนึ่งที่บรรลุถึงเกณฑ์ 25% คือความพยายามครั้งที่สองที่นำโดยชนเผ่าซึ่งจะทำให้การพนันกีฬาบนมือถือถูกกฎหมาย ที่จะช่วยให้กลุ่มเกมชนเผ่าสามารถควบคุมได้โดยเฉพาะ

Las Vegas Sands ลงทุนในความซื่อสัตย์สุจริตของสหรัฐฯ

โพสต์เมื่อ: 20 เมษายน 2022, 08:22น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 20 เมษายน 2022, 01:31น.

ความเชี่ยวชาญ: การเงินธุรกิจ เกมการ ควบ รวม กิจการ

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) เข้าถือหุ้นใน US Integrity — ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุพฤติกรรมการเดิมพันที่ไร้ยางอาย รวมถึงการตัดสินการแข่งขันและรูปแบบอื่นๆ ของการจัดการเกม

ความซื่อสัตย์ของสหรัฐฯ

Matthew Hold. CEO ด้านความซื่อสัตย์ของสหรัฐฯ เห็นได้จากรูปภาพที่อัปเดตด้านบน บริษัทได้รับเงินลงทุนจาก Las Vegas Sands (ภาพ: PR Web)

เงื่อนไขทางการเงินของการลงทุนไม่ได้รับการเปิดเผย US Integrity ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสยังนับรวม SeventySix Capital และ New York Angels ในหมู่นักลงทุนด้วย

การลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Sands จะช่วยให้เราขยายขีดความสามารถและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อนำความโปร่งใสและความสบายใจมาสู่รายชื่อลูกค้าที่กำลังเติบโตของเรา” Matthew Holt ซีอีโอกล่าวในแถลงการณ์

ลูกค้าด้านความซื่อสัตย์ของสหรัฐฯ ได้แก่ การประชุมระดับวิทยาลัยและแต่ละทีม ลีกอาชีพ และผู้ดำเนินการหนังสือกีฬา ชื่อเฉพาะในบัญชีรายชื่อลูกค้าของบริษัท ได้แก่Monarch Casino Black Hawk , William Hill, NBA, Big12, PAC12 และ SEC เป็นต้น

ออกเดินทางจากการลงทุน Sands ตามปกติ

LVS มีความหมายเหมือนกันกับคาสิโนบนบกในมาเก๊าและสิงคโปร์ และเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดรีสอร์ทแบบบูรณาการการประชุม สิ่งจูงใจ การประชุมและนิทรรศการ (MICE)

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเติบโตครั้งแรกในการเล่นเกมออนไลน์และการพนันกีฬา Sheldon Adelson ผู้ล่วงลับดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sands จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2021 และเขาไม่เห็นด้วยกับ iGaming

ในขณะที่บริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคาสิโนออนไลน์ในปัจจุบัน มันสร้างแขนการลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่การระบุโอกาสทางดิจิทัลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทในลาสเวกัสตั้งเป้าที่จะเป็น “นักลงทุนเชิงกลยุทธ์” ในเกมดิจิทัลในด้านธุรกิจกับธุรกิจของอุตสาหกรรม

การลงทุนในความซื่อสัตย์สุจริตของสหรัฐฯ เกิดขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของแซนด์สในการเล่นเกมดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน LVS กล่าวเมื่อเดือนมีนาคมว่าเข้าถือหุ้นใน Fortis ผู้ผลิตวิดีโอเกม

การป้องกันการจับคู่เป็นโอกาสที่ร่ำรวย

นักพนันที่ฉลาดรู้ดีว่าพวกเขาจะไม่ชนะการเดิมพันกีฬาทั้งหมด แต่พวกเขาต้องการรู้ว่าพวกเขาอยู่ในสนามแข่งขัน ทำให้ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง น่าเสียดายที่ การประคองตัว แมตช์นั้นทำให้หัวเสียในบางโอกาส และบริษัทเกมต่างก็มีแรงจูงใจที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น

สำหรับความซื่อสัตย์ของสหรัฐฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนจาก Las Vegas Sands เพื่อพัฒนาสแต็กเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเกม ลีก และทีมที่ต้องการกำจัดการบิดเบือนเกมต่อไป

“แพลตฟอร์มได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุการเดิมพันที่อาจมีปัญหาได้ใกล้เคียงกับเวลาจริงเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของกีฬาทั่วโลก US Integrity จะมอบแพลตฟอร์มรุ่นต่อไปให้กับทีม ลีก เจ้ามือรับแทง และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้เกิดการแทรกแซงเชิงรุก” บริษัทระบุ

ลูกค้าด้านความซื่อสัตย์สุจริตอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Amelco, Betfred, Colorado University, Virginia Tech และ West Coast Conference (WCC)ฝ่ายนิติบัญญัติของยูกันดาผลักดันให้แบนการพนันกีฬาในเวลากลางวัน

โพสต์เมื่อ: 20 เมษายน 2022, 05:51น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 20 เมษายน 2022, 01:55น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมใน เอเชียแปซิฟิก , ธุรกิจเกม , เกม ระดับ โลก

ผู้ร่างกฎหมายบางคนในประเทศแอฟริกาของยูกันดาคิดว่าหนังสือกีฬาควรเป็นการดำเนินการนอกเวลา หากขึ้นอยู่กับพวกเขา การเดิมพันกีฬาจะเกิดขึ้นหลังเวลา 17.00 น. และสิ้นสุดในเวลาประมาณตี 2 ของเช้าวันรุ่งขึ้น

การพนันกีฬายูกันดา

นักพนันเข้าแถวเพื่อวางเดิมพันที่เจ้ามือรับแทงกีฬาในยูกันดา ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศต้องการให้การปฏิบัตินี้สิ้นสุดลงและเสนอให้จำกัดชั่วโมงการเดิมพันกีฬา (ภาพ: Global Press Journal )

สื่อยูกันดาMonitorรายงานว่าสมาชิกคณะกรรมการคนหนึ่ง Enos Asiimwe ได้เสนอแนะการจำกัดเวลาให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลลอตเตอรีและการเล่นเกม (LGRB) ในสัปดาห์นี้

Asiimwe แนะนำว่า LGRB ใช้การเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมเพื่อให้หนังสือกีฬาทำงานหลังเวลา 17.00 น. เพื่อ “ทำให้เยาวชนมีประสิทธิผลมากขึ้น” และเนื่องจากบางคนมีส่วนร่วมในการเดิมพันกีฬา “เร็วถึง 10.00 น.”

แน่นอนว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากนักพนันตั้งเป้าไปที่กิจกรรมทั่วโลกในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน

ผู้ร่างกฎหมายคนหนึ่ง Jane Pacutho ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องอื่นในแผน Pacutho ยืนยันว่าการจำกัดชั่วโมงไม่ได้จำกัดดอกเบี้ย – มันแค่กลั่นกรองออกมาเท่านั้น ดังนั้นนักพนันจะใช้เวลาช่วงเย็นของพวกเขาโดยมุ่งเน้นไปที่การเดิมพันกีฬาและไม่ใช่ที่ครอบครัวของพวกเขา

ทางออกที่เหลือเชื่อ

ยูกันดาเร็วกว่านิวยอร์กเจ็ดชั่วโมงและช้ากว่าออสเตรเลียเจ็ดชั่วโมง หาก LGRB จำกัดเวลาทำการสำหรับหนังสือกีฬา ความพยายามที่จะเดิมพันในเกมต่างประเทศบางเกมจะไม่สมจริง นักพนันสามารถวางเดิมพันล่วงหน้าได้ดี แต่การเปลี่ยนไลน์จะส่งผลต่ออัตราต่อรองและการจ่ายเงิน

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบังคับใช้ LGRB อธิบายว่า 60% ของกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมดเกิดขึ้นทางออนไลน์ การพยายามจำกัดเวลาที่เจ้ามือรับพนันสามารถรับเดิมพันได้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และไม่อาจเอาชนะได้

นี่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะปฏิเสธแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิง เรื่องของการปิดหน้าต่างชั่วโมงการเดิมพันกีฬาเกิดขึ้นเมื่อ LGRB นำเสนอแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการการเงิน

ในแผนดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลขอเงินเพิ่มอีก 567,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเข้าร่วมระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับอุตสาหกรรมการพนันอย่างถูกกฎหมาย เดนิส งาบิราโน ซีอีโอของ LGRB ไม่ได้ระบุประเภทของระบบ แต่ยืนยันว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน

Ngabirano กล่าวเสริมในระหว่างการประชุมกับคณะกรรมการว่าเวลาทำการเป็น “ปัญหาหนึ่ง” ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังกล่าวถึง เขาระบุว่าคณะกรรมาธิการกำลังทำงานเกี่ยวกับกฎใหม่ซึ่งหวังว่าจะสามารถทำความสะอาดอุตสาหกรรมเกมโดยรวมได้ LGRB ยังต้องการเพิ่มกฎระเบียบในขณะที่ทำงานเพื่อลดอิทธิพลของกลุ่มที่ผิดกฎหมาย

ยูกันดาเห็นการเพิ่มขึ้นในการเดิมพันกีฬา

ไม่นานมานี้เองที่ยูกันดากำลังจะแบนการพนันกีฬาและการเล่นเกมออนไลน์ แผนดังกล่าวล้มเหลวหลังจากมีชัยเหนือกว่า โดยตระหนักว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะห้ามกิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์

ประเทศยังพยายามที่จะเก็บภาษี 35% จากรายรับของผู้ประกอบการเกมในปี 2560 ซึ่งก็ไม่ได้หยุดเช่นกัน เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในอุตสาหกรรม ฝ่ายนิติบัญญัติบังคับให้ลดลงเหลือ 15%

อัตราภาษีนั้นง่ายต่อการกลืนและมีกิจกรรมการเดิมพันกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา นี่คือเหตุผลที่ผู้ให้บริการระดับโลกเช่น 888 Holdings แสดงความสนใจในแอฟริกาMaximBet เซ็นสัญญากับ Charlie Blackmon ของ Colorado Rockies คนแรกใน MLB เพื่อรับรองหนังสือกีฬา

โพสต์เมื่อ: 20 เมษายน 2022, 05:01น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20 เมษายน 2022, 02:41น.

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

ชาร์ลี แบล็คมอน ผู้เล่นนอกสนามของโคโลราโด ร็อกกี้ กลายเป็นผู้เล่นในเมเจอร์ลีกเบสบอลอย่างเป็นทางการคนแรกที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับหนังสือกีฬาที่ได้รับอนุญาต MaximBet ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถึงข้อตกลงกับ All-Star สี่สมัย

ชาร์ลี แบล็คมอน ผู้เล่นนอกสนามของทีมโคโลราโด ร็อคกี้ส์ เป็นนักเบสบอลในเมเจอร์ลีกเบสบอลคนแรกที่เซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับหนังสือกีฬา ในวันพุธ MaximBet ประกาศว่าได้ลงนามใน All-Star สี่ครั้งในข้อตกลงที่รวมถึงการเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดและเข้าร่วมกิจกรรมแฟนพิเศษ (ภาพ: อีเอสพีเอ็น )

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากลีกและสมาคมผู้เล่น MLB ได้สรุปข้อตกลงการเจรจาต่อรองฉบับใหม่ ในบรรดาบทบัญญัติที่รวมอยู่ในข้อตกลงห้าปีนั้นอนุญาตให้ผู้เล่นเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการตลาดกับผู้ให้บริการเดิมพันกีฬา

แบล็คมอนกลายเป็นนักกีฬาคนที่สองจากหนึ่งในลีกกีฬา “บิ๊กโฟร์” ในอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำหรับหนังสือกีฬา ไม่กี่วันก่อนที่ MLB CBA จะสรุปผล BetMGM ได้ประกาศความร่วมมือกับศูนย์ Edmonton Oilers wunderkind Connor McDavidซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำใน NHL

ในแถลงการณ์ Daniel Graetzer CEO ของ MaximBet อธิบายสิ่งที่ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬาเห็นใน Blackmon อายุ 35 ปีโปร 12 ปีที่จะทำให้เขาเป็นหุ้นส่วนทางการตลาด เงื่อนไขของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ Blackmon จะเข้าร่วมในแคมเปญการตลาด งานแฟน ๆ โปรโมชั่น และโพสต์บนโซเชียลมีเดียในอนาคต

ปัจจุบันโคโลราโดเป็นรัฐเดียวที่ MaximBet ดำเนินการ

MaximBet กล่าวว่าได้มอบหมายให้ศิลปิน SolesbySir ปรับแต่งหลายรายการสำหรับ Blackmon เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งรวมถึงถุงมือ สตั๊ด และหมวกเบสบอล Rockies Blackmon ชาวประมงตัวยงก็กำลังได้รับอุปกรณ์ตกปลาที่ปรับแต่งได้ด้วยเช่นกัน MaximBet จะมอบของขวัญ SolesbySir แบบกำหนดเองให้กับลูกค้าใหม่จนถึงสิ้นเดือนเมษายน

บิ๊กฮิตชาร์ลี แบล็คมอน

ถ้าคุณไม่ใช่แฟนเบสบอล คุณคงไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับแบล็กมอน

ชื่อเล่น “Chuck Nazty” ซึ่งทำหน้าที่เป็น Twitter และ Instagram ของเขาเป็นสองเท่า Blackmon มีบุคลิกที่เล่นโวหารซึ่งทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของแฟน ๆ ที่ Coors Field ด้วยเคราที่ดกดำอันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขา Blackmon มักจะโพสต์ภาพเกี่ยวกับการผจญภัยกลางแจ้งของเขาในขณะที่เขาโพสต์ภาพเกี่ยวกับเบสบอล

เป็นเวลาสี่ปีในช่วงปลายทศวรรษ 2010 แบล็คมอนเป็นหนึ่งในนักเบสบอลที่เก่งที่สุด จากปี 2016 ถึงปี 2019 เขาตี .315 ด้วยโฮมรัน 127 ครั้งและอีก 342 รอบ ในระหว่างช่วงนั้น เขาได้ปรากฏตัวในเกม All-Star สามเกมและชนะ Silver Sluggers สองรายการของเขา ซึ่งเข้าถึงผู้เล่นที่เก่งที่สุดในเกม ในตำแหน่งของตน

ในปีพ.ศ. 2560 เขาเป็นผู้นำด้วยคะแนนเฉลี่ย. นอกจากนี้เขายังมีอาชีพสูงถึง 37 เมอร์สและ 104 RBI ในฤดูกาลนั้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตได้ลดน้อยลงไปบ้าง แต่ Blackmon ยังคงมีเสียงปรบมืออยู่บ้างในค้างคาวของเขา เขาตีบ้านแรกของฤดูกาลในเกมวันจันทร์กับฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์

MaximBet ส่งเสริมแบรนด์ไลฟ์สไตล์MaximBetเป็นเจ้าของโดย Carousel Group ซึ่งเป็นพันธมิตรกับนิตยสาร Maxim ในหนังสือกีฬา เช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์ MaximBet ถือว่าตัวเองเป็น “แบรนด์ไลฟ์สไตล์” และพยายามนำเสนอประสบการณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้ลูกค้าเข้าถึงนักกีฬา คนดัง และผู้มีอิทธิพลอื่นๆ ได้จริงและเสมือนจริง

เมื่อฉันเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MaximBet ฉันรู้ว่านี่เป็นแบรนด์ที่ใช่สำหรับฉันอย่างแน่นอน” Blackmon กล่าวในแถลงการณ์ “MaximBet ผูกพันกับชุมชนโคโลราโดในท้องถิ่นจริงๆ และฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้สนุกกับ MaximBet และเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยประสบการณ์ ‘เงินซื้อไม่ได้’ ที่น่าทึ่งตลอดทั้งฤดูกาล”

แม้ว่าลีกกีฬายอมรับการเดิมพันอย่างเต็มใจในสภาพแวดล้อมการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย บางคนอาจคิดว่านักกีฬามืออาชีพที่กระตือรือร้นรับรองหนังสือกีฬาว่าก้าวไปไกลเกินไป แม้ว่าลีกอย่าง MLB และ NHL จะให้พรก็ตาม

นั่นอาจเป็นจริงโดยเฉพาะในกีฬาเบสบอลซึ่งเป็นกีฬาที่แฟน ๆ โดยเฉลี่ยมีสีเทามากกว่าเล็กน้อย มีแนวโน้มว่าแฟนเบสบอลมากกว่าสองสามคนจะตอบสนองต่อข้อตกลงของ Blackmon กับ MaximBet โดยถามอีกครั้งว่าเมื่อใดที่ Pete Rose จะได้รับการคืนสถานะ

พูดง่ายๆ ว่าไม่ใช่ผู้ชมที่ MaximBet กำลังไล่ตามด้วยการเซ็นสัญญากับ Blackmon หรือโปรโมตกิจกรรมเช่น MaxQuerade Party ในเดนเวอร์ในช่วงเทศกาลฮัลโลวีน

ในขณะที่ MaximBet อยู่ในโคโลราโดเท่านั้น สำหรับตอนนี้ ความเป็นผู้นำของหนังสือกีฬามีแผนที่จะขยาย อินดีแอนาและไอโอวามีแนวโน้มที่จะเปิดตัวก่อน แต่ผู้ให้บริการยังมีข้อตกลงการเข้าถึงตลาดในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โอไฮโอ และเพนซิลเวเนีย MaximBet ยังจับตามองที่จะเข้าสู่ตลาดออนแทรีโอที่เพิ่งเปิดตัวในแคนาดาKentucky Derby Update: Epicenter,Taiba Top Picks ในอีกสองสัปดาห์โพสต์เมื่อ: 19 เมษายน 2022, 08:24น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 19 เมษายน 2022, 11:08น.

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

ด้วยการแข่ง Tawny Port สู่ชัยชนะในวันเสาร์ที่ Lexington Stakes ที่ Keeneland ตอนนี้ชุดเตรียมการ Road to the Kentucky Derby ก็เสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้ Run for the Roses อยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามสัปดาห์

เล็กซิงตันสเตคส์

Tawny Port แข่งกับลวดในขณะที่เขาจับ Lexington Stakes Saturday ที่ Keeneland ใน Lexington รัฐ Ky ซึ่งทำหน้าที่เป็นการเตรียมการครั้งสุดท้ายของ Kentucky Derby และผู้แข่งขันได้เริ่มเดินทางไปยัง Churchill Downs สำหรับการแข่งขันในวันที่ 7 พฤษภาคมใน Louisville (ภาพ: คีนแลนด์)

แม้ว่าเราจะยังไม่รู้สนามจริง แต่ภาพนั้นชัดเจนกว่าว่าม้าอายุ 3 ขวบตัวไหน และจะไม่ไปอยู่ที่เชอร์ชิลล์ดาวน์ในวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม เจ้าของและผู้ฝึกสอนม้าใน 20 อันดับแรกของอันดับคะแนนอาจเลือกในอีกสองสามสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อดึงม้าของพวกเขาออกจากการพิจารณา ซึ่งจะเปิดให้ม้าตัวต่อไปในอันดับ

ปัจจุบัน Circa Sports เสนออัตราต่อรองสำหรับม้าเพียง 23 ตัว พนันกีฬาในลาสเวกัสเสนอการเดิมพันล่วงหน้าแบบอัตราต่อรองคงที่ที่ Kentucky Derby อัตราต่อรองในการแข่งขันที่จะโพสต์ที่Churchill Downsและมีให้บริการที่สนามแข่ง ร้านพนันนอกสนาม และแอพเดิมพันการฝากเงินออนไลน์ขั้นสูงจะเป็น pari-mutuel

ยกเว้นสิ่งที่ไม่คาดฝัน ม้าตัวโปรดหลังจากตำแหน่งโพสต์ถูกดึงออกมาในอีกสองสัปดาห์ต่อจากนี้น่าจะเป็นม้าตัวหนึ่งที่พักผ่อนมากที่สุดในการแข่งขัน Epicenter ชนะสี่ในห้าเผ่าพันธุ์สุดท้ายของเขาและจบที่สองในการแข่งขันอื่น

การแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขาเกิดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม เมื่อเขาชนะลุยเซียนาดาร์บี้ในรูปแบบสถิติ Epicenter เสร็จสิ้นการแข่งขันระยะทาง 1-1/16 ไมล์ใน 1:54.38 ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วที่สุดในระยะทางที่บันทึกที่ Fair Ground Race Track ในนิวออร์ลีนส์

Epicenter อยู่ในการฝึกอบรม Louisville สำหรับดาร์บี้แล้ว เขาวิ่งห้าเฟอลองในเวลา 01:00 น. ในวันอาทิตย์

“เราแค่พยายามสร้างบล็อคและพื้นที่สำหรับเขาในการจัดการไมล์หนึ่งในสี่ของดาร์บี้ที่นี่”สตีฟ แอสมุสเซน ผู้ฝึกสอนกล่าว “ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วว่าเขามาทำอะไรที่นี่และรักเชอร์ชิลล์ดาวน์อย่างไร”

Epicenter เป็นรายการโปรดในปัจจุบันบนกระดานของ Circa ที่ +490

Taiba โผล่ออกมาเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง

เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากคือไทบะ เมื่อ 10 วันก่อน เขาลงแข่ง Santa Anita Derby ในการแข่งขันรอบที่สองในอาชีพของเขา เขาแซงม้าที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง Forbidden Kingdom และ Messier เพื่อคว้าแชมป์ Kentucky Derby อันทรงเกียรติด้วยความยาว 2-1/4

การแสดงของ Taiba ทำให้ผู้จัดรายการ Mike Smith พูด “ท้องฟ้ามีขีด จำกัด” สำหรับลูกหลานของ Gun Runner หากเขาชนะการแข่งขัน Kentucky Derby ในสองสัปดาห์ Taiba จะเป็นม้าตัวแรกในรอบ 139 ปีที่จะชนะการแข่งขันในการเริ่มต้นอาชีพที่สามของเขา

Tabia นั้นเป็นเจ้าของโดย Zedan Stables ซึ่งเป็นเจ้าของ Medina Spirit ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นม้าที่เข้าเส้นชัยในดาร์บีของปีที่แล้ว แต่จะถูกตัดสิทธิ์หลังจากการทดสอบสารเสพติดที่ล้มเหลว Baffert และ Zedan Stables ผู้ซึ่งสูญเสียเงินรางวัลเกือบ 1.9 ล้านเหรียญจากดาร์บี้ได้ยื่นอุทธรณ์คดีนี้

Medina Spirit เสียชีวิตในเดือนธันวาคมหลังจากออกกำลังกาย

Medina Spirit DQ ยังนำไปสู่สจ๊วตของ Kentucky Horse Racing Commission ที่ออกคำสั่งระงับ 90 วันสำหรับผู้ฝึกสอน Bob Baffert เมื่อวันจันทร์ ศาลอุทธรณ์ของรัฐเคนตักกี้ปฏิเสธไม่ให้พักในคดีของ Baffert และ Zedan Stables ซึ่งจะต้องริบเงินรางวัลเกือบ 1.9 ล้านดอลลาร์หากการอุทธรณ์ล้มเหลว

เนื่องจากค่าคอมมิชชันการแข่งรถของรัฐบังคับใช้การแลกเปลี่ยน การกันกระเทือนของ Baffert ทำให้เขาไม่สามารถลงแข่งม้าในทุกการแข่งขันได้จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้วเชอร์ชิลล์ดาวน์สได้ออกคำสั่งห้ามสองปีสำหรับผู้ฝึกสอน Hall of Fame ซึ่ง Baffert พยายามที่จะพลิกคว่ำในศาลรัฐบาลกลาง

Taiba เป็นม้าที่ได้รับการฝึกฝนโดย Baffert และชนะการแข่งขันอาชีพครั้งแรกของเขาภายใต้ Baffert เมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เด็กหนุ่มจำเป็นต้องย้ายออกจากโรงนาของ Baffert เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับ Kentucky Derby เนื่องจากไม่มีม้าตัวใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับคะแนนที่มีคุณสมบัติ

แม้ว่า Taiba จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นม้าที่เก่งมาก แต่เขาก็ไม่ได้รับการพิจารณามากนักสำหรับ Kentucky Derby เนื่องจากประวัติการแข่งรถเบา ๆ ของเขา ประมาณการไม่ได้ระบุชื่อ Taiba จนกว่า Zedan Stables จะย้ายเขาไปหา Tim Yakteen ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วย Baffert และอัตราต่อรองเริ่มต้นคือ +6500

ตอนนี้ เขาเป็นตัวเลือกที่สามที่ +685 รองจาก Epicenter และ Messier (+575) ซึ่งเป็นอดีตเด็กหนุ่ม Baffert Yakteen อีกคนที่ฝึกหัด

Tawny Port อาจได้รับโอกาสของเขา

Tawny Port มีแนวโน้มว่าจะได้คะแนน 40 คะแนนก่อนจะชนะในวันเสาร์ แต่ผู้ฝึกสอนแบรด ค็อกซ์ กล่าวว่ามีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับความสามารถของเขาในการวิ่งบนเส้นทางลูกรัง เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ลูกหลานของ Pioneer of the Nile ได้อันดับที่สองในการเดิมพัน Jeff Ruby Steaks ที่ Turfway Park การแข่งขันนั้นทำให้เขาได้ 40 คะแนน แต่เป็นการแข่งบนพื้นผิวสังเคราะห์ ดาร์บี้แข่งกันบนดิน

หลังจากสับไปอยู่ในอันดับที่แปดและเกือบสี่ความยาวกลับมาที่เครื่องหมายครึ่งไมล์ ผู้จัดรายการ Florent Geroux ก็พบเลนด้านนอกเพื่อเคลื่อนไหว เมื่อไปถึงจุดสูงสุด Tawny Port ก็พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับสาม เขาเป็นผู้นำเมื่อพวกเขาไปถึงเสาไมล์และเอาชนะพลตรีด้วยระยะเวลาในการแข่งขัน 1-1/16 ไมล์

เนื่องจากสนามแข่งอื่นของ Tawny Port เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนใน Risen Star ที่ Fair Grounds ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ Epicenter ชนะ ความสัมพันธ์ของเด็กๆ นั้นต้องการทำให้เขาต้องวิ่งบนดินอีกครั้งก่อนเข้าสู่ดาร์บี้ 1-1/4 ไมล์

หลังการแข่งขัน ค็อกซ์กล่าวว่าเขาต้องการดูว่าม้าของเขาตอบสนองอย่างไรหลังการแข่งขันก่อนที่จะลงมือ แต่เจอรูซ์ก็พร้อมที่จะไป

“ดูเหมือนว่าระยะทางไม่น่าจะมีปัญหา และฉันหวังว่าการเชื่อมต่อจะเปลี่ยนไป”เขากล่าว

ผู้สร้างอัตราต่อรองประมาณไม่มั่นใจ เนื่องจากอัตราต่อรองของ Tawny Port อยู่ที่ +4500 ในคืนวันอาทิตย์NASCAR Pact กับ Sportradar เพื่อรวม Betting Handle Reports

โพสต์เมื่อ: 16 เมษายน 2022, 09:15น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 17 เมษายน 2022, 07:21น.

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

NASCAR ในสัปดาห์นี้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงด้านความซื่อสัตย์กับ Sportradar Integrity Services ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง สมาคมการแข่งรถสต็อกจะได้รับรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวโน้มการเดิมพันในกีฬาดังกล่าว ซึ่งดูเหมือนว่าจะนำไปใช้เพื่อขยายฐานแฟนกีฬา

การแข่งขันนาสคาร์

นักแข่ง NASCAR แข่งขันกันที่ Daytona International Speedway อันเลื่องชื่อในเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งที่ 64 ของ Daytona 500 ในสัปดาห์นี้ NASCAR ได้ประกาศขยายเวลาการเป็นพันธมิตรกับ Sportradar (ภาพ: ฌอนการ์ดเนอร์/เก็ตตี้อิมเมจ)

ข้อตกลงหลายปีเป็นการขยายและขยายข้อตกลงปัจจุบันของคู่สัญญา Sportradar ซึ่งตั้งอยู่ในสวิสจะตรวจสอบการเดิมพันและใช้ระบบตรวจจับการฉ้อโกงสำหรับหน่วยงานของ NASCAR ทั้งหมด นอกจาก NASCAR Cup Series ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรแล้ว Sportradar จะสังเกตกิจกรรมการเดิมพันสำหรับ NASCAR Xfinity Series ระดับที่สองและ NASCAR Camping World Truck Series

สมาคมการแข่งรถสต็อกจะเป็นองค์กรกีฬาอาชีพรายใหญ่แห่งแรกในอเมริกาเหนือที่ใช้บริการประเมินและการรายงานเกี่ยวกับแฮนด์ของ Sportradar ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของ NASCAR ได้รับรายงานการจัดการรายไตรมาสที่เชื่อมโยงกับการแข่งขัน เช่นเดียวกับรายงานประจำปีที่สรุปการจัดการสำหรับกิจกรรมการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

Sportradar จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและเสนอหลักสูตรการสอนออนไลน์ บริษัท ยังจะให้บริการข่าวกรองและการสอบสวนและบริการตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ NASCAR

NASCAR: การปกป้องความซื่อสัตย์ ‘ความสำคัญอันดับแรก’

Joe Solosky ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของการเดิมพันกีฬาของ NASCAR กล่าวว่าสมาคมของสมาคมกับSportradarเล่น “องค์ประกอบพื้นฐาน” ในการมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จในการเดิมพันกีฬา

เมื่อเราเริ่มต้นการเดินทางสู่การพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือการปกป้องความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา จากการต่ออายุครั้งนี้ เราจะยังคงทำให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ ทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมได้รับการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของเรา” Solosky กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับขั้นตอนต่อไปของความสัมพันธ์ระหว่าง NASCAR และ Sportradar เพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมกับกีฬาของเรา”

นาสคาร์มีฤดูกาลที่ยาวนานที่สุดในกีฬาของสหรัฐ ปีนี้ ฤดูกาลเริ่มต้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ในลอสแองเจลิส และจะสิ้นสุดที่ฟีนิกซ์ในวันที่ 6 พ.ย. จากการแข่งขัน 41 รายการตามกำหนดการของปีนี้ 21 รายการจะดำเนินการในรัฐที่เสนอการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักสองแห่งในลาสเวกัส

เกี่ยวกับ Sportradar

NASCAR เป็นหนึ่งในลีกกีฬาหรือองค์กรสำคัญๆ มากกว่า 150 แห่ง ที่นำ Sportradar มาเป็นพันธมิตรด้านความซื่อสัตย์ นอกจากนี้ 85% ของผู้ประกอบการเดิมพันกีฬาในสหรัฐฯ ยังพึ่งพาบริษัทในด้านบริการด้วยเช่นกัน

“ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ NASCAR ในการรักษาระดับสูงสุดของความสมบูรณ์ในการแข่งขันนั้นเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสำเร็จ และเราตั้งตารอที่จะปกป้องกีฬาของพวกเขาต่อไปผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรม” Andy Cunningham ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรระดับโลกกล่าว สำหรับบริการความสมบูรณ์ของ Sportradar

Sportradar ใช้เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศที่วิเคราะห์กิจกรรมการเดิมพันเพื่อพยายามระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติ ปีที่แล้วทีมงานของบริษัทระบุการแข่งขันกว่า 900 นัดทั่วโลกที่น่าสงสัยตามรูปแบบการเดิมพันเป็นสถิติ

ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา จำนวนเหตุการณ์ที่ระบุว่าน่าสงสัยมีประมาณ 7,000 เหตุการณ์