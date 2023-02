GClub V2 การเสนอชื่อคาสิโนเข้าชิงรางวัล USA Today

GClub V2 Ryan Messickเพิ่งมีประสบการณ์ค่อนข้างร้อนเพื่อจบการแข่งขัน World Series of Poker ในปี 2022 ของเขา ในสุดสัปดาห์สุดท้ายของซีรีส์สร้อยข้อมือออนไลน์ฤดูร้อน Messick ได้อันดับสองใน กิจกรรมสร้อยข้อมือ WSOP PA Lucky 7s ในวันเสาร์ และตามมาด้วยการชนะSummer Saver ในวัน อาทิตย์

ในการชนะ เขายังคว้าหนึ่งในตั๋วใบสุดท้ายสำหรับการแข่งขัน Freeroll Tournament of Championsมูลค่า 1 ล้านเหรียญของ WSOP ซึ่งจะเริ่มในวันรุ่งขึ้น

และอีกสามวันต่อมา เมสซิคคว้าอันดับสามในงานนั้นด้วยเงิน 100,000 ดอลลาร์โดยทำเงินได้มากกว่า 136,000 ดอลลาร์จากการวิ่งลึกสามครั้งของเขา

PlayPennsylvania เชื่อมต่อกับ Messick เพื่อพูดคุยกับโป๊กเกอร์ มาดำน้ำกันเถอะ

เมสซิคเรียกลูกยิงติดตลก

ชาวฟิลาเดลเฟียวัย 36 ปีเล่นกิจกรรมสร้อยข้อมือออนไลน์ห้าในแปดรายการที่ WSOP PA และรับเงินสี่รายการ สองคนแรกของเขาจบอันดับที่ 30 และ 18

เมสซิคพูดอย่างติดตลกหลังจากจบรองชนะเลิศในรายการที่สองถึงสุดท้ายของซีรีส์ว่าเขาต้องชนะในนัดสุดท้ายเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะพัฒนาตำแหน่งสุดท้ายของเขาต่อไป

“และแน่นอน ฉันล้อเล่น ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริง” เมสซิคเล่า “ผมรู้ว่าตัวเองกำลังเล่นได้ดีและวิ่งได้ดี แต่ทุกอย่างยังคงต้องเข้าที่เข้าทาง และโชคดีที่มันเข้าที่

ความฝันของโป๊กเกอร์ตลอดชีวิตเป็นจริง

เมื่อเมสซิคเป็นหัวหน้าในการแข่งขันPA ออนไลน์ ครั้งสุดท้าย เขารู้ว่ามีสร้อยข้อมืออยู่ในสาย แต่ลืมไปเสียสนิทว่าเขากำลังเล่นให้กับที่นั่ง TOC ด้วย

การชนะสร้อยข้อมือ WSOPเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ในช่วงที่Chris Moneymaker บูมในปี 2546 ดังนั้นแน่นอนว่าเขารู้สึกผิดหวังที่ทำได้ไม่นานในเหตุการณ์ก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม เขาไม่เคยสูญเสียความมั่นใจในเกมของเขา โดยคิดว่าไม่ช้าก็เร็ววันนั้นจะมาถึง เขารู้เพียงเล็กน้อยว่าเขาจะเฉลิมฉลอง ในอีก ไม่ถึง 24 ชั่วโมงต่อมา

เส้นทางสู่ชัยชนะของสร้อยข้อมือ WSOP

เป็นที่โปรดปรานของเมสซิค เขาเพิ่มสแต็คของเขาเป็นสองเท่าในระดับแรกของอีเวนต์ออนไลน์หลังจากล้มเซ็ตหนึ่งและได้สแต็คของเขามาเทียบกับโอเวอร์แพร์ จากจุดนั้น เขายังคงสร้างทีมต่อไป โดยรักษาสแต็คที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่ ก่อนจะพบว่าตัวเองอยู่ตรงกลางของกลุ่มโดยมีผู้เล่นเหลืออยู่เจ็ดคน

จากนั้น เขาตระหนักว่าเขากำลังเล่นให้กับที่นั่ง TOCซึ่งจะเริ่มในเวลา 11.00 น. PT ของวันรุ่งขึ้น

“ผมยังไม่ได้จองอะไรเลย” เมสซิคกล่าว “แต่ฉันควรจะดูว่ามีเที่ยวบินอย่างน้อย เช่น ฉันอยากรู้ว่าถ้าฉันชนะ ฉันจะจัดกระเป๋าทันทีเลยไหม?”

เมสซิคอธิบายโต๊ะสุดท้ายว่าแกว่งก่อนที่เขาจะเล่นมือใหญ่กับผู้เล่นทางซ้าย ทั้งสองคนเป็นหนึ่งในผู้นำชิป และพ็อคเก็ตควีนของเมสซิคก็เขี่ยเอซควีนของผู้เล่นออกเพื่อให้ชิปส่วนใหญ่แก่เขาในการเล่น

จากจุดนั้น เขาสามารถกดดันไปจนถึงการเล่นแบบตัวต่อตัว ซึ่งเขาเข้ามาโดยมีชิปประมาณ 80% ในการเล่น ในรอบสุดท้าย เมสซิคเป็นฝ่ายรุก 9-6 เอาชนะเอซ-เท็นของคู่ต่อสู้หลังจากใช้กระสุนพุ่งตรงไปที่แม่น้ำ ทำให้เขาได้รับรางวัลสูงสุด 24,300 ดอลลาร์ในไม่กี่นาทีหลังจากเวลา 02.30 น.

แล้วก็ไปเวกัส

เมสซิคฉลองกับแฟนสาวอย่างรวดเร็วหลังจากชนะการแข่งขัน GClub V2 เธอเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์และติดตามตลอดทั้งคืน ทั้งสองดื่มแชมเปญกันคนละแก้ว – ยังไม่หมดขวด – จากนั้นเมสซิคก็เดินไปจัดกระเป๋าใหม่ เขาเพิ่งกลับมาจากเวกัสเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้

เมื่อเวลา 04.00 น. เมสซิกได้ซื้อเที่ยวบินและกำลังเดินทางไปสนามบินในเวลา6.00 น.โดยจองห้องพักในโรงแรมของเขาที่ Bally’s ระหว่างทาง

เมื่อเขามาถึง เมสซิคพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่เหงื่อออกมากมาย เขาไม่เคยเห็นแถวรักษาความปลอดภัยที่ PHL ยาวขนาดนี้มาก่อนในชีวิต แต่เขาขึ้นเครื่องได้ทัน ซึ่งล่าช้าไป 20 นาที เมสซิคหยุดพักชั่วคราวในเมืองดีทรอยต์ ซึ่งเขาเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นเครื่องเที่ยวบินต่อของเขา

ในที่สุด เขาก็มาถึงเมืองบาปและพยายามงีบหลับอย่างรวดเร็ว แต่สุดท้ายก็ต้อง กระโดดเข้าสู่การแข่งขันโดยไม่ ได้นอน

คะแนนหกหลักคือการเดินทางของมันเอง

หลังจากเล่นไป 10 ชั่วโมง เมสซิคจบวันที่ 1 ด้วย20 อันดับแรกจากผู้เล่นที่เหลือ 149 คน เขาเกือบไม่ได้กลับจากมื้อค่ำเพราะงีบหลับ

ในช่วงสุดท้ายของการพักรับประทานอาหารเย็น 75 นาที เมสซิคนอนหลับผ่านนาฬิกาปลุก 8 เครื่อง และไม่ได้รับสายปลุกอีก 9 ครั้งจากแฟนสาว ก่อนที่เธอจะโทรไปที่โรงแรมและไปถึงห้องของเขาโดยตรง

เขาพลาดการเล่นไปเพียง 10 นาที และหลังจากนั้นก็ต้องนอนเพิ่มอีก 6 ชั่วโมงก่อนวันที่ 2 ซึ่งเขาสนุกกับการวิ่งที่ดีหลังจากฟองสบู่แตก เล่นมาถึงสองตารางสุดท้ายก่อนที่จะบรรจุสำหรับวันที่ 3

รูปภาพ c/o PokerGO

หลังจากนอนหลับสนิทอีกคืน เมสซิคเริ่มวันที่ 3 ในอันดับที่ 10 ของผู้เล่นที่เหลือ 16 คนและกองบิ๊กบลายด์ 33 อันสบายๆ ก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้น เขาจองเที่ยวบินในนาทีสุดท้ายให้แฟนสาวของเขา ซึ่งบินออกไปเหมือนเมื่อสองวันก่อนโดยที่เธอแทบไม่ได้นอน

เมสซิครู้สึกดีกับสนามที่เหลือ โดยได้เล่นกับพวกเขาส่วนใหญ่ในจุดนั้นแล้ว ความกดดันที่สุดที่เขารู้สึกคืออย่าหยุดก่อนที่แฟนสาวของเขาจะมาถึง โชคดีที่เมสซิคชนะการพลิกเหรียญด้วยไพ่เจ็ดแต้มเพื่อเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเอซคิงก่อนที่เธอจะไปถึงรางรถไฟ

เล่นภายใต้แสงจ้า

การเล่นในวันที่ 3 ลดลงเหลือ 10 อย่างรวดเร็วสำหรับตารางสุดท้ายอย่างไม่เป็นทางการ และสนามลดลงเหลือเจ็ดอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น “และก่อนที่คุณจะรู้ตัว เรากำลังเตรียมไมค์และตั้งค่าสำหรับโต๊ะ PokerGO”

อดีต ผู้ประกาศข่าวกีฬาและนักข่าวเมสซิครู้สึกสงบและมีสมาธิอย่างมากเมื่อเขาเริ่มเล่นภายใต้แสงไฟสว่างจ้าในธันเดอร์โดม

หลายมือที่โต๊ะสุดท้ายเล่นเอง เมสซิคเล่า สนามยังคงหดตัวและ Messick เอาชนะRobert Cowenในอันดับที่สี่เพื่อเข้าสู่สามคนสุดท้ายและรับประกันตัวเอง 100,000 ดอลลาร์

ผู้เล่นทุกคนอยู่ในระยะที่เตะตาได้ และเมสซิครู้สึกว่าเขายิงประตูได้ดี โชคไม่ดีที่ไพ่ไม่เข้าข้างเมสซิคเลยตลอดการต่อสู้ยาวนานหนึ่งชั่วโมงเพื่อจบอันดับสาม ของ เขา

อีกด้านของเครื่องทำความร้อน

เมสซิคเป็นผู้เล่นเกมเงินสดโดยหลักแล้วอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฟิลาเดลเฟียตั้งแต่ปี 2019 อย่างไรก็ตาม แม้แต่ผู้เล่นเงินสดก็ยังใช้โอกาสของพวกเขาในเวทีการแข่งขันเมื่อ World Series of Poker มาถึง

เมสซิคก็ไม่ต่างกัน มุ่งหน้าสู่ลาสเวกัสเพื่อร่วมงานหลักมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ในช่วงขาลง เขายิงดาวเทียมสองดวงและไม่สามารถเล่นในสนามที่สร้างสถิติใหม่ในปีนี้ได้ แต่ไม่เคยสูญเสียโฟกัสของภาพใหญ่ในโป๊กเกอร์ในขณะที่เขากลับบ้านเพื่อกลับไปเล่นใหม่

“มีหลายสิ่งหลายอย่าง [ที่คุณสามารถทำได้ในช่วงดาวน์สวิง]” เมสซิคกล่าว “ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ พยายามหยุดพักเพื่อล้างสมองและหลีกหนีจากโป๊กเกอร์ ฉันมักจะพยายามเรียนให้หนักขึ้นในสถานการณ์เหล่านั้น… ฉันคิดว่ามันเป็นการยอมรับว่าฉันไม่สามารถควบคุมการเปิดไพ่หรืออะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นบนโต๊ะได้ แต่ฉันสามารถควบคุมอะไรได้บ้าง

“นิสัยการเรียนและความคิดเป็นส่วนหนึ่งของมัน การลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างอื่นที่คุณสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ พูดคุยกับเพื่อนและจับมือพวกเขา เพราะการดาวน์สวิงอาจทำให้กรอบความคิดของคุณบิดเบี้ยวได้เล็กน้อย… มีสติ จดจ่ออยู่กับการตัดสินใจดีๆ ทีละเรื่อง”

เกี่ยวกับสภาพคล่องที่ใช้ร่วมกันและโป๊กเกอร์ระหว่างรัฐในเพนซิลเวเนีย

นอกเหนือจาก WSOP แล้วโป๊กเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมทุกวันนี้ ในขณะที่รัฐเพนซิลเวเนียยังคงถูกกีดกันจากส่วนที่เหลือของประเทศมิชิแกนจะเข้าร่วมกับรัฐนิวเจอร์ซีย์เดลาแวร์และเนวาดาใน ไม่ช้า เพื่อมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้เล่นที่ใช้ร่วมกันและสภาพคล่อง

เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เมสซิคมีความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับเพนซิลเวเนียที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้หรืออยู่คนเดียว การเพิ่มกลุ่มผู้เล่นจะนำมาซึ่งเงินรางวัลรวมที่ใหญ่ขึ้นในทัวร์นาเมนต์ แต่จะเป็นการแนะนำการแข่งขันกับมืออาชีพมากมายจากสถานที่ต่างๆ เช่น ลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี้

ท้ายที่สุด เมสซิคหวังว่าจะได้เห็นรัฐต่างๆ มากขึ้น ทำให้ โป๊กเกอร์ออนไลน์ถูกกฎหมายและรวมเข้าด้วยกันในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาก หากโดมิโนที่ใหญ่กว่าสองสามตัว เช่น แคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก หรืออิลลินอยส์ล้ม โดมิโนอื่นๆ อาจได้รับแรงจูงใจมากขึ้น (ทางการเงิน) ให้ทำแบบเดียวกันและพยายามสร้างกลุ่มผู้เล่นทั่วประเทศ

เขายังหวังว่าโป๊กเกอร์ออนไลน์ทั่วประเทศจะสร้างความสนใจในเกมแบบผสม อื่น ๆ เช่น No-Limit 2-7 Single Draw ซึ่งหาได้ยากในอเมริกา ปัจจุบัน เกมแบบผสมหลายเกมเล่นเฉพาะในเกมเงินสดเดิมพันสูงและที่ WSOP ในแต่ละปี

ความคิดปิดท้ายเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนส์ โป๊กเกอร์สดกับออนไลน์

เมสซิคเป็นแฟนตัวยงของรูปแบบการแข่งขัน WSOP Tournament of Champions รูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ชนะสร้อยข้อมือและเซอร์กิตทั้งหมด ทั้งแบบสดและแบบออนไลน์ มีสิทธิ์ได้รับฟรีโรลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

“เราได้เห็นการทำซ้ำของ [TOC] หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่เจ๋งจริงๆ ที่จะทำ… คุณมีผู้เล่นไม่กี่ประเภท คนที่เป็นเพียงผู้เล่นออนไลน์ และคนที่ชนะการแข่งขันสด วงแหวนวงจร คุณมีคนที่เคยได้กำไล ทั้งในโฮลเด็มและรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นมันจึงเป็นการแสดงแบบนี้”

ในฐานะที่เป็นคนที่ชื่นชอบแง่มุมทางสังคมของโป๊กเกอร์สด Messick หวงแหนโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวกับผู้เล่นที่เขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยเป็นประจำ และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเล่นไปตามโต๊ะต่างๆ ตลอดทัวร์นาเมนต์

“สำหรับฉัน การดูหน้าจอทั้งวันเป็นเรื่องน่าเบื่อ” เมสซิคกล่าว “การเล่นออนไลน์รู้สึกเหมือนได้ทำงานมากขึ้นและได้เล่นด้วยตัวเองก็สนุกดี ฉันกำลังจะสนุก”

ถึงกระนั้นวิธีมากมายในการมีคุณสมบัติสำหรับ TOCจะจูงใจให้ Messick เล่น กิจกรรม วงจรออนไลน์ของ WSOP มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนบน WSOP.com PA เขาแน่ใจว่าผู้เล่น PA คนอื่นๆ อยู่ในเรือลำเดียวกัน และเขาหวังว่า WSOP จะมองว่างานนี้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นมันจึงกลายเป็นแกนนำในกำหนดการของ WSOP

ใครไม่ชอบการแข่งขันที่เป็นมิตรเล็กน้อย? รางวัล 10 Best Readers’ Choice ของ USA Todayกำลังเพิ่มเดิมพันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้เลือกคาสิโนที่ดีที่สุดนอกลาสเวกัส บรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาสิโนได้จำกัดให้แคบลงเหลือยี่สิบอันดับแรก คาสิโนเพนซิลเวเนียและคาสิโนแอตแลนติกซิตี้มีอยู่ในประเภทต่อไปนี้:

คาสิโนนอกลาสเวกัส

โรงแรม

ร้านอาหาร

การ โหวตสิ้นสุด วันที่ 29 สิงหาคมเวลาเที่ยง EST และผู้ชนะจะประกาศใน วันศุกร์ ที่9 กันยายน

คาสิโนที่ดีที่สุดนอกลาสเวกัส

คาสิโนใน ลาสเวกัสจำเป็นต้องมีหมวดหมู่ของตนเอง แผง 10Best แบ่งหมวดหมู่นี้เป็น “คาสิโนที่ดีที่สุดนอกลาสเวกัส”

มีคาสิโน 20 แห่ง ที่ ได้รับการเสนอชื่อและสี่แห่งจากเพนซิลเวเนียและแอตแลนติกซิตีทำรายการ:

สด! โรงแรมคาสิโนฟิลาเดลเฟีย

บอร์กาตา โฮเทล คาสิโน แอนด์ สปา

ฮาร์ราส์ รีสอร์ท แอตแลนติกซิตี้

โอเชียนคาสิโนรีสอร์ท

โหวตให้คาสิโนที่ดีที่สุดนอกลาสเวกัสได้ที่นี่

โรงแรมคาสิโนที่ดีที่สุดใน PA และแอตแลนติกซิตี้

โรงแรมคาสิโนที่ดีที่สุดในประเทศอาจมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจาก มีคาสิโนใน ลาสเวกัสรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามชายฝั่งตะวันออกยังสามารถแข่งขันได้

คาสิโนแอตแลนติกซิตีได้รับการยอมรับมากมาย นี่คือคาสิโนที่ได้รับการเสนอชื่อจาก 20:

บอร์กาตา โฮเทล คาสิโน แอนด์ สปา

โรงแรมและคาสิโนฮาร์ดร็อค

โอเชียนคาสิโนรีสอร์ท

โหวตให้คาสิโนและโรงแรมที่ดีที่สุดที่นี่

คาสิโนที่ดีที่สุดใน PA และแอตแลนติกซิตี้

คาสิโนที่ให้บริการอาหารที่ดีสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับนักพนัน นักพนันแอตแลนติกซิตี้ได้รับการปฏิบัติด้วยอาหารชั้นยอด ร้านอาหารคาสิโนแอตแลนติกซิตีมีสัดส่วนมากกว่า25%ของรายชื่อผู้ท้าชิง 20:

The Prime Rib – สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

อมาดา – โอเชียนคาสิโนรีสอร์ท

American Cut – โอเชียนคาสิโนรีสอร์ท

Capriccio – โรงแรมคาสิโนรีสอร์ท

Dolce Mare – โอเชียนคาสิโนรีสอร์ท

Il Mulino – โรงแรมและคาสิโนฮาร์ดร็อค

อิซากายะ – Borgata Hotel Casino & Spa

คุโระ – ฮาร์ดร็อค โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน

โหวตร้านอาหารคาสิโนที่ดีที่สุดที่นี่

สด! สิ่งอำนวยความสะดวกและรางวัลของคาสิโนฟิลาเดลเฟีย

700 ล้านเหรียญสด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2021ที่ 900 Packer Avenue ในคอมเพล็กซ์กีฬาเซาท์ฟิลาเดลเฟีย คาสิโนและรีสอร์ทขนาด 510,00 ตารางฟุตมี:

โรงแรมสูง 12 ชั้น 208 ห้อง

กว่า 2,100 สล็อตและเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์

150 เกมบนโต๊ะ

ห้องโป๊กเกอร์ 29 โต๊ะและหนังสือกีฬาแบรนด์ FanDuel

ตัวเลือกการรับประทานอาหาร ได้แก่ Luk Fu และ The Prime Rib

มีชีวิต! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย ได้รับรางวัลที่ หนึ่งสิบรางวัลจาก รางวัล Best of Dining and Nightlife Awardsของนิตยสาร Casino Player พวกเขาเป็น:

Prime Rib ได้รับรางวัล Best Steakhouse, Best Seafood และ Best Place to Celebrate

Taco Joint ของ Guy Fieri ได้รับการยกย่องสำหรับอาหารเม็กซิกันที่ดีที่สุด (อาหาร) และอาหารมื้อดึกที่ดีที่สุด

อื่นๆสด! ผู้ชนะ คาสิโนฟิลาเดลเฟีย :

ลูกฟู (ซูชิที่ดีที่สุด)

Morty’s Deli (อาหารสำเร็จรูปที่ดีที่สุด)

Termini Brothers Bakery (ของหวานที่ดีที่สุด)

กีฬาและสังคม ฟิลาเดลเฟีย (แหล่งชมนอกเวลาที่ดีที่สุด)

JJ Arcega-Whitesideไม่สามารถหลีกหนีความโกรธแค้นของแฟน ๆ ของ Philadelphia Eagles ได้ เขาได้รับเลือกเจ็ดตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าของDK Metcalfใน NFDL Draft ปี 2019 Metcalf พัฒนาเป็นตัวรับสัญญาณแบบกว้างสำหรับซีแอตเติลและเพิ่งเซ็นสัญญาขยายระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 72 ล้านดอลลาร์ JJAW เข้าค่ายฝึก Eagles ในฟองสบู่บัญชีรายชื่อและถูกซื้อขายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ Seattle

ใน 40 เกมกับ Eagles JJAW ทำทัชดาวน์ได้เพียงหนึ่งครั้ง ผู้เล่นรอบสองที่ทำผลงานได้ไม่ดีนัก โดยแม่ของเขาเคยกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดด เขาถูกแฟน ๆ ของ Eagles แยกออกจากกันทุกครั้ง ที่ก้าวพลาด

Cameron Maysซึ่งเป็นแฟนทีม Philadelphia Eagles มาตลอดชีวิต มีเหตุผลที่แตกต่างออกไปที่จะต้องผิดหวังกับ JJAW เมย์วางพาร์เลย์เกมเดียวกัน 3 เลก 20 ดอลลาร์ในเกมอีเกิลส์กับเคาบอยเมื่อวันที่ 8 มกราคม การผ่านบอลของอาร์เซกา-ไวท์ไซด์ลดลงส่งผลให้เมย์สผ่านมือ มากกว่า 10,000 ดอลลาร์

พาร์เลย์

เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติปี 2021 มีความหมายเพียงเล็กน้อยสำหรับฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ดังนั้นพวกเขาจึงพักการออกสตาร์ท Dallas Cowboys กำลังเล่นเพื่อเริ่มต้นในรอบตัดเชือก NFC และเอาชนะ Birds ได้ 51-26.

Mays ซึ่งเป็นแฟน Eagles มาตลอดชีวิตจากเวอร์จิเนีย ได้วางพาร์เลย์เกมเดียวกันที่ FanDuel Sportsbookก่อนเกมในวันที่ 8 มกราคม โดยปกติแล้วเขาจะไม่เดิมพันกับทีม Philadelphia Eaglesแต่เขาทำในเกมสัปดาห์ที่ 18

“ฉันแค่เดิมพันกับพวกเขา (อีเกิลส์) สำหรับเกมนั้นๆ เพราะฉันรู้ว่ามันเป็นเกมประเภทที่อีเกิลส์ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนักในสัปดาห์นั้น” เมย์สให้ความเห็น “JJAW อยู่ในพาร์เลย์เพราะผมรู้ว่าสตาฟฟ์โค้ชจะปล่อยให้ตัวรับคนอื่นมีเวลาอันมีค่ากับผู้เล่นบางคนที่ได้พักในสัปดาห์นั้น ฉันรู้ว่าพวกเขา (โค้ช / องค์กร) ต้องการเห็น JJAW (เล่น) เพื่อดูว่าพวกเขาต้องการให้เขาอยู่ในบัญชีรายชื่อในปีหน้าหรือไม่”

รวมพาร์เลย์ $20 แล้ว

Dalton Schultz ทำคะแนน 2+ TDs

Cedrick Wilson เป็นผู้ทำประตู TD ทุกเวลา

JJ Arcega-Whiteside ผู้ทำประตู TD ทุกเวลา

Cedrick Wilsonทำ TD pass ได้ในช่วงควอเตอร์แรก Dalton Schultzดึงสองจังหวะสำหรับการสัมผัสโดยเหลือเวลาน้อยกว่า 1:45 ในครึ่งแรก

ในเกมที่อินทรีไม่ได้พยายามที่จะชนะ ด้วยตัวรับไวด์ที่ทำทัชดาวน์ได้เพียงครั้งเดียว เมย์ขอปาฏิหาริย์

“ผมต้องให้ JJAW หาตุ๊กตาในช่วงครึ่งหลัง” เขาทวีต

JJAW ลดลง

เมย์สไม่ต้องรอนานสำหรับการ์ดเนอร์ มินชิว กองหลังตัวสำรองของอีเกิลส์ที่จะตอบรับคำวิงวอนของเขา เมื่อเหลือเวลา 6:10 น. ในควอเตอร์ที่สาม มินชิวตี JJAW ระหว่างหมายเลขในโซนท้าย และ… เขาทิ้งมัน

“ฉันทรุดตัวลงกับพื้น ฉันรู้สึกชา” เมย์กล่าว

การเดิมพันกีฬา Twitter แสดงการสนับสนุน

แฟน ๆ ของ Eagles ไปที่ Twitter ด้วยสาเหตุอื่นที่ทำให้ผิดหวังใน JJAW เวลา 22:20 น. ในคืนนั้น Mays ตอบกลับทวีตของ Eagles Nation ที่กล่าวว่า “ฉันเสียใจมากต่อใครก็ตามที่รับคำแนะนำการเดิมพัน JJAW TD ของเรา” พร้อม สลิปเดิมพันของ เขา

สิ่งที่ตามมาคือการสนับสนุนที่ล้นหลามซึ่งจริงใจพอๆ กับการแสดงความเสียใจเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไป

“ฉันไม่แปลกใจเลย เพราะฉันรู้ว่าบางคนจะรู้สึกเหมือนความรู้สึกเดียวกับที่ฉันรู้สึกในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ฉันต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์จากฐานแฟนฟุตบอลที่ดีที่สุด”

Philadelphia Eagles ใหม่และฤดูกาลเดิมพัน

Arcega-Whiteside ถูกจัดอันดับให้ Seattle Seahawksเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมสำหรับ Ugo Amadi กองหลังป้องกัน JJAW และ Metcalf เป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้ว

ในการให้สัมภาษณ์กับPlayPennsylvaniaเมื่อวันจันทร์ Mays กล่าวว่าเขาหวังว่า JJAW จะถูกใช้อย่างถูกต้องในซีแอตเทิล

“ฉันยังคงชอบโครงร่างของเขา และเขาทำสิ่งดีๆ บางอย่างโดยเฉพาะในบทละคร”

ใช่ เขาเห็นภาพย้อนหลังของการเล่น – มินชิวกำลังลอยลูกบอลอยู่กลางอากาศ เสียงของสตีฟ เลวี่”มองหาเอนด์โซนและมันหลุดไป..”

“ตอนนี้ฉันหัวเราะกับมัน แต่ลึกๆ แล้วก็ยังเจ็บอยู่” Mays กล่าว

The Eagles ชนะรวมที่BetMGM Sportsbook ในเพนซิลเวเนียได้ย้ายจาก8.5 เป็น 9.5โดยถูกคั้นเป็น -130 ในฐานะแฟน เมย์มีความคาดหวังสูงต่ออินทรี

“ฉันเห็นบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นกับพวกเขา”

มีข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้เล่นตลอดฤดูกาลที่เขากำลังจับตามองอยู่หรือไม่?

“การเดิมพันที่ปลอดภัยคือ AJ Brown”

ประวัติศาสตร์แขวนอยู่ในความสมดุล Kamaru Usmanแชมป์รุ่นเวลเตอร์เว ต กำลังค้นหาชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่ 16 เมื่อเขาเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงLeon Edwardsในการแข่งขันหลักของUFC 278ในวันที่ 20 สิงหาคมใน Salt Lake City นักพนัน UFC ในเพนซิลเวเนียที่DraftKings Sportsbook สามารถชนะรางวัลใหญ่ด้วยโปรโมชั่นที่ให้ผู้ใช้$200ทันทีสำหรับการวางเดิมพัน $ 5

ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสส่งเสริม การขาย เพียงคลิก “เล่นเลย” ด้านล่าง

วิธีรับโปรโมชั่น DraftKings Sportsbook UFC 278

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ หรือรัฐอื่นๆ ที่เข้าร่วม

ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่ที่ DraftKings และฝากเงิน $5 ขึ้นไปในบัญชีของคุณ

เดิมพันอย่างน้อย $5 ใน UFC 278 ระหว่าง 8/15 ถึง 8/20

ผู้ใช้ใหม่จะได้รับ $200 ทันทีนอกเหนือจากเงินรางวัลใดๆ เมื่อการเดิมพันตกลง

การเดิมพันครั้งแรก $5 (หรือมากกว่า) ใน UFC 278 คือการเดิมพันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

โบนัสจะจ่ายเป็น 8 ฟรีเดิมพัน $25 ซึ่งต้องใช้ภายใน 7 วัน

การเดิมพันฟรีไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

หนึ่งการเดิมพันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดต่อลูกค้าหนึ่งราย

ไม่รวมการเพิ่มค่าคี่ การเดิมพันฟรี การเดิมพันแบบจ่ายออก และการเดิมพันที่เป็นโมฆะ

วิธีดูและซื้อ UFC 278

อะไร: UFC 278: Usman vs. Edwards 2

ที่ไหน: Vivint Arena – Salt Lake City, Utah

เมื่อ:วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022 รอบ

คัดเลือกก่อนเวลา: 18.00 น. – ESPN/ESPN+

รอบคัดเลือก: 20.00 น. – ABC/ESPN/ESPN+

การ์ดหลัก: 22.00 น. อีเอสพีเอ็น พีพีวี

ESPN+ จะออกอากาศสตรีมสดสุดพิเศษของ UFC 278 การสมัครสมาชิก ESPN+ มีค่าใช้จ่าย 6.99 ดอลลาร์ต่อเดือน คุณสามารถซื้อสตรีมสด UFC 278 PPV ได้ในราคา $74.99