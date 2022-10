GClub Login เพนซิลเวเนียมอบใบ

GClub Login ในเพนซิลเวเนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่า บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังMount Airy Casino Resortชนะสิทธิ์ในการเปิดคาสิโนขนาดเล็กแห่งที่สามของรัฐทางตะวันออกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ในขณะนี้กำลังวางแผนสำหรับไซต์ในใจกลาง Lawrence County

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Pittsburgh Tribune-Review Mount Airy #1 LLC มีการเสนอราคาเกือบ 21.2 ล้านดอลลาร์ที่ยอมรับโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียในวันพฤหัสบดีและวาดภาพตำแหน่งองค์กรใหม่ภายใน 15 ไมล์จากเมือง New Castle และใกล้ ชายแดนเพนซิลเวเนียกับโอไฮโอ

“เรามีความสุขกับการตัดสินใจของพวกเขา และเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ต้อนรับ” Dan Vogler กรรมาธิการเทศมณฑลลอว์เรนซ์ บอกกับหนังสือพิมพ์

สิ่งอำนวยความสะดวก ‘หมวดหมู่สี่’ ใหม่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้มากถึง 750 สล็อตควบคู่ไปกับโต๊ะเกมสูงสุด 40 โต๊ะเพื่อแลกกับการตกลงที่จะจ่ายภาษี 50% สำหรับรายได้จากสล็อตทั้งหมดควบคู่ไปกับหน้าที่ 14% ในการรับโต๊ะ

The Pittsburgh Tribune-Review รายงานว่า Mount Airy #1 LLC กลายเป็นบริษัทที่สามที่ได้รับใบอนุญาตคาสิโนขนาดเล็กแห่งหนึ่งของรัฐหลังจากต้นเดือนมกราคมเห็นบริษัทในเครือของ Penn National Gaming Incorporated จ่ายเงิน 50.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการเปิดสถานที่ที่คล้ายกัน ในยอร์กเคาน์ตี้ สิ่งนี้ตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโดย The Cordish Companies ซึ่งตั้งอยู่ในบัลติมอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาLive! โรงแรมและคาสิโนฟิลาเดลเฟียมอบเงินจำนวน 40.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการนำองค์กรที่เทียบเคียงมาสู่เวสต์มอร์แลนด์เคาน์ตี้

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียหวังว่าจะประมูลใบอนุญาต ‘หมวดหมู่สี่’ ใหม่สิบใบก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมโดยมีการเสนอราคาขั้นต่ำ 7.5 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยรัฐทางตะวันออกเติมการขาดดุลงบประมาณประจำปี 2.2 พันล้านดอลลาร์ ผลของกฎหมายการเล่นเกมที่หลากหลายซึ่งลงนามในกฎหมายโดย Tom Wolf ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียในเดือนตุลาคม คาสิโนดาวเทียมที่กำลังจะมาโดยอ้างว่าอาจไม่ตั้งอยู่ภายใน 25 ไมล์จากคาสิโนที่มีอยู่สิบสองแห่งของเพนซิลเวเนียในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็น ถือว่าเป็นบ้านสำหรับสถานที่ใด ๆ ที่กำลังจะมาถึง

ในแมสซาชูเซตส์ บริษัทWynn Resorts Limitedได้รายงานการเจรจาเบื้องต้นกับคู่แข่งMGM Resorts Internationalเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการWynn Boston Harbor ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจาก หนังสือพิมพ์ The Boston Globe Wynn Resorts Limited หวังที่จะเปิดโรงงานขนาด 33 เอเคอร์ในย่านชานเมืองทางตอนเหนือของบอสตันของ Everett ในเดือนมิถุนายนปีหน้า แต่ตารางเวลานี้อาจได้รับผลกระทบจากการสอบสวนของคณะกรรมการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์อย่างต่อเนื่อง ของบริษัทและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง Steve Wynn

Wynn ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าของผู้ประกอบกิจการคาสิโนในลาสเวกัสในเดือนกุมภาพันธ์ท่ามกลางข้อกล่าวหาหลายประการของการประพฤติผิดทางเพศในขณะที่ Wynn Resorts Limited เผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ทำมากพอที่จะป้องกันการกระทำของ 76 ปีและทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปกปิด ได้กล่าวถึงการตกลงกับผู้กล่าวหาคนหนึ่งของเขา

หากการเจรจาส่วนตัวส่งผลให้มีการขาย บริการข่าวออนไลน์ของMassLive.com รายงานว่า MGM Resorts International อาจถูกบังคับให้ขายสถานที่จัดงาน MGM Springfieldมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีกำหนดจะเปิดในฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากกฎหมายของแมสซาชูเซตส์ห้ามผู้ดำเนินการรายใดรายหนึ่งจาก ดำเนินการมากกว่าหนึ่งคาสิโน

MassLive.com รายงานว่า MGM Resorts International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสซึ่งหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้สร้างคาสิโนริมน้ำมูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ในเมืองบริดจ์พอร์ตในคอนเนตทิคัตใกล้เคียงสามารถยื่นคำร้องต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขออนุญาตใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในแมสซาชูเซตส์หรือ ‘แสวงหา การจัดการอื่น ๆ ‘

Steve Crosby ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ บอกกับ MassLive.com ว่าเขาไม่มี ‘ข้อมูลวงใน’ เกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้ใดๆ ในการขาย Wynn Boston Harbor แต่ประกาศว่าการสอบสวน เช่น กรณีที่ร่างกายของเขากำลังดำเนินการตามความเหมาะสมของ Wynn Resorts จำกัด อาจ ‘ไหม้จนสามารถกินอะไรก็ได้ที่สัมผัส’

คาสิโนเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กResorts World Catskillsต้องการตัวแทนจำหน่ายเกมตารางเต็มเวลาและนอกเวลา 200 คน และจะจัดการทดสอบแบบเปิดและเซสชันข้อมูลในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน เวลา 12.00 น. และในวันพุธที่ 18 เมษายน เวลา 19.00 น. ที่คาสิโน Epicenter ที่รีสอร์ท

โอกาสมีอยู่สำหรับทั้งผู้ค้าที่มีประสบการณ์และผู้ค้ามือใหม่ และหากได้รับการว่าจ้าง ตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะเต็มเวลามีโอกาสที่จะทำเงินสูงถึง $40,000 ต่อปี

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะ อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ที่มีประสบการณ์สามารถออดิชั่นได้ที่Resorts World Catskills Dealer Schoolซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมอนติเซลโลรัฐนิวยอร์กที่ Rt. 42, Thompson Square ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ถึง 17.00 น. และจะได้รับการพิจารณาเสนองานทันที

ผู้ลงทะเบียนจะฝึกสำหรับเกมหลัก เช่น รูเล็ต แบล็คแจ็ค โป๊กเกอร์ และบาคาร่า เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อยหกสัปดาห์ เกมที่ซับซ้อนมากขึ้นจะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในเกมโต๊ะหลักสองเกมขึ้นไป เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น นักศึกษาสามารถออดิชั่นและสัมภาษณ์ตำแหน่งตัวแทนจำหน่ายเกมโต๊ะ

เควิน ไคลน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการทั่วไปของ Resorts World Catskills กล่าวว่า “ตำแหน่งเหล่านี้ให้โอกาสพิเศษในการเริ่มต้นอาชีพที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่า ซึ่งมอบโอกาสสำหรับการเติบโตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง” ตามเว็บไซต์ของResorts World Catskills

“ในเซสชั่นข้อมูลของเรา เราจะแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเรากับผู้ที่มีความสนใจในอาชีพในอุตสาหกรรมเกม เรากำลังมองหาสมาชิกใหม่ในทีมที่มีความสามารถซึ่งมีทัศนคติเชิงบวก ความปรารถนาที่จะเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการรับใช้ผู้อื่น” Kline กล่าวเสริม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่หรือสมัครด้วยตนเองเพื่อรับโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนตัวแทนจำหน่าย Monticello โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Empire Resorts เปิดดำเนินการล่วงหน้ามากกว่าหนึ่งเดือนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์และตั้งอยู่ประมาณ 90 ไมล์ทางเหนือของนครนิวยอร์กที่ Concord Resort เก่าใน Thompson เทศมณฑลซัลลิแวน รีสอร์ทคาสิโนแห่งนี้ให้บริการเกมสไตล์ลาสเวกัสมากกว่า 100,000 ตารางฟุต กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เล่นเกมห้าแห่งและมีห้องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดของคาสิโนเชิงพาณิชย์ของรัฐนิวยอร์ก ห้องโป๊กเกอร์ขนาด 19 โต๊ะ 171 ที่นั่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและมีตัวแทนจำหน่าย 80 คน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมอื่น ๆ ได้แก่ เกมบนโต๊ะสดมากกว่า 150 เกม สล็อตแมชชีน 2,150 เครื่อง และห้องสล็อตที่มีขีดจำกัดสูง

ในขณะที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกายังคงพิจารณา คดีความของรัฐบาลกลางของ Christie v NCAA PGA Tour ได้ประกาศว่าจะสนับสนุนการเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุมในการแข่งขันกอล์ฟรวมถึงการแข่งขัน Master’s Tournament ประจำปี

ตามรายงานเมื่อวันพุธจากGolfChannel.comผู้จัดทัวร์กอล์ฟมืออาชีพเริ่มทำงานกับGenius Sportsเมื่อต้นฤดูกาลนี้ในโปรแกรมที่ตรวจสอบการเดิมพันของผู้เล่นและทัวร์นาเมนต์ในขณะเดียวกันก็เริ่มต้นโปรแกรมความสมบูรณ์สำหรับคู่แข่งทั้งหมด

Andy Levinson รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารการแข่งขันของ PGA Tour อธิบายว่าร่างกายของเขาได้ร่วมมือกับ National Basketball Association (NBA) และ Major League Baseball เพื่อให้แน่ใจว่าการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายจะไม่เป็นอันตรายต่อแฟน ๆ หรือความสมบูรณ์ของ การแข่งขัน

“สิ่งสำคัญคือประเภทของการเดิมพันและประเภทของตลาดที่สร้างขึ้นจากการแข่งขันของเราเป็นสิ่งที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงของการทุจริต” รายงานของ Levinson บอกกับ GolfChannel.com “โดยมีการพูดถึงประเภทของการเดิมพันที่เสนอ เรารู้สึกว่าเราสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้”

ด้วยเหตุนี้ GolfChannel.com รายงานว่า PGA Tour ต้องการออกกฎหมายเดิมพันที่เน้นผลลัพธ์ด้านลบ เช่น คู่แข่งขาดแฟร์เวย์ในขณะที่ยังพยายามใช้สื่อใหม่เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและความกระตือรือร้นของแฟนบอลผ่านการใช้ทัวร์อย่างเป็นทางการ -สร้างสถิติ

GolfChannel.com รายงานว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะตัดสินคดี Christie v NCAA ก่อนพักช่วงฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ Levinson ประกาศว่า PGA Tour กำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ที่สร้างขึ้น โดยการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย

“หากผู้ประกอบธุรกิจพนันจะได้กำไรจากการแข่งขันของเรา เราเชื่อว่าลีกอาชีพมีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเช่นกัน” รายงานของเลวินสันบอกกับ GolfChannel.com

คาสิโนเจ็ดแห่งในแอตแลนติกซิตีมีกำไรในปี 2560 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานรวมประจำปีเพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับสูงสุด 723.28 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายรับสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 5% เป็น 2.67 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานวันที่ 9 เมษายนจากหนังสือพิมพ์ The Press of Atlantic Cityที่อ้างถึงตัวเลขจาก New Jersey Division of Gaming Enforcement สถานที่ต่างๆ ยังบันทึกการเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายรับรวม 12 เดือนเป็น 3.54 พันล้านดอลลาร์ตามอัตราการเข้าพักเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 5.4% เป็น 86.9%

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการฟื้นคืนชีพในรัฐนิวเจอร์ซีย์นำโดย Tropicana Entertainment Incorporated ที่มีห้องพัก 2,100 ห้องของTropicana Casino และ Resort Atlantic Cityเนื่องจากมีกำไรเพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 91.92 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับการเพิ่มขึ้น 12.1% ที่เกี่ยวข้อง ในรายรับสุทธิ 385.91 ล้านดอลลาร์

Golden Nugget Atlantic City ที่ อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเจ้าของโดย Landry’s Incorporated มีรายงานว่ามีกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้น 38.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 40.05 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 6.9% เกิน $234.11 ล้านดอลลาร์

Resorts Casino Hotel บันทึก การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นเป็นตัวเลขสองหลักในปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 23.16 ล้านดอลลาร์ในขณะที่สถานที่ที่ดำเนินการโดย Mohegan Tribal Gaming Authority รายงานว่ามีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 7.4% 176.67 ล้านดอลลาร์

Caesars Atlantic City ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานในแอตแลนติกซิตี 3 แห่งที่ดำเนินการโดย Caesars Entertainment Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส และ Borgata Hotel Casino and Spa จาก MGM Resorts International ต่างก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในการดำเนินงานรวมประจำปี กำไร 92.11 ล้านดอลลาร์ และ 292.48 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ อดีตอ้างว่ารายรับสุทธิในปี 2560 เพิ่มขึ้น 5.8% เป็น 318.95 ล้านดอลลาร์โดยรายหลังเพิ่มขึ้น 2% เป็น 833.97 ล้านดอลลาร์

ในส่วนของทรัพย์สิน บริษัท Bally’s Atlantic City จาก Caesars Entertainment Corporation รายงานว่ามีกำไรจากการดำเนินงานรวมประจำปีเพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 42.15 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายรับสุทธิ 228.24 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.5%

สุดท้าย รีสอร์ทในแอตแลนติกซิตี้ของ Harrah ถูกรายงานว่าเป็นผู้แพ้เพียงคนเดียวของเมืองในปีที่แล้ว เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานรวมในช่วงสิบสองเดือนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมลดลง 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 115.88 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายรับสุทธิจะลดลงเพียง 1% เป็น 414.65 ล้านดอลลาร์

“อุตสาหกรรมกำลังใกล้จะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในฤดูร้อนนี้ ซึ่งจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และดึงดูดผู้เยี่ยมชมจำนวนมากเข้ามาในเมือง” Jim Plousis ประธานคณะกรรมการควบคุมคาสิโนแห่งนิวเจอร์ซีย์ บอกกับหนังสือพิมพ์ . “การขยายตัวนี้อาจสร้างแรงกดดันให้กับผู้ประกอบการปัจจุบัน แต่ฉันคิดว่าอุตสาหกรรมอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะจัดการกับการแข่งขันใหม่”

หลังจากเปิดห้องโป๊กเกอร์ ใหม่ขนาด 5,000 ตารางฟุต ในเดือนมีนาคมResorts World Catskillsได้ประกาศเปิดตัวพื้นที่จำกัดใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่บนชั้นสามของสิ่งอำนวยความสะดวก การเพิ่มล่าสุดรวมถึง 38 เกมบนโต๊ะที่มีตัวเลือกเช่นกระเบื้องปายโกว รูเล็ต แบล็คแจ็คและบาคาร่า

ในระหว่างการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ แขกกว่า 400 คนได้เข้าร่วมในระหว่างการต้อนรับส่วนตัวเพื่อเปิดเผยตารางการเล่นเกมใหม่ในพื้นที่หรูหรา พร้อมกับส่วนจำกัดสูงใหม่ พื้นที่กิจกรรมริมสระน้ำใหม่ถูกเปิดเผย แขกสามารถเช็คเอาท์เข้ามาใหม่ได้เช่นเดียวกับเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและกับแกล้ม

ในการแถลงข่าว Ryan Eller ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Resorts World Catskills ให้ความเห็นว่า: “ประสบการณ์เกมบนโต๊ะใหม่นี้เป็นสุดยอดของการเล่นเกมที่หรูหรา โดยให้แขกของเรามีขีดจำกัดการเดิมพันที่สูงขึ้นและการจ่ายเงินที่มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่พิเศษเฉพาะ ด้วยร้านเกมส่วนตัวและเลานจ์วีไอพีโดยเฉพาะ”

พื้นที่จำกัดสูงแห่งใหม่นี้เป็นที่ตั้งของร้านเกมหกแห่ง โดยแต่ละแห่งมีดาดฟ้าส่วนตัว การเพิ่มโดยรวมของ คาสิโนใน นิวยอร์กคือการจัดหาพื้นที่ระดับไฮเอนด์ที่ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่หรูหราในขณะที่เล่นเกมโปรดของพวกเขา ทีมบริการก็ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้เช่นกันเพื่อให้บริการที่เหนือความคาดหมายของผู้เล่นด้วยตัวเลือกบริการระดับพรีเมียม

Resorts World Catskills ได้ขยายพื้นที่การเล่นเกมสล็อตที่มีขีดจำกัดสูงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นหลัก มีบริการวีไอพีพร้อมกับเครื่องสล็อต 64 เครื่อง ชื่อเรื่องในพื้นที่นี้รวมถึง Green Machine Deluxe, Wheel of Fortune และอื่นๆ ด้วยการเดิมพันตั้งแต่ $1 ถึง $100

การประกาศพื้นที่จำกัดสูงใหม่มาในเวลาเดียวกับที่คาสิโนได้ประกาศกิจกรรมการจ้างงานที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 15 และ 18 ของเดือนนี้ คาสิโนจะจัดการทดสอบแบบเปิดตลอดจนการให้ข้อมูล เนื่องจากที่พักเตรียมที่จะจ้างตัวแทนจำหน่ายเกมตารางเต็มเวลาและนอกเวลาจำนวน 200 ราย ตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์และมือใหม่ยินดีรับตำแหน่งเต็มเวลาที่เสนอรายได้ต่อปีสูงถึง $40,000

Caesars Entertainment Corporationยักษ์ใหญ่คาสิโนของอเมริกาได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงกับBuena Vista Rancheria แห่ง Me-Wuk Indianที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง เพื่อช่วยนำสถานที่เล่นการพนันแบรนด์ Harrah’s ขนาด 71,000 ตารางฟุตไปยังแคลิฟอร์เนีย ตอน เหนือ

Caesars Entertainment Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสเปิดเผยว่าคาสิโนมูลค่า 168 ล้านดอลลาร์ที่จะมาถึงนี้จะได้รับการขนานนามว่าเป็นคาสิโน Northern California ของ Harrahและเสนอสล็อต 950 สล็อตและโต๊ะเกมประมาณ 20 โต๊ะ โดยระบุว่าโรงงานของ Amador County ตั้งอยู่บนพื้นที่ของชนเผ่าซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเล็กๆ อย่าง Buena Vista ไปทางใต้ประมาณ 1 ไมล์ และจะมีห้องอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับร้านอาหารแบบสบายๆ แบบรวดเร็วจำนวน 3 แห่ง

Caesars Entertainment Corporation อธิบายว่าข้อตกลงที่เพิ่งลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นว่ามันอนุญาตให้ใช้ชื่อของ Harrah สำหรับทรัพย์สินที่กำลังจะมาในขณะที่ตกลงที่จะจัดการดำเนินการและบำรุงรักษาสถานที่ในนามของ Buena Vista Rancheria ของ Me-Wuk Indian และ Buena Vista Gaming Authority หลังจากเปิดให้บริการในปีหน้า

Mark Frissora ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Caesars Entertainment Corporation ประกาศว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้กลยุทธ์ของบริษัทของเขาก้าวหน้าในการขยายสู่ตลาดใหม่ ในขณะที่ตอกย้ำประวัติศาสตร์กว่า 20 ปีของการ ‘ทำงานร่วมกับพันธมิตรชนเผ่า’

“เราคาดว่าแบรนด์ Harrah และเครือข่าย Total Rewards ของเราจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่สร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้กับ Caesars Entertainment Corporation โดยไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก” คำแถลงเมื่อวันศุกร์จาก Frissora

Caesars Entertainment Corporation ประกาศว่าคาสิโน Northern California ของ Harrah ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีตราสินค้าของ Harrah แห่งที่ 17 จะตั้งอยู่ประมาณ 32 ไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Sacramento และมองหาที่จะดึงดูดผู้เข้าชมจากทั่วแคลิฟอร์เนียตอนเหนือทั้งหมด

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Caesars Entertainment Corporation เพื่อนำแบรนด์ Harrah’s มาสู่โครงการเกมของเรา” อ่านคำแถลงจาก Rhonda Morningstar Pope-Flores ประธานของ Buena Vista Rancheria แห่ง Me-Wuk Indians “Harrah’s เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศการเล่นเกมที่สนุกสนานพร้อมการบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ เรามั่นใจว่าจะดึงดูดผู้คนจำนวนมากขึ้นสู่จุดหมายปลายทางของเรา”

คาสิโนเชิงพาณิชย์สามแห่งในเมืองดีทรอยต์มีเดือนมีนาคมที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากรายรับรวมของพวกเขาเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 138.6 ล้านดอลลาร์

ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 25.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเอาชนะสถิติรวมกันก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมปี 2012 ด้วยจำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์

โรงแรม คาสิโน MotorCityมีประสบการณ์การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในเดือนมีนาคมเนื่องจากรายรับรวมเพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อเข้าถึง 49.3 ล้านดอลลาร์โดยทรัพย์สินของ Ilitch Holdings Incorporated ซึ่งคิดเป็น 36% ของตลาดการพนันในท้องถิ่น

ไม่ไกลหลังคือMGM Grand Detroitจาก MGM Resorts International เนื่องจากรายรับรวมสำหรับเดือนที่ 31 วันเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 58.1 ล้านดอลลาร์จากส่วนแบ่งการตลาด 42%

แต่เดือนนั้นไม่ประสบความสำเร็จสำหรับทุกคนเนื่องจากGreektown Casino Hotelมีรายได้รวมลดลง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 31.2 ล้านดอลลาร์โดยสถานที่เป็นเจ้าของโดย บริษัท Jack Entertainment ในท้องถิ่นซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด 22%

ตัวเลขจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าทั้งสามคนจ่ายภาษีการเล่นเกมของรัฐ 11.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งแสดงถึงการปรับปรุงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่เงินช่วยเหลือของพวกเขาในเมืองมิชิแกนมีมูลค่ารวม 16.5 ล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสแรกของปี คาสิโนสามแห่งในดีทรอยต์รายงานการลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายรับรวมรวมเป็น 360.2 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า MGM Grand Detroit จะบันทึกเพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 151.7 ล้านดอลลาร์

ในส่วนของโรงแรม MotorCity Casino Hotel มีรายได้รวมในช่วงสามเดือนเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 125.6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า Greektown Casino Hotel ในบริเวณใกล้เคียงจะประสบปัญหาการลดลง 4.7% เป็น 82.9 ล้านดอลลาร์

รายงานจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนอธิบายว่าทั้งสามคนได้จ่ายภาษีการเล่นเกมของรัฐที่ 29.18 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งตรงกันข้ามกับ 29.20 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายนไซต์ World Series of Poker ในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะนำเสนอSpring Show Me Tournament Seriesให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ ซีรีย์นี้เริ่มต้นในวันที่ 15 และจะ รวมการเล่นโป๊กเกอร์แปดวันด้วยเงินรางวัลที่รับประกันมากกว่า 10,000 ดอลลาร์พร้อมให้คว้า นอกจากตัวเลือกทัวร์นาเมนต์แล้ว ซีรีส์นี้ยังรวมถึงกระดานผู้นำด้วยผู้เข้าแข่งขันห้าอันดับแรกที่ได้รับ WSOP เล็กน้อย

ซีรี่ส์ Spring Show Me เริ่มต้นด้วยงานเปิดตัว GTD R & A มูลค่า 2,500 ดอลลาร์ โดยรับเงินเพียง 10 ดอลลาร์ วันนี้ ซีรีส์นี้จะมีรายการ GTD Re-entry มูลค่า $500 ซึ่งมีการซื้อเข้า $10 ด้วย ซีรีส์นี้ดำเนินต่อไปสำหรับผู้เล่นนิวเจอร์ซีย์จนถึงวันที่ 22 โดยมีงานใหญ่ที่สุดในวันสุดท้าย Show Me Series มูลค่า $4,000 GTD R & A จะเป็นงานสุดท้ายตามกำหนดการ โดยมอบเงินรางวัลรวมมูลค่า $4,000 ด้วยการซื้อเข้าเพียง $20 เท่านั้น

แต่ละงานของ WSOP NJ Spring Show Me Series มีราคาจับต้องได้ และด้วยซีรีย์ที่ไม่เหมือนใครนี้ การ์ดหลุมทั้งหมดจะแสดงในระหว่างการเปิดไพ่ ซีรีส์นี้เปิดให้ทุกคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในการมีส่วนร่วมในการเล่นเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ ผู้เล่นจะต้องตั้งอยู่ในรัฐ เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของผู้เล่น

Tropicana Entertainment Incorporated กำลังออกจากธุรกิจคาสิโนหลังจากลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะเห็นมันขายทรัพย์สินส่วนใหญ่รวมถึงคาสิโน Tropicana 2,100 ห้องและ Resort Atlantic Cityเพื่อเป็นคู่แข่งกับGaming and Leisure Properties Incorporated

Tropicana Entertainment Incorporated ซึ่ง ตั้งอยู่ในลาสเวกัสระบุว่าข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดในปลายปีนี้และจะเกี่ยวข้องกับ Gaming and Leisure Properties Incorporated โดยจ่ายเงินประมาณ 1.21 พันล้านดอลลาร์สำหรับเจ็ดในแปดแห่งโดยมีสถานที่จัดงานทรอปิคานาอารูบารีสอร์ทและคาสิโนในทะเลแคริบเบียนแยกจากกัน ‘เป็นเงื่อนไขในการปิด’

นอกจากนิวเจอร์ซีย์และอารูบาแล้ว Tropicana Entertainment Incorporated ยังรับผิดชอบคาสิโนในเนวาดา อินดีแอนา ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี้ และมิสซูรี และประกาศว่าข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับEldorado Resorts Incorporatedที่จ่ายเงินประมาณ 640 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการดำเนินกิจการสถานที่ขนถ่าย ในอีก 15 ปีข้างหน้า

ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ New York Post เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คาร์ล ไอคาห์น มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐี ถือหุ้นใหญ่ใน Tropicana Entertainment Incorporated ตั้งแต่ปี 2551 เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินคดีล้มละลาย รถยนต์ Icahn Enterprises ของเขาช่วยเจรจาข้อตกลงมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ในอีก 2 ปีต่อมา ซึ่งเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จในการหลุดพ้นจากภัยคุกคามจากการล้มละลาย

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Icahn วัย 82 ปียังเป็นเจ้าของอดีต Trump Taj Mahal Casino Resort ในแอตแลนติกซิตี้ จนกระทั่งเขาขายทรัพย์สิน 2,000 ห้องในราคา 50 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2017 เจ้าของคนใหม่ Hard Rock International หวังว่าจะได้กลับมา เปิดสถานที่ให้บริการทางเดินริมทะเลแห่งนี้ในปลายปีนี้โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแอตแลนติกซิตี้

Tony Rodio ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tropicana Entertainment Incorporated ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าเขา ‘ภูมิใจอย่างเหลือเชื่อ’ ในสิ่งที่บริษัทของเขาทำสำเร็จตั้งแต่ออกจากการล้มละลาย นอกจากนี้ เขายังขอบคุณ Icahn, Icahn Enterprises และเพื่อนผู้บริหารของเขาสำหรับ ‘การสนับสนุนส่วนบุคคล ความมุ่งมั่นทางการเงิน และความมั่นใจ’ ที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นในทีมผู้บริหารของบริษัท

“การพลิกฟื้นทางการเงินครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีสิ่งนี้” คำแถลงจาก Rodio อ่าน “ด้วยความมุ่งมั่นและการลงทุน Tropicana Entertainment Incorporated สามารถสร้างคาสิโนใหม่ใน Evansville, Indiana และ Greenville, Mississippi และปรับปรุงคุณสมบัติอื่น ๆ ของเราอย่างมากรวมถึง Tropicana Casino และ Resort Atlantic City ที่สำคัญที่สุด สร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ และงานก่อสร้างชั่วคราวหลายร้อยงานในกระบวนการตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2553”

Tropicana Entertainment Incorporated มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อตกลงมูลค่า 1.85 พันล้านดอลลาร์ที่จะออกจากอุตสาหกรรมคาสิโนไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเงินใด ๆ แต่ขึ้นอยู่กับการได้รับ ‘การอนุมัติการเล่นเกมที่จำเป็น’ รวมถึง ‘เงื่อนไขการปิดอื่น ๆ ‘ เช่นที่มีอยู่ใน พระราชบัญญัติการปรับปรุงการต่อต้านการผูกขาดของ Hart-Scott-Rodino ปี 1976