GClub ios กลายเป็นเว็บไซต์

GClub ios แบรนด์ Flutter Entertainment ออนไลน์ในวันศุกร์ตามข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวยังประสานงานกับการเปิดตัวแอปเดิมพันกีฬา FOX Bet และ Stars Casino

Kip Levin CEO ของ FOX Bet กล่าวในแถลงการณ์ว่า บริษัท วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ด้านสื่อกับ FOX Corp. และความนิยมของ PokerStars เพื่อดึงดูดนักพนันมาที่แอพเกมทั้งสาม

เบื้องหลัง FOX Bet Sportsbook, PokerStars และ Stars Casino ลูกค้าสร้างบัญชีเดียวสำหรับทั้งสามแอพ ปลดล็อกตัวเลือกที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ชมมิชิแกนของเรา” เขากล่าว

ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตในมิชิแกนผ่านข้อตกลงกับวง Little Traverse Bay Bands ของ Odawa Indians พวกเขาสามารถรับเดิมพันจากที่ใดก็ได้ในรัฐผ่านความร่วมมือนั้น

มิชิแกนกลายเป็นรัฐที่สี่ที่ให้ใบอนุญาต FOX Bet ต่อจากโคโลราโด นิวเจอร์ซีย์ และเพนซิลเวเนีย

ตัวแทนของ FOX Bet หวังว่าพวกเขาจะดึงผู้เล่นที่ลงทะเบียน PokerStars ออกและล่อลวงให้พวกเขาใช้แอปพลิเคชันการพนันกีฬาที่มีป้ายกำกับ FOX พวกเขาสังเกตเห็นความสำเร็จในการทำเช่นนั้นในเพนซิลเวเนีย

Interstate Real-Money Poker เร็ว ๆ นี้ที่มิชิแกน?

PokerStars อ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการจัดการมากกว่า 2 แสนล้านมือ นั่นมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพการแข่งขันมากกว่า 1.8 พันล้านรายการ

สำหรับตอนนี้ ผู้เล่นในมิชิแกนสามารถเล่นเกมด้วยเงินจริงกับมิชิแกนเดอร์คนอื่นๆ เท่านั้น ปลายปีที่แล้ว สภานิติบัญญติผ่านกฎหมายอนุญาตให้รัฐเข้าร่วม Multi-State Internet Gaming Association

หากเป็นเช่นนั้น จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้ รัฐจะเข้าร่วมกับเดลาแวร์ เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์ในกลุ่มสภาพคล่องที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นสามารถเล่นกับผู้คนจากรัฐเหล่านั้นเพื่อเล่นเกมไพ่ด้วยเงินจริง

เพนซิลเวเนียและเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นอีกสองรัฐที่ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ อาจลงเอยด้วยการเข้าร่วมสมาคมเกมเช่นกัน

โอกาสสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐที่ขยายตัวดีขึ้นหลังจากศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเมื่อต้นเดือนนี้ได้ตัดสินคัดค้านความคิดเห็นที่เสนอจากกระทรวงยุติธรรมฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่พยายามขยายขอบเขตของกฎหมาย Wire

สัปดาห์แรกที่แข็งแกร่งสำหรับการเล่นเกมออนไลน์

สัปดาห์แรกของการเล่นเกมออนไลน์ในมิชิแกนเป็นผลสำเร็จตามรายงานของสื่อและข้อมูลจากหนังสือกีฬา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา GeoComply ประกาศว่ามิชิแกนในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการเดิมพันกีฬาออนไลน์ แซงหน้าแม้แต่รัฐนิวเจอร์ซีย์สำหรับข้อมูลธุรกรรม ทั่วประเทศ สุดสัปดาห์ที่แล้วเป็นหนังสือที่ยุ่งที่สุดสำหรับหนังสือออนไลน์ในรัฐทางกฎหมาย

Penn National Gaming ประกาศว่าจะจับคู่เงินฝากครั้งแรกกับ Barstool Sportsbook ในมิชิแกนด้วยการบริจาคให้กับ Barstool Fund เมื่อวันอังคารที่แล้ว บริษัทได้ประกาศบริจาคเงินเกือบ 3.2 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการบรรเทาทุกข์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

FanDuel กล่าวว่าได้จ่ายเงินมากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ให้กับนักพนันในมิชิแกนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนอัตราต่อรองพิเศษ

FanDuel ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวของ Flutter สนุกกับการเปิดตัวในสถานะที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่ง หากไม่ใช่การเปิดตัวที่ดีที่สุด Brad Raffensperger ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกล่าวกับMLive.com

“ฉันคิดว่าการคาดการณ์ของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง… ฉันคิดว่าเราเกินความคาดหมายในแง่ของความอยากอาหารของผู้บริโภคทั้งการเดิมพันกีฬาและผลิตภัณฑ์คาสิโนออนไลน์ของเรา” เขากล่าว

พรรคแรงงานซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านในสภานิติบัญญัติทั้งสองแห่ง เชื่อว่าการโฆษณาการพนันเป็นอันตรายต่อประชากร

[การพนันคือ] การวางยาพิษต่อบุคคลและครอบครัวทั่วประเทศ” Aodhán Ó Ríordáin โฆษกของพรรคกล่าว

วุฒิสมาชิกมาร์ค วอลล์ (แล็บ-คิลแดร์) กล่าวว่าการพนันควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับแอลกอฮอล์และยาสูบ

“การโฆษณาการพนันอยู่ในใบหน้าของคุณ มันคงที่ และสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือพยายามแก้ไขปัญหานั้น” วอลล์กล่าว

พรรคแรงงานเผยแพร่ร่างกฎหมายในสัปดาห์นี้ที่ขอความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการโฆษณาการพนัน หลังจากได้รับการตอบรับแล้ว พรรคกล่าวว่าจะนำเสนอกฎหมายฉบับสุดท้ายที่จะพยายามยกเครื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาการพนัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้วุฒิสภาได้ยินรายงานว่าสูงถึง €10,000 (USD$12,117) ที่ใช้เล่นการพนันทางออนไลน์ในแต่ละนาที 24/7 ในไอร์แลนด์ การศึกษาพบว่ามีคนอย่างน้อย 29,000 คนในไอร์แลนด์ที่จัดว่าติดการพนัน

คดีต่อต้านการพนันกีฬา

แม้ว่าการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายเพิ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็มีการอาละวาดไปทั่วบริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์เหนือมานานแล้ว พรรคแรงงานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตบางคนระบุว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างการพนันกีฬาและกีฬาอาชีพทำให้การพนันเป็นปกติ

“การเดิมพันมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับความเพลิดเพลินของกีฬา เรากำลังทำให้การพนันเป็นพฤติกรรมปกติ” Colin O’Gara ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยจิตแพทย์กล่าวกับIrish Times

เหมือนกับยาสูบ ในสิบปี ฉันคิดว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่การแพร่กระจายของการโฆษณาการพนันในกีฬาและความบันเทิง และถามตัวเองว่าเราจะปล่อยให้มันอยู่เหนือการควบคุมได้อย่างไร” O’Gara กล่าวเสริม

ร่างกฎหมายโฆษณาการพนันของพรรคแรงงานในปัจจุบันไม่ได้ไปไกลถึงขั้นเรียกร้องให้มีการห้ามโฆษณาการพนันระหว่างการเล่นกีฬาในทันที แต่ผู้นำกล่าวว่าควรมีการสนทนา

ข้อบังคับการโฆษณาการพนันในปัจจุบัน

Advertising Standards Authority for Ireland (ASAI) เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งและสนับสนุนเงินทุนโดยอุตสาหกรรมโฆษณา กลุ่มได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการสื่อสารการตลาด

ASAI กล่าวว่าการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันควรมีข้อความที่ส่งเสริมการเล่นอย่างรับผิดชอบเสมอ ASAI อธิบายว่าโฆษณาการพนันไม่ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมพฤติกรรมการพนันที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม หรือแนะนำว่าการพนันอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาทางการเงิน

ไอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ Paddy Power ซึ่งเป็นเจ้ามือรับแทงที่มีประวัติการทดสอบมาตรฐานการโฆษณามายาวนาน เหตุการณ์ที่ฉาวโฉ่ที่สุดของบริษัทคือตอนที่เสนอโอกาสว่าประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะถูกลอบสังหารในวาระแรกหรือไม่ นอกจากนี้ ยังถูกตำหนิจากการแสดงโฆษณาระหว่างการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2559 ของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ถามว่า “Orange is the New Black?”

สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โฆษณาต้องไม่แสดงในรายการโทรทัศน์ที่มีจุดประสงค์หลักสำหรับเด็ก นักแสดงในโฆษณาดังกล่าวควรมีอายุอย่างน้อย 25 ปีและมีลักษณะเช่นนี้ โฆษณาสำหรับทั้งสองหมวดหมู่ควรเตือนถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

Mariam Olayinka Ramos วัย 26 ปี ถูกจับกุมโดย US Marshals Service และหน่วยผู้ฝ่าฝืนรายใหญ่ของกรมตำรวจนครบาลลาสเวกัส เมื่อวันพุธ ตำรวจเปิดเผย

เธอถูกตั้งข้อหาทารุณกรรมเด็กหรือทอดทิ้งเด็กเพียงครั้งเดียว ตามรายงานของLas Vegas Sunโดยอ้างถึงบันทึกของศาลท้องถิ่น ผู้พิพากษาอนุมัติหมายจับเธอเมื่อวันที่ 11 มกราคม เดอะซันกล่าว

รามอสน่าจะได้รับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเนวาดา หากเธอเลือก เธอสามารถสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีและจะถูกส่งตัวไปยังเนวาดาเพื่อเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหา

อธิบายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

โดยปกติแล้ว ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน เจ้าหน้าที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงต่อผู้พิพากษาเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาและหลักฐานจากอีกรัฐหนึ่ง จำเลยมักจะเป็นตัวแทนโดยทนายความ

น้อยครั้งนักที่เจ้าหน้าที่จากรัฐหนึ่งจะปิดกั้นคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกรัฐหนึ่ง

ผู้เยี่ยมชมเวกัสบ่อย

ตำรวจลาสเวกัสอ้างว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม รามอสถูกกล่าวหาว่าทิ้งลูกวัย 3 ขวบของเธอไว้ที่เดอะวินน์ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ตำรวจกล่าวว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของรามอส ไม่ทราบในทันทีว่าทำไมหญิงสาวถึงถูกทอดทิ้ง

มีคนเห็นรามอสเดินบนถนนลาสเวกัสบูเลอวาร์ดเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากออกจากเดอะวินน์ ในตอนนั้นเธอสวมวิกผมสีบลอนด์มัดหางม้า เธออยู่บนรถแท็กซี่กับเด็กก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ตำรวจกล่าว ระหว่างนั่งอยู่บนรถแท็กซี่ ผู้หญิงคนนั้นได้ถามคนขับรถแท็กซี่เกี่ยวกับที่พักฉุกเฉิน

ทั้งคู่อยู่ที่ Fashion Show Mall ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยัง Wynn

Ramos เป็นที่รู้จักจากสถานที่เล่นเกมในลาสเวกัสบ่อยครั้ง เมื่อเดือนที่แล้ว ตำรวจลาสเวกัสระบุว่ารามอสเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายที่ถ่ายโดยกล้องวงจรปิดของ Wynn

เด็กไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโนพบเธอ ตำรวจนครบาลตอบโต้บ่อนการพนัน เจ้าหน้าที่ส่งตัวเด็กหญิงไปที่ศูนย์คุ้มครองเด็กของเทศมณฑลคลาร์ก ต่อมาเจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินได้ไปเยี่ยมหญิงสาวและรับของขวัญจากเธอ

ฝ่ายนิติบัญญัติที่ Capitol ในแอตแลนตากำลังพิจารณามาตรการหลายอย่างเพื่อขยายการพนันในรัฐโดยอนุญาตให้มีคาสิโนและการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย

ในการประชุม Liberty County ผู้อาศัยSheila McGinley กล่าวว่าคาสิโนในพื้นที่ แม้ว่าจะมี upside อยู่บ้าง แต่จะนำปัญหามามากเกินไป ตามรายงานของWTOC -TV

เมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายไม่ดีจะเอาชนะฝ่ายดีเพราะที่คาสิโนแห่งนี้ คุณนำยาเสพติด คุณนำการค้าประเวณี คุณนำการค้ามนุษย์เข้ามา”เธอกล่าว

วิลเลียมส์กล่าวว่าเขาต้องการให้เขตของเขาในการสนทนาเนื่องจากมีการพิจารณาเว็บไซต์คาสิโนต่างๆ

Clay Sikes ผู้พัฒนากล่าวว่าคาสิโนในพื้นที่มีข้อดีและข้อเสีย แต่เขาสงสัยว่ามิดเวย์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างคาสิโนหรือไม่

“ มันนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน มันนำมาซึ่งงาน มัน ยาก ที่จะโต้แย้งว่า แต่มัน เกี่ยว กับที่ไหนมากกว่าสิ่งอื่นใด” Sikes กล่าว “ ชายฝั่งจอร์เจียที่เก่าแก่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคาสิโนหรือไม่”

อัตราภาษีแตกต่างกันไป

ความพยายามที่จะทำให้คาสิโนเชิงพาณิชย์ถูกกฎหมายในจอร์เจียจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ไขจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 2 ใน 3 ของสภานิติบัญญัติแต่ละห้อง จึงจะชนะเสียงส่วนใหญ่ของสาธารณชนในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนแย้งว่าการพนันกีฬาจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของ Georgia Lottery Corp. ดังนั้นจึงไม่ต้องการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สภาและวุฒิสภาของรัฐได้พิจารณาร่างกฎหมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้การพนันกีฬาออนไลน์ถูกกฎหมายในรัฐ

ทั้งสองเวอร์ชันจะอนุญาตให้ผู้ให้บริการพนันกีฬาออนไลน์อย่างน้อยหกรายโดยมีค่าธรรมเนียมรายปี 900,000 ดอลลาร์ต่อคน FanDuel หรือ DraftKings เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเหล่า

ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างรุ่นสภาและวุฒิสภาคือระดับการเก็บภาษี ในเวอร์ชัน House บริษัทรับพนันกีฬาจะจ่าย 14 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมที่ปรับแล้วให้กับทุนการศึกษา HOPE และโครงการเตรียมอนุบาลของรัฐ ตามข้อมูลของStatesboro Herald ภายใต้รุ่นวุฒิสภา อัตราภาษีจะอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์

ขยายการเดิมพันกีฬา

รัฐเทนเนสซีเป็นรัฐที่ใกล้ที่สุดกับจอร์เจียที่มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน นักพนันภายในเขตแดนของรัฐเทนเนสซีได้รับอนุญาตให้เดิมพันในการแข่งขันกีฬาโดยใช้สมาร์ทโฟนของตน เมือง Chattanooga ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเทนเนสซีอยู่ใกล้ชายแดนจอร์เจีย ห่างจากแอตแลนตาไปทางเหนือเพียงสองชั่วโมง

ผู้บัญญัติกฎหมายในรัฐทางใต้อื่น ๆ กำลังพิจารณาร่างกฎหมายการพนันกีฬาในปีนี้ ซึ่งรวมถึงเท็กซัสและอลาบามา

ในหลุยเซียน่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาใน 55 ตำบลจาก 64 ตำบลอนุมัติการพนันกีฬาภายในตำบลของตน เมื่อสภานิติบัญญัติประชุมกันในเดือนเมษายน ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตการเดิมพันกีฬาบนมือถือหรือจำกัดการเดิมพันที่วางด้วยตนเองภายในคาสิโนที่สปอร์ตบุ๊คหรือตู้

ในหมายเหตุในวันนี้ ธนาคารยกระดับภาควัฏจักรของผู้บริโภคเป็น “น้ำหนักเกิน” จาก “เป็นกลาง” โดยสังเกตว่ายังไม่เคยเห็นบริษัทต่างๆ ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งก่อนที่แข็งแกร่งเท่ากับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโคโรนาไวรัส

เรากำลังอัปเกรดกลุ่มอุตสาหกรรมบริการผู้บริโภคเป็น Overweight จาก Neutral โดยพิจารณาจาก: (1) แนวโน้มระยะสั้นที่แข็งแกร่งสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งน่าจะกระตุ้นการฟื้นตัวของกำไรต่อหุ้น (EPS) (2) การตั้งค่าของเราสำหรับ ‘Covid Beta’ ที่สูงและการสัมผัสของจีน; และ (3) การขายทางเทคนิคมากเกินไป (ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์)” ธนาคารกล่าว

ในการเรียกชื่อตามดุลยพินิจของผู้บริโภค Wells Fargo เน้นประเด็นที่คุ้นเคยของการเพิ่มการฉีดวัคซีน COVID-19และความต้องการที่ถูกคุมขังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกสำหรับหุ้นของผู้ประกอบการคาสิโน โรงแรม และร้านอาหาร

โปรดปรานการเปิดโปงของจีน

นอกจากนี้ Wells Fargo ยังเป็นบวกในชื่อบริการผู้บริโภคที่มีการเปิดเผยไปยังประเทศจีน การตรวจสอบกล่องกับยักษ์ใหญ่ด้านเกมอย่าง Las Vegas Sands (NYSE:LVS), MGM Resorts International (NYSE:MGM) และ Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN)

เมื่อรวมกันแล้ว บริษัทเหล่านั้นดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการเก้าแห่งในเขตปกครองพิเศษ (SAR) ของมาเก๊า ในกรณีของ LVS และ Wynnบริษัทเหล่านั้นพึ่งพาศูนย์คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับสองในสามหรือมากกว่าของรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสใดก็ตามในสภาพแวดล้อมการทำงานปกติ

หุ้นในมาเก๊าเป็นที่ชื่นชอบของวอลล์สตรีทมาอย่างยาวนานเนื่องจากชื่อเกมที่มีการเปิดรับมากขึ้นในลาสเวกัส โดยพิจารณาจากแนวคิดที่ว่าอุปสงค์ที่ถูกคุมขังจะช่วยอำนวยความสะดวกในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในดินแดนของจีน สัญญาณของการฟื้นตัวนั้นกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเช่น LVS และ Wynn รายงานตัวเลข EBITDA ที่ดีขึ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2020

ถึงกระนั้น การเยี่ยมชม SAR ยังคงล่าช้า เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวและกำลังทำงานอย่างแข็งขันกับปักกิ่งเพื่อปรับปรุงเวลาการอนุมัติสำหรับโครงการวีซ่าบุคคล (IVS) เป้าหมายคือการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวยื่นคำขอ IVS ทางออนไลน์ ปัจจุบัน พวกเขาต้องขอใบอนุญาตด้วยตนเอง และเวลาอนุมัติจะยาวนานถึงสองสัปดาห์

Wells Fargo MGM กล่าวถึงให้กำลังใจ

สำหรับนักลงทุน พนักงาน นักท่องเที่ยว และลาสเวกัส MGM ตัดสินใจว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดการเล่นเกมที่ Wells Fargo ชื่นชอบและสนับสนุนด้วยเหตุผลหลายประการ

ผู้ให้บริการ Bellagio มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดบน Strip และเมกกะแห่งการเล่นเกมของสหรัฐมีสัดส่วน EBITDA ประมาณครึ่งหนึ่ง

Sin City ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความแข็งแกร่งของผู้บริโภค การฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่ถูกกักไว้ ในขณะที่งานยังคงอยู่อีกมากเพื่อให้การประชุมกลับไปที่ลาสเวกัสและการแสดงความบันเทิงสดกลับมาดำเนินต่อไป MGM ได้ดำเนินขั้นตอนสำคัญในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม โรงแรมที่ Mandalay Bay, The Mirage และ Park MGM จะเปิดเจ็ดวันต่อสัปดาห์ 24/7

MGM และ Wynn ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่าหกเปอร์เซ็นต์ในความคิดเห็นของ Wells Fargo ในขณะที่หุ้นของ LVS นั้นสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ ผู้ดำเนินการ Mirage เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของทั้งสามคนนับตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 15.58 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

เจ้าหน้าที่ในรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าพวกเขาจะตรวจสอบบริษัทเพื่อพิจารณาว่า Crown Resorts เหมาะสมที่จะดำเนินธุรกิจเกมในรัฐหรือไม่ การตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) สรุปว่าผู้ให้บริการคาสิโนล้มเหลวหลายครั้งในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่คาสิโนในเมลเบิร์นและเพิร์ท

Crown Melbourne เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของ Crown Resorts คอมเพล็กซ์เกมและรีสอร์ทตั้งอยู่ในเซาท์แบงค์ รัฐวิกตอเรีย อสังหาริมทรัพย์เปิดในสถานที่ตั้งปัจจุบันในปี 2540

“การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของราชวงศ์จะรับประกันการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับความเหมาะสมของ Crown Melbourne ในการถือใบอนุญาตคาสิโน เนื่องจากอำนาจของคณะกรรมาธิการในการบังคับพยานและเอกสาร” Daniel Andrews นายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวในแถลงการณ์

Crown Resorts ตอบสนองต่อการสอบสวน

“ชาววิกตอเรียควรมั่นใจได้ว่าเราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ชุมชน รัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และเราจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Royal Commission” Helen Coonan ประธานบริหารของ Crown Resorts กล่าว

มงกุฎครองราชย์ภายใต้การถูกล้อม

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาCrown Resorts ถูกพบว่าไม่เหมาะสมที่จะถือใบอนุญาตการเล่นเกมใน NSW มันเป็นผลเสียหายจากการสืบสวนที่ยาวนานกว่าหนึ่งปีในรัฐเพื่อตัดสินว่าข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินภายในคาสิโน รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอาชญากรนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่

เจ้าหน้าที่ของ Crown ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการป้องกันไม่ให้คาสิโนถูกใช้เพื่อฟอกเงิน

การตัดสินใจของ NSW หมายความว่า Crown ไม่สามารถเปิดคาสิโนภายในรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในซิดนีย์ได้ ปัจจุบันสถานที่ให้บริการนี้ดำเนินการเป็นโรงแรมหรูและอาคารที่พักอาศัย มันควรจะรวมพื้นที่เล่นเกมวีไอพี แต่โต๊ะลูกกลิ้งสูงและสล็อตแมชชีนจะไม่เริ่มดำเนินการในเร็ว ๆ นี้

หลังจากการตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมใน NSW รัฐบาลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ประกาศแผนการที่จะดำเนินการสอบสวนด้วยตนเอง Crown Resorts เป็นเจ้าของและดำเนินการ Crown Perth ในเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ยกเครื่ององค์กร

เจ้าหน้าที่ของ Crown จำนวนมากได้ออกจากองค์กรไปหลังจากการไต่สวนของ NSW ที่โดดเด่นที่สุดคือKen Barton อดีต CEO ของ Crownซึ่งลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เฮเลน คูแนนเข้ารับตำแหน่งประธานบริหารชั่วคราวของคณะกรรมการคราวน์พร้อมกับการจากไปของบาร์ตัน เธอกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอคาดว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรของ Crown และรูปแบบธุรกิจที่ยกเครื่องใหม่จะส่งผลให้บริษัทได้รับใบอนุญาตคาสิโนในซิดนีย์ในวันหนึ่ง

“มีส่วนที่เคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย แต่คณะกรรมาธิการได้แนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของ Crown และการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากได้ดำเนินการไปแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของวาระการปฏิรูป ซึ่ง Crown ได้ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ” Coonan กล่าวในการติดต่อกับนักลงทุน

Coonan เสริมว่า Crown กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสุราและเกมอิสระแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อยื่นขอใบอนุญาตการเล่นเกมอีกครั้ง

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ให้บริการรับแทงพนันกีฬาออนไลน์คาดการณ์ว่ายอดขาย Pro Forma ในปี 2020 จะอยู่ที่ 500 ล้านดอลลาร์ถึง 540 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 22 เปอร์เซ็นต์เป็น 37 เปอร์เซ็นต์ สำหรับไตรมาสเดือนธันวาคม นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทในบอสตันจะรายงานผลขาดทุน 49 เซนต์ต่อหุ้น จากรายรับ 231.47 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสก่อนหน้า การขาดทุนของ DraftKings นั้นแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ 35 เซนต์ แต่ยอดขายทำยอดเกินประมาณการของ Wall Street ที่ 1.34 ล้านดอลลาร์

เราเห็นว่าส่วนต่างนี้มาจาก 1) รัฐรายงานรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ดีกว่าที่คาดไว้ 2) DKNG เข้าถือหุ้นใน iGaming และ 3) การลงทะเบียนระยะไกลต่อเนื่องของรัฐอิลลินอยส์” Kelley กล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้า

ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต “เป็นกลาง” นักวิเคราะห์จะเพิ่มราคาเป้าหมายของเขาสำหรับหุ้น DraftKings เป็น 65 ดอลลาร์จาก 60 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงอัพไซด์ 6.55 เปอร์เซ็นต์จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.

ความประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้น, ความเสี่ยงต่อ DraftKings Stock

DraftKings การรายงานผลขาดทุนรายไตรมาสจะไม่ทำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนไม่ทันตั้งตัว โดยถือว่าการสูญเสียนั้นเป็นไปตามหรือดีกว่าที่ประมาณการไว้ นั่นเป็นเพราะมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าบริษัทจะไม่สามารถทำกำไรได้เมื่อพิจารณาจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จนถึงปี 2565 หรือ 2566

ถึงกระนั้น Kelley ของ Bank of America ตั้งข้อสังเกตว่าหากรายงานวันศุกร์มีสิ่งที่น่าประหลาดใจ มันอาจจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สูงกว่าที่คาดไว้ ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ เช่น DraftKings มักจะใช้จ่ายอย่างหนักเพื่อล่อลูกค้าใหม่ และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอาจรวมถึงเงินเดิมพันฟรีหลายร้อยดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจพิจารณาต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคู่แข่งอย่าง Barstool Sportsbook ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) กำลังบรรลุส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งในเพนซิลเวเนียและมิชิแกนโดย แทบไม่ต้องใช้จ่าย ด้านการตลาด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นอีกประการหนึ่งสำหรับ DraftKings ดังที่ Kelley ตั้งข้อสังเกตไว้ คือการสิ้นสุดระยะเวลาล็อกอัพซึ่งหมายความว่าหุ้นประมาณ 60 ล้านหุ้นอาจล้นตลาด อุปทานส่วนเกินนั้นอาจส่งผลร้ายต่อหุ้นในระยะสั้น

รายงานการเดิมพันกีฬาของรัฐโดยรัฐ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา DraftKings ได้เปิดเผยแนวทางรายได้ในปี 2564 ที่ 750 ล้านดอลลาร์ถึง 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 45 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางของช่วงนั้น นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะได้ยินว่าบริษัทกำลังทำการปรับเปลี่ยนที่สำคัญกับการคาดการณ์ดังกล่าวหรือไม่

ในระดับรัฐ ดังที่ Kelley ชี้ให้เห็น ความคิดเห็นที่เป็นบวกเกี่ยวกับรัฐอิลลินอยส์และการลงทะเบียนออนไลน์อาจเป็นตัวกระตุ้นหลังผลประกอบการสำหรับหุ้น

ในทำนองเดียวกัน นักวิเคราะห์และนักลงทุนก็ต้องการข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานในมิชิแกน เทนเนสซี และเวอร์จิเนีย เหล่านี้คือสถานะปัจจุบันและทางกฎหมายใหม่ล่าสุดสามสถานะ การเดิมพันกีฬาบนมือถือมีอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนในมิชิแกน ซึ่ง DraftKings มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองอยู่แล้ว

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Andy Abboud รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการรัฐบาลของ LVS กล่าวว่า Dallas-Fort Worth (DFW) Metroplex จะเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในการเปิดคาสิโนหากการพนันเชิงพาณิชย์ได้รับการรับรองในรัฐ

“เราจะดูตลาดทั้งหมดของเท็กซัส แต่เน้นที่ดัลลัสเป็นหลัก เพราะนั่นคือจุดที่เงินไหลออกมากที่สุด ข้ามพรมแดนโอกลาโฮมา” Abboud อ้างโดยDallas Morning News

อาจารย์กล่าวว่าบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันของรัฐทำให้แนวคิดนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นในตอนนี้

“Abboud กำลังพ่นลมออกมา” Mark P. Jones นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ Baker Institute ของมหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับCasino.org เมื่อถูกถามถึงคำตอบ

“[พรรครีพับลิกัน] Lt. Gov. Dan Patrick มีความชัดเจนมากว่า กฎหมาย การพนันคาสิโนจะไม่เห็นแสงสว่างในปี 2564” โจนส์กล่าว “และในเรื่องนี้ [Republican] Gov. Greg Abbott มีข้อตกลงอย่างเต็มที่กับ Patrick”

ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮูสตัน Brandon Rottinghaus เห็นพ้องกันว่า Abbott ยังคงควบคุมอยู่

“รองผู้ว่าการเป็นผู้เล่นทางการเมืองที่มีอำนาจมากที่สุดในเท็กซัส ” Rottinghaus กล่าวกับCasino.org “หากเขาไม่เห็นชอบ การย้ายกฎหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย”

การวิ่งเต้น LVS ปัจจุบันอาจมุ่งเป้าไปที่เซสชันทางกฎหมายในภายหลัง

อย่างดีที่สุด ความพยายามในการล็อบบี้ของ LVS ซึ่งดำเนินการโดย ผู้ทำการแนะนำ ชักชวนสมาชิกรัฐสภาเท็กซัส 51คน จะเตรียมพร้อมสำหรับความพยายามในการผ่านกฎหมายคาสิโนในภายหลังในปี 2566 เท่านั้น โจนส์กล่าว

แม้กระนั้น หากแพทริคและแอ็บบอตยังคงอยู่ในสำนักงาน LVS ก็ต้องการให้เศรษฐกิจของเท็กซัสอยู่ในสภาพที่เลวร้ายจนพรรครีพับลิกันที่ต่อต้านคาสิโนจะยอมจำนนต่อกองกำลังมือโปรคาสิโน โจนส์กล่าว

เช่นเดียวกับ Texas House Speaker, Dade Phelan ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกัน “ต้องการเข้าใกล้” ปัญหาของกฎหมายคาสิโนเพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน GOP ของเขา”โจนส์กล่าว

โจนส์ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของเขต Phelan’s House จากการไม่มีคาสิโนเท็กซัส เขตนี้ตั้งอยู่ที่ชายแดนเท็กซัส-หลุยเซียน่า และสมาชิกหลายคนของเขาทำงานหรือจัดหาคาสิโนหลุยเซียน่าในเลกชาร์ลส์ โจนส์กล่าว

คุณสมบัติการเล่นเกมบางอย่างเหล่านี้อาจเลิกกิจการได้หากเท็กซัสต้องทำให้คาสิโนถูกกฎหมาย โจนส์เตือน ผู้เล่นหลายคนในเลกชาร์ลส์มาจากเท็กซัส โจนส์กล่าวเสริม

ข้อโต้แย้งของ Dallas Casino เข้าใจได้

อีกด้านหนึ่ง โจนส์เข้าใจดีว่าทำไมแอ็บบาวด์ถึงต้องการโฟกัสที่ดัลลัส

DFW Metroplex และภูมิภาคฮุสตันเป็นสถานที่ที่ร่ำรวยที่สุดในเท็กซัสโจนส์กล่าว

“ถ้าใครกำลังจะสร้างคาสิโนสุดหรูในพื้นที่เมืองฮุสตัน มันจะเป็น Tilman Fertitta ไม่ใช่ Las Vegas Sands”โจนส์กล่าว

ด้วยการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นไปที่ดัลลัส LVS จึงดำเนินการ “เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชาญฉลาด เพราะจะช่วยลดโอกาสที่ Tilman Fertitta จะต่อต้านความพยายามของ Las Vegas Sands อย่างแข็งขัน และอาจช่วยให้ Tilman สอดคล้องกับความพยายามในการล็อบบี้ของ Sands ในออสติน ” โจนส์กล่าว

Brandon Rottinghaus เสริมว่า DFW “เติบโตอย่างรวดเร็วและถูกขนาบข้างด้วยคาสิโนในโอคลาโฮมาและลุยเซียนา คนท้องถิ่นในดัลลัสไม่น่าจะถูกคาสิโนเล่นงานมากเกินไปเนื่องจากมีโฆษณาคาสิโนทั่วเมโทรเพล็กซ์เหมือนที่เป็นอยู่”

Clyde W. Barrow ประธานภาควิชารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Texas Rio Grande Valley เห็นพ้องกันว่า “แนวโน้มการออกกฎหมายคาสิโนในปีนี้ไม่ดี แต่โดยทั่วไปแล้วการพนันแบบขยายคือการรณรงค์ทางการเมืองที่ยาวนานนับสิบปีในรัฐส่วนใหญ่

“ตลาดคาสิโนโอคลาโฮมาได้รับแรงหนุนจากเงินเท็กซัสเป็นส่วนใหญ่ และเงินจำนวนมากนั้นมาจากเมโทรเพล็กซ์ดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ”แบร์โรว์กล่าวเสริม “ด้วยเหตุนี้ คาสิโนในพื้นที่ดัลลัสจะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายชื่อทุกคนเมื่อพูดถึงเกมที่ขยายตัวในเท็กซัส

Scott Roeben หรือที่รู้จักกันในนาม Mr. Vital Vegas รายงานว่าฝ่ายผลิตของ Lin-Manuel Miranda กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาที่พักอาศัยที่ Caesars Entertainment หรือ Wynn Resorts เรื่องราวของพ่อผู้ก่อตั้งเปิดตัวในนิวยอร์กซิตี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 และทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศบรอดเวย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เราได้ยินมาจากแหล่งที่ น่า เชื่อถือ แฮมิลตัน — ละครเพลงที่โด่งดังและโด่งดังมายาวนาน — กำลังจะมาถึงรีสอร์ทคาสิโนรายใหญ่ในลาสเวกัสสตริปที่โด่งดังและโด่งดังมายาวนาน” Roeben เขียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้ให้ข้อมูลที่ดีของ Roeben กล่าวว่าคู่แข่งชั้นนำคือ Paris Las Vegas Roeben บอกกับ Casino.orgว่าเทคโนโลยีการแสดงบนเวทีแจ้งว่าโรงละครในปารีสได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ อาจเป็นเพราะความคาดหวังของดนตรีแนวอาร์แอนด์บี

“แหล่งข่าว 2-3 แห่งกล่าวว่าเป็นทรัพย์สินของซีซาร์ แต่มีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงปารีส” Roeben อธิบาย

นอกจากซีซาร์และปารีสแล้ว Wynn Resorts ยังกล่าวกันว่าอยู่ในระหว่างการแข่งขันเพื่อลงจอดแฮมิลตัน เจ้าหน้าที่ของ Caesars และ Wynn ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ เสียงดังก้อง ของ แฮมิลตัน

ปารีส ลาสเวกัส เป็นที่ตั้งของการแสดงบรอดเวย์ชื่อดังอีกรายการหนึ่งเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว The Producersฉายที่โรงละครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงกุมภาพันธ์ 2551

ผู้เข้าชมต้องการการแสดงของเวกัส

COVID-19 ได้หยุดการประชุมและการชุมนุมในร่มขนาดใหญ่ รวมถึงคอนเสิร์ตและการแสดง ทั้งสองส่วนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของลาสเวกัส

ความบันเทิงชั้นนำทำให้ลาสเวกัสเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางแห่งการเล่นเกม จากการวิจัยที่จัดทำโดย Applied Analysis for the Las Vegas Convention and Visitor Authority (LVCVA) ผู้เข้าชมโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 52 ดอลลาร์ต่อการเข้าชมเนวาดาตอนใต้เพื่อความบันเทิง ผู้เยี่ยมชมใช้จ่ายเกือบ 2.1 พันล้านดอลลาร์ในคอนเสิร์ตและการแสดงในปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการรายงาน แน่นอนว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงอย่างมากในปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาด

ผู้เข้าชมลาสเวกัส 51 เปอร์เซ็นต์เข้าชมการแสดงในปี 2019 ซึ่งลดลง 7 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว และ 10 เปอร์เซ็นต์จากปี 2015 การแสดงที่จัดอยู่ในประเภท “การผลิต/การแสดงบรอดเวย์” เป็นรูปแบบความบันเทิง ที่พบได้บ่อย ที่สุด

ในขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เข้าชมลาสเวกัสเข้าชมการแสดง แต่ 81 เปอร์เซ็นต์เล่นการพนันในบางจุด ร้อยละหกสิบสองเล่นการพนันน้อยกว่าสองชั่วโมงต่อวัน

ดึงดูดผู้เข้าชมกลับ

การแสดงอย่างแฮมิลตันจะเป็นงานดึงดูดที่ยิ่งใหญ่สำหรับลาสเวกัส และแน่นอนว่าจะเพิ่มเหตุผลให้ผู้เข้าชมที่มีศักยภาพออกเดินทางสู่เนวาดาตอนใต้ หนึ่งในผลงานการแสดงบรอดเวย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในความทรงจำล่าสุด ตั๋วสำหรับการผลิตในนิวยอร์กนั้นหาได้ยาก

การนำละครเพลงมาที่ลาสเวกัสจะทำให้แฟน ๆ มีทางเลือกอื่นในการชมการแสดง

“ฉันเกลียดที่จะบอกคนอื่นให้จำนองบ้านและเช่าลูก ๆ ของพวกเขาเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงบรอดเวย์ยอดนิยม แต่แฮมิลตัน ‘ … อาจคุ้มค่า” นักวิจารณ์โรงละคร ของ New York Times Ben Brantley เขียนในปี 2558