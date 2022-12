ESport SBOBET เข้าสู่ตลาดจอร์เจีย

ESport SBOBET ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของงาน Easter Cash Days ผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์ คาสิโนออนไลน์ Playson ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตที่จะช่วยให้สามารถจัดหาคอลเลคชันยอดฮิตให้กับผู้เล่นในประเทศ จอร์เจีย ในยุโรป ตะวันออก

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกๆ ที่ได้รับใบอนุญาตในตลาดจอร์เจียที่ได้รับการควบคุม และพร้อมที่จะกลายเป็นซัพพลายเออร์ “หลัก” ของเนื้อหา iGaming ให้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอดีตสาธารณรัฐโซเวียต รวมถึงFlutterบริษัทในเครือ ด้าน ความบันเทิงAdjarabetและ Crystalbetซึ่งทั้งสองแห่งถือเป็น สปอร์ตบุ๊ค ออนไลน์ ชั้นนำ และแบรนด์เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเล็กๆ เช่นเดียวกับ Betlive, Leaderbet และ Crocobet

Playson ยังคงเพิ่มการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ “ได้รับการยกย่องอย่างล้นหลาม” โดยเพิ่งรวมความก้าวหน้าที่หลากหลายเช่นReel of Fortuneซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดของชุดเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ ไม่มีการผสานรวมซึ่งเพิ่มการรักษาลูกค้า ซึ่งรวมถึงFree Spins , Network อยู่แล้ว แจ็คพอต ฟีเจอร์ทริกเกอร์ และ ทัวร์นาเมนต์เครือข่าย

ภูมิภาคที่สำคัญ :

แสดงความคิดเห็นในโอกาสสำคัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Playson, Alex Ivshin ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ ของบริษัท เพื่อบอกว่า…

“เรามีความยินดีที่จะประกาศการได้รับใบอนุญาตในการจัดหาเกมในจอร์เจีย ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลที่น่าตื่นเต้นในใจกลางภูมิภาคที่สำคัญอย่างยิ่ง

“ด้วยการสร้างชุดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่า Playson จะยังคงขยายการเข้าถึงเชิงพาณิชย์ ต่อไป ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี 2021 และต่อๆ ไป”

การเข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมของจอร์เจียเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Playson ในภูมิภาคที่ เกม ธีมผลไม้ อันเป็นเอกลักษณ์ของผู้พัฒนา ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยม และที่ซึ่งทั้ง ซีรีส์ Funky Fruitsและ สล็อต Timeless Fruitsมีแนวโน้มที่จะได้รับปฏิกิริยาเชิงบวกจากผู้เล่นในท้องถิ่น

ทัวร์นาเมนต์ Cash Days :

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ข่าวดังกล่าวมาในตอนท้ายของการแข่งขันเครือข่ายยอดนิยมของบริษัท Playson Cash Days รุ่นล่าสุด ซึ่งเริ่มในวันที่ 1 เมษายนและดำเนินไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน

ผู้ที่เข้าร่วมในการผจญภัยและติดอันดับ 350 อันดับแรกจะแบ่งปันเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง60,000 ยูโร! เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับซีรีส์ April Cash Days คุณต้องวางเดิมพันอย่างน้อย0.5 ยูโรในขณะที่คะแนนจะคำนวณแบบรอบต่อรอบ โดยแต่ละ 1 ยูโรที่ชนะจะแทน 10 คะแนน

การแข่งขันเครือข่ายของเดือนนี้นำเสนอเกม คลาสสิกยอดนิยมของ Playson :

5 ซูเปอร์เซเว่นและผลไม้

หนังสือทองคำ: โอกาสสองเท่า

หนังสือทองคำ: หลายโอกาส

Buffalo Power: ถือและชนะ

Burning Wins: คลาสสิก 5 บรรทัด

Diamond Wins: ถือและชนะ

ตำนานของคลีโอพัตรา Megaways ™

ราชินีแห่งแสงอาทิตย์

วัดสุริยะ

Super Sunny Fruits: ถือและชนะ

ช่องใหม่ :

ผู้เชี่ยวชาญด้านสล็อตเพิ่งเปิดตัวชื่อล่าสุด Stars & Fruits: Double Hitซึ่งเป็นเกมแรกที่นำเสนอนวัตกรรม ” Double Hit ” ของ Playson กลไกใหม่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถหมุนข้ามช่องเกมสองช่องพร้อมกันได้

มองหาผู้พัฒนาเพื่อเปิดตัวส่วนเสริมถัดไปในพอร์ตโฟลิโอ Timeless Fruits Slots นั่นคือ3 Fruits Win: Double Hitในวันที่ 8 เมษายน เมื่อผู้เล่นที่รักผลไม้สามารถเจาะลึกลงไปในแนวโน้มของเกม Double Hit ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่

ในเวียดนามและกลุ่ม บริษัท ในเครือ Imex Pan Pacific Group มีรายงานว่าร่วมมือกับนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากรวมถึง William Weidner ผู้บริหารระดับสูงของ Las Vegas Sands Corporation โดยหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้นำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการขนาดใหญ่มาสู่เมืองดานัง

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming โครงการนี้เกิดจากความคิดของ Johnathan Hanh Nguyen ประธานบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในฮานอย และจะเห็นสถานที่ที่มีขนาดและขอบเขตใกล้เคียงกับทรัพย์สินของMarina Bay Sandsในสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางของ การพัฒนาขนาด 143 เอเคอร์ยังมีโรงแรม อาคารสำนักงาน และร้านค้าปลีกหลายแห่ง

ผู้ร่วมงานเพิ่มเติม:

มีรายงานว่า Imex Pan Pacific Groupเปิดเผยว่า โครงการ Da Nang Financial Center ที่ใหญ่ขึ้นนี้ จะเป็นรูปเป็นร่างในเขตSon Tra ริมทะเลของเมืองและยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินสำหรับเวียดนามและภูมิภาคที่กว้างขึ้น แหล่งข่าว อธิบายว่า พอล สตีลแมนสถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกันยังสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการที่เสนอ และคิดว่าจะทำงานร่วมกับไวด์เนอร์ในแผนเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อประธานสภาประชาชนแห่งเมืองดานังเหงียน ญอ เจือง ในเวลาต่อมา ปี.

รากฐานในอนาคต:

นายกรัฐมนตรีเวียดนามNguyen Xuan Phucเมื่อเดือนที่แล้วมีรายงานว่าได้รับอนุญาตจาก Imex Pan Pacific Group เพื่อเริ่มร่างข้อเสนอที่จะช่วยให้ดานังกลายเป็น ‘ ศูนย์กลางการเงินระดับภูมิภาค ‘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนประเทศของเขาให้เป็น ‘ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ‘ ภายในปี 2588 ด้วยเหตุนี้ ผู้นำวัย 66 ปีจึงใช้การลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเพื่อเปิดเผยว่าฝ่ายบริหารของเขาจะทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆรวมถึงการเงินและการก่อสร้าง และกิจการโรงแรมและรีสอร์ทคาสิโน

ประสบการณ์ที่กว้างขวาง:

ก่อนหน้านี้ Weidner เคยทำงานเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของLas Vegas Sands Corporationก่อนออกจากตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2009 และก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านคาสิโนGlobal Gaming Asset Management LLC ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันเขายังพัวพันกับคดีความกับผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียBloomberry Resorts Corporationเกี่ยวกับการเพิกถอนสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเห็นว่าบริษัทของเขาให้บริการการจัดการที่หลากหลายแก่Solaire Resort and Casinoของฟิลิปปินส์

แม่เหล็กเงิน:

มีรายงานว่าทหารผ่านศึกคาสิโนอายุ 76 ปีประกาศว่ารัฐบาลเวียดนามกำลัง ‘ สร้างกฎระเบียบทางการเงิน ‘ ที่จะทำให้ประเทศ ‘สามารถดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก’ เขาประกาศเพิ่มเติมว่าสิ่งเหล่านี้จะอนุญาตให้มี ‘ การพัฒนาในอนาคต ‘ ในเขตอำนาจศาลของประชากรประมาณ 97 ล้านคน รวมทั้งการก่อสร้าง ‘ ศูนย์การเงินรวมกับรีสอร์ตแบบบูรณาการ ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Weidner…

“เรามั่นใจว่าเราสามารถนำเงินลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์มาสู่ดานังด้วยการพัฒนารีสอร์ทที่เหมาะสมซึ่งรวมเข้ากับศูนย์กลางทางการเงิน นอกจากนี้ เรายังสนใจที่จะสามารถเชิญเงินหลายพันล้านดอลลาร์มาลงทุนในเวียดนามต่อไปเมื่อตั้งศูนย์การเงินแห่งอื่น”

มีรายงานว่า เมืองโอซาก้า ของญี่ปุ่น ประกาศว่าไม่มี บริษัท เพิ่มเติมใดที่เข้าร่วมในขั้นตอนการร้องขอข้อเสนอ (RFP) ล่าสุดของการรณรงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยหนึ่งในสามของใบอนุญาตรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่กำลังจะมาถึงของประเทศ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming มหานครที่มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคนหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้นำ การพัฒนาสไตล์ ลาสเวกัส ที่จินตนาการไว้ มาสู่พื้นที่ 121 เอเคอร์ของเกาะ Yumeshima ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยเพิ่ม เศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโต อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าเขตปกครองของเกาะฮอนชูกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดเพื่อขอรับใบอนุญาต 1 ใน 3 ใบจากนักวิ่งรายอื่นๆ รวมถึงเมืองโยโกฮาม่า และชุมชนในจังหวัดวาคายามะและจังหวัดนางาซากิ

กระบวนการที่ไตร่ตรอง:

แม้ว่าปัจจุบันการพนันส่วนใหญ่จะผิดกฎหมายในญี่ปุ่นแต่รัฐบาลผสมของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะได้ผ่านกฎหมายในเดือนกรกฎาคมปี 2018 ซึ่งจะเห็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 126 ล้านคนออกใบอนุญาตให้รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการสามแห่งที่มีโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการ และชั้นเกมขนาดใหญ่ . ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าภาพหนึ่งในการพัฒนาที่ร่ำรวยเหล่านี้ด้วยป้ายราคาและที่ตั้งขั้นต่ำ10 พันล้านดอลลาร์จำเป็นต้องเลือก บริษัท ต่างประเทศเพื่อดำเนินการสถานที่ที่เป็นมิตรต่อการพนันที่เสนอล่วงหน้าก่อนที่จะส่งใบสมัครใบอนุญาตที่สมบูรณ์ไปยังคณะกรรมการของ ผู้คัดเลือกของรัฐบาลกลางก่อนสิ้นสุดเส้นตายเดือนเมษายน 2565

คำขอที่สอง:

มีรายงานว่าโอซาก้าเปิดตัวขั้นตอน RFP ครั้งแรกของกระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินการในปี 2019 และต่อมาได้รับข้อเสนอขั้นสุดท้ายจากสมาคมที่ประกอบด้วยMGM Resorts International รายใหญ่ของอเมริกา และบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในท้องถิ่นOrix Corporation แต่ถูกกล่าวหาว่าเมืองนี้ถูกบังคับให้ดำเนินการฝึกซ้อมระยะนี้อีกครั้งจากเดือนที่แล้ว หลังจากชะลอกระบวนการทั้งหมดในเดือนมิถุนายนอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่กำลังดำเนิน อยู่

แฟนคนเดียว:

มีรายงานว่าขั้นตอน RFP ที่สองนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมกับกำหนดเส้นตายในวันที่ 6 เมษายนและข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีบริษัทอื่นเลือกที่จะเข้าร่วมในตอนนี้ หมายความว่าMGM Resorts Internationalยังคงอยู่ในตำแหน่งโพลที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการที่คาดหวังสำหรับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ ใน โอซาก้า ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสอ้างว่าถือนโยบาย ‘ Osaka first ‘ มาเป็นเวลานานเมื่อพูดถึงความพยายามในการขยายตัวในญี่ปุ่นและตอนนี้จะต้องส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการพร้อมต้นทุนในเดือนกรกฎาคม

ตารางเวลาเบื้องต้น:

ในที่สุด Inside Asian Gaming รายงานว่าโอซาก้าตั้งใจที่จะเปิดตัวผู้ให้บริการผู้สมัครอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนโดยหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตหนึ่งในสามใบและเปิดรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการก่อนสิ้นปี 2570

อ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสำนักงานส่งเสริมรีสอร์ทแบบบูรณาการของเมือง…

“เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ MGM Resorts International และ Orix Corporation เราต้องการสนทนาต่อและจัดทำแผนการพัฒนาที่มั่นคง ”

ฝนเดือนเมษายนนำดอกไม้เดือนพฤษภาคมมาให้ แต่เดือนที่สี่ของปียังมอบของขวัญให้เราด้วย เกม ออนไลน์ใหม่ของMicrogamingซึ่งสำรวจทุกอย่างตั้งแต่การผจญภัยของโจรสลัดและตำนานอียิปต์ไปจนถึงตำนานอาเธอร์และสยองขวัญแบบกอธิคในขณะที่เสนอแจ็คพอต วงล้อที่ลุกโชน Firepots การตอบสนอง ขยายวงล้อ ฟรีสปิน Super Spins และคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นอีกมากมาย

ผู้รวบรวมเนื้อหาชั้นนำเริ่มต้นรายชื่อใหม่ของเดือนด้วย8 Golden Skulls of Holly Roger Megawaysซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกจาก Buck Stakes Entertainmentซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดของเครือข่ายอิสระที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ บริษัท ซอฟต์แวร์การพนัน Isle of Man สตูดิโอพันธมิตร สล็อตวิดีโอที่ ขับเคลื่อนด้วย Megaways แบบ 6 รีลนั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ รวมถึงการหมุนฟรี ตัวคูณ แจ็คพอต Firepot และอีกมากมาย ผู้เล่นที่เข้าร่วมทีมโจรสลัดหญิงล้วนสามารถคว้า เงินรางวัล สูงถึง 1,900 เท่าในการผจญภัยใต้ทะเลลึกที่จะเปิดตัวในวันที่ 22 เมษายนนี้

WowPot สงสัย :

Neon Valley Studios อยู่ถัดไปด้วยสล็อต Queen of Alexandria WowPotแบบ 5 รีล 3 แถวซึ่งมีพื้นฐานมาจากคลีโอพัตราราชินีแห่งอียิปต์ เกมที่มีความผันผวนปานกลางจะพาผู้เล่นออกไปสู่โลกยุคโบราณและศาลของราชินีที่มีชื่อเสียง ซึ่งพวกเขาจะได้พบกับ แจ็กพอ ตแบบโปรเกรสซีฟ WowPotซึ่งมีระดับโปรเกรสซีฟสี่ระดับแยกกัน เงินรางวัลสูงสุดในกลุ่มคือ2 ล้านยูโรและตามข่าวประชาสัมพันธ์ “ใกล้จะถึง 15 ล้านยูโรแล้วในขณะที่เขียน” นอกจากเกม WowPot แล้ว เกมดังกล่าวยังมีให้เล่นแบบสแตนด์อโลนด้วย แจ็คพอตแบบจำกัดจำนวนคงที่ รวมถึงคุณสมบัติการตอบสนองต่อไวลด์ที่ขยายออกไป ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน

อียิปต์และอื่น ๆ :

เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 เมษายนGold Collector ซึ่ง เป็นธีมการขุดของAll41 Studios นำเสนอฟีเจอร์ HyperHoldของนักพัฒนาเกมคาสิโนในเอสโตเนียที่ผู้เล่นมีโอกาสชนะรางวัลแจ็คพอตจำนวนหนึ่ง คิวถัดไปคือเพชรที่เจิดจรัส 9 เม็ดจาก SpinPlay Gamesที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส ผู้เล่นจะสามารถเล่นสล็อตคลาสสิกนี้ซึ่งมี The Blazing Wheel ซึ่งผู้เล่นสามารถชนะได้ทั้งสปินพิเศษหรือรางวัลเงินสดทันที ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มาพร้อมกับตัวคูณสูงสุด 4 เท่า Snowborn Games พาผู้เล่นย้อนกลับไปยังอียิปต์ใน Egyptian Tombsที่วางจำหน่ายในวันที่ 29 เมษายนซึ่งมีฟีเจอร์โบนัสสุสาน ซูเปอร์สปิน การหมุนพิเศษ และวงล้อแห่งโชคชะตา ในวันที่ 20 เมษายนJust For The Winจะพาเราไปที่ Camelot เพื่อ ชม Book of King Arthurซึ่งผู้เล่นจะได้เข้าร่วมกับผู้นำอังกฤษในตำนานในการสำรวจความร่ำรวยของ Avalon

ทุบตีมอนสเตอร์ :

Rabcatผู้ผลิตสื่อบันเทิงดิจิทัลในเวียนนาอยู่ถัดไปบนดาดฟ้าพร้อมช่องวิดีโอโกธิคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแวมไพร์Anna Van Helsing Monster Huntress การผจญภัยล่าแวมไพร์สุดสยองพร้อมให้เล่นตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่างที่ชื่อกีฬาอย่าง Wolf Attack, Wolf Howl และ Dracula’s Banishment ระหว่างชื่อเรื่องและชื่อคุณลักษณะเหล่านี้ นี่คือหนึ่งสล็อตเดือนเมษายนที่คุณไม่อยากหลับ!

รุ่นใหม่อื่น ๆ ได้แก่ :

Fu88สล็อตธีมจีนจากสตูดิโอออกแบบของอาร์เจนตินาNeko Gamesซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน

Hold’Em Poker 2 เป็น ข้อเสนอโป๊กเกอร์ใหม่ล่าสุดของ Microgaming เกมผู้เล่นหลายคนที่พร้อมใช้งานบนมือถือพร้อมตัวสร้างเงินรางวัลแบบสุ่มสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน

Inferno Gladiatorจากบริษัทน้องใหม่ Gong Gaming Technologies เปิดตัวในวันที่ 12 เมษายนและเสนอ Wilds เหนียวแก่ผู้เล่น สปินพิเศษ และตัวคูณจำนวนมาก

เนื้อหาของบุคคลที่สาม :

เนื้อหาบุคคลที่สามที่ยอดเยี่ยมของเดือนเมษายน ได้แก่Slots O’LuckจากInspired Entertainment สล็อตธีมไอริชที่มีคุณสมบัติ Gambleช่วยให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะเพิ่มการชนะหรือชนะการหมุนพิเศษที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 เมษายน Robbin ‘Robin ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ Iron Dog Studio เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 เมษายนในขณะที่คลาสสิก แอ็คชั่นสล็อตโดยใช้ Triple Bar 98และTriple Bar 96ของ1x2gamingก็เป็นตัวเลือกที่ร้อนแรงในเดือนเมษายนเช่นกัน และSurvivor Megaways ของ Big Time Gaming ( BTG ) ซึ่งใช้ประโยชน์จากแฟรนไชส์ทีวีต่างประเทศชื่อเดียวกันจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน .

การจัดกลุ่มสุดท้ายของ Microgaming ประกอบด้วยPhoenix Infernoจาก 1x2gaming, Fishing Cashpotsจาก Inspired Entertainment และปิดท้ายเดือนที่อัดแน่นด้วย BTG’s Wild Flowerซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 21, 26 และ 28 เมษายนตามลำดับ

มีรายงานว่า กลุ่มสื่ออเมริกันFox Corporationได้ยื่นฟ้องบริษัทยักษ์ใหญ่ iGaming ของอังกฤษFlutter Entertainmentเกี่ยวกับตัวเลือกที่จะเกิดขึ้นบนสัดส่วนการถือหุ้น 18.6% ในFanDuel Group ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์ที่มี ชื่อเสียง

ตามรายงานเมื่อวันอังคารจากสถานีโทรทัศน์CNBC ของอเมริกา Flutter Entertainment ซึ่งจดทะเบียนในลอนดอนใช้เงินประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมเพื่อซื้อหุ้น 37.5% ใน FanDuel Group และถือหุ้นรวมในบริษัทเดิมพันกีฬาสูงถึงประมาณ 95% ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ Fox Corporation ได้รับตัวเลือกในการซื้อหุ้น 18.6% ของผู้ดำเนินการกีฬาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมด้วยราคาล่วงหน้าที่ 11.2 พันล้านดอลลาร์

ความร่วมมือที่ซับซ้อน:

ผู้ประกาศรายงานว่าความเข้าใจครั้งหลังนี้ได้ผลในเวลาเดียวกับที่Flutter Entertainmentซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อPaddy Power Betfairลงนามในข้อตกลงหุ้นทั้งหมด 6 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าซื้อกิจการ The Stars Group Incorporatedบริษัท iGaming ที่มีชื่อเสียง องค์กรในแคนาดาแห่งนี้ได้ร่วมมือกับFox Corporationเพื่อเปิดตัว บริการ เดิมพันกีฬา FoxBet ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้มีให้บริการสำหรับนักพนันในรัฐโคโลราโดนิวเจอร์ซีย์มิชิแกนและเพนซิลเวเนีย

ด้านการยกเลิก:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Flutter Entertainment กำลังโต้เถียงว่าการครอบครองFanDuel Groupทำให้การอ้างสิทธิ์ก่อนหน้านี้เป็นโมฆะกับ Fox Corporation ที่ยังคงสามารถรับออปชั่น 18.6% ได้ แต่ถ้าตกลงที่จะจ่าย ‘ มูลค่าตลาดที่ยุติธรรม’ การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้บริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มีมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยพิจารณาว่ารัฐใน อเมริกามากถึง 19 รัฐ สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อให้การพนันกีฬาออนไลน์บางรูปแบบถูกกฎหมายในปีนี้

ปฏิกิริยาทางกฎหมาย:

อารมณ์เสียอย่างเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ถูกกล่าวหาและ Fox Corporation ได้ยื่นฟ้องต่อ ศาลอนุญาโตตุลาการและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในนิวยอร์ก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยหวังว่าจะได้รับราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้สำหรับตัวเลือกที่มีข้อโต้แย้งคืนสถานะ บริษัทประกาศโดยเจตนาว่าการอนุญาโตตุลาการนี้มา ‘ โดยความยินยอมของทุกฝ่าย ‘ และเป็นความพยายามของบริษัทที่จะ ‘ บังคับใช้สิทธิ์ในการได้รับผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของ 18.6%ในกลุ่ม FanDuel’

การหลบหลีกของตลาด:

CNBC รายงานว่าปัญหาทั้งหมดนี้อาจซับซ้อนมากขึ้นหาก Flutter Entertainment เสร็จสิ้นแผนการแยก FanDuel Group ออกเป็นนิติบุคคลที่ซื้อขายแยกต่างหากก่อนเดือนกรกฎาคม การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเห็นได้ว่าตัวเลือก 18.6% ดึงดูดเบี้ยประกันภัยเนื่องจากผู้ให้บริการหนังสือกีฬาครองตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดการเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ให้ผลกำไรมากที่สุด สามแห่งของ สหรัฐอเมริกาได้แก่อิลลินอยส์นิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย

ความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิง:

หากทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ ผู้ประกาศยังรายงานว่า Fox Corporation มีตัวเลือกสิบปีในการซื้อทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของอเมริกาของThe Stars Group Incorporatedซึ่งจะรวมถึงบริการเดิมพันกีฬา FoxBet เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่มีการผลักดัน ให้ Flutter Entertainment

มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือใหม่ระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเดิมพันกีฬาชั้นนำในFSB Technologyและผู้ให้บริการ iGaming ในเกม Incentive Games ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ข่าวของความร่วมมือใหม่นี้ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน2021และเป็นเพียงอีกตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ FSB ยังคงขยายส่วนแบ่งในตลาด iGaming และการพนันกีฬาทั่วโลก การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของพวกเขาในอุตสาหกรรมนี้ได้รับการบันทึกเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่แล้ว เนื่องจาก FSB Technology ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างยิ่งกับผู้ให้บริการ iGaming ระดับชั้นนำรายอื่นๆ

Incentive Games ตั้งอยู่ในเอดินเบอระซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์บนเนินเขาของสกอตแลนด์ ตามข้อตกลงใหม่นี้ FSB Technology จะรับผิดชอบในการโปรโมตเกมที่เป็นของบริษัท Incentive Games ของสก็อตแลนด์ให้กับลูกค้าที่คาดหวังที่หลากหลายทั่วโลก

Incentive Games มีสถานะที่แข็งแกร่งและมีผลกระทบครอบคลุมทั่วทั้งห้าทวีปที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาซึ่งทั้งชื่อเกมที่เล่นฟรีและจ่ายต่อได้แสดงให้เห็นว่าเป็นที่แพร่หลายอย่างน่าอัศจรรย์กับผู้ใช้ iGaming มีการคาดการณ์ว่าความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง FSB และIncentive Gamesจะยังคงเพิ่มรอยเท้าทั่วโลกของเกม Incentive ผ่านความช่วยเหลือจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการเข้าถึงที่ครอบคลุมทั่วโลกของ FSB Technology

เกมเล่นฟรีที่ Incentive Games ครอบครองนั้นมีชื่อเสียงที่มั่นคงว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการลดต้นทุนการได้มา และผลิตภัณฑ์และบริการการรักษาลูกค้าของพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเพิ่มจำนวนการเข้าชมซ้ำของลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งด้วยเหตุนี้ เสริมสร้างมูลค่าตลอดชีวิตของข้อเสนอของพวกเขา ปัจจัยที่มีส่วนร่วมเหล่านี้ร่วมกันช่วยให้ผู้ให้บริการ iGaming สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานโดยรวมให้สูงสุด

John Gordonซีอีโอของ Incentive Games กล่าวว่า”เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในฐานะบริษัทในปีที่แล้ว และการลงนามในข้อตกลงนี้ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญอย่างแน่นอน! เช่นเดียวกับ Incentive Games FSB เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่มีความสามารถ ดังนั้นฉันจึงคาดหวังว่านี่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบผลสำเร็จ”

Glenn Elliottซึ่งปัจจุบันเป็น COO ของFSB Technologyกล่าวว่า”เราประทับใจอย่างมากกับ Incentive Games และชุดเกมที่เล่นฟรีและจ่ายเงินเพื่อเล่น ซึ่งจะดึงดูดใจอย่างมากจากพันธมิตรผู้ให้บริการของเราในตลาดหลักทั่วโลก พวกเขายังเพิ่มมูลค่าให้กับแพลตฟอร์ม FSB ทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและผ่านการพิสูจน์แล้วแก่ผู้ให้บริการ”

The Carousel Group ประกาศความร่วมมือใหม่ในสัปดาห์นี้กับนิตยสารผู้ชาย Maxim ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาและคาสิโนจะทำงานร่วมกับ Maxim เพื่อสร้างแบรนด์การพนันออนไลน์ใหม่ที่ชื่อว่า MaximBet.com ไซต์ iGaming ใหม่จะรวมคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬาด้วยเนื้อหาของ Maxim ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงดูดชุมชนนิตยสารรวมถึงนักพนันกีฬา

รายละเอียดของห้างหุ้นส่วน

Maxim มีชุมชนขนาดใหญ่และภักดีที่จะเป็นผู้ชมของแบรนด์การเดิมพันใหม่ Carousel Group จะใช้เครือข่ายแบบบูรณาการของ Maxim ซึ่งรวมถึงสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล และแพลตฟอร์มโซเชียล เพื่อมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้เข้าชมตั้งแต่นักพนันกีฬาไปจนถึงชุมชน Maxim

Daniel Graetzer ซีอีโอของ Carousel Group แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ ดังกล่าว โดย ระบุว่า Maxim เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง 25 ปี เมื่อรวมกับประสบการณ์ของ Carousel ในพื้นที่การเดิมพันแบรนด์การพนันใหม่ ที่ทรงพลัง จะถูกสร้างขึ้น

แบรนด์ใหม่นี้จะเปิดตัวในอีก 3 เดือน และจะมอบความบันเทิงชั้นนำและประสบการณ์วีไอพีให้กับลูกค้าของ Maxim

ร่วมกับข้อตกลงใหม่ Carousel Group ได้ประกาศปิดรอบการลงทุน Series A xSigma Entertainment Limited มอบเงินทุน 50 ล้านดอลลาร์ xSigma เป็นบริษัทในเครือของ ZKIN International Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทุนของMaximBet

Carousel Group ให้บริการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2020 บริษัทมีข้อตกลงในโคโลราโด อินดีแอนา ไอโอวา และนิวเจอร์ซีย์

RaceBook.com และ SportsBetting.com

ในปี 2019 Carousel Groupตัดสินใจเปิดตัวแบรนด์ใหม่สองแบรนด์ในตลาดเกมออนไลน์: RaceBook.com และ SportsBetting.com ไซต์หนึ่งมุ่งเน้นไปที่การแข่งรถในขณะที่อีกไซต์หนึ่งมุ่งเน้นไปที่กีฬา ด้วยการเปิดตัวไซต์เหล่านี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา Carousel Group ได้รับใบอนุญาตจาก Malta Gaming Authority

เนื่องจาก MGA อนุมัติทั้งสองแบรนด์ เว็บไซต์จึงสามารถเปิดตัวในละตินอเมริกาและยุโรปได้ การเข้าซื้อกิจการของไซต์เสร็จสมบูรณ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 บริษัทสามารถเข้าร่วมงานSiGMA ในมอลตาและในกระบวนการนี้ ได้เปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรใหม่ และนำเสนอตัวอย่างแบรนด์ใหม่ทั้งสองแบรนด์

ข้อตกลงใหม่กับMaxim จะช่วยให้ Carousel Groupเข้าถึงกลุ่มประชากรใหม่ล่าสุดและขยายการเข้าถึงด้วยการเดิมพันกีฬาและบริการคาสิโนออนไลน์ การเป็นหุ้นส่วนนั้นแตกต่างจากข้อตกลงของผู้ดำเนินการ/บริษัทเกมทั่วไป และเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไรเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมในรัฐโอไฮโอเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการพนัน ผู้เล่นเข้าเล่นคาสิโนและ racinos เป็นจำนวนมาก สร้างรายได้กว่า 215 ล้านดอลลาร์เมื่อมีการจ่ายเงินเดิมพันที่ชนะทั้งหมด

คาสิโนทั้งสี่แห่งในรัฐทำเงินได้มากกว่า 91 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.7% จากจำนวนเงินที่บันทึกก่อนหน้าในเดือนนั้นซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2013 ครั้งสุดท้ายที่คาสิโนทำเงินได้สูงเช่นนี้คือก่อนที่ racinos ได้รับอนุญาตและเป็นผู้ผูกขาดในอุตสาหกรรมเกม

รายละเอียดของเดือน

สำหรับ racinos สนามแข่งม้าทำเงินได้มากกว่า 124 ล้านดอลลาร์จากเกมสล็อตเท่านั้น ซึ่งสูงกว่าสถิติก่อนหน้านี้กว่า 20% ที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคม 2019 สิ่งที่ทำให้เงินจำนวนนี้น่าประทับใจมากคือ racinos ได้รับเงินจำนวนมหาศาลโดย 10% ของเทอร์มินัลไม่ทำงาน

จากข้อมูลของ American Gaming Association’s Casey Clark รองประธานอาวุโสของกลุ่มรายได้เป็นผลมาจากความต้องการที่ถูกกักไว้สำหรับผู้ที่ต้องการออกไปพักผ่อนและเพลิดเพลินกับความบันเทิง ด้วยการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมและข้อจำกัดต่างๆ ที่ผ่อนปรน ผู้เล่นจึงสามารถเดินทางและเพลิดเพลินกับตัวเลือกต่างๆ เช่น คาสิโนและเกมแข่งรถ

ฮอลลีวูด โคลัมบัสทำรายได้สูงสุดในเดือนมีนาคม โดยทำ ราย ได้24.8 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นบันทึกสำหรับสถานที่ อันดับที่ 2 ตกเป็นของHollywood Toledoด้วยรายได้ 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐ Hard Rock Cincinnati ทำรายได้ไป 20.7 ล้านเหรียญ

Jack Casino Clevelandทำได้ดีในเดือนนี้ โดยมีรายได้ 22.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ Jack Thistledownทำลายสถิติรายรับรายเดือนเก่าในเดือนกรกฎาคม 2020 โดยทำรายได้มากกว่า 17 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม อสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างรายได้มหาศาลด้วยเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอที่ใช้งานน้อยลง 23%

รายได้รวมสำหรับเดือนมีนาคมนั้นน่าเหลือเชื่อรวม 36%มากกว่ารายรับของเดือนกุมภาพันธ์ที่ 158.7 ล้านดอลลาร์

การสิ้นสุดเคอร์ฟิวข้ามคืนช่วยได้

ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์Mike DeWine ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ ได้ ยุติเคอร์ฟิวค้างคืนเป็นเวลาหนึ่งเดือนสำหรับคาสิโนในรัฐ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมสามารถทำงานได้ตลอด 24/7 ซึ่งช่วยผลักดันรายได้ในเดือนมีนาคมให้สูงขึ้นไปอีกขั้น

คาสิโนและ racinos เปิดให้บริการภายใต้เวลาที่ลดลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เนื่องจากภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 สถานที่เล่น การพนันเริ่มฟื้นตัวอย่างมาก เนื่องจากผู้เล่นเดินทางไปเล่นเกม เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

การผสมผสานระหว่างกระบวนการฉีดวัคซีน การตรวจสารกระตุ้นและไข้ในห้องโดยสารที่เป็นไปได้ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคม เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะดูว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในเดือนเมษายน พฤษภาคม และต่อๆ ไปหรือไม่