ไอดีไลน์ SBOBET เราเข้าใจถึงศักยภาพของการพนัน crypto

ไอดีไลน์ SBOBET Focus Gaming News นั่งคุยกับ Andrey Starovoitov, COO ที่ SOFTSWISS เกี่ยวกับการเติบโตของการพนัน crypto ในอุตสาหกรรมเกม

บทสัมภาษณ์พิเศษ- ด้วยกระแสของเงินดิจิทัลและการพนันเงินดิจิทัล อุตสาหกรรมเกมได้สังเกตเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยม Andrey Starovoitov, COO ของSOFTSWISSพูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์และการคาดการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษกับ Focus Gaming News

ปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเกม crypto? คุณคาดหวังว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่?

เห็นได้ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของ bitcoin และโฆษณาบางอย่างในเครือข่ายตั้งแต่ธุรกิจไปจนถึงซุปเปอร์สตาร์อย่างElon Muskทำให้ความนิยมของ cryptocurrencies ในโลก

ดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่น่าดึงดูดซึ่งผู้เล่น คาสิโนออนไลน์สามารถใช้เป็นเงินฝากได้ในขณะเดียวกันความต้องการไม่เปิดเผยตัวตนและกฎระเบียบการพนันที่เพิ่มมากขึ้นกำลังบังคับให้ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นหันมาให้ความสนใจกับสกุลเงินดิจิตอล

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแนวโน้มในการพัฒนาการพนัน crypto จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

คุณมั่นใจหรือไม่ว่าการชำระเงินด้วย crypto จะยังคงตำแหน่งที่เติบโตในฐานะโซลูชันการชำระเงินสำหรับการเล่นเกม แม้จะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ crypto จำนวนมาก

ความผันผวนของราคาอย่างมากอาจส่งผลต่อจำนวนการเดิมพันในเดือนที่กำหนด แต่โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแนวโน้มในการเติบโตของผู้ชมคริปโต ปริมาณการเดิมพันจะฟื้นตัวแม้หลังจากที่มูลค่าลดลง เช่น สำหรับ bitcoin

ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเลือกสกุลเงินที่มีความผันผวนน้อยได้ เช่น USDT ซึ่งมีประโยชน์ทั้งหมดของการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป และในขณะเดียวกันก็มีความผันผวนต่ำ ไม่ว่า วันนี้จะมีการขาย bitcoin มากเพียง ใด เราก็เห็นผู้เล่นเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มการเติบโตของผู้ชม crypto เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ

การพัฒนาอุตสาหกรรมการพนัน crypto มีผลกระทบต่อ SOFTSWISS มากน้อยเพียงใด มีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาแบรนด์ให้กว้างขึ้น และมีส่วนร่วมอย่างไรกับตัวเลขของคุณ

ที่ SOFTSWISS เราเข้าใจถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ของการพนัน cryptoและนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างกลยุทธ์ของเราเกี่ยวกับช่องนี้ กลยุทธ์นี้เป็นความต่อเนื่องเชิงตรรกะของต้นกำเนิดของบริษัท – SOFTSWISS เป็นบริษัทแรกในโลกที่นำเสนอโซลูชันสำหรับการจัดการคาสิโนออนไลน์โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

เรายังเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มการเจรจากับผู้ให้บริการเกมเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขารวม bitcoin เป็นสกุลเงินเพิ่มเติมในเกมของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของการพนัน crypto ค่อนข้างสำคัญ ตัวอย่างเช่น การเติบโตของช่องนี้คือ 170% เมื่อเปรียบเทียบสองไตรมาสแรกของปี 2021

“ไม่ว่าBitcoinจะขายได้มากแค่ไหนในปัจจุบัน เราเห็นผู้เล่นจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เปลี่ยนไปใช้ cryptocurrency แนวโน้มการเติบโตของผู้ชม crypto เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ”

Andrey Starovoitov, COO ของ SOFTSWISS

SOFTSWISS ช่วยให้แบรนด์ crypto เพิ่มทราฟฟิกและกิจกรรมโดยรวมได้อย่างไร

ก่อนอื่น เราให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการดำเนินการคาสิโนโดยทั่วไป และฉันจะบอกว่าSOFTSWISSเป็นระบบนิเวศทั้งหมดสำหรับการทำงานกับคาสิโน crypto ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของแพลตฟอร์มคาสิโนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่นSportsbook, Game Aggregator แพลตฟอร์มการจัดการพันธมิตรหรือที่รู้จักในชื่อ Affilkaโดย SOFTSWISS

นอกจากนี้ ควรกล่าวถึง เกตเวย์ การชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับของ CoinsPaidที่จัดการคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการประมวลผลการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับ

และปัจจัยที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จของธุรกิจของลูกค้าคือการสนับสนุนของทีมSOFTSWISS ฉันมั่นใจว่าความสำเร็จของลูกค้าของเราจะเกิดขึ้นได้ยากหากขาดความเชี่ยวชาญและบริการระดับสูงจากทีมงาน SOFTSWISS ไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากบริการที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และความได้เปรียบในการแข่งขันของ SOFTSWISS มาโดยตลอด

คุณจะแนะนำอะไรให้กับผู้ที่ต้องการเข้าสู่วงการ crypto หรือเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการครอบครองตัวเลือก crypto ที่มีอยู่

ก่อนอื่น ดูแลแหล่งทราฟฟิก crypto ที่มีคุณภาพ และศึกษาผู้นำตลาดในด้านแบรนด์ crypto เพื่อรับทราบแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแตกต่างของการทำงานร่วมกับผู้ชม crypto

องค์ประกอบที่สำคัญประการที่สองคือการมีชุดโซลูชันทางเทคนิคที่จะช่วยให้คุณทำงานกับสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซัพพลายเออร์ที่ดีและเชื่อถือได้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงร้ายแรง – การโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องตาม API การรับส่งข้อมูลที่ฉ้อโกง และอื่นๆ อีกมากมาย

Flutter Entertainment จะขายบริษัทในเครือด้านการตลาดให้กับ Bruin Capital ในราคา 155 ล้านปอนด์

UK.- Flutter Entertainment ได้ประกาศข้อตกลงในการขายOddscheckerบริษัทในเครือด้านการตลาดให้กับกลุ่มหุ้นเอกชนBruin Capital

ข้อตกลงนี้มีมูลค่าสูงถึง155 ล้านปอนด์ โดยจ่ายล่วงหน้า 135 ล้านปอนด์ และค่างวดที่เลื่อนออกไปสูงสุด 20 ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ไม่เปิดเผย ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สามของปี

Oddschecker Global Media เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มการเปรียบเทียบราคาอัตราต่อรองที่มีชื่อเดียวกัน ซึ่งเปรียบเทียบอัตราต่อรองระหว่างเว็บไซต์อย่าง Bet365 และ William Hill รวมถึงแบรนด์ของ Flutter Entain (จากนั้นเป็น GVC) ได้ถอดLadbrokes และ Coralออกจากแพลตฟอร์มในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนี้ยังเป็นเจ้าของพอร์ทัลสถิติฟุตบอลWhoScored.comซึ่งซื้อในปี 2019 และเว็บไซต์ในเครือคาสิโน PokerNews และ Casino Smash

Flutter เป็นเจ้าของOddscheckerเมื่อซื้อThe Stars Groupเมื่อปีที่แล้ว เปิดเผยในเดือนเมษายนว่ากำลังพิจารณาการขาย

ในขณะเดียวกัน Flutter ได้เสนอชื่อให้ Amy Howe เป็นหัวหน้าผู้บริหารของบริษัทในเครือ FanDuel ในสหรัฐอเมริกา หลังจากการตัดสินใจของ Matt King ที่จะออกจากแบรนด์

ในเดือนพฤษภาคมFlutterได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนใหม่สองคนเข้าสู่คณะกรรมการ: Nancy Dubuc ซีอีโอของ VICE Media และ Holly Koeppel ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กรของ สหรัฐฯ การนัดหมายมีขึ้นหลังจากการจากไปของ Divyesh “Dave” Gadhia และ Peter Rigby

Sugal & Damani ผู้ดำเนินการลอตเตอรีของอินเดียกล่าวว่าได้ยกเลิกการเสนอราคาสำหรับใบอนุญาตลอตเตอรีแห่งชาติครั้งต่อไป

UK.- ดูเหมือนว่าการแข่งขันสำหรับใบอนุญาตลอตเตอรีแห่งชาติใบที่สี่อาจแคบลง จากรายงานของ The Telegraph บริษัทSugal & Damani ของอินเดีย กำลังวางแผนที่จะถอนตัวจากการแข่งขันประมูล

Sugal & Damani ผู้ดำเนินการลอตเตอรีรายใหญ่ที่สุดของอินเดียประกาศว่าจะแข่งขันเพื่อชิงลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เคยเข้าร่วมประกวดราคา เมื่อ ปี 2550

นั่นจะทำให้ผู้ประมูลสองรายในการประกวดราคาใบอนุญาต 10 ปี ซึ่งจะเริ่มในปี 2566 ได้แก่Sisal ของอิตาลี และAllwynซึ่งเป็นเอกลักษณ์องค์กรใหม่ของ Sazka Group ในสหราชอาณาจักร

สันนิษฐานกันอย่างกว้างขวางว่าCamelotซึ่งดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จะแข่งขันเพื่อรักษาใบอนุญาต แต่ยังไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ

ผู้เข้าแข่งขันได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการการพนันในเดือนเมษายน การตัดสินใจมีกำหนดในเดือนกันยายน

Allwyn ได้สร้างทีมเสนอราคา โดยล่าสุดได้แต่งตั้งDavid Craven อดีต CEO ของ The Tote เป็น CEO ภายใต้การนำของSir Keith Milesทีมนี้ยังรวมถึงDara Nasr กรรมการผู้จัดการ ของ Twitter UK Allwyn ได้ประกาศให้ Vodaphone เป็นพันธมิตรด้านการเชื่อมต่อ

ในขณะเดียวกัน ปรากฏว่าKarel Komarekเจ้าของกลุ่มโฮลดิ้งของ Sazka หรือ KKCB กำลังพิจารณาการเสนอขายหุ้น IPO ในลอนดอนสำหรับบริษัทเกมในสาธารณรัฐเช็ก

Sisal ของอิตาลีได้ร่วมมือกับBarnardos องค์กรการกุศลเพื่อเด็ก และ BT สำหรับการประมูล

เมื่อเดือนที่แล้ว Camelot ประกาศว่ารายรับของ National Lotteryทะลุ 8 พันล้านปอนด์เป็นครั้งแรกในปี 2020 เนื่องจากยอดขายดิจิทัลที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น42.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 3.51 พันล้านปอนด์

ยอดขายรวมสูงถึง 8.37 พันล้านปอนด์ – สูงกว่าปีงบการเงินก่อนหน้า 468.8 ล้านปอนด์

James Browne ได้กล่าวว่าสุขภาพของประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของผู้ควบคุมการพนันชาวไอริชคนใหม่

ไอร์แลนด์.- รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เจมส์ บราวน์ได้ให้คำมั่นที่จะแนะนำกฎหมายในเดือนกันยายนเพื่อปฏิรูปการพนันของไอร์แลนด์และสร้างผู้ควบคุมการพนันที่ “ทรงพลังอย่างยิ่ง” ภายในสิ้นปีนี้

มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเครื่องการพนันของชาวไอริชเมื่อแปดปีที่แล้ว แต่ไม่เคยผ่าน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการเรียกร้องให้มีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นในภาคส่วนนี้ รวมถึงการเรียกร้องให้ห้ามโฆษณาการพนัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Michael D Higgins ประธานาธิบดีของไอร์แลนด์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยวิจารณ์ การโฆษณาการพนัน ที่“อันตราย”

บราวน์กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ และสุขภาพของประชาชนจะมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เขากล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะมีพนักงาน 100 คน ใน ที่สุด จะมีอำนาจในการพัฒนากฎระเบียบและรหัสมาตรฐานและกำหนดค่าปรับ

เขากล่าวว่า: “มันสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแล แต่พวกเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขเป็นจุดสนใจหลักในทุกการตัดสินใจและคำแนะนำที่พวกเขาจะทำ”

พ.ร.บ.ห้ามเล่นการพนัน

สำหรับ มาร์ค วอลล์วุฒิสมาชิกพรรคแรงงาน ไทม์ไลน์ของบราวน์ยังไม่เร็วพอ เขากล่าวว่า:“ เราไม่สามารถรอนานขนาดนั้นที่จะห้ามการโฆษณาการพนัน”

เขากล่าวว่าเขาได้รับโทรศัพท์และอีเมลจากผู้คนที่ “ต้องการเพียงแค่ดูกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบโดยไม่ต้องดูโฆษณาซ้ำแล้วซ้ำอีก โฆษณากระตุ้นให้พวกเขาเล่นการพนัน”

พรรคแรงงานกำลังแนะนำกฎหมายห้ามการพนัน ของ ตนเอง วอลล์กล่าวว่าไอร์แลนด์ใช้จ่ายการพนันถึง 9.8 พันล้านยูโรต่อปี “ทำให้เราเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการพนันต่อหัวมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก”

“สิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือไม่มีจุดเปลี่ยนของการโฆษณาการพนันในประเทศนี้” เขากล่าวเสริม “เด็กและคนหนุ่มสาวของเรากำลังเผชิญกับพฤติกรรมเสพติดอย่างมาก

“เรามีเรื่องราวของเด็กอายุเพียง 6 ขวบมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเรียนหนังสือจากที่บ้าน โดยถามผู้ปกครองว่าโฆษณาเหล่านี้เกี่ยวกับอะไร”

Wall กล่าวว่าการสำรวจที่จัดทำโดยพรรคของเขาพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นโฆษณาการพนันเพิ่มขึ้นและ 65 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันมากขึ้นหลังจากเห็นโฆษณา

เมื่อเดือนที่แล้วBoyleSports ของไอร์แลนด์กลายเป็นผู้ซื้อที่เป็นไปได้สำหรับส่วนหนึ่งของธุรกิจในยุโรปของ William Hill ซึ่งพร้อมขายหลังจาก Caesars Entertainment เข้าซื้อกิจการของ บริษัท

EveryMatrix ได้ลงนามในความร่วมมือการรวมคาสิโนใหม่กับ TVBET สตูดิโอเกมชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาสดที่น่าดึงดูดที่สุดในอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผ่านข้อตกลงใหม่ TVBET จะรวมชื่อเรื่องเข้ากับ CasinoEngineซึ่งเป็นโซลูชันเรือธงของ EveryMatrix พอร์ตโฟลิโอของ TVBET ปัจจุบันประกอบด้วย 13 รายการที่น่าสนใจ เช่น PokerBet, 21Bet, JokerBet, War of Elements, Keno และ Backgammon

Petr Korpusenko ซีอีโอของ TVBETกล่าวว่า “ความร่วมมือกับEveryMatrixเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ TVBET ในความท้าทายของเราในการเข้าถึงพันธมิตรและภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เรามั่นใจว่าความพยายามร่วมกันของเรากับ EveryMatrix จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทบรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในตลาด iGaming เรามีความสุขที่ได้เติบโตและพัฒนาร่วมกับพันธมิตรรายใหม่ของเรา – EveryMatrix”

Amund Stensland ซีโอโอของ CasinoEngine ที่ EveryMatrixแสดงความคิดเห็นว่า: “ฉันยินดีที่ได้ต้อนรับ TVBET สู่ CasinoEngine ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบูรณาการ iGaming ชั้นนำ ผู้ให้บริการที่ต้องการนำเสนอการสตรีมสดที่เหนือกว่าแก่ผู้เล่นและชื่อที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสามารถเข้าถึง ห้องสมุดของ TVBET ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการรวมระบบเดียว และเรารอคอยที่จะขยายความร่วมมือใหม่นี้ในตลาดที่มีแนวโน้มมากมาย”

CasinoEngine เป็นแพลตฟอร์มบูรณาการชั้นนำและเป็นร้านค้าครบวงจรที่แท้จริงสำหรับความต้องการเนื้อหาของผู้ให้บริการทั่วโลก ให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังชื่อมากมาย

นำเสนอมากกว่า 11,500 รายการจากผู้ให้บริการกว่า 140 รายและแจ็คพอตในท้องถิ่นและทั่วโลกกว่า 450 รายการ โซลูชันระดับโลกนี้รองรับผู้ให้บริการชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึง Flutter Entertainment, Norsk Tipping, OPAP, Wunderino, BetVictor และอื่น ๆ อีกมากมาย

คณะกรรมาธิการการกุศลของสหราชอาณาจักรได้เปิดกรณีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับองค์กรการกุศลการพนันที่รับผิดชอบ YGAM เนื่องจากการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในอุตสาหกรรม

สหราชอาณาจักร- คณะกรรมาธิการการกุศลซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรได้เปิดกรณีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ The Young Gamers and Gamblers Education Trust (YGAM) เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับองค์กรการค้าในอุตสาหกรรมอย่างBetting and Gaming Council (BGC)

ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของลิงค์ที่กำลังตรวจสอบ แต่ BGC ได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาการพนันที่มีความรับผิดชอบ มูลค่า 10 ล้านปอนด์ที่ จัดทำโดย YGAM ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดยย้ำว่าคดีนี้ไม่ใช่การสอบสวน มันกล่าวว่ากรณีการปฏิบัติตามมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นบางอย่าง การเปิดคดีไม่ได้หมายความว่าต้องมีความผิดเกิดขึ้น

คณะกรรมาธิการกล่าวว่า: “เราได้เปิดกรณีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อประเมินเรื่องนี้และกำลังมีส่วนร่วมกับผู้ดูแลผลประโยชน์”

YGAM กล่าวว่า “คณะกรรมการดูแลของเราได้ตอบคำถามจากคณะกรรมการการกุศลด้วยความมั่นใจและโปร่งใสอย่างเต็มที่ มันให้โอกาสในการพิสูจน์ความเป็นอิสระ การควบคุมการกำกับดูแล และแนวทางการประเมินของเรา

“เราภูมิใจอย่างยิ่งในทีมงานที่ทุ่มเทของเราและงานที่พวกเขาทำเพื่อส่งมอบทรัพยากรที่ได้รับรางวัลผ่านโครงการป้องกันอันตรายจากการพนันของเยาวชน”

โฆษกของ BGC กล่าวว่า “BGC มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนงานที่ยอดเยี่ยมที่ดำเนินการโดย YGAM และ GamCare ผ่านโครงการป้องกันอันตรายจากการพนันของเยาวชน ซึ่งในปีแรกเกินเป้าหมายในการให้การศึกษาสำหรับเยาวชนและการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ทำงาน กับพวกเขาเหล่านั้น.”

ในการตอบสนองต่อขั้นตอนการปรึกษาหารือของ Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) ในการ ทบทวนพระราชบัญญัติการพนันปี 2548 YGAM เรียกร้องให้มีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเล่นเกม เพื่อเพิ่มเงินทุนระยะยาวสำหรับการวิจัย การศึกษาและการรักษา

การส่งของ YGAM ตามหลังงานการ กุศลGambleAware และ GamCare

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BGC เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง ผู้ตรวจการด้าน การพนันของอังกฤษ เพื่อปรับปรุงกระบวนการตอบสนองต่อข้อกังวลและข้อร้องเรียนของลูกค้า

N1 Interactive ถูกปรับโดย KSA เนื่องจากนำเสนอผลิตภัณฑ์การพนันแก่ผู้เล่นชาวดัตช์

เนเธอร์แลนด์.- ผู้ควบคุมการพนันชาวดัตช์ de Kansspelautoriteit (KSA) ได้ออกค่าปรับ 500,000 ยูโรให้กับN1 Interactive Ltd ในมอลตา สำหรับการเสนอการพนันอย่างผิดกฎหมายแก่ผู้เล่นชาวดัตช์

KSA กล่าวว่า เว็บไซต์ Betchan ของผู้ ให้บริการได้ให้บริการแก่ผู้เล่นชาวดัตช์โดยละเมิดกฎหมายของประเทศ ไซต์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้จากเนเธอร์แลนด์และไม่ได้ระบุว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

มันเสริมว่าได้ระบุสัญญาณหลายอย่างที่แสดงว่าผู้ให้บริการจงใจกำหนดเป้าหมายข้อเสนอไปที่ผู้เล่นชาวดัตช์ รวมถึงการใช้ “อัมสเตอร์ดัม” เป็นรหัสโบนัส

KSA กล่าวว่าได้เลือกที่จะกำหนดค่าปรับที่สูงกว่าปกติเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่มีการยืนยันอายุที่มองเห็นได้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งานกับผู้เล่น

สังเกตว่าเว็บไซต์ Betchan ไม่สามารถเข้าถึงได้จากเนเธอร์แลนด์อีกต่อไปเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

KSA เริ่มรับใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์หลังจากกฎหมายการพนันทางไกลฉบับใหม่ของเนเธอร์แลนด์มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน ตลาดเกมการพนันที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ของประเทศมีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 1 ตุลาคม

René Jansenประธาน KSA กล่าวว่า: “เงื่อนไขทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีข้อเสนอทางกฎหมายที่ปลอดภัยในไม่ช้า โดยที่ผู้เล่นจะมั่นใจได้ว่าเป็นเกมที่ยุติธรรมและได้รับการคุ้มครองจากการติดการพนัน ซึ่งรวมถึงแนวทางที่เข้มงวดในการจัดหาสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งในปัจจุบันและหลังวันที่ 1 ตุลาคม”

KSA ยังรายงานว่า Facebook ได้ปิดลอตเตอรี่ที่ผิดกฎหมายสองตัว ลอตเต อรี VIP และ Winnacttiee ซึ่งดำเนินการผ่าน Instagram

ได้รายงานลอตเตอรี่ไปยัง ช่อง ทางกำกับดูแลการพนันของ Facebook KSA เตือนว่าผู้จัดลอตเตอรี่ผิดกฎหมายอาจถูกปรับจำนวนมาก

มันกล่าวว่า: “KSA ดำเนินการกับลอตเตอรี่ประเภทนี้เนื่องจากไม่มีการกำกับดูแลที่เป็นไปได้ ท้ายที่สุดผู้ให้บริการไม่ได้รับอนุญาต KSA รับรองว่าผู้เข้าร่วมในเกมแห่งโอกาสสามารถทำได้อย่างปลอดภัย”

ผู้ควบคุมการเล่นเกมของเดนมาร์กได้แนะนำกฎใหม่ที่กำหนดว่าโบนัสทั้งหมดจะต้องใช้งานได้อย่างน้อย 60 วัน

เดนมาร์ก.- ผู้ควบคุมการพนันแห่งชาติSpillemyndighedenได้ปรับปรุงกฎการโฆษณาเพื่อกำหนดเงื่อนไขว่าโบนัสทั้งหมดจะต้องมีให้เป็นเวลา อย่าง น้อย60 วัน

การอัปเดตเป็นไปตามคำสั่งผู้บริหารจากรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ Spilemyndigheden สำหรับคาสิโนออนไลน์ การเดิมพันบนบก และการเดิมพันออนไลน์

Spilemyndigheden กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าผู้ประกอบการต้องให้เวลาลูกค้าอย่างน้อย 60 วันในการใช้ประโยชน์จากโบนัสใด ๆ ที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอส่งเสริมการขาย ลูกค้าจะต้องสามารถขอรับโบนัสได้โดยไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Spillemyndigheden ได้ประกาศว่าจะผ่อนคลายข้อกำหนด ใน การทดสอบ ข้อกำหนดด้านประสบการณ์ของบริษัทถูกยกเลิกและมีตัวเลือกการรับรองเพิ่มเติมสำหรับผู้ดำเนินการทดสอบที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้รายงานว่าช่องทางไปยังเกมที่ได้รับใบอนุญาตมี สถิติสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 รายงานตลาดเกมตัวเลขในปี 2020 ของหน่วยงานกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่าช่องทาง เพิ่มขึ้นจาก 88 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019

ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังคดีที่ Kindred’s Trannel International นำมาซึ่งอ้างว่าพฤติกรรมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยผู้ควบคุมการพนันของนอร์เวย์

นอร์เวย์ – คณะกรรมการอุทธรณ์ของศาลฎีกาได้ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีเหตุที่จะรับฟังคดีที่Trannel International ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย ของ Kindred Group ในนอร์เวย์

Trannel อ้างว่าผู้ควบคุมการพนันของนอร์เวย์ได้กระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยกำหนดข้อ จำกัด ที่ไม่เป็นธรรมในการดำเนินงานเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้มีการเสนอการพนันออนไลน์ในประเทศ

เดิมมีการโต้แย้งว่า Lotteritilsynet กระทำการนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายนอร์เวย์และก้าวข้ามอำนาจในฐานะผู้ควบคุมโดยการบล็อกการชำระเงินไปยังเว็บไซต์และสั่งห้ามแอพ Kindred ที่ปรากฏใน Apple App Store ในนอร์เวย์

เดิมที Trannel ได้ยื่นฟ้องต่อกระทรวงวัฒนธรรมในเดือนธันวาคม 2018 แต่แพ้ที่ศาลเมืองออสโลและศาลอุทธรณ์ จากนั้นมีการท้าทายต่อศาลฎีกาโดยโต้แย้งว่าการกระทำของ Lotteritilsynet ขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอุทธรณ์ของศาลฎีกาได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยกล่าวว่าจะเป็นการจำกัดความสามารถของนอร์เวย์ในการใช้อำนาจในฐานะรัฐอธิปไตยเกินควร

Kindred กล่าวว่า: “เรารับทราบว่าศาลฎีกาได้เลือกที่จะไม่ฟังคำอุทธรณ์ของ Trannel ในคดีนี้ เราพบว่าสิ่งนี้น่าเสียดายเพราะมันทำให้เกิดประเด็นหลักมากมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลของ Norwegian Gaming Authority เกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศนอกอาณาเขตของนอร์เวย์

“อย่างไรก็ตาม เราขอเน้นย้ำว่าแม้ความพยายามของผู้มีอำนาจ เราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาของผู้เล่นชาวนอร์เวย์ที่ต้องการแสวงหาความบันเทิงด้วยการเล่นออนไลน์นอกประเทศนอร์เวย์ แต่ภายในสหภาพยุโรป เพื่อเข้าถึงข้อเสนอการเล่นเกมที่หลากหลายและอัตราต่อรองที่ดีกว่า”

คำตัดสินของคณะกรรมการมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากศาลอุทธรณ์ Borgarting สนับสนุนความชอบด้วยกฎหมายของระบบผูกขาดการพนันของนอร์เวย์ซึ่ง Norsk Tipping มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเสนอรูปแบบการเล่นเกมส่วนใหญ่

Norsk Lotteri ASผู้ดำเนินการลอตเตอ รี ได้ยื่นคำร้องทางกฎหมายหลังจากคำขอใบอนุญาตการพนันในนอร์เวย์ถูกปฏิเสธ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการผูกขาดของ Norsk Tipping ละเมิด มาตรา 31 ของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจ ยุโรป(EEA)

เมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลนอร์เวย์ได้ นำเสนอ พระราชบัญญัติการพนันแบบครบวงจรฉบับใหม่ โดยสัญญาว่าจะ ดำเนินการที่เข้มงวด ยิ่งขึ้น กับการดำเนินการเล่นเกมที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้เล่นในนอร์เวย์ พระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม่มีเป้าหมายเพื่อรักษาและเสริมสร้างการผูกขาดที่จัดขึ้นโดยNorsk Tipping และ Norsk Rikstoto

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการอนุญาตให้มีการ เรียกเก็บค่าปรับ กับบริษัทอื่น ๆ ที่พยายามเสนอผลิตภัณฑ์การพนันแก่ผู้เล่นในนอร์เวย์ รวมถึงค่าปรับจากบริษัทในเครือ

สถานที่ Casino Admiral แห่งใหม่ได้เปิดขึ้นในเมือง Eindhoven เป็นอันดับ 7 ของประเทศ

เนเธอร์แลนด์.- Casino Admiral Helmondได้เปิดประตูใกล้กับเมือง Eindhoven ของเนเธอร์แลนด์

เป็นสถานที่ที่เจ็ดของ Casino Admiral ในเนเธอร์แลนด์ การเปิดทำการในขณะนี้ที่ข้อจำกัดส่วนใหญ่ของ Covid-19 ได้ถูกยกเลิกในเนเธอร์แลนด์ แต่จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขั้นต้น

คาสิโนมีตำแหน่งผู้เล่น 190 ตำแหน่ง ทำให้เป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแม้ว่าปัจจุบันจะมีความจุจำกัดเนื่องจากโปรโตคอล Covid-19

คาสิโนใช้ระบบไร้เงินสดขั้นสูงและให้บริการเกมรีล สล็อตวิดีโอ และรูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแจ็คพอตที่เชื่อมโยงสามระดับ – รวมถึงบิงโกในวันอาทิตย์

Thomas Komnacky รองประธานฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของ Novomaticกล่าวว่า “การเปิดสถานที่ Casino Admiral แห่งใหม่ในเนเธอร์แลนด์เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าเรามุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืน แม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ

“คาสิโนตั้งอยู่ในอาคารที่โดดเด่นที่ได้รับการดัดแปลงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในของเรา เมื่อรวมกับบริการระดับเฟิร์สคลาสและข้อเสนอการเล่นเกมระดับพรีเมียม ผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นอีกก้าวหนึ่งในเรื่องราวแห่งความสำเร็จของชาวดัตช์ในไม่ช้า ”

Esports Entertainment Group เสร็จสิ้นการซื้อกิจการ Bethard สปอร์ตบุ๊คในมอลตา

Malta.- Esports Entertainmentเสร็จสิ้นการซื้อกิจการ B2C ของ Gameday Group , Bethard

กลุ่มได้เพิ่มคำแนะนำด้านรายได้เป็น105 ล้านดอลลาร์หลังจากเสร็จสิ้นข้อตกลง 27 ล้านดอลลาร์

Esports Entertainment ประกาศข้อตกลงในเดือนพฤษภาคม มันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสด 16 ล้านยูโรและส่วนแบ่งรายได้จากการเล่นเกมสุทธิ 12 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองปี

เบธาร์ดตั้งอยู่ในมอลตาและได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในสวีเดนและสเปน สร้างรายได้ 31 ล้านดอลลาร์ในปี 2020

Grant Johnsonประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Esports Entertainment กล่าวว่า “นี่เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Esports Entertainment Group ที่เพิ่มรายได้และตลาดที่มีอยู่ของเราอย่างมาก

“เราจะได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมใหม่สองใบจากธุรกรรมนี้ รวมถึงหนึ่งใบในตลาดสวีเดนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเพิ่มเติมเหล่านี้ เราจะมีใบอนุญาตระดับหนึ่งทั้งหมดหกใบทั่วโลก”

ไม่นานหลังจากที่บริษัทประกาศข้อตกลงซื้อ Bethard ยูฟ่ากล่าวว่าจะปรับกองหน้าเอซี มิลานและสวีเดนซลาตัน อิบราฮิโมวิช 50,000 ยูโร หลังจากสรุปว่าเขายังคงรักษาผลประโยชน์ทางการเงินในหนังสือกีฬา

หน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอลยุโรปเปิดการสอบสวนหลังจากสื่อสวีเดน Aftonbladet รายงานว่า Ibrahimovic เป็นเจ้าของร้อยละ 10 ของสวีเดนและ Bethard ที่เผชิญหน้ากับสเปนผ่าน บริษัท หุ้นของเขา Unknown AB

Esports Entertainment ได้เข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่หลายครั้งในปีที่ผ่านมา รวมถึง Lucky Dino Gaming, Olaspill, Kalevala Kasino และ Casino Jefe

รายงานรายรับ 5.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกและขาดทุนสุทธิ 12.4 ล้านดอลลาร์