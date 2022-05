ไอดีไลน์ SBOBET รูเล็ต เว็บสล็อต

ไอดีไลน์ SBOBET ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ลอตเตอรี SF ฉบับใหม่เปิดตัวในวันอังคารที่ในจังหวัดกวางตุ้ง เจียงซู หูหนาน และเจียงซี ผ่านบริการจัดส่งของ SF Express หลายพันแห่งและร้านค้าปลีก SF Best ของบริษัท หลังจากที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้จากบริษัท กระทรวงการคลังของประเทศ

หนังสือพิมพ์รายงานว่าลูกค้าของ SF Express ยังสามารถสั่งซื้อสแครชการ์ดจำนวนมากและจัดส่งให้ถึงหน้าประตูบ้าน ในขณะที่กิจการร่วมค้าหวังว่าจะเปิดตัวบริการนี้ทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

“ก่อนหน้านี้ ผู้ที่ต้องการซื้อบัตรขูดลอตเตอรีต้องไปที่ศูนย์ลอตเตอรีที่ได้รับอนุญาตเพื่อซื้อ แต่บัตรลอตเตอรีขูดทันทีของ SF Lottery สามารถซื้อได้อย่างสะดวกและทันทีจากผู้ให้บริการจัดส่ง SF Express ทุกครั้งที่ผู้ใช้ได้รับพัสดุ” คำแถลงจากจิมมี่ Bai ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของAGTech Holdings Limited

กว่างตงและมณฑลเจียงซูติดอันดับสองจังหวัดของจีนในแง่ของการขายลอตเตอรีกีฬาในปีที่แล้ว ขณะที่เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานเพิ่มเติมว่าลอตเตอรี SF ได้รับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลศูนย์สลากกินแบ่งกีฬาแห่งชาติ

หนังสือพิมพ์รายงานว่าราคาของสลากกินแบ่ง SF เริ่มต้นที่ 0.14 ดอลลาร์ ก่อนเติมที่ 2.94 ดอลลาร์ โดยผู้เล่นสามารถชนะได้ตั้งแต่ 1,470 ดอลลาร์ ไปจนถึง 147,000 ดอลลาร์ ผู้ชนะยังสามารถแลกรางวัลเงินสดได้ด้วยการสแกนรหัส QR บนบัตรโดยใช้แอปพลิเคชัน SF Financial และไม่ต้องไปที่จุดแลกรับแบบออฟไลน์ที่ได้รับอนุญาต

South China Morning Post รายงานว่าการวิจัยที่ดำเนินการโดย AGTech Holdings Limited ซึ่งดำเนินการให้บริการลอตเตอรีที่คล้ายคลึงกันในประเทศจีนแล้ว ชี้ให้เห็นว่า 80% ของการซื้อบัตรขูด SF Lottery จะทำโดยผู้เล่นที่เป็นผู้หญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 35 ปี

“ผ่านลอตเตอรีขูดทันทีของ SF Lottery เราหวังว่าจะทำให้บัตรขูดลอตเตอรีเข้าถึงได้ง่ายในรูปแบบของความบันเทิงสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น” อ่านคำแถลงจาก Bai

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล OtherLevels Holdings Limited ได้ลงนามในข้อตกลงที่เห็นว่าให้บริการนวัตกรรมการส่งข้อความอัจฉริยะ Web Push และ Rich Inbox แก่Camelot UK Lotteries Limited ผู้ให้บริการลอตเตอรี ของสหราช อาณาจักร

OtherLevels Holdings Limited ซึ่งมีสำนักงานในลอนดอน ซานฟรานซิสโก ซิดนีย์ และบริสเบน เปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดเพื่อปรับปรุงความสามารถของ Camelot UK Lotteries Limited ในการส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพไปยังผู้เล่นThe National Lotteryผ่านเดสก์ท็อปหรือ เบราว์เซอร์ มือถือในขณะที่ ยังปรับปรุงอัตราการได้มาและการรักษาอัตรา

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Camelot [UK Lotteries Limited] มอบหมายให้เราให้บริการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลกับผู้เล่น The National Lottery” อ่านคำแถลงจาก Lance Standing ผู้จัดการทั่วไปประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ OtherLevels Holdings Limited ซึ่งนับว่าชอบของแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ป, GVC Holdings และ Gamesys Limited ในกลุ่มลูกค้าการพนัน “บริการส่งข้อความ Web Push และ Rich Box ของเราจะช่วยให้ Camelot [UK Lotteries Limited] เข้าถึงได้มากขึ้น และเรามั่นใจว่าบริการดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในกลยุทธ์ทางการตลาด”

OtherLevels Holdings Limited ประกาศว่าเดสก์ท็อป Web Push ล่วงหน้าได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายการติดต่อผู้ปฏิบัติงานกับผู้เล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ “ที่ส่วนต่าง ๆ ของช่องทางการแปลง” ในขณะที่ฟังก์ชัน Rich Inbox ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับฐานลูกค้าทั้งหมดได้โดยใช้ ” กล่องจดหมายเหมือนอีเมล” นวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากการผสานรวม Native App Push ของ Camelot UK Lotteries Limited ล่าสุดซึ่งให้การแจ้งเตือนแบบพุชผ่านอุปกรณ์มือถือ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยายความสัมพันธ์กับ OtherLevels [Holdings Limited] ซึ่งบริการได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสำหรับเรา” อ่านคำแถลงจาก Andy Dellbridge ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารผู้เล่นดิจิทัลของ Camelot ในวัตฟอร์ด สหราชอาณาจักรลอตเตอรี จำกัด “เราเห็นรายได้ของเราต่อ 1,000 ข้อความเป็นสองเท่าผ่านบริการ Native App Push และเรามั่นใจมากว่าการเพิ่ม Web Push และ Rich Inbox จะส่งผลในเชิงบวกอย่างมากเช่นกัน”

ในส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ OtherLevels Holdings Limited ยังระบุด้วยว่ากำลังดำเนินการให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการจัดหาCamelot UK Lotteries Limitedและพันธมิตรบุคคลที่สามให้เข้าถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของตนเองพร้อมทีมที่มีประสบการณ์ซึ่งช่วยเหลือในการจัดตั้งกลยุทธ์การส่งข้อความ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการส่งออกแคมเปญที่จัดการ

“สิ่งนี้จะไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาและทีมเทคนิคของ OtherLevels [Holdings Limited] ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติจริงในการตั้งค่ากลยุทธ์การส่งข้อความ การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ และการส่งแคมเปญที่มีการจัดการ” อ่าน คำแถลงจาก Dellbridge

ผู้ให้บริการโซลูชั่นลอต เตอ รี ออนไลน์Lottoland Limited ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะรวมบริการการพนันแบบเบ็ดเสร็จเข้ากับแพลตฟอร์มของออสเตรเลียของเจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษWilliam Hillเพื่อให้ผู้สนใจรักในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าร่วมในการออกรางวัลชั้นนำของโลก

Lottoland Limited มีสำนักงาน 11 แห่งทั่ว 4 ทวีป รวมถึงในยิบรอลตาร์ ซิดนีย์ และกัวลาลัมเปอร์ และประกาศว่าข้อตกลงกับ William Hill หมายความว่า ผู้เล่นลอตเตอรี ออนไลน์ในออสเตรเลียจะสามารถชนะ “รางวัลมหาศาล” ได้ในเร็วๆ นี้โดยการเดิมพันผลลัพธ์ของ “ลอตเตอรีชั้นนำ” ดึง” ทั้งหมดในขณะที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก “การจัดการความเสี่ยงมาตรฐานทองคำที่เป็นกรรมสิทธิ์” ของตัวเอง

“ออสเตรเลียเป็นตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดิมพันลอตเตอรี และเราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ William Hill” อ่านคำแถลงจาก Michael Bogie ผู้อำนวยการ Business-To-Business ของ Lottoland Limited “นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นของกลุ่มของเราที่มีต่อออสเตรเลีย นำเสนอทางเลือกใหม่แก่นักพนัน การรักษาและสร้างงานและการลงทุนในตลาดที่เราทุกคนต่างหลงใหล”

Lottoland Limited ระบุว่าบริการเดิมพันลอตเตอรีแบบเบ็ดเสร็จกำลังอยู่ใน “การทดสอบขั้นสุดท้าย” และคาดว่าจะเผยแพร่ผ่านโดเมนของ William Hill ในออสเตรเลีย “ในเร็วๆ นี้” สำหรับนักพนันที่ใช้เดสก์ท็อป มือถือ หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต

“William Hill เป็นผู้นำในการเดิมพันของออสเตรเลียและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอข้อเสนอใหม่ที่น่าตื่นเต้นและแปลกใหม่สำหรับนักพนันของเรา เพื่อเดิมพันเงินเดิมพันต่ำเพื่อลุ้นรางวัลแจ็กพอตขนาดเล็ก กลาง และใหญ่” อ่านคำแถลงจาก Oliver Scott หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรของ William Hill ในลอนดอน

เห็นได้ชัดว่า Google ได้เปลี่ยนจุดยืนที่มีมายาวนานจากการเสนอแอปการพนันและการพนันด้วยเงินจริงใน Google Play Store สิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับภาคเกมบนมือถือและสำหรับส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของ Android ในบางภูมิภาคที่ iPhone ของ Apple ครอบครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหราชอาณาจักร ที่กระหายการพนัน ในเดือนมกราคมมีรายงานว่า Apple ได้ส่วนแบ่งตลาดในสหราชอาณาจักรอีก 9.1% และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์ Windows

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคมผู้พัฒนาแอพมือถือของสหราชอาณาจักรระดับ 53 ประกาศว่าพวกเขาจะเสนอบริการให้กับผู้ให้บริการเพื่อช่วยให้ iOS และแอพการพนันใหม่ของพวกเขาสอดคล้องกับมาตรฐานของ Google และเพื่อให้แน่ใจว่านักพนันจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Android ล่าสุด คุณสมบัติและบริการ ซึ่งบางอย่างไม่สามารถทำได้บน iOS

ตามบริษัทที่พัฒนาแอพสำหรับบริษัทอย่าง BetFred Google ระบุไว้ในอีเมล: “ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2017 Google จะยอมรับแอปพลิเคชันสำหรับการแจกจ่ายแอพการพนันภายใน Play Store ในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ . ในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อาจขยายไปสู่ภูมิภาคและประเทศใหม่”

Andrew Daniels กรรมการผู้จัดการของ Degree53 กล่าวในบล็อกโพสต์ว่า “เมื่อส่งแล้ว นักพัฒนาจะต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับแอป รวมถึงใบอนุญาตสำหรับประเทศที่พวกเขาต้องการกำหนดเป้าหมาย กระบวนการนี้น่าจะคล้ายกับของ Apple ซึ่งใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยในการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย

“นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ให้บริการเกมในการขยายพอร์ตโฟลิโอแอพ Android และฐานผู้ใช้ของพวกเขา” เขากล่าวเสริม “มันคุ้มค่าที่จะจำไว้ว่าแอพ Android จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการออกแบบและการพัฒนาเฉพาะของพวกเขา รวมถึงการแตกต่างเล็กน้อยกับ ไอโอเอส”

ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการถูกบังคับให้ต้องผ่านช่องทางบุคคลที่สามเพื่อนำผลิตภัณฑ์การพนันด้วยเงินจริงออกสู่ ผู้ ใช้Android เหตุผลหนึ่งที่ Google ห้ามไม่ให้มีการพนันกีฬา คาสิโน และแอปสล็อตที่ใช้เงินจริงแสดงใน Play Store นั้นเป็นข้อกังวลเรื่องการตรวจสอบอายุ ยังไม่ชัดเจนว่าจะแก้ไขอย่างไรภายใต้นโยบายใหม่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Play Store ภายใต้ “เนื้อหาที่ถูกจำกัด” ยังคงระบุว่า: “เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาหรือบริการที่อำนวยความสะดวกในการพนันออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคาสิโนออนไลน์ การพนันกีฬา ล็อตเตอรี่ หรือเกมทักษะที่เสนอรางวัล เงินสดหรือมูลค่าอย่างอื่น” ภายใต้นโยบายปัจจุบัน Google จะอนุญาตโฆษณาภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายท้องถิ่น ผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

Daniels แห่ง Degree 53 เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเกมบนมือถือที่ BetFred และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเกมมือถือที่เริ่มให้บริการเกมลอตเตอรีและเกม SMS Million-2-1 ซึ่งIGT เข้าซื้อกิจการ ในปี 2008 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกมคาสิโน HTML5

The Challenge เป็นซีรีส์ทางทีวีเรียลลิตี้ที่สร้างขึ้นโดย NetEntซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันเกมดิจิทัล รายการทีวีเป็นรายการแรกที่นำเสนอพนักงานที่เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร ซีรีส์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากและให้การโต้ตอบกับ NetEnt ในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ โดยมีการดู 1.4 ล้านครั้งและการสมัครงานเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเกมค่อนข้างมีการแข่งขันสูง ดังนั้นNetEnt จึง เปิดตัวแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ของนายจ้างโดยหวังว่าจะสร้างชื่อเสียงในฐานะนายจ้างที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แคมเปญนี้ทำให้ NetEnt เข้าถึงระดับใหม่เกี่ยวกับการสรรหาและการรับรู้ ตอนทางเว็บของ The Challenge สร้างขึ้นในสไตล์เรียลลิตี้ทีวีและมีผู้ชมไปแล้วกว่า 1 ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม การสมัครงานสำหรับ NetEnt เพิ่มขึ้น 86% โดยมีการเข้าชมช่องทางโซเชียลไปยังเว็บไซต์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 325%

การแข่งขันนี้มีพนักงานมากกว่า 900 คนของ NetEnt จากสถานที่ต่างๆ เจ็ดแห่งจากทั่วโลก ทีม NetEnt ที่มีสมาชิกสี่คนปีนภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ของยุโรปโดยได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน งานใน The Challenge ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของบริษัทและดำเนินการโดยพนักงาน

Per Eriksson CEO ของ NetEnt ให้ความเห็นเกี่ยวกับ The Challenge ในการแถลงข่าวล่าสุดโดยกล่าวว่า: “NetEnt มองหาการก้าวไปข้างหน้าเสมอในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ และเรานำแนวทางที่เป็นนวัตกรรมมาสู่ทุกสิ่งที่เราทำ รวมถึงการสรรหาบุคลากรและความผูกพันของพนักงาน . เป็นโครงการที่เราทุกคนภาคภูมิใจในฐานะบริษัท เนื่องจากเน้นที่ความสนุกแต่ท้าทายในการทำงานที่นี่ทุกวัน เป็นการดีที่จะให้ผู้สมัครที่คาดหวังมีมุมมองเบื้องหลังการทำงานที่ NetEnt อย่างแท้จริง”

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2539 NetEnt ยังคงเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมบันเทิงดิจิทัลอย่างแท้จริง บริษัทให้บริการเกมคุณภาพที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มเกมที่ล้ำสมัยและยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง

โปรโป๊กเกอร์ที่รู้จักกันดีPhil Iveyได้รับรางวัลประมาณ 7.8 ล้านปอนด์จากการเล่น Baccarat ที่ Crockfords Clubในลอนดอนเมื่อเกือบ 5 ปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม ศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักรจะรับฟังคำอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายของเขาเพื่อขอให้ได้รับเงิน ศาลฎีการับฟังคดีแพ่งซึ่งหยิบยกประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญโดยทั่วไปต่อสาธารณชนและเป็นจุดสุดท้ายที่ไม่มีการอุทธรณ์เพิ่มเติม

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ไปยังสื่อ Ivey ซึ่งตอนนี้อายุ 40 ปี กล่าวถึงคดีนี้ว่า “คำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉัน ตุลาการเดิมวินิจฉัยว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทุจริตและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสามคนไม่เห็นด้วย แต่คำตัดสินดังกล่าวขัดต่อข้าพเจ้าด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ต่อ 1 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ศาลฎีกาอนุญาตให้ข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อ สิ่งที่ฉันเชื่ออย่างแท้จริงนั้นถูกต้อง ฉันหวังว่าศาลฎีกาจะยกเลิกคำตัดสินของฉันและในที่สุดฉันก็จะได้รับเงินรางวัลซึ่งฉันคิดว่าเป็นผลที่ยุติธรรมและเหมาะสมสำหรับข้อพิพาทนี้”

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนกล่าวว่าประเด็นที่เป็นประเด็นอาจมีนัยยะกว้าง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความไม่ซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการโกงการพนันหรือไม่ ทีมกฎหมายของ Ivey โต้แย้งว่าหากปราศจากการทุจริตแล้ว จะไม่สามารถโกงได้ พวกเขาโต้แย้งว่าหากไม่มีองค์ประกอบของความไม่ซื่อสัตย์จะไม่มีการโกงและควรจ่ายไอวี่ย์

Matthew Dowd จาก Archerfield Partners LLP หนึ่งในบริษัทตัวแทนของ Ivey กล่าวว่า “Phil และทีมกฎหมายของเขามีความยินดีที่ผู้พิพากษาในศาลฎีกาได้ตัดสินใจว่าคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ควรได้รับการตรวจสอบ คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ทำให้การตีความมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการพนันไม่ชัดเจนโดยสิ้นเชิง และการตัดสินใจที่จะรับฟังคำอุทธรณ์ของฟิลแสดงให้เห็นว่าศาลฎีกาเห็นด้วยกับมุมมองนั้น”

คดีนี้อยู่ในศาลของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ Ivey ได้ดำเนินคดีกับ Crockfords Club (Genting Casinos UK Ltd) ในเดือนพฤษภาคม 2013 ในเดือนตุลาคม 2014 ศาลสูงปฏิเสธว่าเขาได้รับเงินจากเกมที่เขาชนะด้วยเทคนิคการพนันที่ได้เปรียบที่เรียกว่าการเรียงลำดับขอบ ผู้เล่นที่ได้เปรียบในบางครั้งสามารถระบุด้วยความมั่นใจว่าไพ่ใบสูงหรือต่ำโดยการอ่านความแตกต่างเล็กน้อยในการทำเครื่องหมายของการ์ด ความสำเร็จของเทคนิคนี้อาจต้องการให้ผู้เล่นชักชวนเจ้ามือการพนันให้จัดเรียงไพ่โดยไม่ตั้งใจ ซึ่ง Crockfords ยืนยันว่าโกงเพราะเจ้ามือถูก “หลอก” ให้ดำเนินการ

คำตัดสินของศาลสูงขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างการอ่านความผิดปกติหรือข้อบกพร่องจากการผลิตบนการ์ดและองค์ประกอบเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่ายในเทคนิค

ในเดือนมกราคม 2015 Ivey ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์คำตัดสินของศาลสูงลอนดอน และคดีนี้ได้รับการพิจารณาอีกครั้งในเดือนเมษายน 2016 โดยศาลอุทธรณ์ในลอนดอน ซึ่งยึดถือการพิจารณาคดีในเดือนพฤศจิกายน ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ศาลฎีกาตกลงที่จะรับฟังคดีนี้และการอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายจะได้รับการตัดสินหลังจากการโต้แย้งเริ่มในวันที่ 13 กรกฎาคม

กรณีที่คล้ายคลึงกันในสหรัฐอเมริกาดำเนินไปควบคู่ไปกับคดีของคร็อกฟอร์ด Ivey ได้รับรางวัล 9.6 ล้านดอลลาร์จากBorgata Casino ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กับหุ้นส่วน Cheung Yin Sun ในช่วงหลายเดือนในปี 2555 ในปี 2014 คาสิโนฟ้องเรียกเงินรางวัลที่จ่ายไปพร้อมกับค่าเสียหายเพิ่มเติม Ivey ถูกฟ้องในปี 2558 และในปี 2559 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่าพวกเขาต้องจ่าย 10 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Borgata การตัดสินใจอาศัยความเห็นว่าทั้งคู่ทำเครื่องหมายไพ่ที่ศาลตัดสินว่าละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนของรัฐนิวเจอร์ซีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สังเกตการณ์ที่สนับสนุน Ivey ในขณะนั้นกล่าวว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องเหลวไหลเนื่องจาก Ivey ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมการโกง ในขณะที่คนอื่นๆ ตั้งข้อสังเกตว่าเกณฑ์การพิสูจน์ในคดีแพ่งนั้นแตกต่างจากในคดีอาญา

ฝ่ายนิติบัญญัติในไอร์แลนด์กำลังเตรียมที่จะผ่านกฎหมายที่จะแก้ไขข้อบังคับปัจจุบันและกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการพนันทุกประเภทที่ 18 ในขณะที่กำหนดกฎการออกใบอนุญาตฉบับแก้ไขสำหรับลอตเตอรีและการจับฉลากในท้องถิ่น

ตามรายงานจาก โดเมนข่าว ของ TheJournal.ieเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Leo Varadkar แห่งไอร์แลนด์อนุมัติให้มีการลงคะแนนเต็มในศาลและความรับผิดทางแพ่ง (บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกฎหมายการเล่นเกมและลอตเตอรีของปี 1956 และแนะนำ 18 เป็นขีด จำกัด อายุสม่ำเสมอสำหรับกิจกรรมการพนันทั้งหมด

มีรายงานว่ากฎปัจจุบันห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซื้อ ตั๋วลอต เตอรีหรือวางเดิมพันกีฬาในขณะที่ยังเป็นความผิดสำหรับเด็กที่จะเข้าไปอยู่ในเจ้ามือรับแทง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 16 ปีจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สวนสนุกหรือบ่อนการพนันที่อาจมีสล็อตและกฎหมายฉบับใหม่จะอ้างว่าเป็นการลบล้างช่องโหว่นี้ และยังครอบคลุมถึงงานคาร์นิวัล ละครสัตว์ และสวนสนุกอีกด้วย

TheJournal.ie รายงานว่าบิลศาลและความรับผิดทางแพ่ง (บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) จะพยายามชี้แจงขั้นตอนการออกใบอนุญาตสำหรับลอตเตอรีและการจับฉลากของสโมสรกีฬา มีรายงานว่ากฎระเบียบที่มีอยู่กำหนดให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้กำกับการตำรวจก่อน หากเกมดังกล่าวมีรางวัลรวมรายสัปดาห์สูงถึง 5,000 ยูโร (5,700 ดอลลาร์) ในขณะที่การแข่งขันที่เสนอเงินรางวัลสูงสุด 30,000 ยูโร (34,200 ดอลลาร์) อาจได้รับอนุญาตหาก ผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตจากตุลาการศาลแขวง

แต่ล่าสุด เดวิด สแตนตัน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้บอกกับหนังสือพิมพ์ไอริช อินดีเพนเดนท์ ว่าเขากังวลว่าลอตเตอรี่และการจับฉลากดังกล่าวมีการดำเนินการโดยไม่มีอำนาจและข้อบังคับที่เหมาะสม เนื่องจากขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ TheJournal.ie ให้รายละเอียดว่าร่างกฎหมายของศาลและความรับผิดทางแพ่ง (บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) คือการเพิ่มขีด จำกัด ของรางวัลสำหรับการแข่งขันเหล่านี้ในขณะที่รัฐมนตรีจากพรรคการเมือง Fine Gael ผู้ปกครองกำลังเตรียมที่จะแนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตที่สามารถจัดตั้งกฎระเบียบที่เป็นอิสระ ผู้มีอำนาจสำหรับอุตสาหกรรมการพนันทั้งหมดและกำหนดนโยบายการยกเว้นตนเอง

“นี่เป็นปัญหาสำคัญ” Varadkar กล่าวกับ TheJournal.ie “มันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่รัฐบาลต้องวางโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการพนัน ทั้งเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมที่ผู้คนจำนวนมากได้รับความเพลิดเพลินอย่างมาก แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผู้คนติดยาเสพติด ยากจน และไม่สบายเป็นผลที่ตามมา กฎหมายในพื้นที่นี้เกินกำหนดเป็นเวลานาน”

ในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลท้องถิ่นและผู้ประกอบการรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) นอกเหนือจากคณะกรรมการการจัดการคาสิโน จะต้องรับผิดชอบต่อกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว (MLIT) ตามรายงานจากAsia Gaming Briefอ้างแหล่งข่าวในท้องถิ่น

มีรายงานว่าเจ้าภาพ IR ในท้องถิ่นในญี่ปุ่นจะต้องรับผิดชอบในการบรรลุผลในเชิงบวกในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาค เขตอำนาจศาลและฝ่ายบริหารของประเทศจะรับผิดชอบในการรายงานผลประจำปีงบประมาณต่อ MLIT รายงานประจำปีจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะตามรายงานของสำนักข่าว

IR ที่พบว่าขาดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจสอบในสถานที่โดย MLIT และหากจำเป็น หน่วยงานจะออกคำสั่งปรับปรุงธุรกิจ ในกรณีร้ายแรง การรับรอง IR อาจสูญหายโดยรัฐบาลท้องถิ่นหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารคาสิโนจะมีอำนาจในการกำกับดูแลที่คล้ายคลึงกัน ไอดีไลน์ SBOBET โดยจะเน้นไปที่อาณัติของตน อย่างไรก็ตามจะเป็นองค์ประกอบคาสิโนของ IRs มีรายงานว่าองค์ประกอบเหล่านั้นรวมถึงมาตรการในการจัดการกับการเล่นเกมและอาชญากรรมทางการเงิน แม้ว่าองค์กรจะยังไม่ถูกสร้างขึ้น แต่คาดว่าจะเป็นสำนักภายนอกของสำนักงานคณะรัฐมนตรีตามรายงานของสำนักข่าว

เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากการประชุมระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญที่นำโดยศาสตราจารย์ Hirotaka Yamauchi แห่งมหาวิทยาลัย Hitotsubashi และเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก Office of Integrated Resort Regime Promotion ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะขนาดของพื้นที่เล่นเกมที่จะได้รับอนุญาตภายในสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎและแนวทางที่สามารถควบคุม IR ของญี่ปุ่นได้เปิดเผยแล้ว

เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ แฟน กีฬาแฟนตาซีรายวันรอคอยการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ระหว่างสองผู้ให้บริการการแข่งขันชั้นนำ ได้แก่ FanDuel และ DraftKings การควบรวมกิจการต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบตลอดทาง และหลังจากเปิดเผยว่านักลงทุนอาจต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับบริษัท ในตอนนี้ Nigel Eccles ซีอีโอของ FanDuel ได้ให้ข้อมูลที่น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นว่าการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้น

CEO เพิ่งสัมภาษณ์โดยRecodeและรายละเอียดของการสัมภาษณ์นั้นเผยแพร่เมื่อวานนี้ Eccles ระบุในการให้สัมภาษณ์ว่าFanDuelกำลังประเมินทางเลือกของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการเดินออกจากข้อตกลงกับDraftKingsหาก Federal Trade Commission ไม่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าการควบรวมกิจการจะลดการแข่งขันในตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวัน

เมื่อเดือนที่แล้ว FTC ได้ตัดสินใจยื่นฟ้องเพื่อพยายามขัดขวางการควบรวมกิจการ เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าบริษัทที่ควบรวมกันจะมีอำนาจควบคุมมากกว่า 90% ของตลาดแฟนตาซีสปอร์ตรายวันในสหรัฐอเมริกา บริษัทต่าง ๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมในความเชื่อนี้และรู้สึกว่าถูกกล่าวหาว่ามีอำนาจเหนือกว่าในบริบทของการแข่งขันแฟนตาซีรายสัปดาห์และฤดูกาลที่ใหญ่ขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาคดีในการบริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการประชุมกำหนดการในวันศุกร์นี้

นับตั้งแต่ FTC ยื่นฟ้อง Eccles พร้อมด้วย Jason Robins ซีอีโอของ DraftKings ได้กล่าวหลายครั้งว่าพวกเขากำลังพิจารณาทางเลือกของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นล่าสุดของ Eccles ในการสัมภาษณ์รวมถึงความเชื่อของเขาที่ว่าบริษัทกำลังเพลิดเพลินกับการเติบโตที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ FanDuel และพวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองหากการควบรวมกิจการไม่เกิดขึ้น

มีการยื่นเอกสารตั้งแต่ยื่นฟ้องโดย FTC ซึ่งแสดงให้เห็นว่า FanDuel สูญเสียเกือบ 60 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบเดือนแรกของปีที่แล้ว ข้อมูลนี้อยู่เหนือข้อมูลที่เปิดเผยว่าบริษัทต้องการเงินทุนรอบใหม่ เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการแข่งขัน NFL ซีซั่นที่จะมาถึง

PlayUp บริษัทสตาร์ทอัพในออสเตรเลียที่ให้บริการเกมแฟนตาซีกีฬารายวัน (DFS) แบบจ่ายค่าโฆษณา กำลังมองหาเงิน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (7.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อขยายการลงทุนในระดับสากล ตามรายงานของBusiness Insider Australia (BIA)

Daniel Simic ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจากซิดนีย์ที่อยู่เบื้องหลังการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนด้านกีฬาแฟนตาซีอื่น ๆ บอกกับ BIA ว่าแม้ว่าแพลตฟอร์มของเขาจะคล้ายกับที่ผู้ให้บริการ DFS รายอื่นในสหรัฐอเมริกาเสนอ แต่ก็มีบางสิ่งที่ไม่มีคู่แข่งระดับนานาชาติอื่น ๆ – ได้ฟรี เล่น.

ต่างจากDraftKingsและFan Duelซึ่งเป็นผู้ให้บริการ DFS ที่โดดเด่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาแพลตฟอร์มของ Simic ไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ในการเล่น เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนจากการโฆษณา ในขณะที่ยังคงให้โอกาสพวกเขาในการรับรางวัล มีรายงานว่านี่คือสิ่งที่ช่วยให้ PlayUp หลีกเลี่ยงอุปสรรคทางกฎหมายและจริยธรรมที่คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดต้องเผชิญแม้ว่าจะเสนอ “เงินรางวัล” ให้กับผู้เล่นซึ่งสามารถแลกเป็นบัตรกำนัล อุปกรณ์กีฬา และสินค้าอื่นๆ ได้ในภายหลัง .

ปัจจุบัน PlayUp นำเสนอเกมจาก AFL และ NRL ในพื้นที่ ตลอดจนคริกเก็ตระดับนานาชาติ ซึ่งทำให้กิจการประสบความสำเร็จในอินเดีย แผนการของ Simic คือการเพิ่ม NFL, NBA, EPL และeSportsลงในแพลตฟอร์ม เหนือสิ่งอื่นใด เช่นเดียวกับการขยายการลงทุนของเขาและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อจุดประสงค์นี้ เขาต้องการระดมทุนจำนวน 6-10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

จากข้อมูลของ Simic กีฬาแฟนตาซีรายวันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากกว่าเกมแฟนตาซีทั่วไป เนื่องจาก DFS ไม่มี “ความมุ่งมั่นตลอดทั้งฤดูกาล” จากการพูดคุยกับ Business Insider เขาเล่าว่า PlayUp มีอัตราการคงผู้ใช้ไว้อย่างแข็งแกร่ง และพวกเขาได้ลงชื่อสมัครใช้แล้ว 100,000 คน ด้วยการทำให้ DFS เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและให้โอกาสในการได้รับรางวัลโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใดๆ เขาหวังว่าจะ “นำกีฬาแฟนตาซีไปอีกระดับในออสเตรเลียและทั่วโลก”

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ความพยายามอันยาวนานในการเปิดTEN Atlantic City ที่ปิดตัวลงใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ได้พลิกกลับหลังมีข่าวออกมาว่าบริษัทไพรเวทอิควิตี้รายหนึ่งได้เสนอราคาประมูล 220 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Boardwalk จำนวน 1,399 ห้อง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Press of Atlantic Cityการประกวดราคาจัดทำขึ้นโดยกลุ่มการลงทุนที่ยังไม่มีชื่อในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทการตลาดและการจัดการ Digital Launch ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ช่วยพัฒนาแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ชอบ ของ The Coca-Cola Company และ PepsiCo Incorporated

อเล็กซ์ เฟรเดอริกส์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการเปิดตัวระบบดิจิทัล บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าการประมูลถูกยื่นไว้ภายในสิบวันที่ผ่านมาและมาในฐานะนักธุรกิจ Glenn Straub เจ้าของทรัพย์สินคนปัจจุบันที่เคยรู้จักในชื่อ Revel Casino Hotel Atlantic City กำลังรอผลอยู่ ของการอุทธรณ์ทางกฎหมายของเขาต่อการตัดสินใจในเดือนมกราคมจากคณะกรรมการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ว่าเขาต้องยื่นขอใบอนุญาตเต็มรูปแบบของเขาเองก่อนที่จะเปิดคาสิโนขนาด 150,000 ตารางฟุตของสถานที่อีกครั้ง

Revel Casino Hotel แอตแลนติกซิตี้มีมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างในปี 2555 แต่ปิดตัวลงในเดือนกันยายน 2557 หลังจากยื่นขอการคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 รอบที่สอง ต่อมา Straub ใช้เงิน 82 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาด 6.3 ล้านตารางฟุตผ่านรถอสังหาริมทรัพย์ Polo North Country Club ของเขา ก่อนเดือนกันยายน ทำให้เขาได้เปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่เป็น TEN Atlantic City

หลังจากพลาดกำหนดส่งตัวเองก่อนหน้านี้สองครั้ง Straub ได้รายงานว่าหวังว่าจะเปิดสถานที่ให้บริการอีกครั้งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการพนันในเดือนมิถุนายนแต่แผนนี้สะดุดสะดุดเนื่องจากการพิจารณาคดีจากคณะกรรมการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์กับนักธุรกิจที่อยู่ในฟลอริดาในขณะนี้ เถียงว่าเขาไม่ควรต้องยื่นขอใบอนุญาตเต็มรูปแบบเพราะคาสิโนกำลังจะให้เช่ากับบุคคลที่สาม

“หากพวกเขาปกครองในความโปรดปรานของเรา เราจะเปิดคาสิโน” Straub บอกกับหนังสือพิมพ์ “ถ้าพวกเขาต่อต้านเรา บางทีเราอาจจะต้องหาคนอื่น”

สื่อของแอตแลนติกซิตีรายงานว่า Straub วัย 70 ปีประกาศเมื่อวานนี้ว่าเขาไม่ทราบถึงข้อเสนอใดๆ ดังกล่าวในการซื้อ TEN Atlantic City และไม่เคยเจรจากับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ดังกล่าว

“ผมไม่รู้จักบริษัทไพรเวทอิควิตี้เลย” สตราบบอกกับหนังสือพิมพ์เมษายนเห็นคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียงกับผู้ที่เรียกร้องให้ Straub ขนถ่าย TEN Atlantic Cityเนื่องจากไม่สามารถ “ส่งมอบ” ในแผนการเปิดทรัพย์สิน ใน มหาสมุทรแอตแลนติกซิตี ได้อย่างสมบูรณ์ มีรายงานว่าพรรครีพับลิกันประกาศว่านักธุรกิจสามารถเปิดสถานที่โดยไม่ต้องมีคาสิโน แต่เขาสงสัยว่าสถานการณ์นี้จะผ่านไปหรือไม่

“ฉันหวังว่าค่อนข้างตรงไปตรงมาว่าเขาขาย [TEN Atlantic City] เพราะในท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถส่งมอบได้” คริสตี้กล่าว

ในการตอบสนอง Straub อ้างว่า Christie เป็นผู้ว่าการเป็ดง่อยที่กีดกันธุรกิจต่างๆ จากการลงทุนในนิวเจอร์ซีย์ สื่อของแอตแลนติกซิตี้ยังรายงานว่าเจ้าสัวทรัพย์สินมหาเศรษฐีอ้างว่าคณะกรรมการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐในการปฏิเสธคำร้องของเขาที่จะสละข้อกำหนดใบอนุญาตคาสิโนสำหรับสิบแอตแลนติกซิตี

“ทำไมคุณถึงคิดว่าแอตแลนติกซิตี้ใช้เวลานานตราบเท่าที่มันต้องใช้เวลา” Straub หมายถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเมืองตากอากาศ บอกกับหนังสือพิมพ์

กลุ่มธนาคารสวิส UBS AG ได้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากในSilver Heritage Group Limitedหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเห็นว่าได้เข้าซื้อกิจการคาสิโนในเอเชียเพียง 39.12 ล้านหุ้น

ตามรายงานจากGGRAsia UBS AG ถือหุ้นอยู่ราว 5.07 ล้านหุ้นในผู้ประกอบกิจการคาสิโนในฮ่องกงผ่านทางสาขาย่อยของ UBS Securities Australia ในขณะที่การถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทพนันที่จดทะเบียนในซิดนีย์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 10.9%

Silver Heritage Group Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม บริหารจัดการและดำเนินการPhoenix International Clubใกล้กรุงฮานอย ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดคาสิโนที่ได้รับอนุญาตในเวียดนามทั้งหมด เช่นเดียวกับ สโมสรเศรษฐีและคาสิโนภายใน Shangri La Hotel and Resort ของเมืองกาฐมาณฑุ ในขณะที่ยังมีความสนใจในสถานที่เล่นเกมในประเทศลาวและ กัมพูชา.

นำโดย Mike Bolsover ที่เกิดในฮ่องกง ในฐานะกรรมการผู้จัดการและประธาน บริษัท Silver Heritage Group Limited ยังใช้เงิน 51.8 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสถานที่Tiger Palace Resort Bhairahawaในเนปาล ห่างจากพรมแดนของประเทศนั้นกับอินเดียเพียง 7 ไมล์ บริษัทเปิดเผยในเดือนมีนาคมว่าได้เสร็จสิ้นแล้วประมาณ 90% ของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการใหม่ ซึ่งกำหนดให้มีคาสิโนขนาด 26,597 ตารางฟุตที่เสนอสล็อต 200 ช่องและโต๊ะเล่นเกม 52 โต๊ะ พร้อมด้วย 80% ของพื้นที่ให้บริการ และสามารถเริ่มต้อนรับแขกได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน

ซิลเวอร์ เฮอริเทจ กรุ๊ป ลิมิเต็ด รายงานว่าได้เปิดตัวข้อเสนอการให้สิทธิ์การรับประกันภัยโดยเร็วและครบถ้วนเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีรายได้สูงถึง 14.4 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้การพัฒนาของชาวเนปาลเสร็จสมบูรณ์ แคมเปญนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นใหม่ 2 หุ้นสำหรับแต่ละหุ้นเดิมที่ถืออยู่ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 เซ็นต์ พร้อมรายได้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระค่าแคมเปญ

ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียได้อนุญาตให้ Silver Heritage Group Limited ระงับหุ้นชั่วคราวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ผู้ประกอบการคาสิโนเปิดเผยว่าความคืบหน้าใน Tiger Palace Resort Bhairahawa ได้เข้าสู่ “ความล่าช้าที่ไม่คาดคิดชั่วคราว” ซึ่งรวมถึง “การขาดสภาพคล่องใน ระบบธนาคารเนปาล แต่ข้อเสนอการให้สิทธิ์หมายความว่าขณะนี้บริษัทกำลังสำรองและซื้อขายในขณะที่ยังประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานธนาคารของเนปาลให้โอนข้ามพรมแดนประมาณ 48.3 ล้านดอลลาร์เป็น “สบาย [ครอบคลุม] ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดเงินทุนที่เหลืออยู่ ภายในเนปาลให้เสร็จสมบูรณ์และเปิดไทเกอร์ พาเลซ รีสอร์ท ไภรวะวะ”

หลังจากที่คณะกรรมการควบคุมคาสิโนแห่งนิวเจอร์ซีย์อนุมัติแผนในเดือนพฤษภาคมที่จะเห็นบริษัทดำเนินงานของ Caesars Entertainment Incorporated เช่าการดำเนินการสำหรับคาสิโนในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตีสองแห่งให้กับบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้อนุมัติใบอนุญาตคาสิโนสำหรับองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ .

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Press of Atlantic Cityบริษัท Caesars Entertainment Operating Company Incorporated เป็นเจ้าของเมืองBally’s Atlantic CityและCaesars Atlantic Cityในขณะที่การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะล้มละลาย

หนังสือพิมพ์รายงานว่าคณะกรรมการควบคุมคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ก่อนหน้านี้กำหนดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดำเนินการคาสิโนใหม่ไม่ควรถือ ใบอนุญาตดำเนินการคาสิโน นิวเจอร์ซีย์ เต็มรูปแบบ และตอนนี้ได้ให้ใบอนุญาตอุตสาหกรรมการบริการคาสิโนแล้ว

“เราได้ยินมาว่าในวันนี้ เมื่อดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างองค์กร หน่วยงานของ Caesars จะมีหนี้สินน้อยลง 16,000 ล้านดอลลาร์ และดอกเบี้ยรายปีและค่าเช่าลดลงอีก 807 ล้านดอลลาร์” คำแถลงเมื่อวันพุธจาก Matthew Levinson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ New คณะกรรมการควบคุมคาสิโนเจอร์ซีย์ “นั่นเพียงอย่างเดียวช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยงานของ Caesars ได้อย่างมาก”

บริษัท Caesars Entertainment Operating Company Incorporated เป็นหน่วยงานปฏิบัติการของCaesars Entertainment Corporationและมีรายงานว่าได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ในเดือนมกราคม 2558 โดยมีหนี้สินระยะยาวประมาณ 18.4 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการฟ้องร้องหลายครั้ง เรื่องนี้ก็ได้รับการตัดสินในที่สุดในเดือนมกราคม หลังจากที่บริษัทในลาสเวกัสตกลงข้อตกลงที่จะเห็นหนี้สินจำนวน 10 พันล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการควบรวมกิจการกับบริษัทในเครือของ Caesars Acquisition และแยกทรัพย์สินทรัพย์สินในสหรัฐฯ ออกจากการเล่นเกม การดำเนินงาน

“Caesars Entertainment [Corporation] และ Caesars Acquisition Company ยังคงมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติสำหรับการควบรวมกิจการและด้านอื่น ๆ ของการปรับโครงสร้างของ Caesars Entertainment Operating Company Incorporated” อ่านคำแถลงจาก Caesars Entertainment Corporation “นอกเหนือจากการอนุมัติตามกฎระเบียบ การควบรวมกิจการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่น ๆ และการปรับโครงสร้างของบริษัท Caesars Entertainment Operating Company Incorporated ขึ้นอยู่กับการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น กิจกรรมทางการเงินบางอย่าง การกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องโดย United States Bankruptcy ศาลและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่น ๆ”

Videoslotsคาสิโนออนไลน์ชั้นนำซึ่งเป็นเจ้าของโดย Panda Media Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในมอลตาเป็นบ้านในอนาคตของเนื้อหาสล็อตจากReality Gamesซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เนื้อหาเกมอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงที่ได้รับรางวัลจากสหราชอาณาจักร

การเป็นพันธมิตรระหว่างคาสิโนออนไลน์ซึ่งถือใบอนุญาตในมอลตาสหราชอาณาจักรและคูราเซาและผู้จัดหาเนื้อหาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ให้บริการนำเสนอเนื้อหาเกมออนไลน์ระดับพรีเมียมที่มีอยู่มากมายโดยการเพิ่มชื่อชั้นนำของตลาดจากเกม Reality รวมถึง 8th Wonder, 6 Appeal, Fireworks และ Super Graphics Upside Down เช่นเดียวกับการวางจำหน่ายล่าสุด Time is Money and Big Wheel

เกมของซัพพลายเออร์ในอังกฤษจะถูกรวมเข้ากับ Videoslots ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โดยใช้แพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายของNYX Gaming Group (TSX-V: NYX) ในลาสเวกัส

หัวหน้าฝ่ายเกมที่ Videoslots.com, Daniel Hansen กล่าวว่า: “เป้าหมายของ Videoslots คือการนำเสนอคอลเลกชันสล็อตคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดให้ผู้เล่นของเรา และการถ่ายทอดสดด้วยเกมที่สมจริงเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา” และ “การจัดหาเกมระดับพรีเมียมแบบหลายช่องจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ของเราและสร้างจากฐานเกมที่กำลังเติบโตในสหราชอาณาจักรของเรา”

แอนดี้ แฮร์ริส ซีอีโอของ Reality Games ให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตกลงทำข้อตกลงกับหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในสล็อตออนไลน์ในยุโรป “ด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดหาสล็อตมากถึง 33 ช่อง เราหวังว่าจะสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับ Videoslots และจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายของเราให้กับพวกเขาในอนาคต”

Videoslots.com คาสิโนออนไลน์ที่สร้างสรรค์ขึ้นในปี 2011 มีเกมบนโต๊ะและสล็อต มากกว่า 2,000 เกม จากผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง

ผู้ชนะที่ผ่านมาของ EGR B2B Mobile Supplier of the Year และ Game of the Year ได้รับการเสนอชื่อเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน Realistic มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเกมระดับแนวหน้าสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย