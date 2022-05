ไอดีไลน์ SBOBET ยูฟ่าเบท สมัครแทงบอล

ไอดีไลน์ SBOBET Sissel Weitzhandler ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มสำหรับ Play’n Go อธิบายว่ากระบวนการรับรองล่าสุดนั้น ‘เข้มงวด’ ก่อนที่จะอธิบายว่าขั้นตอนดังกล่าว ‘แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ’“ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราว่าเราได้รับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสเปนและโคลอมเบียที่แตกต่างกันมาก” อ่านคำแถลงเมื่อวันอังคารจาก Weitzhandler

Play’n Go ซึ่งมีกำหนดจะจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดใน งานนิทรรศการ ICE Totally Gaming ในเดือนหน้า ในลอนดอน กล่าวถึงตลาด iGaming ของสเปนว่าเป็น ‘ตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปในช่วงปลาย’ ล่วงหน้าก่อนคาดการณ์ว่าภาคส่วนโคลอมเบีย ‘ดูจะดำเนินต่อไป การเติบโตที่น่าประทับใจของปีที่แล้ว’

“Play’n Go มีประวัติที่แข็งแกร่งในการให้บริการเนื้อหาเกมที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองแก่ผู้ประกอบการในยุโรปและละตินอเมริกา และใบอนุญาตเหล่านี้ทำให้เราน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่น” อ่านคำแถลงจาก Weitzhandler “โปรแกรมการรับรองหรือใบอนุญาตซอฟต์แวร์แต่ละรายการที่เราได้รับจะช่วยรักษาตำแหน่งของเราในฐานะผู้ให้บริการเกมชั้นนำในตลาดที่มีการควบคุม และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดกระบวนการมากมายจะเป็นประโยชน์ต่อเราในขณะที่เราเติบโตต่อไปในดินแดนใหม่”

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์นี้ Play’n Go เปิดเผยว่าได้ขยายพอร์ตโฟลิโอหลังจากซื้อProactive Gaming Scandinavia AB ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ชาว สวีเดน

Play’n Go ประกาศว่าตอนนี้ตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Proactive Gaming Scandinavia AB ของ Norrkoping ในเกมย่อส่วน keno และ scratchcard ที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อเสนอ ‘โซลูชันการเล่นเกมที่หลากหลาย’ ให้กับผู้ให้บริการด้วยการซื้อเพิ่มเติมทำให้สามารถเริ่มให้บริการได้ ชื่อโป๊กเกอร์

Johan Tornqvist ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Play’n Go ประกาศว่าบริษัทของเขา ‘มองหาการผลักดันขอบเขตของสิ่งที่ซัพพลายเออร์สามารถทำได้’ เสมอ ก่อนที่จะระบุว่าการซื้อ Proactive Gaming Scandinavia AB จะทำให้บริษัทสามารถ ‘เข้าสู่แนวดิ่งใหม่ได้ และสร้างฐานลูกค้าที่มีอยู่ของเรา’

“การเล่นเกมเชิงรุกสแกนดิเนเวีย AB แบ่งปันมุมมอง omni-channel และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่แบรนด์ผู้บุกเบิกของเราเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าสู่ปี 2018” อ่านคำแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีจาก Tornqvist

ส่วนหนึ่งของรายการ Asian Circuit Series ประจำปีนี้All Japan Poker Championship (AJPC) เพิ่งประกาศว่ามีแผนจะจัดทัวร์นาเมนต์ในไต้หวันและมาเก๊า

ตั้งแต่ปี 2550 AJPC ซึ่งตั้งอยู่ในโอซาก้าได้จัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ โดยส่วนใหญ่จัดขึ้นในญี่ปุ่น รวมถึง AJPC Championship ประจำปี ซึ่งตามที่องค์กรระบุว่าเป็น “การแข่งขันโปกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุด” ในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม การประกาศเมื่อเร็วๆ นี้โดย AJPC ว่าในปีนี้จะเริ่มจัดการแข่งขันในสถานที่ต่างๆ เช่นมาเก๊าเกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินชอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Asian Circuit Series ที่กำลังดำเนินอยู่ จะทำให้สถานะของ AJPC สูงขึ้นในกลุ่มทัวร์เอเชีย

เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ระดับนานาชาติครั้งแรก AJPC ได้จัดงานโป๊กเกอร์ในเดือนธันวาคมที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ที่Paradise Cityใกล้สนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้ มีรายงานว่ากิจกรรมห้าวันดึงดูดผู้เล่น 784 คนสำหรับการแข่งขันที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคมถึง 18 ธันวาคม

ตามประกาศ AJPC วางแผนที่จะกลับไปที่อินชอนในปีนี้

ในระหว่างการแถลงข่าว CEO ของ AJPC Yasuhiro Sasaki กล่าวว่า “ปี 2018 จะได้เห็น AJPC มุ่งหวังที่จะขยายวงจรของเรานอกประเทศญี่ปุ่น นี่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นของเราที่จะเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่อินชอน ไต้หวัน มาเก๊า และจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมในต่างประเทศให้กับผู้เล่นชาวญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็ต้อนรับผู้เล่นในท้องถิ่นจากแต่ละสถานที่ด้วยเช่นกัน”

GGRAsiaรายงานว่าไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในการแถลงข่าวและไม่รวมถึงพันธมิตรที่มีศักยภาพสำหรับกิจกรรมโป๊กเกอร์ที่จะจัดขึ้นในมาเก๊า ไต้หวัน และอินชอนข้อกล่าวหาการประพฤติผิดทางเพศที่เรียกเก็บเมื่อเร็ว ๆ นี้กับเจ้าสัวคาสิโนอเมริกัน Steve Wynn (ในภาพ) อาจมีรายงานว่ามีผลกระทบเชิงลบในระยะยาวต่อ องค์กรที่ดำเนินการคาสิโน Wynn Resorts Limitedโดยส่งผลกระทบต่อความสามารถในการต่ออายุหรือรักษาใบอนุญาตการเล่นเกมได้สำเร็จ

Wynn อายุเจ็ดสิบหกปีทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wynn Resorts Limited ซึ่งดำเนินการรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่หรูหราหลายแห่งในลาสเวกัสและมาเก๊า และเขาถูกกล่าวหาผ่านเรื่องราวในวันเสาร์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journalที่อาจเป็นไป ได้ กดดันให้คนงานบางคนกระทำการทางเพศ

ตามรายงานจาก บริการข้อมูลทางการเงินของ MarketWatchข้อกล่าวหาเหล่านี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท Wynne Resorts Limited ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสลดลงมากถึง 9% ตั้งแต่วันจันทร์ ขณะที่บริษัทจัดอันดับเครดิต S&P Global Ratings ได้ปรับลดอันดับ BB ของบริษัทในเวลาต่อมา แนวโน้มจาก ‘เสถียร’ เป็น ‘เชิงลบ’

S&P Global Ratings รายงานว่าการแก้ไขที่ลดลงได้สะท้อนให้เห็นถึง ‘ความไม่แน่นอนที่สำคัญโดยรอบความละเอียดของการสอบสวนต่าง ๆ ในข้อกล่าวหาการประพฤติผิดต่อ’ Wynn รวมถึงการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยคณะกรรมการการเล่นเกมแมสซาชูเซตส์เกี่ยวกับ ‘ความเหมาะสมและความสมบูรณ์’ ของมหาเศรษฐีในการดำเนินการการพนันWynn Boston Harbor Resortที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

“ซึ่งรวมถึงขอบเขตที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้บั่นทอนแบรนด์ของ Wynn Resorts Limited และทำร้ายกระแสเงินสด ไม่ว่าบริษัทจะสามารถรักษาใบอนุญาตการเล่นเกมของตนได้หรือไม่ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเป็นผู้นำหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น รูปแบบใดที่อาจจะเกิดขึ้น” มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก S&P Global Ratings

Slotegratorบริษัท โซลูชั่นซอฟต์แวร์ ชั้นนำ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาในหลายด้านรวมถึงเกมคาสิโนออนไลน์ซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ คาสิโนไวท์เลเบลBitcoinการพนัน และอื่นๆ Slotegrator เพิ่งมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม iGambling ในปี 2560 และสร้างรายการแนวโน้มหลักที่ผู้ประกอบการและนักเล่นเกมสามารถตั้งตารอได้ในปีหน้า

การเล่นเกมสดการเล่นเกมของดีลเลอร์สดยังคงเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปี 2018 โดยในปี 2017 จะเห็นเกมที่มีความต้องการสูง ตามที่ Slotegrator กล่าว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเกมดีลเลอร์สดที่ประสบความสำเร็จ เกมสดและเทคโนโลยีเสมือนจริงคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้น ผู้พัฒนามีแผนที่จะสร้างเกมที่มีฟังก์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งมีความสมจริงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยสตูดิโอใหม่ที่ตั้งค่าให้ออกอากาศเกมแบบเรียลไทม์

เทคโนโลยีเสมือนจริงการพูดของเทคโนโลยี VR ความเป็นจริงเสมือนก็กลายเป็นตัวเลือกที่นิยมมากขึ้นในการพนันออนไลน์ ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายนำเสนอเทคโนโลยีนี้แล้วและพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ อุปกรณ์สำหรับความเป็นจริงเสมือนเป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นเกมและเนื่องจากความง่ายในการเข้าถึงจึงดึงดูดผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ได้

เกมทักษะผู้เล่นสมัยใหม่มักจะมองหาทักษะมากกว่าโชคเพื่อชนะเกม เนื่องจากผู้เล่นต้องการองค์ประกอบของทักษะในการเล่นเกม นักพัฒนาจึงต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่มีเกมประเภทกลยุทธ์ ผู้เล่นมักจะต้องใช้ทักษะบางอย่างระหว่างการเล่นเกม คาดว่าเกมสกิลจะได้รับความนิยมอย่างมากในอนาคต

เนื้อหาบันเทิงนอกจากทักษะแล้ว ผู้เล่นยังต้องการความบันเทิงอีกด้วย ผู้ประกอบการต้องกำหนดค่าวิธีการนำเสนอเนื้อหาเกมที่มีคุณภาพซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังให้ความบันเทิงอีกด้วย เพื่อรักษาลูกค้าด้วยความบันเทิง ผู้ให้บริการจะต้องพึ่งพาส่วนพิเศษภายในแพลตฟอร์มของตนที่เน้นเนื้อหาที่ไม่ใช่เกม เช่น มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์ และซีรีส์ทางโทรทัศน์ การปรับปรุงพล็อตจะมีให้สำหรับเกมสล็อตบางเกม เพื่อเปิดเรื่องราวให้กับผู้เล่นที่สนใจ

Gamificationด้วยแนวคิดนี้ ไดนามิกของเกม รวมถึงการคิดเกม ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการทำงานด้านการตลาด Slotgrater เชื่อว่า gamification จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการพนัน เนื่องจากจะให้การแข่งขัน ภารกิจ รางวัล และตัวเลือกโบนัสเพื่อช่วยดึงดูดนักพนันรายใหม่

การควบรวมกิจการผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าตลาดการพนันจะยังคงพัฒนาต่อไปในปีนี้และปีต่อๆ ไป ภายในปี 2020 คาดว่าปริมาณของอุตสาหกรรมจะสูงถึง 60 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ตามที่ Slotgrator บริษัทต่างๆ จะเริ่มพัฒนาและเพิ่มทุนในปีนี้

เกมสล็อตที่กำหนดเองสล็อตแบบกำหนดเองกำลังเป็นที่นิยมสำหรับปีนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการจะสามารถนำเสนอสิ่งใหม่ๆ และไม่พบในไซต์ของคู่แข่ง เกมสล็อตออนไลน์เฉพาะเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ผู้ส่งสารการเล่นเกมบนมือถือทำให้มีการผลิตเครือข่ายสังคมออนไลน์และเครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2018 ผู้ส่งสารได้เป็นผู้นำ Slotegrator ให้ความสนใจในแนวโน้มนี้และสร้าง Telegram Casino ซึ่งรวมแพลตฟอร์มเกมใน Messenger สำหรับการพนันบนสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา

สกุลเงินดิจิตอลSlotegrator ยังรู้สึกว่า cryptocurrencies จะกลายเป็นวิธีการชำระเงินที่มีความต้องการมากที่สุดในการพนันออนไลน์ในปีนี้ ยกเว้น Bitcoin สกุลเงินดิจิตอล เช่น Litecoin, Ethereum, Dogecoin และสกุลเงินอื่น ๆ คาดว่าจะได้รับความสนใจในปีนี้

คณะกรรมการรายชื่อของ Nasdaq Stockholm ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการให้ผู้ประกอบการเกมออนไลน์ของสวีเดนLeoVegas ABเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักที่ควบคุมโดย Nasdaq Stockholmได้รับการยืนยันในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม บริษัทคาดว่าจะสรุปการซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นสวีเดน First North Premier ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยการซื้อขายวันแรกใน Nasdaq Stockholm มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

ในขณะที่การอนุมัติอยู่ระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขจารีตประเพณี LeoVegas ยืนยันในการแถลงข่าวว่าคาดว่าเงื่อนไขเหล่านั้นจะบรรลุผลภายในวันแรกสำหรับการซื้อขายใน Nasdaq Stockholm

การจดทะเบียนในตลาด Nasdaq หมายถึงการสร้างแบรนด์ระดับโลกและระดับภูมิภาคของบริษัท การเข้าถึงของนักลงทุนทั่วโลก และสภาพคล่อง

Gustaf Hagman ซีอีโอของ LeoVegas AB Group แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น: “การเปลี่ยนแปลงในรายชื่อนี้สามารถให้เครดิตกับความพยายามของทีมอย่างแข็งแกร่งจากทุกคนที่ LeoVegas และฉันขอใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความชื่นชมเป็นพิเศษต่อทีมของฉันสำหรับ การทำงานหนักที่พวกเขาทำเพื่อนำสิ่งนี้ข้ามเส้นชัย

“การเปลี่ยนแปลงในรายชื่อทำให้กลุ่มบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และทำให้เรามีตราประทับคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในการสื่อสารและความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจ ผู้อนุญาต และพันธมิตร สำหรับนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศสวีเดนและในต่างประเทศ เราจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นในฐานะบริษัท วันนี้เป็นวันสำคัญของ LeoVegas และเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา”

หลังจากสิ้นสุดปี 2017 ด้วยข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการของบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง RoyalPanda.com ด้วยมูลค่าเกือบ 141.4 ล้านดอลลาร์ LeoVegas AB ได้ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ถึงการลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อ Intellectual Property and Software Limited ในราคา 90 ล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมสหราชอาณาจักรได้จำนวนมาก เผชิญกับโดเมนคาสิโนออนไลน์รวมถึง BetUK.com, SlotBoss.co.uk และ Bingos.co.uk

งานแสดงสินค้าที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเกมจะเริ่มดำเนินการในลอนดอนสัปดาห์หน้าเมื่อICE Totally Gamingเปิดที่ ExCeL London ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ICE เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และบนบกภายใต้หลังคาเดียวกัน โดยสรุป ICE เป็นสถานที่นัดพบ ตลาด ให้ฟอรัมการศึกษาและการอภิปราย และได้กลายเป็นกิจกรรมเครือข่ายและสังคมที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด เป็นจุดนัดพบของอุตสาหกรรมเกมระดับโลก

การแสดงเติบโตขึ้นทุกปีและผู้เข้าร่วมงาน ผู้แสดงสินค้า และผู้เยี่ยมชมประมาณ 30,000 คนจะมาบรรจบกันที่ลอนดอนจากเขตอำนาจศาลต่างๆ 60 เขตและ 150 ประเทศทั่วโลก คาดว่าจะมีผู้ประกอบการมากกว่า 8,500 รายในงานปีนี้

เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายในลอนดอนด้วย Gambling Insider’s Global Gaming Awards London ที่เกิดขึ้นในคืนก่อนที่งานใหญ่จะเริ่มต้นขึ้น และงาน London Affiliate Conference จะเปิดขึ้นที่ ExCel ในวันที่ 7

ยักษ์ใหญ่ใน อุตสาหกรรมอย่างScientific Gamesจะพร้อมรับมือ เช่นเดียวกับสตาร์ทอัพและนักพัฒนาบูติก สตาร์ทอัพทั้ง 17 รายจะเข้าร่วมการแข่งขัน Pitch ICEรวมถึงการเดิมพันกีฬา Bitcoin เกมโซเชียล และนักประดิษฐ์กีฬาแฟนตาซีรายวัน หนึ่งในบริษัทเหล่านั้นคือ Bethereum – แพลตฟอร์มการเดิมพันทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชนซึ่งใช้ ethereum Smart Contracts ข้อกังวลอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่ ลีกเบียร์; เบตงบอต; เจ้ามือรับแทงม้า; บอทเกมมิ่ง; กีฬา Chalkline; ตะเกียบInTheApps; ดีเอฟเอส อิตาเลีย; Mutuel เล่น จำกัด; การคาดการณ์ประสิทธิภาพ; ผู้เล่นโหวต; เพียวล์; การแข่งขันจริง; สกอร์แฟร์; เดิมพันสังคม; สปอตคอยน์; และ STATZUP

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแสดง การอภิปรายแบบกลุ่มจะกล่าวถึงการใช้ข้อมูล KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) เพื่อระบุนักพนันที่มีปัญหา ผู้ให้บริการที่ต้องเผชิญกับสหราชอาณาจักรจะต้องอยู่เหนือกลยุทธ์สามปีของ Gambling Commission เพื่อระบุผู้ที่อาจไม่เล่นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อช่วยในการจัดการความเสี่ยง

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลข่าวกรอง GBG หัวหน้าฝ่ายการเล่นเกม Peter Murray บอกกับTotally Gamingว่า: “การพนันอย่างมีความรับผิดชอบนั้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจเครื่องมือที่มีอยู่อย่างครบถ้วน และวิธีที่จะรวมเครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ที่พัฒนาขึ้น”

สมาคมมาตรฐานการเล่นเกม (GSA) จะฉลองครบรอบสองทศวรรษในงานปีนี้ GSA ประมาณการว่า 70% ของบริษัทที่จัดหาอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในองค์กรในปัจจุบัน มาตรฐานของบริษัทถูกนำไปใช้ทั่วโลก เจ้าหน้าที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเป็นตัวแทนของ GSA

Peter DeRaedt ประธาน GSA กล่าวว่า “ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีอาสาสมัครมากกว่า 1,600 คนจากกว่า 190 บริษัท ได้ทุ่มเทความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างมาตรฐาน GSA 15 มาตรฐานในคณะกรรมการเก้าคณะ ความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการทำงานร่วมกัน มาตรฐานของเราสร้างกรอบการทำงานสำหรับนวัตกรรมและสะท้อนถึงความรู้และความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานกันของสมาชิกและอุตสาหกรรมของเรา” ตามข่าวประชาสัมพันธ์ในวันจันทร์ ( PDF )

นอกจากนี้ โครงการ All-in Diversity ยังคำนึงถึงความก้าวหน้าในด้านคุณภาพการจัดนิทรรศการอีกด้วย แม้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ชาย แต่ก็มีหลายวิธีที่จะดึงพวกเขาไปที่บูธโดยไม่กีดกันเพศใด ๆ ดังที่บางบริษัทในอดีตเคยใช้ ‘โชว์เกิร์ล’ เพื่อดึงดูดฝูงชน คณะกรรมการการพนันมีความชัดเจน แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่กล่าวถึงความหลากหลาย แต่พวกเขาก็มองเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของการกำกับดูแลกิจการ เซสชั่นที่จัดโดย Global Gaming Women โดยเน้นที่ความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกันจะมีขึ้นในวันพุธ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในปีนี้ โปรดไป ที่ ICE 2018 ที่ https://www.icetotallygaming.com

ในเดือนธันวาคม 2560 มาร์ก บราวน์ลาออกจากตำแหน่งที่Imperial Pacific International (IPI) (HKEx 1076) โดยออกจากคณะกรรมการที่ต้องการซีอีโอและประธานคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม2017 Henry Cheang ได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ของ IPI ในขณะที่ Teng Sio I ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม2018

ตามรายงานของSaipan Tribuneแถลงการณ์ของ IPI เกี่ยวกับการนัดหมายใหม่เปิดเผยว่า Cheang จะรับผิดชอบในการจัดการและดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมทั้งหมด ในขณะที่ Teng จะถูกตั้งข้อหากำกับดูแลและดูแลการดำเนินงานของSaipan ทั้งหมด โรงแรม.

Cheang ทำงานในอุตสาหกรรมคาสิโนมาสิบสองปีแล้ว โดยเชื่อมโยงกับการเปิดสถานที่เล่นเกมหลายแห่งในมาเก๊ารวมถึง MGM Macau, Crown Macau และGalaxy Macau ในตำแหน่งก่อนหน้านี้ เฉิงเคยทำงานหลายด้าน ทั้งด้านการเงินและงบประมาณ การตรวจสอบ การออกแบบพื้น การฝึกอบรมและการจัดการการปฏิบัติงานของพนักงาน และอื่นๆ

เต็งยังทำงานในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 12 ปี ความเชี่ยวชาญของเขาคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมเกมที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางภายในภาคส่วนรีสอร์ทคาสิโน Teng ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในอุตสาหกรรมการเล่นเกมของมาเก๊ารวมถึงรับผิดชอบโครงการสำหรับการรับสมัครจำนวนมากก่อนการเปิดสถานที่

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเป้าหมายที่วางแผนไว้ทั่วยุโรปตะวันตกในปีนี้ ซัพพลายเออร์ของสล็อต HTML5 และเกมคาสิโนที่มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์Habanero Systems BVได้ขยายรอยเท้าทั่วโลกต่อไปเนื่องจากข้อตกลงล่าสุดกับSKS365เห็นว่าเข้าสู่ตลาดอิตาลี

ด้วยข้อตกลงดังกล่าว ชุดเกมที่ผ่านการรับรองของ Habanero จะพร้อมให้บริการแก่เจ้ามือรับแทง ระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการเกม SKS365 SKS365 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในออสเตรียดำเนินการ PlanetWin365 ซึ่งเป็นแบรนด์การพนันและเกมในตลาดอิตาลี ข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกม HLML5 ที่โด่งดังเช่น Bird of Thunder, Koi Gate และ5 Mariachis ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้

การร่วมทุนทางธุรกิจครั้งล่าสุดโดย Habanero เป็นไปตามการรับรอง AAMS ของเกมล่าสุดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 33 เกม ซึ่งนำเสนอโดยแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา และอิงจากคณิตศาสตร์อันชาญฉลาด เพลงประกอบที่ชวนดื่มด่ำ และภาพที่สวยงามตระการตา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – สำนักงานยุโรปของ Habanero, Arcangelo Lonoce กล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของบริษัทที่จะขยายไปสู่ยุโรปตลอดปี 2018ทำให้เกมของบริษัทมีผู้ชมมากขึ้นกว่าเดิม

Lonoce กล่าวเสริม: “SKS365 กำลังเข้าสู่ตลาดโดยพายุ ไอดีไลน์ SBOBET ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์ที่ประสบความสำเร็จดังกล่าว เรามีธีมและฟีเจอร์ที่เป็นนวัตกรรมจริงๆ อยู่ในขั้นตอนการทำงาน และเรายินดีที่จะแบ่งปันให้กับผู้เล่นบน planetwin365”

นอกจากนี้ Daniela Lanzolla หัวหน้าฝ่ายเกมของ SKS365 ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนกล่าวว่า: “Habanero พัฒนาเกมที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจที่สุดบางเกมในตลาด ดังนั้นเนื้อหาของพวกเขาจึงเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในพอร์ตโฟลิโอของเรา พวกเขากำลังช่วยให้เราโดดเด่นจากฝูงชนและเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปให้กับผู้เล่นของเรา”

Habanero เติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา และขณะนี้มีไลบรารี HTML ที่ครอบคลุมมากกว่า 80 ชื่อสล็อต วิดีโอโปกเกอร์ 10 รายการ และเกมบนโต๊ะ 11 เกม ซึ่งทั้งหมดถูกรวมเข้ากับผู้รวบรวมและผู้ดำเนินการมากกว่า 60 ราย และให้บริการในภาษายุโรปและเอเชีย 24 ภาษา .

Habanero ซึ่งเพิ่งขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์ในยุโรปตะวันออกหลังจากตกลงข้อตกลงกับ Digitain และ 1XBet และกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวเกม HTML5 ล่าสุด Four Divine Beasts ในสัปดาห์นี้สามารถพบได้ที่ICE Totally Gamingในสัปดาห์หน้า ExCeL London ลอนดอน สหราชอาณาจักร จัดแสดงบนสแตนด์: N3-243

กลุ่มการค้าสมาคมการเล่นเกมอเมริกันได้ประกาศว่า 97% ของการเดิมพันในประเทศทั้งหมดในการแข่งขัน Super Bowl LII สุดสัปดาห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ เพิกถอน พระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและมือสมัครเล่น (PASPA) .

เปิดตัวในปี 1992 PASPA ได้ประกาศห้ามการพนันกีฬาทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาทั่วประเทศโดยมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นของสถานที่ตั้งอยู่ในโอเรกอน เดลาแวร์ มอนแทนา และเนวาดา นิวเจอร์ซีย์ได้รับโอกาสให้เป็นสมาชิกคนที่ห้าของสโมสรพิเศษแห่งนี้ แต่ไม่สามารถผ่านการออกกฎหมายภายในกรอบโอกาสที่จำเป็น และนับตั้งแต่เปิดตัว คดีความของรัฐบาลกลาง Christie v NCAAในความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะปัจจุบันของกิจการ

American Gaming Association ระบุว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทำการสอบสวนซึ่งระบุว่าประมาณ 4.76 พันล้านดอลลาร์ถูกกำหนดให้เดิมพันในประเทศในการแข่งขันวันอาทิตย์ระหว่าง Philadelphia Eagles และ New England Patriots แต่จะมีการเดิมพันเพียง 138.5 ล้านดอลลาร์ผ่านสถานที่ในเนวาดา เป็นรัฐเดียวที่ให้บริการเดิมพันกีฬาเต็มรูปแบบ

“ต้องขอบคุณความล้มเหลวของรัฐบาลกลางในการเดิมพันกีฬา ชาวอเมริกันกำลังส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่หามาอย่างยากลำบากไปยังเจ้ามือรับแทงมุม ผู้ประกอบการนอกชายฝั่งที่ร่มรื่น และองค์กรอาชญากรรมอื่น ๆ” อ่านคำแถลงจาก Geoff Freeman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Gaming Association . “คำถามใหญ่ที่เรากำลังถาม คือปี 2018 ในที่สุด ก็เป็นปีที่รัฐบาล หน่วยงานกีฬา และอุตสาหกรรมเกมทำงานร่วมกันเพื่อนำตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายออกจากธุรกิจ”

ในการมาถึงที่ประมาณการ, American Gaming Association ประกาศว่าได้นำรายงานสุดท้ายของคณะกรรมการการศึกษาผลกระทบการพนันแห่งชาติในปี 1999 มูลค่า 80 พันล้านดอลลาร์ได้ประมาณอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้อัตราเงินเฟ้อที่ทันสมัยและตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กลุ่มอธิบายว่ายังได้คำนึงถึงสัดส่วนของเงินสดที่เคยเดิมพันซูเปอร์โบวล์ที่ผ่านมาผ่านหนังสือกีฬาของเนวาดาและนำตัวเลขนี้ไปใช้ทั่วประเทศ

งานVienna International Gaming Expoกลับมาอีกครั้งในปี 2018 ด้วยงวดที่สองของหนึ่งในข้อเสนอการประชุมยุโรปกลางที่เติบโตเร็วที่สุด ปีนี้งาน VIGE จะจัดขึ้นในสไตล์บูติกตามคติที่ว่า ‘ทำเพื่อกรรมของคุณ’ วันที่ 30 พฤษภาคมจะเริ่มการลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยกิจกรรม Welcome Drinks and Networking ที่จัดไว้ให้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมถึงวันที่ 1 มิถุนายนส่วน นิทรรศการจะเปิดขึ้นเพื่อเน้นถึงบริษัทใหม่ล่าสุดและผู้ให้บริการที่จัดตั้งขึ้นแล้วซึ่งดำเนินงานในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

ในปีนี้ VIGE จะอยู่ในสถานที่ใหม่ นั่นคือ Danube City Tower ในฐานะที่เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในออสเตรีย ทั้งหมด สถานที่ตั้งของ กรุงเวียนนาตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งแรก ซึ่งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่จัดงาน ผู้เข้าร่วมงานที่เข้าร่วมจะสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองในขณะที่เชื่อมต่อเครือข่ายในการประชุมและพักที่โรงแรม Meliá Vienna หากพวกเขาเลือกเพื่อความสะดวกสบายและความสะดวกในการเข้าถึงงาน โรงแรมให้บริการที่พักภายใน Danube City Tower

จุดเน้นของงานในปีนี้คือการนำผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมเกมมารวมกัน เป้าหมายคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องใน คาสิโนการพนันกีฬา eSports เกมเสมือนจริง และกีฬาแฟนตาซีรายวัน แผนผังชั้นสำหรับ VIGE จะมีพื้นที่จำกัด โดยมีพื้นที่สำหรับผู้แสดงสินค้าเพียง 38 ราย ขอแนะนำให้จองล่วงหน้าเนื่องจากจุดเหล่านี้จะเต็มอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดียวกันกับนิทรรศการ VIGE จะจัดให้มีชุดการสัมมนาความรู้ iGaming ใหม่และเสนอการพูดคุยด้านนวัตกรรม แผงเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในอุตสาหกรรม การสัมมนาความรู้ iGaming มุ่งเน้นไปที่เทคนิคและบริการหลักที่สามารถใช้โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพนันเพื่อลดการฉ้อโกง เพิ่มรายได้ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในตลาดที่มีแนวโน้ม

ด้วย Innovation Talks เทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรมการพนันจะถูกเน้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม Innovation Talks เกิดขึ้นในปี 2560 ระหว่างงาน VIGE และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วม การสัมมนาจะเน้นในหลายหัวข้อ ได้แก่ :

ข้อมูลตลาดเยอรมนี

อัพเดทตลาดออสเตรีย

ข้อบังคับการพนันในตลาดยุโรป

แก้ไขการแข่งขัน

การตรวจจับการฉ้อโกง

เทคโนโลยี VR/AR และการพนัน

และอื่น ๆ

ผู้เข้าร่วมจะต้องซื้อบัตรผ่านตัวแทนเพื่อเข้าร่วมและสร้างเครือข่ายกับผู้อื่นในระหว่างกิจกรรมสองวัน บัตรผ่านจะรวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันฟรีในระหว่างการประชุมทั้งสองวัน มีบัตรผ่านเข้าทั่วไปและบัตรผ่านเข้าทั่วไปแบบกลุ่ม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ VIGE , www.viennagamingexpo.com

หลังจากประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการเปิดโรงแรมสุดหรู The 13 ได้เลื่อนออกไปอย่างน้อยก็สิ้นเดือนเมษายน ผู้พัฒนาโรงแรมท้องถิ่นThe 13 Holdings Limitedได้เปิดเผยว่า Stephen Hung (ในภาพ) ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท และกรรมการบริหาร

บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Louis XIII Holdings Limited จนถึงการเปลี่ยนชื่อในปี 2559 ยิ่งกว่านั้น ( pdf ) ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Hung หยุดการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและการเงินและการลงทุนด้วยบทบาทของเขาในฐานะ ประธานตอนนี้เต็มไปด้วย Peter Coker

“ฮังได้ยืนยันกับคณะกรรมการว่าไม่มีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ และมีเรื่องเกี่ยวกับการลาออกของเขาที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จำกัด รับทราบ” อ่าน คำชี้แจง ( pdf ) จาก The 13 Holdings Limited

ตั้งค่าให้มีราคาสูงกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อเสร็จสิ้น13เดิมมีกำหนดจะเริ่มดำเนินการบนที่ดิน 65,000 ตารางฟุตใกล้ชายแดนระหว่างเขต Cotai และ Coloane ของมาเก๊าเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่เส้นตายนี้พลาดในภายหลังหลังจากที่ผู้พัฒนาวิ่ง เงินสดที่ใช้ได้หมด ทรัพย์สินซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่แพงที่สุดในโลกต่อคีย์ที่เคยสร้างมา ต่อมาก็ลอยตัวในวันที่ 31 มีนาคม เนื่องจากดำเนินการตามขั้นตอนในการระดมทุนเพิ่มเติมก่อนที่จะระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าขณะนี้หวังว่าจะเริ่มต้อนรับแขกได้ ‘ ในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน

แม้ว่าจะมีข่าวลือมากมายว่าวันหนึ่ง The 13 อาจมีคาสิโน The 13 Holdings Limited ได้อธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการอนุญาตให้ดำเนินการสถานที่ดังกล่าวยังคง ‘อยู่ภายใต้การอนุมัติของรัฐบาลมาเก๊า’ และด้วยเหตุนี้ โอกาสที่องค์กรดังกล่าว จะเปิด ‘ยังคงความไม่แน่นอน’

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ของอังกฤษBede Gamingได้ตกลงทำข้อตกลงกับPlaysonที่จะเห็นเนื้อหาเกมของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในมอลตาที่นำเสนอบน PLAY เครื่องมือรวบรวมเนื้อหาของ Bede และเครื่องมือทางการตลาด

ด้วยข้อตกลงนี้ Playson สามารถเข้าถึงชื่อ HTML5 แบบ Omni-channel มากกว่า 40 รายการโดยพันธมิตรผู้ให้บริการของ Bede เมื่อรวมเข้ากับPLAYซึ่งรวมถึงชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของบริษัท เช่น Clover Tales, Fireworks Master และ Viking Gods: Thor & Loki .

Michael Brady ซีอีโอของ Bede Gaming กล่าวว่า: “เกม Playson ขึ้นชื่อในด้านกราฟิกคุณภาพสูงและการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม พวกเขาจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ PLAY

“เป้าหมายของเราใน PLAY คือการเป็นผู้รวบรวมเนื้อหาชั้นนำที่มีชื่อที่หลากหลาย ในทุกแนวดิ่งที่ไม่ลดทอนคุณภาพ

“เกม Playson นั้นมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และเราหวังว่าจะได้เห็นเกมเหล่านั้นให้บริการแก่ลูกค้าของเรา”

อดัม แดเนียล กรรมการผู้จัดการของ Playson กล่าวว่า “Playson มุ่งมั่นที่จะผลิตเกมคุณภาพสูงทั่วโลก และข้อตกลงกับ Bede นี้จะทำให้เกมของเราเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ๆ

“การเพิ่มเนื้อหาของเราใน Bede PLAY เกม Playson จะเข้าถึงผู้ให้บริการที่เป็นที่ยอมรับและเป็นนวัตกรรมใหม่โดยไม่จำเป็นต้องมีการผสานรวมเป็นรายบุคคล

“เราตั้งตารอที่จะสร้างความร่วมมือที่ยาวนานและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับ Bede”

แพลตฟอร์มของ Bede ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 พร้อมด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นำเสนอโซลูชั่นการเล่นเกมที่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ และกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ให้บริการนวัตกรรมทั่วโลก

บริษัทสัญชาติอังกฤษเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติจาก Alderney Gambling Control Commission และได้รับอนุญาตจาก UK Gambling Commission

จากผู้เข้าร่วมประชุม 5,000 คนคาดว่าจะเข้าร่วม 3,500 คนจะเป็น บริษัท ในเครือซึ่งทำให้งานประชุมและนิทรรศการในปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

นอกจากตารางการสร้างเครือข่าย ที่แข็งแกร่ง แล้ว งานนี้ยังนำเสนอผู้นำทางความคิดที่สำคัญและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีกด้วย ไลน์อัพได้รับการยืนยันด้วยชื่อที่มีชื่อเสียงแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ตลอดระยะเวลาสี่วัน

มานูเอล มาร์ติเนซผู้จัดการฝ่าย SEO ของ Stars Group (เดิมชื่อ Amaya) จะได้รับการนำ เสนอ เช่นเดียวกับเฮเลน เซาธ์เกต กรรมการผู้จัดการ Acceleration Partners Matt Beswick ผู้ร่วมก่อตั้ง Aira จะพูดในงานนี้ด้วย

Peter Bassill ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Hedgehog Securityแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก มาตรการป้องกัน และเรื่องราวเตือนสติในเวที ความปลอดภัย จะนำเสนอการอภิปรายภายใต้หัวข้อ: “5 วิธียอดนิยมที่บริษัทถูกแฮ็กในปี 2560” The Peak Ace AG หัวหน้าฝ่าย SEO และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง Andor Palau จะเข้าร่วมในการอภิปรายสองครั้ง – “แผง SEO Rockstar” และ “ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่: การรวบรวมข้อมูล การจัดทำดัชนี และการจัดอันดับในยุคที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องมาก่อน!”

นอกเหนือจากโอกาสทางการศึกษาและการสร้างเครือข่ายแล้ว งานนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Financial Partners Expo และ iGB Affiliate Awards FPE กำลังฉลองครบรอบ 10 ปีและได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างบริษัทในเครือและนายหน้าในภาคการเงินรายย่อย เป็นงานแสดงเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้และดำเนินการตลอดทั้งสี่วัน

iGB Affiliate Awards จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ The Brewery และเข้าร่วมได้ฟรี รางวัลเหล่านี้มุ่งเน้นที่ความโปร่งใส เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดบางส่วนในอุตสาหกรรม และยกย่องบริษัทในเครือที่ “ทุ่มเทอย่างเต็มที่” เพื่อทำให้โลกธุรกิจพันธมิตรเป็นที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน เครือข่าย LCB มีธุรกิจสองแห่งในรายชื่อเว็บไซต์คาสิโนที่ดีที่สุดพร้อมโบนัสคาสิโนล่าสุดและพ่อมดแห่งอัตราต่อรอง Pokerlistings และ PokerNews ได้ทำการตัดเพื่อพิจารณาในหมวดหมู่เว็บไซต์โป๊กเกอร์ที่ดีที่สุด เว็บไซต์เครือข่าย LCB LatestBingoBonuses และ Two Little Fleas ยังอยู่ภายใต้การพิจารณาสำหรับเว็บไซต์ Best Bingo

การตัดสินรางวัลประจำปี 2018 จะรวมถึงการพิจารณาไม่เพียงแต่อยู่ในแนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่แต่ละบริษัทได้ทำเพื่อรักษาตำแหน่งของตนให้เติบโต รวมถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆ รางวัลจะขึ้นอยู่กับโมเมนตัม ไม่ใช่ขนาด ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน

ก่อนการดำเนินการ Super Bowl LII ในสุดสัปดาห์นี้ Nevada Gaming Control Board ได้รายงานว่าหนังสือกีฬาจำนวนมากของรัฐทางตะวันตกได้รับชัยชนะสูงสุดตลอดกาลที่ 248.7 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วจากการถือครอง 5.1% และการจัดการโดยรวมของ 4.8 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journalการชนะในปี 2560 แซงหน้าสถิติที่ดีที่สุดเมื่อสองปีที่แล้วเกือบ 17 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่การจัดการดีขึ้นเป็นเวลาแปดปีติดต่อกันหลังจากแตะ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2552

“แอพมือถือได้นำหนังสือกีฬามาไว้ในมือคุณจริงๆ” Chuck Esposito ผู้อำนวยการหนังสือกีฬาของ Sunset Stations Race and Sports Book กล่าวกับหนังสือพิมพ์ “นั่นมีส่วนช่วยในการเพิ่มการจัดการทั่วทั้งกระดานจริงๆ”

หนังสือพิมพ์รายงานว่าปีที่แล้วเห็นหนังสือกีฬาในเนวาดาบันทึกเงินเดิมพัน 1.7 พันล้านดอลลาร์ในเกมอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพและระดับวิทยาลัย ขณะที่ตัวเลขสำหรับบาสเก็ตบอลอยู่ไม่ไกลหลังที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ ในแง่ของการชนะ อดีตมีมูลค่า 76.8 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ฝ่ายหลังมาที่ 87.4 ล้านดอลลาร์ การแข่งขันเบสบอล ‘งานอดิเรกระดับชาติ’ ของประเทศในปี 2560 โดยอ้างว่าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์โดยได้รับชัยชนะ 36.8 ล้านดอลลาร์

“คุณดูการแข่งขันบาสเก็ตบอลของวิทยาลัยและบรรยากาศโดยรวมของหนังสือ [และ] มันแพร่ระบาดไปทั่วคาสิโน” รายงานของ Esposito บอกกับหนังสือพิมพ์ “มันกลายเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เราต้องจัดหาให้”

ในเดือนธันวาคม Las Vegas Review-Journal รายงานว่าสถานประกอบการพนันกีฬาของเนวาดาได้รับเงินรางวัล 34.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นเดือนที่ประสบความสำเร็จติดต่อกันเป็นเดือนที่ 53 แม้ว่าการจัดการจะลดลงเหลือ 280.3 ล้านดอลลาร์ Play’n Go ที่ใช้ Vaxjo ระบุว่ามีการรับรองที่คล้ายกันจากหน่วยงานด้านการเล่นเกมในเดนมาร์ก สหราชอาณาจักร อัลเดอร์นีย์ อิตาลี เบลเยียม มอลตา โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ลิทัวเนีย และลัตเวีย และยังอยู่ในขั้นตอนของ พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยการอนุมัติที่เทียบเคียงได้จากหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลอื่น