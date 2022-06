ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์

อัตราการแปลงเงินสดเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่เราใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเราในการสร้างกระแสเงินสดและเป็นพื้นฐานสําหรับการประเมินโครงสร้างเงินทุนของเรา เราคํานวณโดยการหารกระแสเงินสดฟรีด้วยรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

(7) รายได้หรือขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่เราใช้เป็นมุมมองอื่นของผลการดําเนินงานของเรา เราคํานวณโดยนํารายได้สุทธิของเราที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัท จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและไม่รวมการปรับโครงสร้างการรวมและต้นทุนการได้มาและการด้อยค่าและกําไรและขาดทุนอื่น ๆ ที่เกิดจากการทําธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญหรือเหตุการณ์เฉพาะหลังภาษีรวมถึงรายการภาษีแบบครั้งเดียวที่สําคัญ เราติดตามเพราะเราเชื่อว่ามันให้ข้อบ่งชี้ที่ดีขึ้นของประสิทธิภาพการดําเนินงานของเราและอํานวยความสะดวกในการเปรียบเทียบในช่วงเวลาการรายงาน

(8) รายได้หรือขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมโครงการสนับสนุนของรัฐบาล COVID-19 เพิ่มเติมไม่รวมผลกระทบของการมีส่วนร่วมของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุน COVID-19 ที่เครดิตให้กับรายได้หลังหักภาษี แต่ไม่ได้ปรับสําหรับต้นทุนการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นของ COVID-19 ที่เราได้ดําเนินการและรวมอยู่ในผลลัพธ์ของเรา

(9) ปริมาณการสั่งซื้อและยอดคงค้าง

การบริโภคคําสั่งซื้อเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่แสดงถึงมูลค่าที่คาดไว้ของคําสั่งซื้อที่เราได้รับ:

สําหรับส่วนการบินพลเรือนเราพิจารณารายการส่วนหนึ่งของการบริโภคคําสั่งซื้อของเราเมื่อเรามีข้อตกลงทางการค้าที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกค้าที่มีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อสร้างพื้นฐานสําหรับสัญญา นอกจากนี้รายได้ในอนาคตที่คาดหวังจากลูกค้าภายใต้สัญญาการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวจะรวมอยู่ด้วยเมื่อลูกค้าเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมแก่เราหรือเมื่อเราคาดหวังว่ารายได้จะถูกสร้างขึ้นอย่างสมเหตุสมผล

สําหรับส่วนกลาโหมและความปลอดภัยเราพิจารณารายการส่วนหนึ่งของการบริโภคคําสั่งซื้อของเราเมื่อเรามีข้อตกลงทางการค้าที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกค้าที่มีรายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อสร้างพื้นฐานสําหรับสัญญา สัญญากลาโหมและความมั่นคงมักจะดําเนินการในระยะยาว แต่บางส่วนจะต้องต่ออายุในแต่ละปี สําหรับส่วนนี้เราจะรวมเฉพาะรายการสัญญาในการบริโภคคําสั่งซื้อเมื่อลูกค้าอนุมัติรายการสัญญาและได้รับเงินทุนสําหรับมัน

สําหรับส่วนการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปการบริโภคคําสั่งซื้อจะถูกแปลงเป็นรายได้ภายในหนึ่งปีดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าการบริโภคคําสั่งซื้อเท่ากับรายได้

อัตราส่วนสมุดบัญชีต่อยอดขายคือคําสั่งซื้อทั้งหมดหารด้วยรายได้รวมในรอบระยะเวลาที่กําหนด

ยอดคงค้างรวมเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่แสดงถึงรายได้ในอนาคตที่คาดไว้และรวมถึงงานค้างที่มีภาระผูกพันยอดคงค้างร่วมทุนและยอดคงค้างและตัวเลือกที่ยังไม่ได้รับเงิน:

ยอดคงค้างที่มีภาระผูกพันแสดงถึงมูลค่าของปริมาณการสั่งซื้อของเราที่ยังไม่ได้ดําเนินการและคํานวณโดยการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อของรอบระยะเวลาปัจจุบันไปยังยอดดุลของยอดคงค้างที่มีภาระผูกพันเมื่อสิ้นสุดปีบัญชีก่อนหน้าโดยลบรายได้ที่รับรู้ในรอบระยะเวลาปัจจุบันและเพิ่มหรือลบการปรับปรุงยอดคงค้าง ถ้ามีการแก้ไขยอดเงินของใบสั่งที่รับรู้แล้วในปีบัญชีก่อนหน้านี้

ยอดคงค้างของกิจการร่วมค้าเป็นงานค้างที่แสดงถึงมูลค่าที่คาดหวังของส่วนแบ่งคําสั่งซื้อที่กิจการร่วมค้าของเราได้รับ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ ยอดคงค้างของการร่วมทุนจะถูกกําหนดบนพื้นฐานเดียวกันกับงานค้างที่อธิบายไว้ข้างต้น

งานค้างที่ไม่มีทุนหมายถึงคําสั่งกลาโหมและความปลอดภัยของ บริษัท ที่เราได้รับ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการและยังไม่ได้อนุมัติการระดมทุน ตัวเลือกจะรวมอยู่ในยอดคงค้างเมื่อมีโอกาสสูงที่จะใช้สิทธิ แต่ไม่รวมสัญญาการจัดส่ง/ปริมาณไม่จํากัด (ID/IQ) เมื่อมีการใช้ตัวเลือกจะถือว่าเป็นการบริโภคคําสั่งซื้อในช่วงเวลานั้นและจะถูกลบออกจากงานค้างและตัวเลือกที่ไม่มีทุนทรัพย์

(10) อัตราการใช้ประโยชน์เป็นหนึ่งในมาตรการการดําเนินงานที่เราใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครือข่ายการฝึกอบรมเครื่องจําลองทางแพ่งของเรา ในขณะที่อัตราการใช้ประโยชน์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์เราติดตามพร้อมกับมาตรการอื่น ๆ เพราะเราเชื่อว่าเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดําเนินงานของเรา เราคํานวณโดยใช้จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่ขายในเครื่องจําลองของเราในช่วงเวลาหารด้วยความสามารถในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

(11) เครื่องจําลองการบินเต็มรูปแบบ (FFS) เป็นแบบจําลองขนาดเต็มของการผลิตรุ่นและชุดเฉพาะของห้องนักบินเครื่องบินรวมถึงระบบการเคลื่อนไหว ในการนับ FFSs ของเราในเครือข่ายโดยทั่วไปเราจะรวมเฉพาะ FFS ที่มีความเที่ยงตรงสูงสุดและไม่รวมอุปกรณ์การฝึกอบรมแบบคงที่หรืออุปกรณ์ระดับล่างอื่น ๆ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะใช้นอกเหนือจาก FFSs ในโปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติเดียวกัน

(12) หน่วยเทียบเท่าจําลอง (SEU) เป็นมาตรการการดําเนินงานที่เราใช้เพื่อแสดงจํานวนเฉลี่ยทั้งหมดของ FFSs ที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ในช่วงเวลา

(13) รายจ่ายด้านเงินทุนบํารุงรักษาเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่เราใช้ในการคํานวณการลงทุนที่จําเป็นในการรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รายจ่ายด้านเงินทุนเพื่อการเติบโตเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่เราใช้ในการคํานวณการลงทุนที่จําเป็นในการเพิ่มระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

(14) หนี้สุทธิเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่เราใช้ในการตรวจสอบจํานวนหนี้ที่เรามีหลังจากคํานึงถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เราใช้เป็นตัวบ่งชี้ฐานะทางการเงินโดยรวมของเราและคํานวณโดยใช้หนี้ระยะยาวทั้งหมดของเรารวมถึงส่วนปัจจุบันของหนี้ระยะยาวและลบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(15) หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA คํานวณเป็นหนี้สุทธิหารด้วย EBITDA สิบสองเดือนที่ผ่านมา EBITDA ประกอบด้วยกําไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน – สุทธิ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังไม่รวมการปรับโครงสร้างการรวมและต้นทุนการซื้อและการด้อยค่าและกําไรและขาดทุนอื่น ๆ ที่เกิดจากธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญหรือเหตุการณ์เฉพาะ

(16) ผลตอบแทนจากเงินทุนที่จ้าง (ROCE) เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่เราใช้เพื่อประเมินผลกําไรของเงินลงทุนของเรา เราคํานวณอัตราส่วนนี้ในช่วงสี่ไตรมาสที่ทยอยโดยนํารายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิหลังหักภาษีหารด้วยเงินทุนเฉลี่ยที่ใช้

การกระทบยอดรายได้จากการดําเนินงานของเซ็กเมนต์ที่ปรับปรุง

โล่

การบินพลเรือน

และความปลอดภัย

ดูแล สุขภาพ

ทั้งหมด

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

รายได้ (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

$ 58.1

$ 40.5

$ 25.8

$ (8.5)

$ 9.4

$ 15.6

$ 93.3

$ 47.6

การปรับโครงสร้าง การรวม และต้นทุนการซื้อสินทรัพย์

26.6

26.1

9.2

31.7

0.2

0.8

36.0

58.6

การปรับการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลแบบคลาวด์

11.6

—

1.8

—

—

—

13.4

—

รายได้จากการดําเนินงานของเซ็กเมนต์ที่ปรับปรุง

$ 96.3

$ 66.6

$ 36.8

$ 23.2

$ 9.6

$ 16.4

$ 142.7

$ 106.2

โครงการสนับสนุนจากรัฐบาล COVID-19

$ —

19.7

$ —

16.4

$ —

1.1

$ —

$ 37.2

ปรับซอยไม่รวมรัฐบาลโควิด-19

โปรแกรมสนับสนุน

$ 96.3

$ 46.9

$ 36.8

$ 6.8

$ 9.6

$ 15.3

$ 142.7

$ 69.0

โล่

การบินพลเรือน

และความปลอดภัย

ดูแล สุขภาพ

ทั้งหมด

สิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

รายได้ (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน

$ 224.1

$ 6.5

$ 56.0

$ 15.5

$ 4.1

$ 26.4

$ 284.2

$ 48.4

การปรับโครงสร้าง การรวม และต้นทุนการซื้อสินทรัพย์

79.0

76.1

61.4

45.0

6.5

2.9

146.9

124.0

การปรับการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลแบบคลาวด์

11.6

—

1.8

—

—

—

13.4

—

การด้อยค่าและกําไรและขาดทุนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19(1)

—

81.7

—

26.5

—

—

—

108.2

รายได้ (ขาดทุนจากการดําเนินงาน) ของเซ็กเมนต์ที่ปรับปรุง

$ 314.7

$ 164.3

$ 119.2

$ 87.0

$ 10.6

$ 29.3

$ 444.5

$ 280.6

โครงการสนับสนุนจากรัฐบาล COVID-19

$ 5.2

$ 63.6

$ 8.0

$ 60.3

$ 0.4

$ 3.5

$ 13.6

$ 127.4

ปรับซอยไม่รวมรัฐบาลโควิด-19

โปรแกรมสนับสนุน

$ 309.5

$ 100.7

$ 111.2

$ 26.7

$ 10.2

$ 25.8

$ 430.9

$ 153.2

การกระทบยอดกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว

สามเดือนสิ้นสุด

สิบสองเดือนสิ้นสุด

31 มีนาคม

31 มีนาคม

(จํานวนเป็นล้านยกเว้นต่อจํานวนหุ้น)

2022

2021

2022

2021

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

$ 55.1

$ 19.8

$ 141.7

$ (47.2)

การปรับโครงสร้างการรวมและต้นทุนการซื้อกิจการหลังหักภาษี

27.1

43.4

110.0

94.0

การด้อยค่าและกําไรและขาดทุนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19(1), หลังหักภาษี

—

—

—

80.3

การปรับการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลแบบคลาวด์หลังหักภาษี

9.8

—

9.8

—

รายได้สุทธิที่ปรับปรุง

$ 92.0

$ 63.2

$ 261.5

$ 127.1

โครงการสนับสนุนรัฐบาล COVID-19 หลังหักภาษี

$ —

$ 27.3

$ 10.0

$ 93.5

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมโครงการสนับสนุนจากรัฐบาล COVID-19

$ 92.0

$ 35.9

$ 251.5

$ 33.6

จํานวนหุ้นที่คงค้างโดยเฉลี่ย (เจือจาง)

318.5

287.3

312.9

272.0

กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุง

$ 0.29

$ 0.22

$ 0.84

$ 0.47

กําไรต่อหุ้นที่ปรับไม่รวมโครงการสนับสนุนของรัฐบาล COVID-19

$ 0.29

$ 0.12

$ 0.80

$ 0.12

(1) ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงินและจํานวนเงินที่ค้างชําระจากลูกค้า รายการการกระทบยอดนี้ไม่ได้ปรับสําหรับองค์ประกอบการดําเนินงานใด ๆ รวมถึงต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้นของ COVID-19 ตลอดปีงบประมาณ 2021 และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2022 เรามีค่าใช้จ่ายของพนักงานสูงกว่าที่เราจะถือครองเป็นจํานวนเงินที่ได้รับภายใต้โครงการสนับสนุนของรัฐบาล COVID-19 ทั้งไหลผ่านโดยตรงไปยังพนักงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการเงินอุดหนุนและวิธีการที่พวกเขาได้รับการออกแบบในบางประเทศหรือจํานวนเงินที่ถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เราเกิดขึ้นในการเพิกถอนมาตรการประหยัดต้นทุนเริ่มต้นของเรารวมถึงการกําจัด การลดเงินเดือนและนําพนักงานที่ก่อนหน้านี้ถูกวางไว้บน furlough หรือลดสัปดาห์การทํางาน นอกจากนี้เรายังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มเติมรวมถึงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมาตรการสุขาภิบาลที่เพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราและค่าใช้จ่ายของโปรโตคอลความปลอดภัยที่นํามาใช้ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเหล่านี้รวมอยู่ในผลลัพธ์ของเรา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ในบางกรณีโดยประมาณ พวกเขาเกือบจะต่อต้านผลกระทบเชิงบวกของโครงการสนับสนุนของรัฐบาล COVID-19 การมีส่วนร่วมของ CAE ในโครงการ CEWS หยุดลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2021 และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ CEWS ใด ๆ สําหรับค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่เกิดขึ้นในภายหลังถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2021

การกระทบยอดของยอดคงค้างรวม

(จํานวนเงินเป็นล้าน)

ปีงบประมาณ 2022

ปีงบประมาณ 2021

ยอดคงค้างบังคับ, จุดเริ่มต้นของรอบระยะเวลา

$

6,412.6

7,631.0

+ ปริมาณการสั่งซื้อ

4,091.2

2,723.5

– รายได้

(3,371.3)

(2,981.9)

+ / – การปรับปรุง

738.9

(960.0)

ยอดคงค้างบังคับ, สิ้นสุดรอบระยะเวลา

$

7,871.4

6,412.6

ยอดคงค้างของการร่วมทุน (ทั้งหมดมีภาระผูกพัน)

308.1

328.2

ยอดคงค้างและตัวเลือกที่ยังไม่ได้รวม

1,398.0

1,460.3

ยอดคงค้างรวม

$

9,577.5

8,201.1

การกระทบยอดของยอดคงค้างรวมกับภาระผูกพันของประสิทธิภาพที่เหลือ

ยอดคงค้างรวม

$

8,201.1

9,458.1

หัก: ยอดคงค้างของการร่วมทุน

(308.1)

(328.2)

หัก: ตัวเลือก

(544.2)

(476.5)

หัก: มูลค่าสัญญาโดยประมาณ

(3,305.2)

(2,957.7)

ข้อผูกมัดด้านประสิทธิภาพที่เหลืออยู่

$

5,420.0

4,438.7

Reconciliation of free cash flow

(amounts in millions)

FY2022

FY2021

Q4-2022

Q4-2021

Cash provided by operating activities*

$ 395.7

$ 416.1

$ 83.2

$ 149.6

Changes in non-cash working capital

22.5

(49.5)

123.6

25.0

Net cash provided by operating activities

$ 418.2

$ 366.6

$ 206.8

$ 174.6

Maintenance capital expenditures

(55.4)

(37.8)

(16.1)

(18.9)

Change in ERP and other assets

(37.4)

0.7

(10.4)

12.4

Proceeds from the disposal of property, plant and equipment

8.4

4.5

0.3

2.8

Net (payments to) proceeds from equity accounted investees

(19.4)

0.7

0.5

(0.7)

Dividends received from equity accounted investees

27.1

12.1

6.5

0.4

Free cash flow

$ 341.5

$ 346.8

$ 187.6

$ 170.6

* ก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด

การกระทบยอดเงินทุนที่ใช้และหนี้สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 มีนาคม

(จํานวนเงินเป็นล้าน)

2022

2021

การใช้เงินทุน:

สินทรัพย์

$ 2,148.6

$ 3,378.6

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(346.1)

(926.1)

หนี้สินหมุนเวียน

(2,091.2)

(2,633.3)

หัก: ส่วนของหนี้ระยะยาวในปัจจุบัน

241.8

216.3

เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด

$ (46.9)

$ 35.5

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,129.3

1,969.4

สินทรัพย์ระยะยาวอื่น

5,300.9

3,400.4

หนี้สินระยะยาวอื่น

(596.6)

(767.1)

ทุนรวมที่ใช้

$ 6,786.7

$ 4,638.2

แหล่งที่มาของเงินทุน:

ส่วนของหนี้ระยะยาวในปัจจุบัน

$ 241.8

$ 216.3

หนี้ระยะยาว

2,804.4

2,135.2

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(346.1)

(926.1)

หนี้สุทธิ

$ 2,700.1

$ 1,425.4

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

4,009.7

3,140.5

ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม

76.9

72.3

แหล่งเงินทุน

$ 6,786.7

$ 4,638.2

สําหรับมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP และมาตรการทางการเงินอื่น ๆ ที่ตรวจสอบโดย CAE และการปรองดองของมาตรการดังกล่าวกับมาตรการที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดภายใต้ GAAP โปรดดูส่วนที่ 3 ของ MD&A ของ CAE สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 ยื่นต่อผู้ดูแลระบบหลักทรัพย์แคนาดาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา (www.cae.com) และบน SEDAR (www.sedar.com)

งบกําไรขาดทุนรวม

สามเดือนสิ้นสุด

สิบสองเดือนสิ้นสุด

31 มีนาคม

31 มีนาคม

(จํานวนเงินหลายล้านดอลลาร์แคนาดา ยกเว้นต่อจํานวนหุ้น)

2022

2021

2022

2021

รายได้

$ 955.0

$ 894.3

$ 3,371.3

$ 2,981.9

ต้นทุนขาย

683.4

657.2

2,415.8

2,216.9

กําไรขั้นต้น

$ 271.6

$ 237.1

$ 955.5

$ 765.0

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

34.9

22.5

120.8

104.7

ค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและการบริหาร

143.6

111.5

489.1

398.9

(กําไร) และขาดทุนอื่น ๆ

(20.9)

(0.7)

(37.0)

91.7

ส่วนแบ่งกําไรหลังหักภาษีของผู้ลงทุนที่ลงบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

(15.3)

(2.4)

(48.5)

(2.7)

การปรับโครงสร้าง การรวม และต้นทุนการซื้อสินทรัพย์

36.0

58.6

146.9

124.0

รายได้จากการดําเนินงาน

$ 93.3

$ 47.6

$ 284.2

$ 48.4

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน – สุทธิ

32.5

32.0

130.6

135.6

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

$ 60.8

$ 15.6

$ 153.6

$ (87.2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (การขอคืน)

3.7

(3.2)

3.6

(39.7)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

$ 57.1

$ 18.8

$ 150.0

$ (47.5)

ที่มาจาก:

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

$ 55.1

$ 19.8

$ 141.7

$ (47.2)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม

2.0

(1.0)

8.3

(0.3)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

พื้นฐาน

$ 0.17

$ 0.07

$ 0.46

$ (0.17)

เจือจาง

$ 0.17

$ 0.07

$ 0.45

$ (0.17)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สามเดือนสิ้นสุด

สิบสองเดือนสิ้นสุด

31 มีนาคม

31 มีนาคม

(จํานวนเงินหลายล้านดอลลาร์แคนาดา)

2022

2021

2022

2021

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

$ 57.1

$ 18.8

$ 150.0

$ (47.5)

สินค้าที่อาจจัดประเภทใหม่เป็นกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการแปลการดําเนินงานต่างประเทศ

$ (90.5)

$ (86)

$ (101.4)

$ (284.8)

กําไรสุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนสุทธิในการดําเนินงานในต่างประเทศ

21.1

15.1

15.8

140.4

การจัดประเภทใหม่เป็นรายได้ของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(0.4)

(1.4)

(4.7)

(21.2)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด

2.2

1.0

(6.0)

61.4

การจัดประเภทใหม่เป็นรายได้ของกําไรจากการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด

5.0

(1.9)

(7.0)

(20.3)

ภาษีเงินได้

(5.0)

0.9

(2.0)

(14.6)

$ (67.6)

$ (72.3)

$ (105.3)

$ (139.1)

สินค้าที่จะไม่จัดประเภทใหม่เป็นกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

การประเมินภาระผูกพันของแผนเงินบํานาญสวัสดิการที่กําหนด

$ 110.4

$ 101.9

$ 125.6

$ 1.1

ขาดทุนสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ดําเนินการด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน OCI

(0.1)

—

(0.1)

(1.8)

ภาษีเงินได้

(29.5)

(27.1)

(33.4)

(0.3)

$ 80.8

$ 74.8

$ 92.1

$ (1.0)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ๆ

$ 13.2

$ 2.5

$ (13.2)

$ (140.1)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

$ 70.3

$ 21.3

$ 136.8

$ (187.6)

ที่มาจาก:

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

$ 69.4

$ 23.5

$ 129.8

$ (181.5)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม

0.9

(2.2)

7.0

(6.1)

งบแสดงฐานะการเงินแบบรวมกิจการ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

(จํานวนเงินหลายล้านดอลลาร์แคนาดา)

2022

2021

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

$ 346.1

$ 926.1

เงินที่ จํากัด สําหรับการฝากเงินใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิก

—

700.1

บัญชี ลูกหนี้

556.9

518.6

สินทรัพย์ตามสัญญา

608.3

461.9

สินค้าคงเหลือ

519.8

647.8

การชําระเงินล่วงหน้า

56.7

52.1

ภาษีเงินได้ที่จะได้รับคืน

33.2

39.8

สินทรัพย์ทางการเงินอนุพันธ์

27.6

32.2

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

$ 2,148.6

$ 3,378.6

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2,129.3

1,969.4

สินทรัพย์สิทธิการใช้

373.0

308.5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3,796.3

2,055.8

เงินลงทุนในผู้ลงทุนที่ลงบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

454.0

422.2

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

117.4

104.9

สินทรัพย์ทางการเงินอนุพันธ์

10.5

13.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

549.7

495.8

สินทรัพย์รวม

$ 9,578.8

$ 8,748.4

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บัญชีเจ้าหนี้และหนี้สินค้างรับ

$ 975.1

$ 945.6

เสบียง

36.7

52.6

ภาษีเงินได้ที่ต้องชําระ

22.7

16.2

หนี้สินตามสัญญา

788.3

674.7

ส่วนของหนี้ระยะยาวในปัจจุบัน

241.8

216.3

หนี้สินสําหรับใบเสร็จรับเงินการบอกรับเป็นสมาชิก

—

714.1

หนี้สินทางการเงินอนุพันธ์

26.6

13.8

รวมหนี้สินหมุนเวียน

$ 2,091.2

$ 2,633.3

เสบียง

20.6

30.9

หนี้ระยะยาว

2,804.4

2,135.2

ภาระผูกพันด้านค่าลิขสิทธิ์

126.0

141.8

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน

109.7

222.2

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

93.7

123.5

หนี้สินทางการเงินอนุพันธ์

1.0

3.1

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

245.6

245.6

รวม

$ 5,492.2

$ 5,535.6

ความเที่ยงธรรม

ทุนเรือนหุ้น

$ 2,224.7

$ 1,516.2

ส่วนเกินที่มีส่วนร่วม

38.6

22.5

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสะสม

(31.2)

58.1

กำไร

1,777.6

1,543.7

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

$ 4,009.7

$ 3,140.5

ส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม

76.9

72.3

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

$ 4,086.6

$ 3,212.8

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

$ 9,578.8

$ 8,748.4

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หุ้นสามัญ

สะสมอื่น ๆ

ไม่ใช่-

(จํานวนเงินหลายล้านดอลลาร์แคนาดา,

จํานวนของ

ระบุ

มีส่วนร่วม

พิสดาร

สะสม

ควบคุม

ทั้งหมด

ยกเว้นจํานวนหุ้น)

หุ้น

ค่า

ส่วนเกิน

รายได้

ค่าจ้าง

ทั้งหมด

ผล ประโยชน์

ความเที่ยงธรรม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

265,619,627

$ 679.5

$ 26.9

$ 193.2

$ 1,590.1

$ 2,489.7

$ 88.6

$ 2,578.3

ขาดทุนสุทธิ

—

$ —

$ —

$ —

$ (47.2)

$ (47.2)

$ (0.3)

$ (47.5)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

—

—

—

(135.1)

0.8

(134.3)

(5.8)

(140.1)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

—

$ —

$ —

$ (135.1)

$ (46.4)

$ (181.5)

$ (6.1)

$ (187.6)

การออกหุ้นสามัญภายใต้การเสนอขายหุ้น

27,048,671

822.7

—

—

—

822.7

—

822.7

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเสร็จรับเงินโดยบอกรับเป็นสมาชิก

—

—

(12.5)

—

—

(12.5)

—

(12.5)

การใช้สิทธิในหุ้น

687,165

14.0

(1.7)

—

—

12.3

—

12.3

ค่าใช้จ่ายการชําระเงินตามหุ้น

—

—

9.8

—

—

9.8

—

9.8

ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม

—

—

—

—

—

—

(10.2)

(10.2)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021

293,355,463

$ 1,516.2

$ 22.5

$ 58.1

$ 1,543.7

$ 3,140.5

$ 72.3

$ 3,212.8

รายได้สุทธิ

—

$ —

$ —

$ —

$ 141.7

$ 141.7

$ 8.3

$ 150.0

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

—

—

—

(104.1)

92.2

(11.9)

(1.3)

(13.2)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

—

$ —

$ —

$ (104.1)

$ 233.9

$ 129.8

$ 7.0

$ 136.8

การออกหุ้นสามัญเมื่อแปลงสภาพ

ใบเสร็จรับเงินการบอกรับเป็นสมาชิก

22,400,000

677.2

12.5

—

—

689.7

—

689.7

การใช้สิทธิในหุ้น

1,268,660

31.3

(4.2)

—

—

27.1

—

27.1

ค่าใช้จ่ายการชําระเงินตามหุ้น

—

—

7.8

—

—

7.8

—

7.8

การโอนย้ายขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้อง

สู่การรวมธุรกิจ

—

—

—

14.8

—

14.8

—

14.8

ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุม

—

—

—

—

—

—

(2.4)

(2.4)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022

317,024,123

$ 2,224.7

$ 38.6

$ (31.2)

$ 1,777.6

$ 4,009.7

$ 76.9

$ 4,086.6

งบกระแสเงินสดรวม

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(จํานวนเงินหลายล้านดอลลาร์แคนาดา)

2022

2021

กิจกรรมการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

$ 150.0

$ (47.5)

การปรับปรุงสําหรับ:

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

310.5

319.5

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

41.8

171.7

ส่วนแบ่งกําไรหลังหักภาษีของผู้ลงทุนที่ลงบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

(48.5)

(2.7)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(32.4)

(33.3)

เครดิตภาษีการลงทุน

(27.5)

(36.9)

ค่าใช้จ่ายการชําระเงินตามหุ้น

6.4

9.6

แผนเงินบํานาญสวัสดิการที่กําหนด

13.7

12.0

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(65.9)

(19.9)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอนุพันธ์ – สุทธิ

11.3

(26.7)

อื่น

36.3

70.3

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด

22.5

(49.5)

เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดําเนินงาน

$ 418.2

$ 366.6

กิจกรรมการลงทุน

ชุดธุรกิจ, สุทธิของเงินสดที่ได้มา

$ (1,883.7)

$ (186.5)

การได้มาซึ่งเงินลงทุนในผู้ลงทุนที่ลงบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

(4.3)

(18.7)

ส่วนเพิ่มเติมของทรัพย์สิน อาคาร และอุปกรณ์

(272.2)

(107.6)

ดําเนินการจากการกําจัดทรัพย์สินโรงงานและอุปกรณ์

8.4

4.5

ส่วนเพิ่มเติมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(90.6)

(56.0)

เงินได้สุทธิ (จ่ายให้แก่) จากผู้ลงทุนที่ลงบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

(19.4)

0.7

เงินปันผลที่ได้รับจากผู้ลงทุนในบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

27.1

12.1

อื่น

(2.4)

8.1

เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุน

$ (2,237.1)

$ (343.4)

กิจกรรมทางการเงิน

เงินได้สุทธิจาก (ชําระคืน) การกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

$ 344.6

$ (705.6)

เงินได้จากหนี้ระยะยาว

429.1

151.1

การชําระหนี้ระยะยาว

(132.1)

(86.1)

การชําระคืนหนี้สินค่าเช่า

(89.5)

(200.8)

เงินได้สุทธิจากการออกหุ้นสามัญ

696.1

820.8

การเปลี่ยนแปลงเงินสดที่จํากัด

9.4

—

อื่น

(2.0)

(0.7)

เงินสดสุทธิที่ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมทางการเงิน

$ 1,255.6

$ (21.3)

ผลของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

$ (16.7)

$ (22.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

$ (580.0)

$ (20.4)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นปี

926.1

946.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นปี

$ 346.1

FinVolution Group รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ก่อนสอบทาน

ข่าวโดย

กลุ่มฟินโวลูชั่น

31 พ.ค. 2022, 17:30 ET

แชร์บทความนี้

– แปดไตรมาสติดต่อกันของการเติบโตของปริมาณการทําธุรกรรม –

-ปริมาณธุรกรรมรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 39.7 พันล้านหยวน-

SHANGHAI, May 31, 2022 /PRNewswire/ – FinVolution Group (“FinVolution,” หรือ “Company”) (NYSE: FINV) แพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนําประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสําหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022

สําหรับ สามเดือนสิ้นสุด

ย้อย เปลี่ยน

มีนาคม 31, 2021

มีนาคม 31, 2022

ปริมาณธุรกรรมรวม (หยวนเป็นพันล้านหยวน)[1]

26.8

39.7

48.1%

ปริมาณธุรกรรม (แผ่นดินใหญ่ของจีน)

26.0

38.8

49.2%

ปริมาณธุรกรรม (ระหว่างประเทศ)[2]

0.76

0.86

13.2%

ยอดสินเชื่อคงค้างรวม (หยวนเป็นพันล้านหยวน)

32.5

53.8

65.5%

ยอดสินเชื่อคงค้าง (แผ่นดินใหญ่ของจีน)[3]

32.2

53.4

65.8%

ยอดสินเชื่อคงค้าง (ระหว่างประเทศ)[4]

0.25

0.36

44.0%

จุดเด่นในการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เปลี่ยนผ่านไปสู่ผู้กู้ที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จํานวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสะสมทั้งหมด[5] ถึง 145.3 ล้าน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022

จํานวนผู้กู้ที่ไม่ซ้ํากันทั้งหมด[6] สําหรับไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 3.2 ล้านราย

จํานวนผู้กู้ซ้ําทั้งหมด[7] สําหรับไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 2.4 ล้านราย

ปริมาณธุรกรรมทั้งหมดและเงินต้นคงค้างของเงินให้สินเชื่อยังคงทําลายสถิติโมเมนตัม

ปริมาณธุรกรรมรวมสูงถึง 39.7 พันล้านหยวนสําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้น 48.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021

ปริมาณธุรกรรมที่อํานวยความสะดวกสําหรับผู้กู้รายใหม่[8] สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 อยู่ที่ 6.4 พันล้านหยวนเพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021

เงินต้นคงค้างรวมของเงินให้สินเชื่อสูงถึง 53.8 พันล้านหยวน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 เพิ่มขึ้น 65.5% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2021

สินเชื่อของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการเติบโตที่มั่นคง

ปริมาณธุรกรรมที่อํานวยความสะดวกสําหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 อยู่ที่ 9.8 พันล้านหยวนคิดเป็น 24.7% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี 2022 และเพิ่มขึ้น 122.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021

จํานวนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่รับใช้ในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ 507,000,000 ราย เพิ่มขึ้น 66.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

การขยายตัวระหว่างประเทศยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนไปสู่ผู้กู้ที่มีคุณภาพดีขึ้น

ปริมาณธุรกรรมที่อํานวยความสะดวกในตลาดต่างประเทศสําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 อยู่ที่ 0.86 พันล้านหยวนเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021

ยอดสินเชื่อคงค้างสําหรับตลาดต่างประเทศ[4] ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 อยู่ที่ 0.36 พันล้านหยวน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 44.0% จากวันที่ 31 มีนาคม 2021

จุดเด่นในการดําเนินงานเพิ่มเติม

อัตราส่วนการผิดนัดชําระหนี้ 90 วัน+[9] อยู่ที่ 1.64% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทียบกับ 1.13% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ขนาดสินเชื่อเฉลี่ย[10] สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 อยู่ที่ 7,107 หยวน เมื่อเทียบกับ 4,369 หยวนในช่วงเดียวกันของปี 2021

ผู้เช่าเงินกู้เฉลี่ย[11] สําหรับไตรมาสแรกของปี ไลน์แทงบอล อยู่ที่ 8.8 เดือน เทียบกับ 8.4 เดือนในช่วงเดียวกันของปี 2564

จุดเด่นทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายได้สุทธิอยู่ที่ 2,446.8 ล้านหยวน (386.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้น 15.8% จาก 2,112.9 ล้านหยวนสําหรับช่วงเดียวกันของปี 2021

กําไรสุทธิอยู่ที่ 534.3 ล้านหยวน (84.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 ลดลง 9.9% จาก 592.8 ล้านหยวนสําหรับงวดเดียวกันของปี 2021

รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ไม่ใช่ GAAP[12]ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นก่อนภาษีคือ 602.1 ล้านหยวน (95.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 ลดลง 10.3% จาก 671.2 หยวนสําหรับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021

กําไรสุทธิที่ปรับลดต่อหุ้นฝากเงินอเมริกัน (“ADS”) อยู่ที่ 1.81 หยวน (0.29 ดอลลาร์สหรัฐ) และกําไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.36 หยวน (US$0.06) ลดลง 9.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2021 กําไรสุทธิต่อโฆษณาที่ปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.88 หยวน (0.30 ดอลลาร์สหรัฐ) และกําไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 0.38 หยวน (US$ 0.06) ลดลง 8.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2021 โฆษณาแต่ละชิ้นของบริษัทแสดงถึงหุ้นสามัญ Class A ห้าหุ้นของบริษัท

[1] แสดงถึงปริมาณธุรกรรมทั้งหมดที่อํานวยความสะดวกในตลาดแผ่นดินใหญ่และต่างประเทศของจีนบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ในช่วงเวลาที่นําเสนอ

[2] เป็นตัวแทนของตลาดต่างประเทศของเรานอกแผ่นดินใหญ่ของจีน

[3] ยอดคงค้างเงินกู้ (แผ่นดินใหญ่ของจีน) ณ วันที่ใด ๆ หมายถึงความสมดุลของเงินกู้คงค้างในตลาดแผ่นดินใหญ่ของจีนที่ผิดนัดชําระภายใน 180 วันนับจากวันที่ดังกล่าว

[4] ยอดคงค้างเงินกู้ (ระหว่างประเทศ) ณ วันที่ใด ๆ หมายถึงยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อคงค้างในตลาดต่างประเทศที่ผิดนัดชําระภายใน 30 วันนับจากวันที่ดังกล่าว

[5] จํานวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

[6] แสดงถึงจํานวนผู้กู้ทั้งหมดที่มีการทําธุรกรรมได้รับการอํานวยความสะดวกบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ในระหว่างระยะเวลาที่นําเสนอ

[7] แสดงถึงจํานวนผู้กู้ซ้ําทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จในการยืมบนแพลตฟอร์มของเราในอดีตและยืมบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ในช่วงเวลาที่นําเสนอ

[8] แสดงถึงปริมาณธุรกรรมที่อํานวยความสะดวกสําหรับผู้กู้รายใหม่ที่สามารถทําธุรกรรมครั้งแรกบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ได้สําเร็จในระหว่างระยะเวลาที่นําเสนอ

[9] “อัตราส่วนการผิดนัดชําระหนี้ 90 วัน+ วัน” หมายถึง ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่องบดุลเปิด-ปิดที่พ้นจาก 90 ถึง 179 วันตามปฏิทิน เนื่องจากเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินต้นคงค้างทั้งหมดของเงินให้กู้ยืมงบดุลเปิด-ปิดบนแพลตฟอร์มของบริษัท ณ วันที่กําหนด เงินกู้ที่มีต้นกําเนิดนอกแผ่นดินใหญ่ของจีนจะไม่รวมอยู่ในการคํานวณ

[10] แสดงถึงขนาดสินเชื่อเฉลี่ยบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ในแผ่นดินใหญ่ของจีนในช่วงเวลาที่นําเสนอ

[11] แสดงถึงผู้เช่าเงินกู้โดยเฉลี่ยบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ในแผ่นดินใหญ่ของจีนในช่วงเวลาที่นําเสนอ

[12] โปรดดูที่ “การปรองดองที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบของผล GAAP และไม่ใช่ GAAP” สําหรับการกระทบยอดระหว่าง GAAP และรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของ GAAP และ Non-GAAP

Mr. Feng Zhang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FinVolution ให้ความเห็นว่า “รากฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของเราและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่ผู้กู้ที่มีคุณภาพดีขึ้นทําให้เราสามารถนําทางความท้าทายได้อย่างยืดหยุ่นและให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงและสม่ําเสมอโดยเน้นการเติบโตเป็นไตรมาสที่แปดติดต่อกันในปริมาณธุรกรรมทั้งหมด ในไตรมาสแรกของปี 2022 เราประสบความสําเร็จในปริมาณธุรกรรมรวมที่ 39.7 พันล้านหยวนคิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 48.1% และเพิ่มขึ้นตามลําดับ 1.8%

$ 926.1

“การดําเนินงานของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่มั่นคง ในช่วงไตรมาสเราให้บริการเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกว่า 507,000 รายในหลายภาคส่วนรวมถึงอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งและบริการและอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น 66.2% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมที่อํานวยความสะดวกสําหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 122.7% จากปีก่อนเป็นประวัติการณ์ที่ 9.8 พันล้านหยวน, มีส่วน 24.7% ของปริมาณการทําธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน.

“ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริมาณการทําธุรกรรมของเราสูงถึง 0.86 พันล้านหยวนในตลาดต่างประเทศของเราในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 13.2% จากปีก่อน เป็นที่น่าสังเกตว่ายอดสินเชื่อคงค้างสําหรับตลาดต่างประเทศของเราสูงถึง 0.36 พันล้านหยวนคิดเป็นเพิ่มขึ้น 44.0% จากปีก่อนและ 9.1% ตามลําดับ เราจะยังคงปลูกฝังความร่วมมือของเรากับผู้เล่นที่แตกต่างกันในภูมิภาคในขณะที่แนะนําผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อปรับปรุงการผสมผสานข้อเสนอของเรา

“สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดผมอยากจะแบ่งปันว่าเนื่องจาก Sustainalytics ให้คะแนน “ความเสี่ยงต่ํา” แก่เราในไตรมาสที่แล้วแพลตฟอร์ม ESG อิสระเพิ่มเติมเช่น ESG Enterprise ได้รวมเราไว้ในการจัดอันดับ ESG ของพวกเขาทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมาย ESG ของเรา เราเชื่อมั่นว่าแผนกลยุทธ์ระยะยาวของเรารวมถึงเป้าหมายทางการเงินเทคโนโลยีและ ESG จะนํา FinVolution ไปสู่การเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองในระยะต่อไป”

มร. เจียหยวน ซู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ FinVolution กล่าวต่อว่า “โดยได้แรงหนุนจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาห่วงโซ่เทคโนโลยีและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในตัวชี้วัดการดําเนินงานที่หลากหลาย รายได้สุทธิของเราในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.8% จากปีก่อน เราได้ส่งมอบรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น12 จํานวน 602.1 ล้านหยวน และคงไว้ซึ่งงบดุลจํานวนมากด้วยทุนของผู้ถือหุ้นรวม 10.8 พันล้านหยวน ณ วันที่ 31 มีนาคมอกจากนี้ เงินสดและตําแหน่งสภาพคล่องระยะสั้นของเราเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 พันล้านหยวนจาก 5.6 พันล้านหยวน ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นตามลําดับที่ 12.5% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของงบดุลของเรา เราได้รับการสนับสนุนจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและการดําเนินการเรามั่นใจว่าเราสามารถปลดล็อกมูลค่ามหาศาลสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต่อไปได้”

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้น 15.8% เป็น 2,446.8 ล้านหยวน (386.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก 2,112.9 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2021 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมบริการอํานวยความสะดวกด้านสินเชื่อและค่าธรรมเนียมบริการหลังการอํานวยความสะดวก

ค่าธรรมเนียมการบริการเงินกู้เพิ่มขึ้น 31.5% เป็น 1,0001.4 ล้านหยวน (158.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 จาก 761.6 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2021 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมชดเชยบางส่วนจากการลดลงของอัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมบริการหลังการอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น 102.5 % เป็น 458.4 ล้านหยวน (72.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 จาก 226.4 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2021 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อคงค้างที่ให้บริการโดย บริษัท และผลกระทบกลิ้งของค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมรอการตัดบัญชี

รายได้ค้ําประกันอยู่ที่ 612.1 ล้านหยวน (96.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 เมื่อเทียบกับ 659.2 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2021 อันเป็นผลมาจากคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้น มูลค่ายุติธรรมของความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพเมื่อกําเนิดเงินกู้จะถูกปล่อยออกมาเป็นรายได้ค้ําประกันอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อภายใต้ความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพ เมื่อบริษัทเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ผู้กู้ที่มีคุณภาพดีขึ้น มูลค่ายุติธรรมของความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพเมื่อสินเชื่อลดลงเนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นส่งผลให้รายได้ค้ําประกันลดลง

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 4.0% เป็น 269.1 ล้านหยวน (42.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2565 จาก 280.4 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อคงค้างของเงินให้สินเชื่อในงบดุล

รายได้อื่น ๆ ลดลง 42.9 % เป็น 105.8 ล้านหยวน (16.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 จาก 185.2 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2021 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมการอ้างอิงลูกค้าจากแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่น ๆ 2565