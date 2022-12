ไลน์สโบเบ็ต การก่อสร้างระยะที่ 3 ถูกระงับ

ไลน์สโบเบ็ต การก่อสร้างที่ Galaxy Macau ถูกระงับหลังจากนั่งร้านถล่ม คนงาน 7 คนติดอยู่ และทำให้สามคนเสียชีวิต

การก่อสร้างรีสอร์ทกาแล็กซี่มาเก๊าคาสิโน

อุบัติเหตุที่ Galaxy Macau ส่งผลให้คนงานก่อสร้างเสียชีวิต 3 ราย

Inside Asian Gamingแจ้งข่าวอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สำนักงานกิจการแรงงานมาเก๊ากล่าวว่านั่งร้านตกลงมาขณะที่คนงานกำลังนำขยะออกจากลิฟต์ คนงาน 7 คนติดอยู่ทันที และเมื่อหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้ สามคนไม่หายใจและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เป็นผลให้งานก่อสร้างทั้งหมดบนไซต์ถูกระงับจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม Galaxy Macau ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Cotai Strip โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่สาม

ระยะที่ 3 ของคอมเพล็กซ์รีสอร์ทแบบครบวงจรจะมีห้องพักโรงแรมเพิ่มเติม 1,500 ห้องสนามกีฬา 16,000 ที่นั่ง และพื้นที่การประชุม 400,000 ตารางฟุต งานสร้างเน้นที่ไม่ใช่การเล่นเกม

นอกจากโรงแรมบรอดเวย์ที่เป็นมิตรกับครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว ปัจจุบัน Galaxy Macau ยังรองรับแขกได้ 3,770 คน และพื้นคาสิโนขนาด 400,000 ตารางฟุต IR มีร้านอาหาร บาร์ และเลานจ์มากกว่า 120 แห่ง รวมถึงร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลิน 13 แห่ง

บริษัทแม่ Galaxy Entertainment ยังเป็นเจ้าของ StarWorld Hotel บนคาบสมุทรมาเก๊า และผ่านคาสิโน City Club ของบริษัท จัดการการเล่นเกมที่ President Hotel และ Rio Hotel

เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อห้าปีที่แล้วความหายนะเกิดขึ้นที่ Galaxy Macau ระหว่างการขยายเฟสที่สอง

ในเดือนมกราคม 2558 คนงานมากกว่า 6,000 คนถูกอพยพเมื่อเกิดไฟไหม้ที่ชั้นบนของอาคารโรงแรมสูง 36 ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จ รถดับเพลิงเก้าคันและนักผจญเพลิง 40 คนเข้าระงับเหตุเพื่อดับไฟ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

หน่วยดับเพลิงของมาเก๊าสรุปว่าชิ้นส่วนประดับถูกจุดโดยไม่ได้ตั้งใจโดยคนงานเชื่อมที่อยู่ใกล้เคียง

มาเก๊าได้เพิ่มกฎความปลอดภัยในการก่อสร้างในปี 2558 ในช่วงที่โคไทสตริปเฟื่องฟู หลังจากคนงานก่อสร้างสี่คนเสียชีวิตในปีนั้น สำนักงานกิจการแรงงานมาเก๊าได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น

หน่วยงานด้านแรงงานกล่าวว่ากฎระเบียบใหม่ได้เพิ่มกฎหมายเพื่อ “ปกป้องสถานที่ทำงานสำหรับคนงานทุกคน”

“รัฐบาลของเราไม่มีใบรับรองเพียงพอสำหรับคนงาน … เพียงแค่การฝึกอบรมง่ายๆ ไม่ใช่กฎหมายสำหรับคนงานหรือระบบทางเทคนิคเพิ่มเติม” Leo Lo เลขาธิการสมาคมการก่อสร้างมาเก๊ากล่าวกับรอยเตอร์ในเวลานั้น

ระยะที่ 3 ล่าช้าไปนาน

ขั้นตอนการก่อสร้าง Galaxy Macau ปัจจุบันเลยวันที่เปิดเดิมไปนานแล้ว Francis Lui Yiu Tung รองประธาน Galaxy Entertainment กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ว่า “เราหวังว่าภายในสิ้นปี 2019 เราจะได้เห็นขั้นตอนที่หนึ่งของเฟส 3 เสร็จสมบูรณ์”

เส้นเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยว่าการก่อสร้างในส่วนแรกของเฟส 3 จะเริ่มในปี 2563 โดยมีเป้าหมายเปิดในปี 2564

จากนั้นไวรัสโคโรนาก็มาถึง เมื่อเดือนที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของกาแล็กซีได้ “ระงับชั่วคราว” การก่อสร้างบางส่วนเนื่องจากการ ปิด ตัวของไวรัสโคโรนาในภูมิภาค แน่นอนว่าไม่ใช่ว่างานทั้งหมดจะหยุดลง เนื่องจากงานในอาคารโรงแรมเฟส 3 มีความคืบหน้า

Buddy Lam Chi Seng รองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Galaxy กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่า “เรายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแผนการพัฒนาปัจจุบันของเรา และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามกำหนด โดยระยะที่ 3 จะเปิดในช่วงครึ่งแรกของปี 2564”

บริษัทยังไม่ได้ตอบสนองต่อการเสียชีวิตของคนงานทั้งสามคน

ในขณะที่ลอตเตอรี่ของรัฐหลายแห่งของสหรัฐฯ กำลังปิดสำนักงานไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่การดำเนินการของพวกเขายังคงดำเนินไปตามปกติในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา การขายตั๋วและการขูดขีดยังคงเป็นรูปแบบเดียวของการพนันบนบกที่มีให้บริการ แม้ในรัฐที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นนิวยอร์ก

ล็อตโต้-ควิเบก

การตัดสินใจของ Lotto-Quebec ที่จะขายลอตเตอรีออนไลน์นั้นผิดกฎหมายในทุกรัฐยกเว้นบางรัฐของสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับรายได้ (ภาพ: Lotto-Quebec)

นั่นไม่ใช่กรณีทางตอนเหนือของชายแดน ซึ่งLotto-Québecได้ประกาศว่าจะหยุดการขายสลากกินแบ่งและมุ่งเน้นไปที่การขายแบบดิจิทัลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส

ทั่วทั้งจังหวัด เทอร์มินัลในร้านขายของชำและปั๊มน้ำมันถูกปิดใช้งานโดยหวังว่าจะหยุดผู้คนและโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ให้ออกไปข้างนอก

“ด้วยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า Loto-Québec ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก และจะไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมตามความจำเป็น” ผู้ประกอบการกล่าวในแถลงการณ์ “เราจะแจ้งให้สาธารณชนทราบโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการใหม่นี้”

บริษัทลอตเตอรีที่เป็นเจ้าของในจังหวัดกล่าวว่ากำลังประสานงานกับผู้ประกอบการลอตเตอรีรายอื่นในจังหวัดอื่นเพื่อวางนโยบายของตนในช่วงที่มีการระบาดใหญ่

สหรัฐอเมริกาจะหยุดลอตเตอรี่หรือไม่?

แต่ในสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งลอตเตอรี่มักจะจัดหาเงินทุนที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนและการกุศลอื่นๆ รัฐส่วนใหญ่ไม่ได้มีความหรูหราในการ “ออนไลน์”

ปัจจุบัน มีเพียง 6 รัฐ ได้แก่ จอร์เจีย เคนทักกี อิลลินอยส์ มิชิแกน นิวแฮมป์เชียร์ และเพนซิลเวเนีย ที่อนุญาตให้ผู้บริโภคซื้อสลากดิจิทัลสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่ครั้งใหญ่ แม้ว่าบางรัฐจะเสนอการขูดรางวัลออนไลน์และโปรโมชันโอกาสครั้งที่สอง

สำหรับหลายรัฐที่กำลังคิดที่จะเปิดตัวลอตเตอรี่ออนไลน์ วิกฤตไวรัสโคโรนาเป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจ แม้ว่าความเห็นล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมาย Wire ของรัฐบาลกลางปี ​​1961 จากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของ DOJ ได้ทำให้ความถูกต้องตามกฎหมายของลอตเตอรี่ออนไลน์กลายเป็นข้อสงสัย

พระราชบัญญัติ Wire ห้ามการแพร่ภาพการพนันข้ามพรมแดนเพื่อพยายามตัดรายได้จากกลุ่มอาชญากร ในปี 2554 ตามคำสั่งของรัฐที่กำลังมองหาความเป็นไปได้ของลอตเตอรี่ออนไลน์ ฝ่ายบริหารของโอบามาเห็นว่าข้อห้ามของ Wire Act ขยายไปถึงการพนันกีฬาเท่านั้น ความคิดเห็นนี้ปูทางไปสู่ลอตเตอรี่ คาสิโน และโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่รัฐอนุมัติ

แต่ในเดือนมกราคม 2019 DOJ กลับคำตัดสินนั้น ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นความโปรดปรานทางการเมืองที่ซื้อมาจากการบริหารของทรัมป์โดย Sheldon Adelson ผู้ยิ่งใหญ่จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับการพนันออนไลน์มาช้านาน

ความคิดเห็นดังกล่าวได้รับการท้าทายในศาลโดยลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งเป็นคำตัดสินที่ DOJ ได้ยื่นอุทธรณ์

ลอตเตอรีเป็น ‘บริการที่จำเป็น’

ในโอไฮโอ ซึ่ง ณ วันอังคาร มีผู้ป่วยยืนยัน 564 ราย และเสียชีวิต 6 ราย คาสิโนถูกปิดเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ บาร์ถูกปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในวันจันทร์ คำสั่ง “อยู่บ้าน” มีผลบังคับใช้ แต่สลากกินแบ่งยังคงขายอยู่

แม้ว่าผู้ขายจะร้องเรียนว่าการขายและแลกตั๋วกำหนดให้พวกเขายืนห่างจากลูกค้าน้อยกว่า 6 ฟุต ซึ่งอาจช่วยการแพร่กระจายของโรคได้

แต่ตั๋วลอตเตอรีที่จับต้องได้มีความสำคัญต่อหลายรัฐมาก จนในหลายกรณี ตั๋วเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็น “บริการที่จำเป็น”

“การดำเนินงานของ [The Ohio Lotteries] ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดหาเงินทุนสำหรับการศึกษาสาธารณะและความพยายามเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องของเราทั่วทั้งรัฐ” คณะกรรมการลอตเตอรีโอไฮโอกล่าวเมื่อวันจันทร์

เมื่อไม่มีตัวเลือกออนไลน์ รัฐโอไฮโอและรัฐอื่น ๆ อาจกำลังเล่นลอตเตอรีกับไวรัสโคโรนา

มหาเศรษฐี Tilman Fertitta เจ้าของคาสิโน Golden Nugget และอาณาจักรการบริการของ Landry กล่าวว่าเขาถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงานประมาณ 40,000 คนเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาด

คาสิโน Tilman Fertitta Golden Nugget

Tilman Fertitta ต้องการให้อเมริกากลับมาดำเนินธุรกิจ แม้ว่านั่นหมายถึงการดำเนินงานด้วยกำลังการผลิตที่ลดลงก็ตาม (ภาพ: เจย์ แชปลีย์/ฮุสตัน โครนิเคิล)

นอกจากคาสิโน Golden Nugget และแฟรนไชส์ ​​NBA Houston Rockets แล้ว ร้านอาหารของ Fertitta’s Landry ยังรวมถึง Chart House, Morton’s Steakhouse, Joe’s Crab Shack และ Bubba Gump Shrimp

ความอดทนของ Fertitta หมดลงเมื่อพูดถึงสถานะที่เขาทำธุรกิจซึ่งบังคับให้ปิดกิจการ

“ฉันคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำกับการปิดตัวลงนั้นดี แต่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ ผู้คนจะต้องอยู่รอบๆ ตัว” Fertitta กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับBloomberg “มิฉะนั้น คุณจะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการขุดตัวเองออกมา”

Landry’s ดำเนินงานใน 35 รัฐ รวมถึง District of Columbia คาสิโน Golden Nugget อยู่ในลาสเวกัส เลคชาร์ลส์ (หลุยเซียน่า) แอตแลนติกซิตี้บิล็อกซี (มิสซิสซิปปี้) และลาฟลิน (เนวาดา)

ฟ้องเวลา

ในขณะที่ Fertitta ไม่ได้โต้เถียงว่าการปิดตัวลงเกือบทั่วประเทศไม่ควรเกิดขึ้น เขากำลังบอกว่านโยบายบางอย่างจะมีบทลงโทษทางเศรษฐกิจในระยะยาวหากไม่ยกเลิกในไม่ช้า ชาวเท็กซัสเชื่อว่าร้านอาหารและคาสิโนของเขาควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการที่ความจุ 30-40 เปอร์เซ็นต์ และนั่นจะไม่เป็นอันตรายต่อความพยายามในการควบคุมไวรัสโคโรนา

โดยพื้นฐานแล้วเราไม่ได้ทำธุรกิจ” Fertitta กล่าวเสริม “ฉันต้องการจ้างพนักงานทุกคนกลับ นี่เป็นเรื่องยากมากสำหรับครอบครัวที่ทำงานจำนวนมาก แต่เราต้องอยู่รอดไม่งั้นไม่มีบริษัท”

คาสิโนห้าแห่งของ Fertittaปิดให้บริการเนื่องจากการปิดกิจการที่ไม่จำเป็นของรัฐ

Gerry Del Prete รองประธานอาวุโสฝ่ายเกม Golden Nugget กล่าวกับพนักงานในจดหมายที่ลงวันที่ 19 มีนาคมว่า “แผนของเราคือการดำเนินการต่อทันทีที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้เราดำเนินการดังกล่าว สมาชิกในทีมที่ทำงานเต็มเวลาและนอกเวลาทุกคนจะได้รับค่าจ้างสองสัปดาห์”

เขากล่าวเสริมว่า “Golden Nugget จะรักษาและจ่ายผลประโยชน์สำหรับสมาชิกในทีมทุกคนที่ลงทะเบียนในแผนสุขภาพของเราในปัจจุบัน และผู้ที่ยอมรับและยังคงอยู่ในช่วงพักงานจนถึงช่วงสิ้นสุดระยะเวลาพักฟื้น หรือจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020”

ความช่วยเหลือกำลังมา

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ – ซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะกลายเป็นภาวะถดถอย – เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ Tilman Fertitta ตีพิมพ์หนังสือคำแนะนำทางธุรกิจของเขา “Shut Up and Listen!”

ในนั้นเขาบอกผู้อ่านว่า “เมื่อเกิดเรื่องเลวร้าย จงกินผู้อ่อนแอและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต” สิ่งต่าง ๆ เลวร้ายอย่างแน่นอน แต่ความโล่งใจกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากสภาคองเกรสบรรลุข้อตกลงในแพ็คเกจช่วยเหลือมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์

“สำหรับคนอเมริกัน เราพูดว่าความช่วยเหลือครั้งใหญ่ ความช่วยเหลือด่วนกำลังมา” ชัค ชูเมอร์ ผู้นำชนกลุ่มน้อยในวุฒิสภาประกาศ (D-New York)

ใบเรียกเก็บเงิน 500 หน้าประกอบด้วยการชำระเงินโดยตรงครั้งเดียวให้กับชาวอเมริกันเป็นจำนวนเงินรวม 1,200 ดอลลาร์ต่อผู้ใหญ่ 1 คน ซึ่งมีรายได้สูงถึง 75,000 ดอลลาร์ต่อปี และ 2,400 ดอลลาร์สำหรับคู่สมรสที่มีรายได้น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์ เด็กแต่ละคนจะเพิ่มการชำระเงิน 500 ดอลลาร์ ตราบใดที่ผู้ปกครองอยู่ภายใต้เกณฑ์

แพ็คเกจนี้ยังขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานและจัดตั้งเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อช่วยให้พวกเขาดำเนินการจ่ายเงินเดือนต่อไป

การแข่งม้ามีกำหนดกลับมาแข่งต่อในวันพุธที่ Gulfstream Park ในฟลอริดา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคนตั้งคำถามว่าลู่วิ่ง Hallandale Beach ควรใช้การ์ดหรือไม่ เนื่องจากชุมชนพยายามควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19

รองนายกเทศมนตรีของ Hallandale Beach, Fla. เชื่อว่า Gulfstream Park จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเทศมณฑลที่ปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 (ภาพ: รีเบคก้า ซีเกล/Flickr)

Sun-Sentinel ของฟลอริดาตอนใต้รายงานเมื่อวันอังคารว่าแทร็กซึ่งเป็นเจ้าของโดยThe Stronach Groupได้ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายหากเจ้าหน้าที่ร้องขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งฉุกเฉินที่มีผลในวันจันทร์ใน Broward County

ซาบรีนา จาเวลลานา รองนายกเทศมนตรีหาดฮัลลันเดล บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า เจ้าหน้าที่ของกัลฟ์สตรีมกล่าวว่า พวกเขาจะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาล เธอกล่าวว่าเส้นทางนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งให้ปิดธุรกิจการค้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด

ข้อความที่ส่งถึง Hallandale Beach, Broward County และตัวแทน Gulfstream Park ไม่ได้รับการส่งคืนในเย็นวันอังคาร อย่างไรก็ตาม Javellana ย้ำจุดยืนของเธอเมื่อนักวิจารณ์เผชิญหน้ากับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้บน Twitter

ท่าน ผมกังวลแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่เกี่ยวข้องและขัดต่อคำแนะนำของ CDC กีฬาระดับชาติและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งหมดถูกเลื่อนออกไป ไม่ใช่เรื่องตลกที่จะคิดว่างานแข่งม้าควรจะมีเช่นกัน” เธอกล่าวในเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม สนามได้วิ่งโดยไม่อนุญาตให้แฟนๆ ขึ้นไปบนอัฒจรรย์ เพื่อพยายามปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านขนาดฝูงชนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ

คำสั่งของ Broward County เกิดขึ้นเมื่อฟลอริดาตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดร้อนสำหรับไวรัสโคโรนา ตามเว็บไซต์ติดตามไวรัสโคโรนา ที่ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 312 รายในเคาน์ตีซึ่งอยู่ทางเหนือของไมอามีเมื่อคืนวันอังคาร ซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิต 3 ราย

เพลงอื่นๆ ปิดให้บริการเนื่องจาก COVID-19

คำถามที่ว่าควรปิด Gulfstream หรือไม่ เนื่องจากสนามแข่งอื่นๆ ทั่วประเทศได้ปิดการแข่งสดเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร Charles Town Races ในเวสต์เวอร์จิเนียได้ประกาศระงับการถ่ายทอดสดการแข่งขัน การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากคำสั่งของ Gov. Jim Justice ที่ออกเมื่อวันจันทร์ที่ปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นในรัฐ

ในช่วงสุดสัปดาห์ Fair Grounds Race Course ในนิวออร์ลีนส์ประกาศว่าจะสิ้นสุดการประชุมก่อนกำหนดหนึ่งสัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในวันเสาร์

จากข้อมูลของ Equibase แทร็กอื่น ๆ นอกเหนือจาก Gulfstream ที่กำลังดำเนินการหรือวางแผนที่จะเปิดตัวในสุดสัปดาห์นี้คือ Fonner Park ใน Nebraska, Golden Gate Fields ในแคลิฟอร์เนีย, Oaklawn Park ใน Arkansas, Santa Anita Park ในแคลิฟอร์เนีย, Tampa Bay Downs ในฟลอริดา, Turfway Park ใน รัฐเคนตักกี้ และวิล โรเจอร์ส ดาวน์ส ในโอกลาโฮมา

Kentucky Derby Prep กำหนดไว้สำหรับวันเสาร์

หากเจ้าหน้าที่ของ Hallandale Beach หรือ Broward County ปิด Gulfstream Park อาจมีผลกระทบต่อกำหนดการเตรียมตัวของ Kentucky Derby

Florida Derby มีกำหนดจะจัดขึ้นที่ Gulfstream ในวันเสาร์นี้ แม้ว่าKentucky Derbyจะถูกย้ายไปเป็นวันที่ 5 กันยายนเนื่องจาก COVID-19 แต่การแข่งขัน Gulfstream ยังคงเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีกำไรมากกว่าในตารางการเตรียมการ

การแข่งขันระยะทาง 1-1 / 8 ไมล์พร้อมกระเป๋าเงิน 1 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าแข่งขันชั้นนำหลายคนสำหรับ Run for the Roses ที่กำหนดเวลาใหม่รวมถึง Tiz the Law ซึ่งครองตำแหน่ง Holy Bull ของ Gulfstream เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ Barclay Tagg-trained เด็กหนุ่มเป็นหนึ่งในทีมเต็งในรอบแรกของการเดิมพันล่วงหน้าของ Kentucky Derby

ปัจจุบันการพนันกีฬาในนิวยอร์กจำกัดอยู่ที่คาสิโนเชิงพาณิชย์สี่แห่งทางตอนเหนือ เช่นเดียวกับที่ดำเนินการโดยชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน แต่เพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังขออนุญาต

การเดิมพันกีฬาในนิวยอร์ก Empire City Casino

Yonkers City Council กำลังขออนุญาตจากฝ่ายนิติบัญญัติของ New York เพื่ออนุญาตให้ Empire City เพิ่มหนังสือกีฬาลงในคาสิโน (ภาพ: Empire City Casino)

สมาชิกเจ็ดคนของสภาเมือง Yonkers ลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อต้นเดือนนี้ในการลงมติเรียกร้องให้ New York Gov. Andrew Cuomo (D) และสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ New York อนุญาตให้ Empire City Casino ใน Yonkers รวมถึง Resorts World New York City ใน Queens เพื่อรวมการเดิมพันกีฬา

ความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Cuomo สั่งให้ธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดปิดชั่วคราว รวมถึงคาสิโนด้วย สถานที่ทั้งสองแห่งจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการสูญเสียรายได้ และการพนันกีฬาสามารถให้ความช่วยเหลือได้เมื่อสถานที่เปิดทำการอีกครั้ง

“นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ … ที่จะมีคาสิโนสองแห่งในรัฐ Queens และอีกแห่งใน Yonkers จัดการเรื่องนี้” Mike Breen สมาชิกสภา Yonkers กล่าวกับWestfair Online

นับตั้งแต่เปิดตัวการเดิมพันกีฬาบนบกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว รายรับจากการพนันกีฬาโดยรวม (GGR) อยู่ที่ 695,000 ดอลลาร์ที่ Tioga Downs, 2.86 ล้านดอลลาร์ที่ Del Lago, 4.24 ล้านดอลลาร์ที่ Rivers Schenectady และ 1.7 ล้านดอลลาร์ที่ Resorts World Catskills

MGM Resorts เข้าซื้อกิจการ Empire City เมื่อปีที่แล้วด้วยเงินสดและหุ้น 850 ล้านดอลลาร์จากครอบครัว Rooney

เงินข้ามเมือง

ก่อนที่กีฬาอาชีพและกีฬาระดับวิทยาลัยจะยุติลงทั่วสหรัฐอเมริกาเนื่องจากวิกฤตไวรัสโคโรนา สถานีรถไฟและจุดพักรถข้ามแม่น้ำฮัดสันจากนิวยอร์กในรัฐนิวเจอร์ซีย์เต็มไปด้วยนักพนันกีฬาที่วางเดิมพันบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา ด้วยการเดิมพันกีฬาที่จำกัดเฉพาะหนังสือกีฬาที่มีอิฐและปูนในนิวยอร์ก ชาวนิวยอร์กในดาวน์สเตตจำนวนมากจึงเดินทางไปที่นิวเจอร์ซีย์เพื่อเดิมพัน

มันกำลังขับรถข้ามสะพานซึ่งมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์” บรีนกล่าวถึงชาวนิวยอร์กที่ข้ามสะพานจอร์จ วอชิงตัน “เงินนั้นสามารถเดิมพันได้ที่คาสิโน MGM โดยเงินบางส่วนจะกลับมาที่เมือง Yonkers”

มติของสภาเทศบาลเมืองยองเกอร์ระบุว่า “การขาดดุลงบประมาณของรัฐที่คาดการณ์ไว้และการสูญเสียรายได้จำนวนมากให้กับรัฐใกล้เคียงของเราด้วยการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายรวมกันทำให้จำเป็นสำหรับรัฐในการดำเนินการเพื่อทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในคาสิโนดาวน์สเตตสองแห่งของนิวยอร์ก”

GGR จากการพนันกีฬาต้องเสียภาษี 10 เปอร์เซ็นต์ โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่จัดสรรเพื่อการศึกษาและการลดหย่อนภาษีทรัพย์สิน

Cuomo Odds ยาว

ในเดือนกุมภาพันธ์ ตอบคำถามว่าเขาจะสนับสนุนการยกเลิกการห้ามใบอนุญาตคาสิโนใหม่ในนิวยอร์กจนถึงปี 2023 หรือไม่Cuomo ตอบว่า “สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อน และฉันก็สงสัยเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่รวดเร็วและกระตุกเข่าในการทำสิ่งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันถูกกำหนดด้วยเงิน”

Empire City และ Resorts World NYC ต่างเป็น “racinos” ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอเกมบนโต๊ะหรือเครื่องสล็อตจริง แต่นำเสนอเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์และเทอร์มินัลวิดีโอเกม (VGT) ที่มีลักษณะคล้ายสล็อต

Cuomo คงจะไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่คำขอของ Yonkers City ในเร็ว ๆ นี้ ผู้ว่าการเป็นผู้นำในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพุธว่า รัฐมีผู้ป่วย 30,418 ราย จากผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐฯ 64,775 ราย

ชายวัย 69 ปีที่ทำงานที่ Yonkers Raceway เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มีนาคมจากภาวะแทรกซ้อนของไวรัสโคโรนา

Las Vegas Sands (NYSE:LVS) ประธานและซีอีโอ Sheldon Adelson ใช้เครือข่ายผู้ติดต่อทางการเมืองที่กว้างขวางของเขาเพื่อกดดันรัฐสภาให้ส่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมและคนงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา แต่กลุ่มเกมของเขาจะไม่เป็นผู้รับเงินจำนวน 2 ล้านล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะหมดไป

Sheldon Adelson ประธานและซีอีโอของ Las Vegas Sands ใช้ประโยชน์จากการติดต่อทางการเมืองเพื่อทำข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่บริษัทของเขาจะไม่รับเงินจำนวนนั้น (ภาพ: Wall Street Journal)

ด้วยคะแนนเสียง 96 ต่อ 0 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา วุฒิสภาได้อนุมัติข้อตกลงบรรเทาทุกข์โควิด-19 สภาจะลงคะแนนในร่างกฎหมายในวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม คาสิโนเชิงพาณิชย์และคาสิโนของชนเผ่าเกือบ 1,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาปิดชั่วคราวเนื่องจากไวรัสโคโรนา แทนที่คนงาน 650,000 คนในกระบวนการนี้

มีรายงานว่า Adelson ไม่ได้ทำเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะ แต่กดการเชื่อมต่อของเขาที่ Capitol Hill เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก

Adelson หนึ่งในผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการรณรงค์ทางการเมืองของพรรครีพับลิกัน ผลักดันให้ช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะเขามองว่าธุรกิจเหล่านั้นเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ” Bloomberg รายงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Steve Sisolak ผู้ว่าการรัฐเนวาดาสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดในรัฐรวมถึงคาสิโน LVS เป็นเจ้าของ Palazzo และ Venetian on the Strip บริษัทกล่าวว่าจะจ่ายเงินให้พนักงานและให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการระงับงาน ขณะที่สัญญาว่าจะไม่มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น

บรรเทาการเล่นเกม

แพ็คเกจบรรเทาทุกข์ COVID-19 ไม่มีความช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายสำหรับอุตสาหกรรมเกมในลักษณะที่คล้ายกับเงินดอลลาร์ที่จัดสรรให้กับอุตสาหกรรมการบินหรือโบอิ้ง (NYSE:BA) แต่มีผู้ให้บริการคาสิโนพูลมูลค่า 454 พันล้านดอลลาร์ที่สามารถดึงออกมาได้และคาดว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น

เงินนั้นมาพร้อมกับเงื่อนไขที่แนบมาด้วย ทำเนียบขาวกำหนดให้บริษัทใดๆ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโคโรนาไวรัส โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมใดๆ ให้จ่ายเงินให้ผู้บริหารสูงสุด และงดการจ่ายเงินปันผลและแผนการซื้อหุ้นคืน

ผู้ประกอบการบางรายได้ยกเลิกโครงการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งรวมถึงการซื้อคืนและการจ่ายเงินปันผล

ทรายไม่เข้าร่วม

LVS ทราบอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมในแผนการบรรเทาทุกข์จากไวรัสโคโรนา แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ระบุเหตุผลก็ตาม ในไตรมาสที่สี่ สถานที่ในลาสเวกัสของบริษัทรวมกันเพียง 120 ล้านดอลลาร์จาก 1.39 พันล้านดอลลาร์ในรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้วก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2019 LVS ได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ และในช่วงปลายเดือนมกราคม บริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 79 เซนต์ต่อหุ้นจาก 77 เซนต์ นับเป็นปีที่เก้าติดต่อกันที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหมายความว่า Sands จะต้องหลบหนีโครงการเหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ

นอกจากนี้ Sands ยังมี EBITDA ทั้งปีที่ 5.39 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019ซึ่งเป็นสถิติของอุตสาหกรรมเกม และจบปีด้วยเงินสดในมือ 4.23 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มีงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้ประกอบการรีสอร์ทครบวงจรในประเทศ

MGM Resorts International (NYSE:MGM) กำลังเข้าร่วมในรายชื่อบริษัทเกมที่กำลังเติบโตซึ่งเห็นเครดิตของพวกเขาลดลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดย Fitch Ratings ปรับลดผู้ให้บริการ Bellagio เป็น “BB-” จาก “BB”

MGM เข้าร่วมกลุ่มบริษัทเกมที่ลดอันดับความน่าเชื่อถือลง (ภาพ: ซีเอ็นบีซี)

ในการปรับลดมุมมองของ MGM เป็น “เชิงลบ” จาก “คงที่” ซึ่งเป็นอย่างอื่นที่กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในธุรกิจคาสิโนฟิทช์ตั้งคำถามถึงภูมิปัญญาของการขายสินทรัพย์ในลาสเวกัสสตริปล่าสุดของผู้ประกอบการและวางแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน MGM Growth Properties (NYSE: มก.).

การปรับลดรุ่นส่วนใหญ่สะท้อนถึงความยืดหยุ่นทางการเงินที่ลดลงของ MGM หลังจากธุรกรรมการขาย-การเช่ากลับล่าสุด ตลอดจนการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของเกมทั่วโลกที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา” บริษัทวิจัยกล่าว “การขายและการเช่าคืนของ Bellagio และ MGM Grand ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักสองรายการสุดท้ายของบริษัทในลาสเวกัสสตริป ช่วยลดสภาพคล่องของ MGM เมื่อเทียบกับความสามารถในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ และเพิ่มภาระผูกพันในการเช่าของ MGM ให้กับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Blackstone Real Estate Income Trust , Inc. (BREIT)”

ฟิทช์อ้างถึงแผนการของ MGM ในการลดตำแหน่งใน MGP ว่าหากหนี้สินของผู้ประกอบการ/ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และต้นทุนการปรับโครงสร้างหรือค่าเช่า (EBITDAR) ของผู้ประกอบการ สูงกว่า 5.5 เท่า อาจเสี่ยงต่อการปรับลดอันดับเครดิตอีกครั้ง ค่าประมาณก่อนหน้านี้คือ 6x

ความกังวลเรื่องเงินสด

นักวิเคราะห์มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราการเผาผลาญเงินสดที่เกิดขึ้นในขณะที่คาสิโนทั่วสหรัฐอเมริกาปิดชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำหรับ MGM จำนวนเงินดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ที่ 14.4 ล้านดอลลาร์ต่อวัน แต่บริษัทสร้างรายได้ 8.2 พันล้านดอลลาร์จากการขายอสังหาริมทรัพย์ Strip และเพิ่งดึงวงเงินสินเชื่อธนาคาร 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อย้ายเงินสดเพิ่มเติมไปยังงบดุล