ไลน์ยูฟ่าเบท ไทยเปิดร่างสอบการพนันคาสิโนถูกกฎหมาย

ไลน์ยูฟ่าเบท มีรายงานว่า รัฐบาลของประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณามาตรการต่างๆ ที่อาจนำไปสู่การทำให้เกมคาสิโนบางเกมถูกกฎหมาย

จากรายงานของ GGRAsia ระบุว่า ‘คณะกรรมการวิสามัญ’ จำนวน 60 ที่นั่ง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเอเชีย และมีกำหนดที่จะรวมสมาชิกสภานิติบัญญัติอย่างน้อย 15 คนจากรัฐบาลผสมฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์- โอชาและสมาชิก 45 คนจากพรรคการเมืองอื่นจำนวนหนึ่ง เช่น พรรคเพื่อไทยที่เอนซ้ายและพรรคเดินหน้าซ้ายกลาง แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าความพยายามนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อพยายามหาวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อช่วยพลิกวิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงซึ่งเกิดจากการรัฐประหารในปี 2557 และทำให้แย่ลงโดยการระบาดของโคโรนาไวรัส

ปิดการแข่งขัน:

ประเทศไทยเป็นบ้านของผู้คนเกือบ 70 ล้านคน แต่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียลาวและกัมพูชา ที่ไม่มีรูปแบบการเล่นคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ประยุทธ์อ้างว่าใช้การแถลงข่าวในเดือนมกราคมเพื่ออธิบายว่ารัฐบาลของเขายังคงมีความคิดที่จะให้การพนันบางรูปแบบถูกกฎหมายเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโตและทำให้สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อการพนันในประเทศที่อยู่ติดกันได้รับความนิยมน้อยลงในหมู่นักพนันในประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

GGRAsia อ้างถึงรายงานเมื่อวันเสาร์จาก หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ โดยอธิบายว่าการไต่สวนจาก สภาผู้แทนราษฎร ที่มี ที่นั่ง 500 ที่นั่งนั้นขณะนี้มีรายงานว่าจะพิจารณา ‘ ประเด็นทางศีลธรรม ‘ มากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก นาย วิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีร่วมของประเทศไทยเปิดเผยว่า ร่างกายจะต้องได้รับมอบหมายให้พิจารณาถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะออกใบอนุญาตและควบคุมกิจกรรมดังกล่าว และการจัดเก็บภาษีรูปแบบใดจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

ขั้นตอนเบื้องต้น:

มีรายงานว่าขณะนี้คิดว่า ‘ คณะกรรมการวิสามัญ ‘ สามารถตอบคำถามเบื้องต้นให้เสร็จสิ้น และเตรียมที่จะเสนอแนะจำนวนมากภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการห้ามเล่นเกมคาสิโนในประเทศไทยในปัจจุบันจะต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 250 คน ก่อนที่จะได้รับการยินยอมจากประยุทธ์และรัฐมนตรีของเขา

หลักการประท้วง:

แม้ว่าประเด็นที่ว่าการทำให้คาสิโนถูกกฎหมายนั้นได้โหมกระหน่ำมานานหลายปีในประเทศไทยหรือไม่ วิษณุ รายงานว่า บอกกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า ข้อเสนอขั้นสุดท้ายไม่เคยเกิดขึ้นจริง เนื่องจากคุณค่าทางศีลธรรมมักจะส่งผลต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสมอ นักการเมืองอิสระรายนี้เผยว่าปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการอภิปรายครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าฝ่ายค้านส่วนใหญ่ได้หายไปเมื่อเร็วๆ นี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศลดลง 6.1% ในปีที่แล้วเพียงปีเดียว

มีรายงานว่ามหาเศรษฐีชาวอเมริกันกำลังฟ้องร้อง Oregon Racing Commission เกี่ยวกับความล่าช้าอย่างต่อเนื่องของผู้ควบคุมในการออก สถานที่ให้บริการ Grants Pass Downsพร้อมใบอนุญาตให้ดำเนินการเกมการพนันการแข่งม้าในอดีตที่หลากหลาย

ตามรายงานจากOregon Public Broadcastingคดีความของ Travis Boersma (ในภาพ) ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ Dutch Bros Coffee ถูกฟ้องต่อศาล Josephine County Circuit และเชื่อว่าการระงับดังกล่าวอาจถึงกำหนด ความกังวลของชนเผ่าเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการดำเนินการการพนันเชิงพาณิชย์ใหม่

ส่วนประกอบที่ขัดแย้งกัน:

มีรายงานว่า Boersma ผ่านทางบริษัทTMB Racing ของเขา ต้องการเปิดตัว รีสอร์ทปลายทาง The Flying Larkบนที่ดินติดกับ สถานที่ แข่งม้าGrants Pass Downs ของเขา พร้อมด้วยคอลเลกชัน เกมเดิมพันการแข่ง ม้าประวัติศาสตร์ 225 เกม หน่วยเหล่านี้ได้รับความนิยมแล้วในรัฐต่างๆ เช่นรัฐเคนตักกี้และอ้างว่าอนุญาตให้นักพนันเดิมพันผลการแข่งขันแข่งม้าที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้

รอบปฐมทัศน์ก่อนหน้า:

อย่างไรก็ตาม การร้องเรียนจากผู้ประกอบการวัย 50 ปีรายนี้มีรายงานว่าOregon Racing Commissionได้ลากส้นเท้าเมื่อต้องออก The Flying Lark พร้อมใบอนุญาตสำหรับเกมเหล่านี้ เนื่องจากมี ‘ ข้อเรียกร้องทางกฎหมายจำนวนหนึ่ง ที่ ชนเผ่าOregonบาง กลุ่ม มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเดิมพันการแข่งม้าในอดีต ‘ แต่คดีความดังกล่าวยังอ้างว่าเทอร์มินัลดังกล่าวอนุญาตให้ผู้เล่นเดิมพันกันเองมากกว่าบ้านและประสบความสำเร็จในการทำงานที่ โรงงาน Portland Meadows เดิมของรัฐทางตะวันตกเป็น เวลาสี่ปีจาก 2015 โดยไม่มีปัญหาด้านกฎระเบียบใดๆ

มีรายงานว่าอ่านคดีจาก Boersma…

“ตลอดช่วงเวลานั้น ตามข้อมูลและความเชื่อกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ดำเนินการใดๆ หรือออกแถลงการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อสาธารณะเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของจุดเดิมพันการแข่งม้าในอดีตของพอร์ตแลนด์ เมโดวส์”

ฝ่ายค้านดื้อรั้น:

มีรายงานว่าผู้ลงคะแนนในรัฐโอเรกอนไปลงคะแนนเสียงในปี 2010 เพื่อสนับสนุนการห้ามคาสิโนส่วนตัวในขณะที่กฎหมายของรัฐยังกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล ‘ พยายามตามสมควรที่จะร่วมมือกับชนเผ่าในการพัฒนาและดำเนินการโปรแกรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชนเผ่า ‘ เพื่อเพิ่มความโกรธเคืองของ Boersma และผู้นำของชนเผ่าหกในเก้าเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางใน ‘The Beaver State’ ได้เขียนจดหมายถึงผู้ว่าการKate Brownในเดือนตุลาคมเพื่อแสดงความกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับแผนการที่จะนำเครื่องเดิมพันการแข่งม้าประวัติศาสตร์มาสู่โครงการ The Flying Lark .

มีรายงานว่าจดหมายจากหัวหน้าเผ่าอ่านว่า…

“เราอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งรัฐกำลังจะอนุมัติการขยายการพนันที่ควบคุมโดยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยไม่มีข้อมูลจากสาธารณะหรือกฎหมาย หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ เครื่องเดิมพันการแข่งม้าในอดีตจะมาถึงโอเรกอนโดยไม่มีการพูดคุยอย่างจริงจังถึงผลกระทบต่อรัฐ ต่อชนเผ่า และพลเมืองของทั้งสอง”

การเสนอราคาสร้างสะพาน:

อย่างไรก็ตาม คำร้องจาก Boersma รายงานว่า TMB Racing ได้เข้าถึงชนเผ่า Oregon หลายแห่งในฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 ‘ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับความร่วมมือในการริเริ่มการเล่นเกม ‘ ก่อนที่จะให้ตัวแทนบางส่วนได้เยี่ยมชมสถานที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ แม้จะมีความพยายามนี้และหลาย ๆ กลุ่มเหล่านี้ได้ขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติในท้องถิ่นหยุดการขยายธุรกิจการพนันส่วนตัวชั่วคราวจนกว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติจะทำการสอบสวนในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทและอนาคตของการเล่นเกมในรัฐยักษ์

คำแถลงจาก Boersma รายงานว่าอ่าน …

“ตลอดกระบวนการนี้ ฉันได้ให้ความสำคัญกับการพบปะและทำงานร่วมกับผู้นำชนเผ่าโอเรกอน ฉันหวังว่าผู้นำเผ่าจะกลับมาที่โต๊ะอีกครั้งเพื่อระบุวิธีที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ ถึงเวลานั้น ทีมงานของเราได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเราจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อจัดหางานและสนับสนุนเศรษฐกิจในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำทั้งหมด”

แม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสและคาสิโน 41 แห่งในมาเก๊ารายงานว่ายังคงสามารถจบปี 2564 ด้วยรายรับจากการเล่นเกมรวมประจำปีที่มากกว่า 10.81 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming ที่อ้างถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานตรวจสอบการเล่นเกมและหน่วยงานประสานงานในท้องถิ่น ตัวเลข 12 เดือนเพิ่มขึ้น 43.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยังคงต่ำกว่า 36.41 พันล้านดอลลาร์ที่ 36.41 พันล้านดอลลาร์ ตลอดปี 2019 แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าตัวเลขหลังนี้ลดลง 3.4% จากสถิติ 37.71 พันล้านดอลลาร์ที่สะสมตลอดทั้งปี 2018 ก่อนที่ภาคส่วนจะได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอย่างกะทันหัน

ปิดการกลับมา:

มาเก๊า เป็นที่ตั้งของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก รวมถึงสถานที่ คาสิโน Grand Lisboa อันเป็นสัญลักษณ์ จาก SJM Holdings Limited รวมถึง การพัฒนาStudio City Macauจำนวน 1,600 ห้องของ Melco Resorts and Entertainment Limited Inside Asian Gaming รายงานว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมประจำปีของมาเก๊าสำหรับปี 2564 ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากในเดือนธันวาคม ซึ่งรายรับรวมเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 18% ต่อเดือนเพื่อทำรายได้เกือบ991.50 ล้านดอลลาร์

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ:

การแสดงในเดือนธันวาคมของคาสิโนหลายแห่งในมาเก๊าได้รับความช่วยเหลือจากจำนวน นักท่องเที่ยว ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไปเยือนอดีตวงล้อมของโปรตุเกสที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายหลังการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus จำนวนหนึ่งก่อนหน้านี้ กองกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะของมาเก๊าโดยอ้างว่า มี นักท่องเที่ยวมากกว่า 95,000 คนเดินทางข้ามเข้ามาในเมืองในช่วงสามวันจนถึงวันบ็อกซิ่งเดย์รวมถึง40,284 ในวันคริสต์มาสอีฟเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันที่สามของปีและเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ตัวเลขนี้เกิน 40,000

ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว:

สำหรับส่วนของตนและ GGRAsia ใช้รายงานของตนเองเพื่ออธิบายว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมในไตรมาสที่สี่ของมาเก๊าประมาณ2.73 พันล้านดอลลาร์ได้ลดลง 12.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากข้อ จำกัด การเดินทางดังกล่าวเพิ่งเริ่มถูกยกขึ้นเมื่อสิ้นสุด ตุลาคม. อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานี้เป็นจุดเด่นของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งยอดรวมรายเดือนปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ 54.6% เป็น840.39 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าตัวเลขในเดือนเดียวกันในปี 2020 เพิ่มขึ้น 0.01%

การประชุมสุดยอดฤดูใบไม้ผลิ:

มีรายงานว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ดีที่สุดของปี 2021 สำหรับคาสิโนในมาเก๊า เนื่องจากรายรับจากการเล่นเกมรวมเพิ่มขึ้น 492.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะ1.3 พันล้านดอลลาร์แม้ว่าจะมาก่อนในเดือนเมษายนซึ่งยอดรวมพุ่งขึ้น 1,014.4% สู่ระดับ 1.04 ดอลลาร์ พันล้าน . ปีดังกล่าวยังมีตัวเลข อยู่ที่ 999.13 ล้านดอลลาร์ 910.47 ล้านดอลลาร์และ1.03 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ตามลำดับ โดย อยู่ที่ 543.52 ล้านดอลลาร์ ในเดือนตุลาคม ซึ่ง คิดเป็นจุดต่ำสุดของช่วง 12 เดือน

ไลน์ยูฟ่าเบท ในเกาหลีใต้และผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงGrand Korea Leisure Company Limitedได้รายงานผลทางการเงินสำหรับทั้งปี 2021 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมประจำปีลดลง 51.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับประมาณ 74.93 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก GGRAsia การเปิดเผยจาก บริษัทจดทะเบียนใน กรุงโซลเกิดขึ้นหลังจากหนึ่งปีที่คาสิโนในเกาหลีใต้จำนวนมากถูกปิดชั่วคราวเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข่าวการตกต่ำนั้นยังคงเห็นราคาหุ้นของผู้ประกอบการแต่ละคนเพิ่มขึ้นทันทีราว 9% แม้ว่ามูลค่าของพวกเขาจะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าจุดที่พวกเขาเริ่มต้นปี 19%

สามคนที่มีปัญหา:

มีรายงานว่า Grand Korea Leisure Company Limitedรับผิดชอบ คาสิโนแบรนด์ Seven Luck สามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายใน โรงแรม Intercontinental Seoul Coex , Lotte Hotel BusanและโรงแรมMillennium Hilton Seoul บริษัทได้ประกาศโดยเจตนาเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อย้ายการดำเนินงานเฉพาะชาวต่างชาติสำหรับอสังหาริมทรัพย์หลังนี้ไปยังการพัฒนาSeoul Dragon City Hotelplex ที่อยู่ใกล้เคียงในขณะที่เผชิญกับ การรื้อถอนของโฮสต์ที่ กำลังจะเกิด ขึ้น

ย้อนกลับ:

Grand Korea Leisure Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 อธิบายว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมประจำปีจากสล็อตลดลง 36.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือประมาณ$12.72ล้าน เพื่อให้เรื่องแย่ลงและบริษัทเปิดเผยโดยอ้างว่าประมาณ62.21 ล้านดอลลาร์ในรายรับสิบสองเดือนจากคอลเลกชันขนาดใหญ่ของตารางการเล่นเกมได้เท่ากับการลดลง 54.1%

ความสุขเดือนธันวาคม:

Grand Korea Leisure Company Limited เป็นบริษัทในเครือของKorea Tourism Organisation ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของประเทศเอเชียและมีรายงานว่ายังคงมีรายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนธันวาคมถึง 147.7% ในเดือนธ.ค. เกินกว่า8.47 ล้านเหรียญสหรัฐเล็กน้อย ผู้ดำเนินการอ้างว่าได้รับการปรับปรุง 258.9% ในรายรับเกมบนโต๊ะสำหรับเดือนที่ 31 วันเป็นประมาณ7.34 ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะประสบกับการตกต่ำที่เกี่ยวข้อง 18.3% ในการรับสล็อตเพียง1.12 ล้านดอลลาร์

ปัญหาก่อนหน้า:

อย่างไรก็ตาม รายงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนพฤศจิกายนที่รายรับรวมของเกมของบริษัท Grand Korea Leisure Limited ลดลงอย่างน่าประหลาดใจ 57.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 55.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มา อยู่ที่ 3.41 ล้านดอลลาร์ คิด เป็นมูลค่า 11 เดือน ให้ต่ำกว่า66.36 ล้านดอลลาร์ รายรับจากตารางการเล่นเกมของบริษัทสำหรับช่วงเวลา 30 วันนี้โดยอ้างว่าลดลง 40.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 68.1% ตามลำดับ เหลือเพียง2.04 ล้านดอลลาร์แม้ว่าประสิทธิภาพของสล็อตจะเพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เดือนที่จะเกิน1.37 ล้านเหรียญ

ประมาณสามปีที่แล้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติในหลุยเซียน่าอนุมัติให้เรือล่องแม่น้ำสำหรับเล่นการพนันย้ายจากน้ำขึ้นสู่บก ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทรัพย์สินของ Kenner ที่รู้จักกันในชื่อ Treasure Chest Casino จะต้องดำเนินการ เจ้าของคาสิโนประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะใช้เงิน 95 ล้านดอลลาร์ในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการพนันที่ใหญ่ขึ้น

รายละเอียดการรีโนเวทและขนย้าย

Boyd Gamingเป็นบริษัทแม่ของTreasure Chestโดย Keith Smith ประกาศว่าคาสิโนจะไม่เพียงแค่ย้ายไปยังดินแดนแต่จะอัพเกรดและขยายสิ่งที่นำเสนอ พื้นที่เล่นเกมจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อคาสิโนย้ายไปยังดินแดน โดยสถานที่จะขึ้นไปภายในการป้องกันเขื่อนกั้นน้ำของลานจอดรถปัจจุบันของคาสิโน

คาสิโนจะมีขนาด 47,000 ตารางฟุตและจะอยู่ภายในระดับเดียว คาสิโนจะรวมพื้นที่เดิมพันกีฬาพร้อมกับร้านสเต็กใหม่ สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการพื้นที่การประชุม คาสิโนจะรวมพื้นที่การประชุม 10,000 ตารางฟุต

โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาสองปีจึงจะแล้วเสร็จ เรือล่องแม่น้ำที่มีอยู่จะยังคงเปิดให้บริการในขณะที่มีการก่อสร้าง Treasure Chest เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1994 และบริจาคเงินหลายล้านให้กับพื้นที่Kenner กองทุนได้ช่วยซ่อมแซมถนนและจัดหารถตำรวจให้กับชุมชน

ด้วยการขยายสู่ดินแดน คาดว่าการบริจาคในเมืองจะเติบโตขึ้นและสามารถทำได้มากขึ้นด้วยเงินทุนที่จัดสรรไว้

เกาะคาปรีย้ายไปแผ่นดิน

นอกจากหีบสมบัติแล้วเกาะคาปรีในเลกชาร์ลส์ยังเคลื่อนตัวอยู่บนบก รายละเอียดเพื่อทำการย้ายได้รับการประกาศในเดือนสิงหาคมปี 2021 และคาดว่าภายในฤดูใบไม้ร่วงนี้ Horseshoe Casino Lake Charles จะเปิดขึ้น

คาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำไม่สามารถเปิดได้อีกครั้งหลังจากพายุเฮอริเคนลอร่าทำลายที่จอดเรือและเรือติดอยู่ใต้สะพาน Interstate 10 การระบาดของ COVID-19 ก็เกิดขึ้นในเวลานี้เช่นกัน ซึ่งขัดขวางกระบวนการเปิดใหม่

สถานที่ที่ขยายออกไปนั้นคาดว่าจะมี 60,000 ตารางฟุตหรือมากกว่าในพื้นที่การพนันพร้อมกับเกือบ 1,000 สล็อตและเกมบนโต๊ะ ขนาดจะทำให้สถานที่บนบกมีขนาดใหญ่กว่าเรือล่องแม่น้ำประมาณ 15,000 ตารางฟุต คาสิโนใหม่จะเสนอห้องโป๊กเกอร์ที่มีตราสินค้า WSOP และหนังสือกีฬาของซีซาร์

นอกจากตัวเลือกการพนันแล้ว ที่พักยังรวมถึงอาคารโรงแรมที่ออกแบบใหม่พร้อมห้องพัก 253 ห้อง โรงแรมจะได้รับการออกแบบตามทัศนียภาพในพื้นที่

ในเกาหลีใต้และผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่นLotte Tour Development Company Limitedได้รายงานว่าการพัฒนา ของ Jeju Dream Tower ใหม่ สร้างรายได้รายเดือนในเชิงบวกเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม

ตามรายงานจาก GGRAsia สิ่งอำนวยความสะดวกสองหอคอยโพสต์รายได้เกือบ 1.23 ล้านดอลลาร์ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตลอดเดือนที่แล้วในขณะที่รายรับสำหรับคาสิโนดรีมทาวเวอร์ของห้องสวีททั้งหมดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กว่า 6.75 ล้านเหรียญสหรัฐ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าผลการดำเนินการในเชิงบวกนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีเงื่อนไขการเข้าต้านไวรัสโคโร น่าที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ผู้มาเยี่ยมทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่หรือแสดงการทดสอบที่ถูกต้องซึ่งแสดงผลเป็นลบ

ความอิ่มเอมใจในช่วงต้น:

เปิดตัวอย่างนุ่มนวลบนพื้นที่ 75 เอเคอร์ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเชจู ไม่ถึงสองไมล์ ในเดือนธันวาคมปี 2020 Jeju Dream Towerมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ เปิดตัว คาสิโนดรีมทาวเวอร์ ขนาด 57,770 ตารางฟุตในช่วงหกเดือนต่อมาและมีรายงานว่าเห็นเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น องค์กรที่มีสล็อต 190 ช่องและโต๊ะเกม 141 โต๊ะ สร้างรายได้ประมาณ3.6 ล้านดอลลาร์ในช่วง 20 วันแรก บริษัท ล อตเต้ ทัวร์ ดีเวลลอปเมนท์ ลิมิเต็ดที่จดทะเบียนในโซลได้อธิบายว่าการลงทุนด้านการพนันครั้งล่าสุด ซึ่งเสนอเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ 78 เกม ต่อมาก็เพิ่มขึ้นประมาณ10.22 ล้านดอลลาร์ในรายรับไตรมาสที่สามด้วยเงินประมาณ3.57 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มวีไอพีที่ร่ำรวย

ระยะเวลาการผลิต:

มีรายงานว่า Lotte Tour Development Company Limited ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งรายละเอียดว่าสถานที่ของ Jeju Dream Tower ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมGrand Hyatt Jeju ระดับ 5 ดาว นั้นเป็นโครงการที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศเกาหลีใต้และมียอดขายรวมในเดือนธันวาคม ภูมิภาค16.62 ล้านดอลลาร์ ผู้ดำเนินการเปิดเผยโดยอ้างว่าโรงงานขนาดใหญ่แห่งนี้ยังมีรายรับที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียง9.56 ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้กำไรจากการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรสำหรับเดือนที่ 31 วันเป็นเกือบ606,500ดอลลาร์

มองในแง่ดี:

GGRAsia คาดการณ์ต่อไปว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับ Jeju Dream Tower ขนาด 3.2 ล้านตารางฟุต ขณะเริ่มให้บริการห้องพักใหม่จำนวน 850 ห้องภายในโรงแรม Grand Hyatt Jeju แก่สาธารณชน บริษัท ลอตเต้ ทัวร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโซล เปิดเผยว่า การย้ายครั้งนี้จะทำให้การพัฒนาอาคารสองแห่งเชจูกลายเป็นการดำเนินงานแบรนด์ไฮแอทที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนห้องพักรวม 1,600 ห้อง ควบคู่ไปกับร้านอาหาร 14 แห่งที่เปิดให้บริการแล้วและ บาร์ ห้างสรรพสินค้า ลานสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา และเลานจ์บนดาดฟ้าที่ชั้นบนสุด

มีรายงานว่า รัฐบาลของมาเก๊า ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดจากความชุกของ ไวรัสโคโร น่า สายพันธุ์ Omicron ที่เพิ่มขึ้นโดยประกาศว่าในไม่ช้าจะมีการสั่งห้ามการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศเป็นเวลาสองสัปดาห์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การย้ายจาก Novel Coronavirus Response and Coordination Center มีกำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เพื่อห้ามสนามบินนานาชาติมาเก๊า ของอาณาเขตไม่ให้ รับนักเดินทางจากประเทศอื่นนอกเหนือจากจีน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อห้ามที่จะเกิดขึ้นนี้ ซึ่งจะคงอยู่จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 23 มกราคม ถูกเปิดเผยในเวลาเดียวกับที่เขตอำนาจศาลในบริเวณใกล้เคียงของฮ่องกงได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าจากต่างประเทศ 8 ชาติที่ครอบคลุมสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ปากีสถาน แคนาดา ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

ความไม่สงบล่าสุด:

แม้จะเป็นที่ตั้งของผู้คนเกือบ 683,000 คน แต่มาเก๊าได้ตรวจพบผู้ป่วย coronavirus เพียง 79 รายซึ่งรวมถึงโรคDelta DeltaและOmicron ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีการติดเชื้อสองรายใน ไม่กี่วันที่ผ่านมาและต่อมาเกิดจากนักท่องเที่ยวที่เคยพักในโรงแรมกักกันหลังจากเดินทางมาจากจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลจากสิงคโปร์และประเทศไทย

กระจายความปลอดภัย:

แม้จะยังไม่ได้บันทึกการเสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับ coronavirusก็ตาม รัฐบาลของมาเก๊ามีรายงานว่ายังคงมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ กับอัตราการติดเชื้อทั่วโลกที่อยู่ในมือของเชื้อ Omicron ที่แพร่เชื้อได้สูง ศูนย์ตอบโต้และประสานงาน Novel Coronavirusของอดีตวงล้อมโปรตุเกสระบุว่าการห้ามนำเข้าทางอากาศจากต่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยปกป้องประชากรในท้องถิ่นและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการป้องกันไม่ให้สายพันธุ์ใหม่นี้อาละวาดไปทั่วทางตอนใต้ของจีน

การแยกตัวทันที:

Inside Asian Gaming รายงานว่า การย้ายถิ่นของมาเก๊าเกิดขึ้นในขณะที่เมืองซีอาน ของจีนตอนกลาง พบว่าตัวเองถูกล็อกดาวน์หลังจากบันทึกผู้ป่วย coronavirus ประมาณ 1,800 รายจากการทดสอบแบบสายฟ้าแลบเมื่อเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางทางอากาศจากมหานครแห่งนี้ซึ่งมีประชากรราว 13 ล้านคนถูกกล่าวหาว่าถูกบังคับให้ต้องกักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาเก๊า

ความกังวลอย่างมาก:

หนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียนรายงานว่า การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในซีอานในท้ายที่สุด สืบย้อนไปถึงเที่ยวบินที่มาจากปากีสถานเมื่อเดือนที่แล้ว และนำรัฐบาลกลางในการจัดตั้งการปิดเมืองที่ใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่การยึดครองเมือง หวู่ฮั่น 11 ล้านคนในช่วงต้นปี 2020 การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้โดยอ้างว่าเกิดขึ้นน้อยกว่าสี่สัปดาห์ก่อนที่ปักกิ่งจะเริ่มเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022และแม้ว่าจะมีการบันทึกกรณีของ Omicron ในอย่างน้อยสามจังหวัดบนแผ่นดินใหญ่

มีรายงานว่า นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตีได้ทุ่มน้ำหนักให้กับร่างกฎหมายที่เสนอมา ซึ่งจะทำให้ชุมชนของเขาได้รับรายได้จากภาษีโดยตรงมากขึ้นไปอีกจากอุตสาหกรรมการพนันกีฬา ที่กำลังเติบโตของรัฐนิวเจอร์ซีย์

ตามรายงานจากโดเมนข่าวออนไลน์ที่ NJOnlineGambling.com มาร์ตี้ สมอลล์ (ในภาพ) ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของแอตแลนติกซิตีตั้งแต่ปี 2019 และเขาได้ใช้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อมาตรการที่เพิ่งลอยขึ้นโดยรัฐนิวเจอร์ซีย์ วุฒิสมาชิกทรอยซิงเกิลตัน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อเสนอนี้ในปัจจุบันก่อนรัฐบาลของรัฐทางตะวันออก คณะกรรมการการพนัน การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ เรียกร้องให้นำเงินที่ได้จากภาษีรายได้จากการพนันกีฬารวม 1.25% ที่มีอยู่ไปใช้ ‘วัตถุประสงค์ในการบรรเทาภาษีทรัพย์สินในท้องถิ่น’ สำหรับชุมชนประมาณ 38,000 คน ผู้คน.

เวลาที่ยากลำบาก:

แอตแลนติกซิตีเป็นที่ ตั้งของคาสิโนรีสอร์ทสไตล์ ลาสเวกัส 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงที่พัก 2,587 ห้องของ Harrah’s Resort Atlantic CityจากCaesars Entertainment Corporationแต่เพิ่งประสบปัญหาในการสร้างรายได้สาธารณะที่เพียงพอเนื่องจากการลดลงที่เกี่ยวข้องกับ coronavirusและชุดของ การชำระเงินแบบ จำกัด แทน ข้อตกลงภาษี (PILOT) มาตรการจากซิงเกิลตันวัย 48 ปีมีรายงานว่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์นี้โดยให้เงินสดแก่เมืองซึ่งมิฉะนั้นจะได้รับการจัดสรรสำหรับหน่วยงานพัฒนาการลงทุนซ้ำคาสิโนที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความสำเร็จในการเดิมพันกีฬา:

นิวเจอร์ซีย์เป็นหนึ่งในรัฐแรกในอเมริกาที่ออกกฎหมายให้การพนันกีฬาทางบกและออนไลน์ถูกกฎหมายหลังจากการเพิกถอนพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA) ปี 2018 เขตอำนาจศาลของผู้อยู่อาศัยเกือบ 9.3 ล้านคนนับ แต่นั้นมากลายเป็นตลาดการทำบัญชีที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ ด้วย ภาษีที่น่าประทับใจถึง 194 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ รวม กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

ความมุ่งมั่นที่ต้องการ:

มีรายงานว่า Small ใช้การรวมตัวเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อบอกกับสื่อมวลชนว่าเขาหวังว่าการผ่านข้อเสนอของ Singleton จะกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับสมาชิกวุฒิสภาแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์และสมัชชาใหญ่แห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อพวกเขาเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือน นายกเทศมนตรีวัย 47 ปียังระบุถึงความคืบหน้าในการรื้อถอนอดีต สถานที่พักใน โรงแรมและคาสิโนของ Trump Plazaในขณะที่เปิดเผยว่าฝ่ายบริหารของเขาหวังว่าจะทำลายสวนน้ำในร่มมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ก่อนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์

โฟกัสในอนาคต:

พรรคเดโมแครตที่ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน สมอลยังใช้การแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยว่าตอนนี้เขากระตือรือร้นที่จะพูดคุยกับนักพัฒนาที่สนใจช่วยแอตแลนติกซิตีในการพัฒนาแปลงที่ดิน Boardwalkที่เคยเป็นเจ้าภาพโรงแรมทรัมป์พลาซ่า 34 ชั้น และคาสิโน พ่อลูกสองนักการเมืองอ้างว่าพื้นที่ 2.6 เอเคอร์ ‘ ดีที่สุด ‘ ในพื้นที่ และหวังว่าฝ่ายบริหารของเขาจะสามารถเติมพื้นที่ว่างด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับ ‘ สถานบันเทิงสำหรับครอบครัว’ ได้

ข่าวเล็กประกาศ…

“มันเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดตายกลางเมืองและเป็นโอกาสในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคน ตอนนี้เราได้สร้างอาคารแล้วฝ่ายบริหารนี้จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยCarl Icahnในการพัฒนาทรัพย์สินนั้น”

ในเกาหลีใต้และรัฐบาลของจังหวัดกึ่งปกครองตนเองของเชจูมีรายงานว่าได้ระงับข้อขัดแย้งที่จะอนุญาตให้พลเมืองแผ่นดินใหญ่สนุกกับการเล่นการพนันที่คาสิโนทั้งแปดแห่งของเกาะ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การตัดสินใจเกิดขึ้นจากการต่อต้านในท้องถิ่นรวมถึงการต่อต้านร่วมกันจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัด Gangwon ซึ่งเป็นที่ตั้งของคาสิโน Kangwon Land ขนาด 293,700 ตารางฟุต แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อเสนอเดิมคือการอนุญาตให้ทุกคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชจูเล่นการพนันภายในคาสิโนที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลาสูงสุดสิบสองวันทุกปีตราบเท่าที่พวกเขาสามารถพิสูจน์ตัวตนและจัดหาตั๋วเครื่องบินที่ถูกต้องและบัตรผ่านขึ้นเครื่อง .

การผูกขาดวัสดุ:

เกาหลีใต้เป็นที่ตั้งของคาสิโน 17 แห่ง แต่มีรายงานว่าอนุญาตให้พลเมืองของตนเองเล่นการพนันที่คาสิโน Kangwon Land 1,000 ห้อง เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีสล็อตให้เลือกประมาณ 1,360 สล็อตพร้อมกับโต๊ะเกมอีก 180 โต๊ะ สถานที่แห่งนี้ถูกเปิดโดยอ้างว่าเปิดในปี 2000 เนื่องจากเป็นคาสิโนเพียงแห่งเดียวที่มีให้สำหรับนักพนันในประเทศเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายจากการลดลงในอุตสาหกรรมการทำเหมืองถ่านหินของประเทศ

ศักยภาพของพร็อกซี่:

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้ แต่รัฐบาลของจังหวัดเชจูได้รายงานว่ายังเปิดเผยว่าในปีหน้าจะยังคงตรวจสอบความเป็นไปได้ของการแนะนำรูปแบบการเดิมพันพร็อกซี่ บางรูป แบบ แนวทางปฏิบัตินี้ ซึ่งอนุญาตให้นักพนันวางเดิมพันจากระยะไกลผ่านตัวแทนในคาสิโน ถูกละเลยโดยอ้างว่าในระดับชาติเมื่อปลายปีที่แล้ว เนื่องจากความกังวลว่าอาจส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้ใช้ข้อมูลประจำตัวเท็จเพื่อเล่นการพนัน

ข้อห้ามปฏิบัติ:

ในระหว่างนี้ Inside Asian Gaming รายงานว่ารัฐบาลของจังหวัดเชจูจะยังคงบล็อกชาวท้องถิ่นอย่างเป็นทางการจากการพนันภายในคาสิโนภายใต้ แผนครอบคลุมอุตสาหกรรมคาสิโนเชจูระยะเวลาห้าปีซึ่งดำเนินไปจนถึงสิ้นปี 2022 แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของ ประเทศเอเชีย โดยได้รับการ สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีMoon Jae-In

ความปรารถนาประชด:

การจัดตารางข้อเสนอที่เป็นมิตรต่อท้องถิ่นนั้นมีรายงานว่าเป็นผลกระทบต่อคาสิโนในจังหวัดเชจู เนื่องจากพวกเขาหวังว่าการแนะนำโครงการดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากแหล่งรายได้ใหม่ ข้อมูลจากสมาคมการท่องเที่ยวเกาะเชจู ที่ เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงให้เห็นว่า99.6% ของนักท่องเที่ยว 12 ล้านคนที่ไปเยือนเกาะแห่งนี้เมื่อปีที่แล้วเป็นชาวเกาหลีใต้ ในขณะที่ภัยคุกคามต่อcoronavirusยังคงดำเนินต่อไป ยกเว้นองค์กรที่เป็นมิตรกับการพนันภายในJeju Dream Tower , Jeju Shinhwa WorldและParadise Casino เชจูแกรนด์ปิดชั่วคราว

ในญี่ปุ่นและแผนการที่จะนำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการไปยังจังหวัดวาคายามะอาจมีรายงานว่าตกอยู่ในอันตรายหลังจากกลุ่มคนในท้องถิ่นรวบรวมลายเซ็นมากกว่า 20,000 รายชื่อเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ที่จะทำให้แผนทั้งหมดได้รับการลงประชามติสาธารณะ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming กลุ่ม Wakayama Resident’s สำหรับการซักถามการเสนอราคาคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการได้ยื่นคำร้องในบ่ายวันพฤหัสบดีพร้อมชื่อ 20,039 ราย แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการอุทธรณ์นี้กำลังขอให้รัฐบาลในเมืองวาคายามะจัดให้มีการลงประชามติพิเศษเพื่อถามประชาชนในท้องถิ่นว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะนำ สิ่งอำนวยความสะดวกสไตล์ ลาสเวกัส ขนาดใหญ่ มาสู่ชุมชนที่มีประชากรประมาณ 352,000 คนหรือไม่

ย้ายนายกเทศมนตรี:

มีรายงานว่า Masahiro Obanaนายกเทศมนตรีเมือง Wakayama ยอมรับคำร้องเมื่อวันศุกร์ และขณะนี้จำเป็นต้องเรียกประชุมสภาอย่างเต็มรูปแบบภายในวันที่ 26 มกราคมเพื่อดำเนินการลงคะแนนว่าจะจัดให้มีการลงประชามติสาธารณะดังกล่าวหรือไม่ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้และผู้นำวัย 68 ปีจะต้องถูกกล่าวหาว่าต้องเสนอความเห็นของตัวเองเกี่ยวกับแผนการที่จะได้เห็นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อการพนันซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดิน 50.7 เอเคอร์ของที่ดินส่วนตัวของมารีน่าซิตี้ .

การสนับสนุนที่เพียงพอ:

Inside Asian Gaming รายงานว่าการขอลงประชามติอาจสร้างความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแผนการที่จะนำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการไปยังจังหวัดวาคายามะเพราะลายเซ็นที่รวบรวมได้นั้นเท่ากับประมาณ 6.5% ของประชากรโหวตทั้งหมดของเมืองฮอนชู ความพยายามโดยอ้างว่าได้รวบรวมมากกว่าเกณฑ์ 2%ของลายเซ็นประมาณ 6,200 ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเสนอ

ฝ่ายที่เลือก:

จังหวัดวาคายามะมีประชากรประมาณ 945,000 คนและมีรายงานว่าได้เลือก บริษัทในเครือ Clairvest Neem Ventures Company Limitedของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลของแคนาดาClairvest Group Incorporatedเพื่อทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนปฏิบัติการที่ต้องการสำหรับการรณรงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยหนึ่งในสามใบอนุญาตรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่น Caesars Entertainment Incorporatedซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสได้เข้าร่วมแคมเปญนี้ในภายหลัง และอ้างว่าช่วยรวบรวมการเสนอราคาขั้นสุดท้ายที่จะต้องส่งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกของรัฐบาลกลาง ก่อน กำหนดเส้นตาย 28 เมษายน

ความไม่ไว้วางใจในการติดตั้ง:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าชาวบ้านในท้องถิ่นรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด รวมถึงการล่าช้าในการแถลงข่าวต่อสาธารณะหลายชุดซึ่งเดิมมีกำหนดจะจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว การเลื่อนออกไปนี้เกิดขึ้นหลังจากปรากฏว่าทั้งClairvest Neem Ventures Company LimitedหรือCaesars Entertainment Incorporatedไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นด้านเงินทุนและเงินทุนจำนวนหนึ่ง

ฮอตสปอตคาสิโนของมาเก๊ามีรายงานว่าประสบกับการเริ่มต้นที่น่าผิดหวังในปี 2022 แม้ว่าผู้ให้บริการในท้องถิ่นจะยังคงรวบรวมตัวเลขการจองขั้นสูงที่ ‘ดี’ อย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

ตามรายงานจาก Asia Gaming Brief นี่คือการประเมินของบริษัทวิจัยการลงทุนระดับโลก Sanford C Bernstein Limited หลังจากที่รายรับจากการเล่นเกมรวมของวงล้อมในช่วงเก้าวันแรกของเดือนมกราคมลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับสิบสองวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากคาสิโน 41 แห่งในมาเก๊าเสร็จสิ้นในปี 2564 โดยมีรายรับรวมกว่า 10.81 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อยรวมถึงประมาณ 991.49 ล้านดอลลาร์ตลอดทั้งเดือนที่แล้ว

ปานกลางปานกลาง:

มาเก๊า เป็นที่ตั้งของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก รวมถึงสถานที่ คาสิโน Grand Lisboa อันเป็นสัญลักษณ์ จาก SJM Holdings Limited รวมถึง การพัฒนาStudio City Macauจำนวน 1,600 ห้องของ Melco Resorts and Entertainment Limited อย่างไรก็ตาม อดีตวงล้อมของโปรตุเกสมีรายงานว่ามีรายได้จากการเล่นเกมเฉลี่ยต่อวันในช่วงเก้าวันแรกของปี 2022 ที่ประมาณ33.12 ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงจากประมาณ36.48 ล้านดอลลาร์ recorded over the course of the concluding twelve days of December.

การเปรียบเทียบที่ครอบคลุม:

เพื่อให้เรื่องแย่ลงและ มีรายงานว่า Sanford C Bernstein Limitedอธิบายว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมรายเดือนของมาเก๊า อยู่ที่ 298.88 ล้านดอลลาร์อยู่ในลำดับ 67% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2019 แต่เพิ่มขึ้น 4% เดือน- เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในขณะที่เพิ่มขึ้น 3% เหนือระดับเกือบ289.92 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

histrionics รุ่นเฮฟวี่เวท:

อย่างไรก็ตาม Sanford C Bernstein Limited เปิดเผยว่ามาเก๊ามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นถึง 15% ต่อเดือนในรายรับจากการเล่นเกมรวมของตลาดมวลชนแม้ว่ารายรับวีไอพีที่เกี่ยวข้องได้จมลงในขณะที่องค์กรขยะของเมืองยังคงปิดตัวลง เกี่ยวกับหมวดหมู่หลังนี้และบริษัทยังระบุด้วยว่าปริมาณรายเดือนจนถึงปัจจุบันลดลงมากถึง 50% ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นค่าเสื่อมราคา 45% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การทำนายในแง่ร้าย:

Asia Gaming Brief รายงานว่าช่วงเวลาที่นำไปสู่ วันหยุดสุดสัปดาห์วัน ตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่ช้าสำหรับคาสิโนของมาเก๊า แต่ Sanford C Bernstein Limited เปิดเผยโดยอ้างว่าตอนนี้คาดว่าสถานที่เหล่านี้จะนำรายได้จากการเล่นเกมรวมสำหรับช่วงเวลาสี่วันจากวันที่ 31 มกราคมซึ่งอาจลดลงมากถึง 70% ในระดับ 2019

ปัจจัยอำนวยความสะดวก:

แม้จะมีการคาดการณ์ในแง่ร้ายนี้และรายงาน Sanford C Bernstein Limited ยังดำเนินการต่อไปโดยอ้างว่าผู้ให้บริการคาสิโนของมาเก๊าบางรายกำลังบันทึกการจองล่วงหน้าที่แข็งแกร่งสำหรับช่วงวันหยุดตรุษจีนและอาจคาดการณ์ได้หากชาวแผ่นดินใหญ่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้โดยไม่ต้อง นั่งผ่าน การกักกัน ท ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลท้องถิ่นได้ออกคำสั่งห้ามการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในขณะที่ระงับบริการเรือข้ามฟากไปยังเซินเจิ้นเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในท้องถิ่น

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Sanford C Bernstein Limited…

“ การฟื้นตัวจะถูกขับเคลื่อนโดยมวลและมวลระดับพรีเมียมพร้อมกับการไม่เล่นเกม และในระยะยาวควรชดเชยผลกระทบด้านลบในการทำกำไรจากการถอนเงินขยะ”

ในสิงคโปร์และสมาชิกสภานิติบัญญัติได้แก้ไขกฎหมายควบคุมคาสิโนหลังจากอภิปรายและอภิปรายมาเป็นเวลากว่าสองปีเพื่อจัดตั้งระบบภาษีฉัตรแบบใหม่สำหรับรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่สองแห่งของประเทศเกาะ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming บทบัญญัติใหม่ที่มีอยู่ในร่างกฎหมาย Gambling Duties Bill ที่เพิ่งผ่านไป ได้รับการเสนอครั้งแรกในปี 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เห็นว่านครรัฐในเอเชียอนุญาตให้มีMarina Bay Sands สามหอคอย และบริเวณใกล้เคียง การพัฒนา Resorts World Sentosaซึ่งดำเนินการโดยLas Vegas Sands CorporationและGenting Malaysia Berhadตามลำดับ เพื่อขยายการดำเนินงานด้านการพนันในท้องถิ่น

เงื่อนไขฉัตร:

ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่สดใหม่และอัตราภาษีคงที่ในปัจจุบัน 15% สำหรับรายรับจากการเล่นเกมรวมของตลาดมวลชนทั้งหมดที่กล่าวถึงโดยคาสิโนขนาดใหญ่สองแห่งมีรายงานว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น18% สำหรับจำนวนใด ๆ ที่ต่ำกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการดำเนินการทั้งสองนี้จำเป็นต้องจ่ายอากรเพิ่มเติม 22%สำหรับจำนวนเงินใด ๆ ที่เกินเกณฑ์นี้

ความต่อเนื่องของแนวโน้มนี้และการเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนจะต้องรายงานเพิ่มเติมว่าเห็นอัตราภาษีสำหรับรายได้จากการเล่นเกมรวมระดับพรีเมียมทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 8% สำหรับ 1.8 พันล้านดอลลาร์แรกแล้ว 12% หลังจากนั้น Inside Asian Gaming อธิบายว่าหมวดหมู่ใบเสร็จ VIP นี้ครอบคลุมรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากนักพนันที่ ฝาก เงินมากกว่า $74,000

อายุใบอนุญาต:

เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการตกลงจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเหล่านี้และรัฐบาลของสิงคโปร์ก็อนุญาตให้Las Vegas Sands CorporationและGenting Malaysia Berhad รักษาการผูกขาดในตลาดคาสิโนที่ร่ำรวยของประเทศเล็กๆจนถึงสิ้นปี 2030 การจัดเตรียมใบอนุญาตโดยเฉพาะนี้ยังมีข้อความที่รับประกันว่าประเทศ จะไม่พยายามตั้งภาษีใหม่ใด ๆ ก่อนเริ่ม ปี2575

การประเมินการรับเข้าเรียน:

มีรายงานว่าการขยายใบอนุญาตเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากผู้ให้บริการคาสิโนสองคนตกลงที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50% ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากนักพนันในท้องถิ่น การเพิ่มขึ้นนี้โดยอ้างว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 74 ดอลลาร์เป็นประมาณ 110 ดอลลาร์โดยราคาของใบอนุญาตรายปี พุ่งขึ้นจาก 1,479 ดอลลาร์เล็กน้อยเป็น 2,219 ดอลลาร์โดยประมาณ

ความทะเยอทะยานที่คลุมเครือ:

Inside Asian Gaming ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่า Las Vegas Sands Corporation ได้แสดงความสงสัยว่าจะสามารถเปิดตัวแผนการขยายมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ที่วางแผนไว้สำหรับการ พัฒนา Marina Bay Sandsได้ภายในกำหนดเวลา 2025 ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ Patrick Dumontประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทอ้างว่าใช้คำฟ้องในเดือนกรกฎาคมเพื่อประกาศว่าข้อสงสัยนี้เกี่ยวกับแผนการนำสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงอาคารโรงแรมแห่งที่ 4มาใช้ในการพัฒนาสิงคโปร์นั้นเกิดจาก ‘ ความไม่แน่นอนจำนวนพอสมควร เวลาและความพร้อมของเวลาที่เราทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้จริง ‘

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Dumont…

“ช่วงแรก ๆ ของโครงการนี้จำนวนมากต้องการให้เราทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งเพื่อขออนุมัติและทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามภาระผูกพันและความปรารถนาของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้”