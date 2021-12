ไพ่ใบเดียวออนไลน์ เอสบีโอเบท เหตุผล 10 ประการที่รีสอร์ท

ไพ่ใบเดียวออนไลน์ สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าเกล็น Straub ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ฟลอริด้าเสนอราคา 95.4 ล้าน $ ซื้อแอตแลนติกซิตีบานเกล็ด Revel ต้องการที่จะเปิด $ 2.4 พันล้านรีสอร์ทเข้าไปในสวนน้ำ

บางคนอาจคิดว่าความคิดของ Straub นั้นบ้าไปแล้ว ฉันคิดว่ามันเป็นอัจฉริยะที่บ้า

ไพ่ใบเดียวออนไลน์ ฉันเพิ่งกลับจากการเดินทางไปGreat Wolf Lodgeใน Fitchburg, Mass. การเดินทางครั้งนี้ถือเป็นของขวัญคริสต์มาสสำหรับลูกๆ สามคนของเรา และมันทำให้เราเสียเงินมาก ที่กล่าวว่าฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเด็ก ๆ ได้หลอกล่อให้เรากลับไปแล้วและเราอาจจะไปเพราะมันสนุกมาก

ตอนนี้ Revel จะไม่ใช่แค่สวนน้ำเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เล่นเกมที่ผู้คนจะเล่นการพนัน แต่ตามข่าวของแอตแลนติกซิตี พื้นที่เล่นเกมจะใช้พื้นที่น้อยกว่าครึ่งที่มีอยู่

การรวมสวนน้ำ (ความบันเทิงสำหรับครอบครัว) กับคาสิโน (ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่) อาจดูเหมือนยืดเยื้อ แต่ประสบการณ์ของ Great Wolf Lodge ไม่ได้แตกต่างไปจากการเยี่ยมชมคาสิโน ยกเว้นประสบการณ์นี้ออกแบบมาสำหรับเด็ก ต่อไปนี้คือความคล้ายคลึง 10 ประการที่อาจทำให้คุณประหลาดใจ

10. การควบคุมสภาพอากาศ

เดินไปตามถนนลาสเวกัสสตริปเป็นเวลา 10 นาทีตอนเที่ยงของเดือนกรกฎาคม จากนั้นเข้าสู่คาสิโน คุณจะไม่อยากกลับข้างนอกจนถึงเดือนตุลาคม คาสิโนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสบายใจ พวกเขาไม่ได้ศึกษาแค่อุณหภูมิที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายตัวเท่านั้น แต่ยังศึกษาความชื้นด้วย (มีตำนานคาสิโนอยู่บ้างที่บอกว่าพวกเขาสูบฉีดออกซิเจนขึ้นไปในอากาศ แต่นั่นดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับทั้งฉันและsnopes.com )

เช่นเดียวกับคาสิโน Great Wolf Lodge ทำให้สภาพแวดล้อมสบาย – อบอุ่น 84 องศาใน สวนน้ำ. เมื่อคุณต้องรอ 5 นาทีเพื่อรอเล่นสไลเดอร์และตัวเปียก คุณคงไม่อยากตัวสั่นตลอดเวลา

9. อวกาศ

ชั้นเล่นเกมใช้อสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก และสวนน้ำในร่มก็เช่นกัน Great Wolf Lodge มีสวนน้ำ 68,000 ตารางฟุต โดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่สองแห่งอยู่ติดกัน แม้ว่าจะไม่ใหญ่เท่า Foxwoods แต่รีสอร์ทก็ใหญ่กว่าคาสิโนในลาสเวกัสบางแห่งมาก

8. ไม่มีอะไรแน่นอน การ

นั่งไพ่ 20 กับเจ้ามือ 5 แต้มในแบล็คแจ็คอาจรู้สึกดี จนกว่าเจ้ามือจะลงเอยด้วยไพ่ 6 ใบ 21 และคุณอาจคิดว่าเด็กอายุ 3 ขวบของคุณเชี่ยวชาญศิลปะของ ปีนขึ้นบันไดสามขั้นจนถังขนาดใหญ่เหนือหัวพลิกคว่ำและเทน้ำสามแกลลอนใส่เขา ทำให้เขาตกบันไดไปข้างหลัง ในทั้งสองกรณี มีคนร้องไห้และจำเป็นต้องได้รับการปลอบโยน และในทั้งสองกรณี สิ่งที่เจ็บปวดจริงๆ คือความภาคภูมิใจของผู้บาดเจ็บ

7.

ไม่ว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน คุณสามารถหาวิธีการเดิมพันที่เหมาะสมได้ที่คาสิโน ถ้าคุณไม่ชอบความเสี่ยงมากนัก คุณสามารถนั่งที่โต๊ะปายโกวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง และมีแนวโน้มว่าคุณจะขึ้นหรือลงไม่เกินห้าเดิมพัน หรือคุณสามารถโยนสไตล์ John Daly และเล่นสล็อตที่มีขีด จำกัด สูงหรือเดิมพันทั้งหมดในพาร์เลย์สี่ทีม หากคุณไม่ชอบเล่นการพนันเลย คุณสามารถไปดูการแสดงหรือแค่ดูเพื่อนก็ได้

สวนน้ำมีโอกาสที่คล้ายคลึงกันในการยอมรับความเสี่ยง ที่ Great Wolf Lodge คุณสามารถยิงลงไปที่น้ำตกอัลเบอร์ตาเพื่อให้อะดรีนาลีนหลั่งไหลออกมา หรือจะทดสอบขีดจำกัดของตัวเองใน Howlin’ Tornado ก็ได้ และหากคุณอยากเป็นเพียงผู้ชม ก็สามารถลอยตัวในสระตบหางและเพลิดเพลินไปกับเกลียวคลื่น หรือเพียงแค่นั่งบนเก้าอี้แล้วรับไปทั้งหมด

6. การบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ไม่มีอะไรจะทำให้หรือทำลายความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับรีสอร์ทมากกว่าระดับการบริการลูกค้าที่คุณได้รับ เมื่อเจ้ามือคาสิโนหยาบคายหรือไม่สนใจ คุณคงไม่อยากอยู่เฉยๆ เมื่อพวกเขาเล่าเรื่องตลกและทำให้คุณรู้สึกยินดี คุณก็มีแนวโน้มที่จะสนุกกับตัวเองมากขึ้น

ฉันสามารถพูดได้ว่าเราได้รับประสบการณ์การบริการลูกค้าที่หลากหลายที่ Great Wolf Lodge บางคนกำลังนับนาทีจนกว่าพวกเขาจะจากไป และผมบอกไม่ได้ว่าผมตำหนิพวกเขา การนำคนล่องแพลงไปในท่อพลาสติกที่เต็มไปด้วยน้ำคลอรีนเป็นเวลาแปดชั่วโมงต่อวันน่าจะสนุกพอๆ กับที่คิดไว้ แต่คนที่ถ่ายทอดความรู้สึกตื่นเต้นและยิ้มเมื่อพวกเขาทำให้เราเริ่มสร้างความแตกต่างอย่างมากในความตื่นเต้นที่เราได้ขี่

5. ผู้สูบบุหรี่มีอยู่ทั่วไป

ฉันไม่เห็นผู้สูบบุหรี่จำนวนมากในชีวิตประจำวันของฉัน แน่นอนว่ามีบางคนที่ทำงานในสำนักงานของฉันในสวนสาธารณะที่ออกไปสูบบุหรี่สองสามครั้งต่อวัน แต่นอกนั้น ฉันยังไม่เห็นคนจำนวนมากที่เลิกบุหรี่บ่อยนัก ยกเว้นแน่นอนเมื่อฉันเข้าไปในคาสิโน คาสิโนเป็นสวรรค์ของนักสูบ โดยพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่มีอยู่ไม่มากนักและผู้สูบบุหรี่มีอิสระในการปกครอง

ในขณะที่คุณไม่สามารถสูบบุหรี่ใน Great Wolf Lodge ได้ ทุกครั้งที่ฉันออกไปนอกอาคาร จะมีกลุ่มพนักงานและผู้ปกครองที่โมโหฉุนเฉียวดูดนิโคติน ประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงของฉันคือกลุ่มตัวอย่างที่เล็กแต่ก็น่าทึ่ง

4. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต้องล้นหลาม

ในขณะที่คาสิโนหลายแห่ง (และสวนน้ำอย่างไม่ต้องสงสัย) กำลังทำงานอย่างยอดเยี่ยมเพื่อทำให้อาคารของพวกเขาใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสถานที่เหล่านี้จะต้องสร้างบิลค่าสาธารณูปโภคจำนวนมหาศาล การให้ความร้อนแก่พื้นที่ขนาดใหญ่และเป็นโพรงในช่วงกลางฤดูหนาว หรือการปรับอากาศในฤดูร้อนจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก และ Great Wolf Lodge มีหน้าจอเกือบเท่าพื้นที่เล่นเกมคาสิโนด้วยเกม MagiQuest และอาร์เคดในสองตำแหน่งที่แยกจากกัน

3.วันเดียวไม่หมด

คาสิโนขนาดใหญ่อาจดูล้นหลาม และอาจใช้เวลาสักครู่กว่าจะได้คำตอบ มีร้านอาหาร เครื่องเล่นเกม และโต๊ะมากเกินไป และในบางกรณี สถานบันเทิง เพื่อดูและทำทั้งหมดในวันเดียว เช่นเดียวกับ Great Wolf Lodge เราไม่ได้พยายามที่จะทำมันทั้งหมด อาหารมื้อเดียวที่เรากิน “ในมหาวิทยาลัย” คืออาหารเช้าจาก Dunkin’ Donuts และเราเดินผ่านร้านอาร์เคดเท่านั้น (เพิ่มเติมในภายหลัง)

2. ที่ตั้งของเครื่องจักรที่ใช้เงินของคุณ

พูดตามตรง ผมไม่ใช่คนคิดที่ Great Wolf Lodge เป็นเหมือนคาสิโน ลอเรน เพื่อนของเราไปไกลถึงขนาดเรียกมันว่า “คิดดี้ เวกัส”

ฉันคิดว่าเธอล้อเล่นจนกระทั่งฉันเริ่มเดินจากโต๊ะลงทะเบียนโรงแรมไปที่ห้องของเราเป็นเวลานาน เราเดินไปตามอาเขตที่ซึ่งเครื่องจักรดังและระฆังก็ดัง แล้วเดินผ่าน MagiQuest ที่หน้าจอดังลั่นใส่เด็ก ๆ ที่ถือไม้กายสิทธิ์ ชี้นำพวกเขาถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไป (แต่ส่วนใหญ่พูดว่า “พ่อมดไม่เคยหลงทางจากการเดินทางของเขา ลองใช้เวทมนตร์ของคุณสิ” ที่อื่น”) ค่าเข้าสวนน้ำฟรีกับการเข้าพักในโรงแรมของคุณ แต่อาร์เคดและ MagiQuest ไม่ใช่และค่าใช้จ่ายของกิจกรรมพิเศษสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอนที่เราไปถึงห้อง เด็กๆ มีแผนใหญ่ที่จะป้อนเครื่องจักรทุกๆ 20 เหรียญในกระเป๋าเงินของฉัน มันไม่ต่างจากการบังคับให้คุณเดินผ่านพื้นเกมเพื่อไปที่ห้องพักในโรงแรมที่คาสิโน

1. แพง แต่คุณสามารถหาข้อตกลงได้

เราพักที่ Great Wolf Lodge ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนวันหยุดของ Martin Luther King ดังนั้นเราจึงต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย ลองพักที่รีสอร์ทคาสิโนหรูในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และคุณมีแนวโน้มที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยเช่นกัน แต่ถ้าคุณสามารถวางแผนการเดินทางได้เมื่อมีความต้องการไม่มากนัก คุณจะพบว่าการเดินทางนั้นมีราคาที่ไม่แพงมาก

คำถาม: ฉันกับสามีแยกทางกันในคาสิโน เขาชอบเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง และฉันชอบเล่นรูเล็ต ฉันเข้าใจดีว่าการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งช่วยให้คุณชนะได้ดีกว่า แต่ฉันสนุกกับพวงมาลัยมากกว่า

คำถามหนึ่ง: ฉันได้อ่านบทความของคุณแล้ว และคุณได้พูดถึงหลายครั้งว่าเจ้ามือได้เปรียบที่ 0-00-1-2-3 สูงกว่าการเดิมพันอื่นๆ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? คาสิโนไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้? ทำไมพวกเขาต้องการเดิมพันหนึ่งจากหลายสิบที่แย่กว่าคนอื่นๆ?

คำตอบ: ผลตอบแทนถูกออกแบบมาให้ทำเป็นเงินทั้งหมด และสำหรับการเดิมพันอื่น ๆ ทั้งหมดบนวงล้อ ที่สามารถทำได้ในขณะที่ให้ขอบ 5.26 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเดิมพันห้าหมายเลขบน 0-00-1-2-3 นั้นไม่สามารถทำได้

มาดูกันว่าขอบรูเล็ตทำงานอย่างไร หากคุณเดิมพันหมายเลขเดียว อัตราต่อรองต่อการชนะของคุณคือ 37-1 – มี 37 หมายเลขที่ชนะสำหรับเจ้ามือ และมีเพียงหมายเลขเดียวที่ชนะสำหรับคุณ

แต่เจ้าบ้านจ่ายให้ผู้ชนะเพียง 35-1 หากเดิมพัน 1 ดอลลาร์ในแต่ละหมายเลข จะเสี่ยงรวม 38 ดอลลาร์ ผู้ชนะจะเก็บเดิมพันไว้ 1 ดอลลาร์และได้เงินรางวัล 35 ดอลลาร์ นั่นทำให้กำไร 2 เหรียญสำหรับคาสิโน หาร $2 นั้นด้วยการเดิมพัน $38 แล้วคูณด้วย 100 เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ และคุณจะได้ขอบบ้าน 5.26 เปอร์เซ็นต์

สมมุติว่า คุณเดิมพันที่มุมสี่หลัก ตอนนี้มีสี่หมายเลขที่ชนะและผู้แพ้ 34 อัตราต่อรองที่คุณชนะคือ 34-4 ซึ่งลดลงเหลือ 8.5-1 คาสิโนจ่าย 8-1 หากคุณวางเดิมพัน $1 38 ครั้ง และแต่ละหมายเลขออกมาครั้งเดียว คุณจะชนะสี่ครั้ง โดยคงเงินเดิมพัน $1 ไว้และชนะ $8 ในการชนะแต่ละครั้ง นั่นทำให้คุณมีเงินเดิมพัน 36 ดอลลาร์จาก 38 ดอลลาร์ ในขณะที่เจ้ามือมี 2 ดอลลาร์ – หรือ 5.26 เปอร์เซ็นต์

แต่ด้วยการเดิมพันห้าหมายเลข มีห้าหมายเลขที่ชนะและ 33 ผู้แพ้ นั่นทำให้โอกาสชนะ 33-5 ซึ่งลดลงเหลือ 6.6-1 ผลตอบแทนเต็มดอลลาร์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งทำให้บ้านได้เปรียบคือ 6-1 ต่อ 38 สปินที่ $1 ต่อป๊อป คุณจะชนะห้าครั้ง แต่ละครั้งจะรักษาเงินเดิมพัน $1 ของคุณและรับ $6 ในการชนะ นั่นทำให้คุณมีเงิน 35 ดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ และทำให้บ้านมีกำไร 3 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 2 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันอื่นๆ นั่นคือเฮาส์เอจ 7.89 เปอร์เซ็นต์

บ้านเพิ่มผลตอบแทนเป็น 7-1 ไม่ได้ นั่นจะทำให้ผู้เล่นได้เปรียบ ในการทำให้เจ้ามือได้เปรียบ 5.26 เปอร์เซ็นต์เหมือนกับการเดิมพันอื่น ๆ การจ่ายเงินจะต้องเป็น 6.2-1 คาสิโนไม่ต้องการเก็บโต๊ะด้วยเหรียญสลึงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนั้น

คำถาม: คุณต้องทำกี่มือติดต่อกันโดยไม่เสมอกันก่อนที่คุณจะเดิมพันการเสมอกันในบาคาร่า? มีจุดที่กลายเป็นการเล่นที่ทำกำไรได้หรือไม่?

คำตอบ: เสมอเป็นเดิมพันที่ไม่ดีในบาคาร่า ไม่มีการแสดงแถบ Tieless ว่ามีผลอย่างมากต่อความถี่ของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น อัตราต่อรองที่แท้จริงกับมือที่จบลงด้วยการเสมอกันคือ 9.5-1 และเจ้ามือจ่ายเพียง 8-1 นั่นคืออัตราเสียเปรียบเจ้ามือ 14.4% ซึ่งใหญ่เกินกว่าจะเอาชนะได้ ไม่มีประเด็นใดที่จะเป็นการเล่นที่ทำกำไร และมันเป็นเดิมพันที่ดีที่สุดที่ปล่อยให้อยู่คนเดียว

การเล่นสตรีคสามารถสนุกได้ในบาคาร่า แต่สตรีคไม่ได้เปลี่ยนโอกาส สำหรับเรื่องนั้น การนับบัตรก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน แม้ว่าอัตราต่อรองของเกมจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อแจกไพ่และองค์ประกอบของเด็คเปลี่ยนไป ผลที่ได้ก็เล็กมากจนไม่มีทางนับได้ในทางปฏิบัติ

(PRESS RELEASE) — ผู้เล่นCasino-Mateได้เริ่มต้นการเฉลิมฉลองแล้วหลังจากชัยชนะต่อเนื่องทำให้เขารวยขึ้น AU$327,000.00 ดีซีเป็นผู้เล่นที่ทุ่มเทของหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ออสเตรเลียชนะ racked ขึ้นหลายต่อหลายเกม แต่ cashed จริงๆในหนึ่งขนาดใหญ่ที่มี AU $ 298,000.00 ในช่องทะลึ่งต้องการการเผาไหม้

นี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ DC และเขาได้ตัดสินใจใช้เงินนี้เพื่อเดินทางไปดูโลกกว้าง รวมถึงการสปอยล์ทั่วๆ ไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาสามารถจ่ายได้อย่างแน่นอน!

“ชนะอะไรอย่างนี้!” Carla Harris ผู้จัดการคาสิโนและโฆษกของ Casino-Mate หัวเราะ “เราเฉลิมฉลองทุกชัยชนะครั้งใหญ่ แต่ครั้งนี้พิเศษเป็นพิเศษเพราะ DC เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเรา ฉันคิดว่ามันปลอดภัยที่จะบอกว่าพวกเขาเลือกคาสิโนที่ถูกต้อง!

Burning Desire เป็นสล็อตห้ารีล 243 วิธีที่จะชนะพร้อมคุณสมบัติยอดนิยมที่ทำให้ทั้งอุณหภูมิและเงินรางวัลเพิ่มขึ้น นอกจากสล็อตนำโชคของฮ่องกงแล้ว Casino-Mate ยังมีคอลเลกชั่นมากกว่า 650 ข้อเสนอ พร้อมเกมใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละเดือน มีตั้งแต่สล็อตไปจนถึงเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิมไปจนถึงแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟที่มอบชัยชนะทางดาราศาสตร์ ทั้งหมดนี้ให้บริการโดย Microgaming Systems ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ในการพัฒนาเกมออนไลน์ ด้วยกราฟิกที่สวยงาม เสียงที่คมชัด และธีมที่ตอบสนองทุกรสนิยม ผู้เล่นจะได้พบกับเกมที่ตนชอบอย่างแน่นอน

เช่นเดียวกับผู้เล่นใหม่ของ DC ที่ Casino-Mate จะได้รับรางวัลทันทีที่พวกเขาลงชื่อสมัครใช้บัญชี พวกเขาจะได้รับโบนัสเงินฝาก 4 ระดับ $/€1400 ฟรีเมื่อทำการฝากครั้งแรก ครั้งที่สอง ที่สาม และสี่ ในการฝากครั้งแรกของผู้เล่น พวกเขาจะได้รับโบนัส 100% สูงถึง $100 ในการฝากครั้งที่สองจะมีโบนัส 200% สูงถึง $/€50 ในการฝากครั้งที่สาม ผู้เล่นจะได้รับโบนัส 25% สูงถึง $ /€500 และการฝากครั้งที่สี่ พวกเขาได้รับโบนัส 50% สูงถึง $/€750 ผู้เล่นใหม่จะได้รับ 30 ฟรีสปินในGame of Thronesเมื่อทำการฝากเงินครั้งแรก

คาสิโนยังมอบสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยให้กับผู้เล่นโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส 128 บิตและสายด่วนมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการแชท อีเมล หรือโทรฟรี ผู้เล่นสามารถเลือกจากตัวเลือกการธนาคารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากมาย

มีช่วงเวลาที่คาสิโนมีเกมทั่วไปสองประเภท: เกมบนโต๊ะและเกมอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์) เช่นวิดีโอโป๊กเกอร์และสล็อตแมชชีน และไม่ควรที่ทั้งสองจะพบกัน

มีหลายสิ่งที่ทำให้เกมแตกต่างออกไป เกมแมชชีนเป็นการแข่งขันแบบรายบุคคล ผู้เล่นคนเดียวกับการเขียนโปรแกรมของเครื่อง ฉันกับสล็อตแมชชีนในการต่อสู้เพื่อความตาย (เพื่อพูด)

ในขณะที่นักวิจารณ์บางคนอาจต้องการพูดว่า “สล็อตโปรเกรสซีฟ” เช่น Megabucks เกี่ยวข้องกับผู้เล่นหลายคน แต่ก็ไม่เหมือนกัน ถ้าฉันเล่น Megabucks ฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับคนอื่นที่เล่นเกมในคาสิโนอื่น เรายังคงมีส่วนร่วมในการแข่งขันแบบเอกพจน์ แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตเท่าๆ กันก็ตาม

ในทางกลับกัน เกมบนโต๊ะกำลังถ่ายทอดสด: คุณนั่งลงหรือยืนขึ้นข้างมนุษย์คนอื่นๆ ที่เล่นเกมเดียวกันกับคุณ ใช่ ในแบล็คแจ็ค ผู้เล่นทุกคนเล่นด้วยมือของเขาเอง และส่วนใหญ่ก็เช่นกันที่รูเล็ต (แม้ว่าผู้เล่นบางคนจะเดิมพันในการเดิมพันแบบเดียวกัน) แครปมักจะมีคนเดิมพันด้วยข้อเสนอเดียวกัน บ่อยกว่าที่ไม่มีในการเดิมพันที่เรียกว่า Pass Line มีบางครั้งที่ผู้เล่นทุกคนที่โต๊ะลูกเต๋ากำลังเดิมพันแบบพาสไลน์ ผู้เล่นต้องโยนลูกเต๋าไปที่ลูกเต๋าเพื่อหาหมายเลขที่ชนะหรือไม่ว่าจะมีเจ็ดออกหรือไม่ โดยลูกเต๋าจะถูกส่งต่อไปยังมือปืนคนต่อไป

บาคาร่าจะมีผู้เล่นจำนวนมากที่เดิมพันในการเดิมพันหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งที่มีผู้เล่นเดิมพันในการเดิมพันอื่น เนื่องจากมีการเดิมพันที่ดีเพียงสองรายการ (จากการเดิมพันทั้งหมดสามรายการ) ที่เกม ผู้เล่นและธนาคาร ผู้เล่นจะได้แจกไพ่ในเกมบาคาร่าห้องลูกกลิ้งสูงซึ่งมักจะเป็นภาพที่เห็น

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในเกมบนโต๊ะกับผู้เล่นจริงและเจ้ามือจริงมักจะปิดผู้เล่นสล็อต ผู้เล่นสล็อตหลายคนรู้สึกรำคาญกับผู้เล่นเกมบนโต๊ะที่คอยบอกวิธีเล่นแบล็กแจ็กหรือข้อเสนออะไรที่จะเดิมพันที่แคร็ปส์ บางคนถึงกับรำคาญกับผู้เล่นรูเล็ตที่ดุดันซึ่งผลักมือของทุกคนออกไปเพื่อวางเดิมพันบนเลย์เอาต์ก่อนที่เจ้ามือจะพูดว่า “ไม่มีการเดิมพันอีกต่อไป!”

บ่อยครั้งที่ความสันโดษของเครื่องจักรปิดผู้เล่นเกมบนโต๊ะ พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้พูดอะไรในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสล็อตปกติ แม้ว่าบางคนอาจชอบวิดีโอโป๊กเกอร์ (ฉันคิดว่าผู้เล่นเกมบนโต๊ะชอบวิดีโอโปกเกอร์มากกว่าเล่นสล็อตแมชชีน)

ประสบการณ์การพนันคาสิโนสองโลกนี้ เกมบนโต๊ะกับสล็อตแมชชีน แตกต่างกับวิธีที่น้ำมันแตกต่างจากน้ำตั้งแต่คาสิโนเริ่มรุ่งเรือง พวกเขามีอยู่ในสองโลกที่แตกต่างกัน

แต่ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคาสิโนทั่วประเทศ ผู้ผลิตสล็อตและเกมบนโต๊ะได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกมดังกล่าวถูกจำลองที่คอนโซลซึ่งอาจมีผู้เล่นหลายสิบคน (ไม่มากก็น้อย) สามารถนั่งได้

มีเกมแบล็คแจ็คอิเล็กทรอนิกส์ (มักจะมีกฎเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยม) ที่จัดการโดยเจ้ามือวิดีโอที่ยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมไม่ให้อารมณ์เสีย มีเกมลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์ในทุกวิถีทางที่เหมือนกับเกมลูกเต๋าจริง ยกเว้นว่าคุณสามารถเก็บเดิมพันของคุณไว้เป็นส่วนตัวและคุณไม่สามารถสัมผัสลูกเต๋าได้ แม้ว่าในเกมลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์หลายๆ เกม ผู้เล่นสามารถผลัดกันจำลองการโยนลูกเต๋า

มีเกมรูเล็ตและบาคาร่าอิเล็กทรอนิกส์ และเกมอื่น ๆ เช่น Pai Gow Poker ก็อาจจะมาด้วยเช่นกัน

เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นที่นิยมหรือไม่? ใน Empire Casino ที่ Yonkers Raceway ในนิวยอร์ก เกมบนโต๊ะทั้งหมดเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และดูเหมือนว่าจะได้รับการกระทำมากมายจากสิ่งที่ฉันได้ยินมา

คำถามใหญ่เกี่ยวกับเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับอัตราต่อรองและความเร็วในการเล่น อาจทำให้ผู้เล่นสล็อตแมชชีนบางคนตกใจ แต่เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์จะให้ผลตอบแทนดีกว่าเครื่องสล็อตแมชชีนเกือบทั้งหมดและวิดีโอเกมโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ คุณสามารถหาเดิมพันที่มากับความได้เปรียบของบ้านมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เล็กน้อย คุณคงยากที่จะหาเครื่องสล็อตหรือวิดีโอโป๊กเกอร์ที่มีการคืนทุนที่ดีเช่นนี้

เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์มีการเดิมพันแบบเดียวกับเกมบนโต๊ะจริง เพื่อให้ผู้เล่นเกมบนโต๊ะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน จริงอยู่ ไม่มีใครยืนอยู่แถวๆ นั้นเหมือนที่คุณทำในเกมแคร็ปส์ทั่วไป (อาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า) และเป็นเรื่องยากที่จะได้ยินผู้เล่นแบล็กแจ็กอิเล็กทรอนิกส์ดุผู้เล่นคนอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการเล่นของพวกเขา (ข้อดีอีกอย่างหนึ่ง)

สิ่งที่ทำให้เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์น่าเล่นนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ผู้เล่นได้รับต่อชั่วโมงเป็นจำนวนมาก มีจำนวนน้อยกว่าการตัดสินใจที่ผู้เล่นสล็อตทั่วไปต้องเผชิญ แน่นอน เราอาจกำลังพูดถึงการตัดสินใจครึ่งหนึ่ง (หรือน้อยกว่านั้น) ที่ผู้เล่นสล็อตต้องเผชิญ เกมบนโต๊ะเหล่านี้อาจกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับเครื่องสล็อตแบบดั้งเดิมสำหรับผู้เล่นสล็อตเพียงเพราะเงินของคุณมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์สั้นๆ สำหรับเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ใหม่:

Craps: Make Pass Line และ Come เดิมพันด้วยอัตราต่อรอง หากเครื่องไม่มีการเดิมพัน Pass Line หรือ Come ให้วาง 6 และ 8 เท่านั้น เฮ้าส์เอจอยู่ที่ประมาณ 1.4 เปอร์เซ็นต์สำหรับการเดิมพันเหล่านี้และ 1.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับการวางเดิมพันของ 6 และ 8

บาคาร่า: เดิมพันเฉพาะธนาคารหรือผู้เล่น เฮ้าส์เอจไม่ได้แม้แต่ 1.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับการเดิมพันเหล่านี้ ไม่เคยเดิมพันเสมอ

รูเล็ต: เดิมพันหนึ่งในข้อเสนอภายนอก: แดง/ดำ สูง/ต่ำ คี่/คู่ คุณจะพบว่าเกมมีแนวโน้มที่จะกลับไปกลับมาหากคุณเดิมพันด้วยวิธีนี้และคุณไม่จำเป็นต้องได้รับความนิยมอย่างมาก เฮ้าส์เอจของการเดิมพันทั้งหมดที่รูเล็ตสองศูนย์คือ 5.26 เปอร์เซ็นต์

ครั้งต่อไปที่คุณอยู่ในคาสิโนที่มีเกมอิเล็กทรอนิกส์ ทำไมไม่ลองเล่นดูแล้วดูว่าคุณคิดอย่างไรกับเกมเหล่านี้

เมื่อเดือนตุลาคมที่แล้ว ฉันมีรอยัลฟลัชแบบติดกันที่ Pala Casino ในแคลิฟอร์เนีย แต่ไม่มีแจ็กพอตก้อนโต

ฉันเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งเป็นเวลา 12 ชั่วโมงจนถึง 03:15 น. แล้วนั่งลงที่เครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์นิกเกิลเพื่อเล่นสักครู่แล้วจิบโซดาก่อนที่ฉันจะกลับไปที่ห้องของฉัน

ฉันใส่เงิน 20 เหรียญในเครื่อง มันเป็นเครื่องจักรที่ “ร้อนแรง” และฉันเริ่มชนะเงินจำนวนเล็กน้อยทันที ฉันเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันของฉันเป็น 5 เหรียญและยังคงชนะและแพ้ต่อไป ในที่สุดฉันก็ลงไปที่ $3.75 และเปลี่ยนกลับไปเป็นนิเกิล หลังจากสี่มือ ฉันมีโพดำสี่ตัวและดึงพระราชินีเพื่อชำระล้าง

ตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อหน่าย ส่ายหัว คิดว่าทำไมไม่เมื่อห้ามือที่แล้วเมื่อฉันวางเดิมพัน $5 แค่โชคของฉัน (ผู้แพ้)! แย่พอฉันแพ้ที่เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง และตอนนี้ฉันพลาดผลตอบแทนก้อนโตที่วิดีโอโป๊กเกอร์

ฉันยังคงสั่นหัวอยู่ ฉันกดปุ่มรีเพลย์และหัวใจก็ผุดขึ้นมาในหัวใจ

มันทำลายหัวใจของฉัน ฉันไม่ได้เปลี่ยนจำนวนเงินที่ฉันเดิมพัน

หากเพียงแต่เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าเราจะชนะในแต่ละมือได้มากน้อยเพียงใด เราสามารถเดิมพันขั้นต่ำสำหรับผู้แพ้และสูงสุดสำหรับผู้ชนะ แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ ผลของแต่ละมือจะถูกกำหนดโดยสุ่มและไม่มีทางที่จะทำนายผลได้

ฉันเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ Westgate ในลาสเวกัสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ฉันกำลังเล่นอยู่ ฉันสงสัยว่าบ่อยครั้งที่พวกเขาจ่ายเงินรอยัลฟลัชจากเครื่องหกเครื่องที่ฉันชอบเล่น ฉันไม่เคยเห็นใครตีราชวงศ์บนฝั่งตลอดเวลาที่ฉันเล่นที่นั่น สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในที่สุดฉันก็เห็นแจ็คพอตแบบจ่ายมือสองรางวัลในชั่วโมงเดียว น่าเสียดายที่ไม่ใช่ของฉัน

เมื่อฉันไปถึงเครื่องจักร ฉันเห็นว่าผู้หญิงกำลังเล่นเครื่องโปรดของฉันอยู่ทางฝั่งขวา ดังนั้นฉันจึงต้องเล่นเครื่องที่สองที่ฉันชอบ ซึ่งอยู่ทางซ้ายสุด ฉันเคยเล่นกับผู้หญิงเหล่านี้มาก่อน พวกเขามักจะเด้งจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อพยายามจับสตรีคที่ร้อนแรง

หลังจากเล่นไปได้ซักพัก – และไม่ชนะบนเครื่องเท่าเมื่อก่อนในวันนั้น – ฉันสังเกตว่าฉันเป็นเพียงคนเดียวที่เล่นและเครื่องจักรที่ฉันชอบก็มีให้

ฉันจ่ายเงินแล้วไปที่เครื่อง มันถูกล็อคไว้ โดยแสดงแจ็คพอต 2,000 ดอลลาร์สำหรับไพ่สองใบ ไม่มีใครอยู่รอบตัว

ฉันต้องยอมรับว่าความคิดแรกของฉันคือ บางทีคนที่ไม่สามารถระบุ ID ที่ถูกต้องอาจได้รับรางวัลและวิ่งหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่สล็อตจะมา

แน่นอน ฉันไม่เคยพยายามอ้างสิทธิ์ในแจ็กพอตของคนอื่น ฉันจึงกลับไปที่เครื่องสำรองของฉัน หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่สล็อตก็เข้ามาและนำเครื่องออกจากบริการ ฉันเดาว่าผู้หญิงคนนั้นขอให้พวกเขาถือเครื่องให้เธอ

ฉันกำลังถือของตัวเองอยู่ที่เครื่องสำรอง ตอนที่พวกผู้หญิงกลับมา ฉันรู้สึกสะอิดสะเอียนเล็กน้อยเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างฉัน มีหกเครื่องในธนาคาร และฉันคนเดียวที่นั่น ฉันจะไม่นั่งข้างใครถ้าฉันสามารถทิ้งเครื่องไว้ระหว่างเรา

ฉันคิดว่าฉันกำลังจะแก้แค้น เพราะผู้หญิงคนนั้นต้องให้อาหารเครื่องจักร ในที่สุดเธอก็ลุกขึ้นและฉันคิดว่าเธอกับเพื่อนกำลังจะจากไป ฉันเหลือบมองไปที่เครื่องของเธอและเห็นว่าเธอได้รับรางวัล 4,000 เหรียญสำหรับรอยัลฟลัช

ไม่ใช่ราชวงศ์แบบ back-to-back และไม่ถูกใครชนะในเครื่องเดียว แต่ยังคงแจ็คพอตขนาดใหญ่สองรางวัลในระยะเวลาอันสั้น

ฉัน? ฉันเปลี่ยนเงิน 20 ดอลลาร์ในการเล่นฟรีเป็น 400 ดอลลาร์ในเช้าวันนั้น บ่ายวันนั้น ขณะที่พวกสาวๆ กำลังตีมือใหญ่ ฉันก็คืนเงินที่ได้มา

และสูญเสียการกรอกกินเบเกิลขณะเล่น

ในคอลัมน์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 ของคุณ คุณบอกว่าให้อยู่ห่างจากช่องวิดีโอที่มีสัญลักษณ์เรียงซ้อนกัน และเครื่องที่มีสัญลักษณ์สูงกว่าจุดเดียว คุณหมายถึงอะไรโดยสองสิ่งนี้?

ฉันเป็นผู้เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง แต่เพิ่งเริ่มเล่นเครื่อง

คุณต้องทำตามคำแนะนำของฉันเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องประเภทนี้ในบริบท ผู้เขียนถามวิธีที่ดีที่สุดในการเล่นแบ๊งค์ $1,000 ฉันบอกว่าถ้าเขาต้องการเพิ่มเวลาเล่นให้สูงสุด เขาควรเล่นเครื่องที่มีความถี่การตีสูง เครื่องที่มีสัญลักษณ์แบบเรียงซ้อนและสัญลักษณ์สูงจะไม่ถูกโจมตีบ่อยเท่ากับเครื่องที่ไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว

สล็อตวิดีโอคือเครื่องใดๆ ก็ตามที่มีหน้าจอวิดีโอแทนการหมุนวงล้อ เครื่องจักรมักจะมีห้าวงล้อและช่องจ่ายเงินจำนวนมาก – บางครั้ง 30 หรือมากกว่า เนื่องจากคุณกระจายการเดิมพันของคุณไปยังช่องจ่ายเงินหลายช่อง และเครื่องสามารถจ่ายน้อยกว่าการกด เครื่องจึงสามารถตีได้บ่อยกว่าเครื่องจ่ายแบบจ่ายเดียว ข้อเสียของการกระจายเดิมพันของคุณคือคุณไม่มีเดิมพันมากในเพย์ไลน์เดียว ดังนั้นคุณจะไม่ชนะมากในเพย์ไลน์เดียว ความถี่ในการตีสูงจะทำให้คุณได้รับเงินรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ บ่อยครั้งน้อยกว่าเงินเดิมพันทั้งหมดของคุณ และเงินรางวัลใหญ่เพียงไม่กี่ครั้ง

แม้ว่าผู้เล่น – รวมถึงตัวฉันเองด้วย – เช่นเดียวกับความถี่ในการโจมตีสูง พวกเขา – รวมถึงตัวฉันเองด้วย – พบว่ามันยากที่จะชนะมากพอที่จะทำลายแม้หลังจากสตรีคที่เย็นยะเยือกมานาน แน่นอนว่าเราอาจได้เวลาเล่นมากขึ้น เช่น การสูญเสีย $200 มากกว่าบนเครื่องเพย์ไลน์เดียว แต่มันง่ายกว่ามากที่จะชนะการเดิมพัน $200 $3 บนเครื่องดอลลาร์มากกว่า $3 ในสล็อตเพนนีส่วนใหญ่

เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์การเล่นบนสล็อตวิดีโอแบบหลายบรรทัดให้เหมือนกับบนเครื่องบรรทัดเดียว ผู้ออกแบบสล็อตได้วางสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันและสัญลักษณ์สูงไว้บนเครื่องบางเครื่อง ด้วยสัญลักษณ์ที่เรียงซ้อนกัน ผู้ออกแบบจะทำซ้ำสัญลักษณ์หลายๆ ครั้งติดต่อกัน หากหน้าจอของคุณเต็มไปด้วย red sevens ในทุกตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น มันเหมือนกับการเดิมพันทุกอย่างบนเพย์ไลน์เดียวและลง red sevens ในแต่ละรีล

แทนที่จะเป็นสัญลักษณ์แบบเรียงซ้อน เครื่องบางเครื่องมีสัญลักษณ์สูง สัญลักษณ์เหล่านี้สูงสอง สามสต็อป หรือมากกว่านั้น หากหน้าจอของคุณเต็มไปด้วยสัญลักษณ์สูงๆ เหล่านี้ ก็เหมือนกับการลงสัญลักษณ์บนแต่ละรีลบนเครื่องจ่ายไลน์เดียว

ข้อดีของการมีสัญลักษณ์แบบเรียงซ้อนหรือสูงคือคุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการชนะรางวัลจำนวนมากขึ้นในแต่ละสปิน ข้อเสียคือคุณไม่ชนะบ่อยเท่า หลายครั้งที่วงล้อหนึ่งจะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันหรือสูงและมันขัดจังหวะชุดค่าผสมอื่น ๆ ที่อาจเป็นผู้ชนะ

ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ห่างจากเครื่องเหล่านี้ เครื่องโปรดของฉันบางเครื่องมีสัญลักษณ์แบบเรียงซ้อนหรือสูง พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณจำเป็นต้องแบ๊งค์ราวกับว่าคุณกำลังเล่นเครื่องจ่ายไลน์เดียวที่ระดับการเดิมพันนั้น สำหรับเครื่องที่ไม่มีสัญลักษณ์แบบเรียงซ้อนหรือสูง คุณจะได้รับเวลาเล่นมากขึ้นจากแบ๊งค์ที่เล็กกว่า เพราะเครื่องเหล่านี้ตีบ่อยกว่าและให้ “เงินในถาด” มากขึ้น

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ถึงเวลาหมุนและรับรางวัลสุดวิเศษด้วยเงินสดสูงถึง $1,000 ที่Vegas Crest Casinoเพราะพวกเขานำผู้เล่นที่ดีที่สุดในการเล่นวิดีโอสล็อตในการแข่งขัน Slot Madness Tournament เล่นตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 มีนาคม มีรางวัลให้ลุ้น $5,000

ทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในความตื่นเต้นของทัวร์นาเมนต์วิดีโอสล็อตที่ยอดเยี่ยมนี้ ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำคือหมุนวิดีโอสล็อตที่คัดเลือกมาของ Vegas Crest Casino และผู้เล่น 30 อันดับแรกที่หมุนมากที่สุดในการแข่งขัน Slot Madness จะ รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่าสูงถึง $1,000

สล็อตวิดีโอที่หลากหลาย ได้แก่Pub Crawlers , Shamrock Isle , Vintage Vegas ,Midway Madness , Cream of the Crop , เปิดตัวถัง! , ขอให้โชคดี , Candy Cottage , Gobblers Gold , Secret Garden , Wheel of Cash , Costume Party , Lucky Leprechauns , Tails of New York , Horn of Plenty , Monkey Business , Royal Banquet , Piña Nevada 5 line, Piña Nevada 15 line, Break ธนาคาร , สายดิสโก้ฟีเวอร์ 9 , สายดิสโก้ฟีเวอร์ 15 , สายดิสโก้ฟีเวอร์ 21 , สายฮาวาน่าไนท์ 9, Havana Nights 15 Line , Havana Nights 21 Line , Lucky 7’s 1 LineและLucky 7’s 5 Lineที่จะเข้าร่วมพร้อมลุ้นรับรางวัลเงินสดสุดเจ๋ง $1,000 ในฐานะผู้ชนะการแข่งขัน March Spin Madness

เฉพาะสปินจากสล็อตวิดีโอที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้นที่จะถือเป็นการชนะการแข่งขัน เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ ผู้เล่นต้องฝากเงินเข้าบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 30 วันที่ผ่านมา รางวัลทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เล่นในวันพุธที่ 1 เมษายน

ลงทะเบียนบัญชีวันนี้ที่ Vegas Crest Casino และรับ $7 ฟรีไม่ต้องฝาก ยินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่ทุกคนด้วยโบนัสต้อนรับมูลค่า 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยเจ็ด (7) โบนัสการจับคู่เงินสด 100% สูงถึง $£€500 ในการฝากเจ็ดครั้งแรก

ถึงเวลาที่จะเริ่มหมุนเพื่อชนะในเดือนนี้ที่ Vegas Crest Casino ในการแข่งขัน Slot Madness Tournament

(PRESS RELEASE) — เกมคาสิโนออนไลน์กับดีลเลอร์สดของจริงมีวางจำหน่ายแล้วในตลาดระดับโลกมากมายบนPokerStars.euซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Amaya (TSX: AYA)

ผู้เล่น PokerStars สามารถสนทนาและโต้ตอบกับดีลเลอร์สดในเกมรูเล็ต แบล็คแจ็ค บาคาร่า และคาสิโนโฮลเด็ม

เกมดังกล่าวมีให้บริการในห้องคาสิโนสดที่มีตราสินค้า PokerStars โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบโดย PokerStars เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ไว้วางใจได้พร้อมกับความตื่นเต้นและความตื่นเต้นของเกมคาสิโนออนไลน์ การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวคาสิโนสดในสเปนบน PokerStars.es ที่ประสบความสำเร็จ

ผู้เล่น PokerStars สามารถสนทนากับผู้เล่นโป๊กเกอร์คนอื่น ๆ มาหลายปีแล้ว ตอนนี้พวกเขาจะสามารถสนทนากับดีลเลอร์คาสิโนที่จะตอบคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแชทด้วยวาจา ดีลเลอร์จะโต้ตอบกับผู้เล่นในขณะที่แจกไพ่และเล่นเกม

การเชื่อมต่อส่วนบุคคลนี้เพิ่มชั้นของความไว้วางใจและความรับผิดชอบที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นทำการเดิมพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเงินเดิมพันที่สูงขึ้น

Sam Hobcraft ผู้อำนวยการคาสิโนกล่าวว่า “ เจ้ามือสดเกมดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากที่ชื่นชอบความถูกต้องและความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจากการได้เห็นการกระทำที่เกิดขึ้นในโลกอะนาล็อก คนอื่นๆ ก็แค่เพลิดเพลินกับความสามารถในการสนทนาและโต้ตอบกับดีลเลอร์ที่น่าดึงดูดในสภาพแวดล้อมที่มีตราสินค้า PokerStars ผู้เล่นจะเพลิดเพลินไปกับความสะดวกในการเล่นโปกเกอร์ คาสิโน และเกมคาสิโนสดในที่เดียวกัน ด้วยการปกป้องเงินทุนของผู้เล่นแบบเดียวกัน การประมวลผลการชำระเงินที่รวดเร็วแบบเดียวกัน และความไว้วางใจแบบเดียวกันกับที่พวกเขาคาดหวังจาก PokerStars”

เกมเจ้ามือสดใหม่ที่ PokerStars เป็นเกมแรกที่นำเสนอ ‘Immersive Lite Roulette’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเสนอโดย Evolution ซึ่งเป็นพันธมิตรของ PokerStars ใน Immersive Lite Roulette กล้อง HD หลายตัวจะวางอยู่รอบๆ โต๊ะและตัวแทนจำหน่ายในสตูดิโอสไตล์ฮอลลีวูด มุมมองระยะใกล้และลำดับการตัดอัตโนมัติช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมแบบไดนามิกและมีส่วนร่วมขณะที่พวกเขาติดตามการหมุนวงล้อและการเคลื่อนไหวของลูกบอลทุกครั้ง การติดตั้งกล้องหลายตัวและการนำเสนอภาพของเกมรูเล็ตสด – รวมถึงช็อตช็อตไปยังโต๊ะอื่น ๆ เพื่อเพิ่มบรรยากาศของคาสิโนสด – ได้รับการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของ PokerStars

เกมคาสิโนดีลเลอร์สดในขั้นต้นจะพร้อมใช้งานผ่านไคลเอนต์โป๊กเกอร์ PokerStars 7 ที่ใช้ Windows ที่ดาวน์โหลดได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมของเกมคาสิโนสำหรับอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ Apple จะประกาศให้ทราบในไม่ช้า ห้องคาสิโนสดในริกา ประเทศลัตเวีย ดำเนินการโดย Evolution Gaming ผู้นำระดับโลกด้านเกมถ่ายทอดสดผ่านวิดีโอสตรีม เงินของผู้เล่นยังคงปลอดภัยและปลอดภัยในบัญชีแยกที่ดำเนินการโดย PokerStars

(PRESS RELEASE) — Rich Casinoเป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ชั้นนำในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ประสบการณ์หลายปีทำให้พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดพวกเขาจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชื่นชอบเกมคาสิโน มีนาคมนี้พวกเขาจะเปิดตัวโปรโมชั่นรอบใหม่ที่จะมีผู้เล่นแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลอันน่าทึ่ง!

เพื่อประสบการณ์คาสิโนที่แท้จริง Rich Casino ขอเชิญชวนผู้เล่นมาทดสอบโชคใน Final Four Raffle ใหม่ล่าสุด การแข่งขันจะยังคงเปิดในระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 15 มีนาคม และสมาชิกจะเล่นเพื่อลุ้นรับตั๋ว 2 ใบสำหรับการแข่งขันบาสเก็ตบอลชายปี 2015 ที่จะจัดขึ้นที่สนามกีฬา Lucas Oil Stadium – Indianapolis, Indiana ระหว่างวันที่ 4 เมษายนถึง 6 เมษายน กลไกการส่งเสริมการขายนั้นง่าย: ทุกการฝากที่ทำในช่วงเวลาโปรโมชั่นจะถูกนับเป็น 1 สลากราฟเฟิล – ตั๋วที่มากขึ้นจะเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นทำคะแนนได้มาก!

การผจญภัยในคาสิโนยังคงดำเนินต่อไปด้วยการจับฉลาก Pot O’ Gold Raffle ซึ่งเปิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคมถึง 22 มีนาคมที่ Rich Casino ชื่อของการจับฉลากไม่ใช่เรื่องบังเอิญ – เนื่องจากทีม Rich Casino กำลังวางแผนที่จะแจกหม้อทองคำที่เต็มไปด้วยเหรียญจริง! ผู้เล่นสามารถเข้าสู่การจับฉลากนี้ได้ด้วยการฝากเงิน $50 ซึ่งนับเป็น 1 สลากราฟเฟิล ตั๋วมากขึ้น โอกาสในการชนะมากขึ้น!

เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่อุทิศให้กับผู้หญิงโดยทั่วไป Rich Casino จึงเฉลิมฉลองพลังของผู้หญิงด้วยการเปิดตัวการแข่งขัน Ladies! ทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจะต้องเล่นเกมใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ โดยทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่พวกเขาเดิมพันจะเปลี่ยนเป็น 1 คะแนนการแข่งขัน ผู้ชนะจะได้รับรางวัลอันยอดเยี่ยมกลับบ้าน: นาฬิกาข้อมือสตรี Cartier 18k Gold – ของขวัญในอุดมคติสำหรับเธอ!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นล่าสุดที่เปิดตัว เพียงลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบในบัญชี RichCasino.com ของคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์) — Winward Casinoเป็นตัวแทนของโลกแห่งความบันเทิงคุณภาพที่สร้างขึ้นเพื่อความพึงพอใจของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว หลายปีที่ผ่านมา พวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมการเลือกรางวัลอันน่าทึ่ง

ของรางวัลสุดวิเศษเริ่มหลั่งไหลในเดือนมีนาคมนี้ที่ Winward Casino คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ March Madness ดังนั้นสำหรับการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง ทีมคาสิโนได้เตรียมการจับฉลากที่น่าตื่นเต้นพร้อมรางวัลที่เย้ายวนใจ: ตั๋ว 2 ใบสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ Men’s Final Four ปี 2015 จำนวน 2 ใบ อีเวนต์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 เมษายนถึง 6 เมษายนในอินเดียแนโพลิส – อินดีแอนา แต่ผู้เล่นมีเวลาเข้าสู่อีเวนต์ Final Four ระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 15 มีนาคม วิธีชนะ: วางเงินมัดจำและรับสลากของคุณ สลากราฟเฟิลที่มากขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลที่เดิมพัน

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ “จำเป็น” ที่ Winward Casino ดังนั้นในเดือนมีนาคมนี้เป็นเวลาสำหรับการเปิดตัว Harley Davidson Raffle ที่น่าตื่นเต้น เตรียมพร้อมที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ของคุณเองในยามพระอาทิตย์ตกดิน! หากคุณนึกภาพมันไว้ในใจแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะมัน เพียงแค่หยุดโดย Winward Casino ระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึง 31 มีนาคม เพราะทุกๆ การฝากเงิน $100 ที่วางไว้ จะได้รับตั๋วจับฉลาก 1 ใบของคุณ

หากผู้ชายถูกรางวัลตามใจชอบ อย่าลืมว่าผู้หญิงจะไม่ถูกลืมเช่นกัน งานล่าสุด – Ladies Tournament – ​​เป็นตั๋วทองเพื่อคว้าราคาที่น่าทึ่งนี้: นาฬิกา Cartier 18k Gold Women’s อันหรูหรา โปรโมชั่นมีขึ้นทุกวันเสาร์ในช่วงเดือนมีนาคมและขอเชิญชวนผู้เล่นทุกคนให้เล่นเกมใด ๆ ที่มีบนแพลตฟอร์มคาสิโน ในการแข่งขันนี้ ทุก ๆ ดอลลาร์ที่วางเดิมพันนับเป็น 1 คะแนนการแข่งขันเพื่อรับรางวัลใหญ่ ผู้ชนะสิบอันดับแรกจะได้รับรางวัลมากมายตั้งแต่ 5,000 ถึง 65,000 ดอลลาร์

Winward Casino มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นและการแข่งขันที่คุ้มค่าแก่สมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุด ไปที่ WinwardCasino.ag!

(PRESS RELEASE) — Golden Euro Casinoจะมีโบนัสคาสิโนที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้เล่นที่ฝากเงินทุกคนในวัน St Patrick’s วันที่ 17 มีนาคม แต่การเฉลิมฉลองทุกอย่างของชาวไอริชจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งเดือน

“ผู้เล่นควรตรวจสอบอีเมลหรือศูนย์ข้อความในคาสิโนในวันเซนต์แพทริค” ผู้จัดการคาสิโน Golden Euroกล่าว “หากพวกเขาฝากเงินเมื่อเร็วๆ นี้ เราจะส่งฟรีสปินให้พวกเขา”

การแข่งขันบน Facebook การแข่งขันสล็อต และคะแนนสะสมพิเศษจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งเดือน

Golden Euro มีหน้า Facebook ใหม่ล่าสุด:

https://www.facebook.com/GoldenEuroCasino ในการสุ่มจับรางวัลปลายเดือนมีนาคม ผู้เล่นสามคนที่กดไลค์เพจในเดือนนี้จะได้รับโบนัสคาสิโน 100 ยูโร

“มันเป็นสถานที่ที่ผู้เล่นสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา – แบ่งปันความตื่นเต้นของพวกเขาเมื่อพวกเขาโดนแจ็คพอตหรือชนะการจ่ายเงินจำนวนมาก” ผู้จัดการคาสิโนของ Golden Euro กล่าว “เราจะทำการแข่งขันเป็นครั้งคราวและให้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับโบนัส”

หนึ่งในเกมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดของคาสิโน Triple Twister นำเสนอในการแข่งขัน Irish Luck Free Roll Slots Tournament ซึ่งรับประกันเงินรางวัลรวม 1,000 ยูโร Triple Twister เป็นเกมสล็อตธีมทอร์นาโดที่มีประวัติการจ่ายเงินรางวัลมากมาย ผู้เล่นมีเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคมเพื่อให้ได้คะแนนสูงในเกมและรับรางวัลที่หนึ่ง

เกมสล็อต Lucky Last ในธีม Leprechaun นั้นเต็มไปด้วยตำนานของไอร์แลนด์ และตลอดเดือนมีนาคม ผู้เล่นจะได้รับคะแนนสะสมสองเท่าเมื่อเล่น คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นเงินสดได้

Golden Euro เป็นคาสิโนออนไลน์เต็มรูปแบบที่เน้นผู้เล่นชาวยุโรปที่มีสล็อตและเกมบนโต๊ะนับร้อยจาก RTG

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — การเลือกเกมที่All Slots Casinoขยายกว้างยิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัวสล็อตใหม่สองช่อง ได้แก่Lucky Leprechaunและ Golden Princess เกมใหม่ที่มีชีวิตชีวาเหล่านี้มีให้ใช้งานทั้งบนแพลตฟอร์มดาวน์โหลดและเล่นทันที นำเสนอฟีเจอร์ยอดนิยมที่น่าสนใจเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครและโอกาสที่คุ้มค่า

Lucky Leprechaun มาถึงทันเวลาพอดีสำหรับวัน St. Patrick และเชิญชวนให้ผู้เล่นออกเดินทางสู่ขุมทองที่ปลายรุ้ง ฟีเจอร์โบนัส Trail o’ Fortune จ่ายสูงถึง 1,000x ของมูลค่าเดิมพัน ความมหัศจรรย์ของ Emerald Isle ยังคงดำเนินต่อไปด้วยคุณสมบัติการหมุนฟรีของเกม เพียงสัญลักษณ์กระจายฟรีสปินเดียวที่ลงจอดบนรีลที่ 5 จะทำให้ฟีเจอร์นี้เริ่มทำงาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยฟรีสปินห้าครั้งที่มีตัวคูณ 2 เท่า ระหว่างฟีเจอร์ฟรีสปิน โคลเวอร์สีเขียวและสีทองจะปรากฏบนสัญลักษณ์ระดับล่างเพื่อเพิ่มการหมุนและตัวคูณเพิ่มเติม เพื่อโอกาสในการชนะที่มากยิ่งขึ้น

Golden Princess ส่งผู้เล่นไปยังโลกโบราณของชาว Aztecs ที่ซึ่งสมบัติที่ซ่อนอยู่รอการเปิดเผย ผู้เล่นสามารถเปิดฟรีสปินได้สูงสุด 30 ครั้ง และสัญลักษณ์กระจายแต่ละอันที่ตกลงมาระหว่างฟีเจอร์นี้จะให้รางวัลการจ่ายเงินพิเศษมากถึง 10 เท่าของเงินเดิมพันทั้งหมด ผู้ที่มองหาความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นจะพบสัญลักษณ์เสริม Golden Princess ซึ่งให้รางวัลแบบสุ่ม 2x หรือ 3x เมื่อแทนที่สัญลักษณ์อื่นที่ชนะ

เพื่อต้อนรับเกมใหม่เหล่านี้ All Slots Casino มอบคะแนนความภักดีสามเท่าจนถึงวันที่ 6 มีนาคม

การเรียนรู้การเล่นเกมคาสิโนเป็นกระบวนการที่เข้มข้นสำหรับพวกเราส่วนใหญ่อย่างเคร่งครัด ฉันเคยเล่นแบล็กแจ็กแบบไม่เดิมพันมาก่อนและเล่นเกมโป๊กเกอร์หลายเกมในวิทยาลัยและที่บ้านของเพื่อน ๆ ก่อนที่ฉันจะเล่นในคาสิโนครั้งแรก

แต่รูเล็ต แครบส์ บาคาร่า คาริบเบียนสตั๊ด และเกมอื่นๆ เป็นเกมที่ฉันไม่เคยเล่นมาก่อนเลยที่จะทิ้งชิปของฉันลงในคาสิโน ฉันคิดว่าการสูญเสียของฉันเป็นค่าเล่าเรียน

ดังนั้นสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่ เราเรียนรู้ในขณะที่เล่น แม้ว่าบางครั้งอาจได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อย ต่อไปนี้คือประสบการณ์การเรียนรู้บางส่วนที่ถ่ายทอดโดยผู้อ่าน:

แบรด: ฉันได้ยินมาว่าบาคาร่าเป็นเดิมพันที่ดี นั่นคือสิ่งที่บรรดาโรลเลอร์ตัวสูงๆ กำลังเล่นอยู่เพราะอัตราต่อรองดีมาก ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะลอง มันเป็นโต๊ะมินิแบ็คราคา $10 ฉันบอกเจ้ามือว่า Kim ฉันเพิ่งมาใหม่ และถามวิธีเดิมพัน เธอบอกว่าคุณแค่เลือกมือเจ้ามือหรือมือของผู้เล่น แล้วเดิมพันอย่างใดอย่างหนึ่ง เธอยังกล่าวอีกว่า “คุณสามารถเดิมพันแบบเสมอกันได้เช่นกัน แต่นั่นเป็นการเดิมพันที่ห่วยแตก” ฉันไม่รู้ว่าเธอจะบอกฉันไหมว่ามีผู้เล่นคนอื่นที่โต๊ะหรือไม่ แต่เธอก็บอก บางทีเธออาจจะสงสารมือใหม่

ตอนแรกฉันสับสนว่าเธอได้ไพ่ทั้งหมดและมีมือทั้งสองข้าง ฉันชอบ “ฉันควรจะเล่นหนึ่งในนั้นหรือไม่” แต่เธอแนะนำฉัน คงจะสบายเพราะเราไม่ได้ทำให้ใครช้าลง และอธิบายว่าการจั่วการ์ดนั้นขึ้นอยู่กับชุดของกฎ ที่ไม่มีตัวเลือกใดๆ

มันง่ายมากจริงๆ ง่ายเกินไปที่จะซื่อสัตย์ ฉันชอบที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างและรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเกม แต่นี่เป็นเพียงเกมการคาดเดา อย่างไรก็ตาม ฉันเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมง เกือบพัง และให้เคล็ดลับดีๆ กับเธอเพื่อเป็นการขอบคุณ ตั้งแต่นั้นมา มันก็ไม่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของฉัน แต่บางครั้งฉันก็เล่นได้และฉันก็สบายใจขึ้นมาก ขอบคุณ Kim

Davinia: รูเล็ตเป็นเกมที่ฉันอยากเรียนรู้ มันดูสนุกอยู่เสมอ แต่ฉันไม่รู้วิธีเล่นอะไรเลยนอกจากสล็อต ดังนั้นฉันจึงมีความสุขมากที่ได้เห็นเขตอุทยานของเรามีวันพิเศษของบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมคาสิโน พวกเขานำอดีตเจ้ามือคาสิโนเข้ามา และเขามาพร้อมกับสำรับไพ่และผังโต๊ะ และวงล้อรูเล็ตเล็กๆ

เมื่อพูดถึงรูเล็ต เขาเปิดเลย์เอาต์และหยิบชิปออกมาและแสดงให้เราเห็นตำแหน่งที่จะวางชิปเพื่อวางเดิมพัน เขาบอกเราว่าพวกเขาทั้งหมดจ่ายไปเท่าไร และให้งานพิมพ์พร้อมอัตราต่อรองทั้งหมดแก่เรา จากนั้นเขาก็ให้ชิปแต่ละอันแก่เรา พวกมันไม่คุ้มกับเงินจริง ทั้งหมดนี้มีเพื่อความสนุกสนานและการฝึกฝน เขาหมุนวงล้อ เราทำการเดิมพัน และเขาจ่ายเงินให้กับผู้ชนะและรวบรวมผู้แพ้ โดยอธิบายว่าเขากำลังทำอะไรในทุกขั้นตอน

มันสนุก. เราทุกคนได้เรียนรู้ว่ามันทำงานอย่างไร และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงด้วยการเดิมพันด้วยเงินจริง เมื่อฉันเล่นในคาสิโน ฉันรู้ดีว่าจะคาดหวังอะไร

Clara: Three-Card Poker ฉันเพิ่งนั่งลงและเล่น เจ้ามืออธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการเดิมพัน และหลังจากนั้นไม่นาน ผู้เล่นคนอื่นบอกกลยุทธ์ในการเดิมพันกับ Queen-6-4 หรือสูงกว่า ฉันเป็นมืออาชีพเก่าในเวลาไม่นาน

ในปี 2010 ชายชาวนิวเจอร์ซีย์ Hiram Jimenez ไปเยี่ยมร้าน Applebee’s และสั่งฟาฮิตาสเต็ก พูดในสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเลือกร้านอาหารของเขา แต่นั่นเป็นการสั่งคุณภาพที่นั่น จากนั้นทุกอย่างก็ตกต่ำ

ฆิเมเนซและน้องชายของเขาตัดสินใจก้มหัวอธิษฐานเพื่อขออาหารเมื่อมาถึงโต๊ะ เมื่อใบหน้าของเขาอยู่ใกล้กับกระทะที่ร้อนจัด จากนั้น Jimenez ก็ได้ยินเสียงดังดังตามมาด้วยคราบไขมัน และจากนั้นก็รู้สึกแสบตา เขาตื่นตระหนกเคาะกระทะบนตักของเขาและแน่นอนว่าทำให้เกิดแผลไหม้มากขึ้น

Jimenez ตัดสินใจฟ้อง Applebee แต่ถูกศาลล่างปฏิเสธและยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง ศาลทั้งสองพบว่าอันตรายจากกระทะฟาฮิตา “เปิดกว้างและชัดเจน” กล่าวคือ ถ้าคุณจะไม่โดนฟาฮิตาเผาในร้านอาหารทันที พวกเขาจะหาวิธีที่จะกลับมารับคุณตอนขับรถกลับบ้าน

ตอนนี้ จิเมเนซได้ใช้เงินไปหลายพันกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และเขายังไม่ได้กินฟาฮิตาของเขาในวันที่เป็นเวรเป็นกรรมในปี 2010 หากมีบทเรียนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้จากการทดสอบครั้งนี้ นั่นก็คือ: อย่ากินที่ร้าน Applebee’s

เข้าสู่ช่องทางด่วนคุณยาย เกมบิงโกพร้อมเล่นแล้ว!

ฉันเพิ่งกลับมาจากทริปสั้นๆ ที่ลาสเวกัส Sin City ยังคงดึงดูดผู้เยี่ยมชม 40 ล้านคนต่อปีไปยังโอเอซิสในทะเลทราย ฉันอยู่บนเปลื้องผ้าและเล่นเกมทั้งหมดของฉันที่นั่น สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดคือจำนวนคาสิโนที่เสนอให้แบล็คแจ็ค 6 ถึง 5 แห่ง พวกเขาอยู่ทั่วแถบ

ฉันสามารถหาบางอย่างที่เสนอแบบ 3 ต่อ 2 ได้ แต่พวกเขาอยู่ที่โต๊ะ 25 ดอลลาร์ 50 ดอลลาร์ และ 100 ดอลลาร์เท่านั้น มีหลายครั้งที่ฉันต้องถามว่าแบล็กแจ็กจ่ายอะไร เนื่องจากฉันไม่เห็นอะไรบนเลย์เอาต์หรือบนป้ายบนโต๊ะ เมื่อผมจะส่ายหัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม 6 ต่อ 5 ที่แย่ เจ้ามือส่วนใหญ่จะเข้าใจปัญหาของผมและดูเหมือนจะเห็นด้วยกับผม ฉันยังมีคนบอกว่าเธอจะไม่เล่นที่โต๊ะ 6 ต่อ 5 ยังคงมีโต๊ะจำนวนมากที่ฉันสังเกตด้วยการจ่ายเงิน 6 ต่อ 5 มีผู้เล่นจำนวนมาก ซึ่งฉันสงสัยว่าไม่รู้ถึงความแตกต่างจริงๆ

อย่างที่ผู้อ่านหลายคนทราบ โดยการเล่นกลยุทธ์พื้นฐานเพียงอย่างเดียว ผู้เล่นสามารถลดความได้เปรียบในบ้านลงได้ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม หากการจ่ายเงินสำหรับแบล็คแจ็คเพียง $6 สำหรับการเดิมพัน $5 ความได้เปรียบของเจ้ามือจะเพิ่มขึ้นถึง 1.39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้ผู้เล่นเสียเปรียบ

เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อหนังสือ “Beat the Dealer” ของ Dr. Edward Thorp ออกมาในปี 1962 และคาสิโนในลาสเวกัสเปลี่ยนกฎของแบล็คแจ็ค ผู้เล่นย้ายออกจากเกม เมื่อกฎเก่ากลับเข้าสู่ช่วงพรีหนังสือ ผู้เล่นก็กลับมา ผู้เล่นวันนี้จำเป็นต้องย้ายออกจากโต๊ะ 6 ต่อ 5 และคาสิโนจะถูกบังคับให้กลับไปเล่นเกม 3 ต่อ 2 นั่นคือวิธีเดียวที่ผู้บริหารคาสิโนจะตอบสนอง ผู้เล่นและผู้เล่นเท่านั้นที่มีความสามารถในการทำให้มันเกิดขึ้น

เดิมพันที่คุณไม่รู้

• ผู้เล่น $500 ต่อมือที่มีข้อได้เปรียบเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ (โดยใช้ระบบการนับไพ่) สามารถทำเงินได้ 600,000 ดอลลาร์ต่อปีในการเล่นเกม

• คาสิโน Main Street Station และโรงแรมในตัวเมืองลาสเวกัสมีรถรางโบราณสองคัน “แบล็กแจ็ก” เดิมทีเป็นรถยนต์ส่วนตัวของบัฟฟาโล บิล ภายหลัง Annie Oakley เป็นเจ้าของและต่อมา Theodore Roosevelt ก็กลายเป็นเจ้าของ

• Roger Baldwin, William Cantey, Herbert Maisel และ James McDermott ตีพิมพ์ “The Optimum Strategy in Blackjack” ในวารสาร Journal of the American Statistical Association ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 พวกเขาเป็นคนแรกที่พัฒนาสิ่งที่เรารู้จักในตอนนี้ว่าเป็นกลยุทธ์พื้นฐาน: วิธีที่ดีที่สุดในการเล่นไพ่ผสมกันระหว่างผู้เล่นและเจ้ามือ ในปี 1957 พวกเขาได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “Playing Blackjack to Win” McDermott หนึ่งในผู้เขียนรายงานในเวลาต่อมาว่าเขาได้รับค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด 23 ดอลลาร์จากหนังสือเล่มนี้

• ในฤดูร้อนปี 2548 Harrah’s Entertainment ได้แนะนำการจ่ายเงินรางวัล 6 ถึง 5 ดอลลาร์สำหรับแบล็คแจ็คแทนที่จะเป็นมาตรฐาน 3 ต่อ 2 ที่คาสิโน Harrah’s Las Vegas

• Blackjack Hall of Fame ยกย่องผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน และผู้เล่นมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แบล็คแจ็ค เปิดตัวในปี 2545 และสถานที่จริงอยู่ใน Barona Casino ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

• การอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเกี่ยวกับเกมไพ่อายุ 21 ปีพบได้ในนวนิยายตัวอย่างเรื่องหนึ่ง (เขียนขึ้นระหว่างปี 1590 ถึง 1612) โดยนักเขียนชาวสเปน Miguel de Cervantes ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในการเขียนเรื่อง “Don Quixote”

คำถาม: ฉันอาศัยอยู่ใกล้ชายแดนแคนาดาและเข้าคาสิโนในแคนาดาเป็นประจำเดือนละสองครั้ง ดังนั้นฉันจึงซื้อบัตรผ่านสะพาน 72 เที่ยวในราคา 35 เหรียญซึ่งใช้ได้เกือบสองปี เมื่อเร็ว ๆ นี้คาสิโนนี้โทรหาฉัน (ฉันไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากคาสิโนเลย!) และบอกให้ฉันไปที่สโมสรของผู้เล่นและรับบัตรผ่านสะพานฟรี

เมื่อฉันไปถึงที่นั่น ผู้หญิงคนนั้นพูดว่า “ใช่ คุณมีบัตรผ่าน 16 เที่ยว ไม่จำกัดเวลา” ฉันพูดว่า “เยี่ยมมาก มันคุ้มค่าประมาณ 8 เหรียญ!” เธอพูดว่า “ไม่นะที่รัก ค่าใช้จ่ายเที่ยวเดียว $2.75” ฉันพูดว่า “ไม่หรอก ถ้าคุณซื้อตั๋ว 72 เที่ยว” เธอมองมาที่ฉันเหมือนคนบ้าและตัดสินใจติดต่อหัวหน้าของเธอ

หัวหน้างานมาที่โต๊ะและบอกฉันว่าโปรโมชันนี้มีไว้สำหรับลูกค้าชาวอเมริกัน “คนพิเศษ” ของพวกเขา ฉันพูดว่า “เอาล่ะ ดีกว่าเตาอบเครื่องปิ้งขนมปัง!” พวกเขาดำเนินการผลิตบัตรและยื่นให้ฉันโดยพูดว่า “บัญชีคอมพ์ของคุณจะลดลง 20 เหรียญ” ฉันบอกเธออย่างสุภาพว่าให้วางการ์ดในที่ที่ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง

คาสิโนฟรีไม่ฟรี ซึ่งในความเป็นจริงคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังสโมสรผู้เล่นคาสิโนทั้งหมด

คำตอบ: ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวของคุณ หากมีข้อเสนอนอกเหนือจากรางวัลผู้เล่นปกติ คุณควรถามว่าคะแนนใดถูกหักออกจากบัญชีของคุณเพื่อแลกกับไอเท็มนั้น ถ้าไม่หักคะแนนก็เยี่ยมมาก มันเป็นโบนัสที่ดี หากกำลังถูกหักคะแนน ก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณต้องการสินค้าหรือต้องการเก็บคะแนนไว้

ในแง่กว้าง ข้อเสนอฟรีจากสโมสรรางวัลผู้เล่นไม่เคยฟรี คุณจ่ายเงินสำหรับพวกเขาด้วยการเล่นของคุณเมื่อคุณสะสมคะแนน เฮ้าส์เอจบนเครื่องสล็อตนั้นสูงพอที่คุณไม่สามารถสร้างขอบบ้านทั้งหมดด้วยรางวัลของผู้เล่น มีข้อยกเว้นบางประการเมื่อต้องรับมือกับเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ที่จ่ายสูง แต่ส่วนใหญ่ การสูญเสียที่คาดหวังจากเกมจะจ่ายเป็น “ของฟรี” และบางส่วน

คำถาม: เมื่อเขียนเกี่ยวกับวิดีโอโป็กเกอร์ คุณมักจะพูดถึงแจ็ค 9-6 หรือมากกว่าด้วยการเล่นอย่างผู้เชี่ยวชาญในตัวอย่าง ทุกคนที่ฉันรู้จักเล่นเป็นโป๊กเกอร์โบนัสสองเท่าและโป๊กเกอร์โบนัสสองเท่า ด้วยวิธีการที่เกมเหล่านี้ไม่ค่อยให้ไพ่สี่ใบแก่เรา เราควรเล่นแจ็ค 9-6 หรือดีกว่าแทนหรือไม่?

คำตอบ: ฉันได้เขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์เฉพาะสำหรับ Double Double Bonus, Triple Double Bonus และเกมอื่นๆ แต่เมื่อเขียนเกี่ยวกับวิดีโอโปกเกอร์โดยทั่วไป ฉันมักจะใช้ Jacks or Better

มีเกมมากมายที่ฉันไม่สามารถใช้ตัวอย่างจากทุกๆ เกมได้ทุกครั้งที่ฉันถูกถามเกี่ยวกับประเด็นกลยุทธ์วิดีโอโป๊กเกอร์ เกมเกือบทั้งหมดมีพื้นฐานมาจาก Jacks or Better และคุณจะไม่ผิดพลาดมากนักหากคุณใช้กลยุทธ์ Jacks หรือ Better กับเกมอื่น ตัวอย่างเช่นใน 9-6 Double Double Bonus Poker ผลตอบแทนที่คาดหวังคือ 98.98 เปอร์เซ็นต์ด้วยกลยุทธ์ที่ออกแบบมาสำหรับเกมนั้น แต่คุณจะลดลงเหลือเพียง 98.44 เปอร์เซ็นต์หากคุณใช้ 9-6 Jacks หรือ Better Strategy แทน

คุณควรเล่นแบบไหน? ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ Jacks or Better จ่าย 2-for-1 สำหรับสองคู่และมีความผันผวนน้อยกว่าเกมวิดีโอโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณมีโอกาสน้อยที่จะชนะรางวัลใหญ่ในเกม Jacks or Better มากกว่าเกมอื่นๆ มากมาย จากการเดิมพันแบบ 5 เหรียญ มือทั้งสี่จ่ายเพียง 125 เหรียญสำหรับ Jacks or Better ในขณะที่คุณมีโอกาส 2,000 เหรียญสำหรับ Double Double Bonus หรือ 4,000 เหรียญสำหรับ Triple Double Bonus สำหรับ 4 Aces ที่มี 2, 3 หรือ 4 เป็นไพ่ใบที่ห้า

ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเล่นที่คุณต้องการ คุณต้องการเล่นนานขึ้นหรือมีโอกาสได้รับแจ็คพอตก้อนโต?

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมมีเวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน LaunchPad ยอดนิยมที่ GiGse ในเดือนหน้าในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ Hyatt Regency

Clarion Events Ltd ซึ่งเป็นผู้จัด GiGse ร่วมกับ GamCrowd LTD ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนจากฝูงชนและการจัดหาฝูงชนของอุตสาหกรรม ได้เตือนผู้ที่สนใจแข่งขันเพื่อชิงรางวัลอันทรงเกียรติว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการสมัครผ่าน www.gigse.com เว็บไซต์คือวันที่ 15 มีนาคม

หลังจากเส้นตาย รายชื่อสตาร์ทอัพเกมที่ใช้เงินจริงและโซเชียลจะถูกตัดให้เหลือ 5 คนสุดท้ายที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการของนักลงทุนและผู้ชมของพันธมิตรที่มีศักยภาพในวันที่ 22 เมษายนในวันสุดท้าย ของ GiGse ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 เมษายน

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับคำแนะนำในการปรับเสียงให้เหมาะสมก่อนจะย่างเข้าสู่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวันนั้น ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกจากการโหวตของผู้ชม

คณะกรรมการตัดสินจะประกอบด้วย Ian Hogg ประธาน GamCrowd, Craig Abrahams ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Caesars Interactive Entertainment และ Paul Martino หุ้นส่วนผู้จัดการ Bullpen Capital

“ความสำเร็จของบริษัทบางแห่งที่เปิดตัวที่ LaunchPad ได้พิสูจน์แล้วว่าแนวคิดเช่น EiG และ GiGse LaunchPad และ Pitch ICE ทำงานเป็นวิธีการเน้นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและเป็นหัวหอกโมเดลธุรกิจใหม่” Hogg กล่าว

อดีตผู้เข้าร่วมใน LaunchPad ได้แก่ Imperus ซึ่งเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Diwip; เกม BlueBat ซึ่ง Greentube เข้าซื้อกิจการ; และ Element Wave ซึ่งได้เซ็นสัญญากับลูกค้าเกมหลายรายสำหรับแพลตฟอร์มการตลาดบนมือถือ

Rob Gallo ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Neo Poker Lab ผู้ชนะ GiGse LaunchPad ปี 2014 กล่าวเสริมว่า: “ประสบการณ์นั้นยอดเยี่ยมมาก มันทำให้ชื่อของเราปรากฏบนแผนที่อย่างแน่นอนและเปิดประตูสู่ซัพพลายเออร์เกมรายใหญ่บางราย”

Rob Gallo ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Neo Poker Lab ผู้ชนะกล่าว บริษัทต่างๆ ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน LaunchPad ยอดนิยมที่ GiGse ในเดือนหน้าจำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างงานนำเสนอของตน ของ 2014 GiGse LaunchPad

Gallo ผู้ซึ่งปีนี้ตั้งตารอที่จะเพลิดเพลินกับการชมสรุปสั้นๆ ที่ GiGse LaunchPad ในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ยกย่องประสบการณ์ปีที่แล้วว่า “ยอดเยี่ยม” ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติที่ทำให้ “ชื่อของบริษัทปรากฏบนแผนที่”

Clarion Events ซึ่งจัด GiGse ร่วมกับ GamCrowd แพลตฟอร์มระดมทุนจากฝูงชนและการจัดหาฝูงชนของอุตสาหกรรม ได้กำหนดเส้นตายสำหรับการสมัครเข้าร่วม LaunchPad วันที่ 15 มีนาคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ งาน GiGse สามวัน

อย่างไรก็ตาม Gallo ยืนยันว่าบริษัทที่จริงจังกับการคว้ารางวัลสูงสุดควรปฏิบัติตามตัวอย่างของ Neo Poker Lab โดยเริ่มเตรียมการสำหรับการนำเสนอโดยเร็วที่สุด

“พวกเขาต้องเตรียมพร้อมและมั่นใจว่าพวกเขาจะได้ตอบคำถามทุกข้อก่อนการนำเสนอ” Gallo กล่าว “การเตรียมตัวเป็นกุญแจสำคัญ เราดูตลาดเป็นเวลาสามเดือนก่อนที่จะทำการนำเสนอครั้งสุดท้ายต่อคณะผู้อภิปรายและผลที่ได้ก็ออกมาดี”

จำนวนผู้สมัครจะลดลงเหลือห้าคนสุดท้ายที่เริ่มเล่นด้วยเงินจริงและเกมโซเชียล ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการของนักลงทุนและผู้ชมของพันธมิตรที่มีศักยภาพ ก่อนที่ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกผ่านการโหวตจากผู้ชม

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับคำปรึกษาในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญย่างเข้าสู่วันนั้น และ Gallo ยืนยันว่าผู้เข้าร่วมต้องฟังคำแนะนำที่เสนอในช่วงสัปดาห์ก่อนถึงงาน

ในแง่ของคำแนะนำที่สำคัญ เขาเสริมว่า “จงมั่นใจ แต่อย่าอวดดี ฝึกการนำเสนอของคุณร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่คุณจะได้พร้อมเมื่อคุณอยู่ในความสนใจ”

Neo Poker Lab เอสบีโอเบท ได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในพื้นที่โป๊กเกอร์ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกใบอนุญาตเทคโนโลยีให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่บางราย เพื่อให้พวกเขาสามารถรวมไว้ในข้อเสนอให้กับลูกค้าเกมของพวกเขา

บริษัท คาดว่าจะลงนามข้อตกลงหลักสามข้อภายในสิ้นปี 2558 “ซึ่งจะทำให้เราอยู่ในเส้นทางสู่การทำกำไร” ตาม Gallo ผู้ซึ่งยกย่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการชนะ GiGse LaunchPad เมื่อปีที่แล้ว “มันทำให้ชื่อของเราบนแผนที่อย่างแน่นอนและเปิดประตูให้กับซัพพลายเออร์เกมรายใหญ่บางราย” เขากล่าวเสริม

“เราได้รับสื่อมวลชนจำนวนมากหลังจากชนะ LaunchPad และเราเปรียบได้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

“การชนะการแข่งขันช่วยให้เราเปิดประตูรับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์บางรายที่อาจไม่ได้พิจารณาให้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ หลังชนะก็ยิงเข้าที่แขนได้ดี

“มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเราตั้งตารอที่จะเข้าร่วม GiGse อีกครั้งในปีนี้”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – ให้แบ๊งค์ของคุณเพิ่มสุขภาพที่มีโบนัสจากbet365 คาสิโน ในวันที่ 12 มีนาคม คุณจะได้รับ Bankroll Boost ที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่เติมเงินในยอดคงเหลือของคุณ

เพียงป้อนรหัสข้อเสนอ BOOST เมื่อคุณฝาก/โอน £25 ขึ้นไปไปยังคาสิโนของคุณที่บัญชี bet365 และคุณสามารถรับโบนัสพิเศษ 25% สูงถึง £250

เป็นโอกาสที่ดีที่จะเสริมยอดเงินคงเหลือของคุณด้วยเงินพิเศษในคาสิโนที่ bet365 ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณเพลิดเพลินกับ Bankroll Boost ที่ยอดเยี่ยม

คาสิโนในปฏิทินกิจกรรมที่อัดแน่นของ bet365 รวมถึง Bankroll Boost ให้โอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายแก่คุณในการรับโบนัสและลุ้นรับรางวัล

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – มีหกวันของข้อเสนอที่น่าทึ่งและทั้งหมดชื่อล่าสุด – พร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ – จากbet365 เกมส์

การดำเนินการเริ่มต้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคมด้วยเงินคืน 10% และยังคงมีโอกาสที่จะได้รับตั๋วเพื่อจับรางวัล 1,000 ปอนด์สเตอลิงก์ตั้งแต่วันพุธที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม

ข้อเสนอไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เพราะคุณสามารถปิดท้ายสัปดาห์อันน่าตื่นเต้นด้วยเกมโปรดของคุณและวันหยุดสุดสัปดาห์โหลดซ้ำ 25% จากเกมที่ bet365 ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม

เกมที่ bet365 นำเสนอสล็อตที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงเกมขูดบัตรและเกมบนโต๊ะสุดคลาสสิก เช่น บาคาร่าและแบล็คแจ็ค และอีกมากมาย

ด้วยข้อเสนอความบันเทิงประเภทนี้ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มการเล่นเกมของคุณที่ bet365!