ไพ่เสือมังกร สมัครเว็บบอล SBOBET ความร่วมมือกับ Vivo Gaming

ไพ่เสือมังกร cGroove Gaming (GG) กำลังดำเนินการตามเส้นทางที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบ Plug-and-Play ระดับแนวหน้าของโลก การจัดตำแหน่งใหม่กับ Vivo Gaming จะช่วยได้อย่างแน่นอน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา GG จะสามารถรวมชื่อดีลเลอร์สดของ Vivo เข้ากับแพลตฟอร์มผ่าน HTML5 ทำให้บริษัทมีแรงผลักดันครั้งใหญ่ในการแข่งขันเพื่อรวบรวมผู้เล่นใหม่ บนโต๊ะมีรูเล็ต , บาคาร่า , กระบองและตารางสดโดยเฉพาะ

ไพ่เสือมังกร ผู้ประกอบการเล่นปาหี่เพื่อตำแหน่ง

ผู้ประกอบการต้องการให้เกมคาสิโนสดเพิ่มตำแหน่งในตลาดเกมที่มีผู้เล่นหลายคน ตอนนี้เป็นประสบการณ์ทางสังคมที่ผู้เล่นสนุกกับการแสดงตนของดีลเลอร์

Leo Tinoco รองประธานฝ่าย Vivo Gaming กล่าว

“ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Groove Gaming เราจะขยายขอบเขตของเราและเข้าถึงตลาดจำนวนมากยิ่งขึ้นด้วยเนื้อหา Live Dealer รุ่นล่าสุด เรามั่นใจว่าตลาดจะยินดีกับการมารวมกันของธุรกิจหลักสองแห่งและจะมอบมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแก่ผู้เล่นและผู้ประกอบการเหมือนกัน”

GG อยู่ในป่าในอาณาจักร iGaming ทั่วโลกเนื่องจากสล็อตวิดีโอและเกมบนโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์และของบุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีเกมคาสิโน 2,500 เกมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าผู้เล่นสูงสุด สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความสมบูรณ์ของแบรนด์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือกับ Vivo, Yahale Meltzer, COO ที่ Groove States,

“เราเลือกข้อเสนอคาสิโนสดของ Vivo Gaming เพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดและจะเพิ่มสิ่งที่เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด iGaming ทั่วโลก”

ความหลากหลายของชื่อสำหรับ Groove

Meltzer เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเกมสดจะสนับสนุนการเติบโตของ Groove และเพิ่มความหลากหลายที่มีอยู่แล้ว ทีมงานรอคอยที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Vivo กับเกมดีลเลอร์สดที่จะกลายเป็นขั้นตอนต่อไปในการเติบโตของภาค iGaming

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ออกใหม่ GG ต้องทำการตลาดและการส่งเสริมการขายอย่างมาก เพื่อสนับสนุนคาสิโนออนไลน์ใหม่ กำลังสร้างระบบการจัดการที่ดีขึ้นตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริการลูกค้า และการตลาดแบบพันธมิตร

เมื่อพูดถึงเกมดีลเลอร์สด เทคโนโลยีเป็นชื่อของกระบวนการในการนำเสนอเกมแบบเรียลไทม์ที่ส่งตรงจากโต๊ะ บาคาร่าและแบล็คแจ็คอยู่ที่ด้านบนสุดของกองในหมวดนี้และผู้เล่นกำลังใช้อุปกรณ์มือถือ

สตูดิโอเกมชั้นนำในสหราชอาณาจักรBlueprint Gamingเลือกที่จะพิจารณาอันดับของตนเองเมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งใครให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีองค์กรที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ บทบาทนี้มอบให้กับ Nicola Wallbank ซึ่งทำงานให้กับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559

Nicola เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่ง

คุณ Wallbank เข้าร่วม Blueprint ซึ่งเป็นของเยอรมนีเป็นครั้งแรกกลุ่ม Gauselmann ของในตำแหน่งผู้จัดการทดสอบเนื้อหาในปี 2559 นับแต่นั้นมา เธอได้กลายเป็นผู้จัดการบัญชีหลักและกำลังจะก้าวหน้าในฐานะหัวหน้าฝ่ายบัญชีองค์กร ซึ่งเธอจะเป็นผู้ควบคุม การขยายทีมลูกค้าและผู้จัดการบัญชี เธอจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ David Purvis

นิโคลาเคยมีส่วนร่วมในสนามนี้มาก่อนแม้กระทั่งอาชีพของเธอกับพิมพ์เขียว เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเกียรตินิยมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทน และไปทำงานที่ Regal Gaming Leisure Group ในช่วงแปดปีที่เธอทำงานกับบริษัท เธอดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่ง รวมถึงบทบาทของผู้จัดการบัญชีของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสำหรับสาขาของ Kellyseye.com

บริษัทมีความเชื่อมั่นในทักษะของคุณวอลล์แบงค์

เมื่อพูดถึงการนัดหมาย กรรมการผู้จัดการ David Purvis แสดงความเชื่อว่า Nicola เหมาะสมกับงานนี้มากที่สุด โดยยกย่องความมุ่งมั่นของเธอ

เขาพูดว่า:

“เรามีความยินดีที่สามารถส่งเสริมจากภายในธุรกิจพิมพ์เขียว Nicola มีประสบการณ์ที่จำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อแผนการเติบโตของเรา Nicola มีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมและกระตือรือร้นที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศ ฉันมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากแรงผลักดันส่วนตัวและแนวทางเชิงบวกต่อธุรกิจของเรา”

สำหรับ Nicola Wallbank เอง เธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ

เธอประกาศว่า:

“ฉันยินดีกับการได้รับการแต่งตั้งและตั้งตารอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Blueprint ต่อไป เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมของ Gauselmann ในสหราชอาณาจักร และฉันมุ่งมั่นที่จะมอบความเป็นเลิศให้กับลูกค้าในทุกสิ่งที่เราทำทั่วทั้ง AGC, Bingo และ Pub Sectors”

องค์การการพนันออนไลน์ที่ดำเนินการโดยชาวจีนต่อไปบุกที่สี่ที่อยู่อาศัยได้ถูกจับโดยตรวจคนเข้าเมืองกรมมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด 16 คนถูกโจมตีและจับกุมชายชาวจีน 35 คนและหญิงชาวจีนซึ่งทำงานเป็นผู้ให้บริการการพนันออนไลน์สำหรับสมาคม พวกเขายัง nabbed พลเมืองมาเลเซียผู้เล่นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศจีน ที่พักของชาวต่างชาติที่ถูกคุมขังซึ่งมีอายุระหว่าง 17 ถึง 56 ปี ได้รับการจัดเตรียมโดยชาวมาเลเซีย

Mohamad Fauzi Md Isa รองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ซินดิเคทมีรายได้มากกว่า 10,000 ริงกิต ต่อวัน เขายังกล่าวด้วยว่า ยกเว้นชาวต่างชาติสี่คนที่ถือครอง ส่วนที่เหลือไม่มีหนังสือเดินทางและอยู่เกินวีซ่าเยี่ยมเยียน

โมฮัมหมัด เฟาซี กล่าวเสริมว่า:

“เรายึดโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวนมากในสถานที่นี้ ซินดิเคทเสนอการพนันคล้ายกับเกมที่พบในคาสิโนและกำหนดเป้าหมายผู้เล่นชาวจีน ชาวอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซินดิเคทเริ่มดำเนินการเมื่อประมาณห้าเดือนที่แล้ว เราจะแจ้งให้ตำรวจทราบถึงการจู่โจมที่เราดำเนินการเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้”

เขากล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ถูกจับทั้งหมดถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนที่ด่านกักกันตรวจคนเข้าเมืองปุตราจายา

cหลังจากเริ่มต้นการทำงานร่วมกันในเดือนพฤษภาคมนี้Videoslots.comคาสิโนออนไลน์และผู้พัฒนาเกมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีEGT Interactiveได้ก้าวไปอีกขั้นโดยเริ่มต้นการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ Videoslots จะสามารถเข้าถึงไลบรารีทั้งหมดของผู้พัฒนาได้ ทั้งแบบคลาสสิกและแบบใหม่

การผสานรวมนี้ตอกย้ำการเติบโตที่ประสบความสำเร็จของ EGT Interactive

สตูดิโอเกมซึ่งมีความภาคภูมิใจในการพัฒนาสล็อตที่เป็นนวัตกรรม ใช้งานได้จริงและเป็นต้นฉบับด้วยกลยุทธ์Return-to-Player ( RTP ) ที่น่าดึงดูดซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการรักษาผู้เล่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนตำแหน่งในตลาดต่างๆ การขยายความร่วมมือกับ Videoslots ถือเป็นการพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่าบริษัทได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว

Irina Rusimova ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ EGT Interactive กล่าวว่า:

“การทำงานกับ Videoslots.com ตอกย้ำว่าเรามาไกลแค่ไหนในฐานะผู้ให้บริการและทำหน้าที่เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับทีม EGT Interactive ทั้งหมด เราได้รับคำวิจารณ์ที่คลั่งไคล้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อเร็วๆ นี้ และรู้ว่าผู้เล่นของ Videoslots จะชอบสิ่งที่เรานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสล็อตหรือเกมบนโต๊ะแบบคลาสสิก เราก็มีให้”

Videoslots ยินดีที่จะนำเสนอเกมคุณภาพสูงเพิ่มเติม

มักถูกขนานนามว่าเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Videoslots ยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดเช่นกัน เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ผู้ประกอบการแสวงหาความร่วมมือกับนักพัฒนาที่มีผลิตภัณฑ์ที่จะให้ประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับความบันเทิงที่ดื่มด่ำสำหรับผู้เล่นของพวกเขา

ตามที่ William Ahlberg หัวหน้าฝ่ายเกมของ Videoslots.com กล่าวว่า EGT Interactive เหมาะสมกับการเรียกเก็บเงินอย่างสมบูรณ์แบบ

เขากล่าวว่า:

“เรามักจะมองหาการเพิ่มช่องที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับข้อเสนอของเราในขณะที่เรามองหาที่จะนำเสนอเนื้อหาที่มีส่วนร่วมมากที่สุดแก่ผู้เล่นของเรา พอร์ตโฟลิโอของ EGT Interactive นั้นเต็มไปด้วยสล็อตที่ยอดเยี่ยม และจำนวนที่หลากหลายหมายความว่ามีบางสิ่งที่เหมาะกับรสนิยมของผู้เล่นทุกคน เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับพวกเขา”

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Videoslots จะสามารถเข้าถึงรายการโปรดที่ผ่านการทดสอบตามเวลาได้ เช่น Coral Island หรือ 100 Burning Hot เช่นเดียวกับการเปิดตัวล่าสุดของสตูดิโอ รวมถึง Great 27, 5 Juggle Fruits และ 20 Hot Blast

การเข้าซื้อกิจการเกือบ 20% ของหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนของออสเตรเลีย Crown Resorts โดยนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลและเจ้าของคาสิโนชาวเอเชีย Lawrence Ho อาจไม่สามารถย้อนกลับได้หลังจากการสอบสวนทางอาญาที่เปิดขึ้นโดย New Liquors and Games Independent Authority South Wales (LGA)

ข้อตกลงการเจรจาประกาศในเดือนพฤษภาคมระหว่าง Melco Resorts & Entertainment (MRE) ของ Ho และ James Packer ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Crown เพื่อซื้อ 19.99% ของบริษัทในราคา AU $1.76b (US $1.22b) กำลังประสบปัญหาร้ายแรงกับความยุติธรรมของออสเตรเลีย หลังจากที่สื่อออสเตรเลียรายงานข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Crown

LGA กล่าวว่ากำลังตรวจสอบการขายหุ้น Crown ให้กับ Melco Resorts and Entertainment ซึ่งควบคุมครึ่งหนึ่งของหุ้นเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม หลังจากที่ทราบข่าวการสอบสวน Crown กล่าวในแถลงการณ์สั้น ๆ ว่าตั้งใจที่จะ ” ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเชื่อมต่อ กับการสอบสวนครั้งนี้ ”

การสอบสวนการขายหุ้นของ Consolidated Press Holdings ให้กับ MRE ถูกเปิดโดย LGA หลังจากสื่อออสเตรเลีย 60 นาที, Nine Network, The Sydney Morning Herald และ The Age เปิดเผยชุดเอกสารที่มีอยู่ในไฟล์ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง หลักทรัพย์ซึ่งระบุชัดเจนว่า Lawrence Ho เป็นกรรมการของ Lanceford Company Ltd จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน

Crown ถูกห้ามทำธุรกิจกับ Lanceford และกับบริษัทอื่นอีก 58 แห่ง ในปี 2014 ก่อนที่ทางการนิวเซาธ์เวลส์จะให้ใบอนุญาตคาสิโนแก่ Crown Resorts เพื่อดำเนินการในซิดนีย์ พวกเขารวมเงื่อนไขไว้ด้วย

“กิจกรรมทางการค้าใหม่หรือธุรกรรมใดๆ ที่มีลักษณะเป็นสาระสำคัญระหว่าง Stanley Hung Sun Ho เป็นสิ่งต้องห้ามหรือเป็นผู้ร่วมงานของ Stanley Ho และ Crown เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของ Crown หรือบริษัทในเครือของ Crown”

Stanley Ho เป็นบิดาของ Lawrence Ho และเกษียณจากการบริหารคาสิโนแล้ว เขาก่อตั้ง SJM Holdings Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในหกผู้ให้บริการคาสิโนในปัจจุบันในมาเก๊าและที่อื่นๆ ในเอเชีย ก่อนหน้านี้สแตนลีย์เคยถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มสามกลุ่มในฮ่องกง

นอกเหนือจาก SJM และบริษัทอื่นๆ แล้ว รายการต้องห้ามดังกล่าวยังรวมถึง Shun Tak Holdings ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการบริการเรือข้ามฟากที่ MRE ใช้เพื่อขนส่งผู้เล่นจากฮ่องกงไปยังมาเก๊า

ในการสอบสวนที่เปิดโดย LGA ลอว์เรนซ์โฮยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาของการเข้าซื้อหุ้นของ CPH Crown Holdings Pty Ltd เขากล่าวว่าการมีส่วนร่วมครั้งนี้เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับ Melco และเปิดรับการพิจารณาด้านกฎระเบียบในการเจรจาทุกประเภท

สื่อของออสเตรเลียกล่าวว่าผ่าน Crown Resorts และการพนัน ธุรกิจที่คลุมเครือเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่ออาชญากรรมของจีนจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้ Crown จะถูกสอบสวนสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายโดยหน่วยงานรัฐบาลของออสเตรเลียหลายแห่ง เช่น Australian Criminal Intelligence Commission และหน่วยงานกำกับดูแลเกมของรัฐวิกตอเรีย

ในข้อจำกัดความรับผิดชอบ Crown แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเหยื่อของ ” การรณรงค์หลอกลวง” โดยสื่อตาม “ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง การพูดเกินจริง การเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับการสนับสนุน และความเท็จโดยเด็ดขาด ” และยืนยันว่าเขาจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวน

นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว Red Tiger Daily Drop Jackpot Network ได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 2.5 ล้านปอนด์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์แจ็คพอตชั้นนำและเติบโตเร็วที่สุดของบริษัท

เรือที่ ‘ต้องทิ้ง’ ของเครือข่ายทั้งหมดที่นำเสนอเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลายเป็นความสำเร็จดังก้องโดยไม่มีแบบอย่างระหว่างแบรนด์ระดับแรกกับผู้เล่นนับล้านที่เข้าร่วม

เครือข่าย Daily Drop Jackpot รับประกันว่าจะจ่ายค่าเรือทุกวัน ครอบคลุมโดยสภาพคล่องของผู้ให้บริการ เช่น GiG, Betsson และ Paddy Power Betfair

ผลิตภัณฑ์คาสิโนนี้ระบุว่า ‘จำเป็น’ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใน iGaming โดยจ่ายรางวัลรวมที่มากกว่า 70 ล้านปอนด์และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Daily Drop Jackpot Network จ่ายเงิน 61,500 ปอนด์ให้กับผู้เล่นในสหราชอาณาจักรที่คาสิโน Betsafe ด้วยเงินเดิมพัน 2 ปอนด์ในสล็อต Dragon’s Luck

ผลิตภัณฑ์แจ็คพอตยอดนิยมดึงดูดผู้เล่นและผู้ประกอบการทุกประเภท และมีให้ในชื่อ Red Tiger ทั้งหมด เพิ่มโอกาสในการชนะสำหรับทุกคน และส่งเสริมรางวัลใหญ่ที่สุดบางส่วนในอุตสาหกรรมการพนัน

Carl Ejlertsson ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Red Tiger กล่าวว่า

“เครือข่าย Jackpot Daily Drop Network ดึงดูดจินตนาการของผู้เล่นได้อย่างแท้จริง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลงานของพวกเขาตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการเมื่อต้นปีนี้”

เขายืนยันว่า “ ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนเสริมที่น่าตื่นเต้นสำหรับพอร์ตโฟลิโอของเรา ” จนถึงจุดที่เขาประเมินว่ามันจะกลายเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น” ในเวลาอันสั้น

ในทางกลับกัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ เกมในกลุ่ม Betsson, Ciara Nic Liam ชี้ให้เห็นว่าบริษัทของเธอมีความยินดีที่เห็นว่า “เครือข่าย Daily Drop Jackpot ทำงานได้ดีเพียงใดตั้งแต่เราเข้าร่วมในเดือนกรกฎาคม มันวิเศษมากที่ได้เห็นผู้เล่นของเราได้รับรางวัลสถิติรายวัน 61,500 ปอนด์จากการเดิมพัน 2 ปอนด์ใน Betsafe”

เธอยังเผยด้วยว่าพวกเขาได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกอย่างมากจากสาธารณชนการเดิมพันที่แสดงให้เห็น

“ผู้เล่นตื่นเต้นแค่ไหนเมื่อพวกเขาได้รับรางวัลใหญ่รับประกันว่าจะจ่ายทุกวัน”

ผู้ประกอบการคาสิโนก็พอใจกับผลิตภัณฑ์นี้ที่มาปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมและให้ผู้ใช้เว็บไซต์เล่นเกมมีช่วงเวลาที่สนุกสนานมากขึ้น

ไม่น้อยเพราะรูปแบบแจ็คพอตนี้ทำให้บ้านการพนันออนไลน์มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของชื่อสีแดงบนแพลตฟอร์มบริการของตนจะเสียเปรียบกับเว็บไซต์ที่เสนอเกมเดียวกันแต่ให้แจ็คพอตรายวัน

หนังสือกีฬา William Hill เล่มใหม่กำลังจะเปิดในวันที่ 15 สิงหาคมในรัฐไอโอวา สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้ตั้งอยู่ที่ Lakeside Hotel & Casino ซึ่งเป็นเจ้าของ Affinity Gaming ซึ่งจะประจำการอยู่ที่ระดับล่างของสถานประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะมีโทรทัศน์ 14 เครื่องพร้อมจอแสดงผล 4K LCS และจอภาพสำหรับรับชม 2 จอพร้อมจอแสดงผล 4K Ultra HD ทุกคนที่ลงทะเบียนสำหรับบัญชีสมาชิกจะมีโอกาสเข้าร่วมในลอตเตอรีและรับรางวัลวันหยุดในฝัน $10,000 ในการแข่งขันกีฬาใดๆ ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สมาชิกใหม่จะได้รับข้อเสนอ ‘เดิมพัน 50 ดอลลาร์ รับ 50 ดอลลาร์’ ที่หนังสือกีฬาใหม่

นักกอล์ฟจากนิวยอร์กมีโอกาสลองเสี่ยงโชคกับ Nothern Trust ซึ่งเป็นผู้เปิดรอบตัดเชือกของ FedEx Cup ของ PGA Tour เนื่องจากผู้เล่นกอล์ฟที่ดีที่สุด 125 คนจากฤดูกาลปกติวัดจุดแข็งของพวกเขาในงานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเลกสุดท้ายของ การแข่งขัน

การแข่งขันจัดขึ้นที่ Liberty National Golf Club ในเจอร์ซีย์ซิตี และได้เห็นผู้ชนะอย่าง Patrick Reed เข้าสู่ส่วนถัดไปของถ้วยพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก 69 คน ในขณะที่การแข่งขันอื่นๆ สิ้นสุดลง

ตัวเลือกการเดิมพันมีจำกัดแต่ยังสามารถใช้ได้

ตามที่ทางการของ PGA Tour ได้ประกาศก่อนการแข่งขันมี “ข้อจำกัดในการแสดงข้อมูลการเดิมพัน” อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกในการเดิมพันนั้นมีอยู่จริง แม้ว่ากฎหมายนิวเจอร์ซีย์จะอนุญาตเฉพาะการเดิมพัน ” ขายปลีก ” แบบดั้งเดิมที่คาสิโนเก้าแห่งในแอตแลนติกซิตีของรัฐหรือที่สนามแข่งสามสนาม ผู้ที่ยินดีใช้อุปกรณ์ของตนเพื่อเดิมพันสามารถดาวน์โหลดแอปเดิมพันกีฬาซึ่งจะทำให้พวกเขาทำเช่นนั้นได้ .

เมื่อพิจารณาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มีคนไม่สามารถแม้แต่จะนำโทรศัพท์ไปที่สนามกอล์ฟที่จัดงาน Tour ขึ้น นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงของเวลาและความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Eldorado Resorts มีอสังหาริมทรัพย์สองแห่งในตลาด พวกเขาพร้อมที่จะคว้าตัวเป็นคู่แข่งกับ Twin River Worldwide Holdings การขายรวมถึง Isle of Capri Casino Kansas City และ Lady Luck Vicksburg ใน Missouri และ Mississippi

ข้อตกลงที่กำหนดไว้สำหรับการขอทานในปีหน้านั้นยอดเยี่ยมด้วยเงินสดมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ

ทำไมตอนนี้?

Eldorado Resorts ต้องการเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการของ Caesars Entertainment เป็นจำนวนเงินกว่าสิบเจ็ดล้าน

สำหรับ Twin River Worldwide พวกเขามีแผนฟุ่มเฟือยที่จะซื้อคาสิโนโคโลราโดสามแห่ง รวมถึงการควบรวมกิจการกับ Dover Downs Gaming & Entertainment

ตามที่ CEO ของ TRWH, George Papanier,

“ร้าน Eldorado สองแห่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับพอร์ตโฟลิโอของเรา และจะขยายการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ของบริษัทไปสู่ตลาดที่น่าสนใจ”

ที่น่าสังเกต Twin River Worldwide Holdings เป็นเจ้าของคาสิโนสองแห่งในโรดไอส์แลนด์และได้ทำข้อตกลงระยะยาวกับลอตเตอรี RI ที่ครอบคลุมทุกเกมที่มีโอกาสทั่วทั้งรัฐ

ข้อเสนอเพิ่มเติมตลอดเวลา

หนึ่งในข้อตกลงที่ขัดแย้งกันมากขึ้นของ Twin River คือ International Game Technology ซึ่งเป็นผู้จัดหาลอตเตอรีของรัฐ

ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการ IGT สามารถจัดหาเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ (EGM) ได้มากถึง 85% ที่สถานที่จัดงาน Twin River สองแห่ง แม้ว่ารายรับจะต่ำ

อย่างไรก็ตาม ควรมีการเปิดประมูลสำหรับข้อตกลงนี้ ในการตอบสนอง Robert Vincent ประธาน IGT กล่าวว่า

“ไม่จำเป็นต้องมีการประมูลแบบเปิดเมื่อทั้งสองฝ่ายในข้อตกลงที่มีอยู่พอใจกับข้อตกลงนี้”

Vincent ได้ยินมาว่า TWRH เข้าหา IGT เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม โดยแสวงหาส่วนแบ่ง 50% ของสัญญาซัพพลายเออร์ EGM เพื่อแลกกับการสนับสนุนการขยายข้อตกลงของ IGT ต่อสาธารณะ

“ส่วนสำคัญของการเสนอขายของ TWRH คือ คุณจะไม่ได้รับสิ่งนี้โดยไม่มีเรา ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและถูกปฏิเสธทันที”

ตามคำกล่าวของ Marc Crisafulli TWRH ถูกบังคับให้ลงมือหลังจากเรียนรู้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า IGT และรัฐได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นซึ่งจะทำให้ IGT สามารถควบคุม EGMs ของรัฐได้ 100%

“TWRH เสนอให้ชำระเงินล่วงหน้าเพื่อแลกกับการ ‘แยก’ การดำเนินงาน EGM ของรัฐ ข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธ”

รัฐสามารถทำได้ดีกว่ามาก เขากล่าว แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลทางธุรกิจ ผู้ว่าราชการจึงยืนกรานที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่มีการแข่งขันใดๆ

รายได้ในอุตสาหกรรมการเดิมพันของอิตาลีลดลงเมื่อเดือนที่แล้ว โดยที่ลดลงเชื่อมโยงกับการหยุดพักตามฤดูกาลของทัวร์นาเมนต์หลักเช่นฟุตบอล คำใบ้ข่าวเพิ่มเติมอาจมีผลกระทบที่ใหญ่กว่าในประเด็นที่รัฐบาลกังวล

รายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของประเทศ Agenzia delle Dogane e del Monopoli (ADM) แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาทำเงินได้ 95.3 ล้านยูโรในเดือนกรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลดลงอย่างมาก 16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว

รายได้ของปีที่แล้วได้รับอิทธิพลจากฟุตบอลโลกซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว รายงานเหล่านี้ยังคงทำให้รายได้รวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 909.7 ล้านยูโร ลดลง 6.25% จากปีก่อนหน้า

ในบรรดาชุดเดิมพันในประเทศ Snaltech มีกำไรมากที่สุดที่ 14.9% โดย Goldbet มาในอันดับที่สองที่ 14.3% สำหรับการเดิมพันออนไลน์ Bet365 ทำรายได้สูงสุดในพื้นที่ดิจิทัลโดยมีส่วนแบ่ง 19.1% แม้ว่าจะอยู่ที่หกโดยรวมด้วย 9.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด SK365 และ Planetwin365 มาที่สองและสามตามลำดับ

สำหรับบางคนในอุตสาหกรรมการพนัน รายรับยังคงน่าประทับใจเนื่องจากตลาดคาสิโนออนไลน์ยังคงแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกรายรับรวม 64.4 ล้านยูโร

แบรนด์ Pokerstars ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Stars Group มีรายได้ 10.6% ของรายได้ทั้งหมดที่จะออกมาเป็นผู้นำ Lottomatica และ Slsal มาที่สองและสามด้วย 8.3% และ 7.9% ตามลำดับ

การเดิมพันกีฬาเสมือนจริงก็ทำได้ดีเช่นกัน โดยทำรายได้ 23.5 ล้านยูโรหลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ในหมวดหมู่นี้ Goldbet เป็นผู้ทำเงินสูงสุดเนื่องจากมีรายได้ทั้งหมดมากกว่า 30% หุ้นประมาณ 17.2% ตกเป็นของ Snal ซึ่งทำสำเร็จในวินาทีที่ห่างไกล

ตลาดโป๊กเกอร์ออนไลน์ทำได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือในอุตสาหกรรม เนื่องจากหมวดหมู่การแข่งขันลดลง 11.1% (5.3 ล้านยูโร) และตลาดเกมเงินสดร่วง 6.6% เมื่อเทียบกับสถิติครั้งก่อน (4.4 ล้านยูโร) ). ในทั้งสองกรณี Pokerstars ครอบงำ

สรุป รายได้จากการเดิมพันสำหรับเดือนนั้นดี รักษาประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ของตลาดโป๊กเกอร์ซึ่งไม่ได้ทำให้มันจบลงด้วยดีทั้งหมด

รายรับจากการเดิมพันเพิ่มขึ้น 2.8% คาสิโน 16.9% และการเดิมพันเสมือนจริง 14.8% กับประเภทโป๊กเกอร์ที่จบด้วย -10.4% (เกมเงินสด) และ -4.6% (การแข่งขัน) ตามลำดับ

คณะรัฐมนตรีระงับโฆษณาการพนันท่ามกลางปัญหาทางการเมือง

ในข่าวอื่น ๆ อนาคตของอุตสาหกรรมการพนันภายใต้รัฐบาลผสมของประเทศดูเหมือนจะเยือกเย็นเนื่องจากกฎหมายใหม่พยายามที่จะผ่านการห้ามโฆษณาการพนัน

ผู้นำของทั้งสองฝ่ายของรัฐบาลผสมมองแน่วแน่ที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ในการเสนอราคาเพื่อลดอันตรายจากการพนันในรัฐ

ในบรรดาผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมการพนันในสังคมของประเทศที่จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ได้แก่ ปลัดการเล่นเกมปัจจุบัน, Allesia Villarosa และหัวหน้าการเคลื่อนไหวระดับห้าดาว Lugli gi Malo

อย่างไรก็ตาม กับ มัตเตโอ ซัลวินี หัวหน้าพรรคร่วมอื่นๆ (เลกา) ที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรี ยังไม่ชัดเจนว่ากฎหมายต่อต้านการพนันเหล่านี้จะบังคับใช้ได้เร็วแค่ไหน หากประเทศชาติตกอยู่ในความโกลาหล

มาเก๊าเป็นศูนย์กลางการพนันแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการพนันกำลังคุกเข่าอยู่ในมาเก๊าในขณะนี้ การลดลงอย่างต่อเนื่องในปีโดยปีในรายได้การพนันรวมของมาเก๊าได้ยกคิ้วจำนวนมาก การบรรยายที่สำคัญสำหรับการลดลงนี้คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน สองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังสับสน และผู้สังเกตการณ์หลายคนเชื่อว่ามาเก๊ากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่โกรธจัด อย่างไรก็ตาม Macquarie Capital เลื่อนเวลาส่วนใหญ่ออกไป บริษัทการลงทุนเข้าใจดีว่าสงครามการค้าไม่ใช่ปัจจัยผลักดันให้การพนันในมาเก๊าช้าลง

บริษัทกล่าวว่าในเดือนพฤษภาคม เมื่อการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเริ่มต้นขึ้น รายได้รวมจากการพนันก็ทรงตัว อย่างไรก็ตาม เห็นพ้องกันว่าราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวโดยอิงจากสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบหนักก็ถูกตัดออกไป นอกจากนี้ยังเสริมว่าปริมาณวีไอพีไม่ตอบสนองต่อสงครามการค้า Macquarie Capital ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอกว่าในจีนเป็นสาเหตุหลักของการชะลอตัว อุตสาหกรรมภาคเอกชนยังคงอยู่ในสัปดาห์และไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างตั้งใจ บริษัท ด้านการลงทุนแย้ง

อย่างไรก็ตาม ในการสรุป นักวิเคราะห์ชั้นนำของบริษัทกล่าวว่าปริมาณวีไอพีจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเว้นแต่นโยบายการให้ยืมเงาจะคลายตัว นโยบายการให้ยืมเงาอาจช่วยในการซื้อโอกาส แต่ราคาหุ้นของมาเก๊ายังคงคุกเข่าอยู่ใต้รถบัสสงครามการค้า

อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนมีความแตกต่างจาก Macquarie Capital และชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การเล่นเกมของมาเก๊าช้าลง การประท้วงในฮ่องกงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่พวกเขาระบุ ประเทศเพื่อนบ้านฮ่องกงหยุดชะงักเนื่องจากการประท้วง เที่ยวบินไปมาเก๊าหลายเที่ยวบินถูกยกเลิกทุกวัน Matt Maddox ซีอีโอของ Wynn Resorts สะท้อนความคิดเห็นและกล่าวว่าการยกเลิกเที่ยวบินส่งผลกระทบต่อการสิ้นสุดธุรกิจระดับพรีเมียมในมาเก๊า

แต่ไม่ใช่เฉพาะเที่ยวบินที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การพนันของมาเก๊า ศูนย์ชุนตักของฮ่องกงจากจุดที่มีเรือข้ามฟากไปยังมาเก๊าก็มีเรื่องราวสำคัญที่จะเล่าเช่นกัน ยอดขายตั๋วจากฮ่องกงไปมาเก๊าลดลง 30% หรือมากกว่า การประท้วงเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลัง

มาเก๊าได้เห็นการเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมการพนันในทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความท้าทายทางสังคม-การเมืองและเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้อุตสาหกรรมนี้หลุดพ้นจากเกียร์ อย่างไรก็ตาม ศูนย์กลางการพนันไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากความท้าทายเหล่านี้ ยกเว้นการลดลงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมนี้ยังคงมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและหวังว่าจะฟื้นตัวเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข

ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากสำหรับโลกการพนันในสหรัฐอเมริกา ในรายรับจากการพนันรวม (GGR) ล่าสุดพบว่ามีการเพิ่มขึ้น 2.3% ทุกปี รากฐานของโลกการพนันเริ่มแข็งแกร่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คาสิโนของโอไฮโอและ racinos มีความสุขมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้ อย่างไรก็ตาม MGM Northfield Park ของ MGM Resorts มีแนวโน้มลดลงด้วยตัวเลขที่ไม่น่าประทับใจใน GGR

Jack Thistledown Racino และ Jack Casino ซึ่งตั้งอยู่ในคลีฟแลนด์มีส่วนอย่างมากใน GGR Thistledown บันทึกการเพิ่มขึ้น 15.3% อย่างมากถึง 12.3 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในขณะที่ Jack Casino รายงาน 7.3% กับ 17.1 ล้านดอลลาร์

Hollywood Toledo และ Hollywood Columbus มีส่วนทำให้การเติบโตของรัฐโอไฮโอ ตามรายงานของ GGR การเพิ่มขึ้นคือ 500,000 ดอลลาร์สำหรับโทเลโดและ 400,000 ดอลลาร์สำหรับโคลัมบัสในเดือนกรกฎาคม

MGM Northfield ยังคงแปลกและพบว่ารายงาน GGR ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับการเปรียบเทียบทุกปี นับตั้งแต่สี่เดือนที่ผ่านมา Northfield สูญเสียธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของทั้งสี่

นี่จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับตลาดการพนันของโอไฮโอ นี่เป็นช่วงเวลาที่รัฐกำลังพิจารณาเรื่องการพนันกีฬาให้ถูกกฎหมาย แม้ว่าความคืบหน้าจะช้ามาก แต่ด้วยความเป็นไปได้ทั้งหมด ดูเหมือนว่า Sportsbooks จะเป็นสิ่งที่อยู่ในสถานะ อย่างไรก็ตาม เกือบจะถูกตัดออกว่าจะมีมาในปีนี้

เวสต์เวอร์จิเนียและเพนซิลเวเนียได้รับรองการพนันกีฬาแล้วและโอไฮโออาจได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเขา นี่เป็นตลาดที่กว้างและหากฝ่ายนิติบัญญัติทำให้ตลาดถูกกฎหมาย กิจการใหม่ก็จะโผล่ออกมาและระบบนิเวศการพนันสามารถเกิดขึ้นได้ในโอไฮโอ หลายบริษัทกำลังรอการเสนอตัวของฝ่ายนิติบัญญัติ และหากการเติบโตยังดำเนินต่อไป โอไฮโออาจเห็นการพนันกีฬาเร็วกว่าที่คาดไว้

Inspired Entertainment เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกมระดับโลกที่จัดหาระบบกีฬาเสมือนจริง การเล่นเกมแบบโต้ตอบ และระบบเกมบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทเห็นผลกำไรลดลง 10.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8.4 ล้านยูโร/9.1 ล้านยูโร) ในไตรมาสที่สองของปีการเงิน โดยความล้มเหลวที่รับผิดชอบต่อคำตัดสินของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่จะลดเงินเดิมพันเครื่องจักร B2 สูงสุดเป็น 2 ปอนด์

แรงบันดาลใจรายงานว่าการตัดสินใจส่งผลกระทบต่อรายได้ การปรับลดดังกล่าวมีผลในเดือนเมษายน ทำให้กำไรของบริษัทลดลง 5.5 ล้านดอลลาร์ รายรับรวมสำหรับสามเดือนเสร็จสมบูรณ์ 30 มิถุนายนลดลง 27.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 26.7 ล้านดอลลาร์

ผลตอบแทนจากบริการจากการเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์ลดลง 33.1% เป็น 16.4 ล้านเหรียญซึ่งเป็นผลมาจากการตัดเงินเดิมพัน B2 ซึ่งนำไปสู่การลดลง 41.1% ต่อปีในการชนะรวมของลูกค้าต่อหน่วยต่อวันทั่วสำนักงานการพนันที่ได้รับอนุญาตของสหราชอาณาจักร

แม้แต่กับ Lorne Weil นี้ ประธานบริหาร Inspired Entertainment กล่าวว่าเขามั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากการตัดเงินเดิมพันได้

Weil อธิบายว่า “ผลกระทบของการใช้งาน Triennial Implementation นั้นสอดคล้องกับความคาดหวังของเรา” เราเชื่อว่าเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากการสูญเสียรายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม โดยมีการลดหย่อนภาษีเพียงเล็กน้อย

“จริง ๆ แล้วเราเริ่มเห็นรายได้กลับมาเพิ่มขึ้น โดยกำไรขั้นต้นต่อหน่วยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 44.5% ที่ลดลงในเดือนเมษายนเป็น 38.0% ที่ลดลงในเดือนมิถุนายน” เขากล่าว “แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่สาม และเราคาดว่าแนวโน้มจะมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยการเร่งการปิดร้านและการบรรเทาผลกระทบจากการปฏิรูป”

มีการบันทึกกำไรที่ลดลงมากขึ้นจากตลาดกรีก โดยมีรายรับจากอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านเหรียญ

ในขณะเดียวกันรายรับจากฮาร์ดแวร์ลดลงเหลือ 1.1 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากยอดขายฮาร์ดแวร์ในสหราชอาณาจักรลดลง ตัวแทนจำหน่ายยังได้รับสัญญาในการจัดหา OPAP ด้วยเครื่องวิดีโอลอตเตอรีเพิ่มเติมอีก 580 เครื่องในประเทศ โดยรวมแล้วจะเปิดตัวเทอร์มินัล 8,940 แห่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 2 การสนับสนุนก็ตกลงที่จะขายเครื่องเล่นเกมที่ใช้แล้วประมาณ 1,000 เครื่อง โดยการปิดร้านของสหราชอาณาจักร ให้กับ Playtech BGT Sports ซึ่งมีแผนจะนำเครื่องมาใช้ใหม่เป็นเครื่องเดิมพันแบบบริการตนเอง นอกจากนี้ยังได้ขยายสัญญาจัดหาสินค้ากับ William Hill เป็นปี 2022

รายรับจากกีฬาเสมือนจริงสำหรับไตรมาสนี้ลดลง 8.0% ที่ 9.2 ล้านดอลลาร์ การสูญเสียนี้ถือเป็นความรับผิดชอบในการทำซ้ำข้อตกลงรายปีกับลูกค้าหลัก เช่นเดียวกับข้อตกลงการอนุญาตใช้งานระยะยาวที่จะได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน ถึงแม้จะมีผลกระทบเหล่านี้ได้แรงบันดาลใจความบันเทิงตั้งข้อสังเกตก็เห็นการเติบโตของรายได้ในตลาดค้าปลีกในสหราชอาณาจักร – เนื่องจากในส่วนการย้ายถิ่นฐานของลูกค้าที่จะ Virtuals จากเครื่อง B2 – และเบลเยียม

พาร์ติชั่นอินเทอร์แอคทีฟของ Inspired Entertainment ได้เปิดตัวลูกค้าใหม่สี่รายในช่วงสี่เดือน โดยมีจำนวนทั้งหมดอยู่ที่ 40 รายในขณะเดียวกันก็อนุมัติข้อตกลงด้านอุปทานกับ Loto-Québec (สำหรับกีฬาเสมือนจริง) และ SBTech สำหรับเกมคาสิโน

ไตรมาสที่ 2 ยังได้เห็นว่า Inspired Gaming ตกลงซื้อกลุ่มเทคโนโลยีการเล่นเกมของ Novomatic UK ซึ่งเป็นผู้ค้าเครื่องเล่นเกมประเภท B3, C และ D ไปยังบาร์ แกลเลอรี่ พื้นที่ให้บริการบนทางด่วน และรีสอร์ทตากอากาศ Inspired Entertainment จะจ่ายเงินสด 120 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจนี้ โดยสัญญาดังกล่าวคาดว่าจะปิดตัวลงในสิ้นเดือนสุดท้ายของปี 2019

ไวล์กล่าวว่า

“เราเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการ NTG ที่รอการเปลี่ยนแปลงของเรา […] เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของเรา เพิ่มขนาด ขอบเขต และขนาดของเราอย่างไม่น่าเชื่อ และขยายแนวโน้มการพัฒนาที่มีอยู่สำหรับบริษัทของเรา”

สจ๊วร์ต เบเกอร์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังมีการวางแผนเพิ่มเติม

“เรามีประวัติที่ดีในการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของ Inspired Entertainment และเราเชื่อว่าเราสามารถบรรลุข้อตกลงร่วม 12.3 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 13.3 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในหกเดือนแรกของการรวมกลุ่มนี้ นอกเหนือจากการลดต้นทุนหนี้ของเรา” Baker กล่าว

รายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี การลดค่าเงิน และการจ่ายเงินสำหรับไตรมาสนี้ลดลง 42.6% มาอยู่ที่ 8.9 ล้านดอลลาร์

โดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวในการโพสต์เหล่านี้ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้สำหรับไตรมาส เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่ลดลง ความล้มเหลวในรายได้มีส่วนทำให้บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงาน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากต้นทุนอื่นๆ รวมถึงดอกเบี้ยจ่าย 6.1 ล้านดอลลาร์ บวกภาษีเงินได้ 0.1 ล้านดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 10.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 4.0 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

ในปีนี้ตั้งแต่มกราคมถึง 30 มิถุนายน ผลตอบแทนลดลง 18.8% ที่ 60.4 ล้านดอลลาร์ โดยรายรับจากบริการลดลงเหลือ 56.4 ล้านดอลลาร์ และรายรับจากฮาร์ดแวร์ลดลงเหลือ 4.0 ล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับในไตรมาสที่ 2 ต้นทุนและการขายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการจัดการลดลง แม้ว่ารายรับจะลดลง บวกกับค่าใช้จ่ายในการชดเชยตามสต็อกที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ทำให้ธุรกิจขาดทุนจากการดำเนินงาน 5.2 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 10.5 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 15.7 ล้านดอลลาร์ เท่ากับ 4.5 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรกของปี 2561

หลังจากบังคับใช้กฎหมายการพนันที่เข้มงวดมานานหลายทศวรรษ ในที่สุดเมืองนิวยอร์กก็เริ่มมีทัศนคติที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น

อุตสาหกรรมการพนันเพิ่มขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่นิวยอร์กได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการตามแนวทางนี้ นิวยอร์กกำหนดห้ามเล่นการพนันตามรัฐธรรมนูญเมื่อนานมาแล้ว ในปี พ.ศ. 2364 แม้ว่ากฎหมายที่เข้มงวดอย่างยิ่งนี้จะกินเวลาจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1930 แต่ก็ไม่ได้หยุดมาเฟียจากการจัดการบ้านเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสิโน Saratoga Springs ที่น่าอับอาย

แบนถูกยกขึ้นในปี 2500 เมื่อนิวยอร์กออกกฎหมายให้เกมบิงโกและการพนันแข่งม้า คาสิโนและเกมบนโต๊ะต้องใช้เวลามากขึ้นในการได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในเมือง เมื่อมันถูกกฎหมาย คาสิโนก็ได้รับอนุญาตให้สร้างบนที่ดินของชนเผ่า

การสร้างคาสิโนของชนเผ่ากลายเป็นเรื่องธรรมดาและจำนวนสถานประกอบการเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในที่สุด ใบอนุญาตสำหรับการก่อสร้างขยายไปถึงคาสิโนเชิงพาณิชย์เช่นกัน

มาตรา 225.99 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของนิวยอร์กระบุว่า:

“การพนันมีคุณสมบัติเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบางสิ่งที่มีคุณค่าต่อบุคคลนั้น โดยผลลัพธ์จะถูกกำหนดโดยบังเอิญ ซึ่งรวมถึงการแข่งขัน เกม แผนการเล่นเกม หรืออุปกรณ์ที่อิงตามโอกาส โดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบของทักษะที่เกี่ยวข้องหรือไม่”

ถึงกระนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ค่อนข้างเข้มงวด เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมการพนันในเมืองในปัจจุบัน จะไม่แปลกใจเลยหากกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนแปลงด้วย

ที่ได้รับรางวัลคาสิโนจัดจำหน่ายสีแดงเสือได้ประกาศความร่วมมือกับ Paf, บริษัท เกมที่อยู่ในฟินแลนด์ Paf เป็นชื่อครัวเรือนในสวีเดนสเปนเอสโตเนียและลัตเวียและเป็นที่รู้จักในการสร้างผลกำไรสำหรับสาเหตุที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สีแดงเสือเป็นที่รู้จักกันชื่อเช่นม้วนลึกลับ , ธ อร์สายฟ้าและโจรสลัดมากมาย

Gavin Hamilton CEO ของ Red Tiger แสดงความพึงพอใจในการเป็นหุ้นส่วนใหม่นี้:

“Paf เป็นผู้ดำเนินการด้านนวัตกรรมที่มุ่งมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติตาม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของเราเอง เราตื่นเต้นมากที่ได้เห็นประสิทธิภาพของเกมของเรา ด้วยใบอนุญาตหลายใบและฐานผู้เล่นที่มุ่งมั่น รวมถึงการอุทิศตนเพื่อการเล่นเกมที่เป็นธรรม เป็นแบรนด์ที่น่าตื่นเต้นที่จะมีเป็นพันธมิตร”

Kim Johansson หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเล่นเกมของ Paf กล่าวว่า:

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Red Tiger ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เกมที่มีความคิดก้าวหน้า สล็อตที่เป็นมิตรกับผู้เล่นจะช่วยเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของเราได้”

Playtechผู้ให้บริการโซลูชัน iGaming จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนทีฟกลุ่มใหม่ในเร็วๆ นี้ เพื่อสนับสนุนพันธมิตรปฏิบัติการที่กำลังเตรียมปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน Apple App Store ซึ่งประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และจะมีผลในวันที่ 3 กันยายน

ด้วย มาตรการนี้ ลูกค้า Playtech จะสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่เข้ากันได้กับ iOS ดั้งเดิมผ่านการใช้ Software Development Kit (SDK) โดยไม่ต้องใช้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นเพิ่มเติม

นอกเหนือจากเนื้อหาคาสิโนออนไลน์โดยสมบูรณ์แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ Native-First ใหม่ยังรวมถึงเกมที่รวบรวมโดยกำเนิด ในขณะที่แนวทางปฏิบัติของ Apple ที่อัปเดตในข้อ 4.7 นั้นหมายถึงการพนันที่เล่นด้วยเงินจริงและเกมลอตเตอรี เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันการค้าดิจิทัลและการบริจาคเพื่อการกุศล

แนวทางใหม่ที่กำหนดโดย Apple ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจการพนัน ” บรรจุเว็บไซต์ของตนใหม่ ” โดยใช้เทคโนโลยี HTML5 แล้วอัปโหลดไปยัง App Store แอปพลิเคชันเกมทั้งหมดจากนี้ไปจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานแบบเนทีฟ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเดิมพันหรือแอปพลิเคชันเกมจะต้องมาจาก iOS

ตามที่ Peter Mares CTO ของ Playtech Games Innovation Labs การเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติของ App Store ได้สร้างเพิ่มเติม

“แหวนรูปแอปเปิ้ล” สำหรับผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์กระโดด

ตามคำแนะนำที่อัปเดตเกม HTML5

“การแจกจ่ายในแอปพลิเคชันอาจไม่อนุญาตให้เข้าถึงเกมที่ใช้เงินจริง ลอตเตอรี่ หรือการบริจาคเพื่อการกุศล” นอกจากนี้ “ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับโค้ดที่รวมเข้ากับไบนารีเท่านั้นและ Apple สามารถตรวจสอบได้”

การนำเสนอสายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ Playtech เป็นความพยายามของบริษัทในการสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า นาย Mares กล่าว เขากล่าวว่า Playtech เข้าใจดีว่าเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จลูกค้าจำเป็นต้องมีมือ

แคมเปญในไตรมาสที่สองที่ย่ำแย่โดยบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง The Stars Group (TSG) ได้รับการผ่อนปรนในช่วงสั้นๆ เนื่องจากยอดขายที่ดีในตลาดที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร การเข้าซื้อกิจการใหม่ของบริษัท SkyBet ทำหน้าที่เป็นตัวกันชนกับประสิทธิภาพที่อ่อนแออย่างอื่นที่บริษัทกำลังประสบกับด้านต่างประเทศอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในแคนาดา ซึ่งเผยแพร่รายไตรมาสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการเติบโต 55% เพื่อทำสามเดือนให้เสร็จที่ 637.6 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ รายได้จากการดำเนินงานยังเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 8,730% ปิดที่ 94 ล้านดอลลาร์

โดยรวมแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 4.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับการสูญเสีย 154.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว

ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้พิจารณาถึงการซื้อ Sky Betting and Gaming (SBG) ในอังกฤษของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ หากเป็นเช่นนี้ รายได้รวมของ TSG จะลดลง 2% โดยรายได้ที่ปรับแล้วจะลดลง 1% ด้วย ยังไงก็ตาม นี่ยังเป็นผลงานที่ดีอยู่

SBG ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรมีผลประกอบการที่ดีในไตรมาสที่สอง โดยบันทึกรายรับรวมของบริษัทประมาณ 252.9 ล้านดอลลาร์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เหล่านี้มาจากการเดิมพันกีฬา (146.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนที่เหลือมาจากการดำเนินงานคาสิโน (92.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ผลการดำเนินงานของบริษัทเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินอังกฤษ แสดงให้เห็นว่ารายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 12.7% ด้วยการเสนอราคาเดิมพันเพิ่มขึ้น 14.6% และลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 7% ชุดดังกล่าวประสบความสำเร็จในการสร้างสถิติรายไตรมาสที่ลูกค้า 2.2 ล้านรายซึ่งสิ้นสุดสูงกว่าไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว

TSG ตำหนิการลดลงของรายได้ระหว่างประเทศจากหลายประเทศในหน่วยงานการพนัน นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดการชำระเงินในรัสเซียและนอร์เวย์เมื่อเร็วๆ นี้โดยเนเธอร์แลนด์เองก็หายใจลำบากเช่นกัน

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากถูกบังคับให้ถอนการดำเนินการจากสวิตเซอร์แลนด์และสโลวาเกียตามกฎหมายที่เข้มงวดและการคว่ำบาตรในการเดิมพัน

BetEasy แฟรนไชส์ของบริษัทในออสเตรเลียมีการเติบโต 6.4% ที่ 64 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพียง 4.3 ล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อกิจการ Sky Betting and Gaming โดย TSG ช่วยให้บริษัทมีรายได้รวมจากการเดิมพันถึง 36% ส่วนแบ่งคาสิโนออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 31% จาก 26% ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม โป๊กเกอร์ออนไลน์ลดลงมากกว่า 20% มาอยู่ที่ 30% จาก 53% ในปีที่แล้ว

รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงมาจากตลาดที่ได้รับอนุญาต ซึ่งคิดเป็น 79% ของรายได้ทั้งหมด บริษัทกำลังทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของการดำเนินงานหลังจากขาดทุนอย่างหนักจากปัจจัยหลายประการ

ตลาดใหม่และแผนใบอนุญาตสำหรับสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และรัสเซีย

ในแง่บวก สิ่งต่าง ๆ อาจเพิ่มขึ้นอีกสำหรับยักษ์ใหญ่เกมเนื่องจากเชื่อมโยงกับการเปิดแฟรนไชส์ใหม่ในสหรัฐอเมริกา ก่อนเริ่มฤดูกาล NFL มีข่าวลือว่ากิจการร่วมค้าของ Fox Bet จะเปิดขึ้นทั้งในนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย

บริษัทยังหวังที่จะบุกเข้าไปในสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องจากพวกเขาวางแผนที่จะยื่นขอใบอนุญาตการเล่นเกม ตลาดอาร์เจนตินาเยอรมนีและสวิสก็กำลังได้รับการพิจารณาเช่นกัน

Gaming Innovation Group Inc เป็นบริษัทมหาชนที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตาซึ่งให้บริการธุรกิจแก่ผู้บริโภคคาสิโน การพนันกีฬา และบริการโป๊กเกอร์ผ่านเว็บไซต์เกมออนไลน์ต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้บรรลุข้อตกลงในการบรรเทาแบรนด์ B2C High roller เพื่อเชื่อมโยงและดำเนินการ Ellmount Gaming Ltd. ในราคารวม 7 ล้านยูโร เกม Ellmount จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะกลายเป็นลูกค้า B2B ของ Gaming Innovation Group และยังคงดำเนินการ High roller โดยใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท โซลูชัน Front End และบริการที่มีการจัดการ

บริษัทเกมจะชำระเงินเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาสัญญา 48 เดือน เริ่มเจ็ดเดือนหลังจากวันที่นี้

ในขั้นต้นลูกกลิ้งสูงจะยังคงอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GiG โดยมีข้อตกลงฉลากขาวที่มีมายาวนานและมีแผนจะย้ายไปยังใบอนุญาตของ Ellmount Gaming ตามข้อตกลงการตรวจสอบ บริษัทเกมรับข้อมูลเชิงบวกจากลูกกลิ้งสูงภายใต้เจ้าของใหม่

High Roller เป็นแบรนด์ที่ไม่เปิดเผยของ Gaming Innovation Group ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2017 ด้วยการเริ่มต้นที่ดีและมีเครดิตแบรนด์ที่มั่นคง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2019 High roller มีผลตอบแทน 1.4 ล้านยูโรโดยมี EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ที่ 0.2 ล้านยูโร

การแยกส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ GiG ในการเพิ่มมูลค่าแบรนด์สำหรับบริษัทเกมออนไลน์ Rizk.Com ในหมวดหมู่สโมสรเกมในบางตลาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพรายได้และขีดจำกัด ผ่านการมอบหมายลูกค้าและความภักดีที่เพิ่มขึ้น

หลังจากการขายกิจการ Gaming Innovation Group จะทำงานร่วมกับสี่แบรนด์: Rizk, Guts, Kaboo และ Thrills แบรนด์ Rizk เป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและแสดงถึง 71% ของผลกำไร B2C ทั้งหมด โดยมีการพัฒนา 34% ต่อปี (Q1 2019) แบรนด์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ Guts ซึ่งจะถูกตัดสินเพิ่มเติมในฐานะแบรนด์การพนันกีฬา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนวัตกรรมการเล่นเกม Robin Reed กล่าวว่า:

“การขาย Highroller เป็นการยืนยันวินัยของเราและมุ่งเน้นในขณะที่เรากำลังเติบโต Rizk.Com เพื่อเป็นผู้ให้บริการคาสิโนระดับ 1 ในตลาดที่เลือก ด้วยข้อตกลงนี้ เราได้รับกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น พันธมิตร B2B ที่แข็งแกร่ง และ Highroller จะได้รับกล้ามเนื้อทางการตลาดและมุ่งเน้นที่สมควร แบรนด์เปิดตัวเมื่อสองปีที่แล้ว และด้วยการขายครั้งนี้ ทำให้ GiG ได้คืน ROI สามหลัก ฉันรอคอยที่จะได้เห็นแบรนด์เจริญรุ่งเรืองในมือของเจ้าของที่มีความสามารถ เสริมพลังด้วยชุดผลิตภัณฑ์และบริการเต็มรูปแบบของเรา”

Playsonเป็นผู้ให้บริการการพนันของมอลตาซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในตลาดในปี 2555 เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโน Playson ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Platinum Casino เพื่อเสนอคอลเลกชันเกมที่โดดเด่นให้กับแผนกออนไลน์

บริษัทจะได้เห็นผู้ให้บริการสล็อตที่บุกเบิกนำเสนอเกมต่างๆ เช่น Solar Queen, Wild Warriors, Mighty Africa และ Book of Gold: Classic รวมถึงกลุ่ม Timeless Fruit Slots ที่มีชื่อเสียง

Playson ได้ชอบช่วงเวลาที่ดาวของการพัฒนาในปัจจุบันในยุโรปตะวันออกที่มีการลงนามในสัญญาการค้ากับผู้ประกอบการในประเทศบัลแกเรียและลัตเวีย

ผู้พัฒนาสล็อตซึ่งมีใบอนุญาตกับUnited Kingdom Gambling Commission (UKGC)และMGAเพิ่งได้รับการอนุมัติใบอนุญาต Class II โดยคณะกรรมการตรวจสอบของโรมาเนีย (ONJN)

Christos Zoulianitis ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีของ Playson กล่าวว่า:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะร่วมมือกับแพลตตินัมคาสิโนเพื่อเสนอผลงานสล็อตคุณภาพสูงให้กับผู้เล่น เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงของเราในตลาดที่มีการควบคุมอยู่เสมอ และนี่เป็นข้อตกลงเชิงกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ล่าสุดที่ทำให้เราขยายธุรกิจของเราไปทั่วยุโรปตะวันออกต่อไป”

Tatiana Grigorescu ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Platinum Casino กล่าวว่า:

“การทำให้แน่ใจว่าเราขยายข้อเสนอของเราให้กับผู้เล่นด้วยเกมล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Platinum Casino และ Playson ยังคงผลิตสล็อตชั้นนำของตลาดที่คัดสรรมาอย่างดี เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงนามในข้อตกลงนี้กับ Playson และตั้งตารอความสัมพันธ์อันยาวนานและเป็นประโยชน์ร่วมกัน”

ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ Gaming Innovation Group (GiG) ได้เข้าร่วมกองกำลังกับ SkyCity Malta Limited แต่เพียงภายในไม่กี่เดือนของสมาคมที่ SkyCity ได้ประกาศบนเว็บสถานที่สำหรับการเล่นเกมออนไลน์ในประเทศนิวซีแลนด์ สถานที่นี้คาดว่าจะดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต Maltese ของ GiG

GiG มีความทะเยอทะยานในการเข้าถึงตลาดที่กว้างและมีความสัมพันธ์กับพันธมิตรมากมายทั่วโลก ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ SkyCity โดยมีข้อกำหนดหลายประการ เกมคาสิโนออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ, ใบอนุญาตการเล่นเกม, เทคโนโลยี, แพลตฟอร์ม, บริการเกมที่มีการจัดการ, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, การพัฒนาเนื้อหา, การตลาดทางตรงและทางอ้อม, การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นข้อกำหนดไม่กี่ข้อสำหรับผู้ให้บริการเกมและการพนันทั้งสองแห่ง GiG มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ความบันเทิงและการพนันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ และด้วยเหตุนี้จึงได้ปรากฏตัวขึ้นในฐานะหนึ่งในกองกำลังระดับโลกในโลกของ iGaming

Graeme Stephens ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SkyCity รู้สึกหนักใจกับการประกาศนี้ เขากล่าวว่าโซลูชันเกมออนไลน์ที่มีการควบคุมเป็นโซลูชันที่ต้องการสำหรับประเทศเกาะ อย่างไรก็ตาม เขามีความหวังสำหรับศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ของอุตสาหกรรมนี้ในนิวซีแลนด์ด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ นอกเหนือจากการนำเสนอประสบการณ์หลากหลายช่องทางให้กับลูกค้าแล้ว SkyCity ยังมีแง่บวกอย่างมากเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ คาดว่าสถานที่ในนิวซีแลนด์จะมีส่วนร่วมอย่างมากในปี 2020 ต่อรายได้ของ SkyCity

Robin Reed ซีอีโอของ GiG ยังแบ่งปันอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันหลังจากพัฒนาประสบการณ์คาสิโนดิจิทัลที่ล้ำสมัย เขาหวังว่าจะมีส่วนสนับสนุนต่อความทะเยอทะยานของ SkyCity ขณะนี้ GiG ยังได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในตลาดสเปน และนอกเหนือจากนิวซีแลนด์แล้ว GiG ก็จะเข้าสู่สเปนด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการขยายธุรกิจ

GiG ได้รุกล้ำเข้ามาเพื่อเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและกำลังระดับโลกของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ การเล่นเกมและการพักผ่อน เพิ่งร่วมมือกับ Kindred Group สำหรับกระบวนการปฏิบัติตาม กลุ่ม Kindred จะใช้เทคโนโลยี Comply Marketing Compliance เพื่อติดตามเนื้อหา อย่างไรก็ตาม Kindred Group ไม่ใช่บริษัทพันธมิตรเพียงแห่งเดียวของ GiG ล่าสุดได้ร่วมมือกับ iSoftBet, Oryx Gaming, Hard Rock International และอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

ประธานาธิบดียูเครน Volodymyr Zelensky เป็นชุดทั้งหมดจะฟื้นอุตสาหกรรมการพนันในยูเครน การพนันทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้ามในยูเครนตั้งแต่เหตุการณ์ที่โชคร้ายในปี 2552 เมื่อมีคน 9 คนถูกไฟไหม้ในห้องเล่นการพนัน นักแสดงตลกที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง ประกาศแผนการของเขาสำหรับอุตสาหกรรมการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับกลุ่มทะเลดำในขณะที่เข้าร่วมฟอรัมธุรกิจยูเครน-ตุรกีที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Zelensky ยืนยันว่าเขาต้องการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทในตุรกีมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่ง เนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังมองหาการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจคือตุรกีไม่อนุญาตให้เล่นการพนันใดๆ อย่างถูกกฎหมาย

ประธาน Zelensky กล่าวว่าการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสิโนในโรงแรมระดับ 5 ดาวในพื้นที่คลัสเตอร์ใกล้ทะเลดำจะได้รับการรับรองอีกครั้ง นี้จะทำเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวอีกครั้ง กลุ่มนี้เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของยูเครน แม้แต่ในสมัยโซเวียต การท่องเที่ยวยังเฟื่องฟูในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวได้ค่อยๆ หลบเลี่ยงสถานที่ที่ไปบ่อยแห่งนี้ มีการละเลยมากขึ้นหลังจากความขัดแย้งรัสเซีย – ยูเครนที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แหลมไครเมียและยูเครนตะวันออก อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Zelensky ดูเหมือนจะอยู่ในโหมดการฟื้นฟูและได้เสนอแผนการที่จะทำให้การพนันถูกกฎหมายอีกครั้งเฉพาะในพื้นที่คลัสเตอร์ Black Sea เป็นที่เข้าใจกันว่าการพนันจะยังคงถูกห้ามในส่วนที่เหลือของประเทศ

นี่อาจเป็นความหวังสำหรับเศรษฐกิจยูเครนที่กำลังดิ้นรนตั้งแต่ความขัดแย้งรุนแรงกับรัสเซีย เป็นที่คาดว่าการฟื้นตัว (แม้เพียงบางส่วน) ของอุตสาหกรรมการพนันสามารถสูบ UAH 10 พันล้าน $394.32m เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ นี้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจคู่ขนานของการพนันในยูเครน ศูนย์และบริการการพนันที่ผิดกฎหมายได้แพร่ระบาดในประเทศหลังจากถูกสั่งห้ามอย่างเป็นทางการ หน่วยงานและกองกำลังมักจะทำลายศูนย์การพนันที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ซึ่งใช้ชื่อหรือกิจกรรมที่ฉ้อโกง

การทำให้คาสิโนถูกกฎหมายในกลุ่มทะเลดำของยูเครนอาจเป็นเพียงการเริ่มต้นสำหรับประเทศในยุโรปนี้ หลายคนเชื่อว่ายูเครนสามารถเปิดประตูสู่โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาลในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่บริษัทการพนันของโลกต่างจับตามองและรอคอย

เกมที่สมจริงสร้างเนื้อหา igaming คุณภาพสูงสำหรับผู้ให้บริการเกมชั้นนำของโลก ผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนที่ได้รับรางวัลนี้สนับสนุนแผนกที่ทำกำไรด้วยการอัปเกรดลอเรน แบรดลีย์

Lauren เข้าร่วมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2560 เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการค้าและการจัดการบัญชี โดยอัปเกรดจากบทบาทก่อนหน้าของเธอในฐานะผู้จัดการฝ่ายการค้า เพื่อดูแลการขยายธุรกิจที่บริษัทใน Reading

พนักงาน X ของ iSoftBet และ Bede Gaming ได้ช่วยเริ่มต้นช่วงเวลาอันแข็งแกร่งของการพัฒนาสำหรับ Reality ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับMicrogamingและ 888

Robert Lee ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Reality Games แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งของ Lauren ว่า:

“ลอเรนมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จทางการค้าของเราในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยขยายพอร์ตลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เธอจะยังคงเพิ่มคุณค่าอันยิ่งใหญ่ในบทบาทใหม่ของเธอ และฉันคาดหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของเธอจะทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้น”

ลอเรนกล่าวเพิ่มเติมว่า:

“ผมตื่นเต้นมากที่ได้สวมบทบาทหัวหน้าฝ่ายการค้าและการจัดการบัญชี และตั้งตารอโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับธุรกิจในขณะที่เราขยายการเข้าถึงไปยังตลาดใหม่และแบรนด์คาสิโน ความเป็นจริงเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง และผมรู้ว่าควบคู่ไปกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ เราจะสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพันธมิตรที่มีอยู่ของเรา และช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรม”

เกมที่สมจริงเป็นซัพพลายเออร์หลักให้กับผู้ให้บริการชั้นนำของโลกและผู้รวบรวมเนื้อหา ซึ่งรวมถึง bet365, William Hill, GVC, Paddy Power, NYX, LeoVegas และ BetFred พร้อมเกมที่ผ่านการรับรองในหลายพื้นที่

ในปีนี้ ผู้รับเหมาได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก ซึ่งรวมถึง Funky Spin ที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกและ Lucky Cats ซึ่งเป็นรุ่นที่สามในลำดับ Super Graphics ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

1ClickGames บริษัทซอฟต์แวร์พัฒนาเกมและการพนันจากมอลตาได้เข้าสู่ตลาดการพนันในแอฟริกา อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับความก้าวหน้าของบริษัทคือการขาดความครอบคลุมทางอินเทอร์เน็ตในไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่จะเปิดดำเนินการครั้งแรก 1ClickGames ขอนำเสนอ Korectwin.com เว็บไซต์คาสิโนที่มีล็อตโต้ หนังสือกีฬา คาสิโน และเกมดีลเลอร์สด เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคในพื้นที่ ดูเหมือนว่าลำดับความสำคัญหลักสำหรับ 1ClickGames จะเน้นไปที่ลอตเตอรี่

Maxim T. ซีอีโอของ 1Click Games แสดงความพอใจในตลาดใหม่นี้:

“ข้อตกลงนี้บ่งบอกถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโซลูชั่นของเราในตลาดแอฟริกา เรายินดีที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่และสร้างโครงการที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดนอกกรอบ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนคาสิโนบนบกของไนจีเรียรวมถึงระบบการขายของตัวแทนโดยการจัดหาเครื่อง POS”

European Gaming Congress ได้ประกาศสปอนเซอร์รายใหม่NetEntสำหรับการชุมนุมครั้งต่อไปในมิลานในวันที่ 8 พฤศจิกายน NetEnt เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมระดับพรีเมียมในสวีเดนสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์

NetEnt จะเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับงานอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเรดิสัน บลู ในมิลาน

European Gaming Congress (EGC) และ Southern European Gaming Awards (SEG Awards) เป็นตัวแทนของการทำงานหนักและการอุทิศตนของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการทั้งหมด เป้าหมายของ EGC คือการนำผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มารวมกัน และเพื่อหารือและจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่อุตสาหกรรมทั้งหมดกำลังเผชิญอยู่

สภาคองเกรสจะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และรวบรวมผู้บริหารที่มีชื่อเสียงทั้งหมดจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ พวกเขาร่วมกันหารือเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกันและพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในชุมชนเกมนานาชาติ

การประชุมครั้งที่ 2 นี้เน้นที่การเผยแพร่เนื้อหาใหม่และการโต้ตอบกับสาธารณะ

ทั้งหมดของการสนทนาเหล่านี้นำเสนอเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเขตอำนาจศาลเช่นอิตาลี, สเปน, โปรตุเกส , มอลตา, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์ , เบลเยียม , ลักเซมเบิร์ก , Lichtenstein, ออสเตรีย , วิตเซอร์แลนด์ , เยอรมนีและสหราชอาณาจักร

Zoltan Tundik ผู้ร่วมก่อตั้ง เจ้าของร่วม และหัวหน้าธุรกิจที่ European Gaming Media and Events กล่าวว่า:

“เรามีความสุขที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานที่ NetEnt อีกครั้ง และจัดการประชุมที่เรารอคอยมากที่สุดงานหนึ่งในปีนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เรามีและมีความร่วมมือที่ดีกับผู้ให้บริการชั้นนำ และเราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อกับ NetEnt ในการประชุมของเรานั้นมีความขอบคุณอย่างสูงสุด อย่าลืมอยู่ในมิลานในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ European Gaming Congress ที่ต้องเข้าร่วมและพบกับทีมด้วยตัวคุณเอง”

คาดว่างานนี้จะมีสื่อขนาดใหญ่เท่านั้น

Degree 53 บริษัทพัฒนามือถือและเกมที่ได้รับรางวัลจากสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่บทวิจารณ์ UX ที่เกี่ยวข้องกับยุคใหม่และกระบวนการตรวจสอบตัวตนที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ รีวิวนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการการพนันสหราชอาณาจักร UK Gambling Commission ออกการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการตรวจสอบของลูกค้า ณ จุดที่ลงทะเบียน โดยการเผยแพร่บทวิจารณ์นี้ ระดับ 53 จะตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้าและประเด็นในประเด็นที่อาจขัดขวางอัตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน

พวกเขาตรวจสอบชื่อใหญ่ ๆ เช่น Paddy Power, Ladbrokes และ bet365 และพยายามค้นหาว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับใหม่อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการทั้งหมดในสหราชอาณาจักร

ไม่นานมานี้ สมัครเว็บบอล SBOBET ในการวางเดิมพัน ผู้ใช้เพียงแค่ลงทะเบียนและฝากเงินเท่านั้น ลูกค้ามีหน้าต่าง 72 ชั่วโมงเพื่อยืนยันตัวตน ตอนนี้เพื่อเข้าถึงบริการที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้พวกเขาให้ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่าหากไม่ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจะต้องแจ้งบัตรประจำตัวและที่พำนักอาศัยของตน กระบวนการนี้อาจถูกมองว่ายาวเกินไปและน่ารำคาญสำหรับผู้ใช้ใหม่บางคน และพวกเขาอาจละทิ้งแนวคิดทั้งหมดในการเข้าถึงเว็บไซต์

อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานจากการหลอกลวง

Jade Daniels ผู้อำนวยการออกแบบที่ Degree 53 กล่าวว่า:

“ขั้นตอนการตรวจสอบอายุและตัวตนใหม่ได้เปลี่ยนกระบวนการได้มาทั้งหมดสำหรับลูกค้าบางราย หลายคนไม่คาดหวังที่จะให้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานแสดงที่อยู่ทันทีที่เข้าร่วม และอาจประสบปัญหาในการค้นหาเอกสารเหล่านี้ในทันที ซึ่งหมายความว่าสามารถชะลอการเดิมพันหรือกิจกรรมการเล่นเกมหรือเลื่อนออกไปโดยสิ้นเชิงหากกระบวนการตรวจสอบไม่ชัดเจน เป็นเรื่องยากที่จะสร้างสมดุลและเหมาะสมสำหรับนักพนัน เช่นเดียวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่ากฎระเบียบจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องให้คำแนะนำแก่ลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การเดินทางของพวกเขาง่ายขึ้น เราได้เห็นวิธีการที่ดีในการดำเนินการนี้และแนวทางต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจน บางอย่างง่ายๆ เช่น การป้อนวันเกิดผิด เนื่องจากการดรอปดาวน์ที่ยุ่งยากขณะลงทะเบียน อาจส่งผลต่อทางเลือกของผู้ปฏิบัติงานสำหรับลูกค้าได้จริงหากพบอุปสรรค กฎระเบียบไม่ควรป้องกันธุรกิจการพนันออนไลน์จากการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ และรายงานของเราแสดงตัวอย่างที่แตกต่างกันของวิธีการที่สามารถทำได้”

ดีกรี 53 เป็นส่วนหนึ่งของบริการเดิมพันและเล่นเกมมาเป็นเวลานาน พวกเขาทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์ระดับโลก เช่น Betfred, Black Type และ Island Luck