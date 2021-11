ไพ่เสือมังกรออนไลน์ เว็บน้ำเต้าปูปลา กรีซต้องการเสนอราคาลอตเตอรีที่สูงขึ้น

ไพ่เสือมังกรออนไลน์ AIPED ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรีกที่ช่วยดูแลการแปรรูปสินทรัพย์ของรัฐ ได้ปฏิเสธการประมูลลอตเตอรีของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานแรกที่คาดว่าจะสร้างรายได้มหาศาลเพื่อช่วยลดหนี้ที่ส่ายของประเทศ

ไพ่เสือมังกรออนไลน์ กรีซไม่ยอมรับข้อเสนอของกลุ่ม บริษัท นำโดยหน่วยงานการพนัน OPAP เพื่อดำเนินการลอตเตอรีของรัฐในอีก 12 ปีข้างหน้าและขอการเสนอราคาที่สูงขึ้นท่ามกลางความกลัวว่าประเทศจะขายสินทรัพย์และสถานประกอบการราคาถูกในกองเพลิง ขาย.

คณะกรรมการ TAIPED จะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อทบทวนขั้นตอนการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ Kathimerini รายงานว่ากลุ่มสมาคมซึ่งรวมถึง Lottomatica, Intralot และ Scientific Games เสนอเงินมัดจำ 125 ล้านยูโร (161.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ TAIPED ต้องการจ่ายล่วงหน้า 190 ล้านยูโร (246.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ผู้รับใบอนุญาตจะจ่ายเงิน 30 ล้านยูโร (38.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีแรกของการดำเนินงานและ 50 ล้านยูโร (64.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขั้นต่ำต่อปีหลังจากนั้น แหล่งข่าวบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า Lottomatica ได้คัดค้านการฝากเงินเกินกว่า 150 ล้านยูโรหรือ 194.2 ล้านดอลลาร์ การประกวดราคาระหว่างประเทศครอบคลุมการแปรรูปสิทธิ์ในการผลิต ดำเนินการ หมุนเวียน ส่งเสริม และจัดการลอตเตอรี่ของรัฐ

พานาธิไนกอสต้องเสมอ 0-0จากการไปเยือนปานิโอนิออสในลีกกรีกเมื่อวันอาทิตย์ แม้จะครองเกมได้เกือบทั้งหมด

พานาธิไนกอส 36 ลูกทำประตูได้ถึง 6 ลูกให้กับพานิโอนิออส และยังได้ 23 เตะมุมจากสี่ประตูของคู่ต่อสู้ด้วย

เมื่อเหลืออีกสองรอบ พานาธิไนกอสตกอยู่ในอันตรายที่จะพลาดการแข่งขันรอบตัดเชือกเหย้าและเยือนระหว่างทีมที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองถึงห้า ผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟจะเข้าร่วมโอลิมปิกโอลิมเปียกอสในฤดูกาลหน้าของแชมเปี้ยนส์ลีก และอีกสามทีมจะเล่นในยูโรปาลีก

Kerkyra – Levadiakos 1 – 2 (วิดีโอ)

PAOK – Veria 2 – 0 (วิดีโอ)

Atromitos – Aris 0 – 1 (วิดีโอ)

Panthrakikos – OFI 3 – 1 (วิดีโอ)

Asteras Tripolis – Xanthi 0 – 1 (วิดีโอ)

Platanias – Olympiakos Piraeus 0 – 4 (วิดีโอ)

อันดับ

1. Olympiakos Piraeus 73

2. PAOK 56

3. Asteras Tripolis 53

4. Atromitos 42

5. Xanthi 38

6. PAS Giannina 38

7. Panathinaikos 36

8. Panionios 35

9. Levadiakos 34

10. Platanias 33

11. OFI 31

12. AEK เอเธนส์ 30

13. Veria 30

14. Panthrakikos 30

15. อาริส 29

16. Kerkyra 20

มันเป็นฤดูกาลที่น่าสังเวชสำหรับแฟนฟุตบอลและทีมบาสเก็ตบอลพานาธิไนกอสซึ่งไม่ค่อยดีนักในลีกกีฬาของกรีกและตอนนี้ตำรวจจับกุม 10 คนที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพยายามเข้าไปในสนามกีฬาเทศบาลโฮลาร์โกสด้วยอาวุธหลากหลายชนิด ตั้งแต่ค็อกเทลโมโลตอฟไปจนถึงสเปรย์พริกไทยและไม้กระบอง

เกมนี้อยู่ระหว่าง AEK และ Holargos และตำรวจกล่าวว่าแฟน ๆ Panithinaikos ตั้งเป้าไปที่คู่แข่งของ AEK

ไม่ใช่เรื่องแปลกในกีฬากรีกสำหรับแฟน ๆ ที่จะโยนพลุและวัตถุอื่น ๆ ระหว่างเกม ซึ่งบางครั้งต้องหยุดการแข่งขัน การลวนลามเกิดขึ้นบ่อยครั้งในระหว่างเกม และแฟนๆ ไม่กลัวที่จะต่อสู้กับตำรวจเนื่องจากการจับกุมไม่บ่อยนัก

โครงการมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการชาวกรีกของ Hellenic Initiative เผยให้เห็นว่าทั้งสิบคนที่อยู่ในแถวที่จะได้รับส่วนแบ่ง 500,000 ยูโรในการระดมทุน

สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจThe Hellenic Entrepreneurship Award ในวันนี้เผยให้เห็นผู้ประกอบการสิบรายที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเงินทุนสูงถึง 500,000 ยูโร สำหรับการร่วมทุนทางธุรกิจใหม่ ตลอดจนบริการสนับสนุนธุรกิจและที่ปรึกษาส่วนตัวจาก Libra Group ซึ่งให้เงินทุนและบริหารจัดการโครงการในนามของ The Hellenic Initiative (THI) ปลายเดือนนี้ ระหว่างหนึ่งถึงห้าผู้ประกอบการในกรีซจะได้รับเลือกเป็นผู้รับรางวัลตามแผนการเริ่มต้นธุรกิจของพวกเขา ผู้ตัดสินรางวัลกำลังมองหาแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างงาน วินัยทางการเงิน ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

“เรารู้สึกประทับใจอย่างมากกับแอปพลิเคชั่นในปีนี้ ซึ่งรวมถึงแนวคิดต่างๆ ในหลายภาคส่วนธุรกิจ แต่ผู้เข้ารอบสุดท้ายของเราโดดเด่นมาก สิ่งเหล่านี้แสดงถึงคุณสมบัติของความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกรีซ เราจะมีงานที่ยากลำบากในการเลือกเพียงไม่กี่คนเพื่อรับรางวัลนี้” Jimmy Athanasopoulos ผู้อำนวยการรางวัล Hellenic Entrepreneurship Award กล่าว

ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายและแนวคิดทางธุรกิจของพวกเขาคือ:

· Punctum – กำหนดเป้าหมายที่ภาคศิลปะการแสดงของกรีก Punctum สร้างบทวิจารณ์ละครที่สร้างโดยผู้ชมที่เป็นกลาง ความคิดเห็นของผู้ชมสรุปได้โดยใช้แบบสำรวจที่มีโครงสร้าง ผลลัพธ์ที่ได้คือส่วนหนึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะและบางส่วนมุ่งเป้าไปที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการละครในฐานะบริการให้คำปรึกษา

ผู้สมัคร: Mr Kostas Karakounis, Mrs Jevgenis Lakissova, Mr Thanasis Kotsis

· Mezolift – แนวคิดลิฟต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ทรงประสิทธิภาพเป็นพิเศษซึ่งเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ โดยให้ความเป็นอิสระด้านพลังงาน ตลอดจนผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการดำเนินงาน และความปลอดภัย

ผู้สมัคร: Mr Ioannis Saxsamanoglou

· Training Experience Center – ศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจเชิงประสบการณ์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้น่าสนใจเป็นพิเศษและมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมแต่ละคน แนวทางที่ไม่เหมือนใครในการให้ความรู้และรับประสบการณ์

ผู้สมัคร: Mr Konstantinos Mitropappas

· RabT– แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่สร้างลำดับวิดีโอที่ได้รับการดูแลจัดการสำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยอิงตามอัลกอริทึมแบบไดนามิกที่วิเคราะห์โปรไฟล์ของผู้ใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอทุกรายการที่ดู

ผู้สมัคร: Mr Yiannis Broustas, Mr George Lentzas, Mr Leonidas Garyfallos

· Stella Mare – ธุรกิจอาหารทะเลที่เน้นไปที่ปลาซาร์ดีนและปลากะตักจากทะเลกรีก เนื้อสเตลลามาเร่แล่และแปรรูปปลาแบบออร์แกนิก โดยถนอมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วยส่วนผสมอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำมันมะกอกออร์แกนิก น้ำส้มสายชู สมุนไพร และเครื่องเทศ

ผู้สมัคร: Mr Giorgos Terizakis, Mrs Aggeliki Tsimpli

· Sports Management Index– เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพตามเวลาจริงที่ซับซ้อนสำหรับทีมกีฬาและผู้เล่นแต่ละคน ธุรกิจนี้ตั้งเป้าหมายทั้งการทำนายผลการแข่งขันในแต่ละวันและการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละคนโดยอิงจากการวิเคราะห์เซสชั่นการฝึกอบรม

ผู้สมัคร: Mr Costas Galanis, นาง Christina Colombos, Mr Costas Chountis, Mr Alex Tallas

· Great Catering – แนวคิดการจัดเลี้ยงสำหรับความบันเทิงขององค์กรหรือส่วนตัว Great Catering ไม่ได้ใช้เมนูมาตรฐาน แต่ให้บริการตามความต้องการโดยเน้นเป็นพิเศษในการนำเสนอ โดยพิจารณาจากความชอบส่วนบุคคลของผู้จัด

ผู้สมัคร: นาง Margarita Vitali Sarantopoulou

· รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์– รถสามล้อไฟฟ้าแบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดล้ำสมัย น้ำหนักเบาและขี่ง่าย มาพร้อมระบบควบคุมไฮเทคและแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ผู้สมัคร: คุณ Antonis Patrikios

· พิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิต Corfu – สภาพแวดล้อมของการสร้างความคฤหาสน์ประวัติศาสตร์คอร์ฟู, พิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิตแสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของ 19 THขุนนางศตวรรษ ซึ่งจะรวมถึงฟิกเกอร์แอนิเมชั่น แก่นแท้และเสียงแห่งยุค เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงและเกี่ยวข้อง

ผู้สมัคร: นาง Ekaterini Rantou นาง Theodora Efthimiou

· ความหลงใหลในอาหารกรีก– คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารชนบทของกรีกอย่างระมัดระวังซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดตลาดโลก แนวคิดนี้รวมถึงการผสมผสานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบพร้อมรับประทาน

ผู้สมัคร: นาง Danai Bezantakou นาง Mary Rose Andrianopoulou นาง Maria Alefragi นาง Eleni Plessa นาง Cathy Van Der Ha นาง Georgia Kollia

รางวัลผู้ประกอบการชาวกรีกได้เปิดตัวในปี 2555เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และใหม่นำแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ มาสู่การบรรลุผลผ่าน การจัดหาเงินทุน การสนับสนุนทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษา ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่ว่าการประกอบการเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่ม Libraกำลังมอบรางวัล 5,000,000 ยูโรในระยะเวลาสิบปีให้กับ Hellenic Entrepreneurship Award เพื่อให้ผู้ประกอบการชาวกรีกสามารถสนับสนุนชุมชนของพวกเขาและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้สนับสนุนอื่นๆ ภายในโครงการ Hellenic Initiative ได้แก่ Jalouise Pty Ltd บริษัทการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย ซึ่งบริจาคเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐให้กับโครงการมอบรางวัล รางวัลนี้มุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการฝ่าฟันความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจที่ก่อปัญหาให้กับกรีซ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง

“ผู้เข้ารอบสุดท้ายแต่ละคนเหล่านี้คู่ควรกับรางวัล” George Logothetis ซีอีโอของ Libra Group และสมาชิกผู้ก่อตั้ง THI กล่าว

“การร่วมทุนทางธุรกิจที่เสนอนั้นมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ และเราได้รับการสนับสนุนจากผู้สมัครจำนวนมากที่ขยายโครงการและยินดีต้อนรับผู้ให้ทุนรายอื่นให้เข้าร่วมในความพยายามนี้”

838 คนที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Hellenic Entrepreneurship Award ส่งผลให้มี 295 แผนธุรกิจที่ส่งภายในกำหนดเวลาการสมัคร ผู้พิพากษาพิจารณาอย่างรอบคอบในแต่ละแผนก่อนที่จะเลือกผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ผู้รับรางวัลจะประกาศในปลายเดือนนี้ที่เอเธนส์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล

ในความพยายามฟื้นฟูชีวิตในเมือง เอเธนส์จะอนุญาตให้ใช้เก้าอี้ โต๊ะ และร่มเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อช่วยให้ร้านอาหารและธุรกิจเข้าถึงลูกค้าและปรับปรุงความสวยงามของพื้นที่

ซึ่งรวมถึง Omonia ซึ่งเป็นสวรรค์สำหรับผู้อพยพ ผู้ใช้ยา อาชญากร และได้ทรุดโทรมลงจนกลายเป็นจัตุรัสคอนกรีตที่สกปรกและสกปรกซึ่งเต็มไปด้วยการจราจรที่คับคั่งและไม่เอื้ออำนวยต่อคนเดินถนน ผู้ซื้อ และนักรับประทานอาหาร

พื้นที่อื่นๆ ที่เมืองหวังว่าจะเปลี่ยนแปลง ได้แก่ จัตุรัสวิกตอเรีย และจัตุรัส Kotzia นอกศาลากลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ คอนเสิร์ต เกม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการใช้งานอื่นๆ เมืองนี้ยังวางแผนที่จะเพิ่มม้านั่งและสร้างพื้นที่สีเขียวที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อทำให้การตั้งค่าป่าคอนกรีตอ่อนลง

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเขาจะมีโครงสร้างอะลูมิเนียมและตะแกรงแก้วที่แยกจากกันแบบเดียวกัน ในขณะที่แบบพาราเมตริกจะมีภาชนะโลหะพร้อมดอกไม้ ร่มจะมีขนาดเฉพาะสำหรับสี่เหลี่ยมทั้งหมด พวกเขาจะเป็นขาวดำหรือลายทางและสีขาวหรือเฉดสีเหลืองจะเป็นหนึ่งในสีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสว่างสูงสุดในขณะที่ผ้าจะถูกห้ามไม่ให้มีข้อความโฆษณา

ร้านกาแฟและร้านอาหารต้องมีโต๊ะสม่ำเสมอทั้งในพื้นที่ในร่มและกลางแจ้ง และห้ามใช้เก้าอี้และโต๊ะพลาสติก อย่างไรก็ตาม พื้นไม้แบบดาดฟ้าสามารถใช้เป็นสี่เหลี่ยมได้ โดยมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพและขนาด ในขณะที่พื้นที่ต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับคนพิการ

ผู้ตรวจการของเมืองจะตรวจสอบการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามรหัส และเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขั้นตอนการออกใบอนุญาตจะได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยขีดจำกัด 15 วันสำหรับการอนุมัติ

เป็นปีที่สามติดต่อกันที่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไซปรัสได้รับรางวัล The Multinational Software Corporation Microsoft ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับนักศึกษา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนมากกว่า 1.65 ล้านคนจากกว่า 190 ประเทศเข้าร่วม

งานนี้เชิญชวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ใช้จินตนาการและความหลงใหลในการสร้างโซลูชันเทคโนโลยีในปัญหาที่เกี่ยวกับความหิวโหย ความยากจน การศึกษา การควบคุมโรค สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเรื่องสำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน แบ่งกลุ่มตามประเภทที่แตกต่างกันสามประเภท ได้แก่ นวัตกรรม สัญชาติโลก และเกม

ปีนี้ ทีม Cypriot ได้ชื่อว่า Nudge และได้รับรางวัลจากแอปพลิเคชั่นนวัตกรรมที่มุ่งเปลี่ยนกำไล MedicAlert ID แบบเดิมๆ ด้วยกำไล/นาฬิกาอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี NFC และสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย (โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆ กรุ๊ปเลือด ) ด้วยการแตะโทรศัพท์มือถือบนสร้อยข้อมือของผู้ป่วย

ไมโครซอฟท์จะส่งผู้ชนะไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียในเดือนกรกฎาคมที่จะแข่งขันใน 11 วันการแข่งขันในโลกที่เป็นตัวแทนของประเทศไซปรัส

Dmitry Rybolovlev นักธุรกิจชาวรัสเซีย นักลงทุน ผู้ใจบุญ และเจ้าของปัจจุบันของ AS Monaco Football Club ปัจจุบันเป็นเจ้าของเกาะ Skorpios ในตำนานของ Aristotle Onassis ซึ่งถูกขายไปในราคา 100 ล้านดอลลาร์ โดย Athina Roussel ลูกสาวของเศรษฐีชาวกรีกผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งไม่ค่อยได้ไปที่นั่น .

การซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่ซับซ้อนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนหนึ่งในไซปรัส บรัสเซลส์ เจนีวา และลักเซมเบิร์ก

Rybolovlev วัย 47 ปี ผู้มีอำนาจของรัสเซียซึ่งถือหุ้นร้อยละ 10 ของธนาคารแห่งไซปรัส เผชิญกับการริบทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาที่นั่น เนื่องจากรัฐบาลกำลังยึดบัญชีธนาคารได้ถึงร้อยละ 80 ที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 ยูโร (130,000 เหรียญสหรัฐ) ตามคำสั่งของ ผู้ให้กู้ระหว่างประเทศให้เงินช่วยเหลือ 10 พันล้านยูโร (13 พันล้านดอลลาร์) เขาอยู่ในอันดับที่ 119 ในรายชื่อมหาเศรษฐีของโลกที่รวบรวมโดยนิตยสาร Forbes

Rybolovlev เจ้าของบริษัทปุ๋ยโปแตชของรัสเซีย Uralkali ปัจจุบันเป็นเจ้าของเกาะที่ Aristole Onassis ชื่นชอบ ตั้งอยู่ในทะเลไอโอเนียนนอกชายฝั่งตะวันตกของกรีซ และอยู่ทางตะวันออกของเกาะเลฟคาดา Rybolovlev ยังซื้อเกาะเล็ก ๆ ของ Tsokari จากลูกสาวของ Onassis

Rybolovlev เป็นผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ เอคาเทรินา ลูกสาววัย 24 ปีของเขาเพิ่งซื้ออพาร์ตเมนต์ในแมนฮัตตันด้วยเงิน 88 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเจ้าของคือแซนฟอร์ด เวล อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานซิตี้กรุ๊ป

Kathimerini กล่าวว่าการขาย Skorpios เป็นข้อตกลงที่เสร็จสิ้นและทำงานผ่านคณะกรรมการบริหารของ บริษัท Aristotle และ Aristides ซึ่งควบคุม บริษัท Mycenae และ Agamemnon ซึ่งทั้งสองเกาะเป็นเจ้าของ

ขั้นตอนดังกล่าวได้รับการจัดการโดยสำนักงานกฎหมาย George Kostakopoulos and Associates ซึ่งผู้บริหาร Nikos Koroyannakis ได้ไปเยือนบรัสเซลส์และเจนีวาหลายครั้งเพื่อสรุปข้อตกลง

มีทนายความชาวไซปรัสที่รู้จักกันดีคนหนึ่งชื่อ Andreas Neocleous ซึ่งตำหนิชาวดัตช์ที่ทำให้เศรษฐกิจและธนาคารในเกาะของเขาล่มสลาย Neocleous มีสำนักงานในกรุงบรัสเซลส์ในอาคารเดียวกันกับ Kostakopoulos

คนที่ทำงานบนเกาะส่วนตัวของ Skorpios กล่าวว่าทนายความเคยไปที่นั่นหลายครั้ง มีรายงานว่า Rybolovlev กำลังวางแผนที่จะทำให้เกาะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนร่ำรวยและมีอำนาจของโลก

Rybolovlel มีเงินที่จะเผา เขาจ่ายเงินให้เอเลน่าอดีตภรรยา 5 พันล้านดอลลาร์สำหรับการหย่าร้าง เขามีตาหมากรุกและมีเรื่องราวในอดีต รวมถึงการถูกจำคุก 11 เดือนก่อนที่จะได้รับการชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหาร Evgeny Panteleymonov ผู้อำนวยการทั่วไปของ JSC Neftechimik ฟอร์บส์กล่าวว่าคดีนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อพยายามรีดไถเงินจากเขา ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในรัสเซียที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้คุมขังผู้มีอำนาจเพียงคนเดียว

เกมเหย้าของ AEK เอเธนส์กับคู่ปรับตกชั้น Panthrakikos ในลีกกรีกถูกละทิ้งในวันอาทิตย์หลังจากแฟน ๆ บุกเข้าไปในสนามเมื่อผู้เยี่ยมชมนำ 1-0 ในนาทีที่ 87

ภายใต้กฎของลีก เกมดังกล่าวควรได้รับเมื่อชนะ Panthrakikos 3-0 โดยจะหักสามแต้มจาก AEK หากมีการใช้มาตรการลงโทษ การตกชั้นครั้งแรกของ AEK ในประวัติศาสตร์ 54 ปีของลีกสูงสุดนั้นแน่นอน

ยานนิส อาราบัตซิส นายทวารของ AEK พร้อมที่จะพบกับลูกครอสไร้พิษภัยของดิมิทริส ปาปาโดปูลอส ของแพนธราคิกอส เมื่อกองหลังวัย 19 ปี มาโวร์ดิส บูไกดิส ยื่นขาออกไปและพลิกบอลเข้าตาข่ายของตัวเอง

วินาทีต่อมา ผู้เล่น Panthrakikos และ AEK วิ่งไปที่อุโมงค์ในขณะที่แฟน AEK บุกเข้าไปในสนาม แฟนบอลที่พุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นของตัวเองมากกว่าผู้เข้าชม ได้ปะทะกับตำรวจทั้งในและนอกสนาม

ตำรวจตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาและระเบิดช็อต ในที่สุด สนามกีฬาโอลิมปิกเอเธนส์ถูกอพยพและตำรวจได้แยกย้ายกันไปแฟน AEK ที่เอ้อระเหยอยู่ข้างนอก แต่ผู้ตัดสินตัดสินใจที่จะไม่เริ่มเกมต่อ

ประตูในช่วงท้ายจากตัวสำรอง คอสตัส มิโตรกลู กอบกู้โอลิมเปียกอส ไพเรียส 1-1 ในเกมเอเธนส์ดาร์บี้กับปานาธิไนกอสเมื่อวันอาทิตย์ ในดาร์บี้เอเธนส์ ความแตกต่างที่น่าประหลาดใจถึง 37 แต้มแยกสองคู่แข่งในซูเปอร์ลีกที่มีชื่อเสียงก่อนการคิกออฟ แต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นในขณะที่พานาธิไนกอสแสดงผลงานที่น่าประทับใจที่สนามกีฬา Georgios Karaiskakis

ในการดำเนินการอื่น ๆ:

Aris – Asteras Tripolis 5 – 1 (วิดีโอ)

Veria – Platanias 5 – 0 (วิดีโอ)

Levadiakos – PAOK 0 – 1 (วิดีโอ)

OFI – Atromitos 2 – 2 (วิดีโอ)

Panionios – Xanthi 3 – 3 (วิดีโอ)

PAS Giannina – Kerkyra 1 – 0 (วิดีโอ)

อันดับ

1. Olympiakos Piraeus 74

2. PAOK 59

3. Asteras Tripolis 53

4. PAS Giannina 44

5. Atromitos 43

6. Xanthi 39

7. Panathinaikos 37

8. Panionios 36

9. Levadiakos 34

10. Veria 33

11. Platanias 33

12. OFI 32

13. Aris 32

14. Panthrakikos 30

15. AEK เอเธนส์ 30

16. Kerkyra 20

นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกจากมหาวิทยาลัย Crete และ Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH) ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ จาก Ames Research Center ของ NASA ได้ค้นพบวิธีใหม่ในการสร้างแม่เหล็กขนาดเล็กโดยใช้คลื่นแสงเลเซอร์สั้นๆ ด้วยควอนตัม “เกม” ที่มีแสง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมาก

การค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Quantum Femto-Magnetism เกิดขึ้นโดยศาสตราจารย์ Ilias Perakis ฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัย Crete และคณะของเขาในกรีซโดยร่วมมือกับ Ames Laboratory และ Jigang Wang นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Iowa State University และทีมของเขาในสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ฉบับวันที่ 4 เมษายน

การวิจัยครั้งใหม่เปิดประตูสู่การสร้างอุปกรณ์ที่ทำงานเร็วขึ้น 1,000 เท่า ด้วยความเร็วหน่วยความจำอย่างน้อย 10 เทราเฮิรตซ์ (1012 เฮิรตซ์) แทนที่จะเป็น 10 กิกะเฮิรตซ์ (109 เฮิรตซ์) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นักวิจัยได้สาธิตการทดลองว่าโครงสร้างแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งในสี่ล้านล้านของวินาที (เฟมโตวินาที) โดยใช้พัลส์เลเซอร์สั้นพิเศษ พวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการสั่งซื้อแบบต้านสนามแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กในวัสดุต้านทานแม่เหล็กขนาดมหึมา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้ในหน่วยความจำ RAM, ฮาร์ดดิสก์ และอุปกรณ์ลอจิกรุ่นต่อไป ตามที่รายงานในเว็บไซต์ของ FORTH พวกเขาสามารถดึงดูดวัสดุได้เร็วกว่าหน่วยความจำแม่เหล็กที่เร็วที่สุดในปัจจุบันถึง 1,000 เท่า

“ความท้าทายที่ต้องเผชิญกับการเขียน การอ่าน การจัดเก็บ และการคำนวณด้วยแม่เหล็กคือความเร็ว เทคโนโลยีต้องการให้ความเร็วของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นหลายระดับ เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถตอบสนองความท้าทายในการทำให้สวิตช์แม่เหล็กคิดเร็วมากในช่วง femtosecond – quadrillionths ของวินาทีโดยใช้ ‘เทคนิค’ ควอนตัมกับเลเซอร์พัลส์เกินขีด” Perakis และ Wang กล่าว

ทำการทดลองที่ Ames Laboratory และ Iowa State University ทฤษฎีที่ตีความการทดลองได้รับการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยครีตและสถาบันโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และมูลนิธิเลเซอร์แห่ง FORTH ในกรีซ

“กลยุทธ์และแนวคิดของเราคือการใช้วิธีการควอนตัมออปติคัลทั้งหมดเพื่อให้ได้สวิตช์แม่เหล็กและเพื่อควบคุมสนามแม่เหล็ก นี่เป็นการวางรากฐานสำหรับการแสวงหาความเร็วและความสามารถของการสวิตชิ่งขั้นสูงสุดของวัสดุ CMR ซึ่งเป็นคำถามที่สนับสนุนวงการสปินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด” Perakis และ Wang ชี้ให้เห็น

พวกเขากล่าวเสริมว่า: “ความหวังของเราคือสิ่งนี้หมายความว่าสักวันหนึ่งเราจะสามารถสร้างอุปกรณ์ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วกว่าที่เคยเป็นมา บทบาทของฟิสิกส์คือการเปิดทิศทางใหม่สำหรับเทคโนโลยี และการค้นพบ Quantum Femto-Magnetism ของเราอาจเพิ่งเปิดใหม่”

Σatellart มีเป้าหมายเพื่อแสดงวัฒนธรรมกรีกร่วมสมัยในยุโรป มีต้นกำเนิดมาจากงานเทศกาลประจำปีของ Milano incontra la Grecia (Milan meets Greece ) สำหรับศิลปะการแสดงร่วมสมัยของกรีกซึ่งจัดขึ้นที่ Piccolo Teatro ของมิลานตั้งแต่ปี 2550 และกำลังขยายออกไปทั้งในด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และเนื้อหาทางศิลปะ

งานในปีนี้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดของ “คนอื่น” และ “ชาวต่างชาติ” ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายที่จะได้รับความเคารพ

เทศกาล Milano incontra la Grecia ดำเนินมาเป็นเวลาหกปีโดยแพลตฟอร์ม Σattellart ที่ส่งสัญญาณกรีซด้วยมุมมองของการส่งเสริมวัฒนธรรมกรีกในเมืองมิลานของอิตาลี ในปีนี้ โรงละคร Piccolo Teatro ในตำนานได้เปิดประตูอีกครั้งเพื่อจัดการแสดงที่น่าสนใจสองรายการ

ฉากแรกอยู่ภายใต้ชื่อ The Foreigner: Austras หรือ Couch Grass (โดย Lena Kitsopoulou) โรงละครแห่งชาติกรีกได้เชิญ Giannis Tsiros และ Lena Kitsopoulou นักเขียนรุ่นใหม่ที่โด่งดังที่สุดของประเทศสองคนมาเขียนบทละครเดี่ยวที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก คำว่า “ต่างชาติ”

เพื่อนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเชิญนักท่องเที่ยวในกรีซมาเยี่ยมพวกเขาที่บ้าน สร้างความตึงเครียดระหว่างพวกเขาและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ผู้เขียนมีไหวพริบเฉียบแหลมและมีจุดยืนเชิงอุดมการณ์ที่กล้าหาญ ผู้เขียนให้ความคิดเห็นที่โดดเด่นเกี่ยวกับการบิดเบือนและพยาธิสภาพในสังคมกรีกที่เกิดจากปัญหาการย้ายถิ่นฐาน

การแสดงครั้งที่สองภายใต้ชื่อ Humaterra โดย Dagipoli Dance Co ถูกบรรยายไว้ว่า: บทละครไม่ได้เกี่ยวกับความทุพพลภาพเป็นหลัก แต่มีความทุพพลภาพเกิดขึ้นตลอดงาน ความพิการมีอยู่เพราะมันไม่สามารถหายไปได้ นักเต้นและผู้ฟังไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของมันได้ มันมีอยู่อย่างสุขุมในงาน แต่มักจะหายไปและกลับมาโดยเปลี่ยนบทบาทและมาตราส่วนมานุษยวิทยาของนักเต้น เป็นเกมเผชิญหน้าที่เชิญชวนให้ผู้ชมออกจากตำแหน่งที่สะดวกของผู้สังเกตการณ์และชนกับแบบแผนและปีศาจของเขา

ศิลปินชาวกรีกและต่างประเทศที่สำคัญได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเทศกาล เช่น Theodoros Terzopoulos, โรงละครแห่งชาติของกรีซ, Savinna Yannatou, Lydia Koniordou, Rootlessroot, Andonis Foniadakis, Giorgos Koumendakis, Rimini Protokoll, Aiep-Ariella Vidach, Moni Ovadia, Taldans, Selvag Sentieri และอีกมากมาย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งรัฐ และหน่วยงานด้านการถ่ายภาพ Magnum

เทศกาลนี้จัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสถานกงสุลใหญ่กรีกในมิลานและเทศบาลเมืองมิลาน

Angelos Chaniotis ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และคลาสสิกโบราณของกรีกในสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้ชื่อ Graffiti in the Ancient City – Images and Voices of Daily Life เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่เมือง Thessaloniki

เขาได้รับเชิญจาก Dukakis ศูนย์บริการสาธารณะและมนุษยธรรมของ Anatolia College, American College of Thessaloniki

ชานิโอติสกล่าวว่างานกราฟฟิตี้แบบโบราณเป็น “ภาพประกอบของเสียงและอารมณ์ในสมัยโบราณ” และเสริมว่า “ส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สลักไว้ในเวลากลางคืนโดยบุคคลเพื่อกระตุ้น หรือเมาและครึกครื้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้การตีความยาก แต่คุณค่าของมันในฐานะแหล่งประวัติศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่ สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พวกเขามีลักษณะของการเลือกปฏิบัติทางเพศ การทาบทามทางเพศ การแข่งขัน การดูถูก การประกาศรสนิยมทางเพศ การครอบงำ และการสาธิต…”

ศาสตราจารย์ชาวกรีกได้ค้นพบ รวบรวม และศึกษาภาพกราฟฟิตี้โบราณมากกว่า 4,000 ภาพระหว่างที่เขาเข้าร่วมการขุดค้นของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในเมืองอะโฟรดิเซียโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ในแผ่นดินคาเรียในลุ่มแม่น้ำมีนเดอร์ ห่างจากท่าเรืออิซเมียร์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 230 กิโลเมตร (สมีร์นาโบราณ) ). เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยกรีกโบราณและโรมันในตุรกี

ชานิโอติสพบตัวอย่างกราฟฟิตี้นับพันที่สลักหรือแกะสลักไว้บนหินอ่อนซึ่งมีเนื้อหาหลากหลาย เช่น เกมกระดาน คำอธิษฐาน สัญลักษณ์ทางศาสนา ชื่อ ความลามกอนาจาร และภาพที่น่ารังเกียจเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายในกรณีของการแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันอื่น ๆ

ด้วยธุรกิจมากกว่า 68,000 แห่งที่ปิดตัวลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ รัฐบาลกรีกกำลังวางแผนที่จะยื่นร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้ร้านค้าขนาดเล็กเปิดทุกวันอาทิตย์และสำหรับห้างสรรพสินค้าเป็นเวลาเจ็ดวันอาทิตย์ต่อปี

ธนาซิส สกอร์ดาส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนา กล่าวว่า การเปิดร้านเป็นทางเลือก แม้ว่าจะมีข้อกังวลว่าอาจส่งผลให้ส่วนใหญ่เปิดเป็นเจ้าของร้านให้ลูกค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ให้กู้ระหว่างประเทศของ

กรีซกำลังกดดันให้ร้านค้าทุกแห่งได้รับอนุญาตให้เปิดในวันอาทิตย์ แต่ผู้ค้าจำนวนมากไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลง “เราไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าจะมีใครพูดคุยอย่างมีความรับผิดชอบ เราควรถามคำถามอะไรและควรถามใคร” วาสซิลิส คอร์กิดิส ประธานสมาพันธ์การค้ากรีกแห่งชาติ (ESEE) กล่าว

เขากล่าวว่า “หลังจากยกเลิกวันหยุดสำหรับร้านค้าในวันอาทิตย์ พวกเขาดูเหมือนจะปฏิเสธข้อเสนอของเราในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาสำหรับ SMEs ตามที่คาดคะเน ในขณะที่พวกเขายืนยันว่านาย Horst Reichenbach ได้ทำเช่นเดียวกันในการประชุมที่เรามีกับเขา ” หมายถึงหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจของสหภาพยุโรปในกลุ่มเจ้าหนี้ของกรีซซึ่งรวมถึง Troika แห่งสหภาพยุโรปที่เรียกว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารกลางยุโรป

“เราไม่รู้จะเชื่ออะไรอีกแล้วเกี่ยวกับฉบับวันอาทิตย์ กระทรวง ‘วัฏจักร’ หรือ Troika?” Korkidis กล่าวโดยเน้นว่าสมาพันธ์การค้ากรีกแห่งชาติไม่เคยเสนอให้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่สำหรับ SMEs แต่จะใช้โครงสร้างที่มีอยู่ของธนาคารสหกรณ์

“ด้วยความสัตย์จริง เราไม่สามารถเข้าใจเหตุผลที่กระทรวงยังคงดำเนินเรื่องเหล่านี้ต่อไปในประเด็นเรื่องวันอาทิตย์ ในขณะที่ข้อเสนอนี้ถูกประณามจากตลาดและสังคมเกือบทั้งหมดแล้ว และบ่อนทำลายการพัฒนา ซึ่งกระทรวงควรจะให้บริการด้วยการปฏิเสธ ตั้งแต่เริ่มต้นข้อเสนอทางการเงินซึ่งสามารถผลักดันตลาดให้เอาชนะวิกฤติได้ เป็นอีกครั้งที่การค้าตกสู่คนหูหนวก” เขากล่าว

เขากล่าวเสริม: “ฉันสงสัยว่ากระทรวงจินตนาการถึงการฟื้นตัวของตลาดอย่างไร? ในกรณีที่ไม่มีสังคมและผู้ประกอบการ? หรือด้วยการเลือกการรั่วไหลโดย “รอบ” ของผู้รับผิดชอบที่ไม่เปิดเผยตัว? น่าเสียดายที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเรากำลังแย่ลงทุกวันและบางคนก็ยืนกรานที่จะเล่นเกมการสื่อสาร ฉันคิดว่านี่เป็นเวลาที่จะหยุดการกีดกันผู้มีบทบาททางการตลาดที่เป็นสถาบันออกจากการอภิปรายและฟื้นฟูการเจรจาทางสังคม” เขากล่าวจบ

แฟรนไชส์ฟุตบอลของเออีเค เอเธนส์ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องราวที่ยากลำบาก รุมเร้าด้วยความทุกข์ยากทางการเงิน ฐานแฟนคลับที่ลดน้อยลง ไม่มีที่เล่น หนึ่งในดาราอายุน้อยที่ถูกระงับเนื่องจากการแสดงความยินดีกับนาซี การจับกุมเจ้าของด้วยค่าภาษี และตอนนี้ ระเบิดสุดท้าย: การตกชั้น

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 89 ปีที่ AEK จะถูกส่งต่อไปยังดิวิชั่น 2 ของการแข่งขันเช่นกัน หลังจากที่มีการหักคะแนนจากการใช้ความรุนแรงจากฝูงชน ทำให้พวกเขาติดอยู่ในดรอปโซนโดยเหลืออีกนัดเดียว

คณะกรรมการวินัยของ Super League ได้สั่งลงโทษเมื่อวันที่ 19 เมษายน หลังจากการแข่งขันของ AEK กับ Panthrakikos เพื่อนนักสู้ที่สนามกีฬาโอลิมปิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ถูกละทิ้งเนื่องจากการบุกรุกของแฟน ๆ ในบ้าน

ลีกกล่าวว่าการแข่งขันจะถูกบันทึกเป็นการสูญเสีย 3-0 สำหรับ AEK โดยหักสามแต้มจากแต้มของฤดูกาลนี้และสองแต้มจากการรณรงค์ครั้งถัดไป และตบสโมสรด้วยค่าปรับรวม 4,000 ยูโร (5,200 ดอลลาร์) การหักดังกล่าวทำให้ AEK ห้าคะแนน จากการอยู่ในชั้นแรกก่อนเกมสุดท้ายกับ Atromitos เมื่อวันที่ 21 เมษายน

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของลีก คณะกรรมการวินัยกล่าวว่าได้ยอมรับรายงานการแข่งขันของผู้ตัดสิน Stavros Tritsonis ซึ่งระบุว่าไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจาก “สภาพสนามและบริเวณโดยรอบเป็นหายนะอย่างผิดปกติ” ลีกเสริมว่าพบว่าสโมสรมีความผิดเพราะ AEK “ล้มเหลวในการใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการอย่างปลอดภัยของการแข่งขันและสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรวม” ทีมงานมักอดทนกับพวกอันธพาลและความรุนแรง

AEK เรียกการตัดสินใจครั้งนี้ว่า “อาชญากรรมที่เกิดจากการไตร่ตรองล่วงหน้าโดยระบบทุจริต” ในถ้อยแถลงที่มีถ้อยคำหนักแน่นซึ่งตอบสนองต่อการประกาศดังกล่าว และความตั้งใจของการตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ ซึ่งมีกำหนดจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า หากการตกชั้นยังคงอยู่ AEK อาจพบว่าตัวเองออกจากธุรกิจพร้อมกับวิธีการทางการเงินที่จะดำเนินต่อไปภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน

“คณะวินัยของ Super League ได้ตัดสินใจที่จะกีดกันเราบนกระดาษของสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อความรอดของเรา” AEK กล่าว “ระบบคอร์รัปชั่นพบว่า AEK มีความผิด … นี่เป็นอาชญากรรมที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้ากับผู้กระทำความผิดในหลักการ Tritsonis และคณะกรรมการวินัย… และผู้ยุยงอื่น ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย”

แถลงการณ์สรุปว่า “เออีเคไม่เคยยอมแพ้ เพราะเราได้เรียนรู้ที่จะเล่นในสนามจนจบ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ Peristeri (กับ Atromitos) และในสัปดาห์หน้าที่ศาลอุทธรณ์ซึ่งเราเชื่อว่าในที่สุดเราจะได้รับการพิสูจน์” ไม่มีการเอ่ยถึงแฟน ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่สนามเพื่อโจมตีผู้เล่นของตัวเองหลังจากที่กองหลัง AEK ทำแต้มให้กับทีมของเขาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ

ฤดูกาลที่ปั่นป่วน

บทลงโทษที่เข้มงวดนั้นเป็นผลมาจากกฎหมายกีฬาที่ผ่านโดยรัฐบาลกรีกในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยมุ่งเป้าไปที่การปราบปรามความรุนแรงของฟุตบอล AEK เป็นสโมสรแห่งที่สองที่โดนโจมตีหลังจากพานาธิไนกอสได้รับการลงโทษการหักคะแนนที่คล้ายกันเมื่อปีที่แล้วเมื่อเกมกับ Olympiakos Piraeus ถูกยกเลิกหลังจากการบุกสนาม

ความรุนแรงที่สนามกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2547 เป็นจุดต่ำสุดล่าสุดในฤดูกาลที่ปั่นป่วนของสโมสร

ผู้เล่นจากทั้งสองทีมถูกแฟนบอลเจ้าถิ่นไล่ออกจากสนามหลังจากที่เจ้าบ้านเสียประตูในนาทีที่ 87 ในการปะทะการตกชั้นที่สำคัญ หลังจากล่าช้าไป 90 นาที ผู้ตัดสิน Tritsonis ประกาศว่าการแข่งขันถูกยกเลิก

AEK ดำเนินการด้วยงบประมาณที่จำกัดหลังจากช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเงินซึ่งแทบทุกทีมในทีมชุดใหญ่ถูกขายออกไปเพื่อขอใบอนุญาตและรักษาสถานะการบินบนเครื่องบินไว้ โดยปล่อยให้ผู้เล่นอายุน้อยและส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ ที่กำลังเฆี่ยนตีในสนามเป็นประจำ

เจ้าหน้าที่สโมสรกำลังมองหานักลงทุนรายใหม่ แต่หลังจากการล่มสลายของข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารเพื่อการลงทุน Seymour Pierce ในลอนดอนเมื่อเร็ว ๆ นี้ความพยายามของพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ซึ่งเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร

กลุ่มผู้สนับสนุนได้จัดให้มีการประท้วงเป็นประจำที่สถานที่ฝึกซ้อมเนื่องจากสถานะทางการเงินของทีม ในขณะที่การฉลองเป้าหมายของนาซีของกองกลาง Giorgos Katidis เมื่อเดือนที่แล้วทำให้ชื่อเสียงของ AEK เสียหายอีกครั้ง

กาติดิสถูกแบน 5 นัด ปรับ 1,000 ยูโร และยังถูกสหพันธ์ฟุตบอลกรีซสั่งห้ามทีมชาติทั้งหมดตลอดชีวิต ฐานแสดงท่าทีหลังทำประตูชัยในเกมที่เอาชนะเวเรีย 2-1 ในลีก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซานโฮเซเน้นผลงานร่วมสมัยที่มีฉากจากตำนานเทพเจ้ากรีกคลาสสิกในฤดูใบไม้ผลินี้ หงส์ สุกร และไซเรน จัดแสดงในวันที่ 18 เมษายน-1 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยผลงาน 20 ชิ้นบนกระดาษจากคอลเลกชันถาวรของ SJMA

นิทรรศการประกอบด้วยผลงานของ Jeanne Aurel-Schneider, Romare Bearden, Red Grooms, Erle Loran, Roberto Matta, Reuben Nakian, Fritz Scholder และ Hans Sieverding

รวมถึงวิดีโอเกม “มาเล่นกันเถอะ! การลงโทษกรีกโบราณ !” โดย Pippin Barr ซึ่งผู้เล่นพยายามหลีกเลี่ยงชะตากรรมของ Sisyphus, Tantalus, Prometheus และ Danaids อย่างไร้ประโยชน์

Rory Padeken ผู้ช่วยภัณฑารักษ์กล่าวว่า “นิทานของสัตว์ประหลาด วีรบุรุษ และเทพเจ้าที่พบในตำนานเทพเจ้ากรีกได้จับจินตนาการมานับพันปี

“ด้วยความรักและการทรยศ ความภาคภูมิใจและความเย่อหยิ่ง ความพากเพียรและความพ่ายแพ้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องในวัฒนธรรมสมัยนิยมในปัจจุบัน”

ไฮไลท์ของนิทรรศการ ได้แก่ Circe into Swine (1979) โดย Romare Bearden ภาพวาดจากซีรีส์เรื่อง “Leda and the Swan” โดย Reuben Nakian และภาพพิมพ์จากผลงานของ Roberto Matta เรื่อง “Hom’mere Il – l’Eautre” ภาพประกอบของศิลปินเซอร์เรียลลิสต์ สำหรับ Oddysey ของโฮเมอร์

ชัยชนะ Winged Victory of Samothrace (1976) สีน้ำโดย Red Grooms ซึ่งเป็นของขวัญชิ้นล่าสุดที่มอบให้พิพิธภัณฑ์จาก Barbara และ Dixon Farley เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในนิทรรศการนี้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซานโฮเซเฉลิมฉลองแนวคิดใหม่ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายการเชื่อมต่อทุกครั้งที่มาเยือน

ให้การต้อนรับและกระตุ้นความคิด พิพิธภัณฑ์ปฏิเสธความน่าเบื่อหน่ายและทำให้ผู้มาเยี่ยมชมพึงพอใจด้วยมุมมองที่น่าประหลาดใจและขี้เล่นเกี่ยวกับศิลปะและศิลปินในยุคของเรา

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซานโฮเซตั้งอยู่ที่ 110 ถนนเซาท์มาร์เก็ตในตัวเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย พิพิธภัณฑ์เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 23:00 น. – 17:00 น. และจนถึง 20:00 น. หรือหลังจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่สามของแต่ละเดือน

นักแสดงชาวกรีก-บริต Eros Vlahos พูดคุยกับGreek Reporterเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเขาในซีรีส์ Starz เรื่อง “Da Vinci’s Demons” ซึ่งเป็นภาษากรีกที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก และการใช้ชีวิตจนได้รับการตั้งชื่อตาม “เทพเจ้าแห่งความรัก”

Eros Vlahos อายุเพียง 12 ปีเมื่อเขาแสดงที่งาน Edinburgh Fringe Festival ปี 2008 ด้วยการแสดงตลกยืนขึ้น 50 นาทีที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิจารณ์และผู้ชม เขาไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงตลกที่อายุน้อยที่สุดที่เคยทำเช่นนั้น แต่เขาก็บังเอิญได้เขียนเนื้อหาทั้งหมดของเขาเองสำหรับงานนี้ด้วย

ตอนนี้อายุ 18 ปี Eros เริ่มแสดงไม่นานหลังจากแสดงความสามารถด้านตลกของเขาเมื่อไม่กี่ปีก่อน การแสดงครั้งแรกของเขาเกิดขึ้นในปี 2009 ในบท Coot ใน “Skeilig” สำหรับ Sky Movies และบทบาทแหกคุกของเขาตามมาหลังจากนั้นไม่นานในปี 2010 ด้วยภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Nanny McPhee and the Big Bang” ประกบเอ็มม่า ทอมป์สัน นักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์ เขายังแสดงใน “Episodes” ร่วมกับ Matt Le Blanc ดาราจาก “Friends”, “Game of Thrones” ของ HBO และในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์เรื่อง “Anna Karenina” กับ Keira Knightley เมื่อปีที่แล้ว

ในโครงการล่าสุดของเขา เขาสวมบทบาท Nico Machiavelli ในซีรี่ส์ Starz ใหม่ “ Da Vinci’s Demons ” สร้างโดย David S. Goyer (“Batman Begins,” “The Dark Knight,” “Man of Steel”) ละครเรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวที่ยังไม่ได้บอกเล่าของ Leonardo Da Vinci ชายผู้ฉาวโฉ่ ซีซั่นที่สองได้รับการยืนยันแล้ว โดย Eros Vlahos กำลังจะกลายเป็นชื่อที่คุ้นเคย Greek Reporterพูดคุยกับนักแสดงในบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเขา รากฐานของภาษากรีก และการใช้ชีวิตจนได้รับการตั้งชื่อตาม “เทพเจ้าแห่งความรัก”

คุณเข้าสู่การแสดงได้อย่างไร?

ฉันเริ่มต้นด้วยการทำสแตนด์อัพคอมเมดี้เมื่ออายุประมาณเก้าขวบ มีคลับแสดงตลกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กๆ ที่คุณสามารถลุกขึ้นและเยาะเย้ยพ่อแม่ของคุณต่อหน้าคนหลายร้อยคนได้ ดังนั้นฉันจึงเริ่มด้วยการทำเช่นนั้น หลังจากนั้นไม่กี่ปี ฉันมีเนื้อหามากพอที่จะไปแสดงเดี่ยวของตัวเองที่งานEdinburgh Fringe Comedy Festivalและมันก็วนเวียนมาจากที่นั่นจริงๆ

คุณเตรียมตัวสำหรับบทบาท Nico Machiavelli ใน “Da Vinci’s Demons” อย่างไร?

ฉันอยากจะบอกว่าฉันไปห้องสมุดอังกฤษและขุดหลุมฝังศพยุคเรอเนซองส์โบราณ แต่ฉันเพิ่งเล่น “Assassin’s Creed 2” ซึ่งตั้งอยู่ในฟลอเรนซ์บน PlayStation ของฉัน

Eros-portrait-1การออดิชั่นเป็นอย่างไร?

พวกเขามีความลับสุดยอดเกี่ยวกับสคริปต์ดังนั้นฉันจึงได้รับฉากให้อ่านสำหรับ Nico ฉันคิดว่าเขาอยู่ในฉากเดียวและนั่นก็เป็นเช่นนั้น เมื่อพวกเขาเสนอบทและส่งสคริปต์เท่านั้นที่ฉันพบว่าใครคือตัวละครของฉันและการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเพียงใด

อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการถ่ายทำรายการ?

ระเบิดทั้งหมด! เห็นได้ชัดว่าเป็นวัยรุ่น ฉันมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่จะต้องประทับใจ [สิ่งนั้น] ดังนั้นการได้อยู่ใกล้ดอกไม้ไฟขนาดใหญ่จึงเป็นส่วนที่ดีที่สุด

ถ่ายทำรายการไหนคะ?

เรากำลังถ่ายทำในสวอนซี เวลส์ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดกับฟลอเรนซ์ ฝนตกตลอดเวลาและกาแฟไม่ค่อยดีเท่า

แม่ของคุณเป็นชาวอังกฤษ และพ่อของคุณเป็นชาวกรีก เขามาจากไหนในกรีซ

เขามาจากเมืองที่เรียกว่า Filiates บนเนินเขา มันสวยมากและมันอยู่ตรงข้ามกับลอนดอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันมีแดด

คุณไปกรีซบ่อยแค่ไหน?

ฉันเยี่ยมชมโหลด! ฉันบินออกไปหาปู่ย่าตายายและลูกพี่ลูกน้องของฉัน และใช้เวลาสองสามสัปดาห์เพื่อพยายามให้ผิวสีแทน ดังนั้นฉันจึงดูไม่เหมือนแวมไพร์เมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในครอบครัวชาวกรีก

สถานที่ที่คุณโปรดปรานที่สุดที่คุณเคยไปคือที่ไหน?

ฉันเดินทางให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากถ่ายทำในเวลส์เป็นเวลาหกเดือน คุณพยายามไปจริงๆ และอย่างน้อยก็เห็นดวงอาทิตย์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง สถานที่โปรดของฉันที่ฉันเคยไปเมื่อไม่นานนี้ [คือ] อินเดีย เป็นสถานที่ที่บ้าคลั่งที่สุดที่ฉันเคยไป และฉันชอบที่จะถูกล้อมรอบด้วยความวุ่นวาย

คนที่ไม่ใช่ชาวกรีกหรือคนที่ไม่รู้ความหมายของคำว่า “อีรอส” เคยแปลกใจกับการแปลของมันไหม

ความจริง [นั่น] หมายถึง “เทพเจ้าแห่งความรัก” ทำให้ฉันมีชีวิตได้มากมาย ดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ ฉันแค่แสร้งทำเป็นว่าเป็นสลัดประเภทหนึ่งที่พ่อของฉันชอบจริงๆ บางครั้งเมื่อคุณคุยกับคนอังกฤษที่รู้ตำนานของพวกเขา พวกเขารู้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไร โชคดีที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น คนส่วนใหญ่คิดว่ามันฟังดูเหมือนชื่อเจได [“Star Wars”]

คุณทำทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ มีสิ่งใดที่คุณพบว่ามีความท้าทายมากกว่าที่อื่นหรือไม่?

แน่นอนว่าโทรทัศน์เป็นความท้าทายที่ใหญ่กว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงอย่าง “Da Vinci’s Demons” ที่มูลค่าการผลิตนั้นไม่ธรรมดา เหมือนกับการสร้างภาพยนตร์แปดเรื่องในช่วงเวลาปกติเพื่อสร้างหนึ่งเรื่อง แต่ภาพยนตร์มีกระบวนการที่ช้ากว่ามาก ดังนั้นจึงมีข้อดีสำหรับทั้งสองอย่าง

การแสดงสิ่งที่คุณอยากทำในระยะยาว หรือคุณเห็นว่าตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ ของอุตสาหกรรมนี้หรือไม่?

ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการทำอะไรในระยะยาว แต่ฉันไม่สงสัยเลยว่ามันจะอยู่ในวงการภาพยนตร์ ฉันชอบที่จะแสดงต่อไปและลองทำอย่างอื่นด้วย

ความพยายามในการแปรรูปที่ล้าหลังของกรีซกระทบกระเทือนอีกครั้งเมื่อผู้ทำเงินรายใหญ่ที่สุดคือ OPAP ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดการพนันได้รับผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่มีข้อเสนอต่ำมากรัฐบาลได้ขอให้มีการชน

มีเพียงกองทุนเพื่อการลงทุนกรีก-เช็ก เอ็มมา เดลต้า เท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอ เจ้าหน้าที่ใกล้ชิดกับการขายกล่าวกับรอยเตอร์ กรีซต้องการให้ Emma Delta เพิ่มราคาเป็น 650 ล้านยูโร (849.1 ล้านดอลลาร์) สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น 33% ในหน่วยงาน

Emma Delta ซึ่งควบคุมโดยนักลงทุนเช็ก Jiri Smejc เจ้าของเรือชาวกรีก George Melisanidis และนักธุรกิจชาวกรีก Dimitris Copelouzos เสนอราคา 622 ล้านยูโร (810.50 ล้านดอลลาร์) เจ้าหน้าที่อีกคนกล่าว

กองทุนแปรรูปของรัฐ TAIPED เริ่มเจรจากับ Emma Delta เพื่อขอเงินเพิ่ม แม้ว่าจะเป็นเกมเดียวในเมืองและกรีซมีข้อได้เปรียบเพียงเล็กน้อย

การประมูลสองรายการสำหรับส่วนได้เสียที่ควบคุมในบริษัทเดิมพันที่ยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน โดยมีเพียง Emma Delta เท่านั้นที่ถือว่าถูกต้อง แม้ว่าข้อเสนอราคาจะต่ำกว่าที่ TAIPED คาดไว้แต่แรก ซึ่งให้เวลาบริษัท 48 ชั่วโมงในการทำ ข้อเสนอที่ดีกว่า

คู่แข่งรายอื่น Third Point ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุนในนิวยอร์กได้รับการพิจารณาว่าละเมิดเงื่อนไขของการประกวดราคาเนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการขายหุ้นใน OPAP โดยที่ TAIPED ไม่สามารถเข้าร่วมในกำไรจากการขายได้

หนังสือพิมพ์ Kathimerini กล่าวว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการประกวดราคาโดยมีเงื่อนไขว่าหากนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ตัดสินใจขายหุ้นภายในสามปี จะต้องจ่ายเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการขายให้แก่ TAIPED ซึ่งเป็นคำที่ Third Point ปฏิเสธและตัดสินเอง ออกจากกระบวนการ

กรีซดึงรูปปั้นโบราณ 2 รูปออกจากนิทรรศการโอลิมปิกที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศกาตาร์ ในข้อพิพาทเรื่องภาพเปลือย แหล่งข่าวจากกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว เนื่องจากผู้จัดงานในประเทศต้องการปกปิดอวัยวะเพศ

“รูปปั้นได้กลับไปยังกรีซแล้ว” แหล่งข่าวจากกระทรวงวัฒนธรรมบอกกับ Agence-France-Presse ซึ่งเสริมว่า “ผู้จัดงานในกาตาร์ต้องการปกปิดสมาชิกของรูปปั้นด้วยผ้าสีดำ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยถูกจัดแสดง พวกเขากลับไปที่ห้องเก็บของและส่งคืนในวันที่ 19 เมษายน”

รูปปั้นเยาวชนกรีกคลาสสิกและนักกีฬาในยุคโรมันเป็นภาพเปลือยซึ่งเป็นลักษณะที่นักกีฬาโอลิมปิกแข่งขันกันในสมัยโบราณ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกรีซ Costas Tzavaras เดินทางไปยังกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์เพื่อเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม โดยกล่าวว่าได้เปิด “สะพานแห่งมิตรภาพ” ระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรี Antonis Samaras กำลังแสวงหาการลงทุนเพิ่มเติมจาก รัฐอ่าว

กระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า กรีซได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการเกือบ 600 รายการจากพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธภัณฑ์โอลิมเปีย บ้านเกิดของการแข่งขัน

การเปิดเผยอวัยวะเพศบนรูปปั้นถือเป็นการดูถูกประเพณีที่เข้มงวดของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้หญิงจะเข้าชมนิทรรศการ เมื่อกรีซปฏิเสธแนวคิดที่จะปกปิดพวกเขา ผู้จัดงานก็ซ่อนรูปปั้น นำกรีซให้สั่งให้ส่งคืน

Anna Prokos เป็นผู้แต่งหนังสือที่มีชื่อเสียงมากกว่า 40 เล่ม ซึ่งอาศัยอยู่ใน North Arlington รัฐนิวเจอร์ซีย์ และได้นำเสนอหนังสือเด็ก 32 หน้า The Lucky Egg ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเพณีอีสเตอร์ของศาสนา Greek Orthodox ว่าด้วยเทศกาลอีสเตอร์ .

Prokos ได้ตีพิมพ์ The Lucky Cake ในอดีต ซึ่งเด็กหนุ่มชื่อ Billy ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของครอบครัวเขา

“Lucky Egg เขียนง่ายกว่า เพราะตัวละครได้รับการพัฒนาแล้ว และผู้อ่านได้สร้างความสัมพันธ์กับ Billy และครอบครัวของเขาแล้ว” Prokos กล่าว

“ฉันคิดว่าจะเขียน The Lucky Year ต่อไปในซีเควนซ์ The Lucky Cake จากนั้นคอมพิวเตอร์ของฉันก็เข้ารับบริการ และทุกอย่าง ซึ่งใช้เวลาทำงานห้าปีกับมัน ก็ถูกทำลายลง ฉันต้องการแนวคิดสำรอง ฉันมีปัญหาทางจิต เสียใจมากที่ต้องสูญเสียงานไป ฉันจึงไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีก จากนั้นในขณะที่ลงนามในหนังสือสำหรับ Lucky Cake ผู้คนก็ขอหนังสือเล่มอื่นเกี่ยวกับ Billy”

Prokos เริ่มเขียน The Lucky Egg ในเดือนมกราคม 2013 “ฉันนึกภาพวัยเด็กของฉันในช่วงเทศกาลอีสเตอร์กรีกและประเพณีของวันนี้ ซึ่งไม่เหมือนกรีก” เธอกล่าวเสริมว่า: “ผู้คนไม่ได้ทำการอดอาหาร 40 วันมากนัก แต่พวกเขาทำอย่างรวดเร็วโดยละเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์”

ในหนังสือของเธอ Prokos อธิบายถึงประเพณีอีสเตอร์ของชาวกรีก “ฉันพูดถึงไข่แดง นั่นคือส่วนหลักของเรื่อง ไข่แดงเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระเยซู” เธอกล่าวและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแตกของไข่: “นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแตกร้าวของหลุมฝังศพของพระเยซู ฉันรู้สึกว่ามันสำคัญที่จะต้องให้ความรู้เด็กๆ ว่าทำไมเราถึงทำเช่นนี้ก่อนที่เราจะพูดว่า hristos anesti ซึ่งหมายความว่าพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว”

หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประเพณี ผสมผสานกับอารมณ์ขันและเกม “หนังสือเล่มนี้เน้นที่วัฒนธรรมทางศาสนาโดยไม่เปิดเผยศาสนา เป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นและภาพประกอบทำให้สนุก มีคำแนะนำในการย้อมไข่แดงและวิธีทำ tsougrisma”

“การดูประเพณีเหล่านี้เป็นเรื่องที่วิเศษมาก เพราะช่วยให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับทุกศาสนา” โปรคอสบอกกับเซาท์เจอร์ซีย์นิวส์

ทีมฟุตบอลของเออีเค เอเธนส์ ซึ่งตกชั้นสู่ดิวิชั่น 2 เป็นครั้งแรกในรอบ 89 ปีหลังจากฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีการอุทธรณ์มาตรการลงโทษที่ถูกปฏิเสธเมื่อวันที่ 25 เมษายน โดยสหพันธ์ฟุตบอลกรีก (EPO) ซึ่งยังคงคว่ำบาตร Greek Super League .

AEK ซึ่งหลุดจากลีกสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถูกลงโทษสามแต้มจากฤดูกาลนี้ และปรับ 4,000 ยูโร (5,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หลังจากแมตช์ที่บ้านกับ Panthrakikos เมื่อวันที่ 14 เมษายน ถูกทอดทิ้งเมื่อแฟนบอลเจ้าบ้านไล่ตามผู้เล่นทั้งสองทีมออกจากสนาม

Panthrakikos ชนะการแข่งขัน 3-0 ซึ่งหยุดลงหลังจาก AEK ยอมรับเป้าหมายในนาทีที่ 87 เพื่อตามหลังเพื่อนร่วมต่อสู้ 1-0 AEK ซึ่งจะเริ่มในฤดูกาลหน้าในดิวิชั่น 2 โดยถูกหักอีก 2 แต้ม ได้ต่อสู้เพื่ออย่างน้อยจะได้มีโอกาสเล่นในช่วง 3 นาทีสุดท้ายของแมตช์ที่ถูกละทิ้ง

“ศาลอุทธรณ์ EPO ยอมรับการลงโทษที่ดำเนินการโดย Super League และปฏิเสธการอุทธรณ์ของ AEK โดยเด็ดขาด” สหพันธ์กล่าวในแถลงการณ์ AEK เป็นทีมที่ 2 ที่ได้รับจุดโทษดังกล่าว ต่อจากพานาธิไนกอส ซึ่งถูกหัก 5 แต้มเหมือนเดิมหลังจากเกมของฤดูกาลที่แล้วกับโอลิมเปียกอส พีเรียสที่สนามกีฬาโอลิมปิกถูกยกเลิก

กรีก Marios ‘Nivek’ Bitsikokos เป็นผู้ชนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลก Injustice: Gods Among Us ซึ่งจัดขึ้นที่ไนท์คลับที่น่าประทับใจในปารีส ก่อนหน้านี้ Bitsikokos ได้รับรางวัล Pan-Hellenic Championship ใน Injustice: Gods Among Us ในเอเธนส์

เขาเป็นทหารผ่านศึก Tekken และ Mortal Kombat และได้เป็นตัวแทนของกรีซในการแข่งขันชิงแชมป์ในต่างประเทศสำหรับทั้งสองเกม เขาเป็นสมาชิกของ Greek Dojo Academy ซึ่งผู้เล่นเกมต่อสู้ชาวกรีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฝึกฝน

ในการแข่งขัน Paris Championship พร้อมด้วย Bitsikokos, Russian Nikita, แชมป์ใน Russian Igromir, การแข่งขัน Local Tournament ที่ใหญ่ที่สุดมีความโดดเด่น Nikita ใช้ Deathstroke เป็นตัวละครพื้นฐานและชนะ French Championship

Bitsikokos ชนะผู้เล่นชาวโปแลนด์และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Bitsikokos และ Nikita เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายและแข่งขันกันเอง ผู้เล่นชาวกรีกใช้ตัวละคร Wonder Woman เป็นพื้นฐานของเขา ชนะผู้เล่นชาวรัสเซียและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแชมป์โลกในเรื่อง Injustice

Bitsikokos กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับ Injustice เขาเสริมว่าคุณภาพของเกมนั้นยอดเยี่ยม มันมีความสมดุลและได้รับอิทธิพลจาก Mortal Kombat แต่มีองค์ประกอบเชิงบวกใหม่ๆ มากมาย เขายืนยันว่าผู้เล่นที่ดีที่ Mortal Kombat จะเก่งในเรื่อง Injustice เช่นกัน Bitsikokos เป็นหนึ่งในผู้เล่น Mortal Kombat ที่ดีที่สุดในโลก

การต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นยากและไม่แน่นอน แต่ Bitsikokos ก็สามารถเอาชนะเพื่อคว้าแชมป์โลกของกรีซได้

แชมป์โลกของวิดีโอเกมสุดฮอต Injustice: Gods Among Us คือ Marios ‘Nivek’ Bitsikokos ผู้เล่นมือเก๋าของเกมที่ขายได้มากกว่าตั๋วหนังทั่วโลก

เขาเชี่ยวชาญเป็นพิเศษที่ Tekken และ Mortal Kombat ซึ่งเป็นตัวแทนของกรีซระดับสากลและเป็นสมาชิกของ Greek Dojo Academy ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเกมต่อสู้สำคัญ ๆ ที่ชาวกรีกกำลังฝึกฝนอยู่ โดยหนึ่งในนั้นอยู่ในแปดอันดับแรกใน Mortal Kombat

แม้ว่าเขาจะเป็นนักเรียนและทำงานหลายชั่วโมงต่อวัน แต่เขาก็ฝึกฝนอย่างหนักในทันทีสำหรับลีกโลก คู่แข่งที่จริงจังคนแรกของเขาคือเสากับเดธสโตรก แต่พ่ายแพ้ด้วยสกอร์ 2-1

จากนั้นคือนิกิตาชาวรัสเซีย แต่ Bitsikokos รู้จักตัวละครทั้งหมดเป็นอย่างดีและตัดสินใจใช้ Wonder Woman เป็นตัวละครพื้นฐานของเขา

โค้ชของสโมสรฟุตบอลกรีก PAOK, Giorgos Donis ถูกไล่ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายนตามที่ PAOK ประกาศหลังจากที่ทีมถูกกำจัดในรอบรองชนะเลิศ Greek Cup โดย Asteras Tripolis เมื่อวันที่ 27 เมษายน

ตามแหล่งข่าว Donis ได้ส่งวิสามัญฆาตกรรมไปยัง Zisis Vryzas ประธาน PAOK และผู้ถือหุ้นใหญ่ Ivan Savvidis ข้อเท็จจริงที่บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของเขาและความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่าง Donis และสโมสร

ส่งผลให้สโมสรประกาศไล่โดนิสออกจากตำแหน่ง “เนื่องจากเหตุผลสำคัญที่เขาต้องโทษ” เพราะพวกเขาคิดว่าวิสามัญฆาตกรรม พีเอโอเค เอฟซี เจ้าของและประธานทีม

ความเป็นผู้นำทางเทคนิคของ PAOK สำหรับหกเกมของรอบตัดเชือกซูเปอร์ลีกจะดำเนินการโดย Giorgos Georgiadis อดีตกรีซผู้จัดการทีมอายุต่ำกว่า 21 ปี PAOK กล่าวในการประกาศ: “เราขอโทษผู้ที่เดินทางไปตริโปลีและผู้ที่ฝันถึงการมีส่วนร่วมของ PAOK ในรอบชิงชนะเลิศถ้วย”

Donis เข้าร่วมสโมสรเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลหลังจากออกจาก Atromitos จบที่สองในลีก 16 ทีมหลังแชมป์ Olympiakos

มีรายงานว่า Donis และ PAOK อาจลงเอยที่ศาลเพื่อแก้ไขปัญหาค่าชดเชยที่ผู้จัดการมีสิทธิ์ได้รับตามสัญญาของเขา ตามที่รายงานในหนังสือพิมพ์ Kathimerini

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์ กลับสู่ 5 อันดับแรกของการแข่งขัน IGA National Premier Leagues NSW Mens 1 ด้วยชัยชนะ 5-1 เหนือ Manly United FC ที่สนามกีฬา Belmore Sports Ground ในวันอาทิตย์ ต่อหน้าฝูงชนที่มีสุขภาพดีในวันที่ดีสำหรับฟุตบอล

นำโดยกัปตันฟิล แม็คครีสเดอะบลูส์ยิงสามประตูในครึ่งแรกก่อนสองประตูในช่วงท้ายของบทที่สองกับแมนฯ ยูไนเต็ดที่น่าผิดหวัง

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์แสดงเจตจำนงตั้งแต่เริ่มเตะ โดย Phil Makrys ส่งบอลทะลุผ่านไปยัง Luke Grima แต่อดีตกองหน้า Parramatta Eagles สามารถยิงตรงไปที่ Dylan Mitchell นายทวารของ Manly เท่านั้น

ทั้งสองทีมเริ่มทดสอบกันเองกลางสวนกับ แมนลี่ ยูไนเต็ด ต่อไป เพื่อสร้างโอกาสในนาทีที่ 9 หลังจากอิบราฮิม เฮย์ดาร์ทำฟาล์วทางด้านขวา ลูกฟรีคิกของแมนลี่ก็ข้ามหน้าประตูและออกไปเตะจากประตู

Manly แย่งชิงการป้องกันในนาทีที่ 14 เมื่อ Josh Lawson ถูกตัดสินให้ส่งบอลกลับไปที่ Mitchell ในตำแหน่งเป้าหมายโดยมอบของขวัญให้โอลิมปิกด้วยการเตะฟรีคิกทางอ้อมในแนวหกหลา โชคดีที่ทีมเยือนมิทเชลเบี่ยงบอลออกไปเตะมุม

ไม่กี่นาทีต่อมา เบรตต์ สตั๊ดแมน ลุกขึ้นจากเตะมุมเพื่อโหม่งคาน

ในที่สุดความกดดันก็ทำลายแนวรับของแมนฯ ยูไนเต็ดในนาทีที่ 19 เมื่อการยิงของฟิล มักริสถูกเบี่ยงเข้าประตูเพื่อให้โอลิมปิกขึ้นนำ 1-0

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังคงแสดงอย่างไม่หยุดยั้งหลังจากเป้าหมายบังคับให้ Manly ยังคงอยู่ในครึ่งของพวกเขาสำหรับคาถาขนาดใหญ่

Colin Iley พยายามดึงด้านข้างของเขากลับเข้าสู่เกมในนาทีที่ 30 โดยส่งบอลผ่านบอลที่สวยงามให้กับ Brendan Cholakian ทางด้านขวา ซึ่งแนวรับของโอลิมปิกสกัดการครอสต่ำได้อย่างง่ายดาย

3′ นาทีต่อมา สกอตต์ บัลเดอร์สัน ยิงฟรีคิกของเขาได้ไกลพอสมควรเมื่อแมนลี่เริ่มกดดัน

การทำงานหนักของ Manly ถูกยกเลิกในนาทีที่ 38 เมื่อ Roberto Hamad นำ Kingley Williams ลงมาในเขตโทษโดยปล่อยให้ผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกนอกจากต้องชี้ไปที่จุดนั้น Makrys ก้าวขึ้นมาส่ง Mitchell ผิดทางเพื่อให้เป็น 2-0

โอลิมปิกมี Manly อยู่บนเชือกและพวกเขาก็ทำได้ 3-0 ในนาทีที่ 41 หลังจากที่ Manly United เคลียร์จากเตะมุม วิลเลียมส์ส่งบอลยาวโดยให้ Elsid Barkhousir โหม่งบอลผ่าน Mitchell ที่ออกมาและเข้าตาข่าย

ยูไนเต็ดออกมาจากเบรคหิวและตีกลับในนาทีที่ 47 วิลเลี่ยม แองเจิล ทำฟาวล์ ชลเคียน ในเขตโทษ โดยผู้ตัดสินให้จุดโทษ แมนลี่ ขณะที่ แมทธิว ซิม ซัดเข้ามุมล่างซ้ายทำให้ 3-1

การเริ่มต้นครึ่งหลังอย่างแข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปในนาทีต่อมาเมื่อโชลาเคียนเข้าประตูลึกเพียงเพื่อส่งลูกโหม่ง

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสร้างเส้นทางสู่กล่อง Manly อีกครั้งในนาทีที่ 49 หลังจาก Marton Vass ส่ง Angel ไปทางซ้ายพร้อมกับการข้ามที่ใกล้เข้ามา

แองเจิลเก็บยูไนเต็ดไว้ข้างหลังและในนาทีที่ 56 ทำให้วิ่งไปทางซ้ายอย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะข้ามให้วิลเลียมส์มุ่งหน้าไป

การโจมตีของยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้เนื่องจากสกอตต์ บัลเดอร์สันยิงสองนัดได้ใกล้เคียงในไม่กี่นาทีต่อมา

เกมช้าลงในช่วงกลางของครึ่งหลัง แต่ Barkhousir เกือบสองเท่าของเขานับในนาที 76 ด้วยความพยายามดัดผมจากระยะ 20 หลาออกไปข้ามบาร์

Barkhousir ไม่ได้ทำผิดพลาดกับโอกาสต่อไปของเขาในนาทีที่ 82 เข้าบอลผ่านบอลและวางผ่าน Mitchell ที่กำลังจะมาถึงทำให้ 4-1 โดยเหลืออีก 8 นาที

สิงห์บลูส์มีผู้รักษาประตู พอล เฮนเดอร์สัน เพื่อขอบคุณในนาทีต่อมา หลังจากเซฟได้สองนัดจากระยะประชิด

แต่ในนาทีสุดท้ายของการเล่น Makrys เล่นหนึ่งต่อสองกับ Barkhousir ที่น่ารักก่อนที่จะพุ่งออกไปและตัดบอลกลับจากทางสายย่อยไปยัง Gauthier ที่ฝังไว้ในการจบเกม 5-1

หลังจากการแข่งขัน Sydney Olympic หัวหน้าโค้ช Peter Tsekenis กล่าวว่าเขาพอใจกับผลงานของทีมหลังจากการแสดงที่ไม่ดีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา:

“ ฉันกำลังมองหาความสิ้นหวังเล็กน้อยและต้องการเห็นผู้ชายที่ต้องการชนะ” Tsekenis กล่าว

“เรามีแผนการแข่งขัน และเด็กๆ ก็ทำตามเป็นอย่างดีและบังคับให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น

“สิ่งต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการและเราไม่สมควรได้รับ แต่ครั้งนี้เราทำให้แน่ใจว่าเราทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นเราใช้ความพยายามในสิ่งที่เราต้องการและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองหาทุกสัปดาห์”

ในห้องเปลี่ยนชุดของฝ่ายค้าน เคร็ก มิดจ์ลีย์ โค้ชของสโมสรฟุตบอลแมนลี่ ยูไนเต็ด รู้สึกผิดหวังกับทีมของเขา:

“ผมคิดว่า (ซิดนีย์ โอลิมปิก) ชนะทุก ๆ วินาที และผมคิดว่าพวกเขารังแกเรา” เขากล่าว

“บางครั้งฉันคิดว่ามันเป็นผู้ชายกับเด็กผู้ชายและมันก็เป็นช่วงการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

“มันไม่เป็นไรที่มีเด็กหนุ่มในทีม แต่เมื่อคุณเจอทีมที่เล่นโดยตรงอย่างวันนี้ ที่มีร่างกายแข็งแรง คุณต้องจับคู่พวกเขา”

สถิติการแข่งขัน

ซิดนีย์ โอลิมปิค 5 (Phil Makrys 19′, 38′, Elsid Barkousir 41′, 82′, Amaury Gauthier 89′)

แมนลี่ ยูไนเต็ด 1 (แมทธิว ซิม 47′)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

เว็บน้ำเต้าปูปลา สนามกีฬาเบลมอร์

ผู้ตัดสิน: คริสโตเฟอร์ ยัง

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน: อเล็กซ์ ลอง และโธมัส ลี

ผู้ตัดสินที่สี่: Lachlan Daniel

ซิดนีย์โอลิมปิก: 1.Paul Henderson; 14.Petar Markovic, 7.Phil Makrys (C), 4.Ibrahim Haydar, 11.William Angel (22.Amaury Gauthier 68′), 16.Elsid Barkhousir, 12.Troy Danaskos, 8.Kingsley Williams, 6.Marton Vass (24.Brendan Hooper 72′), 9.Luke Grima (15.Zak Elrich 61′), 3.Brett Studman

สำรองไม่ได้ใช้: แอนโธนี่ บูซานิส 19.คริส โกดอย บาสกูร์

ใบเหลือง: มาร์โควิช 51′,

ใบแดง: ไม่มี

แมนลี่ ยูไนเต็ด เอฟซี: 1.Dylan Mitchell; 7.Scott Balderson, 14.David Cain, 12.Brendan Cholakian, 2.Leigh Egger (32.Michael McGinley 52′), 4.Graeme Forbes, 6.Daniel Grant (16.Josh Ward 50′), 3.Roberto Hamad , 10.Colin Iley, 5.Josh Lawson, 11.Matthew Sim

สำรองไม่ได้ใช้: 20.โตนู ลี่แบนด์, 30.แจ็ค กรีน, 37.ดีแลน วิทด็อค

ใบเหลือง: มิทเชลล์ 15′, แกรนท์ 36′, ฟอร์บส์ 44′, เคน 58

ใบแดง: ไม่มี

คะแนนผู้เล่น:

3 – ฟิล มักริส (SO)

2 – เอลซิด บาร์คูซีร์ (SO)

1 – วิลเลียม แองเจิล (SO)

-By Chris Georges