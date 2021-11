ไพ่เสือมังกรออนไลน์ เล่นบอลออนไลน์ กับคณะกรรมการจัดเก็บพนันม้าแข่ง

ไพ่เสือมังกรออนไลน์ ข้อตกลงฤดูกาลใหม่ได้รับการตกลงกันระหว่างเจ้ามือรับแทงในสหราชอาณาจักรและ UK Horserace Betting Levy Board – ฤดูกาลแข่งปี 2014/2015 จะได้เห็นกีฬาดังกล่าวรับประกันด้วยเงินทุนไม่น้อยกว่า 45 ล้านปอนด์ เจ้ามือรับแทงในสหราชอาณาจักร William Hill, Ladbrokes, Coral และ Betfred ได้บริจาคเงินทั้งหมด 18 ล้านปอนด์ให้กับกองทุน (บริจาคคนละ 4.5 ​​ล้านปอนด์)

ไพ่เสือมังกรออนไลน์ HBLB เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดย Betting Levy Act 1961 และขณะนี้ดำเนินการตามบทบัญญัติของ Betting, Gaming and Lotteries Act 1963 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ไม่เหมือนกับหน่วยงานสาธารณะอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ HBLB ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง และไม่มีเงินสนับสนุนลอตเตอรีแห่งชาติ กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บภาษีจากธุรกิจการแข่งม้าของเจ้ามือรับแทงม้าและบริษัทผู้สืบทอด Tote ซึ่งจากนั้นจะจำหน่ายเพื่อการพัฒนาการแข่งม้าและสายพันธุ์ของม้า และเพื่อความก้าวหน้าของสัตวแพทยศาสตร์และการศึกษา

แถลงการณ์ร่วมโดยเจ้ามือรับแทงอ่านว่า “การแข่งขันของอังกฤษเป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับธุรกิจของเรา ดังนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราที่จะเห็นการเติบโตและเติบโต เงินจำนวน 18 ล้านปอนด์จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์การแข่งรถโดยรวม ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักแข่งและลูกค้าที่เดิมพันเหมือนกัน”

รายได้รวมสำหรับโครงการ UK Racing คาดว่าจะอยู่ที่ 80.2 ล้าน เพิ่มขึ้น 10% จากแผนการจัดเก็บภาษี 72 ล้านปอนด์ในปัจจุบัน

แบ่งปัน

เรากำลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในตลาดเกมในสหราชอาณาจักรที่จะเห็นชื่อครัวเรือนหายไปจากสายตาภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือไม่?

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ภูมิทัศน์ของธุรกิจการพนันในอังกฤษถูกครอบงำโดยเจ้ามือรับแทงม้ารายใหญ่สามราย ผู้ประกอบการเสาหินที่ระมัดระวังในเชิงอนุรักษ์นิยม ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่ และผู้ที่จัดการร้านค้าปลีกหลายพันแห่งทั้งขึ้นและลง

ด้วยการมาถึงของอินเทอร์เน็ตและการเปิดตลาดต่างประเทศ โลกของการเดิมพันก็เปลี่ยนไป เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กที่มีไหวพริบที่คล่องแคล่วกว่าและมีไหวพริบเร็วกว่าจึงออกไปคว้าส่วนแบ่งของตลาดออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศทิ้งไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวช้าไป ดำเนินการต่อกับธุรกิจบนบกและพยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีบังคับให้ทำในธุรกิจที่เห็นนักพนันเขียนเดิมพันของพวกเขาบนกระดาษและผู้ประกอบการบันทึกธุรกรรมบนไมโครฟิล์มเป็นเวลาหลายปี

คอรัลเป็นคนแรกที่ทำลายแม่พิมพ์เมื่อซื้อ บริษัท ออนไลน์ผู้บุกเบิก Eurobet และรักษาความปลอดภัยในตลาดการพนันของอิตาลีที่ได้รับการควบคุมใหม่ ในขณะเดียวกันฮิลส์โบร๊กส์และพยายามที่จะให้ทัน แต่ค่อยๆดีขึ้นการเสนอขายออนไลน์ของพวกเขาในขณะที่ทั้งสามผู้นำตลาดลากพนันร้านค้าของพวกเขาเตะและส่งเสียงร้องออกเป็น 21 เซนต์ศตวรรษที่ส่วนใหญ่โดยการเพิ่มการแข่งรถเสมือนจริงและ FOBTs เพื่อเสนอปลีกของพวกเขา

ในขณะที่ Coral พยายามอย่างหนักที่จะทำตามสัญญาแรกของพวกเขา และแล็ดโบร๊กส์ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่ไร้ความปราณีของพวกเขา – เข้าและออกจากตลาดต่างประเทศหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา – Ralph Topping สั่นคลอนทุกอย่างเมื่อเขาทำสิ่งที่คิดไม่ถึงและลงนามในสัญญา จัดการกับ Playtech เพื่อเปลี่ยนข้อเสนอออนไลน์ของ William Hill ในขณะที่คิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

นับตั้งแต่ Topping เข้ายึดครอง Hills แล็ดโบร๊กส์ก็พยายามตามให้ทัน โดยสะดุดจากการเตือนกำไรไปจนถึงการเตือนกำไร หัวหน้าทีมคือการแต่งตั้ง Richard Glynn อย่างกล้าหาญ (ตามมาตรฐานของ Lads) ผู้ซึ่งถูกนำตัวมาจาก Sporting Index เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยในการทำงานที่สงบนิ่งของบริษัท แต่ดูเหมือนว่าจะเสนอสิ่งเดียวกันมากกว่าเดิมเท่านั้น

ฮิลส์ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนด้วยความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ และพลวัต ถ้อยคำที่ดูเหมือนเป็นคำสาปแช่งต่อวิธีคิดของแล็ดโบร๊กส์ ปะการังก็ถูกขัดขวางด้วยความระมัดระวังและภาระหนี้ของพวกเขา ดังนั้นบิ๊กทรีจึงกลายเป็นบิ๊กทูไม่มากก็น้อย โดยเฟร็ด โดนและคอรัลกำลังไล่ล่าจากระยะไกล

ตอนนี้สำหรับแล็ดโบร๊กส์อยู่ที่ไหน? การคัดลอกสิ่งที่ฮิลส์ทำและลงนามในข้อตกลงกับ PlayTech อาจช่วยส่งเสริมธุรกิจของพวกเขา ในขณะที่ผู้บริหารชาวอิสราเอลที่ขัดเคืองบางคนที่ตะโกนว่าโอกาสในห้องประชุมอาจสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับองค์กรได้

ผู้คนลืมไปว่าแล็ดโบร๊กส์มีร้านค้าจำนวนมากที่สุด เป็นเพียงว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าร้าน William Hill ดูดีกว่า และแน่นอนว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าคู่แข่งเป็นส่วนใหญ่ (ยกเว้น LBO ที่คัดสรรโดยเชอร์รี่ซึ่งพัฒนาโดย Paddy Power ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่ำรวย) ในแง่ของการใช้จ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์และเครื่องจักร

การอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนักลงทุนของคุณหมายถึงการพิจารณาการแก้ไขในระยะสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเตือนผลกำไรอีกครั้งในไตรมาสหน้า และป้องกันไม่ให้คุณมองหาโอกาสสำคัญที่จะปฏิวัติธุรกิจในระยะยาว

แม้จะมีแรงกดดันทั้งหมดในการดึงกระต่ายออกจากหมวกเพื่อให้เมืองมีความสุข แต่ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับกรรมการแล็ดโบร๊กส์ (ฉันเกลียดการแสดงออกแบบนี้จริงๆ) “คิดนอกกรอบ” เหมือนกับที่ท็อปปิ้งทำ วันแห่งความระมัดระวังสิ้นสุดลงแล้ว และหากทีมผู้บริหารปัจจุบันไม่สามารถคิดใหม่ได้เร็ว ๆ นี้ การเทคโอเวอร์หรือการเข้าซื้อกิจการอาจเป็นวิธีเดียวที่แล็ดโบร๊กส์สามารถติดตามส่วนที่เหลือและยังคงเป็นผู้เล่นหลักในการกระจายสินค้าทั้งหมด ช่องทางภายในสิ้นทศวรรษ

_______________________________

เนื้อหาที่สนับสนุนโดยGraham Wood – ผู้อำนวยการ iGaming Consultancy

linkedinbutton

igamingconsult

แบ่งปัน

ทั่วโลกให้บริการการชำระเงินออนไลน์เงินสดUkashได้เข้าร่วมกับบ้านกระโดดแข่งบี้แบนสนามม้ากองกำลังที่จะสนับสนุนในระหว่างวันที่สองของการเปิด Ukash ได้ยืมชื่อไปอยู่ที่ใหม่£ 20,000 จดทะเบียน Ukash Mares กันชนสรุปว่าเรในวันเสาร์ที่ 16 THพฤศจิกายน

การสนับสนุนครั้งแรกอันน่าตื่นเต้นนี้เป็นโครงการใหม่สำหรับ Ukash ซึ่งจะให้การสนับสนุนการแข่งม้าเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์คือการเข้าถึงลูกค้าใหม่และมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีอยู่และกับกีฬาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเดิมพันและได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากแบรนด์เกมเช่น Paddy Power, Ladbrokes และ Stan James; คุณค่าของการเป็นหุ้นส่วนนี้ชัดเจน

ด้วยการเปิดตัวการแข่งขันใหม่นี้ เห็นได้ชัดว่าสนามแข่งม้า Cheltenhamมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีการแข่งขันสำหรับตัวเมียในอนาคต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวเมียในการแข่งกระโดด แทนที่จะเป็นการแข่งม้าแบบเดิมๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขยายการสนับสนุนกีฬาในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมการแข่งรถหวังว่าจะเติบโตได้ด้วยการระดมทุนอย่างต่อเนื่องจากสปอนเซอร์เช่น Ukash

“เรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนที่เราได้รับจาก Ukash” Peter McNeile หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนที่ Cheltenham Racecourse กล่าว “การแข่งม้าเป็นกีฬาที่วิเศษมาก และเป็นเรื่องดีที่มีผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งช่วยปรับปรุงการเข้าถึงและความสามารถในการแข่งขันของกีฬาดังกล่าว”

มิแรนดา แมคลีน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Ukash กล่าวเสริมว่า: “นอกจากจะช่วยสนับสนุนกีฬาแบบอังกฤษดั้งเดิมแล้ว เรารู้สึกว่าการแข่งม้าทำให้เรามีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ Ukash ในหมู่ผู้ชมการแข่งขัน ซึ่งมีการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งช่วยให้ ให้ผู้บริโภควางเดิมพันออนไลน์ด้วยเงินสดได้อย่างปลอดภัย”

Ukash ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และเติบโตจนมีจุดซื้อจริงมากกว่า 465,000 จุด รวมถึง 50,000 แห่งในสหราชอาณาจักร และมีจำหน่ายในกว่า 57 ประเทศทั่วโลก Ukash ได้ขยายการแสดงตนด้วยพันธมิตรมากมายกับผู้ค้าการพนันทั่วยุโรปและตลาดเกิดใหม่เช่นละตินอเมริกาทำให้ผู้บริโภคควบคุมการใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้บัญชีเครดิตหรือเดบิต

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้ประกาศการจัดตั้งหน่วยพิเศษและกองกำลังเฉพาะกิจที่ออกแบบมาเพื่อจัดการและรายงานเกี่ยวกับการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการแก้ไขแมตช์ หน่วยถูกเรียกเก็บเงินเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันหรือการแข่งขันจะไม่กลายเป็นปัจจัยในกีฬาโอลิมปิกในอนาคต

หน่วยพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขแมตช์และการเดิมพันที่ผิดกฎหมายได้รับการประกาศที่สำนักงานใหญ่ของ IOC ในเมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการออกแบบโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านกีฬาหลายแห่ง เช่น FIFA และเขาควบคุมอำนาจของกรีฑา IAAF หน่วยงานกำกับดูแลกีฬาจะถูกขอให้ร่วมมือในนโยบาย การสอบสวน และคำวินิจฉัยของหน่วยงานใหม่นี้ ประเทศสมาชิก IOC ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ตกลงที่จะช่วยสืบสวนและจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ

หน่วยพิเศษจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายและความชัดเจนของการเดิมพันและข้อบังคับการเดิมพัน เนื่องจากประเทศสมาชิกพยายามควบคุมตลาดการเล่นเกมและเกม หน่วยจะควบคุมตลาดการเดิมพันและรูปแบบระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว และในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดเลือกโอลิมปิก

คำแถลงของ IOC อ่านได้ดังต่อไปนี้ในเรื่องของการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย – “หน่วยงานนี้จะทำงานในการป้องกันความเสี่ยงและการเผยแพร่ข้อมูล และจะสนับสนุนการประสานกันของกฎกติกาของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬา กฎเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับตัวอย่างจากบางส่วน สหพันธ์นานาชาติกำลังทำงานในประเด็นนี้อยู่แล้ว เช่น FIFA ซึ่งได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงไปแล้ว”

จนถึงตอนนี้ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ได้รับผลกระทบจากการพนันที่ผิดกฎหมายหรือการแก้ไขแมตช์อย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม โอลิมปิกลอนดอนปี 2555 เกิดความสงสัยขึ้นเมื่อคู่หญิงคู่ 4 คู่จากเกาหลีใต้ จีน และอินโดนีเซียจงใจเล่นให้แพ้เพื่อให้เสมอกันมากขึ้น . IOC ตัดสิทธิ์และห้ามคู่แข่งขันทั้งหมด

ในปีพ.ศ. 2551 ปีเตอร์ โอเลียรี กะลาสีไอริช สตาร์คลาส ได้หลบหนีไปพร้อมกับคำเตือนหลังจากเดิมพันว่าผู้แข่งขันโดยตรงจะชนะที่ปักกิ่งเกมส์ 2008 O’Leary วางเดิมพันสองครั้งมูลค่ารวม 300 ยูโรบนเรืออังกฤษเพื่อคว้าเหรียญทองในระดับสตาร์ที่อัตราต่อรอง 12-1

IOC ระบุว่าเจ้าหน้าที่โอลิมปิกที่เลือกทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้เดิมพันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใดๆ หากถูกจับได้ เจ้าหน้าที่จะถูกปรับและแบนจากตำแหน่ง

หากคุณไม่สามารถไปงาน London Social Gambling Conferenceที่ Dexter House Tomorrow – ไม่ต้องกังวลว่า SBC จะช่วยเหลือคุณ เช่นเคย ทีมงาน SBC จะเขียนบล็อกเกี่ยวกับหัวข้อและเซสชันที่สำคัญทั้งหมดที่งาน London Social Gambling Conference

ทีมงาน SBC มุ่งมั่นที่จะนำเสนอนักเก็ตที่ดีที่สุดและให้ข้อมูลมากที่สุดแก่ผู้อ่านของเราเกี่ยวกับภาคการพนันทางสังคม ทีมงาน SBC จะจดบันทึกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเกมโซเชียล การประชุม SGC จะครอบคลุมพื้นที่ใหม่เกี่ยวกับการแปลงการพนันทางสังคม กฎระเบียบ การเก็บรักษา และแนวโน้มของผู้เล่น

ดังนั้นอย่าลืมเตรียมตัวและอ่านบล็อก SGC ของเราตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ทีม SBC จะโพสต์บันทึกย่อใน LinkedIn และ Twitter ดังนั้นคุณไม่มีข้อแก้ตัว!

ทีมงาน SBC จะปฏิบัติตามประเพณีในการครอบคลุมคุณลักษณะเชิงลึกจากงาน Expos และการประชุมชั้นนำทั้งหมด ปีนี้ทีม SBC ได้กล่าวถึง – World Gaming Executive Conference, EIG 2013 และ Mobile Gaming & Gaming Summit

หากคุณกำลังเข้าร่วม SGC และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ SBC โปรดติดต่อทีมบรรณาธิการของเราได้ที่ – info@sportsbettingcommunity.com

_____________________________

ติดตามทีม SBC

Betvictory Icons-Twitterlinkedinbutton

แบ่งปัน

Mybet Holdings ผู้ดำเนินการ igaming สัญชาติเยอรมันได้ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของคู่หมั้นสำหรับช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2013 ผู้ให้บริการเกมได้อ้างถึงความสำเร็จในการดำเนินการเกมออนไลน์ในการเดิมพันกีฬาเนื่องจากการเติบโตและมูลค่าตัวขับเคลื่อนสำหรับตัวเลขที่น่าประทับใจในช่วงเวลาดังกล่าว

Mybet เผยแพร่ผลลัพธ์ทั้งหมด ซึ่งระบุรายได้สำหรับไตรมาสที่สามอยู่ที่ 15.6 ล้านยูโร (21.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) บริษัทจึงเห็นการเพิ่มขึ้นปีต่อปีที่ 4.3 โดยตัวเลขในปี 2555 (ตัวเลขปี 2555 รายงานรายรับ 15 ล้านยูโร)

ผู้บริหารระดับสูงของ Mybet รายงานว่าการเติบโตนั้นได้รับแรงหนุนหลักจากการดำเนินการเดิมพันกีฬา ซึ่งเพิ่มขึ้น 8 ล้านยูโรในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2013 ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 30.5% จากตัวเลขปี 2012 ซึ่งได้รับการโพสต์เป็น 6.1 ล้านยูโร

Mybets เผยแพร่รายงานการชะลอตัวของไตรมาสที่สาม รายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลอตเตอรีของพวกเขา ซึ่งพบว่ารายได้ลดลง 16.7% ซึ่งคิดเป็นตัวเลข 845,000 ยูโรในการชะลอตัวของรายได้ แผนกคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ของพวกเขายังเห็นรายได้ลดลง 7.7% ของรายได้ที่ 1.4 ล้านยูโร ผลประกอบการก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายได้รับผลกระทบอย่างหนักในไตรมาสนี้ โดยลดลง 366% จาก -300,000 ยูโร ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 เป็น -1.4 ล้านยูโรในไตรมาสล่าสุด

Mybet ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายสิ้นปี 2556 ตัวเลขที่เผยแพร่โดยบริษัททำให้รายรับของ mybet สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 50.9 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 49.3 ล้านยูโรที่โพสต์ ณ จุดเดียวกันของปีที่แล้ว

แบ่งปัน

แล็ดโบร๊กส์ผู้ให้บริการเกมในสหราชอาณาจักรประกาศเปิดตัวแล็ดโบร๊กส์เอ็กซ์เชนจ์บนเว็บไซต์ของเจ้ามือรับแทง บริการนี้มีให้สำหรับลูกค้าเดิมพันกีฬาในรุ่นเบต้าแล้ว

บริการใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากแล็ดโบร๊กส์เข้าซื้อกิจการ Betdaq เมื่อต้นปีนี้ Betdaq จะยังคงเป็นบริษัทที่แยกจากกันซึ่งนำโดยกรรมการผู้จัดการ Lewis Findlay โดยที่แล็ดโบร๊กส์เป็นลูกค้าของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนที่กว้างขึ้น

แล็ดโบร๊กส์ เอ็กซ์เชนจ์ จะเปิดให้บริการทางออนไลน์ในเบื้องต้น แต่จะเปิดให้บริการบนมือถือและแท็บเล็ต “ภายในไม่กี่สัปดาห์”

แล็ดโบร๊กส์ออกแถลงการณ์ว่า – เราหวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นจากการใช้จ่ายที่มีอยู่ของลูกค้าผ่านการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับการเพิ่มผู้เล่นใหม่ที่สนใจแนวคิดของ “ร้านค้าครบวงจร”

ลูกค้าแล็ดโบร๊กส์จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในการ “ถอนเงิน” ได้เป็นครั้งแรก และผู้ใช้แลกเปลี่ยนจะสามารถฝากหรือรับเงินสดในร้านค้าแล็ดโบร๊กส์มากกว่า 2,500 แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

จิม มุลเลน กรรมการผู้จัดการของแล็ดโบร๊กส์ ดิจิตอล กล่าวว่า: “นี่เป็นครั้งแรกสำหรับผู้ดำเนินการอัตราต่อรองคงที่รายใหญ่ และมอบจุดสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับเรา บริการจะพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ตั้งแต่วันแรกจะมอบข้อเสนอที่ราบรื่นให้กับลูกค้าแล็ดโบร๊กส์ที่ใช้ทั้งอัตราต่อรองคงที่และบริการแลกเปลี่ยน”

บริการนี้จะใช้ “เทคโนโลยีพุช” ทำให้ผู้เล่นแล็ดโบร๊กส์แลกเปลี่ยนเห็นการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในตลาดสดโดยอัตโนมัติ

Findlay หัวหน้าของ Betdaq กล่าวเสริมว่า: “ลูกค้าแล็ดโบร๊กส์จะเพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยีการกดราคาที่ช่วยให้พวกเขาเห็นการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

“ด้วยการต้อนรับฐานลูกค้าของแล็ดโบร๊กส์สู่ Betdaq ถือเป็น win-win เนื่องจากสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนของ Betdaq ขยายตัวในชั่วข้ามคืน ในขณะที่ลูกค้าแล็ดโบร๊กส์จะสามารถเพลิดเพลินไปกับตัวเลือกการถอนเงินสดเป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับความสามารถในการสลับไปมาระหว่างแบบคงที่ อัตราต่อรองและตลาดแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดยใช้บัญชีแล็ดโบร๊กส์ที่มีอยู่”

ดำเนินการต่อคุณสมบัติการเริ่มต้น EIG SBC ของเรานักข่าวธุรกิจของเรา Mark McGuinness ติดต่อกับJesse Learmonth ประธาน Bet Smart Mediaในแคนาดาบนเกาะแวนคูเวอร์ที่สวยงาม

Bet Smart ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การพนันทางเว็บและมือถือมาตั้งแต่ปี 2010 ทีมงาน Bet Smart Media ใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ igaming เพื่อผลิตแอพพลิเคชั่นระดับบนสุดสำหรับภาคเกม SBC ติดต่อกับ Jesse เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นนี้

—–

SBC: สวัสดี Jesse และขอขอบคุณที่สละเวลาแบ่งปันเรื่องราว Bet Smart กับชุมชนการเดิมพันกีฬา คุณช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทแก่เราได้ไหม

เจสซี่:สวัสดีมาร์คขอบคุณที่มีฉัน! Bet Smart Media (หรือ Bet Smart ตามที่ทุกคนโทรหาเราอย่างไม่เป็นทางการ) เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนเว็บและมือถือที่มุ่งเน้นเฉพาะอุตสาหกรรม iGaming และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดการเดิมพันกีฬา เราเป็นบริษัทเอกชนและเป็นอิสระที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้นปี 2010 และเราทำงานเต็มเวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา!

Bet Smart มี 2 สายธุรกิจ ประการแรกคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ของเรา ในวงกว้าง เราพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้คนค้นหาและเลือกเดิมพัน กลยุทธ์ของเราคือการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการหนังสือกีฬาเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาซึ่งมอบคุณค่าให้กับนักพนัน ในขณะที่ช่วยผลักดันการเดิมพันไปยังหนังสือกีฬา

เรายังมีธุรกิจบริการ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เรามีความสามารถในการจัดการวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการส่งมอบและการสนับสนุน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มที่ต้องการแรงม้าและความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้น เราให้บริการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ โดยช่วยให้กลุ่มต่างๆ เข้าใจถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และแผนงานการพัฒนาของตน และในฐานะส่วนขยายที่เป็นธรรมชาติ เราช่วยนำแผนงานเหล่านี้ไปใช้โดยนำเสนอบริการพัฒนาเว็บและมือถือ โดยพื้นฐานแล้วเราจะร่างแบบแปลนแล้วสร้างบ้านถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการทำให้เสร็จ!

SBC: มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณกัน คุณเพิ่งประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘เทรนด์’ ของคุณในรูปแบบ B2B Trends ทำอะไร และมันนำคุณค่าอะไรมาสู่ทั้งนักพนันกีฬาและผู้ดำเนินการหนังสือกีฬา?

เจสซี่:ดังคำกล่าวที่ว่า ‘ผลงานในอดีตมักเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับผลลัพธ์ในอนาคต’ ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปใช้ได้อย่างชัดเจนในการตัดสินใจเลือกเดิมพันกีฬาประเภทใด ด้วยเจตนารมณ์นี้ เราต้องการสร้างวิธีง่ายๆ ในการสอบถามจิตใจเพื่อดูว่าทีมมีผลงานอย่างไรในอดีต เพื่อช่วยในการตัดสินใจเดิมพันสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

แต่ต่างจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งที่เผยแพร่เนื้อหาแบบทางเดียว เช่น ตารางสถิติหรือการคาดคะเน เราต้องการสำรวจแนวคิดในการอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์แบบสองทางกับข้อมูล ดังนั้นเราจึงสร้างเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประสิทธิภาพของทีม โดยมีแนวคิดว่าคุณสามารถค้นหาฐานข้อมูลเพื่อค้นหา “แนวโน้ม” ของการเดิมพันที่น่าสนใจ

สมมติว่ายูไนเต็ดกำลังเล่นนัดต่อไปที่ Old Trafford และเกมรุกดูแข็งแกร่งในนัดที่แล้วด้วยผลงานหลายประตู ฉันสามารถเรียกใช้การค้นหาอย่างรวดเร็วโดยใช้ Trends เพื่อดูว่าตั้งแต่ฤดูกาล 2008-09 United ได้เล่นไปแล้ว 55 นัดในสถานการณ์เดียวกัน จากทั้งหมด 55 แมตช์นั้น ยูไนเต็ด ชนะ 81% ของเวลาทั้งหมด โดยสร้างสถิติที่แข็งแกร่ง 45-5-5 สำหรับฉันในฐานะนักพนัน นี่เป็นคำแนะนำที่ทรงพลังที่ฉันสามารถนำมาพิจารณาในการตัดสินใจเดิมพันของฉันได้

SBC: ฟังดูเหมือนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ร้อนแรงในการเดิมพันด้วยการมาถึงของบริษัทและข้อเสนอใหม่ๆ มากมาย เทรนด์ไหนเหมาะกับภูมิทัศน์นี้

เจสซี่ : นี่เป็นคำถามสำคัญเมื่อพิจารณาจากปัจจัยของกระแสที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ มีบริษัทชั้นนำมากมายที่พยายามจะไขปัญหาที่คาดการณ์อนาคตผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้พยายามจะเป็นหนึ่งในนั้น แม้ว่าอาจดูเหมือนว่าเทรนด์จะอยู่ในหมวดหมู่นั้น

เทรนด์จะพิจารณาปัจจัยสถานการณ์สำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง แล้วมองย้อนกลับไปเพื่อดูว่าทีมมีผลงานเป็นอย่างไรในการแข่งขันที่ผ่านมาซึ่งมีปัจจัยสถานการณ์เดียวกัน แน่นอน จากนั้น คุณสามารถระบุรูปแบบ – หรือแนวโน้ม – ที่ช่วยให้มั่นใจในการตัดสินใจเดิมพัน แต่นั่นไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เนื่องจากไม่สนใจปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ในแบบจำลองการคาดการณ์ เช่น ความแข็งแกร่งของทีมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ลีก สภาพอากาศ ฯลฯ

เราชอบคิดว่าเทรนด์เป็น ‘เครื่องมือสร้างความมั่นใจ’ แทนที่จะเป็น ‘เครื่องมือคาดการณ์’ มันให้จุดข้อมูลและเครื่องมือที่เป็นกลางแก่ผู้คนที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับการเดิมพัน แทนที่จะกำหนดคำแนะนำเช่นบริการทำนายผล อย่างดีที่สุด Trends เป็นลูกพี่ลูกน้องของการวิเคราะห์เชิงทำนาย

SBC: กลยุทธ์ของคุณกับ Trends คืออะไร และผลตอบรับเป็นอย่างไร?

เจสซี่:กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของเรา ซึ่งรวมถึงเทรนด์คือการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คที่รวมผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากับสปอร์ตบุ๊ค และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าของพวกเขา การรวม B2B ครั้งแรกของเราเสร็จสิ้นในปีที่แล้วกับ Oddschecker.com ซึ่งนำเสนอเทรนด์ให้กับผู้ใช้ แม้ว่า Oddschecker จะไม่ใช่หนังสือกีฬา แต่ก็ทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับกรณีการใช้งานและรูปแบบการรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้เรากำลังสำรวจกับผู้ให้บริการหนังสือกีฬาหลายราย

สำหรับผลตอบรับนั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำความเข้าใจจุดอ่อนของพวกเขา และเป็นที่แน่ชัดอย่างยิ่งว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ต้องเผชิญลูกค้าเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่ามีซัพพลายเออร์สินค้าที่มีหน้าที่ในการรับพนันกีฬาออนไลน์ แต่จริงๆ แล้วมีไม่มากนัก มีความต้องการอย่างมากสำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะมอบทางเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการสร้างข้อเสนอที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

SBC: แผนงานผลิตภัณฑ์ของ Bet Smart ในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

เจสซี่:เพื่อขอยืมคำอุปมาเรื่องเบสบอล เราอยู่ในอินนิ่งแรกกับเทรนด์เท่านั้น เราตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับ “สามารถทำได้” และ “คุณจะเพิ่มหรือไม่” ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะให้ตลาดกำหนดแผนงาน โดยทั่วไปแล้ว คำถามมากมายเกี่ยวกับศักยภาพในการเล่น และการสนับสนุนกีฬาและลีกเพิ่มเติม

Beyond Trends เรากำลังพิจารณาประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมากสำหรับการเดิมพันขณะแข่งขันบนอุปกรณ์มือถือ ยังมีความขัดแย้งมากเกินไปที่จะวางเดิมพันบนมือถือของฉันในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งเป็นผลมาจากหนังสือกีฬาส่วนใหญ่ที่สืบทอดลำดับชั้นที่ขับเคลื่อนด้วยเมนูในอินเทอร์เฟซหนังสือกีฬาบนมือถือของพวกเขา ใช้งานได้ดีบนเดสก์ท็อป แต่มือถือเป็นสัตว์ร้ายที่แตกต่างออกไป และสิ่งที่เรามุ่งเน้นในปีหน้าคือการคิดใหม่ว่าตลาดการพนันที่กำลังเล่นนั้นแสดงภาพบนอุปกรณ์มือถืออย่างไร เราคาดว่าจะเป็นหัวข้อสำคัญของแผนงานผลิตภัณฑ์ 12 เดือนของเรา!

SBC: นอกจากการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณเองแล้ว คุณยังกล่าวถึงธุรกิจบริการของ Bet Smart ด้วย คุณให้บริการประเภทใด และตัวอย่างงานที่คุณทำมีอะไรบ้าง

เจสซี่:ความจริงก็คือมันยากที่จะจัดการธุรกิจธุรกรรมที่มีปริมาณมากและมีกำไรต่ำ เช่น การทำบัญชีในวงกว้าง ความสามารถและความเชี่ยวชาญขององค์กรมีหลายประเภทที่จำเป็นในการทำสิ่งนี้ให้ดี แต่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นเสมอไป เราจะช่วยกลุ่มต่างๆ ในการสรุปกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตน แล้วดำเนินการตามการใช้งาน อย่างที่ฉันชอบพูด Bet Smart จะทำให้เสียรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าของเราไม่ต้องทำ

ในแง่ของประเภทของโปรเจ็กต์ที่เราได้ส่งมอบ มันครอบคลุมค่อนข้างมาก ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การพัฒนาแอปเปรียบเทียบอัตราต่อรอง แอปติดตามการเดิมพัน ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเก็งกำไรและการแจ้งเตือน เครื่องคิดเลขมาร์จิ้นแบบโต้ตอบ และแอปเนื้อหาการพนันบนแพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Facebook และ Twitter เรายังได้ช่วยกลุ่มที่มีการทำงานระดับแพลตฟอร์มในส่วนหลัง รวมถึงการพัฒนา API การเดิมพัน คุณสามารถคิดว่าเราเป็น Swiss Army Knife สำหรับการพัฒนาการเดิมพันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทุกประเภท!

SBC: ความคิดสุดท้ายเจสซี่?

เจสซี่:เราเป็นทีมที่เข้าถึงได้ง่ายมาก และสนใจที่จะพูดคุยกับผู้คนในอุตสาหกรรมนี้อยู่เสมอ เรายินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาเยี่ยมเยียนเราที่สำนักงานของเราในเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดาที่สวยงาม แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับคนส่วนใหญ่ ดังนั้นเราจึงเดินทางไปลอนดอนหลายครั้งต่อปี และเราหวังว่าจะได้พบกับสมาชิกของชุมชนการเดิมพันกีฬาที่นั่นในระหว่างการเดินทางตามกำหนดการครั้งต่อไปสำหรับ ICE 2014!

เชียร์ตอนนี้มาร์ค!

ผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาแฟนตาซีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ชนะการแข่งขันครั้งที่สองในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน

TotelFootballชนะการแข่งขันพิตช์ครั้งที่สองในเวลาเพียงสี่สัปดาห์หลังจากเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ หลายรายระหว่างงานสไตล์ Dragons Den ที่งาน Social Gambling Conference ซึ่งจัดขึ้นที่ลอนดอนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

หลังจากชัยชนะในการแสดงครั้งแรกของThe Pitchที่ EiG (European iGaming Congress and Expo) ในบาร์เซโลนาเมื่อต้นเดือนตุลาคม Keith McDonnell ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์พูลแฟนตาซีที่ใช้เงินจริงแก่ผู้ร่วมทุนเกมอาวุโสสามคนหรือ “Dragons ”

แต่ละบริษัทจะมีเวลาห้านาทีในการนำเสนอผลงาน ตามด้วยช่วงคำถามและคำตอบ 10 นาที โดย Dragon แต่ละตัวจะได้รับโอกาสในการเลือกการลงทุนที่ต้องการ ในขณะที่การลงคะแนนเสียงรอบที่สองเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน TotelFootball ได้รับการโหวตให้เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนจากทั้งนักลงทุนและผู้ชม

McDonnell ที่มีความยินดีกล่าวว่า: “การได้รับรางวัล The Pitch ที่ EiG นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่การได้รับรางวัลที่สองในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนต่อหน้าคณะผู้ลงทุนที่มากด้วยประสบการณ์และเฉลียวฉลาดคือของขวัญต้นคริสมาสต์ที่สมบูรณ์แบบ นี่เป็นอีกข้อบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในขณะที่กีฬาแฟนตาซียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ สิ่งที่ชัดเจนสำหรับเจ้ามือรับแทงและบริษัทเกมเกี่ยวกับการทำงานกับ Totelfootball คือการรักษาลูกค้าและประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ในฤดูกาลที่สิ้นสุดด้วยการแข่งขันฟุตบอลโลกในฤดูร้อนหน้า ผู้ดำเนินการไม่ต้องการเหตุผลใดๆ ให้ลูกค้าไปที่อื่น พวกเขาต้องการให้ลูกค้าเล่นเกมแฟนตาซีบนเว็บไซต์ของตนและใช้ข้อมูลที่ผู้เล่นผลิตขึ้นในขณะที่เลือกทีมของตนเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์การพนันหลักของตน

“TotelFootball มอบโอกาสพิเศษในการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นแฟนตาซีและนักพนันกีฬาหลายล้านคนทั่วโลก บราซิล 2014 ใกล้จะถึงแล้ว และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความสนใจในรูปแบบใหม่และน่าตื่นเต้น เรามีคำตอบ”

____________________________

SGC2013_250x250 (2)

แบ่งปัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน สโมสรเซเรียอาของอิตาลี เจนัว CFC ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเดิมพัน Sportradar และการแก้ไขการแข่งขัน

โปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทการพนันของอิตาลี iziplay (ผู้สนับสนุนหลักของ Genoa CFC) และจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝึกสอน และผู้เล่นเยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมรับทราบกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันและการแก้ไขแมตช์และบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎเหล่านี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ Genoa CFC ตามมาด้วยการอภิปรายและงานแถลงข่าวซึ่งมีนักข่าวระดับประเทศและผู้แพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์เข้าร่วม วิทยากรบรรยายประกอบด้วย Alessandro Zarbano (CEO of Genoa CFC), Fabio Schiavolin (CEO ของ iziplay Cogetech), Roberto Fanelli (ผู้อำนวยการ AAMS), Marcello Presilla (International Integrity Manager of Sportradar) และ Marco Brunelli (ผู้อำนวยการทั่วไปของ Lega Serie A ).

Alessandro Zarbano ซีอีโอของ Genoa CFC กล่าวว่า “ด้วยโครงการนี้ เราได้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันด้วยการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงของการจับคู่แมตช์”

Marcello Presilla ผู้จัดการฝ่ายความซื่อสัตย์ระหว่างประเทศของ Sportradar กล่าวว่า “CFC ของเจนัวต้องได้รับคำชมอย่างสูงสำหรับการตระหนักถึงความรุนแรงของอันตรายของการจับคู่และการแก้ปัญหาเชิงรุก Sportradar มีความยินดีที่เจนัวเลือกใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านนี้ และเราขอขอบคุณพวกเขาและ iziplay ที่ให้โอกาสเราในการเริ่มต้นโครงการนี้”

บริการป้องกันการฉ้อโกงของ Sportradar (FPS) นำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เล่น ผู้เล่นเยาวชน ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ของสโมสรเกี่ยวกับความสมบูรณ์ในการเดิมพันและการฉ้อโกง ผู้เชี่ยวชาญของ FPS จะสอนผู้เข้าร่วมถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดการจับคู่ วิธีที่ผู้แก้ไขการจับคู่อาจพยายามรับสมัครพวกเขา และผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาผ่านเวิร์กชอปแบบสด พวกเขายังได้รับทราบกฎและข้อบังคับเฉพาะสำหรับพวกเขาและการลงโทษสำหรับการละเมิดเหล่านี้อย่างเต็มที่ FPS ไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่มืออาชีพและปกป้องผู้เล่นอายุน้อยที่เริ่มต้นอาชีพ แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องกีดขวางผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแมตช์อยู่แล้ว

รายงานเกี่ยวกับการเล่นเกมที่ดำเนินการโดยบริการบัญชีการเงิน – Price Waterhouse Coopers (PWC) ได้ตีพิมพ์ว่าการเล่นเกมทุกรูปแบบได้เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2013 แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ำก็ตาม

รายงานดังกล่าวเผยแพร่การศึกษาเกี่ยวกับการเล่นเกมในภูมิภาค วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่นของแอฟริกาใต้ การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานและรายได้ของเกมแต่ละรายการ และให้ข้อมูลเชิงลึกว่าทำไมเกมในแอฟริกาใต้จึงเติบโตในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ยากลำบากสำหรับประเทศแอฟริกาใต้

รายงานระบุว่ารายรับจากการพนันรวมที่สร้างโดยคาสิโนเท่ากับรายรับรวมของ ZAR16.4 พันล้าน (1.2 พันล้านยูโร/1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2555 ตัวเลขส่วนใหญ่มาจากการเล่นคาสิโนออฟไลน์ การพนันกีฬาและการแข่งม้าเป็นประเภทเกมที่ใหญ่เป็นอันดับสองซึ่งสร้างรายได้ 2.6 พันล้านรูปี รายงานยังระบุด้วยว่าบิงโกมีการเติบโตเร็วที่สุดในตลาด โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 86%

รายได้จากการพนันที่เพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลแอฟริกาใต้สามารถเพิ่มรายได้และการจัดเก็บภาษี ภาษีที่เกิดจากแนวการพนันเพิ่มขึ้น 14% รวมเป็นบันทึก ZAR2.1 พันล้าน ด้วยภาษีที่ดำเนินการผ่านระดับรัฐในแอฟริกาใต้ – ภูมิภาคต่างๆ เช่น จังหวัดกัวเต็ง ที่บริจาคเงิน ZAR836 ล้าน และเวสเทิร์นเคปและควาซูลู-นาตาลทั้งสองให้เงินกว่า 400 ล้านซาอาร์

รายงาน PWC ระบุว่ารายรับและภาษีจากการพนันในแอฟริกาใต้อาจเพิ่มขึ้นอีก 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีการคาดการณ์ภาคส่วน ZAR2.1 พันล้านในปี 2555 เป็น 3.5 พันล้าน ZAR ในปี 2560

ปาร์ตี้เปิดตัวอีกครั้งพร้อมเสิร์ฟความอร่อย เมื่อ MatchBook ยกระดับ ‘สเต็ก’ ในการเดิมพันกีฬาด้วยผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนใหม่!

ทีม SBC โชคดีพอที่จะเข้าร่วมงานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ MatchBook.com อีกครั้งที่ Greenwich 02 Arena อันโด่งดังระดับโลก เพื่อรับประทานอาหารรสเลิศและเล่นเทนนิสชั้นยอดในยามเย็น!

MatchBook.comทีมดึงออกทั้งหมดหยุดบันเทิงเชิญกลุ่มที่เลือกของผู้เข้าพักและพนักงานของพวกเขาไปเอทีพีทัวร์รอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายการแข่งขันเวทีกลุ่มที่ลอนดอน O2 Arena ค่ำคืนเริ่มต้นด้วยแชมเปญต้อนรับที่ Argentinean Steak House ‘Gaucho’ ที่มีชื่อเสียง แขกรับเชิญได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีม MatchBook ซึ่งกรุณาแสดงผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนการเดิมพันใหม่ของพวกเขา

ก่อนเริ่มมื้ออาหารของ Gaucho ผู้อำนวยการ MatchBook.com ของ Global Acquisitions Francis Osei-Amoatenได้กล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ เพื่อต้อนรับแขกในงานปาร์ตี้ของพวกเขาและแนะนำผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนการเดิมพันใหม่ของ MatchBooks ฟรานซิสแสดงความขอบคุณอย่างซาบซึ้งต่อการทำงานหนักที่พนักงานของเขามีส่วนในการสร้างแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ใหม่ โดยยกย่องความทุ่มเทและความพยายามของพวกเขาในช่วงหลายเดือนที่วุ่นวายและตึงเครียดสำหรับบริษัทของพวกเขา สุนทรพจน์ดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้ที่ติ เช่น แบ็คแฮนด์ของโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ – คะแนนสูงสุดสำหรับนายฟรานซิส โอเซ-อาโมอาเทน!

ดังนั้นเราจึงนั่งลงเพื่อเริ่มรับประทานอาหารของเรา และอาหารรสเลิศก็เหมือนกับที่ Gaucho เสิร์ฟ ( คำเตือน – การเล่นเทนนิสและสเต็กจะแนบมากับข้อความต่อไปนี้ ) งานเลี้ยงของอาร์เจนตินาที่มีเนื้อและไวน์ Malbeck

อาหารเรียกน้ำย่อยเห็นกุ้งกษัตริย์แสนอร่อยและพุดดิ้งสีดำซอสส้มและโรเมสโกสดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมื้ออาหาร

อาหารเรียกน้ำย่อยแสนอร่อย แต่ SBC ท้องก็เข้าแถวสำหรับงานเลี้ยงอาหารจานหลักที่น่าตื่นเต้น ‘Gaucho 300 gram Bife Asado’ อันโด่งดังที่เสิร์ฟบนจานร้อน (หมายเหตุ…ตามที่สเต็กทั้งหมดควร) นี่คือแกรนด์สแลมของสเต็ก โลก. ทานคู่กับฟักทองย่างและข้าวโพดหวาน สลัดมะเขือเทศและเคเปอร์ ผักโขมและเฟรนช์ฟราย ทีมงาน SBC เคี้ยวอาหารด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของพวกเขา! Rasmus Sojmark ผู้ก่อตั้ง SBC Cheekily SBC ขอให้พนักงานของ Gaucho ซื้อกระเป๋าสุนัขเพื่อนำอาหารกลับบ้านที่ยังไม่เสร็จ Rasmus ไม่มีโชคเพราะสเต็กทั้งหมดถูกขัดออก

ทะเลทรายเห็น Dulce de Leche แสนอร่อยและชีสเค้กแมคคาเดเมียกำลังเสิร์ฟ ของหวานนี้มีรสชาติดีมากจนบรรณาธิการ SBC ถูกบังคับให้เลื่อนกำหนดการแผนการอดอาหารในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนธันวาคม

หลังจากทานอาหารมื้ออร่อยเสร็จและรู้สึกเหมือนเป็น ‘ลูกผู้ชายตัวจริง’ ทีม SBC และแขกรับเชิญถูกนำไปที่กล่อง O2 Arena Executive เพื่อชม’Novak Djokovic vs Richard Gasquet’การแข่งขันกลุ่มสุดท้ายของATP Tour Masters Finals

การแข่งขันเป็นนิทรรศการระดับท็อปของเทนนิส เซ็ตแรกชนะโดยยอโควิชในช่วงไทเบรกที่ชนะ 7-5 ซึ่งเป็นการเปิดการแข่งขัน Richard Gasquet กลับมาในเซตที่สอง แสดงพลังเทนนิสระดับท็อป ให้ชาวฝรั่งเศสรับประทานอาหารที่ ‘Bife Asado’ ระหว่างพัก ขณะที่เขารับเซ็ตนี้ 6-4!

ชุดที่สามและกำลังตัดสินใจเห็น Novak ประทับตราอำนาจของเขาใน Gasquet พิสูจน์ว่าทำไมเขาถึงเป็นที่ชื่นชอบในการชนะการแข่งขันครั้งนี้ ชาวเซอร์เบียชนะการแข่งขันด้วยชุดสุดท้ายระดับมาสเตอร์คลาส 6-3 ช่างเข้ากันเสียนี่กระไร!

ความบันเทิงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในฐานะแขกและพนักงานที่พาไปที่ O2 Executive Bar เพื่อดื่มครั้งสุดท้ายและเรื่องตลกอีกมากมาย ได้รับการปฏิบัติกับวันที่ดีเช่นนี้และได้เห็นมหกรรมเทนนิส วิญญาณก็สูง! แขกและพนักงานของ MatchBook ได้ปาร์ตี้กันจนดึก บางคนถึงกับขาดบริการท่อสุดท้ายใน Greenwich และต้องผูกปมกับบริการเรือกลับบ้าน (โปรดทราบว่า SBC ไม่ได้เอ่ยชื่อและอับอาย!)

ช่างเป็นคืนอะไร! ทีมงาน SBC ขอขอบคุณทีมงาน MatchBook ที่จัดปาร์ตี้ Re-Launch อันแสนวิเศษ งานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆ และเราขออวยพรให้ทีมของคุณโชคดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2014!

เราหวังว่าจะได้พบทีมของคุณที่SBC Social ที่กำลังจะมีขึ้นที่ DSTRKT London เพื่อให้เราสามารถตอบแทนความเมตตาของคุณได้

ขอบคุณและขอให้โชคดี

ทีมเอสบีซี!

MatchBook.com เปิดภาพปาร์ตี้อีกครั้ง – ให้บริการโดยLaymond.com

[แฟลกแกลอรี่ gid = 20]

คณะกรรมาธิการการแข่งม้าแห่งมลรัฐนอร์ทดาโคตาประกาศว่ารัฐได้ผ่านข้อบังคับด้านการบริหารเพื่อให้กลุ่มการเดิมพันแข่งม้า – 123racing เป็นเจ้าภาพโดยผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุญาตในมลรัฐนอร์ทดาโคตา เทคโนโลยีการเดิมพัน 123racing ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นข้อเสนอการเดิมพันแบบ pari-mutuel โดย 123gaming ร่วมกับผู้ให้บริการโทเท็คและผู้ให้บริการเชิงโต้ตอบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา Sportech Racing, LLC (“Sportech”) นำเสนอการเดิมพันแบบใหม่ที่คล้ายกับ Pick- แบบดั้งเดิม 6 แต่มีองค์ประกอบการแข่งขัน

เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เนื้อหาใหม่เชิงโต้ตอบสำหรับผู้พิการ และกระตุ้นการจัดการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และทำให้สามารถวางเดิมพัน 123racing ที่สนามแข่งและ OTB ที่เข้าร่วม รวมทั้งทางออนไลน์ ADW อาจรวมการเดิมพัน และ 123gaming จะแสดงพูลโดยใช้ใบอนุญาต เทคโนโลยี และบริการที่ให้บริการโดย eBet Technologies, Inc. (“eBet”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sportech ที่เว็บไซต์123bet.comที่ปรับแต่งให้เหมาะสมในเร็วๆ นี้

ซึ่งแตกต่างจากพูล pari-mutuel มาตรฐาน 123racing pools ถูกโฮสต์จากส่วนกลางโดย 123gaming ที่ส่งผ่านค่าธรรมเนียมที่เทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมโฮสต์ที่รวบรวมจากสถานที่เดิมพันของแขกไปยังสนามแข่งที่จัดหาเนื้อหาการแข่งสำหรับพูล สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการทำสัญญาซิมัลคาสท์สำหรับสนามแข่งที่จะเข้าร่วมโดยเพียงแค่ทำสัญญากับผู้ให้บริการที่จัดตั้งขึ้น eBet Technologies, Inc.

นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติสำหรับการโฮสต์ในเพนซิลเวเนีย ขณะนี้สามารถโฮสต์พูลการเดิมพัน 123racing เพื่อให้ครอบคลุมการแข่งที่สนามแข่งในสหรัฐอเมริกาหรือสนามแข่งระดับนานาชาติที่ต้องการเพิ่มเนื้อหาการเดิมพันโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีค่าใช้จ่าย

Gunner LaCour ผู้อำนวยการ North Dakota Racing Commission กล่าวถึงกลุ่มการเดิมพัน 123racing ว่า:

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ 123gaming ในการเปลี่ยนแปลงตลาดการแข่งม้าของสหรัฐโดยเสนอการเดิมพัน 123racing ผ่าน North Dakota มลรัฐนอร์ทดาโคตาให้ใบอนุญาตที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับบริษัท ADW (การเดิมพันฝากเงินล่วงหน้า) ออนไลน์แบบหลายเขตอำนาจศาล และเราสนับสนุน Sportech และ 123gaming ในการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาสู่อุตสาหกรรมการแข่งม้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นความหวังของเราที่ประเภทการเดิมพันการแข่งขันของ 123gaming จะสนับสนุนการแข่งม้าแบบสดต่อไปในฐานะจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงและประสบการณ์ทางสังคม”

Robert Earle ซีอีโอของ 123gaming Inc. กล่าวว่า “คณะกรรมการ North Dakota Racing ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แสดงการเดิมพัน 123racing ออนไลน์และขยายพูลสำหรับสนามแข่งที่เข้าร่วม เรากำลังตั้งตารอที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมและเข้าถึงแฟนๆ หน้าใหม่”

LVS Ltd ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นการเดิมพันกีฬาในสหราชอาณาจักรได้ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่สำหรับลูกค้า Betclearer ซึ่งเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 8 ตุลาคม 2013

Betclearer เป็นเจ้าของแบรนด์ Bet Butler; พวกเขาเป็นนายหน้าที่นำเสนอประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่ไม่เหมือนใคร ผ่าน Bet Butler ลูกค้าจะได้รับอัตราต่อรองที่ดีที่สุดจากเจ้ามือรับแทงมากกว่า 60 รายและสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือการเดิมพันเพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้

Betclearer เซ็นสัญญากับ LVS ในเดือนพฤษภาคม 2556 สำหรับการจัดหา LVS Advanced Betting Platform (ABP) การพัฒนาเว็บไซต์และการผสานการทำงานกับเครื่องมือนายหน้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Betclearer

โครงการเสร็จสมบูรณ์ในเวลาน้อยกว่า 4 เดือน ตอนนี้ Betclearer นำเสนอกีฬาและตลาดที่หลากหลายกว่ามาก และมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเดิมพันสด ต้องขอบคุณระบบอัตโนมัติระดับสูงที่ทำได้โดยฟีดสดและเครื่องมือที่มาจากแพลตฟอร์ม พวกเขายังสามารถเพิ่มเกมคาสิโนลงในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา ผสานเข้ากับหนังสือกีฬาหลักได้อย่างราบรื่น

LVS และ Betclearer ทำงานด้วยวิธีการที่คล่องตัว โดยพัฒนาโซลูชันเว็บร่วมกัน โดยใช้เฟรมเวิร์ก LVS Apollo ซึ่งช่วยให้เวลาในการพัฒนาลดลงด้วยไลบรารีวิดเจ็ตที่กว้างขวางและ CMS ที่ผสานรวม เนื่องจาก ABP เปิดเผยบริการทั้งหมดของตนผ่าน REST API แบบเปิด การผสานรวมเข้ากับเครื่องมือนายหน้าของ Betclarer และบริการอื่นๆ เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและง่ายต่อการบรรลุผล

Pascal Blyau กรรมการผู้จัดการของ LVS กล่าวว่า “โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ LVS ในการนำเสนอโซลูชั่นหนังสือกีฬาที่มีมาตรฐานสูงในระยะเวลาอันสั้น เรากำลังดำเนินการบนมือถือที่จะจัดส่งภายในสิ้นปีนี้ การใช้ HTML5 เราจะมอบโซลูชันมือถือที่ยอดเยี่ยมสำหรับ iOS และ Android โดยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของแอปพลิเคชันดั้งเดิม”

แบ่งปัน

รายงานประจำเดือนตุลาคมของ FREEBETS.com ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไม Paddy Power ยังคงรักษาตำแหน่งรายเดือนของเว็บไซต์พันธมิตรในฐานะเจ้ามือรับแทงที่ดีที่สุดสำหรับข้อเสนอคืนเงิน

เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน และเป็นครั้งที่สี่ในรอบหกเดือนตั้งแต่FREEBETS.comเริ่มวิเคราะห์ข้อเสนอเจ้ามือรับแทงรายเดือน เจ้ามือรับแทงชาวไอริชก็ขึ้นมาเหนือกว่า

การวิเคราะห์โดยละเอียดจากเจ้ามือรับแทง 19 รายชั้นนำได้ค้นพบเหตุผลหลักสามประการสำหรับความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ Paddy Power ในด้านนี้ ในขณะที่บริษัทคู่แข่งหลายแห่งจำกัดการคืนเงินเป็นเงินเดิมพันที่เล็กกว่าปกติคือ 20-25 ปอนด์ แต่การคืนเงินสูงสุดของ Paddy Power ที่ 100 ปอนด์นั้นสูงที่สุดในกลุ่มออนไลน์

ข้อเสนอคืนเงินของพวกเขามักถูกกระตุ้นโดยตลาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง – ข้อเสนอมากกว่า 10% มีโอกาสเกิดขึ้นระหว่าง 20-25% – และนั่นช่วยขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่จุดสูงสุด

ในขณะที่ Paddy Power อยู่อันดับสามรองจาก William Hill โดยมีข้อเสนอทั้งหมด 93 รายการในเดือนตุลาคม และข้อเสนอทั้งหมด 90 รายการของ Betfair บริษัทมีข้อเสนอ 5 อันดับแรกจาก 10 อันดับแรกสำหรับเดือนนี้

David Archer เจ้าของ FREEBETS.com แสดงความคิดเห็น; “ นี่เป็นเดือนที่หกที่เราวิเคราะห์ข้อเสนอคืนเงินและเป็นที่ชัดเจนว่าเจ้ามือรับแทงม้ารายหนึ่งโดดเด่น ชื่อเล่นของ Paddy Power ในฐานะ ‘บ้านของข้อเสนอคืนเงิน’ นั้นสมควรได้รับหลังจากชนะครั้งที่สี่ของพวกเขา แต่สิ่งที่ชอบของbet365และ William Hill ก็ทำให้เราประทับใจตลอดเดือนตุลาคมด้วยข้อเสนอที่ให้คุณค่าแก่นักพนัน”

เกี่ยวกับงานวิจัยนี้:

Freebets.com ทำการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อเสนอ Money Back ที่ได้รับการส่งเสริมบนเว็บไซต์ของ 19 เจ้ามือรับแทงออนไลน์ชั้นนำ: 10Bet, 188BET, 888sport, bet365, Betfair Sportsbook, Betfred, BetVictor, Betway, Boylesports, Coral, Ladbrokes, Paddy Power, Sky Bet, Sportingbet, Stan James, TitanBet, Unibet และ William Hill ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 การวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอการคืนเงินและโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น โบนัส สัมปทาน และการปรับปรุงอัตราต่อรองหรือการรับประกันโดยเฉพาะ ไม่ รวมอยู่ด้วย

123FBG

Sportech – ผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาและการเดิมพันกีฬาประกาศในแถลงการณ์การจัดการชั่วคราวว่า บริษัท ได้ผ่าน ‘ความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ’ ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2013 ทำให้ บริษัท สามารถวางตัวเองสำหรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต ..

การดำเนินการแข่งของ Sportechs มีรายได้การเดิมพัน 160 ล้านดอลลาร์ (118.5 ล้านยูโร) ในช่วงสิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน บริษัท ได้เห็นการหมุนเวียนการเดิมพันเพิ่มขึ้น 10% Sportech ระบุว่าการเพิ่มขึ้นในเชิงบวกนี้เกิดจากปริมาณการใช้งาน / ลูกค้าใหม่ที่สร้างขึ้นโดย Breeders’ Cup การแข่งม้า

Sportech ยังได้เริ่มเห็นผลในเชิงบวกกับพันธมิตรใหม่ในปี 2013 การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้คลั่งไคล้กับบริการเดิมพันการแข่งขันออนไลน์ Data Tote เพื่อปรับปรุงการดำเนินการแข่งและอัตราเดิมพันสด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้จับมือเป็นพันธมิตรครั้งแรกในตลาดกีฬาแฟนตาซียอดนิยมของสหรัฐฯ กับ Picklive US ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาแฟนตาซี

ข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับ Sportech เห็นว่าบริษัทประกาศว่าการดำเนินการพูลฟุตบอลเป็นไปตามความคาดหวังในปี 2556 ตามข้อตกลงกับ France-Pari และการอนุมัติจาก Arjel ผู้ควบคุมฝรั่งเศสสำหรับชาวฝรั่งเศสในการเข้าถึง Football Pool

ผู้บริหารของ Sportech ยังประกาศว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการย้ายเพื่อขายธุรกิจที่ขาดทุนจากการดำเนินงานของพวกเขา เมื่อเดือนที่แล้วเห็นการขาย Vernons ผู้ให้บริการคาสิโนและบิงโกในสหราชอาณาจักรให้กับบริษัทเกมแบบโต้ตอบอย่าง NetPlay TV Sportech ระบุว่าแบรนด์เกม Vernons จะยังคงขาดทุนภายใต้การบริหารของมัน และรู้สึกว่าไม่สามารถแข่งขันในภาคธุรกิจบิงโกและคาสิโนในสหราชอาณาจักรแบบดิจิทัลได้อีกต่อไป

รายงานระหว่างกาลสรุปด้วยคำแถลงต่อไปนี้ “กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินงานตามความคาดหวังและมีความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์อย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตในอนาคตในตลาดหลัก ๆ ของบริษัท”

ลองดูที่ผู้ที่จะมาถึง SBC คริสต์ iGaming สังคมวันที่ 26 พฤศจิกายนที่DSTRKT ไนท์คลับโซโห – ลอนดอน

สิ่งนี้สัญญาว่าจะเป็นโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของเราในปี 2013 และทีม SBC และ Lyceum Media กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวในปี 2013 อย่างมีสไตล์ ดังนั้นอย่าลืมลงทะเบียนเพราะ RSVP ใกล้จะหมดลงแล้ว!

เครื่องดื่มที่เลือกจะให้บริการฟรีจนถึง 23:00 น. และประตูเปิดเวลา 19:00 น.ดังนั้นเตรียมนามบัตรและรองเท้าเต้นรำของคุณให้พร้อมสำหรับค่ำคืนแห่งการสร้างเครือข่าย การเต้นรำ และใครจะรู้อะไรอีก!

ทีม SBC ยังคงมองหาผู้สนับสนุนขั้นสุดท้ายสำหรับงานนี้ หากคุณต้องการให้แบรนด์ของคุณปรากฏบนโซเชียลคริสต์มาสของเรา โปรดติดต่อเราที่info@sportsbettingcommunity.com – และเราจะส่งแพ็คเกจสปอนเซอร์สำหรับงานนี้ไปให้คุณ

คลิกแท็บด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำหรับโซเชียลนี้!

register2

รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วม SBC 26 พ.ย. Christmas Social :-

12Bet

888 กีฬา

888 Gaming

Akur Capital

AliQuantum Gaming

Bally Tech

เบตส์ เวลส์ เบรธเวท

Bet365

Betclic

เบ็ตฟูเซ่

เบตจีเนียส

BetSoft

ธุรกิจเดิมพัน

BetterCollective.com

BettingExpert.com

BettingPro.com

BettorLogic

Betway.com

Bloomberg Sports

Bluff Europe

ด้านข้าง

บอลโจโร

บีทไวซ์

CalvinAyre.com

การลงทุนของพระคาร์ดินัลเฮ้าส์

บริษัท ซีรูเลียน โกลบอล จำกัด

Clarion Events

เดิมพันยักษ์ใหญ่

ทวีป8

คอรัล เรซซิ่ง บจก.

กีฬาประจำวัน

DigitalGurus.co.uk

Digital Sports Group LTD

EasyOdds

เกม 2.0

Esanda รับสมัครงาน

ประสบการณ์

หน้าหาด

Gala Coral

GamingMedia.com

GameOn

GamingSportsMarketing Ltd

GB Group

การแข่งขัน GBI

บริษัท โกลว์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

การลงทุนกรีนเลน

GTECH

คาสิโนฮิปโปโดรม

Hyperion Gaming

ธุรกิจ iGaming

ไอเดีย iGaming

การเข้าถึงรายได้

รางวัลเริ่มต้น

อินเตอร์ท็อป

isoftbet

คาลิซา

กฎหมายคีย์สโตน

เกม KMi

แล็ดโบร๊กส์

London Capital Group

Lyceum Media

ที่ปรึกษา M&L

Mainstream Marketing & Communications Ltd

หนังสือไม้ขีดไฟ

Micromarket Ltd

Mkodo

นิตยสารการตลาดมือถือ

NetBet.com

NETELLER

เอ็นเอฟแอลในลอนดอน

NMI Gaming

Oddslife

เกมล้ำหน้า

OpenBet

OpenMarket Inc

การชำระเงินที่เหมาะสม

Peer1Hosting

Pentasia

ดำเนินการ

Pinnacle Sports

PKR

การเผยแพร่ผู้เล่น

Playtech

บมจ.ความน่าจะเป็น

โพสต์แข่ง

Racing UK

การชำระเงิน Realex

ฉันถามเครือข่าย

แซมโว

Scott Mihajlovic Associates Ltd

SecureTrading

ส่งสื่อ

Skrill Ltd

กลุ่มเกมอัจฉริยะ

Smooch Bingo / สะสมบิงโก

โซลูชั่นกีฬา

ชุมชนการเดิมพันกีฬา

Sports Media Gaming Limited

จัตุรัสกลางอากาศ

สรุปผล

TCS John Huxley

กลุ่ม Terrapinn

โทเทลฟุตบอล

ukash

Williams Interactive

WinTech

Winner.com

ทัวร์โป๊กเกอร์โลก (WPT)

________________________________________________________

ผู้สนับสนุนกิจกรรม

peer1

intertopsaffiliate

newoddslife

plus5

สื่อพันธมิตร

สื่อโรงเรียนมัธยม

WhiteSbccalvin33

แบ่งปัน

ผู้บริหารระดับสูงของ Betclic Everest Group (BEG) ออกแถลงการณ์ของบริษัทเพื่อแสดงความมั่นใจของบริษัทในอนาคตของตลาดเกม igaming ที่ควบคุมโดยฝรั่งเศส ได้รับการปรับแต่งผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบและการปรับการดำเนินงานสำหรับพอร์ตโฟลิโอ igaming, การเดิมพันกีฬา, คาสิโนและโป๊กเกอร์เพื่อปรับให้เข้ากับการปฏิบัติตาม igaming ที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของฝรั่งเศส

Betclic Everest Group ออกแถลงการณ์ว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะบันทึก EBITDA มากกว่า 20 ล้านยูโรในฝรั่งเศส หลังจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มในช่วงสองปีที่ผ่านมา

Isabelle Andres BEG Chief Executive ยกย่องความก้าวหน้าของบริษัทในตลาดฝรั่งเศส โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าผู้บริหารระดับสูงคาดว่าบริษัทจะฟื้นตัวเต็มที่โดยที่บริษัทกลับมาดำเนินงานในระดับกำไรจากการดำเนินงานในปี 2013 ขณะที่แบรนด์ BEC igaming – Betclic, Everest , Expekt และ Bet-at-home จะสร้างรายได้จากการเล่นเกมระหว่าง €250-€300m สำหรับปี 2013

ในแง่ของ igaming ของฝรั่งเศส BEG ได้รักษาตลาดไว้ 37% นับตั้งแต่ igaming ที่มีการควบคุมเริ่มขึ้นในปี 2010 ตลาดเกม igaming ที่ได้รับการควบคุมของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 13% จากตัวเลขปี 2012

Marc Guigo หัวหน้าฝ่าย Betclic แห่งฝรั่งเศสให้ความเห็นว่าแนวโน้ม igamings ของฝรั่งเศสดูเป็นบวก โดย BEG ได้เห็นการลงทุนในลีกฟุตบอล Ligue1 ของฝรั่งเศส และเพิ่มการพนันในแชมเปี้ยนส์ลีกและการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่สำคัญ

Marc Guigo ให้ความเห็น – “ตลาดการพนันออนไลน์มีการแข่งขันสูงและไม่หยุดนิ่ง และเรามุ่งเน้นการเติบโตของเราในสามประเด็นสำคัญ: มือถือ ซึ่งตอนนี้ผู้เล่นของเราวางเดิมพันมากกว่า 40% การพนันฟุตบอลซึ่งตอนนี้คิดเป็น 62% ของเรา การผสมผสานการเดิมพัน การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2014 และการพัฒนาข้อเสนอการเดิมพันของเรา ซึ่งตอนนี้ข้อเสนอฟุตบอลได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและข้อเสนอของเทนนิสก็เพิ่มขึ้น 50%”

Isabelle Andres กล่าวว่า “40% ของรายได้ของ BEG มาจากฝรั่งเศส และมากกว่า 50% ของรายได้ของกลุ่มตอนนี้มาจากตลาดที่มีการควบคุม ซึ่งคิดเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ 30% สำหรับผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปรายอื่นๆ” เธอเสริมว่า BEG จะยื่นขอใบอนุญาตการพนันกีฬาสำหรับตลาดเยอรมันที่มีการควบคุมในปี 2014

แถลงการณ์ดังกล่าวได้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตลาดของบริษัทในอนาคต BEG จะยังคงมุ่งเน้นด้านการตลาดและการดำเนินงานในภูมิภาคฝรั่งเศสต่อไป ผู้บริหารระดับสูงของ BEG มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาค เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและแข่งขันได้สำหรับ igaming ในภูมิภาค กลุ่มยังต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโป๊กเกอร์ฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมและกำลังเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับผู้นำตลาด – Pokerstars และ WinMax

การบล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลกรีกในประเภทเกม igaming ที่เลือกจะกระทบรายได้และกำไรที่ bwin.party ในปีนี้ แถลงการณ์ของบริษัทที่เผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับผลกำไรในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการกำลังดำเนินกลยุทธ์องค์กรใหม่เพื่อมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่น้อยลงและด้วยกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ บริษัท เพื่อส่งเสริมแนวดิ่งของ igaming ทิศทางและกลยุทธ์ใหม่ได้รับการเน้นย้ำเมื่อต้นปีนี้โดย CEO ของ bwin.party Norbert Teufelberger และจนถึงขณะนี้ เห็นผู้ดำเนินการดึงการดำเนินการ igaming ทั้งหมดออกจากตลาดยุโรปตะวันออกหลายแห่ง

ปัญหาของ bwin.party กับตลาดเกมกรีก เริ่มต้นขึ้นในต้นปี 2556 เนื่องจากรัฐบาลกรีกเริ่มบัญชีดำและ IP บล็อกผู้ให้บริการ igaming ที่ไม่มีใบอนุญาต รายงานระบุว่าไซต์เกมกว่า 400 แห่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงจาก IP ระดับภูมิภาคของกรีก ทำให้การทำธุรกรรมและการเล่นเกมเป็นไปไม่ได้สำหรับนักพนันออนไลน์ชาวกรีก

bwin.party ก่อนมาตรการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกรีกเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคสำหรับการเดิมพันกีฬาและการเล่นเกมคาสิโน ผู้ประกอบการมีการปะทะกันบ่อยครั้งกับผู้ดำเนินการพนันกีฬาและลอตเตอรีที่ได้รับใบอนุญาตของกรีก – OPAP

คำแถลงของ bwin.party เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับ Q3 / Q4 ระบุว่า B” win กล่าวว่ารายรับในไตรมาสที่สามลดลง 21% สู่ 146 ล้านยูโร (196 ล้านดอลลาร์) ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวเพื่อลดขนาดธุรกิจเพื่อแสวงหาอัตรากำไรที่ดีขึ้น” “การประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งปี 2556 มีแนวโน้มที่จะเกินเป้าหมาย 70 ล้านยูโร ช่วยชดเชยผลกระทบของข้อพิพาทกรีกที่ Bwin ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการของ PartyGaming และ Bwin Interactive Entertainment ในปี 2554”

ปัญหาการเตือนเรื่องกำไรทำให้เห็นว่าหุ้นในผู้ให้บริการ igaming ตกลงไป 2% เหลือ 121.8 เพนนีหลังการอัปเดตการซื้อขาย ซึ่งตามหลังคำเตือนในเดือนสิงหาคมว่ารายรับอาจลดลงได้ถึง 17%

แบ่งปัน

ผู้ดำเนินการเกม William Hill ได้เริ่มค้นหาเพื่อแทนที่ CEO Ralph Topping 62 ที่มีอยู่ Mr Toppng ได้ประกาศความตั้งใจที่จะอยู่กับผู้ดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2015

Ralph Topping ดำรงตำแหน่งพนักงานของ William Hill มานานกว่าสี่สิบปีโดยเข้าร่วมกับบริษัทในปี 1973 Topping ได้รับการแต่งตั้งภายในเป็น CEO ของ William Hill Global Operations ในเดือนกุมภาพันธ์ 2008 โดยรับผิดชอบในการจัดการทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริการดิจิทัล . นอกเหนือจากบทบาทของเขาในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mr Topping ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ William Hill ในปี 2550

ภายใต้การนำของ Topping วิลเลียม ฮิลล์ผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ สามารถเรียกคืนตำแหน่งผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาและเกมที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสหราชอาณาจักร Topping เป็นบุคคลสำคัญในข้อตกลงที่ก้าวล้ำซึ่งเห็นการบรรจบเชิงกลยุทธ์ของ William Hill และ Playtech Technologies ของอิสราเอล

William Hill กลับมารวมตัวกันอีกครั้งใน FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Sunday Times ของสหราชอาณาจักร คณะกรรมการ William Hill ได้เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการออกจาก Topping โดยแต่งตั้งบริษัท Executive Search เพื่อเริ่มกระบวนการค้นหาผู้บริหารและคัดเลือกร่วมกับ William Hill การจัดการระดับ

กล่าวกันว่าผู้ปฏิบัติงานต้องการหลีกเลี่ยงช่วงการรวมตัวของผู้บริหาร ซึ่งบริษัทของพวกเขาอาจไม่มี CEO ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งล่าสุดที่ William Hill มองหาที่จะแต่งตั้ง CEO คนใหม่ แหล่งข่าวคิดว่า CEO คนใหม่จะได้รับช่วงเวลาในการทำงานควบคู่ไปกับคณะกรรมการชุดปัจจุบันและ CEO เนื่องจากบริษัทมองหาการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งในการดำเนินงานของบริษัทและโครงสร้างการจัดการ

แบ่งปัน

ผู้ประกอบการเกม Paddy Power ประกาศว่าคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานทั้งปีจะต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 11 ล้านยูโรเมื่อสามเดือนก่อนรายได้กำไรที่ลดลงนั้นเกิดจากผลการแข่งขันฟุตบอลและการแข่งม้าที่ไม่เอื้ออำนวย

Paddy Power ซึ่งเริ่มต้นปี 2556 ด้วยผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 12% เป็น 75.4 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี โดยแผนกออนไลน์ชั้นนำของตลาดของกลุ่มทำให้รายรับเพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้เห็นการเติบโตในออสเตรเลียอีกด้วย ส่วนการเดิมพันกีฬาและเกมที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 17%

สามเดือนสุดท้ายของปี 2013 ไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ให้บริการเกมในดับลิน เนื่องจากผลกำไรได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์เชิงลบในการเดิมพันฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกและการจ่ายเงินจำนวนมากในงาน Australian Spring Horse Racing Carnival

คำแถลงของบริษัทอ่านว่า “ตอนนี้เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเติบโตในระดับต่ำถึงกลางหลักเดียวในปี 2013 ในสกุลเงินคงที่ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินจะพุ่งขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์” Paddy Power กล่าวในการอัปเดตการซื้อขายซึ่งครอบคลุมช่วงวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 17 พฤศจิกายน “ซึ่งต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของคำแนะนำของเราประมาณ 11 ล้านยูโร ณ เวลาที่มีผลระหว่างกาลของเรา”

เล่นบอลออนไลน์ Paddy Power รายงานว่าแม้ว่าผลการแข่งขันเชิงลบจะส่งผลกระทบต่อผลกำไร แต่ก็สามารถดึงผลบวกจากกิจกรรมการพนันในผลิตภัณฑ์ Paddy Power มูลค่าการซื้อขายกีฬาเพิ่มขึ้น 15% ในช่วงเวลานั้น ในขณะที่ฝ่ายค้าปลีกมีการเติบโต 5% ในการเดิมพันและการเดิมพันในร้านค้า

แบ่งปัน

Comeon.com ผู้ดำเนินการ Edgy iGaming ได้จุดประกายความโกรธแค้นของชุมชนพันธมิตร igaming โดยใช้ภาพของเผด็จการแบบกดขี่ในอดีต – Hitler, Stalin และ Kim Jong il เพื่อโปรโมตโปรแกรมพันธมิตร ‘No Negative Carryover’ การส่งข้อความ

รูปภาพต่อไปนี้ทำให้เกิดการโต้กลับอย่างรุนแรงต่อแบรนด์ Comeon.com เนื่องจากบริษัทในเครือและตัวแทน igaming พบว่ารูปภาพนั้นน่ารังเกียจและข้อความในบริบทไม่เป็นที่พอใจ สมาชิกบางคนกล่าวเพิ่มเติมว่าการโฆษณาของเผด็จการประวัติศาสตร์ไม่สมเหตุสมผลกับหัวข้อของพันธมิตร “No Negative Carryover”

เผด็จการ

ภาพที่ใช้ในโปรแกรมพันธมิตรComeon.comearn ปรากฏขึ้นเมื่อ CMO ของ Winner.com Yoni Sidi โพสต์ภาพบนกลุ่ม Facebook igaming ยอดนิยม – Igaming Notworkers Mr Sidi ถามว่าเหตุใดผู้ให้บริการเกมจึงใช้ Hitler, Stalin และ Kim Jong il เพื่อโปรโมตแบรนด์ของตนแก่บริษัทในเครือ และผู้ดำเนินการทราบถึงความสำคัญของการใช้ตัวเลขทางประวัติศาสตร์ทั้งสามนี้หรือไม่

ปฏิกิริยาของ Affiliate ต่อรูปภาพที่ผู้ให้บริการใช้ในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปทั่วชุมชนพันธมิตร igaming โดยผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดยอมรับว่าข้อความและภาพที่ ComeOn.com ใช้เพื่อส่งเสริมโปรแกรมพันธมิตรของพวกเขาให้น่ารังเกียจ

ความคิดเห็นโดยบริษัทในเครือและ igamers ต่อการใช้การตลาดของการสังหารหมู่ เป็นที่เกลียดชังทั่วโลก การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เผด็จการเผด็จการ

FBcome

นับตั้งแต่เจ้ามือรับแทงทำธุรกิจออนไลน์ พวกเขามักจะมองหา “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป” อยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าของพวกเขามีความสุข และโชคดีที่ทศวรรษแรกของศตวรรษใหม่ได้มอบสองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาในพอร์ตการลงทุน: เกมโป๊กเกอร์และคาสิโน .

อันที่จริงแนวการเล่นเกมเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่สองรายการซึ่งพัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1990 กลายเป็นกระแสหลักและสร้างแบรนด์เฉพาะจำนวนหนึ่งซึ่งบางส่วน – Party Gaming, 888 และ Pokerstars – ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบหลักของการมาถึงของผลิตภัณฑ์ใหม่คือการอนุญาตให้เจ้ามือรับแทงเปลี่ยนเป็นการพนันออนไลน์และผู้ประกอบการเกม และไม่เพียงแต่กระจายความเสี่ยง แต่ยังรวมถึงการกำจัดจุดสูงสุดทางการเงินและรางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณอยู่ในความเมตตาของ นักพนันที่ฉลาดและผลงานที่ไม่ดีเป็นครั้งคราว

ภายในสิ้นทศวรรษแรกของศตวรรษใหม่ผู้ให้บริการออนไลน์รายใหญ่ทุกรายนำเสนอผลิตภัณฑ์เดียวกัน – การพนัน โป๊กเกอร์ คาสิโน/เกม และบิงโก – และมักจะทำสัญญากับซัพพลายเออร์ที่จัดหาซอฟต์แวร์เดียวกันให้กับคู่แข่งทั้งหมด แบรนด์และความแตกต่างเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความได้เปรียบ

โชคดีอีกครั้งในทศวรรษที่สองของศตวรรษใหม่ได้เกิดขึ้นกับอีกสอง “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป” ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้รับการพัฒนามาหลายปีเช่นกัน ใครก็ตามที่อยู่ในธุรกิจมาระยะหนึ่งจะเบื่อที่จะได้ยินว่า “ปีหน้า” จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่การพนันบนมือถือได้อย่างไร และในทำนองเดียวกัน การเดิมพันระหว่างแข่งขันก็ใกล้จะเข้าสู่กระแสหลักมากขึ้นหรือน้อยลงทุกปีตั้งแต่ปี 2000

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าปีนี้ทำให้เรามี “พายุที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับผู้ให้บริการออนไลน์ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม “มือถือและแท็บเล็ต” และผลิตภัณฑ์ In-Play ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาพร้อม ๆ กัน ผลลัพธ์: ความสนใจในการเดิมพันสดเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยธุรกรรมจำนวนมากที่มาจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สำหรับผู้ให้บริการหลายราย ในตอนนี้ In-Play ถือเป็นส่วนสำคัญของการเดิมพันออนไลน์

จากข้อมูลการพนัน GGR ของสหราชอาณาจักรจากการพนันกีฬาออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 2010 โดยเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสามเป็นยอดสูงสุด 550 ล้านปอนด์ และต่อมาได้เพิ่มขึ้นถึง 650 ล้านยูโรในปี 2011 มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อข้อมูลดิบดังกล่าว ไม่น้อยผลกระทบของการแข่งขันกีฬาที่สำคัญและระยะขอบของเจ้ามือรับแทง GGR เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจอีกครั้งในช่วงปี 2012 ซึ่งเป็นปีของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป เป็น 824 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นหนึ่งในสี่จากตัวเลขของปีที่แล้ว ตามการคาดการณ์ในปี 2013 จะเห็นการเพิ่มขึ้น “เพียง” 11% (เป็น 917 ล้านยูโร) แต่สำหรับปีที่ไม่มีกิจกรรมพิเศษใด ๆ สิ่งนี้ถือว่าทำได้สำเร็จ

แม้ว่าการวิเคราะห์ชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะไม่สมบูรณ์ตามคำจำกัดความ และไม่ได้บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการที่อยู่ในยิบรอลตาร์และมอลตากำลังทำอะไร หรือผู้ค้าดำเนินการรักษามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ดีเพียงใด สัญญาณของการเฟื่องฟูนั้นมีอยู่มาก ให้ทุกคนได้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจำได้ว่าควรจะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่นั่น

การดูตลาดที่ไม่สามารถวางเดิมพันขณะแข่งขันได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่หนักหน่วง ระบบการเงินที่ใช้การไม่ได้ หรือทั้งสองอย่าง เผยให้เห็นว่าการพนันกีฬาในปัจจุบันไม่ได้มีการแบ่งปันกันโดยที่องค์ประกอบทั้งสองของ “พายุที่สมบูรณ์แบบ” อยู่ ไม่สามารถใช้ได้