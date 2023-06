ไพ่เสือมังกรออนไลน์ การปิดที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus อีกครั้ง

ไพ่เสือมังกรออนไลน์ การพูดถึงการกลับมาแข่งต่ออย่างปลอดภัยยังคงเป็นเพียงเรื่องนั้น

การระบาดใหญ่ของไวรัสได้ปิดคาสิโนอิฐและปูน 12 แห่งในเพนซิลเวเนียในช่วงกลางเดือนมีนาคม รวมถึงสนามม้าอีก 6 แห่งที่เชื่อมโยงกับคาสิโน

มีการประชุมในวันพฤหัสบดีระหว่างชาวโพนี่และฝ่ายบริหารของ Wolf เกี่ยวกับการเริ่มการแข่งขันใหม่ สนามแข่งได้พัฒนาโปรโตคอลที่ได้รับอนุมัติจากPA Horse Racing Commissionแล้ว

และในขณะเดียวกันร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคสองฝ่าย – HB 2544 – กำลังเคลื่อนผ่านสภา PA โดยมีจุดประสงค์เพื่อบังคับให้เริ่มการแข่งขันใหม่

สำหรับตอนนี้การแข่งม้าเป็นเกมที่รอคอย

คาสิโน PA ขอคำแนะนำในการเปิดใหม่อย่างปลอดภัย

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลเวเนีย ได้เผยแพร่ “โปรโตคอลการเปิดใหม่คาสิโน COVID-19” เอกสาร 10 หน้าให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ขั้นต่ำด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ที่จำเป็นก่อนที่จะเปิดอีกครั้ง

พวกเขาอาจมีการแก้ไขเมื่อคาสิโนเข้าใกล้การเปิดอีกครั้ง

ผู้เข้าพักที่เยี่ยมชมคาสิโนในเพนซิลเวเนียจะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้มีอุปการะคุณต้องถอดหมวกออกชั่วคราวหรือลดหน้ากากลงเมื่อเข้ามา

ประเด็นหลักอื่นๆ ได้แก่:

การทำเครื่องหมายบนพื้นเพื่อส่งเสริม การเว้นระยะ ห่างทางสังคม หกฟุต

อัตราการเข้าพักต้องรองรับแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม

มี เจลทำความสะอาดมือ และ ผ้าเช็ดทำความสะอาด ทั่วพื้นเกม

การทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้น

ห้องโป๊กเกอร์ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ดำเนินการ

คาสิโนแต่ละ แห่งจำเป็นต้องระบุพนักงานเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการแพร่ระบาด

พนักงานคาสิโนที่ประจำอยู่ที่ทางเข้าจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสังเกตอาการเจ็บป่วย ที่อาจเกิดขึ้น

ในช่วงต้นเดือนมีนาคมPlayPennsylvaniaเริ่มครอบคลุมไวรัสโคโรนาและวิธีป้องกันตัวเองระหว่างการเยี่ยมชมคาสิโน บล็อกสดที่เริ่มเมื่อวันที่ 12 มีนาคมให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปิดคาสิโน12 แห่ง ในเพนซิลเวเนีย

ภายในวันที่ 16 มีนาคมคาสิโนหกแห่งในเพนซิลเวเนียปิดทำการเพื่อช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

ระหว่าง การแถลงข่าวของรัฐบาล Tom Wolf เมื่อวันที่ 16 มีนาคม เขาสั่งให้ ปิดสถานะธุรกิจที่ไม่จำเป็นทั้งหมด

“คาสิโนในมณฑลที่เป็นเป้าหมายเดิมถูกขอให้ปิดและนั่นจะเป็นจริงทั่วทั้งรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของข้อความกว้าง ๆ ซึ่งให้เราจำกัดโอกาสที่ผู้คนจะมารวมตัวกัน สิ่งนี้จะต้องถูกบังคับด้วยตนเอง ไม่ใช่รัฐบาลสั่งอะไร”

หลังจากการประชุมของ Wolf คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนีย (PGCB) สั่งปิดคาสิโนที่เปิดอยู่อีกหกแห่งที่เหลือ คาสิโนออนไลน์ในเพนซิลเวเนียยังคงเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ PGCB กล่าวในบางส่วน:

“คำสั่งปิดเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส ในขณะที่การปิดคาสิโนเป็นการชั่วคราว ไม่มีการระบุว่าจะเปิดใหม่เมื่อใด สุขภาพของประชาชนและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานคาสิโนและคนอื่นๆ มีความสำคัญยิ่ง”

ในวันที่ 17 มีนาคมคาสิโนที่เหลืออีกหกแห่งปิดทำการ

ในตอนแรก คาสิโนที่ มีอิฐและปูนบางแห่งระบุว่าจะปิดให้บริการเป็นเวลาสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของไวรัสโคโรนาได้เปลี่ยนแปลงแผน ระยะเวลาที่คาสิโนยังคงปิดอยู่เป็นประวัติการณ์ มันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของคาสิโน ภาษี ชุมชนโดยรอบ และ คน 17,000คนที่ทำงานโดยคาสิโนของรัฐ

เส้นทางสู่การเปิดใหม่มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับคาสิโนใน PA PlayPennsylvaniaจะยังคงให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคาสิโนใน Pennsylvania ที่เปิดใหม่อีกครั้งเมื่อมีให้บริการ

คาสิโนในเพนซิลเวเนียเปิดไหม

ใช่. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนRivers Casino PittsburghและThe Meadowsเปิดให้บริการ Lady Luck Nemacolin เป็นคาสิโน PA แห่ง ที่สามที่เปิดประตูอีกครั้งและเปิดให้บริการอีกครั้ง ใน วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ในวันที่ 19 มิถุนายนHollywood Casino เข้าร่วมปาร์ตี้เปิดใหม่อีกครั้ง

เมื่อRivers Casino Philadelphiaเปิดอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม คาสิโน PA ทั้งหมดจะเปิดให้บริการ เพนซิลเวเนียเปิดเคาน์ตีต่อเคาน์ตีอีกครั้งดังนั้นคาสิโนบางแห่งจึงต้อนรับแขกที่กลับมาก่อนผู้อื่น

Rivers Casino Pittsburgh จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Rivers Pittsburgh เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอีกครั้งในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 9.00 น

The Meadows จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

The Meadows Racetrack and Casino ใน Washington, PA เปิดให้บริการอีกครั้งในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 8.00 น

Lady Luck Nemacolin จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Lady Luck Casino เป็นคาสิโนแห่งที่สามใน PA ที่เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่12 มิถุนายน เวลา 10.00 น

Hollywood Casino จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course เปิดอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน เวลา 09.00 น. การอัปเดตวิดีโอเพิ่มเติมจาก GM ของ Hollywood และรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

Mohegan Sun Pocono จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Mohegan Sun Pocono เปิดให้บริการเมื่อวันที่22 มิถุนายน

Mount Airy Casino จะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อใด

Mount Airy Casino เปิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน

Presque Isle จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Presque Isle Downs & Casino เปิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน

Wind Creek Casino จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Wind Creek Casino เปิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

Harrah’s Philadelphia จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Harrah’s Philadelphia เปิดให้บริการในวันที่26 มิถุนายน

Parx Casino จะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อใด

Parx Casino เปิดให้บริการในวันที่29 มิถุนายน

Rivers Casino Philadelphia จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Rivers Casino Philadelphia เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 17 กรกฎาคม

คาสิโน Valley Forge จะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

Valley Forge Casino เปิดเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน

รู้ไว้ก่อนไป: ข้อกำหนดใหม่สำหรับคาสิโนในเพนซิลเวเนีย

ก่อนที่คุณจะไปคาสิโนในเพนซิลเวเนีย มีบางสิ่งที่คุณควรรู้ การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณจะดูแตกต่างจากการเที่ยวคาสิโนก่อนปิดไวรัสโคโรนาครั้งก่อนของคุณ ตามคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลวาเนียคาสิโนทุกแห่งในรัฐต้องปฏิบัติตามโปรโตคอลการเปิดใหม่คาสิโน COVID-19ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยขั้นต่ำและข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพที่ จำเป็นก่อนที่จะเปิดใหม่อีกครั้ง

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำคือ:

คาสิโนสามารถเปิดใหม่ได้ที่ความจุ 50%

พนักงานและแขกต้องสวมหน้ากากอนามัย

การทำเครื่องหมายบนพื้นเพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม

ปรับปรุงการทำความสะอาดทั่วทั้งสถานที่

ห้องโป๊กเกอร์ ไม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเนื่องจากผู้เล่นจัดการไพ่และชิป การดำเนินงานของห้องโป๊กเกอร์จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งตามการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของ CDC และ PA Department of Health

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม: South Philadelphia Race and Sportsbook เปิดให้บริการอีกครั้ง

The South Philadelphia Race and Sportsbookซึ่งปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมได้เปิดขึ้นอีกครั้ง ชั่วโมงของพวกเขาคือ:

อาทิตย์ ถึง พฤหัสบดี เวลา

12.00 – 22.00 น

วันศุกร์และวันเสาร์

12.00 – 23.00 น

Play Pennsylvaniaรายงานเฉพาะในเดือนกรกฎาคมว่าOaks Race & Sportsbook ปิดอย่างถาวร นั่นคือOTB น้อยลงหนึ่งรายการ ที่เหลืออยู่ใน PA

South Philadelphia Race and Sportsbook จะมีเพื่อนบ้านใหม่ในLive! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย Cordish Gaming Groupวางแผนที่จะเปิด Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียในปลายปี 2020 . ในความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อเสนอ iGaming ของพวกเขามาถึงแล้ว เล่นสด! คาสิโนเปิดตัวในเดือนสิงหาคม หนังสือกีฬาออนไลน์คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนกันยายนเช่นกัน

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม: ปิดหนังสือเกี่ยวกับ Oaks Race & Sportsbook

Play Pennsylvaniaได้เรียนรู้ว่าOaks Race & Sportsbookได้ปิดลงอย่างถาวร ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของParxกล่าวว่า OTB ใน Montgomery County ปิดให้บริการอย่างดีและPennsylvania Gaming Control Boardยืนยัน

หลังจากดำเนิน การปรับปรุงใหม่ มูลค่า 500,000 ดอลลาร์โดยคาดว่าจะเสนอการพนันกีฬาในเดือนมีนาคม 2019 Oaks Race & Sportsbook ได้สร้างสถิติสูงสุดสำหรับการจัดการและรายได้ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2019 อย่างไรก็ตาม ไม่กี่เดือนต่อมา การเดิมพันออนไลน์ก็เปิดตัวใน PA ( อ่านเรื่องเต็ม )

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม: การปลดพนักงานกระทบกับพนักงานคาสิโน PA; สด! คาสิโนในพิตส์เบิร์กจ้าง 500; Mount Airy Sports Book Back สำหรับ MLB

Rivers Casino Pittsburgh เลิกจ้างพนักงานกว่า60 คน

โฆษกJack Hornerกล่าวว่า:

“โรคระบาดมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเกมทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงานทางฝั่งเหนือของเราด้วย น่าเสียดายที่เราต้องกำจัดตำแหน่งของสมาชิกในทีม 64 คนเมื่อวานนี้ เราซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมของพวกเขา เรากำลังให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนไปใช้โอกาสต่อไป”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พนักงาน จำนวนหนึ่ง ที่ Valley Forge CasinoบอกกับPlayPennsylvaniaเกี่ยวกับเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตนว่าคาดว่าจะมี “การปลดพนักงานจำนวนมาก” ซึ่งอาจมีพนักงานเกือบ300 คน ไม่มีพนักงานคนใดที่ถูกนำกลับมาเมื่อคาสิโนเปิดใหม่คาดว่าจะถูกพักงาน

David Strowรองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรของBoyd Gamingซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ Valley Forge Casino กล่าวว่า:

“จากความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง เรากำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยการปลดพนักงานถาวรของสมาชิกในทีมที่ยังคงพักงานและไม่ถูกเรียกกลับเข้าทำงาน การปลดพนักงานเหล่านี้อยู่ในระดับล่างสุดของช่วงที่ระบุไว้ในจดหมาย WARN Act ที่ออกในเดือนพฤษภาคม เรากำลังแจ้งสมาชิกในทีมที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

“นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับบริษัทของเรา และการตัดสินใจที่เราหวังว่าจะไม่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เราจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ”

พนักงาน1,700 คน ของRivers Casino Philadelphia ครึ่งหนึ่งจะกลับมาทำงาน อย่างไรก็ตาม บางคนจะเห็นเงินเดือนที่น้อยลง The Philadelphia Inquirer รายงานว่า บริษัทได้กำหนดลดค่าจ้างสูงถึง 15%สำหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมงยังคงเท่าเดิม

Penn National Gaming ซึ่งตั้งอยู่ที่ Wyomissing รัฐ PA ประกาศเมื่อกลางเดือนมิถุนายนว่า มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมบริษัทสามารถเลิกจ้างพนักงานมากถึง 233 คนอย่างถาวรในเพนซิลเวเนียและเนวาดาตามประกาศที่ยื่นต่อกระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรมแห่งรัฐ ประกาศเตือนเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่า Hollywood Casino สามารถปลดพนักงานได้มากถึง64คนและThe Meadowsสามารถตัดคนงาน ได้ 180 คน หากการปลดพนักงานเป็นการถาวร พนักงานที่ได้รับผลกระทบอาจถูกเลิกจ้างในวันที่15 กันยายนหรือภายในสองสัปดาห์นับจากวันดังกล่าว

ในแง่บวกมากขึ้น…

ในขณะที่คาสิโนหลายแห่งกำลังเลิกจ้างงานLive! คาสิโนใน Westmorelandกำลังมองหาพนักงานมากกว่า500คน ตำแหน่งที่เปิดแสดงอยู่ใน Live! เว็บไซต์คาสิโนพิตต์สเบิร์ก คาดว่าจะเห็นศูนย์จัดหางานที่ชั้นล่างของWestmoreland Mallซึ่งผู้สมัครสามารถพบกับตัวแทนคาสิโนได้

สด! คาสิโนสนับสนุนโรงเรียนตัวแทนจำหน่ายที่Westmoreland County Community College โรงเรียนเริ่มในวันที่ 17 สิงหาคมและจะฝึกอบรม ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อมทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมเกมและให้โอกาสในการสัมภาษณ์ตำแหน่งตัวแทนจำหน่าย ที่ Live! คาสิโน.

ด้วยเมเจอร์ลีกเบสบอลที่จะกลับมาในวันพฤหัสบดี และ NBA และ NHL ก็ตามมาไม่ไกลMount Airy Casino Resortประกาศว่าจะเปิด Sports Book อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายนเวลา 14:00 น.

ชั่วโมงจองกีฬาคาสิโน Mount Airy:

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น

วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – เที่ยงคืน

วันอาทิตย์ 10.00-22.00 น

นอกจากนี้คุณยังสามารถวางเดิมพันได้ ตลอด 24/7ได้ตลอดเวลาที่Fox Bet online sportsbookซึ่งดำเนินการผ่านความร่วมมือกับ Mount Airy Casino

ที่นั่งและบูธเว้นระยะห่างทางสังคมและมีบริการเจลทำความสะอาดมือ ในข่าวประชาสัมพันธ์ Mount Airy กล่าวว่าเก้าอี้จะได้รับการฆ่าเชื้อหลังจากแขกแต่ละคนออกไป และ Sports Book จะได้รับการทำความสะอาดทั้งหมดทุกวัน

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม: Rivers Casino Philadelphia Last Casino ใน PA ที่จะเปิดใหม่ ภาพพิเศษจากชั้นเกม

ธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่งของไวรัสนวนิยายทำให้มีเวลาไตร่ตรองเพียงเล็กน้อย แต่วันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันที่ดี

12 มีนาคม : คาสิโนแห่งแรกในเพนซิลเวเนียปิดเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

17 มีนาคม:คาสิโน PA ทั้งสิบสองแห่งปิดทำการ

9 มิถุนายน : คาสิโนสองแห่งแรกในรัฐเปิดใหม่อีกครั้ง – Rivers Casino Pittsburgh และ The Meadows

84 วัน : คาสิโนทั้งหมดถูกปิดใน PA

17 กรกฎาคม : Rivers Casino Philadelphia ซึ่งเหลือแห่งเดียวที่ปิดทำการและกลับมาดำเนินการต่อ

126 วัน : ระยะเวลาตั้งแต่คาสิโนแรกปิดไปจนถึงคาสิโนสุดท้ายที่เปิด

Rivers Casino Philadelphiaยินดีต้อนรับแขกที่กลับมาในเวลา 9.00 น. ของวันศุกร์ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับคำสั่งจาก Gov. Tom Wolf และ PA กรมอนามัย ขณะนี้ ไม่อนุญาตให้รับประทาน อาหารหรือดื่มที่คาสิโน นั่นหมายถึงไม่มีบริการเครื่องดื่มที่โต๊ะและสล็อต และไม่มีบาร์ให้บริการ นอกเหนือจาก การห้าม สูบบุหรี่ชั่วคราวแล้ว

เมื่อเดินทางมาถึงเครื่องอ่านแบบไร้สัมผัสจะวัดอุณหภูมิ ของผู้เข้าพักแต่ละคน จำเป็นต้องมี หน้ากากสำหรับลูกค้าและพนักงาน Rivers Casino Philadelphia และคาสิโนทั้งหมดของรัฐต้องปฏิบัติตามPennsylvania Gaming Control Boar d COVID -19 Casino Reopening Protocols โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่ จำเป็นก่อนที่จะเปิดอีกครั้ง

ในขณะที่โปรโตคอล PGCB ระบุว่าคาสิโนทั้งหมดสามารถเปิดใหม่ได้ที่ ความจุ 50% Rivers Casino Philadelphia จำกัดไว้ที่25%จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม พวกเขาจัดการการเข้าพักผ่านเคาน์เตอร์ลูกค้าที่ทางเข้าทิศเหนือ เช่นเดียวกับที่ตั้งสาขาในพิตต์สเบิร์ก ริเวอร์ส ฟิลาเดลเฟียกำลังใช้โปรแกรม “แม่น้ำสะอาด”ใหม่ สมาชิกในทีมที่สวม เสื้อ สีบานเย็นสามารถเห็นการทำความสะอาดและป้ายสีบานเย็นส่งสัญญาณสถานีฆ่าเชื้อที่มือและผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

นอกจากนี้ Rivers Casino Philadelphia และRivers Casino Pittsburghได้อัปเกรดระบบ HVACเพื่อรวมairPHXซึ่งฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคารและกำจัดโคโรนาไวรัสบนพื้นผิวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง มีการติดตั้ง AtmosAirซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถต่อต้านไวรัสโคโรนาได้มากกว่า 99.9%

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด นอกเหนือจากการไม่กิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่แล้ว คือสิ่งกีดขวางลูกแก้วในเกมโต๊ะ ในขณะที่คาสิโนหลายแห่งใน PA มีเครื่องสล็อตบางเครื่อง แต่ Rivers Casino Philadelphia มีเกมบนโต๊ะทั้งหมดที่ติดตั้งลูกแก้วเพื่อสร้างกำแพงกั้นระหว่างผู้เล่น

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม: Rivers Casino Philadelphia จะเปิดอีกครั้งในวันที่ 17 กรกฎาคม

คาสิโน PA สุดท้ายที่จะเปิดประตูอีกครั้งหลังจากการปิด coronavirus ในกลางเดือนมีนาคมถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้นในวันศุกร์นี้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. Rivers Casino Philadelphia จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอีกครั้งหลังจากปิดไปเมื่อสี่เดือนก่อน เวลาทำการใหม่จะเป็น:

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี: 9.00 น. ถึง 05.00 น

เปิด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ 09.00 น. ถึงวันจันทร์ 05.00 น

เวลาปิดทำการจะถูกใช้เพื่อฆ่าเชื้อเพิ่มเติม และ Rivers ปฏิบัติตามแนวทางของ PGCB, CDC, PA Department of Health และ City of Philadelphia เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องพนักงานและผู้เข้าพัก

Rob Longผู้จัดการทั่วไปของ Rivers Casino Philadelphia กล่าวว่า “ตั้งแต่ปิดตัวลงโดยสมัครใจในเดือนมีนาคม เราได้รับฟังอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและทำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพื้นเกมไปจนถึงนโยบายและขั้นตอนใหม่” “เป้าหมายของเราคือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเราจะพัฒนาต่อไปเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา”

ขั้นตอนที่คาดหวังที่ Rivers Casino Philadelphia:

การตรวจสอบหน้ากากอนามัยและอุณหภูมิ

ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในร่ม

ห้ามสูบบุหรี่ภายใน (จัดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ด้านนอก)

ที่นั่งเล่นเกมจำกัดเพื่อรองรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ลูกแก้วกั้นระหว่างลูกค้าในเกมโต๊ะ

อัพเกรด HVAC และระบบฟอกอากาศภายในอาคาร

ไม่มีโป๊กเกอร์ แต่ BetRivers Sportsbook จะเปิดให้บริการ

ความจุ 25% จนกว่าจะแจ้งให้ทราบต่อไป ตรวจสอบโดยเคาน์เตอร์ลูกค้าที่ทางเข้า

สื่อรายงานว่า พนักงาน กว่าครึ่งของพนักงานประมาณ1,700 คน ของริเวอร์ส จะกลับมาทำงาน พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจะถูก ลดค่าจ้างสูงสุดถึง 15% ในขณะที่จะไม่มีการลดพนักงานรายชั่วโมงฟิลาเดลเฟีย อินไควเรอร์รายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม: Rivers Casino Pittsburgh เปิดใหม่ในวันศุกร์…อีกครั้ง

เมื่อแม่น้ำลดลงและไหล คาสิโนก็เปิดใหม่เช่นกัน กระแสของจิตวิญญาณของเกมกลับจมลงเมื่อRivers Casino Pittsburghปิดทำการในวันที่ 8 กรกฎาคมหลังจากต้อนรับแขกที่กลับมาไม่ถึงหนึ่งเดือน คาสิโนเป็นแห่งแรกที่เปิดให้บริการอีกครั้งในรัฐหลังจากไวรัสโคโรนาบังคับให้ปิดระบบกลางเดือนมีนาคม พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งให้ปิดประตูอีกครั้งจากกรมอนามัย Allegheny Countyเนื่องจากมีคาสิโนเพิ่มขึ้นในเชิงบวก

Rivers Casino Pittsburgh จะเปิดอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม เวลา 09.00 น . จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 9.00 น. – 04.00 น. และ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น. ถึงวันจันทร์ เวลา 04.00 น.

โปรโตคอล coronavirus ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจาก PGCB และ Rivers จะดำเนินต่อไป นอกจากนี้:

การอัปเกรดคุณภาพอากาศภายในอาคาร : Rivers อัปเกรดระบบ HVAC เพื่อรวมairPHXซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารและกำจัดโคโรนาไวรัสบนพื้นผิวอย่างต่อเนื่อง คาสิโนยังมีAtmosAirซึ่งเป็นระบบฟอกอากาศภายในอาคารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถต่อต้านไวรัสโคโรนาได้มากกว่า 99.9%

ห้ามสูบบุหรี่ : คำสั่งใหม่จาก PA Department of Health และ PGCB ห้ามสูบบุหรี่ที่คาสิโน PA ทุกแห่งเป็นการชั่วคราว

ห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มในร่ม : ตามรายงานของ Allegheny County Health Department

อัปเดตคำสั่งหน้ากาก : ก่อนหน้านี้หน้ากากจำเป็นสำหรับพนักงานและแขกทุกคน ด้วยชั้นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ดึงหน้ากากลงมาได้ โดยไม่มีข้อยกเว้น

Bill Keenaผู้จัดการทั่วไปของคาสิโน Rivers กล่าว:

“เราขอขอบคุณ Allegheny County Health Department สำหรับความเชื่อมั่นและสำหรับงานสำคัญที่พวกเขากำลังทำอยู่ ในฐานะธุรกิจที่ได้รับการควบคุม เรามีวัฒนธรรมการปฏิบัติตามโดยธรรมชาติ เราพยายามทุกวันเพื่อให้ตรงหรือเกินมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมด และปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา”

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม: ห้ามสูบบุหรี่ที่คาสิโนในเพนซิลเวเนีย…สำหรับตอนนี้; Rivers Casino Philadelphia มีความหวังในสัปดาห์หน้า

Doug Harbachผู้อำนวยการคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนียยืนยันกับPlayPennsylvaniaว่าการสูบบุหรี่ถูกห้ามชั่วคราวจากคาสิโน PA ทั้งหมด

ผู้อำนวย การบริหาร PGCB Kevin O’Tooleติดต่อคาสิโนทั้งหมดของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการห้ามชั่วคราว O’Toole ระบุว่าในโปรโตคอล PGCB คาสิโนต้องปฏิบัติตามแนวทางจากกรมอนามัยของ PA ซึ่งออกคำสั่งปรับปรุงหน้ากากในที่สาธารณะ จะ ไม่มีการสูบ บุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เนื่องจากไม่มีคำสั่งใดในคำสั่งที่อนุญาตให้บุคคลถอดหน้ากากเพื่อสูบบุหรี่

ในช่วงเช้าของการประชุม PGCB O’Toole กล่าวว่า:

“ตั้งแต่คาสิโนเริ่มเปิดอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายน มาตรการป้องกันความปลอดภัยหลายอย่างได้ผลดี ปลายสัปดาห์ที่แล้ว คาสิโนทั้งหมดใช้นโยบายชั่วคราวเพื่อห้ามการสูบบุหรี่ภายในสิ่งอำนวยความสะดวกของคาสิโน คาสิโนบางแห่งเสนอพื้นที่เปิดโล่งนอกคาสิโนสำหรับผู้สูบบุหรี่โดยมีข้อกำหนดว่าจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม”