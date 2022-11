ไพ่ป๊อกเด้ง เสนอข้อตกลงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

ไพ่ป๊อกเด้ง ชนเผ่าอลาบามาซึ่งดำเนินการคาสิโนพื้นเมืองอเมริกันสามแห่งในรัฐกำลังป้องกันจากกลุ่มที่โต้แย้งว่าควรต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้จากการเล่นเกม ตอนนี้ Poarch Band of Creek Indians (PBCI) กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่โดยมีแผนที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการพนันทุกรูปแบบนอกเหนือจากลอตเตอรี

คาสิโน Poarch Band ของชนเผ่าอลาบามา

ชนเผ่าอลาบามากล่าวว่ารัฐมีเหตุผลหนึ่งพันล้านข้อที่จะให้สิทธิพิเศษในการเล่นเกม (ภาพ: Poarch Band of Creek Indians)

PBCI ไม่จ่ายภาษีสำหรับรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นที่ชนะจากคาสิโนสามแห่ง ได้แก่ Wind Creek Wetumpka, Wind Creek Atmore และ Wind Creek Montgomery

ชนเผ่านี้ถูกโจมตีโดยกลุ่มที่ชื่อว่า Poarch Creek Accountability Now (PCAN) PCAN นำโดยอดีตวุฒิสมาชิก Alabama Sen. Gerald Dial ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการรณรงค์

Dial กล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นผู้ให้ทุน แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าชนเผ่านี้กำลังรับเงินจาก Cotton State และลงทุนในสถานที่เล่นการพนันที่อื่น Wind Creek Hospitality หน่วยเกมของชนเผ่าเพิ่งซื้อรีสอร์ทคาสิโน Sands ในเพนซิลเวเนียในราคา 1.3 พันล้านดอลลาร์

แผนการชนะ?

สถานที่สามแห่งของ Wind Creek ในอลาบามาเป็นสถานที่เล่นเกมระดับ II ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะเช่นแบล็คแจ็คและแครบ เนื่องจากคาสิโนอยู่ในดินแดนอธิปไตย ชนเผ่าจึงไม่จำเป็นต้องแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมกับรัฐ

“พวกเขาไม่เต็มใจที่จะนั่งลงและประนีประนอมกับปัญหาบางอย่างที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหาทั้งหมดและจ่ายภาษีของรัฐ” Dial กล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว

เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นความจริงอีกต่อไป

The Creek Indians เปิดตัวแผน “Winning for Alabama” ในสัปดาห์นี้ ชนเผ่ากล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนกฎหมายที่จะอนุญาต “ลอตเตอรีแบบดั้งเดิมที่สะอาด”

ชนเผ่าต้องการอะไร? การอนุญาตให้สร้างรีสอร์ทเกมใหม่สองแห่งพร้อมแบล็คแจ็ค เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง และสปอร์ตบุ๊ค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เผ่านี้ยินดีที่จะแบ่งปัน 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมกับรัฐ

นอกจากนี้ หากรัฐยินดีที่จะออกความพิเศษในการเล่นเกมของ PBCI และเข้าสู่คลาส III คอมแพ็คสำหรับสล็อตและเกมบนโต๊ะที่ทรัพย์สินทั้งหมด เผ่าจะมอบเงิน 225 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาล

นี่เป็นข้อเสนอที่ชนะสำหรับอลาบามา” การปล่อยตัวจากชนเผ่ากล่าว “เราคาดว่าแผนนี้จะสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์หลังจากปีแรก”

“1 พันล้านดอลลาร์นี้ประกอบด้วย 725 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและความพิเศษแบบกะทัดรัด และเกือบ 375 ล้านดอลลาร์สำหรับภาษีรายปีจากการพัฒนาใหม่และส่วนแบ่งรายได้ในเกมคลาส III ที่ไซต์ที่มีอยู่” PBCI กล่าวเสริม

หวยออก

อลาบามาเป็นหนึ่งในห้ารัฐที่ไม่มีลอตเตอรี อื่นๆ ได้แก่ อลาสกา ฮาวาย เนวาดา และยูทาห์

คำจำกัดความของชนเผ่านี้เกี่ยวกับ “ลอตเตอรีแบบดั้งเดิมที่สะอาด” คือวิธีการต่อต้านอุปกรณ์เกมลอตเตอรีที่ได้รับอนุญาตในสนามแข่งเกรย์ฮาวด์ของรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐที่เป็นตัวแทนของเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่แข่งรถดังกล่าวได้ยืนกรานที่จะให้อุปกรณ์ลอตเตอรี่แทร็ก

PBCI คัดค้านอย่างแน่วแน่ว่ากังวลว่าจะเป็นการแย่งชิงจากขั้วเกมของตนเอง

“ไม่ต้องสงสัยเลย ผู้คนในอลาบามาเบื่อที่ต้องขับรถไปจอร์เจีย เทนเนสซี หรือฟลอริดา” จิม แมคเลนดอน (R-St. Clair) แห่งอลาบามากล่าว McClendon เปิดตัวกฎหมายลอตเตอรีในปี 2559 และอีกครั้งในปีนี้

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการนำเครื่องแข่งรถในอดีตไปใช้กับสนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ของอลาบามา อุปกรณ์ parimutuel ช่วยให้นักพนันสามารถเดิมพันในการแข่งขันที่ซ่อนอยู่ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว นักวิจารณ์กล่าวว่าพวกเขามีความคล้ายคลึงกับสล็อตแมชชีนมากเกินไป

สำหรับบางคน Colin Kaepernick เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งมานานหลายปี ดังนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่การทดสอบกองหลังตามกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของ NFL จะจมอยู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริง

Colin Kaepernick ผู้เล่นคนสุดท้ายใน NFL ในปี 2559 ให้กับซานฟรานซิสโกมีกำหนดจะทำงานร่วมกันในวันเสาร์นี้สำหรับทีมที่อาจต้องการเซ็นสัญญากับกองหลังที่รู้จักกันดีในเรื่องการคุกเข่าระหว่างเพลงชาติเพื่อสนับสนุนชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกา (ภาพ: YouTube)

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ลีกประกาศว่าจะเชิญผู้บริหาร แมวมอง และโค้ชจากทั้งหมด 32 ทีมมาออกกำลังกายในวันเสาร์นี้สำหรับนักเตะวัย 32 ปีที่เพิ่งอายุครบ 32 ปี ซึ่งเพิ่งลงเล่นในเกมลีกเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ทีมส่วนใหญ่เล่นในวันอาทิตย์และทีมวิทยาลัยเล่นวันเสาร์ ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักหลายคนในทีมที่อาจสนใจเซ็นสัญญากับเขาอาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยตนเองได้

ถึง กระนั้นKaepernick ก็ แสดงความกระตือรือร้นสำหรับโอกาสในการจัดแสดง

ฉันเพิ่งได้รับข่าวจากตัวแทนของฉันว่าสำนักงานลีก NFL ติดต่อพวกเขาเกี่ยวกับการออกกำลังกายในแอตแลนตาในวันเสาร์” เขาทวีต “ผมฟิตและพร้อมสำหรับสิ่งนี้มา 3 ปีแล้ว แทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเฮดโค้ชและผู้จัดการทั่วไปในวันเสาร์นี้”

มีรายงานโผล่ขึ้นมาเมื่อวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ของลีกอาจตั้งใจจัดการแข่งขันในวันที่หลายคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ NFL ยังปฏิเสธความพยายามของ Kaepernick และการเชื่อมต่อของเขาในการจัดตารางใหม่

ลีกได้ประกาศด้วยว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีมที่ลงเอยด้วยการเข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากที่ได้ให้ข้อบ่งชี้ในตอนแรกว่าจะเป็นเช่นนั้น

เบงกอลส์, สตีลเลอร์สถือเป็นตัวเต็ง

ในขณะที่หนังสือกีฬาในสหรัฐอเมริกาบางเล่มได้โพสต์ราคาต่อรองว่าทีมใดอาจลงนามตัวแทนอิสระ NBA ชื่อดัง และหนังสือในยุโรปเสนออัตราต่อรองสำหรับการย้ายทีมฟุตบอล แต่โดยปกติแล้วหนังสือกีฬาอเมริกันจะไม่โพสต์ราคาต่อรองในการเซ็นสัญญาตัวแทนอิสระของ NFL อย่างไรก็ตาม มีหนังสือนอกชายฝั่งเล่มหนึ่งระบุว่า Kaepernick อาจลงจอดที่ไหน

Sportsbetting.ag ใน ปานามาแสดงรายการ Cincinnati Bengals เป็นรายการโปรด +350 เพื่อลงนาม Kaepernick Cincinnati Enquirerรายงานว่าทีมจะเข้าร่วมการฝึก

อย่างไรก็ตาม เบงกอลส์ผู้ไร้ชัยชนะเพิ่งส่งตัวแอนดี ดาลตันไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ไรอัน ฟินลีย์มือใหม่ดูว่าเขาจะเป็นทางออกระยะยาวสำหรับทีมสร้างใหม่ได้หรือไม่

ตัวเลือกที่สองPittsburgh Steelers (+400) เหมาะสมกว่าในฐานะจุดหมายปลายทางเนื่องจาก Steelers ได้สูญเสีย Ben Roethlisberger สตาร์ทอัพไปแล้วจากอาการบาดเจ็บในช่วงปิดฤดูกาล ในขณะที่เมสัน รูดอล์ฟนำทีมคว้าชัยชนะ 4 นัดรวด เกมรุกก็กระฉูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจมส์ คอนเนอร์และเบนนี่ สเนลล์ที่วิ่งตามหลังมาได้รับบาดเจ็บ

สองทีมที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการของ Sportsbetting.ag แต่อาจสนใจ Kaepernick คือ Detroit Lions และ Miami Dolphins The Lions ยังไม่มี Matthew Stafford กองหลังตัวจริงเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลัง ในขณะเดียวกัน ไมอามี รั้งอันดับรองสุดท้ายในการรุกทั้งหมดในเอ็นเอฟแอล

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่า Lions and Dolphins เป็นหนึ่งในทีมที่คาดว่าจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันเสาร์

การเซ็นชื่อไม่ใช่การล็อค

แม้จะมีการฝึกซ้อมของ NFL แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ Kaepernick จะยังไม่ได้เซ็นสัญญาหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Kaepernick ผู้นำทีม San Francisco 49ers ไปเที่ยว Super Bowl XLVII ในปี 2013 เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากการคุกเข่าระหว่างการแสดงเพลงชาติก่อนเกม ซึ่งเป็นรูปแบบการประท้วงของตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อย

หลังจากโพสต์เรตการจ่ายบอล 90.7 ใน 12 เกมในปี 2559 เขายังไม่ได้เซ็นสัญญา หนึ่งปีต่อมา Kaepernick ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ NFL โดยอ้างว่าเจ้าของสมรู้ร่วมคิดเพื่อให้เขาถูกเนรเทศเนื่องจากการประท้วงในสนาม NFL ตัดสินเมื่อต้นปีนี้กับ Kaepernick แต่กองหลังได้รับเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าที่เขาจะได้รับในสัญญาตัวแทนอิสระ

และถึงแม้ Kaepernick จะยังอยู่ในสภาพดีตั้งแต่ลงสนามครั้งล่าสุด แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาแก่ลง ในฐานะกองหลังที่อาศัยความคล่องตัว หากเขาปรากฏตัวช้ากว่าหนึ่งก้าวในการทดสอบเมื่อวันเสาร์ นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทีมต่างๆ จะส่งต่อเขาอีกครั้ง

มารี ออสมอนด์ นักร้องชื่อดัง ไม่ยอมปล่อยให้อาการบาดเจ็บที่หัวเข่าทำให้เธอไม่สามารถขึ้นแสดงวันเสาร์ร่วมกับดอนนี่ น้องชายของเธอในการแสดงครั้งสุดท้ายได้ ในขณะที่พวกเขาปิดฉากการแสดงรอบ 11 ปีที่ฟลามิงโกในลาสเวกัส

Marie Osmond ที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักเข่าและขาหลังจากได้รับบาดเจ็บ เธอจะยังคงแสดงเป็นรายการสุดท้ายในวันเสาร์นี้กับ Donny น้องชายของเธอที่ the Flamingo (ภาพ: เดลี่เมล์)

ตั๋วไพรม์สำหรับการแสดงรอบสุดท้ายขายได้มากถึงประมาณ 4,000 ดอลลาร์ ตามรายงานของLas Vegas Review-Journal ตั๋วขายต่อขายระหว่าง $150 ถึงเกือบ $1,700 ในวันพฤหัสบดี ตามเว็บไซต์ Ticketmaster

มารี วัย 60 ปี อาจไม่เต้นในระหว่างการแสดง แต่เธอสัญญากับแฟนๆ ทางทีวีในรายการThe Talkว่าเธอจะร้องเพลงตลอดการแสดง 90 นาที เพลงที่ทั้งสองแสดงมีแนวโน้มที่จะรวมถึงเพลงโปรดเช่น “Puppy Love,” “Paper Roses,” “I’m Leavin’ It (All) Up To You” และ “Soldier of Love”

ดอนนี่เสนอให้แสดงเอง แต่มารีจะไม่มีสิ่งนั้น

อาการบาดเจ็บของเธอมาจากการตกเวทีสองครั้งล่าสุด เธอได้รับบาดเจ็บกระดูกฟกช้ำและบิ่นและวงเดือนฉีกขาดที่หัวเข่าขวาของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการแสดง ตามรายงานของวารสารทบทวน Review

“ฉันอาจจะไม่ได้เต้นมากนัก แต่ฉันจะไป [ที่นั่น] — ฉันร้องเพลงได้” มารีบอกกับแฟนๆ “ฉันสวยสีดำและสีน้ำเงิน มันสวยจริงๆ…. ดังนั้นสำหรับพวกคุณที่ซื้อตั๋วสำหรับสัปดาห์ที่แล้ว ฉันจะไปที่นั่น”

อาการบาดเจ็บล่าสุดเห็นได้ชัดว่ามีสาเหตุมาจากรองเท้าบู๊ตของเธอติดอยู่กับพื้นเวที ตามรายงานของ KSNV News นั่นทำให้เธอไม่สามารถหมุนขาได้ซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บ

การแสดงจะดำเนินต่อไป” Marie กล่าวเพิ่มเติมในโพสต์ Facebook เมื่อวันพุธ “พวกคุณทุกคนน่าทึ่งมากในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา และไม่มีอะไรจะหยุดฉันจากการแสดงไม่กี่รายการล่าสุดที่ Flamingo Las Vegas Hotel & Casino รักทุกคน. ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานของคุณ”

การแสดงของพี่ชายและน้องสาวปรากฏตัวครั้งแรกที่ฟลามิงโกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 การแสดงของพวกเขาขยายออกไปเนื่องจากความนิยม

แทนที่จะมีผู้ชมจำนวนมาก สองพี่น้องเลือกที่จะแสดงแบบใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีแฟนๆ เข้าร่วมเพียง 750 คนในแต่ละคืนที่ Donny & Marie Showroom

VitalVegas.comรายงานเมื่อ 5 ปีที่แล้วว่า Donny และ Marie Osmond ต่างได้รับเงินเดือนพื้นฐานที่ 1.6 ล้านดอลลาร์ บวก 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของบ็อกซ์ออฟฟิศ รายงานอ้างอิงจากคดีความก่อนหน้านี้

มองไปข้างหน้า อาจมีการแสดงในอนาคตที่มี Donny และ Marie “การสิ้นสุดของการแสดง Donny & Marie ไม่ใช่จุดจบของ Donny และ Marie” Donny Osmond กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ทางทีวี อ้างอิงจากนิตยสารPeople

Donny, Marie แสดงเป็นเวลาหลายทศวรรษ

ทั้งสองแสดงครั้งแรกในรายการ Andy Williams Show ในช่วงปี 1960 จากนั้นในปี 1970 พวกเขามีรายการวาไรตี้ของตัวเองทาง ABC

รายการทีวี Donny & Marieออกอากาศเป็นเวลาสามปีระหว่างปี 2519 ถึง 2522 และการออกอากาศในคืนวันศุกร์เป็นหนึ่งในรายการทีวียอดนิยม มีผู้ชมประมาณ 14 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์

Marie ออกไปทำงานในรายการของเธอเองหลังจากการแสดงกับพี่ชายของเธอถูกยกเลิก การแสดงของ Marie ถูกยกเลิกหลังจากออกอากาศไปหลายตอน

ทั้งคู่ร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อจัดรายการทอล์คโชว์ทางทีวีที่รวบรวมไว้ ซึ่งกินเวลาสองสามปี

Celine Dion, Marshmello หยุดงาน Las Vegas Gigs ของพวกเขาด้วย

Donny และ Marie ไม่ใช่รายการชั้นนำในลาสเวกัสเพียงรายการเดียวที่ประกาศเลิกแสดงไปเมื่อเร็วๆ นี้ Celine Dion หยุดการแสดงเมื่อต้นปีนี้หลังจาก 16 ปีที่ Colosseum ที่ Caesars Palace

นอกจากนี้ คริสโตเฟอร์ คอมสต็อค หรือที่รู้จักในชื่ออาชีพMarshmelloซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตดีเจที่ Kaos Nightclub ที่ The Palms Las Vegas สถานะการพำนักของเขาสิ้นสุดลงกลางทางระหว่างเงิน 60 ล้านดอลลาร์ซึ่งจองไว้สองปี

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน Resorts World Catskills บริษัทแม่ Empire Resorts ได้ลงมติปฏิเสธการคุ้มครองการล้มละลาย ตอนนี้พวกเขาจะอนุมัติข้อตกลงที่จะเห็นเจ้าพ่อคาสิโน KT Lim และยักษ์ใหญ่คาสิโน Genting Malaysia เข้าควบคุมบริษัทโดยสมบูรณ์

รีสอร์ทเวิลด์ แคทสกิลส์

Resorts World Catskills ทำเงินได้มหาศาลตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปีที่แล้ว แต่เก็นติ้งเชื่อว่าทรัพย์สินจะทำกำไรได้ (ภาพ: Empire Resorts)

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ความไว้วางใจของครอบครัว Lim คือ Kien Huat Realty III (KHRIII) จะเป็นเจ้าของกิจการร้อยละ 51 ในขณะที่ Genting จะรับตำแหน่งร้อยละ 49 ก่อนหน้านี้ KHRIII ถือหุ้นร้อยละ 84.7 ใน Empire ซึ่งเป็นเจ้าของ Monticello Raceway ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กด้วย ลิมยังเป็นประธานของ Genting Malaysia

ในขณะที่ผู้ถือหุ้นที่เหลือส่วนใหญ่อนุมัติข้อตกลงในวันพุธ แต่ทุกคนก็ไม่มีความสุข

ในเดือนสิงหาคม Empire ได้ประกาศในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาทางเลือกทั้งหมด รวมถึงข้อตกลง KHRIII และ Genting แต่ก็ยังบอกว่าการปรับโครงสร้างองค์กรล้มละลายในบทที่ 11 ยังคงเป็นไปได้จริง

คาสิโนมีประสิทธิภาพต่ำตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ภาระหนี้ลดลง สูญเสียเฉลี่ย 12 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

เสียงที่ไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นบางรายรู้สึกว่าเงินสด 9.74 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่พวกเขาเสนอนั้นต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความเชื่อที่ระบุไว้ของเก็นติ้งว่าทรัพย์สินของ Catskills สามารถเปลี่ยนเป็นกิจการที่ทำกำไรได้

เมื่อวันอังคาร คดีฟ้องร้องหลายคดีในเดลาแวร์กล่าวหาว่าคณะกรรมการเอ็มไพร์ละเมิดหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ

พวกเขาทราบว่าเพียงหนึ่งปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2018 bet365 ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญของ Empire Resorts มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ และ Kien Huat ตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้สูงสุด 126 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ดูเหมือนว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการพิเศษจะอนุญาตให้ตัวเองถูกบีบบังคับโดย Kien Huat ให้แนะนำธุรกรรมที่เสนอ แทนที่จะแสวงหาธุรกรรมที่เพิ่มมูลค่าสูงสุด การจัดหาเงินทุนจากภายนอก หรือปฏิเสธธุรกรรมที่เสนอ” ข้อร้องเรียนหนึ่งข้อเรียกร้อง

ประสิทธิภาพถึง ‘สี่เท่า’

Genting เชื่อว่าความรอดของ Resorts World Catskills อยู่ที่การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างสถานที่ให้บริการและการดำเนินงานของเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอ (VLT) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง Resorts World Casino New York City ในควีนส์

ผู้บริหารของ GentingบอกกับCasino.orgเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า บริษัทคาดว่า Resorts World Catskills จะเพิ่มผลการดำเนินงานเป็นสี่เท่าในที่สุด เมื่อมีการปรับใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

“เรากำลังเดิมพันครั้งใหญ่ว่า Resorts World Catskills จะเป็นเรื่องราวการกลับมาของคาสิโนในนิวยอร์กในไม่ช้า” แหล่งข่าวคนเดียวกันกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี “มีศักยภาพมหาศาลในรีสอร์ทคาสิโนที่มอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ให้แก่แขกทั้งความตื่นเต้น ความบันเทิง และความหรูหรา ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง 90 นาทีจากแมนฮัตตัน เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเพิ่มผลงานได้อย่างน่าทึ่งและรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น”

Ryan Eller ประธานและซีอีโอของ Empire Resorts และ Edward Farrell ประธาน Genting Americas กล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่านี่คือ “บทใหม่สำหรับ Resorts World Catskills” และเป็น “ก้าวแรกสู่การบรรลุคำมั่นสัญญาและศักยภาพของ New York จุดหมายปลายทางของรีสอร์ทคาสิโนแบบครบวงจรที่ได้รับรางวัลมากที่สุด”

โฆษณาล่าสุดจาก Las Vegas Convention and Visitor Authority (LVCVA) มุ่งเป้าไปที่การดึงดูดผู้คนมาที่ Sin City ในช่วงวันหยุดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม นี่เป็นครั้งแรกที่องค์กรการตลาดได้ออกแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายไปยังวันขอบคุณพระเจ้าและวันหยุดทางศาสนาในเดือนธันวาคม

LVCVA การตลาดเชิงพาณิชย์ในลาสเวกัส

ลาสเวกัสกำลังทำการตลาดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์จากการชุมนุมในครอบครัวในวันหยุดโดยทั่วไป (ภาพ: LVCVA)

สองเดือนสุดท้ายของปีมักจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างช้าในลาสเวกัส เนื่องจากการประชุมต่างๆ ลดลง และผู้มาเยือนจำนวนมากเลือกที่จะมาเยี่ยมครอบครัว แต่เจ้าหน้าที่ของ LVCVA เชื่อว่าลาสเวกัสสามารถดึงดูดผู้เข้าชมจากผู้ที่อาจเบื่อเทศกาลวันหยุดแบบดั้งเดิมได้

ในจุดแรก – ชื่อ “คุณย่า” – แฟนใหม่ของหลานสาวถูกย่าของเธอดูแคลนที่โต๊ะวันขอบคุณพระเจ้า โฆษณาอีกชิ้นหนึ่งชื่อว่า “Chaos” มีไก่งวงเผาและการตอบสนองอย่างบ้าคลั่งจากสมาชิกในครอบครัวซึ่งส่งผลให้สุนัขกินอาหาร

โฆษณาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Vegas Changes Everything” ของ LVCVA นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานได้ว่าจ้างโฆษณาวันขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงของเวกัส

R&R Partners ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของ LVCVA ซึ่งมาพร้อมกับแคมเปญ “What Happens Here, Stays Here” อันโด่งดัง ก็มีหน้าที่รับผิดชอบโฆษณาชุดใหม่เช่นกัน

R&R ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ LVCVA เพื่อพัฒนาการตอบสนองของเมืองต่อเหตุกราดยิงครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคม 2560 หลายเดือนต่อมา แคมเปญชื่อ “Only Vegas Moments” ได้เผยแพร่ทางโทรทัศน์ โดยมีเนื้อเรื่องเน้นให้ลาสเวกัสเป็นเมืองที่ผู้คนสามารถแสวงหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้

ฤดูร้อนที่แล้ว R&R มาพร้อมกับแคมเปญ “Party of One” เพื่อดึงดูดนักเดินทางคนเดียว ตอนนี้พวกเขากำลังกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่อาจเบื่อกับการชุมนุมในวันหยุดทั่วไป

เป็นปีที่น่าสนใจและน่าสนใจจริงๆ และทุกอย่างเกิดขึ้นในความคิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” หัวหน้าฝ่าย R&R Billy Vassiliadis กล่าวกับ LVCVA ในสัปดาห์นี้

LVCVA หวังที่จะขยายปริมาณผู้เข้าชมเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ในปี 2018 เดือนต่างๆ ที่โพสต์เมื่อเทียบปีต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และร้อยละ 2.3 นั่นทำให้ปริมาณผู้เข้าชมทั้งปี 2018 ลดลงเล็กน้อย -0.2 เปอร์เซ็นต์

จนถึงเดือนกันยายน 2019 ปริมาณผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 0.6 เปอร์เซ็นต์ แต่นั่นเป็นเพราะผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์

ต้องการผู้เยี่ยมชมในภูมิภาค

การวิจัยพบว่าทางหลวงสายหลักที่มุ่งสู่ลาสเวกัสมีปริมาณการจราจรลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ แคมเปญวันหยุด LVCVA “Vegas Changes Everything” จึงกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดซานดิเอโก ลอสแองเจลิส และฟีนิกซ์

ทั้งสามเมืองอยู่ในระยะที่สามารถขับรถไปได้ ซึ่งหมายความว่าวันขอบคุณพระเจ้าควรเกิดภัยพิบัติ ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นมีเวลาที่จะกระโดดขึ้นรถและหนีไปลาสเวกัสในช่วงที่เหลือของวันหยุด

คนนอกเมืองบางส่วนแห่กันไปที่ลาสเวกัสในวันไก่งวงแล้ว และแน่นอนว่าคาสิโนรีสอร์ทก็รองรับวันหยุดด้วยทุกอย่างตั้งแต่บุฟเฟ่ต์ไปจนถึงอาหารมื้อค่ำสุดหรู สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการออกจาก Strip Suite Carmines จะนำงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้ามาให้คุณ ($259, ฟีด 6-8)

LVCVA คาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมประมาณ 300,000 คนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้า

หุ้นของ Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) สูงขึ้นมากกว่า 6% ของปริมาณ ซึ่งสูงกว่าการซื้อขายช่วงกลางวันประมาณ 30% จากข่าวที่ว่าสมาชิกคณะกรรมการ Anthony Marnell เพิ่งซื้อหุ้นของบริษัทเกมระดับภูมิภาค

Anthony Marnell ผู้อำนวยการของ Golden Entertainment ได้รับตำแหน่งที่ใหญ่โตในหุ้นของบริษัท (ภาพ: YouTube)

การยื่นแบบฟอร์ม 4 ใหม่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ระบุว่า Marnell ซื้อหุ้น Golden Entertainment เกือบ 64,100 หุ้นเมื่อวานนี้ที่ราคาเฉลี่ย 16.85 ดอลลาร์ หุ้นอยู่ที่ประมาณ 18 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้

หุ้นเหล่านี้ถูกซื้อในหลายธุรกรรมในราคาตั้งแต่ 16.42 ดอลลาร์ถึง 16.96 ดอลลาร์” ตามเอกสารของ SEC

ข่าวกิจกรรมการซื้อของ Marnell ไม่เพียงทำให้เขาอยู่ในสถานะสีเขียวในทันทีสำหรับหุ้นที่เพิ่งได้รับมาใหม่เท่านั้น พาดหัวข่าวยังขยายการเพิ่มขึ้นในหุ้นของบริษัทเกมซึ่งเห็นว่ามันเพิ่มขึ้น 35.11 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นไตรมาสปัจจุบัน เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงอุปสรรคที่ผู้ให้บริการระดับภูมิภาครายเล็กบางรายเผชิญในปีนี้ความแข็งแกร่งล่าสุดของ Golden Entertainment ได้ผลักดันหุ้นให้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 ในปี 2019

มูลค่าตลาดของ Golden อยู่ที่ 457.17 ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นหุ้นขนาดเล็กและเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการคาสิโนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ขนาดเล็กกว่าในสหรัฐอเมริกา

แสดงความศรัทธา

กรรมการและผู้บริหารมักจะซื้อหุ้นของบริษัทด้วยเหตุผลเดียว : เพราะพวกเขาคาดหวังว่าหุ้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ การซื้อข้อมูลวงในที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงถูกมองว่าเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการด้านราคาของบริษัท

ในกรณีของ Marnell ที่ตักตวงหุ้นของ Golden Entertainment กิจกรรมการซื้อนั้นอาจถูกมองว่าโดดเด่นเนื่องจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมที่กว้างขวางของเขา เขาพัฒนา M Resort Spa Casino ในลาสเวกัสและปัจจุบันบริหารงาน Marnell Gaming, LLC บริษัทนั้นบริหาร Nugget Casino Resort ในสปาร์กส์ รัฐเนวาดา

Marnell ทำงานในธุรกิจเกมมากว่าสองทศวรรษ รวมถึงหยุดที่ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์และชนเผ่า

จากความเป็นเจ้าของหุ้น Golden Entertainment เกือบ 39,000 หุ้น ณ วันที่ 16 ส.ค. ปัจจุบันผู้อำนวยการถือหุ้นเกือบ 103,000 หุ้นของบริษัทเกม ซึ่งนับเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของสมาชิกในคณะกรรมการ

ภายในงานทองบันเทิงนิพนธ์

Golden Entertainment ดำเนินธุรกิจเกมเก้าแห่งในเนวาดาและ Rocky Gap ในรัฐแมรี่แลนด์ อย่างไรก็ตาม STRAT ซึ่งเดิมคือ Stratosphereทางตอนเหนือสุดของ Las Vegas Strip เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของบริษัท

STRAT ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของ Golden

“ เราเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากการจับรางวัลครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงการขยายศูนย์การประชุม (มกราคม 2021), Allegiant Stadium (ฤดูร้อน 2020) และ MSG Sphere (2021)” Chad Beynon นักวิเคราะห์ด้านการบริการของ Macquarie กล่าวในบันทึกล่าสุด

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า Golden Entertainment ถูกขัดขวางโดยผลประกอบการที่น่าผิดหวังในปีที่แล้ว เลเวอเรจสูง และกระแสเงินสดที่อ่อนแอ แต่เขาเห็นว่าแนวโน้มเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

“ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เนื่องจาก GDEN ปรับปรุงความสม่ำเสมอของรายได้และงบดุลผ่านการเติบโตขั้นพื้นฐาน การผนึกกำลังในการควบรวมกิจการ และผลตอบแทนการลงทุน เราคิดว่าหุ้นจะเริ่มทำงาน” Beynon กล่าว

เขามีเรทติ้งที่ “ดีกว่า” และราคาเป้าหมายอยู่ที่ 25 ดอลลาร์สำหรับหุ้น ซึ่งหมายถึงอัพไซด์เกือบ 39 เปอร์เซ็นต์จากที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน