แอพ SBOBET จะฉลองครบรอบ 10 ปี

แอพ SBOBET iGaming Asia Congressเป็นงานคาสิโนโซเชียลชั้นนำและเกมมือถือที่จะจัดขึ้นในเอเชียเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีปีในปีหน้า ในแต่ละปี งานจะเปิดเผยโอกาส กลยุทธ์ และนวัตกรรมล่าสุดสำหรับผู้บริหารเกมมือถือและผู้ให้บริการคาสิโนโซเชียลในภูมิภาค เหตุการณ์ในปี 2018 ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อ iGA อายุครบ 10 ปี

เป็นเวลาเกือบทศวรรษที่ iGA เป็นเจ้าภาพจัดงานให้กับตัวแทนมากกว่า 1,600 คน วิทยากรมากกว่า 400 คน และผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้ากว่า 100 ราย iGA กำลังเตรียมพร้อมสำหรับปี 2018 ซึ่งจะเป็นปีที่ 10 ของกิจกรรม ตั้งวันที่ 13 มีนาคมถึง 15 มีนาคม iGaming Asia Congress ครั้งที่ 10 ได้ประกาศผู้สนับสนุนสองรายแล้ว ได้แก่ BetConstruct และ Microgaming

BetConstruct จะเป็นผู้สนับสนุนเต็มรูปแบบของงาน 2018 ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมที่ได้รับรางวัลทั้งทางออนไลน์และทางบก BetConstruct ให้บริการศูนย์พัฒนา การขาย และการบริการในสิบสี่ประเทศทั่วโลก ข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ BetConstruct รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายรวมถึงeSports , โซลูชั่นร้านเดิมพันรายย่อย , Sportsbook , Poker , Skill และอื่น ๆ

ผู้สนับสนุนเชือกเส้นเล็กของงาน 2018, Microgamingเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมคาสิโนออนไลน์ตัวแรกเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน บริษัทยังคงเป็นผู้ริเริ่มในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยยังคงสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและได้รับอนุญาตจากแบรนด์การพนันออนไลน์มากกว่า 400 แห่งทั่วโลก Microgaming มีชื่อเกมที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 600 เกมและเกมที่มีให้เลือกมากกว่า 1,000 เกม

ควรมีการประกาศผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้าเพิ่มเติมในสัปดาห์และเดือนที่จะถึงนี้ เนื่องจาก งาน iGaming Asia Congress ครั้ง ที่ 10 ใกล้เข้ามาแล้ว

แม้จะเห็นการลดลงของรายได้จากเกมบนโต๊ะ แต่คาสิโนในรัฐเนวาดาก็สามารถสร้างรายได้ 998 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม คาสิโนมีรายได้ไม่ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ แต่ตัวเลขนั้นน้อยกว่ายอดรวมเดือนกรกฎาคม 2559 1.7% ในแง่ดี คาสิโนของรัฐสามารถสร้างรายได้มากกว่า $100,000 มากกว่าเดือนมิถุนายน 2017 ดังนั้นจึงมีกำไรอยู่บ้าง

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาเปิดเผยผลรวมเดือนกรกฎาคมในวันพุธซึ่งแสดงผลกำไรที่ดีแม้ว่า Strip จะเห็นรายได้ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับยอดรวมปีต่อปี คาสิโนบน Strip สร้างรายได้ 565.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้

แบ่งตามประเภทเกมแต่ละประเภท สล็อตแมชชีนทำรายได้ 632.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมากกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเพียง 5% เกมบนโต๊ะลดลงอย่างมากเป็น 365.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งลดลง 11.7% Baccaratเป็นเกมที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในเดือนนี้ โดยทำรายได้เพียง 120.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 19.6% กระบองลดลงกว่า 12% โดยมีรายได้ 100 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รูเล็ตลดลง 14.3% เป็น 32.4 ล้านดอลลาร์

Craps สามารถเห็นรายรับที่เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมด้วย 40.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% World Series of Poker ช่วยให้เกมโป๊กเกอร์เพิ่มขึ้นสำหรับคาสิโน แต่เพียงเล็กน้อย 1% เป็น 12.4 ล้านเหรียญ รายรับจากหนังสือกีฬาลดลงอย่างมากโดยลดลงกว่า 95% เป็น 524,000 ดอลลาร์

เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะเห็นยอดรวมการเดิมพันกีฬา ในเดือนสิงหาคม ในเนวาดา เนื่องจากจะรวมถึงการเดิมพัน Mayweather-McGregor ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นรายรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนื่องจากการเดิมพันกีฬาอาจผลักดันให้เกินเครื่องหมาย 100 ล้านดอลลาร์เนื่องจากมีการวางเดิมพันในการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ในสหราชอาณาจักรLadbrokes Coral Groupผู้ให้บริการเดิมพันกีฬายักษ์ใหญ่ได้ประกาศว่าบริษัทตั้งใจที่จะเริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมโดยสมัครใจสำหรับ มูลค่าการซื้อขายการแข่ง สุนัขเกรย์ฮาวด์ นอกชายฝั่งทั้งหมด ตั้งแต่ต้นปีหน้า

Ladbrokes Coral Group ซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอนซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วละทิ้งความพยายามครอบครองครั้งที่สองจากบริษัทการพนันออนไลน์ GVC Holdings อธิบายว่าความมุ่งมั่นนั้นไม่มีเงื่อนไขและจะเห็นเงินที่ส่งตรงไปยังอุตสาหกรรมผ่าน British Greyhound Racing Fund หรือผ่านหน่วยงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับคำแนะนำจาก การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดยลอร์ดเดวิด ลิปซีย์

“เราเป็นผู้สนับสนุนการแข่งเกรย์ฮาวด์อย่างจริงจัง” อ่านถ้อยแถลงจากจิม มูลเลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแล็ดโบร๊กส์คอรัล กรุ๊ป “แม้ว่าความนิยมอาจจะลดลง แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมและเป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอของเราทั้งในร้านค้าและผ่านช่องทางดิจิทัลของเรา”

Ladbrokes Coral Group เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงแข่งสุนัขไล่เนื้อในเมือง Wolverhampton และ Brighton พร้อมกับสถานที่ในเขตเมือง Bexley และ Havering ของลอนดอน ประกาศว่าความมุ่งมั่นจะเป็นไปนอกเหนือจากการจ่ายภาษีค้าปลีกที่มีอยู่และ “การลงทุนที่สำคัญในด้านสวัสดิการและโครงสร้างพื้นฐานในเส้นทางเหล่านี้”

“การถกเถียงเรื่องเงินทุนได้ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว และในขณะที่เราไม่ได้เห็นด้วยเสมอไปว่ากีฬานี้อยู่ภายใต้การสนับสนุน เราตระหนักดีว่าถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมจะต้องเดินหน้าต่อไปและเริ่มสร้างกีฬาขึ้นมาใหม่” อ่าน the แถลงการณ์จากมูลเลน “เราดำเนินการตามแนวทางของเราเพื่อมาตรฐานสูงสุดด้านความซื่อสัตย์และสวัสดิการ และหวังว่าเงินทุนเพิ่มเติมนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมในวงกว้างเข้าร่วมกับเราโดยมีเป้าหมายในการสร้างกีฬาและการแสดงที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้ายุคใหม่ เราหวังว่าท่าทางนี้จะช่วยให้ลอร์ดลิปซีย์นำช่วงเวลาแห่งความมั่นคงมาสู่วงการกีฬาเมื่อเขาสร้างผลงานของเขาและคนอื่นๆ จะทำตาม”

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Ladbrokes Coral Group เพิ่งเปิดตัวผลประกอบการทางการเงินระหว่างกาลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสำหรับหกเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบรายปีเป็น 203.87 ล้านดอลลาร์

ในเดือนตุลาคม Ladbrokes Betting and Gaming Limited ตกลงทำข้อตกลงมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อรวมกิจการกับ Gala Coral Group Limited และสร้าง Ladbrokes Coral Group ความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้บริษัทขนาดใหญ่ขึ้นมีรายรับครึ่งปีโดยรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 82% เมื่อเทียบรายปีเป็น 1.55 พันล้านดอลลาร์

Ladbrokes Coral Group ซึ่งจดทะเบียนในกรุงลอนดอน มีรายได้ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับหกเดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 135% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 271.73 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลกำไรจากการดำเนินงานจากบริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น 776% 67.87 ล้านเหรียญสหรัฐ

“Ladbrokes Coral [Group] ยังคงสร้างความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่อง” อ่านแถลงการณ์จาก Mullen “เราเข้าสู่ปีด้วยเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อดำเนินการรวมทีมของเราให้สมบูรณ์และย้ายระบบดิจิทัลของสหราชอาณาจักรไปยังแพลตฟอร์มเดียว เราส่งมอบทั้งสองด้านและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ขณะนี้ธุรกิจกำลังมองไปยังในเกาหลีใต้บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ Jeju Dream Tower มูลค่า 606.6 ล้าน เหรียญสหรัฐได้เลือกผู้ประกอบการโรงแรมไฮแอท คอร์ปอเรชั่น บริษัทอเมริกันเพื่อบริหารห้องพัก 1,626 ห้องภายในพื้นที่ 75 เอเคอร์

ตามรายงานจากAsia Gaming Briefบริษัท Lotte Tour Development Company Limited เปิดเผยว่าโรงแรมภายใน Jeju Dream Tower สูง 38 ชั้นนั้นจะใช้แบรนด์ภายใต้ชื่อ Grand Hyatt โดยแต่ละห้องขนาด 699.6 ตารางฟุตจะกำหนดให้เข้าถึงได้โดยตรง คาสิโนเฉพาะชาวต่างชาติบนชั้นสอง

คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า Jeju Dream Tower กำลังพัฒนาโดย Lotte Tour Development Company Limited ในกรุงโซล โดยความร่วมมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีน Greenland Group บนเกาะเชจูของเกาหลีใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเชจูไม่ถึง 2 ไมล์ มีรายงานว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีร้านอาหารและบาร์ 11 แห่งที่ดำเนินการโดย Hyatt Hotels Corporation ในขณะที่คาสิโนขนาด 98,166 ตารางฟุตจะมีสล็อตประมาณ 420 สล็อตพร้อมกับโต๊ะเกม 190 โต๊ะ

เมื่อสร้างเสร็จ Jeju Dream Tower จะสูง 551.1 ฟุต โดยจำลองมาจากรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่คล้ายคลึงกันในมาเก๊า ขณะที่ Lotte Tour Development Company Limited ประกาศว่าได้เลือก Hyatt Hotels Corporation เนื่องจากเสียงสะท้อนของบริษัทกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะให้บริการ เป็นตลาดเป้าหมายหลัก

“ด้วยความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่าง Greenland Group ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของจีนและผู้พัฒนาร่วมของโครงการนี้ China State Construction Engineering Corporation บริษัทก่อสร้างและผู้รับเหมารายใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้การรับประกันที่สมบูรณ์โดยไม่มีเงื่อนไข และ Grand Hyatt ในฐานะ ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทแบบบูรณาการ Jeju Dream Tower คาดว่าจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญบนเกาะเชจู” อ่านคำแถลงจาก Ki-Byung Kim ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lotte Tour Development Company Limited ที่จดทะเบียนในปูซาน “นอกจากนี้ยังจะสร้างงาน 3,000 ตำแหน่ง รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมและตัวแทนจำหน่ายคาสิโน และบริจาคเงินหลายหมื่นล้านวอนให้กับกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชจูทุกปี”

ในการต่อสู้ที่ยาวนานเกือบทศวรรษเกี่ยวกับการพนันกีฬา ทางกฎหมาย ในรัฐนี้รัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นบทสรุปต่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าคำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางในการปฏิบัตินั้นไม่ถูกกฎหมายเพราะเกินอำนาจของสภาคองเกรส ดังนั้นจึงเป็น “ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง”

วันที่ 30 ส.ค. เป็นวันกำหนดเส้นตายสำหรับทนายความทั้งสองฝ่ายในการยื่นคำร้องต่อศาลที่ต้องตัดสินว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามไม่ให้รัฐแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การพนันกีฬา เกินเอื้อมหรือไม่ เมื่อกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้นมีผลเหนือ อำนาจกำกับดูแลของรัฐเอง คำตัดสินของศาลจะมีผลตามรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับหัวข้อปุ่มร้อนของสิทธิรัฐ

กฎหมายของรัฐบาลกลางที่มีปัญหาคือพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) ปี 1992 ซึ่งห้ามไม่ให้รัฐที่ไม่ได้มีบรรพบุรุษมาก่อนเช่นเนวาดา ไม่อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาเกมเดียว ในสี่รัฐที่ดำเนินการทันเวลา ได้แก่ เดลาแวร์ มอนทานา เนวาดา และโอเรกอน มีเพียงเนวาดาเท่านั้นที่อนุญาตให้เดิมพันเกมเดียว

หลังจากแพ้ติดต่อกันหลายครั้งในศาลระดับล่าง รัฐนิวเจอร์ซีย์ก็ลองใช้กลยุทธ์ใหม่โดยการยกเลิกข้อบังคับการพนันกีฬา อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์รอบที่สามได้ตัดสินสองครั้งว่าเนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้เฉพาะสนามแข่งและคาสิโนเสนอการเดิมพันกีฬา การยกเลิกยังไม่เพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญไม่เชื่อว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์ต้องการการพนันกีฬามากพอที่จะยกเลิกกฎหมายทั้งหมดที่ควบคุม ซึ่งดูเหมือนว่าศาลล่างจะเรียกร้อง

ในกรณีก่อนหน้านี้ ศาลฎีกาตัดสินว่ารัฐบาลกลางไม่สามารถบังคับรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นให้กระทำการโดยขัดต่อความประสงค์ของตนได้ ในสิ่งที่เรียกว่า “หลักการต่อต้านผู้บังคับบัญชา”

ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ Chris Christie กล่าวสั้น ๆ ต่อศาลว่าสภานิติบัญญัติของรัฐไม่อยู่ภายใต้การชี้นำของรัฐบาลกลาง

ข้อโต้แย้งเพิ่มเติมจากรัฐกล่าวว่า: “เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาคองเกรสในการขัดขวางการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายต่อไป PASPA สั่งให้รัฐต่างๆ รักษาการบังคับใช้กฎหมายห้ามของรัฐในกิจกรรม” ทนายความของรัฐเขียนไว้ในบทสรุป “โครงสร้างตามรัฐธรรมนูญของเราไม่อนุญาตให้สภาคองเกรสควบคุมการค้าระหว่างรัฐในลักษณะนั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา หากสภาคองเกรสต้องการให้การพนันกีฬาผิดกฎหมาย จะต้องทำให้กิจกรรมนั้นผิดกฎหมายด้วยตัวมันเอง ไม่สามารถบังคับให้รัฐทำเช่นนั้นได้”

หนังสือพิมพ์ Courier-Postอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกีฬาซึ่งเชื่อว่ารัฐมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะต่อหน้าศาลสูง Daniel Wallach ทนายความของ Fort Lauderdale, Florida กล่าวว่า “สภาคองเกรสไม่สามารถห้ามรัฐจากกิจกรรมลดทอนความเป็นอาชญากรภายในพรมแดนของพวกเขา ซึ่งเป็นปมทั้งหมดของคดีนี้” Wallach กล่าว “เป็นไปได้มากกว่าที่นิวเจอร์ซีย์จะลงเอยด้วยการเดิมพันกีฬาบางประเภทเมื่อคดีนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นนิวเจอร์ซีย์เพียงแห่งเดียวหรือทุกรัฐ”

ในปี 2554 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์แจ้งให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของตนทราบว่าพวกเขาสนับสนุนการพนันกีฬา เมื่อพวกเขาผ่านการลงประชามติที่ไม่มีผลผูกพันเพื่อให้อนุญาต ในปี 2555 รัฐบาลคริสตีได้ลงนามในกฎหมายการพนันกีฬาที่อนุญาตให้มีการฝึกฝนที่คาสิโนและสนามแข่งในรัฐ ลีกกีฬาหลักทั้งสี่และซีเอฟ้องรัฐในปีเดียวกัน พวกเขากล่าวว่าการพนันกีฬาจะประนีประนอมความสมบูรณ์ของเกมมืออาชีพและมือสมัครเล่น

หลังจากถูกปิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมหลังจากการจู่โจมโดยตัวแทนจาก California Gambling Control Commission มีรายงานว่า 500 Club Casinoในย่าน Fresno ชานเมืองClovisได้เปิดให้บริการอีกครั้ง

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ The Fresno Beeคาสิโน 12 โต๊ะถูกปิดท่ามกลางข้อกล่าวหาจากสำนักควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียว่าการดำเนินการไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะครอบคลุมชิปที่ใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม เจ้าของทรัพย์สินได้โต้แย้งข้อกล่าวหานี้และกล่าวหาว่าพวกเขามีเงินเพียงพอผ่านทางสโมสร บัญชีธนาคาร และห้องเก็บบัตร และยังมีการเข้าถึงพันธบัตรมูลค่าประมาณ 800,000 ดอลลาร์

แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขของข้อตกลงการเปิดใหม่กับ California Gambling Control Commission แต่หนังสือพิมพ์รายงานว่าก่อนหน้านี้ 500 Club Casino ได้รับการร้องขอให้รับรองความเป็นอิสระในการเป็นเจ้าของและจัดทำ “รายงานรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมด” ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐยังได้พยายามเพิกถอนใบอนุญาตของเจ้าของ Louis Sarantos และปฏิเสธโอกาสในการต่ออายุ

Fresno Bee รายงานว่าคณะกรรมการควบคุมการพนันของรัฐแคลิฟอร์เนียต้องการให้ 500 Club Casino จ่ายค่าปรับและค่าปรับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสืบสวนใดๆ ในเวลาต่อมาหน่วยงานกำกับดูแลได้ร้องขอให้ Dusten Perry ถูกไล่ออกในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของสถานที่ Fresno County และถูกแทนที่ด้วยพนักงานคนใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐ ซึ่งจะดูแลการดำเนินงานทางการเงินและการจัดหาพนักงานทั้งหมด และจัดทำงบกำไรขาดทุนตามปกติให้กับหน่วยงานกำกับดูแล

นี่เป็นเพียงความโชคร้ายครั้งล่าสุดที่กระทบ 500 Club Casino หลังจากเดือนมิถุนายนเห็นสถานที่ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่เปิดเผยเงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ที่รายงานว่ามีความผิดทางอาญา หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียยังกล่าวหาว่าพนักงานสำคัญอย่างน้อยหนึ่งคนไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม

หนึ่งในประมาณ 90 ห้องไพ่ดังกล่าวในแคลิฟอร์เนียและมีพนักงานประมาณ 265 คน 500 Club Casino ถูกกล่าวหาว่าละเมิดในลักษณะเดียวกันในปี 2558 แต่ได้รับอนุญาตให้ยึดใบอนุญาตในขณะที่การสอบสวนดำเนินต่อไป การอนุญาตนี้มีกำหนดจะหมดอายุในสิ้นเดือนนี้ และยังไม่มีความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจที่จะอนุญาตให้สถานที่ดำเนินการต่อไปหลังจากวันที่นี้หรือไม่

Fresno Bee รายงานว่าการปิด 500 Club Casino อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน Clovis เนื่องจากปีที่แล้วเห็นสถานที่กลางแคลิฟอร์เนียจ่ายภาษีมูลค่า 420,000 ดอลลาร์ในขณะที่จ่าย 460,000 ดอลลาร์ให้กับเมืองที่มีประชากร 106,580 คนในปี 2558

ในสหราชอาณาจักรผู้ให้บริการการพนันออนไลน์888 Holdingsมีรายงานว่าตกลงโดยสมัครใจที่จะจ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์เพียงกว่า 10 ล้านดอลลาร์ หลังจากพบว่ามีความต้องการในแง่ของการคุ้มครองลูกค้าที่เปราะบาง

ตามรายงานจากBritish Broadcasting Corporation (BBC)ผู้ควบคุมคณะกรรมการการพนันของประเทศพบ “ข้อบกพร่องที่สำคัญ” ในกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และเน้นถึงความล้มเหลวทางเทคนิค ซึ่งหมายความว่าผู้เล่น 7,000 คนที่เคยเลือกที่จะห้ามตัวเองยังคงสามารถเล่นการพนันได้ โดยใช้ แพลตฟอร์มบิงโกออนไลน์ของผู้ให้บริการ

มีรายงานว่า Sarah Harrison ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gambling Commission กล่าวกับ BBC ว่าบทลงโทษจะทำให้มั่นใจว่า “ได้เรียนรู้บทเรียน” เธอยังเปิดเผยว่าจำนวนเงินประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อชำระคืนเงินฝากของลูกค้าที่ยกเว้นตนเองซึ่งยังคงสามารถเล่นการพนันได้

“ข้อกำหนดของเราคือทุกบริษัทต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกรายเพื่อให้สามารถกีดกันตนเองจากการพนันได้” แฮร์ริสันบอกกับบีบีซี “คน 7,000 คนเหล่านี้ดูเหมือนจะทำเช่นนั้น แต่ 888 [Holdings] ไม่ได้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร”

มีรายงานว่าคณะกรรมาธิการการพนันยังชี้ไปที่กรณีหนึ่งซึ่งลูกค้าได้เดิมพันมากกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินประมาณ 71,000 ดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปจากนายจ้างของพวกเขา ผู้เล่นรายนี้ถูกกล่าวหาว่าเล่นการพนันเป็นเวลาสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวัน และวางเดิมพันจำนวนมากในช่วง 13 เดือนก่อนที่จะถูกระบุว่ามีปัญหา

มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก “ขาดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า” และทำให้เกิด “ข้อกังวลร้ายแรง” เกี่ยวกับความสามารถของ 888 Holdings ในการปกป้อง “ลูกค้าที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการพนัน” ประกาศว่าจะใช้ค่าปรับประมาณ 80,100 ดอลลาร์เพื่อชดเชยนายจ้าง ในขณะที่อีก 5.5 ล้านดอลลาร์จะจ่ายให้กับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ลงทุนในมาตรการเพื่อจัดการกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

“ตอนนี้มีผู้คนราวสองล้านคนใน [เกรท] บริเตนที่มีปัญหาการพนันหรือเสี่ยงต่อปัญหาการพนัน” แฮร์ริสันบอกกับบีบีซี “บริษัทต่าง ๆ เริ่มใช้แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อระบุตัวบุคคลโดยตรง แต่ต้องทำมากกว่านี้ เราต้องไปต่อและเราต้องไปให้เร็วกว่านี้”

ในส่วนของ 888 Holdings ระบุว่าได้ “ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” กับคณะกรรมการการพนันตลอดการสอบสวนและเสียใจกับ “ความล้มเหลวทางประวัติศาสตร์ที่เน้นโดยการตรวจสอบ” อธิบายเพิ่มเติมว่าได้ยอมรับข้อค้นพบของการทบทวน ซึ่งยิ่งกว่านั้นยังรับรู้ถึง “ระยะเวลาที่ยาวนาน” ที่ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ “ประเด็นที่เน้นย้ำไม่ให้เกิดขึ้นอีก”

“888 [Holdings] มุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อนโยบายเชิงรุกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมระดับสูงที่เรากำหนดไว้สำหรับตัวเราทั่วทั้งธุรกิจ” อ่านแถลงการณ์จาก 888 Holdings “การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในอนาคตของ 888 [Holdings] และเราเข้าใจดีว่าแนวทางที่มีความรับผิดชอบเป็นทั้งวิธีที่ถูกต้องในการทำธุรกิจและเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา 888 [Holdings’] เราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงในส่วนของการเล่นเกมที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบประสบการณ์ลูกค้าที่สนุกสนานและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

คาสิโนและโรงแรม Tigre de Cristalของ Lawrence Ho ตั้งอยู่ใกล้ Vladivostok ประเทศรัสเซีย รายได้ VIP เพิ่มขึ้น 20% ในขณะที่การเล่นเกมจำนวนมากลดลงในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

Summit Ascent Holdings Ltd รายงานรายรับ 26.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ในการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันพฤหัสบดี

ในรายงานระหว่างกาลครึ่งปี 2559 บริษัทมีกำไรเล็กน้อย แต่ปีนี้ตัวเลขเป็นสีแดงใกล้เคียงกัน กำไรเหวี่ยงจากประมาณ 703,000 ดอลลาร์เป็นขาดทุนหกเดือนในปี 2560 ประมาณ 690,180 ดอลลาร์ในรายการโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคาสิโนของบริษัทในรัสเซีย กำไรในปีที่แล้วส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายส่วนแบ่งในธุรกิจที่ไม่ใช่เกมในช่วงครึ่งแรกของปี 2559

คาสิโนเห็นการหมุนเวียนของชิปที่เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากปีที่แล้วจากสามร้อยห้าสิบล้านถึงมากกว่าพันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินเทียบเท่าสหรัฐฯ “โรลลิ่งชิป” หมายถึงจำนวนเงินเดิมพันสูงที่โต๊ะ รายได้จากการดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าวีไอพีในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 48% เป็น 10,186,540 ดอลลาร์ตลอดเดือนมิถุนายน เทียบกับประมาณ 6,900,000 ดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2559

“ธุรกิจโต๊ะขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2017 มีปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2016” บริษัทกล่าวในการยื่นเอกสารตามรายงานของGGRAsia“ธุรกิจโต๊ะขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2017 มีปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2016” บริษัทกล่าวในการ ยื่น“ส่วนใหญ่เป็นเพราะธนบัตรต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการตัดสินการชนะหรือแพ้ในการเล่นเกมภายใต้กฎหมายปัจจุบันของรัสเซีย สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าชาวเอเชียของเราจำนวนมากท้อแท้จากการเดิมพันจำนวนมากบนโต๊ะจำนวนมาก”

ไม่นับรวมฤดูหนาวของไซบีเรียการเล่นเกมจำนวนมากน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนับจากนี้ เนื่องจากการดำเนินการตามระบอบวีซ่าแบบง่ายที่มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม เอกสารระบุว่าชาวต่างชาติจาก 18 ประเทศสามารถเยี่ยมชมและสมัครได้เมื่อเดินทางมาถึง บริษัทกล่าวว่า “เมื่อรวมกับการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลรัสเซียในการส่งเสริมรัสเซียตะวันออกไกลให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว [ระบบวีซ่า] จะช่วยเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวต่างประเทศ”หลังจากได้รับเงินประมาณ 25 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มนักลงทุนเอกชนที่ไม่เปิดเผยชื่อเมื่อต้นปีเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเกมใหม่ ตอนนี้ Gamblit Gamingได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะพัฒนาเกม Cut the ยอดนิยมเวอร์ชันเงินจริง ชื่อเรื่อง Rope 2 แฟนตาซีผจญภัย

บริษัทในแคลิฟอร์เนียเป็นผู้จัดหาเกมเงินจริงและเกมที่ใช้ทักษะให้กับคาสิโนบนบก และอธิบายว่าข้อตกลงกับ ZeptoLab ผู้จัดพิมพ์ในมอสโกจะเห็นว่าบริษัทผลิต Cut the Rope 2 เวอร์ชั่น “gamblified” เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ เกมสู่ “ประสบการณ์คาสิโนที่ทันสมัย”

Gamblit Gaming ประกาศว่าบริษัทตั้งใจที่จะเปิดตัว Cut the Rope 2 เวอร์ชันเงินจริงในช่วงงาน Global Gaming Expo (G2E) ประจำปีครั้งต่อไปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 ตุลาคมในลาสเวกัส ก่อนที่จะเปิดตัวชื่อ สู่ชั้นคาสิโนในปีหน้าผ่านเครื่องเกม TriStation

“ด้วยการดาวน์โหลดมากกว่าหนึ่งพันล้านครั้ง แฟรนไชส์ ​​Cut the Rope ได้เปิดตัวเกมที่แตกต่างกัน 5 เกม ได้แก่ Cut the Rope, Cut the Rope 2, Cut the Rope: Time Travel, Cut the Rope: Experiments และ Cut the Rope: Magic ในทุกแพลตฟอร์มมือถือ ” อ่านคำชี้แจงจาก Gamblit Gaming ใน Glendale “พอร์ตโฟลิโอโดยรวมของ ZeptoLab มีผู้ใช้งานมากกว่า 60 ล้านคนต่อเดือน โดยมีการเล่นเกมมากกว่า 6 ล้านเกมต่อวัน Cut the Rope 2 เป็นเกมที่เล่นคุ้นเคยแต่ท้าทายที่จะเชี่ยวชาญ นำความท้าทายใหม่ ๆ และอุปสรรคที่คาดไม่ถึงมาสู่ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลก”แม้จะประสบกับพายุไต้ฝุ่น Hatoและพายุโซนร้อนPakhar ที่อ่อนกำลังลง คาสิโนกว่า 30 แห่งในมาเก๊ารายงานว่ารายรับรวมจากการเล่นเกมของพวกเขาในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 2.81 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานจากGGRAsiaที่อ้างถึงตัวเลขอย่างเป็นทางการจากอดีตหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมและประสานงานของวงล้อมโปรตุเกส การเพิ่มขึ้นแสดงถึงการปรับปรุงรายเดือนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13 แต่ต่ำกว่า 24% ที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวางก่อนที่สภาพอากาศเลวร้ายจะเกิดขึ้น

มีรายงานว่า Grant Govertsen จากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Union Gaming Securities Asia Limited บอกกับ GGRAsia ว่ารายรับจากการเล่นเกมโดยรวมของมาเก๊าในเดือนสิงหาคมนั้น “สูงกว่า [a] ฉันทามติที่เพิ่งแก้ไขเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่บวก -18%” โดยอุตสาหกรรมบันทึกการเพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปีในการรับรวมกันตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นประมาณ 21.34 พันล้านดอลลาร์

“ตามที่เรากล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในชุดบันทึกบนพื้นหลังพายุไต้ฝุ่น เราเชื่อว่าแนวโน้มจะกลับสู่ภาวะปกติค่อนข้างเร็ว และยังคงคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่า 20% ในเดือนนี้” Govertsen กล่าวกับ GGRAsia “เราคาดว่าเดือนกันยายนจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นสูง สรุปแล้วอัตราการเติบโตในไตรมาสที่สามของปี 2560 อาจสั่นคลอนในวงกว้างซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตในไตรมาสที่สองในช่วง 20% ที่ต่ำ”

ในนิวยอร์กผู้ให้บริการเกมและความบันเทิงเอกชนDelaware North Companiesได้ประกาศว่า สิ่งอำนวยความสะดวก ในโรงแรมและคาสิโน 58 แห่งของ Jakeมีรายได้รวม 199.6 ล้านดอลลาร์ในช่วง 26 วันแรกของเดือนสิงหาคม

ตามรายงานจากNewsdayบริษัท Delaware North เปิดเผยว่าตัวเลขของสถานที่นั้นน้อยกว่าเกือบ 210 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม แต่เพิ่มขึ้นเกือบ 18% จากยอดรวม 169.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม

Jake’s 58 Hotel and Casino เปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยเป็นสถานที่แห่งเดียวในลองไอส์แลนด์ ได้ประกาศรายรับรวม 157.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มอาคารผู้โดยสาร 273 แห่งในเดือนก่อนหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สล็อตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต 1,000เครื่อง.

Delaware North Companies ซึ่งตั้งอยู่ในบัฟฟาโลเป็นผู้ดำเนินการคาสิโนสล็อตเท่านั้นภายใน Jake’s 58 Hotel and Casino ในหมู่บ้านเล็กๆ ของ Islandia ในนามของ Suffolk County Regional Off-Track Betting Corporation ซึ่งมีรายงานว่าหวังว่าสถานที่ดังกล่าวจะช่วยชำระได้หนี้สินประมาณ 15 ล้านเหรียญ

“เราพอใจมากกับวิธีการที่เราทำ” ฟิล โนแลน ประธานของ Suffolk County Regional Off-Track Betting Corporation กล่าวกับ Newsday “ตัวเลขนั้นแข็งแกร่งมาก เราคาดว่าจะมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง พูดอย่างอ่อนโยน เป็นกิจกรรมสันทนาการยอดนิยมที่ตัดผ่านทุกเส้นทาง และเรามีตลาดที่ลองไอส์แลนด์ ใกล้บ้านแล้ว”

มีรายงานว่า Chuck Kilroy ผู้จัดการทั่วไปของ Jake’s 58 Hotel and Casino บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าการวัดความสำเร็จของสถานที่อีกประการหนึ่งคือความจริงที่ว่ามีผู้คนมากกว่า 80,000 คนได้ลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมรางวัลคาสิโนแล้ว ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นประจำได้รับคะแนน สำหรับเกมฟรี ห้องพักโรงแรม และอาหารค่ำ

“ลองไอส์แลนด์มีสิ่งต่าง ๆ มากมายในช่วงฤดูร้อน” คิลรอยบอกกับนิวส์เดย์ “โดยรวมแล้ว เราเห็นผู้คนเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ”

เพื่อรักษาดอกเบี้ยให้สูง มีรายงานว่า Kilroy อธิบายว่าคาสิโนภายใน Jake’s 58 Hotel and Casino ในไม่ช้าจะแทนที่เทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอบางส่วนด้วยเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ที่มี “เจ้ามือเสมือน” เขาประกาศว่าการย้ายครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากนักพนันที่แสดงความพึงพอใจต่อประสบการณ์คาสิโนแบบดั้งเดิมมากขึ้นและจะทำให้สถานที่ให้บริการมี “ความหลากหลาย” มากขึ้น

นอกจากนี้ มีรายงานว่า Kilroy บอกกับ Newsday ว่าห้องพักในโรงแรมทั้งหมด 228 ห้องของสถานที่จัดงานจะได้รับการปรับปรุงใหม่ในไม่ช้าพร้อมห้องน้ำที่ใหญ่ขึ้นและการเข้าถึงที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าที่ทุพพลภาพ บริษัท Delaware North ได้ซื้อโรงงานอายุ 35 ปีที่ครั้งหนึ่งรู้จักกันในชื่อ Islandia Marriott Long Island เมื่อปีที่แล้ว และตั้งใจที่จะปรับปรุงระบบประปาและความปลอดภัยจากอัคคีภัย

“ห้องพักตอนนี้ดี แต่พวกเขาจะดีมากเมื่อเราทำเสร็จแล้ว” Kilroy บอกกับหนังสือพิมพ์ “แน่นอน มันไม่เสียหายที่จะได้เงินจากคาสิโนเพื่อเอามาจ่าย”