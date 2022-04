แอพแทงบาคาร่า SBOBET ยูฟ่าเบท

แอพแทงบาคาร่า กองหลัง New York Red Bulls ได้รับเลือกให้เป็น MLS Defender of the Year ลีกประกาศเมื่อวันพุธ เซ็นเตอร์แบ็ควัย 26 ปีช่วยพาเร้ดบูลส์ทำสถิติสูงสุดในลีก 71 คะแนนในปี 2018ซึ่งเป็นการป้องกันที่อนุญาตให้ยิงในลีกต่ำไป 33 ประตูจาก 34 นัดLong ซึ่งเพิ่มสามประตูของตัวเองเพื่อไปกับสองแอสซิสต์เพิ่งเปิดตัวทีมชาติสหรัฐฯในเดือนตุลาคมและถูกเรียกให้เข้าร่วมทีมในนัดกระชับมิตรกับอังกฤษและอิตาลีในเดือนพฤศจิกายน “ มันมีความหมายมาก” Long บอกกับเว็บไซต์ของสโมสร “มันกำลังตัดสินร่างกายของคุณ

ในการทำงานทั้งฤดูกาลมันแสดงให้เห็นว่าผมมาถูกทางแล้วช่วยทีมทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อช่วยให้ทีมชนะ” เดิมทีร่างขึ้นในรอบที่สองของ MLS Draft ปี 2014 Long ได้รับการเผยแพร่โดย Portland Timbers ในไม่ช้าก่อนที่จะมีการ จำกัด ระยะสั้นกับ Seattle Sounders เขาเข้าร่วมระบบ Red Bulls

ในปี 2559 ชนะ USL Defender of the Year ในฤดูกาลนั้นก่อนที่จะเข้าร่วมทีมแรกในปี 2560 “ พวกเขาทำให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองและช่วยให้ฉันเข้าสู่ระบบตั้งแต่วันแรก” Long กล่าวถึง Red Bulls “ฉันหมายความว่าพวกเขาเรียกฉันเข้าไปที่สำนักงานเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์กับฉันโดยรู้ว่าจะต้องเป็นช่วงแห่ง

การเรียนรู้สโมสรแห่งนี้พาฉันไปอยู่ใต้ปีกของพวกเขาและปล่อยให้ฉันเบ่งบานภายใต้กลยุทธ์ของพวกเขา” ได้รับคะแนนโหวต 26.52 เปอร์เซ็นต์โดยเอาชนะ Chad Marshall กองหลังของ Seattle Sounders (20.93), Michael Parkhurst จาก Atlanta United (7.1) และ Leandro Gonzalez

Pirez (5.78) รวมถึง Kemar Lawrence (5.6) เพื่อนร่วมทีม Red Bulls Red Bulls กำลังดำเนินการอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากสโมสรดูเหมือนจะคว่ำการขาดดุลหนึ่งประตูในบ้านหลังจากแพ้โคลัมบัสครูว์ 1-0 ที่สนาม MAPFRE เมื่อวันอาทิตย์ในเลกแรกของรอบรองชนะเลิศการประชุม

ซานติอาโกโซลารีผู้จัดการทีมระหว่างกาลของเรอัลมาดริดเริ่มแสดงให้เห็นว่าเหตุใดเขาจึงอาจเป็นผู้ชายสำหรับงานนี้อย่างถาวร Goalเข้าใจดีว่า Solari กำลังนำเอฟเฟกต์ที่สงบเงียบมาสู่ห้องแต่งตัวของมาดริดหลังจากช่วงเวลาที่วุ่นวายภายใต้ Julen Lopetegui และหัวหน้าชั่วคราวก็เริ่มสบายใจขึ้นในบทบาท

ใหม่ของเขา เมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นและมาดริดล้มเหลวในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมเต็มเวลาคนใหม่โอกาสของโซลารีในการดำรงตำแหน่งถาวรก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบลังกอสยังคงชนะ ต่อไปนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Lopetegui ของชิงทรัพย์ที่ Blancos หันความสนใจของพวกเขาต่ออดีตผู้จัดการทีม

เชลซีอันโตนิโอคอนเต้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวล้มเหลวในการบรรลุผลกับอิตาลี และผู้สมัครคนอื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ก็ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นที่เบอร์นาบิว ดังนั้นโอกาสของโซลารีในการรับงานอย่างถาวรจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อาร์เจนติน่าเริ่มต้นช่วงเวลาของเขาด้วยการคว้าชัยชนะเหนือ

เมลิลลาและบายาโดลิด หากมาดริดคว้าชัยชนะเหนือวิคโทเรียเปิลเซนในแชมเปี้ยนส์ลีกในวันพุธนี้พวกเขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเขาล้มเหลวภายใต้โลเปเตกี: ชนะสามเกมรวด “เราออกสตาร์ทด้วยเท้าขวาเรามีความสุขภายใต้โซลารี่” กองหลังนาโช่กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับเปิลเซน จัดการ

Solari ของดาววัยรุ่น Vinicius จูเนียร์ได้รับอีกจุดที่สำคัญในความโปรดปรานของเขากับความล้มเหลว Lopetegui ในการพัฒนาช่วยให้บราซิลนำไปสู่การล่มสลายของเขา หลังจากลงเล่นเพียง 2 นัดภายใต้การคุมทีมของโลเปเตกี วินิซิอุสก็ได้ลงเล่นทั้ง 2 เกมภายใต้การคุมทีมโซลารี่ และทำไปแล้ว 3 แอส

ซิสต์ในสองแมตช์นั้น “ผมบอกให้เขาเป็นตัวหนาและจะใช้คนในซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้วิธีที่จะทำ” Solari กล่าวว่าจาก Vinicius หลังจากการปรากฏตัวเปลี่ยนเกมจากม้านั่งกับบายาโดลิด Vinicius เป็นเพียงหนึ่งในผู้เล่นหลายคนรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นภายใต้ Solari และเป้าหมาย เข้าใจว่าห้องแต่งตัวเป็นทั้ง

เป็นความรู้สึกมากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นภายใต้การแนะนำของอาร์เจนตินา “ ฉันมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์” Solari กล่าวในการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันก่อนการแข่งขัน Plzen หากเขายังคงดำเนินต่อไปในแบบที่เขาเริ่มต้นโซลารีอาจอยู่ในความดูแลที่มาดริดนานกว่านี้

เอเด็นอาซาร์จะลงเล่นในเกมยูโรป้าลีกสูงสุด 50 นาทีที่ BATE แต่อัลบาโรโมราตาและเชสฟาเบรกาสไม่ได้เดินทางไปกับทีม Hazard ทีมชาติเบลเยี่ยมกลับมาจากสองสัปดาห์โดยมีปัญหาหลังเมื่อเขามาในนาทีที่ 64 ของชัยชนะ 3-1 ในวันอาทิตย์ที่คริสตัลพาเลซ

เมาริซิโอซาร์รีหัวหน้าโค้ชของเชลซีจะยังคง จำกัด เวลาเล่นเกมของนักเตะวัย 27 ปีในเบลารุสแม้ว่าเขาจะยืนยันว่ามันไม่ใช่การพนันที่จะรวมเขาไว้ในทีม “จากแพทย์ของเราไม่มีความเสี่ยงมิฉะนั้นเขาจะอยู่ที่คอบ [ฝึกอบรม]” Sarri บอก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเชลซี

“ในนัดที่แล้วเขาเล่น 30 นาทีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ [เกม BATE] คือเขาเล่น 45 ถึง 50 นาที” ความคิดเห็นของ Sarri จะชี้ให้เห็นว่า Hazard มีแนวโน้มที่จะลงจากบัลลังก์อีกครั้งในวันพฤหัสบดีโดยเชลซีจะเป็นเจ้าภาพเอฟเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีกที่สำคัญอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้

ฟาเบรกาสถูกแยกออกจากกลุ่มเดินทางเนื่องจากอาการป่วยในขณะที่โมราต้าซึ่งยิงได้ 4 ประตูจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก 4 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการพัก “[โมราต้า] เล่นไปสามนัดติดต่อกันดังนั้นผมคิดว่าควรพักที่ค็อบแฮมดีกว่าและมีการฝึกซ้อมที่ดีปัญหาเดียวคือเชสก์เขามีไข้” หัวหน้าทีมเชลซีกล่าวเสริม

หลายคนคาดว่าโมราต้าจะแสดงอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากฟอร์มที่ดีเมื่อไม่นานมานี้โดยซาร์รี่แนะนำว่ากองหน้าจำเป็นต้องทำงานกับความเปราะบางทางจิตใจ ของเขาหลังจากชนะคริสตัลพาเลซ ถามว่าจะดีกว่าไหมถ้าจะเล่นกองหน้าชาวสเปนเพื่อช่วยรักษาฟอร์มการฟื้นตัวของเขาชาวอิตาลีกล่าวเสริม: “ไม่ผม

คิดว่ามันตรงกันข้าม “โมราต้าอยู่ที่ค็อบแฮมเพื่อพักผ่อนและจากนั้นก็ไปซ้อม ผมคิดว่าเป็นการดีกว่าสำหรับเขาที่จะฟิตร่างกายด้วยการฝึกซ้อมสองหรือสามครั้งมากกว่าแค่การแข่งขัน “มันเป็นเรื่องปกติบางครั้งมันก็ดีกว่าที่จะพักผ่อนมากกว่าการเล่นเสมอถ้าพวกเขาเล่นเพียงอย่างเดียวพวกเขาจะสูญเสียคุณภาพทาง

กายภาพไป มาร์กอสอลอนโซ่, ดาวิดลุยซ์, อันโตนิโอรูดิเกอร์และวิคเตอร์โมเซสก็ไม่ได้เดินทางเช่นกัน แต่โอลิวิเยร์ชิรูด์สามารถแสดงได้หลังจากพลาดเกมพาเลซด้วยปัญหากล้ามเนื้อ หลังจากเสมอกับ PSG 1-1 ในวันอังคารที่ผ่านมา Kalidou Koulibaly กองหลังของนาโปลีได้เรียกร้องให้เพื่อนร่วมทีมของ

เขาปรับปรุงและยังคงมุ่งเน้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของ Uefa Champions League ประตูของ Juan Bernat ในช่วงทดเวลาของครึ่งเวลาทำให้ชาวปารีสเป็นผู้นำ แต่การตีเสมอของ Lorenzo Insigne ในนาทีที่ 62 ทำให้ทั้งสองทีมมีส่วนแบ่งการทำลายที่ Stadio San Paolo

ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ชุดกัลโช่เซเรียอาที่ยังไม่แพ้ใครในการแข่งขันไปสู่จุดสูงสุดของกลุ่ม C ด้วยหกคะแนนจากการแข่งขันสี่นัด ในเกมกับเร้ดสตาร์เบลเกรดและลิเวอร์พูลยังคงมาถึงทีมชาติเซเนกัลที่เล่นทุกนาทีของการแข่งขันของปาร์เตโนเปในคำนี้แสดงความยินดีกับผลการแข่งขันในวันอังคารและกระตุ้น

ให้เพื่อนร่วมทีมทำงานหนักต่อไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง อันเชล็อตติสามารถเป็นส่วนประกอบที่ขาดหายไปของนาโปลีสำหรับความสำเร็จของเซเรียอาคูลิบาลี่กล่าว Stendardo: Kalidou Koulibaly ของ Napoli เป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลก Kalidou Koulibaly และ Napoli สามารถสร้าง PSG ที่โชคร้ายได้

“ ฉันพยายามปรับปรุงอยู่เสมอ มันยากที่จะเล่นในเกมเหล่านี้เนื่องจากคุณกำลังเผชิญหน้ากับผู้เล่นระดับสูง วันนี้ไปมากหรือน้อยกว่ากัน” Koulibaly บอกสกายสปอร์ตอิตาเลียต่อฟุตบอลอิตาเลีย “ เราผิดหวังกับเป้าหมายที่เราเสียไป เราต้องปรับปรุงและเรารู้ว่ายังมีงานที่ต้องทำ

“มันยากเสมอที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลหรือเปแอสเช ดังนั้นเราต้องมีสมาธิไปจนกว่าจะสิ้นเสียงนกหวีด “ มันแย่เกินไปที่เราเสียประตูในครึ่งแรก เราต้องมีสมาธิมากขึ้น แต่ก็ยังดีกับทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่สามารถคว้าบัลลงดอร์ได้ “ เปแอสเชเป็นทีมที่ดีที่ต้องการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก

แม้ว่าเราจะตามหลัง แต่เราก็อดทนได้ดี “ จากนั้นในครึ่งหลังเราออกมาด้วยความกลัวน้อยลงและกล้าหาญมากขึ้น เราสามารถทำประตูได้สองหรือสามใน 15 นาทีแรก “ เรามีความสุขกับการจับฉลาก เรายิงประตูที่สองได้ แต่เปแอสเชดีมากและเราทำได้ดี”

นับตั้งแต่เขามาจากเกงค์ในปี 2014 คูลิบาลี่ได้พัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของนาโปลีโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันตัวของทีม “ ฉันเติบโตควบคู่ไปกับทีม ตอนนี้เราเข้าใกล้เกมเหล่านี้ด้วยความกลัวน้อยลง ฉันหวังว่าจะทำได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” เขากล่าวต่อ

“ ฉันชอบตัวต่อตัว ฉันเป็นกองหลังที่ชอบการดวล แต่ตอนนี้ฉันต้องใช้หัวให้มากขึ้นเพราะบางครั้งฉันก็ไปข้างหน้ามากเกินไป “ผมคิดว่าโค้ชจะโกรธนิดหน่อยเมื่อเขาเห็นผมออกบอล! ในฐานะผู้ชายนอกเหนือจากการเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมแล้วอันเชล็อตติยังเป็นคนดี เขาอ่อนน้อมถ่อมตน

“ เรามีผู้เล่น Primavera [อคาเดมี] ในการฝึกซ้อมและเขาทักทายพวกเขาก่อนที่เราจะเริ่ม สำหรับฉันนั่นเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างไม่น่าเชื่อ “ เมื่อฉันเห็นสิ่งนี้ฉันคิดว่ายังมีคนดีๆอยู่ในโลกนี้ ฉันหวังว่าเมื่อฉันอายุมากขึ้นฉันจะฉลาดเหมือนเขา” นาโปลีกลับมาเล่นในลีกในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเกมกับเจนัวและคิเอโวก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพเร้ดสตาร์เบลเกรดในวันที่ 28 พฤศจิกายนสำหรับเกมสุดท้ายของกลุ่ม C

ความสำเร็จในถ้วยยุโรปปี 1988 Guus Hiddink ได้ตกลงสัญญาสองปีกับ PSV Eindhoven จากฝั่งดัตช์ ‘Guus Hiddink ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนและจะเป็นโค้ชให้กับทีมชุดแรกของสโมสรในอีกสองฤดูกาลข้างหน้า “PSV Eindhoven กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

Hiddink ที่นำเกาหลีใต้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกลับมาสู่สโมสรที่เขาบริหารระหว่างปี 1986 ถึง 1990 “ เมื่อฉันมาถึงไอนด์โฮเฟ่นฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกครั้งในทันที” อดีตกุนซือชาวเกาหลีใต้กล่าว “ เราต้องคุยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และหลังจากนั้นฉันจะไปพักร้อน”

“ เป็นเรื่องดีที่ได้กลับมาทำงานกับสโมสรที่อบอุ่นและทะเยอทะยาน นั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันกลับมา” Hiddink กล่าวเสริม “ ฉันเป็นโค้ชที่มีความสุข” แฮร์รี่ฟานเรจประธานสโมสรรู้สึกยินดีกับการได้รับการแต่งตั้ง

“ คุณจะเห็นก่อนที่คุณจะเป็นประธาน PSV ที่ภาคภูมิใจเป็นพิเศษเพราะเราสามารถดึง Guus Hiddink กลับไปยังจุดเริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้” Van Raaij กล่าวกับผู้สื่อข่าว Valery Gazzayev ได้รับการยืนยันว่าเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติรัสเซีย

วันนี้สหภาพฟุตบอลรัสเซียแต่งตั้ง Gazzayev วัย 47 ปีเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ Oleg Romantsev Romantsev ลาออกหลังจากที่รัสเซียโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกซึ่งพวกเขาพ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่นและเบลเยี่ยมและล้มเหลวในการเอาชนะรอบแบ่งกลุ่ม

ในช่วงอาชีพการเล่นของเขา Gazzayev รวบรวมแปดแคปให้กับสหภาพโซเวียตและยิงได้สี่ประตู อาชีพการฝึกสอนของเขาเริ่มต้นที่ Dynamo Moscow ก่อนที่จะย้ายไปที่ Vladikavkaz ซึ่งเขาประสบความสำเร็จอย่างมาก ในปี 1995 Vladikavkaz ได้ครองตำแหน่งแชมป์ลีกซึ่งยุติการปกครองของ

Spartak Moscow ในลีกนับตั้งแต่การแตกสลายของอดีตสหภาพโซเวียต จากนั้น Gazzayev เป็นโค้ชทีมชาติชุดอายุต่ำกว่า 21 ปีเมื่อปีที่แล้วก่อนเข้าร่วม CSKA Moscow และนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะในถ้วยรัสเซีย เขาจะอยู่ที่ CSKA จนถึงต้นเดือนธันวาคมหลังจากนั้นเขาจะเข้ารับตำแหน่งโค้ชของทีมชาติ

‘ฉันมีความสุขมากที่ได้รับเกียรตินี้’ Gazzayev กล่าวตามที่ RFU เปิดเผยว่า Gazzayev เป็นตัวเลือกที่เป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร Terry Venables ได้รับการยืนยันในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ของลีดส์ยูไนเต็ดและอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษยอมรับว่าการแต่งตั้งของเขาเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่

“ ถ้าผู้คนประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่เกินตัวฉันเอง ‘Venables ยอมรับ ‘ฉันไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์นี้ “ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก” เขากล่าวเสริม “ ฉันได้รับโทรศัพท์จากลีดส์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อฉันได้รับแจ้งว่าพวกเขาต้องการพบฉัน “ พวกเขาออกมาที่สเปนเพื่อพบฉันในวันเสาร์

เมื่อฉันได้พบกับประธาน เรามีการพูดคุยกันสองชั่วโมงและตกลงกันว่าฉันจะเป็นผู้จัดการทีมลีดส์ยูไนเต็ด “ ฉันต้องรอจนถึงเช้าวันนี้สำหรับการประกาศยืนยันการแต่งตั้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน “ ธุรกิจทั้งหมดดำเนินไปอย่างพายุหมุน มันไม่อาจต้านทานได้ นั่นเป็นสิ่งที่ดูเหมือนสำหรับฉัน

ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะได้รับการสรุปอย่างรวดเร็วขนาดนี้” “ ฉันรู้สึกตามตรงว่าฉันมีทุกอย่างเพียงพอแล้วหลังจากมิดเดิลสโบรห์และนั่นคือเหตุผลที่ฉันมุ่งเน้นไปที่แง่มุมอื่น ๆ ในชีวิตของฉันมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉันชอบโทรทัศน์และความสัมพันธ์ของฉันกับ ITV นั้นยอดเยี่ยมมาก หากปราศจาก

ความช่วยเหลือก็จะไม่มีทางสำเร็จได้” การนัดหมาย Venables ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้ในวันนี้เมื่อสโมสรได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์ อดีตโค้ชทีมชาติอังกฤษเข้ามาแทนที่เดวิดโอเลียรีซึ่งถูกไล่ออกหลังจากที่เขาล้มเหลวในการนำสโมสรเข้าสู่แชมเปี้ยนส์ลีก

เบอร์มิงแฮมซิตี้ยืนยันว่าพวกเขาใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับ Aliou Cisse กัปตันเซเนกัล ผู้จัดการสตีฟบรูซอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อนำกองหลังซึ่งประทับใจในการวิ่งของเซเนกัลเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกไปยังเซนต์แอนดรูว์

เบอร์มิงแฮมตกลงค่าตัว 2 ล้านปอนด์กับปารีสแซงต์แชร์กแมงสำหรับเด็กวัย 27 ปีซึ่งใช้เวลาฤดูกาลที่แล้วยืมตัวไปสโมสรฝรั่งเศสมงต์เปลลิเยร์ Cisse มาถึงเบอร์มิงแฮมในคืนวันอาทิตย์และได้รับการแนะนำให้รู้จักกับทีมในเช้าวันจันทร์ คาดว่าเขาจะเซ็นสัญญาสี่ปีกับสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

สโมสรพรีเมียร์ชิพท็อตแนมฮอตสเปอร์ในวันนี้ปฏิเสธความสนใจในการเซ็นสัญญากับนูโนโกเมสดาวเตะชาวโปรตุเกส นับตั้งแต่สโมสรของโกเมสฟิออเรนติน่าถูกผลักไสออกจากเซเรียอาการย้ายออกจากฝั่งที่มีเงินสดก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้สำหรับกองหน้า ฝ่ายอิตาลีพร้อมที่จะปล่อยให้ผู้เล่นจ่ายค่าธรรมเนียม

ลดราคาและสเปอร์สเป็นทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญากับโกเมส แต่เดวิดพลีตผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของสโมสรปฏิเสธการพูดคุยดังกล่าว Pleat ยังเปิดเผยกับเว็บไซต์สโมสรว่าเดิมทีมัสซิโมแม็คคาโรเน่กองหน้าคนใหม่ของมิดเดิลสโบรห์ถูกเสนอให้ทีมลอนดอน แต่กุนซือเกล็นฮอดเดิลไม่สนใจ

เขาอ้างว่าแข้งวัย 22 ปีซึ่งย้ายจากชุดเซเรียบีเอ็มโปลีไปมิดเดิลสโบรห์ด้วยราคา 8 ล้านปอนด์ต้องการย้ายไปเมืองหลวง “ Maccarone ถูกเสนอให้กับสโมสรส่วนใหญ่ในลอนดอนเพราะนั่นคือที่ที่เขาอยากไปจริงๆ อย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ Glenn Hoddle ต้องการติดตาม” Pleat

กล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสร ในที่สุดบาร์เซโลน่าจะเสร็จสิ้นการลงนามของกองกลางชาวอาร์เจนไตน์ที่มีคะแนนสูง Juan Roman Riquelme หลังจากที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการย้ายทีมมาเป็นเวลานาน Boca Juniors สโมสรเก่าของ Riquelme ได้ตกลงข้อตกลงกับ Barca ซึ่งทาง

ฝั่งสเปนจะจ่ายเงิน 3.8 ล้านปอนด์สำหรับครึ่งหนึ่งของสัญญานักเตะและอีก 3.2 ล้านปอนด์ในช่วงสองปี การย้ายดังกล่าวได้รับการยืนยันในงานแถลงข่าวซึ่งประธานสโมสร Joan Gaspart ได้ออกมาสะกดเงื่อนไขของสัญญาและความยินดีที่เขาทำข้อตกลงเสร็จสิ้น “ เรากำลังพูดถึงผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม”

Gaspart กล่าว“ เราต้องทำให้แน่ใจว่าเขาไม่หนี” นักเตะวัย 24 ปีจะเข้าร่วมอีกสี่ผู้เล่นนอกยุโรปที่ Nou Camp ภายใต้กฎของลีกสเปนปัจจุบันทีมควรจะมีสมาชิกจากนอกยุโรปเพียงสี่คนในทีมของพวกเขาซึ่งอาจหมายถึงการจากไปที่ใกล้เข้ามาหรือการยืมตัวจากริวัลโดซาวิโอลาโรเชมแบ็ก Geovanni

หรือแม้แต่ Riquelme เองซึ่งอาจถูกยืมตัวไปใช้งาน ฤดูกาล Sergio Cragnotti ประธานลาซิโอกล่าวว่าเขาจะขายอเลสซานโดรเนสต้าให้ยูเวนตุสเท่านั้นหากเอ็ดการ์เดวิดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ด้วยการที่ลาซิโอเรียกร้องเงินสดพร้อมผู้เล่นหรือคริสเตียนซาเน็ตติในกรณีของอินเตอร์ดูเหมือนว่า

ข้อตกลงดังกล่าวจะหยุดชะงักลง หัวหน้าอินเตอร์ Massimo Moratti ได้เสนอ Emre Belozoglu หรือ Nicola Ventola แต่กำลังหยุดยั้งการทำให้ทีมอ่อนแอลงอย่างมากโดยรวม Zanetti ไว้ในข้อตกลง แม้จะอ้างเมื่อวานนี้ว่าข้อตกลงกับอินเตอร์จะเสร็จสิ้นภายในสุดสัปดาห์ แต่ประธานาธิบดีลาซิโอ

ก็ยอมรับหลังการพูดคุย:“ มีความแน่นอน 99 เปอร์เซ็นต์ที่เนสต้าจะอยู่ บทที่เกี่ยวกับอินเตอร์และเนสต้าถูกปิดไม่มีข้อตกลงใด ๆ ” เมื่ออินเตอร์ออกจากการเรียกร้องลายเซ็นของกองหลังชาวอิตาลี Cragnotti กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนอจากยูเวนตุส แต่ก็ต่อเมื่อ Davids กองกลางชาวดัตช์รวม

อยู่ในข้อตกลง “ ยูเว่อยู่ในการแข่งขันหรือไม่? ใช่พวกเขายังอยู่ในการแข่งขัน แต่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าเราต้องการเดวิด ถ้าเดวิดต้องการมาเรากำลังรอเขาอยู่” Diego Simeone เพลย์เมกเกอร์ชาวอาร์เจนไตน์กำหนดเส้นตายให้แอตเลติโกมาดริดเซ็นสัญญากับเขา

เขาอ้างว่าหากสโมสรเก่าของเขาไม่ได้ดำเนินการเพื่อเซ็นสัญญากับเขาภายในวันที่ 18 กรกฎาคมเมื่อการฝึกปรีซีซั่นเริ่มขึ้นเขาจะอยู่กับลาซิโอ “ ฉันไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องถ้าฉันคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนตลอดเวลา” เขากล่าว “ หากการโอนของฉันยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในวันที่ 18 กรกฎาคม

ฉันจะอยู่ที่ที่ฉันอยู่” ซิเมโอเน่เล่นให้กับทีมดิวิชั่นหนึ่งของสเปนระหว่างปี 1994 และ 1997 ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งในปี 1996 เขายังคงได้รับความนิยมอย่างมากในมาดริดและมีการพูดถึงการกลับมาที่แอตเลติโกเมื่อสองปีก่อน กองกลางต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยลาซิโอซึ่งกำลัง

รอดูผลการเจรจารอบข้างอเลสซานโดรเนสตา, ฮวนปาโบลโซรินและเคลาดิโอโลเปซ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแอตเลติโกคือที่ที่ซิเมโอเน่ต้องการกลับมา “ ฉันอยากจบอาชีพที่แอตเลติโกเพราะมันทำให้ฉันภูมิใจที่แฟน ๆ จำฉันได้และพวกเขายังคงร้องเพลงชื่อของฉันที่ Vincente Calderon”

บาเยิร์นมิวนิคยอมรับว่าพวกเขากำลังเจรจากับทีมกัลโช่เซเรียอาอูดิเนเซ่เกี่ยวกับการย้ายทีมคาร์สเตนยานเคอร์กองหน้า ยานเคอร์พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาตำแหน่งในบุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้และฝ่ายเยอรมันกำลังต้องการลดพนักงานเล่นของพวกเขาก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มขึ้น

“ คาร์สเตนมีอิสระที่จะจากเราไป แต่ถ้าเขาไม่พบสโมสรอื่นเขาจะอยู่ต่อ” อ็อตมาร์ฮิทซ์เฟลด์โค้ชของบาเยิร์นกล่าว เชื่อกันว่าบาเยิร์นให้มูลค่า Jancker ที่ 8 ล้านยูโร แต่อาจยินดีที่จะยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่าสำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมจาก Rapid Vienna ในปี 1996

การย้ายไปกาลาตาซารายฝั่งตุรกีมีกำหนดจะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงฤดูร้อนนี้ แต่ความขัดแย้งเรื่องค่าธรรมเนียมสิ้นสุดลง มิลานยังกระตือรือร้นที่จะลงนามในกองหน้าซึ่งสัญญาจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546

เป็นสมาชิกของทีมชาติเยอรมันวัย 27 ปีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Jancker ทำประตูในการชนะซาอุดิอาระเบีย 8-0 ในรอบแรก แต่ต่อมาถูกแทนที่ในสิบเอ็ดโดย Oliver Neuville PascalCygan กองหลังชาวฝรั่งเศสคาดว่าจะบ่นการย้ายของเขาจากลีลล์ดิวิชั่นหนึ่งของฝรั่งเศสไปยังอาร์เซนอล

ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า The Gunners กำลังมองหาการย้ายทีมมาระยะหนึ่งแล้วและ Cygan ก็ไปเยี่ยมแชมป์พรีเมียร์ชิพเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน นักเตะวัย 28 ปีสร้างความประทับใจให้กับสตาฟฟ์โค้ชที่ Highbury ด้วยผลงานของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ Cygan เล่นกับลีลล์เป็นเวลา 7 ปีและ

ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมใน French First Division โดยนิตยสาร France-Football สำหรับฤดูกาล 2000/2001 การมาถึงของ Cygan น่าจะเป็นการส่งสัญญาณการเกษียณของ Tony Adams กองหลัง “ เราอยู่ที่อาร์เซนอลเมื่อเช้านี้และได้พูดคุยกับสโมสรเพื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไข

ของสัญญา” ตัวแทนของ Cygan, Frederic Dobraje กล่าว “ การสนทนายังคงดำเนินต่อไป แต่เราควรสรุปข้อตกลงในบ่ายวันอังคาร” การย้ายอเลสซานโดรเนสตากองหลังลาซิโอไปยัง Internazionale เป็นอีกครั้งที่มีข้อสงสัยหลังจากประธานสโมสรทั้งสองยอมรับว่ามีอุปสรรคหลายอย่าง

ที่ต้องเคลียร์ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลง “ ทั้งสองฝ่ายได้พบกันแล้ว แต่เราทั้งคู่ยังคงรักษาตำแหน่งของเราไว้ได้” เซอร์จิโอคราน็อตติหัวหน้าใหญ่ของลาซิโอกล่าว “ เนสต้าเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยมและผู้ที่ต้องการตัวเขาจะต้องจ่ายในราคาที่เหมาะสม หากภายในสิ้นสัปดาห์ฉันไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

สำหรับความต้องการของฉันเราจะนำกัปตันของเราออกจากตลาด” ในขณะเดียวกันมัสซิโมโมรัตติหัวหน้าทีมอินเตอร์กล่าวว่า“ เรายังห่างไกลเพราะในฟุตบอลอิตาลีในปัจจุบันมันยากที่จะซื้อและขายอย่างที่คุณต้องการ “ เรากำลังดำเนินการเพื่อปิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค

แต่ฉันยังคงงงงวยกับข้อตกลงที่ต้องคิดให้ดี “ ถ้าเราต้องทำให้ทีมบางส่วนอ่อนแอลงเพื่อรับ Nesta ก็มีคำถามว่าการเซ็นสัญญานั้นคุ้มค่าหรือไม่”

ประเด็นข้อพิพาทประการหนึ่งคือตัวตนของผู้เล่นที่จะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนบางส่วน อินเตอร์ได้เสนอกองหน้า Nicola Vnnetola หรือกองกลาง Emre Belozoglu แต่ Lazio ระบุว่า Crisiano Zanetti เป็นผู้เล่นที่พวกเขาต้องการ

ความตึงเครียดเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อมีการกล่าวหาว่าอินเตอร์และยูเวนตุส (อีกฝ่ายในเซเรียอาที่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเนสต้า) ได้ตกลงที่จะ จำกัด ข้อเสนอของพวกเขาสำหรับเนสต้าที่ 25 ล้านปอนด์ ก่อนหน้านี้ลาซิโอให้ความสำคัญกับกัปตันของพวกเขาที่ 35 ล้านปอนด์

รุยคอสตาเพลย์เมกเกอร์ชาวโปรตุเกสอาจเป็นผู้เล่นมิลานคนต่อไปที่ได้ประตู กองกลางสามารถติดตามเพื่อนร่วมทีม Demetrio Albertini และ Jose Mari ไปยัง Atletico Madrid ด้านลาลีกาได้ในขณะที่สโมสรต้องการสร้างชาขึ้นมาใหม่ซึ่งทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมา

หลังจากฤดูกาลที่ย่ำแย่จากอาการบาดเจ็บ Rui Costa ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยในปีแรกของเขาที่ San Siro หลังจากย้ายจากฟิออเรนติน่ามูลค่า 28 ล้านปอนด์ เด็กวัย 30 ปีเล่นเกมแรกให้สโมสรเพียง 15 นาทีและต่อมาพลาด 28 เกมในช่วงแคมเปญทั้งหมด ฟุตบอลโลกที่น่าผิดหวัง

ไม่ได้ช่วยผู้เล่น แต่ตอนนี้เขาอ้างว่าเขากลับมาฟิตเต็มที่และรอคอยฤดูกาลที่จะมาถึงที่มิลาน “ ฤดูกาลที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในอาชีพการงานของผม” คอสตากล่าว “ ฉันได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอซึ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่ทั้งจิตใจและร่างกาย” “ ตอนนี้ฉันฟื้นตัวแล้วและฉันรู้สึกแข็งแกร่งในทุกระดับ”

การย้ายออกจาก San Siro ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยการมาถึงของ Clarence Seedorf จากคู่แข่ง Inter และสโมสรมีความกระตือรือร้นที่จะขายผู้เล่นเพื่อระดมทุนเพื่อเซ็นสัญญากับ Fabio Cannavaro กัปตันทีมอิตาลีจากปาร์มา โรนัลดินโญ่สตาร์ฟุตบอลโลกประกาศว่าเขาไม่มีความตั้งใจ

ที่จะย้ายจากปารีสแซงต์ – แชร์กแมงสโมสรปัจจุบัน กองหน้าชาวบราซิลซึ่งมีผลงานโดดเด่นในช่วงฟุตบอลโลกทำให้เขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางเป็นประเด็นของการเก็งกำไรเกี่ยวกับการย้ายเงินจำนวนมากไปยังอังกฤษและสเปน

“ ผู้คนพูดกันว่าฉันจะไปบาร์เซโลนาหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ฉันไม่เคยได้รับการติดต่อจากทั้งสองสโมสรเลย” เด็กวัย 22 ปีเผย

เซ็นสัญญาจาก Gremio ในปี 2544 ในราคาเพียง 4 ล้านปอนด์มูลค่าของเขาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา โรนัลดินโญ่ซึ่งเป็นผู้ทำประตูสูงสุดเมื่อฤดูกาลที่แล้วของ PSG และเป็นสมาชิกของทีมที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกบราซิลได้บังคับให้ Canal Plus เจ้าของสโมสรตบป้ายราคา 30 ล้านปอนด์ให้กับเขา

อย่างไรก็ตามเฟอร์นันเดซโค้ชเปแอสเชยืนยันว่าเขาจะไปไหนไม่ได้ “ ไม่ว่าจะมีข้อเสนออะไรฉันจะตอบว่าไม่” เฟอร์นันเดซยืนยัน โรนัลดินโญ่เหลือสัญญาอีกสี่ปีและ PSG ก็คาดหวังว่าจะได้ข้อตกลงโฆษณาที่มีกำไรมากมายอันเป็นผลมาจากความสำเร็จของกองหน้าในเกาหลีและญี่ปุ่น

อเบอร์ดีนดูเหมือนจะเป็นสโมสรแรกในหลาย ๆ สโมสรที่จะนำเสนอโครงสร้างการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ หลายสโมสรในลีกสก็อตแลนด์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในวงการฟุตบอลและได้ใช้ความคิดของโครงการดังกล่าวเพื่อจัดการกับค่าจ้างและค่าธรรมเนียมการ

โอนที่เพิ่มขึ้น “ เราศึกษาแผนการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพมาสามหรือสี่ปีแล้วและเราต้องการที่จะไปตามเส้นทางนั้น” สจ๊วตมิลน์ประธานดอนส์อธิบาย “ เงินน้อยลงจะได้รับการประกันสำหรับผู้เล่นที่มีมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ในทีมในทีมผลการแข่งขันระดับฝูงชนและตำแหน่งในลีกหรือไม่”

มิลน์กล่าวว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้สโมสรตระหนักแล้วว่าพวกเขาต้องดำเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีตและการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็น เขายืนยันว่าจะปรึกษาผู้เล่น แต่ต้องการระบบที่เชื่อมโยงกับการหมุนเวียนของสโมสรให้มากที่สุด

“ ฟุตบอลอยู่ในขอบเขตที่แตกต่างจากเมื่อห้าหรือหกปีที่แล้ว” มิลน์กล่าวต่อ “ เราใช้จ่ายมากเกินกว่าที่เราจะหารายได้ในฐานะสโมสรและไม่สามารถยั่งยืนได้” Keith Cooper กลายเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดจากการกวาดล้างองค์กรปกครองของ Sepp Blatter

คูเปอร์เป็นทางออกที่มีชื่อเสียงอันดับสองหลังจากการจากไปของไมเคิลเซนรัฟฟิเนนเลขาธิการทั่วไป – เนื่องจากแบลตเตอร์ได้รับเลือกเป็นประธานฟีฟ่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก ในการเลือกตั้งใหม่แบลตเตอร์ระบุว่าเขาต้องการเวลา 100 วันในการจัดระเบียบการบริหารฟีฟ่าอีกครั้งและคูเปอร์กลาย

เป็นเหยื่อรายล่าสุดของการปฏิรูปของเขา “ ฉันถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลให้” คูเปอร์บ่น “ ฉันรู้จัก Sepp Blatter มา 30 ปีแล้ว แต่มีคนบอกว่าฉันถูก Urs Linsi รักษาการเลขาธิการปลด ÿ “ ไม่มีการให้เหตุผลซึ่งภายใต้กฎหมายของสวิสฟีฟ่ามีสิทธิ์ที่จะทำ

“ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากจบ แอพแทงบาคาร่า ฟุตบอลโลกซึ่งองค์กรสื่อได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในประเภทนี้” Blatter ได้แต่งตั้ง Markus Siegler โฆษกส่วนตัวของเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

ลิเวอร์พูลเสร็จสิ้นการเซ็นสัญญากับ Alou Diarra ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสจากบาเยิร์นมิวนิกด้วยการโอนฟรี กองกลางวัย 21 ปีได้ลงนามในข้อตกลงห้าปีกับทีมพรีเมียร์ชิพหลังจากยกเลิกสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์นและปฏิเสธความสนใจจากยูเวนตุส Diarra เข้าร่วมบาเยิร์นเมื่อสองปีก่อนจาก

Louhans-Cuiseaux ฝั่งฝรั่งเศส เจอราร์ดฮูลลิเยร์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจับตามองกองกลางมาระยะหนึ่งแล้วในขณะที่เขามองหาการเซ็นสัญญาก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงเอลฮัดจิดิอูฟเพื่อนร่วมทีมเซเนกัลและซาลิฟดิโอโอรวมถึงบรูโนเชย์รูกองกลางของลีลล์

Javier Zanetti กัปตันทีม Internazionale เชื่อว่าสโมสรควรทำทุกอย่างด้วยพลังเพื่อพาอเลสซานโดรเนสตากองหลังลาซิโอมาที่ซานซิโร “ เขา (เนสต้า) นั้นยอดเยี่ยมมากและมีไม่มากเหมือนเขา” ซาเน็ตติกล่าว ‘เราต้องพยายามมากขึ้นกว่านี้เพื่อให้ได้เขามา’ อินเตอร์ได้กลายเป็นผู้สมัคร

ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเซ็นสัญญากับ Nesta แต่การเจรจาระหว่างสองสโมสรได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลง ลาซิโอยืนยันว่าคริสเตียโนโดนีรวมอยู่ในการแลกเปลี่ยนบางส่วน แต่อินเตอร์ปฏิเสธที่จะลงโทษการปล่อยตัวกองกลางทีมชาติอิตาลีและต้องการที่จะปลดกองหน้า

Nicola Ventola ไม่ว่าสถานการณ์ของ Nesta จะเป็นอย่างไร Zanetti เชื่อมั่นว่าการเซ็นสัญญาช่วงซัมเมอร์ของสโมสร Mathias Almeyda และ Umit Davala ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแล้ว “ หากไม่เอาอะไรไปจากคนที่ทิ้งให้สโมสรอื่นนักเตะที่ซื้อมารับรองว่าทีมจะแข็งแกร่ง

กว่าปีที่แล้ว” เขากล่าว “ หวังว่าเราจะเป็นนักวิ่งแถวหน้าได้อีกครั้ง อัลเมย์ดาผมรู้จักจากอาร์เจนติน่าเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยม เขาทำได้ดีมากที่ลาซิโอและโชคร้ายที่ปาร์ม่า เมื่อเขาอยู่ในฟอร์มเขาสามารถประเมินค่าได้ในตำแหน่งกองกลาง”

เซาแธมป์ตันกำลังพยายามอย่างหนักในการค้นหา Agustin Delgado หลังจากที่กองหน้าทีมชาติเอกวาดอร์ล้มเหลวในการฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่น “ เดลกาโดยังไม่ปรากฏตัวและเรากำลังหาเหตุผลอยู่” กอร์ดอนสตราชานผู้จัดการทีมของสโมสรกล่าว ‘เมื่อเราทราบแล้วเราจะแถลงต่อไป ”

เดลกาโดต้องทนทุกข์กับการเริ่มต้นอาชีพ Premeirship ของเขาอย่างมีปัญหานับตั้งแต่เซ็นสัญญากับ Necaxa สโมสรเม็กซิกัน 2.2m เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเขาเล่นให้กับสโมสรเพียงสองครั้งในฤดูกาลที่แล้วก่อนที่อาการบาดเจ็บจะทำให้เขาต้องออกจากส่วนที่เหลือของแคมเปญ

ความตึงเครียดระหว่างสโมสรและผู้เล่นเพิ่มขึ้นเมื่อเดลกาโดเลือกที่จะกลับไปยังเอกวาดอร์เพื่อรับการบำบัดแทนที่จะอยู่กับสโมสร เดลกาโดอ้างก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกว่าเขาจะไม่กลับไปที่เซาแธมป์ตันโดยอ้างว่าเขาไม่มีความสุขกับการรักษาอาการบาดเจ็บและทัศนคติของเซาแธมป์ตันที่มีต่อเขา

ในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกกับเว็บไซต์เอกวาดอร์เอฟเอว่า“ ฉันอยากจะถูกย้ายไป แต่ถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้น “ ฉันต้องกลับไปที่เซาแธมป์ตันด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะให้ทุกอย่างออกมาดีสำหรับทีมและสำหรับฉัน”

น่าแปลกที่ Cleber Chala เพื่อนร่วมทีมของ Delgado มาถึง Southampton ตรงเวลา Chala เซ็นสัญญากับ Nacional สโมสรเอกวาดอร์ 1.2 ล้านครั้งเกี่ยวกับโอกาสในการเล่นให้กับทีมนักบุญ เขากล่าวว่า:“ ผมสนุกกับฟุตบอลโลกมากและอิฟเทลก็ทำได้ดีแม้ว่าจะทำได้ไม่เต็มศักยภาพก็ตาม

“ ตอนนี้ฟุตบอลโลกจบลงแล้วและฉันมีความทะเยอทะยานอย่างมากสำหรับฤดูกาลใหม่และฉันต้องการเล่น” เอฟเวอร์ตันเซ็นสัญญาโจเซฟโยโบกองกลางทีมชาติไนจีเรียในราคาœ5ล้านบาทขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นจะได้รับใบอนุญาตทำงาน “ เท่าที่ฉันกังวลเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของไนจีเรียและฉันแน่ใจว่า

เขาจะเป็นกัปตันทีมชาติของเขาต่อไป” เดวิดมอยส์ผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันกล่าว “ เขาเล่นในหลายตำแหน่งสำหรับประเทศของเขาในฟุตบอลโลกดังนั้นเราจึงมีโอกาสที่ดีที่จะใช้เขาในที่ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เขายังมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้เล่นที่ดีในทุกด้าน”

“ เขาลงเล่นทั้งสามเกมหนึ่งเกมในตำแหน่งแบ็คขวาหนึ่งเกมในแดนกลางและอีกหนึ่งเกมที่อยู่ตรงกลาง” มอยส์กล่าวต่อ “ การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายนั้นเป็นการต่อต้านไมเคิลโอเวน เขาเล่นเซ็นเตอร์ฮาล์ฟให้กับมาร์กเซย แต่ยูเวนตุสต้องการเซ็นสัญญากับเขาแทนทูราม เขายังเด็กและจะดีขึ้น”

เอฟเวอร์ตันได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นในสัญญาเริ่มต้นหนึ่งปีพร้อมตัวเลือกในการต่ออายุอีกสี่ปีในฤดูร้อนหน้า สลาวิซ่าโยคาโนวิชกองกลางยูโกสลาเวียที่ถูกเชลซีปล่อยตัวออกมายอมรับว่าการละเมิดที่เขาได้รับจากผู้สนับสนุนเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

“ ฉันเข้าใจว่าบางครั้งฉันก็ไม่ดีพอสำหรับผู้สนับสนุน” ชายวัย 33 ปีกล่าวกับ Evening Standard “ ฉันรู้ว่าในบางเกมกองเชียร์ไม่พอใจกับฉันมากนัก แต่ทุกครั้งที่ฉันดึงเสื้อเชลซีฉันก็พยายามทำให้ดี “ นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำได้และฉันรู้ว่าถ้าฉันมองตัวเองในกระจกฉันสามารถพูดได้ว่าฉันพยายามเต็มที่แล้ว

“ ฉันไม่ผิดหวังที่สิ่งต่างๆได้ผล ฉันมีความสุขสองปีที่เชลซีและตอนนี้ฉันกำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างออกไป” ยูโกสลาเวียซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของเคลาดิโอรานนิเอรีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ปัจจุบันเป็นตัวแทนอิสระและเขาได้รับการเชื่อมโยงกับการกลับไปสเปนกับราโยบาเยกาโน

“ สัญญาของฉันหมดลงและตอนนี้ฉันกำลังมองหาสโมสรอื่น” เขายืนยัน ลิเวอร์พูลยืนยันว่าพวกเขาอยู่ระหว่างการเจรจากับลีโบว์เยอร์กองกลางรายชื่อการย้ายทีมของลีดส์ Bowyer ที่ได้รับคะแนน 9 ล้านปอนด์ขอย้ายจาก Elland Road เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วหลังจากไม่แยแสกับสโมสรหลังจากตัดสิน

ใจปรับเขาแม้จะพ้นข้อหาทำร้ายร่างกายนักเรียนชาวเอเชีย “ เขา (โบว์เยอร์) เป็นผู้เล่นที่เราชื่นชมมาระยะหนึ่งแล้ว ‘ฟิลทอมป์สันผู้ช่วยผู้จัดการทีมของสโมสรกล่าวกับ Liverpool Echo ‘ยังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้ แต่การพูดคุยกำลังดำเนินอยู่

“ เขามีหลายสิ่งในเกมของเขาซึ่งเราต้องการและเขาสามารถชั่งน้ำหนักกับเป้าหมายได้ด้วย เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพ” Bowyer เข้าร่วมลีดส์ในปี 1996 ตอนเป็นวัยรุ่นในปี 1996 และใกล้จะเป็นทีมชาติอังกฤษเต็มรูปแบบก่อนที่จะถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายวัยรุ่น

เอเชียในเดือนมกราคมปี 2000 ในที่สุดเขาก็พ้นโทษเมื่อต้นปีนี้ แต่ ปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของสโมสรในข้อตกลงห้าปีในเดือนพฤษภาคม 2545 ลีดส์หมดหวังที่จะลดหนี้ของพวกเขาโดยประมาณ 77 ล้านปอนด์และ Terry Venables หัวหน้าคนใหม่ของ Elland Road ระบุว่า Rio Ferdinand

กองหลัง 35 ล้านปอนด์ไม่ได้ขาย Bowyer คาดว่าจะเป็นคนแรกของการจากไปหลาย ๆ สัปดาห์ข้างหน้า เลกแรกของฟูแล่มที่ Craven Cottage กับทีมจากฟินแลนด์ FC Haka จบลงด้วยการเสมอ 0-0 ขณะที่ทีมจากลอนดอนถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่องโดย Mihail Slawuta ผู้รักษาประตูตัวเลือกที่สามของ Haka ซึ่งดึงการบันทึกที่สร้างแรงบันดาลใจออกมามากมาย

แม้จะครองการแข่งขันทั้งหมด แต่ฝั่งลอนดอนก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันของ Haka ได้ แต่ปล่อยให้ทุกอย่างเล่นในฟินแลนด์

Slaven Belupo ชนะ 2-0 อย่างสบาย ๆ ในบ้านกับคู่ต่อสู้ของโปรตุเกส Belenenses ทั้ง Dodik และ Kovacic อยู่ในตารางคะแนนของทีมโครเอเชียในขณะที่พวกเขาต้องการที่จะรักษาตำแหน่งของพวกเขาในรอบต่อไป

ด้านลาลีกาบียาร์เรอัลชนะ 2-0 ในบ้านกับฮาร์ฟนาร์ฟยอร์ดูร์ที่เอสตาดิโอเอลมาดริกัลโดยเฟอร์นันเดซยิงสองครั้งเพื่อดูความท้าทายของฝั่งไอซ์แลนด์ แม้จะทำประตูได้จากจุดโทษ แต่โคลเรนก็เฉือนเอาชนะไปได้ 2-1 จากมือของทรัวส์ฝั่งฝรั่งเศส

McCooch ก้าวขึ้นมาเพื่อยิงจุดโทษในนาทีที่ 51 สำหรับฝ่ายไอร์แลนด์เหนือหลังจากที่ Mamadou Niang ทำประตูได้ก่อนครึ่งเวลา Nicolas Gousse คืนตำแหน่งผู้นำให้กับทีม French First Division เพื่อให้พวกเขาอยู่ในที่นั่งคนขับที่บ้านในเลกถัดไป

Tarone ของ FC Zurich คว้าประตูสามนาทีก่อนหมดเวลาเพื่อให้ทีมสวิตเซอร์แลนด์นำ 1-0 จากการเข้าสู่เลกที่สองที่ Levadia Maardu ในเอสโตเนีย มีผู้สนับสนุนเพียง 50 คนเท่านั้นที่ปรากฏตัวในสโลวาเกียเพื่อดูการเสมอ 1-1 ระหว่างทีมอิสราเอล, อิโรนีอัชโดดและทีมบัลแกเรีย, มาเร็ก

ความกลัวเรื่องความปลอดภัยบังคับให้ต้องย้ายเกมจากอิสราเอล ทั้งสองฝ่ายของเช็กที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันคัพผ่านคู่ต่อสู้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Teplice และ Synot St Mesto ตอกคู่ต่อสู้โปรตุเกสและสวีเดนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนสี่ประตูตามลำดับ

โตริโนคว้าประตูเดียวกับเบรเกนซ์ในถ้วยยุโรปครั้งแรกในรอบแปดปี Marco Ferrante ทำประตูในนาทีที่ 17 เพื่อให้ทีมตูรินได้เปรียบ 1-0 ในเลกที่สองในออสเตรีย ประตูออกรอบด้านบุนเดสลีกามิวนิคปี 1860 มองดูไพ่ในขณะที่ฝั่งนั้นเฉือนเอาชนะบาเตโบริซอฟในบ้านไป 1-0

Artem Kantsavy นำทีมเบลารุสไปข้างหน้าในนาทีที่ 74 ทิ้งทีมเยอรมันด้วยการต่อสู้ที่แท้จริงที่ขาทีมเยือนเพื่อรอโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป VfB Stuttgart ทีมอันดับสองของบุนเดสลีกาในคัพชนะ 2-0 อย่างสบาย ๆ กับ Lokeren ประตูจาก Jochen Seitz

และ Sean Dundee ทำให้ฝ่ายเยอรมันตั้งรับได้ดีสำหรับขาเยือนในเบลเยียม Milos Degenek กองหลังเรดสตาร์เบลเกรดเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีความผิดในการประเมินด้านข้างของเขาต่ำเกินไปจากการพ่ายแพ้ต่อแชมป์เซอร์เบีย 2-0 เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

หงส์แดงเข้าสู่เกมที่เอาชนะเร้ดสตาร์ 4-0 ที่แอนฟิลด์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนและรู้ว่าชัยชนะอีกครั้งจะได้เห็นพวกเขาคุมกลุ่มซี แต่ครึ่งแรกจากกองหน้ามิลานปาฟคอฟก็เพียงพอแล้วที่จะมองเห็นฝั่งของเจอร์เก้นคล็อปป์ในคืนนี้โดยมีโอกาสของลิเวอร์พูลในการผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในตอนนี้

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกทุกนัดบน DAZN และเดเกเน็กซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันของเรดสตาร์เชื่อว่าลิเวอร์พูลพอใจมากเกินไป “ เราเล่นได้ดีและสามารถปิดพวกเขาได้ Pavkov ยิงสองประตูที่สวยงาม แต่เด็ก ๆ ทุกคนเล่นได้ดีจริงๆ ตอนนี้ถ้าเพียง แต่เราสามารถเล่นเช่นนี้ทุกสัปดาห์”

Degenek กล่าวว่าตาม ลิเวอร์พูลสะท้อน “ ผมคิดว่าลิเวอร์พูลประเมินเราต่ำเกินไปและส่งผลให้ต้องจ่ายเงินสำหรับความผิดพลาดนั้น” ฝ่ายของ Klopp ได้รับคำเตือนให้คาดหวังว่าจะมีบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรที่ Marakana ซึ่งเป็นคืนที่สำคัญอย่างมหาศาลสำหรับ Red Star ซึ่งกลับมาเล่น Champions League

ในฤดูกาลนี้หลังจากหายไป 26 ปี ชัยชนะเป็นครั้งแรกของพวกเขาในกลุ่ม C และหมายความว่าตอนนี้มีเพียงสองคะแนนที่แยกจากจุดแรกและจุดสุดท้าย เดเกเน็กอ้างว่าเจมส์มิลเนอร์ซึ่งเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้บอกเขาว่าฝูงชนที่พลุกพล่านในสนามกีฬานั้นไม่เหมือนที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน

“ ผมคุยกับมิลเนอร์ในอุโมงค์และเขาบอกผมว่าเขาไม่เคยเจอเสียงดังมาจากด้านบนเลย” กองหลังชาวออสเตรเลียกล่าวเสริม “ ผมเชื่อว่าเราสามารถทำซ้ำกับนาโปลีได้” ไม่น่าแปลกใจที่ Pavkov ผู้ทำประตูของเร้ดสตาร์รู้สึกยินดีกับความพยายามของเขาในคืนนี้หลังจากไม่ได้แสดงในเกมนัดแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายที่

แอนฟิลด์เมื่อเดือนที่แล้ว “ ผมหวังในสิ่งนี้” กองหน้ากล่าว “ ฉันพูดก่อนหน้านี้ว่าฉันต้องการทำประตูกับลิเวอร์พูลและมันก็เป็นจริง ฉันยังทำแต้มได้สองครั้ง “นอน? ฉันจะไม่ ฉันนอนไม่หลับหลังจากเกมลีกบางเกมนับประสาอะไรกับเกมนี้ อาจจะไม่ใช่สองหรือสามคืนถัดไป”

ลิเวอร์พูลมีกำหนดลงเล่นในเปแอสเชที่ Parc des Princes ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดถัดไปก่อนที่พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพนาโปลีในเดือนธันวาคม โมนาโกปฏิเสธข้อเรียกร้องที่เจ้าของสโมสรและประธาน Dmitry Rybolovlev ถูกกล่าวหาว่ารับเงิน 124 ล้านยูโร (108 ล้านปอนด์ / 142 ล้านดอลลาร์)

จากการย้าย Kylian Mbappe ไปปารีสแซงต์แชร์กแมงตามรายงานของMediapartซึ่งเป็นวารสารสืบสวนออนไลน์ในฝรั่งเศส รายงานของ Mediapart อ้างอิงจากเอกสารที่อ้างว่าได้รับจากแพลตฟอร์มการแจ้งเบาะแส ‘Football Leaks’ แม้ว่าโมนาโกจะตราหน้าว่า “ทำให้เข้าใจผิด” ก็ตาม

ตามข่าวของฝรั่งเศสจำนวน 77 ล้านยูโร (67 ล้านปอนด์ / 88 ล้านดอลลาร์) และ 47 ล้านยูโร (41 ล้านดอลลาร์ / 54 ล้านดอลลาร์) จาก 145 ล้านยูโร (126 ล้านดอลลาร์ / 166 ล้านดอลลาร์) โมนาโกที่ได้รับจาก PSG สำหรับ Mbappe ถูกกล่าวหาว่ากำหนดให้ Rybolovlev ในเดือนกรกฎาคม

2561 และมิถุนายน 2562 ตามลำดับ โมนาโกปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นโดยยืนยันว่าแม้ว่าเงินจะสามารถกู้คืนได้สำหรับประธานาธิบดีเนื่องจากการลงทุนก่อนหน้านี้ที่เขาได้ตัดออกไป Rybolovlev ไม่ได้ถอนอะไรจากเงินกองทุนของสโมสร คำแถลงจากสโมสรอ่าน: “AS Monaco ปฏิเสธคำพูดที่หมิ่น

ประมาทโดย Mediapart และระบุว่าประธานสโมสร Dmitry Rybolovlev ไม่ได้ถอนหนึ่งยูโรออกจากบัญชีของสโมสรหลังจากการย้าย Kylian Mbappe “ ประธาน Dmitry Rybolovlev ลงทุนไปแล้วเกือบ 335 ล้านยูโรนับตั้งแต่เขามาถึงเพื่อโอนเงินและเงินเดือนนักเตะและชำระหนี้ของสโมสร

“ในแต่ละฤดูกาลนับตั้งแต่เขามาถึงสโมสรต้องประสบกับความสูญเสียทางการเงินเป็นประจำ Dmitry Rybolovlev มีบทบาทของเขาในฐานะผู้ถือหุ้นและชดเชยการขาดดุลด้วยเหตุนี้ 335 ล้านยูโรที่ลงทุน 182 เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ของสโมสร ล้านยูโรทำให้สามารถเติมเต็มการขาดดุลเหล่านี้

ซึ่งบันทึกไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2017 “ในการบัญชีธุรกรรมเหล่านี้เรียกว่าการตัดบัญชีในปัจจุบันและอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นละทิ้งส่วนหนึ่งของการลงทุนในบัญชีปัจจุบันของเขาและความก้าวหน้าสำหรับสถานการณ์กระแสเงินสดในทางกลับกันเพื่อรับประกันสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นสิ่งเหล่านี้ การถอน

เงินในบัญชีกระแสรายวันมักจะมาพร้อมกับการกลับไปสู่โชคลาภที่ดีกว่าเสมอ “ในช่วงฤดูกาล 2017-18 ด้วยการที่สโมสรทำกำไรประโยคแห่งโชคลาภที่ดีกว่านี้สามารถเปิดใช้งานได้ตามธรรมชาติในบริบทของการประยุกต์ใช้ข้อนี้จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกพิจารณาว่า ‘ละทิ้ง’ โดยผู้ถือหุ้นอีกต่อไป และสามารถกู้

คืนได้ แต่ยังคงอยู่ในบัญชีของสโมสร “ด้วยเหตุนี้ Dmitry Rybolovlev จึงไม่ได้รับการกู้คืนเป็นส่วนบุคคลเพียงร้อยเดียวของจำนวนเงินเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการโอน Kylian Mbappe หรือเงินอื่น ๆ เข้าสู่สโมสร “บัญชีกระแสรายวันของผู้ถือหุ้นใช้สำหรับการดำเนินงานของชมรมและการโอน

“AS Monaco ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสามารถให้หลักฐานทางบัญชีที่ขัดแย้งกับข้อกล่าวหาที่ทำให้เข้าใจผิดของ Mediapart ได้อย่างสิ้นเชิงรู้สึกประหลาดใจที่ในบรรดาคำถามหลายร้อยคำถามที่ได้รับจากนักข่าวในขณะที่พวกเขากำลังดำเนินการ ‘การสอบสวน’ ไม่ใช่คำถามที่แน่นอนในหัวข้อเฉพาะนี้ ถูกถามและตอนนี้

สโมสรกำลังศึกษาวิธีการทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อยืนยันสิทธิ์ของเขา” ผู้เล่นอันดับสูงสุดอาจถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลโลกหากพวกเขามีส่วนร่วมในการแข่งขันที่แตกต่างกัน Gianni Infantino ประธานฟีฟ่าได้เตือนโดยกล่าวว่า: “คุณจะเข้าหรือไม่อยู่”

Der Spiegelนิตยสารสัญชาติเยอรมันรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบาเยิร์นมิวนิกและประธานคาร์ล – ไฮนซ์รุมเมนิกเก้พยายามที่จะนำสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเข้าสู่การแข่งขันครั้งใหม่ ‘เราจะปะทะพวกเขา!’ – แฟน ๆ ของแมนฯ ซิตี้และเชลซีมาถึงรอบชิงชนะเลิศ UCL

ข้อกล่าวหาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเอกสารที่อ้างว่าได้มาจากผู้แจ้งเบาะแส Football Leaks ได้รับการปฏิเสธอย่างรุนแรงจากทั้ง Bayern และ Rummenigge ลีกยุโรป – องค์กรที่ดำเนินการในเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับสโมสรจาก 32 ลีกอาชีพที่เป็นตัวแทน – ได้กล่าวคัดค้านแนวคิดของการแข่งขันแบบ

“ปิดและแบบแฟรนไชส์” แล้ว และ Infantino กล่าวว่าอาจมีผลกระทบที่กว้างขึ้นสำหรับผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมสโมสรของพวกเขาใน European Super League ที่คาดหวัง “ คุณอยู่ในหรือคุณจะออกไป” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว “หากมีผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นในฟุตบอลที่มีการ

จัดการแข่งขันพวกเขาจะไม่เล่นฟุตบอล แบบจัดระเบียบและนั่นก็ครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลีกระดับประเทศการแข่งขันของสมาพันธ์ยูโรและฟุตบอลโลก” Alasdair Bell ผู้อำนวยการด้านกฎหมายของ FIFA กล่าวเพิ่มเติมว่า: “แนวคิดก็คือถ้าคุณแยกตัวออกไปคุณก็แยกตัวออกไป

คุณจะไม่ก้าวเท้าหนึ่งก้าวออกไปหนึ่งฟุต “นั่นจะเป็นแนวทางทั่วไปที่เราจะปฏิบัติตาม แต่แน่นอนว่าทนายความสามารถอภิปรายเรื่องนี้ได้เป็นเวลานาน” รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งระหว่าง FIFA และ UEFA เกี่ยวกับแผนการขยาย

Club World Cup และ Infantino ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาในการระงับ ภัยคุกคามจากการฝ่าฝืน “ คลับเวิลด์คัพคือคำตอบสำหรับความพยายามที่จะคิดถึงลีกที่แตกต่างกันออกไป” เขาแสดงความคิดเห็น “ถ้าราคาที่ต้องจ่ายคือ

การให้รายได้ที่เหมาะสมกับสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก Club World Cup แต่สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถ … มอบเงิน 1 ล้านเหรียญให้แก่ชาวเฮติที่ไม่มีอะไรเลยหรือให้มองโกเลียที่มีเขตเวลาสามเขต แต่มีสนามฟุตบอลเพียงสองสนาม ถ้าอย่างนั้นเราควรจะเป็นฉันคิดว่าทำอย่างนั้น