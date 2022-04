แทงไพ่ออนไลน์ DSWV ยื่นเรื่องร้องเรียนอัตราภาษี

แทงไพ่ออนไลน์ ในเยอรมนีและตัวแทนอุตสาหกรรมของ Deutscher Sportwettenverband (DSWV) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอัตราภาษี iGaming ที่มีอยู่ในสนธิสัญญารัฐใหม่ด้านการพนัน ของประเทศที่ เพิ่งให้สัตยาบัน

ตามรายงานจาก iGamingBusiness.com การกระทำดังกล่าวได้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว และให้เหตุผลว่าระบบที่จะมาถึงนี้เป็นตัวแทนของความช่วยเหลือจากรัฐที่ผิดกฎหมาย เพราะมันตั้งใจที่จะเก็บภาษีจากมูลค่าการซื้อขายของโป๊กเกอร์ออนไลน์และเกมสล็อตที่ 5.3% ซึ่งอาจสูงกว่า ที่เข้าถึงได้จากการดำเนินการทางบกเช่นคาสิโนและห้องเล่นเกม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมจำนวนมากแย้งว่าระบบที่เสนอนั้นใช้งานไม่ได้และอาจจบลงด้วยการผลักดันผู้สนใจรัก iGaming ในพื้นที่ให้ไปอยู่ในมือของโดเมนต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาต

ข้อห้ามที่มีอยู่:

ภายใต้กฎหมายที่ปกครองโดยสหภาพยุโรปมีรายงานว่าประเทศสมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านกฎระเบียบที่ให้ข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมผ่านอัตราภาษีแก่ ‘ บริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมเฉพาะ หรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเฉพาะ ‘ แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการ ซึ่งมักจะเข้าถึงได้เป็นรายกรณี แต่ผลการศึกษาล่าสุดจากกลุ่มวิจัยของเยอรมันGoldmediaคาดการณ์ว่าความแตกต่างในการจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับภาคพื้นดินและภาคออนไลน์ในบาวาเรียเพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง293.9 ยูโร ล้าน (359.7 ล้านดอลลาร์)โดยมีห้องโถงสล็อตของรัฐทางใต้ได้รับประโยชน์จากการปรับ178.1 ล้านยูโร (217.9 ล้านดอลลาร์ )

การประณามคู่กรณี:

การดำเนินการจากDSWVซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ทั่วเยอรมนี มีรายงานว่าเกิดขึ้นก่อนเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยการวิจารณ์ที่คล้ายคลึงกันจากEuropean Gaming and Betting Association (EGBA ) องค์กรทั่วยุโรปนี้อ้างว่าอัตราภาษีที่เสนอซึ่งอยู่ภายในสนธิสัญญารัฐใหม่ว่าด้วยการพนัน ‘ เป็นการ ลงโทษ ‘ เนื่องจากพวกเขาจะชอบภาคส่วนภาคพื้นดินมากกว่าคู่สัญญาทางออนไลน์

รายงานนี้ได้รับการประกาศโดยการตรวจสอบจาก Goldmedia ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการ iGaming ที่มีชื่อเสียงอย่างEntain , GreentubeและFlutter Entertainmentและครอบคลุมการยืนยันว่าอัตราการแชนเนลท้องถิ่นที่เป็นผลลัพธ์สามารถอยู่ด้านบนสุดที่ 51%เท่านั้น

อุตสาหกรรมชั่วคราว:

มีรายงานว่าสนธิสัญญารัฐใหม่เกี่ยวกับการพนันจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกของเดือนหน้าเพื่อให้บริษัท iGaming ทั่วเยอรมนีเริ่มให้บริการแก่ผู้สนใจรักในท้องถิ่น ล่วงหน้าถึงวันที่นี้และประเทศชาติกำลังดำเนินการภายใต้ระบอบการเปลี่ยนผ่านที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆ ดำเนินกิจการได้ตราบเท่าที่พวกเขาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎที่จะมาถึง ซึ่งรวม วงเงิน 1 ยูโร (1.22 ดอลลาร์)สำหรับเงินเดิมพันแต่ละช่องด้วยการหมุนเฉลี่ย ความเร็วห้าวินาที ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงLeoVegas ABและBet-At-Home.com AGประกาศว่าข้อจำกัดของโครงการที่กำลังจะมีขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อรายรับไตรมาสแรกของพวกเขาแล้ว.

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในรัฐ แอละแบมาและเท็กซัสทางตอนใต้ของอเมริกาได้สั่งการให้โครงการสกุลเงินดิจิทัลบนบล็อคเชนที่ Sand Vegas Casino Club ยุติการขายโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

ตามรายงานเมื่อวันพุธจากบริการข่าวของReutersทางการได้ออกกฤษฎีกาท่ามกลางความกลัวว่าบริการ cryptocurrency นั้นเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างผิดกฎหมายและหลอกลวงประชาชนภายใต้หน้ากากของเงินทุนในการพัฒนาคาสิโนออนไลน์ใหม่

สงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวง:

เอกสารจากคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสรายงานว่าSand Vegas Casino Club ซึ่งตั้งอยู่ในไซปรัส ภายใต้การนำของผู้ร่วมก่อตั้งFinn Ruben WarnkeและMartin Schwarzbergerได้ผลิตโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้จำนวน 11,111 รายการใน ‘ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีขั้นสูง ‘ หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าตัวเลขดังกล่าวอ้างว่าผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ใช่หลักทรัพย์แม้ว่าผู้ซื้อที่มีแนวโน้มว่าพวกเขาสามารถจ่ายเงินได้ถึง81,000 ดอลลาร์ ต่อปี จากเงินเดิมพันในคาสิโนออนไลน์ที่กำลังจะมาถึง

ข้อห้ามในการสถาปนา:

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คำสั่งหยุดและหยุดยั้งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นคำสั่งแรกจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาสำหรับแพลตฟอร์ม metaverse และระบุว่าทางการกระตือรือร้นที่จะปราบปรามตลาดในโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นตัวแทน โดยทรัพย์สินเช่นชิ้นงานศิลปะดิจิทัล แหล่งข่าวอธิบายต่อไปว่าชายสองคนถูกจับเมื่อเดือนที่แล้วและถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในข้อหาหลอกลวงผู้ซื้อตามมูลค่าประมาณ1.1 ล้านดอลลาร์จากโครงการ ‘ Frosties ‘

การคว่ำบาตรก่อนหน้านี้:

OpenSeaเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ และแพลตฟอร์มนี้มีรายงานว่าบอกกับรอยเตอร์ว่าก่อนหน้านี้ได้ปิดการซื้อ ขาย และโอนสินทรัพย์ของ Sand Vegas Casino Club เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้ได้ละเมิดเงื่อนไขการบริการ ผู้ขายได้เปิดเผยก่อนหน้านี้โดยอ้างว่าหวังว่าจะเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในทั้งThe SandboxและDecentraland metaverses ด้วยบริการเดิมที่จะเปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนตุลาคมขึ้นอยู่กับอุปสรรคด้านกฎระเบียบ

ขาดความเป็นผู้นำ:

Joe Rotundaทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านการบังคับใช้กฎหมายของ Texas State Securities Board และเขารายงานว่าเขาเปิดเผยว่าการกระทำของรัฐเช่นนี้มักจะกระตุ้นความสนใจของผู้กำกับดูแลของรัฐบาลกลาง แม้ว่าโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นั้นเพิ่งเห็นการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนักลงทุน แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้อ้างว่ายังไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการว่าเงินเดิมพันดังกล่าวอาจถือเป็นหลักทรัพย์ในบางกรณีหรือไม่

มีรายงานว่า Rotunda บอกกับสำนักข่าวว่า…

“นี่เป็นพื้นที่ร้อน เรากำลังประสานงานระหว่างรัฐเพื่อตรวจสอบข้อเสนอและวางแผนการดำเนินการบังคับใช้หากจำเป็น”

นสหราชอาณาจักรและ หน่วยงานกำกับดูแลด้าน การพนัน (Gambling Commission)ได้ออกกฎชุดใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน iGaming ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่สามารถระบุและปกป้องผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้มีอำนาจใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่ออธิบายคำสั่งที่สดใหม่ว่า ‘แข็งแกร่งและชัดเจนยิ่งขึ้น’ ก่อนระบุว่าพวกเขาจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเพื่อให้แน่ใจว่า ‘ธุรกิจการพนันออนไลน์ทำมากขึ้นเพื่อระบุและดำเนินการเพื่อป้องกัน ผู้บริโภคเสี่ยงภัย’

การรับรู้ที่เพิ่มขึ้น:

คณะกรรมการการพนันประกาศว่าบริษัท iGaming ทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรจะต้อง ‘ ตรวจสอบตัวบ่งชี้ช่วงเฉพาะ ‘ ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการพนันเป็นอย่างน้อย และ ‘ ดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ‘ ในการเตือนที่มีการตั้งค่าสถานะ สุนัขเฝ้าบ้านประกาศว่าบริษัทดังกล่าวจะต้อง ‘ ใช้กระบวนการอัตโนมัติสำหรับตัวบ่งชี้ที่เป็นอันตราย ‘ ในไม่ช้า และยุติการอนุญาตให้ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงเข้าถึงสื่อการตลาดและข้อเสนอโบนัส

เงื่อนไขการสื่อสาร:

Gambling Commission ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายนปี 2007 ประกาศว่ากฎเกณฑ์ใหม่ของ iGaming ยังครอบคลุมอาณัติสำหรับผู้ให้บริการในการ ‘ ประเมินการโต้ตอบของพวกเขาและให้แน่ใจว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างน้อยในระดับของปัญหาการพนันสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ‘ สุนัขเฝ้าบ้านยังยืนยันอีกว่าบริษัทดังกล่าวและผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เหล่านี้ ‘ ตลอดเวลา ‘ และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการโต้ตอบใด ๆ ผ่าน ‘งานประจำ’

แบบฝึกหัดการสอบ:

แอนดรูว์ โรดส์ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมาธิการการพนัน และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยว่ากฎใหม่ได้รับการแนะนำหลังจากสรุปการปรึกษาหารือพิเศษที่ริเริ่มขึ้นเพื่อจัดการกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้ประกอบการออนไลน์ คาสิโนและเว็บไซต์ เดิมพัน กีฬา หน่วยงานกำกับดูแลอธิบายว่าความพยายามนี้ ซึ่งได้รับการตอบสนองประมาณ 13,000 ราย สรุปว่าบริษัท iGaming ดังกล่าวมักจะไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วพอหรือเลยเพื่อป้องกันอันตรายแม้ว่าจะสามารถระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงได้ก็ตาม

อ่านแถลงการณ์จากโรดส์…

“ครั้งแล้วครั้งเล่ากรณีการบังคับใช้ของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการบางคนยังคงไม่เพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจาก การพนัน กฎใหม่เหล่านี้ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากการปรึกษาหารืออย่างถี่ถ้วน ทำให้ความคาดหวังของเราชัดเจนยิ่งขึ้น เราคาดหวังให้ผู้ประกอบการระบุและจัดการกับอันตรายจากการพนันด้วยการดำเนินการที่รวดเร็ว ได้สัดส่วน และมีประสิทธิภาพ และเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถทำได้”

ความทะเยอทะยานที่ก้าวหน้า:

กฎใหม่จากคณะกรรมาธิการการพนันเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันกำลังเตรียมที่จะเผยแพร่ ‘ สมุด ปกขาว ‘ ของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอต่อภูมิทัศน์การพนันทางออนไลน์และทางบกของประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลเสร็จสิ้นโดยยืนยันว่าตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อและกีฬา ของประเทศ และในไม่ช้าจะเปิดตัวกฎเกณฑ์ฉบับแก้ไขอีกฉบับหนึ่ง ‘ เพื่อให้การพนันออนไลน์ยุติธรรมและปลอดภัยยิ่งขึ้น’

ในสหรัฐอเมริกาและ กลุ่มการค้า สมาคมเกมอเมริกันได้วิงวอนรัฐบาลกลางให้เริ่มการปราบปรามร่วมกับเครื่องจักร ‘เกมทักษะ’ ที่ไม่ได้รับการควบคุมและผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาที่ผิดกฎหมาย

องค์กรสนับสนุนใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อให้รายละเอียดว่าได้ส่งจดหมายถึงอัยการสูงสุด Merrick Garland ขอให้เขาดำเนินการทันทีผ่านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเพื่อ ‘ปกป้องผู้บริโภคชาวอเมริกัน ปราบปรามผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้ ข้อบังคับของรัฐบาลกลาง’

ผู้สนับสนุนที่โดดเด่น:

American Gaming Association ได้รับมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของผู้ประกอบการคาสิโนเชิงพาณิชย์และชนเผ่าตลอดจนซัพพลายเออร์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมจากทั่วสหรัฐอเมริกา กลุ่มนี้อธิบายตัวเองว่าเป็น ‘ กลุ่มการค้าระดับประเทศชั้นนำ ‘ สำหรับภาคส่วนที่มีมูลค่ามากกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ไม่กล้าละเลย:

Bill Miller (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ American Gaming Association และเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่ากิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น ‘ ลักษณะที่ตรงไปตรงมาและประสานงานกันซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ ‘ ทางออนไลน์และภายในชุมชน ‘ ได้ยกระดับปัญหานี้ให้อยู่ในระดับที่ต้องให้ความสนใจอย่างมากจากรัฐบาลกลาง ‘

อันตรายที่แพร่หลาย:

American Gaming Association ประกาศว่าจดหมาย ( pdf ) เป็นส่วนหนึ่งของ ‘ การริเริ่มอย่างต่อเนื่องในการปิดตลาดที่ผิดกฎหมาย ‘ และสรุป ‘ ลักษณะที่แพร่หลายของการพนันที่ผิดกฎหมาย ‘ ทั่วสหรัฐอเมริกาตลอดจนภัยคุกคามต่อกิจกรรมดังกล่าว ‘ ต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจของรัฐและอุตสาหกรรมเกมที่ถูกกฎหมาย .’ องค์กรประกาศว่าได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคต่อ แทงไพ่ออนไลน์ เกี่ยวกับตัวเลือกการเล่นเกมที่ถูกกฎหมายและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ‘ เนื่องจากภาค การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย เพียงอย่างเดียวตอนนี้คิดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

หลายชื่อ:

นอกจากนี้ American Gaming Association ยืนยันว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเริ่มตรวจสอบและระบุตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ iGaming นอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุด ‘ ที่ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐอย่างเปิดเผยเช่นBetOnline , MyBookieและBovada องค์กรเสร็จสิ้นโดยสังเกตว่ารัฐบาลต้องชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงความจำเป็นสำหรับ เครื่องจักร ‘ เกมทักษะ ‘ ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการต่อต้านการฟอกเงินและการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติจอห์นสัน และเริ่ม ‘ การดำเนินการบังคับใช้เชิงรุก ‘ กับผู้ผลิตใดๆ ที่พบว่าต้องการ

อ่านแถลงการณ์จากมิลเลอร์…

“ ผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายได้รับการแจ้งให้ทราบและวันเวลาของพวกเขาในฐานะที่เป็นภัยพิบัติในประเทศของเราจะถูกนับ ผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของลูกค้าที่เปราะบาง ไม่ให้การคุ้มครองผู้บริโภค ไม่รับรองความถูกต้องหรือการเล่นที่ยุติธรรม และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐหรือประเทศชนเผ่า ”

ในอินเดียและสมาชิกรัฐสภามีรายงานว่าเร็ว ๆ นี้จะเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายที่จะนำระบอบการปกครองสำหรับการพนันออนไลน์และสร้างเฝ้ายามที่ครอบคลุมทุกอย่างที่มีอำนาจในการคว่ำบาตรผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมาย

ตามรายงานวันอาทิตย์จาก TheHinduBusinessLine.com ร่างกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์ 2022 ได้รับการแนะนำในวันแรกของเดือนเมษายนด้วยความตั้งใจที่จะรักษาความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรม iGaming ของประเทศยักษ์ใหญ่โดยไม่คำนึงถึงว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเกมหรือทักษะหรือโอกาส แหล่งข่าวอธิบายว่ามาตรการที่เสนอจะนำคณะกรรมาธิการการเล่นเกมออนไลน์ใหม่มาอยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐบาลกลางและเป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาลของรัฐ

ยอดที่คิดได้:

อินเดียเป็นบ้านของผู้คนประมาณ 1.4 พันล้านคน ในขณะที่บริษัทข้อมูลผู้บริโภคที่Statistaเพิ่งมีรายงานว่าถูกกล่าวหาว่ามูลค่ารวมประจำปีของอุตสาหกรรมเกมของประเทศนั้นอยู่ที่ไม่ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ประเทศโดยอ้างว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยาวชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถช่วยให้การประเมินรวมนี้สูงถึง3.4 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2567

อำนาจเด็ดขาด:

ร่างกฎหมายระเบียบการเล่นเกมออนไลน์ 2022รายงานว่าจะอนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเล่นเกมออนไลน์กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อช่วยควบคุม iGaming ที่ผิดกฎหมายในขณะที่ให้อำนาจควบคุม ในการกำหนดระบบการ ออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม กฎหมายจะอ้างว่าบังคับโดเมนการพนันออนไลน์ทั้งหมดที่จะได้รับอนุญาตแม้ว่าองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการแบ็คเอนด์เช่นหน้าที่การบำรุงรักษาและโฮสติ้งอาจถูกแยกออกจากภาระผูกพันนี้

การปกครองโดยตรง:

TheHinduBusinessLine.com รายงานว่าร่างกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์ 2022 จะให้อำนาจคณะกรรมการการเล่นเกมออนไลน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดอายุเทคนิคการบัญชีที่จำเป็นเกมที่อนุญาตและลักษณะการจัดนิทรรศการของพวกเขา ราวกับว่ายังไม่เพียงพอ และสุนัขเฝ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบตามคำบอกกล่าวทั้งหมดที่อยู่ในโดเมน iGamingเงื่อนไขด้านเครดิต และข้อบังคับของความบันเทิงแบบพร็อกซี่ที่เกี่ยวข้อง

การกลั่นแกล้งที่ไตร่ตรอง:

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์ปี 2022 กำลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ามันแยกความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างการเล่นเกมทั่วไปและความบันเทิงออนไลน์ด้วยเงินจริงซึ่งอาจทำให้ระบบการออกใบอนุญาตที่ตามมาค่อนข้างถดถอย มาตรการนี้อาจถูกกล่าวหาว่าถูกต่อต้านตามรัฐธรรมนูญจากรัฐที่ได้รับรอง iGaming บางรูปแบบแล้วควบคู่ไปกับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการขาดความรู้ลูกค้าของคุณ การร้องเรียน และกฎการปกป้องข้อมูลอย่างชัดเจน

สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ:

TheHinduBusinessLine.com รายงานว่าShashi Tharoor สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลาง ล้มเหลวในการรับเกมกีฬาออนไลน์ที่ครอบคลุมมากขึ้นและการป้องกันการฉ้อโกง Bill 2018ผ่านรัฐสภาก่อนการสลายตัวครั้งสุดท้ายของร่างกายนี้ การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2019 ต่อมา พรรค Bharatiya Janata ฝ่ายขวา (BJP) ของนายกรัฐมนตรีNarendra Modiได้เพิ่มเสียงข้างมาก ถึงแม้ว่าจะยังคงถูกมองว่ายังคงเป็นเจตจำนงทางการเมืองของพวกเขาที่จะจัดการกับกฎระเบียบของการพนันออนไลน์

ผู้ควบคุมการเล่นเกมสำหรับรัฐ มิชิแกนในแถบมิดเวสต์ของอเมริกาได้ประกาศว่า Soaring Eagle Gaming ได้กลายเป็นองค์กรที่ 15 ที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการคาสิโนออนไลน์และบริการ เดิมพัน กีฬา

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนใช้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อให้รายละเอียดว่าองค์กรของชนเผ่าชนเผ่า Saginaw Chippewa ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง ได้รับผิดชอบพื้นที่คาสิโน Soaring Eagle Casino ขนาด 210,000 ตารางฟุต ของเมืองใกล้กับเมืองMount Pleasantและในไม่ช้าจะเริ่มการเสนอทางกฎหมาย ความบันเทิง iGaming ภายใต้ชื่อเล่น Eagle Casino และ Sports

เขตอำนาจศาล Jostling:

มิชิแกนกลายเป็นหนึ่งในรัฐแรกในอเมริกาที่เปิดตัวคาสิโนออนไลน์และตลาดการพนันกีฬาที่มีการควบคุม เมื่อมีการเปิดตัวจริงกับผู้ให้บริการสิบรายในเดือนมกราคมของปีที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่ากฎหมายที่ลงนามในกฎหมายเมื่อ 14 เดือนก่อน จำกัด ใบอนุญาต iGaming ให้กับคาสิโนเชิงพาณิชย์และชนเผ่าที่มีSoaring Eagle Gamingในขณะนี้เนื่องจากการเข้าร่วมสโมสรที่นำเสนอ โดเมน BetMGM.comจาก 401 ห้องMGM Grand Detroitและ บริการDraftKings.com ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ Bay Mills Resort and Casinoที่เรียบง่ายกว่า

ห้างหุ้นส่วนที่โดดเด่น:

Henry Williamsทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมมิชิแกนและเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบว่า Soaring Eagle Gaming วางแผนที่จะใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์องค์กรGameStack ที่เป็นมิตรต่อมือถือจากซัพพลายเออร์ GAN Limitedเพื่อเปิดตัวโดเมน iGaming ที่PlayEagle . คอม หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าไซต์ใหม่จะใช้ประโยชน์จาก แพลตฟอร์มความภักดีของ iBridge ที่ได้รับสิทธิบัตรของผู้ให้บริการ กับองค์กรของเขาเนื่องจากยังคงมุ่งมั่นที่จะ ‘ปกป้องผลประโยชน์ของพลเมืองของรัฐมิชิแกน ‘ โดยทำให้แน่ใจว่าผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดเสนอ ‘ การเล่นเกมที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์’

อ่านแถลงการณ์จากวิลเลียมส์…

“ด้วยการอนุญาตของ Eagle Casino and Sports ตอนนี้มิชิแกนมีผู้ให้บริการเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬาครบ 15แห่ง ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางของรัฐมิชิแกนทั้งหมดกำลังเสนอการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา และฉันขอแสดงความยินดีกับชนเผ่า Saginaw Chippewa Tribalในขณะที่ขยายข้อเสนอการเล่นเกม”

รายรับที่เพิ่มขึ้น:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ตามมา เพื่อเปิดเผยว่ารัฐได้รวบรวมรายได้รวมของคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬามากกว่า162.1 ล้านดอลลาร์ เล็กน้อย เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลยังคงยืนยันว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และทำรายได้ในไตรมาสแรกที่เกี่ยวข้องกันสูงถึง368.2 ล้านดอลลาร์

ผลงานของชุมชน:

การแบ่งตัวเลขให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและหน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐมิชิแกนเปิดเผยว่ารัฐมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น 7.3% ต่อเดือนในคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬาปรับรายรับรวมเป็นประมาณ133.2 ล้านดอลลาร์ซึ่งครอบคลุมเกือบ118.6 ล้านดอลลาร์จากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต ประมาณ14.6 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันกีฬาทางไกล จบด้วยการสังเกตว่าสิ่งนี้ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 14 รายต้องจ่ายภาษี24.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมขณะที่ความกังวลของชนเผ่าส่งมอบเงินประมาณ2.7 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานปกครองต่างๆ

ความหวังของอลาบามาในการปิดคาสิโนที่ดำเนินการโดยกลุ่ม Poarch Band of Creek Indian ได้ถูกศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางประณาม

รัฐแอละแบมาไม่มีสิทธิ์นำการเรียกร้องของรัฐบาลกลางต่อชนเผ่าเพื่อยุติการดำเนินงานของคาสิโนตามที่ตัดสินโดยศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ รอบที่ 11 ในวันพฤหัสบดี คำตัดสินของศาลโดยคณะผู้พิพากษาสามคนว่าการดำเนินการบนที่ดินของชนเผ่านั้นต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางเท่านั้น และเส้นตายก็ผ่านไปนานแล้วสำหรับความท้าทายใดๆ ต่อการจัดหาที่ดินเพื่อความไว้วางใจสำหรับไซต์ ผู้พิพากษาจิลล์ ไพรเออร์เขียนว่า “เนื่องจากเลขานุการ [มหาดไทย] ยอมรับดินแดนที่เป็นประเด็นให้ไว้วางใจชนเผ่าในปี 2527, 2535 และ 2538 กฎเกณฑ์ของการท้าทายการตัดสินใจเหล่านั้นจึงดำเนินไปในปี 2534, 2542 และ 2545 ตามลำดับ ”

ข้อสรุปเดียวกันนี้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการอินเดียในการวางที่ดินไว้เป็นความไว้วางใจ ได้ถูกตัดสินโดยศาลอุทธรณ์สองศาลแล้ว การพิจารณาคดีของศาลรอบที่ 11 ว่าการดำเนินการเล่นเกมของชนเผ่ามีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นอำนาจอธิปไตยเช่นเดียวกับที่ชนเผ่าเป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพจัดการกับการสูญเสียที่ดินในประเด็นความไว้วางใจตลอดจนการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคดีที่ยื่นฟ้องในศาลของรัฐ ระบบโดยอัยการสูงสุดอลาบามา ลูเธอร์ สเตรนจ์

คาสิโนสามแห่งของชนเผ่าWind Creek Casino & Hotel ใน Atmore ; คาสิโนครีก เวทัมป์ก้า ; และครีกคาสิโนมอนต์โกเมอรี่ดำเนินการเครื่องบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้เคียงกับเครื่องสล็อตซึ่งรวมอยู่ในการร้องเรียนโดยรัฐ คณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย (IGRA) กำหนดว่าข้อโต้แย้งของอลาบามาที่ Poarch Creek เสนอเครื่องสล็อตซึ่งต้องการความกะทัดรัดในการเล่นเกม Class III นั้นไม่มีมูลความจริงและว่าชุดนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตจาก IGRA โดยไม่คำนึงถึงการค้นพบ

ก่อนหน้านี้ระบุว่า ถ้าเขาแพ้ในศาลรอบที่ 11 เขาจะถอนฟ้อง ลูเธอร์ สเตรนจ์ อัยการสูงสุดอลาบามาจะไม่อุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบว่าอัยการสูงสุด กมลา แฮร์ริส (D) จะอุทธรณ์หรือไม่

คณะกรรมการการเล่นเกมเบอร์มิวดาได้แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงด้านการเล่นเกมจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Richard Schuetz พ้นจากตำแหน่งในฐานะกรรมาธิการของ California Gambling Control Commission เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2011 ที่ Richard Schuetz เริ่มทำงานในเบอร์มิวดาเมื่อวันที่ 1 กันยายน

ตำแหน่งที่เคยดำรงตำแหน่งของ Schuetz ได้แก่ เจ้าของ Schuetzinc บริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกม ดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Stratosphere Hotel and Casino เป็นเวลาหนึ่งปี และรองประธานบริหารของ Frontier Hotel & Casino เป็นต้น เขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเนวาดา-เรโน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ABD), Masters of Philosophy, Economics จาก University of Utah ตามโปรไฟล์ LinkedIn ของ Schuetz

นอกเหนือจากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขาในฐานะผู้ดำเนินการคาสิโนแล้ว เขายังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศสำหรับสถาบันเพื่อการศึกษาการเล่นเกมเชิงพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยเนวาดา เมืองรีโน และเป็นผู้ดูแลร่วมของการพัฒนาผู้บริหารของสถาบัน โปรแกรม.

Alan Dunch ประธานคณะกรรมาธิการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อต้นปีนี้กล่าวว่า “พวกเราทุกคนที่คณะกรรมาธิการรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ Richard เข้าร่วมกับเราในการช่วยแนะนำคาสิโนให้กับเบอร์มิวดา” ชูลทซ์กล่าวว่า “เป็นเกียรติอย่างแท้จริงที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่สำคัญเช่นนี้ และฉันตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้คนในเบอร์มิวดาเพื่อเปิดตัวบทใหม่ของการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจของเบอร์มิวดา ” ตามรายงานของราชกิจจานุเบกษา

เมื่อมีการแนะนำการเล่นเกมคาสิโนบนเกาะ ค่าคอมมิชชั่นจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเล่นเกมคาสิโนเบอร์มิวดาปี 2014 (PDF) มันจะเป็นนิติบุคคลเดียวที่จะกำหนดใบอนุญาตการเล่นเกม ใบอนุญาตคาสิโนเพียงสามใบเท่านั้นที่อาจมีผลบังคับใช้ในเวลาใดก็ตามตามกฎหมาย 2014 และห้ามโอนใบอนุญาตโดยไม่ต้องส่งใบสมัครใหม่ การอนุมัติเค้าโครงคาสิโนและอุปกรณ์การเล่นเกมจะรวมอยู่ในอำนาจของค่าคอมมิชชันเช่นเดียวกับการแจกจ่ายใบอนุญาตสำหรับพนักงานคาสิโนคนสำคัญ

ศาลสูงบอมเบย์ในมุมไบประเทศอินเดียบอกกับรัฐบาลของรัฐมหาราษฏระในวันศุกร์เพื่อตอบสนองต่อว่าพวกเขาวางแผนที่จะทำให้คาสิโนถูกกฎหมายที่นั่นหรือไม่ ศาลได้ขอให้รัฐบาลชี้แจงในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสต์เบงกอลตะวันตกและผู้ดูแลเว็บและหน่วยงานด้านกฎหมายการพนันที่กำลังขยายตัว Jay Sayta ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ พวกเขาสั่งให้รัฐบาลเมื่อวันที่ 17 มีนาคมเพื่อให้คำตอบภายในสี่สัปดาห์ ตอนนี้พวกเขาให้เวลาอีกสี่สัปดาห์ในการพิจารณาว่าพระราชบัญญัติคาสิโนมหาราษฏระ (การควบคุมและภาษี) ปี 1976 จะถูกนำไปใช้หรือไม่

จากการวิจัยของ Sayta กฎหมายที่มีอายุเกือบ 40 ปีทำให้การพนันคาสิโนถูกกฎหมายในรัฐ ปัจจุบันมีเพียงรัฐกัวและสิกขิมเท่านั้นที่ดำเนินการคาสิโนอย่างถูกกฎหมาย พระราชบัญญัตินี้มีผลเหนือบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการป้องกันการพนันของบอมเบย์ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2430 ซึ่งห้ามการพนันทั้งหมด ยกเว้นลอตเตอรี่และการแข่งม้า พระราชบัญญัติการพนันสาธารณะ Goa, Daman และ Diu ของปี 1976 ระบุว่าคาสิโนสามารถตั้งค่าได้ที่โรงแรมระดับห้าดาวหรือเรือนอกชายฝั่งเท่านั้น – แทนที่การห้ามทั่วประเทศทั้งหมดในปีเดียวกับที่รัฐมหาราษฏระสันนิษฐานว่าคาสิโนถูกกฎหมาย

พระราชบัญญัติปี 1976 ดำเนินการจนถึงขั้นอนุมัติการเก็บภาษีของรายได้คาสิโนที่ 25% ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคาดว่าจะได้รับการให้สัตยาบันในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ความวุ่นวายในรัฐอินเดียในช่วงที่เรียกว่า “ภาวะฉุกเฉิน” ซึ่งกินเวลานานตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 1977 อาจเป็นโทษสำหรับกฎหมายที่ถูกลืมไปจนกว่านักศึกษากฎหมายจะค้นพบ ในช่วง “ภาวะฉุกเฉิน” นายกรัฐมนตรีอินทิราคานธีได้ปกครองประเทศด้วยพระราชกฤษฎีกา – ระงับการเลือกตั้งและระงับเสรีภาพพลเมือง ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเธอหลายคนถูกจำคุกและสื่อถูกเซ็นเซอร์ กระบวนการทางกฎหมายหยุดนิ่งในหลายกรณี

ความจริงที่ว่านักศึกษากฎหมายที่ถ่อมตัวสามารถย้ายศาลสูงให้สั่งให้รัฐบาลของรัฐชี้แจงกฎหมายหลังจากผ่านไปเกือบสี่ทศวรรษอาจเป็นลางดีสำหรับประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่คำนึงถึงการตอบสนองของรัฐบาลมหาราษฏระในกรณีนี้

สมาชิกรัฐสภายูเครนและผู้เขียนร่วมของร่างกฎหมายซึ่งจะทำให้การพนันถูกกฎหมายใน ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ ยุโรป Gennadiy Krivosheya จะพูดในเคียฟที่ Radisson Blu Hotel ซึ่ง จะมีการจัดประชุมการ เล่นเกมยูเครน ครั้งแรก ในวันที่ 29 กันยายน

Gennadiy จะกล่าวถึง ประเด็นสำคัญของการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของการพนันในยูเครนรวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม ลอตเตอรี่ และลักษณะองค์กรของการจัดการคาสิโนและการทำบัญชีตลอดจนการดำเนินการคาสิโนแบบโต้ตอบและการดำเนินการของคาสิโนออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นประเด็นหากกฎหมายผ่าน Gennadiy จะเสนอการประเมินร่างและอธิบายสถานะของกฎหมายอย่างละเอียด

ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กฎหมายกำหนด การลงทุนในคาสิโนที่เป็นไปได้ และความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับการดำเนินงานของคาสิโน

นับตั้งแต่ Viktor Yushchenko ซึ่งเป็นประธานของยูเครนในขณะนั้นได้ลงนามในกฎหมายห้ามการพนันเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เศรษฐกิจของประเทศก็หดตัวลงเนื่องจากการสูญเสียรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันท่ามกลางปัญหาอื่นๆ ผู้เสนอหวังว่าการทำให้ถูกกฎหมายจะเพิ่มงานใหม่หลายพันงาน เพิ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้วยเหตุนี้ผลกำไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นตลอดจนรัฐบาล และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม

ฝ่ายตรงข้ามของกฎหมายการพนันโต้แย้งว่าปัญหาของการติดการพนันเป็นอุปสรรคสำคัญของการผ่าน ในขณะที่ผู้ที่สนับสนุนให้ถูกต้องตามกฎหมายตอบโต้ด้วยการประเมินของพวกเขาว่าบุคคลที่ติดการพนันไม่ได้หยุดกิจกรรม เพียงแค่ย้ายไปที่สถานประกอบการใต้ดิน

ตามวิกิพีเดีย ร่างกฎหมายซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะในเดือนพฤศจิกายน 2010 ให้ “สำหรับการจัดตั้งผู้ประกอบการการพนันแห่งชาติของรัฐที่จะควบคุมองค์กรและกฎระเบียบของกิจกรรมการพนันและยังออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันส่วนตัวทั้งหมด ”

อุตสาหกรรมคาสิโนในสหรัฐอเมริกาได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา แต่คาสิโนในรัฐแมรี่แลนด์เป็นข้อยกเว้นสำหรับภาวะชะงักงันของตลาดทั่วไป คาสิโนห้าแห่งในรัฐแมริแลนด์ประสบความสำเร็จในการรักษาฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและสร้างรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากการพนันคาสิโนและตั๋วลอตเตอรีในช่วงสิ้นสุดงบประมาณ 30 มิถุนายน2558

Maryland Lottery and Gaming Control Commission (MLGCC) มั่นใจว่าตลาดภายใน Maryland จะเติบโตต่อไปเนื่องจากคาสิโนทั้งห้าแห่งนี้สร้างเงินได้ประมาณ 96.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2015 ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรายได้ที่สร้างขึ้นในเดือนสิงหาคม 2014 ผู้อำนวยการ MLGCC Gordon เมเดนิกาเชื่อว่าแมริแลนด์จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากมายในปี 2559 เนื่องจากท่าเรือแห่งชาติของ MGM Resorts คาดว่าจะเปิดให้บริการก่อนสิ้นปี 2559

นักพนันชาวสหรัฐที่มีปัญหามักจะเรียกร้องให้รัฐของตนให้คำปรึกษาและการบำบัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวในรัฐแมรี่แลนด์ ซึ่งหมายความว่านักพนันในรัฐแมรี่แลนด์จะต้องให้ทุนสนับสนุนการรักษาการเสพติดของตนเอง จากสถิติจากสายด่วน 1-800-GAMBLER FREE ของรัฐแมรี่แลนด์ จำนวนนักพนันที่มีปัญหาในปี 2558 เพิ่มขึ้นด้วยนักพนันทั้งหมด 619 คนโทรมาจนถึงวันที่และขอความช่วยเหลือ จำนวนการโทรทั้งหมดที่ได้รับในปี 2557 มีเพียง 533 ครั้ง

รัฐแมรี่แลนด์ยังมีโครงการยกเว้นโดยสมัครใจที่ส่งเสริมให้นักพนันที่มีปัญหาลงทะเบียนกับพวกเขาและตัดสิทธิ์ตนเองจากการเข้าสู่คาสิโนใดๆ โดยสมัครใจ ในปี 2556 มีผู้ลงทะเบียนเอง 204 คน และในปี 2558 มีผู้ลงทะเบียนตนเองว่าติดการพนันเกือบ 900 คน

ในแถลงการณ์ Deborah Haskins ประธานสภาแมริแลนด์เกี่ยวกับปัญหาการพนันกล่าวว่า “เมื่อนักพนันติดต่อเรา พวกเขาอยู่ในภาวะวิกฤต… มันควบคุมไม่ได้ พวกเขาไม่มีเงินเลย เมื่อคนๆ นั้นไม่มีทางเลือกในการรักษา ก็เหมือนกับว่าคุณกำลังวางกำแพงอิฐไว้ข้างหน้าพวกเขา คุณกำลังชมเชยพวกเขาสำหรับขั้นตอนแรก แต่คุณไม่มีอะไรจะให้พวกเขาอีก มันน่าผิดหวังมาก”

แมริแลนด์ได้บริจาคเงินเกือบ 4 ล้านดอลลาร์ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพนันที่มีปัญหาของแมริแลนด์ในปี 2014 และเงินนี้จะถูกนำไปใช้ในการจ้างที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพิ่มเติม จากนั้นจึงฝึกให้พวกเขาทำงานกับนักพนันที่มีปัญหาและเสนอบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อน

ผู้ว่าการ Robert Bentley แห่งAlabamaต้องการทราบว่าหากรัฐต้องสร้างลอตเตอรี นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพนันคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสในพื้นที่นี้หรือไม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เขียนจดหมายถึงศาลฎีกาอลาบามาเพื่อถามคำถามนั้น โดยพยายามพิจารณาว่าเขากำลังเรียกคำถามสำคัญว่าอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของรัฐ

เบนท์ลีย์กำลังขุดคุ้ยในเรื่องของการจับสลากและการเล่นเกมคาสิโน เนื่องจากมีตั๋วเงินลอตเตอรีอยู่ในเซสชั่นพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ อลาบามาต้องหาทางแก้ไขช่องว่างมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ในงบประมาณของรัฐ ในรัฐแอละแบมา รัฐธรรมนูญห้ามเล่นการพนันในทุกมณฑล แต่มีเพียงไม่กี่แห่ง Macon เสนอบิงโกตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่มเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เบนท์ลีย์ถามผู้พิพากษาศาลฎีกาอลาบามาดังต่อไปนี้:

“การแก้ไขมาตรา IV มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ Alabama จะอนุญาตให้สภานิติบัญญัติอนุญาตเฉพาะลอตเตอรีที่ดำเนินการโดยรัฐ ส่งผลให้มีการยกเลิกการห้ามการพนันหรือกิจกรรมการเล่นเกมทั่วไปในรัฐและส่งผลให้ถูกกฎหมายระดับ III หรือการเล่นเกมสไตล์คาสิโนอื่น ๆ ในรัฐโดยมีหรือไม่มีกฎหมายเพิ่มเติม?”

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการเห็นความกระจ่างในระดับที่สูงขึ้นเมื่อพูดถึงกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภานิติบัญญัติผ่านร่างพระราชบัญญัติลอตเตอรี หากมีการออกใบเรียกเก็บเงินและประชาชนโหวตใช่สำหรับลอตเตอรี Bentley ต้องการให้แน่ใจว่ารัฐจะไม่เปิดให้เล่นการพนันแบบคาสิโน ผู้ว่าการเบนท์ลีย์กล่าวว่าเขาไม่สนับสนุนการพนันดังกล่าว แต่เขารู้สึกว่าประชาชนควรมีสิทธิที่จะลงคะแนนในประเด็นนี้และลอตเตอรีดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้อยู่อาศัย

ทนายความของTohono O’Odham Nationต้องการให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางบังคับให้รัฐออกใบอนุญาต Class III สำหรับคาสิโนของชนเผ่าใน Maricopa County ทางตะวันตก

ในวันพฤหัสบดีทนายความของ Tohono, Danielle Spinelli บอกกับผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา David Campbell ว่าหลังจากหลายปีของความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้คาสิโน Glendale, Arizonaเปิดและตอนนี้ความพยายามที่จะกำหนดและจัดการประเภทของการพนันในประเทศคือ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการว่า “เมื่อถึงจุดหนึ่ง ฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะบอกว่า ‘เพียงพอแล้ว’”

เพื่อให้แน่ใจว่าจะเปิดในเดือนธันวาคม Nation ได้ตัดสินใจว่าDesert Diamond West Valley Casino Resort มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ จะถูกกำหนดให้เป็นสถานที่เล่นการพนัน Class II ดำเนินการเกมบิงโกและเกมอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท มากกว่าแผนเดิมสำหรับใบอนุญาต Class III ซึ่งช่วยให้สามารถเล่นเกมคาสิโนแบบดั้งเดิมได้ เช่นเครื่องสล็อตแมชชีนและเกมไพ่ต่างๆ ตาม Spinelli Edward Manuel ประธาน Tohono O’Odham กล่าวว่า “เราต้องเปลี่ยนไปใช้ Class II เพราะใน Class II รัฐไม่มีเขตอำนาจศาล ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับ Class II” ตามที่ได้รับจาก news.azpm.org การตัดสินใจเป็นผลมาจากการแจ้งแก่ชนเผ่าในเดือนเมษายนโดย Daniel Bergin ผู้อำนวยการแผนกเกมของรัฐที่จะไม่ให้การรับรองสำหรับการดำเนินงานของโรงงานในฐานะคาสิโน

จดหมายจากผู้ว่าการ Doug Ducey ถึง Bergin ในเดือนเมษายนเกี่ยวกับความล้มเหลวของ Tohono O’Odham ในการแจ้งสถานะของความตั้งใจที่จะเปิดคาสิโนในพื้นที่ Phoenix ในระหว่างการเจรจาต่อรองการพนันเป็นการฉ้อโกงและรัฐจะอยู่ในสิทธิ์ที่จะลบล้าง กะทัดรัดของชนเผ่า ทำหน้าที่เป็นแรงกระตุ้นสำหรับตำแหน่งของแบร์กินในเรื่องนี้ ในปี 2013 ผู้พิพากษาแคมป์เบลล์ตัดสินว่าคาสิโนไม่ละเมิดข้อตกลงการเล่นเกมของรัฐบาลกลางปี ​​2545 ซึ่งเป็นการอุทธรณ์คำตัดสิน

ทนายความของรัฐต้องการให้คดีของชนเผ่าถูกไล่ออกโดยแคมป์เบลล์เนื่องจากลักษณะของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อตกลงการพนันซึ่งควรอยู่ในอนุญาโตตุลาการมากกว่าในศาลรัฐบาลกลาง Matthew McGill อัยการของรัฐกล่าวว่า “ประเทศชาติได้สร้าง West Valley Resort ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าหลายล้านหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์” และ “Bergin ได้เตือนพวกเขาอย่างยุติธรรมแล้ว”

ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างกระชับของคาสิโนยังไม่ได้ทำขึ้น และการร้องขอจากทั้งสองฝ่ายเพื่อปกครองขอบเขตของความกะทัดรัดและความสามารถของรัฐในการป้องกันการออกใบอนุญาตจะตัดสินใจภายในหลายสัปดาห์

เมื่อวันพฤหัสบดี ศาลฎีกาของไอดาโฮได้ตัดสินให้เผ่า Coeur d’Aleneแทน และเพิกถอนการยับยั้งร่างกฎหมายของผู้ว่าการรัฐที่ออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการแข่งรถแบบทันทีหรือในอดีตในรัฐนี้โดยมีผลทันที บุทช์ ออตเตอร์ ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่า เขาคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งร่างกฎหมายส่วนใหญ่ผ่านร่างกฎหมายของทั้งสองบ้านในวันเสาร์นี้ ภายในระยะเวลา 5 วันของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกบันทึกลงในวารสารวุฒิสภาจนถึงเช้าวันจันทร์ ศาลตัดสินว่าการยับยั้งเป็นโมฆะ รัฐมนตรีต่างประเทศ ลอเรนซ์ เดนนีย์ รับรองร่างกฎหมายในวันนี้

มีรายงานว่าตำรวจรัฐไอดาโฮกำลังทำงานกับสถานที่ในรัฐที่มีเครื่องสล็อตแมชชีนเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการยุติการฝึกปฏิบัติและอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่

ผู้พิพากษา Daniel Eismann กล่าวถึง Brian Kane รองอัยการสูงสุด “เห็นได้ชัดว่ารองอัยการสูงสุดจะให้เราเชื่อว่าผู้ว่าการรัฐส่งต้นฉบับของร่างพระราชบัญญัติคืนให้กับวุฒิสมาชิกผู้เป็นที่รัก ซึ่งส่งใบเรียกเก็บเงินกลับไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และจากนั้นผู้ว่าราชการก็ส่งคืนต้นฉบับของใบเรียกเก็บเงินไปยัง Senate Pro Tempore ในเวลาต่อมา . ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่สนับสนุนจินตนาการนั้นอย่างแน่นอน” Eismann เขียน

เจ้าหน้าที่แข่งรถได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ารายได้จากรถแข่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการแข่งรถแบบสดที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เครื่องจักร 200 เครื่องตั้งอยู่ที่Les Bois Parkซึ่งเป็นสนามแข่งทางการค้าเพียงแห่งเดียวของไอดาโฮ ผู้ประกอบการใช้จ่ายเงินไปประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ในเครื่องเล่นเกมและอัปเกรดเป็น Turf Club ผู้ดำเนินการแจ้งพนักงานเมื่อหลายเดือนก่อนว่า หากการห้ามมีผลบังคับ ลานแข่งม้าจะถูกบังคับให้ปิด

John Sheldon ประธานบริษัท Treasure Valley Racing กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เห็นได้ชัดว่าการตัดสินของ Treasure Valley Racing ผิดหวังอย่างมากในคำตัดสินของศาล” เขากล่าวเสริมว่า “มันเป็นไปตามตารางการแข่งขันสด 32 วันที่ Les Bois Park ซึ่งจะไม่เป็นเช่นนั้น เกิดขึ้นโดยปราศจากการผสมผสานที่การแข่งม้าในอดีตนำมาสู่อุตสาหกรรมนี้ ฤดูกาลที่จ่ายเงินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินให้พลม้า ใช้ชาวไอดาโฮ 280 คน และจ่ายภาษี 2.67 ล้านดอลลาร์

“ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบทางเลือกทั้งหมดของเราและประเมินผลกระทบที่สำคัญที่การปฏิบัติตามคำสั่งศาลจะมีต่ออนาคตอันใกล้และระยะยาวของ Les Bois Park”

รูปแบบการพนันส่วนใหญ่ รวมทั้งเครื่องสล็อตและโป๊กเกอร์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัฐ ยกเว้นที่คาสิโนของชนเผ่า เช่น ทรัพย์สิน ของเผ่า Coeur d’Alene ในWorley Greyhound Parkประมาณ 40 ไมล์จากคาสิโนยังมีเครื่องให้บริการ สถานที่ ที่สามถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อต้นสัปดาห์นี้เนื่องจากข้อผิดพลาดขั้นตอนในการอนุญาตของเคาน์ตีและการขาดใบอนุญาต simulcast ที่ใช้งานอยู่สำหรับการเดิมพันนอกเส้นทาง

แฟนฟุตบอลจะวางเดิมพันที่ผิดกฎหมายประมาณ 93 พันล้านดอลลาร์ใน NFL และเกมฟุตบอลวิทยาลัยในฤดูกาลนี้ โดย หนังสือกีฬาของ เนวาดาเห็นการดำเนินการด้านการพนันทางกฎหมายเพียง 2 พันล้านดอลลาร์ตามการประมาณการใหม่ที่ออกโดยAmerican Gaming Association (AGA)

นั่นแปลว่าเป็นภูเขาสูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันกีฬา ทั้งหมดในฤดูกาลนี้ ทำธุรกรรมอย่างผิดกฎหมาย และบ่งชี้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและสมัครเล่นปี 1992 หรือ “พระราชบัญญัติแบรดลีย์” ห้ามการพนันกีฬาในสี่รัฐ มอนแทนา เดลาแวร์ โอเรกอน และเนวาดาล้มเหลวอย่างน่าสังเวช

มีเพียง 100 ล้านดอลลาร์จากเงินเดิมพันประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ในฤดูกาลที่แล้วระหว่างซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์และนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ ซึ่งทำขึ้นอย่างถูกกฎหมายตาม AGA เจฟฟ์ ฟรีแมน ประธานและซีอีโอของ AGA กล่าวว่า “การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายกำลังได้รับความนิยมสูงสุดในอเมริกา” และนั่น “ชัดเจนว่าการห้ามของรัฐบาลกลางในการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมนอกเนวาดานั้นล้มเหลว”

ในความพยายามที่จะแยกอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายออกจากอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมมูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์ ในเดือนมิถุนายน AGA ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพนันที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมการห้าคนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม “หยุดการพนันที่ผิดกฎหมาย – เล่นอย่างปลอดภัย” ของ AGA ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย เครื่องจักรในตลาดมืด ร้านกาแฟชิงโชคทางอินเทอร์เน็ต และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ตาม AGA กุญแจสี่ประการ พื้นที่ของการพนันที่ผิดกฎหมาย