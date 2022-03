แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์ 36Kr Holdings Inc. เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นและเป็นแพลตฟอร์มบุกเบิกที่อุทิศตนเพื่อให้บริการผู้เข้าร่วม New Economy ในประเทศจีนด้วยภารกิจในการเพิ่มขีดความสามารถผู้เข้าร่วม New Economy ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น บริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่เน้น New Economy คุณภาพสูง ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนNew Economy พร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์จากทราฟฟิกที่มาจากเนื้อหาคุณภาพสูง บริษัทได้ขยายการนำเสนอไปยังบริการทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบริการโฆษณาออนไลน์ บริการเสริมสำหรับองค์กร และบริการสมัครสมาชิก เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัทเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับความต้องการของบริษัทแบบดั้งเดิม บริษัทได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ด้วยการนำเสนอบริการที่หลากหลายและอิทธิพลของแบรนด์ที่สำคัญ บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะคว้าศักยภาพการเติบโตสูงของเศรษฐกิจใหม่ ของจีน อย่างต่อเนื่อง

ฮันท์ วัลเลย์, แมริแลนด์ , 29 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — McCormick & Company, Incorporated (NYSE: MKC ) ผู้นำระดับโลกด้านรสชาติ รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ยอดขายเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสแรกจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในสกุลเงินคงที่ บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 4%

รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่207 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกเทียบกับ236 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่227 ล้านดอลลาร์เทียบกับ263 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2564

กำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.57 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกเทียบกับ0.60 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ ที่ 0.63 ดอลลาร์เทียบกับ0.72 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับปีงบประมาณ 2022 แมคคอร์มิกได้ย้ำแนวโน้มยอดขาย รายได้จากการดำเนินงาน และกำไรต่อหุ้น

คำกล่าวของประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Lawrence E. Kurzius, ประธาน ประธานและซีอีโอ กล่าวว่า “ในไตรมาสแรกของเรา เราแสดงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งตามที่เราคาดไว้ เราเติบโตจากการขายสกุลเงินอย่างต่อเนื่อง 4% จากการเติบโตของสกุลเงินคงที่ 20% ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็น พอร์ตโฟลิโอรสชาติระดับโลกที่กว้างและได้เปรียบของเราตลอดจนการดำเนินการกำหนดราคาของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดขายส่วนผู้บริโภคของเราในขณะที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่สูงในปีที่แล้วที่ซัดเข้าหากัน ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไปสู่การบริโภคที่บ้านที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อน ระดับการระบาดใหญ่ การเติบโตของกลุ่ม Flavour Solutions ของเราได้รับแรงหนุนจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกล่องตลอดจนความต้องการที่แข็งแกร่งจากร้านอาหารของเราและลูกค้าบริการด้านอาหารอื่นๆ ระยะเวลา.

“อย่างที่เราคาดไว้ ในไตรมาสแรก กำไรที่ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของยอดขายของเรานั้นมากกว่าการชดเชยด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง เรายังคงดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูงและคาดว่าจะสามารถชดเชยแรงกดดันด้านต้นทุนได้อย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไป โดยใช้การกำหนดราคาและกลไกอื่น ๆ ที่เรามีในอดีต ความแข็งแกร่งของรูปแบบธุรกิจ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ และความสามารถของเรา และการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวที่ประสบความสำเร็จทำให้เรามั่นใจในโมเมนตัมการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งและในความสามารถของเรา ประสบความสำเร็จในการนำทางความท้าทายอย่างต่อเนื่องของสภาพแวดล้อมระดับโลกที่มีพลวัต

“เรายังคงใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในการปรุงอาหารที่บ้านมากขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล การกินที่สะอาดและมีรสชาติ และแบรนด์ที่เชื่อถือได้ แนวโน้มระยะยาวเหล่านี้และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรสชาติที่ยอดเยี่ยมมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันเช่นเคย แนวโน้มเหล่านี้เมื่อรวมกับความกว้างและการเข้าถึงของพอร์ตโฟลิโอของเราและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของเรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาวและยั่งยืน ปัจจัยพื้นฐาน โมเมนตัม และแนวโน้มการเติบโตของเราแข็งแกร่งกว่าที่เคย อีกปีแห่งผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2565

“ฉันต้องการยกย่องพนักงานของ McCormick ทั่วโลกในขณะที่พวกเขาขับเคลื่อนโมเมนตัมและความสำเร็จของเรา ด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะยืนหยัดร่วมกันเพื่อรสชาติและการมุ่งเน้นอย่างไม่หยุดยั้งของเราในด้านการเติบโต ประสิทธิภาพ และผู้คน เรามั่นใจว่ากลยุทธ์ของเราจะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเติบโตในอนาคตและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2565

McCormick รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาสแรกจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ 1% จากค่าเงิน หนึ่งเดือนของยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก FONA ซึ่งได้มาในเดือนธันวาคม 2020มีส่วนทำให้ยอดขายรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 1% ในกลุ่ม Flavour Solutions ธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเติบโตของการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดมีส่วนทำให้การเพิ่มขึ้น 12% หรือ 14% ในสกุลเงินคงที่ การเติบโตของยอดขาย Flavour Solutions ได้แรงหนุนจากการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่แตกต่างของบริษัท การดำเนินการด้านราคาเพื่อชดเชยต้นทุนบางส่วน และการฟื้นตัวของอุปสงค์อย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ห่างไกลจากบ้าน ยอดขายของกลุ่มผู้บริโภคลดลง 2% โดยมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสกุลเงิน และรวมถึงการดำเนินการด้านราคาเพื่อชดเชยเงินเฟ้อต้นทุนบางส่วน ผลประกอบการนี้เทียบกับการเติบโต 35% ในไตรมาสแรกของปี 2564 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อผู้บริโภคที่ทำอาหารที่บ้านมากขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงขับเคลื่อนด้วยการตลาดของแบรนด์ การจัดการหมวดหมู่ และผลิตภัณฑ์ใหม่

อัตราเงินเฟ้อต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการกำหนดราคาและการประหยัดต้นทุนที่นำโดยโครงการ Comprehensive Continuous Improvement (CCI) ของบริษัท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 220 คะแนนตามเกณฑ์ หรือ 260 คะแนนพื้นฐาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการรวม รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่207 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 เทียบกับ236 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2564 การลดลงนี้เกิดจากการบีบอัดอัตรากำไรขั้นต้น การใช้จ่ายด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และค่าใช้จ่ายพิเศษที่สูงขึ้นซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากผลกระทบจากยอดขายที่สูงขึ้น CCI – ประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการรวม ในไตรมาสแรกของปี 2565 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษ20 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 และ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการรวม 1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Cholula และ FONA เทียบกับ25 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการบูรณาการ รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่227 ล้านดอลลาร์เทียบกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.57 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 เทียบกับ0.60 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2564 ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายในการรวมระบบทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง0.06 ดอลลาร์ในปี 2565 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ FONA รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง0.12 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2564 หากไม่รวมผลกระทบเหล่านี้ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่0.63 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2565 เทียบกับ0.72 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว ระยะเวลา. การลดลงนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ลดลง

เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่18 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิที่ใช้โดยกิจกรรมดำเนินงานที่32 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2564 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียนและการชำระเงินในการทำธุรกรรมและการรวมระบบที่ลดลง

ปีงบประมาณ 2565 แนวโน้มทางการเงิน

สำหรับปีงบประมาณ 2022 แมคคอร์มิกได้ย้ำแนวโน้มทางการเงินสำหรับยอดขาย รายได้จากการดำเนินงาน และกำไรต่อหุ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์รสชาติทั่วโลกที่กว้างขวางและได้เปรียบของ McCormick ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรสชาติทั่วโลก บริษัทใช้ประโยชน์จากความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในการทำอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติ การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเป้าหมาย ประกอบกับความกว้างขวางและการเข้าถึงของพอร์ตโฟลิโอของ McCormick และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล ทำให้บริษัทมีตำแหน่งที่ยั่งยืนบนเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มยอดขาย 3% เป็น 5% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นสกุลเงินคงที่ 4% ถึง 6% McCormick คาดว่าการเติบโตของยอดขายจะได้รับแรงหนุนจากการตลาดของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการหมวดหมู่และการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่แตกต่าง ตลอดจนการดำเนินการด้านราคาซึ่งควบคู่กับการประหยัดต้นทุน คาดว่าจะชดเชยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้

รายได้จากการดำเนินงานในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13% เป็น 15% จาก1.02 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการรวมระบบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ FONA ประมาณ3 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 นอกจากนี้ แมคคอร์มิกคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษประมาณ30 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ประกาศก่อนหน้านี้และการดำเนินการที่เพรียวลม หากไม่รวมผลกระทบของค่าใช้จ่ายในการรวมระบบและค่าใช้จ่ายพิเศษในปี 2565 และ 2564 รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7% เป็น 9% ซึ่งในสกุลเงินคงที่คือ 8% ถึง 10%

McCormick คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น 2022 ต่อหุ้นจะอยู่ในช่วง$3.07ถึง$3.12เทียบกับ$2.80ของกำไรต่อหุ้นในปี 2564 บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการรวมระบบและค่าใช้จ่ายพิเศษจะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง$0.10ในปี 2565 หากไม่รวมรายการเหล่านี้ ผลกระทบ บริษัทคาดว่า 2022 กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ในช่วง$3.17ถึง$3.22เทียบกับ$3.05ของกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปี 2564 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ 4% ถึง 6% หรือในสกุลเงินคงที่ 5% ถึง 7% ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยกระแสลมแรง 3% จากการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีที่แท้จริงที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น สำหรับปีงบประมาณ 2565 บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดจะแข็งแกร่งและคาดว่าจะคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นส่วนสำคัญผ่านการจ่ายเงินปันผล

ผลลัพธ์ของกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มผู้บริโภค

(หน่วยเป็นล้าน)

ครบสามเดือนแล้ว

2/28/2022

2/28/2021

ราคาขายสุทธิ

$ 926.1

$ 946.8

รายได้จากการดำเนินงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าใช้จ่ายใน

การทำธุรกรรมและการรวมระบบ

167.0

189.9

กับ263 ล้านดอลลาร์ในปี ช่วงที่แล้วอดขายของกลุ่มผู้บริโภคลดลง 2% จากไตรมาสแรกของปี 2564 โดยมีผลกระทบน้อยที่สุดจากค่าเงิน การเติบโตของยอดขายในอเมริกาถูกชดเชยด้วยการลดลงในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา( EMEA ) และเอเชีย/แปซิฟิก การดำเนินการด้านราคามีส่วนทำให้เกิดการเติบโตในทั้งสามภูมิภาค

ยอดขายผู้บริโภคในอเมริกาเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 โดยมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากค่าเงิน การเพิ่มขึ้นนี้อยู่เหนือการเติบโตสองหลักในไตรมาสแรกของปี 2564 และได้แรงหนุนจากการเติบโตทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์

ยอดขายผู้บริโภคใน EMEA ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในสกุลเงินคงที่ ยอดขายลดลง 9% เนื่องจากมีความต้องการสูงซึ่งส่งผลให้การเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ยอดขายของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4% รวมถึงผลกระทบจากค่าเงิน 2% ในสกุลเงินคงที่ ยอดขายลดลง 6% เมื่อเทียบกับการเติบโตที่มีตัวเลขสองหลักในไตรมาสแรกของปี 2564

รายได้จากการดำเนินงานตามส่วนผู้บริโภค ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรมและการรวม ตลอดจนค่าใช้จ่ายพิเศษ ลดลง 12% ในไตรมาสแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากค่าเงิน การลดลงดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่ลดลงและอัตราเงินเฟ้อต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการกำหนดราคา การประหยัดต้นทุนที่นำโดย CCI และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่ลดลง

ส่วนโซลูชันรสชาติ

(หน่วยเป็นล้าน)

ครบสามเดือนแล้ว

2/28/2022

2/28/2021

ราคาขายสุทธิ

$ 596.3

$ 534.7

รายได้จากการดำเนินงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าใช้จ่ายใน

การทำธุรกรรมและการรวมระบบ

60.1

72.6

ยอดขายส่วน Flavour Solutions เพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสแรก โดยหนึ่งเดือนของยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการ FONA มีส่วนทำให้เพิ่มขึ้น 2% ในสกุลเงินคงที่ ยอดขายเพิ่มขึ้น 14% นำโดยภูมิภาคอเมริกาและ EMEA การดำเนินการด้านราคามีส่วนทำให้เกิดการเติบโตในทั้งสามภูมิภาค

ในอเมริกา ยอดขายของ Flavour Solutions เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021 โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากค่าเงิน การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มบรรจุหีบห่อ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าบริการด้านอาหารที่มีตราสินค้า และการมีส่วนร่วม 2% จากการเข้าซื้อกิจการ FONA

ยอดขาย Flavour Solutions ของภูมิภาค EMEA เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 ยอดขายในสกุลเงินคงที่เติบโต 24% ซึ่งนำโดยการเติบโตที่แข็งแกร่งด้วยร้านอาหารบริการด่วนและลูกค้าบริการด้านอาหารที่มีตราสินค้า

ยอด ขาย Flavour Solutions ของภูมิภาค เอเชีย/แปซิฟิกเติบโต 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021 ในสกุลเงินคงที่ ยอดขายเพิ่มขึ้น 5% การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากร้านอาหารบริการด่วน ซึ่งได้รับผลกระทบบางส่วนจากระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้า

รายได้จากการดำเนินงานในส่วนของ Flavour Solutions ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรมและการรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษลดลง 17% ในไตรมาสแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในสกุลเงินคงที่ รายได้จากการดำเนินงานของ Flavour Solutions ลดลง 11% โดยได้รับแรงหนุนจากผลกระทบสุทธิของต้นทุนเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การกำหนดราคา และการประหยัดต้นทุนที่นำโดย CCI ตลอดจนการใช้จ่ายเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

ตารางด้านล่างประกอบด้วยการวัดทางการเงินของกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ปรับปรุงแล้ว อัตราภาษีเงินได้ที่ปรับปรุงแล้ว กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว สิ่งเหล่านี้แสดงถึงมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเสริมผลลัพธ์ทางการเงินของเราที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา มาตรการทางการเงินเหล่านี้ไม่รวมผลกระทบตามความเหมาะสมของสิ่งต่อไปนี้:

ค่าใช้จ่ายพิเศษ – ในงบกำไรขาดทุนรวมของเรา เราได้รวมรายการแยกต่างหากที่มีคำอธิบายว่า “ค่าใช้จ่ายพิเศษ” ในการรับรายได้จากการดำเนินงานรวมของเรา ค่าใช้จ่ายพิเศษประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบางอย่างที่ดำเนินการโดยบริษัทเพื่อลดต้นทุนคงที่ ลดความซับซ้อนหรือปรับปรุงกระบวนการ และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของเรา และมีความสำคัญในแง่ของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและผลกระทบต่อองค์กร/โครงสร้างที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดย คณะผู้บริหารของเรา เมื่อนำเสนอการดำเนินการที่เสนอดังกล่าว ไลน์จีคลับ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงานและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ร่วมกับต้นทุนเสริมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่อาจรวมถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่เงินสดหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสินค้าคงคลังที่รวมอยู่ในต้นทุนขาย พนักงานหรือการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบ เวลาที่คาดหวัง และการประหยัดที่คาดหวัง) ให้กับคณะกรรมการจัดการและการอนุมัติล่วงหน้าของคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจะถูกจัดประเภทเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเมื่อรับรู้และติดตามอย่างต่อเนื่องจนจบค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการรวมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Cholula และ FONA – เราไม่รวมค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Cholula และ FONA ของเราในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2020ตามลำดับ และการรวมเข้ากับบริษัทในภายหลัง ต้นทุนดังกล่าว ซึ่งเราเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการทำรายการและการรวมกิจการ” รวมถึงต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาแต่ละครั้ง เช่นเดียวกับต้นทุนการรวมหลังจากการได้มานั้น ๆ รวมถึงผลกระทบของการปรับมูลค่ายุติธรรมของวันที่ซื้อสำหรับสินค้าคงเหลือพร้อมกับผลกระทบ ของรายการภาษีแยก (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาแต่ละครั้ง

รายได้จากการขายการดำเนินงานที่ยังไม่รวมบัญชี – เราไม่รวมกำไรที่ได้รับจากการขายการดำเนินงานที่ยังไม่รวมบัญชีที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2564 การขายส่วนได้เสีย 26% ของเราใน Eastern Condiments Private Ltd ส่งผลให้มีกำไร13.4 ล้านดอลลาร์สุทธิ ภาษี5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้จากการดำเนินงานที่ยังไม่รวมบัญชีในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เราเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้มีความสำคัญ การยกเว้นรายการที่ระบุไว้ข้างต้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบที่ดีขึ้นกับช่วงเวลาก่อนหน้า และด้วยเหตุนี้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาประมาณการในอนาคตและแนวโน้มการเติบโตของรายได้ ข้อมูลนี้ยังถูกใช้โดยฝ่ายบริหารเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานต่อเนื่องของเรา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและแนวโน้มของธุรกิจของเรา

การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากผลลัพธ์ที่จัดทำขึ้นตาม GAAP แต่ไม่ควรนำมาพิจารณาทดแทนหรือเหนือกว่าผลลัพธ์ของ GAAP นอกจากนี้ การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้อาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทอื่นอาจไม่คำนวณแบบเดียวกับที่เราทำ เราตั้งใจที่จะให้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ต่อไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตของเรา ดังนั้นการรวมมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้จะทำให้การรายงานทางการเงินของเรามีความสอดคล้องกัน การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้กับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้:

(หน่วยเป็นล้าน ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)

สามเดือนสิ้นสุด

2/28/2022

2/28/2021

กำไรขั้นต้น

$ 560.4

$ 577.5

ผลกระทบของค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและการรวมรวมอยู่ในต้นทุน

ขาย(1)

—

6.3

ปรับกำไรขั้นต้น

$ 560.4

$ 583.8

อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว(2)

36.8%

39.4%

รายได้จากการดำเนินงาน

$ 206.9

$ 236.3

ผลกระทบของค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและการรวมรวมอยู่ในต้นทุน

ขาย(1)

—

6.3

ผลกระทบของค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและการรวมกิจการอื่น ๆ(1)

0.7

18.8

ผลกระทบของค่าธรรมเนียมพิเศษ

19.5

1.1

รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว

$ 227.1

$ 262.5

% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

(13.5)%

อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุง(3)

14.9%

17.7%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

$ 34.4

$ 58.6

ผลกระทบของค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและการรวม(1)

0.2

(5.9)

ผลกระทบของค่าธรรมเนียมพิเศษ

4.9

0.3

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปรับปรุง

$ 39.5

$ 53.0

อัตราภาษีเงินได้ปรับปรุง(4)

19.7%

22.7%

รายได้สุทธิ

$ 154.9

$ 161.8

ผลกระทบของค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและการรวม(1)

0.5

31.0

ผลกระทบของค่าธรรมเนียมพิเศษ

14.6

0.8

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

$ 170.0

$ 193.6

% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

(12.2)%

กำไรต่อหุ้น – ปรับลด

$ 0.57

$ 0.60

ผลกระทบของค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและการรวม(1)

—

0.12

ผลกระทบของค่าธรรมเนียมพิเศษ

0.06

—

กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุง – ปรับลด

$ 0.63

$ 0.72

% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

(12.5)%

(1)

ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการรวมเข้าด้วยกันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการรวมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Cholula และ FONA ของเรา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงผลกระทบของการปรับมูลค่ายุติธรรมต่อสินค้าคงเหลือที่ได้มาต่อต้นทุนขายและผลกระทบด้านลบของรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าซื้อกิจการ FONA ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 11.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(2)

อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วคำนวณจากกำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิในแต่ละงวดที่นำเสนอ

(3)

อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วคำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุทธิในแต่ละงวดที่นำเสนอ

(4)

อัตราภาษีเงินได้ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ปรับปรุงแล้ว โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการดำเนินงานรวมก่อนภาษีเงินได้ ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายธุรกรรมและการรวม และค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 200.2 ล้านดอลลาร์และ 233.3 ล้านดอลลาร์สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ตามลำดับเนื่องจากเราเป็นบริษัทข้ามชาติ เราจึงต้องมีความผันแปรของผลลัพธ์ดอลลาร์สหรัฐที่รายงานของเราเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การยกเว้นผลกระทบของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือสิ่งที่เราเรียกว่าจำนวนเงินที่แสดง “บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่” เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เราเชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบที่ดีขึ้นกับช่วงเวลาก่อนหน้า ไม่รวมผลการแปลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพพื้นฐานของการดำเนินงานของเราที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการขายและรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วซึ่งแสดงบนเกณฑ์สกุลเงินคงที่จะแสดงโดยไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการนำเสนอข้อมูลนี้สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา ผลลัพธ์ของงวดปัจจุบันสำหรับหน่วยงานที่รายงานในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่มีผลในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องของปีเปรียบเทียบ แทนที่จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยตามจริง มีผลใช้บังคับในปีงบประมาณปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบของสกุลเงินต่างประเทศจึงเท่ากับผลลัพธ์ของปีปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่นคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉลี่ยระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันและรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องของปีเปรียบเทียบ อัตราการเติบโตของสกุลเงินคงที่ (ลดลง) ดังต่อไปนี้: