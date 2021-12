แทงหวยรายวัน เว็บพนันบอลที่ดีที่สุด โพสต์อัตราต่อรองผู้สืบทอดของ Kofi Annan

แทงหวยรายวัน นิวยอร์ก – (ข่าวประชาสัมพันธ์)– เนื่องจากวาระของโคฟี อันนันในตำแหน่งเลขาธิการจะหมดอายุลงในสิ้นปี 2549 ประเทศสมาชิกและผู้สมัครที่มีชื่อเสียงต่างรณรงค์อย่างเงียบๆ เพื่อดำรงตำแหน่งสูงสุดของสหประชาชาติ Sportsbook.com ซึ่งเป็นหนังสือกีฬาและคาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีข้อมูลวงในและเป็นคนแรกที่โพสต์อัตราต่อรองในการแข่งขันเพื่อมาแทนที่ Kofi Annan

แทงหวยรายวัน แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่รับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้อย่างเปิดเผย แต่ก็มีการคาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าผู้สืบทอดตำแหน่งของ Annan จะเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีอิทธิพลระดับนานาชาติ ตามข้อมูลภายในของ UN รายชื่อที่ลอยอยู่ในแวดวงการทูตนั้นรวมถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันและอดีตประธานาธิบดี ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน โดยอัตราต่อรองเป็น 5-2 ได้แก่ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีไทย และอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน ของสหรัฐอเมริกา

คลินตันได้รับการขนานนามจากบางคนว่าเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถนำการปฏิรูปที่จำเป็นมากมาสู่ร่างกายของโลกที่ถูกเตรียมการ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะนำประวัติความสำเร็จทางการเมืองและการทูตระหว่างประเทศที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาสู่สำนักเลขาธิการอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ผู้สนับสนุนคลินตันคนอื่นๆ เชื่อว่าการแต่งตั้งของเขาสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ทั่วโลกที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้การบริหารของบุช คลินตันจะเผชิญกับการต่อต้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลายรัฐในเอเชียเชื่อว่าถึงเวลาที่ทวีปของพวกเขาจะได้เป็นตัวแทนในสำนักเลขาธิการ

ผู้สมัครรายอื่นๆ ได้แก่ ประธานาธิบดี Aleksander Kwasniewski ที่ลาออกของโปแลนด์ด้วยอัตราต่อรอง 6-1 และผู้นำสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเมียนมาร์ที่ถูกเนรเทศ อองซานซูจีที่อัตราต่อรอง 12-1 เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน เป็นที่ชื่นชอบทางอารมณ์และปิดท้ายรายการด้วยอัตราต่อรอง 25-1 แต่ผู้สังเกตการณ์หลายคนเชื่อว่าเขาอ่อนแอเกินกว่าจะเข้ารับตำแหน่ง

“โลกจะจับตาดูกระบวนการนี้ และเราทุกคนต่างสนใจว่าใครจะได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไป เนื่องจากทุกคนชอบเดิมพัน จึงดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราที่จะให้โอกาสผู้คนเดิมพันกับผลลัพธ์ของสิ่งนี้ เหตุการณ์สำคัญ” Alex Czajkowski ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Sportsbook.com กล่าว

วิลเลมสตัด, คูราเซา — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ทันทีหลังจากการลงคะแนนไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ยุติการปกครอง 17 เดือนของรัฐบาลเสรีนิยมของพอล มาร์ติน เว็บพนันกีฬาออนไลน์ชั้นนำ PinnacleSports.com ได้เปิดการพนันในการเลือกตั้งวันจันทร์เพื่อควบคุม รัฐสภาแคนาดา. เมื่อเปิดเดิมพันครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน PinnacleSports.com ระบุว่า Liberals เป็นรายการโปรดเพื่อชิงที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้ง ตั้งแต่นั้นมาอัตราต่อรองก็เปลี่ยนไปอย่างมากเนื่องจากโพลและนักพนันต่างก็มีพรรคอนุรักษ์นิยมเข้าควบคุมรัฐบาล

แม้จะเป็นรัฐบาลชุดแรกที่ล้มลงในการเคลื่อนไหวที่ไม่ไว้วางใจโดยตรง แต่เดิม PinnacleSports.com ระบุว่า Liberals เป็นที่นั่งโปรด 12.5 ที่นั่งเหนือพรรคอนุรักษ์นิยมของ Stephen Harper สำหรับที่นั่งทั้งหมดที่ชนะในการลงคะแนนที่จะเกิดขึ้น แนวการเดิมพันนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนื่องจากนักพนันสนับสนุนทีมรองบ่อนและตอนนี้พรรคอนุรักษ์นิยมเป็นที่ชื่นชอบอย่างท่วมท้นถึง 68.5 ที่นั่งเหนือ Liberals ที่ดำรงตำแหน่ง

แม้ว่าพวกเขาจะได้ที่นั่ง 133 ที่นั่งในรัฐสภา แต่ PinnacleSports.com เชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงโทษ Liberals ที่มีข่าวอื้อฉาวในการเลือกตั้งและระบุที่นั่งสูง/ต่ำที่พรรคของ Paul Martin ชนะด้วยที่นั่งเพียง 77.5 ที่นั่ง หนังสือกีฬาออนไลน์เชื่อว่าพรรคอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดูถูกเหยียดหยามของสาธารณชนโดย Liberals โดยระบุจำนวนที่นั่งทั้งหมดที่พรรคที่นำโดย Stephen Harper ชนะที่ 146 ที่นั่งในสภา นอกจากนี้ นักพนันสามารถเดิมพันในจำนวนที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมดที่ชนะโดย Bloc Quebecois (58.5 ที่นั่ง) และพรรค NDP (26.5 ที่นั่ง) ในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในวันจันทร์

เมื่อผลลัพธ์ออกมาในวันที่ 23 มกราคม PinnacleSports.com จะยังคงอนุญาตให้นักพนันสามารถเดิมพันข้อเสนอต่างๆ ในการเลือกตั้งทั่วไปของแคนาดา ซึ่งรวมถึง: จำนวนที่นั่งในปาร์ตี้และการจับคู่ผู้สมัครที่หลากหลาย และอื่นๆ

อัตราต่อรองปัจจุบัน: *ราคาต่อรองทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง*

จำนวนที่นั่งที่ชนะ รวมถึงการนับทั้งหมด

พรรคอนุรักษ์นิยม -68.5 ที่นั่ง

Liberals +68.5 ที่นั่ง

จำนวนที่นั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดได้รับรางวัล

มากกว่า 146 ที่นั่ง 6/5

ไม่เกิน 146 ที่นั่ง 10/13

ชนะที่นั่งเสรีนิยมทั้งหมด

มากกว่า 77.5 ที่นั่ง 5/6

ไม่เกิน 77.5 ที่นั่ง 11/10

Total Bloc Quebecois Seats ได้รับรางวัล

มากกว่า 58.5 ที่นั่ง 7/5

ไม่เกิน 58.5 ที่นั่ง 2/3

จำนวนที่นั่ง NDP ทั้งหมดได้รับรางวัล

กว่า 26.5 ที่นั่ง 10/11

ไม่เกิน 26.5 ที่นั่ง 1/1

เกี่ยวกับ PinnacleSports.com

PinnacleSports.com เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการลูกค้าในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก PinnacleSports.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นหนังสือกีฬาเล่มแรกที่นำเสนอการเดิมพันมาร์จิ้นที่ลดลง โดยใช้รูปแบบการกำหนดราคา -105 ที่มอบมูลค่าการเดิมพันที่ดีกว่าเจ้ามือรับแทงแบบเดิมถึง 50%

CURACAO – (PRESS RELEASE) — ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์มีสถานที่ใหม่ในการเพิ่มผลกำไรโป๊กเกอร์ด้วย Live3Dpoker.com ซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์เวอร์ชันล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้งานได้กับ Mac OS ทั้งหมดตั้งแต่ 10.3.9 ขึ้นไป เช่นเดียวกับพีซี นี่เป็นการดาวน์โหลดโป๊กเกอร์ครั้งแรกที่มีให้ในชุมชน Mac และตอนนี้เป็นห้องโป๊กเกอร์ 3 มิติเต็มรูปแบบห้องแรกที่เล่นด้วยเงินจริง

เป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น World Series of Poker และ World Poker Tour ซึ่งเป็นจุดชนวนให้เกิดการระเบิดในการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ หลังจากหลายเดือนของการทดสอบเบต้าและความคิดเห็นของผู้เล่น Live 3D Poker ได้เพิ่มความหลากหลายของเกมโป๊กเกอร์บนเว็บไซต์ของพวกเขา Live3Dpoker.com และเพิ่มการเล่นทัวร์นาเมนต์และตอนนี้มีตัวเลือกเงินจริง

Live 3D Poker เปิดตัวด้วยแนวคิดในการให้บริการซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์สำหรับทั้งแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ และสร้างเว็บไซต์โป๊กเกอร์สำหรับ Mac และ PC พร้อมดาวน์โหลดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มและทัวร์นาเมนต์ที่อนุญาตให้ทั้งคู่เล่นกันเองได้ เนื่องจากโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ จึงไม่มีปัญหาเบราว์เซอร์ Java หรือการเชื่อมต่อ ดังนั้นใครๆ ก็เล่นได้ – บนพีซีหรือ Mac

“ผลตอบรับที่เราได้รับจากผู้เล่นของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก” Fred Luchetti ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Live 3D Poker กล่าว “แต่หลังจากเล่นฟรีมาเป็นเวลานาน ผู้ใช้ของเราเริ่มต้องการเล่นด้วยเงินจริง มันเป็นงานมาก แต่นักพัฒนาของเราได้สร้างแบ็กเอนด์และการประมวลผลธุรกรรมของตนเองตั้งแต่ต้น และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็น สามารถแสดงเทคโนโลยีนี้ในขณะที่ให้เกมเมอร์ที่ภักดีของเราเริ่มรับเงินจริง ”

Live3Dpoker.com เป็นเกมแรกที่เปิดตัวด้วยซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์สำหรับ Mac และได้ให้บริการเกมระดับเฟิร์สคลาสแก่ชุมชน Mac และ PC ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยสภาพแวดล้อมโป๊กเกอร์ 3 มิติเต็มรูปแบบเท่านั้น พวกเขาจึงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ Mac ได้อย่างง่ายดาย

แคลิฟอร์เนีย – (PRESS RELEASE) — ผู้เล่น PicksPal.com ได้แสดง IQs ด้านกีฬาที่เหนือกว่าของพวกเขาในระหว่างการประชุมชิงแชมป์ NFL การเลือกผลลัพธ์อย่างแม่นยำ สเปรดสูง/ต่ำ และอุปกรณ์ประกอบฉากส่วนใหญ่ในเกมเลือกกีฬาออนไลน์ฟรี

กว่าสองในสามของผู้เล่น PicksPal.com เลือก Pittsburgh Steelers เพื่อให้ครอบคลุม 3.5 แต้มต่อ Broncos รวมถึงคะแนนรวม 41 คะแนนในเกม ในทำนองเดียวกัน ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์เพื่อให้ครอบคลุมคะแนน 4.5 คะแนนและรวมทีมกับแพนเทอร์เพื่อทำคะแนนรวมมากกว่า 42.5 คะแนนในเกม

นอกเหนือจากผลการแข่งขันและโอกาสสูง/ต่ำของ NFL แล้ว ผู้เล่น PicksPal.com เกือบ 70% รู้ดีว่า Ben Roethlisberger จะจ่ายบอลทัชดาวน์ก่อน Jake Plummer อุปกรณ์ประกอบฉากที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยความแม่นยำสูง (85 เปอร์เซ็นต์) รวมถึง Shaun Alexander ของซีแอตเทิลวิ่งหลามากกว่า Nick Goings ของ Carolina รวมถึงจะมีความซุ่มซ่ามหายไปในไตรมาสที่ 4 ของเกมชิงแชมป์ NFC หรือไม่ (87 เปอร์เซ็นต์) PicksPal.com ต่างจากสถานที่เลือกกีฬาออนไลน์อื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เลือกอุปกรณ์ประกอบฉากที่ไม่เหมือนใครซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การรับชมเกมสนุกสนานยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น 98 เปอร์เซ็นต์ของผู้เล่น PicksPal.com รู้ว่า John Elway จะถูกแสดงหรือกล่าวถึงในระหว่างการออกอากาศของ AFC Championship และ 74 เปอร์เซ็นต์มั่นใจว่าผู้เล่น Broncos จะเล่น Mile-High Salute หลังจากทำคะแนนได้ (ชมเชย Mike Anderson) .

โดยรวมแล้ว ผู้เล่น PicksPal.com มีสถิติที่ถูก/ผิดที่ 14-7 ในการแข่งขัน NFL และอุปกรณ์ประกอบฉากสำคัญเกี่ยวกับเกมชิงแชมป์วันอาทิตย์ที่แล้ว โดยการเลือกที่ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ประกอบฉากที่เกี่ยวข้องกับสตีฟ สมิธที่น่าผิดหวัง PicksPal.com กำลังเตรียมสำหรับการแข่งขัน Super Bowl Blowout ซึ่งเว็บไซต์จะมีอุปกรณ์ประกอบฉากที่ฟุ่มเฟือยและแหวกแนวมากขึ้นรวมถึงรางวัลใหญ่สำหรับผู้ชนะ

อุปกรณ์ประกอบฉากสนุกๆ ที่จะนำเสนอใน Super Bowl ได้แก่ “คุณจะเห็นอะไรเป็นอย่างแรกระหว่างเกม: Bill Cowher ถุยน้ำลายหรือ Mike Holmgren ยิ้ม” และ “Ben Roethlisberger จะถูกนำไปเปรียบเทียบในการถ่ายทอดสดกับไอดอลของเขา John Elway ในไตรมาสที่ 1 หรือไม่” รวมถึง “ใครจะทำคะแนนได้มากกว่าใน Super Bowl Sunday: Pittsburgh Steelers หรือ Tracy McGrady”

เช่นเดียวกับเกมชิงแชมป์ การประกวด Super Bowl Blowout ของ PicksPal.com ควรมีการแข่งขันสูงและแม่นยำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีวีจอใหญ่ในสาย

ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — หลังจากความสำเร็จของปฏิทินฮอลลีวูดโป๊กเกอร์เกิร์ลในปีที่แล้ว ฮอลลีวูด โป๊กเกอร์ ซึ่งเป็นที่ที่เหล่าดารามาเล่น ได้ประกาศการค้นหา 12 ใบหน้าเซ็กซี่ของโป๊กเกอร์ใหม่สำหรับปี 2550

วินซ์ แวน แพตเทน สตาร์ฮอลลีวูด โป๊กเกอร์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ว่า “โปรแกรมค้นหาโมเดลของปีที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก เราตั้งตารอผลงานทั้งหมดที่เราได้รับในปี 2550 โดยเริ่มต้นเมื่อต้นปีนี้ เราหวังว่าจะมีมากขึ้นอีก สาวๆเข้าประกวดเพื่อพิจารณาปฏิทินใหม่”

ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม Hollywood Poker จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันอันดับต้นๆ ที่จะเข้าร่วมในการค้นหา ในแต่ละเดือน นางแบบ 50-60 อันดับแรกจะตัดสินจากความงามโดยรวม คุณสมบัติเฉพาะตัว และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ชนะสิบอันดับแรกในแต่ละเดือนจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ภาพถ่ายที่เลือกให้รวมอยู่ในการค้นหานางแบบของ Hollywood Poker Girls จะถูกวางและโหวตบนเว็บไซต์ Hollywood Poker Girls ที่ซึ่งผู้เล่นฮอลลีวูดโป๊กเกอร์จะลงคะแนนให้กับนางแบบที่พวกเขาชื่นชอบ ผู้เข้ารอบ 12 อันดับแรกจะได้แสดงในปฏิทิน Hollywood Poker Girls ปี 2007 เพื่อรับเงินสดและของรางวัลมูลค่าหลายพันดอลลาร์ นอกเหนือไปจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

นิวยอร์ก – (PRESS RELEASE) — Scientific Games Corporation (Nasdaq: SGMS) ได้รับสัญญาตั๋วทันทีสำหรับลอตเตอรีโคโลราโด บริษัท ประกาศในวันนี้ ข้อตกลงซึ่งรวมถึงการจัดหาเกมขายตั๋วทันทีและบริการที่เกี่ยวข้อง มีมูลค่า 5.6 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเริ่มต้นสองปี สัญญามีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2549 และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีตัวเลือกให้ต่ออายุหนึ่งปีสามตัวเลือก

“โคโลราโดเป็นหนึ่งในรัฐที่ Scientific Games มีทั้งสัญญาแบบทันทีและแบบออนไลน์ ดังนั้นสัญญาใหม่นี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเรา” Lorne Weil ประธานและซีอีโอของ Scientific Games กล่าว “และด้วยความงามตามธรรมชาติของรัฐที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทต่อไปในความพยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าโคโลราโดจะเป็นโคโลราโดเสมอโดยการจัดหาเกมที่ช่วยให้ลอตเตอรีเป็นเงินทุนสำหรับสวนสาธารณะของรัฐและในท้องถิ่น ”

รายได้จากลอตเตอรีโคโลราโดส่วนใหญ่อุทิศให้กับการพัฒนาสวนสาธารณะและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐผ่านกองทุน Great Outdoors Colorado Trust Fund ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากลอตเตอรีและกองทุน Conservation Trust Fund และรายได้ให้กับกองสวนสาธารณะและสันทนาการกลางแจ้งในโคโลราโด

ลอนดอน, สหราชอาณาจักร — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เพื่อเป็นเกียรติแก่ตรุษจีน Cyberslotz ได้เลือกใช้สัญลักษณ์มังกรเป็นพื้นฐานสำหรับสล็อตแมชชีนโปรเกรสซีฟแจ็คพอตออนไลน์ล่าสุด และให้การเล่นฟรี 25 ไลน์ในการชนะ

ผู้ที่เกิดในปีมังกรถูกอธิบายว่าเป็น ‘บุคคลยอดนิยมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีชื่อเสียงในเรื่องความรักที่สนุกสนาน’; และอะไรจะดีไปกว่าการอธิบายเกมใหม่! ด้วยห้าวงล้อและสองแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ นักเล่นเกมสามารถเลือกที่จะเล่นระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบเส้นชนะในการเสนอราคาเพื่อความร่ำรวย เพื่อให้สอดคล้องกับธีมจีน สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลมีตั้งแต่แจกันหมิงหรือวัดเจดีย์ไปจนถึงรูปมังกรทองที่มีชื่อเดียวกัน

เกมฟรี – ใช่ เกมฟรี! – วงล้อของ Gold Dragon กระจัดกระจายไปด้วยร่ายมนตร์สีทอง (สัญลักษณ์จีน) หากเส้น/เส้นชนะที่คุณเลือกมีร่ายมนตร์สาม สี่ หรือห้า คุณจะได้รับการหมุนฟรีอีก 8,15 หรือ 25 ครั้งตามลำดับ ในระหว่างการเล่นฟรี แจ็คพอตสามารถถูกรางวัลได้ และจำนวนเงินที่ชนะปกติจะเพิ่มเป็นสามเท่า

เพื่อเพิ่มการจ่ายเงินรางวัลของคุณ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์แทน หมายความว่าหากวินไลน์ของคุณแสดงแจกันสองใบและเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง 1 ใบติดต่อกัน คุณจะได้รับการจ่ายเงินเทียบเท่าแจกันสามใบ หากคุณโชคดีพอที่จะได้เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งมากกว่าหนึ่งตัวติดต่อกัน คุณจะได้รับการจ่ายเงินระหว่าง 8 ถึง 8888 เท่าของเงินเดิมพันของคุณ การเป็นเลขนำโชคของจีน แปดหรือ ‘ฟ้า’ ตามที่ออกเสียง หมายถึง ‘โชคลาภมหาศาลในอนาคตอันใกล้’ และมังกรทองก็ดำเนินไปตามคำทำนาย

Brian Morgan ซีอีโอของ Cyberslotz กล่าวว่า “มังกรเป็นจักรราศีจีนที่รู้จักกันดีที่สุดและมีมนต์ขลังที่สุด แม้ว่าปี 2006 เป็นปีแห่งสุนัข เกมใหม่จาก Cyberslotz ฉลองคุณสมบัติทั้งหมดของมังกร อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรอจนถึงปี 2012 ซึ่งเป็นปีมังกรปีหน้าเพื่อวางจำหน่ายเกม และฉันไม่คิดว่าปฏิทินจีนจะเปลี่ยนแปลงสำหรับเรา”

ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์สามารถเล่น Gold Dragon หรือเกมที่มีให้เพื่อความสนุกสนานหรือรับรางวัลเงินสดได้ที่ www.cyberslotz.co.uk Cyberslotz ทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกของ Remote Gambling Association (RGA)

เกี่ยวกับ Cyberslotz

Cyberslotz.co.uk เป็นเว็บไซต์เกมออนไลน์ชั้นนำในสหราชอาณาจักร ทำให้สมาชิกสามารถเล่นเกมได้หลากหลายตั้งแต่เกมละ 1 เกม Cyberslotz นำเสนอเครื่องผลไม้ออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร เกมสไตล์บิงโกและสแครชการ์ด รวมถึงเกมคาสิโนคลาสสิกล้ำสมัย นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 4 ปีที่แล้ว Cyberslotz ได้ลงทะเบียนลูกค้าประจำ 1,000 รายและได้จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสดไปแล้วกว่า 100 ล้านปอนด์

Cyberslotz.co.uk เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Talarius plc ภายใต้แบรนด์ QuickSilver Talarius ดำเนินการศูนย์เกมสำหรับผู้ใหญ่และเป็นผู้นำตลาดในภาคส่วนนี้ในสหราชอาณาจักร

ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยเดิมเป็นกลุ่ม RAL ทาลาเรียสได้มอบความบันเทิงและบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้ามาเป็นเวลา 17 ปี Cyberslotz.co.uk มุ่งมั่นที่จะขยายประสบการณ์ให้กับลูกค้าทางออนไลน์

Cyberslotz เป็นสมาชิกของ Remote Gambling Association ซึ่งเป็นสมาคมการค้าหลักสำหรับอุตสาหกรรมเกมแบบโต้ตอบ

นิวยอร์ก – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ผู้คนนับล้านทอยลูกเต๋าทุกวันตามทิศทางของบริษัทและดัชนีตลาดหุ้น วันนี้ Sportsbook.com ซึ่งเป็นหนังสือกีฬาและคาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นคนแรกที่เสนอราคาโดยที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกจะปิดตัวลงในวันที่ 29 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปีนี้

ดาวโจนส์ปิดที่ 10,717.50 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ลดลงเพียง 0.61% จากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 นั่นเป็นการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดของปีในรอบเกือบแปดทศวรรษ 10 ปีที่แล้ว วันที่ 29 ธันวาคม 2538 ปิดทำการเวลา 5117.12 น. ปีนี้ตลาดคำรามสู่ชีวิตในทิศทางที่เป็นบวก แต่หลังจากนั้นก็ถอยกลับ แล้วมันจะจบลงที่ไหนเมื่อสิ้นปี 2549?

“เป็นคำถามที่ดี” Alex Czajkowski ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Sportsbook.com กล่าว “ตลาดหุ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทุกคนชอบเดิมพัน และเราคิดว่าการเดิมพันตามการคาดการณ์นี้จะดึงดูดทุกคนที่ติดตามตลาด ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่หรือรายเล็ก”

KAHNAWAKE, แคนาดา — (PRESS RELEASE) — The Jackpot Factory ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคาสิโน Microgaming ที่ใหญ่ที่สุด มีกำหนดจะเปิดตัวเกมใหม่เกมแรกในปี 2006 ในปลายสัปดาห์นี้ และเพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์ คาสิโนของกลุ่ม – All Slots คาสิโน , คาสิโนJackpots ทั้งหมด , First Web Casino และWild Jack Casino – เป็นเจ้าภาพในการจับฉลากโบนัส $20,000 และมอบคะแนนความภักดีสามเท่าให้กับผู้เล่นที่ลองเล่นเกมใหม่จากทั้งหมดสี่เกม

ด้วยเกมมากกว่า 215 เกม คาสิโน Jackpot Factory Group ยินดีต้อนรับเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นสี่เกมที่ช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอเกมที่กว้างขวางของพวกเขา ชุดสำหรับการเปิดตัวในวันพฤหัสบดีคือ: Harveys เกมสล็อตวิดีโอห้ารีลที่สนุกสนาน 25 เพย์ไลน์ หลายเหรียญ; Mardi Gras เกมสล็อตสามรีล หนึ่งเพย์ไลน์ สามเหรียญที่ตรงไปตรงมา ใช้งานง่าย Multi-Hand Bonus Blackjack เวอร์ชันมัลติแฮนด์ของเกมแบล็คแจ็คยอดนิยม Bonus Blackjack; และ Deuces Wild 100 Play Power Poker งวดที่สามของเกมโป๊กเกอร์ยอดนิยม 100 เกมที่เล่น Deuces นั้นดุร้ายและได้รับมูลค่าสูงสุด

David Brickman โฆษกของ Jackpot Factory Group กล่าวว่า “เรามอบประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ขั้นสูงสุด และในปี 2006 เรากำลังเปิดตัวเกมที่ไม่ซ้ำใครทุกเดือน รายการเด่นของเดือนนี้คือ Harveys เกมสล็อตออนไลน์เกมแรกที่ให้เงิน 500 เหรียญ เดิมพัน.

“นอกจากนี้ ในฐานะผู้รับรางวัล Most Innovative Promotions ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้ว่าเราจะจัดโปรโมชั่นที่สนุกสนานพร้อมกับเกมใหม่ของเรา คาสิโนของเรามอบคะแนนความภักดีสามเท่าและการจับรางวัล $20,000 สำหรับผู้เล่นที่เสี่ยงโชค ในเกม Microgaming ใหม่ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ มาเลย ให้พวกเขาลองและสัมผัสประสบการณ์ Jackpot Factory”

เกี่ยวกับ Jackpot Factory Group

ด้วยการจ่ายเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว Jackpot Factory Group เป็นกลุ่มคาสิโนออนไลน์ชั้นนำ Jackpot Factory Group ใช้เทคโนโลยี Microgaming นำเสนอเกมที่ใหญ่ที่สุดและล่าสุด และในฐานะสมาชิกของ eCOGRA กลุ่มภูมิใจในการจ่ายเงินที่รวดเร็วและการเล่นที่ซื่อสัตย์ สมาชิกรวมถึง: All Slots Casino, All Jackpots Casino, First Web Casino และ Wild Jack Gaming พอร์ทัลเกมที่ทันสมัยที่มีคาสิโน โป๊กเกอร์ และคาสิโนมือถือ

ยิบรอลตาร์ — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — 32Red.com คาสิโนออนไลน์ที่เป็นที่ชื่นชอบของสหราชอาณาจักรกำลังเฉลิมฉลองเป็นปีที่สามติดต่อกันหลังจากได้รางวัลสูงสุดจาก Casinomeister ซึ่งเป็นผู้ดูแลและผู้สนับสนุนผู้เล่นชั้นนำของอุตสาหกรรม

ต่อจากการได้รับรางวัล ‘คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด’ ในปี 2546 และ 2547 ตอนนี้พวกเขาได้เพิ่มรางวัลในปี 2548 เพื่อทำให้มันเป็นเวทย์มนตร์สามปีติดต่อกัน

ไบรอัน เบลีย์จาก Casinomeister แสดงความคิดเห็นบน 32Red และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของพวกเขาโดยกล่าวว่า… ‘ในธุรกิจนี้ ความไว้วางใจและชื่อเสียงคือทุกสิ่ง – หากไม่มีสิ่งนี้ คุณไม่มีอะไรเลย คาสิโน 32Red เป็นตัวอย่างที่สำคัญของคาสิโนที่ให้ความเชื่อถือในอุตสาหกรรมนี้ และสูตรของคาสิโนนั้นเรียบง่าย: ปฏิบัติต่อผู้เล่นของคุณดีกว่าที่คุณคาดหวังให้ตัวเองได้รับการปฏิบัติ’

Ed Ware ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง 32Red Plc กล่าวถึงชัยชนะ… ‘นี่เป็นข่าวที่น่าอัศจรรย์มาก การคว้าแชมป์ได้ครั้งเดียวนั้นยอดเยี่ยม การคว้าแชมป์ปีที่สองนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่การขึ้นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักของพนักงานทุกคนที่ 32Red ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้เล่นที่32Red Online Casinoดีที่สุดที่คุณจะได้รับ ฉันอยากจะขอบคุณไบรอันสำหรับรางวัลนี้ และฉันก็อยากจะขอบคุณผู้เล่นของเราสำหรับการอุปถัมภ์และคำพูดที่กรุณาของพวกเขา นี่คือปี 2006!’

จากรางวัลอันร้อนแรงนี้ 32Red ยังได้รับตำแหน่ง ‘โปรแกรมพันธมิตรคาสิโนที่ดีที่สุด’ ในการมอบรางวัล ไบรอันตั้งข้อสังเกตว่าโปรแกรมเริ่มดำเนินการในปี 2548 ได้อย่างไร… ‘พวกเขาทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก และส่วนใหญ่เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่สดใสของทีมงานกับบริษัทในเครือและกับชุมชนเกมโดยทั่วไป ‘

เกี่ยวกับ บมจ.32เรด

32Red Plc เป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และโป๊กเกอร์ที่ได้รับรางวัล ได้รับใบอนุญาต ควบคุม และตั้งอยู่ในยิบรอลตาร์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 32Red ได้รับรางวัล Best Casino จาก Watchdog และ Player Advocate site Casinomeister

บริษัทดึงดูดผู้เล่นจากทั่วโลก แต่มีฐานผู้เล่นในสหราชอาณาจักรที่โดดเด่น โดย 83% ของลูกค้าที่ 32Red www.32Red.com และ 32Red Poker www.32redpoker.com ที่ลงทะเบียนว่ามาจากสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดการลงทุนทางเลือกของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

MISSOURI – ตามที่รายงานโดย New York Times: “The Sporting News ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อที่เน้นด้านกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศได้เข้าสู่ข้อตกลงมูลค่า 7.2 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาที่ส่งเสริมการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยการเผยแพร่และออกอากาศโฆษณาสำหรับคาสิโนออนไลน์ ต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อวานนี้

“ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว The Sporting News ซึ่งดำเนินการโดย Vulcan Sports Media ซึ่งเป็นบริษัทที่ Paul G. Allen ผู้ร่วมก่อตั้งของ Microsoft เป็นเจ้าของได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.2 ล้านดอลลาร์ และจะให้บริการสาธารณะเป็นเวลาสามปี แคมเปญมูลค่า 3 ล้านเหรียญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการพนันทางโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมาย

“ข้อตกลงนี้เป็นการพัฒนาล่าสุดในการสอบสวนการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่นำโดยสำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในเขตตะวันออกของมิสซูรี ภายใต้การสอบสวนซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2546 อัยการของรัฐบาลกลางได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทสื่ออเมริกันจำนวนหนึ่ง – และขอข้อมูล จากอีกหลายสิบคนภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายที่ผู้เผยแพร่และผู้แพร่ภาพกระจายเสียงมีความผิดในการส่งเสริมและแสวงหาผลกำไรจากการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยการลงโฆษณา

“…ในแถลงการณ์ เดอะสปอร์ติ้งนิวส์ กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย…”

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ชนกันระหว่างเรือบรรทุกสินค้าตุรกีและเรือกรีกในช่วงเช้าของวันศุกร์ มีรายงาน

ถ้อยแถลงของกระทรวงคมนาคมของตุรกีที่เห็นโดยสำนักข่าว Reuters อ้างว่าไม่มีการคุกคามของมลพิษในการปะทะกัน

เรือบรรทุกสินค้าดังกล่าวชนเข้ากับเรือปืน Armatolos ของกรีกซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเลสวอสทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกรีกประมาณ 4 ไมล์ทะเล ทางตะวันออกของทะเลอีเจียน

ตามรายงานของกองทัพเรือเฮลเลนิก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในน่านน้ำของกรีซเมื่อเวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (0100GMT) หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าของตุรกี Karmate เพิกเฉยต่อคำเตือนให้เปลี่ยนเส้นทาง

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนเรือหรือความเสียหายร้ายแรงต่อเรือปืน

เจ้าหน้าที่ของกรีกยังคงสอบสวนเหตุการณ์นี้อยู่ นาโต้ได้รับแจ้งแล้ว เนื่องจาก Armatolos อยู่ในการลาดตระเวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการของพันธมิตรในทะเลอีเจียน

นี่เป็นครั้งที่สองในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่เรือตุรกีได้ชนกับเรือกรีก

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เรือของหน่วยยามฝั่งตุรกีได้ พุ่งชนเรือลาดตระเวนของกรีก ‘Gavdos’ ใกล้กับเมือง Imia

จารึกตุรกีพบที่ Byzantine Basilica ใน Heraklion, Crete

โบราณคดี กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

Philip Chrysopoulos – 4 พฤษภาคม 2018 0

จารึกตุรกีพบที่ Byzantine Basilica ใน Heraklion, Crete

พบจารึกตุรกีแบบออตโตมันบนแผ่นหินอ่อนที่มหาวิหาร Agios Markos ในเมือง Heraklion ประเทศครีต โดยวางผิดที่ในโกดัง

โล่ประกาศเกียรติคุณมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับประวัติของ Byzantine Basilica of Agios Markos ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะ

คำจารึกในภาษาอารบิกรวมถึงคำขอบคุณจาก Deftedar Pasha ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการฟื้นฟูมัสยิดในขณะนั้นหลังการทำลายล้างจากแผ่นดินไหว และมีอายุย้อนไปถึงปี 1811-12

ผู้เชี่ยวชาญของเทศบาลเมือง Heraklion กำลังทำงานเพื่อแปลคำจารึกทั้งหมด โดยร่วมมือกับบริการทางโบราณคดี

(ที่มา: AMNA)

Kelly Clarkson จะแสดงที่ 2018 Billboard Music Awards

ฮอลลีวูด

Joanna Kalafatis – 4 พฤษภาคม 2018 0

Kelly Clarkson จะแสดงที่ 2018 Billboard Music Awards

Kelly Clarksonและ John Legend จะแสดงที่ 2018 Billboard Music Awards ในวันที่ 20 พฤษภาคม

มันจะเป็นคืนที่เรียกร้องสำหรับ Clarkson เนื่องจากเธอยังเป็นเจ้าภาพในตอนเย็นอีกด้วย นักร้องที่ติดอันดับชาร์ตเพลงอื่นๆ ที่มีกำหนดจะแสดง ได้แก่ Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello และ Shawn Mendes

ผู้ตัดสิน “The Voice”และอดีตผู้ชนะ “American Idol” มี 27 เพลงใน Billboard Hot 100 โดยมีทั้งหมด 11 เพลงในสิบอันดับแรกและสามเพลงทำให้เป็นอันดับหนึ่ง

งานจะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสที่ MGM Grand Garden Arena และจะถ่ายทอดสดทาง NBC วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 20:00 น. ET/17:00 น. PT รับชมการแสดงของคลาร์กสันและแสดงในค่ำคืนอันน่าทึ่งนี้สำหรับวงการเพลง

บันทึกบันทึก

ราชวงศ์อังกฤษเผยแผนการเดินทางเยือนกรีก

การทูต กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก ชีวิต

ทาซอส กอกคินิดิส – 4 พฤษภาคม 2018 0

ราชวงศ์อังกฤษเผยแผนการเดินทางเยือนกรีก

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และภริยา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์

พระราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายชาร์ลส์และภรรยาของเขาดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์จะไปกรีซในสัปดาห์หน้าในสิ่งที่มันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยกรีกว่าสมาชิกของพระราชวงศ์อังกฤษจะเป็นแขกรับเชิญอย่างเป็นทางการในประเทศ

ตามแผนการเดินทางอย่างเป็นทางการ ทั้งสองพระองค์จะเสด็จเยือนกรุงเอเธนส์และเกาะครีตระหว่างการเข้าพัก ซึ่งเริ่มในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม และจะมีอายุจนถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม

ทั้งสองจะเดินทางถึงสนามบิน Eleftherios Venizelos ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤษภาคม โดยทันที หลังจากนั้นพวกเขาจะเดินทางไปยังใจกลางกรุงเอเธนส์เพื่อวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารไม่ทราบของในจัตุรัส Syntagma

การประชุมกับประธานาธิบดี Prokopis Pavlopoulos และนายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras มีกำหนดไว้ในภายหลัง

ในตอนเย็น ทั้งคู่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดย Pavlopoulos ที่ทำเนียบประธานาธิบดี

ในเช้าวันพฤหัสบดี เจ้าชายชาร์ลส์จะพบกับอาร์ชบิชอปแห่งเอเธนส์และออล กรีซ อิเอโรนิโมสที่ 2 และต่อมาพระองค์จะทรงวางพวงมาลาที่สุสานทหารฝ่ายสัมพันธมิตร

นอกจากนี้ เขายังถูกกำหนดให้เยี่ยมชมเรือของกองทัพเรืออังกฤษที่จอดอยู่ที่ท่าเรือปิเรียส ซึ่งเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเรือยามชายฝั่งของกรีซ

นอกจากนี้ เขาจะเยี่ยมชมเรือประจัญบานประวัติศาสตร์ – เรือลาดตระเวน G. Averoff ที่จอดอยู่ใน Flisvos, Paleo Faliro

ในขณะเดียวกัน ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์จะไปเยือนอาราม Kesariani ซึ่งเธอจะเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสประกาศกรุงเอเธนส์เป็นเมืองหลวงแห่งหนังสือโลกปี 2018

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม ทั้งสองจะบินไปยังเกาะครีตเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีของ Knossos หลังจากเยี่ยมชมสถานที่นี้แล้ว เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์จะเยี่ยมชมสถานที่ของ British Archaeological School

ในช่วงบ่ายแก่ ๆ พวกเขาจะไปเยี่ยมศูนย์ผู้อพยพในเมือง Ano Archanes ใกล้กับเมือง Heraklion และต่อมาจะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองตามประเพณีที่จัตุรัสหลักของหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเกาะครีต

ชีเปลือย Airbnb มาถึงกรีซ

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก ชีวิต การท่องเที่ยว

ทาซอส กอกคินิดิส – 4 พฤษภาคม 2018 0

ชีเปลือย Airbnb มาถึงกรีซ

รุ่นเปลือยกายของAirbnbเรียก NaturistBnB – เสื้อผ้าที่เป็นตัวเลือก – ได้มาถึงเร็ว ๆ นี้ในกรีซ

ก่อตั้งโดยคู่รัก Petri และ Minna Karjalainen ซึ่งพยายามจะจัดโฮมสเตย์ Airbnb แบบชีเปลือย แต่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้

พวกเขาชอบเที่ยวพักผ่อนในสภาพเปลือยเปล่า ดังนั้นจึงตัดสินใจเข้าสู่ตลาดโดยเริ่มเว็บไซต์ของตนเอง

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการมาสองสามเดือนแล้ว และมีที่พักให้บริการในฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และล่าสุดในกรีซ

มีการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ใน Messinia, Peloponnese และ Kefalonia ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าพักแบบส่วนตัวได้เพียง 100 ยูโร (119 ดอลลาร์) ต่อคืน

Messinia NaturistBnB คุณสมบัติ

ทรัพย์สิน Kefalonia

NaturistBnB เสนอกฎของบ้านสำหรับผู้ที่กำลังจะจองวันหยุดพักผ่อน

ตัวอย่างเช่น แขกควรพกผ้าเช็ดตัวติดตัวไว้เสมอเมื่อเปลือยกาย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคราบหลงเหลืออยู่

เว็บไซต์ยังแนะนำให้แขกสบตา – แต่หลีกเลี่ยงการจ้องมองคนอื่นที่เปลือยเปล่า

มันบอกว่า: “สภาพแวดล้อมชีเปลือยควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่เกี่ยวกับเพศ”

ตำรวจกรีกจับกุมหน่วยแพทย์ในข้อหาขโมยยารักษามะเร็ง

อาชญากรรม จุดเด่น กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก สุขภาพ

Philip Chrysopoulos – 4 พฤษภาคม 2018 0

ตำรวจกรีกจับกุมหน่วยแพทย์ในข้อหาขโมยยารักษามะเร็ง

ตำรวจกรีซจับกุมผู้ต้องสงสัย 21 ราย รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเพื่อขโมยยารักษาโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลของรัฐและนำไปขายในต่างประเทศ

ผู้ต้องหาถูกนำตัวส่งอัยการเมื่อวันศุกร์ (29) ในข้อหายักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงใบสั่งยา และฉ้อโกง

ตามที่ตำรวจระบุ วงแหวนนี้มีผู้นำสี่คนและสมาชิกหลัก 17 คน; บริษัทขนส่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

วงแหวนประกอบด้วยแพทย์เอกชนที่ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่เพื่อขโมยยารักษามะเร็งราคาแพงมูลค่า 1,000 ยูโร – 6,000 ยูโร (1,120 – 7,180 ดอลลาร์) ซึ่งจ่ายโดยรัฐกรีก

อีกวิธีหนึ่งในการรับยาราคาแพงคือการเขียนใบสั่งยาที่ผิดกฎหมายสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็งซึ่งถูกนำเสนอว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของโรค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแพทย์เอกชนและเภสัชกร

ในกรณีอื่นๆ แพทย์สั่งยาสามตัวให้กับผู้ป่วยและเก็บยาตัวหนึ่งไว้สำหรับอาชญากร พวกเขายังสั่งยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

จากนั้นยาราคาแพงก็ขายในราคาที่สูงขึ้นในตลาดมืดในสแกนดิเนเวีย อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศส ตำรวจกล่าวว่ายา 6,000 ยูโรขายได้ 15,000 ยูโรในประเทศสแกนดิเนเวียหนึ่งประเทศ

ตามที่ตำรวจกล่าว หัวหน้าคนหนึ่งมีบริษัทในตะวันออกกลาง ซึ่งแหวนดังกล่าวมีแนวหน้าทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา

ตำรวจพบเงินจำนวนมากและยารักษามะเร็งจำนวนมากรวมเป็นเงิน 200,000 ยูโรในบ้านของจำเลย พวกเขายังพบใบกำกับสินค้าเสมือนจริงและใบสั่งยาในร้านขายยาและใบกำกับสินค้าในบริษัทขนส่ง

หลังจากตรวจสอบรหัสของเภสัชภัณฑ์แล้ว ผู้สืบสวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่แหวนดังกล่าวจะขโมยยาจากโรงพยาบาลของรัฐอีกแห่งเช่นกัน

EU ประณามกิจกรรมตุรกีในทะเลอีเจียน, เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

ยุโรป ข่าวกรีก การเมือง

จอห์นสมิ ธ – 4 พฤษภาคม 2018 0

EU ประณามกิจกรรมตุรกีในทะเลอีเจียน, เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

เรือรบตุรกี (แฟ้มภาพ)

เฟเดริกา โมเกอรินี หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศของสหภาพยุโรป ประณามการกระทำที่ผิดกฎหมายและต่อเนื่องของตุรกีในทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมื่อวันศุกร์

ในการตอบคำถามจากรองประธานาธิบดีรัฐสภายุโรป Dimitris Papadimoulis เกี่ยวกับการยั่วยุของตุรกีต่อกรีซและไซปรัส Mogherini ย้ำว่าสภายุโรปได้ประณามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องของตุรกีในทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกอย่างชัดเจน

เธอเน้นย้ำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเต็มที่กับกรีซและไซปรัส โดยเสริมว่าในระหว่างการประชุมผู้นำในวาร์นาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม คณะกรรมาธิการยุโรปและประธานสภายุโรป Jean-Claude Juncker และ Donald Tusk ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านกับสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญในกระบวนการภาคยานุวัติ ในขณะที่แสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการดำเนินการล่าสุดของตุรกีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและทะเลอีเจียน

Mogherini ยังกล่าวด้วยว่าสหภาพยุโรปได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ตุรกีจะต้องเคารพอธิปไตยแห่งชาติของประเทศสมาชิกเหนือน่านน้ำและน่านฟ้าของตน

เธอตั้งข้อสังเกตว่าทัสก์ได้เน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปสนับสนุนสิทธิของสาธารณรัฐไซปรัสอย่างเป็นเอกฉันท์ในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนอย่างไร

(ที่มา: AMNA)

นักลงทุนชาวกรีกมีส่วนร่วมใน Global Shipping Forum

ธุรกิจ ข่าวกรีก ข่าวกรีก โลก

จอห์นสมิ ธ – 4 พฤษภาคม 2018 0

นักลงทุนชาวกรีกมีส่วนร่วมใน Global Shipping Forum

ผู้แทนจาก Third Capital Link International Shipping Forum ในเซี่ยงไฮ้

การประชุมด้านการเดินเรือครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกรีกได้จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน

ฟอรัมการขนส่งระหว่างประเทศของ Capital Link ประจำปีครั้งที่สาม – ประเทศจีน สำรวจว่าเจ้าของเรือ บริษัท ลีสซิ่งและผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศสามารถได้รับประโยชน์จากแนวโน้มล่าสุดในด้านการเงินโลก ตลาดทุน ไพรเวทอิควิตี้ และการจัดหาเงินทุนทางเลือก

Capital Link ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เป็นบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ในนิวยอร์ก โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ภาคทางทะเล สินค้าโภคภัณฑ์ และพลังงานที่มีการดำเนินงานในเอเธนส์

งาน 20 เมษายนที่โรงแรม Grand Kempinski ในเซี่ยงไฮ้ ได้ยินจากบริษัทขนส่งและอู่ต่อเรือระหว่างประเทศและจีนมากกว่า 21 แห่ง; 6 บริษัทลีสซิ่งชั้นนำของจีน; ธนาคารขนส่งสินค้าทั่วโลก 6 แห่ง; ผู้ให้บริการทางการเงินทางเลือกรายใหญ่และกองทุนไพรเวทอิควิตี้ รวมทั้งสำนักงานกฎหมายชั้นนำ สมาคมจำแนกประเภท P&I Clubs และบริษัทที่ปรึกษา

Nicolas Bornozis ประธาน Capital Link กล่าวในงานว่าภายใน 3 ปี Capital Link Forum ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีหลักที่รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมจากจีนและจากต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูล เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ติดต่อใหม่และใหม่ ธุรกิจ.

Andreas Hadjipetrou กรรมการผู้จัดการของ Columbia Shipmanagement กล่าวกับผู้ร่วมประชุมว่า “การนำเสนอเกี่ยวกับอนาคตของการจัดการเรือมีวิวัฒนาการมาจากความจำเป็นของภาคส่วนการจัดการเรือในการปรับโฉมและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเจ้าของ ธนาคาร ผู้เช่าเหมาลำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

“ในการที่จะเป็นผู้จัดการเรือที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับลูกค้า พวกเขาจำเป็นต้องสร้างการทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งหมดของพวกเขาผ่านระบบดิจิทัล และลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมลูกเรือและพนักงานฝั่ง

“ด้วยการพัฒนาห้องควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพเรือเฉพาะทางที่โคลัมเบียทำให้บริการนี้โดดเด่น”

ทุกคนต้อง ‘รับผิดชอบความรับผิดชอบ’ Moscovici . ของสหภาพยุโรปกล่าว

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

ทาซอส กอกคินิดิส – 4 พฤษภาคม 2018 0

ทุกคนต้อง ‘รับผิดชอบความรับผิดชอบ’ Moscovici . ของสหภาพยุโรปกล่าว

การปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของสหภาพยุโรป สำหรับกรีซในปี 2561 และ 2562 เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 นายปิแอร์ มอสโควิชี กรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

เมื่อถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ฤดูใบไม้ผลิของคณะกรรมาธิการสำหรับกรีซ Moscovici บอกกับการแถลงข่าวในกรุงบรัสเซลส์ว่าการคาดการณ์การเติบโตคือ 1.9% ของ GDP สำหรับปี 2018 และ 2.3% ในปี 2019 เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ในฤดูหนาวปีที่แล้ว

“นี่เป็นเพราะผลกระทบของการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรีก 0.1% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2017” ข้าราชการฝรั่งเศสกล่าว โดยสังเกตว่าการลงทุนจะดำเนินต่อไปใน “วิถีไดนามิก” และจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความต่อเนื่องของการแปรรูป

เกี่ยวกับโปรแกรม Moscovici กล่าวว่า “อยู่ในเส้นทางที่ดี” สำหรับการเสร็จสิ้นที่ Eurogroup ในลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

“พารามิเตอร์เป็นที่รู้จัก” เขากล่าวหมายถึงความสมบูรณ์ของการตรวจสอบซึ่งขึ้นอยู่กับ “ความพยายาม” ของ ทางการกรีก เกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตของรัฐบาลกรีก ซึ่งมี “พื้นฐานที่ดีและแข็งแกร่ง” แต่ “สามารถปรับปรุงได้เสมอ” และในการออกแบบ “กลไก” หลังโปรแกรมที่เหมาะสม

ในแง่ของการบรรเทาหนี้ของกรีซ Moscovici กล่าวว่าเรื่องนี้มีกำหนดจะหารือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ในขณะที่ชี้แจงว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการคาดการณ์กับความสมบูรณ์ของโครงการ

“ฉันเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จ แต่ทุกคน – และฉันหมายถึงทุกคน – มีหน้าที่รับผิดชอบ” ผู้บัญชาการกล่าวสรุป

(ที่มา: AMNA)

เมืองในแคนาดายอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีกแม้จะมีแรงกดดันจากตุรกี

แคนาดา ข่าวกรีก ประวัติศาสตร์ การเมือง

Eleni Balatsas – 4 พฤษภาคม 2018 0

เมืองในแคนาดายอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีกแม้จะมีแรงกดดันจากตุรกี

เมืองลาวาล รัฐควิเบก ของแคนาดาได้ประกาศยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Pontic Greekแม้ว่าจะมีข้อเรียกร้องจากกงสุลใหญ่แห่งตุรกีในมอนทรีออลให้ถอนคำประกาศดังกล่าว

เมื่อวันอังคาร สมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่นลงมติยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีกในปอนเตียน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2457 ถึง 2465 ชาวกรีกและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ กว่าล้านคนถูกสังหารหรือขับไล่ออกจากเอเชียไมเนอร์โดยกองกำลังชาตินิยมตุรกีและออตโตมัน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงดึกของคืนก่อนการลงคะแนนเสียง เดนิซ บาร์คาน อุมรุก กงสุลใหญ่แห่งตุรกีในมอนทรีออล รายงานว่าได้ส่งคำขออย่างเป็นทางการในนามของรัฐตุรกีให้เพิกถอนถ้อยแถลง

ข้อเสนอการยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตในนั้นได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์

Dimitris Azemopoulos เอกอัครราชทูตกรีซประจำแคนาดาขอบคุณฝ่ายนิติบัญญัติที่ให้การสนับสนุน

ในโพสต์โซเชียลมีเดีย เขากล่าวว่า “เอกฉันท์! ใช่ เทศบาลเมืองลาวาล เมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา ยอมรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในคืนนี้เป็นเอกฉันท์!

“ความจริงและความยุติธรรมมีชัยเสมอในท้ายที่สุด สุจริตฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้”

สภาคองเกรสของแคนาดากล่าวว่าการตัดสินใจของลาวาลซิตี้เป็น “ประวัติศาสตร์สำหรับชุมชนกรีกในควิเบก”

“มันเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนในควิเบกและแคนาดา และคนรุ่นต่อๆ มา ถึงอาชญากรรมที่โหดร้ายและชั่วร้ายต่อบรรพบุรุษและมนุษยชาติชาวกรีกของเรา”

Zach Galifianakisเพิ่งเซ็นสัญญากับภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ในนอร์เวย์ชื่อ “The Sunlit Night”

เขาได้ร่วมแสดงกับดาราดังซึ่งรวมถึงกิลเลียน แอนเดอร์สัน, อเล็กซ์ ชาร์ป ผู้ชนะรางวัลโทนี่ และเจนนี่ สเลต ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งในนิวยอร์กซิตี้และอาร์กติกเซอร์เคิลของนอร์เวย์ จิตรกรชาวอเมริกันชื่อ Frances (Slate) และชายคนหนึ่งที่พยายามจะฝัง Yasha (Sharp) พ่อของเขา พบกันในดินแดนทางเหนือนี้

การประชุมของพวกเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตและครอบครัวของพวกเขา

“The Sunlit Night” กำกับโดย David Wnendt และอิงจากนวนิยายเรื่องแรกของ Rebecca Dinerstein ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2015 ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการร่วมผลิตระหว่างเยอรมนีและนอร์เวย์

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องของกาลิเฟียนาคิสในอาชีพการงานของเขา โดยเปลี่ยนจากบทบาทที่โง่เขลาและตลกที่เขากลายเป็นที่รู้จักในแฟรนไชส์ ​​“The Hangover” และในรายการโทรทัศน์ของเขา “ตะกร้า” ไปจนถึงตัวละครที่จริงจังมากขึ้น เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร “Collider”ซึ่งเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขา “ไม่ต้องการเล่นเป็นตัวละครประเภทเดียวกัน”

การถ่ายทำ “The Sunlit Night” ได้เริ่มขึ้นแล้วที่ Coney Island เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่วางจำหน่ายเมื่อพร้อมใช้งาน

พระสังฆราชบาร์โธโลมิว: โรงเรียนศาสนศาสตร์ Halki จะเปิดขึ้นใหม่ในไม่ช้า

ยุโรป โบสถ์กรีก

Philip Chrysopoulos – 5 พฤษภาคม 2018 0

พระสังฆราชบาร์โธโลมิว: โรงเรียนศาสนศาสตร์ Halki จะเปิดขึ้นใหม่ในไม่ช้า

ศาสนศาสตร์โรงเรียนฮัลกิจะเปิดอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ตามที่ พระสังฆราชทั่วโลก Bartholomew

บาร์โธโลมิวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอีกครั้งในการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนของ American Hellenic Educational Progressive Association ในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Bartholomew กล่าวว่าระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan ของตุรกีและรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี Mevlut Cavusoglu เขามั่นใจว่าโรงเรียน Halki Thological จะเปิดขึ้นอีกครั้งในไม่ช้า

พระสังฆราชทั่วโลกได้พบกับประธานาธิบดีตุรกีเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ทำเนียบประธานาธิบดีในอังการา พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศและหารือในประเด็นนี้

ชายทั้งสามยังได้หารือเกี่ยวกับปัญหาของ Patriarchate และชุมชนชาวกรีก

ครอบครัวของจอร์จ ไมเคิล ขอให้แฟนๆ ถอดของที่ระลึกออกจากบ้านนักร้องผู้ล่วงลับ

ยุโรป ดนตรี

Philip Chrysopoulos – 5 พฤษภาคม 2018 0

ครอบครัวของจอร์จ ไมเคิล ขอให้แฟนๆ ถอดของที่ระลึกออกจากบ้านนักร้องผู้ล่วงลับ

ครอบครัวจอร์จ ไมเคิลขอให้แฟนๆ นำดอกไม้ รูปถ่าย เทียนไข และสิ่งของอื่นๆ ที่พวกเขาทิ้งไว้ในบ้านทั้งสองหลังของนักร้องที่เสียชีวิต

บริเวณนอกบ้านของจอร์จ ไมเคิลในลอนดอนเต็มไปด้วยเทียน ป้าย ดอกไม้ และข้อความที่เขียนด้วยลายมือของนักร้องดังที่เสียชีวิตในเดือนธันวาคม 2559

แฟน ๆ ยังทิ้งของที่ระลึกไว้นอกบ้านของ George Michael ใน Goring ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอน 80 กิโลเมตรซึ่งเป็นสถานที่ที่นักร้องเสียชีวิต

พ่อของไอคอนป๊อป น้องสาว และเพื่อนของเขา David Austin กล่าวว่าพวกเขารู้สึกประทับใจกับการแสดงความรัก แต่รู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถขอให้เพื่อนบ้านยอมรับของที่ระลึกส่วนตัวทั้งหมดที่แต่ละคนทิ้งไว้ให้อยู่ในที่ของตนได้ตามปกติ

โดยสรุป ครอบครัวนักร้องขอให้แฟนเพลงในความทรงจำของจอร์จ ไมเคิล ถอดของที่ระลึกภายในวันที่ 27 พฤษภาคม

พวกเขายังเสนอให้แฟน ๆ ที่เรียกตัวเองว่า “คู่รัก” เพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในความทรงจำของนักร้อง

เมืองโบราณในตุรกีตอนใต้พร้อมขาย (วิดีโอ)

โบราณคดี ยุโรป ข่าวกรีก

Philip Chrysopoulos – 5 พฤษภาคม 2018 0

เมืองโบราณในตุรกีตอนใต้พร้อมขาย (วิดีโอ)

เมืองโบราณอายุ 2,500 ปีทางตอนใต้ของตุรกีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวพร้อมขายในราคา 35 ล้านลีราตุรกี (8.35 ล้านดอลลาร์) ตามรายงานของ Daily Sabah

เมืองโบราณของ Bargylia ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมูกลาไม่สามารถปกป้องได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาตั้งแต่ปี 2470 เจ้าของต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกีเวนคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นที่ดินที่อื่น

ตาม Daily Sabah Bargylia อยู่ห่างจาก Bodrum บนชายฝั่ง Caria 30 กิโลเมตรระหว่าง Lasos และ Myndus เมืองโบราณมีอัฒจันทร์ วัด โรงอาบน้ำโรมัน และสุสานจากยุคไบแซนไทน์

เมืองนี้ได้รับการกล่าวขานว่าก่อตั้งโดย Bellerophon เพื่อเป็นเกียรติแก่เพื่อนของเขา Bargylos ซึ่งถูกสังหารโดยการเตะจากม้ามีปีก Pegasus ใกล้ Bargylia และ Temple of Artemis Cindyas

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการขุดค้นอย่างเป็นทางการและพื้นที่นี้ถูกนักล่าสมบัติและผู้ลักลอบขนของโบราณลักลอบปล้นสะดม

รายงานระบุว่าโมเสกโบราณถูกทำลายและขโมยโดยผู้ลักลอบขนสินค้า ในขณะที่เมืองนี้เต็มไปด้วยหลุมที่เหลือจากการขุดค้นที่ผิดกฎหมาย

Huseyin Ucpınar วัย 87 ปี หนึ่งในเจ้าของร่วมของที่ดินกล่าวว่าพวกเขาพยายามขายที่ดินดังกล่าวมาหลายปีแล้ว รายงานระบุว่าเขาไม่ได้พูดคุยกับเจ้าของร่วมคนอื่น ๆ ของที่ดินซึ่งมีรายงานว่าโกรธเขาที่พยายามจะขายที่ดิน

อาสาสมัครชาวกรีกยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม

พลัดถิ่น สิ่งแวดล้อม กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก สังคม

แขก – 5 พฤษภาคม 2018 0

อาสาสมัครชาวกรีกยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม

อาสาสมัครใน Chania, Crete

โดย Heini-Sofia Alavuo

ชาวกรีกที่มีใจรักพลเมืองกำลังอาสาทำความสะอาดประเทศของตนในการรณรงค์ที่อธิบายว่าเป็น “ขบวนการพลเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในยุคปัจจุบัน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ผู้คนทั่วกรีซได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศที่สะอาดขึ้นและโลกที่สะอาดขึ้น ‘Let’s Do It Greece’ เป็นแคมเปญอาสาสมัครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความกระตือรือร้น

อนาสตาซิส สตามาทิสเป็นวิศวกรโยธาชาวกรีกที่เพิ่งย้ายจากสหราชอาณาจักรกลับบ้าน เขาเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ตั้งแต่เริ่มต้น

ในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเอเธนส์ กลุ่มเพื่อนวัย 20 ของพวกเขาต่างกระตือรือร้นที่จะเป็นอาสาสมัครและทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนท้องถิ่นของพวกเขากำลังเผชิญอยู่

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่านี้ นั่นคือตอนที่พวกเขาค้นพบว่าเอสโตเนียจัดการทำความสะอาดทั่วประเทศในปี 2008 ภายใต้ชื่อ Let’s Do It

อนาสตาซิสให้สัมภาษณ์กับ Greek Reporter ว่า “สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 20 ปี การไปทั่วประเทศเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ แต่เรารู้สึกว่าจำเป็นต้องพบปะกับผู้คนที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน

“มีคนจำนวนมากที่คิดแบบเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเราไม่ควรถูกโดดเดี่ยว – การเชื่อมต่อและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ”

ทีมงานเปิดตัวงานครั้งแรกในปี 2555 และได้จัดขึ้นทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา

Let’s Do It อาสาสมัครใน Kavala ทางตอนเหนือของกรีซ

หนึ่งวันต่อปี อาสาสมัครทั่วประเทศจะออกไปเที่ยวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตน ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาด การปลูกป่า การทาสีและการซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ

การเปลี่ยนแปลงของพลเมือง

ในช่วงเริ่มต้น งานนี้ประกอบด้วยการทำความสะอาดชายหาดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกรีซมีแนวชายฝั่งยาวหลายไมล์และชายหาดที่สวยงาม ในเวลาต่อมา หลายๆ แห่งยังได้จัดพื้นที่ป่า ภูเขา และการทำความสะอาดใต้น้ำ

ตามรายงานของอนาสตาซิส เหตุการณ์ต่างๆ มีวิวัฒนาการทุกปี ผู้คนเริ่มต้นด้วยชายหาดและค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ทีมงานหลักประกอบด้วยสมาชิก 25 คน กลุ่มเพื่อนที่ต้องการเป็นอาสาสมัครและแบ่งปันความหลงใหลในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับอนาสตาซิส สมาชิกในทีมหลายคนยังคงทำงานรณรงค์จากต่างประเทศต่อไป

“ผมพยายามอย่างเต็มที่จากสหราชอาณาจักร” เขากล่าว และอธิบายว่าสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ทำงานอย่างไรจากสเปน เบลเยียม และสกอตแลนด์

“สำหรับพวกเราทุกคน การเป็นอาสาสมัครถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา ที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการใช้เวลาร่วมกันและทำงานในเรื่องที่ใหญ่กว่า”

กำลังดำเนินการทำความสะอาด

เว็บพนันบอลที่ดีที่สุด ทีมประสานงานประมาณ 80 คนทั่วกรีซทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำให้ผู้คนทำงานในชุมชนท้องถิ่นของตน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน อาจารย์ ครู นักเคลื่อนไหว และผู้ใจดีอื่นๆ ที่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน

ในปี 2018 เหตุการณ์มากกว่า 1,430 เกิดขึ้นทั่วกรีซ และประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรชาวกรีกทำงานร่วมกัน จากข้อมูลของ Anastasis เป้าหมายของทีมคือการได้รับ 5% ของประเทศเพื่อเป็นอาสาสมัครภายในวันครบรอบ 10 ปีของ Let’s Do It Greek ในปี 2564 ปี

นี้การรณรงค์มุ่งเป้าไปที่เยาวชนของประเทศ โดยพยายามดึงดูดคนหนุ่มสาวให้มากที่สุด

“เราได้ติดต่อกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วกรีซ” อนาสตาซิสกล่าว ในปี 2018 Let’s Do It Greek มีทูตเจ็ดคน ดาราดังชาวกรีกทั้งหมด เช่น นักร้อง Alkistis Protopsalti พิธีกรรายการโทรทัศน์ Doukissa Nomikou และนักกีฬาโอลิมปิก Lefteris Petrounias

‘เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอ’

แคมเปญนี้มีผู้สนับสนุนมากมาย แต่อนาสตาซิสชี้ให้เห็นว่าพวกเขาต้องการให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่ายที่สุด:

“เราพยายามที่จะรักษางบประมาณให้เป็นศูนย์และเราไม่ต้องการจัดการกับเงินใด ๆ . ในอดีตมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นกับบางองค์กร ดังนั้นบางคนจึงยังคงสงสัย

“เราไม่ต้องการรับเงินใดๆ จากผู้สนับสนุนของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น มอบถุงมือและถุงพลาสติกให้กับอาสาสมัคร หรือจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์ระดับมืออาชีพของเรา”

Let’s Do It Greece ยังเป็นโครงการ Zero-print เนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม — พวกเขาไม่ต้องการพิมพ์สื่อใดๆ แต่แชร์ออนไลน์

เป้าหมายหลักของ Let’s Do It Greece สรุปได้เป็นแนวคิดง่ายๆ คือ เพื่อให้ผู้คนทราบว่ามีคนอื่นๆ ที่คล้ายกับพวกเขา

“เราต้องการแสดงให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ถ้าเราร่วมมือกัน เราจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครั้งใหญ่มาสู่สังคมเฮลเลนิกได้ คำขวัญของเราคือ ‘จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอย’” อนาสตาซิสกล่าว

Let’s Do It เป็นชุมชนนานาชาติซึ่งปัจจุบันทำงานในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก อนาสตาซิสกล่าวว่า “ขบวนการนี้เป็นหนึ่งในขบวนการพลเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในยุคปัจจุบัน โดยทำงานเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น ปัญหาที่เรากำลังเผชิญ เช่น แพทช์ขยะ Great Pacific ไม่ใช่แค่ปัญหาของบางประเทศเท่านั้น เราต้องร่วมมือกัน”

วันทำความสะอาดโลกจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 หนึ่งร้อยห้าสิบประเทศและอาสาสมัครหลายล้านคนจะเข้าร่วมทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเวลาหนึ่งวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Let’s Do It ทั่วโลก โปรดไปที่https://www.letsdoitworld.org/

นักวิทยาศาสตร์เผยว่าซานโตรินีเป็นอย่างไรก่อนการปะทุของภูเขาไฟในศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสตกาล

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก ศาสตร์

Philip Chrysopoulos – 4 พฤษภาคม 2018 0

นักวิทยาศาสตร์เผยว่าซานโตรินีเป็นอย่างไรก่อนการปะทุของภูเขาไฟในศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสตกาล

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าก่อนที่เกาะ Kameni ในปัจจุบันจะอยู่ภายใน Caldera of Santorini อันโด่งดังซึ่งสร้างขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3600 ปีก่อนมี Kameni ที่มีอายุมากกว่ามากอยู่ที่จุดเดียวกันซึ่งถูกทำลายล้างโดยภูเขาไฟระเบิด รายงานของสำนักข่าวเอเธนส์-มาซิโดเนียกล่าวว่า

เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกและนานาชาติที่ศึกษาเศษซากใต้น้ำที่ด้านล่างของการปะทุของมิโนอัน เช่นเดียวกับชิ้นลาวาอันดีเซียนในหินภูเขาไฟ ได้ดำเนินการสร้างแคลดีราพรีคาเมนีขึ้นใหม่ และประเมินขอบเขตของมัน วิธีที่มันถูกสร้างขึ้นและอายุของมัน

เมื่อประมาณ 22,000 ปีที่แล้วเกิดการระเบิดครั้งใหญ่อีกครั้งในเมืองธีรา ซึ่งเรียกว่าการระเบิดริวา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดกึ่งแอ่งภูเขาไฟขนาดใหญ่ ภายในเกาะนั้น ได้ก่อตัวเป็นเกาะ คือ พรีคาเมนี ซึ่งถูกทำลายในเวลาต่อมา พร้อมกับบางส่วนของธีราและธีราสเซีย และค่อยๆ ถูกยกขึ้นภายในเกาะระหว่างการปะทุของมิโนอันครั้งล่าสุด

นักวิจัยใช้สถิติแสง การวัดขนาดเม็ดละเอียด และเทคนิคอื่นๆ เพื่อประเมินว่าพรีคาเมนีมีปริมาตร 2.2 ถึง 2.5 ลูกบาศก์กิโลเมตร เทียบกับ 3.2 ลูกบาศก์กิโลเมตรของคาเมนีเก่าและใหม่ในปัจจุบัน

นักวิจัยหลายคนกล่าวว่า ดร.เดวิด คาราตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟวิทยา กล่าวว่า “ภูมิประเทศที่โล่งอกของซานโตรินีก่อนการระเบิดของมิโนอันมีลักษณะเฉพาะด้วยท่าเรือเล็กๆ ควบคู่ไปกับเกาะกลาง ซึ่งเกือบจะคล้ายกับเมืองคาเมนีในปัจจุบัน แต่ยังไม่ทราบขนาดและอายุของเกาะแห่งนี้ ในการศึกษาใหม่ของเรา เราได้สร้างเกาะพรีมิโนอันขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่าโปรคาเมนีทั้งขนาดและอายุ”

ตามที่นักวิจัยชาวฮังการีกล่าวว่า “เรามุ่งความสนใจไปที่ตัวอย่างหินและแร่ลิเธียมที่มีลักษณะเฉพาะที่สุดที่พบในหินภูเขาไฟมิโนอัน ซึ่งเป็นตัวแทนของวัตถุระเบิดจากพรีคาเมนี

“การใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยภาพถ่าย เราคำนวณปริมาตรของพรีคาเมนีที่ 2.2 ถึง 2.5 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่าปริมาตรของคาเมนีเก่าและคาเมนีใหม่

“เรายังกำหนดอายุของชิ้นส่วนแอนดีไซต์โดยใช้วิธี Cassignol-Gillot K-Ar เมื่อ 20,000 ปีที่แล้วในวันนี้ ซึ่งหมายความว่า Pre-Kahnem เริ่มเติบโตในไม่ช้าหลังจากการปะทุของ Riva เมื่อ 22,000 ปีก่อน”

จากการศึกษาใหม่ หลังจากการระเบิด Riva อันทรงพลังที่เกิดขึ้นก่อนยุค Minoan ภูมิทัศน์ก่อนมิโนอันของซานโตรินีถูกครอบงำด้วยแอ่งน้ำตื้นที่มีน้ำท่วมขัง ที่ซึ่งลาวาออกมาจากภูเขาไฟใต้น้ำอย่างช้าๆ ภูเขาไฟก่อนคาเมนีก็ขึ้นไป .

จนถึงขณะนี้ ทำได้เพียงการประมาณการที่ไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับขนาดและอายุของมัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Paraskevi Nomikou แห่งภาควิชาธรณีวิทยาและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอเธนส์ที่เข้าร่วมการศึกษาบอก AMNA ว่า “แอ่งภูเขาไฟก่อนมีโนอันมีขนาดเล็กกว่าในปัจจุบัน ปิดทางตะวันตกเฉียงใต้ และมีช่องเปิดเล็กๆ เพียงช่องเดียวทางตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีช่องแคบ

“ที่ใจกลางของแอ่งน้ำตื้น แอ่งภูเขาไฟที่มีน้ำท่วมขัง มีแอ่งภูเขาไฟขนาดเล็กกว่ายุคก่อนคาเมนีในปัจจุบันที่มีกรวยภูเขาไฟต่ำ”

Pre-Kameni ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากการระเบิด Riva ด้วยอัตราการไหลของลาวาขั้นต่ำที่ 0.13 ถึง 0.14 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อพันปี อัตรานี้ช้ากว่ามาก – ประมาณหนึ่งในเจ็ด – กว่าอัตราเฉลี่ยของการขยายตัวของคาเมนีเก่าและใหม่ในปัจจุบันหลัง 1600 ปีก่อนคริสตกาล โดยประมาณที่ประมาณ 0.9 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อสหัสวรรษ

การระเบิดของธีราระหว่าง 1627-1600 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงปลายยุคสำริด (มิโนอัน) เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดครั้ง ผลิตภัณฑ์จากการระเบิดประมาณว่ามีปริมาตร 117 ถึง 129 ลูกบาศก์กิโลเมตร เทียบเท่ากับหินหนาแน่น 78 ถึง 86 ลูกบาศก์กิโลเมตร

ส่วนหนึ่งของการสะสม pyroclastic บนพื้นทะเลของ Santorini มาจาก Kameni ที่มีอยู่ก่อนซึ่งถูกละลายไปโดยสมบูรณ์จากการปะทุ

องค์ประกอบของแอนดีไซต์คล้ายแก้วสีดำ ซึ่งมีความแตกต่างทางธรณีเคมี ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดของการระเบิดนั้นมาจากพรีคาเมนีและผลิตภัณฑ์ใดจากธีรา

Kotzias-Dimitrov: ความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาชื่อ FYROM

การทูต กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

Philip Chrysopoulos – 4 พฤษภาคม 2018 0

Kotzias-Dimitrov: ความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาชื่อ FYROM

รัฐมนตรีต่างประเทศกรีซนิคอส คอตเซียสและนิโคลา ดิมิทรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า มีความคืบหน้าในระหว่างการเจรจาเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ

เจ้าหน้าที่ทั้งสองพบกันในเทสซาโลในบริบทของการประชุมไตรภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกรีซในอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย และแอลเบเนีย สามฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือข้ามพรมแดน

Kotzias และ Dimitrov พูดคุยกันครึ่งชั่วโมงระหว่างพวกเขาก่อนการประชุมไตรภาคีอย่างเป็นทางการ

“ปัญหาสำคัญหนึ่งหรือสองประเด็นยังคงต้องได้รับการแก้ไข เราพิจารณาแนวทางแก้ไขหรือความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา…เรากำลังพูดถึงทางเลือกอื่นๆ มากมาย เราไม่ได้ข้อสรุปใดๆ เราจะแจ้งนายกรัฐมนตรีของเราในเวลาที่เหมาะสม” Kotzias กล่าวในรายการโทรทัศน์สาธารณะ ERT3

ในคำถามว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันในชื่อ erga omnes หรือไม่ รัฐมนตรีต่างประเทศของกรีกตอบว่า: “ฉันจะจัดงานเลี้ยงถ้ามันเกิดขึ้น”

ทั้งสองประเทศให้คำมั่นที่จะเพิ่มความพยายามในการทำข้อตกลงในปีนี้ เนื่องจากข้อตกลงในชื่อดังกล่าวจะเป็นการเปิดทางให้ FYROM เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและ NATO อย่างไรก็ตาม กรีซกล่าวว่า FYROM ต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของรัฐธรรมนูญที่มีการกล่าวอ้างที่ไม่เปิดเผยตัว

Kotzias และ Dimitrov จะพบกันอีกครั้งในเอเธนส์กับ Matthew Nimetz ผู้ไกล่เกลี่ยของ UN ซึ่งจะมาถึงเมืองหลวงของกรีกในวันที่ 12 พฤษภาคม