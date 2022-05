แทงพนันออนไลน์ เว็บแทงบาคาร่า

แทงพนันออนไลน์ “อดีตภรรยาของฉันเป็นนักแสดงและเธอมักจะพูดถึงความสำคัญของเคมีในกล้องและฉันมักจะพูดว่า ‘มันโง่’ โดโนแวนกล่าว “เหมือนคุณเป็นนักกีฬาคุณทำงานของคุณคุณก็ทำงานของคุณ ‘แต่มันก็เหมือนกับในสนามมีผู้ชายบางคนที่คุณมีเคมีด้วยเช่นเดียวกับ Brian Ching ฉันเพิ่งรู้ว่าจะ

ไปที่ไหนต้องพูดอะไร ที่เขาต้องการมันเช่นเดียวกับ (DaMarcus Beasley) คุณเพิ่งรู้เพราะคุณใช้เวลาร่วมกันมาก” โดโนแวนและโฮลเดนกำลังพัฒนาเคมีที่ดีทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเสมอไป มารยาท “มีความสมดุลที่สตูและฉันคิดออกและเรากำลังดำเนินการต่อไป”

โดโนแวนกล่าว “ถ้าเขาทุบใครสักคนและฉันเห็นอีกด้านหนึ่งเช่น Paul Arriola วันอื่น ๆ (Holden’s) ไล่ตามเขาไปและเขาบอกว่าเขาควรจะยิงลูกที่หักเหนี้ซึ่งกระเด้งไปข้างหน้าเขาและมีการหมุนทั้งหมดนี้และ ฉันกำลังพูดว่า ‘Stu เดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่โอกาสที่ง่ายที่สุดในการทำประตู’

“ถ้าผู้ชายคนหนึ่งมีเกมที่น่ากลัวและเราทั้งคู่เห็นมันเราจะพูดมัน” โดโนแวนกล่าว “แต่ถ้าอย่างพอลอาร์ริโอลาฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนยากจนฉันไม่คิดว่าเขาเก่งที่สุดฉันไม่คิดว่าการผ่านไปและจบของเขาจะดีที่สุด แต่ฉันคิดว่าเขามีพลังและมีชีวิตชีวา ดังนั้นเมื่อสตูบอกว่าฉันสบายดีที่จะพูดว่า ‘ฟังนะฉันไม่คิดว่า

เขาแย่ขนาดนั้น’ และก็โอเคทุกคนดูเกมและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 8 แบบนั่นคือวิถีของฟุตบอล ” USA 5/4 คว้าโกลด์คัพ โดโนแวนรู้ดีเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่แน่นอน ในฐานะผู้เล่นเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีการแบ่งขั้วมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอเมริกัน ตอนนี้ในฐานะนักวิเคราะห์โทรทัศน์

โดโนแวนพบว่าตัวเองพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอีกครั้งและเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์งานของเขา คำติชมเขายอมรับว่ากำลังค้นหาในขณะที่เขาทำงานเพื่อฝึกฝนทักษะของเขา “ฉันตระหนักถึง (คำวิจารณ์) และเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันฉันจึงมองหามันมากฉันใช้ Twitter เพื่อดูว่าผู้คน

พูดอะไร” โดโนแวนกล่าว “ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าฉันทำอะไรถูกและทำผิด แต่ฉันก็ตระหนักว่าเช่นเดียวกับอาชีพการเล่นของฉันฉันสามารถทำแฮตทริกได้และมีคนพูดว่า ‘คุณแย่มากคุณ โชคดีที่ยิงได้สามประตู ‘และมันขึ้นอยู่กับว่ามีใครชอบคุณหรือไม่เห็นได้ชัดว่าในบางแง่ของฉันค่อนข้างแบ่งขั้ว ”

เป้าหมายต่อไปของโดโนแวนคือการเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าว FOX Sports ของฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่เขามีโอกาสที่ดีในการบรรลุเป้าหมายหากเขายังคงปรับปรุงต่อไปในฐานะผู้ที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดโนแวนยอมรับว่าเขาสนุกกับการเป็นนักวิเคราะห์สีเต็มเวลามากกว่าที่เขา

เคยคาดคิดและบอกว่าตอนนี้เขาจะไม่ตัดขาดการทำอาชีพนี้ แต่พ่อของสองคนที่แต่งงานแล้วซึ่งเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้ว ลูกคนที่สองของเขาไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในแง่ของอาชีพต่อไป ‘โร้ดรันเนอร์’ ของสหรัฐอเมริกายังไม่พอใจ

“ผมจะได้กล่าวว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไม่ได้ แต่ฉันจริงๆเพลิดเพลินกับมันและฉันกำลังเพลิดเพลินกับความดันของมันเพราะคุณมีชีวิตอยู่” โดโนแวนบอกเป้าหมาย “เมื่อฉันคิดล่วงหน้าไปถึงปีหน้าในฟุตบอลโลกและมีผู้คนอีก 20 ล้านคนให้ความสนใจมันจึงมีอะดรีนาลีนพุ่งขึ้นและมันก็แสดงผลฉันชอบส่วนนั้นของมัน

“ฉันคิดว่าตัวเองทำในระยะยาวหรือไม่ฉันไม่รู้” โดโนแวนกล่าว “ฉันไม่เห็นว่าตัวเองเดินทางทุกสัปดาห์ 52 สัปดาห์ต่อปีทำแบบนั้น แต่ถ้าฉันทำได้ในแบบที่ฉันทำได้เพียงพอฉันก็เคารพทุกคน แต่ไม่ฆ่าตัวเองก็อาจจะ .” แฟน ๆ ของบาร์เซโลนาแบ่งกันว่าการเปิดครึ่งชั่วโมงที่น่าทึ่งของเนย์มาร์กับ

ยูเวนตุสเป็นสัญญาณว่าแข้งวัย 25 ปีจะอยู่ที่สโมสรหรือไม่ เนย์มาร์ได้รับการเชื่อมโยงกับการโอนเงิน 222 ล้านยูโรไปยังทีมยักษ์ใหญ่ในลีกเอิง PSG ท่ามกลางรายงานว่าเขาไม่มีความสุขที่คัมป์นู อย่างไรก็ตามสองประตูในการเปิด 26 นาทีรวมถึงการเลี้ยงบอลที่น่าทึ่งผ่านกรอบเขตโทษของ

ยูเวนตุสทำให้ผู้สนับสนุนบาร์ซ่าหลายคนเชื่อว่าชาวบราซิลพร้อมที่จะอยู่ต่อ เป็นการถ่มน้ำลายต่อหน้าแฟน ๆ – ส่วนที่ดีที่สุดของ Ceferin ใน European Super League แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่ชื่นชอบของใคร? แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการอ้างว่า ‘เนย์มาร์กำลังอยู่’ แทนที่จะสงสัยว่าผลงาน

ที่ยอดเยี่ยมของเขาภายใต้เออร์เนสโตวัลแวร์เดหัวหน้าทีมบาร์เซโลนาคนใหม่อาจเป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่สโมสร ซีเนอดีนซีดานเชื่อว่าเรอัลมาดริดเป็นกองหน้าตัวสั้นหลังจากที่อัลบาโรโมราตาย้ายไปเชลซี แต่ยังคงไม่ผูกมัดกับการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายไปของไคเลียนเอ็มบัปเป้วัยรุ่น

เดิมพันมาดริดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก เป็นการถ่มน้ำลายต่อหน้าแฟน ๆ – ส่วนที่ดีที่สุดของ Ceferin ใน European Super League กองหน้าทำเงิน 70 ล้านปอนด์ย้ายไปเชลซีโดยส่วนใหญ่เล่นซอสองให้กับแกเร็ ธ เบล, คาริมเบนเซมาและคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของมาดริดเมื่อฤดูกาล

ที่แล้วแม้ว่าเขาจะพลาดการรณรงค์ไปมากจากอาการบาดเจ็บ โมราต้ายังคงสามารถทำประตูได้ 20 ประตูในทุกรายการและถามว่ามาดริดอ่อนกว่าไหมสำหรับการจากไปของเด็กวัย 24 ปีซีดานกล่าวกับสื่อในการประชุมก่อนวันอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เล่นได้ดีมากและให้อะไรเรามากมาย

“สำหรับช่วงเวลาที่อัลบาโร่หายไปและเราเป็นกองหน้าตัวสั้น” Mbappe มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับมาดริดโดยซีดานยกย่องความสามารถที่ไม่ต้องสงสัยของเด็กอายุ 18 ปีต่อสาธารณะ เปิดเผย: สัญญา PSG มหาศาลของเนย์มาร์ ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับ European Super League – Calderon

มีรายงานว่าซีดานบอกกับเอ็มบัปเป้ว่าเขาจะขายหนึ่งในสามคนของบีบีซีเพื่อให้แน่ใจว่ามีตำแหน่งในทีมสำหรับทีมชาติฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามในวันเสาร์ซีดานกล่าวว่า: “เขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากและเป็นที่ต้องการของหลาย ๆ สโมสรเราจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีจนถึงวันที่ 31 [ของเดือนสิงหาคม]”

ก. คอนเต้ เชลซี ไม่ได้กำหนด ฟุตบอล อันโตนิโอคอนเต้กล่าวว่าเขาคิดจะออกจากเชลซีหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก แต่ยังคง “สร้างสิ่งที่สำคัญ” กับสโมสรต่อไป เชลซี 2/9 เอาชนะเบิร์นลีย์ เป็นการถ่มน้ำลายต่อหน้าแฟน ๆ – ส่วนที่ดีที่สุดของ Ceferin ใน European Super League

เจ้านายบลูส์ได้รับการเชื่อมโยงกับการกลับไปอิตาลีหลังจากนั้นเพียงหนึ่งฤดูกาลที่ Stamford Bridge และเตือนในเดือนพฤษภาคมที่เขาไม่ต้องการที่จะถูกแยกออกจากครอบครัวของเขาเป็นเวลานาน คอนเต้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งไม่ได้ขยายความมุ่งมั่นของเขาไปยังฝั่งลอนดอนแต่เขาเปิดเผยว่าหลัง

จากปีเปิดตัวที่ยากลำบากในอังกฤษตอนนี้เขาและคณะกรรมการก็มาถูกทางแล้ว “ ครอบครัวของฉันสำคัญมาก มันจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฉันกับสโมสรกับโครงการนี้ในขณะที่ฉันพยายามสร้างบางสิ่งที่สำคัญ “เขากล่าวตามที่ เดอะมิร์เรอร์กล่าว

“ ฉันต้องพูดตรงๆฤดูกาลที่แล้วมันยากมากมันแข็งแกร่งมากสำหรับฉันและสำหรับครอบครัวของฉัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันเพราะบางครั้งเมื่อคุณชนะคุณคิดว่าทุกอย่างง่าย แต่ไม่ใช่การคว้าแชมป์และการมีฤดูกาลแบบนี้ ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับ European Super League – Calderon

“ ตอนนี้ผมตัดสินใจกับสโมสรเพื่อเดินหน้าต่อไป ฉันได้พูดคุยกับสโมสรและเราพบมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับอนาคต สำหรับผู้จัดการทุกคนสิ่งสำคัญคือต้องอธิบายความคิดของคุณ “ มันสำคัญมากที่สโมสรจะต้องเข้าใจความคิดของคุณและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันพยายามร่วมกันและมีรากฐานที่มั่นคงนี้

แมนฯ ซิตี้ตั้งเป้าให้ Danilo & Mendy ถลา “ ฉันอยากได้แบบนี้ แต่ถ้าฉันอยู่คนเดียวมันยากมากที่จะทำแบบนี้ ความปรารถนาของฉันและสโมสรคือการทำงานนี้ต่อไปและด้วยเหตุนี้ฉันจึงต่อสัญญาฉบับใหม่ “ ฉันพูดซ้ำตอนนี้มันถูกต้องแล้วที่จะเริ่มทำงานร่วมกันและสำคัญมากที่จะต้องรู้ว่ามีงานต้องทำอีกมาก”

Moonchester อาจไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเบสบอล แต่เขายินดีที่จะลองทำดูในขณะที่เขายังคงยอมรับทุกสิ่งที่เป็นอเมริกันในเดือนนี้ Nissan ได้เข้าร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในระหว่างการแข่งขัน International Champions Cup เพื่อค้นหาว่ามาสคอตสามารถรับกีฬาอเมริกันทั้งหมดได้ง่ายเพียงใด

ระหว่างการทัวร์เมืองในสหรัฐอเมริกา Moonchester พยายามเสี่ยงโชคในการตีและขว้าง แต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เขาจึงกลับไปเล่นฟุตบอล EAST RUTHERFORD, NJ – ถ้านี่คือเพลงหงส์ของเนย์มาร์เขาก็ตีได้ทุกโน้ต ในการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเขากับบาร์เซโลนาเนย์มาร์ได้ทิ้งข้อสงสัยเล็ก

น้อยเกี่ยวกับสถานะของเขาในบรรดาผู้เล่นชั้นนำของโลกและเหตุใดเขาจึงมีรายงานว่าเขามีมูลค่าสูงถึงสถิติค่าธรรมเนียมการโอน 222 ล้านยูโรหากเขากำลังจะออกไป เป็นการถ่มน้ำลายต่อหน้าแฟน ๆ – ส่วนที่ดีที่สุดของ Ceferin ใน European Super League PSG 12/1 คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก

ท่ามกลางการคาดเดากองหน้าวัย 25 ปีกำลังมุ่งหน้าไปยังปารีสแซงต์แชร์กแมงฝั่งฝรั่งเศสเนย์มาร์ยิงสองครั้งใน 10 นาทีกับยูเวนตุสในวันเสาร์ทำให้ฝูงชนเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนบาร์เซโลนาที่ MeLife Stadium บาร์เซโลน่าเอาชนะยูเวนตุส 2-1 ในแต่ละทีมนัดเปิดสนามของ 2017

International Champions Cup ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไม่สำคัญเมื่อเทียบกับภาพที่กว้างขึ้น เกมปรีซีซั่นแรกของบาร์เซโลน่าอาจเป็นเกมสุดท้ายของซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลกับทีม มีข่าวลือสะพัดว่าเนย์มาร์จะมุ่งหน้าไปยังเปแอสเชมีข่าววันเสาร์ที่เผยให้เห็นการจัดการขนาดใหญ่ที่นำเสนอโดยสโมสรฝรั่งเศส

แต่ถ้านี่เป็นเกมสุดท้ายของเขากับยักษ์ใหญ่ในลีกาจริงเนย์มาร์ก็ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ในอาชีพการงานสี่ปีของเขาที่คัมป์นู ในเป้าหมายที่สองของเขาเขาเต้นรำไปรอบ ๆ กองหลังห้าคนในกรอบ 18 หลาผู้เข้าร่วม 82,104 คนแขวนอยู่ทุกครั้งก่อนที่เขาจะพบพื้นที่เพียงพอที่จะเปิดสะโพกของเขาและยิงตอบโต้

กับเมล็ดพืชที่ผ่านมา Gigi Buffon เนย์มาร์ฉายแววสุดยอด ประมาณ 10 นาทีก่อนหน้านี้เขารวมกับ Paco Alcacer ในการให้แล้วไปข้างหน้าประมาณ 20 หลาจากประตูโดยปล่อยบอลไปข้างหน้าพร้อมกับเท้าของเขาในตำแหน่งยิงก่อนที่จะทำประตูแรกของการแข่งขัน

เขาเป็นหนามยอกอกในฝั่งของยูเวนตุสโดยแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความเร็วและทักษะที่ปีกซ้ายวาดฟาล์วและทำลายการป้องกันของสโมสรอิตาลีทั้งหมดในหนึ่งเดียวก่อนที่จะถูกปรับให้หมดครึ่งเวลา และในลมหายใจเดียวกันก็มีช่วงเวลาที่ใกล้จะเจิดจ้าหรือเพียงแค่คิดถึงที่เป็นสัญลักษณ์ของปีที่ผ่านมา

สำหรับบาร์เซโลนาซึ่งน่าผิดหวังกับมาตรฐานที่สูงส่งของสโมสร แต่เป็นการเรียกกลับไปสู่สิ่งที่ถูกตรึงให้เป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของโลก โดยชอบเนย์มาร์และลิโอเนลเมสซี่ขึ้นหน้า สามครั้งที่แยกจากกันในครึ่งแรกทั้งเมสซี่และเนย์มาร์ยืนเตะบอลฟรีคิกนอกกรอบ 18 หลา ไม่มีโอกาสใดที่ทำให้เกิดการยิงประตู

ซีดาน: มาดริดกองหน้าตัวสั้น JEWEL SAMAD JEWEL SAMAD ในนาทีแรกเนย์มาร์เกือบจะเลือกเมสซี่วิ่งไปทางเสาไกลซึ่งเป็นทางโค้งที่ทอดยาวเกินไปสำหรับเอซอาร์เจนตินาก่อนที่จะเลื่อนผ่านทัชไลน์ ในนาทีที่ 42 ลูกบอลหน้าด้านที่ยกขึ้นจากด้านบนจากเมสซี่โดนเนย์มาร์อย่างก้าวกระโดด แต่เขา

ไม่สามารถเอาชนะบุฟฟอนแบบตัวต่อตัวได้ การตีข่าวของทั้งสอง – เป้าหมายของเนย์มาร์และผู้เล่นสตาร์สองคนที่ขาดหายไปอาจเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนของพวกเขา ปีที่ผ่านมาบาร์เซโลนาชนะทั้งโคปาเดลเรย์และซูเปอร์คัพของสเปน แต่ล้มเหลวในการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีก

และจบอันดับรองชนะเลิศในลาลีกาไปยังเรอัลมาดริด ถ้วยรางวัลที่ขี้อายของเสียงแหลมจะเพียงพอสำหรับสโมสรส่วนใหญ่ แต่แน่นอนว่าในบาร์เซโลนาความคาดหวังนั้นสูงกว่า คูตินโญ่เป้าหมายของบาร์ซ่ารักลิเวอร์พูล โลโก้ ซึ่งไม่ต้องบอกว่าการดำรงตำแหน่งของเขาจะถูกทำเครื่องหมายด้วยความล้มเหลว

ของบาร์เซโลนา: สองครั้งในสี่ปีที่ผ่านมาแชมป์ลาลีกากลับมาที่คัมป์นูบาร์เซโลนาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกในปี 2558 และคว้าแชมป์โกปาเดลเรย์สามครั้ง แต่ในฤดูกาลนี้การพ่ายแพ้ให้กับเรอัลมาดริดในลาลีกาและการถูกยูเวนตุสตกรอบในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถูกปิดโดยสโมสรอิตาลีในแต่ละรอบของ

รอบนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง และตอนนี้บาร์เซโลน่าอาจถูกปล่อยให้ถามว่า“ จะมีอะไรต่อไป” ยังมีเพชรอีกมากมายในกล่องเครื่องประดับที่ต้องใช้งาน แต่ถ้านี่เป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเนย์มาร์บาร์เซโลน่าจะสูญเสียหนึ่งในเพชรที่สว่างที่สุดของพวกเขาไป

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นกับกลันตันเช่นเดียวกับในนัดก่อนหน้านี้กับทีมอื่น แต่สลังงอร์สามารถทำสถิติชนะกลันตัน 1-0 ในการแข่งขันซูเปอร์ลีกเมื่อวันเสาร์ เป็นการถ่มน้ำลายต่อหน้าแฟน ๆ – ส่วนที่ดีที่สุดของ Ceferin ใน European Super League

การเล่นในบ้านพบกับทีมเร้ดวอร์ริเออร์สที่ทำได้ดีที่สุดเป็นอันดับสองตลอด 90 นาทียักษ์แดงไม่เคยเข้าเกียร์สองเลยหลังจากอัมรียาห์ยาห์กองหน้าเอเวอร์กรีนยิงประตูเดียวของการแข่งขันในนาทีที่ 20 การป้องกันของพวกเขาถูกเปิดเผยหลายครั้งในขณะที่ส่งต่อ; Amri และ Veenod Subramaniam

ล้มเหลวในการผสมผสานกับ Forkey Doe กองหน้าชาวไลบีเรียเพื่อฆ่าเกมนี้ อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้ลบไปจากความจริงที่ว่าแชมป์มาเลเซียคัพ 33 สมัยกำลังทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอน การชนะหมายความว่าพวกเขาเล่นติดต่อกันเจ็ดนัดในการแข่งขันทั้งหมดโดยไม่แพ้ซึ่งเป็น

สถิติที่เริ่มตั้งแต่เริ่มการแข่งขันรอบที่สองของฤดูกาลซึ่งรวมถึงการชนะห้าครั้งและเสมอสองครั้ง ข่าวที่เกี่ยวข้อง ลังงอร์ต้องเล่นฟุตบอลเชิงรับเชิงลบ – Maniam การกลับมาของ Andik ทำให้เกมเพลย์ของ Selangor เพิ่มความตายมากขึ้น – Maniam

ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้นนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับผลงานของสลังงอร์ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลเมื่อพวกเขาแทบไม่เคยบันทึกสถิติการชนะแบบแบ็คเอนด์พ่ายแพ้หรือเสมอในทุกการแข่งขัน (บังเอิญครั้งเดียวที่พวกเขาทำในฤดูกาลนี้คือเดือนกุมภาพันธ์เมื่อพวกเขาเอาชนะ

เฟลด้ายูไนเต็ด 3-1 และกลันตัน 2-0 ในการแข่งขันซูเปอร์ลีกแบบแบ็คทูแบ็ก เมื่อเป้าหมายขอให้อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ในการแถลงข่าวหลังการแข่งขันกับกลันตัน Maniam Pachaiappan หัวหน้าทีม Red Giants ได้พูดคุยเกี่ยวกับความคุ้นเคยกับกลยุทธ์ของเขา

“มันเป็นความคิดของผู้เล่นพวกเขามั่นใจกับสไตล์การเล่นมากขึ้นและพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเอง “ไม่เพียง แต่ในตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยพวกเขาทำงานหนักร่วมกันยิ่งผู้เล่นอาวุโสแนะนำน้องๆมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าทีมมีสปิริตอยู่ที่นั่น” อดีตผู้เล่นสลังงอร์อธิบาย

เขาก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับผลงานที่ลดลงของทีมของเขากับ Red Warriors โดยอธิบายว่าคนของเขาเหนื่อยล้าและขาดผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขา “เราผ่านเจ็ดเกม (ในเดือนกรกฎาคม) ผู้เล่นเหนื่อยล้าและสิ่งที่พวกเขาต้องการในตอนนี้คือการพักผ่อนและพักฟื้น “แม้

Andik (Andik Vermansah ปีกชาวอินโดนีเซีย) จะได้รับบาดเจ็บเขาเข้ามาเพียง 25 นาทีสุดท้ายและถึงแม้จะไม่สามารถกดดันได้อย่างเข้มข้น แต่โดยรวมแล้วผมมีความสุขกับผลการแข่งขัน” เขาชี้ Maniam กล่าวว่าฝ่ายของเขาเล่นได้ดีกว่าในครึ่งแรกเมื่อเทียบกับนัดที่สอง

“ในครึ่งแรกเราเล่นได้ดีแม้ว่าจะไม่มีรูฟิโน่ (รูฟิโนเซโกเวียกองหน้าชาวสเปน) และอันดิคก็ตามเรานำโดยหนึ่งประตูและสร้างโอกาสอีกสองสามครั้ง แต่เราไม่ได้เปลี่ยนพวกเขา “และในครึ่งหลังเราปกป้องมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการเสียประตูซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้คนของฉันทำงานได้ดีไม่ใช่แค่

หนึ่งหรือสองคน แต่ทั้งสิบเอ็ดคนทำงานอย่างหนักในการปกป้อง” เทรนเนอร์วัย 48 ปีกล่าวชื่นชม ปาโลอัลโตแคลิฟอร์เนีย – ในขณะที่ทีมของเขาเตรียมเผชิญหน้ากับเรอัลมาดริดในการแข่งขันแชมเปียนส์คัพอินเตอร์เนชั่นแนลโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกเลิกความคิด

เรื่องการย้ายทีมระหว่างทีม แม้จะมีข่าวลืออย่างต่อเนื่องว่าทีมชาติสเปนจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปยังทีมยักษ์ใหญ่ลาลีกา Moruinho กล่าวว่าเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้รักษาประตูจะยังคงอยู่ในตำแหน่งของเขาเมื่อหน้าต่างการโอนปิดลง แมนยูต่อรองชนะพล. อ. เปรม

โค้ชกล่าวว่าในขณะที่เขาคาดหวังการแข่งขันที่ดุเดือดจากการที่เซร์คิโอโรเมโรเซ็นสัญญาอีกครั้งเพื่อรับงานอันดับ 1 เดเคอาจะอยู่ที่สโมสรและมีส่วนร่วม

“ผมรับประกันได้ว่าเขาจะไม่ไปในฤดูกาลนี้ผมก็ทำได้และความรู้สึกของผมคือมันจะยากมากสำหรับเขาที่จะไป” เขากล่าวในงานแถลงข่าว “ มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะไปเพราะเขาเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามาก

“เขาได้รับเช่นเขาได้รับการติดต่อเป็นเวลานานสโมสรปิดจากนั้นเราก็เปิดเพราะผมมักจะมีความรู้สึกนี้เมื่อผู้เล่นมีความปรารถนาที่จะไปผมไม่ต้องการให้ผู้เล่นหยุดไปเพราะใน ท้ายที่สุดคุณจะไม่ได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังจากพวกเขาหากพวกเขาต้องการย้ายและพวกเขาไม่เคลื่อนไหว

“เราก็เลยเปิดมันแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจปิดและฉันไม่คิดว่าความรู้สึกที่มีต่อเขามันดีมากฉันเห็นว่าเขามีความสุขและมีสมาธิและทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นสำหรับฉัน 100 เปอร์เซ็นต์ที่เขาอยู่กับเรา .”

เป้าหมายเป็นเวลานานมาแล้วสำหรับปานามาซึ่งใช้แนวทางเชิงรุก ปานามายิงประตู USMNT 12-9 โดยตีเสมอ 6-3 นัดต่อประตู USMNT นำทีมอายุน้อยที่ไม่มีประสบการณ์เข้าสู่ถ้วยทอง แต่ยังถือว่าเป็นทีมเต็ง ในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ USMNT จะต้องทำคะแนนต่อไปในกลุ่มที่มีมาร์ตินีกและนิการากัว

ไม่มีอะไรให้ชื่นชมมากนักเกี่ยวกับการจับฉลากของทีมชาติสหรัฐฯกับปานามา แต่ Dom Dwyer และ Brad Guzan สามารถเสนอซับเงินได้ ในขณะที่ชาวอเมริกันเปิดโกลด์คัพด้วยการเสมอกัน 1-1 เมื่อวันเสาร์ที่แนชวิลล์รัฐเทนเนสซี Dwyer ทำประตูที่สองของเขาในการปรากฏตัวในระดับนานาชาติ

ในขณะเดียวกัน Guzan ก็กลับมามีผลงานที่ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มกรณีของเขาสำหรับบทบาทอันดับ 1 กับทีม A วิดีโอนี้จะเริ่มใน รายงานการแข่งขัน: USA 1-1 ปานามา นี่คือการให้คะแนนผู้เล่นทั้งหมดของเป้าหมายสำหรับการจับฉลากของทีมชาติสหรัฐฯกับปานามา:

GK BRAD GUZAN , 8: ได้รับคำสั่งเมื่อถูกเรียกร้องให้หยุดการพุ่งเข้าใส่มิเกลคามาร์โกและปฏิเสธส่วนหัวของกาเบรียลตอร์เรสด้วยปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยม โชคไม่ดีที่อีควอไลเซอร์ของปานามา D GRAHAM ZUSI , 3:ถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เกมกำลังดำเนินต่อไปโดยพยายามดิ้นรน

เพื่อให้อยู่กับผู้ชายของเขาที่เสาไกล นอกจากนี้ยังสามารถเสนอเพิ่มเติมได้ในอนาคต D OMAR GONZALEZ, 6:นำเสนอสถานะทางอากาศที่มั่นใจและทำการสัมผัสครั้งสุดท้ายที่สำคัญเพื่อปฏิเสธความพยายามในการเผาขนของ Ismael Diaz

D MATT BESLER, 5:ก้าวขึ้นมาพร้อมกับการแทรกแซงการป้องกันที่สำคัญแม้ว่าเขาจะทำเลอะเทอะเล็กน้อยในครึ่งหลัง D JORGE VILLAFANA, 4:มีช่วงเวลาที่ดีในอนาคต แต่การปกป้องแบบตัวต่อตัวของเขาทำให้บางสิ่งบางอย่างเป็นที่ต้องการ M KELLYN ACOSTA, 4: การเสิร์ฟลูกเซ็ตของเขาขาด

ไปและในบางครั้งเขาก็ทำบอลเลอะเทอะอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทำปฏิกิริยาช้าเกินไปในการโจมตีของ Camargo M DAX MCCARTY, 5:ชนะการต่อสู้ที่กระท่อนกระแท่นในตำแหน่งกองกลาง แต่เล่นบอลแบบสบาย ๆ เกินไปไม่เพียงพอที่จะเคลื่อนตัวเข้าครอบครองได้อย่างรวดเร็ว

เทนเนสซี M ALEJANDRO BEDOYA, 5:นำอัตราการทำงานตามปกติของเขามาทางด้านขวาของกองกลางแม้ว่าผลงานสุดท้ายจะไม่อยู่ที่นั่นก็ตาม โชคร้ายที่ไม่ได้รับการลงโทษล่าช้า M JOE CORONA, 4:พยายามหาจังหวะในการโจมตีจริงๆไม่เข้าบอลมากพอและพยายามสร้างผลกระทบเมื่อเขาทำ

ถูกติดงอมแงมในช่วงครึ่งหลัง M KELYN ROWE, 6:เป็นผู้เล่นที่คุกคามมากที่สุดในสนามสำหรับสหรัฐฯทดสอบปานามาด้วยการยิงสองสามนัดและเปิดประตูของ Dwyer ไม่ได้รับการต่อสู้ที่พลาดในการสะสมของอีควอไลเซอร์ของ Camargo

F DOM DWYER, 7:ติดตามการเปิดตัวการทำประตูของเขาด้วยการนัดหยุดงานการแข่งขันครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาโดยฝังโอกาสของเขาหลังจากการเคลื่อนไหวนอกบอลอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังมีการเล่นแบบถือครองที่มีพลัง ฟุตบอลโลก 2018 จะจับสลากเมื่อไหร่?

ทดแทน F JUAN AGUDELO, 5:ให้พลังงานกับเราสักหน่อยหลังจากเข้ามาก่อนที่จะจางหายไปจากเกม M GYASI ZARDES, 5:เล่นบอลดีๆสักสองสามลูกแม้ว่าเขาจะสัมผัสได้บ้างเขาก็ต้องการกลับมา F JORDAN MORRIS, 4:ข้ามเท้าซ้ายมากเกินไปในโอกาสที่แท้จริงเพียงครั้งเดียวของเขาที่จะสร้างผลกระทบ

ลิโอเนลเมสซีได้รับการมาเยือนของเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาและเพื่อนสนิทอย่างหลุยส์ซัวเรซระหว่างฮันนีมูนในทะเลแคริบเบียน เผยไวน์แต่งงานสุดพิเศษของเมสซี่ วิดีโอนี้จะเริ่มใน เมสซี่วัย 30 ปีเพิ่งผูกปมกับคู่รักวัยเด็กอันโตเนลลารอคคูซโซและทั้งคู่ได้นอนอาบแดดทะเลและทรายในแอนติกา

คู่บ่าวสาวพาลูกชายสองคนคือ Thiago, 4, และ Mateo อายุ 1 ปีไปด้วย แต่ตอนนี้พวกเขามีคนรักเพิ่มขึ้นอีกสองสามคน เมสซี่และภรรยาอันโตเนลลาสนิทสนมกับซัวเรซและโซเฟียบัลบีหุ้นส่วนของเขาโดยทั้งสี่คนได้พบกันเป็นประจำใน บริษัท ของกันและกัน

และดาวเตะชาวอาร์เจนติน่าเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าซัวเรซบินออกไปพร้อมกับภรรยาและลูกสองคนของเขาเดลฟิน่าวัย 6 ขวบและเบนจามิน 3 คนเพื่อมาร่วมงานกับพวกเขาในวันหยุดของพวกเขา เมสซี่อัปโหลดภาพในบัญชี Instagram ของทั้งสองครอบครัวที่สนุกสนานกับตัวเองพร้อมข้อความง่ายๆว่า

“ Surprise visit” ซูเปอร์สตาโรซาริโอเกิดนำรอยยิ้มบนใบหน้าจำนวนมากหลังจากที่มันถูกเปิดเผยว่าเขาและภรรยาของเขา บริจาคที่เหลืออาหารและเครื่องดื่มจากงานแต่งงานที่หรูหราของพวกเขาเพื่อการกุศล ซัวเรซร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานของบาร์เซโลนาอย่างเนย์มาร์และเคราร์ดปิเก้เช่นเดียว

กับเซร์คิโออเกวโรและเชสฟาเบรกาสในการแสดงในสิ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็น“ งานแต่งงานแห่งศตวรรษ” เมสซี่มีกำหนดเซ็นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการที่บาร์เซโลนาเมื่อเขากลับจากฮันนีมูน ช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจผู้เล่นของสโมสรแอ ธ เลติกสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเยเรย์อัลวาเรซด้วยการถ่ายทำรายการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรับประกันว่าจะนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้าของคุณ ดารานักกีฬาโกนหัวให้เยเรย์ เยเรย์ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งอัณฑะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออกโดยจะกลับมาดำเนินการครั้งแรก

ในทีมในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเมื่อเดือนที่แล้วพบว่าโรคนี้กลับมาแล้วและเด็กอายุ 22 ปีก็เริ่มทำเคมีบำบัดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อนร่วมทีมของเขาจึงตัดสินใจแสดงการสนับสนุนด้วยการยอมโกนหัวด้วยท่าทางอบอุ่นใจอย่างไม่น่าเชื่อ

การโจมตีของทีมชาติสหรัฐฯควรจะเป็นเครื่องหมายคำถามสำคัญที่มุ่งหน้าสู่ CONCACAF Gold Cup ท้ายที่สุดบัญชีรายชื่อของสหรัฐฯมีกองหลังที่มีประสบการณ์ฟุตบอลโลกในขณะที่การโจมตีนั้นมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ จำกัด หากมีสิ่งใดการป้องกันควรจะเป็นผ้าห่ม

รักษาความปลอดภัยสำหรับบรูซอารีน่าซึ่งเป็นหน่วยที่จะล็อคสิ่งต่าง ๆ ลงในขณะที่การโจมตีพัฒนาเคมี สิ่งที่เราเห็นในวันเสาร์คือการโจมตีที่มีปัญหาบางอย่างที่เราคาดหวัง แต่ยังเป็นกลุ่มที่สร้างโอกาสจำนวนมาก สำหรับการป้องกันนั้นควรจะเป็นจุดแข็งของทีมหรือไม่? มันดูสั่นคลอนบ่อยเกินไปบังคับ

ให้แบรดกูซานต้องช่วยชีวิตครั้งใหญ่หลายครั้งและให้ชีวิตการโจมตีของปานามาบ่อยกว่าที่อารีน่าหรือแฟน ๆ สหรัฐฯคาดหวัง การให้คะแนนผู้เล่น: Dwyer, Guzan ส่องแสง ระหว่างการเซฟห้าครั้งของ Guzan และการจบสกอร์ที่สิ้นเปลืองของปานามาสหรัฐฯได้รับความสูญเสียจากการเปิดโกลด์คัพที่

น่าอับอาย แต่อารีน่าไม่พอใจกับการแสดงโดยรวมของการป้องกันที่มีทหารผ่านศึกฟุตบอลโลกสามคน ในความเป็นธรรมการตีคู่กันของ Omar Gonzalez และ Matt Besler ได้ปักหลักเพื่อขัดขวางช่วงเวลาอันตรายในช่วง 15-20 นาทีสุดท้าย แต่ตลอดการแข่งขันพวกเขาแต่ละคนมีช่วงเวลาที่คุณไม่คาดคิด

สำหรับการจับคู่ที่เล่นใหญ่มากมาย จับคู่กัน กอนซาเลซเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าของทั้งสองและคุณต้องคิดว่าเขายังคงสลัดคราบสนิมออกจากช่วงพักร้อนในขณะที่เบสเลอร์อยู่ในช่วงกลางฤดูและต้องทนกับการยืดตัวที่สั่นคลอนก่อนที่จะก้าวขึ้นมาพร้อมกับการหยุดการป้องกันที่สำคัญในภายหลัง ในการแข่งขัน

เทนเนสซี กองหลังเป็นปัญหาที่แท้จริงโดย Jorge Villafana และ Graham Zusi ต้องดิ้นรนกับความรับผิดชอบในการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมดำเนินไป Zusi เล่นเกมรับได้ดีในช่วงต้น ๆ แต่เมื่อเกมเคลื่อนเข้าสู่ช่วงหลังเขาพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับมิเกลคามาร์โกของปานามาซึ่ง

พบว่ามีที่ว่างอยู่เสมอเพื่อคุกคามดาวของสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้ Arena ไม่น่าจะเสียเวลานอนมากไปกว่าประสิทธิภาพโดยรวมของ Zusi เขารู้ดีว่าการปรับตัวของอดีตกองกลางไปยังตำแหน่งแบ็คขวาเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการแสดงที่ไม่น่าตื่นเต้นของ Villafana

จากสี่กองหลังในแนวรับสหรัฐมีเพียงวิลลาฟาน่าเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในฝั่งสหรัฐที่เต็มกำลัง แต่แบ็คซ้ายคนอื่น ๆ ในกลุ่มผู้เล่นที่เฝ้าดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องรู้สึกเหมือนอยู่ในตำแหน่งนี้ ยังคงลอยอยู่ในอากาศ

จิมบราวน์ มันไม่ได้อยู่ที่แบ็คโฟร์ทั้งหมด กองกลางตัวรับของ Dax McCarty และ Kellyn Acosta พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้เกมนี้และดูไม่มีอะไรที่เหมือนกับคู่ที่น่าประทับใจที่เราเห็นกับกานา ให้เครดิตกับปานามาที่ทำได้ดีในการหลีกเลี่ยงพวกเขาบนเคาน์เตอร์ทำให้ผู้โจมตีเข้ามาที่สีข้างและบังคับให้

สหรัฐแบ็คโฟร์ดับไฟบ่อยกว่าที่ส่วนใหญ่คาดไว้ ที่กล่าวว่าการป้องกันของสหรัฐฯไม่ได้เล่นกับทุกที่ที่อยู่ใกล้จุดที่คุณคาดหวังเมื่อปานามาเริ่มกดดันกลางการแข่งขัน ข่าวดีสำหรับสหรัฐฯคือปานามามักจะเป็นผู้ท้าชิงที่ยากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม มาร์ตินีกและนิการากัวจะไม่เป็นอันตราย ที่กล่าวว่าชาวอเมริกัน

อยู่ในถ้วยทองเพื่อคว้าแชมป์และการป้องกันที่เราเห็นเมื่อวันเสาร์ไม่ได้ดูเหมือนกลุ่มที่จะสู้กับทีมโปรดของโกลด์คัพเม็กซิโกและคอสตาริกาได้เป็นอย่างดี Arena มีตัวเลือกให้ใช้งานโดยเฉพาะในการป้องกันส่วนกลาง เขาอาจจะหมุนเวียนในกองหลังใหม่ ๆ สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สอง

กับมาร์ตินีกในวันพุธนี้ ผู้เล่นอย่าง Matt Hedges และ Matt Miazga ไม่ได้มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ Gonzalez และ Besler แต่หลังจากวันเสาร์พวกเขาทั้งคู่อาจรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถเล่นในบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ สำหรับตัวเลือกของกองหลังในกลุ่มคุณต้องสงสัยว่า Eric Lichaj

ต้องทำอะไรเพื่อเริ่มต้น เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าลิชาจเล่นอย่างแพร่หลายในถ้วยทองปี 2011 ก่อนที่เจอร์เก้นคลินส์มันน์จะสูญเสียหมายเลขของเขาหรือตัดสินใจเพิ่มเขาในรายชื่อผู้เล่นแชมป์ลีกอังกฤษที่เขาจะเพิกเฉย (อลาแดนนี่วิลเลียมส์) เช่นเดียวกับกอนซาเลซลิชาจกำลังจะมาในช่วงพักร้อนของเขา

แต่ด้วยความที่เขาเล่นให้น็อตติงแฮมฟอเรสต์ได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและด้วยความสามารถในการเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กคุณต้องคิดว่าโอกาสของเขากำลังจะมาถึง รายงานการแข่งขัน: USA 1-1 ปานามา สิ่งหนึ่งที่ไม่ทราบในสนามกีฬาคือการแสดงปฏิกิริยามากเกินไปและไม่น่าเป็นไปได้ที่เขา

จะฝังกองหลังสี่คนของเขาเนื่องจากการต่อสู้ใด ๆ ในวันเสาร์ หากมีสิ่งใดเขาอาจถูกล่อลวงให้เก็บสี่คนนั้นไว้ด้วยกันสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปกับมาร์ตินีกหวังว่าพวกเขาจะหาจังหวะและฟื้นความมั่นใจก่อนที่เขาจะให้คนที่ชอบ Hedges, Miazga และ Lichaj ได้พบกับนิการากัวในรอบชิงชนะเลิศของกลุ่ม

ความจริงก็คือการป้องกันของสหรัฐที่เราเห็นเมื่อวันเสาร์นั้นโดยพื้นฐานแล้วสำหรับสหรัฐฯไม่มีปืนใหญ่รออยู่ที่ปีกในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่อารีน่าสามารถเรียกเข้ามาแทนในรอบน็อคเอาท์ได้ ไม่มี Geoff Cameron หรือ John Brooks หรือ DeAndre Yedlin ที่สามารถก้าวเข้ามาและเริ่มต้นเมื่อคนชอบ

คอสตาริกาและเม็กซิโกมาเรียกร้องในภายหลังในการแข่งขัน แน่นอนว่า Arena สามารถเรียก Greg Garza หรือแม้แต่ดูสิ่งที่ Jonathan Spector หรือ Steve Birnbaum สามารถนำมาที่โต๊ะได้ แต่ไม่มีใครที่ Arena สามารถเรียกได้นั่นเป็นตัวเลือกการป้องกันที่พลาดไม่ได้

แบ็คโฟร์ของ Villafana-Besler-Gonzalez-Zusi มีความเป็นไปได้มากกว่าที่สังเวียนควอเตตหวังว่าจะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโกลด์คัพได้และเขามั่นใจว่าจะให้โอกาสพวกเขาทุกครั้งเพื่อแสดงว่าพวกเขาสามารถทำงานให้ลุล่วงได้ ที่กล่าวว่าหากพวกเขาไม่ปรับปรุงในการแสดงที่น่าเบื่อใน

วันเสาร์หรือหากผู้เล่นอย่าง Hedges, Miazga หรือ Lichaj ไม่ก้าวเข้ามาและพิสูจน์ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสหรัฐฯจะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะบาร์เซโลนาไม่สามารถถูกแทนที่ได้ที่คัมป์นูโดยเธียร์รีเฮนรี่เปรียบเทียบสถานที่ของผู้โจมตีกับโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

เมสซี่วัย 30 ปีดูเหมือนจะจบอาชีพที่บาร์ซ่าหลังจากขยายสัญญาจนถึงปี 2021 ในวันพุธ เล่น Xabi Alonso ยกเลิกการเชื่อมโยงของ Gladbach โดยเซ็นนามสกุล Sociedad 0:10 น ทีมชาติอาร์เจนตินาพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเฮนรี่ซึ่งเล่นให้กับยักษ์ใหญ่ลาลีกา

ตั้งแต่ปี 2550-10 – รู้ว่าเมสซี่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ เมสซี่ไปเยี่ยมซัวเรซในช่วงฮันนีมูนวิดีโอนี้จะเริ่มใน 0:14 ชาวฝรั่งเศสเปรียบเทียบสถานที่ของเมสซีกับภาพวาดโมนาลิซาที่มีชื่อเสียงของเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส

ถามในวิดีโอโปรโมตของ Gatorade ว่าเมสซี่จะถูกแทนที่ที่บาร์เซโลน่าหรือไม่เฮนรี่กล่าวว่า: “คุณคิดว่าจะมีการเปลี่ยนโมนาลิซาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์หรือไม่” เฮนรี่และเมสซีเล่นสามฤดูกาลด้วยกันที่บาร์ซ่าคว้าแชมป์ลาลีกา 2 รายการและแชมเปี้ยนส์ลีกท่ามกลางถ้วยรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

Kellyn Acosta กองกลางชาวสหรัฐฯพาไปที่โซเชียลมีเดียเพื่อทำการประเมินที่รุนแรงหลังจากเสมอกับปานามา 1-1 สหรัฐอเมริกาเปิดโกลด์คัพ 2017 ที่แนชวิลล์กับชาติอเมริกากลางและสามารถขึ้นไปได้ 1-0 สำหรับคาถาสั้น ๆ ในครึ่งหลังด้วยประตู Dom Dwyer

อย่างไรก็ตามมิเกลคามาร์โกตีเสมอได้ในนาทีที่ 60 และปานามาสามารถเดินหนี ผู้ชนะได้อย่างง่ายดายหากไม่ใช่เพราะการจบสกอร์ที่ไม่ดีและการรักษาประตูที่ยอดเยี่ยมจากแบรดกูซานผู้หยุดยิงของสหรัฐอเมริกา Guzan, Dwyer เปล่งประกายในที่เปิดสหรัฐอเมริกา

Acosta ซึ่งเล่น 90 นาทีเต็ม แต่ถูกจับได้ว่าดูบอลในอีควอไลเซอร์ปานามาไปที่ Twitter หลังจากการแข่งขันเพื่อระเบิดการแสดงและขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้การสนับสนุน “ ประสิทธิภาพการทำงานห่วย…ต้องดีกว่านี้” อคอสตากล่าว “ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเช่นเคย!”

จากนั้นเขาก็ติดตามว่า“ มีงานต้องทำมากมาย… แต่วันข้างหน้าจะดีกว่า เกมใหญ่ในวันพุธนี้!” แม้ว่าจะไม่ชัดเจนนักว่ามิดฟิลด์กำลังอ้างถึงผลงานของเขาหรือของทีมโดยทั่วไป แต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คืนที่จะต้องจดจำสำหรับชายชาวเอฟซีดัลลัส

สหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสแสดงได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับมาร์ตินีกในแทมปาในวันพุธและ Acosta น่าจะหวังว่าผู้จัดการบรูซอารีน่าจะไม่ต้องการหมุนเวียนทีมเพื่อที่เขาจะได้ทำสิ่งต่างๆได้ถูกต้อง ดิเอโกมาราโดนาแสดงความยินดีกับอาร์เจนติโนสจูเนียร์สที่พวกเขากลับสู่เที่ยวบินชั้นนำโดยบอกว่าที่นี่เคยเป็น

สโมสรเก่าของเขา ชัยชนะเหนือ Gimnasia Jujuy 1-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพบกับการเลื่อนชั้นของอาร์เจนติโนสจูเนียร์สจากระดับสอง เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน Henry เปรียบเทียบ Messi กับ Mona Lisa

ภายใต้การแนะนำของกาเบรียลไฮน์เซ่อดีตกองหลังของเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเลื่อนชั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่พวกเขาตกชั้น มาราโดน่าเปิดตัวอย่างมืออาชีพกับสโมสรเมื่ออายุ 15 ปีและรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาโลโก้ เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน

ดาวเตะท็อตแนมจะเหลือการตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงท้ายฤดูกาล “ผมอยากแสดงความยินดีกับผู้เล่นของ Argentinos Juniors, ‘Gringo’ Heinze หน่วยงานด้านเทคนิคของเขาและผู้จัดการในการส่งคืน ‘Bug’ ไปยังที่ที่เป็นของมัน” เขาเขียนบน Facebook “กอดแฟน ๆ ทุกคน !!!”

อาร์เจนติน่าแพ้เกมลีกเพียงหกเกมในฤดูกาลนี้โดยมี 13 แต้มที่ชัดเจนในอันดับต้น ๆ โดยได้รับการกลับมาสู่กองอาร์เจนติน่าไพรม์รา ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าสโมสรได้ตกลงทำข้อตกลงกับเอฟเวอร์ตันเพื่อนำโรเมลูลูกากูไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ดกองหน้าได้นำ

ไปที่อินสตาแกรมเพื่อยืนยันการย้ายทีมของเขาในสหรัฐอเมริกา เรื่องราวในอินสตาแกรมของเบลเยียมเปิดขึ้นพร้อมกับภาพของเขาในห้องรอและมีคำว่า “Medicals .. ” เขียนอยู่ด้านล่าง เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน อินสตาแกรม

อินสตาแกรม รูนีย์มาถึงแพทย์ของเอฟเวอร์ตัน เรื่องราวยังคงแสดงให้เห็นกองหน้าที่มีสายไฟติดอยู่และมีอีโมจิหน้าหัวเราะร้องไห้อยู่ด้านบนโดยมี “โปรดมาช่วยฉัน” เป็นคำบรรยายใต้ภาพ อินสตาแกรม กรอบปิดทั้งสองแสดงให้ Lukaku เซ็นชื่อเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้แฟนหนุ่มพร้อม

คำบรรยายใต้ภาพว่า “แฟนคนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฉันเคยเจอ .. #Blessed #Thankful” และกรอบสุดท้ายของเขายกนิ้วให้พร้อมคำบรรยาย “Finito” อินสตาแกรม อินสตาแกรม การรักษาพยาบาลของเขาเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันว่าเขาถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วจากการร้องเรียนเรื่องเสียงดังและมีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลสหรัฐอเมริกาในวันที่ 2 ตุลาคม คำแถลงที่ออกโดยกรมตำรวจ Beverly Hills มีรายละเอียดว่า Lukaku ได้รับการอ้างถึงความผิดทางอาญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตำรวจกล่าวว่าการอ้างอิงดังกล่าวหลังจากที่ Lukaku ไม่ได้ถูกจับ

ทางร่างกายมาจากคำเตือนด้วยวาจาหลังจากมีข้อร้องเรียนอีกห้าข้อเกี่ยวกับระดับเสียงในที่พักที่เช่าของเขา การฝึกอบรมด่างไปข้างหน้านอกจากนี้ยังได้รับแล้วกับ Man Utd กองกลางพอล Pogba ใน Los Angeles ในสัปดาห์ก่อนหน้าและในวันเสาร์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสยินดีเบลเยียมไปที่คลับ

โพสต์ที่แบ่งปันโดย Paul Labile Pogba (@paulpogba)เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2017 เวลา 00:20 น. PDT Solskjaer ให้การปรับปรุงสัญญาของ Pogba Man United Lukaku วัย 24 ปีจะกลับมารวมตัวกับ Jose Mourinho อดีตผู้จัดการทีมเชลซีที่ Old Trafford ด้วยค่าตัว 75 ล้านปอนด์

ยูไนเต็ดตั้งเป้าไปที่อัลบาโรโมราต้ากองหน้าของเรอัลมาดริดเพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างที่เหลือโดยซลาตันอิบราฮิโมวิชผู้ทำประตูสูงสุดในฤดูกาลที่แล้ว เมสซี่ไปเยี่ยมซัวเรซในช่วงฮันนีมูน ตอนนี้มูรินโญ่หันไปหาทีมชาติเบลเยี่ยมเพื่อพยายามแก้ไขและโจมตีที่พบเพียงด้านหลังของตาข่ายจาก 54 ครั้ง

ในพรีเมียร์ลีกระยะที่แล้วซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาเจ็ดทีมชั้นนำ Lukaku ตัวเองทำประตูได้เกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือ 25 คนในลีกระหว่างฤดูกาล 2016-17 มากกว่าอิบราฮิโมวิชแปดคน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทัวร์ช่วงฤดูร้อนของสโมสรในวันอาทิตย์

เนย์มาร์จอมถล่มบาร์เซโลน่าดีใจลิโอเนลเมสซีขยายสัญญาโดยบอกว่ามันจะ “ซับซ้อน” สำหรับทีมของเขาหากไม่มีสตาร์ ตามที่คาดไว้เมสซี่วัย 30 ปีเซ็นสัญญากับยักษ์ใหญ่ลาลีกาอีกครั้งในวันพุธโดยวางปากกาลงกระดาษเพื่อทำข้อตกลงจนถึงปี 2021

เนย์มาร์ต้องการเปาลินโญ่ที่บาร์ซ่า เนย์มาร์รู้สึกตื่นเต้นกับการต่อแถวของทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งทำให้เมสซี่สามารถจบอาชีพของเขาที่บาร์ซ่าได้ “ฉันมีความสุขมากที่ได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกกับเรา” เขากล่าว “มันซับซ้อนที่จะคิดเกี่ยวกับฟุตบอลโดยไม่มีเขา”

logo Bale will return to Real, but future remains unclear ภายใต้โค้ชคนใหม่ใน Ernesto Valverde Barca กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แน่นอนว่าจะเป็นอีกครั้งในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดในปี 2017-18 เนย์มาร์กล่าวว่าเขาประทับใจกับสิ่งที่เขาได้ยินจากอดีตนาย

ใหญ่ของแอ ธ เลติกบิลเบา “เราจะมีโค้ชที่ยอดเยี่ยม” เขากล่าว “ฉันเคยได้ยินเขาพูดดีมากขอให้เรามีความสุข” มันเป็นความปั่นป่วนตลอด 12 เดือนสำหรับ Anthony Martial กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แท้จริงแล้วหลายแง่มุมในปีแรกของโชเซ่มูรินโญ่ที่รับผิดชอบที่โอลด์แทรฟฟอร์ด

ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากแม้ว่าเครื่องเงินที่เกิดขึ้นจะโน้มน้าวให้สรุปได้ว่าประสบความสำเร็จ การลุยทะเลของแผนการย่อยจากการรณรงค์ครั้งแรกของโปรตุเกสในแมนเชสเตอร์แม้ว่าการถดถอยของ Martial ในช่วงปี 2016-17 เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สนับสนุนมีรสเปรี้ยว

เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน Lukaku ยืนยันทางการแพทย์ของ Man Utd ค่าธรรมเนียมการโอนที่มากของ Martial ในตอนแรกบดบังผลกระทบของชาวฝรั่งเศสหลังจากที่เขามาจากโมนาโกแม้ว่า 17 ประตูภายใต้ Louis van Gaal ทำให้เขาได้รับความเคารพและชื่นชมจากผู้ที่

อยู่บนอัฒจันทร์ ปรีซีซั่นที่หยุดชะงักเนื่องจากการมีส่วนร่วมเล็กน้อยกับฝรั่งเศสในการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปซึ่งในที่สุดเขาก็ต้องเสียตำแหน่งให้กับดิมิทรีปาเยต์การเปลี่ยนผู้จัดการสโมสรและปัญหานอกสนามมากมายที่ถูกส่งไปยังสื่อมวลชน ยับยั้งโมเมนตัมของการก้าวไปข้างหน้าก่อนฤดูกาล 2016-17

หลังจากล้มเหลวในการจำลองความสำเร็จในช่วงต้นของเขาตอนนี้ชาวฝรั่งเศสพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลม มูรินโญ่ยังคงเป็นแฟนตัวยงของนักเตะและทำไมเขาถึงไม่? ฝีเท้าของการต่อสู้ยังคงชัดเจนพลังของเขายังคงมากเกินไปสำหรับคู่ต่อสู้และความสามารถในการโจมตีกองหลังไม่เคย

ทำให้เขาล้มเหลว อย่างไรก็ตามความมั่นใจของเขาทำให้เขาละทิ้งไปและความหิวโหยสำหรับเกมนี้ได้ถูกระงับแล้ว มูรินโญ่ไม่แปลกใจเลยที่พบว่ามันยากที่จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากแข้งวัย 21 ปี “ฉันคิดว่าแอนโธนี่เป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมใช่หรือไม่” มูรินโญ่กล่าวกับสื่อมวลชนในช่วงฤดูกาลที่แล้ว

“ฉันคิดว่าเขาสามารถเล่นให้ฉันประสบความสำเร็จได้หรือไม่ใช่ แต่เขาต้องการให้สิ่งที่ฉันชอบมากเราอยู่ด้วยกันเกือบ 10 เดือนและฉันรู้จักนักเตะดีขึ้นมากตอนนี้พวกเขาน่าจะรู้จักฉันดีขึ้นมากแล้วในตอนนี้ เก็ตตี้ Solskjaer ให้การปรับปรุงสัญญาของ Pogba Man United “นักเตะต้องมาในทิศทางของฉัน

และนั่นคือประเด็นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาร์คัสแรชฟอร์ดถึงแม้จะทำประตูไม่ได้ก็ตามแรชฟอร์ดมักจะดึงทิศทางของฉันแอนโธนี่ต้องมอบสิ่งที่ฉันชอบให้ฉัน” รูนีย์มาถึงแพทย์ของเอฟเวอร์ตัน ความจริงก็คือ Martial ไม่จำเป็นต้องยืนและแกว่งไปมากับปีศาจของเขาที่ Old Trafford อาร์เซนอลได้รับ

การขนานนามว่าเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวฝรั่งเศสหากเขาตัดสินใจว่าการต่อสู้ไม่คุ้มค่าที่จะสู้ในแมนเชสเตอร์และการกลับไปสู่ลีกเอิงก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน แฟน ๆ ของ United จะได้รับความมั่นใจจากลักษณะที่การคาดเดาขยะการต่อสู้โดยทุกอย่างชี้ไปที่การต่อสู้ที่แข็งกระด้างเมื่อเขากลับมา

“ฉันรักสโมสรนี้ฉันรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉันรักแฟน ๆ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” Martial กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว “พวกเขาทำให้ฉันมีความสุขมากและฉันก็สนุกกับการที่พวกเขาคอยหนุนหลังฉันฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้พวกเขามีความสุขตอบสนองพวกเขา

สิ่งที่ฉันต้องการคืออยู่ที่สโมสรนี้ให้นานที่สุด” มันเป็นการสนับสนุนจากทั้งผู้สนับสนุนและจากมูรินโญ่ซึ่งทำให้ Martial เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างตัวเองใหม่ตั้งแต่ต้น หากเขาพัฒนาระดับวินัยตามที่ผู้จัดการของเขาเรียกร้อง Martial จะเป็นผู้เล่นหลักของปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า ยิ่งไปกว่านั้นหลัง

จากช่วงพักร้อนและปรีซีซั่นอย่างเต็มรูปแบบ ชาวฝรั่งเศสจะตระหนักได้ว่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในฤดูกาล 2017-18 เป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าจะต้องรักษาความเชื่อนั้นไว้และมีโอกาสยืนหยัดในการฟื้นฟูระดับการแสดงที่เห็นภายใต้ Van Gaal การต่อสู้มีโลกที่จะให้เขาแสดงให้เห็นแล้ว นับตั้งแต่เดินทางมาถึงโอลด์แทรฟ

Samatta กลายเป็นแทนซาเนียคนแรกที่เล่นในพรีเมียร์ลีกและเขาได้รับมอบหมายให้ช่วยทีมของเขาจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้เนื่องจากตอนนี้พวกเขานั่งที่ 19 บนโต๊ะด้วย 25 แต้มจาก 28 แมตช์ เอ็มเร ชาน มิดฟิลด์ของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ออกมายกย่องเจอร์เก้น คล็อปป์

ผู้จัดการทีมคนเก่าของเขา โดยยืนยันว่ากุนซือลิเวอร์พูล “ทุ่มเททุกอย่างเพื่อนักเตะของเขา” คล็อปป์ได้เปลี่ยนลิเวอร์พูลให้กลายเป็นผู้ชนะแชมเปียนส์ลีกและผู้แข่งขันในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่แอนฟิลด์ในปี 2558 ไรเดอร์คัพ – วันที่ 1 รีวิว

นักเตะวัย 52 ปีไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สโมสรที่ประสบความสำเร็จบนเวทีใหญ่กลับมาพลิกฟื้นในทันทีทันใด แต่เขาก็ค่อยๆ เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับทีม ความคืบหน้าของลิเวอร์พูลนั้นชัดเจนสำหรับทุกคน และในที่สุดคล็อปป์ก็ได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของเขาเมื่อทีมของเขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ

ปีที่แล้วหลังจากเอาชนะท็อตแนมในรอบชิงชนะเลิศภาษาอังกฤษทั้งหมด ความสำเร็จของยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ และฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ตามมาในไม่ช้า โดยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เข้าใจยากก็ถูกกำหนดให้มุ่งหน้าไปยังแอนฟิลด์เมื่อฤดูกาลกลับมาเริ่มต้นใหม่หลังจากวิกฤตโคโรนาไวรัส หงส์แดงมีคะแนนนำ 25 แต้ม

อย่างไม่มีใครทำได้ที่จ่าฝูงเหนือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เก่า โดยเหลือเพียงเก้าเกมที่เหลือ โดยชนะ 27 จาก 29 เกมจนถึงปัจจุบัน สามารถออกจากแอนฟิลด์ก่อนที่ถ้วยรางวัลใหญ่จะเริ่มขึ้น แต่เขาไม่มีอะไรนอกจากความชื่นชมใน Klopp ผู้ซึ่งให้ “ครอบครัว” อยู่เหนือฟุตบอลเสมอ

อดีตนักเตะลิเวอร์พูลกล่าวระหว่างการพูดคุยในบ้านของ DFB บนอินสตาแกรมว่า “ทุกคนที่รู้จักเขา (คล็อปป์) รู้ว่าเขาเจ๋งแค่ไหน เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น เขามอบทุกอย่างให้กับผู้เล่นของเขา สำหรับเขา มนุษย์ สิ่งสำคัญคือสิ่งสำคัญ ฟุตบอลคือสิ่งสำคัญสำหรับเขา แต่ครอบครัวคือที่หนึ่ง”

สามารถเสร็จสิ้นการย้ายไปยังยูเวนตุสในช่วงฤดูร้อนปี 2018 หลังจากสี่ปีในหนังสือของลิเวอร์พูล แต่ยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังในตูรินได้ นักเตะทีมชาติเยอรมันรายนี้ถูกส่งให้ดอร์ทมุนด์ยืมตัวไปเมื่อเดือนมกราคม หลังจากที่ถูกลดบทบาทในทีมของเมาริซิโอ ซาร์รี่

และมีรายงานว่าเตรียมย้ายไปเวสต์ฟาเลนสตาดิโอนอย่างถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ “ฉันมีความสุขมากเพราะฉันกลับมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม” ชานพูดถึงการกลับมาสู่บุนเดสลีกา “ผมชอบมันมากในดอร์ทมุนด์ ผมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและผมสนุกกับการเป็นส่วนสำคัญของทีม”

ด้วยมือของบียาร์เรอัลหลังจากแพ้แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกให้ปอร์โต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Gonalons มั่นใจว่าตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางของ Roma ซึ่งรวมถึง Radja Nainggolan และ Daniele De Rossi นั้นแข็งแกร่งที่สุดในอิตาลี

“ผมเชื่อว่าโรม่ามีกองกลางที่ดีที่สุดในเซเรียอา” เขากล่าวในงานแถลงข่าว “เราสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้ผมรู้จากการเผชิญหน้ากับโรม่ากับลียงในยูโรป้าลีกว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากผมรู้สึกมั่นใจมาก Darmian ผู้ชนะการแข่งขัน ‘ล้ำค่า’ ของ Conte ยกย่อง Darmian ขณะที่ Inter

ดำเนินการต่อ Scudetto “เซเรียอาเป็นเรื่องยากมาก แต่ฉันจะพยายามแสดงคุณสมบัติของฉันในสนามฉันจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างดานิเอเล่เดรอสซีอยู่เคียงข้างฉันชื่นชมเขามานานแล้ว “เราทราบดีว่ายูเวนตุสยากที่จะเอาชนะสคูเด็ตโต้ แต่โรม่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและผมมาที่นี่เพื่อคว้าถ้วยรางวัล”

Gonalons ใกล้จะย้ายไป Napoli ในเดือนมกราคมเพียงเพื่อให้ข้อตกลงนี้ล้มเหลวโดยมีรายงานบางฉบับบอกว่าเขาถูกไล่ออกจากการใช้ชีวิตในเมืองโดยละครโทรทัศน์เรื่อง Gomorrah ซุปเปอร์เอเย่นต์ป็อกบายินดีต้อนรับลูกากู อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าการตัดสินใจของเขาเป็นเพียงเพราะเขา

รู้สึกว่า “ธุรกิจยังไม่เสร็จ” ในลีกเอิง “ ผมยังไม่พร้อมที่จะออกจากลียงเนื่องจากมีธุระที่ยังไม่เสร็จ” เขากล่าว “ มีข่าวลือเกี่ยวกับการร้องเรียนของฉันเกี่ยวกับเมืองนี้ แต่นั่นไม่เป็นความจริง “นี่เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับผมและผมหวังว่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลก”

เปาลินโญ่กองกลางของกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ Taobao ยังคงมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบาร์เซโลนาในกรอบการโอน แมนฯ ยูไนเต็ดประกาศดีล Lukaku เล่น Hasenhüttl หวังว่านักบุญจะทำผลงานได้ใน FA Cup ‘พิเศษ’ ทีมชาติบราซิลวัย 28 ปีตกเป็นเหยื่อของการเสนอราคา

จากคาตาลันที่ถูกปฏิเสธโดยสโมสรไชนีสซูเปอร์ลีก เปาลินโญ่อ้างว่าข้อเสนอเริ่มต้นของ Barca คือ 20 ล้านยูโรซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเงื่อนไขการปล่อยตัวที่รวมอยู่ในสัญญาของเขา แต่เขาเชื่อว่าพวกเขายังสามารถกลับมาพร้อมกับการเสนอราคาใหม่ที่จะเห็นเขาย้ายไปสเปนในที่สุด

เขาบอกกับวงดนตรีของบราซิลว่า”ฉันไม่ใช่คนหน้าซื่อใจคดและฉันเป็นคนโปร่งใสฉันคิดถึง Barca เงื่อนไขในสัญญาของฉันคือ€ 40m และฉันเชื่อว่า Barca เสนอ 20 ล้านยูโรและกวางโจวปฏิเสธข้อเสนอ “ตัวแทนของฉันบอกฉันว่ามีบทสนทนาใหม่ ๆ ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่เคยพูดจนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

แต่ฉันยืนยันได้ว่าความสนใจนั้นเป็นเรื่องจริง กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “สิ่งที่ฉันรู้คือมีข้อเสนออย่างเป็นทางการและประธานบาร์เซโลนาได้พูดคุยกับกรรมการแม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงก็ตาม

“เป็นไปได้ที่ฉันจะเล่นที่บาร์เซโลนาท่ามกลางผู้เล่นระดับสตาร์หลายคนฉันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่เต็มไปด้วยดารา “ยังคงมีการสนทนากันอยู่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตกลงระหว่างสโมสรและถ้านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการมันจะเกิดขึ้น”

เปาลินโญ่ยิงไป 10 ประตูจาก 23 เกมให้กวางโจวในทุกรายการในฤดูกาลนี้และมีสัญญากับพวกเขาจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2020 ลูก้าโมดริชกล่าวว่านี่คือ “ความฝัน” ของเขาที่จะเกษียณตัวเองในฐานะผู้เล่นเรอัลมาดริดหลังจากห้าปีที่มีผลงานที่ Santiago Bernabeu

ทีมชาติโครเอเชียย้ายไปสเปนจากท็อตแนมด้วยราคา 30 ล้านปอนด์ในช่วงฤดูร้อนปี 2555 หลังจากเริ่มต้นชีวิตอย่างเชื่องช้าในลาลีกาโมดริชได้กลายเป็นบุคคลสำคัญในมาดริดด้วยอิทธิพลเชิงสร้างสรรค์ของเขาที่ได้รับจากผู้จัดการที่สืบทอดต่อกันมา

ตอนนี้เขาอายุ 31 ปี แต่มีสัญญาจนถึงปี 2020และหวังว่าจะใช้เวลาที่เหลือในการเล่นกับ Blancos คำเตือนการออกจาก Modric สำหรับ James & Morata โมดริชบอกกับMarca : “ฉันยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถ้าฉันยังคงทำงานแบบนี้และดูแลตัวเองได้มีหลายสิ่งที่ฉันสามารถปรับปรุง

ได้แน่นอนว่าฉันต้องการ [เกษียณที่เรอัล] มันเป็นของฉัน ฝัน แต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น “ ในมาดริดความต้องการมีมากที่สุดและคุณต้องอยู่ในอันดับต้น ๆ เสมอ ถ้าคุณไม่สงสัยก็มา “ ถ้าฉันทำงานกับตัวเองต่อไปในแต่ละประเด็นฉันคิดว่าฉันมีเวลาพอสมควรในระดับนี้ เพราะอยากอยู่ในระดับนี้.

“ ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนทำให้ฉันสนุกกับทุกวันทุกการฝึกซ้อมทุกเกม และฉันไม่อยากพลาดสิ่งนี้ ฉันจะต่อสู้เพื่ออยู่ที่นี่ให้มากที่สุด ผมมีแค่มาดริดอยู่ในหัว ” กำลังเล่น Surface กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน

โมดริชมีความสุขกับเวลาที่มาดริดมากเพราะเขาได้เห็นเวลาเล่นเกมเป็นประจำและหยิบเครื่องเงินจำนวนมาก แคมเปญ 2016-17 เห็นเขาทะลุ 200 ปรากฏตัวจริงในขณะที่การส่งมอบเป็นครั้งแรกชื่อลาลีกาและหนึ่งในสามแชมเปี้ยนส์ลีกมงกุฎ กางเกงของ Ronaldo กลายเป็นกระแสในโฆษณาใหม่

โมดริชซึ่งเคยคว้าแชมป์โกปาเดลเรย์และคลับเวิลด์คัพกล่าวเสริมว่าเขายังคงหิวกระหายความสำเร็จมากกว่านี้:“ เมื่อคุณชนะบางสิ่งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งและคุณมีความรู้สึกนั้นมันจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง คุณต้องการที่จะชนะมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ

“ คุณไม่เคยเบื่อที่จะชนะ เราอยู่ในสโมสรที่ต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอต้องการชนะทุกสิ่งที่เป็นไปได้และนักเตะก็มีความคิดเช่นเดียวกัน ” โมดริชเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับมาดริดในเดือนตุลาคม 2559 โดยซีเนอดีนซีดานกระตือรือร้นที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องทางออกโดยการรักษาความปลอดภัย

บริการของทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับอนาคตอันใกล้ ซาอูลนิเกซยืนยันการเซ็นสัญญากับธีโอเฮอร์นันเดซคนใหม่ของเรอัลมาดริดไม่สำคัญกับแอตเลติโกมาดริดหากเขาไม่ต้องการอยู่ที่สโมสร แชมป์ยุโรปบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาฟูลแบ็กธีโอจากแอตเลติโกคู่แข่งร่วมเมืองในข้อตกลงหกปีเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วมีรายงานว่าการโอนมีมูลค่า 26 ล้านยูโร กวาร์ดิโอล่า ‘ไม่แปลกใจ’ กับผลกระทบของทูเชลที่เชลซี แมนฯ ยูไนเต็ดยืนยันลูกากูจัดการกับเอฟเวอร์ตัน ในขณะเดียวกันซาอูลได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปโดยลงนามในการต่ออายุสัญญาที่ผูกมัดเขาไว้กับฝั่งของ Diego Simeone จนถึงปี 2026

กองกลางชาวสเปนไม่ขมขื่นกับการเลือกของธีโอตราบใดที่เด็กอายุ 19 ปีซึ่งไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันแอตเลติโกเคารพสโมสรเก่าของเขา “ มันเป็นการตัดสินใจของธีโอและเขาจะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่” ซาอูลกล่าวกับผู้สื่อข่าวในงานเพื่อทำเครื่องหมายการต่ออายุของเขา

“เขาเป็นผู้เล่นที่ออกมาจากสถาบันการศึกษาของเราและเขาต้องเคารพในที่ที่มาและหากเขาเคารพพวกเราทุกคนอย่างแท้จริงโดยที่ผมไม่สนใจว่าเขาจะไปที่ไหน กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของลิเวอร์พูลของเรอัล – ซีดาน “ ถ้าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่กับเราเราก็ไม่เก็บเขาไว้