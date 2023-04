แทงบาคาร่า การเดิมพันกีฬาเฟื่องฟู

แทงบาคาร่า การพนันกีฬา PAเฟื่องฟูตั้งแต่ปฏิทินกีฬากลับมามีผลสมบูรณ์ นั่นคือแม้จะมีFlyersและPenguins และแม้จะมี76ers . แม้อินทรี . และในที่สุด แม้จะมีอีเกิลส์และโจรสลัด

The Flyers พลาดท่าในรอบตัดเชือก เช่นเดียวกับ 76ers เพนกวินไม่เคยแม้แต่จะวิ่งหนี The Eagles ดูไม่ค่อยดีนักในช่วงเปิดฤดูกาลเมื่อพวกเขาไม่พอใจกับทีม Washington Football เลียนแบบของอีเกิลส์นั้นต่ำกว่ามาตรฐาน และสีแดงที่ดิ้นรนก็กวาดล้างโจรสลัดก็

จุดสว่างที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวในสนามคือการกลับมาของBen Roethlisberger ของ Steelers และข่าวที่ว่า Big 10 ยกเลิกการตัดสินใจของพวกเขาที่จะยกเลิกฤดูกาล ดังนั้นPenn Stateจะได้เล่นฟุตบอลในฤดูใบไม้ร่วงนี้

และข่าวดีอีกอย่างก็คือการเดิมพันกีฬาใน PAกำลังเฟื่องฟู

การเดิมพันกีฬา PA เห็นการบันทึกในเดือนสิงหาคม

การเดิมพันกีฬา PA มีมูลค่าเกือบ365 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตลอดกาล การกลับมาของกีฬาหลักหมายถึงการเพิ่มขึ้น 122% เดือนต่อเดือน ในการจัดการสำหรับ หนังสือกีฬาเพนซิลเวเนียใน

รายรับในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนกรกฎาคมถึงสามเท่าโดยเพิ่มจาก8.1 ล้านดอลลาร์เป็น27.5 ล้าน ดอลลาร์

รายงานรายเดือน โดย Pennsylvania Gaming Control Boardแสดงให้เห็นว่ารัฐเก็บภาษีได้ 6.5 ล้านดอลลาร์จากการพนันกีฬาเมื่อเดือนที่แล้วเพียงเดือนเดียว

จากการเดิมพันทั้งหมดในเพนซิลเวเนียในเดือนสิงหาคม 88 % เป็นการเดิมพัน ออนไลน์ หนังสือกีฬาออนไลน์ FanDuel รั้งตำแหน่งสูงสุดอีกครั้ง

ดึงเก้าอี้: Barstool Sportsbook เปิดตัวใน PA

แอ พเดิมพันออนไลน์Barstool Sportsbookเพิ่งเปิดตัวในสัปดาห์นี้ด้วยการเปิดตัวอย่างนุ่มนวลหลังจากการสั่งสมครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นด้วยPenn National Gamingการซื้อบ้านของStooliesเมื่อปลายเดือนมีนาคม

การเล่น แบบเต็ม24/7อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันศุกร์ PA ซึ่งเป็นที่ตั้งของ คาสิโนฮอลลีวูดของ Penn Nationalเป็นเพียงที่ตั้งแรกของบริษัท และที่อื่นๆ ควรตามมา

Barstool เป็นหนังสือกีฬาออนไลน์ อันดับที่ 10 อันดับที่ 10 ในเพนซิลเวเนีย เพนน์กำลังช่วยเหลือผู้ติดตามที่อายุน้อยกว่าของ Barstool เพื่อเปลี่ยนเกมในตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่าน

ตลาดหุ้นกำลังชอบการเคลื่อนไหว โดย หุ้น $PENNอยู่เหนือ $70 ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด แต่หลังจากข้อตกลง Barstool หุ้นก็ลดลงต่ำกว่า 4 ดอลลาร์

ESPN ให้ความสำคัญกับการเดิมพันกีฬา

ผู้ประกาศข่าวESPNประสบความสำเร็จอย่างมากในการเดิมพันกีฬา ด้วยข้อตกลงใหม่กับ DraftKings และ Caesarsและหน้าใหม่ของการเดิมพันกีฬา William Hill

DraftKings เป็น ผู้ให้บริการ กีฬาแฟนตาซีรายวัน แต่เพียงผู้เดียว สำหรับ ESPN ในขณะที่Caesars/Hillเป็นผู้ให้บริการอัตรา ต่อรองแต่เพียงผู้ เดียว

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฮิลล์กลายเป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ Caesars Entertainment หลังจากการควบรวมกิจการของ Caesars กับEldorado Resorts

ตลาดยังชอบการควบรวมกิจการและข้อตกลงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหุ้น Caesars ( $CZR ) ที่ปรับปรุงใหม่ หุ้นWilliam Hill ( $WIMHY ) และDraftKings ( $DKNG ) ซื้อขายกันสูงขึ้นทั้งหมด

ทีม Eagles กับ Fox Bet Sportsbook

ฟิ ลาเดลเฟีย อีเกิลส์อาจไม่ดูดีในสนาม แต่พวกเขายังคงทำธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ โดยร่วมมือกับ Fox Bet เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนหลายปี

ข้อตกลงดังกล่าวจะหมายถึง เลานจ์ขนาด 4,000 ตารางฟุตและสตูดิโอผลิตแบรนด์Fox Bet ที่ Lincoln Financial Field

Fox Bet ยังกลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Philadelphia Eagles และนั่นนำมาซึ่งการส่งข้อความ โปรโมชั่น และการโต้ตอบของแฟน ๆ เมื่อผู้ชมได้รับอนุญาตให้กลับมาที่อัฒจันทร์

เพิ่มสำหรับ NFL สัปดาห์ที่ 1

DraftKings สัปดาห์ที่ 1 ขอให้ NFL ช่วยคุณ

Ravens, Seahawks และ 49ers ทั้งหมดจะชนะเพิ่มขึ้นจาก (+197) เป็น+220

Tom Brady และ Drew Brees โยน TD รวมมากกว่า 4.5 เพิ่มจาก (+180) เป็น+200

JuJu Smith Schuster ทำทัชดาวน์และ Steelers เพื่อชัยชนะที่เพิ่มขึ้นจาก (+190) ถึง+240

Zach Ertz ทำทัชดาวน์และ Eagles ที่จะชนะเพิ่มขึ้นจาก (+165) เป็น+210

FanDuel สัปดาห์ที่ 1 เดิมพัน NFL เพิ่มขึ้น

(เดิมพันสูงสุด $50 ต่อรายการ)

Bills (-4.5), Ravens (-6.5) และ Packers (+3.5) เพิ่มขึ้นจาก (+363) เป็น+460

Colts -7.5 vs Jaguars เพิ่มจาก (-115) เป็น+140

Ravens, Vikings และ Colts ทั้งหมดจะชนะเพิ่มขึ้นจาก (+171) เป็น+210

คะแนนรวม 47+ คะแนนใน Steelers vs. Giants เพิ่มเติมจาก (-105) เป็น+115

Fox Betฟิลาเดลเปอีเกิลส์เพิ่มข้อยกเว้น

อีเกิลส์ ที่จะทำให้ แคช วอชิงตัน เพิ่มขึ้นจาก (-300) เป็น+200

เดิมพัน $20 เพื่อชนะ $70: Carson Wentz ระยะส่งบอล 300+ หลา และ TD ที่จ่ายบอลมากกว่า 2 ครั้งสุดท้ายเพิ่มจาก (+150) เป็น+250

อย่าลืมเพิ่มสำหรับทุกทีมที่มีรายชื่ออยู่ในแอพ Fox Bet

เปิดโอกาสให้สาธารณะของ NFL สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ หนึ่งจุดกระจาย % ที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการ :

89% : Seahawks ( -2 ) เทียบกับ Atlanta Falcons

88% : ฟิลาเดลเพล อีเกิลส์ ( -5.5 ) จะได้รับผลตอบแทน

สัปดาห์ที่หนึ่งคะแนนรวม ใหญ่ที่สุด % ของการจัดการ :

90% : Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers โอเค 48

86% : Pittsburgh Steelers vs. New York Giants ไม่เกิน 48 ปี

สัปดาห์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการมันนี่Line :

98% : Indianapolis Colts ( -400 ) เทียบกับ Jacksonville Jaguars

89% : ฟิลาเดลเพล อีเกิลส์ ( -250 ) จะได้รับผลตอบแทน

Barstool Sportsbook ที่หลายคนรอคอยสำหรับ Pennsylvaniaเปิดให้เล่นแล้ว

มันมาพร้อมกับกองทัพของแฟน ๆ “El Presidente” David Portnoy ผู้ คลั่ง ไคล้ และความหวังอันสูงส่งจากPenn National

หลังจากช่วงทดสอบสามวัน Barstool Sportsbook ได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย ตอนนี้จะพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเดสก์ท็ อปหรือดาวน์โหลดในApple App Store

ด้วยความร่วมมือของ Barstool กับHollywood Casinoเพนซิลเวเนียจะเป็นรัฐแรกที่เปิดตัวหนังสือกีฬา ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า Penn National วางแผนที่จะนำแอพ Barstool Sportsbook ไปสู่สถานะเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การเปิดตัวที่ได้รับเชิญเท่านั้น

Barstool เป็นหนังสือกีฬาออนไลน์ อันดับที่ 10 ในเพนซิลเวเนีย เป็นครั้งแรกที่จำกัดจำนวนผู้ใช้ในช่วงทดสอบ

ในระหว่างการเข้าซื้อกิจการ Barstool ของ Penn National ในเดือนมกราคม Penn ได้โน้มน้าวผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกัน 66 ล้านรายต่อเดือน เจย์ สโนว์เดนประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Penn National กล่าวว่า

“เราเชื่อว่าการเข้าถึงที่สำคัญของ Barstool Sports และความภักดีของผู้ชมจะนำไปสู่การลดลงอย่างมากในการหาลูกค้าและต้นทุนส่งเสริมการขายสำหรับการเดิมพันกีฬาและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไรและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

แน่นอนว่าผู้คนทั้ง 66 ล้านคนไม่ได้อยู่ในเพนซิลเวเนีย และพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ได้จะดาวน์โหลดแอปนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม การมาถึงของผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาของ Barstool มาพร้อมกับความคาดหวังมากมายและผู้ชมที่มี อยู่ แล้ว

พอร์ทนอยเรียกร้องให้ PA ก้าวเข้าสู่แผนการครองโลกขั้นที่หนึ่ง

เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. EST ของวันที่ 15 กันยายน Barstool ก็ถ่ายทอดสดอย่างเต็มที่ อีเมลถูกส่งจาก Portnoyหลังจากนั้นไม่นานถึงผู้ใช้ไซต์ มันบอกว่าเพนซิลเวเนียเป็น “เพียงขั้นตอนที่ 1 ของแผนการครองโลกของเรา”

“เราวางแผนที่จะเปิดตัวอย่างรวดเร็วในทุกรัฐที่การพนันกีฬาถูกกฎหมาย เช่นเดียวกับที่เราสร้างบริษัทนี้แบบอิฐต่อก้อน เราจะเปิดตัวรัฐต่อรัฐและให้ความสนใจกับแต่ละรัฐที่สมควรได้รับ

“เห็นได้ชัดว่าพวกเกลียดฉัน ซึ่งมีจำนวนมาก หวังว่าเราจะล้มเหลว ฉันมีศรัทธาที่ไม่สิ้นสุดในความภักดีของแฟน ๆ ของเราซึ่งทำให้ฉันเชื่อว่าเราจะทำในสิ่งที่เราทำอยู่เสมอ และนั่นทำให้นักวิจารณ์ปิดปากและทำให้ Wall Street ประหลาดใจกับการแสดงของเรา”

อีเมลลงท้ายด้วย Portnoy ที่บอกว่าแอป Barstool Sportsbook สามารถดาวน์โหลดได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด (อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเล่นได้จนกว่าจะถูกกฎหมายในรัฐของคุณ)

Portnoy เดิมพันครั้งใหญ่กับ Phillies และ Pirates

Portnoy ไม่เสียเวลาวางเดิมพันในPhiladelphia Phillies และ Pittsburgh Pirates

ดูที่ Barstool Sportsbook

Barstool Sportsbook มาพร้อมกับตัวเลือกการเดิมพัน มาตรฐาน และการเดิมพันในเกมพาร์เลย์ข้ามกีฬา มันนี่ไลน์ ฟิวเจอร์ส ทีเซอร์ รอบบิน และการเดิมพันหลายรายการ วิธีการ ฝากและถอนนั้นคล้ายกับแอพ PA sportsbook อื่นๆ

สิทธิพิเศษของ Barstool Sportsbook:

การเลือกและพาร์เลย์บุคลิกภาพของ Barstool : โอกาสรายวันในการติดตามหรือลดการเลือกและพาร์เลย์ของทีม Barstool

Quick Pick 6 : พาร์เลย์หกขาแบบสุ่มที่ระบบสร้างขึ้นซึ่งนักพนันสามารถควบคุมขาและการเดิมพันได้

เพิ่มอัตราต่อรองรายวัน

นอกจากนี้ แอปยังมี ตัวเลื่อน “เลื่อนเส้น”ที่ช่วยให้ผู้ใช้ซื้อและขายจุดโดยใช้ปุ่มเลื่อน

Penn National เดิมพันครั้งใหญ่กับ Barstool

ในช่วงปลายเดือนมกราคมPenn National Gaming เข้าซื้อหุ้น 36% ในBarstool Sportsด้วยเงินสดและหุ้น163 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า Barstool อยู่ที่450 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวให้สิทธิ์แก่ Penn National แต่เพียงผู้เดียวในการใช้แบรนด์ Barstool Sports สำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์และผลิตภัณฑ์คาสิโนออนไลน์

ที่งานSBC Digital Summit North America ในเดือนกรกฎาคม Jay SnowdenประธานและซีอีโอของPenn National Gamingได้กล่าวถึงการซื้อกิจการ

“เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดหายไปจากมุมมองการเดิมพันกีฬาที่ Penn คือแบรนด์ที่เป็นผู้นำและผู้ชมที่จะทำการตลาดด้วย เรามีแบรนด์คาสิโนที่ยอดเยี่ยม แต่ปัจจุบันผู้ชมของเรามีแนวโน้มที่จะอายุมากกว่า — 45 ปีขึ้นไป — และนักพนันกีฬามักจะอายุน้อยกว่า — 21 ถึง 45 — นั่นคือจุดที่เราเริ่มพิจารณาว่าเราอาจต้องการเป็นพันธมิตรกับใคร และของ ในที่สุดเราก็ซื้อ Barstool”

“เราจะเป็นผู้นำด้วยแบรนด์ Barstool จากมุมมองการเดิมพันกีฬาออนไลน์” เขากล่าว “เรากำลังดำเนินการแปลงหนังสือกีฬาขายปลีกที่มีอยู่ภายในคาสิโนและสปอร์ตบาร์ของเราเป็นหนังสือกีฬาและสปอร์ตบาร์แบรนด์ Barstool”

หุ้นของ Penn National ทะยานขึ้นในวันเปิดตัว Barstool

หุ้น Penn National Gaming ( $PENN ) เปิดการซื้อขาย Nasdaq ที่65.54 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันอังคาร แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่69.77 ดอลลาร์ ต่อหุ้นในเวลาประมาณ 11:25 น. แต่ทุบสถิติดังกล่าวในวันศุกร์ด้วยระดับสูงสุดใหม่ที่ 76.62 ดอลลาร์ $PENN ปิดวันศุกร์ที่ $70.55

หุ้นของ Penn พุ่งสูงขึ้นเมื่อมีการประกาศข้อตกลง Barstool ในปลายเดือนมกราคม ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่สั่นสะเทือนของ COVID-19 และจมลงเหลือไม่ถึง4 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนมีนาคม แต่มันดีดตัวกลับมาในเดือนกรกฎาคม โดยแตะที่37 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากนั้นกลับมาแข็งแกร่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่56ดอลลาร์

หนังสือที่มีตัวละครที่น่าสนใจ

ด้วยการมาถึงของ Barstool Sportsbook รัฐเพนซิลเวเนียจะมีหนังสือกีฬาออนไลน์ 10 เล่ม อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ มีเพียงFox Bet เท่านั้น ที่ใช้บุคลิกเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตน

Barstool Sportsbook จะมีลักษณะเฉพาะตรงที่เป็นบริษัทสื่อกีฬาที่เข้าสู่แนวการพนันกีฬา นอกจากนี้ ไม่มีเจ้ามือรับแทงพนันรายอื่นที่กล้าเปิดเผยและบางครั้งก็เป็นที่ถกเถียงของผลิตภัณฑ์อย่าง Portnoy

สโนว์เดนกล่าวระหว่างการประชุม SBC Digital Summit:

“เห็นได้ชัดว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความขยันหมั่นเพียรกับ Barstool และเราสบายใจมากกับการลงทุนใน Barstool Dave Portnoy และทีมงานที่ Barstool เป็นศูนย์รวมของ Sports Center และ Howard Stern และเรียลลิตี้ทีวี เป็นบริษัทสื่อกีฬา แต่ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาเหล่านี้คือผู้ให้ความบันเทิง พวกเขาสร้างเนื้อหา — พวกเขาคือนักแสดงตลก”

แอพเกมล่าสุดของ Penn เข้าร่วมกับข้อเสนอปัจจุบันของ คาสิโนออนไลน์ฮอลลี วูดและหนังสือกีฬา

กอล์ฟเกือบจะเป็นความคิดในภายหลังแล้ว

ดังนั้นอาจถึงเวลาที่จะคลั่งไคล้เล็กน้อย ผสมสิ่งต่างๆ ลองทำอะไรใหม่ๆ

การแข่งขันรอบตัดเชือกของ NBA และ NHL กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือด เบสบอลกำลังเข้าสู่สนามเหย้า และ NFL ก็เริ่มต้นฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

บางทีคุณอาจไม่ได้คิดถึงเรื่องกอล์ฟ แต่US Open จะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีเวลา 06.50 น. ที่ Winged Foot Golf Club ใน Mamaroneck รัฐนิวยอร์ก และด้วยการแตะทัวร์นาเมนต์สำคัญ แน่นอนว่ามันเรียกร้องความสนใจจากคุณ และอาจมีการเดิมพันแบบไวด์ด้วยเช่นกัน

Unibet Sportsbookกำลังมีส่วนร่วมโดยมอบการเดิมพันที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งสำหรับรายการใหญ่ที่กำลังจะมาถึง รวมถึงฝ่ายซ้ายที่ทำคะแนนสูงสุดของทัวร์นาเมนต์

มาดูตัวเลือกการเดิมพัน US Open บางตัว รวมถึงตัวไวด์ ซึ่งมีให้ที่ Unibet Sportsbook และแอพเดิมพัน PA อื่น ๆ บางส่วน ทั่วทั้งภูมิภาค

ดีเจเป็นที่ชื่นชอบของทัวร์นาเมนต์ มิคเคลสันคาดว่าจะถนัดซ้ายที่สุด

ดัสติน จอห์นสัน ซึ่ง เล่นได้ค่อนข้างดีตลอดฤดูกาล PGA ที่หยุดชะงักนี้ ได้รับการสนับสนุนให้คว้ามงกุฎ US Open ที่+750 Jon Rahmที่เพิ่งเอาชนะ DJ ในรอบรองชนะเลิศที่BMW Championshipเมื่อเดือนที่แล้ว อยู่ที่+850

แต่การเดิมพันอื่น ๆ ของ Unibet นั้นน่าสนใจยิ่งกว่า

หนังสือกีฬามีการเดิมพันภายใต้ หมวดหมู่ การคาดการณ์: ผลงานซึ่งนักกอล์ฟถนัดซ้ายจะจบด้วยคะแนนที่ดีที่สุด Phil Mickelsonผู้ได้รับฉายาว่า “Lefty” เป็นคนโปรดในกลุ่มนั้นที่+175 Bubba Watsonคือ+225ตามมาด้วยBrian Harman (+250) และRobert MacIntyre (+550)

การเดิมพันที่สนุกสนานอีกรายการหนึ่งมุ่งเน้นไปที่แชมป์เก่าที่ทำคะแนนสูงสุดของทัวร์นา เมนต์ ซึ่งมีชื่อดังมากมาย จอห์นสันนำรายการอีกครั้งด้วยราคา+175 Rory McIlroyอยู่ที่+400ตามมาด้วยWebb Simpsonที่+500และJustin RoseและTiger Woodsที่+750 แชมป์ปีที่แล้วGary Woodlandคือ+1200ตามมาด้วยอีกสี่คนในรายการนั้น

หากคุณสนใจการเดิมพันแบบดั้งเดิม รายการโปรด 10 อันดับแรก ของทัวร์นาเมนต์ มีดังนี้:

ดัสติน จอห์นสัน: +750

จอน ราห์ม: +850

จัสติน โธมัส: +1200

แซนเดอร์ ชอฟเฟเล: +1,400

รอรี่ แม็คอิลรอย: +1600

Collin Morikawa: +1600

เว็บบ์ซิมป์สัน: +2200

ไบรสัน เดแชมโบ: +2500

แดเนียล เบอร์เกอร์: +2800

แพทริก รีด: +2800

Unibet PA เสนอเมนูเพื่อสุขภาพของการเดิมพัน US Open

เช่นเดียวกับกอล์ฟเมเจอร์ทุกรายการ นักพนันสามารถหาตัวเลือกการเดิมพันเพิ่มเติมได้เมื่อการแข่งขัน US Open ปิดฉากในวันพฤหัสบดี Unibet มีการเดิมพันในหกกลุ่มที่แตกต่างกัน การเดิมพันอื่น ๆ ตามสัญชาติของนักกอล์ฟและ การเดิมพันการให้คะแนนที่หลากหลายซึ่งรวมถึงพาร์ อีเกิล โบกี้ หรือแม้แต่หลุมในหลุมเดียว

คุณสามารถเดิมพันอะไรก็ได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ของ US Open และหากคุณต้องการเยี่ยมชมหนังสือกีฬาอื่นBetRivers , PlaySugarHouse , DraftKings , FanDuelและFox Betจะมีข้อเสนอมากมายสำหรับ US Open เช่นกันDraftKings และ FanDuel จัดการแข่งขัน DFS ครั้งใหญ่สำหรับ US Open

ผู้เล่นแฟนตาซีรายวันยังสามารถไล่ตามการจ่ายเงินก้อนโตในช่วง US Open การแข่งขันที่โดดเด่นที่ DraftKings คือรายการ Fantasy Golf Millionaire มูลค่า 100 ดอลลาร์พร้อมเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านดอลลาร์และการจ่ายเงินหนึ่งล้านดอลลาร์สำหรับครั้งแรก การแข่งขัน รายการ $10อีกรายการมีรางวัลที่หนึ่ง $ 100,000

ที่ FanDuel การแข่งขันPGA Mega Eagle มูลค่า 9.99 ดอลลาร์มีเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์และการจ่ายเงินสูงสุด 100,000 ดอลลาร์

และหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างผู้เล่นตัวจริง ตัวอย่างเหล่านี้จากPGA TourและDraftKings Nationอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

US Open จะออกอากาศทาง Golf Channel และ NBC

ดังนั้น US Open ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการที่สองของกอล์ฟในฤดูร้อนนี้ จะออกทีออฟในเช้าวันพฤหัสบดีท่ามกลางปฏิทินกีฬาที่แน่นขนัด ที่สุด ที่เราเคยมีมา การดำเนินการในช่วงแรกจะออกอากาศทาง The Golf Channel ในแต่ละวัน โดยรายการโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็น NBC ทุกบ่าย

บางทีกอล์ฟเกือบจะเป็นความคิดในภายหลังแล้ว

แต่ด้วยทัวร์นาเมนต์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้น มีการดำเนินการมากมายที่จะพบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเดิมพันมากมายที่ Unibet

ดังนั้นอาจถึงเวลาที่จะคลั่งไคล้เล็กน้อย ผสมสิ่งต่างๆ ลองทำอะไรใหม่ๆ

คุณจะมีโอกาสที่ดีที่จะทำทุกอย่างในไม่ช้า

การเดิมพันกีฬา PA สูงถึงเกือบ365 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล

การกลับมาของกีฬาหลักเป็นแรงหนุนเบื้องหลัง การเพิ่มขึ้น 122% เดือนต่อเดือนสำหรับหนังสือกีฬาเพนซิลเวเนีย

รายรับแตะ18.2 ล้านดอลลาร์ ก้าวกระโดดอย่างมากจาก 8.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า ตามรายงานประจำเดือนโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลเวเนียรัฐเก็บภาษี 6.5 ล้านดอลลาร์จากการพนันกีฬา

จากการเดิมพันทั้งหมดในเพนซิลเวเนียในเดือนสิงหาคม88 %เป็นการเดิมพันออนไลน์ หลังจากการปิดโคโรนาไวรัสคาสิโนและสปอร์ตบุ๊คในเพนซิลเวเนียก็เปิดให้บริการแล้ว

หนังสือกีฬาออนไลน์ของ FanDuelครองตำแหน่งสูงสุดในรัฐด้วยเงิน 144.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 110 %จากเดือนที่แล้ว แอพ นี้ยังทำลายสถิติด้วยรายรับเกือบ 8.9 ล้านดอลลาร์

ครบเครื่องเรื่องกีฬา

เมื่อไวรัสโคโรนายกเลิกปฏิทินกีฬาส่วนใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ จัดการจมไป46 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน จากนั้นกีฬาและความต้องการที่ถูกคุมขังของนักพนันก็กลับมามีผลอีกครั้ง เมื่อ NBA กลับมา นักพนันมีตัวเลือกเต็มวัน ทั้งเกมช่วงเช้า เที่ยง และช่วงไพรม์ไทม์

รัฐนิวเจอร์ซีย์มีเดือนที่สร้างสถิติใหม่สำหรับรัฐใดๆ ของสหรัฐฯ ด้วยรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่668 ล้านดอลลาร์ รายรับอยู่ที่39.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งดีเป็นอันดับสามสำหรับ Garden State