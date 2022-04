แทงบอล 1 ใน 10 ปั๊มน้ำมันโกงลูกค้า

แทงบอล สถานีบริการน้ำมัน 1 ใน 10 แห่งในเทสซาโลนิกิ แมกนีเซีย และอาชายา ส่งเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภคน้อยลงจากสิ่งที่ปรากฏบนปั๊มด้วยอัตราการเบี่ยงเบนสูงถึง 9.69% การสำรวจที่จัดทำโดยสมาคมบริษัทการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (SEEPE) ในเดือนธันวาคม 2559 เปิดเผยเมื่อวันพุธ .

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการเยี่ยมชมสถานีต่างๆ ในเทสซาโลนิกิ แมกนีเซีย และอาชายาทั้งหมด 120 แห่ง สถานี 13 แห่ง (10.83%) ส่งเชื้อเพลิงน้อยกว่าที่ระบุไว้บนจอแสดงปั๊ม โดยมีอัตราการเบี่ยงเบนอยู่ที่ 9.69% ในสถานีที่เหลืออีก 107 สถานี (89.17%) ความเบี่ยงเบนอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับได้ 0.5%

การสำรวจที่คล้ายกันได้ดำเนินการในเดือนตุลาคม 2016 ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซแสดงผลได้ใกล้เคียงกัน การสำรวจพบว่า 85.5% ของการส่งมอบอยู่ในขอบเขตทางกฎหมาย ในขณะที่การส่งมอบที่มีปัญหา (14.5% ของทั้งหมด) บันทึกการเบี่ยงเบนจากจำนวนที่คาดหวังซึ่งสูงถึง 9.5%

SEEPE แสดงความกังวลเกี่ยวกับความจริงที่ว่าอัตราการกระทำผิดในสามด้านนี้ถูกบันทึกไว้ทันทีหลังจากการตีพิมพ์ผลการวิจัยใน Attica และแม้จะได้รับการเผยแพร่ก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้กระทำผิดรู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาไม่ถูกควบคุม

(ที่มา: ana-mpa)

ประธานาธิบดี Tsipras และ Cyprus หารือเกี่ยวกับปัญหาการประสานงานทางโทรศัพท์ของไซปรัส

ไซปรัส กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

ก. มาคริส – 25 มกราคม 2017 0

ประธานาธิบดี Tsipras และ Cyprus หารือเกี่ยวกับปัญหาการประสานงานทางโทรศัพท์ของไซปรัส

โฆษกรัฐบาลไซปรัส นายอเล็กซิส ซิปราส ของกรีซ ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีนิคอส อนาสตาเซียเดสแห่งไซปรัสเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างนิโคเซียและเอเธนส์ในการเจรจาปัญหาไซปรัสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เขาหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนาของพวกเขา

อนาสตาเซียดส์และผู้นำตุรกี-ไซปรัส มุสตาฟา อาคินชี จะมีการประชุมครั้งแรกหลังจากเจนีวาในวันพฤหัสบดี โดยพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในของไซปรัสและดูว่ายังมีความขัดแย้งและแนวทางที่แตกต่างกันในจุดใด

(ที่มา: ana-mpa)

CIA: USSR ต้องการ ‘สาธารณรัฐมาซิโดเนีย’ กับ Thessaloniki, Kavala, Alexandroupolis ในปี 1950

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก ประวัติศาสตร์

Philip Chrysopoulos – 25 มกราคม 2017 0

CIA: USSR ต้องการ ‘สาธารณรัฐมาซิโดเนีย’ กับ Thessaloniki, Kavala, Alexandroupolis ในปี 1950

เอกสารของ CIAที่เพิ่งยกเลิกการจัดประเภทและเผยแพร่บนเว็บไซต์ อ้างถึงแผนของสหภาพโซเวียตที่จะสร้าง “สาธารณรัฐมาซิโดเนีย” รวมถึงเทสซาโลนิกิ คาวาลา อเล็กซานโดรโปลิส และภูมิภาคมาซิโดเนียและเทรซทั้งหมด

เอกสารที่เขียนในปี 2493 หนึ่งปีหลังสงครามกลางเมืองกรีกและอีกหกครั้งหลังการยึดครองของเยอรมนี พูดถึง “คณะกรรมการบริหารสหภาพโซเวียต” ที่จะสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อปลุกระดมให้เกิดการลุกฮือเพื่อสร้าง “สาธารณรัฐมาซิโดเนียรวมเป็นหนึ่ง” ขบวนการนี้จะติดอาวุธและส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเทสซาโลนิกิ

การจลาจลที่เกิดขึ้นพร้อมกันจะเกิดขึ้นในเมืองเทสซาโลนิกิและกรีซชายแดนด้านเหนือของยูโกสลาเวียและบัลแกเรีย “สาธารณรัฐมาซิโดเนีย” ใหม่จะรวมถึงท่าเรือของเมืองเทสซาโลนิกิ คาวาลา และอเล็กซานโดรโพลิส

คณะกรรมการจะกำกับโดยเอกอัครราชทูตโซเวียตในโซเฟีย ในขณะที่สหภาพโซเวียตจะจัดหาผู้บัญชาการอาวุธและภาคสนาม

หนี้ของ กรีซจะมีการหารือในการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี โดยสังเกตว่าความขัดแย้งทางการเมืองของกองทุนกับเยอรมนียังคงดำเนินต่อไป

รายงานความยั่งยืนของหนี้ที่จะนำเสนอในที่ประชุมกล่าวว่าหนี้ของกรีกไม่สามารถพิจารณาได้อย่างยั่งยืนแม้ว่ากรีซจะใช้เส้นทางการคลังที่เสนอโดย Wolfgang Schaeuble รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนี ซึ่งก็คือ 3.5% ของ GDP เกินดุลขั้นต้นเป็นระยะเวลา 10 ปี

บนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่นำมาใช้ในรายงาน กองทุนการเงินระหว่างประเทศดูเหมือนจะกำลังเตรียมการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะไม่ให้เงินสนับสนุนโครงการกรีก กฎของ IMF กำหนดให้กองทุนต้องพิจารณาหนี้ของประเทศที่ยั่งยืนเพื่อให้กู้ยืมได้

ด้านหนึ่ง การยืนยันของกองทุนในตำแหน่งนี้ และจุดยืนที่แน่วแน่ของกระทรวงการคลังของเยอรมนี ในอีกทางหนึ่ง ยังคงรักษาแก่นแท้ของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง IMF และเยอรมนีในช่วงระยะเวลาหลังจากสิ้นสุดโครงการกรีก เป็นเรื่องที่รัฐบาลกรีกได้หยิบยกขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการสรุปการพิจารณาโครงการ

(ที่มา: ana-mpa)

Tajani: สภานิติบัญญัติแห่งสหภาพยุโรปและชุมชนนานาชาติยอมรับ FYROM เป็นชื่อประเทศเดียว

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

ก. มาคริส – 26 มกราคม 2017 0

Tajani: สภานิติบัญญัติแห่งสหภาพยุโรปและชุมชนนานาชาติยอมรับ FYROM เป็นชื่อประเทศเดียว

นักการเมืองชาวกรีกมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงต่อวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ (25 มกราคม) ที่แสดงให้ประธานาธิบดีคนใหม่ของรัฐสภายุโรปชื่อ Antonio Tajani เรียก FYROM (อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียแห่งมาซิโดเนีย) ว่า “มาซิโดเนีย”

แม้ว่ามาซิโดเนียจะได้รับการยอมรับว่าเป็นชื่อตามรัฐธรรมนูญของประเทศโดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ แต่ข้อพิพาทเรื่องชื่อกับกรีซได้ขัดขวางการเป็นสมาชิกของประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและนาโต้ ระหว่างการเยือนสโกเปียในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ผู้บัญชาการในขณะนั้นกล่าวว่า “มาซิโดเนียเป็นประเทศที่สวยงาม ทุกคนในอิตาลีรู้จักมาซิโดเนีย ทำไม? เพราะอเล็กซานเดอร์มหาราชและฟิลิปแห่งมาซิโดเนียเป็นบรรพบุรุษที่โด่งดังของคุณ”

“หากไม่มีอเล็กซานเดอร์ [มหาราช] เราก็ไม่มียุโรป เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกที่หยุดยั้งการรุกรานของอิหร่านและประเทศเหล่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเรียกเขาว่าอเล็กซานเดอร์มหาราช เขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรมแดนยุโรป” ทาจานีกล่าวเสริม

ช่องทีวีกรีก Ant1 เผยแพร่วิดีโอเมื่อวานนี้ ทำให้เกิดการตอบสนองที่แข็งแกร่งจากฝ่ายต่างๆ ทั่วสเปกตรัมทางการเมืองของกรีซ ซึ่งรวมถึง New Democracy ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวา ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค European People’s Party ของ Tajani

ในความพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ ประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงข่าวในวันนี้ (26 มกราคม) โดยเน้นว่าสภานิติบัญญัติของสหภาพยุโรปยอมรับว่า “อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียแห่งมาซิโดเนีย” เป็นประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

“เกี่ยวกับรายงานของสื่อมวลชนกรีกเกี่ยวกับการเยือนสโกเปียของนายทายานีในปีก่อนหน้านั้น ประธานรัฐสภายุโรปที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ยืนยันตำแหน่งที่จัดตั้งขึ้นของรัฐสภายุโรปว่าร่างกายยอมรับว่าเป็นประเทศเดียวที่มีชื่อระดับสากลว่า ‘อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียร์แห่งมาซิโดเนีย ‘(FYROM)” คำแถลงดังกล่าว

Syriza MEP Kostas Chrysogonos กล่าวว่า Tajani พิสูจน์แล้วว่าเป็น “ไม่เพียง แต่ไม่รู้ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังไม่สำคัญอีกด้วย”

สมาชิกรัฐสภาแห่งประชาธิปไตยใหม่ Eliza Vozemberg ตั้งข้อสังเกตว่านักการเมืองชาวอิตาลีไม่มี “ความคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์” ในขณะที่ขบวนการสังคมนิยม Pan-Hellenic (PASOK) MEP Nikos Androulakis สงสัยว่า “ลองนึกภาพว่ามารดาของ Tajani ไม่ใช่ศาสตราจารย์ภาษากรีกโบราณ เขาจะพูดอะไร”

(ที่มา: euractiv)

ชาวกรีกที่ประสบวิกฤตอีกครั้งค้นพบความกังวลของประคำ

วัฒนธรรม กรีซ ข่าวกรีก ชีวิต

Philip Chrysopoulos – 26 มกราคม 2017 0

ชาวกรีกที่ประสบวิกฤตอีกครั้งค้นพบความกังวลของประคำ

รูปภาพของชายชาวกรีกที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟแบบดั้งเดิมที่กำลังกังวลกับลูกปัดจำนวนหนึ่งเป็นภาพอมตะของคติชนวิทยาชาวกรีกที่จางหายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ร้านกาแฟเก่า ๆ เลิกกิจการไปพร้อมกับลูกค้าสูงอายุของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ การคลิกลูกปัดกังวลที่คุ้นเคยก็เช่นกัน ดูเหมือนว่า คอมโบโล

ที่มีชื่อเสียงจะกลับมาอีกครั้ง ตอนนี้อยู่ในมือของคนหนุ่มสาวจำนวนมาก วิกฤตเศรษฐกิจ ที่กระทบกรีซ

ในปี 2010 ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตประจำวัน การบริโภคที่มากเกินไปในบาร์และคาเฟ่ที่ทันสมัยและมีราคาแพงได้กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว การสูบบุหรี่ในสายโซ่บุหรี่ที่มีลักษณะเฉพาะของชาวกรีกก่อนคริสตกาล (ก่อนเกิดวิกฤต) เป็นความทรงจำที่มีหมอกหนาสำหรับหลาย ๆ คน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ในมือของเด็กๆ หลายคน ลูกปัดกังวลจำนวนหนึ่งได้เข้ามาแทนที่บุหรี่ที่จุดไฟ

เมื่อถูกมองว่าเป็นนิสัยของผู้สูงอายุหรือคนกรีกที่ไม่ทันสมัย ​​คอมโบโลกลายเป็นเครื่องประดับที่ยอมรับได้สำหรับคนหนุ่มสาว ซึ่งสามารถนั่งข้าง i-phone บนโต๊ะในร้านกาแฟได้อย่างง่ายดาย

หนุ่มสาวชาวกรีกมีความเครียด เนื่องจากมากกว่าร้อยละ 50 ของพวกเขาตกงาน ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ เมื่อพวกเขาสามารถเปิดซองบุหรี่เพื่อบรรเทาความเครียดและความสะดวกสบาย ตอนนี้พวกเขาสามารถเปลี่ยนเป็นลูกปัดกังวลราคาไม่แพงและสนุกได้

คำภาษากรีกสมัยใหม่ komboloi มาจาก kombos (ปม) และ logio (ของสะสม) หรือคำกริยา leo (พูด) ว่ากันว่ามันสั้นสำหรับวลี “ในทุกปมฉันกล่าวคำอธิษฐาน” นิรุกติศาสตร์นี้อธิบายความจริงที่ว่า komboloi วิวัฒนาการมาจาก komboskini ซึ่งเป็นคำภาษากรีกสำหรับเชือกอธิษฐาน

ลูกปัดกังวลอาจสร้างขึ้นจากลูกปัดประเภทใดก็ได้ แม้ว่าจะชอบสีเหลืองอำพัน อำพันเรซิน (เช่น ฟาตูรัน) และปะการัง เนื่องจากคิดว่าน่าจะจับถนัดมือมากกว่าวัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์ เช่น โลหะหรือแร่ธาตุ คอมโบโลทำมือเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในการซื้อในกรีซ และราคาอาจแตกต่างกันตั้งแต่ไม่กี่ยูโรถึง 1,000 ยูโรและมากยิ่งขึ้นไปอีก

EfiStoreและDoromu and Etsyเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกของชาวกรีกที่มีชิ้นงานคอมโบโลที่ทำด้วยมือหลากหลายและจัดส่งทั่วโลก

มีหลายวิธีในการจัดการ komboloi แต่โดยทั่วไปที่นิยมใช้มีสองวิธี วิธีแรกเป็นวิธีที่เงียบสำหรับในร่ม ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ส่งเสียงดังกว่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในที่สาธารณะ

img_2816จนกระทั่งเมื่อหลายสิบปีก่อน คอมโบโลและเบเกิลรี (ลูกปัดครึ่งวิตก) ถูกใช้โดยผู้ชายเท่านั้น (และยังคงใช้โดยผู้ชายในชนบทของกรีซเท่านั้น) ผู้หญิงที่ใช้มัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะ ไม่ได้รับการอนุมัติ แต่สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไปและคอมโบโลก็กลายเป็นเครื่องประดับแฟชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งสองเพศ ความจริงที่ว่า komboloi ช่วยให้มือของคุณไม่ว่างได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเลิกสูบบุหรี่

ศาลฎีกาของกรีกห้ามส่งผู้ร้ายข้ามแดน 8 นายทหารตุรกี

อาชญากรรม กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก ทหาร การเมือง

Philip Chrysopoulos – 26 มกราคม 2017 0

ศาลฎีกาของกรีกห้ามส่งผู้ร้ายข้ามแดน 8 นายทหารตุรกี

ศาลฎีกาของกรีซ ในวันพฤหัสบดีที่ตัดสินให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกีของ นายทหารแปดนายที่ขอลี้ภัยทางการเมืองหลังจากความพยายามทำรัฐประหารล้มเหลวในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

ชายทั้งแปดลงจอดที่สนามบินอเล็กซานโดรโพลิสด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพในวันรุ่งขึ้น รัฐประหารและขอลี้ภัย

อังการายืนกรานว่าควรส่งทหารกลับตุรกีในฐานะผู้เข้าร่วมรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาล Recep Tayyip Erdogan และถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศที่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอลี้ภัยอ้างว่าหากพวกเขาถูกส่งตัวกลับตุรกี พวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม และมีแนวโน้มว่าจะถูกทรมาน เนื่องจากครอบครัวของพวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีในประเทศบ้านเกิดของตนแล้ว

ชายแปดคนได้รับการปล่อยตัวหลังจากคำตัดสินของศาล

คณะกรรมการผู้สูญหายของไซปรัสช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้วยความรู้

ไซปรัส กรีซ ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 26 มกราคม 2017 0

คณะกรรมการผู้สูญหายของไซปรัสช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้วยความรู้

คณะกรรมการว่าด้วยบุคคลสูญหาย (CMP)ในไซปรัสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้กับประเทศที่มีบุคคลสูญหาย และต้องการดำเนินโครงการขุด ระบุ และส่งคืนซาก

สิ่งนี้เกิดขึ้นตามคำขอที่สภากาชาดยื่นต่อคณะกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้แทนผู้มีอำนาจตัดสินใจจากอาเซอร์ไบจานกำลังไปเยือนไซปรัส ในขณะที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจจากอาร์เมเนียจะไปเยือนเกาะดังกล่าวในสัปดาห์หน้า

ที่มา: CNA

BoG Study: ตั้งแต่ปี 2008-2016 ครัวเรือนกรีกมีความมั่งคั่งลดลง 37.5%

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก สังคม

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 26 มกราคม 2017 0

BoG Study: ตั้งแต่ปี 2008-2016 ครัวเรือนกรีกมีความมั่งคั่งลดลง 37.5%

เมื่อวันพุธ ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Economic Bulletinของธนาคารแห่งประเทศกรีซเปิดเผยว่าชาวกรีกเห็นว่าเงินเดือนของพวกเขาหดตัวลงอย่างมากในช่วงระหว่างปี 2010 และ 2016 โดยผลการศึกษาพบว่าในกรีซ ครัวเรือนมีรายได้ต่อปีลดลง 32.8% หรือ 57 พันล้านยูโร ช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครัวเรือนชาวกรีกพบว่าเงินเดือนประจำปีลดลง 31.5% จาก 86.8 พันล้านยูโรเป็น 59.4 พันล้านยูโร

ปัจจัยอื่นๆ ที่เปิดเผยในการสำรวจพบว่าผู้รับบำนาญได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและความเข้มงวดเช่นกัน เนื่องจากกองทุนเกษียณอายุของพวกเขาลดลงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553-2559 ผู้รับบำนาญทุกคนเห็นว่าผลประโยชน์ทางสังคมลดลงจาก 43.5 พันล้านเป็น 36.1 พันล้านหรือ 17.2%

การสำรวจแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตในปี 2551 จนถึงปีที่แล้วในปี 2559 ครัวเรือนชาวกรีกสูญเสียความมั่งคั่งไปร้อยละ 37.5

EU และ UNICEF ผนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือและปกป้องเด็กผู้ลี้ภัยในกรีซ

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก การตรวจคนเข้าเมือง

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 26 มกราคม 2017 0

EU และ UNICEF ผนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือและปกป้องเด็กผู้ลี้ภัยในกรีซ

เมื่อวันพุธ คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศโครงการร่วมใหม่ของ ยูนิเซฟและสหภาพยุโรป เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ 6,000 คนทั่วกรีซรวมถึงผู้เยาว์ ที่เดินทางโดย ลำพัง

การดำเนินการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำนวน 8.5 ล้านยูโรจากเครื่องมือสนับสนุนฉุกเฉินของสหภาพยุโรป ซึ่งช่วยให้คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการฉุกเฉินภายในสหภาพยุโรป

“ผู้ลี้ภัยเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เป็นกลุ่มบุคคลที่เปราะบางที่สุด และเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราในการช่วยเหลือและปกป้องพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” Christos Stylianides กรรมาธิการยุโรปเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตการณ์ กล่าว

ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเลวร้ายในกรีซ โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ลี้ภัยและเด็กอพยพปลอดภัยและได้รับการดูแล และให้การเข้าถึงการคุ้มครองเด็กและบริการด้านการศึกษา ประกาศของคณะกรรมการ ระบุ

ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ มีเด็กผู้ลี้ภัยและผู้อพยพประมาณ 21,000 คนในกรีซ หลายคนประสบความทุกข์ยากทางจิตสังคมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ลำบาก สภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในไซต์ผู้ลี้ภัยและความไม่แน่นอนที่เอ้อระเหย หลายคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็ต้องออกจากโรงเรียนโดยเฉลี่ยสองปี

โดยจะเน้นเฉพาะบริการสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง โดย 400 คนในจำนวนนั้นจะได้รับที่พักชั่วคราวระหว่างรอลี้ภัย การรวมตัวของครอบครัว หรือการย้ายถิ่นฐานในกรีซหรือที่อื่นๆ ในยุโรป เด็กและสตรีที่เปราะบางอีก 6,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เปิดและสภาพแวดล้อมในเมืองจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนด้านจิตสังคม การจัดการกรณีศึกษา และการส่งต่อไปยังบริการคุ้มครองเด็กเฉพาะทาง

ที่มา: ANA-MPA

รายงาน IMF สองฉบับไม่เป็นบวกสำหรับกรีซ

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก การเมือง

Philip Chrysopoulos – 26 มกราคม 2017 0

รายงาน IMF สองฉบับไม่เป็นบวกสำหรับกรีซ

สมาชิกคณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวันอังคารได้รับรายงานสองฉบับเกี่ยวกับกรีซซึ่งไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ รายงานของ mignatiou.com กล่าว

รายงานดังกล่าวจะมีการหารือในการประชุมคณะกรรมการพิเศษในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าว รายงานดังกล่าวไม่ดีสำหรับประเทศมากนัก แหล่งข่าวที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับสถานการณ์กล่าว พร้อมเสริมว่ายังมีประเด็นดีๆ อยู่บ้าง

ยังไม่ได้กำหนดวันที่ที่จะหารือเกี่ยวกับรายงาน แต่เว็บไซต์บอกว่าเอเธนส์ได้ขอกรอบเวลา 15 วันเพื่อเตรียมการตามนั้น

รายงานฉบับแรกเป็นการทบทวนเศรษฐกิจของกรีซ ร่างโดยหัวหน้าภารกิจ IMF ประจำกรีซเดเลีย เวลคิวเลสคูในเดือนกันยายนตามมาตรา 4 แห่งธรรมนูญกองทุน การอภิปรายในรายงานล่าช้าอย่างมาก

รายงานฉบับที่สองเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้กรีก ร่างโดยหัวหน้าแผนกยุโรปของกองทุนPoul Thomsen รายงานระบุว่าหนี้ไม่ยั่งยืนและต้องลดเงินบำนาญต่อไป นอกจากนี้ยังแนะนำว่าต้องลดเกณฑ์รายได้ปลอดภาษีลง

ERT ประกาศเข้าร่วม 2017 Greek Eurovision

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก ดนตรี

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 26 มกราคม 2017 0

ERT ประกาศเข้าร่วม 2017 Greek Eurovision

ตามคำแถลงเมื่อวันพุธที่แถลงข่าวโดย ERT ผู้ ประกาศข่าวระดับประเทศของ กรีซรายการ 2017 ของพวกเขาสำหรับกรีซในEurovisionได้รับการตัดสินแล้ว

การแข่งขัน Eurovision มีกำหนดจะจัดขึ้นที่ Kyiv และ ERT ได้เลือก Dimitris Kontopolous และ Fokas Evangelinos เพื่อผลิตรายการกรีก 2017 สำหรับนักร้อง Demy

Demy จะนำเสนอสามเพลงเป็นภาษาอังกฤษในต้นเดือนมีนาคม ซึ่งผู้ชมชาวกรีกจะสามารถลงคะแนนทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่อโหวตให้เพลงเข้ารอบสุดท้ายสำหรับ Eurovision 2017

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะผู้แทนชาวกรีกและทีมในระหว่างการแข่งขันใน Kyiv จะได้รับการคุ้มครอง โดยผู้สนับสนุน

ตรวจสอบประกาศการแถลงข่าว:

Yiannis Stournaras จาก BoG ย้ำถึงความจำเป็นในการสรุปการทบทวนโปรแกรมครั้งที่สองอย่างรวดเร็ว

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 26 มกราคม 2017 0

Yiannis Stournaras จาก BoG ย้ำถึงความจำเป็นในการสรุปการทบทวนโปรแกรมครั้งที่สองอย่างรวดเร็ว

Yiannis Stournarasผู้ว่า การธนาคารกลางกรีซกล่าวย้ำเมื่อวันพุธถึงความจำเป็นในการสรุปการทบทวนโครงการครั้งที่สองซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานของ Wharton Club of Greece ในกรุงเอเธนส์ ในหัวข้อ Greek and the Eurozone: Challenges and Outlook นายธนาคารกลางกล่าวว่ากรีซยังต้องดำเนินการอย่างแน่วแน่ในการปฏิรูปโครงสร้างที่ระบุไว้ในโครงการใหม่ โดยสังเกตว่าต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขจัดอุปสรรคที่ยังคงเผชิญกับการแปรรูปซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วและส่งเสริมโครงการแปรรูป รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้มีการปรับค่าจ้างที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การเสริมความแข็งแกร่งของการแข่งขัน และลดกฎเกณฑ์ด้านราคาและค่าจ้างที่มากเกินไปในอาชีพที่เรียกว่า “ปิด” (เช่น วิศวกร ทนายความ ฯลฯ) และภาคส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย

ในเวลาเดียวกัน เขากล่าวว่ารัฐทางสังคมจะต้องสร้างเครือข่ายป้องกันสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่

“ความยืดหยุ่นและความปลอดภัย (ความยืดหยุ่น) จะต้องก้าวทัน” เขากล่าว

ที่มา: ANA-MPA

การประท้วงเกิดขึ้นในวันศุกร์ตามส่วนต่างๆ ของทางหลวงแผ่นดินในประเทศกรีซ พวกเขานำโดยเกษตรกรที่ต่อต้านการขึ้นภาษีและเงินสมทบประกันสังคมครั้งล่าสุดของรัฐบาล

การปิดกั้นถนนโดยชาวนาเกิดขึ้นที่ชุมทาง Nikaia บนทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างเอเธนส์กับเทสซาโลนิกิ ซึ่งผู้ประท้วงได้จอดรถแทรคเตอร์ไว้ขวางถนน

เกษตรกรยังพยายามที่จะปิดกั้นถนนในอาชายา ในเพโลพอนนีส และในอาร์ตา

เกษตรกรขู่ว่าจะปิดกั้นการข้ามพรมแดนที่ Promachonas ใกล้ชายแดนบัลแกเรีย เว้นแต่รัฐบาลจะยอมทำตามข้อเรียกร้องของพวกเขา

สหภาพแรงงานในช่วงบ่ายวันศุกร์เตรียมประชุมและหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมที่เกษตรกรอาจดำเนินการตามเมืองต่างๆ ในกรีซ

ตำรวจใช้กำลังอย่างเต็มที่เพื่อพยายามเปลี่ยนเส้นทางการจราจรโดยรอบการปิดล้อม

Lepri ข้าหลวงใหญ่ UNHCR: กรีซเพิกเฉยต่อข้อเสนอช่วยเหลือผู้อพยพในแคมป์

กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก การตรวจคนเข้าเมือง

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 27 มกราคม 2017 0

Lepri ข้าหลวงใหญ่ UNHCR: กรีซเพิกเฉยต่อข้อเสนอช่วยเหลือผู้อพยพในแคมป์

เครดิตภาพ: Forrest Crellin

แทงบอล ในวันพฤหัสบดีที่ Giovanni Lepri จากข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้พูดคุยกับนักข่าวโดยอ้างว่า UN ได้ให้ ข้อเสนอแก่กระทรวงการย้ายถิ่นของ กรีซ 3 ข้อเสนอใน 3 โอกาสที่แตกต่างกัน โดยให้รายละเอียดวิธีจัดการกับศูนย์ต้อนรับผู้อพยพที่แออัดทั่วประเทศ Lepri กล่าวว่าแม้หลังจากข้อเสนอทั้งสามนี้ กรีซก็ไม่เคยตอบสนอง และทางการของกรีกก็เพิกเฉยต่อข้อเสนอว่าจะจัดการกับผู้อพยพย้ายถิ่นให้ดีที่สุดได้อย่างไร และทำอย่างไรให้สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นในค่าย

จุดสนใจประการหนึ่งของข้อเสนอคือค่ายมอเรียบนเกาะเลสวอสอีเจียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญสำหรับวิกฤตผู้อพยพ ที่อยู่อาศัยแออัดและไม่เพียงพอที่พักได้ปล่อยผู้อพยพจำนวนมากออกไปท่ามกลางความหนาวเย็นและหิมะ เนื่องจากฤดูหนาวได้นำอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศามาสู่กรีซ

ผู้สื่อข่าวขอให้ Lepri แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาล่าสุดโดย Dimitris Avramopoulos กรรมาธิการการย้ายถิ่นของยุโรป ซึ่งเขากล่าวว่ากลุ่มช่วยเหลือบางส่วนต้องตำหนิสำหรับความล่าช้าในการพักแรมช่วงฤดูหนาว และการจัดหาที่พักพิงที่ดีกว่าสำหรับผู้อพยพในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรง Lepri กล่าวว่าผู้บัญชาการกล่าวถูกต้องเพียงบางส่วนในแถลงการณ์ของเขา แต่ท้ายที่สุด งานในมือก็อยู่ในมือของทางการกรีก และพวกเขาสามารถดำเนินการตามข้อเสนอของสหประชาชาติโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะหนึ่งที่ Lepri ต่อต้านโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่ทางการกรีกทำคือการจัดตั้งสถานที่ปิด – หรือศูนย์กักกัน – ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของผู้อพยพที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม Lepri ยืนกรานว่า UNHCR จะไม่ยกโทษให้ศูนย์ดังกล่าวและจะไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว

Tsakalotos: ข้อกำหนดของ IMF ด้านค่านิยมประชาธิปไตยของยุโรป

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 27 มกราคม 2017 0

Tsakalotos: ข้อกำหนดของ IMF ด้านค่านิยมประชาธิปไตยของยุโรป

ข้อเรียกร้องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ซึ่งกำหนดให้กรีซออกกฎหมายในขณะนี้สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดโครงการเงินช่วยเหลือปัจจุบันเป็นค่านิยมประชาธิปไตยที่อยู่ข้างเคียงEuclid Tsakalotos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากกลุ่ม Eurogroup ประชุมที่บรัสเซลส์

“คุณไม่สามารถขอให้ประเทศออกกฎหมายสำหรับสิ่งที่จะทำในปี 2019 ได้ ด้วยวิธีนี้ ค่านิยมของยุโรปและประชาธิปไตยจึงถูกกีดกัน” รัฐมนตรีกล่าว พร้อมสังเกตว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อรัฐบาลในอนาคตของประเทศในยุโรป

เมื่อพูดถึงการประชุม Tsakalotos กล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยอมรับว่ากรีซมีความก้าวหน้าอย่างมากและเศรษฐกิจกรีกสามารถเติบโตได้ “ในการประชุมทั้งหมด เราพบจุดร่วม การเติบโตของกรีซทำได้ดีกว่าที่คาดไว้มาก” เขากล่าว

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมที่รอการตรวจสอบ เขากล่าวว่าทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว จากนั้นเขาก็ขอให้พิจารณาความต้องการของไอเอ็มเอฟในการออกมาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับช่วงหลังปี 2561 โดยกล่าวว่าหากประเทศมีความคืบหน้าดังกล่าว “มาตรการใหม่ไม่จำเป็น”

ที่มา: ANA-MPA

ตุรกีออกคำสั่งใหม่ให้กรีซส่งผู้ร้ายข้ามแดน 8 นาย

อาชญากรรม กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 27 มกราคม 2017 0

ตุรกีออกคำสั่งใหม่ให้กรีซส่งผู้ร้ายข้ามแดน 8 นาย

เมื่อวันศุกร์ CNN Turk รายงานว่าทางการตุรกีได้ออกข้อเรียกร้องใหม่ให้กรีซส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเจ้าหน้าที่ตุรกี 8 คนที่หลบหนีออกจากตุรกีภายหลังการรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่ แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศของตุรกีตอบสนองต่อคำตัดสินของศาลฎีกาในกรีซซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ โดยปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทหารทั้งแปดนายที่กล่าวว่าอังการาจะใช้ “เครื่องมือทางกฎหมายทั้งหมดในการต่อต้านการตัดสินใจของตุลาการกรีก” และเสริมว่า “นัยต่อทวิภาคีของเรา ความร่วมมือของเราในการต่อต้านการก่อการร้ายและความร่วมมือทั่วไปอื่น ๆ ในเรื่องทวิภาคี/พหุภาคีของการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุจูงใจทางการเมือง จะได้รับการประเมินอย่างครอบคลุมด้วย”

ศาลฎีกาของกรีกปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทหาร โดยระบุว่าสิทธิของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูก “ละเมิดหรือลดลงโดยไม่คำนึงถึงระดับของความผิดหรือความรุนแรงของอาชญากรรมที่พวกเขาถูกกล่าวหา”

ทางการกรีซมีความหวาดกลัวในการจัดการกับคดีนี้ที่กลับมาตุรกีแล้ว เจ้าหน้าที่ทั้ง 8 นายจะไม่ถูกพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม เช่นเดียวกับในช่วงหลายเดือนหลังความพยายามรัฐประหารที่ล้มเหลวในตุรกี ประธานาธิบดี เรเซป ทายยิป ​​แอร์โดกัน ของประเทศอาละวาดจับกุมทุกคนที่เขารู้สึกว่าต่อต้านเขา

Nick ‘The Greek’ Georgoulas เอาชนะผู้เล่น Hall of Fame 6 คนเพื่อชิงรางวัล Australian Poker Hall of Fame Classic

ออสเตรเลีย ข่าวกรีก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 27 มกราคม 2017 0

Nick ‘The Greek’ Georgoulas เอาชนะผู้เล่น Hall of Fame 6 คนเพื่อคว้ารางวัล Australian Poker Hall of Fame Classic

Nick “The Greek” Georgoulas เดินออกจาก The Australian Poker Hall of Fame (HOF) Classic ซึ่งเป็นผู้ชนะในปีนี้ เพิ่มรายได้ส่วนตัวของเขาเกือบ 285,000 ดอลลาร์ในการชนะการแข่งขันสดตามรายงานของCasino News Daily

มีผู้เล่น 125 คนที่ลงทะเบียนเล่นเกมในตอนแรก รวมถึงสมาชิก Hall of Fame 6 คน — Jason Grey, Graeme Putt, Joe Cabret, Leo Boxtel, Gary Benson และ Marsha Wagoner — ไม่มีใครทำสำเร็จในตารางเก้ามือสุดท้ายที่ จอร์จูลาสพบชัยชนะ

ในท้ายที่สุด Georgoulas เอาชนะ Xiuning Huang และเดินจากไปพร้อมรายได้รวม (AUD) $32,620 ในขณะที่ Huang เข้ามาเป็นรองแชมป์และกลับบ้าน (AUD) $22,155

นี่คือชัยชนะครั้งที่ 8 ของจอร์จูลาสในการแข่งขันรายการใหญ่

นิทรรศการเซรามิกกรีกโบราณที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการจัดแสดงต่อสาธารณะในอิสราเอล

ศิลปะ ข่าวกรีก โลก

Kerry Kolasa-Sikiaridi – 27 มกราคม 2017 0

นิทรรศการเซรามิกกรีกโบราณที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการจัดแสดงต่อสาธารณะในอิสราเอล

ในวันพุธที่พิพิธภัณฑ์ Bible Lands Museum ของกรุงเยรูซาเล็ม มีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผากรีกที่ ใหญ่ที่สุด ที่เคยแสดงต่อสาธารณชน โดยเปิดในนิทรรศการGods, Heroes and Mortals in Ancient Greek

การจัดแสดงเริ่มต้นการฉลองครบรอบ 25 ปีของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะจัดแสดงนิทรรศการต่อไปอย่างน้อยสองปี

สิ่งประดิษฐ์ที่จัดแสดงมาจากคอลเล็กชันของ Elie Borowski ชาวยิวแคนาดาที่เกิดในโปแลนด์ ซึ่งเสียชีวิตในปี 2546

คอลเล็กชันได้เก็บรักษาเครื่องถ้วยชามเซรามิกไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งแสดงให้เห็นผลงานศิลปะคลาสสิก โดยมีหลายชิ้นที่มีอายุย้อนไปถึง 500-400 ปีก่อนคริสตกาล

อังการากล่าวหาว่าเอเธนส์ปกป้องผู้วางแผนก่อรัฐประหาร หลังจากที่ศาลฎีกาของกรีซ เมื่อวันพฤหัสบดี (29) ตัดสินไม่ให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของนายทหารตุรกี 8 นาย ซึ่งหลบหนีออกจากประเทศหลังจาก พยายามทำรัฐประหารและขอลี้ภัยทางการเมืองในกรีซ

ตุรกีได้ออกหมายจับชายทั้งแปดคนแล้ว และจะพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป ตามรายงานของสำนักข่าวอนาโดลูของตุรกี ในขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศของประเทศได้ออกแถลงการณ์ว่ากรีซกำลังล้มเหลวในการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้าย โดยปกป้องกลุ่มติดอาวุธฝ่ายซ้ายสุดโต่งและกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดที่โจมตีตุรกี

คำตัดสินของศาลกรีกดูเหมือนมีแรงจูงใจทางการเมือง ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และละเมิดสิทธิ์ของเหยื่อการรัฐประหาร 15 กรกฎาคม ถ้อยแถลงระบุเพิ่มเติม

“เราประท้วงการตัดสินใจนี้ซึ่งป้องกันบุคคลเหล่านี้ที่คุกคามชีวิตของประธานาธิบดีของเราและมีบทบาทอย่างแข็งขันในการพยายามทำรัฐประหารที่สังหารพลเมืองของเรา 248 … จากการปรากฏตัวต่อหน้าตุลาการของตุรกี” คำแถลงกล่าว

เจ้าหน้าที่กองทัพทั้งแปดนายอ้างว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการพยายามทำรัฐประหารและกลัวว่าชีวิตของพวกเขาจะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกี พวกเขากล่าวว่า ครอบครัวของพวกเขาต้องได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี เนื่องจากพวกเขาเอง ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศในประเทศบ้านเกิดของพวกเขา และพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม

ข้อกล่าวหาที่พวกเขาเผชิญคือพยายามยกเลิกรัฐธรรมนูญและยุบสภา ยึดเฮลิคอปเตอร์โดยใช้ความรุนแรง และพยายามลอบสังหารประธานาธิบดี เรเซ ป ทายยิป ​​เออร์โดกัน

สำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูลได้ออกหมายจับผู้ชายตามคำตัดสินของศาลฎีกาของกรีก

หน่วยงานการแข่งขันของกรีกอนุมัติข้อตกลง Sklavenitis-Marinopoulos

เศรษฐกิจ กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก

ก. มาคริส – 26 มกราคม 2017 0

หน่วยงานการแข่งขันของกรีกอนุมัติข้อตกลง Sklavenitis-Marinopoulos

หน่วยงานด้านการแข่งขันของ กรีซในวันพฤหัสบดีได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของ Marinopoulosโดย Sklavenitis ภายใต้เงื่อนไขที่สาธารณชนทราบในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการอนุมัติข้อตกลง หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดให้ Sklavenitis Group ดำเนินการตามข้อผูกพันต่างๆ เช่น การชำระบัญชีร้านค้า 22 แห่ง และต้องคงไว้ซึ่งระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสามปีและภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงหุ้นส่วนทางการค้าทั้งหมดที่ลงนามระหว่าง Marinopoulos และท้องถิ่นขนาดเล็ก ซัพพลายเออร์

ผู้มีอำนาจกล่าวว่ามาตรการเชิงโครงสร้างเหล่านี้ “เพียงพอ เหมาะสมและเป็นสัดส่วน” เพื่อรับรองเงื่อนไขการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในภาคซูเปอร์มาร์เก็ตในระดับท้องถิ่นและในตลาดการจัดซื้อจัดจ้างในกรีซ

(ที่มา: ana-mpa)South Aegean ได้รับรางวัล “European Region of Gastronomy 2019” เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว กรีซทะเล Aegean และGreekในระดับนานาชาติ

เซาท์อีเจียนได้รับตำแหน่งปี 2019 จากความมุ่งมั่นในด้านอาหารและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พิธีพิเศษเกิดขึ้นที่โรงแรม Grande Bretagne ในกรุงเอเธนส์

พิธีกรคือนักข่าวด้านอาหารชื่อ Geoge Papachristos ซึ่งมอบพื้นที่ให้กับ George Hatzimarkos ผู้ว่าการรัฐเซาท์อีเจียน ซึ่งให้การต้อนรับทุกคนในงานนี้ที่จัดขึ้นโดยภูมิภาค

European Region of Gastronomy Platform and Award มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภูมิภาคยุโรป โดยเน้นที่วัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่น ให้ความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและความยั่งยืน และกระตุ้นนวัตกรรมด้านอาหาร

IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) จัดงานมอบรางวัลโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆ ในยุโรป

(ที่มา: ana-mpa)

Eurogroup Outcome ติดลบสำหรับกรีซ

เศรษฐกิจ จุดเด่น กรีซ ข่าวกรีก ข่าวกรีก การเมือง

Philip Chrysopoulos – 26 มกราคม 2017 0

Eurogroup Outcome ติดลบสำหรับกรีซ

ความพยายามของ กรีซในการปลดล็อกการเจรจาทบทวนโครงการเงินช่วยเหลือล้มเหลว เนื่องจากรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนในวันพฤหัสบดีไม่ได้กำหนดวันที่ให้ ตัวแทน เจ้าหนี้เดินทางกลับกรุงเอเธนส์และดำเนินการเจรจาต่อ

นอกจากนี้ ในระหว่างที่ Euclid Tsakalotos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรีกของ Eurogroup ได้รับแรงกดดันให้ดำเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมหลังจากปี 2018 เมื่อโครงการช่วยเหลือทางการเงินสิ้นสุดลง

ในงานแถลงข่าวที่ตามมา ประธาน Eurogroup Jeroen Dijsselbloemเน้นย้ำว่า เพื่อประโยชน์ของทุกคนในการเร่งรัดการพิจารณาโครงการช่วยเหลือครั้งที่สองให้เสร็จสิ้น เขาเรียกร้องให้กรีซเคลื่อนตัวเร็วขึ้นเพื่อให้ตัวแทนเจ้าหนี้กลับมาที่เอเธนส์โดยเร็วที่สุดและดำเนินการเจรจาต่อ

อย่างไรก็ตาม ประธาน Eurogroup กล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในปี 2019 เพื่อให้กรีซบรรลุเป้าหมาย “เราขอให้กรีซดำเนินการปฏิรูปกองทุนความมั่นคง ตลาดแรงงาน และระบบบำเหน็จบำนาญ” เขากล่าว

นอกจากนี้ Dijsselbloem กล่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศจะยังคงอยู่ในโครงการเงินช่วยเหลือของกรีซและไม่มีทางอื่น Pierre Moscovici

กรรมาธิการด้านการเงินกล่าวว่า “ไม่มีใครอยากหวนคืนสู่อดีต” ซึ่งหมายถึงการพูดคุยทบทวนโครงการครั้งแรกที่ใช้เวลาหลายเดือน “เราสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราทุกคนพยายาม” เขากล่าวพร้อมเสริมว่า “เราอยู่ไม่ไกล” Moscovici ยังกล่าวด้วยว่าเขาหวังว่าตัวแทนของเจ้าหนี้จะกลับมาที่เอเธนส์ในเร็ว ๆ นี้เพื่อดำเนินการเจรจาต่อ

ประธานกลไกเสถียรภาพของยุโรป Klaus Regling กล่าวถึงมาตรการระยะสั้นสำหรับการผ่อนคลายหนี้ของกรีก และย้ำจุดยืนที่กรีซต้องดำเนินโครงการ bailout อย่างครบถ้วน และซึ่งรวมถึงการประเมินครั้งที่สองให้เสร็จสิ้น

แถลงการณ์ฉบับสมบูรณ์ของ Eurogroup เกี่ยวกับกรีซ

“สถาบันต่างๆ ได้บรรยายสรุปให้ Eurogroup เกี่ยวกับการทบทวนโครงการปรับปรุงเศรษฐกิจครั้งที่สอง หลังจากภารกิจทบทวนของพวกเขาที่เอเธนส์ในเดือนธันวาคม

Eurogroup เรียกร้องให้ทางการกรีกและสถาบันต่างๆ ดำเนินการเจรจาต่อโดยเร็วเพื่อตกลงเกี่ยวกับแพ็คเกจการปฏิรูปนโยบายที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแบ่งปัน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำหรับการสรุปผลการตรวจสอบครั้งที่สองได้สำเร็จ

การปฏิรูปดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานและผลิตภัณฑ์ของกรีซ ภาคพลังงาน และพื้นที่อื่นๆ คาดว่าจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับกลยุทธ์การคลังระยะกลางของกรีซ เช่น ในปี 2561 และปีต่อๆ ไป

กลไกเสถียรภาพของยุโรป (ESM) ซึ่งเป็นผู้จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการนี้ แจ้งรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาหนี้ระยะสั้นสำหรับกรีซ มาตรการเหล่านี้ได้รับการรับรองโดย Eurogroup ในเดือนธันวาคมและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการ ESM และ EFSF (European Financial Stability Facility) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2017

มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกรีซ รวมถึงโดยการเปลี่ยนอัตราหนี้บางส่วนจากลอยตัวเป็นคงที่ และทำให้ภาระการชำระหนี้ง่ายขึ้น พวกเขาไม่มีนัยยะด้านงบประมาณสำหรับผู้ถือหุ้น ESM ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกในเขตยูโร”