แทงบอลออนไลน์ ครองตำแหน่งคาสิโน BetMGM

แทงบอลออนไลน์ เกมคาสิโนออนไลน์และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์Red Tigerได้ขยายการเข้าถึงไปทั่วสหรัฐอเมริกาหลังจากใช้งานจริงกับBetMGM CasinoและBorgata Casinoในเพนซิลเวเนีย

สิ่งนี้ได้เห็น Quest Megaways ของ Gonzo, Cash Volt และ Wings of Ra พร้อมให้บริการแก่ผู้เล่นของแบรนด์ igaming โดยผู้ใช้ BetMGM Casino จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาอื่น ๆ จาก Red Tiger ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

Matthew Sunderland รองประธานฝ่ายเกมของ BetMGMกล่าวว่า “Red Tiger ส่งมอบเกมคุณภาพชั้นยอดให้กับตลาดที่ได้รับใบอนุญาตทั่วโลก BetMGM มีความยินดีที่จะเพิ่มชื่อยอดนิยมให้กับผลงานเกมระดับโลกของเรา”

การเปิดตัวครั้งล่าสุดโดย Red Tiger เกิดขึ้นหลังจากการผสมผสานแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จของเกมคาสิโนสดที่ขับเคลื่อนโดย Evolution และชื่อสล็อต NetEnt ทั่วทั้งรัฐที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น Red Tiger ใช้งานได้จริงกับ BetMGM และหวังว่าจะขยายความร่วมมือของเรากับพวกเขา สตูดิโอกำลังผลิตเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และฉันมั่นใจว่าเกมเหล่านี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เล่น” Jeff Millar ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของอเมริกาเหนือของ Evolutionกล่าว เสริม

คาสิโนออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในเพนซิลเวเนียตลอดเดือนเมษายน เนื่องจากการพนันกีฬาชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ท่ามกลางการขาด NFL หรือวันหยุดการพนันที่สำคัญ เช่น การแข่งขัน NCAA

นักวิเคราะห์กล่าวว่าระบบนิเวศ igaming ของรัฐ Keystone “แสดงการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี” โดยมีรายได้รวม 105.5 ล้านดอลลาร์ และรายรับที่ต้องเสียภาษี 92.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน การเดิมพันคาสิโนออนไลน์มีมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 128.6 เปอร์เซ็นต์จาก 1.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม

รายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่มี 30 วันทำให้เกิดภาษีของรัฐ 25.5 ล้านดอลลาร์ และอีก 13.1 ล้านดอลลาร์ในการประเมินส่วนแบ่งในท้องถิ่นและเงินอุดหนุนของเทศมณฑล Penn National ครองตลาดด้วยรายรับ 36 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพัน 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยรายรับจากโป๊กเกอร์ที่ Mount Airy/PokerStars สูงถึง 2.3 ล้านดอลลาร์

“ถึงแม้ว่าทีมงานของเราจะรวมตัวกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่เรามีประสบการณ์ที่คุ้มค่ามานานหลายทศวรรษในการพัฒนาสล็อตที่ใช้งานง่าย สร้างสรรค์ และสนุกสนาน ผลงานของเราประกอบด้วยเกมที่น่าตื่นเต้นอยู่แล้ว และอีกหลายเกมกำลังอยู่ในระหว่างการสร้าง เนื่องจากเราตั้งเป้าที่จะออกเกมใหม่หนึ่งเกมทุกเดือน

“เราหวังว่าจะได้เห็นว่าความร่วมมือของเรากับ QTech เจริญรุ่งเรืองและส่งมอบเกมของเราไปยังตลาดอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้”

ในบรรดาเกมที่ให้บริการแก่พันธมิตรผ่านข้อตกลงจะเป็น Valley Of The Muses รุ่นล่าสุดของ Lady Luck สล็อต 10 บรรทัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกคลาสสิกที่มีการเล่นเกมที่ได้รับการปรับปรุง ควบคู่ไปกับชื่ออื่น ๆ เช่น Dragon Slayer และ Ruler Of Egypt

ข้อตกลงดังกล่าวช่วยขยายขอบเขตการดำเนินงานในต่างประเทศของ Lady Luck โดยเป็นการปลดล็อกเขตอำนาจศาลที่ยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรปตะวันออกและละตินอเมริกา เพื่อการเติบโตที่หลากหลาย

Ulf Norder, CCO ของ QTech Gamesกล่าวเสริมว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเปิดตัวเนื้อหาคุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนรายได้ให้กับพันธมิตรของเรา ดังนั้นข้อตกลงกับ Lady Luck นี้จึงขยายขั้นตอนต่อเนื่องที่น่าประทับใจของเราในปี 2021

“ในตลาดปัจจุบัน เฉพาะเกมพรีเมียมที่มีมาตรฐานสูงสุดเท่านั้นที่แยกคุณออกจากเกมอื่นๆ ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นว่า Lady Luck ตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างไร นั่นหมายถึงกราฟิกที่น่าทึ่ง ควบคู่ไปกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ล่าสุดสำหรับการเล่นเกมที่เหนือกว่าและความผันผวนสูงตามที่ต้องการ”Playsonตั้งเป้าที่จะดำเนินต่อไป “จากความแข็งแกร่งไปสู่ความแข็งแกร่งในละตินอเมริกา” ในขณะที่เกมคาสิโนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นพันธมิตรในการจัดหาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มBetconnectionsด้วยชุดเนื้อหา

ข้อตกลงดังกล่าวให้ Betconnections และเครือข่ายผู้ให้บริการเข้าถึงเกมสล็อตของ Playson มากมาย รวมถึงเกมเช่น Rich Diamonds: Hold and Win, Solar Queen และ Divine Dragon: Hold and Win

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสตูดิโอเกมในภูมิภาค LatAm ยังคงรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วในทวีปนี้ โดยได้ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์หลายฉบับกับพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับการคัดเลือก

Playson ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนออย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยการเปิดตัวเกมจำนวนมาก เช่นเดียวกับคุณสมบัติส่งเสริมการขายใหม่ ๆ เช่น Reel of Fortune ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้สล็อตน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้เล่นได้รับโบนัสเงินสดหรือสะสมในเกมเสมือนจริง สกุลเงินสำหรับการเดินทางของผู้เล่นที่ไม่มีที่สิ้นสุด

Blanka Homor ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Playsonกล่าวว่า “เราได้ก้าวจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งในละตินอเมริกาในปี 2564 และการร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขั้นสูงเช่น Betconnections ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จดังกล่าว

“การเปิดตัวล่าสุด เช่น Reel of Fortune รวมถึง UI ใหม่ที่น่าสนใจ ได้นำชุดผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่อีกระดับ และเราหวังว่าจะปรับปรุงข้อเสนอของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก”

ซัพพลายเออร์ igaming ได้สร้างพันธมิตรมากมายในปี 2021 โดยมีการลงนามความร่วมมือควบคู่ไปกับSisalผู้ให้บริการแพลตฟอร์มVirtualsoft, Pixel.betผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ในเบลารุสGrandCasino , Kaizen Gaming , White Hat Gamingและผู้ให้บริการ igaming และการพนันกีฬาซอลเบต .

Play’n Goได้รับใบอนุญาตเกมออนไลน์ภาษากรีกใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาเนื้อหาสามารถจัดหาชุด Igaming ให้กับผู้ให้บริการในประเทศต่อไปได้

ใบอนุญาตซัพพลายเออร์ใหม่จะได้รับรางวัลหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับการเล่นเกมหลายประการ จะเห็นได้ว่าเกมสล็อตออนไลน์ทั้งหมดในกรีซมีการเดิมพันสูงสุด 2 ยูโรต่อการหมุน ระยะเวลาการหมุนเฉลี่ยขั้นต่ำ 3 วินาที และการชนะเกมสูงสุด 70,000 ยูโรต่อรอบ ท่ามกลางมาตรการอื่นๆ

Magnus Olsson หัวหน้าฝ่ายขายและการจัดการบัญชีของ Play’n GOกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบมีอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก และเรายินดีต้อนรับความชัดเจนใหม่ที่ได้รับจาก Hellenic Gaming Commissionในกรอบการทำงานล่าสุดของพวกเขา

“ตอนนี้เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานในกรีกของพวกเขาเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่”

ภายใต้การอนุมัติจาก Hellenic Gaming Commission ในเอเธนส์ Play’n Go จะยังคงจัดหาชื่อต่างๆ เช่น The Green Knight, Rich Wilde & The Amulet of the Dead และเพลงล่าสุดของพวกเขา Hammerfall ให้กับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ใน กรีซ.

Olsson กล่าวเสริม: “เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากในเกมของเรา แต่เราก็ชอบที่จะนำมาไว้บนโต๊ะมากขึ้นเช่นกัน ความเข้มงวดในแนวทางของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพัฒนาเกมทำให้มั่นใจได้ว่าพันธมิตรของเราสามารถไว้วางใจเราในการนำเสนอเนื้อหาความบันเทิงที่พร้อมให้ผู้เล่นทุกคนได้เพลิดเพลินตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายทั่วโลกในหลายตลาด

“แต่เพื่อที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมอย่างแท้จริง ผู้เล่นจะต้องรู้สึกปลอดภัย และนั่นคือเหตุผลที่เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับแต่งชื่อของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎท้องถิ่นทั้งหมดในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก”

Kalamba Gamesยกย่อง “เหตุการณ์สำคัญที่น่าตื่นเต้น” สำหรับผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ หลังจากที่ชุดเกมของกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการรับรองสำหรับตลาดโครเอเชีย

สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าสิบห้าชื่อในแฟ้มผลงานของ Kalamba พร้อมให้บริการแก่ผู้ให้บริการท้องถิ่นในโครเอเชีย รวมถึง “นักแสดงชั้นนำ” Blazing Bull, Ducks Till Dawn และ Griffin’s Quest รวมถึงเกมจากซีรีส์ Joker

ตลาดการพนันออนไลน์ของโครเอเชียได้รับการควบคุมตั้งแต่ปี 2558 และปัจจุบันมีผู้ให้บริการเก้ารายที่ให้บริการการพนันคาสิโนและกีฬาในประเทศ

Kalamba Games กล่าวว่าการรับรองในโครเอเชียถือเป็น “ก้าวสำคัญ” สำหรับกลุ่ม หลังจากที่เพิ่งเพิ่มกลยุทธ์การเติบโตและเข้าสู่ตลาดใหม่หลายแห่งรวมถึงสเปนและอิตาลี

Giles Lucas ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Kalamba Gamesกล่าวว่า “การรับรองชื่อของเราในโครเอเชียถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราในขณะที่เรายังคงขยายการแสดงตนของเราในตลาดที่มีการควบคุมและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของเนื้อหาคาสิโนออนไลน์

“เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการชาวโครเอเชียและแนะนำเกมของเราให้กับผู้เล่นในพื้นที่ ผลงานของเราประกอบด้วยชื่อที่ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากและนำเสนอความบันเทิงระดับสูงแก่ผู้ใช้”

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาGrooveGamingได้รับเลือกจาก Kalamba Games ให้เปิดตัวโครงการแจ็คพอตพิเศษผ่านทางเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกล Bullseye

มีการกล่าวกันว่าข้อตกลงดังกล่าวตั้งใจที่จะสร้าง “ขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการของ Bullseye” โดยมีการเปิดตัวเครื่องมือแจ็คพอตก่อน เนื่องจากผู้รวบรวมได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพันธมิตรรุ่นเบต้าด้วย

Microgamingได้ปรับปรุงความสามารถในการจัดจำหน่ายในตลาดอิตาลีหลังจากร่วมมือกับแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการเนื้อหาBloxซึ่งจะนำการส่งมอบสล็อตออนไลน์และเกมคาสิโนที่ “ได้รับความนิยมมากที่สุด” มาสู่ผู้ให้บริการในภูมิภาค

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่ลงนามผ่าน Prima Networks Limited จะมีการเพิ่มชื่อ Microgaming มากกว่า 50 รายการให้กับผู้รวบรวมเกม Blox ซึ่งรวมถึงรายการเกมจากผู้พัฒนาเช่น Pragmatic Play, Yggdrasil Gaming และ Evolution อยู่แล้ว

“เราได้สร้างผลงานเกมที่น่าทึ่งจากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในตลาดและการเพิ่ม Microgaming ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้รวบรวมคู่แข่งของเรา” Karl Grech ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Bloxกล่าว

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Microgaming เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำของอุตสาหกรรม และไม่มีล็อบบี้เกมคาสิโนออนไลน์ใดที่สมบูรณ์แบบหากไม่มีชื่อเช่น Immortal Romance และ Thunderstruck II – เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถนำเสนอสิ่งเหล่านี้และอีกมากมายให้กับพันธมิตรของเราและผู้เล่นของพวกเขา”

ข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นผู้ให้บริการที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม Blox สามารถเสนอชื่อ Microgaming ให้กับผู้เล่นได้ เช่น Immortal Romance, 9 Masks of Fire และ Lara Croft Temples and Tombs

Rupert Dix กรรมการผู้จัดการของ PNLกล่าวเสริมว่า “อิตาลีมีตลาดคาสิโนออนไลน์ที่เจริญรุ่งเรือง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถนำเสนอเกมของเราแก่ผู้ให้บริการและผู้เล่นได้มากขึ้นผ่านความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับ Blox

“ข้อตกลงนี้เริ่มต้นสำหรับเกม 50 เกม รวมถึงสล็อตยอดนิยมบางเกมของเรา แต่แผนคือการรวมชื่อเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ขับเคลื่อนโดย Blox สามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพมากขึ้นแก่ผู้เล่นจาก Microgaming และสตูดิโอพันธมิตรของเรา ”

นี่กลายเป็นพันธมิตรล่าสุดที่เปิดเผยโดย Microgaming ในสัปดาห์นี้ หลังจากความร่วมมือก่อนหน้านี้ ที่ลงนามร่วมกับSolverde Groupและความร่วมมือพิเศษกับGold Coin Studios

William Hillเข้าสู่ตลาดโคลอมเบียหลังจากเปลี่ยนโฉมแบรนด์การพนันกีฬาและแบรนด์คาสิโนออนไลน์BetAlfa.coหลังจากที่กลุ่มให้รายละเอียดความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นใหญ่ในAlfabet ผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตของโคลอมเบีย ในเดือนธันวาคม 2020

บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 และถือใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของโคลอมเบียเพื่อเสนอเกมเสี่ยงโชคและการพนันกีฬาในภูมิภาค

การรีแบรนด์และการเปิดตัวในเวลาต่อมาทำให้โคลอมเบียเป็นตลาดแรกในตลาดละตินอเมริกาของ William Hill โดยประเทศนี้กลายเป็นภูมิภาคที่ได้รับการควบคุมอันดับที่ 9 ซึ่งกลุ่มนี้ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน

William Hill กล่าวว่าการเปิดตัว WilliamHill.co สนับสนุนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตผ่านการขยายตัวและความหลากหลายในระดับสากล

Ulrik Bengtsson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ William Hillกล่าวถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็น WilliamHill.co เปิดตัวภายในกรอบเวลาอันสั้นเช่นนี้ การเปิดตัวครั้งนี้รวมถึงการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบของทีม Alfabet เข้ากับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศของเราในมอลตา และถือเป็นการเข้าสู่รัฐละตินอเมริกาที่ได้รับการควบคุมเป็นครั้งแรก

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทีม Alfabet เข้าร่วมทีมระหว่างประเทศของเราและรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงและประสบการณ์ผู้เล่นที่ปลอดภัยภายใต้แบรนด์ William Hill ในโคลอมเบีย”

เมื่อเดือนที่แล้วCaesars Entertainmentได้ประกาศการล่าช้าในการซื้อกิจการ William Hill มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ (2.9 พันล้านปอนด์) ซึ่งเริ่มแรกมีกำหนดสำหรับการสรุปในช่วงปลายเดือนนี้

นอกจากนี้ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ Caesars ตั้งใจที่จะขายธุรกิจที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยกลุ่ม รวมถึงแผนกออนไลน์ในสหราชอาณาจักรและระหว่างประเทศและร้านเดิมพันขายปลีก

Playtechมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเทคโนโลยีที่นำโดยการพนัน B2B และ B2B หลังจากที่กลุ่มยืนยันการขายแผนก การค้าทางการเงิน Finalto ที่ถกเถียงกันมานาน สูงถึง 210 ล้านดอลลาร์

ผู้ซื้อนำโดยBarinboim Groupและได้รับการสนับสนุนจากLeumi PartnersและMenora Mivtachim Insuranceซึ่ง Playtech ยืนยันว่าการเจรจาเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหลังจากการเก็งกำไรของสื่อ

การกำจัดกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีการพนันสอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อทำให้การดำเนินงานของกลุ่มง่ายขึ้น จะปลดล็อคเงินทุนจำนวนมาก และเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์และความมั่นคงของกระแสเงินสด

คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ Playtech ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

Mor Weizer ซีอีโอของ Playtechให้ความเห็นว่า “Playtech มีกลยุทธ์ที่ระบุไว้เพื่อทำให้กลุ่มง่ายขึ้น และการประกาศในวันนี้ถือเป็นบทสรุปของกระบวนการสองปีที่ Playtech ได้สำรวจเส้นทางทั้งหมดเพื่อเพิ่มมูลค่าและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นจากFinaltoสูงสุด

“การขายยังมอบผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในธุรกิจ Finalto โดยมอบความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้า กลุ่มบริษัทนี้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ Finalto และตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ และเราหวังว่าเพื่อนร่วมงานของเราจะประสบความสำเร็จในอนาคต”

ข้อเสนอเงินสดจากกิจการร่วมค้ามีมูลค่าสูงถึง 210 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินเริ่มต้น 185 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง 15 ล้านเหรียญสหรัฐจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลาสูงสุด 2 ปีหลังจากเสร็จสิ้น

เงินอีก 25 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดหรือเกณฑ์อื่นๆ ที่ธุรกิจที่ดำเนินการโดยกลุ่ม Finalto

หากการซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายในปัจจุบัน การใช้เงินที่ตั้งใจไว้ของ Playtech จะเป็นการรักษาการพิจารณาจนกว่าจะมีความชัดเจน และเป็นผลให้ลดหนี้สินสุทธิในระหว่างกาล

ในฐานะธุรกรรมประเภทหนึ่ง การขายจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น Playtech เช่นเดียวกับเงื่อนไขในการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุม

เดิมชื่อ TradeTech แผนกดังกล่าวมีรายได้ 121.9 ล้านยูโรในปี 2563 ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 80 เปอร์เซ็นต์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 56.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 623 เปอร์เซ็นต์

“เมื่อมองไปข้างหน้า Playtech จะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอที่ใช้เทคโนโลยีในการพนัน B2B และ B2C โดยได้รับแรงหนุนจากความเชี่ยวชาญออนไลน์ของเราและได้รับการสนับสนุนจากงบดุลที่แข็งแกร่ง” Weizer กล่าวเสริม

“เราได้สร้างแรงผลักดันในธุรกิจของเรา โดยเน้นที่ความก้าวหน้าของเราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในตลาดสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และยุโรป

“ข้อตกลงที่เราลงนามกับลูกค้าใหม่ในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ และแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

การปฏิรูปอุตสาหกรรมการพนันจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นสุทธิในรายรับภาษีที่ 68m-87m เช่นเดียวกับเงินเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาวิจัยและการรักษา ตามรายงานใหม่จาก Peers for Gambling Reform

รายงานจาก NERA และได้รับมอบหมายจาก PGR ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการปฏิรูปภาคการพนันในสหราชอาณาจักรที่เสนอโดยคณะกรรมการคัดเลือกสภาขุนนางเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการพนัน

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รายงานประมาณการว่ารัฐบาลใช้จ่าย 270 ล้านปอนด์ – 1.17 พันล้านปอนด์ในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ประสบอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โดยหลักๆ ผ่านการดูแลสุขภาพ

ด้วยการเปิดตัว “โครงการ RET ที่มีประสิทธิผล” รายงานระบุว่าอาจเป็นไปได้ที่จะลดต้นทุนเพิ่มเติมที่สำคัญเหล่านั้น ซึ่งนำไปสู่การประหยัดทางการคลังในด้านการดูแลสุขภาพ การว่างงาน การไร้ที่อยู่ และอื่นๆ

ในรายงานบิชอปแห่งเซนต์อัลบันส์รองประธานของ Peers for Gambling Reform สรุปว่า ‘ชี้แจง’ ลักษณะความรับผิดชอบ ทางการเงินของคำแนะนำของ PGR: “โดยการดำเนินการปฏิรูปและเร่งรัดการนำกฎหมายมาใช้ เรามี โอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้คนนับพันที่ถูกทำลายจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันในแต่ละปี”

Amelcoได้เปิดตัว “การประกาศครั้งแรกในหลายเดือนข้างหน้า” หลังจากขยายแพลตฟอร์มของสหรัฐอเมริกาผ่านความร่วมมือกับ NetEnt ซัพพลายเออร์เนื้อหาคาสิโน

ภายใต้เงื่อนไขการเป็นหุ้นส่วน คอลเลกชันชื่อของ NetEnt จะเผยแพร่ร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการของ Amelco หลายรายในสหรัฐอเมริกา โดยมีขอบเขตการเติบโตในขณะที่กลุ่มยังคงเปิดตัวแพลตฟอร์มในรัฐที่ได้รับการควบคุม

การเคลื่อนไหวที่เผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุดโดย Amelco จะทำให้กลุ่มได้รับแคตตาล็อกเนื้อหา igaming ของ NetEnt รวมถึงข้อเสนอที่มีแบรนด์เช่น Gordon Ramsay Hell’s Kitchen และ Narcos รวมถึง Divine Fortune และ Starburst

“Amelco มีสถานะที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเป็นพันธมิตรกัน ซึ่งจะเห็นเราขยายการเข้าถึงที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ ต่อไป” Jeff Millar ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าในอเมริกาเหนือของ Evolution ให้ความเห็น

“ด้วยขอบเขตการเติบโตมากมายทั่วประเทศ จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากในการทำงานร่วมกัน และเรากระตือรือร้นที่จะเห็นสิ่งที่เราสามารถทำได้สำเร็จ”

โดยรวมแล้ว Amelco เปิดให้บริการแล้วใน 6 รัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงมิชิแกน โคโลราโด และเพนซิลเวเนีย โดยคาดว่าจะมีการบูรณาการเพิ่มเติมและการเปิดตลาดใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

Brandon Walker หัวหน้าของ Amelco USAกล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้นำที่แท้จริงของอุตสาหกรรมสล็อต – ด้วยชื่อเสียงที่หามาได้ยากในฐานะหนึ่งในแบรนด์คาสิโนชั้นนำของโลก

“การประกาศครั้งแรกจากหลายๆ ฉบับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มของเราเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาทั้งสล็อต เกมบนโต๊ะ และคาสิโนสด ควบคู่ไปกับบริการสปอร์ตบุ๊คชั้นนำในตลาดของเรา เราหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ NetEnt”

Relax Gamingได้เพิ่มการแสดงตนในตลาดโรมาเนียหลังจากบรรลุข้อตกลงในการจัดหาแคตตาล็อกให้กับแบรนด์ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาMaxBet.ro

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ดำเนินการจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผู้รวบรวม igaming และชุดชื่อทั้งหมดของซัพพลายเออร์ รวมถึง Temple Tumble, Snake Arena และ Money Train 2

“การสร้างประสบการณ์ความบันเทิงให้กับลูกค้า MaxBet.ro คือเป้าหมายหลักของบริษัทเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เพิ่ม ‘ผู้ให้บริการแห่งปี’ ที่ได้รับรางวัลมากมายเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเรา” Victor Rusinov ซีอีโอของ Maxbet.roให้ ความเห็น

“ฉันแน่ใจว่าผู้เล่นของเราจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะมีเกม Money Train 2 ยอดฮิตที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ควบคู่ไปกับเกมที่น่าทึ่งอื่น ๆ จาก Relax Gaming เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าความร่วมมือครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ”