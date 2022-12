แทงบอลสโบเบ็ต คาสิโนในสหราชอาณาจักร

แทงบอลสโบเบ็ต Betting and Gaming Council (BGC) ไม่พอใจกับการตัดสินใจของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการสั่งปิดร้านพนันและคาสิโน รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าขาดข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ และไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าสถานที่เหล่านี้มีส่วนในการแพร่ระบาดของโควิด-19

Michael Dugher ผู้บริหารระดับสูงของ BGC ได้เขียนจดหมายถึง Alok Sharma เลขานุการธุรกิจ โดยเรียกร้องให้แผนกช่วยหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อปิดสถานที่เล่นการพนัน เนื่องจากจะทำให้ผู้คนหลายหมื่นคนต้องเลิกกิจการและวางอุตสาหกรรม มีความเสี่ยง.

การปิด

ร้านพนันและคาสิโนรวมอยู่ในรายชื่อธุรกิจที่ต้องปิดในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดภายใต้ระดับที่ 3ในข้อ จำกัด ไวรัสโคโรนาใหม่ สถานที่เล่นการพนันในพื้นที่ที่เลือกของสหราชอาณาจักรต้องปิด แม้ว่าจะเปิดอีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน และมีมาตรการต่อต้านโควิดที่เข้มงวด พวกเขาใช้หน้าจอพิเศษเพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงระบบติดตามและตรวจสอบเพื่อช่วยในกรณีที่อาจปรากฏขึ้น

MerseysideและLancashireได้รับผลกระทบจากระบบแบ่งระดับใหม่แล้ว และธุรกิจในระดับ Tier 2 กำลังกังวลว่าพวกเขาจะต้องปิดตัวลงในไม่ช้า BGC กำลังทำงานในพื้นที่Tier 2โดยมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้นำท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาออกมาต่อต้านการบังคับปิด เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทนี้แพร่กระจายไวรัสร้ายแรง

Dugher ชี้ให้เห็นในจดหมายของเขาว่ามีร้านค้ากว่า 6,700 แห่งที่เปิดดำเนินการในสหราชอาณาจักรและมีพนักงานเกือบ 40,000 คนทั่วประเทศ เขารู้สึกว่าการแยกร้านรับพนันออกนั้นไม่ยุติธรรมและไม่จำเป็นเนื่องจากขัดกับแนวทางที่รัฐบาลนำมาใช้ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าSAGEซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับไวรัส ระบุว่าร้านค้าบนถนนมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการแพร่กระจายของไวรัส

Dugher จบจดหมายของเขาโดยระบุว่าเขาเห็นด้วยกับรัฐบาลในความพยายามที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัส อย่างไรก็ตาม เขารู้สึกว่าการตัดสินใจปิดร้านรับพนันจะไม่ช่วยอะไร และจะทำให้อุตสาหกรรมตกอยู่ในอันตรายซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทำให้ Exchequer ฟื้นตัว

เสนอให้หยุดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อมีการประกาศข่าวการปิดที่กำลังจะเกิดขึ้น คาสิโนในสหราชอาณาจักรเสนอให้หยุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดอีกครั้ง รายงานระบุว่า การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากคนหนุ่มสาวไปเที่ยวและดื่มเป็นกลุ่ม คาสิโนได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ให้บริการคนหนุ่มสาวและฝูงชนของพวกเขาอยู่ในช่วงอายุ 40-50ปี

ข้อเสนอนี้ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไร เนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเดินหน้าแผนใหม่เกี่ยวกับโควิด-19และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ระดับระดับก็เช่นกัน ซึ่งจะนำไปสู่การปิดกิจการ

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและผู้ให้บริการคาสิโนที่ถูกปิดล้อมImperial Pacific International Holdings Limitedได้ขอให้ศาลรัฐบาลกลางอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติวางเงินมากกว่า 5.59 ล้านดอลลาร์เล็กน้อยในบัญชีธนาคารในประเทศเพื่อประโยชน์ของตนเอง

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Marianas Varietyการย้ายจาก Pacific International Property Management จะอนุญาตให้ บริษัท คาสิโนที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงอยู่เบื้องหลังการ พัฒนา Imperial Palace Saipan ที่ยังสร้างไม่เสร็จ เพื่อตอบสนองการตัดสินที่ออกให้ในอดีตผู้รับเหมา Pacific Rim Land Development .

เส้นชีวิตการดำเนินคดี:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าPacific Rim Land Developmentประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องบริษัทImperial Pacific International Holdings Limitedในศาลของรัฐบาลกลางท่ามกลางการอ้างว่าเป็นหนี้สูงถึง 5.65 ล้านดอลลาร์สำหรับการดำเนินงานในพระราชวังอิมพีเรียลไซปันสูง 14 ชั้นจนถึงเดือนกันยายน 2018 อย่างไรก็ตาม จำเลยอ้างในภายหลังโดยอ้างว่ากำลังประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากการปิดสถานที่เพียงแห่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา ชั่วคราว และกำลังดิ้นรนเพื่อตอบสนองภาระผูกพัน ด้านเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค และภาษี

เพิ่มอุทธรณ์:

มีรายงานว่า Michael Dottsทนายความที่ทำงานให้กับ Imperial Pacific International Holdings Limited บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าลูกค้าของเขาได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทางกฎหมายนี้ต่อศาลอุทธรณ์ภาคที่ 9 ของสหรัฐฯและต้องการอนุญาตให้คืนเงินที่ได้รับในภายหลังไปยังPacific International Property ฝ่ายบริหารควรพยายามพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จ

มีรายงานว่า Dotts ระบุว่า…

“ขณะนี้ บริษัท อิมพีเรียล แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิงส์ ลิมิเต็ด มีนักลงทุนที่ได้ฝากเงินจำนวน 5,599,975 ดอลลาร์ในธนาคาร [ในประเทศ] และยินดีอนุญาตให้ใช้หรือโอนบัญชีนี้เพื่อประกันการชำระเงินตามคำพิพากษาที่รอการอุทธรณ์ ”

ความต้องการที่เป็นอันตราย:

Marianas Variety รายงานว่า Dotts เป็นผู้นำความพยายามที่หวังว่าจะล้มล้างคำสั่งศาลที่บังคับให้ลูกค้าของเขาประมูลยานพาหนะในท้องถิ่นรวมถึงเครื่องเกมและอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดเพื่อช่วยชำระหนี้ที่เป็นหนี้ แปซิฟิค ริม แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์. ทนายความประกาศโดยเจตนาว่าการกระทำดังกล่าวจะ ‘ ก่อให้เกิดอันตราย ที่แก้ไขไม่ได้ ‘ ต่อบริษัท Imperial Pacific International Holdings Limited และมีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตลาดยุติธรรมของสินทรัพย์อย่างมาก

มีรายงานว่า Dotts บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า…

“อุปกรณ์เล่นเกมดังกล่าวมีอยู่ในหนังสือตรวจสอบของ Imperial Pacific International Holdings Limited ที่มีมูลค่ามากกว่า20 ล้านดอลลาร์แต่การประเมินที่ดีที่สุดคือจะขายได้ในราคา 2 ล้านดอลลาร์ ไม่มีใครนอกจากลูกค้าของฉันสามารถเป็นเจ้าของเครื่องเหล่านี้อย่างถูกกฎหมายในไซปันดังนั้นเครื่องทั้งหมดจะต้องถูกส่งออกไป หากต้องการเปิดใหม่ลูกค้าของฉันจะต้องซื้ออุปกรณ์เล่นเกมทั้งหมดอีกครั้ง ”

Scientific Games Corporationผู้พัฒนาเครื่องเกมสัญชาติอเมริกันได้ประกาศเปิดตัวตู้ Kascada ใหม่พร้อมการจุติใหม่ของซีรีย์เกมสล็อต Duo Fu Duo Cai ในเอเชียใน Coin Combo

ผู้ คิดค้นนวัตกรรมที่มีสำนักงานใหญ่ใน ลาสเวกัสใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ( pdf ) เพื่อประกาศว่า Kascada เป็น ‘ตู้เกมชั้นนำของอุตสาหกรรมรุ่นต่อไป’ และมีจอภาพโค้งคู่ขนาด 43 นิ้วเพื่อแสดง ‘กราฟิก 4K ความละเอียดสูงพิเศษ ‘. บริษัทระบุว่าการเปิดตัวครั้งล่าสุดถือเป็นการกำเนิดใหม่ของรุ่น TwinStar J43 ที่ร้อนแรงที่สุด และยังมาพร้อมกับ ‘แพ็คเกจไฟใหม่ที่น่าตื่นเต้น’

รากฐานที่มั่นคง:

Matt Wilsonรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเกมของScientific Games Corporationใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าKascada สร้างขึ้นจากตู้แนวตั้ง Alpha Pro Waveที่มีหน้าจอโค้งของบริษัทและถูกกำหนดให้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของ ชั้นเล่นเกม ‘

อ่านคำชี้แจงจากวิลสัน…

“เทคโนโลยีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เรากำลังสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริงเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เล่นคุ้นเคยในประสบการณ์ความบันเทิงนอกคาสิโน”

ผู้มาใหม่ที่มีความรู้:

เพื่อช่วยในการพัฒนาเกมและตู้เกมอย่างต่อเนื่อง Scientific Games Corporation ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ว่าจ้างอดีตผู้จัดการCaesars Entertainment Corporation Melissa Priceเพื่อทำหน้าที่เป็นรองประธานอาวุโสฝ่าย Global Gaming Operations นักพัฒนาประกาศว่าการรับสมัครคนใหม่ล่าสุดมีประสบการณ์มากกว่า 13 ปีในการดูแลกลยุทธ์การเล่นเกมระดับองค์กรด้วย ‘ มุมมองของผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก ‘ ที่ตั้งค่าไว้เพื่อช่วยในการเปิดตัว Kascada ล่วงหน้าไปยังสถานที่ต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

คำแถลงของวิลสันอ่าน …

“ในการพัฒนาทั้งตู้และเกม เรากำลังใช้ประโยชน์จากทีมระหว่างประเทศเพื่อเข้าถึงและตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคทั่วโลก และเราได้เพิ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถพร้อมประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานให้กับทีมเชิงพาณิชย์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรารักษามุมมองของผู้ดำเนินการของเรา – พันธมิตรเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด ในขณะที่เราพัฒนาความสามารถของเราและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น สายผลิตภัณฑ์ของเราก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ผสานผู้คนและผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับเราและพันธมิตรของเรา ”

สถาปนิกคนเก่ง:

ในที่สุด Scientific Games Corporation อธิบายว่า ชื่อ Coin Combo ใหม่ เป็นผลิตผลของนักออกแบบเกมชื่อดังอย่างQin Youผู้ซึ่งเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจากเพลงDancing Drumsและ88 Fortunesที่ โด่งดัง บริษัทในเนวาดา ระบุว่าผู้บุกเบิกเหล่านี้ ‘จุดประกายความคลั่งไคล้ของ เกมสล็อตวิดีโอสไตล์เอเชียบนชั้นคาสิโนทั่วทั้งอุตสาหกรรม’ ด้วยการเพิ่มล่าสุดนี้ในพอร์ตโฟลิโอที่จะเริ่มปรากฏบนชั้นคาสิโนก่อนการเฉลิมฉลองเดือนกุมภาพันธ์เพื่อทำเครื่องหมายวันใหม่ทางจันทรคติ ปี .

มีรายงานว่า คาสิโนที่เพิ่งปิดในชุมชนเก้า แห่งของ ฝรั่งเศสกำลังรอคอยข่าวว่าพวกเขาจะได้รับการยกเว้นภาษีใหม่และเข้าถึงกองทุนสมานฉันท์ใหม่หรือไม่

ตามรายงานวันจันทร์จาก G3Newswire สถานที่ที่เป็นมิตรต่อการพนันในปารีสลียง มาร์กเซย มงต์เปลลิเยร์ ตูลูส แซงต์เอเตียน ลีลล์ เกรอน็อบล์ และกวาเดอลูป เพิ่งถูกปิดชั่วคราวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทั่วประเทศเพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา การระบาดใหญ่. แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการปราบปรามฉบับแก้ไขนี้ เริ่มแรกกำหนดให้ดำเนินการเป็นเวลาสองสัปดาห์ แต่อาจขยายผ่านการลงคะแนนเสียงของรัฐสภาจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม

การพิจารณาอย่างรอบคอบ:

มีรายงานว่า บรูโน เลอ แม ร์ รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศสอธิบายว่ามาตรการบรรเทาทุกข์กำลังอยู่ในการตรวจสอบโดยสภาแห่งรัฐ ของ ประเทศ ในระหว่างนี้และนักการเมืองสายกลางได้พยายามระงับความกลัวของธุรกิจดังกล่าวโดยเจตนาโดยขอให้ธนาคารท้องถิ่นพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลื่อนโปรแกรมการชำระคืนเงินกู้ที่คงค้างใดๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเงิน:

Le Maire วัยห้าสิบเอ็ดปีเป็นสมาชิกของ La Republique En Marche ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสEmmanuel Macron ! พรรคการเมืองและมีรายงานว่ารัฐจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายความพร้อมของเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไปยังสถานที่เหล่านี้อีกหกเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

มีรายงานว่า Le Maire ประกาศว่า…

“ ทุกสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ผ่านพ้นช่วงเคอร์ฟิวในสัปดาห์นี้ไปพร้อมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

ก้าวที่ผิด:

มี รายงานว่าองค์กรการค้า Casinos De Franceตอบสนองต่อการปิดให้บริการวันเสาร์โดยเขียนถึงนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสJean Castexเพื่อแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนที่โดดเด่นเป็นอันดับสองของประเทศทราบว่าสถานประกอบการพนันในท้องถิ่นไม่มีรายงานผู้ป่วยcoronavirus เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ออกจากการกักกันครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2 . ร่างกายเป็นตัวแทนของคาสิโนประมาณ 150 แห่งจาก 202 แห่งของฝรั่งเศสโดยมีประธานาธิบดีJean-Francois Cotประกาศว่ามาตรการใหม่นี้สะท้อนถึงการขาดความรู้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

มีรายงานว่าจดหมายของ Cot อ่าน …

“การปิดคาสิโนและคลับเกมทั้งหมดมีแต่จะทำให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วในอุตสาหกรรมของเราแย่ลงไปอีกนับตั้งแต่เกิดวิกฤต โดยไม่ได้มีบทบาทชี้ขาดในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของไวรัส เห็นได้ชัดว่ามันสร้างความเสียหายอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น ”

ในเนเธอร์แลนด์และผู้ควบคุมการพนัน Kansspelautoriteit (KSA) ได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคู่ฉบับสำหรับสวีเดนที่จะเห็นทั้งคู่ ‘ยกระดับความร่วมมือ’ ในหลายพื้นที่

KSA ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันจันทร์เพื่อประกาศว่าข้อตกลงใหม่กับ Spelinspektionen นั้นเกี่ยวข้องกับ ‘การสนับสนุนซึ่งกันและกัน’ ที่เพิ่มขึ้นผ่านการแบ่งปันข้อมูลและบทเรียนที่ได้รับ และอาจส่งผลให้ทั้งคู่ร่วมมือกัน ‘ในการบังคับใช้ การดำเนินการกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในภาคเกม iGaming และภาคพื้นดิน

รากฐานที่มั่นคง:

Rene JansenประธานKSAใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าเขากระตือรือร้นที่จะ ‘ทำให้เป็นทางการและยึด ‘ พันธมิตรกับหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่นSpelinspektionenเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าว ‘ เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือ ‘ ในขณะเดียวกันก็ส่ง ‘ สัญญาณที่ชัดเจน ‘สู่อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์และทางบก

อ่านคำชี้แจงจาก Jansen…

“ หน่วยงานทั้งสองมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการป้องกันอาชญากร ทำให้แน่ใจว่าการเล่นเกมมีความยุติธรรมและโปร่งใส และยังปกป้องบุคคลที่เปราะบางจากการติดการพนัน”

กลุ่มที่กำลังเติบโต:

ในส่วนของเธอและคามิลลา โรเซ็นเบิร์กผู้อำนวยการทั่วไปของ Spelinspektionen ประกาศว่าข้อตกลงกับ KSA แสดงถึงพันธมิตรรายที่สี่ที่องค์กรของเธอลงนามร่วมกับพันธมิตรในยุโรป ‘ตั้งแต่กฎระเบียบใหม่ของสวีเดนมีผลบังคับใช้ในปี 2019 ‘ หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าสหภาพดังกล่าวมีค่าเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขายังช่วยให้บริการของเธอ ‘ แข็งแกร่งขึ้นในกิจกรรมการกำกับดูแล ‘ ผ่านการเปิด ‘ ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ‘

Play’n GO ผู้พัฒนาเกมสล็อตออนไลน์ได้ประกาศเปิดตัวเกมสล็อตออนไลน์ใหม่ในช่วงเทศกาลฮัลโลวีน ชื่อ Helloween สล็อตห้ารีลใหม่นี้มีเพลงประกอบที่น่าทึ่งโดย Helloween วงเมทัลพลังเยอรมัน เพลงที่พบในวงล้อรวมถึงเพลงจาก Keys Part I และ Part II รวมถึง Keeper of the Seven เกมใหม่นี้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับวงดนตรี สร้างแนวคิดที่ไม่เหมือนใครซึ่งนำเสนอกราฟิกที่มีคุณภาพพร้อมพื้นหลังดนตรีที่ยอดเยี่ยม

รายละเอียดของ Helloween

มีคุณสมบัติมากมายในสล็อตใหม่นี้ และจากข้อมูลของ Play’n GOไวลด์เป็นส่วนสำคัญของเกม แทนที่จะเสนอเพียงหนึ่งหรือสองไวด์ ผู้พัฒนาได้เพิ่มเจ็ดในเกมนี้ มีไวด์มาตรฐานที่พบในเกมหลักพร้อมกับไวด์หกตัวที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง การกระจายยังเป็นไวด์ ดังนั้นหากไม่ครอบคลุมฟีเจอร์โบนัส ก็ยังให้ชัยชนะในเกมได้!

เมื่อคุณโหลดเกม คุณจะพบว่าตัวเองอยู่ที่บันไดที่นำไปสู่ลานโล่ง บนวงล้อเป็นสัญลักษณ์ราชวงศ์แบบดั้งเดิมพร้อมกับสิ่งมีชีวิต กุญแจ แหวน และไอคอนอื่นๆ ในขณะที่คุณหมุน คุณจะสังเกตเห็นการสลับกันของปุ่มที่โผล่ขึ้นมา หากคุณได้ Scatter ซึ่งเป็นคีย์บนรีลที่ 1 , 3หรือ5 มันจะเรียกใช้ฟีเจอร์Keeper of the Seven Keys

แต่ละฟีเจอร์ ยกเว้นHelloween Extra Spinsจะให้สปินพิเศษห้าครั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานรอบพิเศษตามสัญลักษณ์เสริม คุณจะพบฟักทองป่าที่อยู่ในรอบI’m Aliveซึ่งจะคงอยู่และขยายออกเมื่อคุณหมุนพิเศษเสร็จ

นอกจากนี้ยังมีFuture Worldที่ซึ่งคุณจะได้เห็นฟักทองเล่นกีตาร์และขยายวงล้อให้กว้างขึ้น คุณยังสามารถเข้าถึงไวด์เพิ่มเติม เช่นEagle Fly Freeซึ่งPlay n’ GOทำให้แน่ใจว่าไวด์จะบินไปยังวงล้อในแต่ละการหมุน มีอีกสามรอบให้คุณค้นพบในขณะที่คุณเล่นเกมสล็อตที่ไม่เหมือนใครนี้!

สัญลักษณ์เสริมมากมายในเกมช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อคุณพบสัญลักษณ์เหล่านี้บนวงล้อ คุณยังสามารถเข้าถึงรอบการหมุนพิเศษแบบดั้งเดิมได้โดยการค้นหาสัญลักษณ์รูปกุญแจสองรูปและรูกุญแจ ในรอบนี้ คุณจะได้รับเจ็ดสปินและคุณสามารถสะสมสแกตเตอร์เพื่อทริกเกอร์รอบพิเศษ Keeper of the Seven Keys อีกครั้ง!

เข้าร่วม Rabbit Hole Riches ใหม่

Helloween ใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวใหม่โดยผู้พัฒนา เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทางแบรนด์ได้ประกาศเปิดตัวเกม Rabbit Hole Riches เกมใหม่ ชื่อที่ไม่ซ้ำใครนี้สร้างจากนิทานยอดนิยมของอลิซในแดนมหัศจรรย์จากนวนิยายปี 1865 ของลูอิส แคร์รอล เกมนำเสนอเรื่องราวเก่า ๆ ใหม่โดยเน้นกระต่ายขาว

เข้าร่วมตัวละครที่คุณชื่นชอบบนวงล้อ รวมถึง Red Queen, Mad Hatter และ Caterpillar รับสแกตเตอร์สามตัวบนวงล้อและคุณจะถูกส่งไปยังโบนัส Rabbit Holeที่ซึ่งคุณเปิดใช้งานหนึ่งในสี่คุณสมบัติพิเศษ!

หลังจากเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Quapaw Nation ได้ฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของSaracen Casino Resort มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ใน Pine Bluff รัฐอาร์คันซอในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม

ตามเว็บไซต์ทางการ “Saracen ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเฟิร์สคลาสแก่ผู้เข้าพักและบริการส่วนบุคคลระดับเฟิร์สคลาสในบรรยากาศรีสอร์ทคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกัน”

สิ่งอำนวยความสะดวก :

ที่พักมีพื้นที่เล่นเกม 80,000 ตารางฟุตรวมถึงเครื่องสล็อตแมชชีน 2,000 เครื่องโต๊ะเล่นเกม 30 โต๊ะสปอร์ตบุ๊คห้องโป๊กเกอร์ และตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มมากมาย รวมถึง Quapaw Kitchens ซึ่งมีอาหารหลากหลายตั้งแต่ Cajun ไปจนถึงอาหารเอเชีย Legends Sports Bar ซึ่งมี Sportsbook ของ Saracen ขนาด 25 ฟุต 2 ตัว วิดีโอวอลล์ เวทีความบันเทิงสด และโรงเบียร์ภายในที่ดำเนินการเต็มรูปแบบ และลานรับประทานอาหาร The Post และ Crossroads Bar

เมื่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินแห่งนี้ยังจะมีโรงแรมหรูขนาด 300 ห้องพร้อมร้านอาหารและเลานจ์ สปา ศูนย์การประชุม พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรม

ในแถลงการณ์ของสื่อ มีรายงานว่า โฆษกได้ กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจใหม่ที่จะมีต่อเศรษฐกิจของพื้นที่…

“ภูมิภาคนี้เคยเป็นที่ตั้งของประเทศควาพอว์ การปรากฏตัวของเราที่นี่ถือเป็นการคืนสู่เหย้า ดังนั้นเมืองไพน์บลัฟฟ์และเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้จึงมีความสำคัญสำหรับเรา สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการลงทุนในบุคคลที่อาศัยอยู่ที่นี่ การจ้างงานที่ได้รับประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน แต่ยังเปลี่ยนครัวเรือนของบุคคลนั้นและอนุญาตให้เขาหรือเธอลงทุนในธุรกิจในท้องถิ่นและทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโต”

เปิดใช้งานการแก้ไข :

หนึ่งในสี่คาสิโนที่ได้รับอนุญาตหลังจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ผ่านการแก้ไข รัฐธรรมนูญของรัฐ3 อย่างหวุดหวิด ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายน 2018มาตรการนี้ยังอนุญาตให้ Oaklawn Racing and Gaming (ปัจจุบันคือOaklawn Racing Casino Resort ) อยู่ใน Hot Springs และอดีต Southland Park Gaming and Racing (ปัจจุบันคือSouthland Casino Racing ) ใน West Memphis เพื่อเปลี่ยนเป็นคาสิโนเต็มรูปแบบ

การแก้ไขยังให้สิทธิ์ Arkansas Racing Commission ในการอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกที่คล้ายกันหนึ่งแห่งสำหรับแต่ละ Pope County และ Jefferson County

ผู้สมัครคนเดียว :

ผู้สมัครเพียงรายเดียวสำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมของ Jefferson County Quapaw Nation ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตการเล่นเกมในระหว่างการประชุมของ Arkansas Racing Commission เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2019

ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางยังเป็นเจ้าของ Quapaw Casino ในไมอามี รัฐโอคลาโฮมา รีสอร์ท Downstream Casino ใน Quapaw รัฐ OK และ Saracen Annex ขนาด 15,000 ตารางฟุต ซึ่งมีเครื่องสล็อต 300 เครื่องและตั้งอยู่ติดกับ Saracen Q Store ซึ่งเดิมคือ ที่ตั้งของ Southern Edge Truck Stop และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Saracen Casino Resort

หน่วยงานพัฒนาปลายน้ำของชนเผ่าในโอคลาโฮมาทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกขนาด 200,000 ตารางฟุตในวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ในเวลานั้น รองผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอ ทิม กริฟฟินเรียกคาสิโนรีสอร์ทว่า “ผู้เปลี่ยนเกม” ขณะที่จอห์น แอล. เบอร์เรย์ ประธาน ของSaracen Development, LLCกล่าวว่าโครงการนี้จะมี “ผลกระทบในเชิงบวกในทันที อย่างมีนัยสำคัญ และระยะยาว” ต่อ Pine Bluff, Jefferson County และรัฐArkansasทั้งหมด

การจัดสรรรายได้จากการเล่นเกม :

ตามกฎหมายของรัฐ รายได้ 150,000 ดอลลาร์แรกของคาสิโนรีสอร์ท Pine Bluff ในรายรับจากการเล่นเกมสุทธิประจำปีจะได้รับการประเมินในอัตรา13 เปอร์เซ็นต์โดยรายได้ที่ตามมาจะต้องเสียภาษี20 เปอร์เซ็นต์

จากความสัมพันธ์ที่มีอยู่Genius Sports Group Limited บริษัทรับพนันในเครือ Betgenius ได้ขยายความร่วมมืออันยาวนานกับบริษัทการพนันออนไลน์ระดับโลกอย่าง Betway ซึ่งจะเห็นข้อเสนอระหว่างเล่นที่ขับเคลื่อนโดย “เนื้อหาการเดิมพันสดคุณภาพสูง” ของภาคส่วนนี้

ภายใต้ข้อตกลงระยะยาว ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ขั้นสูงของอังกฤษสำหรับภาคการพนันกีฬา ที่ได้รับการควบคุม จะให้ข้อมูลระหว่างการเล่นและการซื้อขายสำหรับกีฬาอาชีพต่างๆ แก่ Betwayรวมถึงบาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส และอีสปอร์ต

“ส่วนขยายนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้ใกล้ชิดกับการแข่งขันในกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ”

ในขณะเดียวกัน บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตาจะสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาอย่างเป็นทางการจากการแข่งขันกีฬามากกว่า 300 รายการ รวมถึงสมาคมฟุตบอลลีกอังกฤษ พรีเมียร์ลีก ควบคู่ไปกับบาสเก็ตบอล Serie A และ EuroLeague

ห้างหุ้นส่วนมูลค่า :

Anthony Werkmanประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Betway แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนที่ขยายออกไป โดยระบุสิ่งต่อไปนี้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท …

“การอัปเดตที่รวดเร็วและเชื่อถือได้เป็นกุญแจสำคัญในการมอบประสบการณ์คุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเราเมื่อวางเดิมพัน เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Betgenius ต่อไป และเราให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานนี้ ส่วนขยายนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้ใกล้ชิดกับการแข่งขันในกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ”

ในส่วนของมัน Matt Stephenson ผู้อำนวยการฝ่ายหุ้นส่วนระดับโลกของ Betgenius กล่าวว่า…

“Betway ลงทุนในผลิตภัณฑ์ระหว่างเล่นชั้นหนึ่งเสมอสำหรับผู้เล่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ด้วยข้อมูลและการเทรดที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ เราภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันทั้งประสบการณ์ของลูกค้าและรายได้สำหรับพันธมิตรระยะยาวของเรา”

BetMGM / ตัวสร้างพาร์เลย์ :

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากการเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเติมระหว่าง BetMGMซึ่งเป็นแบรนด์ร่วมทุนระหว่างMGM Resorts InternationalและบริษัทการพนันและการพนันกีฬาของอังกฤษGVC Holdingsและ Betgenius สำหรับการเปิดตัว Parlay Builderซึ่งเป็นเกมเดียวกันยอดนิยม -ผลิตภัณฑ์พาร์เลย์สำหรับกีฬาของสหรัฐฯ

ขับเคลื่อนโดย BetBuilder ซึ่งเป็นบริการที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กีฬา Sportcast และส่งมอบโดยความร่วมมือกับ Betgenius ผลิตภัณฑ์นี้นำเสนอส่วนการเดิมพันที่ “ไม่ตรงกัน” แก่ผู้เล่นใน NBA, NFL และลีกฟุตบอลหลักทั้งหมด โดยจะมีการเพิ่ม NHL และ MLB ในเร็วๆ นี้ และอนุญาตให้ผู้เล่น BetMGM “สร้าง ปรับแต่ง และเลือกเดิมพันได้ทันที” ภายในเกมเดียวกันจากตัวเลือกการเดิมพันมากกว่า 400 ประเภท รวมถึงอุปกรณ์ประกอบทีมและผู้เล่น ตามข้อมูลของGenius Sports Group

Emperor Entertainment Hotel Ltd เป็นผู้ดำเนินการGrand Emperor Hotelซึ่งเป็นสถานที่คาสิโนในมาเก๊า ผู้ประกอบการคาดว่าจะขาดทุนสุทธิประมาณ HKD160 ล้าน (20.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ซึ่งจะเป็นการขาดทุนจากกรอบเวลาเดียวกันของปีก่อน

ปัญหาการจำกัดการเดินทาง

ในการยื่นฟ้องเมื่อต้นสัปดาห์ ที่ผ่านมา ภายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง บริษัทกล่าวว่าการขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของผู้อุปถัมภ์ในช่วงระยะเวลาการรายงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการ แพร่ระบาด ของโควิด-19

ข้อจำกัดการเดินทางและข้อกำหนดการกักกันทำให้ผู้เดินทางเข้าประเทศน้อยกว่าปกติมาก คาสิโนซึ่งเป็นสถานที่ดาวเทียมไม่ได้เห็นการไหลเข้าของผู้บริโภคตามปกติเนื่องจากผู้คนไม่เต็มใจที่จะเดินทางตามข้อกำหนดทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชมมาเก๊าต่ำมาก ในปีนี้ มีการคาดการณ์ว่าภูมิภาคนี้จะมีการ เดินทางของนักท่องเที่ยว ลดลงมากกว่า 90%เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าการท่องเที่ยวจะลดลง แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเข้าเมือง เนื่องจากพวกเขากังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

รายได้ลดลง

น่าเสียดายสำหรับEmperor Entertainmentผู้ดำเนินการได้รายงานรายได้ที่ลดลงสำหรับปีการเงินแล้ว บริษัทรายงานว่ารายได้ทั่วทั้งกลุ่มลดลงกว่า 17% โดยมีรายได้เพียง 1.14 พันล้านเหรียญฮ่องกง (147 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ผลกำไรสำหรับปีการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2020 มีกำไรสุทธิลดลง 263.9 ล้านเหรียญฮ่องกง (34.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการ ลดลงของราย ได้จากการเล่นเกมวีไอพี นักท่องเที่ยววีไอพีก็เหมือนกับคนอื่นๆ จำนวนมาก ไม่เต็มใจที่จะเดินทางในเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อกำหนดระยะเวลากักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศ