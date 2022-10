แทงบอลสเต็ป UFABET ผู้นำการเล่นเกมในอนาคต

แทงบอลสเต็ป UFABET ผู้นำในปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกสืบเชื้อสายมาจากทะเลสาบทาโฮเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับโครงการพัฒนาผู้บริหาร การประชุมฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลให้ก้าวทันโลกการพนันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

เกม EDP 2017

Jim McClenahan ผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์องค์กรและการขยายงานที่มหาวิทยาลัยเนวาดา เมืองรีโน เป็นหนึ่งในวิทยากรและคณาจารย์ที่โดดเด่นเกือบสิบคนในโครงการพัฒนาผู้บริหารปี 2017 ของอุตสาหกรรมเกมในทะเลสาบทาโฮ

จัดขึ้นในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 11-19 พ.ย. ที่ Harveys Lake Tahoe Casino and Resort โครงการพัฒนาผู้บริหารประจำปี (EDP) ได้ต้อนรับนักศึกษามากกว่า 50 คนสำหรับการสัมมนาและการนำเสนอที่เข้มข้นซึ่งจะนำผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและผู้เขย่าและเชิญพวกเขาให้เข้าร่วม ทีมศึกษาและการวิเคราะห์ นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 1990 ผู้บริหารของบริษัทเกมมากกว่า 1,300 คนได้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้

เหล่านี้คือคนที่น่าจะตัดสินใจที่คาสิโนของพวกเขาซึ่งจะกำหนดประสบการณ์การเล่นเกมของลูกค้า และอาจกำหนดมาตรฐานสำหรับสถานที่เล่นเกมทั่วโลกที่จะปฏิบัติตาม

ตลอดเก้าวัน ผู้เข้าร่วมที่ EDP ได้รับความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่การตลาดคาสิโนและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการจัดการภาวะวิกฤตและผลกระทบทางสังคมของการพนัน กิจกรรมล่าสุด เช่น การยิงปืนในลาสเวกัสและสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรม ล้วนมีอยู่ในหลักสูตรปี 2017

อีสปอร์ตและการรับมือภาวะวิกฤต

แนวหน้าและศูนย์กลางในปีนี้เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของอีสปอร์ต และความยากลำบากที่คาสิโนได้พบในความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับกลุ่มมิลเลนเนียลซึ่งกำลังแสดงการขาดความสนใจในการเล่นสล็อตแมชชีนอย่างเด่นชัดไม่เหมือนรุ่นก่อน ๆ

“นักเล่นเกมจะเดิมพันหากเกมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงพวกเขา” Seth Schorr ซีอีโอของDowntown Grand ในลาสเวกัสกล่าวระหว่างการนำเสนอเกี่ยวกับ esports

นอกจากนี้ยังมีความสนใจเป็นพิเศษในปีนี้ในการที่พนักงานคาสิโนสามารถเตรียมตัวและตอบสนองต่อวิกฤตและโศกนาฏกรรมในอนาคตได้ดีขึ้นด้วยการยิงครั้งใหญ่ที่เทศกาลดนตรี Route 91 Harvest ในลาสเวกัสเมื่อวันที่ 1 ต.ค. บังคับให้บริษัทคาสิโนต้องคิดใหม่ แนวทางในการรักษาความปลอดภัย ลูกกลิ้งสูง และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Alan Feldman ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารของ MGM Resorts มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเรื่องเหล่านี้ทุกวัน พูดถึงความสำคัญของการเปิดกว้างกับสาธารณชนในฐานะส่วนหนึ่งของการตอบสนองที่มีการจัดการอย่างรอบคอบ

“ความโปร่งใสเป็นกุญแจสำคัญ ผ่านการสื่อสารที่มีคุณภาพและตรงไปตรงมา” เฟลด์แมนกล่าว

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องจริงจังสำหรับนักวิจารณ์ที่ค่ายฝึกพิเศษ Lake Tahoe มีความสนุกสนานและเกมที่มีแต่อุตสาหกรรมเกมเท่านั้นที่สามารถให้ได้ รวมถึงการแข่งขันโป๊กเกอร์และงานเลี้ยงรางวัลเพื่อปิดการประชุม

คณะผู้เชี่ยวชาญ

การเข้าร่วมที่ EDP นั้นกำหนดโดยระบบการสมัคร และไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถจ่ายเพื่อเข้าร่วมได้ ค่าใช้จ่ายเกือบ $8,000 ต่อนักเรียนหนึ่งคน และเช่นเดียวกับการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สมัครต้องแสดงประสบการณ์และศักยภาพในการเล่นเกมและวิธีที่พวกเขามีบางสิ่งที่จะเพิ่มในการอภิปรายในชั้นเรียน

โปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก University of Nevada, Reno College of Business and Extended Studies และ UNLV’s International Gaming Institute Bo Bernhard กรรมการบริหารของ IGI ที่ UNLV และ Philip G. Satre Chair ในด้าน Gaming Studies ที่ UNR เป็นผู้นำคณะเกมในทั้งสองโรงเรียน เป็นหัวหน้าหลักสูตร Crash Course สำหรับผู้บริหาร

แบร์นฮาร์ดยังเป็นลูกน้องของบิล อีดิงตัน นักเศรษฐศาสตร์ผู้บุกเบิกด้านการศึกษาเกมเชิงพาณิชย์และก่อตั้งงานนี้ขึ้นในปี 1990 และเสียชีวิตในปี 2013

Mark Lipparelli อดีตสมาชิกวุฒิสภารัฐเนวาดาและประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมร่วมกับ Bernhard ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะที่รวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยและคาสิโนหลายแห่งทั่วโลก ผู้นำเสนอและคณาจารย์ของปีนี้รวมถึงซีอีโอของบริษัทอุตสาหกรรมเกมแปดคน

คณะกรรมการนโยบายการเล่นเกมของเนวาดากำลังจะทำบางสิ่งที่ผู้ใช้กัญชาเป็นที่รู้จัก: เสียเวลา

การพนันคาสิโน กัญชา เนวาดา

การประชุมเรื่องกัญชาไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นภายในรีสอร์ทคาสิโน แต่คณะกรรมการนโยบายการเล่นเกมของเนวาดากำลังพิจารณาที่จะผ่อนคลายจุดยืนที่แข็งแกร่งนั้น

ในวันพุธ คณะกรรมการ 12 คนจะเริ่มทบทวนว่าอุตสาหกรรมคาสิโนของรัฐสามารถหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับธุรกิจกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและยารักษาโรคได้หรือไม่ ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงจะยาวนานมาก แต่ถึงกระนั้นคณะกรรมการก็กำลังดำเนินการทบทวน

Cassandra Farrington ซีอีโอของ Marijuana Business Daily ซึ่งเป็นร้านข่าวในโคโลราโดที่ครอบคลุมทุกสิ่งเกี่ยวกับกัญชา จะให้คำอธิบายว่าทำไมจึงควรอนุญาตให้ใช้ยาภายในคาสิโน ตัวแทนกรมสรรพากรเนวาดาจะเข้าร่วมการประชุมในวันพุธด้วย

รัฐบาลกลางยืนยันว่ากัญชายังคงเป็นยากลุ่มที่ 1 ร่วมกับเฮโรอีน LSD และความปีติยินดี อัยการ Brian Barnes จะอธิบายจุดยืนของรัฐบาลและความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการอนุญาตให้คาสิโนต้อนรับเหตุการณ์กัญชา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเนวาดาอนุมัติกัญชาเพื่อสันทนาการระหว่างการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คำถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนผ่าน 54 เปอร์เซ็นต์เป็น 46 เปอร์เซ็นต์ กฎหมายว่าด้วยการใช้นันทนาการอนุญาตเฉพาะการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น

คณะกรรมการนโยบายการเล่นเกมประกอบด้วยผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเนวาดา พร้อมด้วยผู้ว่าการ Brian Sandoval (R) คณะกรรมการยังรวมถึง CEO ของ Jim Murren ซึ่งเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของรัฐ MGM

ราคาต่อรองยาว

การพิจารณาของคณะกรรมการตำรวจการเล่นเกมเนวาดาคงจะไม่ได้ทำให้พื้นคาสิโนถูกน้ำท่วมด้วยหม้อ เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐได้ระงับข่าวลือที่ว่าการพนันและกัญชาอาจทำงานร่วมกันได้

Tony Alamo ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นหมอด้วย กล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมว่า “เราไม่ได้กำหนดนโยบายที่นี่ เรากำลังหารือและตีความกฎหมายตามที่เป็นอยู่ กัญชาเป็นยาประเภท 1 ทำให้ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง”

คณะกรรมการกำกับคาสิโนไม่ให้ใช้กัญชาจากรีสอร์ทของพวกเขา และปฏิเสธการประชุมและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมกัญชา Wynn Resorts ไปไกลถึงขนาดที่จะปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมการให้รางวัลแก่นักธุรกิจในอุตสาหกรรมกัญชา ที่เป็น ที่ รู้จัก

Marijuana Business Conference and Expo ซึ่งเป็นงานประชุมเกี่ยวกับกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ที่ Las Vegas Convention Center มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนและผู้ขาย 700 ราย แต่ปัจจุบันคาสิโนถูกห้ามไม่ให้ต้อนรับเหตุการณ์นั้นไปยังทรัพย์สินของพวกเขา

ผู้เสนอที่อนุญาตให้รีสอร์ทในเนวาดาจัดการกับธุรกิจที่เชื่อมโยงกับกัญชารู้สึกว่า Sin City เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่จะนำไปสู่วิวัฒนาการของยาให้เป็นผลิตภัณฑ์หลักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

อยู่บนวัชพืช

ในโคโลราโด ซึ่งวัชพืชเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจถูกกฎหมายตั้งแต่ปี 2555 รัฐเก็บภาษีเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการบริโภคในปีที่แล้วมากกว่าการเก็บจากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เนวาดาคาดว่าจะเพิ่มภาษีกัญชาประจำปี 120 ล้านดอลลาร์เมื่อตลาดครบกำหนด ผู้ผลิตกัญชาจ่ายภาษีค้าส่ง 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งไปยังโรงเรียนของรัฐ มีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 10 เปอร์เซ็นต์ และเงินดังกล่าวจะเข้ากองทุน “วันฝนตก” ของเนวาดา

หากคุณพบเครื่องสล็อตแมชชีนที่ยังมีเงินเหลืออยู่บ้าง คุณอาจรู้สึกว่าคุณได้รับโบนัสที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณกดปุ่ม แต่ถ้าคุณอยู่ในคาสิโนโคโลราโด คุณอาจได้รับประวัติอาชญากรรมในกระบวนการนี้

โคโลราโดละทิ้งเครดิตสล็อต

คาสิโนในโคโลราโดได้ช่วยดำเนินคดีกับนักพนันที่เดิมพันเครดิตที่ถูกละทิ้งของผู้เล่นคนอื่น แม้ว่าพวกเขาจะมีราคาเพียงไม่กี่ดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้น

ตามรายงานของKDVRบริษัทในเครือโทรทัศน์ FOX ในเดนเวอร์ ผู้อุปถัมภ์คาสิโนหลายร้อยรายถูกอ้างหรือถูกจับกุมภายใต้กฎหมายโคโลราโดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมาตั้งแต่ปี 2555 ใน Gilpin County ที่ตั้งของคาสิโน Golden Gates และอีกหลายแห่งในเมือง แบล็กฮอว์กนอกเดนเวอร์ ลูกค้า 469 รายถูกจับในข้อหาละเมิดการเล่นเกม โดยอย่างน้อย 78 รายได้รับโทษจำคุก

และผลจากการตีความกฎหมายโคโลราโดที่เข้มงวดซึ่งชี้นำแผนกเกมเพื่อตรวจสอบทุกสถานการณ์ที่ลูกค้าคาสิโนรายหนึ่งนำเงินที่เป็นของอีกรายหนึ่งไปใช้

การดำเนินคดีที่กระตือรือร้น

ในขณะที่การสืบสวนเหล่านี้มีความสำคัญในการป้องกันการโจรกรรม รายงานของ KDVR ได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์ที่ผู้เล่นถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมในประเด็นที่มีเงินไม่กี่ดอลลาร์หรือน้อยกว่าในเครดิตสล็อตที่ถูกละทิ้ง

เรื่องนี้เน้นถึงกรณีของชายคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็น “แดน” ซึ่งใช้นามแฝงเพราะเขามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เขาไม่ต้องการเสี่ยง เมื่อต้นปีนี้ Dan อยู่ที่ Johnny Z’s Casino ในเซ็นทรัลซิตี้ ขณะเล่นสล็อต เขาสังเกตเห็นว่าลูกค้าคนก่อนมีเครดิตเหลือ $2 ในเครื่องข้างๆ เขา ดังนั้นเขาจึงเล่นเงินที่เหลือ

ตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อบอกว่าเขาทำอะไรผิด แต่ครั้งต่อไปที่ Dan ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเล่น เขาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโนและเจ้าหน้าที่บังคับใช้เกมของรัฐ พวกเขาพาเขาไปที่ห้องชั้นบนซึ่งเขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่าเขาขโมยเงิน 2 เหรียญจากคาสิโน

อาชญากรใจ?

ในที่สุด แดนก็สารภาพว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งมาพร้อมกับโทษจำคุกและโอกาสที่จะปิดประวัติอาชญากรรมของเขา นอกจากนี้เขายังต้องจ่ายค่าปรับมากกว่า 250 ดอลลาร์ ยอมรับการแบนหนึ่งปีจากคาสิโน ดำเนินการบริการชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง และชำระค่าบริการตรวจสอบประวัติและบริการคุมประพฤติ

ในอีกกรณีหนึ่งที่ KDVR เปิดเผย ชายคนหนึ่งชื่อ AJ Werling ลงเอยด้วยความเชื่อมั่นในการฉ้อโกงหลังจากเล่น 76 เซ็นต์ที่เหลืออยู่บนเครื่องที่เขาใส่เงิน 20 ดอลลาร์ของตัวเองเข้าไปด้วย

“ฉันไม่ใช่อาชญากร” เวอร์ลิงกล่าว “มันไร้สาระ 76 เซ็นต์”

เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่มีกฎหมายที่อนุญาตให้คาสิโนอ้างสิทธิ์เครดิตสล็อตที่ถูกละทิ้ง ในปี 2554 เนวาดาผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้คาสิโนเก็บเงินเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่พบ ส่วนที่เหลือจะไปที่คลังของรัฐ

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเกม John Robison ได้กล่าวไว้ คาสิโนแตกต่างกันไปตามวิธีที่พวกเขาดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎเหล่านี้โดยการเล่น “พบ” เครดิตด้วยตนเอง โดยแหล่งการพนันแบบดั้งเดิม เช่น แอตแลนติกซิตีและลาสเวกัสให้การให้อภัยมากกว่าผู้มาใหม่ในอุตสาหกรรม

แน่นอน ถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นเล่นเครดิตของคุณ การเดิมพันทั้งหมดจะปิด เมื่อต้นปีนี้ นักพนันชาวฟลอริดาแจน ฟลาโต แพ้แจ็กพอตมูลค่า 100,000 ดอลลาร์หลังจากที่เขาอนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเพิ่งพบกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นการหมุนที่ชนะ ในฐานะผู้กดปุ่ม เธอสามารถคว้าแจ็กพอตทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเธอเลือกที่จะไม่แบ่งปันกับ Flato ที่โชคไม่ดี

PAGCOR บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ซึ่งจะเห็นหน่วยงานเกมขายทรัพย์สินคาสิโนที่มีอยู่จริงและเปลี่ยนเป็นความสามารถเฉพาะผู้ควบคุม

PAGCOR โรดริโก ดูเตอร์เต

ตามคำขอของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ PAGCOR ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงปี 1976 อาจกลายเป็นหน่วยงานที่เลิกใช้แล้วในไม่ช้า

ประธานสภาผู้แทนราษฎร Pantaleon Alvarez เริ่มการสับเปลี่ยนในสัปดาห์นี้โดยเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการเกมและสวนสนุกของแชมเบอร์เริ่มพิจารณามาตรการในวันนี้

วัตถุประสงค์หลักของการออกกฎหมายคือการอนุญาตให้ PAGCOR ขาย ไซต์คาสิโนฟิลิปปินส์ 13 แห่งและ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมผ่านดาวเทียม 35 แห่ง เมื่อหน่วยงานขนย้ายทรัพย์สิน PAGCOR จะไม่อยู่ในธุรกิจของสถานที่เล่นการพนันอีกต่อไป แต่จะดูแลพวกเขาเท่านั้น

ใบเรียกเก็บเงินของ Alvarez เสนอให้ PAGCOR เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยงานด้านความบันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์ (PAGA) ภายใต้การจัดเรียงใหม่ PAGA จะทำหน้าที่ด้านกฎระเบียบทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกระจายอยู่ในสำนักงานชิงโชคเพื่อการกุศลของฟิลิปปินส์ คณะกรรมการเกมและสวนสนุก และค่าคอมมิชชันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกเหนือจากหน้าที่หลักของการดูแลกระบวนการออกใบอนุญาตคาสิโนและควบคุมการดำเนินการเล่นเกมแล้ว PAGA จะรับผิดชอบในการจัดการข้อพิพาทระหว่างนักพนันและคาสิโน

การแยกอำนาจ

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตแห่งฟิลิปปินส์อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ PAGCOR เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลเท่านั้น

ดูเตอร์เตได้ขจัดประเทศที่คอร์รัปชั่นและก่ออาชญากรรมเป็นภารกิจหลัก แม้ว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ในลักษณะที่เป็นข้อขัดแย้งก็ตาม คำสั่งของเขาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ “ยิงก่อน ถามคำถาม” ในภายหลังเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เสพยาและแก๊งค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย

Duterte และ Alvarez เชื่อว่าหน่วยงานที่พยายามควบคุมและดำเนินการเกมมีความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

Alvarez อธิบายเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว ในร่างกฎหมายของเขา สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวว่า “ยังมีข้อสงสัยอยู่เรื่อยๆ เกี่ยวกับความสามารถ (PAGCOR) ในการบังคับใช้อำนาจการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัญหาเงิน

PAGCOR กำลังได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประมูลคาสิโนให้กับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็หาวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่ารัฐบาลยังคงเก็บรายได้จากภาษีจำนวนมากจากสถานที่เล่นการพนัน รองจากสำนักการคลังของประเทศเท่านั้น PAGCOR มีหน้าที่ส่งเงินให้รัฐบาลกลางมากที่สุดจากหน่วยงานใดๆ

รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการสองแห่งแรก Solaire และ City of Dreams แบ่งปันรายได้โต๊ะวีไอพีเพียง 5% และ 15 เปอร์เซ็นต์ของการเล่นเกมในตลาดมวลชนกับรัฐบาล แต่ปัจจุบันคาสิโน PAGCOR ส่ง 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมไปยังกองทุนของรัฐบาลกลาง

กฎหมายของ Alvarez เรียกร้องให้มีการเก็บภาษีแฟรนไชส์ใหม่ 5% สำหรับคาสิโนทั้งหมด ด้วยอัตราภาษีวีไอพีที่มีประสิทธิภาพ 10 เปอร์เซ็นต์และตลาดมวลชนที่ 20 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลน่าจะยืนรับรายได้น้อยลง

Andrea Domingo ประธาน PAGCOR ตระหนักดีถึงความกังวลด้านเงินทุน เธอให้คำมั่นที่จะหาวิธีแก้ไข โดยกล่าวว่าเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว “กระแสรายได้จะยังคงมา รัฐบาลจะยังคงได้รับเงิน”

หากกฎหมายของ Alvarez ผ่าน คาสิโนที่มีอยู่จะมีเวลาหนึ่งปีในการได้รับใบอนุญาตแฟรนไชส์จาก PAGA

Fitch Ratings กล่าวในแนวโน้มปี 2018 ว่ามีเหตุผลมากมายที่จะทำให้อุตสาหกรรมคาสิโนและเกมรุก

Fitch Ratings แนวโน้มการเล่นเกมปี 2018

จาก Cotai Strip ของมาเก๊าไปจนถึงลาสเวกัส Fitch Ratings คาดการณ์ว่าปี 2018 จะเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนและเกม

นักวิเคราะห์ของ Fitch หนึ่งในสามหน่วยงานจัดอันดับเครดิตเชื่อว่าปีหน้าจะให้ “แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีในตลาดโลก” ซึ่งกำหนดตำแหน่งผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์สำหรับการเติบโตในระดับปานกลางในปี 2018 Fitch Gaming, Lodging, & Leisure ผู้อำนวยการอาวุโส Alex Bumazhny กล่าวที่สำคัญ ผู้ประกอบการคาสิโนส่วนใหญ่มีงบดุลที่ดี

“ในขณะที่บริษัทเกมหลายแห่งจะเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เราคาดว่าผลตอบแทนเหล่านี้จะสมดุลกับการรักษาไว้ และในบางกรณีก็ปรับปรุงจุดแข็งของงบดุล” Bumazhny อธิบาย

ความอิ่มตัวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในขณะที่ Fitch Ratings มองโลกในแง่ดีในอุตสาหกรรมเกมโดยรวม แต่ก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาคาสิโนอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา

MGM เปิดคาสิโน National Harbor มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ ห่างจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพียงไม่กี่ไมล์เมื่อปลายปีที่แล้ว รีสอร์ทแบบบูรณาการได้ส่งผลเสียต่อสถานที่เล่นการพนันอื่นๆ ของรัฐแมรี่แลนด์ โดยมีแมริแลนด์ไลฟ์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในรัฐซึ่งลดลงมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ตลอดเดือนตุลาคมในปี 2560 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ฟิทช์เชื่อว่านี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในเพนซิลเวเนีย รัฐ Keystone เพิ่งผ่าน มาตรการ ขยายการพนันขนาดใหญ่ที่อนุญาตให้เพิ่มคาสิโนดาวเทียมได้มากถึง 10 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีเครื่องสล็อตมากถึง 750 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 40 เกม

ในรัฐคอนเนตทิคัต ชนเผ่า Mohegan Sun และ Mashantucket Pequot ของชนพื้นเมืองอเมริกันกำลังร่วมกันสร้างคาสิโนใกล้ชายแดนแมสซาชูเซตส์ โดยหวังว่าจะป้องกันไม่ให้รายได้จากการเล่นเกมไหลไปทางเหนือสู่รีสอร์ทมูลค่า 960 ล้านดอลลาร์ของ MGM ในสปริงฟิลด์ ท่าเรือ Wynn Boston Harbor มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในรัฐเบย์ และอาจเป็นคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันใน Tiverton

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่ซึ่งแอตแลนติกซิตีเคยผูกขาดการพนันบนชายฝั่งตะวันออก มีความกังวลว่าผู้ว่าการฟิล เมอร์ฟี (D) ที่เข้ามาจะเดินหน้าการเคลื่อนไหวเพื่อนำการพนันทางบกไปยังส่วนเหนือของรัฐการ์เดนได้ดียิ่งขึ้น

รายรับจากการเล่นเกมมีเสถียรภาพในแอตแลนติกซิตีโดยมีผู้ดำเนินการอีกเจ็ดรายที่เหลือมากกว่าแปดเปอร์เซ็นต์ตลอดเดือนตุลาคม แต่ฮาร์ดร็อคใช้เงินมากกว่า 550 ล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนทรัมป์ทัชมาฮาลให้เป็นรีสอร์ทแนวร็อคแอนด์โรลซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี 2561 คิดว่าตอนนี้ “ขนาดพอเหมาะ” เพิ่มคาสิโนแห่งที่แปดและอาจอยู่ทางตอนเหนือมากขึ้น เช่นกัน สามารถส่งผลกระทบไปยังแอตแลนติกซิตี

ตลาดหลัก

Fitch กล่าวว่าความกังวลเรื่องความอิ่มตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกบดบังด้วยตลาดที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ญี่ปุ่นน่าจะถูกกฎหมายของรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการเชิงพาณิชย์ สองแห่ง และการกลับมาของอุตสาหกรรมวีไอพีของมาเก๊าอย่างต่อเนื่อง การชนะคาสิโนเพิ่มขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ตลอดเดือนตุลาคมในวงล้อมเกมพิเศษของจีน และฟิทช์คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2018 แม้ว่าจะอยู่ในช่วง “ตัวเลขหลักเดียวที่สูง”

ในลาสเวกัส การลงทุนจะกลับมาที่เดอะสตริป Fontainebleau, SLS Las Vegas, Stratosphere, Palms และที่พักอื่น ๆ ล้วนมีเจ้าของรายใหม่หรือเมื่อข้อตกลงของพวกเขาได้รับการสรุป

และถึงแม้จะมีการยิงจำนวนมากจากอ่าวมัณฑะเลย์ในวันที่ 1 ตุลาคม ฟิทช์เชื่อว่าการประชุมที่ลาสเวกัสจะยังคงแข็งแกร่ง ด้วยห้องพัก 3,800 ห้องของ Fontainebleau ห้อง 3,000 ห้องของ Resorts World และอาคารโรงแรม 1,500 ห้องแห่งใหม่ของ Wynn Resorts ที่ Paradise Park ยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี ซึ่งน่าจะรักษาความต้องการที่สูงสำหรับผู้ประกอบการ Strip ในปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทะลุ 24,000 อุปสรรคเป็นครั้งแรกในเช้าวันพฤหัสบดี ทำเครื่องหมายสูงสุดตลอดกาลสำหรับดัชนีที่สะท้อนการเติบโตที่คล้ายกันในราคาหุ้นสำหรับบริษัทเกมรายใหญ่

ดาวโจนส์ 24000

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ผ่าน 24,000 ในวันพฤหัสบดีซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่ส่งหุ้นเกมผ่านหลังคา

ในขณะที่ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เกิดการพุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นล่าสุด ดูเหมือนว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาในร่างพระราชบัญญัติที่จะยกเครื่องรหัสภาษีของรัฐบาลกลาง ร่างกฎหมายดังกล่าวรวมถึงการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทใหญ่หลายแห่งระบุว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักในรูปแบบของการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

2017 Bull Run เริ่มแปดปีที่แล้ว

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 35 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับเลือกตั้ง แต่เมื่อมองย้อนกลับไปอีกครั้งพบว่าตลาดอยู่ในเส้นทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยดัชนีเพิ่มขึ้น 264% ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดกระทิงที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Kate Warne นักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Edward Jones กล่าวว่า “หุ้นพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสลมแรงของการเติบโตทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงต่ำอยู่

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่แสดงถึงภาคตัดขวางของเศรษฐกิจอเมริกัน บริษัทในดัชนี ได้แก่ Apple, Coca-Cola, Walt Disney, McDonalds, Nike และ Wal-Mart ค่าเฉลี่ยที่ปรับปรุงแล้วของหุ้น 30 ตัวจะใช้กับราคาดัชนีทั้งหมด

หุ้นเกมก็เพิ่มขึ้น

ไม่มีหุ้นอุตสาหกรรมคาสิโนหรือเกมรวมอยู่ใน Dow อย่างไรก็ตาม บริษัทเกมรายใหญ่ได้ประโยชน์จากตลาดกระทิงโพสต์กำไรในเดือนและไตรมาสล่าสุด นักวิเคราะห์โต้แย้งว่าตัวขับเคลื่อนหลักคือมาเก๊า เนื่องจากคาสิโนในอาณาเขตมีรายได้เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 16 เดือน

Las Vegas Sands Corp. ของ Sheldon Adelson เพิ่มขึ้นมากกว่าจุดในการซื้อขายช่วงต้นวันพฤหัสบดี โดยยังคงต่อยอดจากการเติบโตของหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ประกอบการรายรับที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเอเชียของมาเก๊าและสิงคโปร์

Wynn Resorts ซึ่งซื้อขายใน NASDAQ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองจุดในเช้าวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ สต็อกของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 14% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยรายรับเพิ่มขึ้นทั้งในเอเชียและในลาสเวกัส

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่ได้เห็นคุณค่าที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้นสามัญใน Caesars Entertainment ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นจากการล้มละลายเพิ่มขึ้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่แล้ว

แม้แต่ MGM Resorts International ซึ่งเห็นว่าสต็อกของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากหลังจากเหตุกราดยิงในลาสเวกัสเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ก็ยังฟื้นตัวในเดือนที่ผ่านมา ในเดือนพฤศจิกายน ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 แม้ว่าบริษัทอาจต้องถูกฟ้องร้องจากเหยื่อการยิงปืนกว่า 450 รายก็ตาม

ข้อย่อการเล่นเกมคอนเนตทิคัตที่รู้จักกันน้อยหมายถึงคาสิโน Foxwoods ของรัฐซึ่งดำเนินการโดย Mashantucket Pequot Tribal Nation จะไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดว่าผู้อุปถัมภ์เสียชีวิตในทรัพย์สินอย่างไร

Mashantucket Pequot Foxwoods ตำรวจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ Mashantucket Pequot สาบานที่จะปกป้องความปลอดภัยของแขก Foxwoods Resort Casino แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มิใช่อาชญากร ณ ที่พัก

การเสียชีวิตในบ้าน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ตำรวจ Mashantucket Pequot กล่าวว่าพวกเขาตอบสนองต่อการบาดเจ็บของบันไดเลื่อนหลังเวลา 01.00 น. ไม่นาน แขกคนหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นซึ่งเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา ไม่มีรายละเอียดอื่นๆ

“ภายใต้ MOA กับรัฐคอนเนตทิคัต เราได้ตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญา ข้อตกลงนี้ไม่ครอบคลุมเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้” ลอรี พอตเตอร์ โฆษกหญิงของ Mashantucket กล่าวในสัปดาห์นี้

พอตเตอร์กล่าวว่าชนเผ่านี้เก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา “ด้วยความเคารพต่อผู้อุปถัมภ์และครอบครัวที่เกี่ยวข้อง” แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตั้งคำถามว่าตำรวจ Mashantucket ตัดสินว่าการตายเป็นความผิดทางอาญาหรือโดยอุบัติเหตุ

“กรมตำรวจทุกแห่งได้รับการร้องขอให้รายงานการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร”ไมเคิล รีแกน อัยการรัฐนิวลอนดอนเคาน์ตี้ บอกกับ เว็บไซต์ข่าวเดอะเดย์ ของเมือง “ถ้าเหตุการณ์ดูเหมือนบังเอิญ พวกเขาจะถามเราว่าเราคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ เราก็รอผลชันสูตรเช่นกัน”

ทนายความคนหนึ่งที่เพิ่งยื่นฟ้องต่อ Mashantucket อย่างไม่ถูกต้องสำหรับลูกค้าที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วจากระเบียงโรงแรมชั้น 14 เชื่อว่าการฆ่าตัวตายจำนวนมากไม่ได้รับการรายงานที่คาสิโนของชนเผ่า

“เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ Foxwoods จะทำให้สาธารณชนเชื่อ”ทนายความ Edward Gasser กล่าว

MOA อนุญาตความลับในคาสิโนชนเผ่า

สามปีที่แล้วคอนเนตทิคัตลงนามใน “บันทึกข้อตกลง” (MOA) กับชนเผ่าที่แก้ไขข้อตกลงการเล่นเกมของรัฐ เอกสารดังกล่าวให้อำนาจที่ชัดเจนแก่กรมตำรวจเผ่า Mashantucket Pequot ต่อเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา

MOA ได้รับการอนุมัติโดยนาย Kevin Kane หัวหน้าอัยการรัฐคอนเนตทิคัต และ Dora Schriro กรรมาธิการแผนกบริการฉุกเฉินและการคุ้มครองสาธารณะ การดัดแปลงจากคอมแพคดั้งเดิมเป็นบันทึกข้อตกลงเริ่มมีให้เห็นเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่ผู้อุปถัมภ์ที่คาสิโน Foxwoods Resort Casino ของชนเผ่าเสียชีวิตหลังจากล้มลงขณะขี่บันไดเลื่อน

คอมแพ็กต์เกม Mashantucket ที่มีมายาวนานของรัฐซึ่งประกาศใช้ในปี 1991 ระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของชนเผ่า “อาจใช้อำนาจร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐคอนเนตทิคัตเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ”

รัฐอธิปไตย

รัฐบาลกลางยอมรับกลุ่มชนกลุ่มน้อยว่าเป็น “ประเทศที่ต้องพึ่งพาอาศัยในประเทศ” ที่ปกครองตนเอง พวกเขาส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบของรัฐบาลกลางรวมถึงภาษีส่วนใหญ่

การท้าทายของศาลและกฎหมายของรัฐสภาหลายครั้งทำให้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิอธิปไตยที่ซับซ้อน จากพระราชบัญญัติการจัดสรรของอินเดียปี 1871 ถึงพระราชบัญญัติสัญชาติอินเดียปี 1924 และพระราชบัญญัติการปรับโครงสร้างองค์กรของอินเดียปี 1934 รัฐสภาได้ตรากฎหมายชุดหนึ่งซึ่งขัดแย้งกันในบางครั้ง

ทุกวันนี้ อำนาจอธิปไตยของชนพื้นเมืองอเมริกันเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในบทบัญญัติพื้นฐานสามประการ:

ดินแดนอินเดียเป็นเกษตรอินทรีย์และไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐ

รัฐสภามีอำนาจสูงสุดเหนือกฎหมายว่าด้วยการจองอธิปไตย

รัฐบาลสหรัฐจะปกป้องดินแดนที่ได้รับความไว้วางใจและความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกชนเผ่า

ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกม Class I และ II บนดินแดนอธิปไตยของตนเอง แต่เพื่อใช้งานเกม Class III ซึ่งรวมถึงสล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะส่วนใหญ่ ชนเผ่าต้องเข้าสู่คอมแพคกับรัฐของตน

เมื่อพูดถึงการรักษา ชนเผ่าขนาดใหญ่มักมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง แต่พวกเขามักทำงานกับหน่วยงานของรัฐ

Paulo Martins Chan ผู้อำนวยการตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊า (DICJ) กล่าวว่าไม่มีแผนที่จะพัฒนาใบอนุญาตบางประเภทในการออก “ผู้ทำงานร่วมกัน” กลุ่ม VIP ที่ปัจจุบันทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหกรายของตลาดคาสิโน

ผู้ร่วมเล่นเกม VIP junket ของมาเก๊า

กลุ่มเกมในมาเก๊าเช่น Suncity ของ Cheok Wa Chau ได้รับอนุญาตให้ทำงานร่วมกับ “ผู้ทำงานร่วมกัน” ที่ไม่มีใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่เกมกล่าวว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้

พูดในงานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยมาเก๊า Chan กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า DICJ ไม่ได้มองว่าผู้ทำงานร่วมกันในบริษัทขยะเป็นแต่ละบริษัท แต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวีไอพีที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งพวกเขาอยู่ด้วย “โดยทั่วไปแล้ว ผู้ทำงานร่วมกันทำงานกับบริษัทขยะ ” Chan อธิบาย ตามที่รายงานโดยGGRAsia

ผู้ทำงานร่วมกันคือบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก DICJ แต่ทำงานให้กับผู้ประกอบการขยะในการทำการตลาดให้กับลูกค้า รักษาเครดิตที่คาสิโน และติดตามหนี้ที่เป็นหนี้ของผู้อุปถัมภ์ในอดีต ในแต่ละปี บริษัทขยะที่ได้รับอนุญาตจะต้องส่งชื่อผู้ทำงานร่วมกันที่พวกเขาวางแผนที่จะทำธุรกิจด้วย แต่การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของผู้ขายดังกล่าวจะสิ้นสุดลงที่นั่น

“เราในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจะไม่มองพวกเขาอย่างอิสระ” ชานกล่าว “แต่เราจะดูว่าควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบนี้หรือไม่”

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหกรายของมาเก๊า ได้แก่ Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts, Galaxy Entertainment, SJM Holdings และ Melco Resorts Junkets นำลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมักมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาที่ห้องเล่นการพนันส่วนตัวภายในคาสิโน การดำเนินการเล่นเกมได้รับการจัดการโดยคาสิโนที่ได้รับอนุญาต

เขย่าวงการ? หรือธุรกิจตามปกติ?

ผู้ให้บริการเกมหกรายของมาเก๊าจะเห็นใบอนุญาตของพวกเขาเริ่มหมดอายุในปี 2020 MGM และ SJM ซึ่งเป็นอาณาจักรของมหาเศรษฐีสแตนลีย์โฮที่ผูกขาดการพนันในมาเก๊ามานานหลายทศวรรษจะหมดอายุก่อน สองปีต่อมา ใบอนุญาตอื่นๆ อีกสี่ใบจะไม่สามารถใช้การได้

ฉันทามติทั่วไปในหมู่นักวิเคราะห์ว่าทั้งหกจะได้รับการต่ออายุโดยไม่มีการหยุดชะงักของการเล่น แต่ก่อนที่ DICJ จะออกใบอนุญาตใหม่ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าจะทบทวนทุกด้านของตลาดและมีแนวโน้มว่าต้องการความโปร่งใสมากขึ้นจากอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามความหมายส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ ผู้บริหารระดับสูงของมาเก๊า Chui Sai On เปิดเผยว่าระบบเทคโนโลยีใหม่จะถูกนำไปใช้เพื่อตรวจสอบการเงินของกลุ่มทัวร์ได้ดียิ่งขึ้น

Ch-Ch-Ch-Ch-การเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากการรักษาแท็บที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเงินที่เข้าและออกจาก บริษัท ขยะแต่ละแห่งแล้ว DICJ ยังรายงานว่ากำลังพิจารณาที่จะเพิ่มจำนวน “เงินฝากทุน” แต่ละรายการใหม่จะต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลท้องถิ่น และการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบัน Junkets ที่ ได้รับอนุญาตใหม่จะต้องชำระเงินมัดจำ MOP 100,000 ($12,420) แต่ภายใต้ข้อเสนอ จำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 6,100 เปอร์เซ็นต์เป็น 50 ล้าน MOP (6.2 ล้านดอลลาร์)

ส่วนต่างที่ได้รับอนุญาตแล้วจะไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เนื่องจากข้อบังคับใหม่จะมีผลบังคับใช้กับผู้สมัครกลุ่มทัวร์รายใหม่ การเปลี่ยนแปลงการฝากเงินคือการป้องกันไม่ให้บริษัทขนาดเล็กเข้าสู่อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการกำกับดูแลจาก DICJ มากขึ้น

Junkets เป็นศูนย์กลางของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับมาเก๊า การตรวจสอบการดำเนินการขยะอย่างละเอียดยิ่งขึ้นนำไปสู่การลดลงอย่างมากในวีไอพีที่เดินทางไปยังวงล้อม และนำไปสู่การปิดบริษัททัวร์หลายสิบแห่ง ในการกลับเข้ามาใหม่ พวกเขาอาจถูกบังคับให้ระดมเงินกว่า 6 ล้านดอลลาร์เพื่อฝากเงินของรัฐบาลท้องถิ่น