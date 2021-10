แทงบอลสเต็ปออนไลน์ สมัครเว็บสโบ MBS เปิดแบรนด์ร้านอาหารจีนฮ่องกง

แทงบอลสเต็ปออนไลน์ รีสอร์ทคาสิโน Marina Bay Sands (MBS) ในสิงคโปร์กำลังจะเปิดสาขาของแบรนด์ร้านอาหารจีนร่วมสมัยยอดนิยมที่มีรากฐานมาจากฮ่องกง

Mott 32 (ในภาพ) จะเปิดตัวที่อาคารคอมเพล็กซ์ในสิงคโปร์ของ Las Vegas Sands Corp “ในปลายปีนี้” แถลงข่าวที่ออกโดยรีสอร์ทเมื่อวันจันทร์

Mott 32 มีสาขาในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา; และลาสเวกัส เนวาดาในสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง

แบรนด์นี้นำโดยเชฟ Lee Man Sing ผู้ซึ่งได้รับรางวัลสองดาวมิชลินจากผลงานของเขาที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง

กล่าวกันว่าเมนูของ Mott 32 นำเสนอ “สูตรอาหารจีนที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับเทคนิคการทำอาหารแบบก้าวหน้า”

ชื่อ Mott 32 มาจากชื่อที่กล่าวกันว่าเป็นร้านขายของชำจีนแห่งแรกในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งเปิดในปี 1891 ที่ 32 Mott Street ในย่านแมนฮัตตัน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นไชน่าทาวน์ของนิวยอร์ก

กล่าวกันว่าสถานที่จัดงานในสิงคโปร์เป็นความร่วมมือระหว่าง Marina Bay Sands Pte Ltd และบริษัทชื่อ Maximal Concepts

การตกแต่งภายในของร้านอาหารสิงคโปร์ได้รับการออกแบบโดย Joyce Wang

ร้านอาหารจะใช้พื้นที่ 7,000 ตารางฟุต (650 ตารางเมตร) ที่มารีน่าเบย์แซนด์ส ทำให้มีที่นั่งสำหรับมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำ 149 ที่นั่ง บางห้องอยู่ในห้องรับประทานอาหารส่วนตัว

การประกาศอ้างถึงรองประธานของ Marina Bay Sands Christine Kaelbel-Sheares ซึ่งรับผิดชอบด้านอาหารและเครื่องดื่มที่รีสอร์ทคาสิโนกล่าวว่า “Mott 32 มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองในการโอบกอดประเพณีผ่านอาหารที่เป็นนวัตกรรมและโปรแกรมบาร์ที่กล้าหาญ ซึ่งจะช่วยยกระดับบรรยากาศการรับประทานอาหารของสิงคโปร์และมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้เข้าพัก”

ประกาศดังกล่าวอ้างคำพูดของ Malcolm Wood กรรมการผู้จัดการระดับโลกของ Maximal Concepts ว่า “เราได้รวบรวมบางสิ่งที่พิเศษจริงๆ สำหรับสาขาในสิงคโปร์ของเรา ด้วยอาหารและการออกแบบของเราทำให้สถานที่นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะในตระกูล Mott 32 เราหวังว่าจะมอบประสบการณ์แบบจีนที่หรูหราแต่แท้โดยสิ้นเชิง”

คาสิโนที่ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพุธ (1 กรกฎาคม) สำหรับลูกค้าที่ “เลือก” และมีขั้นตอนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่พิพิธภัณฑ์ ArtScience ของรีสอร์ท และจุดชมวิว Sands SkyPark ปลดปล่อยจากโปรโมเตอร์ของคอมเพล็กซ์

ทั่วเมือง คาสิโนที่รีสอร์ทเกมอื่น ๆ ของสิงคโปร์ Resorts World Sentosa ซึ่งดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมเพื่อเลือกลูกค้าและด้วยโปรโตคอลความปลอดภัย บริษัท กล่าวในแถลงการณ์

คาสิโนที่ Marina Bay Sands – สถานที่ที่ส่งเสริมโดย Marina Bay Sands Pte Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Las Vegas Sands Corp ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา – และคาสิโนที่ Resorts World Sentosa ได้ปิดตัวลงตามลำดับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้โดย นครรัฐต้านโควิด-19

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกมบางแห่งที่รีสอร์ทคาสิโนของเมืองแต่ละแห่ง ได้เปิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายนขณะที่สิงคโปร์เข้าสู่ระยะที่สองของการออกจากมาตรการเบรกเกอร์ที่เรียกว่าการแพร่ระบาด

ที่ Marina Bay Sands คาสิโนที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้มีไว้สำหรับ “สมาชิก Sands Rewards Club ที่มีสถานะระดับทองหรือสูงกว่า และ/หรือผู้ถือภาษีประจำปีที่มีอยู่” คำบอกกล่าวของวันอาทิตย์ซึ่งหมายถึงพลเมืองสิงคโปร์หรือผู้อยู่อาศัยถาวรในปัจจุบันที่ต้องจ่ายเงิน 3 ดอลลาร์สิงคโปร์ ,000 (US$2,153) สำหรับบัตรผ่าน 12 เดือนเพื่อเข้าสู่คาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งของเมือง

คาสิโนจะเปิดอีกครั้งที่ “ความจุที่ลดลง” สำหรับผู้อุปถัมภ์ที่ได้รับการแต่งตั้งที่กล่าวถึง และพื้นที่การเล่นเกมจะ “ปฏิบัติตามมาตรการการจัดการที่ปลอดภัยที่เข้มงวด” ระบุในวันอาทิตย์

ในวันอาทิตย์ แถลงข่าวโดย Genting Singapore กล่าวว่า Resorts World Sentosa จะ “ใช้แนวทางที่ระมัดระวัง” กับสถานที่เล่นเกมซึ่งจะ “ดำเนินการด้วยความจุที่ลดลง”

การเปิดตัวเพิ่ม: “จะเปิดแต่จำกัดเฉพาะสมาชิก Genting Rewards ที่มีอยู่และ/หรือผู้ถือภาษีรายปีเท่านั้น คาสิโนจะปฏิบัติตามมาตรการการจัดการที่ปลอดภัยอย่างเข้มงวด”

เว็บไซต์ของ Resorts World Sentosa มีข้อความเกี่ยวกับวันอาทิตย์ว่าสวนสนุก Universal Studios Singapore จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ และสี่วันต่อสัปดาห์หลังจากนั้น แถลงข่าวชี้แจงว่าการเปิดใหม่จะเป็น “ยกเว้นการแสดงและความบันเทิงริมถนน”

เว็บไซต์ของรีสอร์ทกล่าวว่า SEA Aquarium ในสถานที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่สี่วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม

ขั้นตอนความปลอดภัย

การเปิดตัวของ Genting Singapore กล่าวว่าในการเตรียมพร้อมที่จะเปิดคาสิโนอีกครั้ง รีสอร์ทได้ “ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อแนะนำคุณสมบัติด้านความปลอดภัยใหม่”

ซึ่งรวมถึง: “มาตรการที่เข้มงวด” เพื่อให้ “มีการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่เหมาะสม” มันกล่าวว่าขั้นตอนดังกล่าวเกินมาตรฐาน “สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า” มาตรการอื่นๆ ได้แก่: หน้ากากอนามัยที่จำเป็น การจำกัดจำนวนผู้เล่นต่อโต๊ะเล่นเกม และ “เกราะป้องกัน” อะคริลิกเคลือบสารต้านจุลชีพที่ติดตั้งที่โต๊ะเล่นเกมและเครื่องเล่นเกมทั้งหมดเพื่อปกป้องแขกและตัวแทนจำหน่าย

เก็นติ้ง สิงคโปร์ กล่าวเสริมว่า จะเพิ่ม “ความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดและจุดสัมผัสที่สูง” และ “จะไม่ยอมรับการเดิมพันโดยลูกค้าที่ยืน”

ที่ Marina Bay Sands “จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนแขกที่โต๊ะเกมแต่ละโต๊ะ ในขณะที่ที่นั่งที่เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และสล็อตจะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร [3.3 ฟุต]” กล่าวเสริมว่าการประกาศในวันอาทิตย์ของรีสอร์ท

พอล ทาวน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการรีสอร์ทของมารีน่า เบย์ แซนด์ส ถูกอ้างถึงในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า “แม้ว่าเราจะเริ่มดำเนินการบางส่วนไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่เรายังคงใช้วิธีการที่ระมัดระวังและวัดผลได้ในขณะที่เราเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีกครั้ง และจำกัดการเข้าถึงในระยะเริ่มต้นนี้”

เขาเสริมว่าข้อจำกัดต่างๆ อาจ “คลี่คลายลงได้เรื่อยๆ” ในขณะที่ “สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น” จุดมุ่งหมายคือการปลูกฝังในช่วงเวลาของการเปิด “ความรู้สึกสบายและความมั่นใจที่มากขึ้นให้กับลูกค้า”

โปรโมเตอร์ของคอมเพล็กซ์ระบุไว้ในการประกาศว่าพนักงานรีสอร์ทประมาณ 800 คนขนานนามว่า “ทูตการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย” จะทำให้แน่ใจว่าไม่มี “ผู้ยืนดูอยู่” ในพื้นที่เล่นเกม พนักงานรีสอร์ทอีก 250 คนจะทำหน้าที่เป็น “เจ้าหน้าที่การจัดการที่ปลอดภัย” เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของรีสอร์ท “ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย”

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าคาสิโนจะ “สวมหน้ากากและ face shield และจะฆ่าเชื้อมือของพวกเขาก่อนและหลังกะที่โต๊ะเล่นเกม” ผู้เล่นจะต้อง “สวมหน้ากากตลอดเวลา” และ สังเกต”เครื่องหมายเว้นระยะห่าง” ซึ่งหมายถึงระยะห่าง 1 เมตร

ในการเข้าสู่อาคาร Marina Bay Sands โดยรวม ผู้เข้าชมจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและลงทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม ผู้จัดรีสอร์ทได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

ที่คาสิโนของ Marina Bay Sands “พื้นที่และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสสูงจะได้รับการทำความสะอาดและเช็ดออกเป็นประจำ ในขณะที่มีจุดบริการเจลทำความสะอาดมือมากกว่า 800 แห่งทั่วพื้นเกม รวมถึงทุกโต๊ะและพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง ” ประกาศเมื่อวันอาทิตย์

“การทำความสะอาดหลุมเล่นเกม เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ติดตั้ง รวมถึงชิปและอุปกรณ์การเล่นเกมอย่างละเอียดจะดำเนินการตามกำหนดเวลาปกติ” กล่าวเสริม

รัฐบาลสิงคโปร์ได้กล่าวว่าในระยะที่ 3 ของการออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ จะมีการบังคับใช้ “วิถีปกติใหม่” โดยมี “การเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย” รวมถึงผู้โดยสารที่สัญจรไปมาด้วยการขนส่งสาธารณะที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย “จนกว่าวัคซีนหรือการรักษาโควิด-19 จะมีประสิทธิภาพ ที่พัฒนา”.

โครงการขยายอาคาร Marina Bay Sands (MBS) ในสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะเห็นความได้เปรียบในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ศักยภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด Resorts World Sentosa นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แนะนำ Sanford C. Bernstein ในบันทึกวันจันทร์ อาคาร Marina Bay Sands (ในภาพ) ดำเนินการโดยหน่วยงานของ Las Vegas Sands ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯ และโครงการ Resorts World Sentosa ดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd.

การขยายตัวของคุณสมบัติรีสอร์ทคาสิโนทั้งสองแห่งในสิงคโปร์ได้รับการสรุปในเดือนเมษายน 20192019 มันปรากฏออกมาในเวลาที่รัฐบาลสิงคโปร์จะอนุญาตให้คาสิโน duopoly ของเมืองขยายไปจนถึงปี 2030 ในขณะที่ทั้งสองบริษัทจะลงทุนรวมเป็นเงิน 9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (6.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้นทุนที่ดิน

Vitaly Umansky, Eunice นักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein กล่าวว่า “การขยายตัวของ Genting ในสิงคโปร์นั้นมีมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2020-2024 และเราไม่คาดว่าจะได้รับ ROI ที่ 10 เปอร์เซ็นต์จากการลงทุนนี้ Lee และ Kelsey Zhu

โครงการขยายธุรกิจของ Genting Singapore สำหรับ Resorts World Sentosa รวมถึงการเพิ่มโรงแรมใหม่ 2 แห่งซึ่งมีห้องพักประมาณ 1,100 ห้อง ซึ่งคิดเป็นจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นประมาณ 70% ที่ศูนย์รวมความบันเทิง สล็อตแมชชีนอีก 800 เครื่องและพื้นที่เล่นเกมเพิ่มเติมอย่างน้อย 500 ตารางเมตร (5,382 ตารางฟุต) แผนดังกล่าวยังแสดงให้เห็นการขยายตัวของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ และการเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Marine Life ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ”

“การพัฒนา [ของ Resorts World Sentosa] ถูกวางแผนไว้ว่าจะเกิดขึ้นในระยะตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2569 แต่ระยะเวลาการพัฒนาและการเปิดดำเนินการอาจล่าช้าออกไปอันเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ และหากการฟื้นตัวภายหลังเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้” เขียน ทีมนายหน้า

“เกมยังคงเป็นขนมปังและเนยของรีสอร์ทแบบบูรณาการขนาดใหญ่เหล่านี้ ในขณะที่การพัฒนาที่ไม่ใช่เกม เช่น สวนสนุกและการขยายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำช่วยเพิ่มการเข้าชมและกระตุ้นการเข้าชมทรัพย์สินของ Resorts World Sentosa พวกเขาอาจทำเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยผลักดันรายรับจากการเล่นเกม” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

ผู้บริหารของ Genting Singapore กล่าวในความคิดเห็นล่าสุดว่ามีแนวโน้มว่าจะมี”การคลาดเคลื่อน” ในตารางเวลาสำหรับการสร้างการขยายไปยัง Resorts World Sentosa ท่ามกลางวิกฤต Covid-19

องค์ประกอบการขยายตัวที่สำคัญของ Marina Bay Sands ซึ่งมีห้องสวีทหรูหราเพิ่มเติมและพื้นที่เล่นเกมที่มากขึ้น สามารถช่วยให้สถานที่ให้บริการมีศักยภาพ ROI มากขึ้น ซึ่งประมาณว่า “เปอร์เซ็นต์วัยรุ่นตอนกลาง” กล่าวโดยนักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein

การพัฒนาใหม่ที่ Marina Bay Sands กำลังดำเนินการเป็นระยะตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงสิ้นปี 2023

“มารีน่า เบย์ แซนด์สกำลังเพิ่มเครื่องสล็อต 1,000 เครื่อง (อย่างน้อยมีการติดตั้งแล้วประมาณ 500 เครื่อง) และพื้นที่เล่นเกม 2,000 ตารางเมตร” นักวิเคราะห์เขียนไว้

“คลังห้องพักในโรงแรมระดับไฮเอนด์ใหม่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจระดับพรีเมียมและวีไอพีในระดับนานาชาติให้มากขึ้นกว่าที่รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่าสามารถทำได้” พวกเขากล่าวเสริม พวกเขากำลังอ้างถึงการเพิ่มห้องสวีทหรูหราประมาณ 1,000 ห้องที่อาคารโรงแรมแห่งที่สี่ที่กำลังก่อสร้างและการพัฒนาคาสิโนบนท้องฟ้าไปยังอาคาร 1 ของ Marina Bay Sands

การขยายไปยัง Marina Bay Sands ยังรวมถึงการปรับปรุงห้องสวีทประมาณ 400 ห้องที่ Towers 1 และ 2 ของคอมเพล็กซ์ และการเพิ่มพื้นที่ 15,000 ที่นั่ง

นายหน้าคาดการณ์ว่าตลาดเกมในสิงคโปร์จะเห็นการฟื้นตัวของรายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ถึง 2019 ระดับภายในปี 2023 เท่านั้น โดยคาดการณ์ว่า GGR ของเมืองจะลดลง 59 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ โดยมีพื้นที่สำหรับข้อเสีย “ขึ้นอยู่กับ ในการเปิดการเดินทางอีกครั้งและลดข้อจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคม”

คาสิโนในสิงคโปร์มีกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับลูกค้าที่เลือกตั้งแต่วันพุธ (1 กรกฎาคม) หลังจากปิดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เพื่อเป็นมาตรการรับมือโรคระบาด

ผู้ประกอบการคาสิโนรีสอร์ท Marina Bay Sands (MBS) ในสิงคโปร์กล่าวว่าจะเปิดโรงแรมอีกครั้งที่นั่น “เป็นขั้นตอน” เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ (17 กรกฎาคม) และมุ่งเป้าไปที่ตลาด “การเข้าพัก” ในหมู่คนในท้องถิ่น

เมื่อวันพุธ ข้อความบนเว็บไซต์ของ Resorts World Sentosa ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์คาสิโนอื่นของสิงคโปร์ซึ่งดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd กล่าวว่า “โรงแรมของเราจะยังคงถูกระงับชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม”

ที่รีสอร์ท Marina Bay Sands (ในภาพ) คาสิโน – เช่นเดียวกับคาสิโนที่ Resorts World Sentosa – เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมสำหรับลูกค้าที่ “เลือก” และมีขั้นตอนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม รีสอร์ทสำหรับเล่นเกมทั้งสองแห่งถูกปิดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือโดยรัฐในเมืองเพื่อต่อต้านโควิด-19

ปรากฏเมื่อวันอังคารว่าบางคนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อจาก Covid-19 ได้เข้าเยี่ยมชมคาสิโน Marina Bay Sands ตั้งแต่เปิดให้บริการอีกครั้ง ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ผู้ติดเชื้ออยู่ที่สถานที่นั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 21.35 น. – 22.25 น. และอีกครั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 230.05 น. – 12.50 น.

Marina Bay Sands Pte Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท คาสิโนในสหรัฐอเมริกา Las Vegas Sands Corp กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารเกี่ยวกับการกลับมาของโรงแรม: “ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม เราจะเปิดโรงแรมที่เป็นสัญลักษณ์ของเราอีกครั้งเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีระดับที่สูงขึ้น มั่นใจและใส่ใจ” ให้กับลูกค้า

จะมี “จำนวนห้องที่ จำกัด ใน Tower 1 สำหรับการจองแบบสาธารณะ” คำแถลงดังกล่าว

บริษัทกล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมจำนวนหนึ่งในเครือโรงแรม เช่น Banyan Tree Spa จะกลับมาเปิดดำเนินการในวันที่ 17 กรกฎาคมเช่นกัน “มาตรการการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยและการจัดการฝูงชน” จะถูกนำมาใช้ในสถานที่เหล่านั้น .

ร้านอาหารอีก 2 แห่งที่ Sands SkyPark ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารมีกำหนดจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม แถลงการณ์ระบุ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกมบางแห่งที่รีสอร์ทคาสิโนของเมืองแต่ละแห่ง ได้เปิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายนขณะที่สิงคโปร์เข้าสู่ระยะที่สองของการออกจากมาตรการเบรกเกอร์ที่เรียกว่าการแพร่ระบาด

Marina Bay Sands ระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าในช่วงเริ่มต้นของการเปิดห้างสรรพสินค้าอีกครั้ง ฝ่ายบริหารได้จำกัดการเข้าถึงสมาชิกของโครงการความภักดีของลูกค้าของ Sands Rewards “เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและควบคุมได้หลังจากปิดไปเกือบสามเดือน” ข้อจำกัดดังกล่าวถูกยกเลิกในวันที่ 6 กรกฎาคม พิพิธภัณฑ์ ArtScience และหอสังเกตการณ์ Sands SkyPark ก็เปิดให้ “สาธารณะ” เข้าชมในวันนั้นเช่นกัน ตามเว็บไซต์ของรีสอร์ท

ในแถลงการณ์ล่าสุด Marina Bay Sands ชี้แจงว่าการเข้าถึงคาสิโนยังคงจำกัดเฉพาะลูกค้า Sands Rewards สมาชิกของโปรแกรม Paiza ของบริษัท และผู้ถือบัตร Singapore Annual Levy pass

เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันอังคาร รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 347 ราย ในเวลาเดียวกันในวันอังคาร นครรัฐมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ใช้งานอยู่ 3,865 ราย เพิ่มขึ้น 42,737 รายที่ได้รับการยืนยันแต่รักษาหายแล้ว และผู้เสียชีวิต 27 ราย

รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า (RWS) รีสอร์ตเกมรีสอร์ทคอมเพล็กซ์ในสิงคโปร์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่า Genting Singapore Ltd ผู้ดำเนินการสถานที่ให้บริการได้ทำ “การตัดสินใจที่ยากลำบาก” ในการปรับใช้การเลิกจ้างพนักงานท่ามกลางปัญหาการท่องเที่ยวที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ปฏิเสธที่จะระบุจำนวนงานที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างถึง “ความลับ” ของธุรกิจและพนักงาน

“ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขจัดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และลดเงินเดือนผู้บริหารลงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์” Resorts World Sentosa กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ

“ในการตรวจสอบรอบล่าสุดนี้ เราได้ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากในการดำเนินการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองสำหรับพนักงานแบบครั้งเดียว” มันเกิดขึ้นหลังจาก “ไตร่ตรองและปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ” ถ้อยแถลงระบุ

Resorts World Sentosa (ภาพในไฟล์รูปภาพ) เป็นหนึ่งในรีสอร์ทคาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ อีกแห่งคือ Marina Bay Sands ของ Las Vegas Sands Corp คาสิโนในแต่ละสถานที่เปิดให้บริการ อีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมเพื่อเลือกผู้อุปถัมภ์ โดยมีขั้นตอนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

คาสิโนทั้งสองแห่งได้ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 7 เมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้ของสิงคโปร์ต่อการแพร่กระจายของ Covid-19 เปิดสถานที่ไม่ใช่การเล่นเกมที่สองคาสิโนรีสอร์ทเริ่มต้น ที่ 19 มิถุนายน ,เป็นเมืองที่รัฐเข้ามาสองขั้นตอนของการออกจากสิ่งที่เรียกว่ามาตรการ“เบรกเกอร์” ต่อต้านการแพร่ระบาด

ในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ Resorts World Sentosa ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานของสิงคโปร์และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยคนงานที่ถูกเลิกจ้างหางานใหม่ โดยอ้างว่าความพยายามดังกล่าวช่วยระบุ “โอกาสในการทำงานอย่างน้อยสองถึงสามครั้ง … สำหรับสมาชิกในทีมที่ได้รับผลกระทบทุกคน”

รีสอร์ทคาสิโนกล่าวว่าได้ปรึกษากับสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ทและสหภาพความบันเทิงของสิงคโปร์ในความพยายามที่จะ “รักษาพนักงานท้องถิ่นส่วนใหญ่ไว้”

Resorts World Sentosa แจ้งว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทกำลังลดค่าจ้างสำหรับพนักงานฝ่ายบริหาร เนื่องจาก “อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวหยุดชะงัก” อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ บริษัทยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าในขณะนั้น บริษัทได้เรียกร้องให้มีพนักงานที่อายุน้อยกว่า “ลางานและ-หรือลาประจำปี”

ในแถลงการณ์ล่าสุด Resorts World Sentosa กล่าวว่าจะพยายาม “คิดค้น” ตัวเองให้เป็น “องค์กรที่เชี่ยวชาญและว่องไวมากขึ้น” เมื่อเผชิญกับวิกฤตสุขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการ ขยาย สถานที่ซึ่งเรียกว่า “RWS 2.0” ซึ่งได้ตกลงกับรัฐบาลสิงคโปร์ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว ที่พักยังให้คำมั่นว่าจะปกป้อง “สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี” ของลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ

รีสอร์ทกล่าวว่าจะ “ออกแบบงานใหม่ทั่วทั้งรีสอร์ทด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มกระบวนการในแต่ละวัน” และจะ “เพิ่มผลผลิตและสร้างงานด้วยโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น”

มื่อสามวันติดต่อกันเมื่อต้นเดือนนี้ ผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่าโควิด-19 ได้ไปเยี่ยมชมคาสิโนที่ Resorts World Sentosa ในสิงคโปร์ ในขณะที่ยังคงติดเชื้ออยู่

ข่าวดังกล่าวได้รับในวันพฤหัสบดีโดยกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ หลังจากที่ได้มีการกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีการเยี่ยมชมคาสิโนมาริน่า เบย์ แซนด์สสองครั้งเมื่อต้นเดือนโดยบุคคลที่ยังคงติดเชื้อโควิด-19

กระทรวงให้ข้อมูลทั้งสองส่วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการติดตามการติดต่อเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชนต่อไป

คาสิโนทั้งสอง เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคมสำหรับลูกค้าโครงการสมาชิกบางกลุ่มและผู้ที่ชำระค่าบริการรายปีสำหรับการเข้าถึง ผู้จ่ายภาษีดังกล่าวเป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือผู้อยู่อาศัยถาวร

รีสอร์ทสำหรับเล่นเกมทั้งสองแห่งถูกปิดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือโดยรัฐในเมืองเพื่อต่อต้านโควิด-19

GGRAsia เข้าหาหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์เพื่อขอความคิดเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะให้คำแนะนำสำหรับการปรับกฎการเข้าถึงคาสิโนในปัจจุบันในแง่ของการเยี่ยมชมโดยผู้ให้บริการ Covid-19 หรือไม่

GGRAsia ได้รับคำตอบจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเมืองซึ่งระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน

มันกล่าวว่าก่อนที่คาสิโนจะได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่ สถานที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ “มาตรการการจัดการที่ปลอดภัยที่จำเป็น”

ซึ่งรวมถึง: “ข้อกำหนดด้านความหนาแน่น ข้อกำหนดการแยก; กระจายฝูงชนและป้องกันการมัด; มีแผนควบคุมและตอบสนองการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการติดตามผู้สัมผัสที่ดี และใช้ระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์ประกอบที่มีการสัมผัสสูง”

ที่ Resorts World Sentosa ซึ่งสนับสนุนโดย Genting Singapore Ltd มีการเยี่ยมชมจากบุคคลหรือบุคคลที่พบว่าติดเชื้อ Covid-19 ในวันที่ 4 กรกฎาคมระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 13.30 น. เข้าชมในวันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 12.35 น. ถึง 02.30 น. และวันที่ 6 กรกฎาคม เวลา 22.30 น. ถึงเที่ยงคืน

ที่คาสิโน Marina Bay Sands ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยหน่วยงานของผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐอเมริกา Las Vegas Sands Corp ผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่สถานที่นั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 21.35 น. ถึง 22.25 น. และอีกครั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม ระหว่างเวลา 230.05 น. ถึง 12.50 น. เป็น.

ทางการสิงคโปร์ไม่ได้ชี้แจงจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในทั้งสองสถานที่

ขั้นตอนเฉพาะสถานที่

Genting Singapore กล่าวในการปล่อยตัวในขณะที่คาสิโนกำลังจะเปิดอีกครั้งว่าสถานที่ดังกล่าวได้ “ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อแนะนำคุณสมบัติด้านความปลอดภัยใหม่”

ซึ่งรวมถึง: “มาตรการที่เข้มงวด” เพื่อให้ “มีการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่เหมาะสม” มันกล่าวว่าขั้นตอนดังกล่าวเกินมาตรฐาน “สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า” มาตรการอื่นๆ ได้แก่: หน้ากากอนามัยที่จำเป็น การจำกัดจำนวนผู้เล่นต่อโต๊ะเล่นเกม และ “เกราะป้องกัน” อะคริลิกเคลือบสารต้านจุลชีพที่ติดตั้งที่โต๊ะเล่นเกมและเครื่องเล่นเกมทั้งหมดเพื่อปกป้องแขกและตัวแทนจำหน่าย

เก็นติ้ง สิงคโปร์ กล่าวเสริมว่า จะเพิ่ม “ความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดและจุดสัมผัสที่สูง” และ “จะไม่ยอมรับการเดิมพันโดยลูกค้าที่ยืน”

ที่ Marina Bay Sands “จะมีการจำกัดจำนวนแขกในแต่ละโต๊ะเกม ในขณะที่ที่นั่งที่เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และสล็อตจะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร [3.3 ฟุต]” รีสอร์ทกล่าวเสริม

มารีน่า เบย์ แซนด์ส บอกกับ GGRAsia ในอีเมล 8 กรกฎาคม ในการตอบคำถามของเราว่าคาสิโนของสิงคโปร์ถูกขอให้ดำเนินการที่ความจุ 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อพวกเขาเปิดใหม่หรือไม่ ซึ่ง ณ วันที่นั้น: “ในคาสิโน ความจุลดลงเหลือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนคนทั้งหมดในเวลาใด ๆ ไม่เกินขีด จำกัด กำลังการผลิตหนึ่งคนต่อ 10 ตารางเมตรของพื้นที่รวม”

เมื่อวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) เวลา 12.00 น. กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 248 รายในเมืองนี้

ส่วนใหญ่ – จำนวน 233 – เป็นแรงงานข้ามชาติในหอพัก แต่ยังมีคดี “นำเข้า” สี่คดี รวมถึงชาวสิงคโปร์สามคนหรือผู้อยู่อาศัยถาวร และคดี “ชุมชน” 11 คดี รวมทั้งชาวสิงคโปร์สองคน

(อัปเดต 9.24 น. 20 กรกฎาคม)

บริษัทที่ดำเนินการคาสิโนรีสอร์ท Marina Bay Sands (MBS) ในสิงคโปร์ (ในภาพ) ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ชื่อ Wang Xi ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้อุปถัมภ์การดำเนินงานด้านเกมในอดีต มูลค่า 9.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่ผู้ร้องเรียน กล่าวว่าถูกโอนจากการควบคุมของบุคคลนั้นไปยังผู้อื่นในปี 2558 โดยไม่ได้รับอนุญาต Bloomberg News รายงาน

Bloomberg กล่าวเมื่อวันจันทร์โดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ แต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าข้อตกลงระหว่าง Marina Bay Sands Pte Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯ Las Vegas Sands Corp ได้ทำขึ้นจากศาล . บริษัทในสหรัฐอเมริกายังเป็นผู้ปกครองของ Sands China Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า

Marina Bay Sands ยังตกลงที่จะอนุญาตให้ Wang Xi กลับเข้าไปในคาสิโนตราบเท่าที่บุคคลนั้นปฏิบัติตามนโยบายของตนตามแหล่งที่ไม่ระบุชื่อ

การเรียกร้องเกี่ยวกับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ Marina Bay Sands ถูกฟ้องในคดีที่ยื่นต่อศาลสูงสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้ว ตามรายงานก่อนหน้านี้ของสำนักข่าวธุรกิจ

ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน Bloomberg รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Marina Bay Sands

Marina Bay Sands ยังประสบปัญหาในสิงคโปร์จากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน (CRA) ของเมืองเกี่ยวกับนโยบายการโอนเงินของสถานที่ สำนักข่าวได้กล่าวถึงในรายงานต้นเดือนมิถุนายน

CRA บอก GGRAsia ในอีเมล ณ เวลานั้น: “CRA มุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าคาสิโนในสิงคโปร์รวมทั้ง Marina Bay Sands ยังคงปราศจากอิทธิพลทางอาญาหรือการแสวงประโยชน์และมองอย่างจริงจังต่อข้อกล่าวหาใด ๆ ของการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ คาสิโน”

ข้อตกลงที่รายงานใหม่เกี่ยวกับการเรียกร้องของ Wang Xi รวมถึง “การไม่รับผิด” จากทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามที่ Bloomberg อ้าง

GGRAsia เข้าหา Las Vegas Sands Corp เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่รายงาน บริษัทกล่าวว่าจะไม่แสดงความคิดเห็น

สถานที่คาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ – Marina Bay Sands และ Resorts World Sentosa ซึ่งดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd – เปิดให้บริการอีกครั้งเฉพาะกับลูกค้าที่เลือกในวันที่ 1 กรกฎาคมหลังจากปิดในต้นเดือนเมษายนเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ Covid-19 ในสิงคโปร์

(อัปเดต 20 กรกฎาคม 11.47 น.

คอมเพล็กซ์คาสิโนในสิงคโปร์ Resorts World Sentosa (RWS) ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดย Genting Singapore Ltd กล่าวว่าได้เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมอีกครั้งในวันศุกร์ (17 กรกฎาคม) เพื่อการค้า “staycation” ในวันเดียวกับที่คู่แข่งทางการตลาด Marina Bay Sands เริ่มเปิดใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป โรงแรม , บริการกำหนดเป้าหมายให้กับชาวบ้าน

ชาวต่างชาติยังคงมีข้อจำกัดจำนวนหนึ่งในการเดินทางไปสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือโควิด-19

ที่พักของรีสอร์ทคาสิโนทั้งสองแห่งได้ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – เดิมเป็นเพียงแค่หนึ่งเดือน – พร้อมกับพื้นที่คาสิโนที่เกี่ยวข้องและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกม

การไม่เล่นเกมที่ทั้งสองแห่งเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว คาสิโนของสถานที่ทั้งสองแห่งได้เปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับลูกค้าที่เลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม Marina Bay Sands ดำเนินการโดยหน่วยงานของ Las Vegas Sands Corp.

ที่พักที่เปิดทำการอีกครั้งที่ Resorts World Sentosa (ในภาพ) คือ: Equarius Hotel; โรงแรมไมเคิล; คร็อกฟอร์ดสทาวเวอร์; บีชวิลล่า; โอเชียน สวีท; และทรีท็อปลอฟท์

เว็บไซต์ของรีสอร์ทกล่าวว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยหลายประการสำหรับการกลับมาของโรงแรม

ซึ่งรวมถึงการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เวลาเช็คอินที่เซ โดยลูกค้าต้องทำการนัดหมาย ทางเลือกสำหรับแขกที่จะไม่มีบริการทำความสะอาด เพื่อลดการติดต่อกับคนแปลกหน้า ไม่มีรูมเซอร์วิส และเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ที่พัก

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตามการติดต่อของสิงคโปร์เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ คาสิโนในสิงคโปร์ทั้งสองแห่งมีผู้ให้บริการ Covid-19เยี่ยมชมสถานที่เล่นเกมภายในหกวันของการเปิดใหม่ตามลำดับ

เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันอาทิตย์ กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์บันทึกผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 257 รายในรัฐของเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีจำนวน 244 รายในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในหอพัก จากจำนวนทั้งหมด 257 รายต่อวัน ห้ากรณีถูกจัดประเภท “นำเข้า” และแปดกรณีเป็น “ชุมชน”

นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 253 ราย ที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานกักกันในชุมชน รวมเป็น 44,086 ราย จนถึงขณะนี้ สิงคโปร์มีผู้เสียชีวิต 27 ราย

จ้าหน้าที่ในสิงคโปร์และจีนหวังว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้จะเปิดใช้ “การเดินทางที่จำเป็น” เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์

กระทรวงเรียกแนวคิดนี้ว่าเป็นการจัดการช่องทางด่วน ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ “มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ” แถลงการณ์ไม่ได้ให้รายละเอียดของมาตรการ

“ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ครั้งแรกระหว่าง 6 มณฑลหรือเขตเทศบาลของจีนโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลาง [จีน] (เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน ฉงชิ่ง กวางตุ้ง เจียงซู และเจ้อเจียง) และสิงคโปร์” กระทรวงสิงคโปร์ระบุในประกาศเมื่อวันศุกร์ แผนคือค่อยๆ ขยายความคิดริเริ่มให้ครอบคลุมจังหวัดและเขตเทศบาลของจีนมากขึ้น

เพื่อช่วยแผนนี้ สิงคโปร์และจีนกำลังมองหาการปรับปรุงการเชื่อมโยงการบินพลเรือนเชิงพาณิชย์ บริการทางอากาศทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกถูกลดทอนลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความต้องการที่ไม่เพียงพอท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

ลอว์เรนซ์ หว่อง ชยุน ไจ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติของสิงคโปร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีตามรายงานของสื่อท้องถิ่นว่า รัฐบาลของเมืองสิงคโปร์กำลังเจรจาเพื่อสร้าง “ฟองสบู่การเดินทาง” กับต่างประเทศบางประเทศที่ไวรัสเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในความควบคุม. การผ่อนปรนดังกล่าวจะใช้ได้เฉพาะกับการเดินทางเพื่อธุรกิจที่จำเป็นเท่านั้น และจำเป็นต้องมีระบบการทดสอบไวรัสในประเทศพันธมิตร ตามรายงานของความเห็นของรัฐมนตรี

คอมเพล็กซ์คาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ – Marina Bay Sands และ Resorts World Sentosa – จะยังคงปิดอยู่จนถึงวันที่ 1 มิถุนายนหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของเมือง (CRA) บอกกับ GGRAsia ผู้มีอำนาจตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศต่อไปเพื่อกำหนด “ระยะเวลาที่เหมาะสม” สำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่จะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง รวมถึงคาสิโน

คาสิโนปิดตัวลงตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ได้เพิ่มความพยายามในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ที่นั่น

นักธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่ได้รับการสนับสนุนจาก “หน่วยงานรัฐบาล” จะสามารถสมัครเดินทางขาเข้าสิงคโปร์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ตามประกาศเมื่อวันพุธโดยหน่วยงานของรัฐในเมือง

แม้จะมีการย้ายไปสู่การเดินทางสู่ปกติสำหรับประเทศนั้นหลังจากเหตุฉุกเฉินของ Covid-19 สถานที่คาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ – Marina Bay Sands และ Resorts World Sentosa – ยังคงปิดอยู่ ตามเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การประกาศเมื่อวันพุธของรัฐบาลสิงคโปร์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน “ช่องทางด่วน” ที่เรียกว่าซึ่งถูกตั้งค่าสถานะเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อให้สิงคโปร์พยายามเริ่มต้นการเดินทางเพื่อทำธุรกิจร่วมกันผ่านจุดหมายปลายทางบางแห่งในบางประเทศ

การจัดการสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนออกเดินทาง รวมถึงผู้ที่ทำการทดสอบการติดเชื้อ Covid-19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พวกเขาจะต้องได้รับใบรับรองเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีผลตรวจเป็นลบสำหรับโรค

คนจีนที่ตั้งใจจะเดินทางไปสิงคโปร์จะต้องผลิตสิ่งที่เมืองเรียกว่า “Safe Travel Pass” นอกเหนือจากหลักฐานของผลการทดสอบในเชิงลบสำหรับ Covid-19 พวกเขายังต้องการตั๋วเครื่องบินไปกลับและวีซ่าที่ถูกต้องหากมี เพื่อทำการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องของสายการบินให้เสร็จสิ้น

หกจังหวัดและเทศบาลของจีนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้แก่ ฉงชิ่ง กวางตุ้ง เจียงซู เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และเจ้อเจียง ผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางจากจีนไปสิงคโปร์จะต้องไม่ไปสถานที่ใดนอกหกพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนออกเดินทางสู่สิงคโปร์ ถ้อยแถลงระบุว่า การจัด “ช่องทางด่วน” จะ “ค่อยๆ ขยายไปยังมณฑลและเขตเทศบาลอื่นๆ ของจีน”

ภายใต้ข้อตกลงกับจีน ผู้อยู่อาศัยในสิงคโปร์ “ที่กำลังมองหาการเดินทางที่สำคัญไปยังประเทศจีน” ผ่านระบบ “ช่องทางด่วน” จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศจีน ซึ่งจะยื่นคำร้องในนามของผู้ยื่นคำร้อง กับส่วนราชการในท้องที่หรือเทศบาล

ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติซึ่งเดินทางจากสิงคโปร์ไปจีนจะต้องผ่านการทดสอบ Covid-19 และการทดสอบทางซีรั่มวิทยาด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองหลังจากมาถึงจีนแผ่นดินใหญ่ และต้อง “อยู่ในสถานที่ที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือเทศบาลท้องถิ่นเป็นเวลาหนึ่งถึงสองวันจนกว่าจะทำการทดสอบ ประกาศผลแล้ว”

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “การเปิดพรมแดนใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป” ของสิงคโปร์สำหรับ “ชาวสิงคโปร์และผู้อยู่อาศัยในการดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นในต่างประเทศและเพื่อให้การเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสิงคโปร์ในจำนวนจำกัด โดยมีการป้องกันที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาด้านสาธารณสุข ” ประกาศร่วมจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมกล่าว

รัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาค รวมทั้งในมาเก๊าและมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ใกล้เคียงในจีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง ต่างแสวงหาวิธีการที่จะออกมาจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่วางไว้ร่วมกันเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคระบาดใหญ่ต่อไป

ในสิงคโปร์ ความพยายามด้านความปลอดภัยดังกล่าวเรียกว่า “ตัวตัดวงจร” เฟสแรกของการออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน โรงงานผลิตและการผลิต “ส่วนใหญ่” และธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีพนักงานทำงานในสำนักงานและสภาพแวดล้อมที่ “ไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มใหญ่” ก็ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ นั่นเป็นไปตามข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลก่อนหน้านี้

รีสอร์ตคาสิโน Marina Bay Sands (ในภาพ) ในสิงคโปร์กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของสถานที่รายงาน Bloomberg

Marina Bay Sands ยังประสบปัญหาในสิงคโปร์จากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน (CRA) ในเรื่องนโยบายการโอนเงินของสถานที่ตามรายงานของสำนักข่าว

GGRAsia ติดต่อกับ Las Vegas Sands Corp ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในสหรัฐฯ ของ Marina Bay Sands Pte Ltd เกี่ยวกับรายงาน ผู้ปกครองกล่าวว่าไม่มีความคิดเห็น

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมบอก GGRAsia ว่าทั้ง Marina Bay Sands และ Las Vegas Sands ไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

GGRAsia ยังติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน

มันระบุไว้ในอีเมล: “CRA มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าคาสิโนในสิงคโปร์รวมถึง Marina Bay Sands ยังคงปราศจากอิทธิพลทางอาญาหรือการแสวงประโยชน์และพิจารณาข้อกล่าวหาเรื่องการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนอย่างจริงจัง”

บลูมเบิร์กกล่าวว่าการสอบสวนของสหรัฐฯ เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการกองทุนในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักพนันที่มีมูลค่าสูง

สำนักข่าวระบุว่าได้รับการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรจากมารีน่า เบย์ แซนด์ส ว่าข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และทางบริษัทได้ตรวจสอบทุกคำยืนยันการกระทำผิดที่นำมาสู่ความสนใจ

หน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์กล่าวในอีเมลถึง GGRAsia ว่า: “CRA รับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วก่อนที่จะเผยแพร่บทความของ Bloomberg เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เนื่องจากการสอบสวนยังดำเนินอยู่”

สำนักข่าวกล่าวถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ Marina Bay Sands ในคดีที่ยื่นต่อศาลสูงสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้ว

คนที่ชื่อ Wang Xi ฟ้อง Marina Bay Sands ท้าทายความถูกต้องของเอกสารอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน เขากำลังพยายามกู้คืนเงินจำนวน 9.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่อยู่ในบัญชีคาสิโนและรายงานถูกส่งไปในปี 2015 ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเขา

สถานที่คาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ – Marina Bay Sands และ Resorts World Sentosa ซึ่งดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd – ถูกปิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ Covid-19 ในสิงคโปร์

ของสิงคโปร์องค์กรใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ Gambling Regulatory Authority (GRA) ภายในปี 2564 เพื่อดูแลธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดในเมืองรวมทั้งรีสอร์ทคาสิโน ได้รับการอธิบายโดยนักวิจารณ์ที่มีความรู้หลายคนว่าเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผล

หลายคนที่ GGRAsia พูดด้วยแนะนำว่าในที่สุด กฎหมายการเล่นเกมของสิงคโปร์ก็อาจถูกรวมเข้าเป็นการกระทำแบบรัฐสภาเดียว

“ด้วยการเปลี่ยนแปลงในแนวการพนัน ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล [สิงคโปร์] กำลังทบทวนกรอบการกำกับดูแลการพนันระดับชาติและกฎหมายการพนันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา” Tan Kian Hoon ประธานสภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาการพนันกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนพูดโดย GGRAsia เห็นด้วย “สิงคโปร์มีแนวทางในการควบคุมการพนันอยู่เสมอ ฉันคิดว่านี่เกินกำหนดและการรวมศูนย์กฎระเบียบไว้ในหน่วยงานเดียวจะช่วยปรับปรุง” ระบบ “และอนุญาตให้มีการประสานงานการดำเนินการบังคับใช้ได้ดีขึ้น” Yap Wai Ming หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Morgan, Lewis และ Bockius LLP กล่าว

Lau Kok Keng ทนายความที่ Rajah และ Tann LLP กล่าวเสริมว่า “มีโอกาสที่จะทำเช่นนี้เมื่อคาสิโนแห่งแรกถูกกฎหมายและมีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนและต่อมาเมื่อการพนันทางไกลถูกกฎหมาย ตอนนี้กฎข้อบังคับทั้งสองได้รับการตัดสินแล้ว ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานต่างๆ จะรวมเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเกมเดียวที่ใช้กันทั่วไป”

ขณะนี้อยู่ในการควบคุมดูแล หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน (CRA) ที่มีอยู่จัดการกับคาสิโนบนบกสองแห่งคือ Marina Bay Sands ซึ่งดำเนินการโดย Marina Bay Sands Pte Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Las Vegas Sands Corp ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ Resorts World Sentosa ซึ่งดำเนินการโดย Resorts World ที่ Sentosa Pte Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Genting Singapore Ltd. หน่วยควบคุมการพนันของกระทรวงมหาดไทยควบคุมการพนันทางไกลสำหรับลอตเตอรี่และการพนันกีฬา

กระทรวงนั้นระบุว่าหน้าที่ของการควบคุมการพนันทางไกลจะถูกโอนไปยัง GRA ร่างใหม่

ทางการสิงคโปร์ได้กล่าวว่าการย้ายเพื่อรวมหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้ GRA จะทำให้สิงคโปร์ “ทันต่อแนวโน้มทางเทคโนโลยีและระดับโลก” และสามารถ “ตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตัดข้ามโดเมนต่างๆ และใช้แนวทางแบบองค์รวมมากขึ้น ต่อนโยบายและปัญหาการพนัน”

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติของ CRA ที่มีอยู่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางจากเขตอำนาจศาลอื่น ๆ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่เปิดเสรีใหม่ เป็นตัวอย่างที่ควรเรียนรู้ หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์มีการใช้งานในการปรับผู้ประกอบการ duopoly สำหรับการละเมิดกฎหมายควบคุมคาสิโน

ใบอนุญาต ความต่อเนื่องของกฎระเบียบ

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าได้ตกลงที่จะขยายรีสอร์ทคาสิโนสองแห่งของเมือง เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการลงทุนรวมที่แบ่งปันกันระหว่างคู่หู – SGD9 พันล้าน (US $6.4 พันล้าน) – ผู้ประกอบการจะยังคงถือ duopoly ในการพนันคาสิโนในเมืองรัฐจนถึงปี 2030 มันถูกประกาศในขณะนั้น

กระทรวงมหาดไทยระบุว่า GRA จะ – เช่นเดียวกับ CRA ปัจจุบัน – ทำงานร่วมกับพันธมิตรเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวและสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพนันที่มีปัญหาในขณะที่กองกำลังตำรวจสิงคโปร์จะยังคงบังคับใช้กฎหมายกับการพนันที่ผิดกฎหมาย กิจกรรม.

ความเป็นไปได้สำหรับกฎหมายหลักฉบับเดียวเพื่อควบคุมการพนันในสิงคโปร์ก็ถูกวิจารณ์โดยผู้วิจารณ์เช่นกัน

ทนายความนาย Yap กล่าวว่า: “ฉันคิดว่าพระราชบัญญัติการเล่นเกมทั่วไป, พระราชบัญญัติลอตเตอรีส่วนตัว, พระราชบัญญัติการพนันระยะไกลและพระราชบัญญัติหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนทั้งหมดจะถูกรวมเป็นกฎหมายหลักทั่วไป [ชิ้นส่วน]” กฎหมายในเครือสามารถออกภายใต้ “แผนกต่างๆ ของกฎระเบียบที่จำเป็น” เขากล่าวเสริม

กระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับอนุญาตองค์กรศาสนาหน่วยงานบริการสังคมและสมาชิกของประชาชนจะได้รับการพิจารณาก่อนการจัดตั้ง GRA

เมื่อมองภาพรวมที่น่าจะเป็นไปได้หลังจากการก่อตัวของ GRA ทนายความ Mr Lau สังเกตว่าจะ “มีโอกาสมากขึ้นสำหรับการแบ่งปันข้อมูลโดยผู้ประกอบธุรกิจการพนันต่างๆ” และระหว่างอุตสาหกรรมกับหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับ “การพัฒนาแนวปฏิบัติและแบบอย่างที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” เขากล่าวเสริม

ทนายความเพื่อนนาย Yap แนะนำว่าน่าจะมี “การควบคุมกิจกรรมการพนันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการพนันทางอินเทอร์เน็ต” ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น “ตำรวจยากกว่า” มากกว่าประเภทที่ใช้ที่ดิน

“พวกเขาอาจจะปรับปรุงการเฝ้าระวังทางอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมข้อเสนอการเล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่เข้าใจอินเทอร์เน็ตมากกว่า และอาจมีแนวโน้มที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีให้เป็นนักพนันออนไลน์” นาย Yap กล่าว

กระทรวงมหาดไทยยืนยันกับ GGRAsia ว่าสิงคโปร์จะศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมผลิตภัณฑ์เกมที่เรียกว่า ‘กล่องปริศนา’ ซึ่งบางครั้งผู้วิจารณ์ในอุตสาหกรรมเรียกว่า “กล่องของขวัญ” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นส่วนประกอบของเกมที่คนหนุ่มสาวชอบ กระทรวงกล่าวว่าในสิงคโปร์ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นลอตเตอรีและต้องห้ามภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

ประธานสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนันยอมรับว่ามีข้อกังวลเรื่อง “ความอ่อนแอของคนหนุ่มสาว” เกี่ยวกับกล่องปริศนา “การศึกษาในต่างประเทศพบว่าคนหนุ่มสาวมีความเสี่ยงที่จะติด Loot Box เป็นพิเศษ” นาย Tan กล่าว และเสริมว่าร่างกายของเขากำลัง “ พยายามเพิ่มความพยายาม” ในการให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

รัฐบาลของสิงคโปร์และหน่วยงานกำกับดูแลของคาสิโนกำลังทบทวนบทบัญญัติในกฎหมายควบคุมคาสิโนของประเทศเพื่อให้แน่ใจว่า “ครบถ้วน” สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานที่แนะนำสำหรับธุรกิจดังกล่าวโดย Financial Action Task Force (FATF) ในปารีส ได้รับการยืนยันจาก GGRAsia .

“กระทรวงกิจการบ้านและ CRA [หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน] กำลังตรวจสอบเกณฑ์ทางกฎหมายในพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนด้วยมุมมองที่จะลดเกณฑ์เหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FATF อย่างเต็มที่” CRA กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งอีเมลถึง GGRAsia

“เกณฑ์” ที่อ้างถึงคือ “ เกณฑ์ความขยันเนื่องจากลูกค้าของกฎหมายควบคุมคาสิโนของ SGD10,000 [US$7,177] สำหรับธุรกรรมเงินสดและ SGD5,000 สำหรับธุรกรรมการฝากเงิน” ซึ่ง “สูงกว่ามาตรฐาน FATF ของ US$/EUR3 000 (ประมาณ 4,500 เหรียญสิงคโปร์)” CRA กล่าวในอีเมล เรื่องนี้ได้รับการรายงานครั้งแรกโดย Bloomberg

ในรายงานการประเมินร่วมกันในเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินของสิงคโปร์และมาตรการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย FATF ได้กล่าวว่ารัฐในเมืองนั้น “ปฏิบัติตามมาตรฐานเพียงบางส่วน” โดยอิงจาก “ข้อบกพร่องเกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าที่ไม่เพียงพอ” ใช้ได้กับคาสิโน ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าอัญมณีและโลหะมีค่าและนักบัญชี”

FATF ไม่ได้กล่าวถึงคาสิโนในสิงคโปร์โดยเฉพาะ ตลาดท้องถิ่นเป็นแบบ duopoly ที่แบ่งระหว่าง Marina Bay Sands ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานของ Las Vegas Sands Corp ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ Resorts World Sentosa ดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd.

CRA ระบุในการตอบสนองต่อ GGRAsia: “ตามที่ระบุไว้ในรายงานปี 2019 สิงคโปร์มีความคืบหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน/การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย” และ “จัดการปัญหาส่วนใหญ่” ในรายงาน FATF ฉบับก่อนหน้าที่ออก ในปี 2559

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า “ได้ทำงานร่วมกับ ผู้ประกอบการคาสิโนของสิงคโปร์เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์ที่ต่ำกว่า 5,000 เหรียญสิงคโปร์สำหรับการทำธุรกรรมเงินสด” และขั้นตอนดังกล่าว “มีอยู่แล้ว”

CRA ยังตั้งข้อสังเกตต่อ GGRAsia ว่ามาตรการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายนั้น “ได้รับการตรวจสอบโดย CRA อย่างต่อเนื่อง” มันเพิ่ม: “ในกรณีที่จำเป็น CRA เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มพวกเขาตามนั้น”

FATF ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยเป็นความคิดริเริ่มของกลุ่ม G7 ของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพื่อพัฒนานโยบายเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CRA บอก GGRAsia ว่าทราบก่อนเผยแพร่รายงานของ Bloomberg ที่กล่าวว่า Marina Bay Sands กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงินของสถานที่นั้น Las Vegas Sands บอกกับ GGRAsia ว่าไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนั้น

ช่วงเวลาของการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาเก๊าและรายรับจากคาสิโนในช่วงปลายปี 2019 เป็นเรื่องของ “การเก็งกำไร” ที่ได้ยินเมื่อวันจันทร์ที่แผงงาน ICE Asia การประชุมอุตสาหกรรมคาสิโนและนิทรรศการ

ความคิดเห็นนี้จัดทำโดย Vitaly Umansky นักวิเคราะห์จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein Ltd.

แต่เมื่อเขาและผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่ง – เควิน เคลย์ตัน ที่ปรึกษาและอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดสำหรับผู้รับอนุญาตคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd – ถูกถามตลาดเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่อาจฟื้นตัวเร็วที่สุด มีความชัดเจน: มาเก๊า

มาเก๊า (ในภาพ) อาจไปถึงจุดที่ “ใกล้จะฟื้นตัวเต็มที่แล้ว” โดยอิงจาก “ความต้องการที่ถูกกักขังและความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน” โดยไม่มีองค์ประกอบการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ Mr Clayton กล่าว

“มาเก๊าจะเร็วที่สุด… ส่วนหนึ่งเพราะต้องพึ่งพาตลาดเดียว” นาย Umansky กล่าวคือจีน อย่างไรก็ตาม เขารับทราบว่าความคิดเห็นของผู้แสดงความเห็นแตกต่างกันไปตามระดับและระยะเวลาของการกลับมา เนื่องจากมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางในภูมิภาค

คำถามเกี่ยวกับรายการโปรดระดับภูมิภาคสำหรับการกู้คืนถูกวางโดย Alidad Tash ของที่ปรึกษาคาสิโน 2NT8 Ltd. Mr Tash เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของเกมมาเก๊าที่เคยทำงานให้กับ Melco Resorts and Entertainment Ltd.

นาย Umansky กล่าวว่าจีนน่าจะเป็นที่ที่การเดินทางจะ “เปิดกว้างก่อน” เพื่อหวนคืนสู่ธุรกิจหลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกครั้งแรกของ Covid-19

ลูกค้าดังกล่าว “จะสามารถเริ่มมา” ที่มาเก๊า “ในบางจุด” เขากล่าวเสริม

นายเคลย์ตันแนะนำว่า ในกรณีที่ไม่มีชาวจีนที่มีส้นสูงสามารถเดินทางไกลได้ระยะหนึ่ง มาตรฐานระดับสากลของสิ่งอำนวยความสะดวกที่รีสอร์ทคาสิโนที่ทันสมัยของมาเก๊าจะทำให้เมืองนี้มีอำนาจดึง

ในแง่ของตลาดคาสิโนในภูมิภาคอื่น ๆ หลายคนเป็น “ตลาดลูกผสม ระหว่างชาวท้องถิ่นและผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ” นาย Umansky กล่าว “มาเก๊าไม่มีองค์ประกอบของผู้มาเยือนจากต่างประเทศมากขนาดนั้น” เขาตั้งข้อสังเกต

ออสเตรเลียได้ “เปิดใหม่” คาสิโนในสถานที่ต่างๆ และมี “ตลาดท้องถิ่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง” นาย Umansky กล่าวเสริมว่า อย่างไรก็ตาม เขาคิดว่า “ตลาดต่างประเทศที่นั่นจะมีความนุ่มนวลจริงๆ”

“ด้วยตลาดเกิดใหม่ทั่วเอเชีย: กัมพูชา เวียดนาม… สิ่งเหล่านี้จะใช้เวลานานกว่ามาก” นักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein กล่าว

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเขาระบุในหมายเหตุเมื่อวันอังคารว่ารายรับจากการเล่นเกมคาสิโนของสิงคโปร์ (GGR) มีแนวโน้มว่าจะมี “การฟื้นตัวช้า” กลับไปสู่ระดับ 2019 “เฉพาะในปี 2023”

“เราคาดว่า GGR จะลดลง 59 เปอร์เซ็นต์ในสิงคโปร์ในปี 2020 จากนั้นจะเห็นการฟื้นตัว 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021” นาย Umansky และเพื่อนร่วมงานของเขา Eunice Lee และ Kelsey Zhu เขียน

สถาบันกล่าวว่าตลาดในท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะ “กลับมาเร็วขึ้น” เมื่อคาสิโนของเมืองเปิดขึ้นอีกครั้ง “ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มากเกี่ยวกับการคลายข้อจำกัดการเดินทางในสิงคโปร์ (และตลาดผู้ป้อน) และผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid[-19] ในตลาดอาหารสัตว์ โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย” รายงานระบุเสริม

หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์ (CRA) บอกกับ GGRAsia ในอีเมลวันพุธว่า “ไม่มีการอัปเดตใหม่ที่จะแบ่งปัน” เกี่ยวกับระยะเวลาที่รีสอร์ทคาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์จะปิดตัวลงเพื่อเป็นการตอบโต้ Covid-19

นายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd ได้กล่าวในหมายเหตุเมื่อวันอังคารว่า “การปิดคาสิโนในสิงคโปร์ได้ขยายออกไปอย่างน้อย 1 กรกฎาคม” ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาสำหรับการยืนยันนั้น

คอมเพล็กซ์คาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ถูกปิด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ได้เพิ่มความพยายามในการควบคุมการแพร่กระจายของ Covid-19 Marina Bay Sands ดำเนินการโดยหน่วยงานของ Las Vegas Sands Corp ในสหรัฐอเมริกา และ Resorts World Sentosa (ภาพในไฟล์ภาพถ่าย) ดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd.

ในหมายเหตุเมื่อวันอังคารที่ Sanford Bernstein แนะนำว่าแม้เมื่อคาสิโน duopoly ของสิงคโปร์กลับมาทำธุรกิจได้ รายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) มีแนวโน้มที่จะ “ฟื้นตัวช้า” โดยกลับไปสู่ระดับ 2019 “เฉพาะในปี 2023” เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความต้องการ สำหรับสิ่งที่เรียกว่ามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนพื้นคาสิโน

เมื่อวันอังคาร สิงคโปร์ยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 218 ราย โดย 212 รายอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในหอพัก ณ วันนั้น เวลา 12.00 น. นครรัฐมีผู้ป่วย 12,612 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล 245 รายที่มีอาการคงที่ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 3 รายอยู่ในอาการวิกฤต จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข สิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 25 ราย โดยมีผู้ป่วยอีก 25,877 รายที่ “ออกจากโรงพยาบาล”

ในการแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้กับ GGRAsia ซึ่งได้ยืนยันว่าคาสิโนของเมืองจะปิดให้บริการเกินกว่า 1 มิถุนายนหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนได้ยืนยันว่าสถานที่ดังกล่าว “ไม่ถือว่าเป็นบริการที่จำเป็น” ในบริบทของระบบ “เบรกเกอร์วงจร” คำหลังนี้ใช้เพื่ออ้างถึงความพยายามในการกักกันของสิงคโปร์เกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

เฟสแรกของการออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลก่อนหน้านี้ สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตและการผลิต “ส่วนใหญ่”; และธุรกิจส่วนใหญ่ที่มีพนักงานทำงานในสำนักงานและสภาพแวดล้อมที่ “ไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มใหญ่” ก็ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้

ในการแถลงข่าวที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม รัฐบาลสิงคโปร์กล่าวว่าในระยะที่สองของการออกจากมาตรการควบคุม “เศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจะเปิดขึ้นอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับมาตรการการจัดการที่ปลอดภัย” รวมถึงการจำกัดจำนวนคนที่ได้รับอนุญาตให้ชุมนุม และการใช้หน้ากากอย่างต่อเนื่องเมื่อออกนอกบ้าน

การเปิดเผยดังกล่าวอ้างถึงลอว์เรนซ์ หว่อง ชยุน ไจ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติของสิงคโปร์ และประธานร่วมของคณะทำงานเฉพาะกิจหลายกระทรวงของนครรัฐเกี่ยวกับโควิด-19 ว่าระยะที่สอง “อาจเกิดขึ้นก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน”

แม้ว่าสิงคโปร์จะถึงกำหนดในช่วงเช้าของวันศุกร์ (19 มิถุนายน) เพื่อย้ายไปยังเฟสที่สองของโครงการเพื่อเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากวิกฤต Covid-19 ครั้งแรก แต่ก็ยังมีการห้าม “สถานบันเทิง” เช่น “บาร์ ไนท์คลับ ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ โรงละคร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในร่มและกลางแจ้ง” นั่นเป็นไปตามเว็บไซต์หลักของรัฐบาลสิงคโปร์

โดยเสริมว่า “งานและสถานที่ขนาดใหญ่ เช่น การประชุม นิทรรศการ คอนเสิร์ต และงานแสดงสินค้า” ก็จะถูกห้ามเช่นกัน

รีสอร์ทคาสิโนสองแห่งของเมือง – Marina Bay Sands ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานของ Las Vegas Sands Corp ในสหรัฐอเมริกาและ Resorts World Sentosa ซึ่งดำเนินการโดย Genting Singapore Ltd – ไม่ได้กล่าวถึงในรายการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระยะที่สองของการออกจากมาตรการที่เรียกว่า “ตัวตัดวงจร” ที่มีขึ้นเพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่

คอมเพล็กซ์คาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์ถูกปิด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เนื่องจาก รัฐบาลของเมืองได้เพิ่มความพยายามที่จะควบคุมการแพร่กระจายของ Covid-19

บริษัทนายหน้าการลงทุน Sanford C. Bernstein Ltd ได้กล่าวในบันทึกวันที่ 9 มิถุนายนว่า “การปิดคาสิโนในสิงคโปร์ได้ขยายออกไปอย่างน้อย 1 กรกฎาคม” ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาสำหรับการยืนยันนั้น

หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์ (CRA) บอกกับ GGRAsia ในอีเมลวันที่ 10 มิถุนายนว่า “ไม่มีการอัปเดตใหม่ที่จะแบ่งปัน ” เกี่ยวกับระยะเวลาที่รีสอร์ทคาสิโนสองแห่งของสิงคโปร์จะถูกปิด

คณะทำงานเฉพาะกิจหลายกระทรวงของประเทศเกี่ยวกับโควิด-19 ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าการตัดสินใจอนุญาตให้ชุมชนย้ายไปยังเฟสที่สองของการปิดวงจรไฟฟ้าคือ “เนื่องจากอัตราการติดเชื้อในชุมชนโดยทั่วไปยังคงทรงตัว ผู้ป่วยในหอพักของแรงงานข้ามชาติลดลง และ ไม่มีกลุ่มใหญ่ใหม่เกิดขึ้น”

ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ณ ตอนเที่ยงของวันนั้น มีการยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 151 ราย: 149 รายในหอพักที่ใช้โดยแรงงานต่างด้าว และ 2 รายในชุมชนที่กว้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้อยู่อาศัยถาวร

ในวันเดียวกันนั้นก็มีการประกาศเช่นกันว่าตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันพุธ (17 มิถุนายน) พลเมืองสิงคโปร์และผู้อยู่อาศัยถาวรที่อยู่ในออสเตรเลีย บรูไน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเก๊า จีนแผ่นดินใหญ่ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน หรือเวียดนาม ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ จะได้รับอนุญาตให้ทำการกักกันที่บ้านแทนสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาล ผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตรายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองที่เรียกว่า”ช่องทางด่วน”จะยังคงต้องกักกันในสถานที่ที่กำหนด และแบกรับค่าเข้าพักและชำระค่าทดสอบ Covid-19 ตามลำดับ