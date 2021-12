แทงคาสิโน Trident Group คว้าเหรียญทองในการแข่งขันไตรกีฬาระดับนานาชาติ

แทงคาสิโน Kahnawake, แคนาดา — (PRESS RELEASE) — คาสิโน Trident Entertainment Group – King Neptune’s, Trident Lounge และ Vegas USA – กำลังฉลองการแข่งขันที่เอเธนส์ด้วยเงินรางวัลกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อคว้ารางวัลในการแข่งขัน Trident Triathlon Weekends ตลอดเดือนสิงหาคม

การแข่งขัน Trident Triathlon จะดำเนินการทุกสุดสัปดาห์เป็นเวลาสี่สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม และจะให้โอกาสผู้เล่น Trident Entertainment ทุกคนได้ส่วนแบ่งในเงินรางวัลรวม 5,500 ดอลลาร์ ทัวร์นาเมนต์การเล่นเกมประจำสัปดาห์จะเห็นผู้เล่นแข่งขันกันเพื่อชิงเหรียญทอง เงิน และเหรียญทองแดงในประเภทต่าง ๆ และในเกมที่หลากหลาย และจะจบลงในสัปดาห์สุดท้ายด้วยการสวมมงกุฎแชมป์จากแต่ละทวีปที่โดดเด่น นอกจากความรุ่งโรจน์ที่มาพร้อมกับการชนะการแข่งขันขนาดนี้แล้ว แชมป์คอนติเนนตัลที่โชคดียังจะมอบรางวัลให้กับพวกเขาในประเพณีที่แท้จริงของเกมอีกด้วย

แทงคาสิโน สก็อตต์ เกนส์ โฆษกของ Trident Lounge ให้ความเห็นว่า “ที่ Trident เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในกรุงเอเธนส์ และเราต้องการส่งต่อความตื่นเต้นนี้ไปยังผู้เล่นของเรา …เราขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ดีที่สุด ขอให้ผู้เล่นทั่วโลกของเราโชคดีใน Trident Triathlon และขอให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดชนะ!”

Trident Entertainment Group Ltd. (http://www.tridentegroup.com) ดำเนินธุรกิจ King Neptune’s Casino, Trident Lounge Casino, Vegas USA Casino และ Trident Poker คาสิโนทั้งสามแห่งและ Trident Poker ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยของ Microgaming Software Systems และได้รับอนุญาตจาก Kahnawake Gaming Commission ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมาธิการ Trident Entertainment Group ได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม King Neptune’s, Trident Lounge และคาสิโน Vegas USA ได้รับรางวัล eCOGRA Seal of Approval ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสูงในการเล่นเกมที่ยุติธรรมและการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบ

เอดมันตัน อัลเบอร์ตา – ตามที่รายงานโดย Edmonton Journal: “หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน วิศวกรวัย 45 ปี ที่เรียนรู้ด้วยตนเองจากโตรอนโต ซึ่งมีประสบการณ์การบินบนเครื่องบินเบาประมาณ 25 ชั่วโมง จะกลายเป็นนักบินอวกาศส่วนตัวคนแรกของแคนาดาในต้นเดือนหน้า” .

“ไบรอัน ฟีนีย์ จะบรรลุเป้าหมายอันน่าปวดหัวนั้นด้วยการปล่อยตัวเองขึ้นสู่อวกาศจากสนามบินเล็กๆ ในคินเดอร์สลีย์ รัฐแซสค์ ด้วยจรวดรูปท่อซิการ์ยาวแปดเมตรที่บรรทุกไปยังขอบของอวกาศด้วยบอลลูนที่บรรจุฮีเลียมแบบใช้ซ้ำได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก .

“ถ้ามันฟังดูเหมือนเป็นการพนัน มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้สนับสนุนหลักของฟีนีย์เป็นอินเทอร์เน็ตคาสิโน และมันไม่ใช่แค่คาสิโนใดๆ ก็ตาม แต่คาสิโนGolden Palaceซึ่งมีชื่อประดับอยู่บนหน้าอกของชาวแคนาดาผู้โด่งดังที่ ชนเหตุการณ์ดำน้ำโอลิมปิกในเอเธนส์เมื่อเดือนที่แล้ว

“Feeney หัวหน้าทีมของโครงการ da Vinci วางแผนที่จะเปิด Golden Palace ให้ดียิ่งขึ้นทำให้เป็นคาสิโนแห่งแรกในอวกาศด้วยการเล่นเกมแล็ปท็อปของกระบองบนเว็บไซต์ในช่วงเวลาสามนาทีหรือมากกว่านั้นในการบินอวกาศ จากนั้นหลังจากนั้น บอลลูน จรวด แคปซูลลูกเรือ แล็ปท็อป ฟีนีย์ และทุกสิ่งที่ลอยกลับมายังโลก เขาจะพยายามทำสิ่งทั้งหมดอีกครั้งภายในสองสัปดาห์

“ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความดุร้ายและแปลกประหลาดของการแข่งขัน Ansari X Prize

“รางวัล X คือกระเป๋าเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะมอบให้กับทีมชุดใหญ่เพื่อนำยานอวกาศที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งบรรทุกคนสามคน 100 กิโลเมตรไปสู่อวกาศย่อยได้สองครั้งภายในสองสัปดาห์…

โอเรกอน – ตามที่รายงานโดย Oregon Bend: “ลอตเตอรีโอเรกอนชอบที่จะโน้มน้าวว่ารายรับสร้างงานและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร แต่เห็นได้ชัดว่าเกมสลากขูดรีดเกมล่าสุดเกมหนึ่งได้ช่วยสร้างรายได้รวมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย – สำหรับ เจ้าของคาสิโนออนไลน์อายุ 9 ขวบที่ทำงานนอกชายฝั่ง

“เรียกความสับสนในชื่อ ‘คาสิโนฟอร์จูน’ ในต่างประเทศโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าคุณต้องการ

“และในขณะที่เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีบอกว่าพวกเขามองไม่เห็นว่าใครจะสร้างความสับสนให้กับเกมขูดขีดกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่คาสิโนกล่าวว่าสถิติของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้เยี่ยมชมโอเรกอนเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ลอตเตอรีเริ่มเกมที่มีชื่อเดียวกันเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว

“ความสับสนที่ชัดเจนทำให้เกิดการประกาศในสัปดาห์นี้จากคาสิโนออนไลน์ (www.CasinoFortune.com) ซึ่งตั้งอยู่ในตรินิแดดและมีเซิร์ฟเวอร์ในแอนติกา

“…จำนวนผู้เข้าร่วมโอเรกอนในเว็บไซต์ Casino Fortune ได้เพิ่มขึ้นจาก 8,550 ก่อนการเปิดตัวเกมตั๋วขูดเป็นเกือบ 12,500 ในปัจจุบันโฆษกของคาสิโน Kevin Mercuri ในนิวยอร์กกล่าว ในความเป็นจริงเขากล่าวว่าลูกค้าโอเรกอนมากกว่า 2,700 ตอบกลับ คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน ‘คุณรู้จักเราได้อย่างไร’ พร้อมคำตอบ: ‘บัตรขูด’ … ”

ถาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันเคยอยู่ในคาสิโนหลายแห่งที่มีเคาน์เตอร์เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง คุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร. คุณเติมการเปลี่ยนแปลงเข้าไป และหลังจากที่มันนับแล้ว เครื่องจักรจะจ่ายสกุลเงินบวกกับการเปลี่ยนแปลงแบบคี่เพื่อจ่ายให้คุณ

ฉันไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งนี้ และฉันชอบที่จะนำถังเหรียญของฉันไปที่แคชเชียร์และให้พวกเขานับ ภรรยาของฉันหัวเราะเยาะฉัน แต่ฉันอยากจะจัดการกับคนๆ หนึ่งมากกว่าเครื่องจักร แม้ว่าคนๆ นั้นจะเทการเปลี่ยนแปลงลงในอีกเครื่องหนึ่งก็ตาม คุณคิดอย่างไร?

สตีฟ

A. อีกไม่นานนี้จะไม่เป็นปัญหา เร็วๆ นี้ สล็อตแมชชีนเกือบทั้งหมดจะติดตั้งเครื่องพิมพ์ตั๋ว และจะไม่มีการแลกเงินสดในถังใดๆ

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ตั๋วกลายเป็นเรื่องธรรมดา ตู้บริการตนเองก็จะอ่านบาร์โค้ดบนตั๋วชำระเงินและจ่ายเงินสดเช่นกัน กรงของแคชเชียร์ไม่ได้กำลังจะหายไป ดังนั้นหากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวในการขึ้นเงินในตั๋วของคุณ กรงก็พร้อมให้บริการ

สำหรับตอนนี้ ฉันเข้าใจความรู้สึกไม่สบายใจของคุณกับเคาน์เตอร์การเปลี่ยนแปลงแบบบริการตนเอง ในตัวเลือก ฉันจะให้ใครสักคนอยู่ที่กรงแคชเชียร์หรือเปลี่ยนบูธใช้เหรียญหรือโทเค็นของฉันผ่านเคาน์เตอร์

มีเหตุผลในทางปฏิบัติ ถ้าฉันถอนเงินออกจากเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์เป็นมูลค่า 100 ดอลลาร์ บางครั้งฮ็อปเปอร์จะคายเศษมูลค่าเพียง 99.50 ดอลลาร์หรือ 99.75 ดอลลาร์ต่อควอเตอร์ บางครั้งแคชเชียร์จะถือว่าขาดแคลนและมอบเงินให้ฉัน 100 เหรียญ ถ้าไม่ฉันจะพูดอะไรบางอย่างและมักจะได้เงินเต็มจำนวน หากเกิดขึ้นที่เคาน์เตอร์บริการตนเอง ฉันต้องไปที่กรงหรือบูธเพื่อแจ้งกรณีของฉัน แทนที่จะจัดการทันที

ถาม: ฉันมีปัญหากับเครื่องพิมพ์ตั๋วทั้งหมดที่ใช้กับเครื่องสล็อตแมชชีน ฉันกำลังเล่นสล็อตสองเซ็นต์ที่ Empress และเล่นได้ดีทีเดียว ฉันเริ่มต้นด้วย $20 ได้โบนัสสองสามครั้ง และเมื่อฉันออก หน้าจอบอกว่าฉันมี $31.92

ฉันพิมพ์ตั๋วราคา 31.92 ดอลลาร์และตัดสินใจลองเล่นเกมรีลดอลลาร์ก่อนถึงเวลาต้องไป ฉันวางเครื่องพิมพ์ไว้ในเครื่องอ่าน และเครดิตก็สูงถึง 31 ดอลลาร์เท่านั้น เกิดอะไรขึ้นกับ 92 เซ็นต์ของฉัน

ฉันไม่โกรธที่ฉันทำเงินหาย 31 ดอลลาร์ ฉันเข้าใจว่าในสล็อตที่คุณชนะในบางครั้งและคุณก็แพ้บ่อยขึ้น แต่ฉันโกรธเกี่ยวกับ 92 เซ็นต์ อย่างน้อยก็น่าจะได้จ่ายค่าผ่านทางกลับบ้าน!

ลิซ

A. เมื่อคุณใส่ตั๋วจำนวนคี่เข้าไปในเครื่องอ่านที่เครื่องที่มีราคาสูงกว่า ตั๋วสำหรับจำนวนคี่จะถูกพิมพ์ออกมาทันที ดูเหมือนว่าเมื่อคุณทำเงินหาย 31 ดอลลาร์ คุณเดินจากไปโดยไม่สังเกตว่ามีตั๋วราคา 92 เซ็นต์ห้อยอยู่ที่เครื่องพิมพ์

หากคุณใส่ตั๋วเข้าไปในเครื่องอ่านที่เครื่องสองเซ็นต์เครื่องอื่น เครื่องวัดเครดิตจะขึ้นเต็มจำนวน 31.92 ดอลลาร์ แต่เครื่องจักรที่มีฐานสูงกว่าไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนอะไหล่ได้

นั่นคือสิ่งที่ผู้เล่นและคาสิโนจะต้องคุ้นเคย ผู้เล่นจำเป็นต้องติดตามเงินของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ สกุลเงิน หรือตั๋วบาร์โค้ด คาสิโนจะคอยมองหาคนที่เคยสแกนพื้นเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่ตกลงมา เทคนิคใหม่ของเกมสคาเวนเจอร์ – ถูกคาสิโนขมวดคิ้ว – คือการมองหาตั๋วที่ผู้เล่นทิ้งไว้

ถึงกระนั้น เมื่อผู้เล่นได้เรียนรู้การดูตั๋วแล้ว เครื่องพิมพ์ก็ก้าวขึ้นมาจากอีกวิธีหนึ่งในการลดการพึ่งพาเหรียญ ซึ่งเรียกว่าวิธีการ “โทเคนไลเซชัน” เราไม่เคยใช้เส้นทาง tokenization ในรัฐอิลลินอยส์และอินเดียน่า แต่คุณจะพบได้ในคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันบางแห่งในมิดเวสต์

ด้วยการเล่นแบบโทเค็น เครื่องจักรที่มีสกุลเงินต่างกันจะจ่ายเหรียญหรือโทเค็นมาตรฐานเดียวกัน เครื่องจักรนิกเกิล ควอเตอร์ และดอลลาร์ ทั้งหมดอาจจ่ายโทเค็น 1 ดอลลาร์ หากในเกมนิกเกิลหลายสาย คุณจ่ายเงิน 800 เครดิต ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลย คุณไม่ต้องรอจนกว่า 800 นิกเกิลจะหล่นลงในถาดเพื่อเติมถังของคุณ คุณจะได้รับโทเค็น 40 $1 แทน

จนถึงตอนนี้ดีมาก หมายถึงการรอน้อยลงและแบ่งเบาภาระเพื่อขนไปที่กรงโดยไม่ทำให้กระเป๋าหนังสือเบาลง สำหรับคาสิโน จะช่วยลดสินค้าคงคลังของเหรียญหรือโทเค็นที่ต้องพกติดตัวไปพร้อมกับการลดความถี่ของการเติมถังและการติดขัดของถัง

ปัญหามาพร้อมกับการจ่ายเหรียญคี่ เงินสดออก 801 นิกเกิลและเครื่องที่จ่ายเป็นโทเค็น 1 ดอลลาร์ไม่สามารถจ่ายเต็มจำนวน 40.05 ดอลลาร์ของคุณ คุณต้องรอให้ผู้ดูแลสล็อตจ่ายนิกเกิลพิเศษด้วยมือ คุ้มกับการรอนิกเกิลเพิ่มหรือไม่? ผู้เล่นบางคนก้าวต่อไปด้วยความหงุดหงิด ฉันฉันราคาถูกพอที่จะรอ

เครื่องพิมพ์ตั๋วช่วยขจัดปัญหาดังกล่าว คุณเพียงแค่ต้องตื่นตัวและคอยดูตั๋วของคุณ

ถาม หากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เกี่ยวกับกฎหมายการเล่นเกมของรัฐอิลลินอยส์ – นอกเหนือจากอัตราภาษี – มันจะเป็นอะไร?

เจฟฟ์

A. ฉันเลือกได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น? ฉันจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างภาษี แต่สมมติว่าคุณกำลังพูดถึงบางสิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เล่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดให้เล่นทัวร์นาเมนต์เพื่อใช้เงินจริง ที่ฆ่าทัวร์นาเมนต์ในรัฐอิลลินอยส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ – และการแข่งขันที่ทำถูกต้องก็ระเบิด

ไม่ช้านักที่ผู้เล่นสล็อตจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบตั๋วเข้า/ออกขณะเล่นสล็อต (เทคโนโลยี “ไร้เหรียญ” ที่มีให้บริการในลาสเวกัสเป็นเวลาสองปีแล้ว แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบที่ คาสิโนในเขตชิคาโก) ตามมาด้วยการพัฒนาใหม่ที่จะทำให้บัตรกำนัลกระดาษล้าสมัย

MotorCity Casino ในดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน เป็นคาสิโนแห่งแรกในประเทศที่ใช้ระบบเงินสดแบบไม่มีเงินสด (ไม่มีเหรียญหรือสกุลเงินกระดาษ) ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Wager Account Transfer (WAT) MotorCity กำลังสร้างแบรนด์ระบบในทรัพย์สินโดยใช้ชื่อว่า “Club Metro Coinless”

เทคโนโลยี WAT ช่วยให้ผู้เล่นสล็อตสามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องสล็อตและวิดีโอต่างๆ ภายในคาสิโน นอกจากนี้ยังอนุญาตให้แขกอัปโหลดเงินสด/เครดิตไปยังบัญชีคลับของผู้เล่น แล้วเล่นที่เครื่องหรือแลกที่แคชเชียร์

MotorCity เปิดตัวโปรแกรมนวัตกรรมในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกับกลุ่มเครื่องที่ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่จำกัดสูงของคาสิโน หลังจากการทดสอบครั้งแรกและด้วยการอนุมัติด้านกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมมิชิแกน ระบบจะขยายไปยังเครื่องสล็อตในพื้นที่อื่น ๆ บนชั้นคาสิโนในปลายปีนี้

Acres Gaming ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ International Game Technology (IGT) ที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้พัฒนาเทคโนโลยี WAT เวอร์ชันของตนเองและตั้งเครื่องหมายการค้าว่า “Coinless Transit” เปิดตัวระบบที่ Crown Casino ในออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินการได้สำเร็จมาหลายปีแล้ว Acres Gaming และ MotorCity Casino ทำงานร่วมกันเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา

นี่คือวิธีการทำงาน:

แขกใช้คลับการ์ดของผู้เล่นที่มีอยู่เพื่อเข้าใช้ระบบ หลังจากที่คุณใส่การ์ดลงในเครื่อง คุณต้องรอจนกว่าไฟ “ยอมรับ” สีเขียวจะสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “เมนู” เพื่อเลือกตัวเลือกรวมถึง “โอนเงินไปยังเกม”, “โอนเงินไปยังการ์ด” หรือ “ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี”

เมื่อถึงจุดนี้ ผู้เล่นจะถูกขอให้ป้อนหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล PIN นี้ตั้งโปรแกรมโดยเครื่องเล่นที่เครื่องและเป็นที่รู้จักโดยผู้เล่นเท่านั้น เป็นรหัสเข้ารหัสที่คาสิโนไม่สามารถบันทึกได้

หลังจากเลือกตัวเลือกและป้อน PIN แล้ว แขกเพียงกด “ป้อน” และฟังก์ชันการโอนจะเสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น แขกจะสามารถเลือกจำนวนเครดิตที่ต้องการเพื่อโอนไปยังเกมที่คุณกำลังเล่นหรือไปยังคลับการ์ดของผู้เล่นของคุณ

“ระบบได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ” Rhonda Cohen รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ MotorCity Casino กล่าว “เทคโนโลยีนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์แขกโดยรวมที่ MotorCity Casino และเราตั้งตารอที่จะเผยแพร่ออกไปในอนาคตอันใกล้นี้”

ภายใต้ระบบที่กำลังใช้งานอยู่ แจ็กพอตยังคงจ่ายด้วยมือ เครดิตอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกโอนไปยังการ์ด ซึ่งผู้เล่นจะโหลดในเครื่องอื่นหรือถอนออกที่แคชเชียร์ แขกสามารถสร้างบัญชีเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีได้ แต่ระบบ MotorCity ไม่มีการผูกกับบัตรธนาคารหรือสถาบันการเงิน

MotorCity เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัทจำกัดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Mandalay Resort ในลาสเวกัส ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแล Grand Victoria Casino Elgin ในพื้นที่ชิคาโก

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทคโนโลยีการโอนบัญชีการเดิมพันคืออนาคตสำหรับการเล่นสล็อต เวอร์ชันของ Acres Gaming (Coinless Transit) แพร่กระจายได้ไกลและเร็วเพียงใดนั้นเป็นเรื่องสำหรับคาสิโนแต่ละแห่งทั่วประเทศและรัฐที่ควบคุมพวกเขา

ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการเล่นสล็อตที่ West Virginia Racinos เช่น Mountaineer Race Track และ Gaming Resort หรือ Wheeling Island

จากการตรวจสอบรายงานผู้ถือหุ้นประจำปีของ Mountaineer เกี่ยวกับเงินเข้าและเงินออกจากเครื่องจักร ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้เงินคืนในปี 2545 ที่ 92.6% เพิ่มขึ้นจาก 88% ในปี 2543 พวกเขาไม่ได้เผยแพร่เปอร์เซ็นต์ แต่ดูเหมือนว่าสมเหตุสมผลจากการคำนวณและของฉัน ประสบการณ์การเล่นที่ Mountaineer คาสิโนเหล่านี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของลอตเตอรีรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย แตกต่างจากคาสิโนอินเดียเล็กน้อย

ดูเหมือนว่าพวกเขาจะจ่ายเงินได้ดีกว่าคาสิโนแถบในเวกัส

ทำดีต่อไปนะ

ทิม

เรียนทิม

ฉันตรวจสอบรายงานประจำปีของ Mountaineer ฉบับล่าสุดและพบว่าตัวเลขต่างกันเล็กน้อย ฉันคิดว่าฉันมีรายงานที่ช้ากว่าที่คุณใช้และที่อธิบายความแตกต่างของตัวเลข

ตามรายงานประจำปี 2546 ในปี 2546 Mountaineer มีการเดิมพันทั้งหมด $2,804,920,000 และคืนเงิน $2,560,670,000 ให้กับผู้เล่นเพื่อคืนทุนโดยรวม 91.3% ตัวเลขที่พิมพ์ในปี 2002 คือ $2,657,603,000, $2,433,105,000, 91.6% และสำหรับปี 2001 (เร็วที่สุดที่ฉันพบในรายงานนี้) $1,677,028,000, $1,492,506,000, 89.0%

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สล็อตบนแถบจ่ายเงินคืนโดยเฉลี่ย 93.4% ดังนั้นสล็อตของ Mountaineer โดยรวมจึงไม่จ่ายเงินคืนในอัตราที่สูงกว่าสล็อตของแถบ

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

จอห์นที่รัก,

ฉันกำลังจะไปที่ Smoky Mountains และฉันต้องการไปเล่นที่คาสิโนอินเดียบนภูเขา พวกเขาต้องปฏิบัติตามตารางการจ่ายคืนเดียวกันกับคาสิโนอื่น ๆ หรือไม่? เป็นการควบคุมตนเองหรือโดยรัฐ?

ชอบคำแนะนำของคุณ

ดิวอี้

เรียน คุณดิวอี้

ฉันไม่รู้ว่าคาสิโนใดอยู่ในพื้นที่นั้น ฉันแนะนำให้คุณไปที่เว็บไซต์ของคาสิโนและดูเกมที่มีให้ หากไม่มีเกมใดที่ดูเหมือนเกมที่คุณรู้จักจากลาสเวกัส แสดงว่าน่าจะเป็นเกม Class II ซึ่งควบคุมโดยชนเผ่าและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเล่นเกมของอินเดีย หากคุณเห็นรายการโปรดของคุณจากลาสเวกัส แสดงว่าเกมเหล่านั้นอาจเป็นเกม Class III ซึ่งต้องใช้คอมแพคกับรัฐ เว้นแต่ว่าคุณจะเห็นการ์ดบิงโกอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเครื่อง ในกรณีนี้ มันคือเวอร์ชัน Class II ของรายการโปรดใน Class III ของคุณ

ฉันยังแนะนำให้คุณไปที่เสิร์ชเอ็นจิ้นและทำการค้นหาชื่อคาสิโนและ “Class II” ตามด้วยชื่อและ “Class III” คุณควรจะสามารถทราบได้ว่าคาสิโนมีการเล่นเกมประเภทใดจากผลการค้นหา

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

สวัสดี,

ฉันสงสัยว่ามีที่ใดบ้างที่คุณสามารถซื้อสล็อตแมชชีน The Price Is Right ได้ ฉันชอบเกมนี้ทุกครั้งที่ไปเวกัสหรือเอซี แค่สงสัยว่ามีสถานที่ที่จะซื้อหรือไม่

ฉันสามารถสาบานได้ว่าฉันเคยได้ยินหรืออ่านเกี่ยวกับผู้ที่ซื้อเครื่องจักรโดยตรงจากผู้ผลิตเพื่อจัดส่งไปยังสถานะ “เครื่องจักรทั้งหมดถูกกฎหมาย” แต่คนในวงการเพิ่งส่งอีเมลถึงฉันโดยแจ้งว่าผู้ผลิตขายให้กับหน่วยงานที่มี ใบอนุญาตการเล่นเกม

ไม่ว่าในกรณีใดคำถามก็คือเครื่อง The Price Is Right IGT ไม่ได้ขายพวกเขา พวกเขาถูกวางไว้ในคาสิโนบนพื้นฐานการแบ่งปันรายได้เท่านั้น

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

สวัสดี จอห์น

ฉันสนุกกับคอลัมน์ของคุณ

ฉันมีคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับการ์ดผู้เล่นที่คุณได้รับที่คาสิโน ยอดเยี่ยมสำหรับการสะสมคะแนนสำหรับคอมพ์ สิ่งที่ฉันสงสัยคือมันมีผลกระทบต่ออัตราต่อรองของคุณในเครื่องที่กำหนดหรือไม่? ฉันไม่ได้อ่านอะไรบ่งบอกว่าพวกเขาทำ แต่เนื่องจากดูเหมือนว่าคาสิโนสามารถติดตามผู้เล่นที่เครื่อง (ในหลาย ๆ กรณีฉันได้เห็นโฮสต์ปรากฏขึ้นและเสนออาหาร / ตั๋ว / ฯลฯ ให้กับผู้เล่น) พวกเขายังสามารถติดตาม เงินรางวัลของผู้เล่น

บางทีนี่อาจเป็นแค่การเก็งกำไรที่หวาดระแวง แต่ฉันเคยได้ยินคนอื่นสงสัยเรื่องนี้เช่นกัน

ขอบคุณมาก.

สตีวี่

เรียนสตีวี่

ขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆ เกี่ยวกับคอลัมน์ของฉัน

ระบบติดตามผู้เล่นติดตามการชนะและการสูญเสียของคุณอย่างแน่นอนที่สุด ที่จริงแล้ว คุณสามารถขอคำชี้แจงการชนะ/แพ้ตอนสิ้นปีเพื่อใช้ในการเตรียมการคืนภาษีของคุณ

ที่กล่าวว่าการใช้การ์ดไม่มีผลใด ๆ กับผลลัพธ์ของคุณที่เครื่องใด ๆ การใช้บัตรเพียงช่วยให้คาสิโนติดตามผลลัพธ์ของคุณ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อพวกเขา

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

จอห์น,

จดหมายข่าวที่ดี

ฉันจะไปเวกัสในเดือนกรกฎาคมและต้องการทราบว่าสถานที่ใดที่มีคี่ที่ดีที่สุดในสล็อต? คุณคิดอย่างไรกับสล็อต “เกม” เช่น CASH CROP, TEXAS TEA, REEL ‘EM IN และอื่นๆ

ขอบคุณที่รับชมและอ่าน

Big Len

เรียน บิ๊กเลน

หวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในเวกัส นี่คือคำตอบสำหรับคำถามของคุณสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป

คาสิโนนอกแถบที่ตอบสนองคนในท้องถิ่นโดยทั่วไปมีอัตราต่อรองที่ดีกว่าในสล็อตมากกว่าคาสิโนแถบ มีวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ดีมากมายบนแถบนี้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องละทิ้งความลุ่มหลงเพื่อที่จะมีเกมที่ดี

ฉันชอบวิดีโอสล็อตที่มีรอบโบนัส ท้ายที่สุด เราทุกคนต้องการเข้าสู่รอบโบนัสนั้นอีกครั้งไม่ใช่หรือ?

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

ลอนดอน – (ข่าวประชาสัมพันธ์) — คาสิโนวีไอพี (http://www.vipcasino.com) นวัตกรรมโปรแกรมรางวัลเงินสด 10%/1% ได้รับรางวัล ‘โปรแกรมรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี 2547’ โดยเว็บไซต์สล็อตและวิดีโอโปกเกอร์ชั้นนำของสำนักพิมพ์ Strictly Slots ผู้อ่านสล็อตที่เคร่งครัด 50,000 คนมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดของคาสิโนวีไอพีเหนือการแข่งขันที่ดุเดือด รวมถึง InterCasino และ Gaming Club

โปรแกรมรางวัลเงินสด 10%/1% ของคาสิโนวีไอพีเป็นคาสิโนออนไลน์แห่งแรกที่จัดทำโครงการจูงใจระดับสูงสำหรับผู้เล่นทุกคน ทุกเดือนโดยไม่มีข้อกำหนดในการเดิมพัน โปรแกรมจะคืนเงินให้กับผู้เล่นที่แพ้ 10% ของยอดขาดทุนสุทธิจากการปิดบัญชีรายเดือน และโบนัสผู้ชนะด้วย 1% ของยอดชนะการปิดบัญชีรายเดือน

โปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม และไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องในด้านความเอื้ออาทรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความโปร่งใสอีกด้วย ผู้เล่นที่คาสิโนวีไอพีตระหนักดีว่าโปรแกรมรางวัลเป็นโปรแกรมที่ตรงไปตรงมาที่สุด ไม่ต้องฝากเงินขั้นต่ำหรือเล่นผ่านตลอดจนขึ้นอยู่กับการเล่นของผู้เล่นตลอดทั้งเดือน มากกว่าแค่วันที่เฉพาะเจาะจง

“โปรแกรมรางวัลเงินสดของเราเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเรา” Kate Berkeley ผู้จัดการคาสิโนกล่าว “เราใช้มันเพื่อบังคับใช้ความจริงที่ว่าผู้เล่นของเราทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนของวีไอพี รูปแบบแรงจูงใจนี้โดยปกติสงวนไว้สำหรับผู้เล่น 1% แรก แต่เราได้นำรางวัลวีไอพีมาสู่มวลชน ตัดสินโดยการตอบสนองของผู้เล่นของเราและ รางวัลนี้ ฉันคิดว่ามันใช้ได้”

เรียน คุณแฟรงค์

ฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในการควบคุมลูกเต๋า ผมเชื่อว่าถ้าลูกเต๋าโดนกระดานหลังจะควบคุมลูกเต๋าไม่ได้ในทุกระดับ คำถามของฉันมีสองส่วน:

1. คุณมีสถิติเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณกับลูกเต๋าที่ถูกควบคุมหรือไม่?

2. ถ้าสามารถควบคุมลูกเต๋าได้ เหตุใดคาสิโนจึงไม่ห้ามการฝึกฝน?

ความรู้เรื่องการพนันของคุณนั้นไม่ธรรมดา และฉันไม่เข้าใจการตรึงของคุณกับการควบคุมลูกเต๋า

เจอร์รี่

เรียน เจอร์รี่

สมาชิกของทีมควบคุมลูกเต๋า Golden Touch Craps เช่น Dominator, Howard “Rock ‘n Roller” Newman, Jerry “Stickman” Stich แต่ละคนมีอย่างน้อย 20,000 ม้วนที่ได้รับการวิเคราะห์ พวกเขาได้แสดงให้เห็นในม้วนเหล่านั้นความสามารถในการเปลี่ยนลักษณะของเกมให้ชอบพวกเขา การตีกำแพงด้านหลังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่คุณคิด เนื่องจากคุณสามารถตีมันเบา ๆ จนกำแพงมีผลกระทบต่อลูกเต๋าน้อยที่สุด ที่ยากจริงๆ คือ ให้ลูกเต๋าตีเบาๆพอแต่ไม่พลาด นั่นคือปัญหาและนั่นเป็นสาเหตุที่ต้องฝึกฝนอย่างมากเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี

คาสิโนจะไม่ขัดขวางการฝึกซ้อมเพราะคุณรู้ได้อย่างไรว่านักแม่นปืนคนใดกำลังเปลี่ยนเกม? มากกว่าร้อยละ 50 ของมือปืนวางลูกเต๋าและครึ่งหนึ่งพยายามโยนให้สม่ำเสมอ ไล่มันออกไปให้หมด และจะไม่มีเกมแครบส์ในอเมริกา นอกจากนี้ นักแม่นปืนที่ควบคุมส่วนใหญ่นั้นดีสำหรับคาสิโนเพราะการทอยที่ดีเหล่านั้นพวกเขาเพียงแค่ดึงดูดผู้เล่นคนอื่นให้เล่นมากขึ้นและมองหาการทอยที่ดีกว่าเดิม และทั่วประเทศตอนนี้รายได้ลูกเต๋าเพิ่มขึ้น ผู้บริหารคาสิโนควรจะขี้โกงมากในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่นำเงินมาให้พวกเขา

สิ่งที่ดีที่สุดทั้งในและนอกคาสิโน!

Frank Scoblete

Augie และ Connie เพลิดเพลินกับรูเล็ตสองศูนย์ พวกเขารู้ว่าความได้เปรียบในบ้านนั้นใหญ่มาก 5.26 เปอร์เซ็นต์ แต่ Augie ชอบผลตอบแทนสูงจากการยิงระยะไกลนัดเดียว ในขณะที่ Connie สนุกกับการได้รับโอกาสชนะอย่างแรงในความโปรดปรานของเธอโดยการครอบคลุมหลายหมายเลข แม้ว่าผลตอบแทนจะต่ำ นอกจากนี้ ทั้งคู่ไปที่คาสิโนเพื่อรับประทานอาหารและความบันเทิงตลอดจนเล่นการพนัน ดังนั้นกลยุทธ์ในการออกจากเกมคือให้เล่นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง น้อยกว่านี้หากพวกเขาถึงขีดจำกัดการสูญเสียหรือชนะเป้าหมาย เป็นผลให้ทั้งสองเชื่อว่าขอบไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากพอที่จะเขียนถึงบ้าน

เพื่อประโยชน์ของภาพประกอบ แสร้งทำเป็นว่าทั้งคู่ผลักดันความโน้มเอียงไปสู่จุดสูงสุดด้วยกลยุทธ์การเดิมพันที่ค่อนข้างรุนแรง พวกเขาแต่ละคนมีขีดจำกัดการสูญเสีย $1,000 Augie จ่าย 33 ดอลลาร์สำหรับหมายเลขเดียวต่อการหมุน ซึ่งเป็นโอกาสเดียวในการชนะรางวัล 1,115 ดอลลาร์ 38 ดอลลาร์ และเลิกเล่นทันทีที่เขาทำเงินถึงหรือเกิน 2,000 ดอลลาร์ คอนนี่ทำสิ่งที่ตรงกันข้าม เธอเดิมพัน $1 ในแต่ละหมายเลขจาก 33 หมายเลข สำหรับโอกาส 33 ใน 38 ของการหมุนสุทธิ 3 ดอลลาร์ และเลิกเล่นเมื่อเธอไปถึงหรือถึง 50 ดอลลาร์ ทั้งสองหยุดหลังจากหนึ่งชั่วโมงหากพวกเขายังไม่ถึงจุดสุดโต่ง

โต๊ะรูเล็ตทั่วไปมี 40 สปินในหนึ่งชั่วโมง การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันผู้เล่น 5,000 คนตามกลยุทธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรได้ในทางปฏิบัติ

วิธีการของ Augie ทำให้เขามีความน่าจะเป็นประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ในการบรรลุเป้าหมายการชนะ 2,000 ดอลลาร์ของเขาและ 45 เปอร์เซ็นต์ที่จะยากจนภายในหนึ่งชั่วโมง ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากเขาเดิมพันเมื่อเขาต่ำกว่า $2,000 และรับ $1,115 จากการชนะ การเทคของเขาอาจสูงกว่า $3,000 หากเขาไม่ชนท้ายช่วงของเขาและเล่นเต็ม 40 สปิน โอกาสของเขาคือประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะ $1,056 และโอกาส 28 เปอร์เซ็นต์ที่จะสูญเสีย $135

สไตล์ของคอนนี่แทบไม่มีโอกาสที่จะจบได้ต่ำกว่า 400 ดอลลาร์นับประสาอะไร ในฐานะผู้ชนะ เธอมีโอกาสประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ที่จะไปถึงหรือผ่านเป้าหมาย 50 ดอลลาร์ของเธอ และ 12 เปอร์เซ็นต์ในการบดขยี้ชั่วโมงและเก็บเงิน 12 ดอลลาร์หรือ 48 ดอลลาร์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในด้านการสูญเสีย โอกาสของเธออยู่ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ที่จะเสียมากกว่า $300 ประมาณ 6% ของการเป็น $200 ถึง $300 ในหลุม และ 20 เปอร์เซ็นต์ของการสรุป $100 ถึง $200 ตามหลัง ในระดับการสูญเสียที่ต่ำกว่า เธอกำลังมองหาความน่าจะเป็นที่จะลดลงประมาณ 16% โดย 96 ดอลลาร์, 18 เปอร์เซ็นต์ โดย 60 ดอลลาร์ และ 15 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 24 ดอลลาร์

ไม่ว่าในกรณีใด แม้หลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วโมง โอกาสในการแพ้ก็มากกว่าการชนะมาก สำหรับการกระทำที่ดุดันของ Augie นั้น สัดส่วนจะอยู่ที่ 73 ถึง 27; สำหรับโหมดอนุรักษ์นิยมของคอนนี่ พวกมันแย่กว่าเล็กน้อยที่ 75 ถึง 25

ในการเดาครั้งแรก อาจปรากฏว่าความไม่สมมาตรที่สูญเสียต่อชัยชนะนั้นเกิดจากผลกระทบของขอบ อย่างไรก็ตาม ด้วยความได้เปรียบเฮาส์ที่ 5.26 เปอร์เซ็นต์และการเดิมพันที่ 33 ดอลลาร์ ออกี้และคอนนี่ต่างก็ขาดทุนทางทฤษฎีประมาณ 69 ดอลลาร์ นี้ไม่ได้จริงๆ jibe กับผลลัพธ์ที่พบในการจำลอง เอฟเฟกต์ขอบที่ละเอียดอ่อนกว่าอาจอยู่ในที่ทำงาน การคาดคะเนนี้สามารถทดสอบได้โดยการจำลองกลยุทธ์การเดิมพันแบบเดียวกัน ชนะเป้าหมาย และขีดจำกัดการสูญเสียที่รูเล็ตศูนย์เดียว – โดยที่ขอบจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 2.63 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกลยุทธ์เชิงรุก สัดส่วนของผู้แพ้ต่อผู้ชนะยังคงเกือบเท่าเดิมที่ 73 ต่อ 27 แต่สำหรับแนวทางอนุรักษ์นิยม ออฟเซ็ตจะหดตัวลงเหลือ 60 ถึง 40 Edge ส่งผลกระทบต่อ Connie มากกว่า Augie ส่วนใหญ่เป็นเพราะเธอถึงขีดจำกัดของเธอน้อยกว่าที่เขาทำ

การบัญชีเพิ่มเติมสำหรับความไม่สมดุลสามารถพบได้ในการเลือกวัตถุประสงค์ในการทำกำไรสำหรับค่าเผื่อการสูญเสียเดียวกัน สมมติว่าพวกเขาลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 1,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ก้าวร้าวและ 25 ดอลลาร์สำหรับกระบวนทัศน์อนุรักษ์นิยม จากนั้นสำหรับรูเล็ตสองศูนย์สองเท่า 5.26 อัตราส่วนของผู้ชนะต่อผู้แพ้ที่ก้าวร้าวลดลงเป็น 68-to-32 ในขณะที่นักพนันหัวโบราณลดลงเหลือ 58-to-42

ขอบจะเห็นได้ว่ามีผล แต่อิทธิพลไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งกว่าในกรณีเช่นที่ตรวจสอบแล้วมากกว่าปัจจัยที่พลเมืองที่แข็งแกร่งสามารถควบคุมได้ง่าย กล่าวคือ กลยุทธ์ทางออกกลับหัวกลับหาง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับความน่าจะเป็นในการชนะและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ชวนให้นึกถึงเพลงกวีสุดรัก Sumner A Ingmark:

เรียนมาร์ค

ในคอลัมน์ล่าสุดของคุณ คุณพูดถึงคนที่อาจจะโดนรอยัลฟลัชสามครั้งติดต่อกัน สิ่งที่คุณไม่ได้พูดถึงคือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้น นอกจากนี้ ตั๋วคีโนช็อตยาวบางใบจะไม่ยากพอๆ กับสามราชวงศ์ติดต่อกันใช่หรือไม่? แฟรงค์ แอล.

อุ๊ปส์ ฉันละเลย แฟรงค์ เสียใจ. โอกาสในการตีสามราชวงศ์ติดต่อกันคือ 32.8 ล้านล้านต่อ 1

ในการเปรียบเทียบสามราชวงศ์ติดต่อกันกับตั๋วคีโนช็อตยาว จะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขที่คุณพยายามจะตีให้แน่น ยกตัวอย่าง 15 จุด โอกาสในการโจมตีสัตว์ตัวนี้มีประมาณ 428 พันล้านต่อหนึ่ง แม้ว่าจะตีได้ง่ายกว่าราชวงศ์สามราชวงศ์ติดต่อกัน แต่สำหรับความรู้ของฉันไม่มีใครเคยโดน 15 จุดเลย แฟรงค์ มีความสวยงามที่พวกเขาเรียกว่าตั๋ว “โบนัสพิเศษ” ที่คุณพยายามทำแต้มให้ได้ 19 จาก 20 แต้ม ลองใช้โอกาสที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ 2 พันล้านล้าน 946 ล้านล้าน 096 พันล้าน และ 780 ล้านต่อหนึ่ง หากคุณต้องเล่นตั๋วใบนี้ทุกวินาที ของทุกวัน ตามกฎความน่าจะเป็นที่สนุกสนาน คุณจะจับได้ 19 จาก 20 ทุกๆ 93,420,116 ปี ครอบครัวของคุณมีอายุยืนยาวแค่ไหน แฟรงค์?

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาร์ท ซิมป์สัน อดีตทหารผ่านศึกสงครามคีโนวัย 38 ปี แวะมาเยี่ยมเยียนนาวิกโยธินอย่างรวดเร็ว อาร์ตทำงานในอาชีพการเล่นเกมทั้งหมดของเขาในคาสิโน N. Nevada หกแห่ง ทั้งหมดเป็นคีโน ฉันถามเขา; “อาร์ต ตั๋วอะไร ที่มีคะแนนสูงสุดที่คุณเคยจ่ายมา?”

“ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของเก้าจุด” เขาตอบ “แต่ไม่เคยสิบจุดหรือสูงกว่านั้น” นอกจากนี้ เขายังแสดงความคิดเห็นว่าตลอด 38 ปีเดียวกันนั้น เขาไม่เคยเห็น 8 ตำแหน่งของตัวเองบนกระดานเลย เขาสังเกตจำนวนเจ็ดในแปดของตัวเลขปกติของเขามากมาย แต่ไม่เคยเป็นตัวเลข 8 จุดเลย ฉันสามารถซื้อสิ่งที่อาร์ทขายได้อย่างแน่นอน เพราะใน 18 ปีที่ฉันใช้ไปข้างใน ฉันได้เห็น 5 จุด (2, 25, 55, 73, 78) ปรากฏเพียงสี่ครั้งเท่านั้น โชคดีที่ฉันเคยเล่นด้วยเงิน 5 ดอลลาร์ และจ่ายมากกว่า 4 แกรนด์ มากกว่าที่ฉันเคยใช้ หรือจะใช้เล่นคีโน

เรียนคุณมาร์ค

คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเครื่องสล็อตแมชชีนแบบเก่าจะกลับมาอีกครั้ง? สเตลล่า เอส

โอกาสที่สาวงามกลไกจักรกลสมัยก่อนจะกลับมามีจริงคือ zip, zilch และ nada เว้นแต่สเตลล่า กูรูด้านการตลาดบางคนสามารถโน้มน้าวใจคนทั่วไปที่เข้าใจผิดเรื่องชวนให้คิดถึง เช่น โทรทัศน์ขาวดำ Studebakers หรือแปดคน เทปแทร็กเป็นสิ่งที่ต้องมี

ในอดีตฉันเคยเห็นคาสิโนบางแห่งเสนอเครื่องหยอดเหรียญ Pace หรือ Mills Bell O Matic Standard แบบเก่าสองสามเครื่องที่สามารถเล่นได้ แต่เมื่อ Money Honey เครื่องแรกที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อ่านวงล้อ, ฮอปเปอร์, และด้านหน้าที่สว่างไสวกระทบพื้นคาสิโนในปี 2506 ม้า เราจะเรียกเขาว่าหลงไป ออกจากโรงนาและเขาไม่กลับบ้าน

สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่สร้างตัวเลขสุ่มของวันนี้ หรือกลไกของปีที่แล้ว คุณยังต้องเอื้อมมือคว้ากระเป๋าเงินของคุณต่อไปขณะที่มันกลืนเงินของคุณ

ข้อเสนอการพนันประจำสัปดาห์:ผู้จัดการคาสิโนพูดขึ้นและประกาศว่า “ได้รับการขู่วางระเบิดแล้ว โปรดออกจากคาสิโน ไม่มีใครย้าย ห้านาทีต่อมาผู้จัดการคาสิโนประกาศอีกครั้งว่า “ได้โปรดทุกคนออกจากคาสิโน ได้รับการขู่วางระเบิดแล้ว” ผู้เล่นแบล็คแจ็คเป็นคนแรกที่ไปจากนั้นก็เป็นคนยิงอึและผู้เล่นบาคาร่าในที่สุดผู้เล่นรูเล็ตก็จากไป แต่เครื่องสล็อตยังคงหมุนวนและกระพริบ Mario Puzo, Inside Las Vegas (1976) )

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — นวัตกรรมโปรแกรมรางวัลเงินสด 10%/1% ของ VIP Casino (www.vipcasino.com) ได้รับรางวัล ‘โปรแกรมรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี 2547’ จากสื่อประเภทสล็อตและวิดีโอโปกเกอร์ชั้นนำอย่าง Strictly Slots ผู้อ่านสล็อตที่เคร่งครัด 50,000 คนมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดของคาสิโนวีไอพีเหนือการแข่งขันที่ดุเดือด รวมถึง InterCasino และ Gaming Club

โปรแกรมรางวัลเงินสด 10%/1% ของคาสิโนวีไอพีเป็นคาสิโนออนไลน์แห่งแรกที่จัดทำโครงการจูงใจระดับสูงสำหรับผู้เล่นทุกคน ทุกเดือนโดยไม่มีข้อกำหนดในการเดิมพัน โปรแกรมจะคืนเงินให้กับผู้เล่นที่แพ้ 10% ของยอดขาดทุนสุทธิจากการปิดบัญชีรายเดือน และโบนัสผู้ชนะด้วย 1% ของยอดชนะการปิดบัญชีรายเดือน

โปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม และไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องในด้านความเอื้ออาทรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความโปร่งใสอีกด้วย ผู้เล่นที่คาสิโนวีไอพีตระหนักดีว่าโปรแกรมรางวัลเป็นโปรแกรมที่ตรงไปตรงมาที่สุด ไม่ต้องฝากเงินขั้นต่ำหรือเล่นผ่านตลอดจนขึ้นอยู่กับการเล่นของผู้เล่นตลอดทั้งเดือน มากกว่าแค่วันที่เฉพาะเจาะจง

“โปรแกรมรางวัลเงินสดของเราเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของเรา” Kate Berkeley ผู้จัดการคาสิโนกล่าว “เราใช้มันเพื่อบังคับใช้ความจริงที่ว่าผู้เล่นของเราทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนของวีไอพี รูปแบบแรงจูงใจนี้โดยปกติสงวนไว้สำหรับผู้เล่น 1% แรก แต่เราได้นำรางวัลวีไอพีมาสู่มวลชน ตัดสินโดยการตอบสนองของผู้เล่นของเราและ รางวัลนี้ ฉันคิดว่ามันใช้ได้”

PRESS RELEASE) — Prestige Gaming NV ที่มีแบรนด์เกมมากมายประกอบด้วยคาสิโนออนไลน์ 3 แห่ง ได้แก่ Prestige Casino, Diamond Club Casino และ PlayGate Casino, ห้องโป๊กเกอร์ 3 ห้อง: Prestige-Poker, Diamond Club Poker และ PlayGate Poker และหนึ่งห้องบิงโก : Prestige Bingo หนึ่งในผู้ให้บริการเกมที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโลก โดยมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 7 ปี กำลังย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โครงสร้าง Prestige Gaming จะออกเวอร์ชันใหม่โดยใช้แพลตฟอร์ม Playtech ที่ล้ำสมัย

ด้วยเกมใหม่ 100 เกม, แฟลชและเกมสด ลูกค้าใน 6 ภาษาที่แตกต่างกัน, หลายสกุลเงิน, วิธีการชำระเงินใหม่, การออกแบบกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และคุณสมบัติใหม่ที่ยอดเยี่ยม, Prestige Casino, Diamond Club Casino และ PlayGate Casino นำเสนอในตลาดการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน มีข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม

ข้อเสนอของผู้เล่นไม่ได้จำกัดเฉพาะในคาสิโนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความจริงที่ว่าด้วยบัญชีเดียวที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงห้องโป๊กเกอร์เดียวกันและ Bingo Hall ที่เชื่อมโยงกับ PlayTech Networks ทั่วโลก: Ipoker และ BingoLand

ห้องโป๊กเกอร์, เพรสทีจ-โป๊กเกอร์, ไดมอนด์คลับโป๊กเกอร์ และโป๊กเกอร์เพลย์เกท ได้รับการสนับสนุนด้วยโหมดดูคู่, หลายโต๊ะ, การแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ชิงแชมป์โลก, การแข่งขันรายวัน, รายสัปดาห์และรายเดือน, การแข่งขันแบบส่วนตัวและแบบหลายโต๊ะ, บันทึกย่อของผู้เล่น, บัดดี้ รายการ, โปรแกรมรางวัล iPoints, เกมเสริม, ประวัติเกมแบบเรียลไทม์, การช่วยเหลือสด, แนะนำเพื่อน, คลับวีไอพี

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Prestige Gaming เพิ่งเปิดตัวพอร์ทัลใหม่ที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจนสำหรับพันธมิตรพันธมิตร: http://www.thepartnerpage.com

พอร์ทัลนี้จะสร้างความสุขให้กับผู้ดูแลเว็บอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันเป็นโปรแกรมพันธมิตรที่ทำกำไรได้มากที่สุด โดยมีรายได้มากถึง 56% ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่เดือนแรกของพันธมิตร

โปรแกรมรวมถึงคุณสมบัติ 10 ระดับ บัญชีพันธมิตรตัวแทนขายที่ไม่ซ้ำใครเพื่อจัดการโครงสร้าง Prestige Gaming ทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าคำนวณจากผลรวมของ Netgaming ที่สร้างขึ้นจากแต่ละโครงสร้าง

แฟรงก์ เรดฟอร์ด ผู้จัดการการเล่นเกมของ Prestige กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ PlayTech ได้สนับสนุนเราด้วยทรัพยากรที่ประเมินค่าไม่ได้และความเป็นมืออาชีพในระดับสูง เพื่อให้เราได้รับหนึ่งในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ความกังวลและลำดับความสำคัญหลักของเรามุ่งเน้นไปที่การให้บริการคุณภาพสูงแก่ผู้เล่นของเรามาโดยตลอด แต่วันนี้เราภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Prestige Gaming NV

Prestige Gaming ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 ด้วยการเปิดตัวโครงสร้างแรกของเขา: Prestige Casino

หลังจากช่วงเวลาการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จซึ่งจัดการโดยคาสิโนแห่งนี้โดยเฉพาะในยุโรปเหนือ กลุ่ม Prestige Gaming ในปี 2002 ได้ซื้อคาสิโนออนไลน์อีกสองแห่ง: Diamond Club Casino (ก่อตั้งขึ้นในปี 1998) และ PlayGate Casino (ก่อตั้งขึ้นในปี 2000) และในปี 2003 ปีที่ 3 ห้องโป๊กเกอร์และ 1 Bingo Hall

ในการย้ายไปยังแพลตฟอร์ม Playtech และบรรลุการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งหมด (ดาวน์โหลด, แฟลชและเกมสด, ห้องโป๊กเกอร์และบิงโก) ในภาษาต่างๆ และด้วยสกุลเงินมากกว่าหนึ่งสกุล Prestige Gaming NV กลายเป็นบริษัทเกมนอกอาณาเขตชั้นนำในธุรกิจเกมออนไลน์ และตลาด

เว็บไซต์: www.prestigegaming.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Playtech

Playtech เชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการออนไลน์ที่มีอยู่ซึ่งต้องการอัปเกรดระบบของพวกเขาเป็นหลัก และผู้ประกอบการภาคพื้นดินที่เปิดตัวทางออนไลน์ แอปพลิเคชั่นเกมของ Playtech — คาสิโนออนไลน์, คาสิโนวิดีโอสตรีมสด, บิงโก, โป๊กเกอร์และในไม่ช้า เกมแห่งทักษะ — สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และสามารถรวมเป็นกิจกรรมแบบสแตนด์อโลนได้อย่างอิสระ Playtech ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 โดยทีมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย และได้รับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานบนบกที่ช่ำชอง ปัจจุบัน Playtech มีพนักงานกว่า 170 คนกระจายอยู่ทั่วโลก โดยประมาณสองในสามมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกมในปัจจุบันและอนาคต

สวัสดี จอห์น

เพลิดเพลินไปกับตัวอักษรคอลัมน์และคำตอบของคุณเป็นอย่างมาก เป็นจุดสนใจของผู้อ่าน ฉันอยู่ที่ Foxwoods ในคอนเนตทิคัตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้หญิงข้างๆ ฉันกดเงินสดและได้ตั๋วกระดาษของเธอ ฉันเห็นจำนวนเงินที่จ่ายออกไป ประมาณห้านาทีต่อมา เธอกลับมาที่สล็อตแมชชีนพร้อมกับผู้ดูแล ปรากฎว่าหลังจากที่เธอออกจากเครื่องแล้ว เธอตรวจตั๋วแล้วว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบเงินรางวัลของเธอและดูแลเธอได้ แนะนำให้ผู้อ่านของคุณออกจากเครื่องจ่ายเงินกระดาษที่พิมพ์กระดาษด้วยจำนวนที่เหมาะสม มันอาจจะป้องกันความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นบางอย่าง

ขอบคุณค่ะ

พี่โบ

เรียน คุณบ๊อบ

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องนั้นเกิดขึ้น

นั่นเป็นคำแนะนำที่ดี ตรวจสอบเสมอว่าตั๋วของคุณถูกต้องเมื่อคุณกดเงินสดจากเครื่อง

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีให้ฉัน ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายในปีที่ผ่านมา ดีแล้วทำต่อไป.

สามีของฉันและฉันกำลังจะไปลาสเวกัสในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ลูกหลานของเราให้ทริปนี้แก่เราในวันครบรอบแต่งงานครบรอบ 40 ปีของเรา เราเคยได้ยินการเล่นนอกแถบหลักและตัวเมืองคุณจะมีโอกาสที่ดีกว่า นี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่? เราชอบเล่นสล็อต เราจะไปหาโอกาสที่ดีกว่านี้ได้ที่ไหน? มีโรงแรมหรือคลับขนาดเล็กที่อื่นในลาสเวกัสหรือไม่? คุณช่วยบอกชื่อหรือเส้นทางไปยังสถานที่เหล่านี้ได้ไหม เราพักอยู่ที่ลักซอร์

ขอบคุณอีกครั้ง

Carol

เรียนแครอล

ขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆ

ฉันรู้ว่าบางคนเบื่อที่จะอ่านคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่ที่จะหาโอกาสที่ดีกว่าในลาสเวกัส แต่ตราบใดที่ผู้คนยังคงถาม ฉันก็จะตอบคำถามต่อไป

คาสิโนนอกแถบมีการคืนทุนที่สูงกว่าคาสิโนทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณสามารถหาวิดีโอโป๊กเกอร์ที่จ่ายสูงได้บนแถบนี้

The Palms ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลักซอร์ ขึ้นชื่อเรื่องการคืนทุนที่ดีในช่องของพวกเขา คุณยังสามารถลอง Sam’s Town คาสิโนใดก็ได้ใน Coast และคาสิโน Station ใดก็ได้ เพียงหยิบนิตยสาร freebee เล่มหนึ่งเพื่อรับแผนที่

อย่าคลั่งไคล้การพยายามรับคะแนนเปอร์เซ็นต์พิเศษในการคืนทุนในช่อง ไม่เหมือนเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ คุณจะไม่มีวันรู้ถึงการคืนทุนของสล็อตแมชชีนที่คุณกำลังเล่น ฉันคิดว่าผู้เล่นสล็อตส่วนใหญ่น่าจะดีกว่าในการเพิ่มสิ่งที่พวกเขาสามารถหาได้ – บรรยากาศของคาสิโน, ห้อง, ร้านอาหาร, สโมสรสล็อต, ความเป็นมิตรของพนักงาน, การเลือกเครื่อง ฯลฯ – แทนที่จะคืนทุนซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถ รู้แน่.

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

สวัสดี จอห์น

ภรรยาและฉันไปที่คาสิโนของ Harrah ใน Cherokee, NC เดือนละครั้งและเล่นสล็อตแมชชีน คำถามของฉันคือในเครื่องจักรที่นั่น คุณสามารถเปลี่ยนอัตราความเร็วบนวงล้อได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะส่งผลต่อผลลัพธ์ของโอกาสในการชนะหรือแพ้หรือไม่? ดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีกับความเร็วที่สองมากกว่าความเร็วที่หนึ่งหรือสาม

ขอขอบคุณ!

ดัฟฟี่

ดัฟฟี่ที่รัก

อัตราความเร็วไม่ควรมีผลกับโอกาสของคุณ

สิ่งเดียวที่เลือกอัตราความเร็วที่เร็วขึ้นคือทำให้คุณเสียเงินเร็วขึ้น!

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

จอห์นที่รัก,

ฉันคิดว่าคุณอาจต้องการได้ยินว่าฉันประสบความสำเร็จอย่างมากจากการทำตามคำแนะนำของคุณ (และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันคนอื่นๆ ที่ระบุไว้)

ก่อนเดินทางไปลาฟลิน รัฐเนวาดา ฉันได้อ่านหนังสือคาสิโนหลายเล่ม รวมทั้งหนังสือของคุณ “คู่มือการเล่นสล็อตของผู้เชี่ยวชาญสล็อต” จากนั้นฉันก็พิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในคอมพิวเตอร์ของฉันแล้วพิมพ์ออกมาบนนามบัตรประมาณสิบใบ ผมเรียกไพ่อย่างต่อเนื่องในขณะที่เล่นการพนันในสามคาสิโน ในไม่กี่วินาที ฉันสามารถรีเฟรชหน่วยความจำของฉันได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจำนวนเหรียญที่จะเล่น อะไรคือเครื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และวิธีจัดการกับสล็อตวิดีโอหลายบรรทัดที่กลืนเงิน

ฉันเล่นการพนันครั้งสุดท้ายที่ริเวอร์ไซด์คาสิโนระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 02.00 น. และเล่นเครื่องจ่ายสิบครั้งที่เป็นที่นิยมในส่วนปลอดบุหรี่ มันเป็นเครื่องจักรหลายนิกายที่สามารถเล่นไตรมาสได้ 50 เซ็นต์หรือดอลลาร์ สูงสุดสองเหรียญ ทำตามคำแนะนำของคุณ ฉันเล่นหนึ่งในสี่ต่อการหมุน หลังจากถูก “แจ็กพอต” เล็กๆ มูลค่า 50 ดอลลาร์ ฉันตัดสินใจเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ หนึ่งดอลลาร์ต่อการหมุน หลังจากผ่านไปประมาณ 20 นาที เวลา 01:47 น. เครื่องของฉันก็ชนป้ายสามแท่งและสองสัญลักษณ์สิบตัว จ่าย 100 เท่าของแจ็คพอตปกติที่ 30 เครดิต ซึ่งเทียบเท่ากับ 3,000 ดอลลาร์ ฉันแค่ตกตะลึง

ใช่ ถ้าฉันใส่เงินสองเหรียญต่อการหมุนหนึ่งครั้ง ฉันจะได้รับเงินรางวัล 6,000 เหรียญ แต่ฉันมีความสุขมากกับการชนะของฉันด้วยจำนวนเงินที่ฉันเดิมพัน ค่อนข้างตรงไปตรงมา ถ้าฉันไม่ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญของคุณและคนอื่น ๆ เพื่อเดิมพันเพียงหนึ่งเหรียญบนตัวคูณแบบตรง ฉันจะไม่มีเงินเหลือพอที่จะชนะแจ็คพอตที่ฉันลงเอยด้วย ดังนั้นฉันจึงอยากได้แจ็คพอต $3,000 มากกว่าไม่มีแจ็กพอต น่าแปลกที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกรางวัลแจ็กพอตเท่ากันใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ เกือบจะเป็นวินาที แต่เล่นควอเตอร์และถูกรางวัล 1,500 ดอลลาร์

หลังจากที่นอนไม่หลับจากความตื่นเต้นในการชนะ ฉันกลับไปที่คาสิโนเพื่อลองใช้เครื่อง Ten Times Pay อีกครั้ง โดยเทเงินรางวัลของฉันไป 600 ดอลลาร์คืนเป็นสองดอลลาร์ต่อการหมุน ความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะแน่นอนว่า 600 ดอลลาร์หายไปในเวลาประมาณสองชั่วโมง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญถูกต้อง: เดิมพันหนึ่งเหรียญต่อการหมุนตัวคูณแบบตรง

ต้องใช้วินัยอย่างมากในการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แต่เวลา ความพยายาม และเงิน 50 ดอลลาร์ที่ฉันใช้ไปกับหนังสือการพนันทั้งหมดทำให้การเดินทางครั้งนี้สนุกและให้ผลกำไรมาก ฉันแน่ใจว่าจะเก็บบันทึกประจำวันโดยละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียของฉัน ซึ่งจะช่วยชดเชยภาษีที่ฉันต้องจ่ายสำหรับแจ็คพอตของฉัน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการจัดการเงินการพนันของคุณ

นอกจากหนังสือของคุณแล้ว ผู้อ่านของคุณจะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือ “นักพนันอย่างกระฉับกระเฉง” ของ Jean Scott ห้องของฉันเป็นเวลาสองคืน อาหารทุกมื้อของฉัน และแม้กระทั่งของขวัญมูลค่า 26 เหรียญก็จ่ายโดยคาสิโนสามแห่งตามคำแนะนำของสก็อตต์ที่ฉันปฏิบัติตาม

ขอบคุณ John สำหรับคำแนะนำดีๆ ทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในหนังสือและจดหมายข่าวของคุณ!

สงครามครูเสด

เรียนครูเสด

ขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเรา

คุณทำได้ดีมากในการเล่นหนึ่งเหรียญต่อการหมุนหนึ่งครั้ง เมื่อเทียบกับเหรียญสูงสุด บางครั้งการเล่นทีละเหรียญจะทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะถูกแจ็กพอตดีๆ ถ้าคุณเล่นเต็มเหรียญ คุณจะหมดเงิน

อย่ารู้สึกแย่กับการคืนเงิน 600 ดอลลาร์ คุณยังคงเอา 80% ของชัยชนะของคุณไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถเล่นได้สองชั่วโมงด้วยเงิน $2 ต่อการหมุนหนึ่งครั้ง ซึ่งก็ไม่เลวนัก

ยินดีด้วยกับชัยชนะของคุณ

จอห์น

สวัสดี,

ฉันสงสัยว่าสล็อตอะไรดีที่จะเล่นในแอตแลนติกซิตี ฉันมักจะไปที่ Harrah’s หรือ Trump Marina คุณรู้หรือไม่ว่าตำแหน่งที่ดีของสล็อตแมชชีนที่มักจะจ่ายมากที่สุดและมากที่สุด?

ขอบคุณ

Matthew

เรียนคุณแมทธิว

ฉันคิดว่าคุณควรเล่นสล็อตใดก็ได้ที่คุณสนุกกับการเล่น เว้นแต่เครื่องจักรจะมีเครื่องหมายการคืนทุน ฉันไม่รู้ว่าเครื่องจักรใดอาจมีการคืนทุนที่สูงกว่าปกติ

สำหรับการจัดวาง บางคนเชื่อว่าผู้กำกับสล็อตจะวางเครื่องที่หลวมกว่าไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน ทฤษฎีคือผู้เล่นจะเห็นคนอื่นชนะและได้รับการสนับสนุนให้เล่นต่อไป

นี่อาจเป็นจริงเมื่อ 10 ปีที่แล้วหรือมากกว่านั้น แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงในวันนี้ ผู้คนยังคงเล่นแมชชีนอยู่เสมอเพราะพวกเขาให้ความบันเทิงมากกว่าเมื่อก่อน บวกกับผู้คนต้องการเข้าสู่รอบโบนัสอีกครั้ง นอกจากนี้ ให้รู้ว่าพื้นสล็อตมีเครื่องหลายพันเครื่องแทนที่จะเป็นหลายร้อยเครื่อง เครื่องจักรส่วนใหญ่ในสกุลเงินจะจ่ายคืนในจำนวนเท่ากัน

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโน

John

Wayne Allyn Root’s The Zen of Gambling (322 หน้า, hardbound, 19.95 เหรียญ) และThe Collector’s Guide to Casino Dice (122 หน้า, 8×11 plastic spiralbound, 45 เหรียญ) เป็นหนังสือที่มีความหลากหลายและทั้งสองเล่มถูกรวบรวมตั้งแต่การมาถึงล่าสุด ที่คลับหนังสือของนักพนัน

หนังสือของ Root ที่มีคำบรรยายThe Ultimate Guide to Risking It All and Winning at Lifeมีไว้สำหรับนักพนันกีฬา ใครก็ตามที่เล่นการพนันในคาสิโน และสำหรับบุคคลที่วางแผนจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จใน Wall Street

รูทเป็นที่รู้จักสำหรับคำแนะนำในการเดิมพันกีฬาของเขาเป็นหลัก ในบทความและทางโทรทัศน์ รูตที่นี่มีจุดยืนที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อพูดถึงการพนัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีการพนันกีฬา เขาเดิมพันกีฬามาสองทศวรรษแล้ว และเขาเห็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ เป็นกลุ่มหลังที่เขาพยายามเน้นที่นี่ด้วยการถามและตอบคำถาม: อะไรเป็นผู้ชนะ

สิ่งที่เขาพูดส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่วิธีที่เขานำเสนอเนื้อหานั้นให้ความหวังและแนวทางใหม่ในการใช้สามัญสำนึกในการลงทุนในสถานการณ์ที่ต้องเสี่ยงภัย มีประสาท มุ่งสู่ท้องฟ้า ลงมือทำ ทำงานหนักและโชคจะเข้าข้างคุณ คิดบวก สร้างกฎเกณฑ์ของคุณเอง มีศรัทธา รักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

เขาเป็นคนประเภทที่สร้างแรงบันดาลใจ และในขณะที่ดึงมาจากความล้มเหลวและความสำเร็จของเขาเอง เขาได้ยกตัวอย่างและการมองโลกในแง่ดี เหมือนกับรัฐมนตรีที่ดูแลประชาคมของเขา

บทที่น่าสนใจอีกบทหนึ่งมีชื่อว่า History Meets Contrarian Strategy (แนวโน้มทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และระบบเพื่อความสำเร็จในการพนันกีฬา) ที่นี่รูทหักล้างแนวโน้มเฉพาะทีมอย่างถูกต้องซึ่งนักพนันจำนวนมากเกินไปพึ่งพาอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เขาพูดว่า “…ฉันไม่ไว้ใจหรือใช้กระแสที่บอกว่า Dallas Cowboys เป็น 10-0 บนท้องถนนเมื่อเทียบกับทีมจาก NFC Central หรือ Dallas เป็น 0-7 ในเจ็ดครั้งล่าสุดที่พวกเขาได้เล่น ในวันศุกร์”

เขาเรียกแนวโน้มเช่นนี้ว่า “น่าจะเป็นความบังเอิญทางสถิติมากที่สุด — โอกาสสุ่มล้วนๆ…” เช่นกัน เขากล่าวว่า “เหตุผลสุดท้ายที่ฉันเพิกเฉยต่อแนวโน้มหรือระบบเฉพาะทีมก็คือเพราะผลกระทบอันทรงพลังของหน่วยงานอิสระใน NFL ทีมเปลี่ยนบุคลากรอย่างมากและบ่อยครั้ง…ดัลลาส คาวบอยส์ เป็นทีมใหม่ทั้งหมด!”

รูทไม่ได้ละเลยฟุตบอลวิทยาลัย บาสเก็ตบอล เบสบอล หรือโป๊กเกอร์ (แค่ส่วนเล็กๆ ในเกมนั้น) และเขามีหลายอย่างที่พูดเกี่ยวกับผู้ที่ชนะและแพ้ในตลาดหุ้น โดยรวมแล้ว คนนี้เป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีและต้องการสร้างผู้ชนะผ่านตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจ เขาอธิบายถึงความสำคัญของการจัดการเงิน ให้เกียรติผู้รับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์ (คุณจะประหลาดใจกับตัวอย่างของเขา) และอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเป็น “ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุด” อย่างแท้จริง

นี่คือหนังสือที่ผสมผสานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสามัญสำนึกเข้ากับการพูดให้กำลังใจที่มีสีสัน ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ แต่อาจดูเหมือนเป็นการโปรโมตตัวเอง (สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อรูท เว็บเขารวมไว้ในเล่มแล้ว)

The Collector’s Guide to Casino Diceโดย Rick Olsen และ Andy Johnson มีรูปถ่ายสีของลูกเต๋ามากกว่า 2,000 คู่ (หากคุณสงสัยว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงมีราคาตั๋วสูง ค่าสี) หนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับ Jeff Laudeman ผู้ล่วงลับไปแล้ว (รู้จักกันในชื่อ The Diceman)

มันเป็นงานบุกเบิกของ Laudeman เมื่อหกปีที่แล้วที่ช่วยให้นักสะสมตระหนักถึงความหายากของลูกเต๋าบางตัวในขณะที่เข้าใจประวัติศาสตร์ของเกมลูกเต๋าชนิดหนึ่ง

ลูกเต๋าที่ระบุไว้มีตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1920 ถึงปัจจุบัน จุดเน้นอยู่ที่พื้นที่ลาสเวกัส แม้ว่าจะรวมเฮนเดอร์สันและพื้นที่อื่นๆ นอกเวกัสไว้ด้วย ผู้เขียนวางแผนหนังสือเล่มอื่นสำหรับพื้นที่ Reno-Tahoe ในอนาคต

คู่มือนี้มีมาตราส่วนที่หายากซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกเต๋าใดมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ดอลลาร์ถึงมากกว่า 400 ดอลลาร์ในขณะที่พิจารณาว่ามีอะไรอยู่ใน e-bay พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการผลิตลูกเต๋าและการออกแบบต่างๆ (เช่น เช่น Birdseye, Bullseye, Donut และ Intricate) การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกโลโก้

นี่อาจเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในตลาดสำหรับผู้ที่รวบรวมลูกเต๋า มีสีสัน ใช้งานง่าย และจะช่วยนักสะสมมือใหม่หรือนักสะสมหรืองานอดิเรกที่จริงจังที่สุด ตัวอย่างเช่น ใครก็ตามที่มีลูกเต๋า Dutch Mill จากช่วงทศวรรษที่ 1920 ซึ่งขณะนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีเพียง 2 คู่เท่านั้น ยินดีที่จะรู้ว่ามันมีมูลค่ามากกว่า 400 ดอลลาร์ ผู้เขียนระบุว่าสถานประกอบการในลาสเวกัส (ตั้งอยู่บนถนนโบลเดอร์ไฮเวย์) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพนันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2474 ลูกเต๋าที่ผู้เขียน “ตกผลึกแต่ยังคงไม่บุบสลาย น่าทึ่งมากเนื่องจากลูกเต๋าเหล่านี้มีอายุเกือบ 80 ปี” พวกเขา พูด.

เรียน คุณแฟรงค์

ฉันมีบทความที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ Halifax เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจทำหนังสือพิมพ์อื่นผ่านบริการสายที่อธิบายว่า “ไข่อีสเตอร์” ปรากฏว่าผู้ผลิตสล็อตสามารถตั้งโปรแกรมในรหัสที่สามารถจ่ายได้ตามคำขอหากผู้เล่นทราบถึงเครื่องและรหัส บทความกล่าวว่าผู้ประกอบการคาสิโนสามารถนำ “ปลาวาฬ” ของพวกเขาไปยังเครื่องเฉพาะประเภทเพื่อให้พวกเขาชนะและยืดเงินการพนันของพวกเขา มีผู้พัฒนาโปรแกรมสล็อตที่สามารถแทรก “ลายเซ็น” ของพวกเขาลงในรหัสสล็อตได้ แล้วมีแม่ของ JLo ที่สามารถนั่งลงและชนะรางวัล 2.5 ล้านดอลลาร์ได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย หลังจากที่พนักงาน/ผู้ดูแลระบบของ Borgata นำไปแสดงต่อเครื่อง บทความกล่าวต่อไปว่าผู้ที่มีความรู้ได้รับเงินเป็นจำนวนมากจากข้อมูลของตน อย่างที่คุณอาจสรุปได้ว่าคาสิโนกำลังโกรธและเลิกรา เห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้สึกว่ามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถกำหนดอัตราผลตอบแทนได้ คาสิโนรู้สึกว่าคนเหล่านี้กำลังโกงผู้เล่นคนอื่น ซึ่งมีเพียงคาสิโนเท่านั้นที่ควรทำ

คุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้และความเชื่อที่ว่าสล็อตใช้ RNG ที่สะอาดมากเท่านั้นหรือไม่?

ขอแสดงความนับถือ

Stanley

เรียน สแตนลีย์

John Robison กล่าวว่านักออกแบบสล็อตสามารถทำให้พวกเขาทำทุกอย่าง “รวมถึงการนวดเท้าของคุณ” ดังนั้นคาสิโนสามารถขอเครื่องที่พวกเขาสามารถมอบให้กับลูกกลิ้งสูงและสมาชิกในครอบครัวของเจนนิเฟอร์โลเปซที่จ่ายคืนมากกว่าหรือให้คุณชนะอย่างแน่นอน? ใช่พวกเขาสามารถ ฉันคิดว่าพวกเขาทำสิ่งนี้จริงหรือ ในอเมริกาฉันจะบอกว่าพวกเขาจะบ้าที่จะทำสิ่งนี้เนื่องจากพวกเขาสามารถคืนเงินและเงินคืนได้มากพอที่จะเล่นเครื่องที่มีราคาสูงกว่า (หรือเสี่ยงโชคบนเครื่องที่มีราคาต่ำกว่า) คุ้มค่าสำหรับผู้เล่นระดับพรีเมียม . นอกจากนี้ยังละเมิดกฎหมายควบคุมค่าคอมมิชชั่นของคาสิโนทั้งหมด – คาสิโนที่ทำเช่นนี้จะสูญเสียใบอนุญาต ในประเทศอื่นๆ กฎหมายอาจแตกต่างออกไป ดังนั้นในแคนาดา ยุโรป และตะวันออก

สิ่งที่ดีที่สุดทั้งในและนอกคาสิโน!

Frank Scoblete

เมื่อวิทยาลัยและฟุตบอล NFL กลับมาคึกคักอีกครั้ง ก็ถึงเวลาปาร์ตี้ Tailgate! แต่บางทีคุณอาจสงสัยว่าจะสนุกกับการเล่น tailgating ได้อย่างไรในขณะที่ดูเกมที่คาสิโนที่คุณชื่นชอบ เล่นสล็อตแมชชีนวิดีโอของ Tailgate Party ได้ง่าย

เกม 5 รีล 9 ไลน์ของ IGT นั้นสนุกและน่าเล่นด้วยกราฟิกการ์ตูนอันชาญฉลาดและรอบโบนัสที่ได้แรงบันดาลใจ แอ็คชั่นทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับเพลงปาร์ตี้ฟุตบอล “Get Ready For This” โดย 2 Unlimited อย่างต่อเนื่องในพื้นหลัง (คุณจะรู้เมื่อได้ยิน) ในบรรดาสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ ภาพล้อเลียนแอ็คชั่นเฮฮาของแฟนฟุตบอลทั่วๆ ไป เช่น ผู้ชายที่ปิ้งบาร์บีคิวด้วยความรัก วีเนอร์สุดฮอตของเขาก็พุ่งออกมาจากขนมปัง และพัดกระโจนขึ้นลงด้วยความกระตือรือร้นจนทำให้เขาเสียการทรงตัวโดยสิ้นเชิง

โบนัส Bar-BQ Blitz เป็นเพียงการจลาจล เมื่อสัญลักษณ์เหล่านั้นสามตัวขึ้นไปลงจอดในตำแหน่งใดๆ หน้าจอจะแสดงด้านหลังของรถกระบะ (แน่นอนว่าประตูท้ายลง) และแผ่นเปล่าสามแผ่น “หวังว่าคุณจะหิว!” ผู้ประกาศกล่าว เมื่อคุณเลือกรายการอาหารสามรายการต่อจาน รวมถึงพิซซ่า พริกทอด ทาโก้ ป๊อปคอร์น หัวหอมใหญ่ ชีสเบอร์เกอร์ (“เบอร์เกอร์พวกนี้อร่อย!”) เบียร์ (“เบียร์อยู่ที่นี่แล้ว!”) และอื่นๆ เมื่อเติมจาน มูลค่าของแต่ละรายการจะถูกเปิดเผย คุณได้รับหนึ่งสูงสุดต่อจานและยอดรวมจะเพิ่มในเครดิตของคุณ จากนั้นประตูท้ายก็ปิดและรถบรรทุกก็คำรามออกไป

ลงแต่ไม่ออก

เมื่อสัญลักษณ์คลิปบอร์ดตั้งแต่สามตัวขึ้นไปบนเพย์ไลน์ โบนัสแรกและสิบจะเริ่มต้น ฟิลด์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ พร้อมภาพสเก็ตช์การเล่นหลายรายการจากคู่มือกลยุทธ์ลับ “คุณจะทำอะไรโค้ช” ถามผู้เล่นที่กังวล คุณเลือกบทละครและดูทีมของคุณลงมือปฏิบัติจริง ขณะที่ทีมมุ่งหน้าลงสนาม เกมจะคูณเงินเดิมพันของคุณตามจำนวนหลาที่ทีมได้รับ คุณจะได้ยินผู้ประกาศที่ตึงเครียดพูดว่า “เราอยู่ในสถานการณ์ที่สาม!” เหนือสิ่งอื่นใด. หากทีมทำประตูหรือทำทัชดาวน์ คุณจะได้รับเครดิตโบนัสมากขึ้น เรือเหาะ ฝูงชนกรีดร้อง น่าตื่นเต้นจริงๆ!

ในที่สุดก็มีโบนัสเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งคุณจะได้รับเมื่อสัญลักษณ์สองอันขึ้นไปอยู่บนเพย์ไลน์แนวนอนเดียวกันทั้งบนวงล้อที่หนึ่งและห้า เชียร์ลีดเดอร์ที่ทะลึ่งมีชีวิตชีวาและเต้นในขณะที่เกมมอบโบนัสให้คุณตามการเดิมพันและตัวคูณของคุณ

นี่คือการคาดการณ์ของฉัน: ฉันคาดการณ์ว่าผู้เล่นจะได้รับการเตะออกจาก Tailgate Party อย่างแท้จริงสำหรับฤดูกาลฟุตบอลมากมายที่จะมาถึง!

ถึง Mark

คุณมีคอลัมน์ที่น่าสนใจมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณระบุว่าคุณเห็นจุด 5 แต้มของคุณปรากฏเพียงสี่ครั้ง และบังเอิญคุณอยู่ที่จุดนั้นเพียงครั้งเดียวด้วยเงิน 5 ดอลลาร์ และมันจ่าย 4 แกรนด์ มากกว่าที่คุณเคยใช้ไปมาก หรือจะใช้เพื่อเล่นคีโน สิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำคือความจริงที่ว่าคุณเล่นคีโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเทศนาไม่มีความได้เปรียบในบ้าน 2% หรือน้อยกว่า และสำหรับตั๋ว 5 ดอลลาร์ต่อหนึ่งใบ ผมอ่านผิด? ว่าแต่คุณทิปเท่าไหร่ที่จะชนะแบบนั้น? แมตต์. ม.

แม้จะมีอัตราต่อรองที่แย่มากของคีโนซึ่งอย่างน้อยเสนอความได้เปรียบของบ้าน 25% แม้ว่าฉันจะรู้จักเล่นตั๋วเป็นครั้งคราว มักจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ของร้านกาแฟในขณะที่รับประทานอาหารกับผู้นำการสูญเสียคาสิโน 99- เซ็นต์อาหารเช้าพิเศษ เนื่องจากการเล่นที่สบายของคีโนและการดึงดูดผลตอบแทนมหาศาลสำหรับการลงทุนเพียงเล็กน้อย (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง) ใช่ ฉันขอสารภาพว่าเกมนี้สามารถดึงดูดความสนใจของฉันได้ นอกจากนี้ การทำรัฐประหารคีโนของฉันยังเกิดขึ้นในปี 1984 ในขณะที่ยังเป็นมือสมัครเล่นที่ต่อสู้กับคาสิโน

เกี่ยวกับวิธีเล่นสเก็ตราคาถูกที่ผ่านการรับรองและตกแต่งอย่างฉัน ถูกจับได้ว่าเล่นตั๋ว 5 ดอลลาร์ ฉันอยู่ที่นี่ กำลังตักอาหารเช้า 99 เซ็นต์เป็นครั้งที่สองของฉัน เมื่อนางฟ้าคีโนกำลังหมุนเวียนผ่านคาสิโนเพื่อหาผู้เล่นรายต่อไป เกมถามว่าอยากเล่นไหม แน่นอน ฉันตอบไปอย่างเร่งรีบกรอกตั๋วคีโนเปล่า ยื่นและครีบให้มิสคีโน รันเนอร์ ซึ่งจากนั้นก็นำตั๋วของฉันไปที่เคาน์เตอร์คีโน ซึ่งนักเขียนคีโนรับเดิมพันของฉันและออกตั๋วอย่างเป็นทางการว่านักวิ่งคือ เพื่อนำกลับมาหาฉัน

สิ่งที่ฉันล้มเหลวในการสื่อสารกับนักวิ่งคือฉันต้องการเล่นตั๋วตรงห้าจุดเพื่อเจ้าชู้ ฉันทำเครื่องหมายหมายเลขของฉันอย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถใส่ $1/5 ข้างตัวเลขเหล่านั้นได้ เธอ ชื่อของเธอคือเด็บบี้ เล่นเป็นเงิน 5/5 ดอลลาร์ แสดงว่าฉันกำลังเล่นตั๋วตรง 5 ดอลลาร์ มูลค่า 5 ดอลลาร์ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันกำลังเล่นด้วยเงิน $5 จนกว่าจะมีการเรียกตัวเลขนั้นนาน เนื่องจากตราบใดที่ผู้เขียนนำตั๋วของคุณไปที่เคาน์เตอร์ก่อนเริ่มเกม การเดิมพันของคุณจะลดลง ไม่ว่านักวิ่งคีโนจะนำตั๋วมาเมื่อใด กลับมาหาคุณ

ความบังเอิญอยู่ในความจริงที่ว่านักวิ่งคีโนสันนิษฐานว่าฉันต้องการเล่นห้าจุด $ 5; มิฉะนั้น ผลตอบแทนของฉันจะเป็นเพียง $800 สำหรับตั๋วหนึ่งดอลลาร์ และเปลี่ยนแปลงสี่ดอลลาร์

สำหรับส่วนการให้ทิปของคำถามของคุณ แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ทิปแก่นักวิ่งคีโน เนื่องจากบริการของพวกเขาถือเป็นมารยาทในคาสิโน แต่ก็ยังเป็นธรรมเนียมที่จะให้ทิปพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณชนะ จำนวนเงินนั้นขึ้นอยู่กับคุณ อย่างไรก็ตาม ทิปมาตรฐานควรอยู่ระหว่าง 5-10% สำหรับการชนะใดๆ ที่มากกว่า 100 ดอลลาร์

คุณถามว่าฉันให้ทิปเท่าไหร่? เมื่อพิจารณาว่านักวิ่งคีโนเป็นตัวจริง แม้ว่าจะบังเอิญ สาเหตุของการชนะของฉันเพิ่มอีก 3,200 ดอลลาร์ ฉันก็มอบเงินครึ่งหนึ่งให้กับเธอจากการชนะนั้นด้วยความกรุณา มันยังเหลือเงินให้ฉันอีกมาก (1,600 ดอลลาร์) เพื่อซื้อตั๋วฤดูกาลที่ลานสกีที่ฉันโปรดปรานตลอดกาล อัลไพน์ เมโดว์ส (ทาโฮ) สกีใหม่ รองเท้าบูท ผูกเน็คไท และ $$$ มากมายเหลือสำหรับร่าง 1 ดอลลาร์มากมาย อย่างไรก็ตาม Matt ผู้เล่นควรตระหนักว่าหากพวกเขาเล่นคีโนนานพอ ในที่สุดมันก็จะกินเงินในแบ๊งค์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณเด็บบี้ที่รัก ฉันนำหน้าคาสิโน และฉันวางแผนที่จะรักษามันไว้แบบนั้น

เรียนคุณมาร์ค

ในการแข่งขันโป๊กเกอร์รายการหนึ่ง ผู้ประกาศกล่าวว่า “เขาเพิ่งสร้างโพสต์โอ๊คบลัฟฟ์” ฮะ? แกรี่ เอ.

โพสต์ โอ๊ค บลัฟฟ์เป็นการบลัฟจากผู้เล่นที่กล้าเสี่ยงที่พยายามจะเดิมพันเล็ก ๆ ให้เป็นเงินกองกลาง ตัวใหญ่ด้วยความหวังว่าผู้เล่นคนอื่นจะมี zilch และจะยอมแพ้ในกองกลาง

ข้อเสนอการพนันประจำสัปดาห์: ” โอกาส โชค การเกิดขึ้นโดยบังเอิญ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผล ” -Neil D. Isaacs คุณเดิมพันชีวิตของคุณ

ผู้คลั่งไคล้การเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งส่วนใหญ่ทราบดีว่าคาสิโนให้ข้อเสนอที่ดีกว่าโดยเสนอการเดิมพันแบบ Pass, Come, Don’t Pass และ Don’t Come ที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ชื่นชอบลูกเต๋าเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจจริง ๆ ว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อโอกาสของพวกเขาอย่างไร มีอะไรที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับมัน และพวกเขาควรใช้โอกาสที่มีหรือไม่

ดังนั้น ผู้คนจึงอุปถัมภ์คาสิโนเพราะเรื่องโอกาส จากนั้นจึงเดิมพัน Place, Buy และ Lay มากกว่า Come and Don’t Come หรือเดิมพันน้อยกว่าอัตราต่อรองที่อนุญาต บางคนถึงกับแบ่งเงินที่จ่ายไปทั้งหมดในลักษณะที่เบี่ยงเบนเงินจากอัตราต่อรองเพื่อให้มากกว่าขั้นต่ำในส่วนที่ตายตัวของการเดิมพัน

การสนทนาก็เกิดขึ้นเช่นกัน พลเมืองที่มั่นคงอาจรับหรือวางเดิมพันทั้งหมดที่พวกเขาได้รับ โดยทำเงินเดิมพันเกินเงินจำนวนดังกล่าว คนเหล่านี้มักจะมีความสุขที่ได้กลับบ้านโดยไร้ประโยชน์ โดยรู้ว่าเจ้านายไม่ได้ทำเงินจากการกระทำของพวกเขา

ในที่สุด ประโยชน์ของทวีคูณอัตราต่อรองสูงคือความได้เปรียบของบ้านต่ำ คาสิโนมีความได้เปรียบ 1.4% ในส่วนแบนของการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง มันไม่มีความได้เปรียบในการเพิ่มอัตราต่อรองหลังจากสร้างจุดแล้ว ดังนั้นการคงที่ $10 ทำให้กำไรที่คาดหวังร่วมกันที่ 0.14 ดอลลาร์ (1.4% ของ 10 ดอลลาร์) และ 10 ดอลลาร์คงที่โดยราคาต่อรอง 20 ดอลลาร์ 50 ดอลลาร์ 100 ดอลลาร์หรือ 1,000 ดอลลาร์ยังคงมีความคาดหวังเชิงลบอยู่ที่ 0.14 ดอลลาร์ ตรงกันข้ามกับสอง หก 11 หรือ 101 เท่าของยอดรวมโดยตรงในบรรทัด ดังนั้น $10 ด้วยอัตราต่อรอง $20 จะทำให้ขอบของคาสิโนลดลงเหลือ 0.61% นี่คือ $0.14 หารด้วยผลรวมของ $10 บวกสองในสามของ $20 (สองในสามเป็นตัวแทนของการม้วนออกที่เป็นไปได้ 24 จาก 36 ครั้งเมื่อมือปืนกำหนดจุด ในทำนองเดียวกันสำหรับ $50 (5X), $100 (10X) และ 1,000 ดอลลาร์ (100X) ในอัตราต่อรอง ขอบลดลงเป็น 0.33, 0.18 และ 0.02 เปอร์เซ็นต์

แต่ขอบมักจะเข้าใจยากในการที่เจ้ามือไม่หักจำนวนเงินที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนจากสิ่งที่เดิมพันหรือจ่ายไป มันถูกฝังอยู่ในคณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็นและผลตอบแทน มันทำให้สับสนมากขึ้นเพราะในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม edge มีแนวโน้มที่จะแบกรับโชคของนักพนันน้อยกว่าความผันผวน – การแกว่งแบ๊งค์โดยธรรมชาติ – กำหนดลักษณะการเดิมพันทุกครั้ง

วิธีหนึ่งในการชี้แจงบทบาทของอัตราต่อรองคือการเปรียบเทียบการเดิมพันโดยใช้ “เงินที่เท่ากัน” สิ่งเหล่านี้คือการเดิมพันแบบ 1 ต่อ 1 ในสมมุติฐานที่มีขนาดและความน่าจะเป็นที่จะชนะซึ่งให้ขอบและความผันผวนที่เหมือนกันกับคู่จริง เทียบเท่ากับเงินต่อดอลลาร์แฟลตหรือมาพร้อมกับทวีคูณราคาต่อรองต่างๆ จะแสดงในตารางประกอบ

เทียบเท่าเงินต่อดอลลาร์เดิมพันคงที่

ในการผ่านหรือมาพร้อมกับหลายอัตราต่อรอง

0

2X

5X

10X

100X

ขนาดเดิมพัน

$1.00

$2.86

$5.82

$10.81

$100.79

แนวทางการชนะ

49.293%

49.894%

49.972%

49.991%

49.999%

นี่คือภาพประกอบของวิธีตีความตาราง เว็บกีฬาออนไลน์ สมมติว่าคุณเดิมพัน $10 ใน Pass และรับ $50 Odds ค่าใช้จ่ายนี้หรือจ่าย 10 เหรียญในช่วงการกลับมา; ต่อมา มีค่าใช้จ่าย 60 ดอลลาร์ แต่จ่าย 110 ดอลลาร์ 85 ดอลลาร์ หรือ 70 ดอลลาร์ และมีโอกาสชนะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุด ข้อเสนอนี้มีขอบและความผันผวนเช่นเดียวกับการเดิมพันด้วยเงินโดยตรงที่ 58.20 ดอลลาร์ (5.82 ดอลลาร์ x 10) โดยมีโอกาสประสบความสำเร็จ 49.972 เปอร์เซ็นต์ ตามเหตุผลนี้ การเดิมพัน $60 แบนจะทำให้คุณมีโอกาส 49.293% ที่จะชนะ $60 การเดิมพัน $10 และ $50 นั้นเหมือนกับการเดิมพัน $60 เพื่อชนะ $60 โดยมีโอกาสชนะมากกว่า 49.972 เปอร์เซ็นต์

แน่นอนว่าคนที่อยากรู้อยากเห็นก็ต้องการทราบเงินที่เทียบเท่ากับเงินเดิมพันของ Place ต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ลงเดิมพัน ค่าต่างๆ ได้แก่ สี่หรือ 10 $1.32 โดยมีโอกาสชนะ 47.478 เปอร์เซ็นต์ ห้าหรือเก้า $1.18 โดยมีโอกาสชนะ 48.300 เปอร์เซ็นต์ หกหรือแปด $1.08 โดยมีโอกาสชนะ 49.298%

แนวทางในการประเมินการเดิมพันทางเลือกนี้ช่วยลดสิ่งที่ดูเหมือนสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปสู่จุดร่วม ด้วยเหตุนี้ มันจึงให้ภาพโดยสัญชาตญาณว่าความผันผวนของแบ๊งค์และโอกาสในการชนะจะเปลี่ยนไปอย่างไรจากการเดิมพันหนึ่งไปสู่อีกการเดิมพันหนึ่ง อดีตผ่านขนาดและหลังองค์ประกอบความน่าจะเป็น ตามที่ Sumner A Ingmark ได้เขียนกลอนอันน่าทึ่ง

การเปรียบเทียบโดยสิ่งที่เทียบเท่า

ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสน