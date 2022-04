เว็บ UFABET เว็บบอลสเต็ป

เว็บ UFABET “นัดต่อไปกับตรังกานูในวันที่ 7 มีความสำคัญมากสำหรับผมหลังจากนั้นเราจะโฟกัสไปที่เกมกับปาหังในวันที่ 11 อย่างไรก็ตามผมไม่กังวลมากนักเพราะ JDT มีผู้เล่นคุณภาพมากมายนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้บ่อยๆ ขณะนี้สภาพร่างกายของนักเตะดีขึ้นเรื่อย ๆ “โมราอิสกล่าว

การแข่งขันยังเห็น Nazmi Faiz เล่นเป็นครั้งแรกภายใต้ Morais ในขณะที่กองกลางเข้ามาแทนที่ Safiq Rahim หลังจากเล่นไป 68 นาที แน่นอนว่า Nazmi และ Morais อยู่ด้วยกันที่ SC Beira-Mar เมื่ออดีตมีช่วงเวลาสั้น ๆ ที่น่าผิดหวังที่นั่น

การพบกับเขาในอีกไม่กี่ปีต่อมาโมราอิสยินดีที่ได้เห็นการปรับปรุงที่ Nazmi ทำในฐานะผู้เล่นและคิดว่าเขาเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพในการท้าทายตำแหน่งประจำในฝั่ง JDT แม้จะมีตัวเลือกมากมายในแดนกลางก็ตาม

“สำหรับ Nazmi Faiz เขาเล่นให้กับ SC Beira-Mar ในปี 2015 ตอนที่ผมเป็นหัวหน้าโค้ชเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากจริงๆตอนที่ผมพบเขาครั้งแรกเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อายุน้อยตอนนี้เขาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เล่น”

“Nazmi และเพื่อนร่วมทีมของเขาเล่นได้ดีมากกับ Sarawak เขาเล่นในตำแหน่งกองกลางและ JDT มีกองกลางหลายคนที่มีระดับประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ Nazmi เพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์” Morais กล่าวเสริม

แคมเปญ Malaysia Cup ของ JDT ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการเดินทางไปยังกัวลาตรังกานูเพื่อเผชิญหน้ากับตรังกานูในวันเสาร์นี้ แม้ว่าอูโกอูกาห์เซ็นเตอร์แบ็คชาวไนจีเรียจะเสียจุดโทษซึ่งนำไปสู่การตีเสมอของตรังกานูในการเปิดเกมมาเลเซียคัพ 1-1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Maniam Pachaiappan

หัวหน้าโค้ชชาวสลังงอร์ก็ปฏิเสธที่จะตำหนิเขาที่ทำแต้มหล่นในบ้าน ในชัยชนะ 4-2 เหนือ T-Team ในการแข่งขันซูเปอร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอูคาห์ยังต้องเสียจุดโทษในการแข่งขันซึ่งนำไปสู่ประตูที่สองของไททันส์ “ เขาเล่นได้ดี แต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ (ความผิดพลาด) ก็เกิดขึ้นในสถานการณ์เหล่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพูดคุยจาก Selangor vs T-Team: รูปลักษณ์ใหม่ของสลังงอร์หนุนโดย Andik ที่ฟิตสมบูรณ์ Irfan ได้รับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสลังงอร์โดยหัวหน้าโค้ชคนอื่น “แต่เขามีประสบการณ์ดังนั้นเขาจึงต้องเรียนรู้บทเรียนและหลีกเลี่ยงการทำซ้ำในเกมถัดไป”

มาเนียมกล่าวในงานแถลงข่าวหลังการแข่งขัน อดีตผู้เล่นสลังงอร์กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันของตัวเองว่าค่าตัวของเขาเล่นได้ดี แต่พวกเขาก็ลดลงเมื่อจบเกมเท่านั้น “ เรามีเกมที่ดีสร้างโอกาสได้มากการครอบครองของเราดีเราอันตรายเมื่อถูกโจมตี

“(แต่) ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่นั่นและเราต้องปรับปรุงเรื่องนี้” เขาตอบ ในการแข่งขันที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาสภาเทศบาล Selayang เจ้าภาพขึ้นนำสองนาทีจากช่วงพักครึ่งผ่านประตูของ Rufino Segovia หลังจาก Forkey Doe กองหน้าชาวไลบีเรียก่อนหน้านี้พลาดจุดโทษในนาทีที่ 31

อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมได้รับการลงโทษด้วยตนเองในนาทีที่ 64 หลังจากอดีตทีมชาติแคนาดา Issey Nakajima-Farran ถูกอูคาห์ทำเปรอะเปื้อนและ Nakajima-Farran ก็ไม่พลาด หลังจากช่วยให้ทีมของเขารั้งซูเปอร์ลีกฝั่งสลังงอร์โดยเสมอกัน 1-1 ในเกมเปิดมาเลเซียคัพเมื่อวันอังคาร

ที่ผ่านมา Issey Nakajima-Farran ผู้โจมตีตรังกานูอธิบายว่าผลการแข่งขันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันที่จัดขึ้นที่สนามกีฬาสภาเทศบาล Selayang เจ้าภาพขึ้นนำสองนาทีจากช่วงพักครึ่งผ่านประตูของ Rufino Segovia หลังจาก Forkey Doe กองหน้าชาวไลบีเรียก่อนหน้านี้

พลาดจุดโทษในนาทีที่ 31 อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมได้รับการลงโทษด้วยตนเองในนาทีที่ 64 หลังจากที่นากาจิมะ – ฟาร์รานถูกอูโกอูคาห์ทำฟาวล์และทีมชาติแคนาดาก็ไม่พลาดจากจุดนี้ “มันเป็นเกมแรกในมาเลเซียคัพมันเป็นผลงานที่ดีสำหรับเรามันเป็นเกมเยือนกับสโมสรในซูเปอร์ลีกซึ่งเป็น

สโมสรใหญ่ที่มีประสบการณ์ที่ดีมากในบอลถ้วยการได้หนึ่งแต้มจากการเล่นนอกบ้านเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ มันใหญ่สำหรับเรา ข่าวที่เกี่ยวข้อง อูคาห์ยังคงอยู่ในความกรุณาของ Maniam แม้จะเสียจุดโทษสองครั้งในสองนัด Irfan ได้รับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสลังงอร์โดยหัวหน้าโค้ชคนอื่น

“และเราเพียงสองเกมในกับคนใหม่ (เซ็นกลางฤดู) ดังนั้นนี้เป็นผลงานที่ดีสำหรับเรา” เขาบอกประตูเมื่อพบหลังการแข่งขัน

วันศุกร์นี้เต่าจะลงสนามในซูเปอร์ลีกอีกรอบในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มมาเลเซียคัพนัดที่สอง เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความคิดของเขาในการเผชิญหน้ากับการป้องกันแชมป์ลีก Nakajima-Farran ตอบว่าพวกเขาจำเป็นต้องจัดการแข่งขันแบบกลุ่มทีละกลุ่ม

“ เราต้องวางแผนและตั้งเป้าว่าเกมไหนที่เราควรจะเก็บคะแนนเพราะ Malaysia Cup เป็นเรื่องของการเก็บคะแนนไม่ใช่การแข่งขันในลีก แต่เป็นการสะสมคะแนนในรูปแบบที่แตกต่างกัน “สำหรับเรื่องนี้เราควรมุ่งเน้นไปที่ผลงานของเรามากกว่าเก็บแต้ม แต่มันเป็นเกมในบ้านดังนั้นหวังว่าเรา

จะแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดี “และถ้าเราบีบในบางจุดมันจะต้องยอดเยี่ยมอย่างเห็นได้ชัด แต่มันจะไม่ใช่เกมที่ง่าย” Nakajima-Farran อธิบาย คริสเตียโนโรนัลโดได้อัปโหลดรูปภาพแปลก ๆ ไปยังอินสตาแกรมซึ่งเป็นเทรนด์ล่าสุด! ลากาแซตต์ผ่านการแพทย์ของอาร์เซนอล

Bale will return to Real, but future remains unclear ซูเปอร์สตาร์ของเรอัลมาดริดติดพันการโต้เถียงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยถ่ายภาพตัวเองและJose Semedo เพื่อนสนิทที่กำลังโพสท่าในสระว่ายน้ำด้วยกันพร้อมคำบรรยาย “การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบช็อคโกแลตสีดำและสีขาว”

และตอนนี้โรนัลโด้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตามของเขามากยิ่งขึ้นด้วยการโพสต์ภาพของตัวเองที่ไม่มีส่วนบนดูเหมือนอยู่ในทางเดินของโรงแรมพร้อมคำบรรยายว่า “เปิดเผยเล็กน้อยถึงมาก” (sic) โรนัลโด้ยังโพสต์ภาพของตัวเองและลูกชายของเขาโรนัลโด้จูเนียร์พร้อมกับสิ่งใหม่

ล่าสุดสองชิ้นให้กับครอบครัวของเขา ประเทศโปรตุเกสยืนยันการเกิดของฝาแฝดผ่านการตั้งครรภ์แทนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและในไม่ช้าเขาก็แนะนำให้พวกเขารู้จักกับพี่ชายคนโตของพวกเขาซึ่งนำไปสู่ ​​Instagram ที่น่ารัก โรนัลโด้ถูกเชื่อมโยงอย่างหนักกับการย้ายออกจากเรอัลในช่วงซัมเมอร์นี้

แต่ก็ยังคงต้องรอดูว่าเขาจะเต็มใจที่จะถอนรากถอนโคนครอบครัวเล็ก ๆ ของเขาหรือไม่ เด็กวัย 32 ปีถูกทางการสเปนกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีในเดือนมิถุนายนซึ่งนำไปสู่รายงานบางฉบับที่อ้างว่าเขาต้องการออกจากเรอัล

นับตั้งแต่ยะโฮร์ดารุลทาซิม (JDT) กลายเป็นสโมสรในปี 2013 มาเลเซียคัพเป็นถ้วยรางวัลในประเทศเพียงถ้วยเดียวที่หลบหนีทีมทำลายสถิติที่ครองแชมป์ฟุตบอลมาเลเซียด้วยการคว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกสามสมัยติดต่อกันเช่นกัน ชัยชนะในเอฟเอคัพและเอเอฟซีคัพ

ไม่ว่าจะด้วยการออกแบบหรือไม่ก็ตาม JDT ดูเหมือนจะสะดุดเสมอในการแข่งขันถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลมาเลเซีย การแข่งขันที่ชนะครั้งสุดท้ายโดยชาติก่อนของยะโฮร์ที่ชนะในปี 1991 ดูเหมือนว่าจะมีความปรารถนาใหม่ที่จะยกถ้วยรางวัลที่ปรารถนาในฤดูกาลนี้

การขาดสถานที่ในการแข่งขันเอเอฟซีคัพระดับทวีปมักถูกอ้างถึงเสมอว่าทำไม JDT จึงให้ความสำคัญกับซูเปอร์ลีกและเอฟเอคัพมากขึ้น แต่เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ JDT ไม่ได้มีส่วนร่วมในช่วงหลังของ AFC Cup ดังนั้นตารางเวลาที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นทำให้พวกเขาให้ความสำคัญกับการแข่งขัน

Malaysia Cup ในฤดูกาลนี้มากขึ้น เมื่อเทียบกับฝั่งสตริงที่สองที่ JDT พาเหรดในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วการคัดเลือกเมื่อวานนี้กับซาราวักในนัดเปิดรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันปีนี้แสดงให้เห็นว่าเสือใต้จริงจังกับการยุติการวิ่งที่แห้งแล้งในการแข่งขัน

อูลิสเซสโมไรส์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากฝั่งที่สามารถเอาชนะปีนัง 2-0 ในการแข่งขันลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Amirulhadi Zainal, Fazly Mazlan, Aidil Zafuan และ Mohammed Ghaddar ถูกย้ายไปนั่งบนม้านั่งโดยมี Afiq Fazail, Azrif Nasrulhaq, Fadhli Shas

และ Hazwan Bakri มีชื่ออยู่ใน XI เริ่มต้น แต่แกนหลักของ Izham Tarmizi, Marcos Antonio, S. ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นและรวดเร็วผู้เล่นไม่กี่คนในเจ็ดคนนี้อาจมีเวลาพอสมควรในสนามเมื่อเกมหมุนเวียนของทีม Morais เข้ามาเล่น

การผสมผสานของทีมโดยไม่ทำให้ XI แรกแตกต่างจาก XI ที่สองดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Morais วิธีการที่จะให้เวลาเล่นเกมกับผู้เล่นที่ใช้น้อยเช่น Nazmi Faiz และ Azamuddin Akil เพื่อเล่นตัวเองในรูปแบบและการต่อสู้บางอย่าง

ด้วยการแข่งขัน 10 นัดบนขอบฟ้าที่อัดแน่นเป็น 35 วันนับจากวันนี้ Morais ไม่เพียง แต่ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันนัดนี้กับซาราวักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงซูเปอร์ลีกที่ครึ่งหนึ่งของการแข่งขันที่กำหนดไว้ในช่วงเวลานี้

สามปีนับตั้งแต่ JDT เข้าใกล้การยกระดับการแข่งขันถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งในเอเชียทำให้ Dickson Nwakaeme เป็นแรงบันดาลใจให้กับปาหังในรอบชิงชนะเลิศปี 2014 ทีมเสือใต้ดูเหมือนจะเป็นทีมเต็งเพื่อชูถ้วยรางวัลในปี 2017

ครึ่งทางของฤดูร้อนที่สัญญาไว้มากในแง่ของธุรกิจการโอนผู้ต้องสงสัยตามปกติเมื่อพูดถึงการใช้จ่ายจำนวนมากในพรีเมียร์ลีกนั้นล้าหลังไปแล้ว ไม่มีทีมใดใช้จ่ายเงินมากถึง 90 ล้านปอนด์จากเอฟเวอร์ตันในช่วงหกสัปดาห์นับตั้งแต่สิ้นสุดฤดูกาลในประเทศในขณะที่ฮัดเดอร์สฟิลด์ทาวน์ที่เพิ่งได้รับการเลื่อน

ตำแหน่งเท่านั้นที่เซ็นสัญญากับผู้เล่นมากกว่าห้าคนของท็อฟฟี่ สำหรับฐานแฟนบอลที่เคยรู้จักอดออมมานานในศตวรรษที่ 21 ในที่สุดฤดูร้อนปี 2017 ก็ทำให้เกิดความเชื่อว่าสโมสรกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน ข่าวลือการโอนล่าสุดทั้งหมด

การจ่ายเงินสูงถึง 60 ล้านปอนด์ให้กับ Jordan Pickford และ Michael Keane อาจดูมากเกินไปเล็กน้อยเนื่องจากพวกเขาขาดประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลบนเครื่องบินโดยเปรียบเทียบ แต่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่างปรับปรุงสิ่งที่พวกเขาจะเข้ามาแทนที่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับสัญญาว่าจะสามารถ

ก่อตั้งได้ พวกเขาเป็นชื่อแรกในทีมสำหรับสโมสรและประเทศในทศวรรษหน้า Davy Klaassen และ Sandro Ramirez ก็มีเวลาอยู่เคียงข้างเช่นกันและหากพวกเขาสามารถทำซ้ำแบบฟอร์มที่เคยแสดงใน Eredivisie และ La Liga ตามลำดับพวกเขาก็ยังถือได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาสองครั้งในช่วงซัมเมอร์

ปัจจัยในการมาถึงของ Ashley Williams, Idrissa Gueye และ Morgan Schneiderlin ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมารวมถึงคำมั่นสัญญาของสนามกีฬาแห่งใหม่บนขอบฟ้าและยุค Farhad Moshiri แทบจะไม่สามารถเริ่มต้นได้ดีขึ้น เหตุใดเมื่อทุกสิ่งที่เอฟเวอร์ตันทำตั้งแต่สิ้นสุดฤดูกาล 2015-16

ได้ชี้ไปที่วิสัยทัศน์ระยะยาวในอนาคตพวกเขาจึงย้ายไปเซ็นสัญญากับเวย์นรูนีย์อีกครั้งหรือไม่? เก็ตตี้อิมเมจ เก็ตตี้อิมเมจ ในระดับความคิดถึงการเคลื่อนไหวได้ผล เมื่อรูนีย์ปรากฏตัวเป็นตัวแทนในระหว่างการรับรองของ Duncan Ferguson ในช่วงฤดูร้อนปี 2015 เขาเป็นที่รู้จักของทุกคน

วิสัยทัศน์ของผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของอังกฤษกลับมาในเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้สนับสนุนบางคนฝันว่าวันหนึ่งลูกชายอัจฉริยะจะกลับมาที่เมอร์ซีย์ไซด์ได้ เอฟเวอร์ตันใช้เงิน 30 ล้านปอนด์กับคีน “ ฉันอยากเห็นเขา [รูนีย์] กลับมา [ไปเอฟเวอร์ตัน]” อดีตกองหน้าเควินแคมป์เบลล์

บอกกับtalkSPORTเมื่อเร็ว ๆ นี้ “ เขาทิ้งก้อนเมฆไว้เล็กน้อยซึ่งไม่ใช่ฝีมือของเขาเอง แต่เมื่อได้เห็นเวย์นกลับมาหาเขา สโมสรในวัยเด็กสโมสรที่เขารักจะเป็นทุกอย่าง” ความคิดของเขาสะท้อนออกมาอย่างมากโดยผู้ที่ได้เห็นช่วงแรก ๆ ของอาชีพรูนีย์เมื่อเกือบ 15 ปีก่อน

อันเชล็อตติหวังว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของพิคฟอร์ด แต่ทำไมโรนัลด์โคแมน – เมื่อเขาทำผลงานได้ดีมากในการสร้างทีมที่สามารถทำลายสถิติหกอันดับแรกของพรีเมียร์ลีกได้ – คิดว่ารูนีย์คุ้มค่าที่จะทำลายโครงสร้างค่าจ้างของสโมสรหลังจากสามฤดูกาลของความธรรมดานั้นเกินกว่าคนส่วนใหญ่

รูนีย์ไม่สามารถอยู่ในทีมที่จบอันดับหกของตารางเมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นจากมุมมองของฟุตบอลจึงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าเขาสามารถปรับปรุงทีมที่ลงเอยด้วยการลงเอยเพียงที่เดียวอย่างสมจริงได้อย่างไร เก็ตตี้ / เป้าหมาย แม้ว่าแข้งวัย 31 ปีจะยังคงสามารถทำประตูได้อย่างน่าทึ่งหรือลูกยิงในแนว

ทแยงที่สะดุดตา แต่ก็ยากที่จะโต้แย้งว่าเขาจะเข้าสู่ XI ตัวเลือกแรกของเอฟเวอร์ตันแม้ว่า Romelu Lukaku และ Ross Barkley จะเป็นทั้งคู่ก็ตาม ขายในช่วงซัมเมอร์นี้ Gylfi Sigurdsson เพลย์เมกเกอร์ของ Toffees แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังต้องการเบอร์ 10 อีกต่อไปในขณะที่

เขากลับมาจาก 25 ประตูในลีกในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ Lukaku จัดการในฤดูกาลที่แล้วเพียงอย่างเดียว – เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่สามารถทำหน้าที่เป็น ตรงกลางไปข้างหน้าทำงานได้ แม้ว่าเอฟเวอร์ตันจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการย้ายทีมสำหรับกัปตันทีม

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่รายงานว่าพวกเขายินดีที่จะเสนอค่าเหนื่อยให้เขา 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อพวกเขามีแนวโน้มที่จะต้องทำลายสถิติการย้ายทีมเพื่อเซ็นสัญญากับซิเกิร์ดส์สันและทำการเปลี่ยนตัว Lukaku ที่ดูเหมือนจะถูกผูกไว้กับเชลซีกำลังงุนงง ความแน่วแน่และความเต็มใจของ

เอฟเวอร์ตันที่จะมีส่วนร่วมกับเงินสดของพวกเขานั้นน่าประทับใจจนถึงตอนนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่หากพวกเขาต้องท้าทายหกอันดับแรกอย่างสมจริงไม่ใช่แค่ในฤดูกาลหน้า แต่ในอีกห้าปีข้างหน้าพวกเขาจำเป็นต้องทำซ้ำเป้าหมายที่พวกเขาให้ไว้ กองหน้าชาวเบลเยียม

เป้าหมาย ซานโดรอาจต้องใช้เวลาในการทำหน้าที่ดังกล่าวและรายงานของโอลิวิเยร์ชิรูด์ที่มาถึงราว ๆ 20 ล้านปอนด์จะช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในระยะสั้นได้อย่างแน่นอน ทางเลือกในการไปข้างหน้าของอาร์เซนอลนั้นมีอยู่ไม่มากนักและแม้ว่าประโยคปล่อย 13 ล้านปอนด์ของ

Javier Hernandez ที่ Bayer Leverkusen มีแนวโน้มที่จะล่อลวงใครบางคนให้ย้ายไปข้างหน้าของเม็กซิโก แต่ก็มีผู้ทำประตูในพรีเมียร์ลีกที่พิสูจน์แล้วไม่มากนักสำหรับสโมสรเอฟเวอร์ตัน ความสูงปัจจุบัน คาร์ราเกอร์หมุนรอบการเซ็นสัญญาใหม่ของเอฟเวอร์ตัน

การมาถึงของรูนีย์ที่กำลังจะมาถึงนั้นไม่ใช่คำตอบของปริศนานั้นอย่างแน่นอน แต่ด้วยฟุตบอลยุโรปที่อยู่บนขอบฟ้าและห้องแต่งตัวที่อายุน้อยมากขึ้นเพื่อรับมือ Koeman อาจดีใจที่ได้เป็นผู้นำที่เพิ่มเข้ามา อย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถทดแทนได้ที่ผู้มีรายได้สูงสุดของสโมสรจะพูดกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง

อเดโมล่าลุคแมนและโดมินิกคัลเวิร์ต – เลวินหลังจากวีรกรรมช่วงซัมเมอร์กับทีมอังกฤษชุดอายุไม่เกิน 20 ปีนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไป การกลับมาของรูนีย์จะต้องพบกับการประโคมข่าวอย่างล้นหลามจากทั้งสโมสรและแฟน ๆ ว่าจะเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้าหรือประมาณนั้น แต่พวกเขาจะอดทนได้

นานแค่ไหนหากระดับผลงานของเขายังต่ำกว่าพาร์? การจ่ายเงินจำนวนมากให้กับพิกฟอร์ดและคีนนั้นไม่มีความเสี่ยงที่เอฟเวอร์ตันจะรับด้วยการนำเด็กชายคนนี้กลับมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้มเหลวในความพยายามครั้งล่าสุดในการเซ็นสัญญากับอัลบาโรโมราตากับเรอัลมาดริดโดยยื่นเงินให้

กองหน้า 90 ล้านยูโร (79 ล้านปอนด์) เป้าหมายได้เรียนรู้ เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน คีนยอมรับสิ่งล่อใจของแมนฯ ยูไนเต็ด ปีศาจแดงทำให้สเปนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในระดับนานาชาติเนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนกที่โดดเด่นก่อนฤดูกาล 2017/18

ยูไนเต็ดอยู่ระหว่างการเจรจากับเรอัลเป็นเวลานานเกี่ยวกับข้อตกลงกับผู้จัดการโชเซ่มูรินโญ่กระตือรือร้นที่จะลงจอดโมราต้าวัย 24 ปีเพื่อเริ่มทัวร์ปรีซีซั่นของสโมสรที่สหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้า เป้าหมายยังเข้าใจด้วยว่าโมราต้าซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวันหยุดไม่ต้องการกลับไปที่แคมป์ปรีซีซั่นของเรอัล

ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับยูไนเต็ดโดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างทั้งสามฝ่าย เก็ตตี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า United จะเพิ่มข้อเสนอของพวกเขาจาก 70 ล้านยูโร (61.5 ล้านปอนด์) เป็น 80 ล้านยูโร (70.2 ล้านปอนด์) แต่เรอัลได้ปฏิเสธการเสนอราคาเนื่องจากพวกเขาต้องการทำ

กำไรอย่างมากให้กับโมราต้า โมราต้าซึ่งยิงได้ 20 ประตูในทุกการแข่งขันขณะที่เรอัลยกทั้งลาลีกาและแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วกลับเข้าร่วมสโมสรจากยูเวนตุสเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในราคา 32 ล้านยูโร แมนฯ ยูไนเต็ดชี้เป้าโมราต้าล่องเรือ

อัลบาโร่โมราต้าขึ้นเรืออีกครั้ง! แฟน ๆ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเหมือน … ที่ดีกว่าหยุดที่แมนเชสเตอร์! โพสต์โดยGoal.comเมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2017 เป้าหมายเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วที่จริงมีการจัดเจรจาครั้งแรกกับโมนาโกเกี่ยวกับการลงนาม wonderkid Kylian Mbappe กับดาว

ฝรั่งเศสตาเป็นไปได้แทน Morata ควรจะขาย ในตอนแรก United กระตือรือร้นที่จะลงจอด Atletico Madrid ไปข้างหน้า Antoine Griezmann แต่ได้เปลี่ยนความสนใจไปที่ Morata ในขณะที่ Romelu Lukaku ของ Everton ก็ได้รับการเชื่อมโยงเช่นกัน

คนของมูรินโญ่ได้ทำการเซ็นสัญญาเพียงครั้งเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจับตัววิคเตอร์ลินเดลอฟกองหลังสวีเดนจากเบนฟิก้า ฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ทำลายสถิติค่าธรรมเนียมการย้ายสโมสรอีกครั้งในการเซ็นสัญญากับสตีฟมูนี่จากมงต์เปลลิเยร์สโมสรประกาศเมื่อวันพุธ

รูนีย์เสี่ยงเกินไปสำหรับเอฟเวอร์ตันที่ทุ่มเงินมหาศาล เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน สโมสรแห่งนี้ทำลายสถิติเป็นครั้งแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการเซ็นสัญญากับอารอนมอยกองกลางจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่า 10 ล้านปอนด์ในขณะที่ทอมอินซีอดีตกองหน้าดาร์บี้เคาน์ตี้ตามด้วยค่าธรรมเนียม

ที่ไม่เปิดเผยซึ่งบดบังจำนวนเงินที่จ่ายให้กับชาวออสเตรเลีย Mounie, 22, ได้ลงนามในข้อตกลงสี่ปีกับริฟฟิ ธ สำหรับการรายงานค่ามากกว่า 11m £เพียงวันหลังจากที่พวกเขา ประกาศการลงนามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาแดนนี่วิลเลียมส์ฟรีโอน

ทีมชาติเบนินที่ยืนอยู่ที่ 6’3” มูนีบันทึกการตีกลับ 14 ครั้งจากการเริ่ม 32 ครั้งในฤดูกาลแรกเต็มฤดูกาลในลีกเอิง เดวิดวากเนอร์โค้ชทีมเทอร์เรียร์ทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนทีมของเขาเพื่อความท้าทายในการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกและได้ยกย่องคุณลักษณะทางกายภาพของการเซ็นสัญญาครั้งล่าสุด

ก่อนที่จะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับผู้มาใหม่ ยืนยัน: Steve Mounié เสร็จสิ้นการโอนของเขาจาก@MontpellierHSCเขียนสัญญาสี่ปีที่#htafc https://t.co/TFTibcoHBG (DTS) pic.twitter.com/MTP6K4xYNO

– Huddersfield Town (@htafcdotcom) 5 กรกฎาคม 2017 “ ฉันดีใจที่เราได้เซ็นสัญญากับสตีฟก่อนเริ่มการฝึกซ้อมปรีซีซั่น” วากเนอร์บอกกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฮัดเดอร์สฟิลด์ “ เขามีคุณลักษณะที่น่าตื่นเต้นซึ่งทำให้เขากลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากในฐานะกองหน้าดาวรุ่ง

แมนฯ ยูไนเต็ดบอกจ่ายเพิ่มให้โมราต้า “ เขามีคุณสมบัติทางกายภาพที่แท้จริงซึ่งน่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับพรีเมียร์ลีกและเราได้เห็นความสามารถของเขาในฐานะนักฟุตบอลในฤดูกาลที่น่าทึ่งของเขาในฝรั่งเศสแล้ว

“ เราได้พบกันแล้วและฉันรู้ว่าเขาเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยม สำหรับชายในวัยเด็กเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งในชีวิตและในฐานะนักฟุตบอลตั้งแต่สมัยอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยเล่นในลีกเอิงที่มีคุณภาพสูง “ ตอนอายุเพียง 22 ปีเขาก็จะดีขึ้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก”

การปะทะกันครั้งแรกของฮัดเดอร์สฟิลด์ในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกทำให้พวกเขาพบกับคริสตัลพาเลซที่เซลเฮิร์สต์พาร์ค Kasper Dolberg มีความสุขที่ได้อยู่ที่ Ajax โดยมียักษ์ใหญ่ Eredivisie ขุดส้นเท้าของพวกเขาเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้กองหน้าผู้ยิ่งใหญ่เข้าร่วมกับ Roma

ลากาแซตต์ผ่านการแพทย์ของอาร์เซนอล เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน สโมสรกัลโช่เซเรียอามีรายงานว่าจะเสนอเงิน 15 ล้านปอนด์สำหรับเด็กอายุ 19 ปีซึ่งเข้ามาในฉากเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยการยิง 16 ประตูจาก 29 เกมของเอเรดิวิซี่

สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และยูไนเต็ดได้รับการเชื่อมโยงกับการย้ายไปร่วมทีมชาติเดนมาร์กซึ่งทำประตูได้หกครั้งในการแข่งขันรอบสุดท้ายของอาแจ็กซ์ในรอบสุดท้ายของยูโรป้าลีก Marc Overmars ผู้อำนวยการด้านกีฬาของ Ajax ยืนยันในสัปดาห์นี้ว่าเขาจะต่อต้านข้อเสนอใด ๆ ของ Dolberg

ในขณะที่วางราคา 40 ล้านยูโรให้กับเป้าหมายของบาร์เซโลนา Davinson Sanchez และกองหน้าวัยรุ่นไม่สนใจที่จะออกจาก Johann Cruyff Arena “นั่นคือดีถ้าผมไม่ขาย” เขาบอกกับอาแจ็กซ์ทีวี “ฉันมีความสุขที่นี่จึงไม่มีเหตุผลที่จะจากไป”

Dolberg ได้ต่ออายุการแข่งขันสำหรับสถานที่ในการโจมตีในฤดูกาลนี้โดย Ajax ได้นำ Klaas-Jan Huntelaar จากเนเธอร์แลนด์กลับมาที่สโมสรจากชาลเก้ อย่างไรก็ตามแทนที่จะหงุดหงิดกับจุดของเขา Dolberg หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากอดีตเรอัลมาดริดและเอซีมิลาน

“ เขามีประสบการณ์มากดังนั้นฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนรู้บางอย่างจากเขา” Dolberg กล่าวเสริม Solskjaer ให้การปรับปรุงสัญญาของ Pogba Man United “ ระหว่างการฝึกซ้อมฉันได้ดูวิธีการเคลื่อนไหวของเขาฉันคิดว่าเราจะคุยกันเยอะ ๆ

“เขาเป็นกองหน้าที่ดีมากซึ่งทำประตูได้มากมายดังนั้นฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นกองหน้าคนแรกฉันจะต้องได้รับมัน” Jens Lehmann ยืนยันว่าเขากำลังจะกลับไปที่ Arsenal ในฐานะโค้ช ข่าวการโอนล่าสุดทั้งหมด วิดีโอนี้จะเริ่มใน ชาวเยอรมันมีคาถาสองครั้งก่อนหน้านี้กับ Gunners ในอาชีพการเล่น

ของเขาและเป็นส่วนหนึ่งของทีม ‘Invincibles’ ที่ได้รับรางวัลพรีเมียร์ลีกในปี 2003-04 เลห์มันน์ซึ่งเคยเล่นให้กับชาลเก้, เอซีมิลาน, ดอร์ทมุนด์และสตุ๊ตการ์ทเกษียณในปี 2010 ก่อนที่จะกลับไปอาร์เซนอลในช่วงสั้น ๆ ในอีกหนึ่งปีต่อมาเพื่อช่วยในวิกฤตการบาดเจ็บของสโมสร

และเขาจะกลับมาร่วมทีมฝึกสอนของ Arsene Wenger ได้อย่างไรแม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาจะไม่แทนที่ Gerry Peyton โค้ชผู้รักษาประตูคนปัจจุบั อดีตทีมชาติเยอรมนียืนยันกับ Welt: “ใช่มันเป็นเรื่องจริงฉันจะ [กลับ] ไปอาร์เซนอล”

สโมสรทางตอนเหนือของลอนดอนกลับมาฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลในวันอังคารโดยการแข่งขันนัดกระชับมิตรครั้งแรกจะพบกับซิดนีย์เอฟซีในวันที่ 13 กรกฎาคม ลิโอเนลเมสซีตกลงสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลน่าและผูกมัดเขากับสโมสรจนถึงปี 2021 ลากาแซตต์ผ่านการแพทย์ของอาร์เซนอล

อูคาห์ยังคงอยู่ในความกรุณาของ Maniam แม้จะเสียจุดโทษสองครั้งในสองนัด เว็บ UFABET Irfan ได้รับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสลังงอร์โดยหัวหน้าโค้ชคนอื่น โมราอิสยกนิ้วให้กับการหมุนเวียนทีมหลังจากชนะเหนือซาราวัก ไฮไลท์การแข่งขัน Negeri Sembilan vs Pahang

PKNP FC เปิดตัวพรีเมียร์ลีกของพรีเมียร์ลีกในขณะเดียวกันก็บันทึกความไม่พอใจของรอบนี้เมื่อพวกเขาเอาชนะ T-Team FC ของซูเปอร์ลีก 2-1 ในกัวลาตรังกานู Shahrel Fikri Fauzzi เปิดการให้คะแนนสำหรับผู้มาเยือนในนาทีที่ 23 ด้วยการขับรถที่น่าทึ่งจากขอบกรอบเขตโทษของไททัน

เจ้าภาพพบว่าอีควอไลเซอร์ในนาทีที่ 52 ผ่านประตูของ Mahamadou Samassa แต่ชาห์เรลตอบกลับทันทีในไม่กี่นาทีต่อมาอีกครั้งจากริมกรอบเป็นการยิงโค้งต่ำเข้ามุมไกล PKNP ทำประตูกับ T-Team กลุ่ม B Perak เอาชนะ PKNS FC ด้วยสกอร์ไลน์ 2-0 แม้ว่าพวกเขาจะต้องรอจนถึง 20 นาที

สุดท้ายในการทำประตู Gilmar Jose Da Silva พลาดโอกาสในการเปลี่ยนจุดโทษให้กับเจ้าภาพก่อนพักครึ่งและครึ่งแรกจบลงด้วยการทำประตู อย่างไรก็ตาม Thiago Junio ​​เปิดการให้คะแนนในนาทีที่ 71 ก่อนที่กิลมาร์จะแก้ไขในอีก 10 นาทีต่อมาโดยการเพิ่มขึ้นนำของบอสโกรัสเป็นสองเท่า

ไฮไลท์จากการแข่งขัน Perak vs PKNS ที่สนามกีฬา Tunku Abdul Razak เฟลด้ายูไนเต็ดถูกจับโดยไม่ทำประตูกับกัวลาลัมเปอร์ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับสองในพรีเมียร์ลีก น่าประหลาดใจที่มีรายงานว่า Bhaskaran Sathianathan หัวหน้าโค้ชของ Fighters ตระหนักเพียงว่า

Zah Rahan Krangar ผู้เล่นเพลย์เมคเกอร์มีสิทธิ์ลงเล่นในการแข่งขันครึ่งทางของเกม ก่อนหน้านี้ชาวไลบีเรียถูกส่งตัวออกจากการทะเลาะกันหลังการแข่งขันหลังจากที่พวกเขาชนะปาหัง 2-1 ในซูเปอร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ภาพถ่ายจากการแข่งขัน Felda United vs Kuala Lumpur

กลุ่ม C แชมป์ปี 2016 เคดาห์ฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้สุดสัปดาห์ในซูเปอร์ลีกและทำสถิติชนะมะละกายูไนเต็ด 2-0 ที่สนามกีฬาดารุลอามาน Sandro da Silva ทำให้ Kedah เป็นผู้นำในนาทีที่ 29 ผ่านการวอลเลย์ของเขาจากนอกกรอบเขตโทษของ Mousedeers และ Baddrol Bakhtiar

ขึ้นนำเป็นสองเท่าในนาทีที่ 64 ประตูจากการแข่งขันเคดาห์ vs มะละกายูไนเต็ด กลันตันฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันโดยเอาชนะ UiTM FC 3-1 ในบ้าน Khairul Izuan Rosli ยิงรั้ง (41 ‘, 63’) ขณะที่ Abou Bakr Al Mel ทำประตูที่สามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

เป้าหมายของเด็กมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกันก็ทำประตูโดย Akanni Sunday Wasiu ในนาทีที่ 52 ภาพถ่ายจากการแข่งขันกลันตัน – UiTM กลุ่ม D

ยะโฮร์ดารุลทาซิม (JDT) ส่งสัญญาณว่าพวกเขาอาจให้ความสำคัญกับการแข่งขันในปีนี้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าเมื่อพวกเขาทุบซาราวัก 4-0 ในเมืองลาร์คิน Marcos Antonio (12 ‘), Gabriel Guerra (27’, 73 ‘) และ Ignacio Insa (83’) ไฮไลท์การแข่งขัน JDT vs Sarawak

ที่สนามกีฬาเทศบาล Selayang สลังงอร์เสมอกัน 1-1 โดยทีมจากฝั่งพรีเมียร์ลีกตรังกานู เจ้าภาพขึ้นนำสองนาทีจากช่วงพักครึ่งผ่านประตูของรูฟิโนเซโกเวียหลังจากฟอร์คีย์โดกองหน้าชาวไลบีเรียก่อนหน้านี้พลาดจุดโทษในนาทีที่ 31 อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมได้รับการลงโทษด้วยตนเองในนาทีที่ 64

หลังจากที่ Issey Nakajima-Farran ถูก Ugo Ukah ทำฟาวล์และทีมชาติแคนาดาก็ไม่พลาดจากจุดนี้ ไฮไลท์การแข่งขันสลังงอร์ vs ตรังกานู แมทช์วันที่ 2 ของรอบแบ่งกลุ่มจะเล่นในสุดสัปดาห์นี้ในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ ลิโอเนลเมสซีตกลงสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลน่าโดยผูกสัญญากับ

Lukas Podolski ทีมชาติเยอรมนีมีอีโมจิ Twitter ของตัวเองเพื่อเฉลิมฉลองการย้ายไปเล่น J-League เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Paul Pogba กลายเป็นนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนแรกที่มีอีโมจิเป็นของตัวเองและตอนนี้ Poldi ได้เข้าร่วม France International ด้วยการทำให้เป็นอมตะในรูปแบบพิกเซล

เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน ผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกวัย 32 ปีได้เปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้โดยเข้าร่วมกับวิสเซลโกเบ และเพื่อเป็นการแสดงถึงการมาถึงของเขาในเอเชียแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะช่วยให้แฟน ๆ สามารถระบุการมาถึงของเขาด้วยอีโมจิตามความต้องการ

โดยใช้แฮชแท็ก #Poldi Thiago Alcantara รับรองกลยุทธ์การย้ายทีมในช่วงปิดฤดูกาลของบาเยิร์นมิวนิคและยืนยันว่าฝ่ายของเขาอยู่ในระดับเดียวกับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนา เมสซี่ตกลงสัญญาฉบับใหม่ของบาร์เซโลน่า บาเยิร์นได้เลือกที่จะไม่เซ็นสัญญากับทหารผ่านศึกที่มีเงินมหาศาลแทนที่

จะซื้อเด็กโดยมีคนชอบของ Corentin Tolisso และ Serge Gnabry เข้ามา Niklas Sule และ Sebastian Rudy ยังเข้าร่วมจาก Hoffenheim ในข้อตกลงที่ได้รับการยืนยันในเดือนมกราคมและ Thiago ที่ไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างระหว่างสโมสรของเขากับทีมที่ดีที่สุดของทวีปต่างมองโลก

ในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในปี 2017-18 ของพวกเขา “เปรียบเทียบทีมเราก็มีสตาร์ระดับโลกเช่นกัน” ธิอาโก้กล่าวกับบิลด์เมื่อถูกถามว่าบาเยิร์นเทียบกับมาดริดและบาร์ซ่าอย่างไร “ไม่มีความแตกต่างในด้านคุณภาพเราอยู่ในระดับเดียวกันร้อยละ 100

“แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือในห้องแต่งตัวเราไม่ได้พูดถึงสตาร์ระดับโลก แต่เกี่ยวกับสปิริตของทีม “ซูเล่และรูดี้ทำให้ผมเชื่อมั่นในเกมกับฮอฟเฟนไฮม์ – พวกเขาทำได้ที่นี่ “คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายนักมีผู้เล่นมากมายที่มีพรสวรรค์มากมายที่ยังต้องถูกสอดแนมนั่นคือหนทางของบาเยิร์นมิวนิก

เซ็นสัญญานักเตะและสร้างเขา “นั่นเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ในสเปนแล้วเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีมากและด้วยสายตาที่ดี” ลากาแซตต์ผ่านการแพทย์ของอาร์เซนอล ธิอาโกยังปกป้องหัวหน้าโค้ชคาร์โลอันเชล็อตติซึ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาลแรกที่เยอรมนี แต่ไม่ได้เพิ่มเครื่องเงินอื่น ๆ

“ เราเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมส่วนหนึ่งและยังต้องประสบกับการตัดสินใจที่โชคร้ายอีกด้วย” อดีตมิดฟิลด์ของบาร์ซ่ากล่าว “นักวิจารณ์ของอันเชล็อตติเป็นเรื่องไร้สาระ [พูด] เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทีม” เบซิคตัสเซ็นสัญญาอดีตกองหลังเรอัลมาดริดเปเป้เสร็จสิ้นในข้อตกลงสองปี

แมนฯ ยูไนเต็ดบอกจ่ายเพิ่มให้โมราต้า เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน ทีมชาติโปรตุเกสย้ายไปอิสตันบูลด้วยบริการรับส่งฟรีหลังจากผ่านไปหนึ่งทศวรรษที่ Santiago Bernabeu จากการลงเล่นให้กับลอสบลังกอสมากกว่า 300 นัดเซนเตอร์แบ็กพร้อมช่วยมาดริดคว้าแชมป์ลีกา

และแชมเปียนส์ลีกสองครั้งในแคมเปญสุดท้ายของเขา Fikret Orman ประธานของเบซิคตัสกล่าวว่าทีมชาติโปรตุเกสจะเพิ่มความเป็นผู้นำให้กับแนวหลังของสโมสรเนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าที่จะรักษามงกุฎ Super Lig ที่พวกเขาได้รับเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

Orman กล่าวเสริมว่า: “เราได้เพิ่มผู้เล่นที่สำคัญมากในอาชีพและบุคลิกที่เราชอบ” PEPE: “ฉันมีข้อเสนอมากมายจากอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลี แต่ฉันเลือก# Beşiktaş !” pic.twitter.com/y9kpCqvD7R – Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) วันที่ 5 กรกฎาคม 2017

เปเป้คว้าแชมป์ลีก 3 สมัยเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกหลายสมัยและเหรียญรางวัลถ้วยสโมสรโลกที่มาดริดอีก 2 เหรียญและตั้งเป้าไปที่เครื่องเงินมากขึ้นที่เบซิคตัส: “เป้าหมายของฉันคือการคว้าถ้วยรางวัลต่อไป “ฉันรักงานของฉันฉันชอบที่จะทุ่มเททุกอย่างในสนาม”

Fabio Coentrao กองหลังของเรอัลมาดริดได้เข้าร่วมกับ Sporting CP ด้วยการยืมตัวตลอดฤดูกาลโพสต์ Insta ที่แปลกประหลาดของ Ronaldo ยังคงดำเนินต่อไป นักเตะวัย 29 ปีก่อนหน้านี้ของเบนฟิก้าได้ย้ายไปเล่นกับคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ชาวโปรตุเกสของพวกเขาชั่วคราวเพื่อให้อาชีพของเขา

กลับมาสู่เส้นทางเดิม Coentrao ซึ่งปรากฏตัวเพียงหกครั้งสำหรับ Real เมื่อฤดูกาลที่แล้วได้เปิดเผยการเคลื่อนไหวทาง Twitter เมื่อวันอังคารก่อนที่ทั้งสองสโมสรจะติดตามด้วยแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันข้อตกลง

ในภาพกับครอบครัวของเขาที่ถ่ายจากสนามกีฬา Estadio Jose Alvalade ของ Sporting เขาเขียนว่า: “มีความสุขมากที่ได้มีโอกาสเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้” คำแถลงของเรอัลอ่าน:“ สโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดและสปอร์ติ้งคลูปเดอโปรตุเกสได้ตกลงการยืมตัวนักเตะฟาบิโอโคเอนเทราโอ

จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2018” Coentrao ได้รับรางวัล Primeira Liga 1 รายการและ Taca da Liga 2 รายการในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ Benfica คู่แข่งสำคัญของ Sporting ก่อนเข้าร่วม Real ในราคา 30 ล้านยูโรในปี 2011

เขาให้ความสำคัญกับ Blancos เป็นประจำระหว่างปี 2011 ถึง 2013 ก่อนที่เวลาเล่นเกมของเขาจะมี จำกัด มอนจิไม่ค่อยทำผิด อย่างไรก็ตามเขาได้ตัดสินผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อเขาประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า “Roma ไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต” วิดีโอนี้จะเริ่มใน

ผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรถูกเยาะเย้ยอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องของมส์ล้อเลียนมากมายบนโซเชียลมีเดีย เมสซี่ตกลงข้อตกลงใหม่ของบาร์ซ่า มอนชียอมรับว่าโมฮาเหม็ดซาลาห์จะออกไปในราคาที่เหมาะสมและในที่สุดเขาก็ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว 42 ล้านยูโร

แต่ชาวสเปนก็ยืนยันว่า “ไม่มีโอกาสที่ [อันโตนิโอ] รูดิเกอร์จะจากไป” เมื่อวันพุธที่ผ่านมากองหลังเยอรมนีถูกกำหนดให้ปิดผนึกการเปลี่ยนไปใช้เชลซีเพียงแค่ทำให้ความขุ่นมัวทวีความรุนแรงขึ้นในหมู่ฐานแฟนบอลที่เกี่ยวข้องของโรม่าอยู่แล้ว เก็ตตี้อิมเมจ จากการที่เลอันโดรปาเรเดสออกเดินทาง

ไปยังเซนิตเช่นกันมาริโอรุยยังผูกพันกับนาโปลีและคอสตัสมาโนลาสที่ยังคงอยู่ในตลาดแม้ว่าจะมีการขายรูดิเกอร์กองหลังเพื่อนร่วมทีม แต่ก็มีความกังวลอย่างกว้างขวางว่ายูเซบิโอดิฟรานเชสโกโค้ชคนใหม่จะมีทีมที่อ่อนแอกว่าทีมอย่างมีนัยสำคัญ Luciano Spalletti นำไปสู่การจบอันดับสอง

ในเซเรียอาเมื่อฤดูกาลที่แล้ว อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือยอดขายบางอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โรม่าต้องทำหนังสือให้สมดุล โดยพื้นฐานแล้วสโมสรทุนประมาณ 100 ล้านยูโรที่จะทำตามข้อกำหนด Financial Fair Play (FFP) สำหรับสิ้นสุดฤดูกาล 2016-17

การไม่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกส่งผลกระทบอย่างหนัก นาโปลีทำเงินได้เกือบ 65 ล้านยูโรตั้งแต่รอบสุดท้ายจนถึง 16 ทีมสุดท้าย โมราต้าเสนอราคา 80 ล้านยูโรของยูไนเต็ดถูกปฏิเสธ NXGN 2021: Fati, Camavinga และ Wonderkids ที่ดีที่สุดในโลก

Roma สามารถลดการค้างชำระของพวกเขาได้ด้วยมาตรการลดต้นทุนที่เข้มงวดอย่างจริงจัง แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจะต้องหาเงินเพิ่มจำนวน€ 80m ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2017 นั่นทำให้ยอดขายของ Salah และ Paredes (23 ล้านยูโร) จำเป็นในขณะที่

ข้อตกลงทางการค้าบางอย่างกับผู้สนับสนุนสโมสรจะช่วยให้ Giallorossi สามารถสร้างความแตกต่างได้ ดังนั้นตามทฤษฎีแล้ว Rudiger อาจถูกเก็บรักษาไว้ แต่เขาก็ถูกกำหนดให้เข้าร่วมกับเชลซีเมื่อปีที่แล้วและโรม่ามองว่าข้อตกลงนั้นเป็น ‘ระงับ’ เท่านั้น

มาริโอรุยแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสจะได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางได้เนื่องจากเขาต้องการกลับมารวมตัวกับเมาริซิโอซาร์รีซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นที่เอ็มโปลีในขณะที่การมาของเฮคเตอร์โมเรโนเซ็นเตอร์ฮาล์ฟชาวเม็กซิโกจาก PSV หมายความว่าโรม่ายังสามารถจ่ายเงินให้กับมาโนลาสได้ .

เก็ตตี้อิมเมจ บรรทัดล่างคือตอนนี้ Roma มีเงินมากขึ้นและพารามิเตอร์ทางการเงินที่คลายตัวเพื่อทำงานภายในเนื่องจากคุณสมบัติอัตโนมัติสำหรับรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีก 2017-18

ดังนั้นจึงไม่ใช่ความพินาศและความเศร้าโศกทั้งหมดสำหรับโรม่าที่จะได้รับแรงกระตุ้นจากการกลับมาฟิตสมบูรณ์ของหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาอย่างอเลสซานโดรฟลอเรนซี

การเซ็นสัญญากับ Lorenzo Pellegrini ที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งจาก Sassuolo ถือเป็นข่าวดีมาก Rick Karsdorp มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ Maxime Gonalons สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ชาญฉลาด

James Palotta ประธาน Roma รู้สึกอย่างแน่นอนว่าผู้สนับสนุนของสโมสรกำลังมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ Fazio, Bruno Peres และ Juan Jesus ก็ผ่านไปแล้วเช่นกัน

RUMORS: เงื่อนไขมาดริดของ Mbappe “ผมไม่เข้าใจว่าทำไมแฟน ๆ มีขาดความเชื่อนี้” อเมริกันบอกIl Tempo “เรามั่นใจว่าเรากำลังสร้างโรม่าที่แข็งแกร่งขึ้น” ที่ยังคงมีให้เห็น; จำเป็นต้องมีการมาถึงเพิ่มเติมอย่างชัดเจนและมีความสนใจใน Domenico Berardi, Lucas Moura

และ Gregoire Defrel เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการโจมตี สำหรับตอนนี้ความมั่นใจเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนนี้คือ Monchi อาจเลือกคำพูดของเขาอย่างระมัดระวังมากขึ้นเมื่อพูดถึงข้อตกลงล่าสุดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็คือ AS Roma

ข่าวดีสำหรับบาร์เซโลน่า! Blaugrana ประกาศเมื่อวันพุธว่า Lionel Messi จะยื่นปากกาใส่กระดาษในข้อตกลงใหม่เมื่อเขากลับจากฮันนีมูน ตอนนี้สโมสรต้องมั่นใจว่าปีสุดท้ายของเขาที่คัมป์นูจะไม่สูญเปล่า เบลจะกลับสู่เรอัล แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน M essi ตกลงข้อตกลงใหม่ของบาร์เซโลน่า

สัญญาฉบับใหม่ของเมสซี่จะใช้เวลาเขาไปจนถึงปี 2021 เมื่อเขาอายุครบ 34 ปีและการขยายเวลาที่รอคอยมานานคือยาชูกำลังที่แท้จริงสำหรับบาร์เซโลนาก่อนฤดูกาล 2017-18 เมื่อทีมต้องเริ่มต้นใหม่หลังจากการจากไปในช่วงฤดูร้อนของหลุยส์เอ็นริเกและ การมาถึงของ Ernesto Valverde

ในฐานะตัวแทนของเขา “มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครที่สามารถโค้ชเมสซี่” Valverde กล่าวในวันที่เขาเปิดตัว “เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นในสนามฟุตบอลฉันรู้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในจุดสูงสุดของเขา แต่ทุกๆวันเขาทำให้คุณประหลาดใจและในวันถัดไปเขาก็เก่งขึ้นกว่าเดิม”

เป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือชาวอาร์เจนไตน์กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า: “กับหลุยส์เอ็นริเก้เมื่อบาร์ซ่าเก่งพวกเขาแทบไม่แพ้ใครเลยพวกเขาเล่นฟุตบอลที่ดีจริงๆในขณะที่ลีโออยู่ที่นั่นนั่นจะเป็นเช่นนั้นเสมอ – เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ฉัน ” เคยเห็นมาก่อน”

เป้าหมาย บางครั้งบาร์ซ่าก็ทำได้ดีที่สุดในฤดูกาลที่แล้วเช่นการชนะที่ยอดเยี่ยมที่ซานติอาโกเบร์นาเบวในเดือนเมษายนเมื่อเมสซี่ทำประตูเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายก่อนที่จะชูเสื้อของเขาขึ้นสู่ฝูงชนในการเฉลิมฉลองอันเป็นสัญลักษณ์ ชัยชนะต่อปารีสแซงต์ – แชร์กแมงในแชมเปี้ยนส์ลีก

ทำไมเมสซี่ถึงดีที่สุดที่ฉันเคยเห็น – กวาร์ดิโอล่า อย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่ไม่ดีในระดับห้องประชุมและการเซ็นสัญญาที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ทีมนี้อ่อนแอลงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาและในที่สุดความแข็งแกร่งของทีมที่เหนือกว่าของมาดริดทำให้ลอสบลังกอสได้รับเสียงหัวเราะครั้งสุดท้ายในปี 2016-17

ขณะที่พวกเขากลับบ้านทั้งลาลีกาและ ถ้วยรางวัลแชมเปียนส์ลีก นั่นจะทำร้ายสโมสรคาตาลันในยุคที่ควรจะเป็นของพวกเขาและตอนนี้อนาคตของเมสซี่ได้รับการตัดสินใจแล้วยังมีประเด็นเร่งด่วนอีกมากมายในวาระการประชุมที่คัมป์นูในช่วงซัมเมอร์นี้

จำเป็นต้องมีการเซ็นสัญญาใหม่และต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นเมื่อมาถึงในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว (ยกเว้น Samuel Umtiti ที่ยอดเยี่ยม) Andre Gomes, Paco Alcacer, Lucas Digne และ Denis Suarez ไม่ได้มีส่วนร่วมมากพอในปี 2016-17 ในขณะที่ Dani Alves

โชเซ่ มูรินโญ่ กล่าวว่า คริสเตียน อีริคเซ่น ทำให้เขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญาใหม่ หลังจากที่เขาสืบทอดตำแหน่งผู้จัดการทีมจากเมาริซิโอ โปเช็ตติโน ที่ท็อตแนม Eriksen เสร็จสิ้นการถ่ายโอน 17 ล้านปอนด์ ($ 22m) ไปยัง Inter ในสัปดาห์นี้

ทำให้คาถาเจ็ดปีของเขาในลอนดอนเหนือสิ้นสุดลง อัลบา โวย ‘โกหก’ เหตุออกจาก บาร์ซ่า ของ เมสซี่ นักเตะวัย 27 ปีรายนี้ถูกสร้างมาเพื่อรอการย้ายทีม โดยในตอนแรกได้แสดงความปรารถนาที่จะรับความท้าทายใหม่จากสโมสรเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้ว

ดูทุกเกมพรีเมียร์ลีกบน DAZN เท่านั้น (เริ่มทดลองใช้ฟรี) เขามีกำหนดจะกลายเป็นฟรีเอเย่นต์ในช่วงซัมเมอร์ และไม่มีวี่แววว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ สเตเดียม มูรินโญ่เปิดเผยว่าอีริคเซ่นได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขาได้ตัดสินใจย้ายออกไปเมื่อมาถึงสโมสรใน

เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงถูกลดบทบาทลงเหลือเพียงเล็กน้อยในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายในหนังสือของพวกเขา “เรารู้มานานแล้ว” มูรินโญ่เริ่ม “เราไม่ได้บอกเพราะข้อตกลงทางศีลธรรมกับเขา แต่ตั้งแต่วันแรกที่ฉันมาถึง เขาบอกฉันว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญา”

“ดังนั้นมันจึงเป็นวิธีที่มีประสบการณ์และชาญฉลาดสำหรับฉันและคุณ [แดเนียล] เลวีในการจัดการสถานการณ์ “สำหรับผม การพยายามมีผู้เล่นที่ไม่มีแรงจูงใจที่ดี แต่ก็ยังเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพและเคารพสโมสรในการมอบสิ่งที่เขาทำได้ให้กับเรา” “และมิสเตอร์เลวี่ในด้านธุรกิจก็จัดการได้มากโดยใช้

เวลาหกเดือนในสัญญาของเขา “ฉันพยายามเกลี้ยกล่อมโทบี้ [อัลเดอร์ไวเรลด์เพื่อเซ็นสัญญาใหม่] เมื่อโทบี้บอกฉันว่าเขามีข้อสงสัยบางอย่าง แต่คริสเตียนบอกฉันว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วและไม่มีทาง [ฉันพยายามเกลี้ยกล่อมเขาหรือไม่] จากช่วงเวลานั้น ฉันก็แค่ พยายาม

สร้างทีมโดยไม่มีเขา “นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ได้เล่นเขาหลายครั้ง ในเวลาเดียวกัน คริสเตียนเป็นมืออาชีพที่ดีและเคารพสโมสรและเพื่อนร่วมทีมของเขา ฉันรู้ว่ามีข้อ จำกัด บางอย่างกับผู้เล่น ในสถานการณ์ของเขา จนกระทั่งวันสุดท้ายของเขา เขาพยายามช่วยทีมและเป็นคนดีในห้องแต่งตัว ซึ่งเขาเป็นอยู่”

มูรินโญ่ยังคงเน้นย้ำถึงความเป็นมืออาชีพของอีริคเซ่นอีกครั้ง ก่อนที่จะยกย่องแดเนียลเลวี่ประธานสเปอร์สที่ใช้เงินที่ได้จากการขายของเขาเพื่อซื้อสตีเวน เบิร์กไวจ์นจากพีเอสวี “คริสเตียนมักจะให้พรสวรรค์ของเขากับเราเสมอจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล” เขากล่าวเสริม

“เขาเป็นมืออาชีพที่ดี เคารพสโมสร เคารพในห้องแต่งตัว ถ้าเขาอยู่ที่นี่ ผมคิดว่าเขาจะให้อะไรกับเราเสมอ” “แต่มิสเตอร์เลวี่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมการโอนที่สำคัญซึ่งเคยซื้อนักเตะอายุ 21 ปีอย่างสตีเวน เบิร์กไวจ์น ดังนั้น มิสเตอร์เลวี่จึงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับสโมสร”