เว็บ SaGame ฤดูกาลแข่งม้า

เว็บ SaGame สนามแข่งรถในรัฐอาร์คันซอเลื่อนเปิดฤดูกาลไปจนถึงเดือนธันวาคม

US.- สนามแข่งม้า Oaklawn ในฮอตสปริงส์ รัฐอาร์คันซอ กำลังเปิดฤดูกาลแข่งขันในเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรก ฤดูกาลตามธรรมเนียมจะเริ่มต้นในเดือนมกราคม ฤดูกาล 66 วันที่Oaklawn Casino Resortจะเริ่มในวันที่ 3 ธันวาคมและจะดำเนินไปเป็นเวลาห้าเดือนจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2022

การแข่งขันในฤดูกาลใหม่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เกือบทุกสัปดาห์ โดยมีช่วงพักสำหรับคริสต์มาสและอีสเตอร์ และจะมีการเพิ่มบัตรวันจันทร์สำหรับวันประธานาธิบดี ตั้งอยู่ห่างจากลิตเติ้ลร็อคไปทางตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งชั่วโมง เปิดใช้ในปี 1904 ทุกฤดูใบไม้ผลิ สนามแห่งนี้ใช้จัดการแข่งขัน Arkansas Derby ซึ่งถือเป็นการโหมโรงครั้งสำคัญของการแข่งขัน Triple Crown

Louis Cellaประธาน Oaklawn กล่าวว่า: “เรารอคอยรูปแบบใหม่ จำนวนวันที่เพิ่มขึ้นจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อผู้เลี้ยงม้า ผู้เพาะพันธุ์พันธุ์แท้อาร์คันซอ และการท่องเที่ยวในตอนกลางของอาร์คันซอ”

คาสิโน Oaklawn และสนามม้าเป็นสถานที่เล่นการพนันที่ถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ นักพนันสามารถดาวน์โหลดแอปการเดิมพันบนมือถือ Oaklawn Anywhere และเดิมพันอย่างถูกกฎหมายในการแข่งม้าที่ Oaklawn และสนามอื่น ๆ ทั่วโลก

สถานที่ลาสเวกัสซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 27 เมษายน จะติดตั้งโซลูชันการพัฒนาผู้เล่น hostVizOps

สหรัฐอเมริกา – Palms Casino Resortในลาสเวกัส ได้ลงนามในข้อตกลงกับผู้ให้บริการโซลูชันคาสิโนVizExplorer จะติดตั้งโซลูชันการพัฒนาผู้เล่น hostVizOps ที่ Palms Casino ซึ่งจะเปิดประตูหลังจากปิดสองปีในวันที่ 27 เมษายน

hostVizOps ของ VizExplorer จะมอบเครื่องมือ CRM ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เล่นผ่านมือถือ การแจ้งเตือนตามเวลาจริงเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้เล่น และการจัดการงานอัตโนมัติ

Greg Shulmanรองประธานฝ่ายการตลาดคาสิโนที่ Palms Casino กล่าวว่า: “เมื่อประเมินเครื่องมือสำหรับทีมพัฒนาผู้เล่นของเรา hostVizOps กลายเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับเราอย่างรวดเร็ว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมโฮสต์ของเราที่ Palms จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้และมองเห็นประโยชน์ของการเป็นพันธมิตรกับ VizExplorer”

David Patentซีอีโอของ VizExplorer กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิด Palms อีกครั้ง hostVizOps จะช่วยให้โฮสต์ของพวกเขามีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่โดดเด่นกับลูกค้าได้”

Little Creek Casino Resortในรัฐวอชิงตันยังได้ลงนามในข้อตกลงกับ VizExplorer โดยเลือก floorVizOps และ VizOnDemand สำหรับโซลูชันสล็อต คำแนะนำ และรายงาน

Palms Casino ในลาสเวกัสจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 27 เมษายน

Palms Casino Resort ในลาสเวกัสจะจัดงาน เปิดการแสดงดอกไม้ไฟในคืนวัน ที่27 เมษายน เปิดรับจองห้องพักและห้องชุดตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน

รีสอร์ทให้บริการห้องพัก 766 ห้อง พื้นคาสิโน 95,000 ตารางฟุต และศูนย์การประชุม 190,000 ตารางฟุต นอกจากนี้ยังมีบาร์และร้านอาหารมากมาย เช่น Scotch 80 Prime และ Mabel’s BBQ โดย Chef Michael Symon รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำ 2 สระและห้องอาบน้ำ 39 ห้อง ส่วนใหญ่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว

เนเธอร์แลนด์ – Holland Casino แบรนด์คาสิโนของเนเธอร์แลนด์ รายงานรายได้ทั้งปีที่304.2 ล้านยูโรในปี 2564 ซึ่งลดลง 8.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

เกมออนไลน์ที่คาสิโนฮอลแลนด์เริ่มให้บริการในการเปิดตัวตลาดที่มีการควบคุมของเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 2 ตุลาคมสร้างรายได้ 40.4 ล้านยูโร แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้คาสิโนบนบกที่ลดลงซึ่งเกิดจากข้อจำกัดของโควิด-19 .

สถานที่บนบกของ Holland Casino ถูกปิดเป็นเวลา 168 วันในปี 2021 เนื่องจากมาตรการตอบโต้การแพร่ระบาดและเผชิญกับข้อจำกัดเพิ่มเติมตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี

สล็อตแมชชีนบนบกสร้างรายได้เพียงครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของ Holland Casino ที่ 152.4 ล้านยูโร ลดลง 18 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากเกมบนโต๊ะลดลง 25.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 94.1 ล้านยูโร ค่าทิปคิดเป็น 8.2 ล้านยูโร ลดลง 23.4 เปอร์เซ็นต์ รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม 7.9 ล้านยูโร ลดลง 25.6 เปอร์เซ็นต์ และรายได้อื่นๆ 1.2 ล้านยูโร ลดลง 28.2 เปอร์เซ็นต์

สำหรับการเล่นเกมออนไลน์ Holland Casino กล่าวว่ารายรับ 40.4 ล้านยูโรคิดเป็นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของรายรับรวม 185 ล้านยูโรที่บันทึกโดยตลาดการพนันออนไลน์ดัตช์ที่ได้รับการควบคุมใหม่ในสามเดือนแรกตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม

Holland Casino จ่ายภาษี 85.2 ล้านยูโรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 279.9 ล้านยูโร รายงานผลขาดทุนก่อนหักภาษี 64.3 ล้านยูโร ลดลงเหลือ 45.7 ล้านยูโร หลังจากได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 18.6 ล้านยูโร

Ruud Bergervoetประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า: “แม้จะมีตัวเลขติดลบ เว็บ SaGame แต่เราก็อยู่ในสถานะทางการเงินที่ดีในแกนหลัก ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณความคล่องตัวของ Holland Casino และการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งทำให้เราสามารถรักษางานส่วนใหญ่ในบริษัทของเราได้

“เป็นที่ชัดเจนในปี 2020 ว่าเราจำเป็นต้องเร่งทำงานในการสร้าง Holland Casino ที่รองรับอนาคต นี่คือเหตุผลที่เราเปิดตัวโครงการการปรับโครงสร้าง Horizonซึ่งนอกเหนือจากการประหยัดต้นทุนแล้ว เรายังพิจารณาถึงวิธีการที่เราสามารถจัดการองค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

“การลงทุนในคาสิโนใหม่สองแห่งใน Utrecht และ Venloก็ได้รับผลตอบแทนเช่นกัน เรายังลงทุนในการปรับปรุงร้านอาหารของเราอีกด้วย”

Bergervoet เสริมว่าตัวเลขได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการยกเลิกข้อ จำกัด Covid-19 ที่เหลืออยู่ในสถานที่บนบกของ Holland Casino เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจะไม่ใช้โครงการเงินอุดหนุนเงินเดือนของเนเธอร์แลนด์ Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) อีกต่อไป ของไตรมาสที่ 1

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วHolland Casino ประกาศว่าได้เลื่อนตำแหน่ง Malinda Miener ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย กำกับดูแล Miener เข้าร่วมงานกับบริษัทเมื่อปีที่แล้วในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อดีต เจ้าหน้าที่กองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ และที่ปรึกษาทั่วไปของ TNO องค์กรวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ เธอมีหน้าที่รับผิดชอบด้านนโยบายการป้องกันและการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ตอนนี้เธอจะเข้าร่วมคณะกรรมการของบริษัทและทำงานเพื่อพัฒนาความมุ่งมั่นในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สมาคมคาสิโนแห่งยุโรป (ECA) ประกาศว่า Pieter Boers รองประธานฝ่ายเกมและบริการของ Holland Casino จะเข้าร่วมคณะกรรมการเพื่อแทนที่ Erwin van Lambaart ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของเนเธอร์แลนด์

Van Lambaart ออกจาก Holland Casino เพื่อรับตำแหน่ง CEO ของ Casinos Austria เมื่อต้นเดือน ตอนนี้เขาจะเป็นตัวแทนของออสเตรียในคณะกรรมการของ ECA หลังจากการเกษียณอายุของ Bettina Glatz-Kremsner ในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของ Casinos Austria

สหรัฐฯ – มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับคาสิโน Golden Nugget ในอนาคต ใน Danville รัฐอิลลินอยส์ Rickey Williams จูเนียร์นายกเทศมนตรีเมือง Danvilleเข้าร่วมงานพร้อมกับLou Lang Tom Wilmot Jr อดีตตัวแทนรัฐจาก Wilmorite และFertitta Entertainment COO ของเกม Gerry Del Prete

คาสิโนที่ 204 Eastgate Drive off I-74 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2023 วิลเลียมส์กล่าวว่าจะนำการพัฒนาเศรษฐกิจที่จำเป็นมากมาสู่เมือง

เขากล่าวว่า: “นี่คือประวัติศาสตร์ในการสร้างและมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับพวกเราทุกคนที่ Danville และ Vermilion County”

Del Prete กล่าวว่า:“ ฉันคิดว่าเราทุกคนต่างแขวนอยู่ที่นั่นและอดทน การได้เห็นเราที่นี่ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่สวยงามอย่างแท้จริง เป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของชุมชนและพันธมิตรของเรา ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นมาก” เขากล่าว

“สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง สิ่งนี้จะเป็นจุดสนใจ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่กระตุ้นธุรกิจขนาดเล็ก และทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนทั่วทั้งมิดเวสต์” Rep Mike Marron กล่าวตาม Fox Illinois

Golden Nugget Casino ในแดนวิลล์จะเป็น คาสิโน Golden Nugget แห่งที่หก ในสหรัฐอเมริกา โครงการมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะสร้างงานประจำอย่างน้อย 300 ตำแหน่ง และสร้างรายได้ต่อปีให้กับเมืองตั้งแต่ 4 ล้านถึง 6 ล้านดอลลาร์

จะมีพื้นที่เล่นเกม 41,500 ตารางฟุตพร้อมสล็อตแมชชีน 500 เครื่อง เกมโต๊ะ 14 เกม ร้านอาหาร 2 แห่ง รวมถึงร้านสเต็ก Saltgrass ร้านหนังสือกีฬา และที่จอดรถ 650 คัน นอกจากนี้ยังให้บริการเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬาผ่าน Golden Nugget Online Gaming

การก่อสร้างจะดำเนินต่อไปในปีหน้า อาคารปัจจุบันบางส่วนบนไซต์จำเป็นต้องถูกรื้อถอน

Mohegan Sun ใน Uncasville, Connecticut กำลังลงทุน 15 ล้านเหรียญเพื่อปรับปรุงและขยายรีสอร์ทคาสิโนของชนเผ่า

Mohegan Sun ในเมือง Uncasville รัฐคอนเนตทิคัตได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐในเลานจ์วีไอพีใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงการอัปเกรดห้องสวีทของโรงแรมที่หรูหราที่สุด 2 ห้องและการปรับปรุง Mohegan Sun Golf Club ในบอลติก โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2566

Mohegan Tribe กล่าวว่า การปรับปรุงใหม่รวมถึงเลานจ์วีไอพีขนาด 6,500 ตารางฟุตและบาร์ภายใน Casino of the Earth The Rockwell Group บริษัทสถาปัตยกรรมที่รับผิดชอบการตกแต่งภายในส่วนใหญ่ของ Mohegan Sun ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร Tao ล่าสุด ยังคงอยู่ในการออกแบบเลานจ์ขนาด 6,500 ตารางฟุต ซึ่งจะรวมพื้นที่รับประทานอาหารและเตาผิงกลางไว้ด้วย

การ ปรับปรุงยังอยู่ระหว่างดำเนินการภายในห้องรอยัลสวีทขนาด 3,500 ตารางฟุตที่ชั้นบนสุดของโรงแรมสกายทาวเวอร์ มีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับห้องสวีท ซึ่งแต่ละห้องมีห้องนอนใหญ่ 2 ห้อง จากุซซี่ 2 ห้อง บริการผู้ช่วยส่วนตัว ห้องนั่งเล่นทรงกลมขนาดใหญ่ และทิวทัศน์แบบพาโนรามา

เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่าMohegan Sun Golf Clubซึ่งเป็นสนามกอล์ฟระดับแชมป์เปี้ยนชิพ 18 หลุมที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทะเลบอลติก จะได้รับเงิน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในอุปกรณ์บำรุงรักษาใหม่ สโมสรกอล์ฟยังได้พัฒนาแผนแม่บทสามปีเพื่อปรับปรุงและออกแบบใหม่บางส่วนของสนาม

“ลูกค้าระดับพรีเมียมของเราเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรามาโดยตลอด” เจฟฟ์ แฮมิลตัน ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Mohegan Sunกล่าว “เราคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระดับไฮเอนด์ทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขัน”

ดูเพิ่มเติมที่: การเดิมพันเกมคอนเนตทิคัตและการเดิมพันกีฬาสูงถึง 960 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม

Pennsylvania Mohegan Sun Pocono จะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่

Mohegan Gaming & Entertainment ได้ประกาศเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ 3 อย่าง ได้แก่ Topgolf Swing Suites ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงทุนหลายล้านดอลลาร์ที่ Mohegan Sun Pocono ในเพนซิลเวเนียในปีนี้

ปลายเดือนเมษายน จะเปิดบาร์บนระเบียงกลางแจ้งใหม่ Embers Terrace ข้อเสนอใหม่นี้จะเป็นที่ตั้งของที่นั่งสไตล์ Adirondack หลุมไฟ การแสดงสดช่วงสุดสัปดาห์ ตัวเลือกการรับประทานอาหาร และเมนูเครื่องดื่ม

ต่อมาในฤดูร้อน จะเปิด The Hive Taphouse ซึ่งเป็นพื้นที่ Bar Louie เก่าของที่พัก The Hive จะเสนอเมนูอาหารเต็มรูปแบบแก่ผู้เข้าพัก เช่นเดียวกับเบียร์สด 20 ชนิด และเวทีดนตรีสด Topgolf Swing Suitesตั้งอยู่ใกล้บาร์หลักภายใน The Hive โดยมีเครื่องจำลองการสวิงแบบฟูลสวิง 2 เครื่อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเล่นกอล์ฟเสมือนจริงควบคู่ไปกับเกมจำลองอื่นๆ เช่น การขว้างลูกเบสบอล ฮอกกี้ ซอมบี้ดอดจ์บอล และฟุตบอล

US.- ความคืบหน้าเกี่ยวกับมินิคาสิโนแห่งที่ห้าในเพนซิลเวเนียถูกระงับเนื่องจากการฟ้องร้องโดยผู้ประมูลที่แพ้ในการประกวดราคา มีการตั้งคำถามว่าการประมูลที่ชนะนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ นั่นคือPennsylvania Gaming Control Board

Ira Lubertนักลงทุนเอกชนร่วมมือกับBally’s Corpชนะการประมูลด้วยการเสนอราคาเพื่อเปิดคาสิโนขนาดเล็กที่ Macy’s เดิมที่ Nittany Mall ใน College Township, Center County อย่างไรก็ตามบริษัท Cordish ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบัลติมอร์ ซึ่งดำเนินงานในเพนซิลเวเนียในชื่อ Stadium Gaming LLC และดำเนินการ Live! โรงแรมคาสิโนในฟิลาเดลเฟียและ Live! คาสิโนพิตต์สเบิร์กฟ้อง Lubert

คดีที่ยื่นในนามของ Cordish โดยทนายความ Mark Aronchick กล่าวหาว่าการเสนอราคาของ Lubert ควรเป็นโมฆะเพราะเขาร่วมมือกับเอกชนรายอื่นซึ่งตัวมันเองไม่มีสิทธิ์เสนอราคา นอกจากนี้ยังอ้างว่าเขาใช้เงินจากบุคคลเหล่านี้เพื่อช่วยจ่ายเงิน 10 ล้านเหรียญที่เขาเป็นหนี้รัฐ

ระบุว่าการสร้าง State College Gaming ของ Lubert เพื่อสมัครและชำระค่าใบอนุญาตนั้นขัดต่อกฎ ดังนั้นใบอนุญาตควรตกเป็นของผู้เสนอราคาสูงสุดรายถัดไป ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นบริษัท Cordish

คดีดังกล่าวระบุว่า: “ข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวต้องการให้คณะกรรมการยกเลิกการเสนอราคาของ Lubert และให้สิทธิ์ในการยื่นขอใบอนุญาตประเภท 4 กับ Stadium Casino ”

บุคคลอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นหุ้นส่วนของ Lubert ใน SC Gaming ได้แก่ Robert Poole และ Richard Sokolov Bally’s ได้รับการประกาศให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในเดือนมกราคม 2021 เพื่อดำเนินการเดิมพันกีฬาและ iGaming ที่คาสิโน

การพิจารณาคดีของศาลเครือจักรภพมีกำหนดในวันที่ 7 มีนาคม แต่ไม่มีวันที่ชัดเจนว่าจะมีการพิจารณาคดีเมื่อใด คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลเวเนียได้ปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่างการฟ้องร้องและความจริงที่ว่ากลุ่ม Lubert ยังไม่ได้รับใบอนุญาต

Aruze Gaming America เปิดตัว Muso Curve 55 — Midnight Edition Cabinet ใหม่ นอกเหนือจากคณะรัฐมนตรีแล้ว Aruze ยังประกาศชื่อพิเศษอีกสองรายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์- Aruze Gaming America, Inc. (AGA) ผู้พัฒนาชั้นนำด้านโซลูชั่นความบันเทิงการพนันสำหรับตลาดคาสิโนทั่วโลก ประกาศเปิดตัว Muso Curve 55 – Midnight Edition ใหม่

ตู้ใหม่เน้นการออกแบบ มอบสุนทรียภาพที่สวยงามและเย้ายวนใจด้วยสีดำมิดไนท์แบล็คและหน้าจอไดนามิกขนาด 55 นิ้ว การออกแบบรูปแบบรังผึ้งและกราฟิกที่สะดุดตาดึงดูดความสนใจจากทั่วทั้งพื้นเกม ประสบการณ์จะนำพาผู้เล่นไปสู่สถานที่ใหม่และแปลกใหม่ ในขณะที่ภาพที่คมชัด โบนัสที่ยอดเยี่ยม และความตื่นเต้นในการเดิมพันจะเพิ่มการมีส่วนร่วมเพื่อความสนุกสูงสุด

Muso Curve 55 เป็นส่วนหนึ่งของสายผลิตภัณฑ์ Premium Core ใหม่ของ Aruze และเป็นหนึ่งในตู้ที่มีขนาดและความสามารถนี้เพียงไม่กี่ตู้ที่มีจำหน่ายในตลาด คุณสมบัติสามารถเป็นเจ้าของ EGM ที่ยอดเยี่ยมนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะที่เข้าถึงธีมสล็อตล่าสุดที่น่าสนใจที่สุด

ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้เล่นทั้งหมด มีตู้ที่ทันสมัยซึ่งช่วยเติมเต็มเกมที่เล่นร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชื่อพิเศษใหม่ที่จะมีเฉพาะใน 55 Midnight Edition ได้แก่:

X-Wheel Supreme God & X-Wheel Supreme Dragon : ในประสบการณ์สล็อตที่น่าตื่นเต้นนี้ ผู้เล่นจะสนุกไปกับการหมุนวงล้อพิเศษและตัวคูณการหมุนวงล้อ สัญลักษณ์โบนัสที่กระจัดกระจายนำมาซึ่งโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการเรียกรางวัลและโบนัส ผู้เล่นมองหาสัญลักษณ์โบนัสพิเศษที่สามารถเพิ่มการหมุนเพิ่มเติม ส่งผลให้รางวัลโบนัสยิ่งใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ สัญลักษณ์ไวด์บน X-wheel ที่หมุนอยู่อาจหมายถึงแจ็คพอตใหญ่! ซีรีย์ X-Wheel Supreme คือที่สุดของความสนุกในการเล่นเกม

Gong Cash Dragon & Gong Cash Lion:โชคลาภเต็มไปด้วยหม้อเหรียญทองในธีมที่น่าตื่นเต้นนี้ ด้วยสัญลักษณ์ลึกลับที่สุ่มเปลี่ยนและโบนัสที่น่าประหลาดใจ ความร่ำรวยอาจหายไปเพียงแค่หมุนครั้งเดียว การกระจายพิเศษเพิ่มความสนุกและสามารถเรียกการหมุนฟรีและรางวัลมากยิ่งขึ้น

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดตัวตู้ใหม่และน่าตื่นเต้นนี้ มันสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการและความทันสมัยของเกม นำประสบการณ์ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงที่ดึงดูดและดึงดูดลูกค้าอย่างแท้จริง Aruze มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นการเล่นเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้เล่นและพันธมิตรคาสิโนของเราต่อไป และตู้นี้และชื่อใหม่จะนำมาซึ่งโลกแห่งความตื่นเต้นใหม่ทั้งหมด” Rob Ziems ประธาน Aruze Gaming America กล่าว

Greektown Casino ของดีทรอยต์กำลังดำเนินการปรับปรุงใหม่ภายใต้การดูแลของ Penn National Gaming เจ้าของคาสิโน

US.- Penn National Gamingได้ประกาศว่า Greektown Casino ของดีทรอยต์จะเปลี่ยนชื่อเป็น Hollywood Casino ที่ Greektown ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ บริษัทได้ประกาศอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย

John Drakeผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino ที่ Greektown กล่าวว่า “การมาเป็น Hollywood Casino ที่ Greektown จะทำให้แขกของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก: เรายังคงรักษาเอกลักษณ์และเสน่ห์ของย่านใกล้เคียงที่เป็นนิยามของ Greektown ตั้งแต่เราเปิดประตูของเรา ในขณะที่เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่หลายอย่างที่มาพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแบรนด์เรือธงของ Penn National”

คาสิโนเพิ่งนำเสนอการปรับปรุงล็อบบี้โรงแรมมูลค่า 30 ล้านเหรียญ พร้อมค็อกเทลบาร์ในล็อบบี้ใหม่ รวมถึงการออกแบบห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 400 ห้องใหม่ทั้งหมด การปรับปรุงห้องพักคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า พรม โถงทางเดิน โถงลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งระบบ HVAC ใหม่

ข้อเสนอการเล่นเกมยังได้รับการปรับปรุงและตอนนี้คาสิโนจะเสนอการเดิมพันแบบไม่ใช้เงินสดและไร้บัตรผ่านโซลูชัน mywallet ภายในแอปรางวัล mychoice บนมือถือ นอกจากนี้ Penn National ได้ลงทุน 1 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงโรงจอดรถและโรงจอดรถวีไอพีของคาสิโน โรงจอดรถวีไอพีได้รับการออกแบบใหม่และเชื่อมต่อกับชั้นเกมชั้นบน

Drake กล่าวเพิ่มเติมว่า: “ไม่ว่าคุณจะเป็นแขกประจำ แขกผู้ภักดี หรือผู้มาเยือนครั้งแรก เราจะมีสิ่งใหม่ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณได้สัมผัสและเพลิดเพลิน”

เพื่อเฉลิมฉลองการเปลี่ยนโฉมใหม่ Hollywood Casino ที่ Greektown จะจัดงานวีไอพีส่วนตัวในธีมพรมแดงในวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม Hollywood Casino ที่ Greektown ยังบริจาคเงิน 10,000 ดอลลาร์ให้กับGreektown Neighborhood Partnership

Penn National ซื้อคาสิโน Greektownมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2019 จาก Jack Entertainment ของ Dan Gilbert โดยรวมแล้ว Penn National มีทรัพย์สิน 44 แห่งใน 20 รัฐ ณ สิ้นปี 2564 Hollywood Casino ที่ Greektown จะนำทรัพย์สินให้สอดคล้องกับคาสิโนแบรนด์ฮอลลีวูดอีก 18 แห่งของ Penn

แคนาดา – Gateway Casinos & Entertainment ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับทรัพย์สินCascades Casino North Bay ด้วยเงินลงทุนประมาณ 41 ล้านดอลลาร์ Cascades Casino ให้บริการสล็อต 300 เกม หกเกมบนโต๊ะ และ 10 เกมเสมือนจริง

สถานที่จัดงานนี้ตั้งอยู่ที่ 300 Pinewood Park Drive เมื่อ ต้นปี สร้างงานใหม่ 200 ตำแหน่งสำหรับภูมิภาคนี้ การเปิดล่าช้าจากปี 2020เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

พิธีตัดริบบิ้น เข้าร่วม โดยJamie Papp รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนของ Gateway, Vic Fedeli รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ งานและการค้าของออนแทรีโอ และ MPP ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี North Bay Al McDonald และ Duncan Hannay ซีอีโอของ Ontario Lottery and Gaming Corporation .

Fedeli กล่าวว่า: “เราขอแสดงความยินดีกับ Gateway Casinos ในการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่และการลงทุนครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นในชุมชนของเรา การลงทุนที่น่าทึ่งมูลค่า 41 ล้านดอลลาร์ใน North Bay จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาด