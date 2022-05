เว็บ SaGame วุฒิสภาได้รวมบทบัญญัติที่จะยกเลิกข้อจำกัดด้านอาวุธที่มีอายุหลายสิบปีต่อสาธารณรัฐไซปรัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการอนุมัติการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ FY20 (NDAA) ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดี

การเลิกใช้ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของความคิดริเริ่มในวงกว้างเพื่อกำหนดรูปแบบกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งเป็นผู้นำโดย Bob Menendez ( ) สมาชิกอันดับ

บทบัญญัตินี้ผ่านการแก้ไขที่แนะนำโดย Menendez David Cicilline สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งพรรคเดโมแครตในสภาจะมีเวอร์ชันที่คล้ายกัน ซึ่งจะลงคะแนนให้ใช้จ่ายด้านกลาโหมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การแก้ไขนี้ใช้ภาษาเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงและหุ้นส่วนแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานของสหรัฐฯ กับไซปรัส อิสราเอล และกรีซซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาเมื่อวันอังคาร

“วันนี้ วุฒิสภาได้แสดงให้หุ้นส่วนของเราในไซปรัสและทั่วโลกเห็นแล้วว่าสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความท้าทายและโอกาสของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก” วุฒิสมาชิกเมเนนเดซกล่าว

“ด้วยการที่ไซปรัสต้องการกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหรัฐอเมริกา การรักษาความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในความรับผิดชอบที่จะยกเลิกข้อจำกัดด้านอาวุธที่ล้าสมัยซึ่งไม่ได้ช่วยวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ อีกต่อไป ฉันหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะนำยุคใหม่สำหรับสถาปัตยกรรมเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งมีรากฐานมาจากความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” เขากล่าวสรุป

การแก้ไขดังกล่าวยังกำหนดให้ไซปรัสต้องปฏิรูปกฎหมายฟอกเงินต่อไป และพยายามปฏิเสธไม่ให้เรือทหารของรัสเซียเข้าถึงท่าเรือของตน

พบกับข้อ จำกัด ในนิโคเซียซึ่งประธานาธิบดี Nicos Anastasiades กล่าวว่าการแก้ไขดังกล่าวส่งผลต่อ “ความเป็นอิสระและอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐไซปรัส”

“ฉันมีความรู้สึกว่าการแก้ไขนี้โชคไม่ดี” สำนักข่าว Cyprus อ้างคำพูดของ Anastasiades

Mary Katrantzouดีไซเนอร์ชาวกรีก จะเปิดตัวชุดว่ายน้ำแนวใหม่ของเธอ Mary Mare ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันหลักของเธอในปี 2020

Katrantzou ต้องการให้แน่ใจว่าชุดว่ายน้ำรองรับผู้หญิงทุกขนาด คอลเลกชันเริ่มต้นจะมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีขนาดไม่เกิน 24 ของสหราชอาณาจักร (ขนาดสหรัฐอเมริกา 20) นอกจากลายพิมพ์ที่โดดเด่นของดีไซเนอร์แล้ว ชุดว่ายน้ำยังทำจากผ้าธรรมชาติทั้งหมดและมีซิลูเอตต์ที่เรียบหรูและดูดีซึ่งจะดูดีบนร่างกายหลากหลายประเภท

คอลเล็กชั่นของดีไซเนอร์ในลอนดอนได้เข้าร่วมงาน Fashion Weeksทั่วโลกมาหลายปีแล้ว เสื้อผ้าเป็นทางการอันน่าทึ่งของเธอถูกพบเห็นบนพรมแดงที่ประดับประดาอย่าง Cate Blanchett และไอคอนแฟชั่นระดับ A-list อื่นๆ และแม้แต่ในสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งMelania Trump

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการจู่โจมชุดว่ายน้ำครั้งแรกของ Katrantzou คอลเลกชั่นนี้ยังรวมถึงกระเป๋าชายหาด หมวกกันแดด และผ้าคลุม

ดังที่นักออกแบบกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ WWD “ภาพพิมพ์และสีสันมีความเชื่อมโยงกับการอยู่ริมชายหาด การเดินทาง และการไปเที่ยวพักผ่อน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่ได้ทำชุดว่ายน้ำมา 10 ปีแล้ว”

ไลน์ชุดว่ายน้ำจะเปิดตัวในเดือนเมษายนปี 2020 ก่อนฤดูร้อนจะเข้าสู่ช่วงเต็มวง ภาพพิมพ์บางส่วนที่ Katrantzou แอบดูบน Instagram ของเธอ ได้แก่ รูปแบบของโปสการ์ดจากอิตาลีกรีซและฝรั่งเศส

กรมโบราณวัตถุแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า มีการค้นพบทางโบราณคดีทางทะเลที่สำคัญนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะ ไม่ไกลจากโพรทาราส ใกล้ลาร์นากา

ถ้อยแถลงของกรมโบราณวัตถุกล่าวว่าซากเรืออับปางนี้ “เป็นซากเรืออับปางครั้งแรกของโรมันที่ไม่เคยถูกพบนอกชายฝั่งไซปรัส การศึกษานี้คาดว่าจะทำให้เกิดความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับความกว้างและขนาดของการค้าทางทะเลระหว่างไซปรัสกับจังหวัดอื่นๆ ของโรมันทางตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียน”

กรมเชื่อว่าซากเรืออับปางเป็นของเรือโรมันโบราณซึ่งบรรทุกแอมโฟเรสำหรับขนส่งหรือแจกันเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะมาจากซีเรียและซิลิเซียในสมัยโบราณ

Spyros Spyrou และ Andreas Kritiotis รายงานการค้นพบซากเรืออับปาง ทั้งคู่เป็นอาสาสมัครนักดำน้ำกับทีมวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ำของห้องปฏิบัติการวิจัยทางโบราณคดีทางทะเล (MARELab)

MARELab อยู่ในหน่วยวิจัยทางโบราณคดีของมหาวิทยาลัยไซปรัส

ประกาศเน้นว่า ”กรมโบราณวัตถุดำเนินการทันทีหลังจากที่ได้รับรายงาน เพื่อประกันเงินทุนที่จำเป็นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสืบสวนเบื้องต้นในแหล่งกำเนิดโดยเร็วที่สุด”

ทีมนักโบราณคดีของ MARELab พร้อมด้วยนักศึกษาและอาสาสมัคร ทั้งหมดนำโดยรองศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีทางทะเล Dr. Stella Demistica อยู่ที่ Protaras แล้ว

ทีมงานกำลังทำงานเกี่ยวกับเอกสารและการปกป้องไซต์ โดยความร่วมมือกับ Dr. Dimitris Skarlatos รองศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งไซปรัส ดร.เอเลนี ลอยซิเดส นักอนุรักษ์จากกรมโบราณวัตถุก็กำลังทำงานอยู่ที่จุดเกิดเหตุเช่นกัน

โครงการนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญของโบราณคดีแห่งไซปรัส เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่โครงการโบราณคดีใต้น้ำได้รับทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงคมนาคม การสื่อสาร และโยธาธิการของประเทศ

เจ้าหน้าที่ของไซปรัสแสดงความขอบคุณต่อบุคคลสองคนที่ค้นพบซากเรืออัปปางครั้งแรกคือ Spyros Spyrou และ Andreas Kritiotis ที่รายงานการค้นพบของพวกเขาต่อพวกเขาทันที

วิหาร Athena Nike บนอะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ วิกิมีเดียคอมมอนส์

กระทรวง วัฒนธรรมของกรีซ ได้ ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาถึงชุดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายใต้พระจันทร์เต็มดวงในเดือนสิงหาคมที่แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วกรีซ

งานในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการสังเกตและเฉลิมฉลองวันเพ็ญที่ยืนยาวและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดยปรากฏตามสถานที่ทางโบราณคดีที่งดงามหลายแห่งทั่วประเทศ

การเฉลิมฉลองวันเพ็ญจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม โดยมีบางงานเริ่มในวันที่ 11 สิงหาคม และสิ้นสุดในวันที่ 19 สิงหาคม

กระทรวงระบุว่า “เก้าสิบเจ็ดโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และอนุสรณ์สถานจะเปิดให้ประชาชนได้เพลิดเพลิน พระจันทร์ที่สว่างที่สุดในฤดูร้อน ในขณะที่ดนตรีและกิจกรรมอื่นๆ จะจัดขึ้นในสถานที่สี่สิบแปด”

การเฉลิมฉลองจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงทั้งในภาษากรีกและภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ คาดว่าจะเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไปในฤดูร้อนนี้

การเข้าชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดจะเข้าฟรีในวันที่ 15 สิงหาคม

กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเฉลิมฉลองพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสิงหาคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับค่ำคืนในฤดูร้อนอันอบอุ่นภายใต้ แสงจันทร์ในแหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกรีซ

การชมพระจันทร์เต็มดวงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของปี ส่องแสงเจิดจ้าบนฉากหลังอันน่าทึ่งของอนุสรณ์สถานเก่าแก่ที่สุดของโลกตะวันตก แม้ว่าจะไม่ได้มาพร้อมกับดนตรี การแสดงละคร และการนำเสนอทางศิลปะอื่น ๆ ก็ตาม จะพลาด

ด้วยข้อมูลจาก AMNA

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ไซปรัสได้ออกเทเล็กซ์การนำทางซึ่งสำรองส่วนของบล็อกที่ 2 และ 3 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ)สำหรับการซ้อมรบทางเรือ ผู้ประสานงานการซ้อมรบทางทะเลจะใช้การยิงจริงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 10 กรกฎาคม

เรือ Navtex ตอบโต้การละเมิด EEZ ของไซปรัส ของตุรกีอย่างต่อเนื่อง และภัยคุกคามที่เรือฝึก Yavuz ของตุรกีจะเริ่มสำรวจไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่

เรือ Cypriot จะใช้ไฟจริงและเตือนว่าพื้นที่ทางทะเลนั้น ๆ จะ “อันตรายมากสำหรับการเดินเรือ” นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป้าหมายคือการบล็อก Yavuz จึงส่งข้อความไปยังอังการา

ฟาติห์ ดอนเมซ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของตุรกี คาดว่าเรือยาวูซจะจอดทอดสมออยู่ในพื้นที่และเตรียมพร้อมสำหรับการขุดเจาะ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เรือของตุรกีหยุดบริษัท Eni ของอิตาลีจากการขุดเจาะในบล็อกที่ 3

นิโคเซียขอความร่วมมือจากบริษัทพลังงานของฝรั่งเศส Total ในบล็อคที่ได้รับใบอนุญาตจาก Eni ของอิตาลีแล้ว รวมถึงกลุ่มบริษัทอิตาลีและบริษัทของเกาหลีใต้ โคกัส.

ประธานาธิบดีตุรกี Erdogan ใน Komotini

หัวหน้าพรรคชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเทรซบ่นว่ารัฐกรีกไม่ได้ปรึกษากับพวกเขาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาในการให้สัมภาษณ์กับหน่วยงานอนาโดลูของตุรกี

พรรคเพื่อมิตรภาพ ความเสมอภาค และสันติภาพ (KIEF) มักอ้างว่าชนกลุ่มน้อยมุสลิมถูกละเลย ในเวลาเดียวกัน ตุรกีพยายามอ้างว่ามุสลิมในเทรซตะวันตกเป็นชนกลุ่มน้อยในตุรกีอย่างเงียบๆ โดยที่ความจริงแล้วพวกเขาเป็นพลเมืองกรีก

นอกจากนี้ ทางการตุรกีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักกล่าวถึงชาวกรีกมุสลิมแห่งเทรซว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในตุรกีที่ถูกรัฐกรีกปราบปราม ในการเยือนเทรซเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan ได้กล่าวถึงชาวมุสลิม Thrace ว่าเป็น “เพื่อนร่วมชาติ” ของเขา

กรณีที่ชี้ให้เห็นการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อเร็วๆ นี้ที่ KIEF มาก่อนในจังหวัด Xanthi และ Rodopi ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการแลกเปลี่ยนประชากรในปี 1923 ระหว่างกรีซและตุรกี

หัวหน้าพรรค Cigdem Asafoglu บอกกับสำนักข่าวของตุรกีว่ารัฐบาลกรีกไม่ยอมรับข้อเสนอของ KIEF ที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับชนกลุ่มน้อย “ถ้าเราปรึกษากัน บางทีเราอาจจะได้พบกันที่จุดร่วม” เธอกล่าว

มุสลิมในเทรซมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องมรดกและเรื่องครอบครัวภายในชุมชนมุสลิม คดีความทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมดตัดสินโดยกฎหมายกรีก

Asafoglu กล่าวว่า KIEF ไม่เป็นอันตรายต่อกรีซ “พวกเขาบอกเราว่า ‘ถ้าคุณเป็นชาวเติร์ก ไปตุรกี’ และฉันตอบพวกเขาทุกครั้งด้วยคำตอบเดียวกัน: ไม่ ฉันจะไม่ทำ เพราะที่นี่เป็นของฉัน เท่าที่เป็นของคุณ” เธอกล่าว .

ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา The Beach Bum ถ่ายทำที่ฟลอริดาและประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศ แต่คราวนี้Matthew McConaugheyเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงและเลือกชายหาดของกรีซเพื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดอันเงียบสงบกับ Kay McCabe แม่ของเขา

นี่เป็นปีที่สองติดต่อกันที่นักแสดงชาวเท็กซัสเดินทางมาพักผ่อนที่ Antiparosซึ่งเป็นเกาะในคิคลาดีสที่มีชื่อเสียงโดยTom Hanksและ Rita Wilson ที่มีบ้านพักฤดูร้อนอยู่ที่นั่น

ไม่หรูหราเท่าเกาะมิโคนอสและซานโตรินี อันตีปารอสเป็นที่พำนักสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับวันหยุดของพวกเขาโดยไม่ต้องวุ่นวายกับเกาะอื่นๆ ที่มีความเป็นสากล ปีที่แล้ว McConaughey อธิบายว่าการที่เขาอยู่บนเกาะนี้เหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์

นักแสดงวัย 49 ปีรายนี้ถูกพบเห็นบนชายหาดในอันตีปารอสพร้อมกับเช็ต ลูกชายวัย 28 ปีของแม่และทอม แฮงค์ส

ปี 2019 เป็นปีที่ยุ่งมากสำหรับนักแสดงฮอลลีวูด หลังจากที่ The Beach Bum ออกฉายในเดือนมีนาคม เขาเริ่มทำงานในภาพยนตร์ใหม่ 2 เรื่องคือ The Gentleman และ Sing 2

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเลือกที่จะใช้เวลาสองสามวันใน “สวรรค์” และเพลิดเพลินกับแสงแดดที่ทะเลอีเจียนมี ให้อย่างมากมาย

Donald Trump และ Recep Tayyip Erdogan (ภาพ)

ประธานาธิบดีตุรกีRecep Tayyip Erdoganกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าสหรัฐฯ จะไม่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีในการซื้อระบบขีปนาวุธ S-400 ของรัสเซีย เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าตุรกีไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญานี้

ผู้นำทั้งสองได้พบกันระหว่างการประชุม G-20 ที่เมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น และหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ จนถึงขณะนี้ สหรัฐฯ ได้เตือนตุรกีว่าการจัดซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธของรัสเซียเป็นการละเมิดความจงรักภักดีของ NATO จึงสามารถกำหนดมาตรการคว่ำบาตรได้

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการยืนกรานของ Erdogan ในการจัดหาระบบขีปนาวุธ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีตุรกีเมื่อวันเสาร์ และถูกกล่าวหาว่ากล่าวว่าจะไม่มีการคว่ำบาตรตุรกี ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานโดยอ้างคำพูดของ Erdogan

“เราได้ยินจากเขาเป็นการส่วนตัวว่าสิ่งนี้ (การคว่ำบาตร) จะไม่เกิดขึ้น” Erdogan กล่าว “เราเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับสหรัฐอเมริกา ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไม่มีใครมีสิทธิที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยของตุรกี ทุกคนควรรู้สิ่งนี้”

เมื่อถูกถาม ทรัมป์กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายประเมิน “วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน”

ตามรายงานของ Reuters ตุรกีได้ให้ความหวังในความสัมพันธ์ระหว่าง Erdogan และ Trump โดยกล่าวว่าคาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯจะปิดกั้นการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง S-400

นอกจากนี้ตุรกีคาดว่าจะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 จำนวนหนึ่งจากสหรัฐฯ ที่ผลิตโดยตุรกี ซึ่งได้จ่ายเงินไปแล้ว 1.4 พันล้านดอลลาร์

“ในฐานะผู้ผลิตร่วม จนถึงขณะนี้เครื่องบิน F-35 สี่ลำได้ถูกส่งมอบให้กับเราแล้ว แต่เราจะยังคงได้รับ… รวมเป็น 116 ลำ เรากำลังคาดหวังสิ่งเหล่านี้” Erdogan กล่าว

Giannis จะสวมชุดประจำชาติของกรีกอีกครั้งสำหรับการแข่งขันบาสเก็ตบอลโลก ไฟล์รูปภาพ

Giannis Antetokounmpo ยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่าเขาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างการนำเสนอการออกแบบรองเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ครั้งแรกของเขา Zoom Freak 1 ในกรุงเอเธนส์

“ผมยังไม่ได้คุยกับโค้ช ผมไม่รู้ว่าจะเล่นตำแหน่งไหน แต่ผมไม่สนใจหรอก ฉันแค่อยากจะเล่น ไม่ว่าผมจะเล่นเป็นการ์ดหรือเซ็นเตอร์ ผมก็ไม่สนใจหรอก ฉันเป็นนักบาสเกตบอล ฉันต้องการช่วยทีมในทุกวิถีทาง” Greek Freak กล่าว

ดารา NBA ยังมองไปข้างหน้าถึงอนาคตของเขา ซึ่งเขาระบุชัดเจนว่าอยู่ในอเมริกา อย่างไรก็ตาม เขาต้องการสอนลูกหลานของเขาเกี่ยวกับแนวคิดกรีกบางส่วน

“ฉันต้องการให้ลูกๆ เติบโตมาพร้อมกับค่านิยมที่ถูกต้องและอ่อนน้อมถ่อมตน รู้แต่ว่าคงยากเพราะจะโตในบ้านหลังใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำ แต่สิ่งที่ฉันจะทำอย่างแน่นอน เนื่องจากพวกเขาจะเกิดในอเมริกา มันคือการสอนให้พวกเขาพูดภาษากรีกได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้วัฒนธรรมและความคิดของประเทศของฉัน เกี่ยวกับกรีซ ”

กรีซจะเล่นในกลุ่ม F กับบราซิล นิวซีแลนด์ และมอนเตเนโกร และต้องจบในสองอันดับแรกเพื่อผ่านเข้าสู่รอบที่สองกลุ่ม K เพื่อไปพบกับสองทีมแรกจากกลุ่ม E ที่ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ตุรกี ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเช็ก

สองอันดับแรกจากกลุ่มรอบที่สองนั้นจะไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ

Antetokounmpo ที่เพิ่งผ่านเข้ารอบ NBA Finals ไปไม่นาน ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในบาสเก็ตบอล ตอนนี้กรีซกำลังหวังว่าเขาจะสามารถนำทีมบาสเก็ตบอลของพวกเขาไปสู่อีกระดับได้

ภายใต้การนำที่โดดเด่นของโค้ช Thanasis Skourtopoulos กรีซชนะ 11 จาก 12 เกมใน European Qualifiers

สังฆราชสังฆราชบาร์โธโลมิวในพิธีสวดพระแม่มารี (ไฟล์ภาพ)

เว็บ SaGame อาราม Panagia Soumela อันเป็นสัญลักษณ์ ในเมือง Trabzon ประเทศตุรกีจะไม่เปิดให้ทำพิธีสวด Dormition of Virgin Mary ในวันที่ 15 สิงหาคม เนื่องจากงานบูรณะยังไม่แล้วเสร็จ ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ Skai

อารามซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวกรีกปอนเตียนเนื่องจากสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารี ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกด้วย ซึ่งรับผู้เยี่ยมชมหลายแสนคนในแต่ละปี

เว็บไซต์นี้ปิดตัวลงในเดือนกันยายน 2015 เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการบูรณะอย่างมาก งานจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีนี้ โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม งานต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ และพิธีกรรมประจำปีของ Dormition of Virgin Mary ในวันที่ 15 สิงหาคมจะไม่จัดขึ้นที่นั่น สังฆราชแห่งสากลบาร์โธโลมิวต้องประกอบพิธีสวดดังเช่นที่เขาทำทุกปีเมื่อปานาเกีย ซูเมลาเปิดทำการ

ผู้ศรัทธาหลายร้อยคน ลำดับชั้นของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ออสเตรเลียและนักการเมืองรวมตัวกันในวันเสาร์ที่ซิดนีย์เพื่อเข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษกของมาคาริออส อาร์ชบิชอปคนใหม่ของออสเตรเลีย

พิธีตามด้วยพิธีสวดเกิดขึ้นที่วิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งการประกาศของ Theotokos

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Makarios กลายเป็นอาร์ชบิชอปคนที่หกของอัครสังฆมณฑลกรีกออร์โธดอกซ์แห่งออสเตรเลีย

อาร์ชบิชอปมาคาริออสแห่งออสเตรเลีย (กรีนีซากิส) เกิดที่เฮรัคเลียนแห่งเกาะครีตในปี 2516 เขาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาในบ้านเกิดและที่โรงเรียนสงฆ์ริซาเรออสแห่งเอเธนส์

เขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสงฆ์ระดับสูงแห่งเอเธนส์และโรงเรียนศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติและ Kapodistrian แห่งเอเธนส์ เขาสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยบอสตัน (Master of Sacred Theology), Harvard, (Master of Arts) และ Monash (Master of Bioethics) ในขณะที่วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาได้รับและผ่านเป็น “ดีเลิศ” โดย โรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยครีต งานนี้ตีพิมพ์ในชื่อ “โคลนนิ่ง: องค์ประกอบทางสังคม จริยธรรม และศาสนศาสตร์”

ตั้งแต่ปี 2546 เขาสอนอยู่ที่สถาบันปรมาจารย์แห่งเกาะครีต ควบคู่ไปด้วย เขาได้ทำหน้าที่เป็นศาสตราจารย์รับเชิญในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยศาสนศาสตร์โฮลีครอสในบอสตัน มหาวิทยาลัยทาร์ทู และโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยครีต เทสซาลี และเอเธนส์ ในเดือนพฤษภาคม 2558 เขาได้รับเลือกให้เป็นคณบดีคนแรกของภาควิชาออร์โธดอกซ์ศึกษาของคริสตจักรอิสระแห่งเอสโตเนีย

เขากลายเป็นพระและมัคนายกในปี 1993 เป็นเพรสไบเตอร์ในปี 1997 และ Archimandrite ในปี 1998 ที่อารามศักดิ์สิทธิ์ของ Saint George Epanosifi ในขณะที่ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ปี 2008 พระสังฆราชบาร์โธโลมิวทั่วโลกได้มอบสำนักงานของอาร์ชิมานไดรต์แห่งบัลลังก์เอคิวเมนิคัลให้แก่เขา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2015 เขาได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์จาก Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate Bishop of Christoupolis เป็นผู้ช่วยของสังฆราชสังฆราช

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2019 คณะสังฆราชอันศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของพระสังฆราชเอคิวเมนิคัลตามคำชมเชยของพระสังฆราชบาร์โธโลมิว โดยชื่นชมการศึกษาด้านเทววิทยาและฆราวาส ผลงานทางวรรณกรรม ความสามารถพิเศษในการบริหาร และความเป็นพระสังฆราชมาคาริออสแห่งคริสตูโปลิส ทรงเลือกพระองค์เป็นเอกฉันท์เป็นหัวหน้าบาทหลวงแห่งอัครสังฆมณฑลแห่งออสเตรเลีย

ปัญหาการเก็บภาษีเกินพิกัดที่ยืนต้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเศรษฐกิจกรีกและสังคมโดยรวม แม้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งทางการคลังของประเทศก็ตาม

ชนชั้นกลางได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยเฉพาะรายได้ของพนักงานภาคเอกชนที่มักจะมีทักษะสูงและดำรงตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบในตลาดแรงงาน

ตามรายงานของสหพันธ์รัฐวิสาหกิจแห่งเฮลเลนิก (SEV) กรีซเก็บภาษีการจ้างงานอย่างเข้มงวดพอๆ กับการเก็บภาษีทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสหภาพยุโรป

รายงานยังเน้นว่าการเก็บภาษีสร้างแรงจูงใจอย่างมากต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลและมีการศึกษามากที่สุด ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการรับรองความสามารถในการแข่งขัน มักจะถูกจำกัดอยู่แต่ในสายอาชีพที่มีรายได้ต่ำ หรือแม้กระทั่งถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน

ตามรายงานของ SEV สำหรับคนงานที่จะได้รับสุทธิ 40,000 ยูโร นายจ้างในกรีซจะต้องจ่ายเงินเดือนรวม 100,000 ยูโร โดย 60,000 ยูโรจะเข้ารัฐ

แต่คนเงินเดือนน้อยก็มีภาระมากเช่นกัน ในการเสนอเงินเดือนให้คนงาน 20,000 ยูโร นายจ้างต้องจ่ายภาษีและเงินสมทบประกันสังคมอีก 15,750 ยูโร ซึ่งคิดเป็นอัตราภาษี 44 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในสหภาพยุโรป โดยมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้น

กรีซเก็บรายได้ภาษีเทียบเท่ากับ 16% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ เก็บรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5% แต่มีภาระภาษีน้อยลงสำหรับพนักงาน

แม้ว่าจะมีการใช้กรอบภาษีที่ไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้ แต่รายงานดังกล่าวระบุว่ามีบริษัทน้อยกว่า 500 แห่งที่มีกำไรมากกว่า 3 ล้านยูโร จ่ายมากกว่าร้อยละ 50 ของภาษีนิติบุคคล

รายงานชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดของรายได้ที่สูญเสียไปโดยรัฐอันเนื่องมาจากกลยุทธ์ของการใช้แรงงานเกินพิกัด ธุรกิจ และผู้ถือหุ้น

“หากบริษัทขนาดกลางในประเทศของเราสามารถเติบโตได้ รายได้ของรัฐก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก” รายงานอธิบาย

จากข้อมูลของ SEV แม้ว่าภาษีนิติบุคคลที่วางแผนจะค่อยๆ ลดลงจาก 29 เป็น 25 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2565 ภาระภาษีทั้งหมดของกำไรและการจ่ายเงินปันผลยังคงสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรวมภาษีสมานฉันท์และเงินสมทบประกันสังคม .

สุดท้าย รายงานระบุว่าความสนใจของนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีมากเกินไป ทำให้รายได้ของประเทศสูญเสียไปจากการทำธุรกรรมเทียบเท่ากับประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของกรีซ

ท่าเรือของเกาะไฮดรา

ชาวกรีกไปเที่ยวพักผ่อนเป็นเวลาเกือบสองเท่าสำหรับพลเมืองสหภาพยุโรปอื่น ๆ ตามการวิเคราะห์ข้อมูล Eurostat ใหม่โดยThe Independent

ชาวกรีกใช้เวลาพักผ่อนโดยเฉลี่ย 9.9 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ยทั่วทั้งสหภาพยุโรปที่ 5.1 วัน

พลเมืองของประเทศอื่นเพียงประเทศเดียวที่อยู่ห่างจากบ้านเป็นประจำนานกว่าหนึ่งสัปดาห์คือชาวลักเซมเบิร์กซึ่งหยุดงาน 7.1 วัน การสำรวจของ Eurostat เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อพักผ่อนและธุรกิจ 1.3 พันล้านครั้งแสดงให้เห็นความไม่เสมอภาคในวงกว้างอย่างน่าประหลาดใจในพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนทั่วสหภาพยุโรป

ข้อค้นพบที่สำคัญอื่นๆ ของการสำรวจคือผู้ที่เดินทางสั้นที่สุด เอสโตเนียและลัตเวียเฉลี่ยเพียง 3.3 วัน ถัดจากพวกเขาคือชาวฟินน์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามทะเลบอลติก ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของพวกเขาในดินแดนทางเหนือเพียง 3.4 วันอย่างน่าประหลาดใจ

นักเดินทางชาวอังกฤษใช้เวลาวันหยุดยาวซึ่งอยู่ได้นานกว่า 5.5 วันโดยเฉลี่ย แต่ค่าเฉลี่ยของชาวไอริชต่ำกว่ามากที่ 4.6

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปพบว่าครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพักค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นวันหยุดพักผ่อนและการพักผ่อน หนึ่งในสามเป็นการไปเยี่ยมญาติและเพื่อนฝูง และหนึ่งในแปดเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ ตามรายงานของ The Independent

ตัวเลขของ Eurostat สำหรับสัดส่วนการเดินทางนอกประเทศบ้านเกิดแสดงให้เห็นว่ามีชาวโรมาเนียเพียง 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ใช้ “staycations” ที่บ้าน ประเทศเดียวที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในตัวเลขเดียวคือสเปน ซึ่งเห็นเพียงร้อยละ 9.4 ของพลเมืองออกไปพักผ่อนที่อื่น

แม้ว่าค่าเฉลี่ยทั่วทั้งยุโรปแสดงให้เห็นว่ามีทริปเดินทางไปต่างประเทศ 26.7% แต่ชาวอังกฤษที่เดินทางดีมาโดยตลอดนั้นอยู่เหนือกว่านั้น โดยเกือบหนึ่งในสามของผู้คนหรือ 32.8 เปอร์เซ็นต์ ออกจากประเทศเพื่อพักผ่อน

เรืออับปางที่หาดนาวาจิโอ เกาะซาคินทอส

นอกจากนี้ ตามรายงานของ The Independentระบุว่า พลเมืองจากประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีแนวโน้มที่จะไปพักผ่อนในต่างประเทศมากขึ้น สี่ในห้าทริปโดยชาวเบลเยียมทั้งหมดถูกนำตัวออกนอกประเทศ

สำหรับสโลวีเนียที่อยู่ตรงกลาง ตัวเลขดังกล่าวเกือบสองในสาม และชาวออสเตรียใช้เวลาพักผ่อนครึ่งหนึ่งนอกพรมแดน

อย่างไรก็ตาม ลักเซมเบิร์กเล็กๆ นั้นรุนแรงกว่ามากในเรื่องนี้ ดูเหมือนว่าจะแทบไม่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศให้พูดถึงเลย มีพลเมืองเพียง 1.7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เดินทางโดยต้องพักค้างคืนในราชรัฐแกรนด์ดัชชี

ชาวลักเซมเบิร์กมีสัดส่วนการเดินทางทางอากาศสูงสุดของประเทศใด ๆ ในยุโรปภาคพื้นทวีปที่ 42 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาพ่ายแพ้โดยชาวเกาะในไอร์แลนด์เท่านั้นที่ 43 เปอร์เซ็นต์ ไซปรัส 49 เปอร์เซ็นต์ และมอลตา 63 เปอร์เซ็นต์

ตัวเลข Eurostat ยังแสดงให้เห็นว่าการเดินทาง 3 ใน 10 ของพลเมืองสหราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับการบิน

สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการเดินทางช่วงพักร้อนคือการเดินทางด้วยรถยนต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 64 เปอร์เซ็นต์ทั่วยุโรป ชาวสโลวีเนียเป็นคนที่รักรถมากที่สุด ซึ่งใช้ไป 85 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางทั้งหมด

มากกว่าสามในสี่ของการเดินทางซึ่งเริ่มต้นในโปรตุเกส สเปน บัลแกเรีย ฮังการี และสาธารณรัฐเช็กเกี่ยวข้องกับรถยนต์

ในบรรดาชาวอังกฤษนั้น ครึ่งหนึ่งของการเดินทางไปโดยรถยนต์ ประเทศเดียวที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่าสหราชอาณาจักรในแง่นี้คือลักเซมเบิร์ก ไซปรัส และไอร์แลนด์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ 48 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อนถึงสัดส่วนที่สูงของพลเมืองที่เดินทางโดยเครื่องบิน

ผู้ใช้รถไฟที่กระตือรือร้นที่สุดคือชาวฝรั่งเศสและชาวเยอรมัน แต่ที่น่าประหลาดใจมากคือมีเพียง 1 ใน 7 เท่านั้นที่เดินทางโดยรถไฟ

ค่าเฉลี่ยการเดินทางโดยรถไฟทั่วทั้งสหภาพยุโรปคือ 1 ใน 9 แต่สหราชอาณาจักรเข้ามาที่ 1 ใน 8 น่าแปลกที่ชาวกรีกเพียงคนเดียวใน 90 คนใช้รถไฟสำหรับการเดินทางในวันหยุดหรือเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพักค้างคืน

ในขณะที่การเดินทางทางไกลโดยรถโค้ชเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมทั่วทั้งสหภาพยุโรป โดยมีเพียง 5.5% เท่านั้น แต่ตัวเลขดังกล่าวกลับสูงขึ้นมากในคาบสมุทรบอลข่าน บัลแกเรีย โดย 16.2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เดินทางโดยรถโค้ช โครเอเชีย 18.7 และโรมาเนีย โดยมีผู้นั่งรถโค้ช 19.2% อยู่ในอันดับต้น ๆ

ลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ รายงานว่าเขาเพิ่งถ่มน้ำลายใส่โดยพนักงานที่ร้านอาหารกรีกในชิคาโก

Eric Trump บอกผู้สัมภาษณ์ที่ เว็บไซต์ Breitbart News ว่า “มันเป็นการกระทำที่น่าขยะแขยงโดยคนที่มีปัญหาทางอารมณ์อย่างชัดเจน”

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้หญิงคนนั้นไปควบคุมตัว แต่ตามที่องค์กรทรัมป์บอกกับชิคาโก ทริบูนลูกชายของประธานาธิบดีคนนั้นก็ตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้อง

Eric Trump ตำหนิสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค็อกเทลบาร์และร้านอาหารหรูที่เรียกว่า “The Aviary” ในวงกว้างมากขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์

Nick Kokonas เป็นเจ้าของร่วมและผู้ร่วมก่อตั้ง The Alinea Group

The Aviary เป็นเจ้าของร่วมโดย Grant Achatz และชาวกรีกชาวอเมริกัน Nick Kokonas ซึ่งเป็นเจ้าของ Alinea ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์อย่างสูง แต่เจ้าของบอกว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น

“สิ่งที่แน่นอนคือ: ไม่ควรมีลูกค้าถุยน้ำลายใส่ เราไม่ได้พูดคุยกับพนักงาน แต่ทีมทรัพยากรบุคคลของเราได้พูดคุยกัน ในระหว่างนี้ ก็ปล่อยเธอไป” พวกเขากล่าว

ธุรกิจดังกล่าวยังระบุด้วยว่าบริษัทกำลังถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

“ผู้คนหลายร้อยคนเรียกร้องให้ยุติธุรกิจของเรา ข่มขู่พนักงานของเรา และโพสต์รีวิวปลอม… พวกเขาผิดที่ทำเช่นนั้นโดยอิงจากการกระทำของบุคคลเพียงคนเดียว” ร้านอาหารกล่าวในแถลงการณ์ “อย่างไรก็ตาม คนเหล่านั้นเป็นคนผิดที่ยกย่องสิ่งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เชื่อฟังทางแพ่ง”

Kokonas เกิดและเติบโตในชิคาโก สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอลเกตด้วยปริญญาด้านปรัชญา ร้านอาหาร Next, Alinea และ The Aviary ของเขาเป็นพื้นที่ทดสอบและพัฒนาสำหรับระบบจำหน่ายตั๋วที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาที่ชื่อว่า Tock ระบบของ Kokonas ช่วยให้สามารถกำหนดราคาแบบไดนามิกสำหรับตั๋ว/การจองร้านอาหารได้