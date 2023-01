เว็บ Sa Gaming ได้รับการพิสูจน์แล้ว

เว็บ Sa Gaming เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแรพิดซิตี้ 2 แห่งได้รับความเป็นธรรมในการใช้กำลังสังหารเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อชายติดอาวุธยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ มือปืนถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่หน้าคาสิโน Chances ในรัฐนั้น

มาร์ก วาร์โก อัยการสูงสุดของเซาท์ดาโคตา

Mark Vargo อัยการสูงสุดของ South Dakota เขาประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายได้รับความเป็นธรรมในการยิงชายติดอาวุธที่คาสิโน

มาร์ก วาร์โก อัยการสูงสุดของรัฐเซาท์ดาโคตา และกองสืบสวนคดีอาญา (DCI) ของรัฐออกรายงานที่ระบุว่า ในช่วงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม มาร์วิน โมแรน จูเนียร์ ยิงปืนใส่รถสายตรวจในลานจอดรถของคาสิโน

นั่นคือเมื่อเจ้าหน้าที่สองคนกลับมายิง การชันสูตรพลิกศพพบว่าโมแรนถูกกระสุน 10 นัด

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงสถานที่เล่นเกม โมแรนก็กวัดแกว่งปืนและยิงอาวุธ เจ้าหน้าที่กล่าว

ชัดเจน นำเสนออันตราย

เจ้าหน้าที่ได้รับความชอบธรรมในการยิงใส่เมืองโมแรน เนื่องจากพวกเขา “เผชิญกับอันตรายที่ชัดเจนและมีอยู่จริง และอาจมีอันตรายต่อสาธารณชน” รายงานอย่างเป็นทางการสรุป เจ้าหน้าที่ “เชื่อว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่โมแรนพยายามทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต และตอบโต้ด้วยกำลังถึงตาย”

“เจ้าหน้าที่ตำรวจ Rapid City เผชิญกับสถานการณ์ที่ลื่นไหล ตึงเครียด และอันตรายอย่างปฏิเสธไม่ได้” Vargo เห็นด้วยในแถลงการณ์

ภายหลังมีพยานบอกผู้สืบสวนว่าโมแรนเผชิญหน้ากับพวกเขาในลานจอดรถของคาสิโนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง เขากำลังดื่มวอดก้าจากขวด จากนั้นโมแรนกวัดแกว่งปืนพกและยิงอาวุธไปในทิศทางของพยาน พยานกล่าว

พยานเชื่อว่าเขา/เธอได้รับบาดเจ็บเมื่อถูกเศษชิ้นส่วนกระแทกเข้าที่ใบหน้า โมแรนยังแสดงความคิดเห็นเชิงคุกคามต่อพยาน

อยากตาย

ผู้ตรวจสอบยังได้ดูที่หน้า Facebook ของ Moran มันแสดงข้อความที่เปิดเผยว่าเขาป่วยเป็นมะเร็ง เขาปฏิเสธที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาล

โมแรนพูดถึงการฆ่าอย่างสนุกสนานเมื่อเขาใกล้จะสิ้นอายุขัย”รายงานระบุ “มอแรนพูดถึงความคิดฆ่าตัวตายและคิดว่า ‘ออกไปตามตำรวจ’”

นอกจากนี้ โมแรนยังมีความต้องการที่จะฆ่าใครสักคน โดยเขากำลังติดตามผู้คน และเขาต้องการที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตออกจากร่างกายของพวกเขา” รายงานระบุเพิ่มเติม เขาเพิ่มในข้อความออนไลน์ว่าเขา “ไม่มีอะไรจะเสีย”

ข้อความนี้ถูกส่งเมื่อเวลา 20:15 น. ในคืนที่คาสิโนกราดยิง การยิงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา

Rapid City, SD, เรือลาดตระเวนตำรวจ

Rapid City, SD, เรือลาดตระเวนตำรวจ, ภาพด้านบน เจ้าหน้าที่แผนกสองคนถูกสอบสวนในข้อหายิงชายติดอาวุธที่คาสิโนท้องถิ่น การกระทำของพวกเขาถูกพบว่าชอบธรรม

ในระหว่างการชันสูตรพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ของ Moran เท่ากับ 0.29 โดยทั่วไปแล้ว BAC 0.8 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่านั้นถือว่ามึนเมาเมื่อขับขี่ยานพาหนะ เขายังเคยใช้เมทแอมเฟตามีน (เมท) ก่อนการยิงด้วย ผลชันสูตรพลิกศพเปิดเผย

ในช่วงหลายปีก่อนที่จะเกิดเหตุกราดยิง โมแรนเคยมีประวัติการจับกุมทางอาญา เช่น การทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ความรุนแรงในครอบครัว การโจรกรรม การฉ้อฉล การหลบหนี และข้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

นอกเหนือจากการตรวจสอบและการชันสูตรพลิกศพทางสื่อสังคมออนไลน์แล้ว การไต่สวนอย่างละเอียดยังรวมถึงการสัมภาษณ์พยานและรับฟังคำให้การจากเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ หลักฐานที่เก็บรวบรวมที่คาสิโนยังถูกตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ของรัฐ

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบวิดีโอ ซึ่งรวมถึงวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ และวิดีโอจากกล้องที่เจ้าหน้าที่สวมใส่

คาสิโน River Spirit ใน Tulsa กำลังร่วมมือกับ ZeroEyes บริษัทซอฟต์แวร์ AI ที่ผลิตฟีดการเฝ้าระวังกล้องของทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับอาวุธและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับปืน

ZeroEyes ถูกเพิ่มความปลอดภัยให้กับ “ตาในท้องฟ้า” ของคาสิโน เมื่อตรวจพบปืนหรืออาวุธ แพลตฟอร์ม ZeroEyes จะให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายภายในไม่กี่วินาที รวมถึงตำแหน่งที่แน่นอนของภัยคุกคามและประเภทของอาวุธที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคาสิโน บริษัทรักษาความปลอดภัยกล่าวว่าซอฟต์แวร์ของตนช่วยปกป้องลูกค้าและพนักงานและจำกัดความรับผิดโดยการรวมเทคโนโลยีการเฝ้าระวังขั้นสูงเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ของคาสิโน

คาสิโนทั่วสหรัฐอเมริกาตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปืน” Travis Thompson ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ River Spirit Casino กล่าว “การปกป้องพนักงานและลูกค้าของเรายังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ และ ZeroEyes ช่วยให้เรารักษาความปลอดภัยโดยไม่รบกวนบรรยากาศโดยรวมหรือประสบการณ์ของลูกค้า”

คาสิโน River Spirit เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Muscogee Nation ซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางของรัฐโอคลาโฮมา ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Okmulgee

ประกันออมทรัพย์

Thompson กล่าวว่าข้อดีอีกอย่างของการเป็นพันธมิตรกับ ZeroEyes ก็คือเบี้ยประกันความรับผิดของ River Spirit จะลดลงพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ZeroEyes ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “Safety Act” จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา

การกำหนดของรัฐบาลกลางให้การคุ้มครองความรับผิดทางกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีต่อต้านการก่อการร้ายที่ผ่านการรับรอง เช่น ZeroEyes

ZeroEyes ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดย Navy SEAL และทหารผ่านศึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆ ซอฟต์แวร์ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการกวัดแกว่งปืนใกล้หรือในพื้นที่ยึดครองแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภัยคุกคามดังกล่าวได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกโดยทีมติดตาม ZeroEyes ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้ภาพของผู้ยิงและตำแหน่งของเขาหรือเธอ แก่ผู้เผชิญเหตุก่อน

ZeroEyes เป็นบริษัทวิเคราะห์วิดีโอรายแรกที่ได้รับตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย

“River Spirit Casino เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐอเมริกาโดยยอมรับโซลูชั่นความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อลดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปืน” Mike Lahiff ซีอีโอของ ZeroEyes แสดงความคิดเห็น “เราจินตนาการว่าเทคโนโลยีการตรวจจับปืนด้วย AI กลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเครื่องตรวจจับควัน”

เหตุการณ์ปี 2019

River Spirit ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับภัยคุกคามที่สำคัญ ก่อนเกิดโรคระบาด คาสิโนของชนเผ่าเคยถูกขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพและปิดให้บริการชั่วคราว

หลังเที่ยงคืนไม่นานในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาขู่วางระเบิด ผู้โทรบอกคาสิโนว่าอุปกรณ์ระเบิดกำลังจะระเบิดจากในห้องน้ำของคาสิโน อย่างไรก็ตาม หน่วยเก็บกู้ไม่พบวัตถุระเบิดในที่พัก และคาสิโนก็เปิดอีกครั้งหลังจากปิดไปสองชั่วโมง

สันนิษฐานว่า ZeroEyes คงไม่ได้ช่วยอะไรมากในการหลอกลวงด้วยระเบิด นอกเหนือจากการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าระบบเฝ้าระวังตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ZeroEyes บนเว็บไซต์กล่าวว่า “เราตรวจจับปืน – ไม่มีอะไรอื่น”

Armour Correctional Health Services Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในไมอามีถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จากการล่วงละเมิดผู้อยู่อาศัยในเรือนจำ ความผิดทางอาญา และข้อหาปลอมแปลงประวัติสุขภาพ 7 กระทง ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาทั้งหมด

ในเดือนเมษายน 2016 โธมัสรีบไปที่คาสิโนโปตาวาโทมิในมิลวอกีและเริ่มตะโกนใส่ลูกค้าให้ “ออกไป” เขายิงปืนสองนัดจากปืนพก Glock 9 มม. และยัดชิปโป๊กเกอร์ลงในกระเป๋าของเขา เมื่อตำรวจมาถึง เขาโยนปืนลงถังขยะและมอบตัว

โทมัสเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว และครอบครัวของเขาเชื่อว่าพฤติกรรมของเขาเป็นผลมาจากอาการทางจิต

เขาถูกตั้งข้อหาอาชญากรในครอบครองอาวุธปืน, ทำอันตรายโดยประมาท, ปล้นอาวุธ, และบุกรุก

น้ำประปาปิด

โทมัสถูกจองจำในคุกเคาน์ตี ซึ่งเขายังคงแสดงอาการผิดปกติทางจิต เขาท่วมห้องขังด้วยการอุดตันห้องน้ำ และถูกส่งตัวไปยังหน่วยวินัยที่เรียกว่า Pod 4D ซึ่งนักโทษที่มีปัญหาจะถูกแยกออกไป

ตามคำสั่งของผู้คุม Kashka Meadors น้ำประปาของเขาถูกตัดขาด โทมัสเสียชีวิตในอีกเจ็ดวันหลังจากขาดน้ำ ผู้ต้องขังคนอื่นกล่าวว่าเขาขอน้ำในช่วงหลายวันก่อนที่เขาจะเสียชีวิต

ในปี 2018 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามคนรวมถึง Meadows ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการตายของโทมัส พวกเขาได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 30 วันถึงเก้าเดือน

เจ้าหน้าที่ของ Armor Correctional ถูกกล่าวหาว่าละเลยการประเมินสุขภาพของ Thomas ในขณะที่สร้างบันทึกเพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขามี

เว็บ Sa Gaming “ระหว่างการสอบสวนการเสียชีวิตของนายโทมัส ฉันพบว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งจ้างโดย Armor Correctional ได้ลงรายการเท็จหลายรายการในบันทึกการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยของนายโทมัส” พนักงานสอบสวนเขียนไว้ในคำฟ้องคดีอาญา

พฤติกรรม ‘ชั่วร้าย’

ในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ ทนายความเขต จอห์น ชิสโฮล์ม กล่าวว่า แม้ว่าการดำเนินคดีกับบริษัทหนึ่งๆ เป็นเรื่องยากมาก แต่ในกรณีนี้ก็สมเหตุสมผลแล้ว เพราะสถานการณ์นั้น “เลวร้ายอย่างยิ่ง”

Armour มีประวัติการบังคับใช้กฎหมายแพ่งสำหรับการร้องเรียนที่คล้ายคลึงกัน และมี “การกระทำผิดที่แพร่หลายภายในบริษัท” เขากล่าวเสริม

Armour Correctional ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนใน Milwaukee County โดยไม่เพียงแต่เพิกเฉยต่อคุณ Thomas และคนอื่นๆ แต่ยังพยายามปกปิดการเพิกเฉยด้วยการปลอมแปลงเวชระเบียนด้วย” Chisolm กล่าว

บริษัทคาดว่าจะถูกปรับอย่างหนักเมื่อถูกพิพากษาในเดือนหน้า

เหยื่อถูกยิงสองครั้งที่ศีรษะ เวลาประมาณ 18:30 น. KXLF , Butte, Mont สถานีโทรทัศน์รายงานว่า. ดูเหมือนว่ามือปืนจะยิงตัวเองหนึ่งครั้ง

เหยื่อถูกระบุว่าชื่อ Keith Illston อายุ 62 ปี นายอำเภอ Bill Sather จาก Anaconda-Deer Lodge County กล่าวกับMTN Newsซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวระดับภูมิภาค มือปืนคือ Larry Blodnick วัย 65 ปี Sather กล่าวเสริม แรงจูงใจเบื้องหลังการยิงไม่ชัดเจน มีแนวโน้มว่าจะมีการชันสูตรพลิกศพชายทั้งสอง

นักวิจัยในวันพฤหัสบดียังคงค้นหาหลักฐานในการกราดยิงทั้งสองครั้ง

สถานที่เกิดเหตุเป็นคาสิโนขนาดเล็กที่อยู่ห่างจาก Butte ไปทางตะวันตกประมาณ 24 ไมล์ Lucky Lil’s มีสาขาหลายแห่งในมอนทานา

ก่อนอาชญากรรมคาสิโนมอนทานา

อาชญากรรมอื่น ๆ เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับคาสิโนมอนทานา ในเดือนมีนาคม ผู้หญิงคนหนึ่งถูกควบคุมตัวในขณะที่อีกคนหนึ่งยังคงอยู่ที่ลำตัวหลังจากการจับกุมที่Magic Diamond Casinoใน Billings หนึ่งในผู้ต้องสงสัยยิงปืนพกขึ้นไปในอากาศระหว่างการปล้น ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการปล้นคาสิโนและพยายามปล้นคาสิโนใน Billings โจรหนีไปพร้อมกับเงินสดในระหว่างการปล้น การระงับหนึ่ง ครั้งเกิดขึ้นที่Bullwackers Lounge & Casino โจรสวมหน้ากากเพียงคนเดียวส่งข้อความถึงพนักงานคาสิโน พนักงานอ่านบันทึกและยื่นเงินสดให้กับโจรที่หลบหนีไป

น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ ผู้ต้องสงสัยคนเดียวกันนี้อาจพยายามปล้นคาสิโนของ Lucky Lil ซึ่งอยู่ใน Billings ด้วย ข้อความบอกว่าเขามีปืนและต้องการเงิน พนักงานปฏิเสธที่จะให้เงินสดใด ๆ และผู้ต้องสงสัยหลบหนีจากคาสิโนนั้น

เชื่อว่าคุณสมบัติการเล่นเกมทั้งสองอยู่ห่างจากกันประมาณครึ่งไมล์

ในเดือนเดียวกันนั้น Billings’ Palms Grand Casino เป็นที่ตั้งของการปล้นอีกครั้ง ชายสองคนกวัดแกว่งอาวุธปืนเข้าไปในคาสิโน จากนั้นทั้งคู่ก็หลบหนีไปพร้อมกับเงินสดจำนวนที่ไม่เปิดเผย

ลาสเวกัสสตริปไม่ได้หยุดมากนัก รวมถึงการนอนหลับด้วย คาสิโน ร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว (ส่วนใหญ่) ไม่แม้แต่จะปิดในช่วงคริสต์มาส แต่เดอะสตริปเฉลิมฉลองวันหยุดในรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยรีสอร์ทหลายแห่งไปไกลกว่าแค่ประดับประดาห้องโถงพนันด้วยต้นไม้ยักษ์และไฟกระพริบ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเฉลิมฉลองเทศกาลสไตล์เวกัส โดยเรียงตามลำดับจากใต้ไปเหนือบนสตริป

“เทศกาลคริสต์มาสแบบเทอร์รี่”

25 พ.ย.-ธ.ค. 27

Liberty Loft, New York นิวยอร์ก

3790 S. Las Vegas Blvd.

ตั๋ว: $34.95 ขึ้นไป

ในการแสดงวันหยุดประจำปีของ Terry Fator นักพากย์เสียงที่ชนะรางวัล “America’s Got Talent” และหุ่นเชิดของเขาจะเฉลิมฉลองความสุขของฤดูกาลด้วยการร้องเพลงและเล่นตลกผ่านเพลงคลาสสิกคริสต์มาสมากกว่าหนึ่งโหล (และเทศกาล Hanukkah) ซื้อตั๋วได้ที่

ประสบการณ์วันหยุดที่สวนสาธารณะ

2-31 ธันวาคม

Toshiba Plaza

3780 S. Las Vegas Blvd.

ค่าเข้าชม: ฟรี

โตชิบา พลาซ่า พาร์ค เอ็มจีเอ็ม คริสต์มาส

งานฉลองคริสต์มาสของ Park MGM รวมถึงการแสดงดนตรีที่ไม่ได้กำหนดไว้

ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม และบางวันที่เลือกในระหว่างนั้น คาราเลอร์จะเดินขึ้นและลง The Park ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น. ตามพวกเขาไปที่ Toshiba Plaza ใกล้กับ Park MGM แล้วคุณจะได้รับการต้อนรับจากป๊อปอัป ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีของว่างสำหรับวันหยุด เช่น ไวน์บด ไส้กรอกเยอรมัน และวาฟเฟิลบนไม้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสกับการแสดงสดมากขึ้นเมื่อคุณอยู่ที่นั่น

“Winter Wonderland”

วันที่จะประกาศ

Aria

3730 S. Las Vegas Blvd.

ค่าเข้าชม: ฟรี

การจัดแสดง Aria Christmas ทำจากขนมที่กินได้ทั้งหมด

การจัดแสดงคริสต์มาสของ Aria สร้างขึ้นจากสิ่งที่แพทย์ไม่ต้องการให้คุณกิน

ขนมที่กินได้คือวัสดุที่ใช้ในการสร้างจอแสดงผลนี้ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายใช้เวลากว่า 200 ชั่วโมงในการทำให้เสร็จ และมีส่วนประกอบสำคัญเป็นลูกโลกหิมะขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาหิมะที่มีความสุขและมนุษย์ขนมปังขิงที่ซุกซน หอคอยโดนัท และต้นไม้สูงที่ทำจากมาการองฝรั่งเศส 1,000 ชิ้น เวลาตั้งแต่ 12.00 น. ถึง 20.00 น. วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และ 12.00 น. ถึง 22.00 น. วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์

“The Immersive Nutcracker”

19 พ.ย.-ธ.ค. 30

Lighthouse ArtSpace, The Shops at Crystals

3720 S. Las Vegas Blvd.

ตั๋ว: $ 35

แคร็กเกอร์ที่ดื่มด่ำ

หากการทำสำเนาดิจิทัลที่ลอยอยู่ วิบวับ แล้วละลายไปทั่วหน้าจอรอบตัวคุณคือวิธีที่คุณชอบภาพวาดแวนโก๊ะของคุณ ถ้าอย่างนั้น หนุ่มน้อย The Shops at Crystals มีการผลิต ‘The Nutcracker’ สำหรับคุณหรือไม่

จากผู้พัฒนานิทรรศการ Immersive Van Gogh ประสบการณ์ที่คล้ายกันนี้มีการฉายฉากที่ถ่ายทำเป็นพิเศษและนักเต้นบัลเลต์ในฉาก “The Dance of the Sugar Plum Fairy” และ “The March of the Toys” ของไชคอฟสกี โดยจะสลับกันทุกวันกับ “Immersive Van Gogh” ในสถานที่เดียวกัน ซื้อตั๋วผ่าน immersive-nutcracker.com

ลานสเก็ตน้ำแข็ง

15 พ.ย.-ธ.ค. 31

Cosmopolitan of Las Vegas

3708 เอส. ลาสเวกัส บูเลอวาร์ด

ค่าเช่าสเก็ต: 30 ดอลลาร์

Ice Rink Cosmopolitan ลาสเวกัส

ทุกครึ่งชั่วโมงทุกเย็นในช่วงวันหยุด เพลิดเพลินไปกับหิมะโปรยปรายเบา ๆ ในขณะที่มองเห็น The Strip จากหอคอยที่ Cosmopolitan

ทุกเทศกาลวันหยุด Boulevard Pool ที่ The Cosmopolitan จะเปลี่ยนให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปราย ภาพยนตร์วันหยุด และน้ำแข็งจริงขนาด 4,200 ตารางฟุตให้เล่นสเก็ต ลานสเก็ตน้ำแข็งตั้งอยู่บนชั้น 4 ของ Boulevard Tower เหนือ Strip เปิดให้บริการเวลา 15.00 น. ถึงเที่ยงคืนในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ตั๋วรวมถึงการเล่นสเก็ตตลอดทั้งวันและเช่าสเก็ตมีจำหน่ายที่ cosmopolitanlasvegas.com/ice-rink เข้ารอบลานสเก็ตได้ฟรี

เรือนกระจกและน้ำพุเบลลาจิโอ

19 ธ.ค.-ม.ค. 1

เบลลาจิโอ

3600 เอส. ลาสเวกัสบูเลอวาร์ด

ค่าเข้าชม: ฟรี

คริสต์มาสเรือนกระจกเบลลาจิโอ

ประเพณีคริสต์มาสที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในลาสเวกัสคือการตกแต่งอย่างหรูหราที่เบลลาจิโอมอบให้กับเรือนกระจกและสวนพฤกษศาสตร์นับตั้งแต่รีสอร์ทเปิดในปี 2541 (ภาพ: เบลลาจิโอ)

การแสดงวันหยุดประจำปีฟรีที่ Bellagio Conservatory and Botanical Gardens ประกอบด้วยลูกโลกหิมะขนาดใหญ่ ต้นไม้จริงสูง 42 ฟุตพร้อมแสงไฟนับพัน หมีขั้วโลกขี้เล่นที่ทำจากดอกคาร์เนชั่น นกเพนกวิน และสัตว์ขนาด 10 ฟุตนับพันตัว ขบวนยาวทำจากดอกกุหลาบแดงและขาว 1,200 ดอก ระหว่างทาง แวะชม Bellagio Fountains ซึ่งออกแบบท่าเต้นให้เข้ากับเพลงคริสต์มาส การแสดงเริ่มเวลา 15.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เที่ยงวันในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวลา 11.00 น. ในวันอาทิตย์

“Enchant the Strip”

19 พ.ย.-ม.ค. 1

Resorts World

3000 S. ลาสเวกัสบูเลอวาร์ด

ตั๋ว: $ 44 ขึ้นไป

Enchant the Strip, ลาสเวกัสคริสต์มาส, Resorts World

สถานที่ท่องเที่ยวคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดของ The Strip เปิดฤดูกาลนี้ที่โรงแรมคาสิโนแห่งใหม่ล่าสุด Resorts World

สุดท้ายไม่น้อยอย่างแน่นอน ในความเป็นจริงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดเพียงแห่งเดียวในรายการของเราอาจบดบังสถานที่อื่น ๆ ทั้งหมด สำหรับวันหยุด Resorts World Las Vegas มีพื้นที่ว่าง 10 เอเคอร์จาก 87 เอเคอร์ล้อมรอบ “Enchant the Strip” ขนาด 85,000 ตารางฟุตจะรวมประสบการณ์เขาวงกตแสงแบบเดินผ่าน ต้นไม้สำหรับวันหยุดยาว 100 ฟุต สเก็ตน้ำแข็ง ความบันเทิงสด การเยี่ยมซานต้า เกมแบบโต้ตอบ และตลาดนัดวันหยุด ซื้อตั๋วได้ที่

ทางการออสเตรเลียรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขาระงับใบอนุญาตของ Star เป็นเวลา 90 วัน การดำเนินการดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อการสอบสวนที่เปิดเผยข้อกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากร การฟอกเงิน และการละเมิดอื่นๆ

คณะกรรมการอิสระของคาสิโนนิวเซาธ์เวลส์ (NICC) จะกำหนดโทษปรับ AU$100 ล้าน (62.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในคาสิโน Sydney Star ในฐานะ “มาตรการทางวินัย” เป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับคาสิโน และเป็นไปได้ผ่านกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเลิก

Philip Crawford กรรมาธิการของ NICC กล่าวในการแถลงข่าวที่ซิดนีย์เมื่อวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่ได้แต่งตั้ง Nicholas Weeks เพื่อจัดการคาสิโนก้าวไปข้างหน้า เขาจะเริ่มในวันศุกร์นี้ ซึ่งเป็นวันที่การระงับมีผล

สตาร์จะยังคงดำเนินการในฐานะบริษัทต่อไป โดยไม่รวมการดำเนินงานของคาสิโน สัปดาห์จะถือใบอนุญาตเนื่องจาก NSW ตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการอื่นใด การออกจากตำแหน่งผู้บริหารมากขึ้นน่าจะเป็นผลมาจากการพิจารณาคดี

การดึงใบอนุญาตของผู้ดำเนินการอย่างถาวรไม่ใช่ทางเลือก Star สร้างรายได้มากเกินไปสำหรับ NSW และมีพนักงานประมาณ 8,000 คน การปิดระบบจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในหลายระดับ

Crawford ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย “ปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง” ปฏิเสธที่จะยกเลิกใบอนุญาตของ Star and Crown Resorts เพื่อป้องกันการสูญเสียงาน แม้ว่าทั้งคู่จะมีการละเมิดอย่างร้ายแรงก็ตาม

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อการเผยแพร่รายงานเมื่อกลางเดือนกันยายนที่สั่งโดย NICC ซึ่งนำโดยทนายความอดัม เบลล์ ซึ่งกล่าวถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงที่สตาร์ ซิดนีย์ ตลอดจนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านอาชญากรรม .

คาสิโนในซิดนีย์ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเงิน 900 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นการใช้จ่ายของแขกโดยใช้บัตร China UnionPay พยายามปกปิดจุดประสงค์การใช้เงินโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ

รายงานซึ่งพบปัญหาด้านธรรมาภิบาลและการจัดการที่ร้ายแรง ตามการเปิดเผยโดยสื่อในปี 2021 ของการละเมิดจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินการคาสิโนในเมลเบิร์น นั่นเป็นผลมาจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในช่วงสามปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมคาสิโนในออสเตรเลีย

รัฐควีนส์แลนด์ปรับปรุงกฎหมายคาสิโน

ความลำบากใจที่คราวน์และสตาร์นำมาสู่ออสเตรเลียยังคงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทุกรัฐที่มีคาสิโนกำลังปฏิรูปกฎหมายการพนันของตน NSW ได้เริ่มกระบวนการแล้วและจะทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต

รัฐจะเพิ่มการกำกับดูแลคาสิโน จะขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อดูแลผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดโดยหวังว่าพวกเขาจะยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังทำให้แน่ใจว่าครอบคลุมทรัพย์สิน เมื่อ Crown เจรจาเรื่องใบอนุญาตใน NSW มีข้อกำหนดที่กำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยบริษัทสำหรับการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตใดๆ ผู้นำรัฐต้องการให้แน่ใจว่าสตาร์จะไม่พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมที่คล้ายกัน

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะมาถึงเมื่อ NICC ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ในการปฏิรูป เป้าหมายคือให้มีการปฏิรูปโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก

เนื่องจากการระงับใบอนุญาต Star ได้ประกาศว่าจะหยุดการซื้อขายใน Australian Securities Exchange (ASX) ตั้งแต่วันนี้ กำลังเตรียมประกาศเกี่ยวกับการระงับซึ่งจะเผยแพร่ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายใหม่ หากใช้เวลาในการเตรียมแถลงการณ์นานเกินไป จะเปิดตัวอีกครั้งใน ASX ในวันพุธนี้