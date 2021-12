เว็บแทงไฮโล สมัครเว็บบอลไหนดี วิธีเล่นสเตรทและคู่ในวิดีโอโปกเกอร์

เว็บแทงไฮโล มือส่วนใหญ่ที่คุณได้รับในวิดีโอโป๊กเกอร์ไม่ใช่เกมง่ายๆ ในแง่ที่ชัดเจนว่าคุณควรถือไพ่ใบใดและควรทิ้งไพ่ใบใด อย่างไรก็ตาม มีมือที่ไม่ชัดเจนนักซึ่งคุณต้องเลือกระหว่างการเล่นที่เป็นไปได้สองแบบ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเล่น Jacks or Better หรือ Bonus Poker และคุณได้รับไพ่ในมือดังต่อไปนี้ คุณจะเล่นพวกเขาอย่างไร?

2d 3h 4s 5h 3c

Jd 10h 8c 9s Jc

10h Kd 10c Qs Jc

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในมือ #1 คือคุณมีไพ่สี่ใบติดต่อกัน (2-3-4-5) และคู่ต่ำ (คู่ 3s) จะดีกว่าไหมที่จะถือ 2-3-4-5 และจั่วการ์ดหนึ่งใบโดยหวังว่าจะได้เอซหรือ 6 เพื่อจ่ายตรงๆ? หรือคุณควรถือคู่ 3s และหวังว่าคุณจะวาด 3s หนึ่ง (หรือมากกว่า) สำหรับการเดินทาง (หรือคณะสี่คน) หรืออาจวาดคู่อื่นสำหรับสองคู่หรือสามแบบสำหรับบ้านเต็ม?

เว็บแทงไฮโล ทุกวันนี้ การพิจารณาว่าละครเรื่องใดเหมาะสมไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่คุณต้องมีคือหนึ่งในโปรแกรมซอฟต์แวร์การฝึกอบรมวิดีโอโป๊กเกอร์ยอดนิยมและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคุณสามารถกำหนดได้อย่างรวดเร็วว่าตัวเลือกการเล่นใด – รักษาคู่ต่ำหรือไพ่สี่ใบติดต่อกัน – มีผลตอบแทนเฉลี่ยหรือมูลค่าที่คาดหวังสูงกว่า (EV ). สำหรับมือ # 1 EV คือ 82 เซ็นต์ต่อเงินเดิมพันเมื่อคุณถือคู่ 3s และเพียง 68 เซนต์ต่อเงินเดิมพันหากคุณถือไพ่สี่ใบแบบตรงๆ ดังนั้นการถือไพ่คู่ต่ำจึงเป็นการเล่นที่ดีกว่าการถือไพ่สี่ใบติดต่อกัน

คุณเล่นมือ #2 ด้านบนได้อย่างไร? คำตอบค่อนข้างชัดเจน หากการถือไพ่คู่ต่ำเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับมือ #1 การถือไพ่คู่สูงในมือ #2 จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าการถือไพ่สี่ใบติดต่อกันตรงๆ (8-9-10-Jack) เป็นการปรับ 82 เซนต์ต่อเงินเดิมพัน (EV ของคู่สูงคือ $1.54 และ EV ของตรงคือ 72 เซนต์)

ในทางกลับกัน คุณรู้หรือไม่ว่าทำไม EV ของไพ่สี่ใบในมือ #2 (8-J) จึงสูงกว่าไพ่สี่ใบในมือ #1 (2-5) เล็กน้อย? นั่นเป็นเพราะว่าไพ่สี่ใบในมือ #2 มีไพ่สูง (ตัว J) ดังนั้นหากคุณถือไพ่ตรงและจั่วแจ็คอีกใบ คุณจะมีคู่ที่สูงเป็นอย่างน้อย

คุณเล่นมือ #3 ด้านบนอย่างไร? คุณถือไพ่ต่ำ (10s) หรือคุณถือไพ่สี่ใบติดต่อกัน (10-JQK) ที่มีไพ่สูงสามใบหรือไม่?

ฉันจะไม่ทำให้คุณระแวง นี่คือ EVs ต่อเงินเดิมพันสำหรับสองทางเลือก:

มือ

EV

10s

82¢

TKQJ หรือ KTQJ

87 ¢

สังเกตว่าไม่สำคัญว่าคุณจะถือไพ่สี่ใบติดต่อกันแบบใด พวกเขาทั้งคู่มี EV เท่ากัน ซึ่งสูงกว่า EV ที่ถือคู่ 10 อยู่ 5 เซ็นต์

ดังนั้นเราจึงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างใช่ไหม? โดยปกติคุณควรถือคู่ต่ำเหนือไพ่สี่ใบติดต่อกันหากคุณกำลังเล่น Jacks-or-Better หรือ Bonus Poker แต่ถ้าไพ่สี่ใบที่ต่อเนื่องกันมีไพ่สูงสามใบ โดยเฉพาะ 10-JQK ดังนั้นควรเลือกใบหลังมากกว่า คู่ต่ำ.

อย่างที่คุณเห็น กลยุทธ์ในการเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ในบางครั้งอาจแตกต่างจากที่คุณคิดโดยสัญชาตญาณว่าควรจะเป็น นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้กลยุทธ์การเล่นขั้นพื้นฐานสำหรับเกมวิดีโอโป๊กเกอร์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อไม่ให้คุณทำผิดพลาดในการเล่นที่มีราคาแพง และคุณต้องนำการ์ดกลยุทธ์ติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเล่น เผื่อในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเล่นอย่างไร (การ์ดกลยุทธ์ถูกกฎหมายเพื่อใช้ในคาสิโน)

ถาม ฉันเห็นเกมเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งที่มีไพ่ มันใช้ไพ่สองใบแทนการทอยลูกเต๋า คุณเล่นเหมือนที่โต๊ะเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งที่มีอัตราต่อรอง 10 เท่า มีรูปแบบการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งเหมือนกัน คุณคิดอย่างไรกับเกมนี้? อัตราต่อรองคืออะไร?

A. มานี้เรียกว่า Card Craps และมักใช้ในตลาดเช่นแคลิฟอร์เนียที่เกมลูกเต๋าผิดกฎหมาย

ไพ่เดียวที่ใช้คือเอซถึง 6s ซึ่งสะท้อนจุด 1 ถึง 6 บนใบหน้าของดายมาตรฐาน การเดิมพันแครปส์ที่คุ้นเคยทั้งหมด — ส่ง/ไม่ผ่าน, มา/ไม่มา, วางหมายเลข, สนาม, แนวทางยากๆ และอื่นๆ — อยู่ที่นั่น การเดิมพันอยู่ในข้อตกลงสองใบ หากเจ้ามือได้เอซและแต้ม 6 แต้ม นั่นคือ 7 อันเป็นผู้ชนะผ่านสายหากเป็นการออกมาหรือเป็นผู้แพ้หากมีการให้คะแนนอยู่แล้ว

มีคุณลักษณะพิเศษหนึ่งประการที่จำเป็นเพื่อให้การเดิมพันของ Card Craps มีอัตราต่อรองเท่ากันกับที่เทียบเท่าที่โต๊ะลูกเต๋า ไพ่ชุดเดียวกันสองใบคือ “No Call”

การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่จนกระทั่งถึงดีลถัดไปที่จะเปลี่ยนเป็นไพ่ชุดต่างๆ คุณสามารถเดิมพันแบบไม่มีการโทรเพื่อผลตอบแทน 3-1

ฉันเห็นเกมนี้ครั้งแรกเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่งาน Global Gaming Expo และผู้จัดจำหน่ายเกม Red Door Gaming ได้ส่งบทวิเคราะห์โดย Stanley Ko ซึ่งเป็นเจ้าของ Gmbology ได้รับการว่าจ้างให้วิเคราะห์เกมใหม่ๆ มากมาย ขอบบ้านจะฟังดูคุ้นเคยกับทหารผ่านศึกแคร็ปส์ทุกคน – 1.41% ในสายส่ง, 1.52% เมื่อวาง 6 หรือ 8, 16.67% บน 7 และอื่น ๆ

มีผู้เล่นน้อยกว่าต่อโต๊ะที่ Card Craps ฝีเท้าไม่รุนแรงนัก และผู้เล่นสามารถเชื่อมโยงกับเจ้ามือเพียงคนเดียวได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะเป็นนักมวย สติกแมน และเจ้ามือสองคน ฉันชอบเป็นตัวเลือกในรัฐที่ห้ามเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งที่มีลูกเต๋ามาตรฐาน

ถาม: วิดีโอเกมโป๊กเกอร์สามารถถูกจัดการเพื่อให้กลับเป็นอัตราต่อรองที่ต่ำกว่าได้หรือไม่ แม้ว่าตารางการจ่ายจะระบุถึงเกม 9-6 ก็ตาม มีวิธีทางกฎหมายสำหรับคาสิโนลดการจ่ายเงินหรือจำกัดบางมือไม่ให้ปรากฏและยังคงแสดงตารางการจ่ายแบบเดิมหรือไม่?

A. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นวิดีโอโปกเกอร์มาก่อน มาเริ่มด้วยการอธิบายว่าเครื่อง 9/6 หมายถึงผลตอบแทนเต็มบ้านและฟลัช เมื่อเต็มบ้านจ่าย 9 ต่อ 1 และฟลัช 6 ต่อ 1 มันเป็นเกม 9/6 เราอ้างอิงถึงเกมด้วยตัวเลขเหล่านี้ เนื่องจากการเปลี่ยนการคืนทุนเต็มจำนวนและการชำระคืนแบบล้างเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การคืนทุนในวิดีโอเกมโป๊กเกอร์

ในตอนนี้ การจัดการโปรแกรมเพื่อให้ตารางการจ่ายเงินสูงปรากฏบนหน้าจอ แต่มือที่ชนะบางส่วนถูกกดทับหรือการจ่ายเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นผิดกฎหมายในเกือบทุกรัฐในการเล่นเกม และจะถูกจับโดยห้องปฏิบัติการทดสอบก่อนที่เกมจะได้รับอนุญาตให้ใช้คาสิโน

มีข้อยกเว้น คาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันบางแห่งมีสิ่งที่เรียกว่าเกม Class II ซึ่งเป็นเครื่องบิงโกอิเล็กทรอนิกส์จริงๆ แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซวิดีโอโป๊กเกอร์ก็ตาม พวกเขาสามารถจดจำได้ด้วยโลโก้บิงโกบนหน้าจอหรือกระจก ในเกมดังกล่าว ผลลัพธ์ของคุณจะเป็นไปตามที่ลูกบอลบิงโกที่วาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าควรจะเป็น หากคุณใช้กลยุทธ์ผิดพลาด เครื่องจักรจะแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้เครดิตตามที่การออกรางวัลบิงโกแจ้งว่าคุณควรได้รับ ในเกมดังกล่าว กลยุทธ์ไม่สำคัญ และไม่จำเป็นต้องมีเปอร์เซ็นต์การคืนทุนที่สอดคล้องกับตารางการจ่าย

ในทำนองเดียวกัน ในรัฐนิวยอร์ก มีเครื่องปลายทางลอตเตอรีวิดีโอที่ดูเหมือนเครื่องวิดีโอโป๊กเกอร์ แต่การเล่นเกมนั้นเทียบเท่ากับการได้บัตรขูดอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่เล่น อีกครั้ง กลยุทธ์ไม่ได้สร้างความแตกต่าง และเปอร์เซ็นต์การคืนทุนอาจต่ำกว่าที่ตารางการจ่ายแนะนำ

แต่ในคาสิโนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐในเนวาดา มิสซิสซิปปี้ นิวเจอร์ซีย์ โคโลราโด อิลลินอยส์ และรัฐเกมอื่น ๆ เกือบทั้งหมด เช่นเดียวกับในคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันบนเครื่องที่ไม่ใช่บิงโก วิดีโอโปกเกอร์ถูกตั้งโปรแกรมและควบคุมเพื่อให้การ์ดทุกใบมีค่าเท่ากัน โอกาสที่จะปรากฏตัว

นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเปอร์เซ็นต์การคืนทุนตามทฤษฎีทุกครั้งที่คุณเล่น หรือแม้กระทั่งเกือบทุกครั้งที่คุณเล่น เกม Jacks or Better 9/6 เกมให้ผลตอบแทน 99.5% เมื่อเล่นแบบผู้เชี่ยวชาญ แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ และได้รับน้อยกว่านั้นสองสามเปอร์เซ็นต์

แม้แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เปอร์เซ็นต์นั้นยังคำนึงถึงรอยัลฟลัชซึ่งเกิดขึ้นโ

หากคุณชอบเล่นสล็อตที่มีเพลงร็อคขับกล่อมเป็นแบ็คกราวด์ Slots Angels คือเกมสำหรับคุณ

เกม 5 รีล 30 เพย์ไลน์นี้ตั้งอยู่ในบาร์นักขี่มอเตอร์ไซค์ในทะเลทราย โดยมีเพลงร็อคที่เฟื่องฟูอยู่เบื้องหลัง

ภาพในเกมนี้สนุกมาก ปุ่มเดิมพันสูงสุดอยู่ใต้ชายที่นั่งบนมอเตอร์ไซค์ที่น่าประทับใจ คุณเลือกจำนวนเหรียญบนปั๊มเชื้อเพลิงแบบโบราณ และมีปุ่มจ่ายมุมมองที่สะดวกเช่นกัน สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือคุณสมบัติการหมุนอัตโนมัติ แต่เดี๋ยวก่อน ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ตรงไปหามิสเตอร์กรีนแล้วลองดู

รอบรอยัลฟลัชคือจำนวนมือเฉลี่ยที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการตีรอยัลฟลัชโดยใช้กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ จำนวนมือในวงจรรอยัลฟลัชจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละเกม สำหรับ Jacks-or-better รอบรอยัลฟลัชคือ 40,391 มือในขณะที่เกม Deuces Wild ที่จ่ายเต็มจำนวนคือ 45,282 มือ (ดูตารางที่ 1) ทำไมจำนวนมือต่างกัน? เพราะในบางเกม กลยุทธ์การเล่นเรียกร้องให้มีไพ่รอยัลฟลัชสองหรือสามใบ (มากกว่าเกมอื่น) ดังนั้น คุณจะได้รับรอยัลฟลัชมากขึ้น

เกม

วัฏจักร

Jacks-or-Better

40,391

โบนัสสองเท่า

48,048

โบนัสสองเท่า

40,782

Deuces Wild จ่ายเต็มจำนวน

45,282

Deuces Wild-NSU

43,456

Joker Wild-Kings-or-Better

46,214

ตารางที่ 1

Royal Flush Cycles

ผู้เล่นส่วนใหญ่คาดหวังที่จะตีหนึ่งรอยัลฟลัชหลังจากเล่นประมาณ 40,000 มือ นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น คณิตศาสตร์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คุณจะโดนรอยัลฟลัชหนึ่งครั้งในทุก ๆ 40,000 มือ ซึ่งหมายความว่าสำหรับชุดทั้งหมด 40,000 มือ คุณจะเฉลี่ยหนึ่งราชวงศ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในชุดใด ๆ ที่มี 40,000 มือ คุณอาจจบลงด้วยมากกว่าราชวงศ์หรือสวรรค์ห้าม อาจไม่มีราชวงศ์ (คุณอยากเดาไหมว่าภัยพิบัติครั้งหลังจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างไร โปรดอ่านคำตอบต่อไป)

มีสูตรทางคณิตศาสตร์ที่คุณสามารถใช้คำนวณความน่าจะเป็นที่จะโดนรอยัลฟลัชเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ในจำนวนรอบเท่าใดก็ได้ (สูตรนี้เรียกว่า การกระจายปัวซอง ตามชื่อซิแมง ปัวซอง นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้พัฒนาสูตรนี้ในศตวรรษที่ 19 เพื่อคำนวณ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หายาก) ไม่ต้องกังวล เราไม่ต้องถอดเครื่องคิดเลขของเราออกเพราะ Dan Paymar เพื่อนและผู้เขียนวิดีโอโป๊กเกอร์เพื่อนของฉัน (ผู้เขียนVideo Poker Optimum Play ) ได้ทำงานให้เราแล้ว การคำนวณให้ผลลัพธ์ต่อไปนี้สำหรับหนึ่งรอบของ 40,000 มือ (Jacks-or-better):

#แห่งราชวงศ์

ความน่าจะเป็น

ไม่มี

36.8%

1

36.8%

2

18.4%

3

6.1%

4

1.5%

5

0.3%

6 ตัวขึ้นไป

0.1%

ตารางที่ 2

ความน่าจะเป็นของการตี

รอยัลในหนึ่งรอบ

ว้าว! หากคุณดูข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงว่าคุณมีโอกาสเท่ากัน 36.8% ที่จะได้รับหนึ่งราชวงศ์หรือไม่มีราชวงศ์หลังจากเล่นหนึ่งรอบ 40,000 มือ เนื่องจากรอยัลฟลัชมีส่วน 1.98 เปอร์เซ็นต์ต่อ ER โดยรวม 99.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับ Jacks หรือดีกว่า ผลตอบแทนระหว่างราชวงศ์จึงมีเพียง 97.5 เปอร์เซ็นต์ (หมายความว่าแบ๊งค์ของคุณมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าลงใต้จากราชวงศ์หนึ่งไปยังอีกแห่ง) ผู้อ่านที่รัก นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีแบ๊งค์เพียงพอในการเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ – เพื่อให้ครอบคลุมเวลาเหล่านั้นเมื่อคุณเล่นหลายมือโดยไม่ตีราชวงศ์

ฉันเคยเล่นรอบเดียวแล้วไม่ตีราชวงศ์ไหม? คุณ Betcha และมันก็เจ็บปวด ฉันเก็บบันทึกการเล่นทั้งหมดของฉันและสตรีคที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยมีคือประมาณ 85,000 มือโดยไม่มีรอยัลฟลัช แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวด (สำหรับฉันและแบ๊งค์) ฉันมีเพื่อนที่เล่นวิดีโอโป็กเกอร์ที่มีมือมากกว่า 85,000 มือระหว่างราชวงศ์ (อุ๊ย!)

อย่างไรก็ตาม ลองมองในแง่ดีและมองอีกด้านหนึ่งของเส้นโค้ง ฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปลาสเวกัสซึ่งฉันเล่นแจ็คพอตประมาณ 40,000 มือหรือดีกว่า (รอบเดียว) และฉันก็โดนรอยัลฟลัชสามครั้ง ฉันโชคดีไหม ตามตารางที่ 2 โอกาสในการตีสามราชวงศ์ในรอบเดียวหรือดีกว่านั้นน้อยมาก 6.1 เปอร์เซ็นต์ ใช่ ฉันคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่โดนรอยัลฟลัชสามครั้งในระหว่างการเดินทางครั้งนี้

ข้อมูลในตารางด้านบนยังนำไปสู่ข้อสรุปนี้: คุณมีโอกาสประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์ที่จะโดนรอยัลฟลัชหนึ่งครั้งหรือมากกว่าในรอบเดียว และมีโอกาสเพียง 36.8% ที่จะโดนไม่มีราชวงศ์ (นั่นทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือไม่)

คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่ที่จะเล่น Jacks-or-better จำนวน 200,000 มือ (ห้ารอบ) ซึ่งผู้สนใจรักวิดีโอโป๊กเกอร์หลายคนคิดว่าเป็น “ระยะยาว” โดยไม่ต้องโดนรอยัลฟลัชเพียงครั้งเดียว? ฉันเกลียดที่จะเป็นผู้แจ้งข่าวร้าย แต่จากข้อมูลในตารางที่ 3 คุณมีโอกาส 1 ใน 140 (0.7 เปอร์เซ็นต์) ที่จะไม่โดนรอยัลฟลัชแม้หลังจากเล่น 200,000 มือ (หรือเล่นประมาณ 400 ชั่วโมง)

# รอบ

ความน่าจะเป็นที่ไม่มีราชวงศ์

1

36.8%

2

13.5%

3

5.0%

4

1.8%

5

0.7%

6

0.3%

7

0.09%

8

0.03%

ตารางที่ 3

ความน่าจะเป็นของการไม่มีราชวงศ์หลัง X Cycles

เปอร์เซ็นต์ในตารางที่ 3 น่ากลัว คุณมีโอกาส 5 เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่มีราชวงศ์หลังจาก 120,000 มือ (3 รอบ) และโอกาส 1.8 เปอร์เซ็นต์หลังจาก 160,000 มือ (5 รอบ) แม้ว่าโอกาสที่จะจบลงโดยไม่มีรอยัลฟลัชเพียงตัวเดียว แต่หากเกิดขึ้นก็อาจเป็นหายนะทางการเงิน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีแบ๊งค์เพียงพอที่จะรับมือกับระยะไกลนี้ แต่ก็ยังเป็นไปได้)

ความเป็นจริงสำหรับผู้เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์คือ: ในหนึ่งรอบรอยัลฟลัชที่มีประมาณ 40,000 มือ ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะโดนรอยัลฟลัชเพียงครั้งเดียว หากคุณโชคดี คุณอาจได้รับรอยัลฟลัชมากกว่าหนึ่งรายการ และหากโชคไม่ดี คุณอาจปิดตัวลงโดยไม่มีราชวงศ์ได้ นี่คือเหตุผลที่การมีเงินทุนเพียงพอที่จะเล่นวิดีโอโปกเกอร์มีความสำคัญมาก

ถึง Mark: ในบทความของวันนี้ใน Detroit Free Press คุณตอบคำถามเกี่ยวกับการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง คุณพูดถึงการเดิมพันแบบพาสไลน์และการวางเดิมพันบน 6 หรือ 8 ซึ่งทำให้เจ้ามือได้เปรียบประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นคุณระบุว่าสิ่งนี้จะลดลงมากขึ้นเมื่อเสี่ยง อะไรคือการเสี่ยงโชค? ฉันเดิมพันการเดิมพันแบบพาสไลน์และการวางเดิมพันบน 6 หรือ 8 อย่างที่คุณแนะนำเมื่อฉันไปที่คาสิโนและทำได้ดีเกือบตลอดเวลา ฉันอาจจะเสี่ยงแต่ไม่รู้ว่ามัน… ช่วยด้วย!!!! เจฟฟ์ ที.

อัตราต่อรองเป็นการเดิมพันที่แยกจากกัน ซึ่งแตกต่างจากการเดิมพัน Pass line หรือการวาง 6 และ 8 ดังนั้น Jeff หากคุณใช้อัตราต่อรอง ฉันแน่ใจว่าคุณจะรู้ ครั้งต่อไปที่คุณลงเอยกับเกมไร้สาระ โปรดทราบว่าการเดิมพันผ่านไลน์ของคุณมีพื้นที่ที่กำหนดไว้บนเลย์เอาต์ที่คุณวางชิปของคุณ ชิปในพื้นที่ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายโดยตรงหลังการเดิมพันผ่านเส้น นั่นคือเจฟฟ์เป็นอัตราต่อรอง

เมื่อเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง เดิมพันหลักคือการเดิมพันแบบพาสไลน์ แม้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่โต๊ะโต๊ะจะมีการดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเส้นผ่าน แต่อัตราต่อรองเป็นการเดิมพันเสริมสำหรับการเดิมพันผ่านสายของคุณที่คุณจะทำหลังจากจุดนั้นได้ถูกกำหนด เมื่อจับคู่กันแล้ว ตอนนี้คุณมีการเดิมพันแบบพาสไลน์และอัตราต่อรองแล้ว และผลตอบแทนที่ชนะของคุณจะเกิดขึ้นหากแต้มปรากฏก่อนการทอยทั้งเจ็ด

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับอัตราต่อรอง เจฟฟ์ คือการเดิมพันนี้แตกต่างจากการเดิมพันคาสิโนอื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตราต่อรองฟรีนั้นไม่มีข้อได้เปรียบของคาสิโน การเดิมพันทั้งหมดจะจ่ายที่อัตราต่อรองจริง โดยจ่าย 2 ต่อ 1 สำหรับแต้ม 4 และ 10, 3 ถึง 2 สำหรับ 5 และ 9 และ 6 ถึง 5 สำหรับแต้ม 6 และ 8 ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่คุณอ้างถึง เส้นผ่าน (หรือเดิมพันมา) โดยไม่มีอัตราต่อรองมีเจ้ามือ 1.4 เปอร์เซ็นต์

ด้วยการเดิมพัน $10 และการตัดสินใจเล่น 50 ครั้งทุกชั่วโมง การสูญเสียตามทฤษฎีของคุณ (การเดิมพันทั้งหมดแพ้ในช่วงเวลา) คือ $10 x 50 x 0.014 หรือ $7 ต่อชั่วโมง การเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษ $10 สำหรับอัตราต่อรองเดียวในการเดิมพันแบบพาสไลน์ $10 คุณจะลดขอบเจ้ามือลงเหลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์ โดยที่การสูญเสียรายชั่วโมงของคุณลดลงเหลือ $4.25 ใช้อัตราต่อรองหลายรายการ เช่น อัตราต่อรอง 3x หรือ 30 ดอลลาร์หลังการเดิมพันผ่านสายของคุณ ตอนนี้ความได้เปรียบของบ้านรวมของคุณจะกลายเป็นเพียง 0.47 เปอร์เซ็นต์ เจฟฟ์ สังเกตว่าการเสี่ยงดวงจะทำให้คุณสูญเสียรายชั่วโมงไปอย่างมาก

ใช่ เจฟฟ์ การเดิมพันแบบพาสไลน์ที่มีอัตราต่อรองหลายเท่าเป็นการเดิมพันที่โดดเด่น แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าแม้อัตราต่อรองจะเป็นเกมที่คาดหวังในเชิงลบ และเจ้ามือยังคงได้เปรียบโดยรวมในการเล่นของคุณ

มาร์คที่รัก: ฉันรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเกี่ยวกับการเพิ่มไพ่เป็นสองเท่าในวันที่ 10 และ 11 กับไพ่ดีลเลอร์ที่ 10 แต้ม ฉันชอบที่จะตีแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 แต้มของฉัน และชนะส่วนแบ่งที่ยุติธรรมในการทำเช่นนั้น เพราะฉันชนะ ฉันควรพิจารณาเพิ่มเป็นสองเท่าหรือไม่? จิม ดี

อย่างที่ควรจะเป็น จิม ชนะ นั่นคือส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของคุณโดยเพียงแค่กด 10 แทนการเพิ่มเป็นสองเท่า เมื่อกด 10 แต้ม คุณจะชนะประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่มเป็นสองเท่า คุณจะชนะ 54 เปอร์เซ็นต์ของเวลา และชนะสองเท่าของจำนวนเงิน ดังนั้น จิม ให้ฉันถามคำถามในแบบของคุณ คุณคิดว่าแบบไหนดีกว่ากัน? ชนะหนึ่งเดิมพัน 56 เปอร์เซ็นต์ของเวลา หรือเพิ่มเดิมพันเท่าเดิม และชนะ 54 เปอร์เซ็นต์ของเวลา?

การจ่ายเงินในช่องสำหรับผลลัพธ์ต่างๆ จะถูกประดับไว้บนแว่นท้องหรือหน้าจอวิดีโอของเครื่อง อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากวิดีโอโป๊กเกอร์ ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องมักจะถูกปกปิด พวกเขาถูกกำหนดโดยพลการแล้วเก็บไว้ในชิปคอมพิวเตอร์ภายใน ที่แย่ไปกว่านั้น ค่าต่างๆ ไม่สามารถอนุมานได้จากสิ่งใดๆ ที่สาธารณชนสามารถวัดได้ เนื่องจากความได้เปรียบหรือความได้เปรียบของเจ้ามือ – หรือส่วนเสริมของเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของผู้เล่น – ขึ้นอยู่กับทั้งการจ่ายเงินและความน่าจะเป็น พารามิเตอร์การพนันที่สำคัญนี้ไม่เป็นที่รู้จักสำหรับเครื่องที่คุณเลือกเล่น

สิ่งนี้แตกต่างกับสถานการณ์ในเกมอื่นๆ ส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ที่ลูกเต๋าชนิดหนึ่ง ความน่าจะเป็นของการเดิมพันทั้งหมดสามารถอนุมานได้จากโอกาสหนึ่งในหกที่หน้าใด ๆ จากหนึ่งถึงหกจะแสดงบนลูกเต๋า ในทำนองเดียวกันที่รูเล็ตสองศูนย์ ความน่าจะเป็นทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จากโอกาสหนึ่งใน 38 ที่ลูกบอลจะจับที่ตัวเลขใด ๆ จากหนึ่งถึง 36, 0 หรือ 00 การทำให้

ลึกลับเป็นเรื่องสำคัญต่อไป มันไม่ช่วยถ้าผู้เล่น เรียนรู้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของสล็อตจากโฆษณาคาสิโนหรือรายงานที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ตัวอย่างเช่น การพูดว่าเกมดอลล่าในการร่วมผลตอบแทน 95.0 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดิมพันรวมนั้นไม่มีความหมาย ด้วยเหตุผลสองประการ

อย่างแรก ตัวเลขเช่นนี้เป็นค่าเฉลี่ยในหลายเครื่อง ไม่จำเป็นต้องใช้กับทุกอุปกรณ์ในหมวดหมู่ที่ระบุบนพื้น สองร้อยช่อง ผลตอบแทนครึ่งหนึ่ง 92.6 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เหลือ 97.4 เปอร์เซ็นต์จะตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ 95.0 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีทางที่จะระบุได้ว่าอันไหนเป็นอันไหน เห็นได้ชัดว่าหน่วยที่แยกไม่ออกอาจมีชุดของความน่าจะเป็นที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งนำไปสู่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีรายการการจ่ายเงินเหมือนกันก็ตาม

ประการที่สอง สล็อตมักจะมีการจ่ายเงินที่มีมูลค่าสูงอย่างไม่เป็นสัดส่วนอย่างน้อยหนึ่งรายการ สิ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะถูกโจมตีจากระยะไกลซึ่งผู้หลงใหลในเครื่องจักรส่วนใหญ่จะไม่เคยได้รับเลย สถิติเล็กน้อยคำนวณจากการหมุนจำนวนมาก มากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะได้รับ ผู้เล่นที่ไม่ได้รับการจ่ายเงินในระดับสูงสุดจะมีเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่กำหนดลักษณะของเครื่องในระยะยาว

ตามภาพประกอบ ข้อมูลได้รับการเผยแพร่สำหรับเครื่องสล็อต Double Diamond ยอดนิยมบางรุ่นซึ่งได้รับการอนุมัติในจังหวัดออนแทรีโอ เกมดังกล่าวมีผลตอบแทนตามทฤษฎี 92.6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความเป็นไปได้ที่แจ็กพอต 2,500 ต่อ 3 จะเป็นหนึ่งใน 46,656 สมมติว่าแต่ละคนเล่นด้วยคลิปที่ดีต่อสุขภาพประมาณ 10 สปินต่อนาที บุคคลนี้จะได้รับ 1,800 ช็อตในเซสชั่นสามชั่วโมง ด้วยความน่าจะเป็นหนึ่งใน 46,656 ของแจ็กพอตในการหมุนใดๆ โอกาสที่จะไม่โดนผลลัพธ์นี้ในสามชั่วโมงคือ 96 เปอร์เซ็นต์ แม้แต่ 46,656 สปินประมาณ 80 ชั่วโมงก็ไม่รับประกันความสำเร็จ มีโอกาส 37 เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ให้แจ็คพอตเดียว ความพยายามสองครั้งนี้ 93,312 หมุนในเวลา 160 ชั่วโมง ยังคงนำไปสู่โอกาส 14 เปอร์เซ็นต์ที่จะพลาด

จิตใจที่สงสัยอาจต้องการทราบผลตอบแทนทางทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพสำหรับ 96 เปอร์เซ็นต์ของพลเมืองที่มั่นคงที่ไม่ได้รับแจ็คพอตในเซสชั่น 1,800 สปิน แต่ได้รับส่วนแบ่งที่สมเหตุสมผลในทุกสิ่ง พวกเขาสามารถทำได้ดีกว่าหรือแย่กว่านั้น แต่ความคาดหวังทางสถิติจะเป็นผลตอบแทน 91 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ยังมองโลกในแง่ดี เครื่องเดียวกันจ่าย 960 ต่อ 3 สำหรับผลตอบแทนสูงสุดครั้งต่อไป โดยมีความน่าจะเป็น 1 ใน 15,552 โอกาสในการจ่ายเงิน 2,500 ต่อ 1 หรือ 960 ต่อ 1 ใน 1,800 สปินคือ 86 เปอร์เซ็นต์และจะนำไปสู่เกมที่มีผลตอบแทนเพียง 89 เปอร์เซ็นต์ ระดับที่ดีที่สุดอันดับสามบนเครื่องนี้จ่าย 480 ต่อ 3 และมีโอกาสประสบความสำเร็จที่หนึ่งใน 4,666 โดยรวมแล้ว โอกาสที่จะไม่ตีหนึ่งในสามอันดับแรกใน 1,800 สปินคือ 58 เปอร์เซ็นต์ และจะทำให้ผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพกลับมาเป็น 85 เปอร์เซ็นต์

เครื่องจักรที่มีผลตอบแทนระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่กว่านั้นมีความเป็นไปได้ที่ต่ำกว่าในการจ่ายแป้งในระดับที่สูงขึ้น หมายความว่ามีผู้เล่นจำนวนน้อยที่มีแนวโน้มที่จะโจมตี มันเหมือนกันทั้งหมดสำหรับผู้บังคับบัญชาที่นับเงินสดที่เรียงซ้อนเข้าไปในเงินกองทุนของคาสิโนมากกว่าสิบหรือหลายร้อยล้านครั้ง โดยที่กฎหมายจำนวนมากทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะเข้าใกล้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ในทางทฤษฎี แน่นอนว่าเกมที่มีแจ็คพอตขนาดยักษ์นั้นยอดเยี่ยมสำหรับนักตั้งแคมป์ที่มีความสุขหายากที่ตีและเพลิดเพลินไปกับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเหนือดวงจันทร์ แต่กองทัพของผู้สนใจรักที่โชคไม่ดีต่างตั้งความหวังไว้กับความเสี่ยงซึ่งเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่พวกเขาไม่รู้ในตอนเริ่มต้น และที่แย่ลงไปอีกในระดับที่พวกเขาไม่มีทางวัดได้

รูเล็ตใคร? แล้ว “เขา” ที่ craps ล่ะ? ขอบอาจสูงในการเดิมพันเหล่านี้ แต่อย่างน้อยผู้เล่นก็รู้ว่ามันคืออะไรและมันได้รับผลกระทบจากการเดิมพันและระยะเวลาของเซสชั่นของตนอย่างไร ในฐานะที่เป็นนกกระจิบทางโลกผู้เดิมพัน Sumner A Ingmark เขียนว่า:

แม้ว่าการพนันจะผูกมัดด้วยปริศนา แต่

สามารถพบข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สามารถทำให้ตัวเลือกการเดิมพันของคุณฟังดูดีขึ้น

นักปรัชญาบางคนกล่าวว่า หากคุณไม่มีคำสำหรับบางสิ่งบางอย่าง แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างไม่มีอยู่จริง สิ่งนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่สิ่งที่เป็นผลพวงของการมีคำหรือคำและสำนวนสำหรับสิ่งที่ไม่มีอยู่? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงทำให้ผู้คนทำสิ่งที่โง่เขลา? เรื่องโง่? สิ่งที่จะกระทบต่อการจัดหาเงินของพวกเขา? เกิดอะไรขึ้นถ้านิพจน์มีความคลุมเครือจริงๆ? มันหมายถึงสิ่งหนึ่ง แต่ผู้อ่านกลับหมายความถึงอย่างอื่น

เราสามารถละทิ้งคำถามในสิ่งต่าง ๆ ที่อาจมีหรือไม่มีที่เรามีอยู่จริง เช่น ผี เทวดา ปีศาจ จานบิน และนักแสดงสูงอายุที่ไม่ได้รับการปรับโฉม นั่นทำให้เรามีคำพูดในการพนันที่ทำให้เข้าใจผิดโดยสมบูรณ์และมักจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้เล่นเชื่อมั่น ฉันได้จัดทำรายการสำนวนดังกล่าวในหนังสือเล่มใหม่ของฉันCutting Edge Craps: Advanced Strategies for Serious Players!

คุณจะอ่านหรือได้ยินสำนวนประเภทนี้จากผู้เล่นคาสิโนตลอดเวลา:

“โต๊ะมันร้อน”

“โต๊ะมันเย็น”

“เขามีมือร้อน”

“ทุกคนกำลังเจ็ดออกมาในสองสามม้วน”

“หมายเลข 12 [หรือเลือกหมายเลขหรือประเภทการเดิมพัน] กำลังตีเยอะมาก”

“หมายเลข 2 [เลือกหมายเลขหรือประเภทการเดิมพัน] ไม่ได้ตี”

“โต๊ะเป็นไงบ้าง”

“เทรนด์ของตารางนี้คือ [เลือกเทรนด์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ]”

“มือปืนคนนี้เก่งมาก”

คุณสามารถแปลสำนวนเหล่านี้สำหรับเกมคาสิโนใด ๆ ที่คุณต้องการ แต่ฉันจะยึดติดกับเกมลูกเต๋าสำหรับคอลัมน์นี้ ผู้เล่นแครปส์หลายคนยึดปรัชญาการพนันของตนตามโครงสร้างประโยคข้างต้นราวกับว่าโครงสร้างกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตารางจริงแก่พวกเขาในช่วงเวลานี้ ความเชื่อในโครงสร้างประโยคเหล่านี้เป็นทองของคนโง่เพราะไม่มี “เป็น” ในเกมลูกเต๋าชนิดหนึ่ง มีแต่คำว่า “เคย” ฉันจะพูดซ้ำ: ไม่มี “เป็น” ในการพนัน มีเพียง “เป็น”

โดยกล่าวว่าตารางเป็นร้อนหรือเป็นเย็นหรือว่าจำนวนนี้หรือว่าจะตีหรือไม่ได้กดปุ่มสร้างภาพลวงตาว่าเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในค่าคงที่หรือรัฐที่มั่นคงของการดำรงอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ อันที่จริง ไม่มีประโยคข้างต้นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของเกมแคร็ปส์หรือเกมการพนันแบบสุ่มใดๆ

หากคุณใช้รูปแบบการเดิมพันตามประโยคลวงตา คุณจะเดิมพันเงินจากเหตุการณ์ในอนาคตโดยอิงจากเหตุการณ์ในอดีต ในเกมสุ่ม เหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้ไม่ได้ประกาศหรือทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทอยถัดไป และพวกเขาไม่สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ “ในตอนนี้” พวกเขาไร้ความหมายอย่างสมบูรณ์

อีกครั้งไม่มี “เป็น” ในเกมสุ่มของลูกเต๋าชนิดหนึ่ง แม้แต่นักแม่นปืนที่ควบคุมบางคนก็ยังจะตกหลุมพรางภาษาเหล่านี้เมื่อพวกเขาเล่นที่โต๊ะด้วยลูกกลิ้งแบบสุ่ม จริงๆแล้วพวกเขาจะเชื่อว่านักกีฬาสุ่มที่ร้อนในช่วง 10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงจะรักษาความร้อนดังกล่าวในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้โยนมาก – ว่าเขาเป็นร้อน น่าเศร้าสำหรับผู้ที่เชื่อในแนวคิดดังกล่าว นั่นไม่ใช่กรณี นั่นเป็นเพียงโครงสร้างประโยคของ craps-talk ทำให้ธรรมชาติที่แท้จริงของเกมสับสน

การทอยที่ดีทั้งหมดที่นักกีฬาคนนี้มีไม่ได้บ่งบอกถึงอะไรนอกจากเหตุการณ์ในอดีต พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กับ “ตอนนี้” หรือ “ที่จะเกิดขึ้น” ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่หยุดนิ่งจริง ๆ แค่นั่งอยู่ในความทรงจำในอดีต

แล้วมือปืนที่ควบคุมได้ หมายถึงผู้เล่นแคร็ปส์ที่ควบคุมลูกเต๋าได้? มันคือค่อนข้างแตกต่างสำหรับพวกเขา เนื่องจากพวกเขากำลังควบคุมลูกเต๋าในระดับหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการลดรูปลักษณ์ของ 7 หรือการเพิ่มลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขเฉพาะบางตัว เราสามารถสร้างคำสั่งในอนาคตตามทักษะของผู้ยิงเช่น “มือปืนคนนี้มีทักษะในการ ยังคงตีเลข 6s ต่อจากความน่าจะเป็นแบบสุ่ม” ดังนั้น คุณสามารถพูดได้หากต้องการพูดเช่น “เขาเก่ง” เนื่องจากทักษะนั้นมีอยู่ในช่วงเวลานี้และในครั้งต่อไปเช่นกัน

เช่นเดียวกับเคาน์เตอร์ไพ่ที่รู้องค์ประกอบของไพ่ที่เหลือ เขาสามารถทำนายอนาคตในแง่ของสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ตัวอย่างเช่น หากเอซทั้งหมดออกมาจากสำรับไพ่แล้ว ตัวนับไพ่สามารถทำนายได้อย่างปลอดภัยว่าจะไม่มีแบล็กแจ็กอีกต่อไปจนกว่าจะมีการสับเปลี่ยน มีคือไม่มีซ้ายเอซ

มันทั้งหมดลงมาเพื่อใช้กริยากาลที่เหมาะสม ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ความจริงของเกม ไม่ใช่ภาพลวงตาของเกม ไม่มีกาลปัจจุบันในเกมสุ่ม หากคุณเข้าใจว่าโครงสร้างประโยคของเกมสุ่มทำให้เข้าใจผิด คุณจะไม่ตกหลุมพรางการพนันทั่วไปที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องเผชิญ บรรดาผู้ที่มีทักษะและผู้เล่นที่จริงจังจะต้องเคาะ “ไทม์โค้ด” ปลอมออกจากจิตใจของคุณ คำว่า “เป็น” ตายแล้ว!

ภาษาของ craps เป็นความเข้าใจผิด – มันเป็นความเข้าใจผิดในขณะนี้และฉันเดาว่ามันจะดำเนินต่อไปในอนาคตที่จะทำให้เข้าใจผิดเพื่อความเสียหายของผู้เล่น เปลี่ยนแนวคิดของโครงสร้างปกติ เช่น “โต๊ะร้อน” เป็น “โต๊ะร้อน” และนั่นจะทำให้คุณเริ่มมองเห็นได้ชัดเจนและไม่สับสนกับคำและสำนวนที่ฟังดูมีความหมาย สิ่งที่เมื่อในความเป็นจริงพวกเขาหมายถึงอย่างอื่น

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — โอเปอเรเตอร์ComeOn! (www.comeon.com) ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับผู้ให้บริการเกม 3 มิติ Sheriff Gaming (www.sheriffgaming.com) และได้เปิดตัวชุดเกม 3 มิติของพวกเขา

มาเลย! เป็นบริษัทเกมแนวใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งดำเนินงานในยุโรป อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย

ความร่วมมือของนายอำเภอเกมกับ ComeOn! เห็นชุดสล็อต 3D ที่ล้ำสมัยใหม่รวมทั้งเกมบนโต๊ะมากมายที่รวมเข้ากับไซต์ที่ดำเนินการด้วยกระเป๋าเงินเดียวที่ไร้รอยต่อของ ComeOn!

Sheriff Gaming เป็นบริษัทอายุน้อยและมีนวัตกรรมที่เชี่ยวชาญในการสร้างเกมคาสิโน 3 มิติที่ล้ำสมัยและไม่เหมือนใคร เกมของพวกเขาประกอบด้วยแอนิเมชั่น 3 มิติที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อและคุณสมบัติการเล่นเกมขั้นสูงรวมถึงเกมโบนัสแอนิเมชั่นเชิงโต้ตอบ การผสมผสานนี้มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ดื่มด่ำอย่างแท้จริง

Hans Martin Nakkim โฆษก ComeOn! กล่าวว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เป็นพันธมิตรชั้นนำของตลาดในการเปิดตัวชุดเกมของนายอำเภอเกม เราตระหนักดีว่าการสร้างเกม 3D รุ่นใหม่ของนายอำเภอ Gaming นั้นไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมนี้ และด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกว่าพวกเขาจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตคาสิโนของเราและได้รับการชื่นชมอย่างมากจากผู้เล่นของเรา”

Eric Roskamp โฆษกของ Sheriff Gaming กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ ComeOn! และหวังว่าจะได้นำเสนอประสบการณ์ 3D ที่ล้ำสมัยแก่ผู้เล่นของพวกเขา นายอำเภอเกมมิ่งกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเกม 3D และได้รับการพิสูจน์อย่างรวดเร็วว่าเป็นผู้นำตลาดในการพัฒนาเกมคาสิโน 3 มิติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

WAUKEGAN, อิลลินอยส์ (PRESS RELEASE) – ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง WMS Gaming, Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ WMS Industries Inc. ได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่งาน 2012 National Gaming Association Tradeshow และ การประชุมใหญ่ (NIGA) เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ข้อตกลง WMS ในการ “ดึงดูดผู้เล่น ส่งมอบผลลัพธ์” เห็นได้ชัดเจนด้วยเครื่องเกมใหม่มากกว่า 50 เครื่องที่นำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงแบบไดนามิกที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เล่นปัจจุบันและดึงดูดผู้เล่นใหม่ เพิ่มความภักดี และขับเคลื่อนประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนชนเผ่า

ผลิตภัณฑ์ WMS ที่จัดแสดงที่ NIGA 2012 ประกอบด้วยกลไกการเล่นเกมที่แตกต่างกัน โมเดลคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมากขึ้น อาร์เรย์รีลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนโซลูชันการเปิดใช้งานเกมบนเครือข่าย WMS ยังได้แนะนำเกมล่าสุดของพวกเขา รวมถึงซีรีย์ Colossal Reels และธีม CLUE ที่เป็นสัญลักษณ์ และเปิดตัวเกมที่เข้าร่วมครั้งแรก – ธีม Super Team และ Aladdin & The Magic Quest – ที่ยกระดับความสามารถและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นไปได้โดย CPU รุ่นต่อไป แพลตฟอร์ม NXT3

Rob Bone รองประธานฝ่ายขายในอเมริกาเหนือของ WMS กล่าวว่า “กลุ่มผลิตภัณฑ์ NIGA ในปีนี้แสดงให้เห็นถึงการที่เราให้ความสำคัญต่อแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เนื่องจากเรานำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครมากกว่าสองเท่าและประสบการณ์การเล่นเกมที่หลากหลายกว่า ที่เคยมีมา ในไลบรารีสำหรับขายและพรีเมียมของเรา เรายังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีกลไกการเล่นเกมใหม่และฟีเจอร์ที่เสนอข้อเสนอที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าชาวอเมริกันพื้นเมืองและผู้เล่นของพวกเขา เรายินดีเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ เหตุการณ์สำคัญ”

มีการจัดแสดงเครื่องห้าสิบสองเครื่องพร้อมประสบการณ์ความบันเทิงสล็อตที่แตกต่างสำหรับตลาดเกมอเมริกันพื้นเมือง ได้แก่:

COLOSSAL REELS: ใหม่ในหมวด WMS Innovation Series ซีรีย์ Colossal Reels ใช้พลังจอไวด์สกรีนแบบเต็มของตู้ Bluebird2 และ Bluebird xD เพื่อนำเสนอวงล้อสองชุด – แบบดั้งเดิมและขนาดใหญ่ – ที่ถ่ายโอนสัญลักษณ์เสริมระหว่างวงล้อ ซีรีย์ Colossal Reels เปิดตัวด้วยสี่ธีมและกำลังดำเนินการที่ค่าเฉลี่ยบ้านมากกว่าสองเท่า

เบาะแส: โปรเกรสซีฟพื้นที่กว้างใหม่นี้อิงจากเกมกระดานคลาสสิกที่เปิดใช้งานด้วยเทคโนโลยี Adaptive Gaming และนำเสนอเกมออนไลน์ของ Player’s Life Web Services และลีดเดอร์บอร์ด ธีม CLUE ช่วยให้ผู้เล่นหลายคนในธนาคารปลดล็อกโบนัสและทำงานร่วมกันเพื่อไขปริศนา หากผู้เล่นไม่ไขปริศนาหลังจากรอบโบนัส ผู้เล่นคนต่อไปมีโอกาสไขปริศนาที่ดีกว่า

LIFE OF LUXURY DELUXE: ธีม Life of Luxury Deluxe ล่าสุดคือภาคต่อของซีรีส์ Life of Luxury Progressive ที่ประสบความสำเร็จ เกมดังกล่าวนำเสนอโบนัสหมุนฟรีในพื้นที่ Local Area Progressive แบบสุ่มระหว่างการเล่นเกมฐาน G+ Deluxe และ G+ Deluxe 5×4 แบบพื้นฐาน ในรอบโบนัสโปรเกรสซีฟฟรีสปิน การหมุนเดิมพันสูงสุดรับประกันรางวัลแบบโปรเกรสซีฟหากโบนัสการเลือกเกิดขึ้น

MONSTER JACKPOTS: ธีมใหม่นี้เป็นเกมแรกจาก WMS ที่มี UNIVERSAL MONSTERS สุดคลาสสิก เช่น Frankenstein, Dracula, Invisible Man, The Wolf Man, The Mummy, Creature from the Black Lagoon และ Bride of Frankenstein ในเกมฐานที่ไม่เหมือนใครและรอบโบนัส . ในรอบโบนัสฟรีสปิน ผู้เล่นเลือกระดับความผันผวนของตนเองเพื่อพยายามจับสัตว์ประหลาดและชนะแจ็คพอตขนาดใหญ่ (การอนุมัติครั้งแรกคาดว่าจะได้รับในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2555)

หายไปกับสายลม: แบรนด์ใหม่สำหรับ WMS ธีม หายไปกับสายลม อิงจากหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาล ด้วยอินเทอร์เฟซวิดีโอรีลที่ไม่เหมือนใคร ธีม GONE WITH THE WIND นำเสนอเทคโนโลยี Sensory Immersion และความก้าวหน้าในวงกว้างที่จะดึงดูดผู้เล่นด้วยอิทธิพลโรแมนติกที่ชวนคิดถึงและรอบโบนัสที่น่าตื่นเต้น

POWER SPINS: ครอบครัวใหม่สำหรับผู้เล่นวิดีโอ Bonus Bank ที่มีเกมหลักที่มีรูปลักษณ์และความรู้สึกของซีรีส์ G+ Deluxe ยอดนิยมจะเปิดตัวในสี่ธีม แต่ละเกมให้ผู้เล่นเปิดใช้งานกิจกรรม POWER SPIN ที่ได้มาเมื่อใดก็ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ ผู้เล่นสามารถสะสมกิจกรรม POWER SPIN ได้สูงกว่าเดิมพันสูงสุด ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ผันผวนมากขึ้น

วงล้อที่ยอดเยี่ยม: เปิดตัวด้วยธีม Lady of Athens และ Lone Wolf ซีรีส์ Awesome Reels เพิ่มรีลที่หกที่จะขยายการชนะครั้งใหญ่ไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า

ROYAL SERIES: ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นการพนันอย่างแท้จริง Royal Series ใหม่จาก WMS มีการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาพร้อมเสียงที่ง่ายขึ้น การเฉลิมฉลองและงานศิลปะ โดยใช้ราชวงศ์และสัญลักษณ์ที่มีความละเอียดสูงที่สมจริงมาก ซีรีส์นี้ยังประกอบด้วย Local Area Progressive 3 ระดับและ Progressive แบบสแตนด์อโลน โดยมี Local Area Progressive สำหรับระดับบนสุด และ Progressive แบบสแตนด์อโลนสำหรับระดับ 2 และ 3 Royal Series สามารถใช้ได้กับการกำหนดค่าแจ็คพอตหลายแบบและเปิดตัวด้วยสองธีมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร

ผลิตภัณฑ์พอร์ทัล WMS นำเสนอประสิทธิภาพการดำเนินงานและเนื้อหาที่มีส่วนร่วม

ด้วยฐานลูกค้า WMS ที่กำลังเติบโต ซึ่งตระหนักถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น Networked Gaming Portal ของบริษัท และความสามารถในการกำหนดค่าและดาวน์โหลดจากระยะไกล บูธ WMS ที่ NIGA 2012 ได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการส่งมอบเนื้อหาตามความต้องการที่สดใหม่และน่าสนใจที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำเสนอ . ธีมพอร์ทัลที่โดดเด่นประกอบด้วยซีรีส์ Mega Multiplier พร้อมธีม Super Shot ที่ให้โบนัสแอ็คชันที่ขับเคลื่อนโดยเอ็นจิ้นฟิสิกส์แบบเรียลไทม์

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — คาสิโนบนมือถือและออนไลน์LeoVegas .com เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวเกม Scarface – The Casino Game ทั่วโลก ในการเชื่อมต่อกับการเปิดตัวLeo Vegas ให้ PAM Of Sweden ผลิตโฆษณาทางทีวีที่ผสมผสานฉากจากภาพยนตร์ Scarface เข้ากับบรรยากาศของเกมคาสิโนที่เต็มไปด้วยเงิน ความเย้ายวนใจ และการกระทำ เช่นเดียวกับที่โทนี่ มอนทาน่าจะชอบมัน

เกมดังกล่าวอิงจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Scarface ในปี 1983 โดย Brian De Palma โดยมี Al Pacino เป็น Tony Montana เกมนี้ผลิตโดย Net Entertainment และให้บริการภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Universal

“เกม Scarface นั้นน่าประทับใจมากและโฆษณาของเราตั้งใจที่จะจับคู่ซุปเปอร์สตาร์ ความร่ำรวย และความสุขในการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม” Philip Kellin โฆษกของ LeoVegas.com กล่าว

Mery Blomqvist ผู้อำนวยการ PAM Of Sweden กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับผู้นำด้านเกมมือถือ LeoVegas.com สำหรับการผลิตแนวคิดเชิงพาณิชย์ระดับสากล

เซนต์. JOHNS, Antigua – (PRESS RELEASE) – ผู้เล่นIntertops Casinoจะปีนภูเขาโอลิมปัสในเดือนนี้เพื่อเรียกร้องตำแหน่งของพวกเขากับเหล่าเทพ – และรับส่วนแบ่งเงินโบนัสคาสิโน 70,000 ดอลลาร์และรางวัลเงินสดที่จะมอบให้ในเดือนพฤษภาคม

ซื้อ! ขาย! หมุน! ลูกค้า Intertops Casino สามารถเพลิดเพลินกับBulls & Bearsเกมสล็อตธีมตลาดหุ้นใหม่ที่สัญลักษณ์ Wild Bull และ Bear เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของรางวัลและเงินรางวัลสี่เท่าเมื่อปรากฏร่วมกันในชุดค่าผสมที่ชนะ ระบบรับประกันคุณสมบัติช่วยให้มั่นใจว่าเกมโบนัสจะถูกเรียกใช้อย่างสม่ำเสมอและการหมุนฟรีจำนวนมากให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

และเช่นเคย ผู้เล่น Intertops จะได้รับคะแนนเมื่อเล่นในเดือนนี้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสชนะในการแจกของ Greek Gods ผู้เล่นจะถูกจัดอันดับในหกระดับตามจำนวนที่พวกเขาเล่น สำหรับเดือนพฤษภาคม ระดับต่างๆ ได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีก ได้แก่ เฮอร์คิวลีส เฮอร์มีส อธีนา อะโฟรไดท์ โพไซดอน และซุส ผู้เล่นที่ไปถึงระดับสูงสุด “Zeus” สามารถรับรางวัลเงินสด $1,000 มีรางวัลโบนัสมากมายที่มอบให้ในระดับอื่นๆ ด้วย ผู้เล่นสามารถตรวจสอบคะแนนปัจจุบันและอันดับของตนได้ตลอดเวลาบนกระดานคะแนน Greek Gods

Greek Gods จะยิ้มให้กับผู้เล่นอีกมากมายตลอดทั้งเดือน เนื่องจากหลายร้อย (ตามอีเมลแนะนำ) จะได้รับโบนัสฟรีเพิ่มเติมสูงถึง $250

ลอนดอน — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ผู้ให้บริการเกม White-label EveryMatrix Ltd. และผู้ให้บริการเกมสด SmartLive Gaming ประกาศในวันนี้ว่าข้อตกลงที่เห็นเกม SmartLive Casino รวมอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการเกม GamMatrix ความร่วมมือดังกล่าวได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอเกมคาสิโนสดของ EveryMatrix ที่นำเสนอโดย Visionary iGaming (ViG) และ Xpro Live โดยมอบชุดผลิตภัณฑ์คาสิโนสดที่ไร้รอยต่อแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอไวท์เลเบลอันเป็นเอกลักษณ์ของ EveryMatrix ซึ่งรวมถึงหนังสือกีฬาที่มีการจัดการเต็มรูปแบบและอัตโนมัติ รวมถึงผลิตภัณฑ์คาสิโนและโป๊กเกอร์ต่างๆ

การเป็นหุ้นส่วนกับ SmartLive Gaming นั้นสอดคล้องกับ Casino Engine ที่เพิ่งเปิดตัว EveryMatrix ซึ่งรวมผู้ขายคาสิโนหลายรายผ่านกระเป๋าเงินที่ไร้รอยต่อ, FPP, แจ็คพอตการบริจาคและโมดูลโบนัสจาก Back Office แบบบูรณาการซึ่งรวมถึง NetEnt, MicroGaming, IGT, Cozy Games และ Play N’Go

สิ่งนี้เป็นการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่สามารถนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราและสอดคล้องกับกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ให้บริการเพื่อนำเสนอแก่ผู้เล่นของพวกเขาผ่านกระเป๋าเงินที่ไร้รอยต่อ Ebbe Groes CEO กล่าว

Smart Gaming Group กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการเกมคาสิโนสดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากอินเทอร์เฟซคาสิโนสดแบบเก่าในอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ออกสู่ตลาดและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม เช่น คาสิโนสดสำหรับมือถือและมินิรูเล็ต อินเทอร์เฟซเกมที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่ายจึงกลายเป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นอย่างรวดเร็ว “การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ EveryMatrix ทำให้ SmartLive เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น และแจกจ่ายเกมที่ยอดเยี่ยมของเราให้กับผู้ให้บริการรายใหม่และที่จัดตั้งขึ้นในอุตสาหกรรม” Darwyn Palenzuela ซีอีโอกล่าว

FRIANT, California — (PRESS RELEASE) — ผู้โชคดีที่Table Mountain Casino & Bingo ทำเงินได้มหาศาลในสัปดาห์นี้ เมื่อพวกเขาไปถึง Friant, Cal. แจ็คพอตเงินสดก้อนใหญ่สุดพิเศษของคาสิโน! แจ็กพอตถูกรางวัลที่ 1 Game King Poker Machine และจ่ายให้ Jill of Fresno เป็นเงิน 137,916.58 ดอลลาร์!

Jill แขกผู้ภักดีของ Table Mountain Casino ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ชนะ Massive Cash ที่รู้โดยตรงถึงรางวัลใหญ่ที่มาพร้อมกับการเป็นสมาชิกของ The Club! ผู้เล่นคนใดก็ตามที่ใช้คลับการ์ดขณะเล่นสล็อตแมชชีนที่ชื่นชอบมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแจ็คพอตเงินสดก้อนโตที่คาสิโน Table Mountain! ผู้ชนะคนต่อไปอาจเป็นคุณ?

ปีนี้เป็นปีพิเศษสำหรับ Table Mountain Casino เนื่องจากเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของการบริการในหุบเขา San Joaquin! คาสิโน Table Mountain เปิดประตูสู่สาธารณชนในฐานะ Bingo Hall ที่ต่ำต้อยในช่วงปลายยุค 80 และเป็นเวลาหนึ่งในสี่ของศตวรรษที่ได้ทำงานเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางการเล่นเกมที่เน้นการบริการระดับชั้นนำ

ในขณะที่สานต่อประเพณีอันทรงเกียรติของบิงโก คาสิโน Table Mountain ได้รวมข้อเสนอใหม่และน่าตื่นเต้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น สล็อตแมชชีน 2,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะมากมาย ห้องโป๊กเกอร์ ระบบให้รางวัลผู้เล่นชั้นยอด การรับประทานอาหารที่ได้รับรางวัลและ ผู้ให้ความบันเทิงระดับสูง

แวนคูเวอร์, แคนาดา — (PRESS RELEASE) — FlyCow Games Inc. (“FlyCow”) ประกาศในวันนี้ว่า ณ ปัจจุบันมีผู้เล่นติดตั้งเกิน 200,000 ราย

ด้วยเกมคาสิโนที่เป็นกรรมสิทธิ์มากกว่า 130 เกม CasinoZone เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีข้อเสนอคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดบน Facebook เมื่อเทียบกับคู่แข่งชั้นนำที่มีเกมน้อยกว่า 40 เกมต่อเกม

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอเกมที่หลากหลายเช่นนี้สู่ตลาด Facebook” Christopher Kape ประธานของ FlyCow กล่าว “เรามอบประสบการณ์ความบันเทิงและการมีส่วนร่วมทางสังคมให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเหตุผลหลักสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเรา”

ความสำเร็จของช่องคาสิโนบน Facebook ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีในช่วงปลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการที่มีชื่อเสียงหลายราย คาสิโน DoubleDown ได้รับเงิน 500 ล้านดอลลาร์โดยผู้ผลิตเกมคาสิโน IGT ด้วยเงินสดและข้อตกลงหุ้น นอกจากนี้ Playtika สตูดิโอเกมของอิสราเอลยังถูกซื้อกิจการโดย Caesars ยักษ์ใหญ่ของเวกัสด้วยการซื้อกิจการ 100 ล้านดอลลาร์ตามข่าวลือ

Mr. Kape ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นโค้งการเติบโตที่สูงชันของ FlyCow: “ในขณะนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับตัวเลขการเติบโตของเรา เนื่องจากบริษัทกำลังเพิ่มทั้งฐานผู้เล่นและรายได้เป็นสองเท่าทุกเดือน เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดที่กำลังพัฒนานี้และเพิ่มอัตราการเจาะตลาดของเราอย่างมาก” นาย Kape กล่าว “อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าเราไม่พอใจที่จะดำเนินงานเฉพาะภายในช่องแคบๆ เท่านั้น การบรรจบกันของการเล่นเกมด้วยเงินจริง โซเชียลมีเดีย และเกมบนมือถือแสดงถึงอนาคตที่ทำกำไรได้สูง ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นผู้เล่นหลัก”

การคำนวณอัตราต่อรองในเกมคาสิโนส่วนใหญ่เป็นเลขคณิตที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ความซับซ้อนมีระดับต่างกันออกไป และมีกับดักอยู่อย่างแน่นอน ความดีรู้ว่าฉันตกอยู่ในไม่กี่ตัวเอง

มารอยู่ในรายละเอียดและผู้อ่านชื่อเจสันพลาดจุดที่ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเขาส่งอีเมลถึงฉันเพื่อบอกว่าเขาคิดว่าผู้เล่นมีความได้เปรียบในการเดิมพันด้านแบล็กแจ็ก 21 + 3 ไพ่สองใบแรกของคุณและเจ้ามือหงายหน้า ไพ่ที่ใช้ทำไพ่สามใบ หากผลที่ได้คือฟลัช สเตรท ฟลัชสามชนิด หรือสเตรท ฟลัช คุณจะได้รับเงินที่อัตราต่อรอง 9 ต่อ 1

เจสันเขียนว่า “เนื่องจากพวกเขาใช้รองเท้า 6 สำรับ ถ้าคุณแค่หาโอกาสในการล้างไพ่สามใบ นั่นจะไม่ออกมาเป็น 9 ต่อ 1 หรอกหรือ อย่างที่ฉันคิด อัตราต่อรองของ ไพ่สองใบที่เป็นชุดเดียวกันจะเป็น 3 ต่อ 1 หากไพ่ใบแรกของคุณเป็นเพชรมีสามชุดที่ทำลายโอกาสในการล้างของคุณและไพ่หนึ่งใบที่ช่วย (ดังนั้น 3 ต่อ 1) ดังนั้นหากอัตราต่อรอง ของไพ่สองใบที่เป็นชุดเดียวกันคือ 3 ต่อ 1 โอกาสที่ไพ่สามใบที่เป็นชุดเดียวกันจะไม่ใช่ 9 ต่อ 1 หรอกหรือ?

“ตอนนี้ถ้าคุณคำนึงถึงความเป็นไปได้โดยตรง (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง) และความเป็นไปได้สามอย่าง (ซึ่งหายากมาก) สิ่งนี้จะเปลี่ยนโอกาสเป็นความโปรดปรานของผู้เล่น ฉันคิดว่าการจ่ายเงิน 9 ต่อ 1 ควร เสนอได้ก็ต่อเมื่อไพ่ทั้งสามใบทำการฟลัช”

“ฉันถามแบบนี้เพราะฉันเคยเล่นเดิมพันกลไกนี้ในทริปต่าง ๆ ประมาณ 10 เที่ยวที่คาสิโนของพวกเขา และทุกครั้งที่ฉันได้กำไรจากการเดิมพันนี้ ฉันรู้ว่าคาสิโนไม่เคยเสนอการเดิมพันที่ถูกใจผู้เล่น แต่ บางทีในกรณีนี้พวกเขาทำอย่างนั้นเหรอ?”

เขายังคงแนะนำว่าบางทีการเดิมพันข้างเคียงมีไว้เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เล่นแบล็คแจ็ค เนื่องจากพวกเขาต้องวางเดิมพัน 21 เพื่อที่จะได้ +3

เจสันมาที่ 9 ต่อ 1 ด้วยอัตราต่อรอง 3 ต่อ 1 จากนั้นยกกำลังสอง แต่ 3 ต่อ 1 ก็เหมือนกับบอกว่า 1 โอกาสใน 4 และนั่นคือตัวเลขที่คุณต้องยกกำลังสอง — ปล่อยให้ปัญหาของความน่าจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันชั่วคราว มีโอกาส 1 ใน 1 ไพ่ใบแรกของคุณจะเป็นชุดที่อาจนำไปสู่การฟลัช จากนั้นมีโอกาส 1 ใน 4 ที่ไพ่ใบต่อไปของคุณจะเป็นชุดเดียวกัน คูณ 1 ใน 1 ด้วย 1 ใน 4 และคุณเห็นว่ามีโอกาส 1 ใน 4 ที่ไพ่สองใบแรกจะเป็นชุดที่ตรงกัน

เพื่อไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการล้างไพ่สามใบ ให้คูณโอกาส 1 ใน 4 ของไพ่สองใบแรกที่ตรงกันด้วยโอกาส 1 ใน 4 ที่ไพ่ใบต่อไปจะอยู่ในชุดนั้นด้วย นั่นทำให้คุณมีโอกาส 1 ใน 16 ในการฟลัชหรือสเตรทฟลัช ซึ่งเหมือนกับการพูดว่าอัตราต่อรอง 15 ต่อ 1

อัตราต่อรองที่แท้จริงจะนานกว่านั้นเล็กน้อย เนื่องจากความน่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงเมื่อการ์ดแต่ละใบออกจากการเล่น หากไพ่ใบแรกของคุณในไพ่หกสำรับคือหัวใจ ดังนั้นหนึ่งใน 78 หัวใจในสำรับไพ่ 312 ใบจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป แทนที่จะเป็น 78 ใน 312 หรือ 1 ใน 4 โอกาสที่ไพ่ใบต่อไปจะเป็นหัวใจอยู่ที่ 77 ใน 311 และโอกาสของหัวใจที่สามคือ 76 ใน 310

ดังนั้นโอกาสที่จะถูกจลกไม่เท่ากับ 1 คูณ 1/4 คูณ 1/4 พวกมันคือ 1 คูณ 77/311 คูณ 76/310. นั่นลดลงเหลือ 1 ใน 16.47 และโอกาสที่คุณจะแจกไพ่สามใบในชุดเดียวกันคือ 15.47 ต่อ 1 ซึ่งรวมถึงสเตรทฟลัชด้วย

บรรทัดล่างสำหรับ 21 + 3 คือมีเฮ้าส์เอจ 3.24% นั่นไม่เลวเลยสำหรับการเดิมพันข้างเคียง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นในเชิงบวกที่เจสันแนะนำ

มากกว่า 21 + 3: ไม่เหมือนกับโป๊กเกอร์สามใบซึ่งมีตารางการจ่ายที่ในเวอร์ชันส่วนใหญ่สูงสุดที่ 40 ต่อ 1 ในการสเตรทฟลัช 21 + 3 จ่ายเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงมือที่ชนะ ไม่มีการจัดอันดับของมือจริงๆ ยกเว้นผู้ชนะกับไม่ใช่ผู้ชนะ

อย่างไรก็ตาม มือที่ชนะบางมือนั้นธรรมดากว่ามืออื่นๆ รายละเอียดของเกมที่ wizardofodds.com สังเกตว่าในรองเท้าหกสำรับมีชุดไพ่สามใบที่เป็นไปได้ 5,013,320 ชุด เมื่อเราแยกสเตรทฟลัชออกจากฟลัชและสเตรทแล้ว มีฟลัชที่เป็นไปได้ 292,996 ครั้ง ทำให้เป็นผู้ชนะที่พบบ่อยที่สุด มีสเตรท 154,520 สเตรท 26,312 สามแบบ และสเตรทฟลัช 10,368 ครั้ง

ถ้าเราจัดลำดับมือ สเตรทจะแซงหน้าฟลัช เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในโป๊กเกอร์สามใบ ในเกมโป๊กเกอร์ห้าใบ ฟลัชชิงอันดับสเตรทเพราะว่าสเตรทเกิดขึ้นบ่อยกว่า เกือบสองเท่าของฟลัชในสตั๊ดไพ่ห้าใบ ไม่เช่นนั้นในเกมสามใบ แต่การฟลัชมักจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของสเตรท

ลอนดอน — (PRESS RELEASE) — เกมสล็อตGreatest Hitsใหม่ของSlotland .com เป็นเครื่องบรรณาการสไตล์ย้อนยุคให้กับวงการเพลง เป็นเกมสล็อต 5 รีล 19 เพย์ไลน์ที่ไม่ต้องดาวน์โหลดที่สวยงาม พร้อมเกมโบนัสที่ผู้เล่นสามารถติดอันดับชาร์ตด้วยสถิติทองคำและแพลตตินั่ม – และเพิ่มเงินรางวัลได้ถึงห้าเท่า

สัญลักษณ์ “Disc” ที่ได้รับความนิยมคือ Scatter และสามแผ่นทำให้เกิดเกมโบนัสที่ไม่เหมือนใครซึ่งเจ้าพ่อเพลง Wannabe ออกอัลบั้มใหม่และขายแผ่นเสียงให้ได้มากที่สุดก่อนที่อัลบั้มจะสูญเสีย “Hype” เมื่ออัลบั้มติดอันดับท็อปชาร์ตหรือออกทัวร์ Hype จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเครื่องวัดความนิยมลดลงเหลือ 0 เกมโบนัสก็จะสิ้นสุดลง อัลบั้มยังคงขายต่อไปตราบเท่าที่เกมโบนัสยังคงได้รับรางวัลเงิน ทอง แพลตตินั่ม หรือเพชร เงินรางวัลเหล่านี้คูณด้วย 2x, 3x, 4x และ 5x

ทุกวันจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ชิปฟรี 50 ดอลลาร์จะมอบให้กับผู้เล่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 คนแบบสุ่ม เงินรางวัลรวม $3,500 จะมอบให้

การเฉลิมฉลอง Greatest Hits จะดำเนินต่อไปตลอดเดือนพฤษภาคม จะมีการแข่งขันบน Facebook ในสัปดาห์หน้าซึ่งผู้เล่นจะแชร์ภาพหน้าจอของเพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตนเอง จากนั้นการแข่งขัน Best Bettor วันที่ 21-27 พฤษภาคม จะมอบรางวัล $2250 ให้กับผู้เล่นที่ลองเล่นเกมใหม่

Greatest Hits เป็นหนึ่งใน 25 วิดีโอสล็อตและวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ไม่เหมือนใครของ Slotland หลายช่องยังมีให้ใช้งานเป็นสล็อตมือถือ เช่นเดียวกับเกมสล็อตส่วนใหญ่ของคาสิโน เกม Greatest Hits ใหม่ผูกติดอยู่กับแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟของเว็บไซต์ซึ่งถูกรีเซ็ตหลังจากชนะรางวัลล่าสุด 68K และ 181,000 ดอลลาร์ และปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 70,000 ดอลลาร์

ฉันมีคำถามสล็อตแมชชีนสองข้อที่ฉันสงสัยมาระยะหนึ่งแล้ว ดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่จะถาม

1. เมื่อผู้ผลิตสล็อตสร้างเกมสล็อต พวกเขาหรือผู้ซื้อคาสิโนกำหนดว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์การคืนทุนขั้นต่ำ/สูงสุดจะเป็นอย่างไร?

ในคอมแพคของชนเผ่าที่ฉันได้อ่านการคืนทุนขั้นต่ำสำหรับสล็อต “ไม่ใช่ทักษะ” ในกรณีส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ เผ่าสามารถ/สั่งเครื่องจักรที่มีการคืนทุน 80 เปอร์เซ็นต์ หรือเพียงแค่ต้องยอมรับสิ่งที่ผู้ผลิตออกแบบและสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 85 เปอร์เซ็นต์, 92.5 เปอร์เซ็นต์, 97.8 เปอร์เซ็นต์ ฯลฯ ?

2. เครื่องสล็อตแมชชีนแบบเคียงข้างกันที่ควรจะเหมือนกันสามารถมีการจัดโบนัสที่แตกต่างกันได้หรือไม่ คาสิโนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโบนัสเพื่อให้ปรากฏในสล็อตแมชชีนเครื่องเดียวแต่ไม่อยู่ในเครื่องที่อยู่ติดกันหรือไม่?

ภรรยาและฉันเล่นเกมเดียวกันหลายครั้ง เคียงข้างกัน และหลายครั้งที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งจะมีคุณลักษณะโบนัสปรากฏอย่างต่อเนื่องซึ่งเราไม่เคยเห็นปรากฏบนเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง

ฉันค้นหาข้อมูลที่เก็บถาวรของคุณแล้ว แต่ไม่พบสิ่งใดที่เจาะจงสำหรับคำถามสองข้อนี้

ขอบคุณ

Dick

เรียน ดิ๊ก

ขอบคุณสำหรับความมั่นใจของคุณ ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง คุณพูดถึงเครื่องคอมแพค ดังนั้นฉันจะอธิบายเครื่องคลาส III ที่คุณพบในลาสเวกัส แอตแลนติกซิตี ตูนิกา และคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีเครื่องคอมแพคของรัฐ

กฎหมายหรือการกระชับมักจะกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำและสูงสุดในระยะยาวในช่อง จริงๆแค่ขั้นต่ำ สูงสุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ผลิตสล็อตคิดค้นเลย์เอาต์ของรีลซึ่งมีการคืนทุนระยะยาวอยู่ในช่วงที่อนุญาต สล็อตแมชชีนส่วนใหญ่มีการคืนทุนระยะยาวหลายครั้ง คาสิโนจะระบุการคืนทุนระยะยาวที่มีให้ซึ่งต้องการบนเครื่องของตนเมื่อสั่งซื้อ

คำตอบสำหรับส่วนแรกของคำถามที่สองคือใช่ เครื่องจักรที่ดูเหมือนเหมือนกันสองเครื่องสามารถมีความน่าจะเป็นของโบนัสต่างกัน หรือการคืนทุนระยะยาวที่แตกต่างกัน หรือทั้งสองอย่าง

คำตอบสำหรับส่วนที่สองของคำถามที่สองคือไม่ วิธีเดียวที่คาสิโนสามารถเปลี่ยนเครื่องได้คือการเปลี่ยนเลย์เอาต์ของรีล (หรือโต๊ะจ่าย) นอกจากนี้ กฎข้อบังคับมักจะกำหนดให้ชุดค่าผสมหรือการแข่งขันที่ชนะในตารางการจ่ายจะต้องเป็นไปได้บนเครื่อง ไม่จำเป็นต้องเป็นไปได้ แต่ต้องเป็นไปได้

สถานการณ์ที่คุณอธิบาย (เครื่องหนึ่งเครื่องมักโดนคุณลักษณะโบนัสและอีกเครื่องหนึ่งไม่ทำ) ดูเหมือนจะเป็นการสุ่มตามปกติสำหรับฉัน

แจ็คพอตสำหรับทุกคน

John

SPOKANE VALLEY, Wash. — (PRESS RELEASE) — DigiDeal Corporation (DigiDeal) ซัพพลายเออร์ชั้นนำของผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกประกาศในวันนี้ว่า

โต๊ะแบล็คแจ็คอิเล็กทรอนิกส์DTS-V เสมือนจริงทั้งหมดสิบสี่โต๊ะได้รับการติดตั้งที่ Revel คาสิโน รีสอร์ท

“DigiPit” ตามที่ Revel ได้ขนานนามว่าพื้นที่ที่มีการนำเสนอตาราง DigiDeal

ประกอบด้วยเวทีรันเวย์คู่ที่ล้อมรอบด้วย

เครื่อง DigiDeal Revel อธิบายพื้นที่นี้ว่า: “DigiPit เป็น

โซนพลังงานสูงที่นำแนวคิดใหม่มาสู่ชีวิต: เกมดิจิทัลที่มี

การบิดเบือนทางสังคม แม้ว่าเกมจะเป็นดิจิทัล แต่ประสบการณ์นั้นยังห่างไกล

จากเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมช่วยในการเล่นเกมรวมถึง

แบล็คแจ็คและรูเล็ต และตั้งค่าการเดิมพันโบนัสด้านข้าง เวทีกลาง

เป็นเจ้าภาพนักเต้นที่เก่งกาจและการแสดงสดอื่น ๆ ”

รีสอร์ทปลายทางไลฟ์สไตล์มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่ตั้งอยู่บนมหาสมุทรแอตแลนติก

ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์รอบปฐมทัศน์ของวันแห่งความทรงจำ

Michael Kuhn ประธานและซีอีโอของ DigiDeal ให้ความเห็นว่า: ”

การติดตั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ DigiDeal และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็น

ส่วนสำคัญของ DigiPit ของ Revel Revel เป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมือนใครและ

เทคโนโลยี DTS-V ของเราทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งในการรวมเกมเสมือนจริงและ

ความบันเทิงสดเข้าด้วยกัน”

ผลิตภัณฑ์ DTS-V ที่ได้รับการรับรองจาก GLI ของ DigiDeal ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถขจัดความผิดพลาดของตัวแทนจำหน่าย

เพิ่มจำนวนมือต่อชั่วโมงอย่างมาก ลด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และให้ตัวเลือกการเดิมพันแก่ผู้เล่นมากกว่า

โต๊ะไพ่สักหลาดแบบดั้งเดิม ด้วยชื่อเกมที่ได้รับการอนุมัติจาก GLI หลายรายการ

รวมถึง Baccarat, Blackjack, Pai-gow และ Poker

แพลตฟอร์มDTS-V มอบโซลูชันสำหรับผู้ดำเนินการใดๆ

DigiDeal จะแสดงผลิตภัณฑ์ DTS-V ที่ ELA Mexico ในวันที่ 16-17 พฤษภาคมและ

G2E Asia วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555

ลาสเวกัส — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Gaming Partners International Corporation (NASDAQ: GPIC) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านสกุลเงินคาสิโนและอุปกรณ์เกมโต๊ะทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่หลายอย่างที่งาน Global Gaming Expo (G2E) ที่กำลังจะมีขึ้น นิทรรศการเอเชียในมาเก๊า ประเทศจีน วันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม การสาธิตผลิตภัณฑ์จะมีให้ที่ Stand #1113 ที่ศูนย์การประชุม Venetian Macao

เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีอันยาวนานของบริษัทในการให้บริการคาสิโนของโลกด้วยผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะคุณภาพสูงและโซลูชั่นสกุลเงินที่เน้นการรักษาความปลอดภัย GPI จะเปิดตัวคุณสมบัติความปลอดภัยสกุลเงินใหม่ที่สามารถเพิ่มลงในชิปที่รู้จักกันดีของบริษัท แบรนด์:

ยูวี-4ซี. UV-4C ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยอัลตราไวโอเลตใช้เครื่องตรวจจับรังสียูวีมาตรฐานเพื่อแสดงภาพถ่ายหรือภาพสีเต็มรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในรูปลอกชิป

การรักษาความปลอดภัยแท็ก แท็กกันต์แอบแฝงที่เปิดเผยโดยเครื่องมือมือถือเฉพาะทาง SecuriTagg มีรหัสเฉพาะที่ห้องแล็บสามารถพิสูจน์ตัวตนทางนิติเวชได้ ซึ่งทำให้มีการรับรองความถูกต้องในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

ไมโครดอทโฮโลแกรม มีให้เลือกทั้งแบบเปิดเผยหรือฟีเจอร์ความปลอดภัยแอบแฝง MicroDots เป็นอนุภาคโฮโลแกรมขนาดเล็กที่สามารถเพิ่มลงในหมึกพิมพ์รูปลอกหรือรวมเข้ากับวัสดุชิปโปร่งใส

ไมโครบีดส์ คุณลักษณะด้านความปลอดภัยแอบแฝงอีกประการหนึ่ง MicroBeads ถูกเพิ่มเข้าไปในสติ๊กเกอร์ชิปเพื่อเผยให้เห็นชุดลูกปัดสีแดงสด การใช้อุปกรณ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่ใช้งานง่าย การทำเครื่องหมาย MicroBead จะรับรองความถูกต้องได้ง่ายกว่าข้อความไมโคร ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบว่าชิปเป็นของจริงหรือไม่

GPI ยังจะเน้นย้ำถึงการปรับปรุงหลายอย่างในสกุลเงิน B&G สมัครเว็บบอลไหนดี และผลิตภัณฑ์ RFID รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

ชิปพรีเมี่ยม B&G B&G Premium Chips ผสมผสานนวัตกรรมในการออกแบบชิป วิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 3 มิติ และการผลิตด้วยตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่เปิดเผยและซ่อนเร้นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อให้คาสิโนสามารถสร้างชิปแบบกำหนดเองได้อย่างสมบูรณ์ คาสิโนสามารถสร้างการออกแบบแม่พิมพ์ชิปที่สลับซับซ้อนซึ่งมีทั้งความโดดเด่นทางสายตาและเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการผสมผสานสีที่หลากหลายเข้ากับการฉีดแต่ละครั้งได้มากถึงหกครั้ง

บีแอนด์จี เจ2 เจตั้น ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติด้านสุนทรียภาพและความปลอดภัยของเจ็ตตันสไตล์ยุโรปดั้งเดิมเข้ากับชิปสไตล์อเมริกันที่ใช้งานง่าย เจ็ทตัน B&G J2 จึงสามารถวางซ้อนและจัดการได้ง่ายกว่ารูปทรงเจตันแบบดั้งเดิม ทำให้เป็นโซลูชั่นที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับเกมบนโต๊ะที่มีชิปจำนวนมาก . พวกเขายังเปิดใช้งานตัวเลือกการออกแบบรูปลอกที่กว้างขึ้นรวมถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่กว้างขึ้น

ระบบสินค้าคงคลังชิป 2.0. การใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อติดตามตำแหน่งและสถานะของชิปที่เปิดใช้งานทั้งหมด CIS 2.0 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังและความปลอดภัยโดยการติดตามสกุลเงินของคาสิโนจากกรงหรือห้องนิรภัยไปยังตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตบนพื้นเกม การอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้า 2.0 ยังสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการคาสิโนและโต๊ะสำหรับการรายงานและข้อมูลการทำธุรกรรม โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

การจัดการเงินรวม RFID การรวมประสิทธิภาพของ RFID เข้ากับเครื่องตรวจสอบการเรียกเก็บเงินบนโต๊ะความเร็วสูงที่ออกแบบโดย JCM การจัดการเงินรวมของ RFID ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมเงินสดในเกมบนโต๊ะและชิป เพื่อเพิ่มรอบต่อชั่วโมงในขณะที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับสกุลเงินผ่านการพิสูจน์ตัวตนและการตรวจสอบทันที

Gregory Gronau ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GPI กล่าวว่า “กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของ G2E Asia ประจำปีนี้สะท้อนถึงการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโซลูชันการจัดการเงินสดและชิปเกมบนโต๊ะที่เรากำลังพัฒนาร่วมกับ JCM เนื่องจากจะช่วยให้มีรอบต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการจัดการเงินในเกมบนโต๊ะ เรากังวลที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ให้กับเรา ลูกค้าเอเชียและรับข้อเสนอแนะอันมีค่าของพวกเขา”

Scott McCarthy รองประธานฝ่ายขายในเอเชียของ GPI ให้ความเห็นว่า: “ผลิตภัณฑ์สกุลเงินและความปลอดภัยใหม่ที่เราจะเปิดตัวในงาน G2E Asia ปีนี้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของเราต่อลูกค้าในตลาดสำคัญนี้ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่น B&G Premium Chips ของเรา J2 ไฮบริดของเราและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใหม่ของเราแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของพันธมิตรของเราในภูมิภาคนี้”