เว็บแทงฟุตบอล การพนันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

เว็บแทงฟุตบอล ในสโลวาเกียสภาเทศบาลเมืองบราติสลาวาซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้ผ่านมาตรการที่จะห้ามการพนันตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนหน้า แม้ว่าผู้ถือใบอนุญาตปัจจุบันจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าการอนุญาตที่มีอยู่จะหมดอายุ

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Slovak Spectator องค์กรได้ผ่านมาตรการกับคาสิโนและสถานที่เล่นการพนันอื่น ๆ เช่น ห้อง สล็อตในวันที่ 30 มีนาคมหลังจากการถกเถียงหลายเดือนแม้ว่าใบอนุญาตสำหรับ Banco Casino ของเมืองภายในโรงแรม Crowne Plaza จะยังไม่หมดอายุ จนถึงปี 2564 ซึ่งจะเป็นเวลาสามปีหลังจากสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงที่ดำเนินการโดยOlympic Entertainment Groupใน ห้างสรรพสินค้า Eurovea Galleriaถูกบังคับให้ปิด

“มันจะไม่ทำงานในลักษณะที่เราจะตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้และสถานที่เล่นการพนันทั้งหมดจะปิด แต่ในที่สุดเราก็มีเครื่องมือที่จะเริ่มผลักดันพวกเขาออกไป” นายกเทศมนตรีเมืองบราติสลาวา Ivo Nesrovnal กล่าวตามรายงานเมื่อเดือนที่แล้ว

หนังสือพิมพ์รายงานว่า การห้ามที่กำลังจะมีขึ้นนี้คาดว่าจะทำให้เมืองสูญเสียรายได้ภาษีเกือบ 3.2 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับงบประมาณที่ปีที่แล้วอยู่ที่ 365.9 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า Nesrovnal จะประกาศว่าสิ่งนี้จะไม่สร้างปัญหาให้กับเมืองหลวงหรือผู้อยู่อาศัย 433,000 คน

“เราจะทดแทนรายได้ที่ลดลง” เนสรอฟนัลบอกกับหนังสือพิมพ์ “นี่ไม่ใช่การโหวตเกี่ยวกับเงิน แต่เกี่ยวกับค่านิยม”

ผู้ชมชาวสโลวาเกียรายงานว่าสภาเมืองพยายามที่จะผ่านข้อห้ามที่คล้ายกันในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ไม่ได้รับคะแนนเสียงเพียงพอ ในขณะที่คำสั่งห้ามที่กำลังจะมาถึงจะถูกตรวจสอบหลังจากสมาคมสวนสนุกและเกมของสโลวาเกียประกาศว่าพร้อมที่จะขึ้นศาลใน สั่งให้ล้มเลิกไป

“การลงคะแนนเสียงครั้งแรกไม่สามารถห้ามการพนันได้ แต่ในการลงคะแนนในวันนี้ ข้อบังคับได้ผ่านและนายกเทศมนตรีเลือกผลลัพธ์ตามความชอบของเขา” โฆษกสมาคมสวนสนุกและเกมแห่งสโลวัก โดมินิกา ลูกาโควา กล่าวกับหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะชี้ให้เห็นว่าข้อห้ามน่าจะนำไปสู่ การแพร่กระจายของการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในส่วนของ Olympic Entertainment Group ซึ่งดำเนินการคาสิโนสี่แห่งในบราติสลาวาซึ่งปีที่แล้วรายงานรายได้จากการเล่นเกมรวม 8.7 ล้านดอลลาร์ ประกาศว่าตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับผู้สนับสนุนการพนันเพื่อช่วยคว่ำบาตรที่กำลังจะมาถึง ผู้ ประกอบการใน ทาลลินน์ยังระบุด้วยว่าดำเนินการคาสิโนแปดแห่งในสโลวาเกียซึ่งมีพนักงานประมาณ 324 คนและคำนวณรายได้ก่อนหักภาษีในปี 2559 เพียง 17.5 ล้านดอลลาร์

“ในปีนี้สภาเมืองบราติสลาวาได้นำการตัดสินใจที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง 2 เรื่องเกี่ยวกับคำร้องห้ามการดำเนินการพนัน” อ่านคำแถลงจาก Madis Jaager ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Olympic Entertainment Group “จุดยืนของ Slovak Association of Amusements And Games คือการตัดสินใจครั้งที่สองของสภาเมืองถือเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่สามารถนำการตัดสินใจหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับคำร้องเดียวกันมาใช้ได้ ดังนั้น การตัดสินใจครั้งแรกจึงไม่เป็นไปตามคำร้อง ต้องถือว่าใช้ได้ สมาคมแห่งความบันเทิงและเกมของสโลวาเกียกำลังวางแผนที่จะท้าทายการตัดสินในศาลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม”

บริการข่าวของญี่ปุ่น Jiji Press รายงานว่าการทำงานในบิล ที่สองเกี่ยวกับเกมคาสิโนได้ดำเนินการโดย รัฐบาล ญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารตามGGRAsia

เฉพาะของร่างกฎหมายหรือสิ่งที่เรียกว่าใบเรียกเก็บเงินการดำเนินการจะมีรายละเอียดสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศโดยหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงวิธีการจัดการและควบคุมคาสิโนใหม่ ระบบภาษีใดที่จะนำไปใช้กับพวกเขา จำนวนใบอนุญาตที่จะออก ; และตำแหน่งของพวกเขา

ด้วยการผ่าน “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการดำเนินการในพื้นที่รีสอร์ทแบบบูรณาการที่ระบุ” ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ญี่ปุ่นสามารถเห็นการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการสองแห่งในปีหน้า

ในการประชุมครั้งแรกของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะกล่าวว่า “เพื่อให้คาสิโนสะอาด เราจะแนะนำกฎระเบียบที่มีมาตรฐานสูงสุดของโลกและพัฒนาระบบเพื่อบังคับใช้อย่างถูกต้อง” รายงานโดยสำนักข่าวท้องถิ่น ตามรายงาน Abe กล่าวเสริมว่า “ด้วยมาตรการเหล่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการสไตล์ญี่ปุ่นที่น่าดึงดูดใจ”

มีรายงานว่าหน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง และนักบัญชี ทนายความ นักเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ จะได้รับเชิญให้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น การออกใบอนุญาตและการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาด้านภาษีและการเงิน ตามรายงาน รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะส่งกฎหมายคาสิโนในช่วงเซสชั่นพิเศษที่เป็นไปได้ของรัฐสภาในฤดูใบไม้ร่วงนี้

ความสนใจในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการรวมถึงคาสิโนในญี่ปุ่นได้รับการแสดงโดยผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ระดับโลก Wynn Resorts Ltd. (NASDAQ: WYNN), Las Vegas Sands (NYSE:LVS), MGM Resorts International (NYSE: MGM), Genting Singapore Plc, Galaxy Entertainment Group Ltdและ Melco Resorts and Entertainment Ltd. เบียดเสียดกันแน่นสนามทุกคนลงเอยด้วยการแข่งขันเพื่อสิทธิในการดำเนินงานที่ทำกำไรได้

ในขณะที่มีแนวโน้มว่าสถานที่และผู้ให้บริการคาสิโนจะไม่ได้รับการตัดสินโดยญี่ปุ่นจนถึงปี 2019 และนักวิเคราะห์การลงทุนได้กล่าวว่าคาสิโนแห่งแรกของประเทศอาจจะเปิดตัวหลังปี 2021 การแข่งขันนี้มีความสำคัญมากในหมู่นักลงทุนที่มีศักยภาพ

แผนการรักษาความปลอดภัยหนึ่งในรีสอร์ทคาสิโนแห่งแรกเมื่อกฎหมายบังคับใช้ได้ถูกนำมาใช้แล้วโดยรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งในประเทศญี่ปุ่น ในวันจันทร์ หนังสือพิมพ์ Japan Times รายงานว่าจังหวัดโอซาก้าได้จัดตั้งสำนักงานใหม่ซึ่งมีหน้าที่ดึงดูดนักพัฒนาที่คาดหวังและกำหนดนโยบายเพื่อจัดการกับนักพนันที่มีปัญหาตามที่สำนักข่าวระบุ

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในญี่ปุ่นรวมถึงกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ซึ่งยอมรับ Bitcoin เป็นวิธีการชำระเงินประเภทหนึ่งในประเทศ

อุตสาหกรรมคาสิโนของรัฐอินเดียน่าได้รับความทุกข์ทรมานมานานกว่าทศวรรษและผู้ร่างกฎหมายของรัฐได้พยายามมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้อุตสาหกรรมคาสิโนที่ดิ้นรนอยู่ รายได้จากภาษีกำลังลดลงและขาดการลงทุน ดังนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้อุตสาหกรรมเกมได้หลีกหนีจากภาวะตกต่ำที่ยาวนานนี้

อุตสาหกรรมมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยคาสิโน 13 แห่งของรัฐมีรายได้จากภาษีเพียง 600 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ลดลง 30% ตั้งแต่ปี 2550 การรับเข้าคาสิโนลดลง 40% นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 2550 โดยมีผู้เยี่ยมชมคาสิโนของรัฐ 16.7 ล้านคนในปี 2559

ฝ่ายนิติบัญญัติต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาที่จะทำให้ผู้ให้บริการคาสิโนมีความสุขรวมทั้งนำรายได้มาสู่รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีการเรียกเก็บเงินผ่านสภานิติบัญญัติHouse Bill 1350ซึ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างระหว่างทางและแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดในรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม

การเรียกเก็บเงินจะหักภาษีการรับเข้า 3 ดอลลาร์ต่อคนซึ่งกำหนดไว้สำหรับเรือล่องแม่น้ำของรัฐ และแทนที่ภาษีนี้ด้วยภาษีเพิ่มเติมที่จะจำกัดไว้ที่ 3.5% เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของคาสิโน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภาษีเป็นตัวเลือกที่ล้าสมัย

ในสังคมปัจจุบัน ผู้เยี่ยมชมคาสิโนจะไปจากห้องพักในโรงแรมไปยังคาสิโนค่อนข้างบ่อย ดังนั้นคาสิโนจะจ่ายภาษีหลายครั้งสำหรับบุคคลเดียวกันเพื่อเยี่ยมชมสถานที่หลายครั้งในหนึ่งวัน ตามรายงานของThe Republicประธานการจัดสรรวุฒิสภา Luck Kenley ระบุว่าผู้เสนอการเปลี่ยนแปลงภาษีการรับเข้าเรียนสามารถสร้างกรณีที่ดีพอสมควรในนามของพวกเขา แต่ส่วนอื่นๆ ของร่างกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงมาตรการคือการเสนอการยุติสิ่งที่เรียกว่า ‘ภาษีบวกกลับ’ สำหรับสถานที่เล่นเกม ปัจจุบันคาสิโนเล่นภาษีจากรายได้ทุกดอลลาร์ที่พวกเขาได้รับเข้ารัฐ ซึ่งรวมถึงเงินที่ใช้ชำระภาษีอื่นๆ ภาษีนี้เป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากสำหรับทุกคนที่อาจต้องการลงทุน แต่การกำจัดภาษีจะลดจำนวนเงินที่รัฐได้รับ 10 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงหนึ่งปี

การเรียกเก็บเงินจะลดเงินบริจาคที่เทศบาลท้องถิ่นได้รับจากรัฐด้วยการกระจาย ‘ไม่เป็นอันตราย’ ที่เชื่อมโยงกับรายได้จากการพนัน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น 40 ล้านเหรียญในปี 2020 จาก 48 ล้านเหรียญในปัจจุบัน

สภาจัดให้มีการลงคะแนนเสียงและตัดสินใจที่จะศึกษาประเด็นนี้ในช่วงฤดูร้อน ตัวแทน Todd Huston ผู้เขียนร่างกฎหมายระบุว่าเป้าหมายของเขาคือสามารถดึงดูดธุรกิจคาสิโนได้มากขึ้น รัฐจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเกมคาสิโนสามารถแข่งขันกับรัฐอื่น ๆ ที่พวกเขาสามารถลงทุนได้

ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียSilver Heritage Group Limitedได้ประกาศว่าการตัดสินใจเลือกเนปาลเป็นบ้านสำหรับการพัฒนาล่าสุดได้รับการพิสูจน์แล้วหลังจากการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยรัฐมนตรีระดับสูงของจีนว่าประเทศของเขาตั้งใจที่จะดำเนินการปราบปรามข้ามพรมแดนต่อไปอีกสองปี การพนัน.

บริษัทซิลเวอร์ เฮอริเทจ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ซึ่งจดทะเบียนในซิดนีย์ เพิ่ง เพิ่มงบประมาณสำหรับสถานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างTiger Palace Resort Bhairahawaซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายแดนเนปาลกับอินเดีย เพียง 7 ไมล์ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 34% เป็น 53.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่พื้นที่ 26,597 ตร.ม. ของสถานที่ คาสิโน ft สามารถเริ่มให้บริการ สล็อต 200 และโต๊ะเกม 52 โต๊ะได้ในเดือนพฤศจิกายน

David Green ประธานบริษัท Silver Heritage Group Limited ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ใช้ผลประกอบการประจำปีของบริษัทของเขาเพื่อระบุว่าบริษัทของเขาถูกต้องที่จะมุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นจากอินเดียด้วย Tiger Palace Resort Bhairahawa ที่กำลังจะมาถึงแทนที่จะเป็นในประเทศจีน และชี้ไปที่เดือนตุลาคม การจับกุมพนักงาน 18 คนของผู้ให้บริการคาสิโนในออสเตรเลียCrown Resorts Limitedเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

“การกักขังพนักงานของ Crown Resorts Limited ในประเทศจีนในเดือนตุลาคมปี 2016 ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมวีไอพีที่จีนต้องเผชิญ [ซึ่ง] คำนวณเพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีมูลค่าสูงเยี่ยมชมคาสิโน” กรีนเขียน ซึ่งครั้ง หนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบการเล่นเกมของรัฐบาลมาเก๊า “การพึ่งพาตลาด [China VIP] ในเครดิตได้เปิดเผยความเปราะบางของผู้ให้บริการขยะที่เรียกว่าซึ่งโดยทั่วไปจะจัดหาผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงสำหรับคาสิโนนอกประเทศจีน”

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ริเริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่า “Duanlian” ซึ่งในภาษาจีนแปลว่า “เพื่อทำลายห่วงโซ่” และมีเป้าหมายเพื่อหยุดคนในท้องถิ่นไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นการพนัน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 ในขณะที่เดือนที่แล้ว Guo Shengkun รปภ. รัฐมนตรีจีนใช้การประชุมในกรุงปักกิ่งเพื่อประกาศว่าสำนักงานของเขาตั้งใจที่จะดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีกับ “หน่วยงานและบุคคลที่ชักจูงและจัดระเบียบนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมคาสิโนในต่างประเทศ”

ด้วยการกำหนดเป้าหมายผู้เล่นในรัฐอุตตรประเทศที่อยู่ใกล้เคียงของอินเดีย Green อธิบายว่า Tiger Palace Resort Bhairahawa จะยิ่งกว่านั้นไม่มี “ความเสี่ยงด้านเครดิตการเล่นเกมหรือความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและธุรกิจที่นำเสนอโดยผู้ประกอบการที่มีเงินทุนต่ำ”

อย่างไรก็ตาม Green ตั้งข้อสังเกตว่า Silver Heritage Group Limited ได้รับความเดือดร้อนในปี 2559 อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนจากการดำเนินงานคาสิโนที่มีอยู่ซึ่งรวมถึง Phoenix International Clubใกล้ฮานอย เช่นเดียวกับ The Millionaire’s Club And Casinoภายในโรงแรม Shangri-La Hotel And Resort ของกาฐมาณฑุตลอดจนความล่าช้าในการเปิด Tiger Palace Resort Bhairahawa

“ในขณะที่ผลประกอบการทั้งปีของเราสำหรับปีการเงิน 2559 ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยในขณะที่รายงานความคืบหน้า แต่ก็ล้มเหลวในระดับหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามการคาดการณ์ในหนังสือชี้ชวนของเรา” กรีนเขียน “คณะกรรมการตระหนักดีว่านี่เป็นทั้งผลลัพธ์ที่ยอมรับไม่ได้และไม่ยั่งยืน และฉันขอยืนยันว่ามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดูความสมบูรณ์และความสำเร็จของการเปิดตัว Tiger Palace Resort Bhairahawa และจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับการแสวงหา โอกาสในการเติบโตและการเพิ่มมูลค่าในอนาคตที่มีให้กับบริษัทของคุณ”

หนึ่งสัปดาห์หลังจากวุฒิสภารัฐฟลอริดาผ่านกฎหมายที่เสนอที่จะขยายการพนันในรัฐทางตอนใต้ สภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นได้ติดตามคดีโดยให้สัตยาบันอย่างท่วมท้นต่อมาตรการที่จะรักษาสถานะที่เป็นอยู่

รู้จักกันในชื่อHB 7037มาตรการของสภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาที่แนะนำได้ผ่านคณะกรรมการเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่ครอบงำโดยพรรครีพับลิกันอย่างเต็มที่ในวันพุธด้วยคะแนนเสียง 73 ต่อ 40

โดยพื้นฐานแล้วข้อเสนอสถานะเดิมที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่คอมแพคเกม 20 ปีที่มีปัญหาซึ่งรัฐลงนามกับSeminole Tribe Of Floridaในปี 2010 HB 7037 จะต่ออายุข้อตกลงที่มีอยู่นี้ในขณะที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชนเผ่าในการนำเสนอเกมไพ่แบบ “ธนาคาร” เช่น กระบองใน Miami-Dade County และ Broward County

มาตรการดังกล่าวยังอนุญาตให้ชนเผ่าซึ่งบริหารโรงแรม Seminole Hard Rock และคาสิโนฮอลลีวูดและโรงแรม Seminole Hard Rock และคาสิโนแทมปาพร้อมกับคาสิโนขนาดเล็กสี่แห่งในรัฐ อนุญาตให้เสนอสล็อตในสถานที่ที่ตั้งอยู่นอกฟลอริดา ตอนใต้ เป็นการตอบแทน สำหรับการตกลงที่จะบริจาคเงินให้รัฐปีละ 75 ล้านดอลลาร์เป็น 325 ล้านดอลลาร์

HB 7037 ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภารัฐฟลอริดาก่อนที่จะลงนามในกฎหมายโดยผู้ว่าการพรรครีพับลิกัน ริค สก็อตต์ นอกจากนี้ ยังห้ามการดำเนินการแบบพาริมูทูเอลในลี เคาน์ตี เบรวาร์ด เคาน์ตี แกดสเดน เคาน์ตี ดูวัล แฮมิลตัน เคาน์ตี้ ปาล์มบีช , St Lucie County และ Washington Countyจากการเสนอสล็อตในขณะที่จัดสรรเงินหลายล้านที่รัฐจะได้รับจาก Seminole Tribe Of Florida ให้กับโปรแกรมการศึกษาเฉพาะสามโปรแกรมที่มุ่งรักษาและคัดเลือกครู ช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนที่ล้มเหลวและยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม HB 7037 ขัดแย้งโดยตรงกับกฎหมายขยายการพนันซึ่งผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยวุฒิสภารัฐฟลอริดาที่รู้จักกันในชื่อ Senate Bill 8 มาตรการนี้จะอนุญาตให้ใช้คาสิโนสล็อตใหม่เท่านั้นและไม่ใช่ของดั้งเดิมสำหรับ Miami-Dade County และ Broward County ในขณะที่ยุติความพิเศษของเกมไพ่ “ธนาคาร” ของ Seminole Tribe Of Florida ในสองมณฑลทางใต้โดยอนุญาตให้สิ่งอำนวยความสะดวกการพนันที่มีอยู่มีโต๊ะแบล็คแจ็คมากถึง 25 โต๊ะ

นอกจากนี้วุฒิสภาบิล 8 จะอนุญาตให้ดำเนินการ parimutuel ในแปดมณฑลที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เพื่อเสนอช่องในขณะที่ลดอัตราภาษีทั่วทั้งรัฐสำหรับเครื่องลง 10% ถึง 25% และอนุญาตให้ห้องบัตร parimutuel ทั้งหมดในรัฐเรียกใช้ “player-banked ” เกมเช่นโป๊กเกอร์

ในที่สุด มาตรการวุฒิสภารัฐฟลอริดาจะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมการแข่งม้าในท้องถิ่นโดยจัดสรรเงินสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อเสริมเงินกองกลางการแข่งขันสดและให้เผ่า Seminole ของฟลอริดาผูกขาดสล็อตสำหรับพื้นที่รอบเมืองแทมปาในขณะที่อนุญาต ชนเผ่าเสนอรูเล็ต แบล็กแจ็ก และเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งในคาสิโนฟลอริดาทุกแห่ง

ตามรายงานจากสถานีโทรทัศน์ WJXT-TV ของแจ็กสันวิลล์ หน่วยงานทั้งสองจะพบกันโดยหวังว่าจะประนีประนอมกันได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้กลุ่ม Seminole Tribe Of Florida จะเคยแสดงความไม่พอใจต่อกฎหมายที่เสนอทั้งสองฉบับก็ตาม

“น่าเสียดายที่ทั้งวุฒิสภารัฐฟลอริดาและร่างกฎหมายของสภาผู้แทนรัฐฟลอริดาจะต้องเพิ่มการชำระเงินให้กับ Seminole Tribe Of Florida อย่างมาก โดยไม่เพิ่มสิทธิพิเศษของ Seminole Tribe Of Florida ให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินที่สูงขึ้น” อ่านจดหมายจาก Marcellus Osceola ประธานเผ่า Seminole แห่งฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วส่งถึงผู้ว่าการสก็อตต์พร้อมกับโจ เนรอน ประธานวุฒิสภารัฐฟลอริดา และริชาร์ด คอร์โคแรน ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาหน่วยงานกำกับดูแล ของโคลอมเบียจะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานอื่น ๆ ในละตินอเมริกาในแง่มุมต่าง ๆ ของกฎหมายการพนัน หลังจากการประชุมสุดยอดเกม Ibero-American เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แถลงการณ์ร่วมอย่างเป็นทางการเปิดเผย จุดเน้นหลักของความร่วมมือคือเป้าหมายร่วมกันหลายประการ รวมถึงกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับตลาดการพนันออนไลน์

Gaming Summit จัดขึ้นเป็นครั้งที่สี่ในปีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและสินเชื่อสาธารณะในท้องถิ่นและกระทรวงการคลังของสเปน ในบรรดาผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลของเม็กซิโกโปรตุเกส เปรูและอาร์เจนตินาและอื่น ๆ ซึ่งได้พบปะกันเพื่อวิเคราะห์และหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมในท้องถิ่นเผชิญและวิธีปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในปัจจุบัน

หัวข้อหลักในหมู่ตัวแทนอุตสาหกรรมคือปัญหาเกี่ยวกับ “การรับรอง” ของภาคออนไลน์การเติบโตของอุตสาหกรรมลอตเตอรีและที่ดิน ตลอดจนการพนันกีฬาในประเทศแถบละตินอเมริกา และการคาดการณ์ในอนาคตสำหรับตลาดบุคคลและตลาดโลก ท่ามกลางข้อสรุปที่บรรลุในตอนท้ายของ Gaming Summit แถลงการณ์ร่วมเผยให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแนะนำกลไกการป้องกันผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้น ขัดขวางการฟอกเงิน สนับสนุนการพนันอย่างรับผิดชอบ และควบคุมเกมประเภทใหม่

ในส่วนที่เกี่ยวกับความต้องการด้านกฎระเบียบ ตัวแทนยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแนะนำกฎระเบียบใหม่ สำหรับภาคการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นงานที่ตัวแทนจากโคลอมเบียและสเปนจะทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกฎระเบียบการเล่นเกมออนไลน์ สร้างและแบ่งปันกับเขตอำนาจศาลในภูมิภาคอื่น ๆ

ในความพยายามที่จะได้รับการอนุมัติทางกฎหมายในการสร้างคาสิโนแห่งที่สามของคอนเนตทิคัตMohegan Tribal Gaming AuthorityและMashantucket Pequot Tribal Nationได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการจ่ายรายได้สล็อตให้กับรัฐต่อไปแม้ว่ารัฐบาลกลางจะทำให้เป็นโมฆะหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงปัจจุบันก็ตาม

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Hartford Courant สมาชิกสภานิติบัญญัติกังวลว่าการอนุญาตให้องค์กรร่วม MMCT Venture ของชนเผ่าได้รับอนุญาตในการสร้างสถานที่เล่นการพนันแห่งใหม่ในชุมชนEast Windsorอาจนำไปสู่การที่สำนักกิจการอินเดียของรัฐบาลกลางเพิกถอนข้อตกลงที่มีอยู่ของพวกเขา ซึ่งจะเห็นว่ารัฐสูญเสียเงินมากถึง 267 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการจ่ายรายได้จากสล็อต

Mohegan Tribal Gaming Authority ดำเนิน การรีสอร์ทคาสิโน Mohegan Sunทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ ในขณะที่ Mashantucket Pequot Tribal Nation รับผิดชอบFoxwoods Resort Casino ที่อยู่ใกล้ เคียง ทั้งคู่ประกาศครั้งแรกในปี 2558ว่าพวกเขากำลังร่วมมือกันเพื่อยื่นคำร้องต่อรัฐบาลของรัฐเพื่อขออนุญาตสร้างสถานที่เล่นการพนันขนาดเล็กในภาคเหนือของรัฐคอนเนตทิคัตเพื่อต่อต้านการแข่งขันจากMGM Springfield ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งกำลังสร้างในแมสซาชูเซตส์ ที่อยู่ใกล้เคียง โดย MGM Resorts อินเตอร์เนชั่นแนลและคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2562

ภายใต้ข้อตกลงปัจจุบัน คอนเนตทิคัตได้รับ 25% ของรายได้ สล็อตทั้งหมดที่สร้างที่ Mohegan Sun และ Foxwoods Resort Casino เพื่อแลกกับการรับรองว่าชนเผ่ายังคงรักษาสิทธิ์พิเศษในการเสนอการพนันคาสิโนในรัฐ แต่เมื่อเดือนที่แล้ว เห็น George Jepsen อัยการสูงสุดของคอนเนตทิคั ตเตือนว่าการอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวก East Windsor อาจเห็นสำนักกิจการอินเดียแก้ไขการจัดการการชำระเงินเพื่อสร้างความเสียหายต่อรัฐทางตะวันออก

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าชนเผ่าเหล่านี้ได้ประกาศว่าพวกเขามั่นใจว่าสำนักกิจการอินเดียจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่กระนั้นก็ให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายนิติบัญญัติว่าพวกเขาพร้อมที่จะดำเนินการต่อข้อตกลง 25% ในปัจจุบันในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกลางไม่อนุมัติ

“ในประวัติศาสตร์ของสำนักกิจการอินเดีย พวกเขาไม่เคยเพิกถอนข้อตกลง” Rodney Butler ประธานของ Mashantucket Pequot Tribal Nation กล่าวกับ Hartford Courant

Hartford Courant รายงานว่าการสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ เนื่องจากพวกเขาเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐที่ลึกขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาเดียวกัน ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังถูกโน้มน้าวจากผู้ให้บริการคาสิโนรายอื่นที่ต้องการให้การผูกขาดในปัจจุบันของชนเผ่าเป็นโมฆะ เพื่อให้รัฐสามารถเปิดรับบริษัทคู่แข่งได้ มีรายงานว่าสิ่งนี้จะทำให้ บริษัท เช่นMGM Resorts Internationalสามารถล็อบบี้เพื่อสิทธิ์ในการสร้างสถานที่เล่นการพนันทางตะวันตกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตและโดยเฉพาะบริดจ์พอร์ตซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐและอยู่ห่างจากนิวยอร์กซิตี้เพียง 50 ไมล์และ มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 8.5 ล้านคน

“มันน้อยมากที่จะไม่มีใคร โอกาสที่ [สำนักกิจการอินเดีย] จะปกครองในลักษณะที่ขัดต่อสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่” เควิน บราวน์ ประธาน Mohegan Tribal Gaming Authority กล่าวกับ Hartford Courantในความพยายามที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น รัฐบาลของยูเครนมีรายงานว่ากำลังเตรียมที่จะเสนอกิจกรรมการพนันที่ถูกกฎหมาย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวมอยู่ในจดหมายที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังยูเครนส่งจดหมายถึงหัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ Christine Lagarde ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลที่จะมีคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 17.5 พันล้านดอลลาร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประเทศได้รับความช่วยเหลืองวดแรกเป็นจำนวนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์

อ้างอิงจากCalvinAyre.comจดหมายฉบับนี้ลงนามโดยบุคคลหลายคน รวมถึงประธานาธิบดียูเครน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีคลัง และประธานธนาคารแห่งชาติ รายละเอียดของจดหมายระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแผนการทำให้การพนันถูกกฎหมายในประเทศด้วยกิจกรรมที่สามารถจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับงบประมาณได้ไม่เกินปีหน้า

ร่างกฎหมายถูกนำมาใช้จริงในยูเครนในปี 2558ซึ่งจะได้เห็นคาสิโนบนบกที่สร้างขึ้นพร้อมกับการพนันกีฬาและลอตเตอรีแห่งชาติใหม่ แม้แต่การพนันออนไลน์ก็เข้ามาผสมผสาน ในปีหน้า รัฐบาลรายงานว่าประเทศควรจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราภาษี ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวจึงล้มเหลว

สมาคมอุตสาหกรรมเกมของยูเครนก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วและประกอบด้วยบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท้องถิ่นในความพยายามที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการสร้างกฎหมายที่จะพิจารณามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันในระดับสากล

Aleksandr Danilyuk เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยูเครนซึ่งกล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะทำให้การพนันบรรลุผล รัฐบาลรู้สึกว่าประเทศพลาดรายได้มากถึง 370 ล้านดอลลาร์ที่จะจ่ายเป็นภาษีการพนันภายในสองปีที่ผ่านมาหากไม่มีความล่าช้าในการอนุญาตให้เล่นการพนันมีรายงานว่าผู้ให้บริการคาสิโนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายเดียวของ อินเดียได้เห็นมูลค่าของหุ้นที่ลดลงหลังจากมีข่าวออกมาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลของประเทศอาจจะกำลังจะเริ่มกระบวนการที่มีข่าวลือมายาวนานในการรวมดินแดนสหภาพขนาดเล็กของ Daman และ Diu เข้าไว้ด้วยกัน รัฐคุชราตขนาดใหญ่

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Economic Times การซื้อขายในวันจันทร์สิ้นสุดลงด้วยหุ้นรายตัวในบริษัทDelta Corporation Limited ซึ่งจดทะเบียนในมุมไบ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.76 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการลดลงกว่า 18% นับตั้งแต่ที่พวกเขาทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 3.37 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 5 เมษายนร่วมกับกัวดามันและดีอูเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโพ้นทะเลของโปรตุเกส มานานกว่า 450 ปี จนกระทั่งพวกเขาถูก อินเดียผนวกด้วยการบังคับโดยการปฏิบัติการทางทหารในเดือนธันวาคม 2504 แม้ว่ากัวจะได้รับสถานะเป็นรัฐในปี 2530 แต่พื้นที่ 39 ตารางไมล์ของดามันและ Diu ยังคงถูกจัดประเภทเป็นดินแดนสหภาพอย่างเป็นทางการโดยมีผู้อยู่อาศัย 243,000 คนซึ่งปกครองโดยตรงจากนิวเดลี

The Economic Times รายงานว่าอดีตเขตปกครองของโปรตุเกสซึ่งมีกฎหมายที่ผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับการพนันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กลายเป็นตลาดที่สำคัญ