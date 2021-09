เว็บแทงบอล เว็บกีฬาออนไลน์ บาร์เซโลน่า vs. ยูเวนตุส: ถ่ายทอดสด

เว็บแทงบอล บาร์เซโลน่า และ ยูเวนตุส พบกันในวันอาทิตย์ ในการปะทะอันทรงเกียรติสำหรับ Joan Gamper Trophy ซึ่งเป็นผู้ยกม่านแบบดั้งเดิมก่อนการเตะในลาลีกาและเซเรียอา ถ้วยรางวัลนี้เป็นเกียรติแก่สมาชิกผู้ก่อตั้งและอดีตผู้เล่น ตลอดจนประธาน และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2509

เว็บแทงบอล Juve ชนะในปี 2005 หนึ่งในสามทีมที่ทำได้ตั้งแต่ปี 1997 แต่ Barca ชนะในแปดครั้งหลังสุด การปะทะกันควรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทั้งสองทีมกำลังก่อตัวขึ้นก่อนฤดูกาลของตนอย่างไร และเป็นที่สำหรับไลโอเนล เมสซีในการประกาศการต่ออายุคัมป์ นูของเขา ในทางกลับกัน ความสนใจได้เปลี่ยนไปสู่สถานะทางการเงินของบาร์เซโลน่าในฐานะสโมสร หลังจากที่กล่าวอำลาลิโอเนล เมสซี่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยการเคลื่อนไหวที่ส่งคลื่นช็อกไปทั่วโลก

นี่คือวิธีที่คุณสามารถรับชมการแข่งขันและสิ่งที่ต้องรู้:

วิธีดู Joan Gamper Trophy

Date:อาทิตย์ 8 ส.ค. | เวลา: 15:30 น. ET

สถานที่: Camp Nou — Catalonia, สเปน

ทีวี:ไม่มี | สตรีมสด: ESPN+

เนื้อเรื่อง

บาร์เซโลน่า: มันเป็นช่วงซัมเมอร์ที่ยากลำบากสำหรับโรนัลด์ คูมัน และมันไม่มีวี่แววว่าจะสบายๆ กับสโมสรหรือใกล้จะเซ็นสัญญาใหม่กับเมมฟิส เดปาย, เซร์คิโอ อเกวโร่ และเอริค การ์เซีย เช่นเดียวกับเมสซี่ในตำนานที่ใกล้จะย้ายไปปารีส แซงต์-แชร์กแมงขณะที่เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ ผู้จัดการทีมเปแอสเช กล่าวถึงข่าวลือเมื่อวันศุกร์

มีความเป็นไปได้จริงมากที่ Blaugrana จะเริ่มต้นฤดูกาลโดยไม่มีหน้าใหม่เหล่านั้นจนกว่าพวกเขาจะสามารถหาวิธีลดค่าแรงที่บวมได้อย่างมากและอาจมีการเสียสละเล็กน้อย

ยูเวนตุส: มัสซิมิเลียโน อัลเลกรี กลับมาที่ตูรินแล้ว และจะเป็นผู้นำทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ โดยที่คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหลังจากช่วงซัมเมอร์ของการเก็งกำไรเกี่ยวกับอนาคตของซุปตาร์ชาวโปรตุเกส

ชาวอิตาเลียนกำลังเจ็บปวดหลังจากความล้มเหลวของตำแหน่งในฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากอินเตอร์มิลานครองตำแหน่งแชมป์เซเรียอาและ Bianconeri จะกระตือรือร้นที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในฐานะผู้นำในฉากในประเทศ

แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ลีกที่ครองราชย์ แต่ต้องการมากกว่านี้ในขณะที่เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021-22 บนถนนวันอาทิตย์กับท็อตแนมฮ็อทสเปอร์ ซิตี้คว้าแชมป์คาราบาวคัพด้วยการชนะสเปอร์ส 1-0 เมื่อเดือนเมษายน และคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จ แต่แพ้เชลซีในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก ดังนั้นจึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะ แจ็ค กรีลิช สตาร์แอสตัน วิลลา เซ็นสัญญาใหม่ และกำลังไล่ตามแฮร์รี่ เคน ซูเปอร์สตาร์อย่างร้อนแรง แต่สำหรับตอนนี้ Kane ยังคงอยู่กับท็อตแนม กัปตันทีมชาติอังกฤษจุดไฟให้ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่สเปอร์สทำได้แค่อันดับที่เจ็ดเท่านั้นและเขาอาจจะต้องพักในวันอาทิตย์

คิกออฟจากสนามกีฬาท็อตแนมฮ็อทสเปอร์ถูกตั้งค่าไว้สำหรับ 11:30 น. ET

หลังจากทำงานในอุตสาหกรรมการพนันกีฬามาหลายปี กรีนก็กลายเป็นนักเขียนและผู้พิการด้านกีฬามืออาชีพและครอบคลุมเกมไปทั่วโลก ตั้งแต่นั้นมา การเลือกฟุตบอลยุโรปของเขาก็แม่นยำอย่างน่าทึ่ง Green สร้างรายได้มากกว่า 36,000 ดอลลาร์สำหรับนักพนัน 100 ดอลลาร์ตั้งแต่ฤดูกาล 2017-18 และเขามีนิ้วของเขาในจังหวะของเกมทั่วโลก

ตอนนี้ Green ได้ดูอย่างใกล้ชิดที่การจับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับท็อตแนมและเพิ่งเปิดเผยผู้เชี่ยวชาญในพรีเมียร์ลีกของเขา คุณสามารถมุ่งหน้าไปยัง SportsLine ตอนนี้จะเห็นหยิบ ต่อไปนี้คืออัตราต่อรอง EPL และแนวโน้มการเดิมพันสำหรับท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้:

ท็อตแนม vs แมนเชสเตอร์ซิตี้: แมนฯ ซิตี้ -0.5 (-160)

ท็อตแนม พบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โอเวอร์-อันเดอร์: 2.5 ประตู

เส้นเงินท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้: แมนฯ ซิตี้ -160, สเปอร์ส +470, เสมอ +285

TOT: สเปอร์สชนะซิตี้ 3 นัดติดต่อกัน

MC: The Citizens ชนะ 10 ประตูเปิดฤดูกาลติดต่อกัน

ทำไมคุณควรสนับสนุนแมนเชสเตอร์ ซิตี้

ซิตี้จบฤดูกาลที่แล้ว 12 แต้มจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นำห่างเป็นจ่าฝูง (83 ประตู) และเหลือน้อยที่สุด (32) Grealish เข้าร่วมทีมที่มีตัวเลือกการให้คะแนน กองกลางตัวเก่งอย่าง เควิน เดอ บรอยน์ และฟิล โฟเดน สตาร์ดาวรุ่งได้รับบาดเจ็บ และราฮีม สเตอร์ลิง อาจไม่พร้อม แต่อิลคาย กุนโดกัน (13 ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้ว), ริยาด มาห์เรซ (เก้า) และกาเบรียล เชซุส (เก้า) สามารถทำงานได้สำเร็จ เฟร์ราน ตอร์เรส (7 ประตู) และเบอร์นาร์โด ซิลวา (หกแอสซิสต์) ก็เก็บเสียงแนวรุกได้ดี และกรีลิชน่าจะอยู่ตรงกลาง

กัปตันทีมแอสตัน วิลล่ามี 6 ประตูและ 10 แอสซิสต์สำหรับทีมอันดับที่ 11 และตอนนี้เขาเข้าร่วมทีมกับผู้เล่น 7 คนที่ทำประตูได้มาก วิสัยทัศน์และความเฉียบแหลมในการให้คะแนนของเขาจะทำให้ทุกคนรอบตัวเขาดีขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่ากลัวสำหรับคู่ต่อสู้ Cityzens ยิง Spurs 21-2 ในการแข่งขัน FA Cup และปิดพวกเขาในการแข่งขันติดต่อกัน ผู้รักษาประตูเอแดร์สัน ที่นำลีกด้วยการเก็บคลีนชีต 19 แผ่น และกองหลังอย่าง จอห์น สโตนส์ และไคล์ วอล์คเกอร์ ก็พร้อมจะลงสนาม ดังนั้นสเปอร์สต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคนไม่อยู่

ทำไมคุณควรสนับสนุนท็อตแนม

ความพร้อมของ Kane จะถูกตัดสินหลังการฝึกซ้อมในวันเสาร์ และเขาจะกระตือรือร้นที่จะสร้างความประทับใจให้คู่ครองหากเขาได้รับเลือกให้ลงเล่น เขาเป็นผู้นำในพรีเมียร์ลีกด้วยการทำประตู (23) และแอสซิสต์ (14) เมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่กัปตันทีมชาติอังกฤษวัย 28 ปีต้องการคว้าถ้วยรางวัล ซน เฮือง-มิน ชาวเกาหลีใต้ที่ทำประตูได้ 66 ประตูในห้าฤดูกาลหลังกับทีม อาจเป็นกุญแจสำคัญของท็อตแนม เขาทำประตูเดียวให้สเปอร์สเอาชนะอาร์เซนอล 1-0 ในเกมกระชับมิตรเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว และเขายิงได้ทั้งสามเกมที่เขาเล่นกับแมนฯ ซิตี้ที่สนามฮอทสเปอร์

ชัยชนะของอาร์เซนอล เช่นเดียวกับการเสมอ 2-2 กับแชมป์ยุโรป เชลซี เมื่อสี่วันก่อน น่าจะสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ท็อตแนมเป็น 2-1-1 ในการแข่งขันลีกสี่นัดล่าสุดกับพลเมืองและจะกระตือรือร้นที่จะล้างแค้นให้กับการสูญเสียครั้งสุดท้ายของลีกคัพในนัดล่าสุด มันเสมอกันเป็นที่สองในบ้านที่ชนะในฤดูกาลที่แล้วโดยไป 10-3-6 โดยมีส่วนต่าง 15 ประตู สเปอร์สอยู่ตรงกลางของกลุ่มในการยิงเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ทำให้พวกเขานับได้ อันดับสองใน EPL คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเป้าหมาย (37.6) และทำประตูได้มากเป็นอันดับสาม (66)

วิธีเลือกท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้

กรีนมองอย่างใกล้ชิดที่การแข่งขันท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากทุกมุม เขาได้เปิดเผยสองเดิมพันที่ดีที่สุดและมีการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี้ เขาเป็นเพียงการแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญ EPL หยิบและการวิเคราะห์ของเขาที่ SportsLine

แล้วใครชนะท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเปิดลีกวันอาทิตย์? และจะหามูลค่าการเดิมพันได้ที่ไหน? เยี่ยมชม SportsLine ตอนนี้เพื่อดูการเดิมพันที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ทั้งหมดนี้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลยุโรปที่สร้างเงินได้มากกว่า 36,000 ดอลลาร์สำหรับนักพนัน 100 ดอลลาร์ในช่วงสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาและค้นหาคำตอบ

แชมป์พรีเมียร์ลีกกับอีกเกมที่เรียกว่าบิ๊กหกของเกมอังกฤษจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสุดสัปดาห์ในทุกสถานการณ์และการพบกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา แฮร์รี่เทอรีเคนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมท็อตแนมเมื่อวันอาทิตย์ที่

Kane ต้องการออกไปและเข้าร่วมฝ่ายที่สเปอร์สจะเผชิญในวันเปิดงาน แต่ด้วยการเสนอราคา 140 ล้านดอลลาร์ที่ถูกปฏิเสธ เขาจะต้องรอเพื่อเข้าร่วมกับแชมป์เปี้ยนอังกฤษ นี่คือวิธีที่คุณสามารถดูการแข่งขันและสิ่งที่คุณต้องรู้:

กำลังดูข้อมูล

Date: อาทิตย์ 15 ส.ค. | เวลา: 11:30 น. ET

สถานที่: สนามกีฬาท็อตแนมฮ็อทสเปอร์ – ลอนดอน

ทีวี: NBCSN

อัตราต่อรอง: ท็อตแนม +450; วาด +290; แมนฯ ซิตี้ -154 (ผ่าน Caesars Sportsbook)

เนื้อเรื่อง

ท็อตแนม : เคนกลับมาซ้อมในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่แล้ว โดยยืนยันว่าเป็นแผนมาตลอด แม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ทุกอย่างที่ตรงกันข้าม เนื่องจากข้อกำหนดในการกักกันหลังจากไปเยือนบาฮามาสและสหรัฐอเมริกา รองกัปตันจึงสามารถเข้าร่วมทีมชุดใหญ่ได้เฉพาะเพื่อนร่วมทีมในวันศุกร์เท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่เขาในทีมท็อตแนมได้ชัดเจนเกินกว่าที่จะย้าย Heung-min Son ไปที่ศูนย์หน้า นั่นอาจเป็นการเปิดพื้นที่ในทีมสำหรับการเซ็นสัญญาใหม่กับไบรอัน กิลเพื่อประเดิมสนาม แม้ว่าลูคัส มูร่าจะรู้สึกว่าเขาได้รวบรวมคดีที่น่าเชื่อในช่วงปรีซีซันเพื่อสร้างทีมสเปอร์สชุดแรกของนูโน่ เอสปิริโต ซานโต

เมืองแมนเชสเตอร์ : ท่ามกลางการพูดคุยของเคนและเซร์คิโอ อเกวโร่ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมไปว่าซิตี้ยังมีกองหน้าระดับนานาชาติอยู่ในหนังสือของพวกเขา กาเบรียล เชซุส ชายผู้ซึ่งเคยดูเหมือนเขาจะจบอาชีพของอเกวโร่ก่อนเวลาอันควร ในเมืองแมนเชสเตอร์ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะจากไป แต่การเขียนเขาออกอาจดูเหมือนรีบร้อน ไม่มีผู้เล่นคนใดทำประตูเฉลี่ยต่อ 90 นาทีที่คาดหวังไว้มากกว่านักเตะบราซิล

“กาเบรียลเป็นผู้เล่นที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเรา” เป๊ป กวาร์ดิโอล่ากล่าว “จิตใจของเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ และเขาสามารถเล่นเป็นกองหน้าหรือกองหน้าที่กว้างกว่า ในตำแหน่งด้านข้างที่มากขึ้น เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ไม่ต้องสงสัยเลย เขามีบทบาทสำคัญในความสำเร็จหลายปีมานี้ เรามีทุกฤดูกาล”

คาดการณ์

ด้วยผู้จัดการทีมคนใหม่ที่สร้างความประทับใจและสนามที่เต็มไปด้วยเสียงคำรามพวกเขาคาดหวังว่าสเปอร์สจะเริ่มต้นอย่างสดใส แต่ท้ายที่สุดก็ต้องต่อสู้กับเครื่องจักรที่ชนะอย่างไม่หยุดยั้งนั่นคือเมือง เลือก:สเปอร์ส 1, ซิตี้ 2

มจ

บาร์เซโลน่าเริ่มต้นฤดูกาล 2021-22 ของพวกเขาในลาลีกากับเรอัล โซเซียดาดในวันอาทิตย์นี้ด้วยคำถามมากกว่าคำตอบ ลิโอเนล เมสซี่ จากไปหลังจากที่ทีมไม่สามารถรักษาเขาไว้ได้ และอยู่ภายใต้กฎที่ลาลีกากำหนดไว้กับชาวอาร์เจนตินาที่ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยักษ์ใหญ่ชาวสเปนมีเลือดใหม่อยู่ในทีม แต่จะต้องการใครสักคนที่จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่สร้างสรรค์ในการโจมตีเพื่อแย่งชิงถ้วยรางวัลประเภทใดก็ได้

ต่อไปนี้คือโครงเรื่อง วิธีรับชมการแข่งขัน และอื่นๆ:

เนื้อเรื่อง

บาร์เซโลน่า: มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในทีมหลังจากช่วงซัมเมอร์ที่วุ่นวาย โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียเมสซี่ แต่พวกเขาโหลดความสามารถบางอย่างผ่านการโอนฟรี เมมฟิส เดปาย แห่งลียง, เซร์คิโอ อเกวโร่ เพื่อนของเมสซี่จากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และเอริค การ์เซีย ปราการหลังของซิตี้ด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาต้องการใครสักคนที่จะมีชีวิตขึ้นมาในฐานะกองหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่ลงรอยกันของอองตวน กรีซมันน์ คาดหวังให้ Depay ได้เริ่มต้นการโจมตีกับ Griezmann เนื่องจาก Aguero ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่มี Messi พวกเขาสามารถต่อสู้เพื่อจบในสี่อันดับแรกได้

เรอัล โซเซียดาด: หลังจากคว้าแชมป์โกปา เดล เรย์ในปี 2019-20 เมื่อฤดูกาลที่แล้ว สโมสรที่นำโดยอิมาโนล อัลกวาซิลหวังว่าจะก้าวไปอีกขั้นในฤดูกาลนี้ด้วยการเข้าร่วมลาลีกา, คัพ และยูโรปา ลีก และพวกเขาจะทำมันโดยพื้นฐานแล้วทีมเดียวกันโดยไม่สูญเสียผู้สนับสนุนหลัก การทำงานร่วมกันนั้นควรปรับปรุงด้วยทีมเดียวกับที่ David Silva สั่งกลางสนาม โซเซียดาดมีทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อติดท็อปโฟร์ และพวกเขาสามารถเริ่มต้นฤดูกาลด้วยชัยชนะที่คัมป์ นู คาดหวังที่จะได้เห็นทีมที่มีการแข่งขันและมีระเบียบและมีไหวพริบ และไม่ต้องแปลกใจหากพวกเขาได้อะไรจากสิ่งนี้

วิธีดูและอัตราต่อรอง

Date : อาทิตย์ 15 ส.ค. | เวลา : 14.00 น. ET

ที่ตั้ง : Camp Nou — บาร์เซโลนา ประเทศสเปน

ทีวี: ABC และ ESPN เนรเทศ

สตรีมสด: fuboTV (ทดลองใช้ฟรี)

อัตราต่อรอง: N/A (ผ่าน Caesars Sportsbook)

คาดการณ์

บาร์ซ่าเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำประตูจากเดปายในครึ่งแรก แต่แนวรับนั้นต้องดิ้นรนในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากผู้เข้าชมสามารถเก็บแต้มได้ เลือก:บาร์เซโลน่า 1, เรอัล โซเซียดาด 1

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ทางการเงินที่บาร์เซโลน่าค่อนข้างแย่ แต่ไม่มีใครคิดว่ามันแย่ขนาดนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธาน Joan Laporta ได้จัดงานแถลงข่าวและวาดภาพเกี่ยวกับจุดที่สโมสรยืนอยู่ในขณะนี้ Laporta ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี้ กล่าวว่าหนี้ของสโมสรเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ Laporta กล่าวโทษผู้บริหารคนก่อนและประธาน Josep Bartomeu โดยกล่าวว่าสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้นเป็นผลมาจากการจัดการทางการเงินที่ไร้สาระที่สโมสรและปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโคโรนาไวรัส

Laporta กล่าวว่ามูลค่าสุทธิของสโมสรอยู่ที่ 532 ล้านเหรียญโดยสโมสรใช้จ่ายเงินมากกว่าที่พวกเขานำเข้ามาสองเท่า

“เงินเดือนของเราคิดเป็น 103 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของสโมสร ซึ่งมากกว่าคู่แข่งของเรา 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์” ลาปอร์ตากล่าว “เราพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการเจรจาสัญญาของผู้เล่นใหม่”

ปัญหาเรื่องสัญญาส่งผลให้ ลิโอเนล เมสซี่ ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ตัดสินใจอำลาสโมสรไปอย่างน่าตกใจในเดือนนี้ หลังจากตกลงขยายสัญญา เมสซี่เซ็นสัญญากับปารีส แซงต์-แชร์กแมง

ผู้เล่น Barca ยังต้องรับเงินเดือนที่ลดลงเพื่อให้สามารถลงทะเบียนการเซ็นสัญญาใหม่ได้ ทีมเริ่มต้นฤดูกาลลาลีกาในวันอาทิตย์ด้วยชัยชนะเหนือเรอัล โซเซียดาด 4-2

Laporta กล่าวว่าปัญหาทางการเงินเพียงส่วนเล็ก ๆ ของพวกเขาเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส ส่วนใหญ่มาจากสัญญาที่สูงเกินจริง ค่าธรรมเนียมการโอนที่ไร้สาระ และอื่นๆ โดยสโมสรล้มเหลวในการจัดการการเงินอย่างสมเหตุสมผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เป็นผลให้ Laporta ได้รับมอบหมายให้สโมสรปรับสมดุลหนังสือและมองกลับไปสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลสเปนและฟุตบอลคอนติเนนตัล วิธีที่ Barca จะออกจากสถานการณ์นั้นยังคงซับซ้อนกับความต้องการเพิ่มรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการขายตั๋ว การขายผู้เล่น และอีกมากมาย Laporta กล่าวว่าจะใช้เวลาหลายปี หากบาร์ซ่าตัดสินใจขายเมสซี่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เมื่อเขาต้องการไป พวกเขาน่าจะหาเงินมาให้นักเตะได้ราว 100 ล้านดอลลาร์ หากไม่มากไปกว่านี้ แม้ว่าปีที่แล้วหรือปีนี้ ถ้าไม่มีเมสซี่ ตัวเลขเดียวก็จะมีรายได้น้อยลงจากการสูญเสียผู้เล่น ในด้านอื่น ๆ , PSG ยอดขายประมาณ $ 23 ล้านบาทในเมสซี่เสื้อภายในไม่กี่นาที

เพื่อความสุขของแฟน ๆ ทั่วโลก พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2021-22 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ อาร์เซนอลตกตะลึงกับเบรนท์ฟอร์ดที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เหลือมีการปะทะกันที่แสนอร่อย รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พบกับลีดส์และงานหลักของวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ ท็อตแน่มแมนเชสเตอร์ซิตี้กับท็อตแนมนักเตะรุ่นใหญ่บางคนที่มีความคาดหวังสูง เช่น เดอะกันเนอร์ส วางไข่ในช่องเปิด ขณะที่บางทีมในการพูดคุยเรื่องการตกชั้นดูเหมือนไม่มีอะไรนอกจากคนในห้องใต้ดิน

นี่คือผลงานของทีมในสายตาเราด้วยคะแนนทีมของเราสำหรับ Matchday 1

เบรนท์ฟอร์ด 2, อาร์เซนอล 0

เบรนท์

เริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเพื่อการรณรงค์ครั้งแรกในพรีเมียร์ลีก พวกเขาถูกรวบรวม มีชีวิตชีวา และแน่วแน่ โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อที่สนามกีฬาชุมชนเบรนท์ฟอร์ด แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ดูบอลมากนัก ด้วยการครองบอลเพียง 35% พวกเขาเล่นได้อย่างชาญฉลาด เด็ดขาด และสมควรได้รับทั้งสามแต้ม แนวรับนั้นยากต่อการพังทลายและการโต้กลับของพวกเขานั้นถึงตาย พวกเขาชนะการต่อสู้ xG 1.43-1.20 แม้จะถูกไล่ออก 22-8

เกรด: A

Arsenal

วูฟ การไม่มีปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง หรืออเล็กซองเดร ลากาแซตต์ในการโจมตีนั้นสังเกตได้ชัดเจน แต่ก็ไม่มีกาเบรียลเช่นกัน นี่คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ไม่มีที่ไหนใกล้กับ XI ในอุดมคติของทีม และมันแสดงให้เห็น ทีมพยายามผ่าน Emile Smith Rowe มากเกินไป สมิธ โรว์เล่นได้ดี ผ่าน 48/49 และนำทีมด้วยการจ่ายบอล 0.37 แอสซิสต์ที่คาดหวัง มันยังไม่เพียงพอ และในขณะที่การแนะนำของ Bukayo Saka ทำให้ชีวิตของ Gunners นั้นสายเกินไป ส่วนการเสียการจ่ายบอลยาวนั้นยากจะดูอีกครั้ง

เกรด: F

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5, ลีดส์ ยูไนเต็ด 1

แมนฯยูไนเต็ด

นั่นไม่ใช่สิ่งที่พิเศษเหรอ? ชัยชนะที่เด่นชัดของปีศาจแดงทำให้ความคาดหวังสูงขึ้นหลังจากนัดแรกของฤดูกาล บรูโน่ แฟร์นันเดส ทำแฮตทริกได้ชัดเจน แต่มันเป็นผลงาน 4 แอสซิสต์ของ ปอล ป็อกบา ที่แสดงผลงานได้ดีที่สุดในเสื้อของยูไนเต็ด ทีมนี้หึ่ง มั่นใจ และนอกเหนือจากการจู่โจมที่ทำคะแนนได้สูงแล้ว ยังดูเฉียบคมในแนวรับอีกด้วย ตอนนี้การเพิ่ม Raphael Varane เข้าไปทำให้ทีมนี้ดีขึ้นมากเท่านั้น เห็นได้ชัดว่ามันยังเร็วมาก แต่นั่นเป็นการเริ่มต้นที่น่ายินดี

เกรด: A+

ลีดส์

ที่แตกสลายไปอย่างรวดเร็ว หลังจากอีควอไลเซอร์ที่น่ารักของลุค อายลินในครึ่งหลัง ลีดส์ก็พังยับเยินครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะที่เคาน์เตอร์ แนวรับไม่เคยเป็นจุดแข็งของทีมนี้มาก่อน แต่การไม่มี ดิเอโก้ ยอเรนเต้ ถือเป็นเรื่องใหญ่ พวกเขายังพอกลับมาได้ในครั้งต่อไปกับเอฟเวอร์ตัน และกับ Llorente และ Kalvin Phillips พวกเขาน่าจะดีกว่านี้ คาดหวังให้ Marcelo Bielsa สงบและเพื่อให้ทีมของเขาตอบสนองได้เร็วกว่าในภายหลัง

เกรด: F

เลสเตอร์ ซิตี้ 1 วูล์ฟส์ 0

ประตูที่ดีของเลสเตอร์เจมี่ วาร์ดี้ในช่วงครึ่งแรกคือสิ่งที่จิ้งจอกต้องการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลอย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ Wolves มีโอกาสที่จะเสมอภาค มันเป็นโค้งของ Leicester City แต่อย่าทำลายการป้องกันที่สามารถก้าวขึ้นและครองในอากาศโดย Daniel Amartey เติมเต็ม Wesley Fofana ที่ได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่ Wolves มี 17 นัดในการแข่งขัน 14 นัดในครึ่งหลังหลังจากเลสเตอร์เป็นผู้นำและมีเพียงสามคนเท่านั้นที่ทดสอบ Kasper Schmeichel ในการเข้าประตูด้วยการปิดตัวและการวางตำแหน่งที่ดีของเจ้าภาพ

เกรด: B

Wolves

เป็นผลงานที่ดีแต่ขาดความแม่นยำในการโจมตี การที่ราอูล ฆิเมเนซกลับมาหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงเมื่อฤดูกาลที่แล้วถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทีมนี้ในการก้าวไปข้างหน้า และอดาม่า ตราโอเร่เปิดตัวแคมเปญใหม่ของเขาอย่างจริงจังด้วยการยิงหกครั้งรวม 0.81 xG (มากกว่าทีมเลสเตอร์ซิตี้ทั้งหมด 0.51 ครั้ง) หากพวกเขาสามารถโจมตีได้มากขนาดนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ พวกเขาก็อาจจะไม่เป็นไร แต่มันเป็นความกังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าสู่กระแสเกมรุกได้จนกว่าเลสเตอร์จะมีความสุขที่ได้นั่งลงและปล่อยให้ชายเสื้อครองบอล

เกรด: C

เชลซี 3, คริสตัล พาเลซ 0

เชลซี

ทำงานง่ายๆ เพื่อเดอะบลูส์ที่นี่ ลองจินตนาการว่าพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างเมื่อโรเมลู ลูกากูลงเล่น คริสเตียน พูลิซิช ชาวอเมริกัน ทำประตูได้ทีมนั้นอันตรายในลูกตั้งเตะ และพวกเขาทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกสตาร์ทเป็นประจำ และเช่นเคย พวกเขาไม่เสียประตู ในขณะที่พวกเขาเป็นแชมป์ยุโรป พวกเขามีเพียงพอสำหรับโถงยาวที่จะเป็นแชมป์ของอังกฤษหรือไม่? จนถึงตอนนี้ดีมาก

เกรดเอ

คริสตัล พาเลซ

ยินดีต้อนรับสู่พรีเมียร์ลีก ในแง่ของการฝึกสอน แพทริค วิเอร่า ความพ่ายแพ้ต่อชาวลอนดอนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ทีมนี้รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่มั่นใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น การนำ Joachim Andersen เข้าสู่ XI เริ่มต้นน่าจะช่วยได้เมื่อเขาปรับตัวได้ การสูญเสีย Andros Townsend ให้กับ Everton ในช่วงฤดูร้อนรู้สึกได้ในวันแรก และพวกเขาจะต้อง Eberechi Eze กลับมาเพื่อดูศักยภาพของทีมนี้อย่างแท้จริง เนื่องจากพวกเขาทำได้เพียงสี่นัดและยิงได้เพียงนัดเดียว สัญญาณในช่วงต้นไม่ค่อยดีนัก แต่นี่คือเชลซีที่พวกเขาต้องเผชิญ เราควรเรียนรู้มากขึ้นกับเบรนท์ฟอร์ดในครั้งต่อไป

เกรด: C-

วัดฟอร์ด 3 แอสตัน วิลล่า 2

วัตฟอร์ด

ช่างเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการรณรงค์ของวัตฟอร์ด โดยเอาชนะวิลล่าด้วยสองประตูในครึ่งแรก พวกเขาเล่นได้ดีในเคาน์เตอร์ จู่โจมในแนวรุก และเพิ่มโอกาสในการอยู่ต่อหลังจากผ่านไปเพียงเกมเดียว ไม่เพียงแต่กับแต้มเท่านั้น แต่ด้วยความมั่นใจที่พวกเขาจะได้รับผลที่ตามมา กองหน้า เอ็มมานูเอล โบนาเวนเจอร์ เจ้าของชื่อที่เจ๋งที่สุดคนหนึ่งในวงการกีฬา ได้เริ่มต้นอย่างน่าตื่นเต้น ไม่เพียงแต่กับเป้าหมายของเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่เขายิงได้ห้านัดที่น่าประทับใจมาก สิ่งต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงต้น

เกรดเอ

แอสตัน วิลล่า

มันคงดึงดูดให้วิลล่าดูสกอร์ 3-2 ในนัดชิงชนะเลิศ และความจริงที่ว่า xG เท่ากัน อันที่จริงวิลล่ามี 1.25 ต่อ 0.86 ของวัตฟอร์ดและสบายใจ พวกเขาไม่ควร พวกเขาใช้เวลานานเกินไปที่จะไป เกมนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกันจริงๆ พวกเขาครองบอลได้ แต่มองไม่ออกเลยว่าการจู่โจมนั้นเป็นอย่างไร และ 0.79 ของ xG ของพวกเขาก็มาที่ประตูในนาทีที่ 97 ของ Ing ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในนาทีที่ 97 ซึ่งเป็นลูกยิงนัดเดียวของเขาในเกมนี้ เนื่องจากมีผู้มีส่วนร่วมรายใหม่มากมาย เช่น Ings, Emiliano Buendia และ Leon Bailey จำเป็นต้องมีความอดทน

เกรด: D

ไบรท์ตัน 2 เบิร์นลี่ย์ 1

ไบรท์ตัน

ครึ่งหลังของไบรท์ตันทำให้พวกเขาเอาชนะเบิร์นลีย์ 2-1 ได้อย่างน่าทึ่งเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล และผลงานเป็นอย่างไร พวกเขาครองบอลแข็งแกร่ง เล่นได้ดีบนพื้นดิน โดยครองบอล 63% และสมควรที่จะกลับมา การได้ประตูจากอเล็กซิส แม็คอัลลิสเตอร์เป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากนักเตะอาร์เจนไตน์มีศักยภาพที่จะกลายเป็นชื่อเล่นในลีก พวกเขาทำลายกล่องได้ดีในการโจมตี และในช่วงต้นๆ พวกเขาเป็นทีมที่น่าจับตามอง

เกรด: B

Burnley ได้

ประตูหลังจากพลาดทำฟาวล์ James Tarkowski และการป้องกันที่แข็งแกร่งตามปกติของพวกเขาอยู่ในความโกลาหลเนื่องจากไม่สามารถติดตามผู้โจมตีในกรอบเขตโทษได้เพียงสองจาก 14 นัด มีหลายอย่างที่ต้องดำเนินการหลังจากเกมเปิดนี้ แต่ควรจะใช้ได้ถ้าพวกเขาสามารถทำความสะอาดบางส่วนได้ การจ่ายบอลสำเร็จน้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แม้แต่การตีและฝ่ายที่มีความหวังอย่างเบิร์นลีย์

เกรด: D+

เอฟเวอร์ตัน 3 เซาแธมป์ตัน 1

เอฟเวอร์ตัน

ริชาร์ลิสันต้องหมดแรง? ให้ผู้ชายคนนี้หยุดพัก! เขาเล่นมา 300 นัดตั้งแต่เดือนมิถุนายน และไม่ใช่สัญญาณที่ดีที่คุณจะต้องเริ่มกังวลว่าเขาจะหมดไฟภายในเดือนกันยายน ถึงกระนั้นราฟา เบนิเตซก็ฉลาดและรู้ว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับฟอร์มการเล่น พวกเขาใช้เวลาทั้งครึ่งแรกในการวอร์มอัพ แต่ในครึ่งหลังพวกเขาลุกเป็นไฟและเอาชนะเซาแธมป์ตัน 9-3 ได้สำเร็จ และสร้างโอกาสครั้งใหญ่สามครั้งในช่วงที่สอง ริชาร์ลิสัน ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกกับบราซิลและแชมป์โกปา อเมริกา รองแชมป์ในซัมเมอร์นี้ ทำสิ่งต่างๆ ได้ดีและเป็นภัยคุกคามที่สำคัญหลังจากย้ายจากปีกเข้ามาข้างใน โดยส่งบอลที่น่าตื่นเต้นเข้าไปสองลูกให้โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน และลูกหนึ่งทำประตูได้ . ทีนี้ ถ้าพวกเขาสามารถล้างความผิดพลาดในการป้องกันเกมรับที่ทำให้พวกเขาล้าหลังได้ตั้งแต่แรก

เกรด: B+

เซาแธมป์ตัน

บอย พวกเขารู้สึกว่าถูกลิขิตให้อยู่ในการต่อสู้การตกชั้นครั้งนี้หรือไม่ กองกลางเล่นรับจากศูนย์กลางมากเกินไป ในการโจมตีพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจัง และอย่าแม้แต่จะให้ฉันเริ่มเล่นในแนวรับ มีงานให้ทำมากมายที่นี่ แต่ชายหนุ่มบางคนเช่น Mohammed Salisu จะต้องก้าวขึ้นครั้งใหญ่ กดดันในช่วงต้น กับ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ร้อนแรงต่อไป

เกรด: D

นอริช ซิตี้ 0, ลิเวอร์พูล 3

Norwich City

นั่นไม่ใช่การกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกที่พวกเขาหวังไว้อย่างแน่นอน อย่าปล่อยให้เส้นสถิติหลอกคุณ แม้จะยิงไป 14 นัดและวิ่งขึ้นไป 2.43 xG แล้ว Norwich ก็ถูกครอบงำในนัดนี้ จาก 2.43 xG นั้น 2.06 มาจากหกนัดหลังจากนาทีที่ 75 เมื่อพวกเขาตามหลัง 3-0 แล้ว เป็นการดีที่จะแสดงสัญญาณของการต่อสู้ แต่ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ กลับถูกทีมที่เก่งที่สุดในลีกเอาชนะไปได้ง่ายๆ ถึงกระนั้น เนื่องจากพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูล และพวกเขาได้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย พวกเขาจึงให้คะแนนค่อนข้างจะโค้ง น่ากลัวสำหรับนอริชแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลสเตอร์ซิตี้จะอยู่ในระดับต่อไป

: C-

ลิเวอร์พูล

หลังจากได้รับบาดเจ็บในฤดูกาลนี้เมื่อปีที่แล้ว การเริ่มต้นอย่างราบรื่นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี และพวกเขาทำได้ด้วยตำแหน่งกองกลางตัวเลือกที่สองอย่าง อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน, นาบี เกอิต้า และเจมส์ มิลเนอร์ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ดูเฉียบคมอย่างไม่น่าเชื่อในแนวรุกอยู่แล้ว โดยสามารถยิงได้ 5 นัด ยิงได้ 1 ประตู และแอสซิสต์อีก 2 แอสซิสต์ สิ่งเดียวที่กังวลก็คือว่าพวกเขายอมแพ้ในตอนท้ายมากแค่ไหน

เกรดเอ-

เวสต์แฮม 4, นิวคาสเซิ่ล 2

เวสต์แฮม

พวกเขาออกสตาร์ทได้ไม่ดีและพบว่าตัวเองตกต่ำถึงสองครั้ง แต่การจู่โจมเป็นไฟในครึ่งหลัง เบนราห์มารู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆ และกองหน้ามิคาอิล อันโตนิโอ ยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ประเมินค่าต่ำไปในพรีเมียร์ลีก ผู้เล่นสี่คนทำคะแนนได้ และพวกเขาสร้างเกมรุกได้มากมาย ชนะการต่อสู้ xG 3.41-1.79 แม้จะเอาชนะนิวคาสเซิลเพียง 18-17 เท่านั้น แม้ว่าจะมีปัญหาในการป้องกัน แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่สดใสสำหรับทีมในการหาเสียงที่คาดว่าจะมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

เกรดเอ-

นิวคาสเซิ่ล

พวกเขามีแมตช์นี้ตรงที่พวกเขาต้องการ … จนกว่าพวกเขาจะไม่ได้ การเว้นระยะห่างในแนวรับนั้นแย่มาก การไล่ตามเกมรับจากแดนกลางนั้นไม่มีอยู่ในบางครั้ง และพวกเขาก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงการรณรงค์หาเสียงที่ค่อนข้างเกี่ยวข้อง เสียลูกที่ดีมากมาย เวสต์แฮมหกลูกได้ลูกยิง 0.20 xG หรือสูงกว่านั้น ในขณะที่การใช้เวลามากในการป้องกันขึ้นนำเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก พวกเขาจะทำงานในการเปลี่ยนแนวรับครั้งแล้วครั้งเล่าในสัปดาห์นี้ และที่เดียวที่จะไปจากที่นี่คือขึ้น การโจมตีได้รับการตั้งค่าอย่างดี แต่ถ้าคุณหยุดใครได้ คุณจะไม่มีโอกาส

เกรด: D-

ท็อตแน่ม 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0

ท็อตแน่ม

นั่นเป็นเรื่องที่น่าตะลึงทีเดียว สเปอร์สที่ไร้แฮร์รี เคนคุมแมตช์กับซิตี้เพื่อเอาชนะการประเดิมสนามของนูโน่ เอสปิริโต ซานโตสในรูปแบบที่ยอดเยี่ยม เมื่อมองที่จะนั่งลงและตั้งรับแล้วเดินไปที่เคาน์เตอร์ เด็กชายทำผลงานได้กับผู้ชนะในครึ่งหลังของซนฮึง-มิน พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เนื่องจากริยาด มาห์เรซพลาดผู้ดูแลในครึ่งแรก แต่สำหรับทีมป้องกันแชมป์ใครไม่ทำล่ะ Japhet Tanganga เล่นได้ดีทางขวา ทำให้ราฮีม สเตอร์ลิง ออกตัวแบบคร่าวๆ ด้วยสภาพร่างกายและความท้าทายที่ตรงเวลา ทำให้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษยิงได้เพียงนัดเดียวและไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย พวกเขาเป็นทีมที่น่าจับตามอง ไม่ว่าจะเป็น Kane หรือ Kane ความหวัง 90 นาทีแรก

เกรดเอ

เมืองแมนเชสเตอร์

หน้าเหมือนแชมป์มาก เป๊ป กวาร์ดิโอล่าทำการเปลี่ยนแปลงช้าเกินไป และนี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลอย่างที่เราเคยเห็นสำหรับซิตี้มาระยะหนึ่งแล้ว สาเหตุหลักมาจากการจู่โจมไม่ได้ผลเลย สำหรับสองในสามของสนาม ซิตี้ ดูเหมือนเป็นผู้คุม แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ยิงได้เพียงสี่จาก 18 นัดโดยขาดการปรากฏตัวในตำแหน่งกองหน้าที่แสดงให้เห็นอย่างแท้จริง กาเบรียล เฆซุส ใช้เวลามากกว่านี้น่าจะเป็นเรื่องที่ฉลาด และเป็นที่ยอมรับได้โดยสิ้นเชิงที่จะตั้งคำถามกับกวาร์ดิโอล่าหลังจากพยายามทำตัวให้น่ารักเกินไปในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศ Ferran Torres เสนอเพียงเล็กน้อยในฐานะกองหน้าเริ่มต้น และในขณะที่ Jack Grealish มีบางช่วงเวลา ในที่สุดเขาก็คาดเดาได้มากเกินไป และสำหรับทีมที่เสียแค่ 7.4 ช็อตและ 0.8 xG ในฤดูกาลที่แล้ว การเริ่มแคมเปญนี้ทำให้สเปอร์ส 13 และ 1

เกรด: D-

America MG จะพยายามปีนออกจากโซนตกชั้นเมื่อไปเยือน Chapecoense ในการแข่งขันนัดสำคัญของบราซิลในเซเรีย อา ตรงกับวันจันทร์ที่กำลังได้รับจากสนามกีฬา Conda ที่ 7 pm ET และสามารถสตรีมบน Paramount + ปัจจุบัน America MG อยู่ในอันดับที่ 17 ในตาราง Brasileiro Serie A แต่ทีมของ Vagner Mancini ไม่แพ้ใครในสามรายการล่าสุด ขณะที่ ชาเปโคเอนเซ่ เป็นทีมที่อยู่อันดับล่างสุดของลีก โดยเก็บได้เพียง 4 แต้มจาก 15 เกมแรก

วิธีดู Chapecoense กับ America MG

วันที่: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม

เวลา: 19.00 น. ET

สตรีมมิ่ง: Paramount+

กัลโช่ เซเรีย อา ของบราซิล นัดชิง อเมริกา เอ็มจี ปะทะ ชาเปโคเอนเซ่

ก่อนที่คุณจะไปพบกับแมตช์ บราซิเลโร กัลโช่ เซเรีย อา ของวันจันทร์ คุณต้อง ดูหยิบจากผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลบราซิลเกิดอิกอร์เมลโลบราซิลเซเรียอา ผู้จัดการบรรณาธิการฟุตบอลของ CBS Sports เมลโลเกิดในบราซิลและครอบคลุมลีกชั้นนำของยุโรป แต่มีจุดอ่อนสำหรับ Canarinho แฟนตัวยงของ Joga Bonito และไหวพริบที่มาพร้อมกับลีก Mello รู้จักเกมบราซิลทั้งภายในและภายนอก

สำหรับ Chapecoense กับ America MG Mello คาดการณ์ว่าการแข่งขันจะจบลงด้วยผลเสมอ ซึ่งจะให้ผลตอบแทน +210 ทั้งสองทีมนี้คุ้นเคยกันดี เนื่องจากพวกเขายกกำลังสองเมื่อฤดูกาลที่แล้ว การประชุมทั้งสองจบลงด้วยผลเสมอ ซึ่งรวมถึงเกมที่เสมอกัน 2-2 ในเดือนธันวาคม ในการแข่งขันนั้น America MG บันทึกได้ 22 นัด ขณะที่ Chapecoense ครองบอล

Chapecoense พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกในฤดูกาลนี้ แต่ฝั่งของ Jair Ventura ไม่ได้ถูกกดดันแต่อย่างใด อันที่จริง ชาเปโคเอนเซ่แพ้หนึ่งประตูในหกรายการหลังสุด ในขณะเดียวกัน America MG ได้เล่นให้เสมอกันในสองเกมจากสามเกมหลังสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ Mello คาดการณ์ว่าจะเสมอกันในวันจันทร์

บราซิล ดู เซเรีย อา บน Paramount+

ตอนนี้คุณรู้ว่าสิ่งที่จะเลือกรับพร้อมที่จะดูโล่โอนากัลโช่ A. เยี่ยมชม Paramount + ในขณะนี้ที่จะเห็น Brasileiro กัลโช่ท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาซีบีเอสถ่ายทอดสดของคุณบางส่วนของโลกด้านบน matchups ฟุตบอลและอื่น ๆ อีกมากมาย

ฤดูกาลยุโรปเริ่มต้นอย่างถล่มทลายสำหรับชาวอเมริกันจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่พรีเมียร์ลีก บุนเดสลีกา และลาลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน ชาวอเมริกันมีบทบาทสำคัญและสโมสรที่สำคัญที่สุดในโลกบางแห่งมากกว่าที่เคย ในขณะที่คนอื่นๆ กำลังมองหาการสร้างชื่อให้กับตัวเองและนำสโมสรที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมาเป็นที่รู้จัก แต่ใครคือคนอเมริกันที่ช่วยตัวเองได้มากที่สุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ นี่คืออันดับ:

1) Konrad de la Fuente, Marseille

อดีตชายบาร์เซโลนาและชาวไมอามี่ชาวไมอามี่เหมาะสมอย่างยิ่งกับมาร์เซย์ในฤดูกาลแรกของเขาที่สโมสร ตลอดสองแมตช์ เขาได้เป็นตัวจริงภายใต้การคุมทีมของฮอร์เก้ ซามเปาลี และได้ตอบแทนผู้จัดการทีมด้วยผลงานที่ดี หลังจากได้รับแอสซิสต์ในวันเปิดสนาม เขาก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งในเกมที่เสมอบอร์กโดซ์ 2-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยตั้งเป้าหมายได้ การจ่ายบอลของเขาถือเป็นส่วนสำคัญ เขานำทีมด้วยการทำแอสซิสต์ที่คาดหวัง (เมตริกที่วัดโอกาสที่การจ่ายบอลทั้งหมดจะกลายเป็นแอสซิสต์) ด้วย 0.48 นอกจากนี้ เขายังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้รับลูกจุดโทษด้วยการวิ่งในกรอบเขตโทษที่ดีก่อนที่จะถูกถอดออก แต่ผู้ตัดสินและ VAR ไม่ได้ให้รางวัลอย่างน่าตกใจ

ความจริงที่ว่าเขาได้เข้ามาและได้รับจุดเริ่มต้นในสัญญาณที่ยอดเยี่ยมและเขาจะดำเนินต่อไปถ้าเขายังคงเล่นในระดับนี้

2) จิโอ เรย์น่า, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

การย้ายของ Jadon Sancho ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาของ Gio Reyna ด้วยนาทีที่มากขึ้นในการโจมตี คาดว่าเขาจะเล่นต่อไป จนถึงตอนนี้อยู่ในระดับสูง เรย์น่าทำประตูในเกมที่เอาชนะไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 5-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังคงสร้างความประทับใจต่อไป มาร์โก โรส ผู้จัดการทีมคนใหม่ ยังคงทำงานด้านรับของจิโอต่อไป แต่เขามีหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น สร้างความผูกพันกับ เออร์ลิง ฮาแลนด์ กองหน้าซุปเปอร์สตาร์ นี่คือเป้าหมาย:

เราอาจจะได้เห็น Reyna อีกครั้งในวันอังคารที่ดอร์ทมุนด์เผชิญหน้ากับบาเยิร์นมิวนิคใน German Super Cup

3) คริสเตียน พูลิซิช, เชลซี

พูลิซิชเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกของเชลซีในเกมกับคริสตัล พาเลซ และยิงได้ประตูแรกของฤดูกาล บอลเสียหน้าประตูอย่างตั้งใจ พูลิซิชเป็นกองหน้าคนเดียวของเดอะบลูส์ที่ทำประตูได้ในการชนะ 3-0 นี่คือเป้าหมาย:

การทำประตูของเขาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับเดอะบลูส์อีกต่อไป แต่เป็นการดีที่จะได้เห็นในช่วงต้นฤดูกาล กับผู้ชนะแชมเปี้ยนส์ลีกที่ครองราชย์มีความคาดหวังที่สูงขึ้นในฤดูกาลนี้ มันจะเป็นที่น่าสนใจที่จะได้เห็นว่านาทีของเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตด้วยการซื้อโรเมลู ลูกากูที่กองหน้า การมีนักเตะชาวเบลเยี่ยมอาจทำให้ติโม แวร์เนอร์ย้ายไปเล่นตำแหน่งปีก ดังนั้นพูลิซิชจึงอาจพบนาทีที่ยากขึ้นอีกในเร็วๆ นี้ และระหว่างปรีซีซั่น เขาถูกจัดวางในตำแหน่งวิงแบ็คบ่อยขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่หลังจากได้ประตูที่นี่ การเริ่มต้นอีกครั้งก็สมควรได้รับอย่างแน่นอน ดังนั้นเราทุกคนสามารถคาดหวังให้เขาไม่เริ่มต้นอีกครั้งจนกว่าจะจบเบรกทีมชาติ …

ยกย่องชมเชย

Tanner Tessmann, Venezia: Tessmann เปิดตัวให้กับสโมสรอิตาลี Venezia แทนในวันอาทิตย์ที่ Coppa Italia (คุณสามารถค้นหาการแข่งขัน Coppa Italia ทั้งหมดรวมถึงการแข่งขัน Serie A เฉพาะในParamount+ ) Venezia เอาชนะ Frosinone ในการเตะลูกโทษ โดยที่อดีตชาย FC Dallas พลาดท่าของเขา แม้ว่าเขาจะอารมณ์เสียที่หายไปจากจุดนั้น แต่การได้รับบางนาทีก็เป็นกำลังใจให้

จอช ซาร์เจนท์ จากนอริช ซิตี้:ซาร์เจนท์ไม่ได้ทำอะไรมากมายในวันเสาร์นี้ในการประเดิมสนามนอริช ซิตี้ ของเขาขณะที่นกคีรีบูนแพ้ลิเวอร์พูล แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้าง เขาดูกระฉับกระเฉงเหมือนเคย กลับมาและตั้งรับ และบอกตามตรง การได้เวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากมาถึงเป็นสัญญาณที่ดี เราจะต้องดูว่าเขาจะลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่

บียาร์เรอัลกำลังมองหาความสำเร็จในลีกมากขึ้นในขณะที่เปิดฤดูกาลลาลีกาสเปนในปี 2021-22 ด้วยเกมเหย้ากับกรานาดาในวันจันทร์ที่เอสตาดิโอ เด ลา เซรามิกา แคมเปญเปิดตัวของผู้จัดการ Unai Emery จบลงด้วยอันดับที่เจ็ด (15-13-10) ใน LaLiga แต่ Yellow Submarine ชนะถ้วยรางวัลใหญ่ครั้งแรกด้วยชัยชนะดวลจุดโทษในรอบชิงชนะเลิศ Europa League ของเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังพาแชมป์ยุโรปเชลซีไปเตะลูกโทษในซูเปอร์คัพเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่แพ้นัดนั้น กรานาดาทำผลงานได้อย่างน่าประหลาดใจสองปีในลีกสูงสุด โดยจบอันดับที่ 9 (13-7-18) เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และแพ้ให้กับแมนฯยูในรอบก่อนรองชนะเลิศยูโรปาลีก

Kickoff ถูกกำหนดไว้สำหรับ 14.00 น. ET Caesars Sportsbook ระบุว่าบียาร์เรอัลเป็นทีมเต็ง -175 (เสี่ยง 175 ดอลลาร์เพื่อคว้า 100 ดอลลาร์) ในราคาต่อรองล่าสุดของบียาร์เรอัลกับกรานาดา โดยกรานาดาเป็นรอง +500 และเสมอกันราคา 300 โอเวอร์อันเดอร์สำหรับประตูรวมตั้งไว้ที่ 2.5 ก่อนที่จะทำให้กรานาดากับเพื่อน ๆ บียาร์รีลหรือการคาดการณ์ LaLiga, คุณต้องดูสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลภายในมาร์ตินสีเขียวที่มีการพูด

หลังจากทำงานในอุตสาหกรรมการพนันกีฬามาหลายปี กรีนก็กลายเป็นนักเขียนและผู้พิการด้านกีฬามืออาชีพและครอบคลุมเกมไปทั่วโลก ตั้งแต่นั้นมา การเลือกฟุตบอลยุโรปของเขาก็แม่นยำอย่างน่าทึ่ง Green สร้างรายได้มากกว่า 36,000 ดอลลาร์สำหรับนักพนัน 100 ดอลลาร์ตั้งแต่ฤดูกาล 2017-18 และเขามีนิ้วของเขาในจังหวะของเกมทั่วโลก

ตอนนี้ Green ได้ดูอย่างใกล้ชิดที่การแข่งขันระหว่างบียาร์เรอัลกับกรานาดา และเพิ่งเปิดเผยการเลือกผู้เชี่ยวชาญในลาลีกาของเขาเมื่อเร็วๆ นี้ คุณสามารถมุ่งหน้าไปยัง SportsLine ตอนนี้จะเห็นหยิบ ต่อไปนี้คืออัตราต่อรองในลาลีกาและแนวโน้มการเดิมพันสำหรับกรานาดากับบียาร์เรอัล:

บียาร์เรอัล vs. กรานาด้า : บียาร์เรอัล -0.5 (-170)

บียาร์เรอัล vs กรานาดา โอเวอร์-อันเดอร์: 2.5 ประตู

เส้นเงินของบียาร์เรอัลกับกรานาดา: บียาร์เรอัล -175, กรานาดา +500, เสมอ +300

บียาร์เรอัล: เรือดำน้ำสีเหลืองได้คะแนนเหนือกรานาดา 25-12 ในการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง

กรานาดา: หกจาก 12 ประตูของกรานาดาในซีรีส์นี้มาจากการเจอกันสองนัดหลังสุด

ทำไมคุณควรกลับบียาร์เรอัล

เรือดำน้ำสีเหลืองเล่นสองทีมที่ยากที่สุดของยุโรปที่เสมอ 1-1 และบินได้สูงหลังจากคว้าถ้วยรางวัลแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2466 บียาร์เรอัลน่าจะยังอยู่บนคลาวด์ 9 จากชัยชนะจุดโทษ 11-10 กับแมนฯ ยู เจอราร์ด โมเรโนเป็นผู้ทำประตูในทั้งสองนัด เขารั้งอันดับ 2 ในลีกด้วย 23 ประตูและ 7 แอสซิสต์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ตอนนี้เขาเผชิญหน้ากับทีมกรานาดาที่ทำผลงานได้ 65 ประตูในลีกสูงสุดและมีค่าส่วนต่างติดลบ 18 ประตู บียาร์เรอัล 8-4-2 ตลอดเวลากับกรานาดา และไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่ปี 2014

Paco Alcacer และ Moi Gomez ซึ่งรวมกันได้ 10 ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วจะสร้างปัญหาให้กับการป้องกันของกรานาดาและ Boulaye Dia กองหน้าเซเนกัลก็ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนผสม นักเตะวัย 24 ปีทำไปแล้ว 14 ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วในลีกเอิงฝรั่งเศสกับแร็งส์ มานู ตรีเกรอส รั้งอันดับ 2 ในทีมรองจากโมเรโน่ โดยทำได้ 6 แอสซิสต์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และกองหลังทำประตูได้น้อยกว่ากรานาดา 24 ประตูในปี 2020-21

ทำไมคุณควรกลับกรานาดา

ชาว Andalusians ได้จัด Yellow Submarine เพื่อเสมอในสองนัดที่ผ่านมาที่บียาร์เรอัล และพวกเขามาจากชัยชนะในช่วงพรีซีซันติดต่อกันกับ Linense และ Malaga พวกเขาจะพยายามใช้ประโยชน์จากทีมที่จะขาดผู้เล่นหลักอย่าง Dani Parejo และ Samuel Chukwueze ปีกซ้าย และน่าจะเหนื่อยจากช่วงซัมเมอร์ที่วุ่นวาย กรานาดาไม่ได้ลงเล่นในแมตช์การแข่งขันมาสามเดือนแล้ว ดังนั้นมันน่าจะค่อนข้างสด มันยิงได้ 47 ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้ว มากสุดอันดับ 10 ในลีก และคาร์ลอส บัคก้าที่ย้ายฟรีก็ยิงให้บียาร์เรอัลได้มากเป็นอันดับสาม (ห้า)

ทีมยังได้เพิ่มกองหลัง Luis Abram และคาดว่าจะจุดประกายจากโอกาสของบาร์เซโลนาวัย 21 ปี Monchu ในตำแหน่งกองกลาง ผู้จัดการทีมคนใหม่ โรแบร์โต้ โมเรโน มีประสบการณ์ในระดับสูงสุดในฐานะอดีตผู้ช่วยบาร์เซโลนาและสเปนที่น่านับถือ และจะพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับทีมที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อสองปีก่อน มันจบครึ่งบนในทั้งสองฤดูกาล และความฟุ้งซ่านของการแข่งขันในยุโรปอาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน เนื่องจากใช้เวลาเพียงจุดเดียวจากห้าเกมสุดท้าย หลังจากจบ 12 แต้มตามหลังบียาร์เรอัลเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทด้วยคะแนนสูง

วิธีทำกรานาดากับบียาร์เรอัลเลือก

กรีนจับตาดูการแข่งขันระหว่าง กรานาดา กับ บียาร์เรอัล อย่างใกล้ชิดจากทุกด้าน และเขาเอนเอียงไปที่ประตูรวม (2.5) เขายังมีเดิมพันที่ดีที่สุดสามอย่างและการวิเคราะห์การแข่งขันลาลีกานี้อย่างสมบูรณ์ เขาแบ่งปันเฉพาะตัวเลือกเหล่านั้นที่ SportsLineSportsLine

แล้วใครชนะบียาร์เรอัลกับกรานาดา? และจะหามูลค่าการเดิมพันได้ที่ไหน? เยี่ยมชม SportsLine ตอนนี้เพื่อดูการเดิมพันที่ดีที่สุดสำหรับกรานาดากับบียาร์เรอัล ทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลยุโรปที่สร้างเงินได้มากกว่า 36,000 ดอลลาร์สำหรับนักพนัน 100 ดอลลาร์ในช่วงสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาและค้นหาคำตอบ

Marco Rose และ Julian Nagelsmann กำลังมองหาที่จะชูถ้วยรางวัลแรกของพวกเขากับสโมสรใหม่ของพวกเขา ในขณะที่สองมหาอำนาจแห่งฟุตบอลเยอรมันสมัยใหม่เผชิญหน้ากันใน DFL-Supercup บาเยิร์น มิวนิค ตั้งเป้าคว้าแชมป์สมัยที่ 5 ในรอบ 6 ปี โดยที่โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ตกเป็นเหยื่อของชัยชนะ 3 ครั้งจากทั้งหมดนั้น

ทั้งสองทีมมุ่งหน้าสู่เกมนี้เพื่อต่อสู้กับวิกฤตอาการบาดเจ็บในแนวรับ ด้วยการที่ Erling Haaland และ Robert Lewandowski เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในขณะที่พวกเขาจบฤดูกาลสุดท้ายด้วยการทำประตูและกองหลังที่คุกคาม Supercup สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการยิงจู่โจมที่น่าตื่นเต้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถรับชมการแข่งขันและสิ่งที่คุณต้องรู้:

วิธีดูและอัตราต่อรอง

Date: อังคาร 17 ส.ค. | เวลา: 13:30 น. ET

สถานที่: Signal Iduna Park — ดอร์ทมุนด์ เยอรมนี

ทีวี/สตรีมสด: ESPN+

ราคาต่อรอง: ดอร์ทมุนด์ +163; วาด +300; บาเยิร์น มิวนิค +138 (ผ่าน Caesars Sportsbook)

เนื้อเรื่อง

ดอร์ทมุนด์:ชัยชนะ 5-2 เหนือไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต เป็นวิธีที่ดีพอๆ กับที่มาร์โก โรสได้เริ่มต้นชีวิตในดอร์ทมุนด์ดังสนั่นกับฮาแลนด์ในชัยชนะ มันไม่ใช่ประตู — พวกเขาค่อนข้างเสมอกันสำหรับสาเหตุที่กองหน้าดาวรุ่งกังวล — ที่ดึงดูดสายตา แต่แทนที่จะทำแอสซิสต์ให้มากที่สุดเท่าที่เขาให้ในครึ่งฤดูกาลแรกของเขาในเยอรมนี

ทั้งคู่ค่อนข้างคล้ายกัน Haaland หยิบบอลขึ้นมาในตำแหน่งกองกลาง ขับรถในแนวรับที่คาดว่าเขาจะยิงแล้วโยนให้เพื่อนร่วมทีมในอวกาศเพื่อกระหน่ำกลับบ้าน หลังจากลงทะเบียนครึ่งจากหกผู้ช่วยบุนเดสลีกาในฤดูกาลที่แล้วตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปกองหลังอาจเริ่มกังวลว่าผู้ทำประตูที่ไร้ความปราณีคนนี้จะเพิ่มสตริงใหม่ให้กับธนูของเขา คุณจะไม่สับสนระหว่างเขากับเควิน เดอ บรอยน์ แต่แรงดึงดูดของฮาแลนด์หมายความว่าในบางครั้ง เขาต้องการจ่ายบอลที่ค่อนข้างง่ายเท่านั้นเพื่อปลดล็อกแนวรับที่กังวลเรื่องความสามารถในการยิงของเขามากกว่า

บาเยิร์น มิวนิค:สำคัญไหมที่จูเลียน นาเกิลส์มันน์ไม่ชนะทั้ง 5 เกมที่เขาคุมมาจนถึงตอนนี้? แน่นอนว่ามันจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นหากบาเยิร์นตามหลัง 1-1 ของพวกเขากับ Borussia Monchengladbach ด้วยความพ่ายแพ้ต่อดอร์ทมุนด์

Nagelsmann อาจชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าทีมของเขาอ่อนแอกว่าในฤดูกาลนี้มากกว่าที่เคยเป็นมา เจอโรม บัวเต็ง และดาบิด อลาบา ออกจากศูนย์กลางของแนวรับของบาเยิร์นแล้ว แทนที่โดยดาโยต์ อูปาเมกาโนเท่านั้น เมื่อ Benjamin Pavard ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Gladbach เสมอ Josip Stansic จึงต้องก้าวเข้าสู่เกมอาวุโสที่สองของเขา แม้ว่าเขาจะทำได้ดี แต่ผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ต้องการตัวเลือกที่มีประสบการณ์มากกว่านี้แน่นอน

คาดการณ์

แม้ว่าบาเยิร์นอาจจะแข็งแกร่งกว่าบนกระดาษฟอร์มของดอร์ทมุนด์ก็ดีขึ้นและด้วยฝูงชนในบ้านที่อาจเพียงพอที่จะเห็นพวกเขาไปสู่ชัยชนะ เลือก:ดอร์ทมุนด์ 2, บาเยิร์น 1

คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือเรอัล มาดริด ตัดสินใจเลิกราการที่จะได้ร่วมงานกับ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ อีกครั้ง โดยยืนยันว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเซ็นสัญญากับยูเวนตุส

รายงานในสเปนเมื่อวานนี้อ้างว่า Ancelotti ได้ผลักดันตัวเองเพื่อนำ Ronaldo กลับมาที่ Madrid เป็นเวลาสามปีหลังจากที่เขาถูกขายให้กับ Juventus เกือบ 120 ล้านเหรียญ โรนัลโดอยู่ในฤดูกาลสุดท้ายของสัญญากับยูเวนตุส แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเขาอาจถูกล่อลวงให้ออกจากยักษ์ใหญ่อิตาลี

ในขณะเดียวกัน ความคลั่งไคล้ล่าสุดของมาดริดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็น Kylian Mbappe ซึ่งจะหมดสัญญาที่ Paris Saint-Germain ในเวลาน้อยกว่า 12 เดือน ไม่ว่าการย้ายทีมของกองหน้าชาวฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้หรืออันเชล็อตติครั้งหน้าก็ทำให้ตัวเองห่างเหินจากการพูดคุยว่าโรนัลโด้สามารถกลับไปเล่นในลาลีกาได้

“คริสเตียโนเป็นตำนานของเรอัล มาดริด และรักและเคารพอย่างสูง” อันเชล็อตติเขียนบนทวิตเตอร์ “ผมไม่เคยพยายามเซ็นสัญญากับเขา เราตั้งตารอคอย”

โรนัลโดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเรอัลมาดริดโดยทำคะแนนได้ 451 ครั้งจาก 438 นัดสำหรับLos Merenguesระหว่างปี 2009 ถึง 2018 ระหว่างปี 2013 ถึง 2015 เขาได้รับการจัดการโดย Ancelotti ชนะ Champions League ในปี 2014 และทำคะแนนได้มากกว่าหนึ่งประตูในเกม แต่ละฤดูกาล

หลังออกจากสเปน โรนัลโดตำหนิความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปกับประธานสโมสร ฟลอเรนติโน เปเรซ โดยเชื่อว่าเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็น “สิ่งที่ขาดไม่ได้” อีกต่อไปจากชายผู้ยังคงเป็นเสียงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในซานติอาโก เบร์นาเบว

โรนัลโดยังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือย้ายไปปารีสแซงต์แชร์กแมง แต่การที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงทุนมหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ ก็ยังน่าสงสัยว่าพวกเขาจะรับเงินเดือนที่เชื่อว่าอยู่ที่ 35 ดอลลาร์ได้หรือไม่ ล้านต่อปี

วิธีดูดินาโม ซาเกร็บ นายอำเภอ ติราสพล

วันที่: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม

เวลา: 15.00 น. ET

สตรีมมิ่ง: Paramount+

แชมเปี้ยนส์ลีกเลือกนายอำเภอติราสโปล vs. ดินาโม ซาเกร็บ

ก่อนที่คุณปรับแต่งในวันอังคารแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกคุณจะต้องดูหยิบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากยุโรปฟุตบอลภายในมาร์ตินสีเขียว หลังจากทำงานในอุตสาหกรรมการพนันกีฬามาหลายปี กรีนก็กลายเป็นนักเขียนและผู้พิการด้านกีฬามืออาชีพและครอบคลุมเกมไปทั่วโลก ตั้งแต่นั้นมา ฟุตบอลยุโรปของเขาได้รับความสนใจ Green สร้างรายได้มากกว่า 36,000 ดอลลาร์สำหรับนักพนัน 100 ดอลลาร์ตั้งแต่ฤดูกาล 2017-18 และเขามีนิ้วของเขาในจังหวะของเกมทั่วโลก

สำหรับนายอำเภอติราสโปล vs. ดินาโม ซาเกร็บ กรีนหนุนหลังต่ำกว่า 2.5 ประตู จากหกแมตช์ก่อนหน้าระหว่างทีมเหล่านี้ สี่เกมจบลงด้วยสองประตูหรือน้อยกว่า ในทำนองเดียวกัน สี่จากหกเกมแชมเปี้ยนส์ลีกของนายอำเภอในฤดูกาลนี้จบลงด้วยสองประตูหรือน้อยกว่านั้น ในขณะที่ห้าจากหกเกมของไดนาโม ซาเกร็บที่ผ่านเข้ารอบนั้นยังคงต่ำกว่า 2.5

ทั้งสองทีมเป็นที่รู้จักในด้านผลงานของพวกเขาในแนวรุกมากกว่าเกมรับที่สาม เนื่องจากแต่ละทีมนำลีกของตนทำคะแนนในปีที่แล้วด้วยระยะขอบที่กว้าง ขณะที่กรีนเห็นว่าดินาโม ซาเกร็บยังคงทำคะแนนได้เก่งต่อไป แต่เขากลับไม่เห็นความเหมือนกันของนายอำเภอ เขาตั้งข้อสังเกตว่าแชมเปี้ยนของมอลโดวานั้นไม่มีพรสวรรค์ที่จะตามทันดินาโม ซาเกร็บ เว็บกีฬาออนไลน์ และการที่พวกเขาไม่สามารถทำคะแนนได้จะทำให้ประตูรวมต่ำกว่าสาม

“นายอำเภอขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดินาโม ซาเกร็บมีอยู่ในระดับเดียวกัน” กรีนกล่าวกับ SportsLine “มีผู้เล่นที่มีความสามารถไม่กี่คน รวมถึงปีกที่เกิดในบราซิล ลูวานเนอร์ และทริโอชาวโคลอมเบีย แฟรงค์ กาตาเญดา, ฮานเซล ซาปาตา และดานิโล อาร์โบเลด้า แต่มันไม่ลื่นเหมือนดินาโม ซาเกร็บเมื่อได้บอล”

วิธีดูการถ่ายทอดสดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบน Paramount+

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องเลือกอะไร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการชมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เยี่ยมชม Paramount + ในขณะนี้ที่จะเห็นเปียนส์ลีกซีบีเอสถ่ายทอดสดในท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาของคุณบางส่วนของโลกด้านบน matchups ฟุตบอลและอื่น ๆ อีกมากมาย

AS Monaco เปิดฤดูกาลลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยการสูญเสีย 1-0 ให้กับลอริยองต์ที่น่าผิดหวัง มหาอำนาจฝรั่งเศสจะมองหาการแสดงที่ดีกว่าชัคตาร์ โดเนตสค์ เมื่อรอบเพลย์ออฟของยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือกเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารที่Paramount+ + ชัคตาร์รั้งอันดับ 3 ของตารางพรีเมียร์ลีกยูเครนที่ 3-0-1 ทั้งสองฝ่ายต่างชนะสบาย ๆ ในรอบที่สามของรอบคัดเลือก โดยที่ชัคตาร์เอาชนะเกงค์ด้วยสกอร์รวม 4-2 ขณะที่โมนาโกเอาชนะสปาร์ตา ปราก 5-1

วิธีดูโมนาโกกับชัคตาร์

วันที่: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม

เวลา: 15.00 น. ET

สตรีมมิ่ง: Paramount+

แชมเปี้ยนส์ลีก นัดชิง ชัคตาร์ vs โมนาโก

ก่อนที่คุณปรับแต่งในวันอังคารแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกคุณจะต้องดูหยิบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากยุโรปฟุตบอลภายในมาร์ตินสีเขียว หลังจากทำงานในอุตสาหกรรมการพนันกีฬามาหลายปี กรีนก็กลายเป็นนักเขียนและผู้พิการด้านกีฬามืออาชีพและครอบคลุมเกมไปทั่วโลก ตั้งแต่นั้นมา ฟุตบอลยุโรปของเขาได้รับความสนใจ Green สร้างรายได้มากกว่า 36,000 ดอลลาร์สำหรับนักพนัน 100 ดอลลาร์ตั้งแต่ฤดูกาล 2017-18 และเขามีนิ้วของเขาในจังหวะของเกมทั่วโลก

สำหรับโมนาโกกับชัคตาร์ กรีนสนับสนุนให้ทั้งสองทีมทำประตูได้อย่างน้อยหนึ่งประตู การเดิมพันนั้นคืน -125 ที่ซีซาร์

ชัคตาร์เริ่มเกมรุกได้อย่างรวดเร็วในฤดูกาลนี้ โดยทำประตูไปแล้ว 8 ประตูจาก 4 เกมในยูเครนพรีเมียร์ลีก ทั้งสองฝ่ายเล่นเกมรุกได้เฉียบขาดในรอบที่สามของแชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก เนื่องจากพวกเขารวมกันได้เก้าประตูในทั้งสองขา

Wissam Ben Yedder ของโมนาโกเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูที่มีการตกแต่งมากที่สุดในฝรั่งเศส นักเตะวัย 31 ปีทำประตูให้กับทีมชาติไปแล้ว 6 ประตู และเล่นได้มากกว่า 100 เกมในลีกเอิง 20 ประตูของเขาในฤดูกาล 2020-21 เสมอกันเป็นที่สอง ตามหลัง Kylian Mbappe เท่านั้น

ลาสซิน่า ตราโอเร่ กองหน้าที่เพิ่มเข้ามาในช่วงยุ เป็นภัยคุกคามการทำประตูสูงสุดของชัคตาร์ เขามีหกเป้าหมายในอาชีพให้กับทีมชาติบูร์กินาฟาโซและรวม 32 ประตูจาก 2019 ถึง 2021 ในขณะที่เขาแบ่งเวลาระหว่าง Jong Ajax และ Ajax

“ไม่มีทีมใดที่ดูน่าเชื่อเป็นพิเศษในแนวรับ แต่ทั้งคู่ต่างก็มีพรสวรรค์ด้านเกมรุกที่น่าประทับใจ ดังนั้นเลกแรกอาจกลายเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นได้” กรีนกล่าวกับ SportsLine

วิธีดูถ่ายทอดสด UEFA Champions League บน Paramount+

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องเลือกอะไร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการชมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เยี่ยมชม Paramount + ในขณะนี้ที่จะเห็นเปียนส์ลีกซีบีเอสถ่ายทอดสดในท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาของคุณบางส่วนของโลกด้านบน matchups ฟุตบอลและอื่น ๆ อีกมากมาย