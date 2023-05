เว็บแทงบอลออนไลน์ อนุญาตการพนันออนไลน์เท่านั้น

เว็บแทงบอลออนไลน์ หน่วยสืบสวนพิเศษของลิทัวเนียเตือนว่าใบอนุญาตการพนันออนไลน์เท่านั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการออนไลน์มากกว่าผู้ให้บริการบนบก

ลิทัวเนีย.- หน่วยสืบสวนพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของลิทัวเนียได้เตือนว่าการเรียกเก็บเงินใหม่ที่เสนอใบอนุญาตการพนันออนไลน์เท่านั้นจะสร้างสนามที่ไม่เท่าเทียมกันในภาคส่วนนี้ โดยระบุว่าร่างกฎหมายนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการออนไลน์มากกว่าสำหรับภาคธุรกิจบนบก

ร่างกฎหมาย 643 ซึ่งได้รับการอนุมัติในการอ่านครั้งแรกที่สภานิติบัญญัติลิทัวเนียเมื่อเดือนที่แล้ว จะสร้างใบอนุญาตออนไลน์เฉพาะเพื่อให้ผู้ให้บริการออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับผู้รับใบอนุญาตบนบกอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อแตกต่างอื่นๆ ระหว่างใบอนุญาตอีกด้วย ใบอนุญาตออนไลน์เท่านั้นที่เสนอจะมีระยะเวลาไม่แน่นอนในขณะที่ใบอนุญาตการเล่นเกมบนบกมีอายุห้าปี กระบวนการอนุมัติก็จะง่ายขึ้นเช่นกัน เนื่องจากจำเป็นต้องมีการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการพนันเท่านั้น ผู้ประกอบการบนบกต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างในข้อจำกัด เนื่องจากลอตเตอรี่อาจเสนอเกมออนไลน์ที่ชนะ ทันทีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่สล็อตบนบกจะมีเงินเดิมพันสูงสุด €0.50

กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่า: “ในมุมมองของเรา โครงการนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้นโดยมีเงื่อนไขการบริหารน้อยกว่าสำหรับผู้ให้บริการการพนันระยะไกลมากกว่าผู้ให้บริการการพนันภาคพื้นดินประเภทอื่นๆ”

มันกล่าวว่ากฎหมายจำเป็นต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงเกณฑ์ที่จะใช้ในการออกใบอนุญาตการพนันออนไลน์และในสถานการณ์ที่ผู้ควบคุมอาจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต นอกจากนี้ยังกล่าวว่าการเรียกเก็บเงินควรรวมบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพนันที่มีความรับผิดชอบโดยอ้างว่าการพนันออนไลน์อาจสร้างความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากความพร้อมใช้งาน

ร่างกฎหมายยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเล่นเกมทางสังคมซึ่งไม่ครอบคลุมในร่างกฎหมาย

เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของลิทัวเนีย จัดการปรับเงิน 10,814 ยูโรให้กับผู้ดำเนินการ Unigames หลังจากการตรวจสอบอย่างกะทันหัน พบว่าฟังก์ชันการเดิมพันรวมของผู้ดำเนินการที่นำเสนอผ่านคุณสมบัติ BetBuilder นั้นอยู่นอกเหนือกฎของบริษัท

ESBK และ Gespa ผู้ควบคุมการเล่นเกมของสวิสได้เพิ่มเว็บไซต์เกมอีกเกือบ 50 แห่งลงในบัญชีดำของพวกเขา

สวิตเซอร์แลนด์.- หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมระดับชาติสองแห่ง Eidgenössische Spielbankenkommission ( ESBK ) และ Gespa ได้เพิ่มกลุ่มเว็บไซต์เกมอีกกลุ่มหนึ่งในบัญชีดำของโดเมนที่ไม่มีใบอนุญาต ชุดเพิ่มเติมล่าสุดรวมถึง 288-563.com – เว็บไซต์ที่เปลี่ยนเส้นทางไปยัง Bet365

Gespaได้เพิ่ม18 โดเมนในรายการ ซึ่งรวมถึง Matchbook.com, เว็บไซต์เดิมพัน esports csgoempire.com, Betadonis.com, cryptokitties.com, escowin10.com และ bahigo64.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์แบรนด์ Bahigo แห่งที่ 11 ที่อยู่ในรายชื่อ .

ในขณะเดียวกันESBKซึ่งควบคุมการเล่นเกมในเขตปกครองที่พูดภาษาเยอรมันของสวิตเซอร์แลนด์ได้เพิ่มเว็บไซต์ 31 แห่งในรายการของตนเอง ประกอบด้วยสองคนจาก Bahigo หกคนจาก Playamo สองคนจาก Superbit Casino และห้าคนจาก Wild Tornado

บัญชีดำทั้งสองรายการซึ่งสร้างขึ้นจากการผ่านกฎหมายเกมออนไลน์ในปี 2019 ปัจจุบันมีโดเมนเกมมิ่งมากกว่า 600 โดเมน

ดูเพิ่มเติม: สมาคมคาสิโนสวิส SCV แต่งตั้ง Gerhard Pfister เป็นประธาน

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของลิทัวเนียได้ปรับ UAB Baltic Bet จำนวน 12,450 ยูโรสำหรับ “การจัดการการพนันนอกเหนือข้อบังคับการพนัน”

ลิทัวเนีย.- หน่วยงานควบคุมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพนันได้ปรับ UAB Baltic Bet เนื่องจากละเมิดข้อบังคับ กล่าวว่าผู้ดำเนินการเสนออัตราต่อรองที่ไม่ถูกต้อง ล้มเหลวในการยกเลิกการเดิมพันที่ควรยกเลิก และไม่ได้วางขีดจำกัดเพียงพอในการเดิมพัน

ประจำยังออกคำเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน มันกล่าวว่า: “บริษัท ได้รับการเตือนเกี่ยวกับการละเมิดใบอนุญาตที่เป็นไปได้ในการจัดเดิมพันและมีหน้าที่ต้องกำจัดการละเมิดภายในระยะเวลาที่กำหนด

“การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจถูกอุทธรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางปกครองของสาธารณรัฐลิทัวเนีย”

บทลงโทษดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลได้ปรับUnigames €10,814 เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากตรวจสอบอย่างกะทันหัน พบว่าฟังก์ชันการเดิมพันแบบรวมของผู้ดำเนินการที่นำเสนอผ่านคุณลักษณะ BetBuilder ละเมิดข้อบังคับโดยอนุญาตให้ผู้เล่นสร้าง การเดิมพันหลายรายการ ในเหตุการณ์เดียว

ในขณะเดียวกัน ลิทัวเนียกำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นเกมเพื่ออนุญาตให้สร้าง ใบ อนุญาตออนไลน์เท่านั้น ปัจจุบันผู้ให้บริการออนไลน์ต้องเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการทางบก

Innovative Technology (ITL) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดการเงินสดและไบโอเมตริกชั้นนำจะจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดของพวกเขาที่บูธ 91 ในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์- งาน Autumn Coin-Op Show (ACOS)กำลังเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าชมนิทรรศการประจำปีของพวกเขาในปี 2021 หลังจากหยุดพักในปฏิทินนิทรรศการเนื่องจาก Covid-19 Innovative Technology (ITL)ผู้ให้บริการโซลูชั่นจัดการเงินสดและไบโอเมตริกชั้นนำจะจัดแสดงผลงานของพวกเขานวัตกรรมล่าสุดบนบูธ 91

Andy Bullock ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ ITL ว่า “นี่เป็นการแสดงความบันเทิงและเกมครั้งแรกในสหราชอาณาจักรที่จัดขึ้นตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาด ดังนั้นเราจึงยินดีที่ได้มีส่วนร่วม ACOS เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมเสมอซึ่งมอบโอกาสในการเข้าสังคมและติดต่อกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรม งานปี 2021 จะมีมูลค่ามากกว่าที่เคย และเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานแบบตัวต่อตัวครั้งแรกไปอีกระยะหนึ่ง”

Andy กล่าวต่อว่า “ทีมงานมีความกระตือรือร้นที่จะเปิดตัวICU Liteให้กับอุตสาหกรรมเกมและความบันเทิงในสหราชอาณาจักร ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำ ๆไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต และมีความแม่นยำระดับแนวหน้าของโลก ICU Lite เพิ่มฟังก์ชันการตรวจสอบอายุและการจดจำใบหน้าให้กับเครื่องผ่านอุปกรณ์ USB แบบเสียบปลั๊กที่สะดวก และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อป้องกัน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) จากการเข้าถึงเครื่องเกมที่จำกัดอายุ ทำให้พนักงานและทรัพยากรว่างมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม: บริการ 15 ปีสำหรับผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ITL Mirko Zwing

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Lite เพื่อระบุลูกค้าพรีเมียมหรือลูกค้ายกเว้นของคุณ สามารถใช้ ICU Pro เพื่อป้องกันการเข้าถึงสถานบันเทิงและเกม โดยติดตั้งที่ทางเข้า ประตู และจุดเข้าอื่นๆ หรือพื้นที่หวงห้าม โซลูชัน Edge นี้สามารถเปลี่ยนกล้อง USB มาตรฐานของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะเพื่อระบุลูกค้าของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยความแม่นยำและความเร็วระดับโลก”

“เราจะสาธิตช่วงสเปกตรัมของNV200 Spectral และ NV9 Spectral ของเราด้วย ทั้งสองช่วงประกอบด้วยโมดูลเสริมเพื่อให้ความสามารถในการรีไซเคิลธนบัตร – การจ่ายธนบัตรครั้งเดียวหรือหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินสดให้สูงสุด ทั้งสองได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Spectral ซึ่งรวมถึงการสร้างภาพธนบัตรแบบเต็มเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอการป้องกันพิเศษจากการปลอมแปลงและธนบัตรที่มีรอยเปื้อน”

Andy กล่าวปิดท้ายว่า “เรายังคงทำงานในบรรยากาศทางธุรกิจที่ท้าทาย ACOS มาถึงในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม และผมตั้งตารอที่จะได้พบกับเพื่อนในวงการและเพื่อนร่วมงาน”

ACOS จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2021ณ สถานที่แห่งใหม่ ILEC Conference Centre, Earls Court, London

ภายใต้ข้อตกลงใหม่นี้ SOFTSWISS จะสามารถให้บริการเกมระดับพรีเมียมที่ออกแบบโดยลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์- SOFTSWISS Game Aggregator ได้ร่วมมือกับ Mplay ผู้ให้บริการเกม ภายใต้ความร่วมมือนี้ชุดเกมเสมือนจริงของ Mplay จะให้บริการแก่ลูกค้าในรายชื่อแบรนด์ต่างๆ ของ SOFTSWISS

ผู้ให้บริการเกมรายใหม่มากกว่า 20 รายเข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์ SOFTSWISS Game Aggregator ในปีที่ผ่านมา ลูกค้า SOFTSWISS สามารถเข้าถึงเกมได้มากกว่า 11,000 เกม โดยกว่า 3,000 เกมได้รับการปรับให้เหมาะกับสกุลเงินดิจิทัล

ด้วย Mplay SOFTSWISSจะสามารถนำเสนอเกมระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เกม Mplay หลายเกมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่มีให้บริการจากสตูดิ โอเกมอื่น สิ่งนี้น่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ชาวอินเดียและชาวเอเชียเป็นพิเศษ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดเหล่านี้แล้ว

ดูเพิ่มเติมที่: SOFTSWISS Sportsbook เปิดตัว N1Bet.ng

Mplay เป็นสตูดิโอเกมที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครเช่น Teen Patti, Andar Bahar, Ludo, Jhandi Munda, Snakes & Ladders, SicBo, Satta Matka Express และอีกมากมาย รองรับสกุลเงิน fiat และ cryptocurrencies ที่มีอยู่ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้เล่นยังจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติคลาสสิก เช่น ฟรีสปินและแจ็คพอต

Nikita Keino หัวหน้าทีมผู้จัดการพาร์ทเนอร์ของ SOFTSWISS แสดงความคิดเห็น: “ผู้ให้บริการเกมรายอื่นได้เข้าร่วม SOFTSWISS Game Aggregator ฉันแน่ใจว่าเกม Mplay จะได้รับการชื่นชมจากผู้เล่นหลายคน เรากระตือรือร้นที่จะเพิ่มเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและมีคุณภาพสูง ดังนั้น ฉันไม่สงสัยเลยว่าความร่วมมือของเราจะมีประสิทธิผลอย่างมาก ฉันยินดีที่จะต้อนรับ Mplay เข้าสู่ SOFTSWISS Game Aggregator!”

ซาน โจนส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Mplay Gamesกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SOFTSWISS พวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเข้าถึงอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม iGaming และนี่ทำให้เรามีโอกาสอีกครั้งในการนำเสนอเกมคาสิโนออนไลน์ระดับพรีเมียมสู่ตลาดและทำให้เกมของเรามีให้บริการบนผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์จำนวนมาก เรามั่นใจว่านี่จะเป็นความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จสำหรับทั้งสองฝ่าย”

คาสิโนของรัฐบาลเพิ่มเนื้อหาของผู้พัฒนาในข้อเสนอออนไลน์ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์- ผู้พัฒนาสล็อตชั้นนำ Blueprint Gamingได้ปรับปรุงการแสดงตนในตลาดดัตช์ออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมใหม่ เปิดตัวเกมที่ดื่มด่ำหลากหลายกับHolland Casinoในขณะเดียวกันก็รับประกันมาตรฐานสูงสุดของการพนันที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

คาสิโนบนบกอันเป็นสัญลักษณ์มีมรดกที่แข็งแกร่งในเนเธอร์แลนด์และได้ย้ายเข้าสู่สภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในตลาดออนไลน์

พอร์ตโฟลิโอเกมสล็อตที่ครอบคลุมของ Blueprint นำเสนออย่างเด่นชัดในข้อเสนอออนไลน์ใหม่ของคาสิโนที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ โดยมีเกมแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในทันที เช่น The Goonies วางจำหน่ายแล้ว เช่นเดียวกับเกม Megaways ชั้นนำของผู้พัฒนา

ดูเพิ่มเติมที่: Blueprint Gaming เข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมของเนเธอร์แลนด์ด้วย Nederlandse Loterij

Holland Casino ได้รับการตั้งค่าให้ปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเกม Jackpot King ของ Blueprintในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งใช้ระบบแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟชั้นนำของตลาดของผู้พัฒนาซึ่งมีศักยภาพในการชนะอย่างมากในทุกการหมุน

เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดหลักสำหรับ Blueprint Gaming โดยบริษัทมีความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคด้วยการนำเสนอประเภทเกมที่หลากหลายซึ่งน่าจะโดนใจผู้เล่นในท้องถิ่น

Ryan Collinge ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มของ Blueprint Gamingกล่าวว่า “Holland Casino มีประวัติอันน่าภาคภูมิใจในการให้บริการตลาดดัตช์ด้วยประสบการณ์คาสิโนที่สนุกสนานเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นการเปิดตัวเกมของเราด้วยข้อเสนอออนไลน์ใหม่จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Blueprint Gaming .

ดูสิ่งนี้ด้วย: Blueprint Gaming เปิดตัว The Goonies™ Return ที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อพร้อมโบนัสและตัวปรับแต่งใหม่

“ด้วยการทำงานร่วมกับ Holland Casino เราอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและนำช่วงเวลาพิเศษมาสู่ผู้เล่นในความบันเทิงสล็อต เรารอคอยที่จะทำงานร่วมกับทีมงานที่ Holland Casino และจัดหาเนื้อหาใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับฐานผู้เล่น”

Jeroen Verkroost ผู้อำนวยการด้านการแปลงดิจิทัลของ Holland Casinoกล่าวว่า: “แบรนด์ Blueprint มีชื่อเสียงอันทรงเกียรติในอุตสาหกรรมการค้าปลีกและออนไลน์ และเราไม่ลังเลเลยที่จะนำเกมมาใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลของเรา นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนที่เชื่อมต่อกับ Holland Casino ด้วยเนื้อหา iGaming ของ Blueprint เรามั่นใจว่าจะดึงดูดผู้เล่นใหม่จำนวนมากได้”

รายงานจากรัฐบาลสวีเดนเสนอว่าหน่วยงานกำกับดูแลอาจได้รับอำนาจในการบล็อกข้อเสนอการเล่นเกมที่ไม่มีใบอนุญาตทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาพบว่ากำหนดเป้าหมายผู้เล่นชาวสวีเดนอย่างจริงจังหรือไม่

สวีเดน. มีรายงานใหม่ออกมาโดยเสนอว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของสวีเดนมีอำนาจในการบล็อกข้อเสนอการเล่นเกมที่ไม่มีใบอนุญาตทั้งหมด ไม่เพียงแต่เฉพาะเกมที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เล่นชาวสวีเดนเท่านั้น

กระทรวงการคลังและ Gunnar Larsson ผู้อำนวยการทั่วไปของหอการค้าสวีเดน เสนอให้ Spelinspektionen ปิดกั้นการพนันทั้งหมดที่เข้าถึงได้สำหรับลูกค้าในสวีเดน หน่วยงานกำกับดูแลจะแจ้งผู้ให้บริการชำระเงินของผู้ประกอบการว่าควรปิดกั้นการชำระเงินใด

Spelinspektionen อาจทำการทดสอบการซื้อซึ่งทำให้สามารถดูว่าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ยอมรับผู้เล่นชาวสวีเดนหรือไม่ เป็นผลให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องบล็อกผู้เล่นชาวสวีเดนไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ไม่เช่นนั้นจะถูกบล็อกในประเทศ

เนเธอร์แลนด์เพิ่งประกาศการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันซึ่งทำให้ผู้ให้บริการรายใหญ่หลายรายเริ่มบล็อกลูกค้าชาวดัตช์เมื่อตลาดเกมออนไลน์ที่มีการควบคุมใหม่ของประเทศเปิดตัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายงานยังเสนอการเปลี่ยนแปลงกฎที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่ ผู้ได้รับใบอนุญาตทุกคนจะต้องรายงานการจับคู่ที่น่าสงสัยไปยัง Spelinspektionen ซึ่งจะส่งต่อรายละเอียดไปยังผู้รับใบอนุญาตรายอื่นและสหพันธ์กีฬา ผู้รับใบอนุญาตจะต้องติดตามว่านักกีฬาวางเดิมพันโดยฝ่าฝืนกฎการแข่งขันหรือไม่

คามิลลา โรเซ็นเบิร์กผู้อำนวยการทั่วไปของ Spelinspektionen กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยจัดการกับการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตและการจับคู่ที่ตรงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เธอกล่าวว่า: “เรามองข้อเสนอในเชิงบวกที่เสริมสร้างโอกาสของเราในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับการเล่นที่ไม่มีใบอนุญาตและการแก้ไขการจับคู่ เราหวังว่าจะสามารถทำงานร่วมกับผู้เล่นรายอื่นได้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปตลาดเกมได้ดียิ่งขึ้น”

Patrik Hofbauerหัวหน้าผู้บริหารของลอตเตอรีและผู้ดำเนินการ igaming Svenska Spelก็ยินดีกับรายงานเช่นกัน เขากล่าวว่า: “นี่เป็นโอกาสสำหรับช่องทางที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกมของสวีเดน เนื่องจากการดำเนินการที่ไม่มีใบอนุญาตจะถูกปิด”

Finansinspektionen ผู้ควบคุมทางการเงินของสวีเดนได้อนุมัติให้ LeoVegas AB ทำการซื้อขายตราสารหนี้ใน Nasdaq Stockholm

สวีเดน.- กลุ่มการพนันออนไลน์ LeoVegas ได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายพันธบัตรใน Nasdaq Stockholm Finansinspektionen ผู้ควบคุมทางการเงินของสวีเดนได้อนุมัติผู้ดำเนินการซึ่งซื้อขายในตลาดในชื่อ LEO

พันธบัตรจะเริ่มซื้อขายในวันนี้ (7 ตุลาคม) กลุ่มมีเป้าหมายที่จะใช้การซื้อขายในตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจโดยให้ทางเลือกในการเข้าซื้อกิจการในขณะที่รีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ ในเดือนพฤษภาคม LeoVegas เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Expektเพื่อเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก

SEB และ Swedbank ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้ามือรับแทงร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับนักลงทุนสถาบัน

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันมูลค่า 500 ล้านโครนสวีเดน (50 ล้านยูโร) ในเดือนกันยายนภายใต้กรอบวงเงินสูงถึง 800 ล้านโครนสวีเดน (80 ล้านยูโร) พันธบัตรที่มีส่วนต่าง STIBOE 3m +500 เบสิกพอยต์ ออกให้สูงกว่าราคาพาร์ที่ราคา 103% ของจำนวนเงินเล็กน้อยต่อพันธบัตร ซึ่งสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ STIBOR 3m + 3.95%

กุสตาฟ แฮกแมนซีอีโอกลุ่มของ LeoVegas กล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว: “สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์การขยายตัวของเราต่อไปโดยที่เรามุ่งเน้นไปที่ตลาดที่มีการควบคุมและตลาดที่จะถูกควบคุมในไม่ช้า นอกจากนี้ เราประเมินการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และเสริมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเหมาะสมกับ LeoVegas Group”

ในขณะเดียวกันLeoVegas ได้เริ่มบล็อกผู้เล่นชาวดัตช์ในขณะที่เตรียมคำขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินการในตลาดเกมที่ได้รับการควบคุมใหม่ของประเทศ

Asiabet33 จะเป็นพันธมิตรการเดิมพันในเอเชียอย่างเป็นทางการของ Fulham FC สำหรับฤดูกาลปัจจุบัน

UK.- แม้จะมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการต่อต้านการสนับสนุนการพนันในสหราชอาณาจักร แต่ข้อตกลงก็ยังคงดำเนินต่อไป Fulham FCสโมสร EFL Championship ได้เซ็นสัญญากับAsiabet33ในฐานะพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของเอเชียสำหรับฤดูกาล 2021/22

บริษัทนำเสนอโซลูชั่นทางเทคโนโลยีแก่ตลาดการพนันและเกมในเอเชีย โดยมีการดำเนินงานในมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น

Leo Liกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่า “Asiabet33 รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Fulham Football Club เพื่อให้บริการในตลาดเอเชีย ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราที่จะเติบโตจากความแข็งแกร่งสู่ความแข็งแกร่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกมในเอเชีย

“การทำงานกับฟูแล่มทำให้เรามีทรัพยากรที่จำเป็นในการฝึกฝนชุดทักษะของสมาชิกในทีมของเรา และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับลูกค้าของเรา”

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฟูแล่มติดต่อกับบริษัทเดิมพันและการค้าทางการเงิน Spreadex ในเดือนกรกฎาคม

จอน ดอน-คาโรลิสผู้อำนวยการฝ่ายขาย Fulham FC กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่มี Asiabet33 เป็นพันธมิตรการเดิมพันของเราในภูมิภาคเอเชีย และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาต่อไปเพื่อพัฒนาฐานแฟนบอลทั่วโลกของเรา”

เนื่องจากฟูแล่มตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกสู่แชมป์เปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ฟูแล่มอาจรอดพ้นจากการถูกแบนจากผู้สนับสนุนการพนันในลีกสูงสุด

รัฐบาลสหราชอาณาจักรคาดว่าจะแนะนำข้อ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกฎหมายการพนันอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อว่ารัฐมนตรีต่างระมัดระวังเกี่ยวกับการแบนลีกที่ต่ำกว่าพรีเมียร์ลีก

ลีกฟุตบอลอังกฤษเตือนว่าการแบนดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อการเงินของสโมสรในดิวิชั่นล่าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว Bolton Wanderers FCของ League One ได้ประกาศว่าจะยุติการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมการพนัน

ร่างกฎหมายที่นำเสนอในสภาเทศมณฑลไนโรบีเสนอข้อจำกัดเกี่ยวกับการพนันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 20.00 น.

เคนยา.- สภาเทศมณฑลไนโรบีกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการห้ามเล่นการพนันในช่วงเวลากลางวัน ไนโรบีใต้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ Waithera Chege การเดิมพัน ลอตเตอรี่และการเล่นเกม (ฉบับแก้ไข) ปี 2021 ของไนโรบี เสนอข้อห้ามในการพนันระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง 20.00 น. .

ข้อเสนอของเธอยังพยายามที่จะควบคุมการเดิมพันบนมือถือและห้ามการโฆษณาการพนันใกล้กับสถานที่เดิมพัน

Ms Waithera กล่าวว่า:“ ฉันได้สังเกตการดำเนินงานของสถานประกอบการพนันและเกมในเคาน์ตีมาระยะหนึ่งแล้ว ฉันเชื่อว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อลดจำนวนชั่วโมงที่เยาวชนของเราใช้ในสถานประกอบการเหล่านี้ หากเราต้องการรักษาอนาคตของเราในฐานะเคาน์ตี

“ฉันจะเสนอให้เคาน์ตีและ National Licensing Board จำกัดชั่วโมงทำการของสถานประกอบการเหล่านี้เพื่อช่วยปกป้องชั่วโมงการผลิตในหมู่พลเมืองและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาโดยเยาวชนของเราบางคนที่ติดการพนันและใช้จ่ายมากอย่างน่าเศร้า ในสถานประกอบการเหล่านี้”

Geopollบริษัทวิจัยในสหรัฐฯรายงานว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลในเคนยาวางเดิมพันมากกว่าคนหนุ่มสาวในประเทศย่อยของทะเลทรายซาฮาราอื่นๆ โดยส่วนใหญ่เป็นฟุตบอล ประมาณการใช้จ่ายเฉลี่ย 50 ดอลลาร์ต่อเดือน และรายงานว่าการโฆษณามีผลอย่างมากต่อพฤติกรรม

บริษัทคาดว่าจะพบโอกาสมากมายโดยการทำงานร่วมกัน

Malta.- ผู้รวบรวมและแพลตฟอร์ม GrooveGamingได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเกมIncentive Games ของสก็อตแลนด์ ผู้ให้บริการเกมชาวสก็อ ต จากแนวทางที่ใช้ร่วมกันและมุมมองว่าเทคโนโลยีจะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมต่อไปได้อย่างไร บริษัทต่างๆ คิดว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งโอกาสมากมาย

John Gordonซีอีโอของ Incentive Games กล่าวว่า “Incentive Games มีอยู่แล้วในห้าทวีป ดังนั้นเราจึงมาที่ GrooveGaming เพื่อยกระดับการจัดจำหน่าย โปรไฟล์ระดับโลกของพวกเขาเป็นสิ่งที่เราต้องการใช้ประโยชน์ และเรามีความยินดีที่ได้รับการระบุว่าเป็นพันธมิตรกับหนึ่งในผู้รวบรวมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก”

ยาฮาเล่ เมลท์เซอร์ซีโอโอของ GrooveGaming กล่าวเสริมว่า: “การได้รับข้อได้เปรียบในธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ทีมงานของเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำ Incentive Games มาไว้บนเครื่องด้วยข้อเสนอที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จระดับโลก

“ถูกต้อง Groove เป็นที่รู้จักกันดีในด้านเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่เราได้ดำเนินการอย่างเงียบ ๆ เกี่ยวกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อมอบบริการที่ผู้ให้บริการและพันธมิตรของเราคาดหวัง”

Incentive Games ให้บริการผลิตภัณฑ์กีฬาเสมือนจริงแบบเล่นฟรีและจ่ายต่อการเล่น GrooveGaming มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ปรับปรุงการรักษาลูกค้า และส่งเสริมการเล่นที่ยาวนานขึ้น

ด้วยข้อตกลงนี้ 1xBet จะได้รับสถานะของแบรนด์ผ่านการแข่งขันและแคมเปญของลียง ในขณะที่แฟน ๆ ของทีมฟุตบอลจะสามารถเข้าถึงรหัสพิเศษสำหรับการเดิมพันได้

ข่าวประชาสัมพันธ์- 1xBetได้กลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลียงของฝรั่งเศส ข้อตกลงของหนึ่งในบริษัทรับพนันชั้นนำของโลกและแชมป์ 7 สมัยของฝรั่งเศสจะเป็นฤดูกาล2021/22โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายระยะเวลาออกไปอีก

1xBet กลายเป็นพันธมิตรการเดิมพัน แต่เพียงผู้เดียว ของลียงในแอฟริกา (ภูมิภาค Sub-Saharan และ MENA) บริษัทได้รับสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์ของสโมสรในแคมเปญส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ในขณะที่การแข่งขันในบ้านของ Lyon ใน French Championship กำลังออกอากาศในแอฟริกา แฟนๆ จะเห็นโฆษณา 1xBet บนกระดาน LED

ดูเพิ่มเติม: 1xBet เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล EGR Operator อันทรงเกียรติ 5 ประเภท

“เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับสโมสรในระดับนี้ ลียงเป็นหนึ่งในสโมสรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ทีมได้รับชัยชนะในลีกเอิง 1 หลายครั้ง ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนของประเทศในทัวร์นาเมนต์สโมสรยุโรป และเพิ่งเล่นในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก นอกจากนี้ลียงยังได้รับความนิยมอย่างมากในแอฟริกา และภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากสถานะของเราในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ CAF” Alex Sommers โฆษกของ 1xBet กล่าว

และเขากล่าวเสริมว่า: “ลียงเป็นแบรนด์ระดับบนสุด เช่นเดียวกับ 1xBet ดังนั้นเราจึงคาดหวังการผนึกกำลังที่สำคัญจากความร่วมมือ ผลที่ตามมาคือ แฟนๆ ลียงสามารถเตรียมรับโปรโมชั่นมากมาย ข้อเสนอพิเศษ และเซอร์ไพร์สที่น่ายินดี ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้รับอารมณ์เชิงบวกจากกีฬาและผลการแข่งขันของทีมมากยิ่งขึ้น”

ตามที่เขาพูด บริษัทคาดหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยลียงในการเสนอราคาสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ฝรั่งเศส ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยการสนับสนุนของ 1xBet ทำให้ Kairat กลายเป็นแชมป์ของคาซัคสถานหลังจากหยุดไป 16 ปี แฟน ๆ ลียงทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการเดิมพันสโมสรโปรดของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เล่นในแอฟริกาสามารถลงทะเบียนที่ 1xBet ด้วยรหัสโปรโมชันพิเศษ 1XOLและรับโบนัสพิเศษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเดิมพันได้ทันที

สล็อตใหม่ Alice Cooper และ Tome of Madness นำองค์ประกอบของความสยดสยอง เพลงและการาจร็อค

ข่าวประชาสัมพันธ์- Play’n GOเจาะลึกอาณาจักรแห่งความมืดของจิตใจของอลิซ คูเปอร์ด้วยผลงานล่าสุดของพวกเขาอลิซ คูเปอร์และหนังสือแห่งความบ้าคลั่ง

เมื่อออกสำรวจเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดทัวร์แสดงดนตรีครั้งล่าสุดของเขา อลิซก็ได้พบกับร้านหนังสือที่น่าขนลุก ขณะที่ใช้นิ้วไล่ไปตามสันหนังสือเก่าๆ เขาก็พบกับบันทึกที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขา เมื่อเปิดหนังสือ อลิซพบว่า หน้ากระดาษว่างเปล่า เขาซื้อหนังสือด้วยความทึ่ง

ขณะที่บันทึกว่างเปล่า อลิซใช้โอกาสนี้เขียนบันทึกของเขา ในแต่ละจังหวะเขาได้ยินเสียงขีดข่วนที่มาจากภายในหนังสือขณะที่เขาเขียนต่อไป หน้าอื่นๆ ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของคูเปอร์คนอื่นๆ ในมิติคู่ขนาน ตอนนี้อลิซเป็นนักโทษที่ตัวเองสร้างขึ้น อลิซต้องรักษาเรื่องราวของเขาให้คงอยู่ เพื่อรักษาชีวิตตัวเอง

ภาคต่อของเกมฮิตอย่างRich Wilde และ Tome of Madness ของ Play’n GO ผู้เล่นสามารถคาดหวังสิ่งดีๆ จากสล็อตกริดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหิน เกมนี้อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ รวมถึง1×5 Mega Wild ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เปิดตัวที่นี่ ชวนให้นึกถึงการจบสกอร์ที่ Gargantoon มอบให้ในเกม Reactoonz

อ่านเรื่องนี้ด้วย: Play’n GO นำเสนอฉบับที่สามของ Charlie Chance saga

ความเป็นจริงของอลิซ คูเปอร์ได้รับการออกแบบให้มีฉากมืดที่อลิซพยายามหลบหนี มีความเป็นจริงอยู่ 4 แบบ ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำใคร: Insane Asylum, The Dungeon, The Temptation Room และ The Chamber of Horrors ผู้เล่นต้องเติมมิเตอร์ชาร์จเพื่อรับ Wilds เพิ่มและทริกเกอร์ฟรีสปิน นอกจากนี้ ฟังก์ชันโอเวอร์ชาร์จจะสร้างตัวคูณเพิ่มศักยภาพของผู้เล่นให้มากขึ้นไปอีก

ความสุนทรีย์ของอลิซเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบเกม และแม้แต่เพลงของเขาจากอัลบั้มคอนเซปต์ปี 1975 ที่มีชื่อเดียวกันอย่าง Welcome to My Nightmare ก็เป็นเพลงประกอบของเกมด้วย หัวหน้าฝ่ายเกม Charlotte Milizianoให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า: “มันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เข้าสู่โลกแห่งการแสดงละครและน่าสยดสยองของ Alice Cooper เราต้องใช้องค์ประกอบของความสยองขวัญ เพลงประกอบภาพยนตร์ และการาจร็อกเพื่อสร้างโลกมหากาพย์เหล่านี้ที่อลิซพบว่าตัวเองติดอยู่ในนั้น”

และเขากล่าวเสริมว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอเกม IP ของเราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และทำงานร่วมกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในขณะที่พวกเขาสร้างพื้นฐานสำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมที่ผู้เล่นชื่นชอบ”