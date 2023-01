เว็บแทงบอลสเต็ป2 การขยายตัวเป็นไปได้

เว็บแทงบอลสเต็ป2 Gavin Newsom ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศเมื่อวันอังคารว่าเขาได้ลงนามข้อตกลงการเล่นเกมของชนเผ่ากับชนเผ่าอินเดียนแดง 6 รัฐที่รัฐบาลกลางยอมรับ ซึ่งรวมถึง Picayune Rancheria ของ Chukchansi Indians ลงนามเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2021 หลังจากการเจรจาหลายปี ข้อตกลงกับชนเผ่าซึ่งมีฟาร์มปศุสัตว์ตั้งอยู่ใน Madera County จะช่วยให้สามารถขยายChukchansi Gold Resort & Casinoใน Coarsegold และปกป้องพนักงานและผู้อุปถัมภ์คาสิโน ตามแหล่งข่าว

คอมแพค อายุ25 ปี ( pdf ) อนุญาตให้เล่นเกมคลาส IIIด้วยอุปกรณ์เล่นเกมสูงสุด 3,500 เครื่องในสถานที่ เล่นเกม สูงสุดสองแห่งบนที่ดินของ Tribe ที่ไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม หากเผ่านี้ดำเนินการอุปกรณ์เกมมากกว่า 3,000 เครื่องในหนึ่งปี ชนเผ่านี้จะจ่ายเงิน 500,000 ดอลลาร์ให้กับกองทุนการแจกจ่ายพิเศษ นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการแบ่งปันตามสัดส่วน ความกะทัดรัดจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา (DOI)

กระบวนการที่ยากลำบาก :

Picayune Rancheria ของ Chukchansi Indians ประธานหญิง Claudia Gonzales อธิบาย …

“ตลอดการเจรจา สภาเผ่าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา และข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยขยายธุรกิจเกมของเรา ”

เธอเสริมว่าข้อตกลงที่ได้บรรลุหลังจาก “การเจรจาที่ยากลำบากหลายปี” จะทำให้แน่ใจว่าคาสิโน Coarsegold ยังคงเป็น “รีสอร์ทเกมชั้นนำของภูมิภาค”

บันทึกความเข้าใจประจำเดือนกรกฎาคม :

ก่อนการลงนามในข้อตกลง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม บันทึกความเข้าใจ (MoU) ได้รับการลงนามโดย Tribe และ Madera County ซึ่งมีรายงานว่าจะเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันอัคคีภัยในดินแดน Chukchansi ในแคลิฟอร์เนีย ตอนกลาง รวมถึงคาสิโน Coarsegold ของ Tribe และชุมชนโดยรอบ .

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Fresno Bee ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Tribe จะให้ทุนกับบริการเพิ่มเติม และจะได้รับอนุญาตให้รวมกัญชาเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ

คุณสมบัติ Coarsegold :

ตั้งอยู่ระหว่างเฟรสโนและอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี ส่วนคาสิโนของ Chuckchansi Gold Resort and Casino เปิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ตามด้วยส่วนของรีสอร์ทที่เปิดในวันที่ 22 สิงหาคมปีนั้น ปัจจุบันพื้นที่เล่นเกมขนาด 73,000 ตารางฟุต ของ ที่พักมี เครื่อง สล็อตแมชชีน 2,000 เครื่องและเกมโต๊ะสไตล์เวกัส 39เกม สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของที่พัก ได้แก่ ห้องพักและห้องสวีท 402 ห้องที่ตั้งอยู่บนอาคารโรงแรม 2 หลัง ร้านอาหาร 6 แห่ง ร้านเบเกอรี่และร้านกาแฟ บาร์/เลานจ์ 3 แห่ง สปาครบวงจร พื้นที่จัดประชุมและจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นกว่า 6,000 ตารางฟุต ในร่ม/ สระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมอ่างน้ำอุ่น 2 อ่าง และศูนย์ออกกำลังกายที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

กระชับรัฐเผ่า :

ชนเผ่าแคลิฟอร์เนียอีกห้าเผ่าที่มีคอมแพคเกมใหม่อายุ 25 ปีที่ลงนามโดย Governor Newsom (ในภาพ) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2021 คือ:

ชนเผ่าอินเดียน Cahto แห่ง Laytonville Rancheriaเจ้าของและผู้ดำเนินการRed Fox Casinoใน Laytonville ขนาดกะทัดรัดของ Tribe อนุญาตให้เล่นเกม Class III ด้วยอุปกรณ์เล่นเกมมากถึง 1,200 เครื่องที่สถานที่เล่นการพนันสูงสุดสามแห่งในทรัพย์สินของ Tribe

Sherwood Valley Rancheria ของ Pomo Indiansเจ้าของ / ผู้ดำเนินการSherwood Valley Casinoใน Willits (การอนุญาตเช่นเดียวกับด้านบน)

Table Mountain Rancheriaเจ้าของ / ผู้ดำเนินการคาสิโน Table Mountainใน Friant ขนาดกะทัดรัดของ Tribe อนุญาตให้เล่นเกม Class III ด้วยอุปกรณ์เล่นเกมสูงสุด 3,000 เครื่องที่สถานที่เล่นการพนันสูงสุดสามแห่งในทรัพย์สินของ Tribe

Ewiiaapaayp Band of Kumeyaay Indiansในเทือกเขาแอลป์ Compact อนุญาตให้เล่นเกม Class III ด้วยอุปกรณ์เล่นเกมมากถึง 1,200 เครื่องในสถานที่เล่นการพนันสองแห่งในทรัพย์สินของ Tribe

Resighini Rancheriaในคลามัท การอนุญาตเช่นเดียวกับด้านบนโดยตรง

ชนเผ่าทั้งหกเผ่าแต่ละเผ่าได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางและมีคุณสมบัติในการเป็นเจ้าของคาสิโนภายใต้กฎหมายกำกับดูแลการเล่นเกมของสหรัฐอเมริกา (IGRA) ที่ประกาศใช้ในปี 1988 ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ การเล่นเกมคลาส II สามารถได้รับอนุญาตจากดินแดนของชนเผ่าโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐ

ข้อตกลงการเล่นเกมของชนเผ่ากับรัฐแคลิฟอร์เนียระบุการจ่ายเงินรายไตรมาสให้กับรัฐตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการพนัน การจ่ายเงินรวมถึงเงินที่เข้ากองทุน Revenue Sharing Trust Fund ซึ่งแจกจ่ายให้กับทั้งเผ่าที่จำกัดการเล่นเกมและเผ่าที่ไม่ได้เล่นเกมทั่วทั้งรัฐทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

บริษัทคาสิโนและโรงแรมสัญชาติอเมริกัน Caesars Entertainment Inc. (NASDAQ: CZR) ปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 76 ของHorseshoe Baltimoreหลังจากซื้อส่วนได้เสียส่วนน้อยจากหนึ่งในผู้ร่วมทุนซึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

บริษัทที่ตั้งอยู่ในเรโนยังไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลง ซึ่งมาในขณะที่รัฐแมรี่แลนด์เตรียมที่จะเปิดตัวการพนันกีฬา ตามกฎหมาย ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ HB 940ลงนามในกฎหมายโดย Gov. Larry Hogan เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2021 ก่อนที่ Maryland Lottery and Gaming Control Commission จะอนุมัติข้อบังคับสำหรับการพนันกีฬาในวันที่ 15 กรกฎาคม

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Caesars จะ “รวมผลลัพธ์ของทรัพย์สิน” ในงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลทรัพย์สิน :

เจ้าของ CBAC Gaming, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Caesars Entertainment ลงทุน 442 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างทรัพย์สิน Russell Street ในปี 2013 สมาชิกรายอื่น ๆ ของกลุ่มคาสิโนรวมถึง Rock Gaming, LLC ในมิดเวสต์และพันธมิตรที่โดดเด่นในบัลติมอร์ รวมถึง CVPR Gaming Holdings, LLC ; STRON-MD Limited Partnership และ PRT TWO, LLC ตามข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนั้น

คาสิโนสองชั้นที่มีพื้นที่เล่นเกม 122,000 ตารางฟุตเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2014 และเป็นคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐรองจาก MGM National Harborใน Prince George’s County

คาดว่าจะฟื้นตัว:

หลังจากในเดือนมกราคมปีนี้ รายงานรายได้รวมจากการเล่นเกม (GGR) ลดลง 28.7 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับชัยชนะรวม 13.75 ล้านดอลลาร์รายได้จากการเล่นเกมของคาสิโนอายุ 7 ปีทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2021 อยู่ที่17,014,919 ดอลลาร์ลดลง 1,671,830 ดอลลาร์ หรือ ร้อยละ 8.9 จากช่วงก่อนเกิดโรคระบาดในเดือนมิถุนายน 2019 ขยับขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Horseshoe รายงานรายได้จากการเล่นเกมที่19.34 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 22.4 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพียงแค่ไม่ถึงเดือนกรกฎาคม 2019 รายงานการชนะ 19.38 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของMarylandลอตเตอรีและการเล่นเกม

บริหารโดย Caesars คาสิโนคาดว่าจะฟื้นตัวต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากเกือบจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนจากการเปิดตัวการพนันกีฬาที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของ Horseshoe ใกล้กับ สนามเหย้าของ Baltimore Ravens M&T Bank Stadium ซึ่งทีมจะเล่นแปดใน 17 เกมในฤดูกาลปกติในปีนี้ สนามฟุตบอลอเนกประสงค์ยังอยู่ติดกับ Oriole Park ที่ Camden Yards ซึ่งเป็นบ้านของทีม Baltimore Orioles ในเมเจอร์ลีกเบสบอล

ฤดูกาลปกติของ NFL มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 9 กันยายน 2021 แต่มีโอกาสมากกว่าที่การพนันกีฬาจะไม่เปิดตัวในรัฐแมรี่แลนด์จนกว่าจะเริ่มฤดูกาล แต่หวังว่าก่อนที่การแข่งขันรอบตัดเชือกจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม

ขั้นตอนการรับรางวัล:

คำถามที่อยู่ในใจของทุกคนใน “Old Line State” คือเมื่อใดที่ Marylanders จะสามารถเริ่มเล่นการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายได้

ในเรื่องนั้น ผู้อำนวยการของ Maryland Lottery and Gaming John Martin มีรายงานว่าเมื่อต้นเดือนนี้…

“แน่นอนว่านั่นคือคำถาม และเราก็ตื่นเต้นกับการเริ่มต้นกระบวนการนั้นพอๆ กับคนอื่นๆ แต่มีกระบวนการวัดผลอย่างมาก”

สิ่งที่รวมอยู่ในกระบวนการนั้นคือการออกใบอนุญาตการพนันกีฬา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแอปพลิเคชันการพนันกีฬา (SWARC) ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นั้นเท่านั้น เมื่อ SWARC ตัดสินว่าใครควรได้รับใบอนุญาต ผู้สมัครเหล่านั้นจะถูกตรวจสอบโดย Maryland Lottery and Gaming Control Agency หากทุกอย่างเป็นไปตามปกติ คณะกรรมการจะมอบใบอนุญาตให้กับอดีตผู้ควบคุมตลาดการพนันกีฬาในรัฐ

เว็บแทงบอลสเต็ป2 กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐแมรี่แลนด์อนุญาตให้สถานที่คาสิโนอิฐและปูน 17 แห่งที่ “ไม่สามารถแข่งขันได้”รวมถึง Horseshoe ในบัลติมอร์ซิตี้ จัดเก็บหนังสือกีฬา ในขณะที่สามารถมอบใบอนุญาต “การแข่งขัน” เพิ่มเติมได้มากถึง 30 แห่งสำหรับสถานที่จริง โดยมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 50,000 ถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ SWARC ยังสามารถให้รางวัลใบอนุญาตออนไลน์หรือมือถือได้ถึง 60 ใบซึ่งมีมูลค่า 500,000 ดอลลาร์

แนวการเดิมพันกีฬา :

เมื่อดำเนินการแล้วแมรี่แลนด์อยู่ในแนวที่จะได้รับรายได้รวม 15 เปอร์เซ็นต์จากการพนันกีฬาแต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการเปิดตัว การพนันกีฬาสดได้รับการรับรองในรัฐชายแดนของรัฐแมรี่แลนด์ ซึ่งรวมถึงเพนซิลเวเนียเดลาแวร์ นิวเจอร์ซีย์ เวอร์จิเนีย และเวสต์เวอร์จิเนีย และวอชิงตัน ดี.ซี.กำลังได้รับผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน แมริแลนด์และอีกเก้ารัฐได้รับรองการพนันกีฬาแต่ยังไม่ได้เปิดตัว

*ในบทความต้นฉบับของเรา เราระบุว่า JACK Entertainment เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง บริษัทต้อนรับที่มีสำนักงานใหญ่ในคลีฟแลนด์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอีกต่อไป

Play’n GOนำโทรลล์สามนิ้วสุดโปรดของทุกคนกลับมาใน Hugo Carts เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งเป็นการผจญภัยที่รวดเร็วที่จะพาผู้เล่นลงใต้ดินเพื่อช่วยเพื่อนๆ ขุดหาทองและเพชร และชนะสูงสุด 25,000 เท่าของเงินเดิมพัน

สิ่งที่เป็นต่อจากHugo’s Adventureซึ่งเปิดตัวในปี 2019 ความโกลาหลยังคงดำเนินต่อไปเมื่อโทรลล์ผู้น่ารักเข้าร่วมโดย Hugolina ภรรยาที่น่ารักไม่แพ้กันของเขา และพวกเขาร่วมกันเข้าไปในเหมืองที่มีแสงตะเกียงโดยมี Scylla ซวยของ Hugo ตามมาติดๆ .

สัญลักษณ์ของเกม :

วิดีโอสล็อตที่มีความผันผวนสูง จะเล่นบนตารางขนาด 5×4 และมีวิธีชนะ 1,024 วิธีตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เกมดำเนินไป ช่องจ่ายเงินจะถูกแบ่งโดยตัวคูณ ซึ่งทำให้มีวิธีการชนะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การชนะจะได้รับจากสัญลักษณ์ที่เหมือนกันสามถึงห้าสัญลักษณ์ที่อยู่ติดกันบนกระดานเกม โดยเริ่มจากรีลซ้ายสุด

สัญลักษณ์ประกอบด้วยไอคอนไพ่ 10-A เมื่อจ่ายตามมูลค่าที่ต่ำกว่า ตามด้วยพลั่ว พลั่ว ตะเกียง และหมวกคนงานเหมืองติดไฟ การจับคู่สัญลักษณ์การจ่ายเงินสูงที่รวมกันได้ห้าแบบจะได้รับ1.5 ถึง 3 เท่าของเงินเดิมพัน กระสอบนักเก็ตทองคำทำหน้าที่เป็นWild ของเกม ลงจอดบนวงล้อใดก็ได้และใช้แทนสัญลักษณ์การจ่ายเงินประเภทใดก็ได้

คุณสมบัติ Respin & ตัวดัดแปลง :

คุณลักษณะของเกมจะเริ่มทำงานเมื่อ Hugo และทีมงานปรากฏตัว โดยมีตัวละครทั้งสามใน Hugo Carts ปรากฏบนสัญลักษณ์พิเศษ เริ่มเอฟเฟกต์แยกกันเมื่อลงจอดในเกมหลัก แต่ละคนมีรอกที่ได้รับมอบหมายของตัวเอง โดย Hugolina ลงจอดที่รอกสอง Hugo อยู่ที่สาม และ Scylla อยู่ที่สี่ อักขระเดี่ยวหรืออักขระผสมใดๆจะทำให้เกิด repsin

สำหรับคุณสมบัติการตอบกลับ สัญลักษณ์ทริกเกอร์ทั้งสามตัวจะให้รางวัลแก่ตัวปรับแต่งของตัวเอง โดย Hugolina เพิ่มตัวคูณสัญลักษณ์ระหว่าง 2 และ 5 โดยมีค่าสูงถึง x10; Hugo หยดนักเก็ตทองคำระหว่าง 2 ถึง 5 ตัว; ในขณะที่ Scylla สร้างสัญลักษณ์ลึกลับระหว่าง 5 ถึง 9 อันซึ่งเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์การจ่ายเงินที่ตรงกัน การเปิดตัวตัวละครอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วระหว่างฟีเจอร์ respin ทำให้รู้สึกว่าพวกเขากำลังไล่ตามกัน ซึ่งตาม Play’n GO นั้น “เปรียบได้กับ Mario Carts หรือ Wacky Races” ผู้เล่นยังสามารถเลือกตัวละครที่พวกเขาเล่นได้อีกด้วย ซึ่งเป็น “การรำลึกถึงวิดีโอเกมต้นฉบับของ Hugo”

ไดนาไมต์กระจายและสปินพิเศษ:

อย่าลืมจับตาดูการกระจายของไดนาไมต์ เมื่อมีการหมุนพิเศษ 3 ครั้ง 7 ครั้ง 4 ครั้ง 9 ครั้ง และ 5 ครั้ง 11 ครั้ง คุณลักษณะนี้ไม่สามารถเรียกใช้ซ้ำได้ เพื่อช่วยในการเปิดสปินพิเศษ ในระหว่างเกมพื้นฐาน ในการหมุนใดๆ มีโอกาสที่ Don Croco ผู้ขี้ขลาดตาขาวจะปรากฏตัวแบบสุ่มและโยนไดนาไมต์ Scatters สองอันลงบนวงล้อ

ก่อนเริ่มการหมุนพิเศษ ตัวละครหนึ่งตัวจะถูกสุ่มเลือกเพื่อเล่นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ การหมุนพิเศษ นอกจากนี้เป็นไปได้ที่จะทริกเกอร์ใหม่หากสัญลักษณ์กระจายอย่างน้อยสามตัวปรากฏขึ้น รีทริกเกอร์ตัวแรกจะเห็นอักขระตัวที่สองที่ถูกเลือก และตัวดัดแปลงจะทำงานในแต่ละการหมุนที่เหลือ ในการทริกเกอร์ครั้งที่สามและครั้งสุดท้าย อักขระตัวที่สามจะเปิดใช้งาน ซึ่งจะเห็นตัวดัดแปลงสามตัวที่ใช้กับการหมุนพิเศษแต่ละครั้ง นั่นทำให้รีทริกเกอร์หมดไป

ใหม่ แต่คุ้นเคย :

Charlotte Miliziano หัวหน้าฝ่ายเกมของ Play’n GO รู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการเล่าเรื่องของ Hugo แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่…

“แม้ว่า Hugo Carts จะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ แต่เกมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำสิ่งใหม่มาสู่โต๊ะ อย่างไรก็ตาม เรายังคงรักษานิสัยจอมทะเล้นของโทรลอันเป็นที่รักเอาไว้ ยอมรับเถอะว่าใครไม่รักฮิวโก้!?”

ชุดที่ประสบความสำเร็จ :

อิงจากวิดีโอเกมแอนิเมชั่นฮีโร่ยอดนิยมในยุค 90 โทรลล์ใจดีปรากฏตัวครั้งแรกที่ Play’n GO เมื่อซัพพลายเออร์สวีเดนร่วมมือกับ Hugo Games A/S ต่อมาเปิดตัว ” Hugo ” ในเดือนสิงหาคม 2559 ตามมาด้วย ภาคต่อของHugo 2และความร่วมมือครั้งที่สาม ระหว่าง สองบริษัทHugo Goal ในปี 2019 Hugo’s Adventureได้เข้าร่วมในซีรีส์นี้

รายการโทรทัศน์ยอดนิยม Who Wants to be a Millionaire กลับมาแล้วในสหราชอาณาจักร และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ผู้พัฒนาสล็อตออนไลน์ Big Time Gaming (BTG) กำลังเปิดตัวสล็อตออนไลน์ตามเกมโชว์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม BTG ได้เปิดตัว Who Wants To Be A Millionaire Megapays ด้วย Relax Gaming ซึ่งนำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการเพลิดเพลินกับการแสดงในรูปแบบสล็อต

สล็อตเป็นชื่อแบรนด์ที่สองตามรายการเกมยอดนิยม ย้อนกลับไปในปี 2019 BTG ได้สร้าง Who Wants To Be A Millionaire Megaways ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เล่น เวอร์ชัน Megapays คาดว่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน!

รายละเอียดของเกม:

ระบบ Megapays ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนั้นเป็นจุดศูนย์กลางบนวงล้อของเกมสล็อตใหม่นี้โดยBig Time Gaming มีรางวัล Megapays สี่รางวัลที่พบในเกม และทั้งสี่รางวัลเป็นแบบโปรเกรสซีฟ Mini , Midi, Major และ Megaมอบชัยชนะครั้งสำคัญและสามารถเปิดใช้งานได้ในระหว่างฟีเจอร์ Megapays

หากคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์Megapays โลโก้ MEGAPAYSจะสว่างขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของฟีเจอร์นี้ สัญลักษณ์เอซ คิง ควีน แจ็ค เก้าหรือสิบจะถูกตั้งชื่อเป็นสัญลักษณ์เมกะเพย์ การหมุนพิเศษจะได้รับรางวัล และคุณเห็นสัญลักษณ์ที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จากนั้นสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกลบออก

สัญลักษณ์ Megapays แต่ละตัวอย่างจะให้สัญลักษณ์ใหม่บนวงล้อของเกมสล็อตออนไลน์และการตอบสนองจะเกิดขึ้น สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ Megapay ตกลงมาอีก สัญลักษณ์จะถูกนับและหากคุณมีรายได้เพียงพอ จะมีการแจกรางวัลแจ็กพอตให้

สัญลักษณ์สี่ถึงเจ็ดจะเรียกแจ็คพอตมินิ สัญลักษณ์แปดถึงสิบเอ็ดตัวเรียกรางวัล Midi ในขณะที่สัญลักษณ์ 12 ถึง 14 ตัวเรียกแจ็คพอตเมเจอร์ ในการชนะรางวัลใหญ่ที่สุด คุณต้องเห็นสัญลักษณ์ Megapays 15 ตัวขึ้นไปบนวงล้อ

นอกจากนี้ยังมีHot Seat Extra Spins Gamble แสนสนุก ที่คุณสามารถชนะได้ถึง 50 สปินในเกม บันไดรางวัลการพนันมี 12 ขั้น และแต่ละขั้นมีค่าการหมุนที่แตกต่างกัน จำนวนสัญลักษณ์กระจายที่คุณเรียกใช้จะกำหนดจำนวนสปินที่คุณได้รับ ยิ่งสูงเท่าไหร่ คุณยิ่งหมุนได้มากเท่านั้น!

Nik Robinson ซีอีโอของ BTG Gaming แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อใหม่โดยระบุว่า: “Big Time Gaming มีสิทธิ์พิเศษทั่วโลกสำหรับ Who Wants to be a Millionaire การจับคู่แบรนด์กับ Megapays™ จะช่วยให้ผู้เล่นได้รับเงินรางวัลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง ด้วย Bonanza, Millionaire และเกมอื่นๆ อีกมากมายที่วางแผนไว้ Megapays™ จะกลายเป็นตัวเลือกแจ็คพอตอันดับ 1 สำหรับผู้เล่นทุกคน!”

รวมลูกชิ้นรสเด็ด

สล็อตใหม่นี้รวมเกมใหม่หลายเกมโดย BTG รวมถึง Spicy Meatballs ซึ่งเป็นชื่อที่ เปิด ตัวในเดือนกรกฎาคม สล็อตธีมลูกชิ้นที่น่าตื่นเต้นมอบตัวเลือกที่สนุกสนานสำหรับแฟนสล็อต พร้อมด้วยกลไก Megaways

Spicy Meatballs มี 117,649 วิธีในการชนะ พร้อมสปินพิเศษและลูกชิ้นทวีคูณ ขอให้สนุกกับการหมุนวงล้อของเกมที่ร้อนแรงนี้ด้วยRTP 96.57%เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ รางวัลสูงสุดในเกมนี้คือ55,210x ของเงินเดิมพัน!

ลองใช้สล็อตใหม่เพื่อดูว่า BTG ทำอะไรได้บ้าง!

แผนสำหรับคาสิโนในโบราไกย์อาจกลับมาดำเนินตามแผนหลังจากการพัฒนากฎระเบียบการเล่นเกมล่าสุดในฟิลิปปินส์ ในปี 2018 ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ได้เลื่อนการพักชำระหนี้เพื่อหยุดการพัฒนาคาสิโน คำสั่งดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว และ PAGCOR สามารถรับใบสมัครสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คาสิโนได้อีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ตามรายงานการเลื่อนการชำระหนี้ถูกยกเลิกในวันที่ 27 สิงหาคม การตัดสินใจที่จะยกเลิกนโยบายเกิดจากการระบาดของ COVID-19 และผลกระทบที่มีต่อรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมการพนันในฟิลิปปินส์

การตัดสินใจจะเพิ่มศักยภาพรายได้ในฟิลิปปินส์รวมทั้งนำแผนการกลับมาสร้างคาสิโนในโบราเคย์ Leisure and Resorts World Corpเป็นนักลงทุนด้านเกมในภูมิภาคที่ทำงานร่วมกับGalaxy Entertainment Groupในมาเก๊าเพื่อสร้างคาสิโนในโบราเคย์ พร้อมทุ่มเงิน 550 ล้านดอลลาร์ แผนดังกล่าวถูกปิดตัวลงในปี 2561 เนื่องจากการเลื่อนการชำระหนี้

Andrea Domingo ประธานของPAGCORให้ความเห็นว่าใบสมัครใหม่ไม่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี 2018 เมื่อมีการประกาศเลื่อนการชำระหนี้ เมื่อนโยบายถูกยกเลิกแล้ว ผู้ควบคุมสามารถเริ่มรับแอปพลิเคชันคาสิโนเพื่อขอใบอนุญาตได้

นำโบราเคย์กลับมา

ย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม 2018 Galaxy และ Leisure and Resorts World Corp ได้รับใบอนุญาตคาสิโนชั่วคราวจาก PAGCOR มีการซื้อที่ดินขนาด 23 เฮกตาร์บนโบราไกย์เพื่อสร้างรีสอร์ท มีแผนที่จะเริ่มต้น แต่ในไม่ช้า ความคิดดังกล่าวก็ถูกปิดโดยประธานาธิบดี Duterte

ประธานาธิบดีเป็นศัตรูกับการพนันมานานแล้ว เขาแนะนำการเลื่อนการชำระหนี้และปิดโบราเคย์เป็นเวลาครึ่งปีเพื่อทบทวนข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น มีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานของน้ำเสียจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ดูเตอร์เตกล่าวว่าคำสั่งของเขาคือให้ทำความสะอาดพื้นที่ จึงปิดตัวลงเพื่อทำเช่นนั้น

เขาจึงตัดสินใจให้โบราไกย์เป็นเขตปฏิรูปที่ดินและมอบให้กับชาวฟิลิปปินส์ก่อน หลังจากได้รับใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับคาสิโนในพื้นที่ ประธานาธิบดีออกมาและกล่าวว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนนี้ และเขาไม่คิดว่าคาสิโนจะเป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของโบราเคย์

ตอนนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีจะเปลี่ยนแนวของเขาเนื่องจากฟิลิปปินส์กำลังดิ้นรนเพื่อสร้างรายได้ เราจะเห็นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากโครงการโบราไกย์เริ่มต้นใหม่และหากพื้นที่อื่น ๆ ของฟิลิปปินส์เริ่มวางโครงการเพื่อนำเกมคาสิโนมาสู่พื้นที่